Hoy por Hoy (25/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo.

Voz 1727 00:00 sol las siete las seis en Canarias muy buenos días llevamos tanto tiempo escuchando sólo malas noticias de la economía que la aparición de Mario Draghi en el Parlamento Europeo para decir que en los próximos dos años subirán los precios sí pero también los salarios hizo apreciarse inmediatamente al euro

Voz 3 00:39 a Jiri Welsch

Voz 4 00:42 la Beato

Voz 1727 00:43 según Draghi los salarios de la zona euro han crecido más de un dos por ciento en el segundo trimestre de este año dice además que los seguirán haciéndolo de subir Jackie en España bueno pues aquí el ritmo de crecimiento de los salarios es menor aquí subieron un uno coma sesenta cinco por ciento y además el optimismo de Draghi tiene una cara B él mismo lo dijo va todo encarrilado así que podemos desenchufar la manguera con la que el Banco Central Europeo ha insuflado energía a la economía en estos años duros en la práctica eso significa que será más caro el precio del dinero en la cara B también habrá que apuntar las consecuencias del Brexit que no van a ser buenas para nadie así hablando de sueldos y de dinero empieza este martes veinticinco de septiembre y precisamente aumentar el salario mínimo es una de las medidas que Unidos Podemos pide al Gobierno para votar sí a los Presupuestos pero no sólo en la propuesta ha cambiado al Ejecutivo la formación morada reclama un impuesto temporal a la banca para recuperar el dinero del rescate a las cajas y aumentar el impuesto de grandes sociedades

Voz 5 01:51 creemos que las propuestas que estamos haciendo al Gobierno son sensatas deseamos de veras que haya un entendimiento para que pueda haber Presupuestos Generales que el espíritu de la moción de censura se pueda traducir en hechos

Voz 1727 02:05 Piqué dicen en el Gobierno pues la ministra de Hacienda estuvo anoche en Hora Veinticinco insistió en que las negociaciones con Unidos Podemos van bien pero negó de nuevo el impuesto específico alaban

Voz 4 02:16 no tiene por qué ser exactamente una figura específica para la banca quiero decir vamos a abordar una mayor contribución a partir de de dos impuesto uno el de transacciones financieras y el segundo es con la subida del impuesto de sociedades para la entidad financiera afecta especialmente

Voz 6 03:26 ah

Voz 1727 03:30 novedades también del caso máster eldiario punto es publica esta mañana que la número dos del Ministerio de Justicia cuando gobernaba el PP llamó a la jueza para preguntarle a la jueza del caso máster para preguntarle si iba a imputar a Pablo Casado cuatrocientas firmas para pedirle a la ministra de Sanidad que acabe con la pseudo ciencias la carta la impulsado la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudo científicas y su vicepresidente Emilio Molina lo en la SER

Voz 0246 03:59 el peligro no ese producto nunca el producto funciona la agencia Orinoco aunque parezca el producto se iban a tomar malas decisiones en un momento en el que estás precisamente en un en un estado en el que no poder carburar

Voz 1727 04:12 y también en la SER Marisa solito la directora de la Fundación Mujeres valoraba el incremento de las custodias compartidas que se han triplicado en los últimos diez años alertaba solito de que este tipo de régimen sólo debe aplicarse si hay acuerdo entre los progenitores

Voz 7 04:28 custodia compartida no se puede imponer no es posible obligar a dos personas que no pueden llegar a un acuerdo hacerse responsables de forma conjunta de un menor porque lo único sería afectado en este tipo de situaciones es el bienestar del menor y lo que sea incrementar es la judicialización de las relaciones de pareja pues ruptura

Voz 1727 04:45 y algo más antes del deporte el periódico Cinco Días tiene nuevo director es Miguel Jiménez va a compaginar este cargo con el de subdirector de la sección de economía del diario El País malestar en la FIFA por las ausencias de Cristiano Ronaldo y de Messi en la gala de los premios debes Sampe buenos días de nuevo

Voz 0779 05:07 buenos días Pepa presentes siempre cuando ganaron ayer ambos firmaron una nueva ausencia como el pasado mes en Mónaco con los premios de UEFA Cristiano quedó ayer de nuevo segundo otras Modric que acumula casi todos los de la pasada temporada ahí de nuevo no apareció al igual que Messi que quedó elegido dentro del mejor once con este nuevo premio Modric ya es el máximo favorito para ganar también en diciembre el Balón de Oro en casa había inicia las esta jornada de Liga en Primera con tres partidos a las ocho Espanyol Éibar a las nueve Real Sociedad Rayo Vallecano a las diez Atlético de Madrid Huesca

Voz 1727 07:16 el presidente del Gobierno está en Nueva York en los días previos a la Asamblea de Naciones Unidas y allí en un foro sobre violencia reivindicado como acaban de escuchar su Gobierno como Gobierno feminista muy atento dice a lo que significó la movilización del ocho de marzo eso en Nueva York aquí a este lado del Atlántico en Bruselas dentro de hora y media empieza la vista por la querella que puso de Mon y el resto de sus consejeros huidos pusieron al juez Llarena Isabel Villar buenos días

Voz 0127 07:42 buenos días es una vista en la que el tribunal belga no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto fijará el calendario de las audiencias decidirá si designa a tres magistrados para este caso como ha solicitado la defensa además la vista también servirá para que el abogado que ha contratado el Estado se persone como defensa del Reino de España fue el propio letrado el que explicó que se persona en nombre del Estado al entender que con esta demanda se cuestiona el poder judicial español no sólo al magistrado en Cataluña no

Voz 1727 08:06 Nos quedamos porque la mirada de Xavier Vidal Folch se dirige a la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona que se hará oficial hoy

Voz 1985 08:19 el país presenta hoy su candidatura a la Alcaldía de la capital catalana nunca un aspirante recibió tantos desprecios antes de conocerse su programa su lista ya quién brindará aliarse señal de que contra lo que dice la propaganda oficial soberanista no es un candidato banal en realidad antes de que pase su examen es la sociedad catalana quién se presenta a la prueba del nueve a la prueba de la xenofobia de baja intensidad en vez de alegrarse de que un ex primer ministro francés eleve el nivel de la competencia local se le critica por ser francés una doble estupidez tan vienés y habla catalán también se dice que es un autoritario alguna razón ahí pero se le achaca ser un perdedor un fracasado esa imputación ignora o nos recuerda que el cargo de primer ministro en Francia equivale al de un fusible de la glamourosa poltrona del presidente de la República para siempre por sus culpas además de por las propias habrá que ver qué pasa con vais de momento ha roto

Voz 4 09:14 el juicio duró vividores y el presunto valor de los odios viscerales

Voz 14 09:23 no

Voz 1727 09:24 y lo contábamos en la portada hay novedades sobre esas conversaciones en una cena de la ministra de Justicia de Dolores Delgado con Baltasar Garzón y el ex comisario Villarejo Aimar

Voz 0027 09:36 si la novedades este audio

Voz 6 09:38 eh

Voz 0027 09:42 esa escena con el máximo exponente de las cloacas del Estado Villarejo legado dice puedo puedo contar lo que es este entonces Baltasar Garzón responde si en ese momento Delgado dice un maricón pregunta Villarejo quiénes un maricón y contesta a la fiscal Delgado Marlasca en otro momento de la conversación

Voz 15 10:00 mira yo te ves de Gijón

Voz 0027 10:07 mira a mí por un tribunal de hombres decías no quiero Hinault me llevo mal con las tías pero de tíos sé perfectamente por dónde van cada gesto cada cosa por dónde va la historia

Voz 1727 10:17 bueno esa es la conversación que publica hoy ese presunto medio de comunicación La Moncloa punto com reactivado el día diecisiete de septiembre hay preocupación en Moncloa hay preocupación en el Partido Socialista el diario punto com punto es Aimar publica novedades también del caso máster

Voz 0027 10:34 sí que la número dos del Ministerio de Justicia durante el último Gobierno de Rajoy llamó que este mes de agosto a la jueza del caso master para preguntarle directamente si pretendía pedirle al Tribunal Supremo que imputara a Pablo Casado se llama Carmen Sánchez Cortés secretaria de Estado de Justicia cuando Català era ministro según el diario punto es la llama directamente al móvil a la jueza le pregunta por sus planes pero se va de vacío porque la jueza en no le quiere responder de hecho le reprocha que la llama es totalmente improcedente y ante la reacción de la jueza la ex secretaria de Estado le dice que se había visto obligada a llamarla esto es lo que cuenta el diario punto es esa llamada supuesta llamada fue el cuatro de agosto la fecha además es fundamental porque es sólo dos días antes el doce agosto la jueza había tomado declaración como imputadas a las tres otras alumnas del máster que estaban en la misma situación que Casado

Voz 1727 11:20 y lo recogemos en la SER a las siete

Voz 1727 13:33 la ministra de Turismo Reyes Maroto definía así en el mes de junio el mercado de alquiler de pisos turísticos

Voz 4 13:40 nos estamos encontrando con un batiburrillo de de decretos que cada comunidad autónoma está aprobando como puede en función de sus peculiaridades Si es verdad que nos han pedido que ordene hemos

Voz 1727 13:53 bueno pues el Gobierno se plantea que una de las soluciones para poner orden en ese caos en ese mercado pase por las propias comunidades de vecinos que sean ellas las que decidan si permiten honor o no un piso de este tipo en su edificio Carolina Gómez buenos días

Voz 0133 14:10 buenos días es una idea que ha puesto sobre la mesa la secretaria de Estado de Turismo Isabel Oliver que desde hoy preside un grupo de trabajo en el que participan comunidades entidades locales y asociaciones del sector que se ven afectadas por este fenómeno no ha concretado mucho la Secretaria de Estado pero según ha dicho lo que plantea el Gobierno es reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal para que decida dan los vecinos en conjunto no los propietarios de manera individual sobre la habilitación de pisos turísticos en los edificios no existe en este momento ninguna regla regulación a nivel estatal algo que viene reclamando algunos gobiernos regionales desde hacia tiempo en algunas ciudades como Madrid Barcelona la presión turística se está convirtiendo en un problema habitacional real para los locales cuanto más pisos turísticos menos pisos para residentes habituales y esto según los expertos es una de las razones que explican que los precios del alquiler se están disparando

Voz 1727 14:57 que ha dimitido Julio Costas que hasta ahora presidía la comisión de propiedad intelectual el órgano que se encarga de estudiar las tarifas que se pagan por el uso de un repertorio musical Costa Se marcha porque asegura que el Ministerio de Cultura ha cedido a la presión de las multinacionales sobre la fijación de esos precios Mariela Rubio

Voz 1450 15:16 así es Julio Costas era hasta ahora el director del organismo de arbitraje que dirime los contenciosos entre las entidades de gestión de derechos de las multinacionales y los usuarios en conversación con la Cadena Ser Costas ha asegurado que dimite porque el Ministerio de Cultura ha aceptado las presiones de estas multinacionales según Costas el Ministerio a petición de estas entidades de gestión de derechos destituyó pasaba semana al secretario de esta comisión algo a lo que se oponía el propio Costas el presidente del organismo además asegura que las entidades de gestión de derechos trataban con ese movimiento de influir en la resolución en la que estaba trabajando esa comisión una resolución que se emitió finalmente el pasado viernes y que pretendía resolver el contencioso que desde el pasado año estas en ti puedes mantienen con la Asociación Española de Radiodifusión Comercial que agrupa a la práctica totalidad de las cadenas entre ellas la Cadena SER esta resolución no se ha comunicado a las partes pero según Costas horas después de aprobarse las entidades de gestión pidieron a Cultura su recusación como presidente tratando así de forzar que el expediente de cayese Costas asegura que Cultura ha cedido a estas presiones cercenando el trabajo independiente de la Comisión de la Propiedad

Voz 1727 16:23 la actual que hoy se estrena en el Festival de San Sebastián la nueva película de José Luis Cuerda aunque fuera de competición fuera de concurso tiempo después que así se titula nos devuelve a ese humor tan ácido que recuerda no ha perdido a los setenta años Pepa Blanes

Voz 1463 16:39 pocas películas reflejaron el surrealismo y el humor esperpéntico de la mejor tradición literaria española como Amanece que no es poco de José Luis Cuerda ahora a sus setenta años el director manchego vuelve a ese humor tan especial en tiempo después comedia con mucha retranca política que se presenta este martes aquí en San Sebastián

Voz 8 16:56 a setenta y siete el mundo entero ha sido azotado

Voz 1463 17:02 la desigualdad la idiotez de los políticos a la manipulación del sistema son algunos de los temas de los que querría esta película que viene fuera de concurso la que si compite con pocas opciones es Beautiful boy un drama antidrogas protagonizado por la estrella del momento de Hollywood el veinteañero Timoteo Al Ahmed el de colme vaya

Voz 8 17:19 sí

Voz 1463 17:25 las drogas son un problema global una epidemia creo que se debe a la desilusión que tiene la gente en este mundo cada vez más digital y tecnológico una desilusión casi de la propia realidad decía el actor que interpreta a un joven universitario enganchado a todas las drogas y la película es convencional pero tiene una gran interpretación de este actor que ya cuenta con una nominación al Oscar que ha quitado aquí todo el protagonismo al mismísimo Brian Cox

Voz 8 17:48 el minuto la fuente con los oyentes

Voz 21 17:55 la vida está llena de oportunidades para conseguir lo que deseas para ti y tu familia y la cuenta de ahorro de National Neverland de es una de ellas contratara con un cero cuatro por ciento de interés uno de los más altos del mercado y sin restricciones abrirla es muy fácil y si lo haces ahora tendrán una bonificación de treinta euros visita en en espana punto es y consulta condiciones National Neverland en todo importa más

Voz 22 18:16 gracias por estar ahí por exigir más más voy Portillo en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo

Voz 23 18:24 por qué hoy empezamos de nuevo con más energía que nunca como una nueva energética más flexible más ágil más cercana hoy Gas Natural Fenosa es una tutsi

Voz 24 18:35 con la tele Cotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un cuarenta por ciento en carburante respecto a un gasolina sólo este mes desde diez mil quinientos euros y con setecientos euros en carburante Repsol de regalo financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem ese aún consulta condiciones de la oferta de la promoción en Opel punto Es descubre lo en la red de concesionarios Opel

Voz 4 18:56 eh

Voz 11 18:59 sobre el bloqueo de la Mesa del Congreso a los presupuestos

Voz 25 19:02 Julia de Alicante la derecha caverna área siempre ha sido muy buena cuando le toca estar en la oposición se les da muy bien poner zancadillas difamar bloquear al contrario mientras tanto la ciudadanía asiste a un espectáculo vergonzoso ya no vemos políticos intentando rescatar bienes comunes y sociales sólo vemos borregos jugando a ser políticos y no se basan en nada sólo por qué no

Voz 26 19:27 a Luis Ponferrada de todos es sabido que Ciudadanos es un sucedáneo del PP y me pregunto yo porque no trasladan su sede para Génova así por lo menos nos ahorraban gastos buenos días amigos

Voz 11 19:41 buenos días y según el INE los matrimonios en España durante media dieciséis años y seis meses el único de nuestros oyentes que no llega se llama Jesús desde Coria

Voz 8 19:50 Del Río sólo llevo tres años casado pero me hace gracia lo de dieciséis remedio comedia estadísticamente sí

Voz 11 19:58 no me como un pollo en ninguno ambos

Voz 8 20:01 no comió pollo un son las siete de las seis y veinte

Voz 1727 20:10 en Canarias

Voz 1275 20:20 la Gutiérrez qué tal buenos días con dieciocho grados a esta hora en la Gran Vía y con más calor para este martes en Madrid los termómetros volverán a superar los treinta grados en las horas centrales del día a las nueve y cuarto comienza el debate sobre el estado de la ciudad de Madrid ya con Manuela Carmena recuperada después de ese accidente doméstico que le llevó a aplazar el pleno en la semana pasada Ahora Madrid llega al último debate de la legislatura con varias propuestas bajo el brazo entre ellas relanzar la Operación Campamento una actuación urbanística paralizada desde hace años en la nacional cinco ido de necesita el respaldo del Ministerio de decir esa que es el propietario de los terrenos Javier Casal

Voz 0867 20:55 en Carmena quiere coser la ciudad también por el suroeste y retoma la Operación Campamento impulsado en el año dos mil cinco por Bono como ministro de Defensa ir Ruiz Gallardón como alcalde Carmela mantendrá en las próximas semanas una reunión con la ministra Margarita Robles le va a proponer al Gobierno levantar más de once mil viviendas en ese espacio de un millón trescientos mil metros cuadrados el plan que depende del Ayuntamiento contempla que un cuarenta por ciento del total se destine a vivienda libre y el resto sería vivienda protegida de diferente catalogación sermones reservar mil pisos para el alquiler

Voz 11 21:25 el Ayuntamiento de Madrid enmarca esta operación dentro de

Voz 0867 21:27 la reorganización urbana de la A5 Carmena quiere también impulsar un faro sobre la desigualdad de urbana que va a actuar como comisionado que debe vigilar que todos los distritos se beneficien de igual manera de manera equilibrada de las inversiones que lleven a cabo las administración

Voz 1275 21:41 mientras se debate Carmen anunciará además la creación de una nueva ayuda para las Live días centros culturales teatros galerías el Ayuntamiento de Madrid va a subvencionar les el IBI para garantizar así su supervivencia Sara selva

Voz 1510 21:52 el IBI cultural contempla una subvención de hasta quince mil euros al año Se podrán beneficiar los establecimientos culturales de la ciudad no quedarán exentos los grandes

Voz 1727 22:00 los comerciales de ahí que se fije un máximo en la

Voz 1510 22:02 ayuda el Gobierno de Carmena quiere de esta manera contribuir a la supervivencia de teatros librerías o galerías de arte que tendrán que abonar igualmente el recibo del IBI cada año aunque luego el Ayuntamiento les compensará con

Voz 0133 22:13 esta subvención además de esta medida el consejero

Voz 1510 22:16 que obligará a las empresas adjudicatarias de obra pública a invertir un uno por ciento en intervenciones artísticas de la ciudad será obligatorio siempre del contrato supere los cinco millones de euros

Voz 1275 22:26 algo más porque Carmena también va a anunciar esta mañana lo que ya avanzó aquí en la SER el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible se va a pedir al Gobierno central una moratoria que impide la subida masiva del precio de los alquileres una moratoria temporal hasta que se desarrolle una nueva ley de arrendamiento así viene el martes es veinticinco de septiembre hay más titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1727 22:46 esos María Palacios ex concejal del Partido Popular en Torrelodones ha contado en la SER que Granados Cifuentes y Taboada conocían la corrupción en el municipio se reunió hasta en once ocasiones con su partido para denunciar irregularidades tras esto fue espiado y amenaza

Voz 1275 22:59 el hacinamiento de menores en el centro de Hortaleza se debe al

Voz 1727 23:01 la política errática de inmigración del Gobierno de Pedro Sanz

Voz 1275 23:04 y justifica la Consejería de políticas sociales la consejera Lola Moreno la masificación constante que el PSOE ha llevado ante la Fiscalía

Voz 1727 23:10 comienza el derribo del asentamiento chabolista de El Gallinero los trabajos y el realojo de las familias se prolongarán hasta el jueves en virtud de un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad

Voz 1275 23:19 en deportes hoy se abre la sexta jornada en Primera División desde las nueve de la noche Real Sociedad Rayo Vallecano a las diez Atlético de Madrid Huesca siete y veintitrés vamos otra vez a las carreteras deje de María Herrero buenos días

Voz 27 23:38 buenos días pues adelanta la hora apunta ahora mismo seguimos pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a la capital por la A tres en Santa Eugenia por lo demás mucha congestión en los principales accesos a Madrid por las seis desde Las Rozas hasta el Plantío por la A5 en Alcorcón y Campamento también por la A42 en Parla Fuenlabrada y Getafe por la A cuatro en Valdemoro Pinto y que por la dos en San Fernando de Henares y también en Torrejón de Ardoz y por la M seiscientos siete en Colmenar Viejo en la M40 continúan las complicaciones en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la dos también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a las seis y en Val de Marín en los túneles de El Pardo en dirección ala uno

Voz 1275 24:11 en la capital qué tal despierta el tráfico hasta ahora Hernán Pérez buenos días

Voz 0779 24:14 hola buenos días es una novedad importante las zonas con obras con importantes desvíos se mantienen en el caso de Arturo Soria a la altura del centro comercial con Gregorio Benítez Emilio Vargas Se mantienen los desvíos probablemente en los próximos minutos se vuelve a cortar de nuevo el cruce de Alcalá con Arturo Soria que de momento está abierto y también recordamos las obras que se realizan en Doctor Esquerdo entre y adónde ir y las cercanías a la plaza de Manuel Becerra que ya comienzan a ralentizar el tráfico al margen de los problemas de hora apunta que ya se reparten algunos movimientos de entrada céntrico sobre todo por la parte sur incluida la M treinta

Voz 1275 27:46 a siete veintiocho Álvarez Conde el principal imputado en el caso máster quiere que el consejero de Educación pase también por el juzgado número cincuenta y uno El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos ha pedido que Rafael Van Gravesen sea citado como testigo en la causa para que aclare ante la jueza sí presionó al rector Javier Ramos el día que saltó el escándalo de Cifuentes Alfonso Ojea

Voz 0089 28:06 Álvarez Conde quiere que van griten aclare las llamadas que hizo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos a Javier Ramos el día que eldiario punto es publicó la información sobre el fraude en el máster de Christine

Voz 1275 28:16 Cifuentes el considerado cabecilla

Voz 0089 28:18 de la trama pide que se verifique la identidad de los titulares de las dos líneas telefónicas correspondientes a Bangui que y al rector el propio consejero reprobado por la Asamblea por este asunto reconoció haber llamado al rector para pedirle toda la documentación posible su ex asesora Maite Feito imputada también en el caso llegó a decir al doctor que si la Universidad no enviaba el acta de fin de máster de Cifuentes los iba a matar hay que recordar que van griten ocupó el vicerrectorado de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos entre el año dos mil dos y dos mil doce siendo una de sus competencias la gestión del Instituto de Derecho Público epicentro de este asunto a la vista de los hechos no parece que lo contó

Voz 4 28:59 hola la FAPA Giner de los Ríos ha presentado

Voz 1275 29:02 de una denuncia ante el Ministerio de Educación tras constatar que los colegios de la llamada nueva concertada con lejos privados construido sobre suelo público siguen cobrando cuotas a las familias cuotas ilegales según la auditoría que en realizado a treinta y seis centros el noventa y dos por ciento utiliza esta práctica cuotas a temas que han subido dicen un seis por ciento con respecto al curso pasado según constata este informe en algunos casos superan los doscientos euros el veintiocho por ciento del alumnado que no paga además sufre algún tipo de exclusión al paro Núñez es responsable de la consultora independiente que el informe

Voz 33 29:31 colegios en los que si no pagas la cuota incrementan de manera bastante sustancial la cuota del comedor hay muchos casos en los que te obligan a recoger a tu hijo si no pagas esa cuota porque ellos se fijan unos horarios en los que no puedes asistir por ejemplo un niño que no le dejaban ir a las nueve tenía que ir a las diez y resulta que entre las nueve y las diez estaban dando matemáticas

Voz 1727 30:08 comienza el martes veinticinco de septiembre otro día que se anticipa lleno de furia y derruido en la política española pero antes de que la crispación y la escandalera inunden el espacio sepan que hoy se reúnen en Nueva York Pedro Sánchez y el nuevo presidente de Cuba Canel es posible que de ese encuentro salga por fin el viaje a la isla del jefe del Ejecutivo español algo que no ha ocurrido en los últimos treinta y dos años viajó Felipe González en mil novecientos ochenta y seis y desde entonces ha hoy nada pero es que desde entonces a hoy pasado muchas cosas a las ocho les vamos a contar como empresarios españoles piden a Moncloa que esté más presente en Cuba donde ante los nuevos tiempos han tomado ya posiciones Francia y otros países europeos Hinault increíblemente España

Voz 8 30:57 el sobre el ruido y la furia

Voz 1727 31:00 el supuesto diario La Moncloa punto com que está publicando una conversación en un restaurante de la ministra Delgado con Baltasar Garzón y el ex comisario Villarejo en el año dos mil nueve ese supuesto diario ha hecho públicos esta mañana nuevos fragmentos Aimar Bretos

Voz 11 31:16 en esta nueva grabación se oye como Dolores Delgado

Voz 0027 31:18 por es compañera de Consejo de Ministros de Grande Marlaska se refería en dos mil nueve a él al entonces juez como maricón en un momento de una comida informal pregunta la entonces fiscal Delgado puedo contarlo de este Garzón le responde sí entonces cercado hice maricón ante eso pregunta Villarejo quiénes maricón responde Delgado Marlasca

Voz 15 31:41 mira yo vida

Voz 0027 31:45 este es otro fragmento de la grabación dice la fiscal Delgado mira yo te voy a decir una cosa a mí que me den un tribunal de hombre estéticas no quiero no me llevo mal con las tías pero de tíos sé perfectamente por dónde van y cada gesto cada cosa por dónde va la historia

Voz 1727 31:57 que además Aimar eldiario punto es publica también esta mañana que la número dos de Justicia del Gobierno del PP llamó la jueza del caso máster para saber si va a pedir la imputación de Casado

Voz 0027 32:08 si ella se llama Carmen Sánchez Cortés fue secretaria de Estado de Justicia en el último Gobierno de Rajoy cuando Català era ministro hizo el cuatro de agosto de este año llamó al móvil de la jueza del caso máster le preguntó cuáles eran sus planes cuando la juez le contestó que no se lo suba contará a ella hay que le parecía que aquella llamada era improcedente Sánchez Cortés es curso diciéndole que se había visto obligada a llamarles esto es lo que publica el diario punto es después del congreso del PP la ex jefe de Sánchez Cortés forma parte del entorno de Casado

Voz 1727 32:36 Alfonso Armada muy buenos días

Voz 14 32:38 buenos días por decir algo

Voz 1727 32:40 también sobre el ruido y la furia Alfonso el Gobierno insiste en que habrá Presupuestos el año que viene que las va a presentar a pesar del bloqueo de ciudadanos y PP de la vía rápida para sortear el veto del Senado lo dijo anoche aquí en la SER la ministra Montero imagino que el rifirrafe siguen los periódicos no sin duda

Voz 14 32:57 parece que al Ejecutivo le crecen los problemas en el tinglado político como leen esta realidad los diarios la verdad es que hay para todos los gustos el Congreso frena el fraude de Sánchez para el presupuesto le obliga a cumplir la legalidad si quiere quitar atribuciones al Senado así lo ve el diario El Mundo mientras que el país señala que PP y Ciudadanos cierran la salida del Gobierno para aprobar los presupuestos en esa línea coinciden tanto ahora como La Vanguardia para veces es Ana Pastor la que impide que Sánchez apruebe los presupuestos por la puerta trasera

Voz 34 33:32 ahí

Voz 1727 33:37 buscamos oxígeno en el exterior de uno mismo se muerde la lengua desde la portada Alfonso

Voz 14 33:42 sí se moja recuerda que en una popular película se decía que Dios era brasileño belleza natural riqueza y música una bendición pero estos días muchos brasileños podrían pensar que al igual que en el filme Dios se ha ido de vacaciones la economía es un desastre las finanzas públicas estranguladas la política podrida y siete de las ciudades brasileñas figuran entre las más violentas del mundo para colmo el candidato de extrema derecha la presencia de Brasil ya ha sonado Represa

Voz 35 34:08 hasta la última gran amenaza para Latinoamérica las selecciones pueden salvar a la mayor democracia de América Latina o sabotear la ósea que oxígeno este contaminado también y una apuesta por la inteligencia artificial Un

Voz 14 34:28 mis reclama en otro editorial a la Unión Europea que sale a la arena de la inteligencia artificial para

Voz 1727 34:33 competir con dos potencias China y Estados

Voz 14 34:35 nidos que no juegan con las mejores intenciones China la usa para controlar su población EEUU porque no limita el escaso respeto de sus gigantes tecnológicos por la privacidad aunque no llegue a alcanzar a sus rivales Europa debe encaminar la inteligencia artificial por una senda que beneficie a sus ciudadanos y el resto del mundo

Voz 1727 34:53 me cuentas una redundancia que en Grecia los partidos recurren a los clásicos para atizar

Voz 14 34:58 bueno ayer tuve que dejarlo en el tintero sonoro porque arrastraba demasiados tesoros del fin de semana en el Financial Times Scott cuenta desde Atenas como el izquierdista Syriza el ultraderechista Amanecer Dorado han reclutado a autores de la Edad de Oro de la filosofía el teatro y la historia de Grecia para reforzar su discurso nada nuevo en la tierra que fundó la demora hacia dónde política teatro han ido siempre de la mano lecciones de la guerra una adaptación de Las guerras entre Esparta y Atenas que Tucídides escribió en el siglo quinto antes de Cristo ha sido un éxito extraordinario en la escena griega Tucídides es nuestro contemporáneo dice el dramaturgo Janis Lin Addis Tucídides nos muestra cómo piensa la gente que es capaz de hacer por dinero apunta el compositor Theodore

Voz 1727 35:40 de Economist y Herodoto el Paradela

Voz 14 35:42 Soria es esgrimido como ejemplo por Amanecer Dorado que equipara la invasión persa del siglo quinto antes de nuestra era a los inmigrantes de hoy en la batalla contemporánea de las ideas tanto la derecha como la izquierda sirven de textos clásicos como arma arrojadiza ya está Pericles es un demócrata intachable para unos

Voz 1727 36:00 hay un consumado manipulador para otros por lo menos

Voz 14 36:03 los clásicos siguen vivos en la ascendería a Grecia

Voz 36 36:06 ya señales de humo Alfonso

Voz 11 36:11 nada

Voz 1727 36:15 completamos recorrido con dos historias más los tres jugadores de la Arandina serán juzgados por un delito de agresión sexual continuada contra la menor el juez Losada procesado formalmente y los mantiene en libertad provisional hasta la apertura del juicio oral redacción en Castilla y León Eva Marín en

Voz 0133 36:33 el auto la jueza afirma que concurren en los investigados claros indicios de culpabilidad y recuerda que el día en el que sucedieron los hechos la menor estaba en una situación de bloqueo en la que no pudo decir que no a las diversas prácticas sexuales a la que fue sometida también indica que los encausados conocían su edad y que se valieron de su superioridad de madurez número afirmaciones apoyadas en las declaraciones de implicados víctima testigos informes policiales y forenses los tres jugadores tendrán que hacer frente a una fianza solidaria de cincuenta y dos mil euros hice les cita de nuevo el quince de octubre la resolución de la juez es recurrible algo en lo que ya trabaja en algunas de las defensas bien astur

Voz 1727 37:11 ya se estupor ante la noticia de que un matrimonio dos personas de setenta y dos y setenta y cuatro años han pasado dos días con sus dos noches en un banco de un parque tras ser desahuciados por no pagar el alquiler de su piso el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha publicado una nota en la que asegura que desconocía la situación de vulnerabilidad ese matrimonio Radio Asturias Ángel Fabián

Voz 0174 37:35 Celia setenta y dos setenta y cuatro viven de una pensión no contributiva de poco más de trescientos euros debían varios meses de un alquiler de quinientos el Juzgado de Primera Instancia número tres de Oviedo ejecutó el desalojo el pasado martes sin sin saber qué hacer y avergonzados por su situación se quedaron dos noches al raso en el campo de San Francisco el parque del centro de Oviedo sin decírselo a nadie ahora están en casa de unos amigos tras las gestiones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuya presidenta Asturias Pilar Galán acusa al Juzgado de

Voz 7 38:04 la negligencia que ha cumplido porque ahora en primera estancia aquí en son conocedores de los de Sanz que es el propio juzgado

Voz 0174 38:11 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dice que nadie alertó previamente al Juzgado de la situación de vulnerabilidad del matrimonio

Voz 8 42:06 bueno

Voz 1727 42:20 el madridista Luka Modric ha roto esta temporada la hegemonía de Messi de Cristiano que estuvieron desaparecidos ayer en la gala de Londres unos ausencias Sampe que no han gustado nada a la FIFA

Voz 0779 42:31 muy molestos desde luego con ambos futbolistas presentes siempre cuando los ganaron no siempre cuando estuvieron entre los tres mejores y prácticamente nunca cuando se han quedado fuera de la terna ayer ambos firmaron una nueva ausencia como el pasado mes en Mónaco con los premios de UEFA exjugadores que no aceptan sus ausencias Maldini en Mega considera que es importante Irán es uno y el presidente de la Federación croata y ex del Real Madrid Davor Suker se mostraba también muy molesto

Voz 4 42:54 en Pekín dato que a Cristiano que me sino

Voz 5 42:56 siciliano creo que como un premio importante eh cuando lo min setenta y cuando lo bien

Voz 41 43:02 no quiero ahora decir alguna palabra más fuerte pero en unos pro

Voz 1727 43:05 buenos días José Manuel probó decirlo que

Voz 41 43:07 qué MRS algunos protagonistas que no está

Voz 5 43:10 bueno aquí que te refieres a Messi y a Cristiano Ronaldo

Voz 0779 43:14 la FIFA considera que su ausencias desprestigiar al fútbol y a ellos mismos aunque otros compañeros como Courtois elegido el mejor portero les disculpa

Voz 1758 43:20 las OPA a en dos días a ver un partido de Liga y eso tiene que sea la más importante viajar dos horas y media aquí para tu cuerpo no lo mejor es que entiendo que algunos vienen luego luego depende de cada uno si quiere venir o no se puedo entender pero no creo que haya alguien está hablando es aquí entre los futbolistas y nosotras estábamos aquí estamos contentos con lo que hemos ganado

Voz 0779 43:40 Modric sigue sumando premios en el mejor año de su carrera campeones de la Champions con el Real Madrid subcampeón del mundo con Croacia elegido mejor jugador del Mundial ganador de los premios al mejor jugador de la pasada temporada tanto para UEFA como ayer para FIFA crecen con este debes Modric pasaba por el larguero

Voz 42 43:53 siendo de Arsene ninguna duda es el mejor año de mi carrera y de verdad no tengo palabras a ver todo esto que está pasando es muy contento muy feliz con esto

Voz 0779 44:08 el croata se postula ya como el gran favorito para llevarse el próximo Balón de Oro premio que en los últimos diez años se han repartido entre Cristiano y Messi que muy probablemente será también para él el próximo mes de diciembre por el Larguero pasaba también el presidente de la Liga Javier Tebas que insistía en que el Barça se va a jugar en Miami que ni Real Madrid ni nadie está obligado a ir un tema además en el que la FIFA no tiene opinión sobre los horarios

Voz 4 44:28 para cambiar los horarios de los partidos la temporada que viene de quiénes Potes de quiénes potestad de la Liga eso es un tema que a lo mejor viendo estos días doce si alguien me dice de donde aparece que pagamos un euro por por el tema de los horarios jemer oye que me lo diga pero que

Voz 0779 44:42 no nos verdad además anoche se cerraba la jornada seis en Segunda División con el Depor dos Granada un hoy se inicia la sexta en Primera con tres partidos a las ocho de la tarde abre jornada el Espanyol Éibar baja en los locales David López y varias en el Eibar calavera Ramis José Ángel

Voz 1727 44:55 Quique y Pedro León para evitar el colegiado andaluz Munuera Montero

Voz 0779 44:58 a las nueve Real Sociedad Rayo Vallecano bajas para Garitano los lesionados Llorente llano Zac Merkel Sandro no estarán por sanción Theo y Juanmi en el Rayo lesionado Elustondo y sancionado va va a arbitrar el castellano manchego Alberola Rojas ya las diez Atlético y Huesca lesionados Savic y áreas Simeone la descansó a Juanfran y ante las críticas el dubitativo comienzo de esta temporada

Voz 8 45:18 a la crítica siempre

Voz 5 45:21 normales las sé pero que obviamente tiene que existir para un equipo

Voz 8 45:25 que obviamente está compitiendo arbitrará el colegiado asturiano González pues busca tan no

