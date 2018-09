Hoy por Hoy (25/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 bueno pues vemos en directo a Castellón un hombre ha matado allí a sus dos hijas y después se ha suicidado tirándose a las vías del tren estaba separado de la madre de las pequeñas y tenía una denuncia por violencia machista Nieves Atsuara adelante

Voz 1693 00:37 dime hola buenos días con el suceso se ha producido sobre las cinco de la madrugada cuando el hombre de cuarenta y ocho años ha matado a sus dos hijas de cuatro y seis años en su domicilio después se ha suicidado arrojándose a las vías del tren según han informado fuentes sanitarias la ex mujer del presunto asesino que había presentado denuncias por malos tratos contra él no estaba presente en el momento

Voz 1727 01:02 y además de este horror Aimar

Voz 0027 01:06 escuchar a la ministra de Justicia Dolores Delgado que está participando ahora mismo en un desayuno informativo horas después de que el seudo medio de comunicación Moncloa punto com ahí ha publicado una nueva tanda de grabaciones de una comida de la ahora ministra con Villarejo en dos mil nueve en esas grabaciones en estas en concreto se le escucha refiriéndose a Grande Marlaska como maricón acaba de entrar la ministra al acto en el que va a participar Illa hecho esquivando las preguntas de los periodistas esta tarde se vota en el Senado la reprobación de la ministra por los vaivenes del Gobierno sobre la defensa el juez Llarena sobre una cosa completamente distinta a esta hora se está celebrando precisamente en Bruselas la vista por la demanda de Puigdemont contra Llarena en el tribunal está Griselda Pastor Griselda buenos días

Voz 2 01:49 hola muy buenos días a punto de empezar esta vista en la que parece que el exconseller de Cultura Lluís Puig con impecable corbata amarilla va a ser el único miembro del equipo Puche Yamón que asistirá esta mañana una vista en la que el abogado de harina quiere inferir que no se tenga en cuenta esta jurisdicción belga es poco probable que ser escucho por lo que al menos la defensa de Llarena espera conseguir que hoy se fijen tres jueces para ver la demanda

Voz 0027 02:14 Emilia denuncia que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio de nombre a un chico transexual de quince años dice el auto que el nombre solicitado Gabriel es un nombre inequívocamente masculino Ike induce a error en la identificación María Pilar es la madre del niño transexual y nos lo ha contado esta mañana en el diario Hoy por hoy

Voz 5 02:33 hay dos informes médicos de distintas especialidades está la tarjeta sanitaria con su nombre a pesar de que se reconoce que que su nombre habitual con un informe del instituto donde estudia pues a pesar de todo esto el auto dice que debido un artículo que hay en en no se puede cambiar nombres porque se presta a confusión que tendría que ser un nombre yo no salgo de mi asombro como dice mi hijo mi hijo no es neutro es un chico

Voz 6 03:17 no puedo recibir amenazas sino que a mí las amenazas no me mueve el cumplimiento de la legalidad y a nunca las amenazas hombre moverán no

Voz 2 03:28 hoy presidenta del Congreso ni Mesa del Congreso que puede indefinidamente utilizar técnicas ilegítimas para impedir

Voz 9 04:11 los poco más de cien días que llevamos al frente del Gobierno hemos hecho enormes avances

Voz 0027 04:19 sí es normal que a los tres Fiat dimite un ministro que a los tres meses y tras una ministra y que hoy este en tela de juicio la continuidad de la propia Foster

Voz 11 04:37 hola culpe

Voz 4 04:52 la ministra del gobierno

Voz 2 04:55 yo represento heredó ese grito feminista

Voz 1727 07:46 dejar de contarlo por si algún oyente si es que me da tanta vergüenza que ni ni menos que nuevo niño no hablamos de algo que no es nada en que no sabemos de qué estamos hablando es una conversación insisto en un restaurante que el año dos mil nueve en una sobremesa en la que ella dice puedo contarlo de éste Garzón responde sí entonces lado dice Un Mari con pregunta Villarejo quién es un maricón hijo contesta la fiscal entonces Marlasca también a mí que me den un tribunal de hombres de Tías no quiero y no me llevo mal con las tías pero de tíos se perfectamente dónde van cada gesto cada cosa por dónde va la historia en fin pues saber de qué estamos hablando claro pero sí con esto

Voz 0958 11:33 más de de las cintas Ésta es que estoy reproduciendo de la ministra Delgado es decir eh el primer problema que veo por el momento es estético por el momento es estéticos que de lo que decía el Lucía de de un Gobierno que se manifiesta en que cuyo presidente Gobierno está interviniendo estaba interviniendo anoche en la ONU en ese debate para hablar de de de su Gobierno feminista salga esto en el mismo momento es

Voz 15 11:56 ha ganado que contradictorio dato un dato adicional creo que en esa comida de dos mil nueve o en otra lo que se celebraba era un homenaje al Villarejo es que le daba en homenajes efectivamente a eso me refiero a este personaje ese es el dato adicional se quería decir no

Voz 1727 12:11 pues quiero añadir información enseguida te diera palabra Ignacio porque tengo a Ana Terradillos buenos días Ana qué tal cómo estáis buenos días alguien conoce muy bien este asunto de las cloacas del Estado lo que pretende Villarejo parece claro no Ana

Voz 0125 12:25 ya Villarejo también déjame contestarte antes a lo que estéis ahora planteando en la mesa porque estaba con todo el mundo no porque Villarejo se juntaba con jueces con fiscales con policías con políticos claro es que era un tipo importante es que era un comisario ha estado vinculado a la Policía Nacional casi treinta años comenzó en información pidió una excedencia para dedicarse a sus negocios muchos ojo utilizados como tapaderas por ejecutivos de muchos gobiernos después volvió a la policía para trabajar sin jefe vinculado a la Dirección Adjunta Operativa por eso le daban medallas porque era un tipo vuelvo a insistir que además de ser un delincuente como ahora o presuntos delincuentes está demostrando porque gravaba a todo ya todos era una persona que se juntaba con todo el mundo porque estaba en todos los medios principales no solamente de las placas de interior sino de todos los asuntos de Estado por eso le daban medallas que por cierto no aparecen en en el voy que podrían ser una de las razones por la que grabó en concreto la comida el otro día con Garzón la entonces fiscal Lola Delgado para demostrar que he una medalla porque es curioso esa medalla que le dan a él por mérito policial no aparece en el BOE porque claro era un policía que trabajaba

Voz 1727 13:29 a las órdenes de nadie y era lo que estaban celebrando esa medalla

Voz 4 13:37 verdad no sé si os acordáis pero en la comparecencia de de El señor Rajoy a propósito del caso Bárcenas en el Congreso Rubalcaba le dijo probable

Voz 1727 13:49 demente el señor Bárcenas dice usted que ahora es un presunto delincuente un delincuente pero su delincuente

Voz 4 13:55 lo mismo digo yo a lo mejor Villarejo es un presunto delincuente pero será el delincuente del Estado el delincuente que el Estado permitió eh que trabajara en su seno supongo que alguien tendría que asumir alguna responsabilidad no lo sé

Voz 0125 14:10 quién se lo permitió no lo sé yo os digo que ahora aclaró que pasa que ningún ministro le conoce

Voz 1727 14:16 le conoce todos los ministros

Voz 0125 14:18 todos los secretarios de Estado le conocía toda la policía ayer una persona evidentemente que conocíamos todos los periodistas decidido está en multitud de ocasiones con Villarejo como no voy a estar con Villarejo es la persona con la que había que estar a partir de ahí bueno pues evidentemente nos hemos dado cuenta de muchas cosas ahora también sabíamos muchas cosas antes su trabajo se sabía

Voz 4 14:37 no que ver con que se relacionara con todos los periodista no

Voz 0125 14:55 tienes que están en la cárcel pretende su libertad lo que quiere salir de ahí a partir de ahí intenta poner en jaque

Voz 0125 15:01 Sánchez porque está ahora ahí pero si estuviese al Gobierno de Rajoy pues intentaría poner en jaque al Gobierno de Rajoy porque tiene muchísimas cosas contra ministros y ex ministros del Gobierno de Rajoy os decía antes agravado todo y a todos agravado todo a políticos como Ignacio González lo hemos visto a compañeros como Enrique García Castaño que era el que dirigía la U KO a fiscales como la Delgado a periodistas le detuvo asuntos internos de la policía con Zoido acordaros como ministro de Interior está estaba José Antonio Nieto de secretario de Estado de Seguridad cuando llegó el PSOE al poder creía que iba a poner en libertad según reconocen fuentes cercanas al comisario me comentan estos días gente muy cercana que él hace unos meses desde la cárcel ya desde la cárcel de Estremera llegó a decir eso el Partido Socialista me va a poner en libertad para cada momento al final

Voz 1727 15:49 eh porqué porqué bueno pues porque yo creo que el fin

Voz 0125 15:52 la él él nunca pensó que iba a acabar en la cárcel hilo que siempre ha pensado es que o sea sacar píldoras de este tipo que son grandes perlas que evidentemente pues pues son centro de atención para todos los medios de comunicación y ponen en jaque a todo el Gobierno fijaros cómo está la ministra de Justicia pues digamos que el Estado iba a sucumbir a ese chantaje que él estaba haciendo desde la cárcel porque claro lo que ha hecho Villarejo ha sido repartir muchas copias de todo lo que tiene grabado cuando digo muchas copias al menos nosotros en la que tenemos reconocidas hasta cuatro copias que tienen diferentes personas que también parece que tenemos claro en la Cadena SER es que tiene a una bueno

Voz 1727 16:31 llamamos lo que no no testaferro o aún

Voz 0125 16:34 testaferro que es el que está organizando lanzando todas estas perlas siguiendo las órdenes au directrices que tiene que le da Villarejo desde la cárcel yo creo que él pensaba según me cuentan que el Partido Socialista claro porque es que también ha junto con el Partido Socialista es quinto solamente a trabajo para el Partido Popular que también ha trabajó para el Partido Socialista no se llevan trenca el comisario da llevan casi treinta años y claro a trabajo para para para para para todo el mundo no entonces creo que pensaba que que bueno que sí va a ceder a ese chantaje y evidentemente si ahí en la cárcel no sabemos cuál es el destino que se le que bueno pues que puede puede puede Pérez pasar para él pero desde luego en la cárcel hasta el punto que es el único que queda la cárcel recordar que fue detenido con Carlos Salamanca que ahora mismo está en libertad recordar que fue detenido hemos abogado que también ha salido en libertad provisional el único que queda es el en la cárcel no y esto es lo que está bueno lo que está rabioso y a partir de ahí lanzando muchas perlas como las que ahora mismo no bueno mantienen en vilo a este país

Voz 16 17:39 la batería lo tiene él el material lo tiene sólo de él porque había una parte que la tenía la Fiscalía no bueno no lo lo que te cuento

Voz 0125 17:47 sí hay varias personas en concreto tenemos cuatro aquí que contabilizados en la que tienen esa copia pero digamos que oficialmente el el material lo tiene la Fiscalía tiene también asuntos internos de Asuntos Internos es quién está analizando estos cuarenta Tera bytes que todavía pueden dar muchísimas solo presas porque él Saha Tai todo de tener grabado por ejemplo son ocurra María Dolores de Cospedal o a muchos cargos de del Ministerio del Interior y ahora bueno yo que hablo con Asuntos Internos de la Policía lo que me dice es que de momento lo que tienen analizados lo que ha salido publicado yo creo que tienen ha analizado más cosas porque desde que detuvieron a Villarejo que esto es remontarnos a noviembre del año pasado hay al menos un equipo de seis personas que está dedicado en exclusiva a analizar estos cuarenta con lo cual seguro que tienen analizado y transcrito muchas más cosas de lo que cuenta no creo que Ignacio quería preguntarte algo

Voz 15 18:36 si no lo que sí sí gracias Ana que por lo que te hemos escuchado me imagino que ahora mismo tiene que haber un carrusel de personas y personalidades en este país que la camisa no llega a cuerpo no te puedes

Voz 0125 18:48 es imaginar no te puedes imaginar las llamadas que recibimos todos los periodistas que nos encargamos de esto no que que llaman las cloacas del Estado para saber si nos hemos enterado de que ellos también están grabados te puedes imaginar cómo empieza la lista de ministros secretarios de Estado cargos de Interior diferentes policías

Voz 15 19:05 sí mujeres de policías en fin tranquilidad

hemos hablando un abrazo hasta hasta luego

Voz 2 21:19 pero lo haría

Voz 25 24:08 de moda la palabra turismo fobia pero una fobia para la Real Academia es un temor Angus yo sé incontrolable ante ciertas situaciones que se sabe absurdo y se aproxima la obsesión y lo que muchos vecinos de ciudades como Palma de Mallorca Barcelona o Madrid están denunciando son hartazgo

Voz 1727 24:30 muy concreto basado en hechos o por lo menos en las consecuencias que la masificación turística tiene para ellos por ejemplo que sus vecinos Rotten Diario porque se alojan en pisos inscritos en plataformas como Airbnb a día de hoy Airbnb tiene casi cinco millones de anuncios en ciento noventa y un países y ochenta y uno a mil ciudades del mundo un gigante que no va a desaparecer para buscar una convivencia lo más sana posible hoy empiezan a reunirse todos los actores implica

Voz 25 25:03 a dos vecinos CCAA municipios hoteleros empresarios sindicatos consumidores y plataformas turísticas al frente de todos los grupos

Voz 1727 25:16 pues de trabajo la secretaria de Estado de Turismo

Voz 25 25:18 Isabel Oliver muy buenos días o la muy

Voz 1727 25:21 buenos días ustedes anticiparon ayer que van a proponer que las comunidades de vecinos decidan en asamblea si quieren o no pisos turísticos de su edificio esto no es delegar la responsabilidad

Voz 1321 25:37 bueno no no es así

Voz 26 25:39 nosotros lo que vamos a hacer hoy eh vamos a iniciar toda una serie de reuniones en primer lugar cerrada con las comunidades autónomas con la Federación Española de Municipios y Provincias y con representantes del Ministerio de Vivienda pues para a tratar una serie de cuestiones que afectan a competencias del Gobierno

Voz 4 26:00 dado como son

Voz 26 26:02 la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el sentido de que dar claro acotar lo que es el arrendamiento de temporada por otra parte también la modificación de la

Voz 0125 26:16 la Ley de Propiedad Horizontal para qué

Voz 26 26:19 eh los propietarios puedan decidir aquello que decidan en su comunidad que pasa ahora pues que para cambiar los usos o algunas cuestiones de las comunidades de propietarios exigen una mayor día absoluta entonces es muy difícil cambiar ahí en este sentido lo que vamos a hacer es cambiar esta mayoría para que se pueda regular según las comunidades fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio con otra mayoría

Voz 1727 26:50 una mayoría absoluta que no tiene que

Voz 26 26:52 será absoluta sauna

Voz 1727 26:55 día simple de de propietarios dicen no queremos un piso de alquiler turístico eso saldrá adelante si esa esa es la propuesta de Estado

Voz 26 27:05 sí esta esta mañana vamos a proponer unos cambios en estas mayorías para que entre todos decidamos cuál es

Voz 0958 27:14 el número adecuado a la mayoría de

Voz 26 27:16 cada o posible para que se puedan cambiar estas usos en viviendas

Voz 4 27:23 ahora mismo dice que las condiciones

Voz 1727 27:27 que tengo que liberarla muy pronto porque tiene ese compromiso esta mañana a día de hoy la Administración española sabe cuántos pisos turísticos hay en España

Voz 26 27:36 pues no no no sabemos si esta es una de las cuestiones que también nos preocupan nos preocupan porque el gobierno del Estado anterior

Voz 1727 27:42 por sinceramente pasó de perfil

Voz 26 27:45 si no abordó esta situación no ejerció ninguna labor ni de coordinación y de asunción de sus propias competencias entonces tenemos una situación que desconocemos una situación a la que queremos poner orden por un queremos abordar esta situación lo hacemos con las comunidades autor no más con los municipios hoy y mañana con todos los agentes implicados para escuchar en primera persona pues todas los todos los puntos de vistas y así poder llegar a una regulación desde el punto de vista de las competencias del Gobierno del Estado quedando muy claro que toda la parte turística lo que son competencias turísticas son de las comunidades autónomas

Voz 1727 28:28 los Secretaria de Estado sino sabemos cuántos pisos turísticos parece fácil deducir que este sector es una de las principales fuentes de la economía sumergida en este país no pues no me atrevería decir que es la principal fuente puede ser

Voz 26 28:45 Ana es un sector donde puede haber y parece que lo hay pues sí economía sumergida no regulación es un sector en donde es necesario pues poner esta regulación yo creo que totalmente necesaria

Voz 4 29:00 ya

Voz 26 29:01 de todas las administraciones que intervienen en el país

Voz 1727 29:03 eso la mayor responsabilidad recae en los

Voz 26 29:06 ayuntamientos es una situación donde todas las administraciones tienen competencia unas más y unas menos no sé si los ayuntamientos tenga en cuenta que desde la cuneta Europea algunas del Gobierno del Estado que son las que nosotros vamos a abordar comunidades autónomas consejos insulares en las como es de archipiélagos en Canarias y Baleares también ayuntamientos todas ellas tienen competencias que inciden en esta cuestión sean urbanísticas sean turísticas en este caso sean de propiedad horizontal dado de la Ley de Arrendamientos Urbanos todas tienen competencias y esto hace que sea un tema jurídicamente muy complejo y que hay que abordar con seriedad y rigurosidad que es lo que nosotros pretendemos hacer

Voz 1727 29:51 hay alguna experiencia en algún otro país que sirva de guía

Voz 2 29:54 no

Voz 26 29:56 pues nosotros hemos estado viendo todo lo que han hecho todos los países tenemos todo

Voz 1727 30:00 a la el estudio comparado eh

Voz 26 30:02 tú intentamos recoger de cada uno de ellos lo que se puede adecuar a nuestra situación pero yo creo que en nuestro caso y por nuestra especial conformación del Estado es muy específica y creo que vamos a tener que abrir un nuevo sistema yo creo que puede ser un buen sistema lo que vamos a hacer estamos también con la idea de crear un Registro Estatal Único de viviendas de uso turístico que global complemento estar toda esta regulación para que haya pues esta este instrumento que permita a las comunidades autónomas y en regular comprobar

Voz 1727 30:44 pues que sus propias exigencias son las que se llevan

Voz 26 30:47 la voy a poner coto poner a regular esta situación tan complicada le deseó suerte se que esto

Voz 16 30:56 por me ha jurado tarea bien compleja poner de acuerdo

Voz 1727 31:01 a sectores con intereses tan encontrados Isabel Oliver Secretaria de Estado de Turismo tenía que dejarlo en las nueve y media nos ha dado un minuto extra buenos días muchísimas gracias a ustedes hasta pronto por alusiones está con nosotros Sergio bien hay buenos días

Voz 27 31:17 buenos días Pepa que es el responsable de políticas

Voz 1727 31:20 públicas de Airbnb y le tengo que decir que me primera sorpresa es la existencia de su cargo de que se encarga el responsable de políticas públicas de Airbnb

Voz 27 31:28 bueno realmente de colaborar con los gobiernos con las administraciones del Aaiún desde el Ayuntamiento hasta las comunidades autónomas así precisamente también con la Secretaría de Estado pues establecer vías de comunicación y sobre todo de soluciones donde la tecnología al final la ayuda a los gobiernos y a los propios vecinos de de nuestros barrios

Voz 1727 31:44 entonces cómo encajan lo que acabamos de decir el que los alquileres turísticos sean el alimenta Ador fundamental de la economía sumergida

Voz 27 31:52 a ver yo creo que de las plataformas han traído sobre todo trazabilidad la tecnología ha permitido que una actividad que se lleva a cabo en España y en el resto de Europa desde hace muchísimos años se atrás hable gracias a esto por ejemplo la Agencia Tributaria cada año puede enviar miles de cartas dentro de su campaña de pago de impuesto a a los anfitriones casa en esta actividad y al ser transacciones bancarias pues se da visibilidad a esto yo creo que más que sumergida la tecnología de plataformas ha dado visibilidad actividades que ya existían desde hace mucho tiempo

Voz 1727 32:20 quiero incorporar a esta mesa Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo y Lucía Méndez pero antes quiero escuchar a los vecinos vamos a irnos a dos ciudades gobernadas por partidos en las antípodas ideológicas pero todo todas describen un problema común empezamos en Málaga el Ayuntamiento más grande que conserva el Partido Popular nuestra compañera de ser Málaga Nieves Egea tiene todos los datos

Voz 27 32:45 casi una de cada dos viviendas turísticas en Málaga es irregular según el último informe elaborado por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Málaga hablamos de cerca de cinco mil pisos veinte mil plazas de las que la mitad no estarían reguladas supera en mucho a las camas hoteleras en el centro histórico son reiteraba las quejas de los vecinos por las viviendas turísticas Alejandro Villén es uno de ellos

Voz 28 33:05 no podemos ni abrí la ventana dentro de nuestra propia escasas tenemos hordas de turistas que vienen a despedidas de soltero de fiesta con otro horario borracho y sin ningún respeto a ninguna norma básica

Voz 1727 33:16 el Ayuntamiento acaba de anunciar que incluirá el las

Voz 27 33:18 lanzas fiscales una nueva tasa para los pisos turísticos relacionada con la basura pero el debate en la calle tiene el pleno esta servido Eduardo Zorrilla dit de Málaga para la gente Izquierda Unida María del Mar Martín Rojo concejal de Turismo

Voz 29 33:30 en otra ciudad existen dos mil seiscientas viviendas turísticas legalizada Perec que las cifras que se manejan por agencia están hecho estudios sobre la oferta en redes sitúa esta cifra en más del doble

Voz 30 33:45 el turismo eh no se como algo negativo a pesar de que haya connotaciones como las causó ponen de manifiesto cabra corregir perdonó vayamos ahora demonizar al turismo como en su día decimos por la Mesa del sector de la hostelería

Voz 27 33:56 el Ayuntamiento elabora ya un segundo informe sobre el impacto de las viviendas

Voz 1727 34:00 el Madrid es la capital de España que gobierna Manuela Carmena también quiere acabar regula los pisos turísticos Radio Madrid Sara selva

Voz 1510 34:09 en Madrid además de los habituales problemas de convivencia de como el aumento de los pisos turísticos está afectando al día a día de los barrios a los vecinos como a Fernando Bandera les preocupa sobre todo lo que llaman desahucios

Voz 31 34:20 invisibles espacios que que ahora se producen a personas no que no pueden pagar la hipoteca sino a

Voz 32 34:26 creen que que pueden y quieren seguir para

Voz 31 34:29 los alquiler pero que cuando llegue a las renovaciones de los contratos pues se les aumenta la cantidad a desmesuradamente

Voz 1510 34:37 aumenta el precio en la mayoría de las ocasiones cuando los propietarios deciden cambiar el uso de la vivienda y utilizarla para uso turístico Fernando asegura que muchos casos son edificios enteros que se convierten en hoteles y acaban transformando la zona en un barrio fantasma esto es lo que el Ayuntamiento de Madrid quiere frenar con un plan que aún está tramitándose y que fija una serie de limitaciones que según ellos acabaría con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos José Manuel Calvo concejal de Desarrollo Urbano Sostenible lo que hacemos

Voz 33 35:03 es garantizar que esas viviendas sin planteen en condiciones de de legalidad

Voz 1727 35:09 por eso les exigimos una licencia hasta que éste

Voz 1510 35:11 Lance apruebe el Ayuntamiento ha suspendido la concesión de licencias para cualquier alojamiento turístico los vecinos no están del todo satisfechos aseguran que el plan deja muchos vacíos que permiten seguir especulando por ejemplo porque está muy centrado en el centro de Madrid así que terminaría trasladando el problema a otras zonas de la capital

Voz 1727 35:28 Airbnb nacía con una idea muy seductora vivir como un vecino más le propone al viajero pero es el lema pierde su significado cuando prácticamente no quedan vecinos ayer estos días un taxista de Madrid me decía toda esta calle que ve todo el centro toda la calle Atocha es un inmenso hotel Sergio Bin hay responsable de políticas públicas de Airbnb ustedes hablan con los vecinos que se quejan

Voz 27 35:52 claro que sí Pepa hablamos Si sobretodo participamos activamente en todo este tipo de debates porque defendemos un modelo muy claro que es precisamente el modelo que que no está amparado en ninguna regulación hoy por hoy en España que es el modelo del particular de la persona que comparten su vivienda habita hábito en una habitación o la casa entera cuando está de vacaciones si se mira la Unión Europea por ejemplo Francia esta semana está pasando una nueva ley de vivienda donde se hace la diferencia entre este particular y el profesional la paradoja ahora mismo es que se habla de este sueño de Airbnb que sigue siendo el sueño y el distintivo frente a otras plataformas pero la única regulación hay hoy por hoy en España está hecha para los particular Ares para de esas pocas manos que siempre Sarre distribuido los los beneficios del turismo no entonces nuestra defensa su modelo que es el único que sostenible también en el tiempo en el cual son los vecinos y los particulares en su propia vivienda donde se distinga esto no entre entre este particular que lo hace para llegar a fin de mes muchas veces au para complementar sus ingresos el profesional que usaba a lo mejor una vivienda de los trescientos sesenta y cinco días al año

Voz 1727 36:51 el alquiler turístico a debate esta mañana en Hoy por hoy a las nueve y treinta y siete las ocho y treinta y siete en Canarias

Voz 8 42:09 o que no le gusta

Voz 1727 42:11 trabajar con un tribunal de mujeres que prefiere uno de hombres bueno pues Delgado dice que nadie va a impedir que el Gobierno siga trabajando por la gente Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 42:23 sí para qué tal buenos días no hemos podido preguntar directamente de la ministra velado por esas nuevas grabaciones pero ahora mismo durante el discurso que está dando en este club Siglo XXI en el hotel el de Madrid ha dicho a los vamos a escucharle que el Gobierno está aquí para trabajar por la gente tiene un nadie va a impedir que lo hablando

Voz 47 42:40 porque creemos en las cosas porque creo que es un privilegio tener oye nadie y eso sí que os lo quiero decir con toda tranquilidad nadie lo

Voz 0055 42:58 con toda tranquilidad Pepa dice que nadie va a impedir que siga trabajando como ministro aunque no se ha referido textualmente archiva o no hay límite de la ciudad la que Justicia también se ha referido a su previsible reprobación en la Cámara Alta se referidas Rafael Catalá al ex ministro para recordar que fue reprobado por designar al fiscal anticorrupción Manuel Moix y añadido Joyce seguramente ha dicho textualmente se les robaran el Senado por algo bien distinto que es por haber trabajado por la soberanía de sí

Voz 0125 43:24 percepción de España defenderlo hasta sus últimas consta

Voz 0055 43:26 pues espero esa añadido Kepa es otra historia en la que no vamos a entrar

Voz 1727 43:30 cualquier novedad nos cuentas Alberto hasta luego ese nadie va a impedir que el Gobierno siga trabajando por la gente refuerza Lucía Méndez la idea de que hay una operación para derribarlo no

Voz 1321 43:45 bueno eso que es lo que el Gobierno transmite yo creo que que efectivamente el Gobierno transmite la idea de ser una fortaleza asediada de estar resistiendo los en los embates de de no se sabe qué fuerzas

Voz 4 43:58 bueno yo creo que es mala idea es decir yo creo que la idea de la trinchera nunca ha dado resultado

Voz 1321 44:08 pienso que

Voz 4 44:09 el Gobierno está en una situación muy complicada y que hay en fin hay un ambiente

Voz 1321 44:15 te preelectoral evidente

Voz 4 44:20 todavía no sabemos si la presidenta andaluza va a convocar las elecciones motivo que va a ser esto de otra cuestión en fin de otro debate del mismo debate Partido Popular ciudadanos están dispuestos a todo con tal de provocar elecciones y de provocar la caída del Gobierno por tanto pues estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista político y desde el punto de vista de del país en general y desde luego es evidente que que en este caso en fin el caso del señor Villarejo pues las lo que se llama las cloacas del Estado ahora lentamente la han emprendido contra este Gobierno porque está en el Gobierno y que a mi a mi me parece que que que esto no debería fina debería tolerarse francamente osea no no no no debería toleradas ese tipo de chantajes pero el desgaste político pero es inevitable

Voz 1727 45:13 sí veremos a ver cómo evoluciona el caso de la ministra Delgado recuperamos la conversación con Sergio Bin hay que es responsable de políticas públicas debían vivir recuerdo hoy se reúnen todos los sectores Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo si queréis a plantear alguna cuestión sobre este asunto que es central en el las ciudades muchos vecinos se quejan de que las ciudades han cambiado su fisonomía por el alquiler turístico y otros vecinos que también son propietarios alquilan sus casas y consiguen un dinerito Joaquín

Voz 0958 45:45 bueno a mí me gustaría hacerle la misma pregunta que les echo a a la secretaria de Estado ellos ustedes tienen un registro un inventario del número de pisos turísticos que existen en España porque no es lo mismo que sean miles que decenas centenas que millones de de pienso da la sensación por lo que hemos escuchado a la a la secretaria de Estado de que esto es la ley del Oeste no es decir no hay regulación es economía sumergida no se saben no se sabe la magnitud del problema que que tienen ustedes ese dato

Voz 27 46:18 mira nosotros tenemos Airbnb tiene como plataforma

Voz 0125 46:20 cerca de ciento treinta y tres mil ciento treinta

Voz 27 46:23 de tres mil ciento cuarenta mil anfitrionas que son personas que suben no anuncios a la plataforma que pueden ser desde una habitación en tu propia casa como un tu vivienda enterado cuando te vas un mes a dos veces de vacaciones y cerca del ochenta por ciento de estos de estos usuarios la alquilan de forma no profesional sea entonces es lo importante no es que sea sumergido hay casi diecisiete regulaciones hay diecisiete regulaciones en España pero que están pensadas para los profesionales para aquellas personas y entidades que con

Voz 4 46:50 en que con toda la legalidad lo hacen pero lo

Voz 27 46:52 que no cubre las regulaciones actuales es a ese anfitriona a esa persona normal que que tiene una habitación sin usar en su casa que se va a dos meses por cuestiones de trabajo y no quiere perder su vivienda habitual para beneficiarse del turismo y es precisamente lo que otros países de la Unión Europea como Francia que está haciendo estas semanas o Portugal pues están zanjando no darle una cabida este particular que también soluciona muchos problemas a nivel de convivencia con los Verdes

Voz 15 47:15 Ignacio si yo yo creo que esto es un fenómeno emergente que como todo emergente tiene muchas oportunidades y muchos riesgos no oportunidades para los consumidores pueden hacer más barato a usar temporalmente una vivienda con habitación para los propietarios evidentemente para los operadores que efectivamente constituye vuestro vuestro Business no perfectamente peligros para los vecinos y ríos para la colectividad en general no iré a que triunfen las oportunidades sólo dos las ventajas los inconvenientes depende de cómo se aborde el tema de la regulación por eso es verdad tiene razón eso de turismo que es lacerante lacerante que el Gobierno de Mariano y Soraya no no asumieran el tema no el toro por los cuernos yo desde luego felicito a la secretaria de Turismo por por a afrontar el reto y me parece bien el planteamiento de hacerlo además de forma abierta y con intervención de todos los particulares no acabo diciendo yo creo que ante un un fenómeno como este que tiene anfitriones de llamáis vosotros propietarios son muchísimos y por tanto muy dispersos si vosotros sois ciento treinta mil no se vuestro cuánto tenéis el sector pero seguramente estaremos cerca del millón posible no no creo que tenéis más de un quince por ciento no estaremos cerca por lo menos a aproximadamente al millón lo cual es muchísimo claro eso hace muy difícil la la interlocución entonces yo creo que las plataformas como la vuestra si se convierte en una palanca positiva efectivamente de interlocución con el Gobierno

Voz 1727 48:44 también no lucía en las ciudades la transformación parece que inevitable es inevitable que nuestras ciudades deje de parecerse a lo que fueron

Voz 1321 48:54 bueno yo creo que es una realidad que no que no

Voz 4 48:58 se puede negar

Voz 1321 49:00 a mi me parece que el sueño del que del que hablaba

Voz 4 49:05 esta plataforma pues es un poco pesadilla no sea para muchísima gente

Voz 1321 49:11 hay en fin hay

Voz 4 49:13 es verdad que esto lo lo tratamos poco Pepa ahí está fenomenal que lo tratemos aquí hoy porque realmente los los problemas que que está provocando esta nueva realidad son muchísimos no no sea son desde el aumento de los alquileres a las molesto

Voz 1727 49:28 desde los vecinos a la conversión de los centros de las ciudades

Voz 4 49:30 es algo que nunca han sido es decir todo esto en fin calificado como sueño nuestro invitado no pues en fin a mí me yo yo no sé yo no sé porque claro esta plataforma son realmente es una intermediación la que hace no entre entre dos decir cómo se negocia con una plataforma es que no no sé muy bien exactamente pero ustedes tienen cara tienen ojos tienen son personas osos claro tenemos que si desde no

Voz 27 49:57 sobre todo trescientos acuerdos alrededor del mundo con distintos tipos de gobierno desde de captación de plazas turísticas pasando por ayudar a los a los a los gobiernos que tienen aquí a que a que implementen esas normativas de registro y es una de las de las particularidades y yo creo que estoy de palanca positiva en la negociación es clara creemos que el fenómeno turístico va muchísimo más allá de estas plataformas para que os hagáis una idea Airbnb representa en las grandes ciudades apenas el cinco seis por ciento de todo el turismo que allegados al turismo masivo realmente lo controlan los hoteles lo controlan el todo incluido son los que realmente siguen siendo propietarios y son las manos en las que se queda estos chicos