Hoy por Hoy (25/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias saludos qué tal está muy buenos días habrá Presupuestos del Gobierno Sánchez para el año que viene es la pregunta de esta mañana tras bloquear PP y Ciudadanos ayer el la Mesa del Congreso la vía el atajo legal que el Gobierno había diseñado para tener cuentas propias sin el veto del Senado la ministra de Hacienda María Jesús Montero fue clara anoche aquí en la SER a la pregunta de Ángels Barceló habrá presupuestos para el año que viene si eso sí que puedo que pueda firmarlo

Voz 3 00:53 si hay acuerdo con la formaciones política con la que estamos hablando habrá Presupuestos porque nosotros pensamos presentar la propuesta como estableció el calendario el presidente a finales del mes de noviembre

Voz 1727 01:06 el primer miembro del Gobierno en defender de viva voz a la ministra de Justicia ministra de la que una web reactivada la semana pasada difundió una conversación distendida en un restaurante con el ex comisario encarcelado ahora Jiménez Villarejo con Baltasar Garzón conversación social en la que se habla de temas irrelevantes

Voz 3 01:27 creo que le honra el haber pedido a petición propia una comparecencia es una magnífica ministra ha sido una magnífica fiscal y por tanto seguro que la explicaciones permitan pues zanjar esta materia hay este elemento y espero que la política se concentre en lo que tiene que estar

Voz 1727 01:44 bueno pues como decía Montero Delgado ha pedido comparecer a petición propia ante las primeras informaciones dijo que no tuvo nunca ninguna relación con Villarejo aunque después matizó que recordaba tres encuentros todo sociales ninguno profesional hoy en el Senado el PP pide su reprobación en el Gobierno y en el PSOE hay inquietud nos cuentan algunas fuentes consideran que no hay caso pero no lo dan por cerrado dicen una evidencia que una tercera dimisión sería un desgaste muy fuerte para Sánchez hoy es martes veinticinco de septiembre y hay más noticias la primera nos lleva hasta Aranda de Duero Burgos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:29 además el juez ha procesado formalmente

Voz 1727 02:31 a los tres jugadores de la Arandina por un delito continuado de agresión sexual

Voz 0027 02:36 siglos procesarle les mantiene en libertad con medidas cautelares hasta la apertura de juicio oral pero van a tener que depositar una fianza civil cincuenta y dos mil euros

Voz 1727 02:44 el Gobierno busca una solución consensuada para regular el alquiler turístico uno de los nuevos retos del sector y propone que sean las comunidades de vecinos ojo las comunidades de vecinos las que tomen la decisión de permitir o no pisos para turistas en el edificio Isabel Oliver es la secretaria de Estado de Turismo decidir sobre sus propiedades lo que se hace en sus comunidades Oliver va a estar esta mañana en Hoy por hoy

Voz 4 03:14 simplemente viene a decir tiene tiene un sistema que

Voz 5 03:18 sí era absolutamente dominante Mateos

Voz 1727 03:21 Salvini el ministro del Interior italiano vicepresidente del país que ha conseguido aprobar el decreto que endurece su política de inmigración

Voz 0027 03:28 esa normativa prevé entre otras cosas expulsiones de inmigrantes considerados un peligro social o condenados en primer grado

Voz 1727 03:35 parar la deriva autoritaria de Polonia ese es el nuevo objetivo de Bruselas que ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que paralice la reforma judicial del Gobierno ultraconservador

Voz 0027 03:46 así la Comisión pide que los jueces del Supremo polaco a los que el Gobierno del país quiere jubilar apartar permanezcan en sus puestos hasta que haya una sentencia judicial de Europa

Voz 1727 03:59 Luka Modric ya es el principal candidato para llevarse el Balón de Oro Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 04:05 buenos días Pepa en el mejor año de su carrera campeón de la Champions con el Real Madrid subcampeón del mundo con Croacia elegido mejor jugador del Mundial ganador de los premios al mejor jugador de la pasada temporada tanto para la FIFA este último ayer debes Modric en el larguero

Voz 6 04:18 tengo una duda es en mejorar pero es año hay de verdad muy contento muy feliz

Voz 1161 04:25 sólo le resta el croata para año el Balón de Oro que otorgará la revista gala France Football el próximo mes de diciembre y que en las últimas diez ediciones se han repartido entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi

Voz 1727 04:38 iba a seguir el buen tiempo aunque refresca un poco Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:43 buenos días hoy las temperaturas van a bajar en todo el país ya lo han hecho las mínimas lo harán sobre todo las máximas pero seguirá haciendo mucho calor en el suroeste de la Península especialmente en Extremadura el oeste de Castilla La Mancha también de Andalucía donde las máximas superarán con facilidad los treinta cobrados todavía sensación de bochorno en el Mediterráneo donde

Voz 0027 05:03 precisamente esperemos algunos chubascos en Tarragó

Voz 0978 05:06 la Comunidad Valenciana a medida que vaya avanzando la mañana Murcia este de Cuenca y Albacete en la parte más oriental de Andalucía también algunos chubascos en Menorca y Mallorca en el resto del país muchas horas de sol pero como decíamos con temperaturas más bajas calla

Voz 8 05:23 antes era estábamos los inquilinos propietarios ya ahora hay una banda de de transeúntes que están tres cuatro una semana hice marcha y vienen otros y claro no hay iríamos ese calor de comunidad alguna lo contesta añadió son amables con diversos grupos como el arte según con quién se va perdiendo ese calor mal autor deterioró el ambiente comunitario que había lo hemos analizado varias veces se les hemos contado lo puesto voz como acabamos de escuchar a los problemas que sufren muchas comunidades de vecinos en toda España por la proliferación de pisos de uso turístico hoy el

Voz 1727 06:06 Javier no central ha citado a las CCAA para trabajar propuestas en común y nosotros esta mañana hablamos con la Secretaría de Estado pero también lo hacemos también vamos a hablar con el responsable de Políticas Públicas There be a Bruce ni de la Fuente buenos días

Voz 0456 06:25 buenos días Pepa Abbas Sira va a ser a partir de las nueve de las ocho en Canarias y en nuestro tiempo de tertulia hoy con Ignacio Ruiz Jarabo con Joaquín Estefanía y con Lucia Méndez ideales para abordar los presupuestos y ese bloqueo de la Mesa del Congreso día a partir de las diez de las nueve en Canarias hermanos rivales con Nacho Carretero Gonzo vamos a recibir a los hermanos Martínez Maíllo uno del Partido Popular otro del Partido Socialista se lo hemos contado alguna vez compartiendo sobremesas familiares que hoy no van a confesar

Voz 8 06:55 su subo

Voz 0456 06:58 una hora después entrevistamos a Paco León y Ana Rodríguez Costa que son los creadores de una de las series del año que pasa estos días por el Festival de San Sebastián arde Madrid

Voz 8 07:07 que está americanas llevan tiempo viviendo en Madrid dejando a un lado que llevan una vida completamente disipada tenemos con giro suficientes para pensar en su casa se están produciendo reuniones peligros comunistas anarquistas entonces Carlyle de las sobre los años

Voz 0456 07:24 desde Ava Gardner en España

Voz 8 07:28 sabe usted inglés bueno me defiendo

Voz 1727 07:31 en que urge Lou Kitchen

Voz 3 07:34 hasta sesenta

Voz 1727 07:39 allí Israel les preguntábamos por el debate presupuestario pero la prisión preventiva de los presos catalanes se llevó todos los titulares y los oyentes así que hoy asistimos Dani

Voz 0456 07:50 si el PP y Ciudadanos bloquea en esos presupuestos les invitamos a otro

Voz 0027 07:53 Ari reflexionar sobre este asunto otro de política

Voz 0456 07:56 que quieran el nueve uno cinco dieciséis sesenta y en Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:02 segunda cuestión dice el Instituto Nacional de Estadística que los matrimonios duran de media en España dieciséis años y medio

Voz 0456 08:11 así que les preguntamos cuántos años llevan casados ustedes o cuántos años estuvieron casados

Voz 1275 08:16 insinuó han contraído matrimonio no pueden contar también

Voz 0456 08:19 por qué

Voz 1727 08:20 y para terminar las encuestas del CIS

Voz 0456 08:22 ayer no quiere que los sondeos del CIS con intención de voto sean mensuales en vez de trimestrales así que les preguntamos qué les parece y si les son útiles a ustedes pueden responder a todo esto en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y con un audio al whatsapp seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:40 lo dicho queda ni quiere que ustedes se presenta como la oposición son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias

Voz 0027 08:48 ahí empieza hoy por hoy con Roberto Mahan Nacho Sánchez Elena Sánchez en la técnica con Jordi Fábrega y Rafa Muñiz en la producción

Voz 1913 08:57 pienso que que bien y centrar todos mis seguros a la mutua hito porque no te los extraes piénsalo

Voz 5 09:03 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es sabes ese momento en el que cancelando vuelos en dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumitos pero indemnes

Voz 9 09:24 acción ese ese es un momento legalizarse como una catedral desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 10 09:38 una caja de música una

Voz 0027 09:41 pasado

Voz 10 09:42 Anastasia musical es una pasión

Voz 8 09:45 Andrea Ventura directamente de este grupo en el próximo tres de octubre critica el teatro Coliseum de Madrid el estreno más esperado de la temporada compre Giottos entradas a las fases musical punto

Voz 2 09:57 oye Diego no viene la cena no puede me ya

Voz 11 09:59 de esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que tenía la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 12 10:10 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 8 10:25 en la Cadena Ser

Voz 0027 10:32 seis y diez de la mañana cinco y diez en Canarias empezamos este tramo informativo con una noticia que publica esta hora eldiario punto es una buena noticia relevante la número dos del Ministerio de Justicia durante el último gobierno del PP me llamó en agosto por teléfono a la jueza del caso máster para preguntarle si pensaba pedirle al Tribunal Supremo que imputara a Pablo Casado esta mujer se llama Carmen Sánchez Cortés es la Secretaria de Estado

Voz 1727 10:58 fue la secretaria de Estado el Ministerio de Justicia durante el mal

Voz 0027 11:00 dato de Rafael Catalá Sánchez Cortés llamó a la jueza del caso máster a su móvil según el diario punto es preguntándole por sus planes no consiguió respuesta porque la jueza del caso máster despacho la llamada reprochando de reprochándole que fuera que que fuera improcedente esa llamada se produjo el cuatro de agosto sábado que era dos días después de que la jueza del caso máster tomara declaración como investigadas la tres alumnas que estaban en una situación idéntica a la de Pablo Casado tres alumnas que o bien tenían vínculos con el PP o bien tenían vínculos con la universidad bueno esta es la la noticia a esta hora hoy el Senado va a reprobar con los votos del PP a la ministra de Justicia Dolores Delgado por las dudas que mostró su ministerio durante días sobre si el Gobierno tenía que correr o no con la factura de la defensa del juez Llarena en Bélgica por la demanda de Puigdemont y el resto de los huidos la reprobación de hoy técnicamente es por eso aunque llega en un momento incómodo para la ministra porque Delgado ha pedido comparecer en el Congreso para explicar estas grabaciones

Voz 13 12:03 el

Voz 0027 12:05 el unas grabaciones que ha difundido un supuesto medio de comunicación activada hace una semana grabaciones en las que se escucha Delgado comiendo en dos mil nueve con un grupo de personas y entre ellas el muy controvertido ex comisario de la Policía Villarejo no hablan de nada irregular pero el mero hecho de que comieron juntos está sirviendo a la oposición para señalar una supuesta cercanía entre Delgado y Villarejo y a eso hay que sumar los matices caído introduciendo Delgado en su propia versión Javier Álvarez

Voz 0689 12:31 hace unas semanas Dolores Delgado aseguró que nunca había tenido relación de ningún tipo ni concertó mantuvo cita alguna con el comisario Villarejo sin embargo la nota de prensa ahora puntualiza desvela tres encuentros uno de ellos se produce durante una comida en la que la fiscal Dolores Delgado no estaba invitada pero acudió acompañando al magistrado Baltasar Garzón a petición de éste los otros dos encuentros se produjo el primero de ellos cuando Garzón le presentó al comisario al final de unas jornadas jurídicas con el que intercambió unas palabras protocolarias el tercer encuentro se produjo hace unos quince meses cuando Dolores Delgado acudió a una cita para hablar con el responsable del Centro de Inteligencia contra el terrorismo donde se encontraba también el comisario Villarejo la ministra de Justicia reconoce que ha coincidido en tres horas León es junto a otros mandos policiales o judiciales con este comisario pero asegura que las grabaciones difundidas obedecen a la estrategia procesal del Comisario para atacar al Estado primero al Rey emérito después al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia la nota del ministerio recuerda que las informaciones que la relacionaban con supuestos favores a un cliente de Villarejo fueron desmentidas y anuncia también que comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia para dar explica

Voz 0027 13:37 pero ayer le llamo Sánchez en Nueva York para mostrarle su apoyo y en el Gobierno repiten que aquí no hay nada que no hay caso aunque en privado también reconocen que sí existe cierta inquietud en la Moncloa en el partido porque no saben hasta dónde puede llegar esto Isabel Villar buenos días

Voz 14 13:50 buenos días fuentes del Gobierno y del PSOE consultadas por la SER insisten en que no hay caso delgado pero tampoco dan por cerrado el tema les preocupa sobre todo una posible tercera dimisión dentro del Ejecutivo porque sería dicen un desgaste evidente para Sánchez además dentro del Gobierno del partido consideran este asunto como la confirmación de que está en marcha una operación de acoso y derribo al Gobierno socialista el presidente si ya ha hablado con la ministra Illa respaldado ante estas informaciones unas informaciones con las que en el PP se frota las manos fuentes conservadoras aseguran a la SER que el Gobierno se cae a trozos y la salida de la ministra de Justicia sólo vendría a confirmar

Voz 0027 14:22 Pedro Sánchez el presidente del Gobierno está en Nueva York el Gobierno que yo represento

Voz 1100 14:28 pero ese grito por la igualdad ese grito

Voz 0027 14:30 feministas participaban anoche en un foro sobre violencia de género es el primer acto de su agenda de cuatro días en la ciudad donde hoy comienza la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU enviada especial Marta del Vado buenos

Voz 1510 14:42 buenos días el primer día de asamblea general va a estar marcado por el disco

Voz 1727 14:45 eso de Donald Trump la imprevisibilidad

Voz 1510 14:48 el estadounidense hace que sus asesores estén preparados para varios escenarios por un lado que amenace directamente a rivales políticos empezando por Irán como lo hizo el año pasado con Corea del Norte o que por el contrario sea demasiado cercano a sus adversarios como ha pasado con quimio Moon de hecho ya se ha mostrado públicamente dispuesto a reunirse con el presidente iraní Hasan Rohani algo que sus consejeros intentan evitar a toda costa anoche Trump celebro la cena de bienvenida para los jefes de Estado y de Gobierno a la que acude López los Sánchez que va a participar en el pleno de las Blesa general el próximo jueves el presidente español se reunió ayer con el secretario general de Naciones Unidas con Antonio Guterres con el que trató la posibilidad de emprender una iniciativa multilateral para responder a la crisis migratoria que está provocando la situación en Venezuela también hablaron de la situación en Nicaragua del Sahara Occidental según fuentes del Gobierno hoy Pedro Sánchez tiene prevista una reunión bilateral con el presidente de Cuba con Díaz Canel con el que según estas fuentes está preparando una próxima visita oficial a la isla

Voz 0027 15:51 mientras tanto la ministra de Hacienda de Sánchez María Jesús Montero

Voz 3 15:54 Ello lo que te piden es que lo Pelé es lo que te piden es que se luche

Voz 0027 15:58 aseguraba anoche en Hora veinticinco que hay comunidades autónomas gobernadas por el PP que en privado le están pidiendo que apriete para torcer le el brazo al presidente de su propio partido Pablo Casado y que por tanto los gobiernos autonómicos sí puedan disponer de dos mil quinientos millones de euros extra para invertir en gasto público el año que viene algo que sí permitió la Comisión Europea pero a lo que España está a punto de renunciar porque PP y también ciudadanos insisten en que no lo quieren de hecho ayer usaron su mayoría en la Mesa del Congreso para tumbar la fórmula que había encontrado el Gobierno para llevar a cabo esa ampliación de la senda de déficit así que el año que viene en la Seguridad Social dispondrá de dos mil quinientos millones de euros menos las comunidades otros dos mil quinientos millones de euros menos y el Gobierno tendrá que rediseñar los presupuestos para hacer los mil millones de euros más pequeños pero Montero insiste en que presupuestos habrá Carolina Gómez buenos días buenos días Mantero así

Voz 1510 16:48 o sea que presentarán los presupuestos del año que viene se apruebe o no la nueva sentado

Voz 3 16:52 déficit si presupuesto si eso es la premisa digamos que mayor porque de lo que se trata de que las nuevas cuentas pública realmente logren revitalizar los derechos de los ciudadanos y el Estado del bienestar

Voz 1510 17:06 la ministra aseguraba anoche en Hora Veinticinco que las negociaciones con Podemos avanzan y que espera que el proyecto de Presupuestos llegue al Congreso en noviembre diciembre para aprobarlos definitivamente en marzo o abril Montero dice que PP y Ciudadanos están secuestrando la voluntad de los ciudadanos con la decisión de la Mesa

Voz 16 17:23 puedo recibir amenazas que a mí las amenazas no me mueve en el cumplimiento de la legalidad los ese a otros pero a mí desde luego nunca las amenazas me moverán el cumplimiento de mis obligaciones como presidente

Voz 1510 17:35 es la presidenta de la mesa Ana Pastor que alega inseguridad jurídica para tumbar la enmienda del Gobierno que impedía el veto del Senado PP Ciudadanos aseguran que esa decisión es justa porque la mesa representa todos podemos amenaza con presentar un recurso ante el Constitucional

Voz 17 17:50 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 17:54 la jueza que investiga los supuestos abusos sexuales a una menor por parte de tres exfutbolistas de la Arandina ha procesado a los tres por un delito continuado de agresión sexual siguen eso sí en libertad con medidas cautelares Radio Aranda Elena lastra

Voz 1510 18:08 en el auto la jueza afirma que cuando se cometió el delito la menor estaba en una situación de bloqueo en la que no pudo decir que no a diversas prácticas sexuales a las que le sometieron los tres investigados también indica que los encausados con

Voz 1727 18:18 confía en la edad de la menor se valieron de su superior

Voz 1510 18:21 hacen madurez en numero estas afirmaciones se basan en el análisis de las actuaciones judiciales practicadas hasta el momento a las que también apela a la jueza para indicar que la víctima relató en varias ocasiones los hechos de manera coincidente mientras que los jóvenes investigados se limitaron a negar los con contradicciones en algunos aspectos aunque el juzgado mantiene la libertad condicional para los tres jóvenes les impone una fianza solidaria de cincuenta y dos mil euros por si existieran responsabilidades derivadas de las costas del pleito por daños morales más tendrán que volver a declarar ante la jueza que está citado el próximo quince de octubre cabe recurso contra esta resolución en el que ya trabaja en algunas de las defensas

Voz 0027 18:55 la Guardia Civil cree que Ana Julia Quezada a la mujer que asesinó supuestamente al niño Gabriel en Almeria pudo también matar a su propia hija en mil novecientos noventa y seis la niña tenía cuatro años supuestamente cayó por la ventana de manera fortuita y ahora la Guardia Civil plasma por escrito esa opción que que ella Ana Julia la matara así figura en un informe incluido en el sumario del caso abril al que ha tenido acceso El Periódico Rafa Muñoz buenas ideas

Voz 1772 19:19 buenos días la Guardia Civil cuestiona la versión de Ana Julia Quezada de que su hija era una mula de que todo fue un accidente la niña tuvo que subirse a una mesa abrir dos ventanas lo que según la Benemérita requiere cierta maña y fuerza cuando la niña murió en la casa sólo estaban Ana Julia Quezada y sus dos hijas la pequeña era entonces un bebé el caso se archivó finalmente en mil novecientos noventa y seis el informe de la Guardia Civil permite ahondar en la hipótesis y esto es textual de que fuera la propia Ana Julia Quezada la que se llegara la niña la vida de aquella menor

Voz 0027 19:56 un enfermo en Canarias son Castilla La Mancha tiene que esperar tres veces más para ser operado que un paciente por ejemplo en Euskadi la sanidad pública en España maneja el presupuesto más alto de los últimos ocho años sin embargo las diferencias entre comunidades autónomas persiste lo denuncia Comisiones Obreras Sonia Ballesteros

Voz 1913 20:11 casi medio año tiene que esperar un paciente de Canarias para pasar por quirófano mientras en Euskadi o Madrid la espera se alarga poco más de mes y medio la igualdad de los españoles que contempla la Constitución no existe denuncia Comisiones Obreras en la atención

Voz 15 20:24 área no es lo mismo vivir en una comunidad que vivir en otra no es igual para una persona que vive en Canarias son Castilla La Mancha la lista de espera quirúrgica que para una que vive en una de las comunidades que tienen mejores datos

Voz 1913 20:35 esta diferencia sustancial en las listas de espera se repite también si contamos el dinero que las comunidades destinan al gasto sanitario por habitante cuatrocientos ochenta y ocho euros en Euskadi frente a los trescientos uno de Extremadura comisiones reconoce que el presupuesto el empleo y el número de camas se han ido recuperando pero reclama un nuevo sistema de financiación que acabe con la desigualdad entre comunidades

Voz 0027 20:56 si la Zarzuela ha hecho públicos los nuevos sueldos de los miembros de la Familia Real que han subido como los de todos los funcionarios un uno con cinco por ciento Felipe VI cobrará doscientos cuarenta mil euros brutos anuales y la Reina Letizia ciento treinta y tres mil sea actualizado también el sueldo del Rey emérito María Manjavacas

Voz 14 21:13 un uno coma cinco por ciento es la subida de los sueldos de la Familia Real un año más a Zarzuela aplica las retribuciones establecidas para los funcionarios este año es de su vida y el aumento rige para todos desde el Rey hasta el último de los funcionarios incluidos los altos cargos y el personal laboral un incremento que en el caso del Rey Felipe supone en el cobro de algo más de doscientos cuarenta mil euros brutos en dos mil dieciocho ciento treinta y tres mil euros en el caso de la Reina Letizia casi ciento noventa y cinco mil euros para al Rey emérito para el Rey Juan Carlos sueldos que salen del presupuesto que el Gobierno destina a la Casa Real que este año es de siete millones ochocientos mil euros

Voz 0027 21:53 los avances científicos de relevancia a esta hora eh primero Minerva Marcos buenos días

Voz 18 21:57 buenos días Aimar el primero lo logrado Un grupo de científico

Voz 0027 22:00 desde Reino Unido han conseguido reeditar el ADN de un determinado grupo de mosquitos con malaria para que se extingan ellos solos como lo hacen

Voz 18 22:07 no lo han conseguido después de realizar una mutación genética que vuelve estéril a las hembras que horas portadoras del virus La técnica consiste en alterar el ADN de unos cuantos individuos y esperar a que la mutación se extienda paulatinamente en generaciones sucesivas el experimento ya sabía intentado en ocasiones previas pero nunca había tenido éxito hasta ahora pues de un año de pruebas con mosquitos transmisores en cautividad los científicos han logrado por primera vez erradicar una población entera de animales mediante una alteración genética este logro persigue el objetivo de liberar mosquitos modificados para eliminar poblaciones salvajes de insectos transmisores de enfermedades como la malaria el dengue fiebre amarilla o el Zynga

Voz 0027 22:48 Japón se ha convertido en el primer país en conseguir colocar dos pequeñas naves en la superficie de un mismo asteroide Victoria Moreno

Voz 1913 22:56 la JAXA la agencia espacial japonesa se apunta un nuevo tanto en la carrera espacial y lo hace con la sonda Hayabusa dos que ha logrado depositar un par de robots en el asteroide Riu en el que orbita hace meses con el objetivo de analizar su superficie el responsable de la operación

Voz 14 23:10 el airbags Burgui Richter ha calificado de hecho histórico por partida doble los dos robots gemelos llamados mil elevados son del tamaño de una lata de conserva ya han enviado sus primeras fotografías de la superficie Japón consigue este logro cuatro años después de lanzar al espacio la sonda Hayabusa dos

Voz 2 23:31 lo que supone para el país seguirá a la cabeza en el estudio de la formación del sistema solar

Voz 19 23:38 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 5 23:41 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología activa ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 19 23:49 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 0456 24:02 los jornada entre semana martes desde las ocho una hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y deba ser nuestra web Cadena Ser punto com la onda media española el Barça Real Sociedad Rayo Vallecano Atlético de Madrid Huesca el tercer partido de la selección femenina de Basque España y Bélgica tras escuchar sueldo contigo

Voz 20 24:42 sí

Voz 21 24:44 en cristal Vox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo para que sea aún más sencillo nos encargamos de todos los trámites con tu compañías de seguros en cristal Vox estamos para ayudar por el XXV aniversario de cristal Vox repara esto sustituyes el parabrisas te llevas una cámara deportiva 4k llama al novecientos veintiséis veintiséis cero cero con entren cristal books punto es

Voz 2 25:05 al poste

Voz 22 25:09 en Hoy por hoy el Madrid

Voz 0027 25:12 está Luka Modric sigue acumulando premios anoche el de la FIFA al mejor jugador de la pasada temporada Sampe

Voz 1161 25:18 el conocido como debe este entregados anoche en Londres se suma lo conseguido hasta ahora campeón de la Champions con el Real Madrid subcampeón del mundo con Croacia y elegido mejor jugador del Mundial ganador de los premios al mejor jugador de la pasada temporada tanto para UEFA como en este caso para FIFA el croata ha agradecido en El Larguero

Voz 6 25:32 dígame qué otras hablan de mí pero cuando eligen como ha hecho con la la profesión entrenadores periodistas aficionados y con tanta gente como mejor claro que te tienes que es sentirme porque ha tenido un año como ha dicho ante el mejor año de mi carrera me siento contento de Viena Allegro que otra cosa

Voz 8 25:57 Modric Cristiano Griezmann dejó

Voz 1161 26:00 era Messi pues los dedos

Voz 6 26:03 igual como Cristiano quedaron hay que mirar año que tenía ahí esto no significa nada son los mejores del mundo uno que los narradores de historias de fútbol pero este año Mi votación era así yo creo que es justa

Voz 1161 26:18 también es jugador del Real Madrid era presidente de la Federación croata Davor Suker en El Larguero sobre lo que significa este premio búsquelo

Voz 23 26:24 la tiene ya el trofeo el torneo otro trofeo de mejor jugador es inolvidable y es histórico para para buscáis para fútbol croata ahí estoy orgulloso

Voz 1161 26:36 no acudieron a la gala ni Cristiano Ronaldo Andreo Messi algo que sentó muy mal en Fay que ve como un desprestigio para el fútbol y ellos mismos su ausencia a Courtois fue elegido como el mejor portero del mundo y sobre la no aparición de Cristiano y Messi les disculpa

Voz 17 26:47 lo que hay un partido de Liga y eso tiene que sea lo más importante viajar dos horas ella aquí para tu cuerpo a lo mejor te entiendo que algunos como vienen luego luego depende de cada uno si quiere venir o no puedo entender pero no creo que alguien está hablando aquí entre los futbolistas nosotras estábamos aquí estamos contentos con lo que vamos

Voz 1161 27:06 ahora con este nuevo premio Modric se postula ya como el gran favorito para llevarse el próximo Balón de Oro premio que en los últimos diez años se han repartido entre Cristiano y Messi que muy probablemente será también para el próximo mes de diciembre en casa por el larguero pasaba también el presidente de la Liga Javier Tebas insistía en que el Girona Barça asegura en Miami que ni Real Madrid ni nadie está obligado a ir un tema en el que la FIFA no tiene opinión sobre los horarios

Voz 0978 27:26 para cambiar los horarios de los partidos la temporada que viene

Voz 19 27:29 no de quiénes potente quiénes protesta ya

Voz 24 27:31 liga eso es un tema que ya lo mejor viendo estos días doce Si alguien me dicen donde aparece que pagamos un euro por por el tema de los horarios JEME oye que me lo diga pero que no no es verdad

Voz 1161 27:41 y hoy tres partidos de Primera la jornada sexta ya español Eibar Real Sociedad Rayo y Atlético de Madrid Huesca

Voz 1275 27:47 ah

Voz 19 28:01 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 5 28:04 que marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 25 28:15 la ley Boney sienes

Voz 1100 28:18 por eso los Nacha allí

Voz 25 28:22 sí

Voz 17 28:32 estime

Voz 26 28:35 pero el otro vídeo de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 8 28:39 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 5 28:47 Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 27 28:51 ah

Voz 2 28:57 a por la radio elefante yo presidente USA yo la comparo pues habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 28 29:05 claro eso hago escolar el otro por separado

Voz 0027 29:07 no caben en la banca digo eso pararía

Voz 1161 29:10 casi constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana José Bono no porque no puedo hablar sobre el padrino yo tengo un amigo Nacho

Voz 8 29:20 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena Ser

Voz 29 29:33 lo quiere escuchar a la carga para escuchar a las calle

Voz 30 29:48 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me

Voz 0027 29:54 junto a millones de descargas

Voz 1727 30:04 son las seis y media a las cinco y media en Canarias la justicia belga celebra esta mañana una nueva vista por la demanda de pusieron contra el juez Pablo Llarena esta vez con el Gobierno de España personado ya como parte el Tribunal tiene que decidir si acepta o no la demanda del ex presidente y aquí en España Gobierno y Generalitat de Cataluña se vuelven a ver las caras

Voz 0027 30:34 en este caso en la comisión mixta de asuntos económicos donde se va a abordar entre otros asuntos la deuda pendiente que reclama el Govern el apoyo de los independentistas es fundamental para que el Gobierno pueda sacar adelante los presupuestos del año que viene y la ministra de Hacienda confía en que así sea a pesar de la condición que han puesto sobre la listas de que el Gobierno pida un cambio de criterio de la Fiscalía respecto a los presos María Jesús Montero anoche en Orán

Voz 3 30:58 EFE Estoy convencida de que cualquier formación política seria cuando habla de presupuesto de lo que está hablando justamente de cómo se repercuten los ciudadano las cuenta nueva ellos saben perfectamente la posición del Gobierno y por tanto cuando me siente hablar con ello me sentaría a hablar de cómo podemos revitalizar la sanidad la educación no vamos a hablar de ningún otro elemento político

Voz 0027 31:20 la administradora única de Radiotelevisión Española Rosa María Mateo se somete hoy en el Parlamento a su primera rendición de cuentas tras casi tres meses al frente de la corporación pública Mateo informará sobre los nuevos nombramientos y ceses dentro de la radio y la Adele las también hoy se publica el segundo barómetro del CIS con intención de voto de este que Sánchez llegó a la Moncloa a partir de ahora esta encuesta del CIS con intención de voto se publicará cada mes o cada trimestre como se venía haciendo desde mil novecientos noventa y seis el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 31 31:53 buenos días pues en Madrid encontramos ya retenciones madrugadoras por las accesos a la capital de la zona sur Parla en la A42 Pinto y Valdemoro en la A cuatro y también en la M cuarenta en los tramos del sur además tenemos que destacar un accidente en Zaragoza en la A dos está cortada a su paso por La Muela en sentido a la capital maña además en Barcelona también problemas en la A dos en arde sola por la retirada de un vehículo accidentado en sentido Ciudad Condal en Badajoz en la A cinco a su paso por Talavera la Real hay un vehículo incendiado que está ocupando el carril derecho sentido Portugal y por último en La Rioja la carga de un vehículo accidentado está ocupando la calzada en la Nacional ciento once en Pradillo sentido Soria

Voz 0027 32:33 aunque bajan las temperaturas seguirá haciendo mucho calor sobre todo en el sur de España donde esperamos hasta treinta y cinco grados un día más sol en todo el país con algunos chubascos en el mediterráneo y en Baleares

Voz 1100 32:46 sí oye papaya tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa a vivir instalarnos una alarma porque

Voz 11 32:54 la alarma si alguien intenta meterse la alarma salta Securitas Direct avisa a la policía

Voz 1275 32:58 de nuestra el intruso de la casa

Voz 12 33:00 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege purgar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto eso

Voz 17 33:13 pues su la orientación desorientación

Voz 8 33:18 la luz que te ilumina para llegar a tierra firme como una señal que te advierte de algo para mí un fondo

Voz 2 33:28 soy Mara Torres descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de la serie seguridad quedan seis días para con Mara Torres Cadena Ser hoy por hoy es de España

Voz 1727 33:59 son las seis y treinta y cuatro minutos de la mañana a las cinco y treinta y cuatro en Canarias comenzamos hoy en Cataluña después de la dimisión de Xavier Domenech como líder de Podemos en aquella comunidad la formación tiene ya nueva secretaria general se llama Noelia Bike Frederic Vincent bon día

Voz 0978 34:17 áreas de Jauma Doral que el candidato oficialista les separan apenas veinte votos baila obtenido dos mil trescientos apoyos después de formar parte en su día de la ejecutiva de Albano Dante facción que tuvo serias discrepancias con Pablo Iglesias muy especialmente alrededor del proceso soberanista en aquella ejecutiva el ocupó la secretaria de feminismo y coordinación interna es licenciada en Ciencias Políticas y de hecho que no máster en políticas de igualdad de género

Voz 1727 34:40 además en Cataluña bien diferente Freddy porque hablamos de un presunto delito contra el patrimonio la Guardia Civil ha recuperado atención siete ánforas romanas que se vendían en Wall a pop por quinientos euros

Voz 0978 34:54 según la Guardia Civil estas ánforas le encontró un pescador en el Port de la Selva que familiar de los investigados la Guardia Civil asegura que es cubrió las piezas en un control habitual de los que hacen Internet ya las ha requisado según el Centro de Arqueología algunas incluso son del siglo II antes de Cristo algunas además no están enteras y los expertos que ya las ha mirado lamentan que esa ha pedido mucha información de estas piezas hay cuatro personas investigadas por esto

Voz 1727 35:17 bueno hasta luego Freddie hasta luego como tenemos pocos problemas una gamberrada ahora que se va a pagar con dinero público de todos un retrato de la ex alcaldesa de Alicante Sonia Castedo que estaba colgado en el Ayuntamiento alicantino ha tenido que ser retirado porque alguien le ha pintado con un boli un bolígrafo un bigote a la exdirigente popular Ana Talens bon día bon día Pepa ahora hay que restaurar ese cuadro para eso ponerlo de nuevo si se ha de comprobar que el lienzo no está dañado es así bastará con retirar el bigote que le ha pintado la exalcaldesa con un boli azul el cuadro es obra del pintor alicantino Jesús Zuazo está como los retratos de los demás exalcaldes en una sala municipal conocida como la zona noble esta sala está custodiada por un conserje el Ayuntamiento tiene previsto investigar lo que ha ocurrido y presentar denuncia ideó una creación muy poco artística a una que sí lo es está hecha con mortadela plátano chorizo y cartulina así de originales la caricatura de Donald Trump que ha hecho el mostrador bilbaíno Asier Sanz y que ahora se va a convertir en la portada de un libro Isabel León alguno aunque tal vez con Sanz ha sido reconocido como autor de la mejor portada publicada en El Mundo

Voz 0821 36:32 sobre el presidente de Estados Unidos desde bilbaíno que publica desde hace veintiocho años una tira periódica en el diario Deia sobre el Athletic y que ha recibido varios reconocimientos internacionales por sus trabajos gráficos consigue ahora con Trump que su nombre sea uno de los más buscados del mundo el motivo no es otro que su idea de recrear la cara detrás con mortadela su pelo con banana ponerle un traje de tu Lina dos lonchas de chorizo de corbata este trabajo publicado originalmente en el sin tapas en mayo del año pasado se hizo viral tuvo más de un millón de visitas en las redes sociales ahora su particular colas ha sido considerado un escritor británico por el como el trabajo más original entre todas las portadas publicadas en el mundo con la imagen del presidente de EEUU por ello lo ha elegido para encabezar su libro sobre CIC dius que recogen sus doscientas cuarenta páginas las mejores primeras

Voz 1727 37:19 sobre Trump Un beso Isabel agur cerramos la Mesa de España hoy con una despedida

Voz 8 37:26 hace ya tiempo

Voz 1727 37:39 se despide de los escenarios Laura Gutiérrez buenos días Pepa buenos días si despertadas hace verdad con una gira que llega esta noche a la capital

Voz 1275 37:46 exactamente despedida en el Center en el antiguo Palacio de los Deportes punto y final a la gira Adiós Tequila Tour punto final a la trayectoria de esta mítica banda que ha hecho historia ya del río Garro en el castellano temas que ya están en el imaginario popular que han pasado ya a la historia de la música Salta Dime que me quieres quiero besar

Voz 1727 38:10 poca Roll en la plaza del pueblo Ariel Rot Alejo

Voz 1275 38:13 Tíbet Se reúnen esta noche en Madrid en la ciudad que los iban hacer hace ya cuarenta y dos años en mil novecientos setenta y seis

Voz 1727 38:20 las entradas están agotadas qué ordenadores gracias a Dios a son las seis y treinta y nueve cinco y treinta y nueve en Canarias

Voz 17 39:03 sí muy bien abrimos

Voz 1727 39:11 la Mesa del Mundo hoy en hindi a cuatro millones de personas del estado de Assam tienen hasta que acabe este mes para demostrar sus raíces sus raíces indias si no lo consiguen van a perder la ciudadanía irse convertirán en apátridas muchos de los afectados no tienen documentos que puedan acreditarlo y temen ahora que los lleven a campos de detención o que los deporte en Víctor Martín

Voz 0978 39:35 el gobierno del estado indio de Assam lleva varios años recopilando los antecedentes y parentescos de sus treinta millones de habitantes lo que quieren las autoridades es clarificar quién merece la ciudadanía india y quién no para conservarla los residentes deben presentar documentos que demuestren que ellos por sus predecesores tienen raíces en Assam previas a mil novecientos setenta y uno que es cuando se produjo un éxodo masivo desde Bangladesh pues bien cuatro millones de personas no han podido demostrarlo y la cuenta atrás para poder presentar los papeles está llegando a su fin sino lo demuestran se convertirán en apátridas esta situación ha provocado el pánico entre esos cuatro millones de personas que temen ser enviadas a campos de detención para más tarde ser expulsadas del país en el que viven desde hace Decca

Voz 8 40:20 Camps

Voz 0456 40:23 el obispo con hizo en agosto el ministro dimite

Voz 0978 40:26 Dios llamó a la calma y dijo que no se desatara el pánico pero las comunidades musulmanas de Assam de origen bengalí denuncian que esta medida trata de expulsarles el problema es que muchos habitantes tanto indios como inmigrantes no conservan documentos antiguos las organizaciones humanitarias han denunciado este proceso porque temen la desprotección a la que se pueden enfrentar millones de apátridas en territorio indio a lo que se suma otro problema y es que Bangladesh ya ha dicho que no aceptará deportaciones porque no les reconoce como ciudadanos

Voz 1727 41:02 y hoy cerramos la Mesa del Mundo casi casi casi como con nuestra sintonía con un poco de ellas

Voz 32 41:09 no no

Voz 33 41:19 fue

Voz 34 41:27 hecho

Voz 35 41:28 nada

Voz 36 41:34 qué se puede escuchar en la edición número diecinueve del festival ya

Voz 1727 41:39 las el más importante de Marruecos

Voz 36 41:41 ha estado allí Sony Amore cuatro días

Voz 1280 41:44 este festival en los que desfiló la jet set Angelina por donde en esta edición también pasaron españoles conocidos como Adriana Lastra portavoz socialista en el Congreso de los Diputados lo hizo de manera personal acompañada de su pareja y amigos otra persona conocida gran amante de Tánger que se dejó ver dos días por el festival fue el escritor Javier Valenzuela está en la ciudad en busca de escenarios de historias para la tercera novela de su trilogía ambientada en Tánger de hecho es la edición con más presencia quizás españoles cinco grupos ha actuado y cerró el festival Mariola Bembibre es con su concierto

Voz 37 42:16 la enamorada como explicó a Ser dedicado a al al amor o al estar enamorado en diferentes facetas e todas desde el desde el estar el pues de la locura no un poco la intensidad la pasión el de la decepción me enamora al otro

Voz 2 42:38 pero uno sitio por los escenarios del Palacio de una queja que pasaron estos cuatro días veintidós bandas igual que Zico conciertos tan ya es el primer hijo único festival marroquí acreedor de la Unesco que además incluye conciertos gratuitos que el escenario del porqué de tanto Naciones en gallego diarias para ir a trabajar sus ahorros aún siguen dormidos

Voz 12 43:04 no va siendo hora de que sus ahorros a independiza si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio va siendo hora de que invierten los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña sin ataduras sin intereses contrapuestos y consumismo equipo de expertos invierta con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 39 43:27 sabías que Bruce Lee ganó en mil novecientos cincuenta

Voz 1913 43:30 de hecho el campeonato de chachachá de Hong Kong

Voz 0027 43:33 Ike en los restaurantes de Pekín Se espera que compara

Voz 39 43:36 esta es tu comida

Voz 5 43:38 pero lo más asombroso es que con los increíbles precios de Lufthansa puedes volar a Asia de cuatrocientos cuarenta y nueve euros ida y vuelta con todo incluido reserva antes del nueve de octubre contacta con tu agencia de viajes o entra en Lufthansa

Voz 19 43:52 esto com se aplican condiciones

Voz 2 43:57 oye Diego no viene la cena

Voz 11 43:59 no puede me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva que tiene ya la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 12 44:11 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 24 44:29 Izquierda Hoy por hoy

Voz 6 44:33 el eh

Voz 41 44:38 y de

Voz 42 44:40 o sea que

Voz 1727 44:44 anda el Senado dice esta mañana José María

Voz 42 44:47 buenos días Pepa

Voz 25 44:49 vamos a ver si somos capaces de explicar a la pata vayan en enfrentamiento entre el Gobierno y esa Mesa del Congreso

Voz 1100 44:56 algo que preside Ana Pastor guardián implacable del PP siempre dispuesta que no pase ninguno de la izquierda que separa aún separar el atacante como los futboleros Juan zancadillas conocerlas con lo que haga falta que hay clubes de acera quién manda en el que el inquilino de Génova sea quien sea el que ocupa el sillón otra cosa es que el Gobierno legítimo quiere hacer un presupuesto expansivo para poder invertir en gastos sociales pero el Senado que saca mana que nunca ha servido para nada pero en la que tiene mayoría el PP sin ir a darle el visto bueno eso entonces busca una triquiñuela utilizado en mil veces con anterioridad por el prepare pero ahorren la presidenta de las Cortes con unos remilgos sobrevenidos cierra el paso al Gobierno posea por si hasta ahora estoy bajo es ha explicado con claridad quién manda en este país no es el Gobierno sino en el Senado que saltándose cualquier lógica incluso cualquier migajas de dignidad cómo utiliza su rodillo para impedir gobernar a quien representa el deseo mayoritario de la ciudadanía juego sucio y las explicaciones burdas maniobras de ellos izquierda

Voz 43 46:16 a ver si pienso

Voz 2 46:24 Nacional de Estadística los matrimonios en España duran diez y seis años y seis meses de Liria que precisión así que les preguntamos esta mañana si ustedes llega o no a esa cifra oscila superan Dani la superan Pepa hay algunos de largo

Voz 44 46:39 día buenos días José de Sant-Boí este año he cumplido treinta años de casado cinco años de novios tengo cincuenta y dos años que salgo con salgo con mi mujer desde los dieciséis años sí la verdad que muy feliz no puedo decir otra cosa aún hacemos J punto com punto dedicase casi que nos reímos todos los días la verdad es que para mi todo un éxito Mi vida gracias

Voz 1727 47:03 que se ríen todos los días enhorabuena los dos Jose un beso

Voz 0456 47:08 qué suerte buen día buenos días más goles

Voz 8 47:10 casi cuarenta años correspondientes pero la solución es cada uno cuando me toca

Voz 0456 47:20 cuarenta años Manuel de Castellón cuarenta y tres felizmente casado dice Juan Pedro desde Villafranca de los Caballeros

Voz 0332 47:27 tengo hija hijo Pablo Casado de momento nieto no pero cómo voy

Voz 0456 47:35 la mujer una cocinera excelente una mujer de su casa que me trata cuerpo

Voz 0332 47:40 ley sería idiota vuelos días aunque sea un poco egoísta no pero yo colaboro eh

Voz 45 47:49 James Andalucía Antonio Fuentes de Sevilla mi matrimonio tocaya con los las bodas de plata entre los que duran poco poquísimo hay muchos que derivan en rompimiento básicamente por falta de comprensión del otro

Voz 0456 48:04 hay quien no llega a los dieciséis años generación que todos los operaban casi casi y nos confiesa el secreto Pepa

Voz 26 48:10 ameba Asturias diez años de novios y seis años viviendo en pecado en total dieciséis años y nos casamos porque es la boda es el primer paso para el divorcio que te parece bueno bueno me voy notando voy notando

Voz 0456 48:25 si no sabemos desde dónde nos escucha Carmelo bienvenido

Voz 46 48:28 se llama razón Carmelo poco Alexis espacios de Casado que la que mucho que vamos a seguir disfrutando de los cuatro hijos que como cuidado bien esas tres nietas talento ajeno al lado los que viene de camino

Voz 1727 48:44 un beso Carmelo y enhorabuena

Voz 0456 48:46 muchas gracias Carmelo y ahora ya nos ponemos con la economía sobre el bloqueo de los presupuestos

Voz 47 48:52 la de Valencia la unión entre ciudadanos y PP es una muestra más del acoso y derribo que se está sometiendo al Gobierno que tenemos me demuestra una vez más a los partidos políticos lo único que les importa son sus propios intereses Hinault el interés general de los ciudadanos por qué no dejamos gobernar y por qué no se piensa en los ciudadanos por favor

Voz 44 49:18 y terminamos buenos días hoy Santiago osea que tenemos estancado el debate de Presupuestos y presumiblemente vaya a haber muchos problemas para que se puedan aprobar ayer di publicado en diferentes medios que la Familia Real Se sobre los sueldos de los diputados también para eso no deben ninguna reacción negativa por parte de ningún partido yo mientras os pensionistas reclamando pensiones dignas y otros colectivos afectados por los recortes luego veo al número dos de Casado diciendo que prefiere que sea ataques aunque no se a que sean los españoles a lo mejor tendría que parafraseando su nombre hacer aquello de Theo van a la escuela y aprender un poquito de ética y de respeto

Voz 1727 49:55 van a tener aplicársele los políticos lo que recomiendan los oyentes para el matrimonio reír juntos todos los sí así callar cuando toca esto sólo a siete menores Díez las seis menos diez en Canarias

Voz 8 50:12 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 50:16 qué tal buenos días sin cambios en la previsión del tiempo sigue el calor de verano en Madrid con máximas de nuevo hoy que se van a situar por encima de los treinta grados un ex concejal del PP destapa en la SER que Francisco Granados Cristina Cifuentes Jaime González Taboada conocían la corrupción en Torrelodones Jesús María Pacios así se llama este exedil fue concejal de Juventud en Torrelodones y en La Ventana de Madrid aquí en la SER nos ha contado que en dos mil seis se reunió hasta en once ocasiones con su partido para denunciar que los promotores inmobiliarios tenían que pagar grandes sumas de dinero para poder construir en esta localidad

Voz 0332 50:49 nosotros nos vimos inicialmente con Francisco Granados porque fue quien pusieron de muro para que no nos dejarán acceder a España a Esperanza Aguirre también nos reunimos con Cristina Cifuentes con Hayden of Jaime González Taboada Paloma Adrados

Voz 1275 51:04 esos encuentros se celebraban en Génova y en la sede de la Presidencia Pacios aportó documentación pero la dirección del PP dice lo tapó todo