Hoy por Hoy (24/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son ya las once las diez en Canarias

Voz 3 00:08 Martín muy buenos días buenos días Toni acaba de empezar

Voz 0228 00:11 la Unión de la Mesa del Congreso para decidir en ella sobre la iniciativa del Gobierno que incluyó recordemos una propuesta para evitar el veto del Senado a los Presupuestos Generales de la reforma de una ley relacionada con asuntos de violencia de género el Partido Popular y Ciudadanos tienen la mayoría en la mesa con lo que pueden bloquear allí el atajo legal utilizado por el Ejecutivo además acaba de hablar la presidenta del Congreso Ana Pastor acaba de defender

Voz 3 00:32 la independencia de la mesa vamos a la Cámara Baja

Voz 0228 00:35 Mar Ruiz Sita gente y molesta napas

Voz 1508 00:37 lo ha dejado claro que el órgano que preside no admite

Voz 4 00:40 zonas este es un órgano constitucional y que la Mesa del Congreso de los Diputados no admite las presiones que somos independientes y que actuamos con independencia pero que aquí no se admiten las presiones

Voz 1508 00:53 Micaela Navarro vicepresidenta de la Mesa en representación del PSOE ha rechazado además que su partido esté presionando a Pastor con una posible reprobación parlamentaria en función de lo que se decida hoy

Voz 3 01:02 yo conozco en absoluto

Voz 5 01:05 sido Mis esté produciendo porque además repito creo que cualquiera que conozca el reglamento de esta Cámara sabe que eso no es posible

Voz 1508 01:13 es la reunión de la Mesa fuentes parlamentarias anuncian una comparecencia de Pastor para explicar el resultado de la misma

Voz 0228 01:18 pues a este asunto a la posición del PP de Ciudadanos acaba de referirse en un foro organizado por la Cadena Ser en Cantabria el secretario general de UGT Pepe Álvarez acusa esos partidos de secuestrar un órgano del Congreso

Voz 0864 01:29 hoy en nuestro país legislar quiere decir hacerlo por decreto ley las Cortes las tiene bloqueadas las tienes acostadas la mesa la Mesa del Parlamento decide qué es lo que se debate en qué tiempos ir en la medida en que no es el primero que lo decide sino que es la mesa como consecuencia de una utilización desde mi punto de vista perversa de la mayoría que hay en la Mesa del Congreso los diputados que no se corresponde con la mayoría hay en el Congreso de los Diputados es absolutamente

Voz 0228 01:55 Jito más cosas la ex subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos Laura Nuño ha comparecido hoy ante el juez en Madrid y lo ha hecho sin la presencia de la fiscalía que no ha acudido Laura Nuño ha defendido allí que en el año en el que cursó su máster Cristina Cifuentes no era obligatorio defender el trabajo final ante un tribunal Radio Madrid Alfonso Ojea

once y tres

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 6 03:08 el Gobierno regional ha dado orden por escrito de incrementar por encima del límite legal el número de alumnos en los colegios públicos de Vallecas y Moratalaz se lo hemos adelantado esta mañana en la SER información de Saras

Voz 1510 03:18 el eran habituales las órdenes verbales pero esta vez la Comunidad deja constancia por escrito Comisiones Obreras va a llevar el tema a los tribunales dicen que es absolutamente ilegal Isabel albina lo que esta orden expresa

Voz 7 03:28 las la grave situación de escolarización en la que se encuentra esta zona ahora el problema seleçao encima pero se le cae encima al alumnado que ve peligrar su derecho a la educación

Voz 1510 03:39 además en el documento no especifican el porqué de ese incremento sólo dice que es por necesidades de escolarización pero la ley solo permite aumentar el número máximo de alumnos por clase en circunstancias muy excepcionales Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que esta orden no existe y que la Comunidad no

Voz 6 03:53 cumple la ley de los tribunales dos hombres han sido condenados por matar a una mujer en Coslada en dos mil dieciséis uno de ellos a veintisiete años de cárcel el otro la mitad teniendo en cuenta como atenuante que iba muy borracho Alberto Pozas

Voz 3 04:06 los dos hermanos entraron al local de madrugada

Voz 0055 04:09 estuvieron un rato hablando con la dueña esperaron a quedarse solos para violarla ahí después acabar con su vida usando un radiador de diez kilos y después huir Un jurado popular les consideró culpables de este crimen cometido en el local Copacabana de Coslada en marzo de dos mil dieciséis y la Audiencia Provincial les ha condenado a veintisiete años de cárcel para uno y la mitad para otro por delitos de asesinato agresión sexual uno de los hermanos es condenado a la mitad porque los jueces tienen en cuenta como atenuante muy cualificada que iba muy borracho la sentencia todavía recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia eres impone también la obligación de indemnizar con doscientos veinte mil euros en total a los familiares de la víctima que tenía una hija pequeña

Voz 10 05:22 dos una hora menos en Canarias afirma la estadística que sólo un ocho por ciento de los actores de este país se dedican a su oficio

Voz 1995 05:31 claro que eso depende de a quién consideremos actor o actriz este fin de semana por ejemplo vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Casado sobre el legado de

Voz 11 05:41 el Partido Popular en Valencia hemos un orgullo de pertenecer al Partido Popular que la Comunidad Valenciana no hay que arrastrar los pies ni agachar la cabeza cuando pertenecemos al partido que más ha hecho por esta tierra porque la Comunidad Valenciana antes de que gobernar al Partido Popular era irreconocible no había las infraestructuras autopistas negro portuarias Ny de alta velocidad ni había la llegada de infraestructuras culturales cenaba

Voz 9 06:08 el moras cuál es la gente bien lo habían puso también de turismo de la gastronomía en definitiva era una comunidad autónoma en blanco y negro

Voz 1995 06:17 nada es que no había nada hoy recuerden por cierto que comienza el juicio contra los gestores de del Banco de Valencia faltan cuatrocientos veintiséis millones Dario público tuvo que poner cuatro mil quinientos para para rescatar aquel que no había nada en Valencia apenas agujeros apenas apenas Nador City es creemos que para decir algo así hay que ser un actor excepcional hay que ser alguien que interioriza cediera una vida que no es la tuya que es a lo que se dedican los actores es es algo casi shakesperiano en ese ocho por ciento de de actores que trabajen está en nuestro siguiente invitado lleva cincuenta años dando y dando vida a todo tipo de personajes detrás de las cámaras y ahora sobre los escenarios hidrantes las cámaras Álvarez lo que aún no sabe Miguel Rellán que está aquí es que en Hoy por hoy es donde va a tener que enfrentarse al papel de su vida dio Miguel Rellán buenos días buenos días antes que nada querido esto mide hombre equivocado que evitó o no me asombra lo de Pablo Casado porque de haberlo para hacer

Voz 1579 07:17 sí

Voz 1995 07:18 una disección del asunto es cara dura no lo sé es ignorancia evidentemente no no lo sé yo creo que para decir es que desparpajo tan absoluto a eso vamos vez topamos bien sea porque creemos que hay que quiere ser el papel osea en el fondo es un poco lo que el paro puede creer de verdad no lo sé o yo quiero yo que a mi me encantaría es que yo no creo que es decir mire Pablito cuente pero de verdad no puede ser idiota Kiss esquís entonces el el negociado que tú te dedicas a intentar dar vida a algo por más que sea fruto de una ficción que tú te crees

Voz 3 07:52 pero vamos a analizar eso no no vamos a hacer una Adolf alguien la edad de los fines son distintos líderes vamos a ver si en la práctica lo que es pura metodología de oficio sería posible que un gran actor dijera

Voz 1995 08:07 con este mismo asimismo bonsáis Fancy a Conesa con esa garra y esa fuerza ese mismo yo te pongo un ejemplo vamos a vamos a pero de lo más difícil de hecho este es el texto que acaba de decir Pablo Casado sí vale para que te Terre crees en tu personaje vamos a ponerte una música como esto

Voz 9 08:25 con Pendón que dirige como se dice que está mal dicho porque es un verbo transmitió aborto la operación yo necesito hallar entrar les yo necesito ensayar ya un con bastante ensayo dudo de que me saliera medianamente bien

Voz 1995 08:39 pues mire llevamos hacer como un Humor amarillo que iban tirando has visto alguna vez fuimos nombre Roy que tiran obstáculos sin interés mira el texto lo tenemos aquí por ejemplo tú dices tenemos íbamos a ir soltando la despistar veraz no es fácil estoy fines voy a hacer yo de Pablo Casado tenemos un orgullo de pertenencia al PP que la comunidad

Voz 1243 08:59 es que estoy hablando de mi mi sentimiento es muy última palabra es difícil de fondos y lo que es pero yo sí porque la Comunidad Valenciana antes de que gobernara

Voz 9 09:08 de P recordó no había las infraestructura

Voz 1995 09:12 Esteves no pueden conmigo son sonidos e no ven y las autopistas ni aeroportuarias ni de alta velocidad había llegado las infraestructuras culturales y eso

Voz 3 09:20 la partió me considero maltratado por Instituciones Penitenciarias durante el tiempo

Voz 1995 09:25 no había nada antes de que llegara el partido votarnos novia no

Voz 1579 09:29 ahora yo tengo una teoría que no es descabellada por incrustó atestada lamentablemente por familiares tengo una familia muy amplia y por amigos que pueden dejar de serlo los familiares no pueden dejar de serlo y es que hay una gran comunidad de ciudadanos que se creen lo que dicen sus líderes están dispuestos a creer lo que digan

Voz 1995 09:54 pero lo que digan pero estas alturas tuve es que su esposa

Voz 1579 09:57 la que son

Voz 1995 09:59 ahí el compasión la biología de de cualquier partido simplemente porque son los tuyos independientemente de lo que ocurrió yo creo que aquí no

Voz 1579 10:07 el voto a un partido se vota contra el otro nadie le un programa electoral

Voz 1995 10:14 ya no hay programas de hecho Gianni programa da igual

Voz 1579 10:17 lo que no hay ideología podemos suponer a un líder diciendo señores pongo mi cargo a disposición de porque lo que este partido ha decidido no va contra mi conciencia con también sobre ideales es tú eres idiota OC

Voz 1995 10:32 hoy sí de ataque

Voz 1579 10:33 vamos yo ahora vídeos político y ahora mismo dejaba un ejemplo extremo con viniera

Voz 12 10:38 al P

Voz 1579 10:39 P le dijeran a Pablo Casado señor casado con tiene que usted esté de acuerdo a muerte o con el aborto porque son sé cuánto motor mañana mismo siempre hemos defendido el aborto la libertad de la mujer pero vamos sin lugar a dudas pero sí

Voz 1995 10:53 tres mil que esa falta de fundamental e ideología es extensiva a los demás decir podemos Font podemos focalizarla en una si queremos pero

Voz 1579 11:02 en el fondo nuestro problema es la falta de de de

Voz 1995 11:05 Teología de de del profundo interés acerca de lo que uno hace

Voz 1579 11:08 que lo hace pero no solamente los políticos son reflejos de la ciudadanía no vienen de Marte los elegimos nosotros son ciudadanos normales y corrientes si la falta de ideología de creencias la la veo hombre vuelvo a remitirlo a perdonar me queridos míos mi familia que son católicos tan azul Estados nadie sigues nadie te da nada de nada a la hora de de protestar por el matrimonio homosexual presentarán pero a la hora de la verdad es que nada no no son horrible no hay nadie católico conozco muy poca gente católica diga perdón esto me lo prohíbe mi religión

Voz 1995 11:42 pero yo quiero una comida tuya de tu familia sean en dos minutos ha mencionado detonó hay gente se nada de Pérez que es para que no haya la menor duda Agus da mucho eh familiar de amigo bueno favoreciendo puede de Seat tejer no puedes dejar de ser familiar claro Bono gastos lo juzga de los Hood los jugadores tan a rebosar de gente que quiere dejar de ser Familia bueno por sí pero no puedes dejar tu primo es tu primo lo quiera sonó puedan dejar de tener o no relaciones eh

Voz 1579 12:07 bueno oye que programa de bueno no sociológico tenéis aquí tan interesante

Voz 1995 12:12 no hablar de lo que yo yo no vengo a hablar

Voz 1579 12:15 B Yo vengo a hablar de lo que diga sabes una cosa que yo detecto en esta bendita sociedad que nos ha tocado lisa y llanamente suena eh la gente no piensa

Voz 1995 12:27 ese ejercicio que pensar

Voz 1579 12:32 incluso la ideología ideología no deja de ser un sistema de conceptos perdido yo me apunto a esto hice acabo ya lo tengo que pensar

Voz 1995 12:41 sabes eh señor Jean yo voy a hacer una entrevista con su obra de teatro siete años cambias es curiosamente viene de de la tele que es al revés gente cuando algo funciona en el teatro se lleva la tele pero esta vez no esta vez al suelo

Voz 3 12:52 esto es un sitio que estos mancillada por Dios Deneuve

Voz 1995 12:56 estaba en la película The Ned vamos a hablar de mi libro vamos a veces libro y me hace mucha ilusión pues estén esta semana en San Sebastián la última la nueva película mejor dicho recuerda a iban a poder hacer un grupo de de de gente muy privilegiada empezar a ver no de cuerda y el actor español que no salen esa película eje no existe sea así tú no sales en Sudamérica habla es siguen no no eres actuar en unos segundos con el señor

Voz 13 13:24 no

Voz 28 17:43 por cierto la guillotina Larry yo voy a seguir todavía queda regalito panfleto dice por Tirado contra los Borbones éxito la guillotina la renta agradezco de recortar anodina a los ministros parar yo tira los obispos rodean

Voz 29 17:59 Aíto opinado señala que te Tina

Voz 1995 18:09 como decíamos antes el vamos a comer como decíamos el ex Miguel Rellán no sólo no ha dejado de trabajar sino que además forma parte del reparto de muchas de las películas que conforman la historia del fin español como el crack de Garci

Voz 30 18:23 me parece cojonudo lleva

Voz 1579 18:25 no sólo por el mal

Voz 1995 18:29 el perro del hortelano de Miró

Voz 31 18:33 para la a gusto salen a correr hora mala os merecéis este quién era quién es su nombre que salió de aquí

Voz 32 18:40 la pieza maestra que semana dice que no es por lo que ocurre es que Carmelo has dicho eso el que espera aquí atrás se que durante el mismo tiempo a pues no se abrevia poblado será una de esas cosas que hacemos lo borrachos cuenta tienen mucho mérito te gusta si quieres que lo haga todos los días yo le doy una prestaciones sexuales a tu mujer muy buena

Voz 1995 19:08 en estos días se estrena en San Sebastián tiempo después que es la secuela de Amanece que no es poco en la que también participan sólo dinero no creo no queremos que nadie nos stripper pero eso posible destripar stripper pero tienes el mismo personaje no no cese borracho no

Voz 1579 19:26 Aparicio lista aún general de la Guardia Civil un respeto pero es que es que el mundo es que estamos en el año nueve mil novecientos no sé cuantos pero Miguelín

Voz 1995 19:35 perdona e impedir que momentos se quebró todo sea has pasado de ser tipo idealizado en una película a cargo de una institución

Voz 1579 19:42 desde el momento en que José Luis Cuerda se sienta delante de folio empieza a escribir ahí puede pasar cualquier cosa dos son

Voz 1995 19:49 una pareja de la Guardia Civil es una especie de Arca de Noé

Voz 1579 19:52 sí porque el mundo separa la porra cosa que es profética yo lo dije una rueda de prensa miro que no me gusta de esta película es que es un documental entonces falta Un cuarto de hora para ser un documento y hay una representación y quedamos un par de Guardia Civiles el otro por cierto es escocés llama Morris iba con falda escocesa para completamente dado miedo cuando te llega el guión de tiempo

Voz 1995 20:18 después después de lo que se prescinda para para los amanecía estas hay mucha gente tan fan de la película que una vez al año se reúnen los pueblos donde se rodó en Albacete ese eje estaban allí lo temático y todo y entonces hacen una aún sí si hay una noche donde representa en Jerez Isabel los diálogos eran mucha gente enamorada que entregado subida esa película no hay un poco de sensación de responsabilidad que vamos a hacer ahora porque claro aquello fue muy grande

Voz 1579 20:44 sí pero querido esa responsabilidad queda a cargo de el director sobre todo Caser que se nosotros somos ahí pero es que Woody Allen que es muy listo dice que si supiera dónde está el éxito del cine supone que la del teatro lo haría lo Juan Costa esto es un misterio pero hice pueden decir más cosas se suma más ya decía con aquella cosa pedante que tenía naturalmente que el público no tiene razón nunca tienes razón fiel público tuviera razón Mozart no hubiera muerto de hambre

Voz 1995 21:19 pues claro

Voz 1579 21:20 porque es la Rolling en catorce o quince editoriales que se olvida es la estupidez de Harry Potter señora que toma en la decimosexta ahí lo tienes con la de la fortuna más grande porque en La Traviata dicen haber que sea otra cosa señor don Giuseppe esto no va a ningún sitio esto es un misterio

Voz 1995 21:38 sí que hay muchas Gebre es verdad que si fuese perdona perdona que

Voz 1579 21:41 eh que ya que tengo algo estoy en el uso de la palabra lo Beatriz

Voz 1995 21:44 pero vamos importara que hemos invitado Miguel porque hables amanece

Voz 1579 21:47 no es poco no tuvo el más mínimo éxito el más mil hará el anterior el precedente que se llama total que os recomiendo qué queda para televisión que también estoy yo yo soy creo el el actor que más ha trabajado con José Mourinho cuando no trabaja porque no he podido el se titulaba total y la crítica en el país de don Ángel Fernández Santos nada menos era total día José Luis menos quiero le dijeron de todo bueno la me dice que no es poco pasa el tiempo y treinta años después es mítica por qué Pérez

Voz 1995 22:25 fíjate verdad si quieren de verdad de verdad pero agentes

Voz 1579 22:27 la sabe de memoria oí sí sí dime

Voz 1995 22:30 esas ganas y mucha expectación a esa secuela de Amanece que no es poco cuál es no es

Voz 3 22:35 no no tiene nada que ver no tiene que bueno me vais a lo llevamos a otra película de la película de cuerda para rato

Voz 1995 22:44 esto es muy incómodo a veces los invitados no se dan cuenta de estas hablando yo tengo aquí al sueco que me está dando en la cita con el gol me está dando la espalda tutores dije yo me quiero hablar detrás intentando ya me invitaba a la espalda de hoy te voy usó que mirándome el Bollit pero tú a me caso a mí que soy del invitado él es el frío que cree gestión

Voz 1243 23:01 no por lo menos son nombre del de llega a cargo de la base contra la quiero

Voz 1995 23:06 hecho a uno lo elogió sobre su país a ver si voy a tener que ver rebajar piensa pero ahora no es criterio próxima espérate la presidencia pero ya como acabara he visto ya vemos que hay elogió no

Voz 1579 23:16 no quería una cosa estoy leyendo esto de de un papel hijo de un este papel este personaje gente te identifica para todo tu vida es que estoy peleando la bibliografía de Basel Rascón no que decía que estuvo hace el ratones el actor

Voz 1995 23:30 qué hacía deshielo Jonze la BBC porque o contar

Voz 1579 23:32 los toda la peli o no apoyo a ver si me deja terminal Yolanda yo tenía pensado incluido Garrido sé yo acaba harto de gente en la que hay diciendo hola Sherlock o la Charlotte nadie me llamaba básica esto pasa son poco que tu tienen que vivir toda la vida por lo menos cara al público cuando hay hay actores en España que si Antonio Ferrandis está basado en la edición de Chanquete que no se quitan de tema cuando haces una serie que tiene mucho éxito durante un tiempo porque la memoria es otra cosa es que ahora es frágil durante un tiempo eres a mí me pasó con una serie yo creo que también mítica en el panorama televisivo que ex compañeros como durante muchísimos todavía hace veinte años y todavía bacteria o porque os uno me llaman bacteria E ganó te falla haré yo soy el de compañero

Voz 1995 24:25 compañeros y en el que caro eh

Voz 1579 24:27 que marcó una época pero pero pasa al cabo del tiempo pasa ahí o los que no te recuerdo su cara me suena Decker

Voz 1995 24:34 si no tiene pasado alguna vez que están todo donde se mete la gente en esa ficción que alguna venía a decir de tu eras profesor de instituto que sea así ya se han desdoblado sustituya eres y se acuerda de que me de que me quedaba usted que ya he dado clase de mentira el compañero bueno siete años siete años es la obra de teatro

Voz 1579 24:57 eh bueno por fin a dejamos de todo debía hacer once en previo

Voz 1995 25:01 muy bueno que llegado hasta llegar a la hora de teatro que hemos hablado de política sigue si tu nombre con unas ideas muy concretas y muy no no que va no tengo dudas

Voz 1579 25:11 tienes realmente lo que yo achacó los demás procuro procuro pensar y sobre todo lo que tengo dudas repuesta poca pero preguntas o hace que con el tiempo cada vez más amenas más más y las respuestas respuestas en el viento solar puestas pues no tengo

Voz 1995 25:29 mira entre entre las después de haber viento Dios fue comercializando una mañana está

Voz 1579 25:34 había estamos con la mitad de para atrás

Voz 3 25:37 si tiene algo ponga es una obra de

Voz 1995 25:40 de teatro de inspirar una película aquí es que las películas en tenemos una tradición en este país en películas que han marcado generaciones y generaciones estais las siete años la película original

Voz 5 25:51 tenemos todos el mismo grado de responsabilidad si socios fundadores a partes iguales tenemos que

Voz 1995 25:56 Pericles con guiones muy teatrales hay una gran historia de este país de de películas de cine que en el fondo son exclusivas con Unió muy teatral por ejemplo el método

Voz 3 26:04 ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores no obstante tras el gol del teatro pasó al cine smoking room

Voz 1995 26:12 están buscando a un lado presidente antes y en esta tradición de películas españolas que es una obra de teatro La gran Viridiana hermana Viridiana

Voz 3 26:23 carta de sutura no fue debida a la profesión

Voz 1995 26:27 son personajes muy bien definidos casi es un estereotipos sociales para un actor es fácil enfrenta sea aún en este caso donde tú papeles muy claro o muy definido con dos otros actores más no mucho más de tu su se agradece mucho ese tipo de ejercicio

Voz 1579 26:43 no no soy diferente de los demás en mi caso supongo que los demás pero pero me me pregunta usted a mí en mi caso siempre difícil cada nuevo papel eso el folio en blanco y empezar a cabrear algo habrá quedado

Voz 1995 26:59 el de cincuenta años de carrera algún lugar como un algún atajo ahora bueno hay una cosa llama experiencia hay un

Voz 1579 27:08 pero la sensación de que esta vez se me ve el plumero eso era esta vez me pilla

Voz 1995 27:16 con aquellos cargó a él se ha descubierto todo no sé quién justiciera sensación es de que algún día a poner a tan buen actor

Voz 1579 27:25 no pero es que ocurre una cosa afortunadamente todo trabajo creativo no tiene fin nunca se es buen pianista no hay datos pero Gabriel García Márquez seguro que se murió diciendo está bien Cien años de soledad pero a ver si me da tiempo de excluir una buena seguramente Velásquez dijo muy bien las Meninas pero a ver si consigo un cuadro definitivo nunca se ha acabado nunca nunca terminas de ser buen actor negó ser pianista Hay que como decimos nosotros la mejor representación siempre la siguiente entonces en casos como el mío soy mucho más como es lógico además porque yo creo que hay que ejercer la autocrítica mucho más consciente de efectos que de mis virtudes voy a mí efectos me parece que se ve mucho entonces

Voz 1995 28:13 claro pues no no no se nota lo digo como fans años yo seguía las gracias sobre eso que no había muy generoso no persona decía hacía eso decide el hubiera podido elegir hubiera hecho un solo disco el último ese secreto los demás eso encaminadas a conseguir claro justamente es

Voz 1579 28:30 claro hay una cosa de Eduardo Galeano que el escritor que murió hace poco que a mí me la contó un argentino la cuento en Argentina generalmente me me hace más gracia que define esto muy bien son dos tipo que están si me permite usted contar por favor doctor porque están discutiendo uno defiende a lo mejor lo conocéis muchos de los oyentes lo conocerán que están dijo uno defiende unas pragmático eficaz el vino no vino el otro defiendo lo utópico el otro le dice Pere Bosch según pelota todo en esta vida hay que ser pragmático la utopía no sirve de nada mira volata copias como el horizonte tener Javier horizonte pues camina diez metros te varios metros o camina veinte metros lleva camino aún kilómetros pues camina diez años el año así la utopía como lo hizo ante para qué sirve el otro para caminar pues eso esto no se acaba nunca bueno te retira la salud afortunadamente no hay ningún creador que no se detenga alma de funcionario pero sentido de la palabra que se retire no músicos te retira cuando te da un pilotaje lo músicos escritores para que ésta es yo siempre pongo el ejemplo Plácido Domingo y años confesados no se puede tener más prestigio en el mundo

Voz 1995 29:45 más dinero supongo que para peor

Voz 1579 29:47 la saldar la deuda externa de varios países

Voz 1995 29:51 pero sigue me queréis contar que hace metiéndose una ópera

Voz 1579 29:53 nueve de tres horas y pico Barenboim o Vargas Llosa es premio Nobel ya que escribió esta novela

Voz 1995 30:00 vaya si cabe es la buena me lo dice usted que nada nada termina pero hay cosas que el cuatro de octubre se estrena Siete años en el teatro hasta hasta ese día no vamos a tener que que estas palabras van a resonar en nuestra cabeza señor allá

Voz 3 30:14 un verdadero placer no te pregunta no ya está pero sí que estos dos napas aquí media hora había usted media hora haría de Pablo Casado Elvira primero

Voz 1243 30:22 en Navas hemos empezado con casado oí terminando con icono cantar

Voz 1579 30:26 desde para hice supone Se supone que estas cosas aparte de placer de estar con vosotros y eso es lo que vengo a promocionar algo Paco

Voz 3 30:32 la gente vaya octubre si lo he dicho yo ahora mismo el cuatro de octubre que van a ver

Voz 1579 30:36 mira es un rollo

Voz 3 30:37 hombre no se trata de una

Voz 1995 30:40 cosa buenísima de una

Voz 3 30:43 película que Netflix lo que no podemos caso las entrevistas haciéndose no te lo cuento rápidamente muy rápidamente venga

Voz 1579 30:51 con cuatro ejecutivos

Voz 3 30:53 modernos y uno tiene que John iban a ir a la cárcel

Voz 1579 30:56 ahí la carece porque cometen un Grecia iban a

Voz 3 30:58 me Kebir quién de ellos no no entonces Maneiro

Voz 1579 31:01 cuatro de pronto uno tiene una idea dice que pasa así uno de nosotros auto inculpa se comen el marrón como se dice vulgarmente nosotros libre estupendo

Voz 3 31:10 pero cuadros cuatro pero ya está y ahora lo dejamos ahí con estas llaman a un mediador profesional que soy yo y con ese intríngulis lo dejamos cuatro de octubre se estrena siete

Voz 5 31:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1508 31:39 llega hasta arde llegas tarde las veces que digo esto cuando me comentan que pueda tener el mejor seguro de coche precio

Voz 3 36:09 son cuerpos especiales Dani Mateo buenos días oro días mi día muy buenos días en cuenta que la banda sonora de policía no me he dado cuenta qué maravilla mes y medio aquí y ahora me siento yo voy más lento Antoni Soy un chico especial pues la verdad es que no es otra que somos

Voz 0460 36:29 con traje chaqueta de Ágatha Ruiz de la Prada así como deberíamos combinar bien

Voz 1995 36:34 pero sí

Voz 3 36:37 en quedar que te hago esta semana que estáis sino para uno con el teatro bueno golpe teatros Gora giran a Televisió pues muy bien estuve estuve en un menú festivales

Voz 0460 36:47 esto parece que viene muy bien en Jaén

Voz 3 36:50 en en jueves y hay corto está fijo que cortos que no parecen tan cortos lo estáis arrolla políticos desarrolla salida con corto que está viendo siguiendo pues haciendo largo fíjate parece señor de los anillos tres la que cortó por el formato pero no no porque contagio tenga que ser secretario hoy

Voz 0460 37:12 me sorprende mucho que la gente que hace cortos logre gente que quiere hacerlo con ellos porque cuando vino de la propuesta es quieres pasarte un día entero trabajando gratis

Voz 1995 37:22 en un proyecto en el que perderemos dinero a todos los que sí apunta eso vale de la polémica así de estos días excesivo llamarlo polémica pero hubo cierta controversia me gusta más la palabra controversia con Master Chef celebrity de dicha por qué pasa a ver lo momento es el ronquido lo que se dice técnicamente Ron que hoy atún

Voz 40 37:47 el arte de despejar el atún se conoce como Ron creo os advierto que es todo un espectáculo que lo es para darlo e momento que entren los ayudantes de Ángel León

Voz 3 38:00 venga es muy bonito

Voz 1995 38:02 Boris de ponentes haberla carne

Voz 11 38:06 sobre la carne del atún la cabeza una de las partes

Voz 9 38:08 es más noble de donde hay mucha parte que luego veremos

Voz 2 38:15 la fama higa que muestra

Voz 1995 38:19 como Manigat quemo nada eh haya un corte más por ahí lo mejor forma de entender

Voz 40 38:24 es como el Kobe del mar novela infiltración que tiene desgraciado que es buenísima un color de carne que no tiene nombre

Voz 3 38:31 cortamos por la mitad vale para separar el ronquido que ha sido

Voz 1995 38:38 ha definido por algunos tuiteros como el descuartizamiento de un animal ese cierta controversia o una vez nada hay comentarios y pues lo más macabro que he visto en mi vida coger un peso

Voz 3 38:50 hombre de lo más macabro respeto para los pescaderos pobres

Voz 0460 38:54 no yo yo la verdad es que tengo a mi me gustan mucho los animales pero tengo un problema con esta humanización de los animales que estamos viviendo los oportunas y el otro días me llegó que hubo una encuesta por internet que decía Si un niño quema tu casa un niño desconocido con tu perro dentro hizo lo puede salvar a uno a quién salvas al niño o al pero sabéis que votó la mayoría

Voz 1995 39:21 no es que no sé si quieren que el perro

Voz 0460 39:24 es decir como te voy a respetar si están viendo un niño arder vámonos canguelo que aquí huele a niño muerto

Voz 3 39:30 ojo que mira si eres ese año es un niño muy alto corporativismo de especie no nos viene mal ciertos males es cierto sólo ha introducido variable sí como especie necesitamos perdón esto es todo supuesto eh ganamos en el aire que has dicho sí con niños no no si como España

Voz 1995 39:53 cien Darwin

Voz 0460 39:55 se aprobaría salvadas eso Griñón que quema cosas pero es un niño al frente al imagínate si hay gente que ya no se lo pensó como tiene que ir de menos es un niño que si yo veo un niño cojo yo tengo perro la hice veo un niño cojo mi perro y apagó el fuego con el perro con los cachorros apagó los focos pequeños

Voz 3 40:13 Dani es un niño que que es verdad que no ha sido un viaje Villa con niños vale cambiar de tema porque estás en ese están poquito hacia la polémica pero nuestra postura es que me perdí de no sé qué posturas y tú estás sé no lo que me perdí todo el rato bueno polémica diatriba

Voz 1995 40:37 hasta el Chelsea nosotras que hacéis muchas espectáculos aquí en el teatro y la gente a volver a vira damos bastante sois de ir a espectáculos yo soy del poquito tengo soy poquito y casi todo me parece largo o aburrido me hace decía señorita señorita sí sí casi todo esto sea que largos y no habrá gente que habría ido tu espectáculo Diogo y a pensar lo mismo sabes posible porque es hoy justo milimétrico yo cuando empieza a cansar me voy es lo importante es sí claro que es lo has visto

Voz 0460 41:06 yo oí a medio espectáculo también no entran ganas de que cierra las puertas pero hay un problema grave que no pasa los que hacen por espectáculos que es que cuando hablamos entre nosotros cuando hablamos entre nosotros estamos probando texto correré nuestros espectáculos con lo cual estamos viendo espectáculos veinticuatro horas al día veinticuatro

Voz 1995 41:25 a vosotros os como es esa tú estás viendo a ti mismo del proyecto todo

Voz 3 41:29 si yo hablo con Iñaki Iñaki está probando el texto de eso

Voz 0460 41:32 nuevo espectáculo conmigo disimuladamente

Voz 3 41:34 lo que ha sólo por curiosidad lo habéis hecho ahora digo algo por eso digo que no no pero me recuerda si eso es lo que aprobar algún tipo texto comentarios

Voz 1995 41:46 este que penséis incluir en cualquier espectáculo

Voz 3 41:49 no hemos reído no lo hagáis nada no no lo haga no pero mira eso lo hizo una vez un tangos una carretera muy esto promete o Jorge Maqueda estaba intentando meter las necesidades valor si ahora mismo ya a ver si ve

Voz 0460 42:01 a lo de Pepe Navarro no que tú tienes de colaborar

Voz 1995 42:04 ya estaba hace un rato fantástico de la Cueva que era maravilloso

Voz 0460 42:06 bueno pues cuando estaba escenificar no no no al contrario elevó ya les voy a halagar me contó un guionista que le prepararon había un ránking eso que hacía cuando estaba Pepe la noche de pe pero el ránking de las Ramblas este acuerdo es que había un personaje para el Rambo y había otro que era la rampa entonces hiciese tenían que hacer el ranking de la Rambla y nadie quería hacer el ranking de la Rambla entonces todos los guionistas se iban pasándose guión e iban metiendo cosas sin gana hiciese bueno

Voz 3 42:33 total que al final

Voz 0460 42:35 día Pepe dijo ve que salga la rampa salió hizo una cosa infecta entonces al día siguiente Pete fue al a la redacción dijo quién hizo el ranking de la rama de dijeron bueno un poco entre todos no Paul Weitz

Voz 3 42:46 juntas nuestras como tú has hecho finalista viene pero poquito a poco de esta hombre bueno él no segundos vamos a hablar con el mejor mago en el mejor no lo dice esto lo dice él

Voz 0460 43:03 mejor

Voz 3 43:05 Nos en un habrá dos hijos estallen con el mes

Voz 1995 43:08 en en en Vitoria la misma talla la radio

Voz 3 43:10 Vitoria sentado esperando a hablar el ganadores que sí que hablamos si ya lo sabía en el mundo

Voz 1995 48:16 mira aquí hay que cambiar esa sintonías pero parece que va a ser a tiene hay que contar algo muy interesante ahora muy guay muy arriba esa sintonía o Hoy por Hoy de la Cadena SER y luego

Voz 0460 48:26 pero dice Toni Garrido no habla de nosotros ya se ya pero no quiere ser uno más la venta primera vale Toni había y con Dani Mateo

Voz 1995 48:34 creo Iñaki Urrutia y ahí es cuando se te baja eso

Voz 3 48:37 no sabido eso también es responsabilidad tuya motos

Voz 0460 48:40 sólo de esta asumiendo que Joe cómo va a ser reforzar hoy

Voz 3 48:42 ya me llamo Jackie es que me vais a muy nerviosa final del ganador

Voz 1995 48:48 el Campeonato Mundial de Magia que escogida tema el ganador del Campeonato Mundial de Magia de este año es español se llama Miguel Muñoz su compañía punto cero el espectáculo con el que ha ganado el campeonato del mundo de magia se llama

Voz 45 49:02 agua

Voz 46 49:04 no mucho antes mucho la Gran Vía ya son a la nación de la promoción

Voz 1995 49:10 pero hay desapareció parte han costará madera lo sabrán Fire over es lo que hay que aguantar Miguel Muñoz Segura el mejor mago del mundo buenos días buenos días el del espectáculo suena muy evocador agua de Kun cuéntanos cómo cómo conseguís te conquista

Voz 0039 49:24 para ese jurado buen número de armas el número bueno claro que esa hace Conejo hay un chorro que en el que aparecen unas bolas de cristal y eso sí visual y poético

Voz 1995 49:35 eh y eso es un poquito el número ballet usted gasté arquitectura si te mareas terrestres hasta sudar Danza a Escena circo y teatro sí IT de cines como fantasía hasta bueno

Voz 0039 49:49 no yo me defino como Mago de la Fantasía hasta que lo pues algún periodista o pero pero sí mago ilusionista así lo que pasa que sí que me gusta combinar la magia con con danza con teatro visual