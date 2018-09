Hoy por Hoy (25/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:11 la ministra de Justicia Dolores Delgado asegura que tiene respeto a su compañero de gobierno Fernando Grande Marlaska pese a las grabaciones difundidas hoy en las que se refiere a él como un maricón dice Delgado que tiene un cariño especial a Marlaska Antonio Martín buenos días

Voz 2 00:28 qué tal Pepa buenos días el que me conozca hay entre ellos

Voz 1762 00:30 mi compañero Fernando Grande Marlaska con el que sí ha hablado sabe que no me refería a él en esas grabaciones es lo que acaba de decir Dolores Delgado en ese acto en Madrid ha añadido que es amigo suyo desde el año dos mil cuatro que llegó a la Audiencia Nacional que han mantenido una relación estrecha de respeto personal que es una persona

Voz 2 00:46 la qué quiere y que no quiere hablar de su sentir

Voz 1762 00:49 vientos hacia el que ese tema ha dicho Dolores Delgado le ha dolido mucho el Partido Popular insiste en que esa nueva polémica que afecta a una ministra ha dejado al Gobierno también cada vez más débil ha puesto voz a esa posición hace unos minutos la vicesecretaria de Estudios del PP Andrea Levy en un acto en Madrid considera que Dolores Delgado tiene aún muchas explicaciones que dar

Voz 3 01:07 este es un Gobierno que ya no da más de ser este es un Gobierno en caída libre Iker encima no para de haber no paran de tener dimisiones internas sobre todo una ministra de Justicia que ha mentido una ministra que falta al respeto a sus compañeros de Consejo de Ministros y una ministra que va a tener que dar muchas explicaciones

Voz 1762 01:27 Dolores Delgado como decíamos acaba de referirse a Fernando Grande Marlaska ese acto en Madrid continúa impávido más preguntas Alberto Pozas buenos días

Voz 1867 01:35 José Antonio buenos días acabo de decir Dolores Delgado que esto me indigna no puedo decir nada más solamente que voy a seguir trabajando Dolores Delgado por tanto no dimite dice que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno y que todo esto estas grabaciones estas filtraciones son un ataque institucional ha dicho es que hacer a través de

Voz 0055 01:51 mi juego político en veinticinco años ha recordado he tenido tres encuentros con Villarejo ha especificado que fue con el Villarejo comisario no con el actual Villarejo que está en prisión provisional sobre el ministro Fernando Grande Marlaska de esas expresiones dice no son sobre él asegura que tiene una relación estrechísima con él de respeto personal que es una personal

Voz 1867 02:12 que quiero no quiero hablar de sentimientos hacia el ese tema ha concluido me ha dolido mucho así que asegura Dolores Delgado no dimite esto me indigna voy a seguir trabajando entonces delegado

Voz 1762 02:22 se enfrenta a su reprobación esta tarde en el Senado el Partido Popular que tiene la mayoría en esa Cámara el acusa de abandonar al juez Llarena ante la demanda presentada contra él en Bélgica por el ex presidente catalán Carles Puigdemont por otros ex consejeros catalanes huidos hoy se está celebrando en Bruselas una nueva vista por esa demanda el tribunal ha aceptado que la causa la lleven tres juez tres jueces tal y como pedía la defensa del magistrado español y un hombre ha matado a sus dos hijas pequeñas de cuatro y seis años se ha suicidado después arrojándose a las vías del tren en Castellón el suceso ha tenido lugar esta madrugada la expareja de ese hombre había llegado a presentar varias denuncias por violencia machista este crimen se ha referido también al inicio de ese desayuno detenido en Madrid

Voz 1 03:01 la ministra de Justicia Dolores de

Voz 1 03:07 puede olvidar que tenemos

Voz 4 03:10 terrorismo machista que tenemos que debemos y es nuestra obligación tenerlo presente en cada uno de estos actos lo diremos

Voz 1762 03:19 además sumamos que en los mercados el el BVA irreales

Voz 5 03:23 Paul tiran a esta hora del Ibex treinta y cinco

Voz 1762 03:26 el selectivos esta anotando cerca de medio punto está cotizando ligeramente por encima de la cota de los nueve mil quinientos puntos tendencia al alza el comparten a esta hora los principales parqués europeos y añadimos una nota científica Un grupo de científicos del Reino Unido al Consell el extinguir una población de mosquitos transmisores de la enfermedad lo ha logrado al editar su ADN para que no se puedan reproducir acaben así desapareciendo con esa información llegamos a las diez y tres a las nueve y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

Voz 1434 04:01 debate sobre el estado de la ciudad en el Ayuntamiento de la capital la alcaldesa Carmena que reaparece tras su caída acaba de anunciar un plan para facilitar que los niños con menos recursos puedan realizar cursos de inglés en verano en países de habla inglesa vamos a Cibeles Javier Baños

Voz 5 04:15 los buenos días y el Real Madrid va a copiar un programa que han implantado otras ciudades españolas y dar ningún tipo detalle concreto anunciado ese programa que sólo ha arrancado los aplausos de la bancada de Ahora Madrid

Voz 7 04:29 yo agradezco mucho los aplausos del grupo pero me da mucha pena que solamente aplauden los del grupo casi voy a decirles que no aplaudan hombre porque es que os digo la verdad a quién a quién a quién no le gusta a quién no le gusta esto que acabo de decir estoy segura que os tiene que parece

Voz 8 04:47 o bien no sigue el debate a esta hora en el Ayuntamiento a partir de y media será el turno de los grupos dieciocho grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1762 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido en la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

peines eh

servicios informativos

en la Cadena SER Hoy por hoy con

Toni Garrido

Voz 11 07:16 a Madina que pasa fenómeno

Voz 1995 07:20 bueno

Voz 0607 07:23 sí se ha quedado ciento de es lo que vimos ayer jueves había quedado haciendo un abrazo la Gil de Córdoba Marbella maravillosa corremos que cuando vuelves a casa pasan le pasa mucha gente que vuelve a casa te queda el acento hoy no todos los ciudadanos

que si van a tener Caiwza Maiza

vive de vivir la vida de la actualidad al último

Voz 1995 13:22 el placer de presumir hay que decirlo así de presumir con mayúsculas de dos colaboradores extraordinarios presumimos de Carretero de Gonzo que son ya saben donde el dos de los mejores contadores de historias de este país además hoy los dos están en Madrid después de la primera cita siempre es un poco de nervios la semana pasada fue bien no González

Voz 23 13:43 la verdad que me me sentí más seguros sin tener aquí a a Nacho al lado ahora como

Voz 5 13:48 sino me sentiría como el pequeñito el novato que acabo de llegar ya habría dejado que el llevase todo el peso pero no no fue así lo echaba de menos el tenía

Voz 1995 13:57 los de verano ya saben ustedes que es Nacho Carretero es el autor de Fariña

Voz 0998 14:02 ahora ha convertido autor de El corredor de la muerte de has te has leído el segundo libro de correos de la muerte nos ha llegado nada

Voz 5 14:10 llegó de hecho me me alegro mucho la forma en la que me llegó porque me llegó con un sobre en el que había una pegatina que ponía libro firmado por Nacho Carretero y como yo le tengo mucho cariño Nacho somos amigos por siempre me gusta que has ganado ha llegado al nivel pero la pegatina

Voz 1995 14:23 macho Carretero bueno ser llamadas así los libros de vamos amigos firma haciéndolo

Voz 12 14:29 vamos a ver buenos días y pegatina obviamente la puso la editorial es una pegatina por la que me han caído muchos civiles y que resulta fascinante porque es como si fuera un indicador de producto frágil libro firmado por redes manipular concluida

Voz 5 14:46 luego suele también le le dije que me parecía muy acertada la dedicatoria que no se bien como uno más recuerdo bien cómo era pero al final que Begoña que sea por mucho tiempo le dije joder en un libro que va del corredor de la muerte tiene cierta

Voz 1995 14:57 es eso para acabar la dedicatoria

Voz 5 15:00 no he podido leerlo porque bueno por cosas de trabajo tengo que leer otros libros pero estaba está a la espera tener muchas ganas bueno pues

Voz 1995 15:05 eh con Carretero de Gonzo vamos hoy hablar de temas muy distintos no sin duda tiene que ver con la actualidad con las conversaciones privadas que publica hoy el seudo medio Moncloa punto com a propósito del encuentro de la actual ministra Dolores Delgado cuando era fiscal de la Audiencia Nacional con entre otras personas el comisario Villarejo en un restaurante madrileño también en esa en esa comida de cuatro horas que es un dato que está pasando muy desaparecido

Voz 5 15:28 tiene peso una comida de cuatro horas

Voz 1995 15:31 en la que también se encontraba Garzón el comisario Villarejo es un tipo interesante una vida que está muy bien explicada en el podio en el pocas las urbe las cloacas del Estado que se trata de un policía que según el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz tiene un gran historial al servicio del Estado ha prestado relevantes servicios y es mi obligación decirlo

Voz 24 15:52 por Levante servicios en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento

Voz 1995 15:58 pero del que sus propios compañeros no dudan en definir como un tipo peligroso

Voz 25 16:02 te puede joder en Si te mueres con mucho cuidado sobre todo con el teléfono móvil mensaje es lo que dices continuado

Voz 1995 16:09 Villarejo aparece implicado de una forma u otra de muchos de los episodios más sucios de las cloacas del Estado la verdad es que ha estado detrás de muchísimos casos famosos que han salido en la fontanería de este país se habla de informes sobre Mario Conde sobre Ruiz Mateos llama de informe Veritas sobre Garzón es un asunto cinematográfico en la extorsión a la Cienciología puede que este extraño sonido casi imperceptible

Voz 26 16:37 el ruido que hace la primera máquina religiosa de la ETA

Voz 2 16:39 todavía lo está también detrás de con el pequeño Nicolás pero al margen de las fantasías de Nicolás lo cierto es que casi todo el mundo coincide en que tenía algún tipo de padrino

Voz 1995 16:50 ese las dinamita moverse ahora están en prisión pero fascinante de la figura del comisario Villarejo pueden conocerla de primera mano nube las cloacas del Estado en Podium podcast en la Cadena SER Nacho González por más que creamos que la ficción interpreta hay resume muy bien lo que lo que pasa en la vida no es la propia vida la que debe ilustrar a las lecciones cada vez un capítulo más allá

Voz 2 17:14 de lo que su historial alucinante que me da la impresión es que cifrada decía que tenía el Estado en la cabeza Villarejo lo tienen disco duro porque cada vez que

Voz 1 17:23 cada vez que sale algo tiembla tiembla al Estado no se lo que tendrá pero dicen que Teherán de información

Voz 2 17:32 au tela de difundir de era de la Weitz

Voz 5 17:36 es un tipo que tiene os decía alguien ahora en ese pocas tienen mucho poder es si te metes con él estás en un lío me parece que tiene uno de los principales poderes que puede tener cualquier persona

Voz 1995 17:46 que es el de generar miedo decía Jabois esta mañana común

Voz 5 17:50 con Pepa un tipo que ahora todo el mundo más o menos que haya comido reunido tomado un café con él lo incluso cruzarse luego un semáforo tiene que estar medio acongojado por empezando donde a Braga me habría grabado es decir es un que ha podido tener tiene la capacidad de generar miedo en gente como por ejemplo Dolores Delgado que acaba llegando a ministra

Voz 2 18:10 esos sostener poder J Edgar Hoover del FBI no siempre moviéndose en los círculos de poder aunque representa el orden y ley de esta manera de moverla

Voz 1995 18:20 hay que decir en V las cloacas del Estado una aproximación fascinante al al comisario Villarejo que está en está en prisión nos han subido el sueldo por ciertos comenzábamos hablando de de esa subida de uno coma cinco por ciento de la Casa Real los han subido habéis miró yo lo soy

Voz 23 18:34 infante así que no me ha tocado seguro resolvió otros da cuenta tu no te habría dado cuenta malherido apunta porque aparecería algo en la cuenta

Voz 1995 18:43 hombre con las ventas del libro Carretero que uno coma cinco serán

Voz 12 18:47 verdad es que ahora la gente se está quejando uno por ciento a la Casa Real

Voz 2 18:51 qué se se te ríes tú del IPC

Voz 12 18:56 pero de todas formas en la Casa Real igual tampoco se enteraron como Gonzalo pues igual les pasó desapercibida se habrán enterado por las noticias pues puede ser no cómo

Voz 5 19:04 nosotros sueldos lo que sí dice es es vale ya sabemos por lo menos en el debate de los Presupuestos Generales de parte de quién hasta porque si se aprueba lo que pretende el Gobierno pasan de los ciento cincuenta mil para arriba van a dar el hachazo así que no es difícil imaginarse de parte de quién están

Voz 1995 19:18 el papel de la familia real a la hora de valorar los presupuestos no lo había pensado esa manera pero tienes toda la razón Burgos o comenzar esta hora planteando un tema que surge de algo que ha pasado en un sitio muy lejano pero que tiene mucho que ver con con nuestra vida común con la sociedad española que tiene que ver con una historia universal de hermanos recordar aquella frase de seguirían como hermano como Caín quería Abel bueno pasó una historia que nos lleva hasta la Arizona tratadas Cuenca a los que ha pasado en Arizona

Voz 1 19:52 bueno es la historia de Paul usar su familia polvo usar es dentista de profesión desde dos mil once representa al Estado de Arizona en el Congreso destaca porque es un republicano muy radical apoya fervientemente a Donald Trump y copó titulares año pasado declarando que la manifestación racista echarlos Bill que recordaréis había sido organizada por la izquierda para desestabilizar al Gobierno de Trump también ha dicho que George Soros un colaborador de los nazis hasta ha polemizado con el Papa cuenta el cambio climático por supuesto apoya la Asociación Nacional del Rifle está en contra de la legalización de los Dreamers los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense también en contra de la legalización de la marihuana del aborto en fin un ultraconservador

Voz 0998 20:31 dónde dónde ponemos donde situamos políticamente a posar en el ala derecha de la derecha

Voz 1 20:37 en dos mil dieciséis ganó su escaño con un setenta y uno por ciento de los votos en el Distrito IV del estado de Arizona ahora el seis de noviembre se presenta a la reelección su oponente es el demócrata David Abril que es médico de profesión Yibril lo tiene difícil pero nadie esperaba que la batalla fuera tan encarnizada hilo es porque David Weill tiene un as en la manga

Voz 1995 21:00 sí vamos a escuchar el as que tienen en la manga

Voz 1 21:03 esto es muy emotivo eso es vamos a escuchar el audio de un vídeo de campaña en Estados Unidos como todos sabéis está permitida la publicidad negativa se hacen anuncios políticos que en lugar de vender las cualidades del candidato que firma el vídeo despotricar contra el oponente todos los políticos lo han hecho este es uno de esos vídeos negativos aparecen Ciudadanos de Arizona un abogado a una médico rural un detective privado que opinan sobre polvo ya hay una sorpresa final

Voz 1995 21:28 una sorpresa que da sentido todo quiénes va a permitir traer esa historia está en nuestro país escuchen

Voz 27 21:35 para el congresista lo está haciendo nada para ayudar a la meta

Voz 1 21:37 en nuestra trabajando

Voz 1995 21:40 eso distrito en absoluto

Voz 2 21:42 este sistema sanitario se les importara el sistema sanitario de sus hijos le pedirían cuentas si les importará el empleo a Efe poesía

Voz 5 21:51 verdad le preocupara la gente de la Arizona rural estallaron

Voz 2 21:53 saldo para conseguir la Seguridad Social apostó a que estaría luchando por mejorar el acceso a la sanidad a que estaría investigando la manera más inteligente utiliza el agua para ayudar a que el medio ambiente Arizona fuera sostenible y tuviera éxito pues el nos está escuchando desde no tienen me llamo escritores

Voz 1995 22:11 yo tengo usar tiene Facebook todos los hermanos Humala candidato

Voz 2 22:20 con toda mi alma apoyo al doctor David incluir para Congreso yo soy de doctor David Abril de apoyo extra para no

Voz 1995 22:27 apoyar este anuncio seis hermanos del candidato republicano piden explícitamente que nadie voto a su hermano que lo van a su contrincante del Partido Demócrata es un anuncio de campaña donde seis no uno ni dos uno seis hermanos del candidato en Arizona hizo algo mal en casa

Voz 2 22:46 bueno comidas familiares de Navidad tienen que tremendos en todo lo que pudo llegar hacer de pequeño

Voz 5 22:52 buenas vacaciones a sus hermanos locales se la tenían guardada bueno sé que uno de ellos uno de los hermanos de los mayores llegó a ser presidente de del Partido Demócrata en Wyoming que es de donde donde se origina esta familia pero cuántos son pero uno los otros cinco no hay más motivación mi relación con el caso es que esta historia que es fascinante no está hecho pensar en las familias políticas colgarlas en todas las familias cuecen habas pero la cuestión política las familias en los uno

Voz 1995 23:19 esos eh políticos este país del PP del PSOE de Podemos y Ciudadanos son compatibles en una misma en una misma familia pues los con Fernando Martínez Maillo muy buenos días qué tal Zacarías Martínez Maíllo muy buenos días

Voz 5 23:35 hola buenos días que participa

Voz 1995 23:38 haríais en algún hijo FIFA al que acabamos el Kuchar

Voz 2 23:43 eh

Voz 1995 23:47 la tarea no hablaré como sedes ya ya saben Zacarías e del Partido Socialista y Fernando es muy conocido por ser de del Partido Popular ambos con con distintas eh responsabilidades técnicas a Zacarías más vocal en el caso de de Fernando como ustedes saben a nivel nacional que les parece esto que acabamos de oír cómo deben ser esas comidas de Navidad

Voz 0644 24:13 bueno yo creo que es un caso extraño no lo de esto

Voz 23 24:18 que porque llegar a pedir el voto para encontrar un poco heavys no poco fuerte no

Voz 0644 24:24 no yo creo que la vida en general es más normal de lo que de lo que parece no Carmona yo no llevamos bien cada uno dos defiende posturas distintas también en esto ha habido una evolución eh que ha sido siempre de joven quizás más más más más más rojo rojo rojo aquí el primero que lleva coleta era para un Gran Hermano

Voz 1995 24:47 pero según en qué momentos deis cuenta como hermanos que sacaría más rojo has familiares

Voz 0644 24:53 esto te lo puedo contar el mejor

Voz 5 24:56 a ver esto viene efectivamente no es una anomalía como las funciones que entrar tienen más que ver con una anomalía familiar que con la cosa política que esto tiene que ver con una con una manera de pensar con una ideología en nuestra Familia ha ido Rama es una rama de derechas una rama de izquierdas y cada uno pues hemos salido de un lado la cuestión es quién es la oveja negra entonces hay diferentes teorías claro como el más conocido es el porque tiene más proyección mediática pues la oveja negra soy yo en realidad es al contrario que es una oveja negra es él

Voz 2 25:30 porque gracias a sus antepasados

Voz 5 25:33 políticamente hablando porque nuestros antepasados efectivamente pues en nuestro abuelo por ejemplo pues fue un represaliado de la Guerra Civil fue socio por decir algo la cosa pues fue socio de despacho de Ángel Galarza que fue ministro de la Gobernación con Largo Caballero la Segunda República es decir que la tradición viene de ahí

Voz 1995 25:53 entonces Ferrando por alusiones se CSS se si la de la familia iba claramente dirigida tenía un camino muy claro porque ese camino

Voz 0644 26:01 bueno tiene que averiguar lo que os quiero que también se salud pero mi padre aquí

Voz 1995 26:06 lleva abierto más de Alcina

Voz 0644 26:08 es decir una cosa cuando se dice de izquierdas y de derechas bueno yo en primer lugar no me siento de derechas de entrada si de Fignon ese centro yo de hecho en el Partido Popular en el año noventa y cuatro con oye con el viaje al centro que protagonizó Aznar

Voz 1995 26:24 acordaros sí sí sí sí sí pues eso haces en dos meses

Voz 2 26:28 ya se acabó pero acabó ahí acabó ahí lo mismo porque se perdió

Voz 0644 26:33 yo yo me filiales de momento no quiere decir que que yo me siento más de centro centro derecha no se puede decir así mi padre sin embargo en fin que será una persona más más de derechas no por lo tanto pero es verdad lo digo así que que en Zamora es de donde procedemos es más conocida la parte del abuelo que era republicano era de izquierdas y la verdad es que ellos pero escuchado hablar muy bien del yo me siento muy orgulloso de mi padre y por supuesto también un abuelo de izquierdas los y lo llevó muy a gala daba

Voz 1995 27:07 los hacer extensiva esta conversación a ustedes nueve cero dos catorce sesenta sesenta no solamente en ámbitos políticos porque aparte de eso y así me decir que unos de la le Dielo todo el Madrid no no son a partir de ahí sola la única diferencia es la decidimos estáis de acuerdo al Barça

Voz 9 27:26 al igual

Voz 5 27:29 qué tal anomalía yo eso es el Barça

Voz 2 27:31 los dos

Voz 0644 27:33 ahí no elabora Laura Bush

Voz 5 27:36 lo hicimos murió en los años cuarenta Hay no no lo conozco

Voz 0644 27:39 el equipo era del Barça el va a ser bueno a mi abuelo le pagaron tío verdad todo lo puede comprarse algo porque

Voz 23 27:45 el proceso para resolver tiro a la calle del año cuarenta y algo

Voz 1995 27:52 sí sí el lobo la historia es larga e interesante muy interesante ellos los por saben aquí muchos caminos con políticas y se colaba años de Fernado pero vamos a intentar pararnos en el asunto eh familiar en una familia con dos ideologías completamente contrarias vamos enseguida saber si alguno de los dos participaría lo vamos a hacer en positivo vale hemos oído la familia Arizona pidiendo el voto contra su hermano eh vamos a saber si vosotros participaría activamente en la campaña de uno por el otro no Zacarías ex concejal del Partido Socialista por Majadahonda y Fernando como saben es miembro del Partido Popular y fue coordinador general del Partido Popular hasta hasta hace unos meses hasta junio es un tema interesante este de la Familia nueve cero dos catorce sesenta sesenta vosotros tenéis hermanos de con los que pensáis de una forma radicalmente opuesta Gonzo no

Voz 5 28:41 esos somos dos hermanos y mi hermana Lola Johnson no no discutimos sobre política discutimos sobre otras cosas pero en política estábamos bastante de acuerdo en todo lo contrario lo que piensan nuestros padres es es en nuestro caso es general

Voz 1995 28:52 es que en su casa Nacho

Voz 5 28:55 me caso hay alguna discusión en casa lo que pasa que yo lo que veo

Voz 2 28:58 está en este anuncio de Arizona es claramente un asunto personal y familiar la política me parece ahí un canal una forma pero ahí

Voz 1995 29:06 algo de entrega rencor en el tono diestros se lleva también a preguntarles a ellos a nuestros invitados hoy también cómo se separa lo político en lo personal le vamos a hacer hay que hacer ejercicio vamos a hacerlo antes de responder o padecemos que volvemos al tener noventa lo contestó vamos a hacer una pequeña pausa nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a hacer extensiva esta conversación porque es interesante familias políticas muy distintas son las diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias escuchan

Voz 28 29:33 un poco

Voz 9 29:35 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 29 29:37 eh con Toni Garrido nota mental que alguien va de coña hoy te dice que conoce el mejor seguro de coche con un precio bajísimo contesta llegas muy tarde

Voz 27 34:57 dar el congresista no está haciendo nada para ayudar a la meta

Voz 1995 35:00 ah no está trabajando en las el manuscrito era sobrino de campaña del contrario

Voz 2 35:05 sanitarios y la familia y la política

Voz 1995 35:08 que no hace muy buenas migas seguimos con Nacho Carretero con Gonzo y seguimos con Fernando Martínez Maíllo el Partido Popular y Zacarías Martínez Maíllo del Partido Socialista que son hermanos del Barça deja de Zamora el Barça lo tenemos todo a relación personales es buena se

Voz 0644 35:29 de nuevo a otros

Voz 1995 35:32 la serie es verdad es verdad

Voz 0644 35:34 también habrá que no es todavía uno como he dicho antes ha habido una evolución por parte sobre todo porque ya me acuerdo que era más de haber ahí Martí llegaba con la música te acuerdas de Paco Ibáñez de nieve es que ya te he dicho que yo era rojo de de Paco Ibáñez de David que Lomana la la canción esa que yo me acuerdo a veces una despertó a Alberto Lopo los haga lo para

Voz 5 36:00 y tú qué medios jugar Hombres G que es que lo me acuerdo el tocadiscos eso que entendíamos pues ahí ahí

Voz 0644 36:09 los que yo haya salido de centro derecha con esa música que escuchaba con llevamos seis años o tal vez sí

Voz 5 36:14 yo era pequeño

Voz 1995 36:17 los raros revolucionario se debiera participaría en la campaña el uno del otro

Voz 0644 36:25 yo creo yo creo que hay una línea diferente de distinción entre lo público y lo privado que nosotros no creamos creo que es la primera vez que participamos en no sé yo creo que sí sí sí que hemos hecho alguna entrevista yo creo que en algún periódico local y tal pero nunca hemos participado la primera vez

Voz 2 36:44 sí sí yo creo que no vamos esta es la última mentiría si la parte que dejaba nato

Voz 5 36:52 sí sobre la mesa antes de de la publicidad que era como ser cómo se separa lo profesional de lo personal pero en lo positivo y en lo negativo me refiero lo positivo supongo que en algún momento Fernando ha deseado que el PP saca un concejal menos para a lo mejor garantizarse que su hermano Zacarías téngase puesto es un ejemplo o en lo negativo me imagino que igual teniendo el caso la familia de vuestro abuelo alguien debería oye como vuestro como no le dices algo al Gobierno con el tema de la memoria histórica decir en qué punto hay que decir oye para porque si no nos metemos en charcos que no vamos a salir no vamos a salir bien duda yo creo haber si estamos en ámbitos políticos diferentes también es decir el están en el ámbito nacional y por tanto tiene una responsabilidad muy concretas yo estoy en el ámbito local tengo otras de Audi digamos que tenemos pocas interferencias políticas

Voz 23 37:39 pero sí que es verdad sí que es verdad que yo en lo personal todo lo que ella

Voz 5 37:44 eh y el más arriba

Voz 38 37:46 sí triunfe ahí para mí

Voz 5 37:49 yo le tengo que le tengo que felicitarle parece una buena noticia para él

Voz 2 37:52 para no para el PP no lo quiero ver

Voz 12 37:56 en ningún sitio en ninguna institución fuera posible pero en lo personal desde luego le deseo lo mejor como lo a al conocer la política por dentro no rebaja una vez que los dos estáis que sabéis cómo se maneja la política los códigos que hay no rebaja un poco la tensión en el sentido de que bueno desde fuera las discusiones son más pasionales más ideológicas una vez que que entras en política les encanta hace poco sabes los funcionamientos

Voz 0644 38:19 a mí eso de quién esté en el Partido Socialista es verdad que en otro ámbito aunque yo te lo tomas templo local que lo nacional no eh quizás me ha ayudado un poco más a entender al contrario iba a decir que en este caso al al Partido Socialista eso no significa que que les de ese a él sino personal pero al partido

Voz 1995 38:39 el está no la deseo esas compartimos valores en esto estamos de acuerdo pero

Voz 0644 38:44 sí que me ayudó a entenderlo con habrás de la Ley de la Memoria Histórica pues en ese punto a mí siempre se me produce una contradicción montarla por ejemplos eh y en este sentido pues pues ahí sí que se produce alguna fricción con la moción de censura pues hombre porque no estábamos ese día comiendo cenando juntos pues tú seguro que se hubiera producido un intenso

Voz 5 39:04 el debate y encuentros familiares os prohíbe hablar de política y menos prohíben pero suele haber bastante silencio os lo sugiere por el bien nuestra madre común se imponen en ese momento dice bueno vamos a dejar la política otro momento ellas

Voz 0644 39:20 vamos a los postres

Voz 1995 39:23 pasa como muchos hermanos que tu madre sin decir de tu hermano lo que sea tú puedes criticar con con vamos sin límite con como quieras a tu hermano pero como alguien critique a tu hermano

Voz 23 39:36 lo que os pasa eso a ver

Voz 5 39:40 la gente tiende a confundir la el plano personal el plano político yo tengo muy buenos amigos en el PP y tengo muy buenos amigos en el PSOE hay muy buenos amigos en Podemos es muy bueno si tengo malos amigos en el PP y en el PSOE sea la amistad y la relación no tiene nada que ver con con digamos con el plano político eh eh critican a mi hermano me parece bien que lo critiquen porque el están criticando en el plano político ahora el criticar al plano personal es defenderé como es natural plano político a mi me parece que es criticable

Voz 2 40:09 pues es dice sois de centro

Voz 5 40:12 como el PP ya sabéis que lleva diciendo que el centro desde desde los años setenta y tantos días

Voz 1995 40:18 pasa el camino es largo eh no sé cuando llegas no sé si si el momento para aprovechar el viaje sí sí bueno yo aprovecho la cuña es que las

Voz 0644 40:27 socialdemocracia al está reinventando todos los sí sí

Voz 1995 40:30 desde que nos escuche alguien del 15M estará Rato bueno una al PSOE y PP ya se sabe el cánticos es hacer lo mismo los labios cero pues también recordáis la última gran discusión política

Voz 0644 40:43 yo es que creo que no le dio ninguna y alguna vez habéis otro yo yo solamente recuerdo acordarás O'Shea eh con el tema de la guerra o no la guerra yo recuerdo ahora cines sí claro ahí era era jorobado defender esas posiciones y estaba en ese sentido en mayo

Voz 23 41:05 quería cierto y ahí sigo pero bueno es buen momento

Voz 12 41:10 una mayoría muy grande el PP estaba en contra de que

Voz 0644 41:12 pero es que hay veces que incluso en el debate Nos acercamos más que nos diferenciamos crecer que muchas veces

Voz 1995 41:22 esto les va a perjudicar lo que no se les va a perjudicar alguien está haciendo politica procesal se confirmaría entonces el cántico del que hablaba Gonzalo leída de de la próxima

Voz 5 41:35 hay discrepo radicalmente en esconde esos cánticos porque a mí cuando la gente habla del bipartidismo lo malo que sí que entonces lo dejó es lo que ha querido la gente durante muchos años inmerso en cantidad de partidos políticos ya había bipartidismo porque la gente lo quería

Voz 2 41:48 lo botaba ahora se ha roto pues pues tiene la misma validez que lo anterior pero cuando me planteaban que que estará aquí

Voz 5 41:56 bueno cuando entraba en política era bipartidismo puro aquella o estabas en el PP o el PSOE entonces la pregunta es sincera si fue una opción libre y personal de cada uno de vosotros o fue una decisión de vuestra familia de diversificar inversión

Voz 2 42:09 es decir si no le va a ir bien aún no sería una buena pregunta

Voz 1995 42:15 podéis decir vosotros con vuestra experiencia después de muchos años ya en la primera línea local y nacional de distintos partidos esos jóvenes que ahora están escuchándonos dice pues mira yo que soy más de Podemos y el hermano es más de ciudadanos digamos que se ha abierto un poco esa esa hoja de posibilidades que les diréis ahora a esas familias que os están escuchando

Voz 5 42:38 a ver pues yo creo en política hace falta que entre la gente joven y entonces venga de donde venga yo creo que es muy importante que entre la gente joven porque es que sino nos convertimos en una gerontocracia esto no puede ser la gente joven tiene que entrar gente preparada la gente que tenga ganas la gente que tenga estímulo que tenga ilusión que tenga principio en los que sea pero yo creo que eso es fundamental que se que se acercan a la política lo política tiene muchas cosas malas muchas cosas malas pero también tiene muchas cosas buenas es que sobre todo la local cada cosa que haces lo en lo local tiene el impacto inmediato a los ciudadanos y por lo tanto yo yo animaría a todos los jóvenes que quieran y puedan

Voz 23 43:16 a dedicarse a la política cada uno pues cómo va

Voz 5 43:20 ya pudiendo en función de su dedicación naturalmente yo les animaría a todos sonando oye el bipartidismo no era tan malo yo recuerdo

Voz 0644 43:27 eh cuando yo estaba en la universidad que influyó algunos compañeros de viaje yo tenía de compañeros de viaje más que nada de de de de residencia prohibidos en un piso yo llegué a votar a los Verdes me acuerdos fíjate a lo mejor es cosa por eso digo lo de los jóvenes lo del bipartidismo era aquel momento todavía lo que es la universidad las cosas que no que hacer quiero decir que no hay democracia sin partidos no hay democracia sin participación política de cada una de cada uno en el ámbito que sea siempre con mucho respeto horario yo digo que el hecho de que mi familia haya habido distintas eh como tú decías gozó diversificación de fuentes pues yo creo que nos ha enriquecido mucho como como Familia yo como persona entendido mucho más a la otra parte aunque no comparta entre enero y mayo mayor

Voz 1995 44:18 tenemos que dejar la conversación aquí porque Zacarías tiene que volver corriendo a un a un pleno que comienza dentro de quince minutos y en el caso Fernando de estilos desde julio estamos un poquito menos agobiado

Voz 0644 44:27 bueno el Parlamento tiene estas cosas pero ahora me dio mucho con gozo

Voz 1995 44:31 más difícil eso sí en la calle menos mal que hay cámaras grabando si en podemos tener las cosas vamos a agradecer esta esta buena conversación indio además Oseja unidad muy claro que estamos de acuerdo en casi todo la política es importante piensa uno lo que piensa es importante la política y la forma activa de hacerla haya cada uno como como quiere tomará nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida vamos con ustedes les escuchamos sobre sus distintas posturas familiares políticas deportivas porque Luis Martínez Maíllo

Voz 39 50:35 dejándonos algunas reflexiones interesantes que ICREA

Voz 1995 50:38 los compartir con ustedes nueve cero dos catorce

Voz 39 50:40 sesenta sesenta seguimos con soy Nacho Icon