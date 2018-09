Hoy por Hoy (25/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 1645 00:07 Antonio Martínez muy buenos días buenos días Toni la ministra de Justicia ha defendido esta mañana que es amiga del de Interior después de desvelarse la grabación de una comida la que Dolores Delgado estuvo hace nueve años con el ex comisario Villarejo ahora encarcelado y en la que se refería Fernando Grande Marlaska con un comentario homófobo Delgado ha dicho que no hablaba de

Voz 0394 00:25 eh surgen unas grabaciones en las que no tenemos los audios completos hay trocitos de audio solapado o estos pegados el que me conozca

Voz 2 00:41 a mí que eh no se refiere

Voz 1645 00:57 el PP por su parte cree que este asunto pone a Dolores Delgado las puertas de convertirse en la T

Voz 1645 01:05 dicho Dolors Montserrat que es la portavoz del PP en el Congreso en televisión

Voz 1448 01:08 Carla ha mentido tres veces cada día que pasa vemos que la mentira se hace más grande forzando el el pueblo español no merece a una ministra que es la notario mayor del Reino que continúa siendo ministra pronto lo que tiene que hacer es dimitir ya el presidente Sánchez con un Gobierno con tres ministros dimitidos tiene que convocar el fue

Voz 1645 01:26 más cosas el Tribunal de Bruselas que lleva el caso de la demanda interpuesta allí contra el magistrado Pablo Llarena ha dado seis semanas para decidir si es competente para J

Voz 1677 01:34 para la Corte ha dado el visto bueno además a que el Tribunal

Voz 1645 01:36 ponga por tres jueces inoportuno y en Bruselas hoy también Carles Puigdemont presenta un libro sobre el proceso independentista en el que apuesta por la mediación internacional corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 2 01:47 ha sido una rueda de prensa que acaba de iniciarse

Voz 3 02:01 la que se ha de sí de

Voz 0738 02:05 bueno para un buen funcionamiento de la justicia hay que decidir primero si los tribunales belgas tienen jurisdicción sobre el tema ya esto antes de entrar en el fondo le además es la única defensa que puede pleitear España

Voz 0738 02:18 su jurisdicción nos ha dicho una batalla contra la que se posicionan los abogados de Puigdemont que hoy quitan importancia que los jueces que en este caso sean tres

Voz 1645 02:27 lo decías Griselda y sumamos un asunto más el Gobierno británico favorable a no dar un trato preferente a todos aquellos inmigrantes que llegarán desde la Unión Europea una vez que entre en vigor el Brexit así lo asegura hoy la BBC que cita a fuentes del Gobierno del Reino Unido que aseguran que el Ejecutivo de Theresa May es partidario de establecer un sistema migratorio que se base en las cualificaciones himno en la nacionalidad en nuestro país acaba de llegar a Granada el primer AVE que realizado el trayecto en pruebas desde la estación de Antequera Granada ha estado tres años sin conexión ferroviaria con los principales destinos de nuestro país son tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:06 volvemos a Cibeles debate sobre el estado de la ciudad en la que la alcaldesa ha solicitado al Gobierno central la autonomía temporalmente para controlar los precios del alquiler en la ciudad Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:16 sí buenos días el Ayuntamiento ha iniciado ya una radiografía sobre la vivienda una encuesta que aún no han culminado sobre los pisos vacíos los precios y el número de madrileños que por ejemplo tiene más de una vivienda el objetivo de Manuela Carmena es claro parar la especulación de los alquileres

Voz 5 03:31 hay que parar la máquina de especulación constante en los alquileres proponemos una Morato

Voz 0545 03:36 de alquileres en la medida de que la renovación

Voz 5 03:39 no es no estén llevando a cabo los incrementos que en este momento estamos viendo que se están llevando

Voz 1871 03:43 datado sobre empleo la alcaldesa de Madrid contratará

Voz 0861 03:45 cuatrocientos parados de larga duración para realizar actividades de carácter social Manuela Carmena también ha anunciado su intención de viajar a Rumanía para conocer la realidad

Voz 1677 03:54 las familias que malviven en poblados chabolistas

Voz 0861 03:56 como el extinguido ballenera está previsto

Voz 1434 03:59 que el presidente Ángel Garrido acuda más tarde al debate tras la reunión del Consejo de Gobierno en la tribuna de invitados hemos visto ya esta mañana al ex Jemad Julio Rodríguez Ángel Gabilondo a Ignacio Aguado y Andrea Levy que a su llegada ha defendido al portavoz popular a José Luis Martínez Almeida que todavía no sabe si será candidato en mayo

Voz 0545 04:15 yo quiero darle las gracias desde luego a la oposición que hace Almeida que hace nuestro antídoto al Carmena y que desde luego está demostrando pues conocer los problemas pisar calle estar al lado de los madrileños desde luego

Voz 1434 04:31 a cada Carme nada Almeida una propuesta para los madrileños y podemos pide la reprobación del director general de Family hay del menor por la situación del centro de menores de Hortaleza de nuevo masificado la formación ha registrado esta mañana en la Asamblea una proposición no de ley en la que además de esa reprobación solicita también la dimisión veinte grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1645 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cabezones eh

Voz 1995 05:20 a Garrido la adicción al sexo juergas de alcohol en clubs privados apuestas millonarias a la ruleta todo se destapó a partir de un extraño incidente en noviembre del año dos mil nueve del que se hicieron eco informativos de todo el mundo

Voz 7 05:33 de Maxwell fijada de postas de cine PP

Voz 1995 05:40 es imperativo contaban que Tiger Woods había chocado su coche contra un árbol a pocos metros de su casa hay que su mujer le había intentado sacar del vehículo rompiendo la luna trasera con un palo de golf Koke sí bueno ambienta dice bizarro incidente negra un simple accidente de coche sino una disputa conyugal provocada por las revelaciones de un tabloide sobre las infidelidades de Tiger Woods a su mujer no había roto el cristal con un palo de golf para sacarle porque sobre inconsciente sino porque estaba furiosa con él se acababa enterar de que yo a años y años siguiéndole infiel con decenas y decenas de mujeres la historia fue así decía antes de de Vicente con el coche a su mujer y el golf la web TMZ M ya había empezado a publicar rumores una aventura con una trabajadora en un club nocturno el dos de diciembre aparece una camarera Tiger Woods publicó una nota diciendo que ha cometido transgresiones el día nueve pierde su primer patrocinador que Aitor Eight el día once anuncia que deja al golf para centrarse en su matrimonio el día doce levantinas Gillette el trece Accenture el XXXI Katie anti el día trece enero General Motos el dieciséis ingrese en una clínica de rehabilitación el diecinueve de febrero de dos mil diez

Voz 1 06:49 habla

Voz 3 06:51 cada uno de vosotros tiene buenas razones para ser crítico conmigo quiero deciros a todos simple y claramente que siento profundamente el comportamiento

Voz 1995 07:01 cables siendo el mejor del mundo en un deporte tan preciso con un foco tan extraordinario tío Sam competitiva como el gol Fabio tenido aventuras estables con diecinueve mujeres ya había estado con más de cien durante seis años de matrimonio en cuando parecía que era imposible Tiger Woods cinco años un mes y dos días después de su último triunfo a este fin de semana volvió a ganar esos viajes periodista deportivo el diario As es una de las personas que más sabe de golf en ese país Jesús muy buenos días mareas estrías fascinante

Voz 9 07:35 es fascinante porque quizás haya sido la historia de caída a los infiernos más grande porque nadie estaba tan alto como Tiger Woods no entonces eh Se se despeñó por problemas matrimoniales bueno las has dicho toda una retahíla no de de escándalos sexuales de juego y demás in hemos hablado de que es el uno de los deportistas más grandes de la historia no que tiene catorce catorce grandes catorce torneos de Grand Slam de golf y todo se precipitó por un accidente de coche y después ha sufrido un auténtico calvario de lesiones y bueno estamos ante una historia de resurrección de esas que tanto gustan en Estados Unido no

Voz 1995 08:10 estás eso sí pelitos en esta película porque no hay muchos casos parecidos a alguien que después de serlo todo bajó a los infiernos eh pero un poco más el más bajo de la imposible bajar todo el mundo dio por hecho que no podría levantarse que nunca ves más veríamos aquel debut ganando torneos pero acaba de tapar la boca a todo el mundo sepa el primero que daba por hecho

Voz 9 08:30 que no llegaría otra vez a ese nivel era él no enlace reapareció hace nueve meses después de una cuarta operación de espalda en el Golfo de tenerlas la tocada es es les la muerte deportiva no bueno ha sido capaz de de ganar cinco años después pero él él mismo lo ha calificado de milagro no de repente han desaparecido los dolores y ha podido volver a jugar y ha vuelto a ser ese jugador y lo hemos visto en este último torneo el de Champions que reúne a los treinta mejores además de la temporada ganando

Voz 1 08:58 avanzaba el torneo como hacía antes no es es un la Historia

Voz 1995 09:02 espectacular no incluye esa idea de para un deportista en este caso de golf donde la concentración de esa absolutamente imprescindible hacer fuera de foco es no no le darías a la a la pelota no sé si se han intentado darle es muy difícil sea tú ha vuelto

Voz 3 09:19 no no bueno ha intentado vehemente pero yo estoy de acuerdo es muy muy de concentración pero es difícil dar

Voz 1995 09:26 le a la pelota no ya que vaya o tú quieres sino darle la pelota tener diecinueve diamantes es tales que se encontraron diecinueve mujeres con las que tiene una relación siendo el mejor del mundo en un deporte viene mucha concentración diecinueve amantes estables más de cien mujeres a lo largo de de de seis años hablamos podemos criticar todo lo que queremos el con una capacidad extraordinaria real

Voz 9 09:49 con auténtica vida paralela en la que nadie sabía pero que al final todo el mundo

Voz 3 09:55 antes dormía el hombre claro

Voz 1995 09:57 bien Atos de que la mujer piensa diez diamantes eh más que estaba está y que vas a jugar bueno pues estoy en el Giro del caddie con el teléfono lo sabes imprimirse tenía que ser una cosa difícil lucidos que Tiger Woods es un fenómeno como tú dices unos deportistas más antes de la historia pero eso ya lo que con con en el fenómeno entorno él los fans siguiéndole con una auténtica procesión por el campo realmente increíble

Voz 10 10:30 los delitos estudios aquí en el fondo son

Voz 1995 10:34 miles y miles de personas acompañándole por el campo

Voz 10 10:36 son lo más parecido en España

Voz 1995 10:39 lo de la romería de Belmonte vamos lo de la Racing

Voz 8 10:42 frío consiguiendo alguien generando una imagen

Voz 1995 10:45 no

Voz 8 10:45 sería lo más pasee fue parecido en el hoyo dieciocho se produjo el domingo eh

Voz 9 10:50 cientos y cientos de personas ansiosas porque estaban ansiosas de poner punto final a esa historia de Tiger no gritando Tiger Tiger porque este fin de semana es la la Copa Ryder que que disputan entre entre Europa y Estados Unidos y ha venido ha vuelto el Mesías no ha vuelto a verlo ser ese reapareció allí y todo el mundo estaba estaba deseoso de de cerrar esa historia en Estados Unidos las audiencias por ejemplo de CBS que es la cadena que transmite que el golf allí se han doblado ya respecto al año pasado porque bueno lo decía John rama ayer por ejemplo que los torneos sin Tiger son otra cosa no

Voz 8 11:25 es alguien que que pone que pone el brillo y

Voz 9 11:28 eh

Voz 8 11:29 y que es diferente a los demás no es están haciendo yo la película porque luego hay detalles ciento de esto que el caddie

Voz 1995 11:35 de que la acompaña con los palos Joe La Cava en su día lo dijo busca de otro Henze yo no el dijo no ya estoy con el mejor el caddie fue la única persona del planeta que siguió a su lado durante todo este tiempo a estos una película me daba abastos también lo quitan de la maravillosos

Voz 8 11:52 sí sí bueno ya hicieron otra de otro tipo con las quince amantes no pasó a más fiel de apreciamos seamos precisos diecinueve no entre diecinueve película de otro tipo pero vamos aseguró que que ahora Hollywood de

Voz 9 12:05 estará detrás de la otra no izquierda historia por escribir yo creo de Tiger no porque tiene cuarenta y dos años eh Jack Nicklaus que es el hombre

Voz 8 12:14 tiene el récord con con dieciocho decía ayer

Voz 9 12:16 el ve realista que que le pueda batir no porque este año incluso ya estado estuvo lidera en el British ya estuvo segundo en el PGA Champions seis lo cual quiere decir que puede ganar un torneo de los grandes en cualquier momento y quién sabe si una vez que gana este torneo lo grandes se puede disparar

Voz 1995 12:32 no existe alguna historia parecida que tú conozcas de como amante del deporte parecida del resurgimiento de alguien de las cenizas otra vez a lo más alto

Voz 9 12:40 a mí no me acordaba ayer de de Nadal por ejemplo es con casos totalmente diferentes Nadal no tiene esos no tenía

Voz 8 12:47 con problemas de tipo el aviso personal de

Voz 9 12:52 Nadal fue uno de los primeros en felicitarle ayer porque Nadal también ha vivido esa fase de Star

Voz 3 12:58 he parado mes

Voz 9 13:00 es es sin saber si cuando vas a volver cómo vas a volver e sin saber si vas a poder ganar otros torneos de hecho el estuvo desde el dos mil catorce hasta el dos mil dieciséis sin sin ganar otro torneo grande que fue el primero de felicitarles ayer en tu en Twitter incluso fue a verle a Bahamas el año pasado del Ateneo de invitado en su en su palco de

Voz 1995 13:20 de ellos Open de Tenis Isona

Voz 9 13:22 dos personas que yo creo que son tan fuertes de mentalidad tan grandes deportistas que esas reconocen el uno en el otro y por eso tienen ese nexo no aunque no tenga nada que ver habían ido entonces

Voz 1995 13:33 pues nada del del uno al otro por el momento que sepamos no no tienen nada que ver es interesante Tiger Woods ha vuelto a ganar el hombre que cayó en el pozo más profundo mundo de la de la ignominia llegaron hasta los más alto Quique ha vuelto de nuevo a lo más alto cuando nadie daba un duro por él salvo el mismo que el Cádiz que ese va a ser el brote la película yo pondría a Cádiz donde se nada Ése es el héroe Gádir eh

Voz 1 13:58 sobre el papel Danny De Vito

Voz 1995 14:05 eh Jesús un placer esos Míguez pero viste el diario As experto en gol muchas otros deportes seis velas

Voz 4 14:12 sí

Voz 11 14:13 no sirve hace

Voz 12 14:23 P

Voz 1 14:26 hay

Voz 11 14:31 huy huy trina nada

Voz 13 14:40 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni

Voz 14 14:43 dos llegas tarde llegas tarde los veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche a un precio increíble lo sabe libio directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio gran Pizarro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 16 15:06 conectan con Hoy por hoy

Voz 6 15:08 sabéis de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por Hoy de la Ser

Voz 17 15:18 Nations

Voz 1677 15:21 Nacha allí

Voz 4 15:34 este Barça tienen Caiwza

Voz 13 15:37 el vídeo de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 6 15:41 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 18 15:49 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 19 15:58 lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte que sólo tienes que sintonizar SER Deportivos llamándolo qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día D

Voz 6 16:10 actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias en la Real Academia una cadena es una sucesión lineal de elementos enlazados entre sí según esa misma academia ser significa aquello que sirve para afirmar del sujeto lo que significa el atributo tanto según la RAE la Cadena SER es la sucesión lineal de elementos enlazados para firmar del sujeto lo que significa el atributo que da cuenta ni siquiera los que saben consigan definíamos en ese momento en el que ves que otra vez que han vuelto a cobrar demás título otra vez a reclamar ellos otra dice escurrir el bulto pues nada otra vez ese ese es un momento legalizadas del Ebro desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 20 17:29 sí dijo no viene la cena no puede me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva Kemal pues si tenía la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 21 17:42 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 6 17:54 en Carrefour Carrefour punto Super chollos diarios como el filete hace poco uno de Primera por sólo seis euros

Voz 1 18:01 el noventa y lo Carrefour hacemos mejor

Voz 8 18:17 como dice Le Luthiers cualquier tiempo pasado fue ante diga que dictadura Víctor

Voz 1995 18:23 algún tiempo en el que se ha destacado la prensa extranjera que nuestro país era uno ha sido un ejemplo de buena vida tanto es así que las estrellas de Hollywood abandonaban las calles en Los Angeles para vivir en nuestra capital la mismísima Ava Gardner acudió el bautizo del pequeño de los Flores Sophia Loren Charlton Heston también instalaron en la ciudad para disfrutar de sus gentes

Voz 6 18:43 el clima su excelente gastronomía no se porque pero cuando hablas como escocés

Voz 1995 18:50 no da sale el destacaban los diarios de la época la mejora económica del país gracias al esfuerzo de los españoles y al mimo y cuidado de las esposas españolas nuestra tierra se había convertido en un hogar envidiable

Voz 8 19:03 para cualquier ciudadano

Voz 23 19:04 y eso lo sabían hasta en Hollinger para atender a los deseos de una estrella cinematográfica muy aficionada al organiza una fiesta taurina hay campera con la colaboración de figuras conocidas la dirección de Libia corre a cargo de Luis Miguel Dominguín abogado espera impaciente el momento de entrar en acción

Voz 1995 19:23 impagada era impaciente momento tras relación Paco León muy buenos días buenas Dean Acosta muy buenos días

Voz 8 19:30 los días gracias por estar aquí casi

Voz 1995 19:32 qué opina no haber están el sesenta y uno yo del del dos mil dieciocho con el lío que hay vámonos al sesenta y uno no sé si habéis tenido esa impresión haciendo las heridas

Voz 1677 19:41 sí la verdad es que estaría muy bien estar en el sesenta y uno Si pertenecer al círculo que pertenece fija vagando claro Vega del que son cosa que quería toca el delito

Voz 2 19:52 creados no tanto

Voz 1677 19:54 el pan bendito pues claro las cosas en Carabanchel sesenta y uno mal mal no no no

Voz 8 19:59 vía Chicote sesenta y uno en efecto

Voz 1995 20:02 a Paco ya no son los creadores de la serie de Movistar Plus que cuenta las fiestas los bueno cuenta muchas cosas pero cuenta gira todo entorno Ava Gardner el animal más bello del planeta durante su estancia en nuestro país que fueron además muchos años sesenta nos lo cuenta no todo el mundo en aquel momento miraba Ava Gardner por palo aunque parezca extraño

Voz 1871 20:20 los ojos del taxi americanas llevan tiempo viviendo en Madrid dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada tenemos coactivo suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones

Voz 24 20:33 elige los comunistas

Voz 1 20:44 todo es sacan

Voz 3 20:45 en los Quino

Voz 1995 20:48 el artisteo que tenemos muchas ganas de vuestra serían que hacemos bien sea la expectativa de neopreno vaya que me pasa ante ABC digo esto es un ladrillo anodino es tu casa

Voz 2 20:59 hombres y espero que no espero que no sea nosotros lo hemos hecho para que no sean ladrillo para que sea amena divertida y enseñe cosas de la época

Voz 1995 21:07 si hay algo en aquel Madrid que uno uno fuese fascinante el CIS Chicote en esa vagando en esa dirección de Libia de Dominguín Paco

Voz 1677 21:17 a nosotros nos fascinaba más era la mezcla de cosas sabes

Voz 1 21:20 de la mezcla de de de

Voz 6 21:23 datos sociales sin control lo encontraste desata una España en blanco y negro

Voz 1677 21:29 así tan tan tan analfabeta sexualmente con con con ese astro de Hollywood gramos completamente completamente muy experta sexual

Voz 1995 21:42 muy libre las eligiendo las palabras con mucho cuidado psicomotricidad bueno quién gana y quién es esa mujer porque yo creo que conocemos su leyenda conocimos imagen

Voz 1 21:53 pero no sabemos quién generaba grandes

Voz 2 21:55 pues lo que yo más he aprendido de Ava Gardner a es que fue una mujer muy coherente con lo que ella decidió eso es dificilísimo se ha visto desde nuestros tiempos todavía me cuesta creer cómo lo hizo porque ella se fue de Hollywood huyendo literalmente de su marido de la Metro idea los paparazzis eligió España porque no había ni paparazzis ni impuestos

Voz 1995 22:20 en misma Arida vuelve a casa

Voz 2 22:23 además osea que entonces decidir eso con poco más de treinta años me parece un

Voz 1995 22:28 ha de ser muy valiente pero cómo llega a nuestro país como que hace

Voz 2 22:33 pues ella vino a robar en el cincuenta y tres creo que fue vino a rodar Pandora

Voz 3 22:37 en El holandés errante Pandora holandesa errante en Tossa además hay

Voz 2 22:44 si a raíz de eso pues hizo algún viaje por España se enamoró completamente Illa cuando volvió que tenía un par de películas por allí eh vino Se estuvo viviendo en un hotel durante un tiempo es fue amante de Dominguín en ese tiempo ya no volvió nunca más

Voz 1995 22:59 Villa se fue hemos escuchado antes en el lodo que le gustaba mucho los toros se y que tenía una relación especial le gustaba malos torero albergará el nodo no

Voz 1677 23:10 cuenta si eso no lo cuenta pero si hay algo en ella no que ella en realidad los toros los toros no le gustaba tanto le gusta

Voz 2 23:19 los toreros se en digo pedirle matrimonio

Voz 1995 23:22 no

Voz 3 23:22 no no nunca no es fueron

Voz 2 23:25 casi más amantes que novios incluso pero luego nosotros entrevistamos a Lucía Bosé que ellas dos fueron amigas porque el matrimonio de Dominguín y Lucía Bosé fue bastante posterior a la relación de daba hay Dominguín y siempre le decía Lucía que que tú sí que lo has hecho bien que has conseguido casarte con él y tener hijos pero yo no valgo parones para eso decía Ava

Voz 1 23:48 el viaje lucía levantaba la ceja hasta aquí

Voz 3 23:55 de eso según la leyenda Francho o de España o no por Dominguín en la historia con sí Frank Sinatra odiaba a España por Dominguín todos los toreros por Franco que a Francia ETA Frank Sinatra no les gustaba nada Franco ya les daba un poco igual

Voz 1995 24:12 José Madrid árido salvadores donde está la

Voz 3 24:14 esa donde Dominguín cenaba con Ava cuando Frank

Voz 1995 24:18 pero enfadado enfadadísimo buscándola es todavía de esos templos decir salvo que está muy muy cerca a restaurar la radio lleváis más de cinco años trabajando en este proyecto cuando uno llega por fin porque vuestra profesión requiere de esfuerzos muy al al a largo plazo no es que bueno voy a hacer una serie que voy a empezar vivir ahora que voy a ver si alguien la compra el año que viene hacia aquí la voy a producir realmente

Voz 2 24:40 la pasión por lo que está haciendo pues con este proyecto no la verdad es que no porque a era inagotable la información las posibilidades lo que se te ocurre los personajes será tan había tanto universo tanto mundo que qué te tirabas de placer no lo que pasa es que si ya teníamos cierta prisa en que alguien lo comprase para empezar a hacer algo no a producir algo ajeno

Voz 1995 25:05 habrá que ver según una investigación de campo tendría que haber hecho hace pues pues nada habrá que ir a los bares porque los camareros tienen mucha información todavía hay actos si algún caballo de aquella época

Voz 2 25:15 sí hombre nosotros entrevistamos al pianista del Oliver que Pasquet Paco Miranda que que la conoció mucho estuvo en su casa en casa

Voz 3 25:25 Adele una de las entrevistas más curiosa que fue Elena

Voz 17 25:29 el Marisa no Marisa la la

Voz 2 25:33 así Marisa Sant la telefonista una telefonista de internacional que pinchaba la gran sí sí sí que pincha

Voz 1677 25:41 que hay faraónica avala la que comunicaban Sinatra con navaja

Voz 2 25:46 sí sí ese dormía Abba entre las borracheras si el desfase horario se dormía le ponían una cosa que le llamaban La Carraca que era para despertar les

Voz 1995 25:54 a través del sí sí si ves avisa abierto una espita nueva no vamos a entrar ahí pero aquí es que tiene una series el pianista de Loli de gestión

Voz 2 26:03 Alemania sigue la tienes y bueno vamos a hacerlo

Voz 1995 26:06 en hizo una pausa y enseguida seguimos dando de Arde Madrid una nueva serie de Paco León que va a hacer arder la televisión eso está garantías

Voz 25 26:13 no

Voz 1677 27:39 la una orientación

Voz 26 27:41 la desorientación

Voz 13 27:43 la luz que te ilumina para llegar a tierra firme como una señal que te advierte de algo para mí un fondo

Voz 32 29:26 Paco yo yo en la costa sigue los pasos ya Gartner por Madrid pero también sigue los pasos y otra mucha gente

Voz 2 29:34 ha costado

Voz 13 29:36 Ana Mari

Voz 11 29:39 sí con uno

Voz 1995 29:43 poca en la que nuestra folclórica por antonomasia que es una palabra que me encanta antonomasia cantaba esto venga ya no no hay no hay una Barcelona no hay un Bilbao hay muchos Madrid en ocho derivaban mucho más muchos de ellos están ocultos cuando abres esta cuarta descubres universo fascinante

Voz 2 30:14 sí sí hombre eh lo de todo la historia que que cruza entre Ava Gardner y sus criados

Voz 3 30:23 de algún modo un

Voz 2 30:25 plantea todo ese universo de lo que dices tú no de de esas puertas misteriosas que se abren y descubres cosas porque la la confrontación entre que no hay confrontación ellas nos enfrenta nunca pero la que este corte que habéis puesto de Ana Mari donde le preguntas con cuántos hombres te has acostado ella que es una mujer Kato vi virgen por supuesto católica y apostólica en el cruce de de Saba es donde se ve la la las diferencias Si hilarantes maneras de deberes Ton porque

Voz 1995 30:56 habanos te lo pregunta no no

Voz 1677 30:58 no no darle darle mucha lástima dice dice bueno sólo con uno con mi marido me dice soy una mujer decente y de dice yo no soy decente dice usted

Voz 8 31:07 es americano hay una escena hay una escena donde se habla abierta

Voz 1995 31:11 Mente descubren

Voz 8 31:13 que Ava Gardner utiliza el digo mal de afán diafragma eso

Voz 2 31:18 calaron la Metro Goldwyn Mayer cuando se casó con

Voz 8 31:21 con Mickey Rooney para eso se crearon tu empresa sí sí sí sí sí la vida antes no dista de Navidad con Xavi no

Voz 2 31:30 bueno que tenía justificación porque se lo regalaron porque como en ese momento Mickey Rooney era la estrella de la Metro no podían dejar que sirviese como un hombre Se tenía que ver como un niño claro no podía ser padre entonces para evitarlo regalaron el diafragma Ava Gardner

Voz 1995 31:44 esto es tremendo no bueno la si abordan una sexualidad que parece que nuestros padres nuestros abuelos no tenían vida sexual y que las mujeres vivían reprimir a parte de eso también aparecen en la serie pero había otro tipo de gente que vivía su vida con libertad y con alegría y con absoluta displicencia Pacojo

Voz 1677 32:02 sí pocas pocas sobre todo de ya te digo las americanas a lo algunas americana we pero aquí en España era era era curioso eh el analfabetismo sexual ellos explicaba los creado no se explican por qué habano se queda embarazada Sisa cuesta cada día con un hombre yo prácticamente yo no sabía no lo de los preservativos los condones había muy pocos Eva había que buscarlos en alguna farmacia donde se vendían y completamente inmorales claro civil

Voz 2 32:32 en las casas de putas los los preservativos

Voz 1995 32:35 se vendía se vendían en un

Voz 2 32:38 en casas de putas avales compraba en Barcelona en la casita blanca que es una casa que todavía existe que es para

Voz 1995 32:44 Cornet de lo prohibido el austriaco

Voz 8 32:50 cosas dotar a otras comidas otros menos eso Hay y sobre todas las otras por ejemplo la famosa anécdota del hombre que canta esta canción

Voz 33 33:00 entre el hombre y Kimi eh

Voz 1995 33:04 de los cincuenta que el baile llegó a Ava Gardner un tablao que ella no llevaba bien

Voz 8 33:09 pero luego la bota nunca cincuenta que Farid Ball al día siguiente que pagar que le la leyenda fíjate del Fary anda pero eso es verdad si es verdad pero lo que no es verdad es que esa costase Él lo negó hoy dijo no sé de dónde sale ese rumor porque hay un vídeo en You Tube que él cuenta que no se acostó con Ava Gardner que él era taxista en la cogió al salir del hotel

Voz 1677 33:31 no a que salían del pasaporte el si ella

Voz 8 33:35 esta nuestros aquí lo que pasa es lo que sí

Voz 1677 33:37 el no el pasa ponga estaba allí la Gran Vía lo que era de lo que era el Palacio el H ahora

Voz 1 33:44 el pues entonces es puede ser diecisiete si piensa que Madrid

Voz 8 33:50 es muy bueno vale si desvincular abajo parada fallecieron de Industria pero es exactamente dónde dónde dices lo de El Fary volvió al día siguiente del cobro y cobra hoy cobra la la devolvía la ella

Voz 2 34:03 va buscando a un gitano que se había medio ha enamorado no pero que lo el fatídico lo iba buscando esa noche entonces como había teléfono ni móviles ni nada pues se trataba de ir de de local en lo alto de Tablada ha entablado ya las seis de la mañana ya rendida de que no lo había encontrado y borracha como una Cuba El Fary la devolvió al hotel y nadie le pago la la carrera llegó al día siguiente la paz

Voz 1995 34:26 guiaba fue al bautizo del hijo mayor de era la Florence verdad al al segundo seguir

Voz 8 34:32 Antonio Ferrera Antonio Flores fue el bautizo de Antonio

Voz 1995 34:35 los extras que hay que hablar de de nuestra vaga

Voz 34 34:39 que se llama Lola Flores todo en la vida te da una rayita un día y no pasa nada de fuman porros no pasa nada te puede emborrachado hundida te vino tinto te gusta no pasa nada todo se puede la vida no

Voz 8 34:54 el método opaco el método Cuéntame el hablemos

Voz 1677 34:58 sobre todo cuando el metro el método de la explicado la super bien

Voz 1995 35:01 lo logras son pérdidas

Voz 1677 35:04 dice que si al día siguiente pues te tiene este hartado de dormir te meten buen puchero entre pecho y espalda ir de dice lo que no se puede estar es por la mañana los tinto porque se te sale la mujer a las bolsas somos artista no pero el método meto el método se puede o no sabes cómo llevaba Lola Ava Gardner la sin fin la simple así es creaba no tenía método lo tenía fines de todas las sin fin

Voz 1995 35:35 yo eso creo cuesta pensar en ese universo no haciéndolo la flores en el Fary en en Ava Gardner

Voz 1677 35:41 la duquesa de Alba también nosotros nos hemos divertido mucho recreando es es un momento intentando hacerlo lo más lo más auténtico posible pues eso con mezclando a va a Carmen Sevilla con un con la Duquesa de Alba con Lucía Bosé con con Lola Flores

Voz 1995 35:57 claro podemos mencionó aquí muchos nombres déjame que intuyo no más que está en la serie Juan Domingo Perón eran vecinos eran vecinos con su segunda esposa Isabelita Perón eran vecinos de avales

Voz 1 36:10 qué pasó Juan Franco autorizo que seamos

Voz 11 36:16 otra

Voz 18 36:19 acceso ganas Hager no es calientan las horas de la mañana

Voz 1995 36:26 el mundo está a punto de implosión arena misma época en una misma calle

Voz 2 36:30 sus personajes sufrimiento no es que eran vecinos e osea arriba y abajo eran Abad vivía encima de ellos Si las fiestas que hacía día tras día eh

Voz 1995 36:41 yo nunca habíamos al respecto de Perón de madera

Voz 2 36:47 pero sí que la vemos en la Serie B está inventado eh todo no pero vamos que debió ser así

Voz 1677 36:52 pero cuenta una anécdota que fue el el el germen de toda la serie cuando nosotros conocimos es anécdota empezamos a investigar y a crecer pero fuera que cuando en el balcón en la terraza pero un ensayaba los discursos para su vuelta que le gritaba desde arriba le dice a Perón cabrón pero maricón en ese ya te te hace imaginar qué relación tenían de vecinos

Voz 1995 37:19 se va Gines ustedes tener esta imagen de gritando de Bari cuando cuando amigo pero bueno habéis cuidado los detalles son ocho capítulos está grabado en blanco y negro una producción que que tiene una banda sonora de alto copete que decirle sí de alto copete que incluía esta zambra

Voz 35 37:41 eh eh

Voz 36 37:48 eh

Voz 1995 37:52 habrá que era una música muy fiel a un estilo un palo muy de la época

Voz 1 37:56 el flamenco es maravilloso maravilloso

Voz 1677 38:00 esta versión estado de Andhra hace Manolo Caracol es la versión de Rosalía que ha hecho con una zambra más libres sin sin tantos ritmos así solamente con

Voz 2 38:11 también la tenemos en la serie tenemos las dos la versión de Rosalía y la de Manolo Caracol deberíamos abrir el camino que Manolo Caracol el melón

Voz 1995 38:21 porque claro porque además coincide que hay famoso bar Chicote de la Gran Vía dos calles más atrás está los canteros

Voz 8 38:28 que era el tablao que tenían al trato dado Salvador esto

Voz 1995 38:34 donde donde entro Frank Sinatra no estaban comiendo Dominguín bueno pues los canteros tuvo que pasar lo más grande en ese local caras pues tanta Argentina que tuvo que pasar lo más grande

Voz 2 38:45 sí lo que pasa es que nosotros sólo sólo utilizamos los espacios que existen ahora sea lo no hemos recreado nada sólo hemos utilizado los lugares que están prácticamente iguales que en la época

Voz 1677 38:58 el bastante que hay bastantes como Chicote

Voz 2 39:00 el Villa Rosa y el hotel Intercontinental solar solemos porque queríamos espacios naturales y no queríamos falsear nada entonces hemos tocado lo lo que no está hoy en día no

Voz 1995 39:14 una a una segunda parte de la serie con Caracol Caracol tiene unas declaraciones maravillosas que decía para ser cantado flamenco te tiene que gustar lo gallo de pelea carrera

Voz 8 39:26 ahora la carrera el vino de Toro el fumar

Voz 1995 39:30 y al final decía Isabel dejó a Rafael Amargo Caracol que tienen una vida donde apasionante va a ser el próximo todavía que es una hasta el nueve de noviembre e alguna agenda de noviembre el jueves aquí hablando de esto

Voz 8 39:50 tras serias entre el jueves esas Sebastian

Voz 1677 39:52 que lo vamos a pasar entera en el en el festival Tintín en

Voz 2 39:55 era a las ocho capítulos una maratón de cuatro horas de arde Madrid pero acompañados de tres mil personas que está llena ya

Voz 1 40:04 el velódromo haber cabeza ver cómo aguantan porque es verdad que no te espérate

Voz 1995 40:08 por obras complementarios antes depués de tres mil personas en el velódromo de Anoeta viendo los ocho capítulos seguidos desde Madrid queremos muchas

Voz 8 40:20 Ana de ver cómo reacciona la cómo aguantan Publio que

Voz 1995 40:25 ya les fue gustar y nervios bueno tenemos muchas ganas de habéis hecho un trabajo fantástico Paco una vez más eh vida gracias por por entre unos y divertirnos llana esta es tu casa sigue haciendo estas cosa forzoso ahora que has empezado ahí que que tenemos esta relación ya firme y sólida

Voz 8 40:42 lo Caracol que hay que hablar de Madrid una poesía del futuro también ladrido mil doscientos ahí está

Voz 1995 40:49 puedes contar que nosotros Paco Ana un verdadero placer

Voz 8 40:52 hay que esperar hasta el nueve de noviembre adiós taquilla

Voz 1 40:55 no que nada en una esquina Paco León Ana

Voz 6 41:00 está muchísimos de Jesús López hogares

Voz 1995 48:22 llega el fatídico el momento de saludar a porque luego todo el mundo dice que no ya más bien no porque no me lo has el hombre que apostó por que Tiger Woods jamás volvería a ganar un torneo el mismo que le advirtió a Manolo Blahnik que las mujeres jamás usarían esos tacones tan altas tenemos las redes desde lo más sublime hasta lo más rastrero ahí ya se encuentra semejantes ahí es donde me gusta mucho ese término ahí es donde hocico la basura y la hojarasca para encontrar la trufa del chascarrillo surgida de la mente de cualquier internauta reconvertido en crítico porque si hay algo que nos gusta más que comer con los dedos

Voz 1 49:04 esa crítica de criticar muy buenos días editó fundamental venga aquí de pasar un fin de semana largo adicto bailando el chotis con las criticas en Internet Bailar pegados es bailar si sólo te nombre hizo bailar con las críticas que pegan también

Voz 1995 49:22 mires ves y te has enamorado especialmente de alguna crítica

Voz 1871 49:24 sí porque este año se ha creado te diré una etiqueta en Twitter llamada Rage

Voz 1 49:29 no significa clasifica o

Voz 1871 49:31 seña una especie y la gente se ha vuelto un poco loca hacer reseñas de animales que hay Enzo y en otros lugares como si fueran productos que compras

Voz 1 49:38 Internet como por ejemplo hace criticas

Voz 1995 49:40 te animan si coge animales de un zoo de algún sitio

Voz 1871 49:43 hoy hace ir curiosamente han participado en esto museo

Voz 1 49:45 estos acuarios de sobre todo el mundo

Voz 1871 49:48 lo parlante no por ejemplo en un tuit que había una foto de un búho dice la reseña

Voz 1 49:53 se hizo un zoo de EEUU título no de nota de lotes de decepción hará pero es bien estoy bien no te hará y es la foto de un búho ya sabes que lo pueden girar la cabeza así como trescientos sesenta grados casi no bueno pues dice la reseña también sino como la niña de todo

Voz 1871 50:12 pues dice este pequeño y elegante dispositivo es increíble con calidad de sonido Applus sin distorsión cuando lo pones a todo volumen pero los grandes son un poco

Voz 1995 50:20 es que estaba menos aunque

Voz 1871 50:22 parte de arriba gira lo cual es una ventaja

Voz 1 50:26 luego hay otro que sale una foto de un hornillo Rin

Voz 1871 50:28 con el título de No es lo que pedí la reseña dice yo pedí un lote consistente en un pato una nutria y un Castor pero debió de producirse algún accidente extraño en el transporte he hablado con la empresa de transporte dice que no ha habido ningún error vendedor chungo no vuelvo compra

Voz 1995 50:43 esta es la crítica de un hermanitos RIM

Voz 1871 50:46 viene la barrera del pingüino que dice de titular el mejor vestido le doy cuatro estrellas estilo elegante hace unos pasos de baile flipante a veces le encanta la boca Pescao definitivamente funciona mejor

Voz 1995 50:56 el grupo de no sé si me gusta la iniciativa de calificar animales entre dos duros son poco ahorrará no pero tengo claro pero bueno más críticas

Voz 1871 51:05 bueno hay te traigo una una joya que es el te traigo al gerente de la casona de reales es un hotel rural en Asturias que por cierto no tiene ni una crítica mala osea todas críticas excelentes y esto hay que decirlo osea que eso lo pondrá y además tiene una casa de comidas en el hotel rural La Voz de Asturias se hizo eco de sus tuits que están muy trabajados en general yo recomiendo que lo de llama oso Cuervo vulgares en Twitter arroba fue bajo y el tipo lo que hace es poner tuits con diálogos que ha tenido que algunos clientes que van a la casa de comidas

Voz 1995 51:34 son ya los reales que han ido a eso

Voz 1871 51:37 el tipo tiene mucha gracia la verdad en primer lugar empieza diciendo al agua con gas yo la llamo cerveza la para hacer una declaración de intenciones pero reproduce aquí un diálogo dice un turista le dice aquí no hay mucho que ver no hay playas valles montañas prados vacas acantilados buenos restaurantes cabos faros dicen ya ya pero de monumentos hice estoy yo

Voz 1 51:58 ah

Voz 1871 52:00 otro que le dice unas bravas por favor hice las llevo dice del no te hemos pedido esto bueno pero sí estéis unas bravas sí sí pero no es esto dice esto son bravas pero no queríamos salsas queremos unas bravas sin salsas dicen las bravas llevan salsa brava por definición entonces como las llamaría sin salsas y patatas

Voz 1995 52:18 las operadoras de toda la levantó las iras de empatar

Voz 1871 52:22 oye otro como está en un sitio así muy rural la gente a veces piensa que la gente es muy rural porque está en un sitio rural entonces le dice me pones una Coca Cola fría sin hielo con una rodaja de limón crees que serás capaz hombre pues llevo toda la vida preparándome para esto los padres de los hosteleros son los dejan en el monte a los tres años no volvemos hasta que vemos el primer Lobo o echamos

Voz 1995 52:42 cero

Voz 1 52:42 es capaz en fin hay otro que dice aquí tenéis la tortilla de patatas dice de qué está hecha ya no sé qué comentando encontrando pruebas el último hay que está hecho dice e hice

Voz 1871 52:56 hola soy reservamos dos habitaciones en vez de una Nos haríais un descuento del veinte por ciento dice la verdad es que no pero le podemos firmar una servilleta decir que es una es claro

Voz 1 53:05 a llegue aclara entre entre paréntesis

Voz 1871 53:09 tenemos las habitaciones rebajadas con desayuno bufete incluido las vistas espectaculares habitaciones espaciosas y bonitas el entorno es precioso que descuento Nick

Voz 1995 53:16 el niño ha muerto este cuanto por un cubata novata todavía un cubata un cubata hola