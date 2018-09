Hoy por Hoy (25/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1161 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 qué tal está muy buenos días si vamos a hablar hoy de presupuestos si también vamos a hablar de la ministra Delgado pero que me van a perdonar que les acompañe el desayuno con la historia de un matrimonio de setenta y dos setenta y cuatro años que ha pasado dos días con sus dos noches al raso en un parque de Oviedo porque los han desahuciado de su casa Asturias Ángel Fabián buenos días hola Pepa buenos días tienen pensiones pequeñas verdad dejaron de pagar el alquiler no sólo dijeron a nadie por vergüenza

Voz 0174 00:42 pues sí es una historia Un poco indigesta la hora del desayuno pero la única fuente de ingresos de este matrimonio es una pensión no contributiva cobros que cobran poco más de trescientos euros deben además varias mensual irá desde un alquiler de quinientos el Juzgado de Primera Instancia número tres de Oviedo ejecutó el desalojo el pasado martes esta pareja no se atrevió a decírselo a nadie sin saber qué hacer y avergonzados por su situación se quedaron dos noches al raso en ese banco del parque de San Francisco el más céntrico de Oviedo como relata la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 1 01:13 Pilar gala con la la son judicial los los dentistas que ver donde yo a enmiendas que años no contaban con ellos porque ellos habían llegado a un acuerdo con la propiedad pero luego buenos pues pues la abogada de de la de la propiedad al final pues no no respeta

Voz 0174 01:31 la Kangoo se produjo poco Jonque pues no cabe en una situación de mayor indefensión

Voz 1727 01:37 dice el Tribunal de Justicia Ángel ese tribunal que los desahucios que no sabía nada de su situación

Voz 0174 01:43 sí es la plataforma de de la hipoteca echa la culpa sobre todo al juzgado a quién acusa de negligencia porque dice que es quién sabe realmente del del desahucio el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo que emite una nota en la que advierte de que nadie alertó previamente al Juzgado de la situación de vulnerabilidad del matrimonio en fin que ahora están con unos amigos y lo que tratan sobre todo este preservar su anonimato en medio del trago que están pasando

Voz 1727 02:11 Ángel gracias un beso un beso Pepa pregunta para empezar el martes rodarán cabezas en ese tribunal hoy en ese juzgado por tomar decisiones sin suficiente información au sólo cae la cabeza de los políticos en cuantos tribunales no sabe nada de la vida de aquellos a los que mandan a la calle

Voz 2 02:28 ah bueno

Voz 1727 02:47 este martes llega lleno de interrogantes el siguiente si habrá o no presupuestos nuevos el año que viene tras el bloqueo de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso la ministra de Hacienda María Jesús Montero fue clara anoche en la SER a la pregunta de Ángels Barceló habrá Presupuestos

Voz 3 03:02 para el año que viene si eso sí que puedo que pueda firmarlo si hay acuerdo con las formaciones políticas con las que estamos hablando habrá Presupuestos porque nosotros pensamos presentar la propuesta como estableció el calendario El presidente a finales del mes de noviembre a principio del mes de diciembre

Voz 1727 03:18 el presupuesto sí pero con la senda de déficit de Rajoy es decir si los seis mil millones adicionales que iban a ir a parar básicamente a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social en Unidos Podemos le piden al Gobierno un impuesto temporal a la banca para recuperar el rescate a las cajas de un incremento del impuesto de sociedades a las grandes empresas cree

Voz 4 03:39 vemos que las propuestas que estamos haciendo al Gobierno son sensatas deseamos de veras que haya un entendimiento para que pueda haber Presupuestos Generales y que el espíritu de la moción de censura se pueda traducir en hechos

Voz 1727 03:52 pero Montero dice que impuesto específico a la banca no

Voz 3 03:56 no tiene porque ser exactamente una figura específica para la banca quiero decir vamos a abordar una mayor contribución a partir de dos impuesto uno el de transacciones financieras y el segundo es con la subida del impuesto de sociedades para las entidades financiera afecta especialmente

Voz 1727 04:12 esta es la negociación esencial capital que se desarrollan en estos momentos en España y luego está o pagándole el ruido y la furia es martes veinticinco de septiembre la ministra de Justicia Dolores Delgado ha pedido comparecer en el Congreso después de que se haya difundido una conversación en una comida con Baltasar Garzón y el ex comisario Villarejo en el año dos mil nueve y hoy el presunto diario Moncloa punto com publica Aimar Bretos nuevas grabaciones

Voz 0174 04:41 sí grabaciones en las que se oye a delegados referirse como maricón a su hoy compañero de gabinete el juez Grande Marlaska en aquella comida Delgado pregunta puedo contar lo que es ése en referencia a Marlaska ir puedes Garzón le contesta así entonces ella Delgado dice Un maricones

Voz 5 04:58 bueno también publica otro aún

Voz 6 05:01 yo hoy en este delegado dice que ella prefiere trabajar en un tribunal de tíos con un tribunal de tíos tías no quiero no me llevo mal con ellas pero ellos se por donde

Voz 1727 05:09 a ver si en medio de estas informaciones el PP va a reprobar a Delgado en el Senado aunque lo hará formalmente por las dudas que mostró el Ministerio de Justicia sobre la defensa de Llarena en Bélgica y sobre el líder del PP sobre Pablo Casado también pública novedades eldiario punto es Aimar

Voz 0174 05:24 la secretaria de Estado de Justicia en el último Gobierno del PP llamó este mes de agosto a la jueza del caso máster para preguntarle si iba a pedir al Tribunal Supremo que es imputar a Pablo Casado por su título de la Rey Juan Cano

Voz 1727 05:36 y todo esto lo vive el presidente Sánchez en Nueva York mañana se reúne con el presidente cubano con Díaz Canel en la sede de la conferencia de la ONU va a pedir más presencia de los españoles allí

Voz 0174 05:49 si dicen los empresarios españoles en Cuba que están perdiendo contratos importantes en la isla a favor de otras empresas y por eso quieren más diplomacia económica del Gobierno empezando por esa visita

Voz 1727 05:58 cambio y se reúne la Comisión de Asuntos Económicos entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña la ministra Montero severa con el vicepresidente catalán con Pere Aragonés

Voz 0174 06:06 que ya ha anunciado que reclamará al Gobierno que salde la deuda pendiente con Cataluña una deuda que según Aragonés supera los siete mil seiscientos millones de euros

Voz 1727 06:14 sí todavía en Cataluña hoy se va a hacer oficial la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona Falta por concretar cómo se va a presentar en los deportes la Liga niega que la federación pueda recuperar la competencia Sampe de establecer

Voz 0958 06:33 los horarios niega la versión de la federación que defiende

Voz 1161 06:35 que los recuperará a final de temporada cuando finaliza el convenio de coordinación Javier Tebas anoche en El Larguero

Voz 0689 06:40 para cambiar los horarios de los partidos la temporada que viene de quiénes protesta

Voz 0174 06:44 de la Liga si alguien me dice desde donde aparece que pagamos un euro fue por el tema de los horarios pero que no es verdad

Voz 1161 06:50 Tebas insistió también en que el Girona Barça se en Miami desde hoy primera jornada del año entre semana tres partidos a las ocho español Éibar a las nueve Real Sociedad Rayo a las diez Atlético Madrid Huesca y nos queda el tiempo

Voz 1727 07:03 hoy con calor en toda España pero también algunos chubascos en el Mediterráneo Jordi Carbó buenos días

Voz 0174 07:09 buenos días de calor cero que va a menos temperatura es que ahora mismo en la mitad norte son bajas un buen jersey hace falta muchas poblaciones en Vitoria ahora mismo cinco grados cuatro en algunos barrios de la ciudad de León esto contrasta y mucho con lo que todavía no se nota de este descenso de temperaturas en el sur veintiún grados en Sevilla veinticinco en Murcia y el sol como decías va a lucir durante toda la jornada sólo con chubascos a medida que avance la mañana en la Comunidad Valenciana en la provincia de Albacete también más tarde en Murcia el mediterráneo andaluz en las islas de Mallorca y Menorca chubascos algunos intensos pero en el resto del país es sol calor moderado sol intenso con más de treinta y cinco grados en el suroeste de la península

Voz 1727 07:48 son las ocho y siete las siete y siete en Canarias

Voz 8 07:56 pedir café facturación actualizar la web y además vender empresas de todo el la nuestra hay Business para todos descubre los business del instituto en la gama de líder desde seis mil novecientos euros

Voz 0789 08:07 en condiciones extraordinarias sólo interese

Voz 8 08:10 hombre

Voz 9 08:12 cuando complicidad Financial Services condiciones en Citroën punto es ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 10 08:34 Álvaro de Carlas todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente todo luna rota pide cita

Voz 11 08:40 Carlas punto es no te preocupes porque en Carlisle los encargados de todo el realizados todos los trámites con tu compañía de seguros Kaya

Voz 12 08:48 Carlas red para ir a los indios habrá que pedir dinero a la Corte rastrea turno navega entre todos los préstamos personales para descubrir Tel mejor rastrea otro punto com el mejor comparador de la historia

Voz 13 09:01 hay que Bono tiene los ojos

Voz 5 09:03 esto

Voz 13 09:05 bueno los labios sin duda sobre su trineo

Voz 14 09:08 que a la vez que estás con tu bebé se convierte en una ronda de parecidos razonables y un podcast y Fisher Price presentan el sonajero una forma diferente de explorar la maternidad y la paternidad con innovadoras contenidos pedagógicos y la mejor música para disfrute con tu bebé no te pierdas en Podium podcast el sonajero Fisher Price sonora ideal para tu Pepe Fisher Price que los niños sean niños

Voz 2 09:34 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido diecisiete mil setecientos cuarenta y dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 15 10:09 gracias por estar ahí por exigirnos más Portilla en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo

Voz 16 10:17 por qué hoy empezamos de nuevo con más energía que nunca como una nueva energética más flexible más ágil más cercana hoy Gas Natural Fenosa es natural sí

Voz 2 10:30 en la Cadena Ser

Voz 1727 10:38 bueno las ocho y diez las siete y diez en Canarias el Gobierno asume que tendrá que reducir en mil millones de euros el presupuesto que tenía preparado para el año que viene Hacienda deberá meter tijera hay recortar algunas partidas después de que PP y Ciudadanos utilizaran ayer su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la fórmula con la que los socialistas querían aumentar el déficit hasta el límite permitido por Bruselas no será así es obligará a acotar los presupuesto pero quién es de verdad tendrán que apretarse el cinturón serán la seguridad social y las CCAA porque ellas iban a recibir el grueso de los seis mil millones adicionales Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 11:21 qué tal Pepa el Gobierno mantiene ni

Voz 1727 11:23 es el calendario que anunció en su día el presidente Sánchez

Voz 1468 11:26 si el Gobierno lo mantiene y es evidente ya para él que la nueva senda de estabilidad ha entrado en la vía muerta ya suman ya elaboran un presupuesto general con mil millones de euros menos como decías para el Estado es asumible para nosotros para ellos dicen desde el Gobierno reordena haremos partidas pero ya advierten que habla habrá comunidades autónomas que no podrán elaborar quizá nuevos presupuestos tendrán que prorrogar porque la nueva senda bloqueada les daba un oxígeno como decías de dos mil quinientos millones la estrategia de bloqueo permanente del PP a estos presupuestos hace mucho daño a los presidentes autonómicos de este partido que según fuentes consultadas piden al Ejecutivo que haga lo posible por sacar esta nueva senda pide sólo tú a tu partido el dicen desde el Gobierno ya lo hacemos contestan ellos pero no hemos conseguimos nada así que Pepa la táctica o estrategia del PP hace casi más daño dentro de su propio partido que fuera

Voz 1727 12:17 lo que también ha dejado claro Montero de juegan ocho aquí en la SER claro es que no habrá un impuesto específico la banca como prometió el Gobierno en su día y cómo le volvía Nieves a reclamar ayer Podemos

Voz 1468 12:28 Travesí el Ejecutivo baraja otra alternativa es el impuesto de transacciones financieras para la compra venta de acciones más imposición fiscal a los bancos a través del impuesto de sociedades

Voz 1727 12:39 pero de forma gradual Pepa no podemos decir

Voz 1468 12:41 se han en las fuentes consultadas imponer una tributación más fuerte ahora ante el fin las ayudas del Banco Central Europeo y la posible subida de los tipos Hacienda negocia con Unidos Podemos por un lado los tributos pero con otro ojo está vigilando y calculando bien el impacto que tienen al ciudadano para que no sufra un aumento de los tipos de interés a corto plazo parece que las cosas van bien la negociación entre el Ejecutivo y Unidos Podemos hay que aprovechar dicen esta oportunidad frente a la derecha los dicen los negociadores aunque en ejecutiva se comenta también con cierto asombro lo que pasó ayer el documento nuevo como en la formación morada va cambiando medidas de un momento a otro Pepa cuando algunas ya han sido supera

Voz 17 13:20 además en la negociación Nieves hasta luego hasta luego

Voz 1727 13:24 esa odisea presupuestarias irá concretando en las próximas semanas pero el Gobierno tiene abierto ahora mismo un frente mucho más inmediato las grabaciones que un supuesto medio de comunicación esta publicando por fascículos grabaciones de una comida en el año dos mil nueve a la que acudieron la ministra de Justicia la hoy ministra de Justicia Dolores Delgado el ex comisario Villarejo el máximo exponente de las cloacas del Estado Inma Carretero buenos días buenos días Pepa Javier Álvarez buenos días

Voz 0789 13:53 seas Javier la propia ministra ha pedido comparecer en el

Voz 1727 13:56 Congreso para explicar esas grabaciones y las tres veces que asegura haber coincidido en su vida con el excomisario pero la oposición se agarra a las variaciones que la propia ministra de su equipo han ido introduciendo en esta versión

Voz 0689 14:10 así es reprochan a la ministra que no haya sido clara en cuanto al número de veces que pudo coincidir con Villarejo primero dijo que nunca había tenido un encuentro profesional después matizó profesional

Voz 1389 14:19 impersonal y ayer ya desvelaba hasta tres

Voz 0689 14:22 encuentros casuales con el comisario aunque ninguno de ellos fue a solas siempre junto a otros policías jueces o fiscales el Ministerio asegura que Villarejo trata de salvarse de la prisión

Voz 0958 14:32 atacando al Estado primero fue con el Rey emérito

Voz 0689 14:35 y ahora lo hace contra el Ejecutivo en la persona de la ministra como explicaba esos tres momentos en los que coinciden no mantienen conversaciones privadas ni hablan de cuestiones que afecten a ningún secreto de sumario la primera vez que coinciden fue Garzón quien les presentó la segunda ocasión fue en dos mil nueve Durante esta comida de la que estamos hablando homenaje a Villarejo y la tercera también fue un encuentro casual cuando la entonces fiscal fue a concretar con uno de los responsables de la lucha contra el terrorismo algunos datos de sus investigaciones contra el yihadismo radical en ese restaurante también estaba Villarejo así pues en este contexto Dolores Delgado ha anunciado que acudirá al Congreso de los Diputados a explicar cada una de estas circunstancias después de que ayer el presidente Sánchez le mostrara su apoyo absoluto dicen

Voz 1727 15:19 gobierno pues el gobierno dice que no hay caso que no hay nada irregular Sánchez como contaba Javier llamó ayer a a Delgado desde Nueva York para mostrarle su apoyo pero es verdad Inma que tanto en la Moncloa como dentro del PSOE hay inquietud

Voz 0806 15:34 si la Moncloa ayer emitió por la tarde un breve mensaje de respaldo a la ministra pero como dices en el Gobierno y en el PSOE hay preocupación sobre todo porque no saben hasta dónde puede llegar esto ni cuánto más puede salir de las grabaciones las fuentes consultadas por la Cadena SER aseguraban ayer que con lo que sabemos por el momento no hay caso pero también era difícil encontrar a alguien que diera por cerrado el asunto nadie se cepilla los dedos teniendo en cuenta los precedentes la sensación entre los socialistas es que hasta ahora se ha puesto el listón muy alto con las caídas de máxima alerta Carmen Montón saben que van a soportar una gran presión pero consideran también que una tercera dimisión en tres meses sería un desgaste innegable para Pedro Sánchez una demostración de clara debilidad en un momento en el que se extiende la idea en el Gobierno Pepa de que hay una operación de acoso y derribo contra ellos para desalojarlos

Voz 1727 16:27 era Inma Javier gracias hasta luego Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días a ti te parecía sugerente la cuestión de qué consecuencias puede tener una conversación en un restaurante del año dos mil nueve reales

Voz 1389 16:39 es una consecuencia que es la de que la ministra al parecer no dijo la verdad además no dijo la verdad estando Villarejo de promedio un hombre que ha hecho precisamente de la verdad uno de los instrumentos más sucios de la democracia y eso tiene bastante mérito también le preocupa el hecho de que la ministra como muchos políticos últimamente ante cualquier pregunta cimientos escurre el bulto por prevención e conoce usted a fulanito no de entrada no no como si fuese fulanito la OTAN de entrada yo no voy a ver luego a ver si lo conozco no pero lo que realmente me preocupa todo esto es que creo que no se puede vivir angustiada por los comentarios aunque sean comentarios de la bajeza que pueden llegar a serlo como se ha visto ahora qué hiciste una mesa rodeada de gente de confianza en comidas Castedo hace diez años pueda haber uno que lo grave y que lo filtre pero convertir toda esa conversación en material político es lo mismo que aquello de Woody Allen cuando decía que la basura en Hollywood ser reciclada para hacerte

Voz 1727 17:33 división pues veremos a ver el recorrido que tiene todo esto Jabois hasta mañana un beso el calendario parlamentario además le ha regalado al PP la foto que se va a producir hoy en el Senado la reprobación de la ministra Delgado gracias a la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta reprobación no por esto sino por un asunto distinto por los bandazos que dio el Gobierno en su día sobre la defensa del juez Llarena en Bélgica ante la demanda de puse de moda y los demás huidos que se va a haber por cierto en vista hoy

Voz 2 18:05 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 18:09 Pedro Sánchez se va a reunir en Nueva York con el presidente de Cuba con Miguel Díaz Canel los dos están allí para participar en la Asamblea General de la ONU iban a aprovechar para verse y según fuentes diplomáticas para cerrar una visita de Sánchez a Kuwait sería la primera reunión bilateral en la isla desde el viaje de Felipe González en el año ochenta y seis porque Aznar voló allí en el noventa y nueve pero para una cumbre iberoamericana Victoria García buenos días muy buenos días Pepa has hablado Viti con los empresarios españoles en Cuba le piden al Gobierno de Sánchez que apriete con las relaciones bilaterales porque Rajoy las dejó morir y eso benefició enormemente a empresas francesas italianas

Voz 1460 18:52 es las empresas españolas están quedando relegadas en Cuba frente a las francesas italianas que sellaban la mayor parte de los negocios tras la visita que hicieron Françoise Hollande el que era entonces presidente de Francia Di Matteo Renzi el de Italia los empresarios españoles piden al presidente Sánchez más diplomacia económica de esa de la que habla en su doctorado José María Viñals ex abogado el despacho de Lupín internacional que lleva veinte años asesorando a empresas españolas allí en Cuba

Voz 18 19:19 hay dos proyectos muy singulares y muy fuerte

Voz 2 19:22 antes con España ha sacado fuera uno de ellos es el aeropuerto de La Habana donde se prevé juntar los aeropuertos al José Martí que actualmente tiene tres terminales del aeropuerto de San Antonio de los Baños que el aeropuerto cercano al de José Martí de tal forma que puedan tener entre cinco cierto

Voz 1460 19:44 y es que Pepa las empresas españolas quiere al recuperar el papel predominante que estuvieron en Cuba antes de nuevo ahora

Voz 1727 19:52 gracias Vicky son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 19 19:58 hola Madrid

Voz 1275 20:03 si se mantiene el calor máximas por encima de nueve de los treinta grados en Madrid dieciocho tenemos a esta hora en la Gran Vía qué tal buenos días comienza hoy el derribo del gallinero

Voz 1468 20:13 no contento más contento por Nymburk crisis aún por qué

Voz 20 20:19 sin ducha tienen una

Voz 1468 20:21 acabamos boina no tiene pero rato

Voz 20 20:24 a no ser cliente de volar

Voz 1468 20:26 o mejor no para mis hijos que está lo más gente que pidan

Voz 21 20:33 ah yo estoy aquí desde con tenía once años que ahora tengo veintiuno llevo aquí diez años aquí en España he vivido aquí en los barrios y que hemos vivido aquí estoy que otros no vuelva a vivir lo mismo

Voz 1275 20:45 Elena Alina y Samuel llevan toda una vida sobreviviendo en este asentamiento chabolista que desde hoy será historia las grúas entrarán esta mañana en el gallinero para derribarlo y la treintena de Familias que quedaban aún aquí van a ser realojadas gracias un convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad vivirán en viviendas sociales o en pisos tutelados durante años han convivido pero con la venta de drogas o con el robo de cobre una vida la que hoy dicen adiós

Voz 17 21:08 las obras para acabar con este asentamiento podrían alargarse hasta el jueves

Voz 1275 21:19 diez civiles hoy toca debates sobre el estado de la ciudad de Madrid el último para la alcaldesa Carmena antes de lanzarse a la reelección y ha cambiado de pues caer el tengo una buenísima exconcejales que entre otras cosas tiene una gran capacidad de seducción que me han vuelto a convencer Carmena ya ha recuperado de su accidente doméstico de la semana pasada se subirá al estrado a las nueve y media ya iba a tener oportunidad de hacer balance de su mandato donde habrá también algunos anuncios el Ayuntamiento de Madrid quiere relanzar la Operación Campamento una operación urbanística paralizada desde hace años por la parada que necesita la colaboración del Ministerio de Defensa que es el propietario de los terrenos va a anunciar también la puesta en marcha de una ayuda para subvencionar el IBI de librerías centros culturales teatros como ya avanzó aquí en la SER el concejal de Urbanismo Carmena moverá ficha entre Gobierno de Pedro Sánchez para evitar que siga subiendo el precio de los alquileres

Voz 23 22:09 hay una medida contundente a cortísimo plazo que se podría poner en marcha en el momento en el que tuviéramos una legislación apropiada para ello que es que los ayuntamientos pudiéramos limitar precios incluso fíjate lo que le digo y casi lo adelanto incluso llegar una moratoria es decir una moratoria en la subida de los precios de alquiler que pudiera materializar el Ayuntamiento que pudiera decretar el Ayuntamiento para impedir subidas de indiscriminadas de precios

Voz 1275 22:35 todo esto mientras que un ex concejal del PP ha destapado en la SER que Cifuentes Taboada Paloma Adrados conocían de la corrupción en Torrelodones titulares con Virginia Sarmiento

Voz 24 22:43 Jesús María Pacios ex concejal de Juventud asegura que el PP tapó las denuncias que presentaron sobre las comisiones por obras en Torrelodones tras hacerlo fue apartado del partido sufrió amenazas y espina

Voz 1275 22:53 más sobre el caso máster Enrique Álvarez Conde el principal imputado quiere que el consejero de Educación Rafael Van cree Ken declare como testigo para aclarar si presionó al rector de la Universidad Rey Juan Carlos el día que saltó el escándalo de Cifuentes

Voz 24 23:03 la consejera de Educación culpa Pedro Sánchez y su política migratoria de la masificación en las aulas así justifica la orden para aumentar el número de alumnos por clase en Vallecas y Moratalaz un problema que denuncian desde comiso

Voz 1275 23:13 en Obregón y la entrada en los polideportivos municipales de Madrid es hoy gratuita para celebrar la Semana Europea del Deporte piscinas climatizadas campos de fútbol pistas de tenis au salas de musculación tendrán este martes durante todo el día acceso libre

Voz 2 23:26 los deportes en Hoy por hoy

Voz 1275 23:33 hay escuelas Modric sigue sumando premios ayer el debes

Voz 1161 23:36 el mejor jugador de la pasada temporada temporada para la cifras ante buenos días buenos días en la gala celebrada en Londres en una votación en la que volvió a superar a Cristiano Ronaldo ya sala ausencias del portugués de Leo Messi

Voz 1727 23:46 sí que enfrentaron vienen FIFA Modric pasó por las

Voz 1161 23:49 pero ninguno

Voz 26 23:51 la es el mejor año de

Voz 27 23:54 de ahí que de verdad no tengo palabras a escribir todo lo que me está pasando es muy contento muy feliz con esto

Voz 1161 24:04 con este nuevo premio Modric ya es el máximo favorito para ganar también en diciembre al Balón de Oro que entrega France Football y en casa desde hoy primera jornada del año entre semana con tres partidos a las nueve Real Sociedad Rayo Vallecano lesionado Elustondo sancionado va a arbitrar el castellanomanchego Alberola Rojas y desde las diez de la noche Atlético Madrid Huesca lesionado Savic y harías Ximena ha dado descanso a Juanfran arbitrará el colegiado asturiano González Fuertes

Voz 2 24:25 Mercedes veinte Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta Iggy ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta atraído

Voz 1275 24:35 a las carreteras consiga apunta DGT María Herrero buenos días

Voz 28 24:38 buenos días pues bastante complicada seguimos pendientes de tres accidentes que esa propiedad la A3 en Santa Eugenia sentido entrada a la capital dos alcances que se han producido en la A uno en Alcobendas uno la vía de servicio dirección Madrid y otro provocado por el efecto mirón sentido Burgos además continua la saturación en los principales accesos a la capital sobre todo por las seis con retenciones desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la cuarenta continúan también las retenciones sobre todo en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia lados también en el barrio de La Fortuna y la zona de Pozuelo en dirección a la carretera de A Coruña

Voz 29 25:09 se circula en la capital Gaite buenos días hola buenas días recordamos que al igual que ayer eh se ha cortado hace algunos minutos la calle de Arturo Soria en el cruce con Alcalá por lo tanto atención a esa zona que ya registra retenciones también hay retenciones importantes además en la entrada por la prolongación de O'Donnell a lo largo de la calle del Doctor Esquerdo desde la zona cercana a la avenida Ciudad de Barcelona recordamos que en Doctor Esquerdo hay obras que cortado el carril bus entre O'Donnell y las proximidades a la plaza de Manuel Becerra son zonas especialmente complicadas a esta hora pero también destacar una circulación muy lenta en la salida por la Avenida de América

Voz 30 25:43 que escuche compraría y donde elige Mercedes elige Mercedes Benz Madrid el mayor concesionario de la marca en nuestra comunidad gol siete centros y más de cuatrocientos profesionales a tu servir yo con el mayor stock Mercedes y Smart somos el único AMG Performance Center de Madrid y cumplimos con la atención calidad y servicio de la marca porque llevamos Sastre que dentro encuentran los Mercedes Benz Barry punto es o Alcalá Bravo Murillo Don Ramón de la Cruz Sierra Nevada en Pinto o en el Smart tercer Serrano Mercedes Benz la filial de Mercedes Benz España novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 31 26:20 vender bien que tu descubre el plan de venta personalizado para vender tu casa en el momento justo y al precio adecuado en Sol apuntó es visite a tus volvía Store más cercana Silvia la inmobiliaria total

Voz 32 26:34 las dos

Voz 2 26:35 ha ido Miguel Ríos presenta el próximo once de diciembre en el Whiting Center de Madrid Miguel Ríos has visto la Orquesta Universal Music muchas sorpresas Entradas ya a la venta en Miguel Ríos punto com y puntos habituales sinfónico Ríos un espectáculo único la esencia del rock con la música sinfónica sinfónico Ríos cierto del año

Voz 1243 27:05 en mil novecientos noventa revolucionó las cuatro estaciones derivó Aldi vuelve el aclamado director Fabio Biondi al frente de su orquesta Europa Galante con su mítica interpretación de esta obra Domingo siete de octubre Auditorio Nacional de Música entradas de quince a cuarenta euros en entradas Inaem punto es Universo Barroco Centro Nacional de Difusión Musical Gobierno de España

Voz 32 27:26 si tu negocia de una flota de ambulancias no le pones este sonido a la sirena

Voz 33 27:33 no porque piensa por eso porque los negocios el piensa llega Yoigo negocio con lo mejor para los profesionales la fibra con las redes más rápidas inmovilizó gigas infinitos informa tienen diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 2 27:46 digo perfora la Renault a Madrid

Voz 34 27:50 desde mil novecientos cincuenta euros con más equipamiento de serie pantalla táctil con smartphone conexión climatizador automático tarjeta manos libres ya antes de aleación volante de cuero sensores de aparcamiento y mucho más porque nosotros no tenemos límites pero este anuncio sí

Voz 32 28:04 oferta de reciba invalida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 1161 28:07 sí

Voz 25 28:09 todo parecía estar y alma de repente se acaba

Voz 2 28:13 el verano

Voz 0174 28:15 tranquilos con óptica Roma recuperará la sonrisa mantenemos hasta el treinta de septiembre el cuarenta por ciento de descuento en todas nuestras gafas sólo óptica Roma más cercana ayer óptica Roma punto com

Voz 35 28:30 esto es un gran paso para el hombre y un gran momento para la humanidad mejor

Voz 13 28:34 los momentazo se ahorra más

Voz 36 28:37 las mejores ofertas para Tous grandes momentazo se empiezan en ahorra más como el panecillos tostados de porteros con cincuenta y nueve euros ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 1161 28:50 un minuto para llegar a las ocho y media de la mañana

Voz 1275 29:00 a a e irá se despide de los escenarios y lo va a hacer donde comenzó aquí en Madrid concierto esta noche en el Whiting centra el antiguo palacio de los deportes donde ponen el punto y final a la gira Adiós Tequila Tour punto final a la trayectoria de esta mítica banda de los ochenta el último mano a mano entre Ariel Rot y Alejo Stivel las entradas para el concierto de esta noche ya están agotadas Tremosa hasta ahora dieciocho grados en el centro de Madrid

Voz 2 30:03 la Cadena SER

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1161 30:14 Caixa Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 la noticia noticia terrible que acabamos de conocer un hombre ha matado a sus dos hijos y después se ha suicidado en Castellón eh Nieves Atsuara que sabemos buenos días

Voz 5 30:31 hola muy buenas Díaz pues de momento todos sabemos lo que sabemos es que es un varón de cuarenta y ocho años ha matado a sus dos hijas en su domicilio de la calle Río Adra en Castellón y posteriormente se ha suicidado en la vía pública ha sido sobre las cinco de la madrugada la madre los se encontraba en el domicilio por lo visto estaban separados tenían denuncias de violencia de género

Voz 1727 30:55 denuncias de violencia de género ha matado a sus dos hijas nos decía la compañera un hombre en Castellón y después se ha suicidado y además la número dos del Ministerio de Justicia durante el último Gobierno de Rajoy llamó el cuatro de agosto a la jueza del caso master para pregunta Carles si pretendía pedir al Tribunal Supremo que imputara a Pablo Casado Aimar

Voz 0174 31:17 se llama Carmen Sánchez Cortés secretaria de Estado de Justicia cuando Rafael Catalá era ministro según eldiario punto es directamente al móvil de la jueza que le pregunto por sus planes pero la cuestión no le pisó responde responder de hecho le reprocho esa llamada le parecía totalmente improcedente ante la reacción de la jueza la exsecretaria de Estado dijo que se había visto obligada a llamarla eso fue el cuatro de agosto y la fecha no es casual porque sólo dos días antes el doce de agosto la jueza había tomado declaración como imputadas a las tres alumnas del máster que estaban exactamente en la misma situación que Casado

Voz 30 31:52 dedicada a los que hizo a los retrovisores los imprevistos al aparcar Rioyo

Voz 0174 31:57 dedicado a todas las familias que tienen un poco de Family

Voz 1161 32:01 on Family sacó unos ahora ya hasta el treinta y uno de octubre tendrás toda la protección que necesitas contó seguros Gil alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas informa ten Caixabank punto es Caixa Bank

Voz 17 32:16 sobre

Voz 1727 32:17 de los presupuestos y cuánto puede aguantar el Gobierno la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 32:22 buenos días Pepa buenos días a todos cuánto puede resistir el Gobierno está claro que esto es una agonía sostenida con respiración asistida y el oxígeno mínimos al Gobierno no le queda mucho aliento la oposición no ceja en su empeño de obstruir los tubos de la bombona sobrevivir es llegar los presupuestos de modo que la batalla por esa que los unos por conquistar la y los otros Olympia sólo se libra con gran virulencia dentelladas legales en los entresijos de la letra pequeña conocen ya la secuencia y saben que estamos ya en un punto de bloqueo con pocas posibilidades de seguir adelante desde mi punto de vista con poquísimas francamente yo no sé qué espera ni a qué espera Sánchez a mi juicio el tiempo juega en su contra Illes cerca en incesto los muy difíciles de sofocar aunque entiendo los problemas de calendario si las andaluces adelantaran a finales de noviembre yo creo que encuentra argumento electoral más popular que el que ahora le brindan PP ICS bloqueando un presupuesto con claros acentos sociales bien es verdad que los pronósticos nunca valen con Pedro Sánchez que ha demostrado una capacidad asombrosa para sobrevivir en circunstancias imposibles e incluso para resucitar después de muerto Churchill decía que los cometas vuelan más alto con el viento en contra tal vez sea el caso de Sánchez post data hoy sale el primer barómetro el CIS después de la lección de Pablo Casado veremos qué nos cuenta

Voz 1727 33:41 la mañana de martes en Hoy por hoy con Ignacio Ruiz Jarabo muy buenos días

Voz 18 33:48 muy buenos días economista y ex

Voz 1727 33:51 director de la Agencia Tributaria con Lucía Méndez periodista de El Mundo buenos días Lucía o La Pepa buenos días y con Joaquín Estefanía adjunto a la dirección del país hola Joaquín

Voz 0958 34:00 hola Pepa y lo primero esta mañana es el

Voz 1727 34:02 clásico y ahora que lo decía Iñaki habrá Presupuestos el Gobierno dice que sí que habrá aunque sea con el objetivo con la senda de déficit heredada de Rajoy puesto que el bloqueo de ayer impide ampliar los seis mil millones adicionales que Calviño negoció en Bruselas para España de esos seis mil millones que no se podrán presupuestar en caso de tener que aplicar la vieja senda de déficit dos mil quinientos millones iban a ir a parar a las comunidades autónomas y dos mil quinientos para la Seguridad Social por cierto seguridad social de cuya ocho habrá que volver a sacar dinero para la extra de las pensiones de diciembre por partes políticamente Joaquín lo ocurrido ayer nos dice que estamos en una carrera de obstáculos insalvables

Voz 0789 34:44 bueno sin duda estamos en una carrera de obstáculos insalvables no lo sabemos porque como decía Iñaki Gabilondo las a capaces

Voz 0958 34:52 de de Pedro Sánchez de sobrevivir en estas circunstancias pues eso es manifiesta no es bueno por las por lo gente Tito de las declaraciones que anoche hizo en esta misma emisora la ministra de de Hacienda da la sensación de que tú qué van a hacer es cambiar completamente el mapa iban a intentar aprobar unos presupuestos con el mismo objetivo de déficit pero repartidos de distinta manera es decir cambiando las partidas si a ver que a ver qué sale de ahí no tú decías ahora que dos mil quinientos millones dejan de ir a las comunidades autónomas dos mil quinientos millones a a la Seguridad Social mil y mil quinientos millones a la inversión pública nos olvidemos de esto que también era era muy significativo bueno va es la hora de los políticos como estamos diciendo tantas veces saber ahora cómo recostó en el el el presupuesto lo van a tener que hacer de abajo arriba es decir abajo van a tener que decir un déficit de tanto no recuerdo en estos momentos se es el uno coma seis por ciento del producto interior bruto y luego decide a pensiones tanto a Sanidad tanto a Educación tanto es decir hacerlo al revés eso es la la sensación que tengo de las de las declaraciones que hizo ayer la la ministra

Voz 1727 35:59 vamos a hablar de economía también a propósito de de ese documento de esas bases negociadoras de Podemos pero primero quiero lucía el análisis político de la situación en la que se encuentra este Gobierno que nació de una moción de censura en una situación de muchísima debilidad parlamentaria y que llega al momento cumbre de cualquier ejecutivo de elaborar sus propias cuentas se encuentra el bloqueo de ahí

Voz 1321 36:23 pues la situación que tiene el Gobierno Pepa es la misma que tenía cuando tomó posesión e seguramente no no sicario Ebro en ese instante la la realidad de que por primera vez en cuarenta años había un gobierno de signo distinto a la presidencia de las Cámaras y a la mesa de las cámaras y bueno esta realidad es la que se está poniendo de manifiesto a propósito de estas maniobras y bueno pues en fin agotando digamos los recursos o reglamentarios y jurídicos por una parte y por la otra parte de y por tanto bueno yo creo que tampoco me parece que pueda extrañarse el Gobierno poner el grito en el cielo por una realidad que es la que es igual de en fin igual de fundamentado o de no fundamentado estaba la triquiñuela o la maniobra de M era una enmienda en una ley para cambiar otra ley igual de fundamentado está que la que la decisión de ayer de la Mesa del Congreso de impedirlo no es decir que yo creo que es es decir esta sobreactuación política por parte del Gobierno que bueno que es legítima pero que no deja de ser una sobreactuación porque ellos sabían perfectamente que las mesas del Congreso Senado por cierto en el principio de la legislatura el Partido Socialista y la mayoría lo que ha llevado al PSOE a Pedro Sánchez a la Moncloa renunciaron consignaron controlar la Mesa de la Cámara porque tanto en fin yo creo que esto no ahora no se puede llegó el rechina de dientes pero es que es una realidad hay que hacerle preguntaba ayer de preguntaba Gregorio

Voz 1727 38:00 ahora diputado socialista Si ellos no vieron venir claro que la los dos partidos de la oposición iban a hacer uso de su mayoría para bloquear al Gobierno

Voz 1321 38:09 no para desgastar lo o no pero es que esto me parece una ingenuidad pensar que no iba a ser así es decir es obvio que iba a ser así el Gobierno intenta ha pues con los instrumentos jurídicos legales que tiene las manos saltarse eso esos bloqueos pero el bloqueo existe entonces yo creo que ahora bueno no sé si ahora el Gobierno pues se sacará de la manga alguna otra fórmula creativa

Voz 1727 38:32 Eva

Voz 1321 38:34 para para saltarse ese bloqueo yo creo que lo tiene difícil yo creo que más bien los tiros van por donde apunta Joaquín no por placer el presupuesto de otra manera y con con el déficit que aprobó el Partido Popular

Voz 1727 38:45 a repartir el dinero que hay de otra manera pero hay un elemento político interesante Ignacio que lo apuntaba Nieves Goicochea las ocho de la mañana y es que las comunidades autónomas están gobernadas por el PSOE y otras por el Partido Popular salvó Euskadi y Cataluña claro les va a dejar de llegar dinero a ellas también a a quiénes tienen que rendir cuentas además en unas elecciones el el año que viene le decían a Nieves nosotros ya querríamos que esto se desbloqueará pero nuestro partido tiene otros intereses

Voz 18 39:18 sí a más caro están a la vuelta de la esquina las lecciones no pero yo creo que es sin entrar en el rifirrafe que ha habido donde yo creo que que bueno cada cual ha jugado la baza que le correspondía jugar el Gobierno ha intentado de forma posibilista aprobar una ley pues por la puerta de atrás yo creo que la Mesa del Congreso al margen de su composición yo creo que ha actuado pues pues como debía haber actuado no pero pero al margen de eso yo me quedo con hacer de la necesidad virtud no me apunto a lo que decía Joaquín recitando a la ministra de Hacienda bueno yo creo que en España el gasto público tiene muchísimo recorrido de reducción y por tanto los seis mil millones de euros que el Gobierno quería destinar a nuevos fines los puede seguir haciendo sólo que en vez de exigirnos que asuman por más déficit bueno pues un ejercicio que siempre está pendiente en este país de replanteamiento del muchísimo gasto público que se puede recortar muchísimo bueno pues mira ha venido por lo que ha venido bienvenido sea así yo espero que efectivamente esos seis mil millones muchos más se pueden conseguir de un de una ejercicio auténtico de revisión de cómo se gasta el dinero en este país

Voz 1727 40:24 interesante esto que plantean reducir gasto público

Voz 1321 40:27 Joaquín de dónde me suena

Voz 0958 40:29 sí en desacuerdo con Ignacio es verdad que en los en los aparatos del Estado los sábados de la Administración probablemente podrían ser mucho más eficaces en la en en en la reducción de las esto público pero creo que eso es lo menor no yo creo que el primer tu preguntadas cuál es el primer eso cuál es el efecto político de lo ocurrido el primer efecto político indudable antes que hay seis mil millones de de euros que no se van a gastar ese deben que no se van a gastar en en en pensiones y con las comunidades autónomas que es decir en el resto del Estado de bienestar y en inversión pública eso es el primer elemento no luego el segundo elemento está

Voz 38 41:08 dije que me en el terreno

Voz 0958 41:11 terreno este vamos a ver este es un debate en el terreno socio económico o de reparto de redistribución o como queramos llamarle IN ese es un terreno donde el PSOE es superior al resto de los de los partidos quiere decir que a pesar de lo que ha sucedido ayer en la Mesa del Congreso yo creo que va a tener elementos ni para para llevar a la opinión pública lo que está ocurriendo a su favor me estoy refiriendo al Gobierno el tercer elemento político que es muy sugerente para los politólogos los procedimientos es decir Ignacio no es decir todo esto empieza por una enmienda en el año dos mil doce para que el Senado tenga la capacidad de veto sobre el el control del déficit sobre la senda de déficit luego el segundo paso es el atajo legal que creó el Gobierno para aprobar los presupuestos y este déficit en un año que no tenía nada que ver tercer paso que no se nos olvide la aprobación de todo esto en la Comisión de Justicia del Parlamento hace unos días ir cuarto pasó último por ahora es que la mesa contradice lo que ha dicho la Comisión de Justicia niega la posibilidad de esta de esta vía para aprobar los Presupuestos en mi opinión estos son los tres elementos políticos hay pero no hay que olvidar que el primero de todos ellos va a ser la capacidad que va a tener gobierno para a hacer pedagogía sobre en las comunidades autónomas precisamente del PP que no van a tener posibilidad de gastarse este dinero decir señores del jurado nosotros queríamos hacer esto pero la derecha Manolete

Voz 1727 42:40 en nació dinos de donde la de dónde recortar gasto público nos quedemos con con la incógnita de dónde recortar gasto público teniendo en cuenta que estos seis mil millones adicionales no vendrán y que por lo tanto hay que manejar el presupuesto que ella tenía Rajoy prácticamente el mismo mucho

Voz 18 42:57 a veces no nos damos cuenta de en cuantas tonterías va gasto público por poner un ejemplo que evidentemente es diariamente insignificante pero pero pero pero colectivamente tiene su interés estas semanas han estado de de actualidad los másteres famosos estos de de diferentes políticos de ambos partido no bueno esos másteres aparte de todo el escándalo que alrededor de ellos los hemos pagado nosotros medida esos másteres lusos han pagado ellos ha salido del gasto público fervientes insignificante pero es que insignificancia como estas salas hay a montones como un ejemplo que ya es más importante cuantitativamente de verdad hace falta la publicidad institucional que vemos en las televisiones que es muy cara de verdad hace falta ese tipo de publicidad institucional de verdad que hace falta y luego objetivamente en la administración yo la conozco bastante porque he estado treinta años de funcionario en la administración hay muy poca eficiencia económica deberá que hay muy poca eficiencia como Mika los gestores públicos tienen a Máximo el presupuesto que tienen un año agotado hasta el final porque como el año siguiente los presupuestos se hacen incrementando porcentualmente el del año anterior aunque puedas ahorrar no ahorre es porque eso te penaliza para el año que viene esto es una máxima en toda la Administración pública española evidente

Voz 0958 44:08 te supone un un despilfarro lo veo yo me puedo discutir contará

Voz 1321 44:13 pero yo creo que

Voz 0958 44:16 esos ejemplos que ponen Ignacio son completamente menores es decir esta es una sociedad que está llena que está llena de necesidades todavía no somos un país igual de rico que los países de nuestro entorno a los cuales nos queremos parecer no entonces está está la sociedad es una sociedad que tiene unas pensiones muy bajas luego podemos discutir otro de cómo se financia no sigue es decir es una sociedad que tiene un treinta por ciento de paro juvenil es decir y que tiene que resolver ese problema de alguna de alguna manera es una sociedad en donde prácticamente el cincuenta por ciento de la gente que está en el paro no cobra seguro de desempleo porque ya son parados estructurales llevan más de dos años trabajando es una sociedad

Voz 38 44:57 evidentemente en que en el que en la que

Voz 0958 45:00 en los últimos diez años dos en partidas tan importantes como son la sanidad pública la educación pública han retrocedido manifiestamente y luego tenemos que pagar el servicio de una deuda que se cien por día el Producto Interior Bruto no decir que es una sociedad llena de necesidades en una sociedad llena de necesidades en ese es es verosímil que ha Si Bruselas esté autorizado a tener una cierta holgura en en el en el déficit que puedes gastar más dinero justamente en estas partidas set por un problema de procedimiento por un problema partidista porque es un problema partidista no se pueda no

Voz 18 45:36 no es más que ese es el problema no es más que partidista volviendo al tema económico porque hay otros cuatro pasos que tú has dicho hay otro paso intermedio que es la doctrina del Constitucional que dijo que lo que se quería hacer ahora se puede hacerlo pero pero yo creo que en tu intervención que yo casi la comparto al cien por cien respecto a los problemas de la sociedad española pero precisamente por eso es pueblo de Cáceres su esfuerzo de ahorro en el gasto público no es verdad que puesto ejemplos algunos primero ya ven que era casi una broma que son el chocolate del loro pero deberá Joaquín que es que hay muchos chocolates y muchos logros el sector público español no muchos chocolates y muchos loros no la empresa pública española una patrulla española es una auténtica lacra económica para este país no ir desde el año dos mil cuatro no sea privatizó nada tampoco

Voz 1161 46:23 pero bueno no queda casi empresa pum Honda

Voz 18 46:26 prioridad si quiere hacer de accesibilidad Joaquín seguida hace unos días han publicado los datos de de las debilidades de la Sepi Si es tremendo

Voz 0958 46:34 lo que hablábamos cuando hablamos de empresa pública española siempre nos referimos a cosas como Telefónica Repsol Tabacalera entre de Nord las cosas pequeñitas que todavía queda

Voz 18 46:43 bueno queda a Correos que que ir a Navantia queda Tragsa que bueno

Voz 1727 46:48 quisiera podría suplir este agujero que se nos hace en las previsiones económicas del Gobierno por ejemplo con el impuesto a la banca que plantea podemos a esto vamos enseguida

Voz 8 47:03 el bello madruga más contigo vienen los cuatro días que yo profesional del veinticuatro al veintisiete de septiembre desde las siete de la mañana y consigue financiación sin intereses en cuarenta y ocho meses hasta diez mil euros financiando con pese a Financial Services y que restan días contado más condiciones para vehículos en stock en Bello punto es

Voz 1161 47:22 en EDP sabemos quieres dar no siempre está bien como heredar tu compañía

Voz 39 47:25 energética sin plantearte qué puedes elegirla la vida está llena de herencias es el momento de llenarla de decisiones las tuyas elige de Pay disfruta de tu primer mes de consumo de luz gratis llamando al novecientos nueve dos uno cero veinte elepé imagínate

Voz 40 47:44 me he dicho sea con el Tour simple ayudando a los humanos

Voz 12 47:49 a tomar las mejores decisiones como no te va a ayudar a conseguir el mejor precio en tu pan de Internet móvil y televisión rastreador con para todos los packs de telefonía para que no te metan un gol rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 33 48:02 que la ONCE celebre un sorteo el día once del once Iker reparto un premio de once millones de euros once premios de un millón once premios de ciento once mil euros está claro que no es casualidad ya está a la venta el cupón del sorteo once del once de la ONCE comprando ya a tu vendedor en un punto de venta autorizado o en juegos once punto es