Hoy por Hoy (24/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 3 00:04 hoy por hoy hora doce

Voz 1018 00:08 José Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días de un momento a otro sabremos qué ha pasado la reunión de la Mesa del Congreso el órgano rector que según el reglamento ostenta la representación colegiada de la Cámara Ike de de pronunciarse sobre los recursos presentados por PP y Ciudadanos contra lo que ya se conoce como el atajo del Gobierno para sortear el posible veto del Senado a los Presupuestos del Estado nadie sabe muy bien qué puede pasar en esta reunión porque ambos partidos y Ciudadanos tienen mayoría en la mesa que está formada por la presidenta de la Cámara en los cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios antes de la reunión la presidenta la popular Ana Pastor anticipó que no admitiría ningún tipo de presiones y parece que en estamos Mar Ruiz qué tal

Voz 1441 00:47 qué tal buenas tardes y expectación pocas veces vista en una Mesa del Congreso casi hora y media allá de reunión a puerta cerrada para decidir sobre el futuro de una enmienda clave para que el Gobierno del PSOE pueda intentar aprobar los presupuestos con una nueva senda de estabilidad en los tiempos que maneja Pedro Sánchez en la próxima primavera un pulso a cara de perro que enfrenta al Gobierno en hoy a la oposición conservadora y que se está dirimiendo en un órgano la mesa del Congreso donde PP Ciudadanos suma mayoría cinco votos incluido de la presidenta de la Cámara la popular Ana Pastor frente a los cuatro de PSOE y Unidos Podemos a su entrada a la Reunión efectivamente Pastor ha defendido la independencia del órgano que preside visiblemente molesta ha dejado claro que la mesa no admite presiones de ningún tipo

Voz 1018 01:31 gracias a en fin que queda en el aire el recorrido parlamentario de los Presupuestos o lo que es lo mismo la piedra angular para la estabilidad del Gobierno que sigue buscando el respaldo de Podemos PNV y los independentistas catalanes esta misma madrugada desde Canadá desde que Beck el presidente del Gobierno apeló a la política y al diálogo como elementos para recuperar la normalidad en Cataluña dentro siempre de la legalidad esta mañana en Onda Cero el líder del PP Pablo Casado daba un paso más en sus críticas al Gobierno por sus relaciones con los partidos independentistas ha hablado de pistón

Voz 4 02:00 las creo que si algo tenemos que hacer

Voz 2 02:03 del de respecto al que ve que es esa precisamente que desde la política se puede encontrar desde el respeto a la legalidad Se puede encontrar sin duda alguna una solución a una crisis sobre todo para reemplazar a mi juicio lo más importante es la integridad territorial es la soberanía nacional pero sobre todo es la convivencia ya no hay nada qué hacer ni qué negociar es todo el diálogo está muy bien cuando se dialoga sino una pistola encima de la mesa del diálogo de quién lo único que quiere hacer es directamente conseguir esos objetivos

Voz 1018 02:35 hora doce y dos minutos el INE acaba de hacer públicos sus datos estadísticos oficiales sobre bodas separaciones divorcios prioridades etcétera durante el pasado hallado más llamativo es que sigue aumentando la custodia compartida de los hijos en caso de ruptura de la pareja el pasado año supera ya el treinta por ciento es la cifra más elevada de la última década María dolorido

Voz 0259 02:55 en dos mil siete la custodia compartida fue otorgada por los jueces en el diez por ciento de los divorcios en dos mil diecisiete en el treinta por ciento el año pasado volvió a subir dos décimas desciende al sesenta y cinco por ciento la custodia de los hijos concedida exclusivamente a la madre este es uno de los datos más relevantes de la estadística que acaba de publicar el INE que registra además un incremento de los divorcios el año pasado hubo casi noventa y ocho mil La duración media de los matrimonios fue de dieciséis años la edad de las mujeres que se separan es de cuarenta y cinco y cuarenta y siete en el caso de los

Voz 1018 03:28 hombre gracias Mariola dos citas judiciales en marcha hasta ahora en Madrid en la Audiencia Nacional ha comenzado la primera lista contra la antigua cúpula del Banco de Valencia que juzga a los supuestos responsables de unas operaciones inmobiliarias que causó un agujero de más de cuatrocientos millones de euros a la entidad Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:44 empiezan ya los interrogatorios es el turno para el primero de los acusados el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra quién ha admitido a preguntas del fiscal el conocimiento y aprobación de las tres operaciones inmobiliarias bajo sospecha que provocaron un agujero de más de cuatrocientos millones de euros tras Parra declararán los otros seis acusados entre ellos el ex presidente del Valencia con ve fútbol Juan Bautista Soler o el notario Carlos Pascual de Miguel que amasó una fortuna con el ladrillo les piden hasta ocho años de cárcel por administración desleal y blanqueo operaciones como las que se juzgan desde hoy arruinaron al emblemático banco todos tuvimos que pagar su rescate con cuatro mil quinientos millones de dinero público

Voz 1018 04:24 en Oviedo debe comenzar el juicio contra Natalio Grueso que fue director de la Fundación Niemeyer de Avilés está acusado de supuestas irregularidades económicas incluya facturas falsas manipuladas la Fiscalía pide once años de cárcel para él aunque todo indica que la vista quedará aplazada por problemas en su defensa vamos a Radio Asturias Pablo Canga

Voz 1657 04:42 pues sí tras seis años de instrucción el juicio se va a posponer otras tres semanas a petición del que es nuevo abogado de grueso desde el jueves pasado el exfiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos una petición que ha secundado la Fiscalía el caso Niemeyer pone la lupa sobre la gestión del Centro Cultural avilesino en una etapa en la que su ex director cargó la Fundación del Centro Cultural cientos de factura la mayoría supuestamente falsas por gastos que nada tenían que ver con su responsabilidad incluyendo viajes a cuatro continentes de la que entonces era su mujer sin relación laboral alguna con sus actividades como principal acusado la Fiscalía pide para grueso once años de cárcel

Voz 1018 05:18 allí todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 5 05:20 el NYSE Brit de la primera ministra británica reúne hoy a su Gobierno tras el fracaso de su plan para abandonar la Unión Europea el negociador británico para el Brexit considera un sinsentido la posibilidad de convocar un nuevo referéndum tal y como se empieza a plantear desde el laborismo fue el anuncio de la detención de una mujer de nacionalidad española acusado de participar en el atentado con drones contra Nicolás Maduro el pasado mes de agosto caso máster la ex número dos del ya desaparecido Instituto de Derecho Público confirma ante la juez que no era necesario defender de forma presencial los trabajos fin de máster cuando lo curso Cristina Cifuentes las pensiones creció casi un cinco por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior la pensión media por jubilación subió a los mil ciento tres euros la debió de dar roza los seiscientos Trichet China asegura que la guerra de los aranceles iniciada por Donald Trump son una grave amenaza al libre comercio responderá con más gravámenes hoy entra en vigor una nueva tanda de impuestos a productos chinos por valor de doscientos mil millones de dólares digo española acaba con la mayor racha alcista de los últimos diez años se deja seis décimas lidera las pérdidas en Europa y pone en riesgo los nueve mil quinientos por Leo Messi Cristiano Ronaldo no van a acudir esta noche a la gala de la FIFA en la que se otorga el premio al mejor jugador de la temporada el favorito es el futbolista del Real Madrid Luka Modric Stoner esto es algo de lo que hoy tenemos la hora gracias Marcos un placer hasta luego

Voz 3 06:35 hoy por hoy hora doce de octubre

Voz 4 06:44 con Toni Garrido no sé si ha salido antes Carlos que hay otro premio si lo da el debes leves esta noche Xeral de ves sí sí sí sí sí sí luego el debes estos dos a la a la gala hombre pues el premio que costaría estar ahí aplaudir al que gane no Cristiano tiene gimnasio es ahora una quienes tienen

Voz 6 07:06 ahora no todo eso es es un lío estamos tomando

Voz 1995 07:12 muy buena costumbre dije los un ese acerca un rato Carles Francia

Voz 4 07:15 bueno yo encantado y nos cuenta de lo que va a hacer pero fíjate todo el fin de semana sin hablar delante de un micrófono hay mono mono hay mono en casa ya dice en Temara fantástico he conocido una puedo contar una cosa que he conocido esta tuve semana que has hecho estado en un pueblo de Guadalajara se llama Albalat late de Zorita y he estado en una alojado en unas cosas que llaman eh de viviendas y Cuevas bioclimáticas entonces la cueva de abajo reproducen al espacio arriba en un habitáculo de piedra blanco en fin en mitad del monte una tranquilidad una cosa fantástica maravillosa muy recomendable Cuevas bioclimáticas Guaro la cama y esas cosas Ibáñez además del hombre sí pero no hay que pintar luego ahí no no no no no no no no además con unas

Voz 1995 08:00 la sensacionales pasan a este visto yo es podría vas a contar en la Ventana historia de viaje fascinante de una pareja

Voz 7 08:06 hay que lleva ocho años dando la vuelta al mundo lleva ocho años anda la vuelta al mundo

Voz 8 08:11 yo ya hace cinco cuando estaban en Panamá y hablamos con uno de ellos con uno de la pareja que era Marc Márquez

Voz 4 08:20 las bolsas tenían ya un niño pequeñito porque ocho años dan para mucho y tienen ya o tenían un hito por aquel entonces yo lo relataba en una escala de cero a diez de felicidad cuanto dirías que tienes

Voz 9 08:31 bueno yo te diría que un once porque estamos bueno una vida muy intensa realmente recolocando todo y sinceramente mucho trabajo porque no ha sido fácil estos meses entre que nos hemos tenido que separará el sitio yo no podía perder aquí un poco el ritmo de chárter así que yo me vine aquí pues como dos meses antes que subir al es tan sólo tenía dos meses estos meses viví poco con Sara yo estoy muy feliz

Voz 4 08:59 en su primeros mes sabes qué pasa que a Lech ha ido creciendo ya con cinco años estando en Australia les dijo el otro día Prou Basta Ya lo cual han puesto punto y final a su vuelta al mundo durante ocho años están aquí han regresado a España Ayesa tardes asomada a la ventana para contarnos es decir a mí llevármelo a casa sabes que no sabes cuál es el principal argumento que ha esgrimido según parece Alés que cómo van cambiando de lugar Agesa amigos en un sitio y desde luego los pierdes y eso lo has perdido y por lo tanto de grandes viajeros si hoy vuelve uno hoy regresa a La Ventana uno gastada viaje ocho años no pero ocho semanas y semanas regrese Mario Vargas Llosa lleve dos semanas de viajes semanas pero todo muy doméstico hoy por aquí no quieres que te ha hecho volver explica Carlos Gallego pero sí que te venga y qué tal donde estado he estado por aquí muy cerca de estado en Altea estaba en Barcelona que calor esto se ya sé que el comentario de ascensor pero es que trasciende ya pues desde la vacaciones con estas recuerda estoy menos tres semanas sabático la expresión es un año de un año por año como mínimo tiene mucho de que ser que siempre buena una gozada está aquí con nosotros alguna vez cogida años Salade

Voz 7 10:24 alguna vez no no no no para eh una una un parque un good spa en Londres que te prometa que una media hora de su tratamiento experiencia vale igual como una semana de Dakar

Voz 4 10:37 dónde esto en esa dirección ven Londres a esos a las próximas vacaciones Rubert Londres unas cuevas bioclimática

Voz 2 10:46 hay entiende el visto como tres semanas de vacaciones aquí Kibo Barcelona o una historia

Voz 4 10:50 la alucinante de una pareja que da la vuelta al mundo y que decide volver con un bueno vuelven con un niño que ya está en el camino hace hace cinco años y que ha decidido que quiere tener amigos en el mismo sitio por el que está breve aprender tantos idiomas eso es un derecho oye indicó que España y que Cataluña por ejemplo se encontrarán esta pareja que hace ocho años ahora que han perdido todo lo bueno que esas conservador yo no no no no no no hombre algún contacto habrán tenido operan a distancia que estará hay dudas eh tuvimos diez años ha cambiado mucho humor gracias a la forma la sociedad espera espera te después Carles luego te escuchamos bienvenido Roberto placer el viajero que después ni más ni menos de tres

Voz 6 11:32 a ver

Voz 2 11:35 he decidido de decidir si se empieza obligado con una moto proprio en un abrazo grande

Voz 10 11:43 el hoy

Voz 1 12:05 eh

Voz 2 12:09 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 13 12:25 Vladímir del Parlament de Catalunya ante Leo tal cual es licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona hay diplomada en Protocolo y Relaciones Internacionales por la Escuela Internacional de Protocolo honor

Voz 1353 12:37 ningún máster un curso en Harvard por algún sitio si para hacer más rige sin nada que rascar tampoco en Aravaca Vicálvaro ya te he dicho nada una simple licenciatura en Derecho y un diploma de protocolo Fenice puede ser diputada sólo con esos pues nada tira con una pronostica

Voz 1995 16:19 y antes de acabar no seremos las preguntas que nos deja el día un dictador eh que un nieto del dictador Franco pretenda vender una parte del Pazo de Meirás a su propia empresa no es hasta para ese apellido un exceso para un obseso del gimnasio como Cristiano Ronaldo que le den el premio de Luka Modric es un spinning clavado en su corazón

Voz 2 16:48 no me Wells pues sabe

Voz 1995 16:52 el bar es ese artilugio tecnológico que nos permite generar polémica arbitral con varios árbitros en lugar de uno solo recibiría a Casado al Banco de Valencia donde faltan cuatrocientos veintiséis millones de euros cuando el fin de semana hablaba de la gran herencia del PP en aquella comunidad Berlusconi ha anunciado que concurrirá a las elecciones europeas el italiano han decidido estirar su vida política aún más que su cara

Voz 2 17:19 por último

Voz 1995 17:20 no sería la cara de Berlusconi precisamente una buena metáfora de la realidad política

Voz 2 17:24 P desagradable paralizada e inflada a base de bótox

Voz 4 17:31 este nuestra hay unos dicho nada al respecto los retos veo que deja a novela

Voz 1995 17:36 entonces ahora raya de Mata ha sido más acusado vale vamos a volver mañana a partir de las seis de la mañana en una semana más intensa como invitado someter el promedio de fíjense

Voz 4 17:45 entregue evitó el mejor mago del mundo Miguel Rellán Dani Mateo Mate Pere Navarro

Voz 1995 17:51 bueno pues mañana créanme todavía redoblar los todo eso Massa saltamos la vaca la oferta va a ser aún mucho miedo da nos va

Voz 2 18:01 los veremos mañana a partir de las seis con Pepa Bueno ves muy grandes mañana