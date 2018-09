Hoy por Hoy (25/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 1018 00:08 barcos muy buenos días qué tal buenos días empezado para mañana con la tremenda noticia desde Castellón del asesinato de dos niñas de entre dos y seis años por parte de su padre que había sido denunciado por su pareja en varias ocasiones por violencia machista tenemos ahora otro episodio mortal en este caso en Maracena en Granada la víctima una mujer de treinta y nueve años apuñalada supuestamente por su pareja información de Enrique Árbol

Voz 1 00:30 todo ha ocurrido sobre las diez y media en el domicilio conyugal los vecinos avisaron a la Guardia Civil de que algo anormal estaba sucediendo cuando han llegado los agentes se han encontrado a la mujer en el suelo en medio de un gran charco de sangre junto al presunto agresor que ha sido detenido

Voz 2 00:46 a la Guardia Civil no le consta denuncia previa de

Voz 1 00:48 malos tratos entre la pareja según fuentes del Ayuntamiento de Maracena la víctima tampoco era usuaria del Centro Municipal de la Mujer el Ayuntamiento de este municipio Maracena que señala que ambos serán ya ex pareja ha convocado un minuto de silencio para a mediodía de hoy a las doce y en el Ayuntamiento de Granada capital sea convocado a la una de la tarde una concentración de protesta

Voz 1018 01:08 gracias Enrique recuerden como siempre decimos que el cero dieciséis es el teléfono de información asistencias gratuito no dejan huella no deja huella la factura pero si hay que borrarlo de la terminal de teléfono que se utilizado para efectuar la llamada para esto horas ha convocado una concentración de repulsa frente al Ayuntamiento de Castellón por el doble asesinato de esas dos niñas que les contábamos hace un instante su padre acabó con la vida de las pequeñas antes de poner fin a la suya frente a la sede municipal nuestra compañera Paula ella

Voz 3 01:35 el Ayuntamiento de Castellón está guardando también uno minuto de silencio por el asesinato de Neri aire Martín a manos de su padre las pequeñas tenían entre tres y seis años enlaza matado esta madrugada y después se ha suicidado tirándose desde el sexto piso de la vivienda donde estaba de alquiler fuentes cercanas a la Familia han explicado a los medios de comunicación que estaba separado de su mujer desde hacía un año compartían la custodia de las pequeñas al parecer estaba pasando por problemas económicos que había quedado en paro y hacía unos meses que había dejado la pagar la pensión de a su mujer castellana ha amanecido hoy consternado por este trágico suceso que además el minuto de silencio los colegios han convocado también hasta ahora una concentras

Voz 1018 02:16 hora doce y dos minutos el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska no quiere entrar en polémicas con su compañera de gobierno Dolores Delgado titular de Justicia que en las grabaciones realizadas supuestamente por el ex comisario Villarejo en octubre de dos mil nueve Se refiere a él como maricón

Voz 4 02:33 muy bien eso de Egipto fue un equipo consolidado porque estábamos porque tan consolidado ese temor eso sí extienda bestial quería alguien pues hablando del tema mayo

Voz 5 02:49 por favor hay que queréis quitar el protagonismo a estas mujeres no quita protagonismo de estas mujeres que vuelvo a decir no es hacer el mejor a todos Si prestan un servicio a la sociedad

Voz 1018 03:00 el ministro había participado en un acto con mujeres de la Guardia Civil como se escucha en la grabación dice que el Gobierno es un equipo fuerte consolidado no quiere aclarar si ha hablado ya o no con la ministra que previamente en un desayuno informativo había dicho que sí que ya ha hablado con Marlaska para aclarar este asunto Ike no existe ningún problema personal entre ellos porque son amigos y además no se refería al actual ministro

Voz 6 03:20 eh surgen unas grabaciones en las que no tenemos los audios completos trocitos de audio e solapado o estos pegados el que me conozca saben que eh no se refiere a él Fernando Grande Marlaska es amigo mío desde el año dos mil cuatro que llegó a la Audiencia Nacional es una persona a la que quiero y no no quiero hablar tampoco de mis sentimientos hacia el porque este tema me ha dolido in me ha dolido e mucho

Voz 1018 03:52 el sonido de ese trocito de conversación como dice la ministra difundido hoy por Moncloa punto com recoge el término cuando Delgado pregunta a Baltasar Garzón que asiste a comida puedo contar lo que es ése en referencia a Marlaska entonces el magistrado el entonces magistrado responde sí a lo que ella añade Puig maricón

Voz 7 04:09 a poco lo oculto pero como Alfredo G

Voz 1018 04:25 la ministra comparecerá a petición propia en el Congreso para clarificar este asunto y el PP a través de su portavoz en el Congreso Dolors Montserrat cree que debe dimitir subdelegaciones a primera hora a Televisión Española

Voz 8 04:35 ha mentido tres veces cada día que pasa

Voz 9 04:37 sabemos que la mentira se hace más grande portando el el pueblo español no merece a una ministra que es la notario mayor del Reino que continúa siendo ministra pronto lo que tiene que hacer es dimitir ya el presidente Sánchez con un Gobierno con tres ministros dimitidos tiene que convocar el aeropuerto

Voz 1018 04:55 estaremos en la calle la plaza de Callao de Madrid donde la Plataforma por el blindaje de las pensiones continúa recogiendo firmas para ya

Voz 8 05:00 el Congreso una iniciativa popular que exija la red

Voz 1018 05:02 valorización automática según el Índice de Precios al Consumo sus promotores aseguran que cuentan ya con un millón y medio de respaldos Rafa Bernardo

Voz 2 05:10 aunque lleva cinco años recogiendo firmas de todos los colectivos para proteger constitucionalmente las pensiones la mesa estatal por el blindaje de las pensiones quiere que en el acto de hoy se centre la atención en las mujeres que tienen pensiones más bajas a consecuencia de la brecha salarial de las peores condiciones de trabajo que sufren Sara García es portavoz de la mesa

Voz 10 05:26 a través este acto de recogida de firmas por el blindaje también queremos focaliza en el problema de las mujeres de cara a tener una pensión digna ya asegurada y que no dependan poco pues de las políticas concretas de cada gobierno sino que esté recogido en la Carta Magna como un derecho fundamental

Voz 2 05:41 con actos como el de hoy la organización aspira a contar para el cuatro de octubre con dos millones de firmas ese día quieren llevar todas las y los que tengan recogidas al Defensor del Pueblo

Voz 1018 05:50 aquí todavía con Carlos Cala Isabel Quintana las solicitudes

Voz 0325 05:52 así lo han subido un ochenta y cinco por ciento en España durante el segundo trimestre del año en comparación con el trimestre anterior son datos de Eurostat que sitúa a España como el país europeo con el aumento más pronunciado y el cuarto en solicitudes por detrás de Alemania Frank

Voz 0824 06:05 si crece el tribunal belga que tramita la demanda de Push the money los exconsellers huidos contra Llarena decidirá en seis semanas si es competente para juzgar el caso además asignado a tres magistrados al proceso como había solicitado la defensa de España registró dos mil quinientos cuarenta y nueve condenas por delitos sexuales en dos mil diecisiete y entre ellas doscientos sesenta y nueve cometidas por menores según el INE el número de penas impuestas por cualquier tipo de delitos aumentó un cinco por ciento el año pasado tanto entre adultos como entre menores empieza de la sexta jornada de Liga la primera entre semana de la temporada a las ocho de la tarde español Éibar a las nueve Real Sociedad Rayo y a las diez Atlético de Madrid Huesca en baloncesto mundial femenino hoy España Bélgica en busca del liderazgo del grupo

Voz 1018 06:43 pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora seguimos gracias suegro

Voz 1995 06:47 verde con Toni Garrido hace un rato al comienzo del programa estamos hablando de Bergman vale pero qué tal con sus vecinos bien o hablamos lo que les vamos a contar a continuación tiene que ver con el siglo XXI con una nueva manera de relacionarse con el mundo y también con sus vecinos con una aplicación

Voz 8 07:19 hola

Voz 11 07:20 Toni si para aplicar una a una para hablar de los vecinos y con los vecinos pero

Voz 8 07:27 cuéntanos cuándo buenas la aplicación llaman next door aterrizó en España el jueves pasado es una red social cerrada para vecinos la diferencia con las demás es que aquí tienes que dar tu nombre real tu dirección real la puerta alguna vez ha necesitado una escalera

Voz 0824 07:45 correr la voz porque se ha perdido tu perro Jos saber cuando se acaban las obras de la calle de tu barrio nuestras vecinas pueden ayudarnos de muchas maneras pero hoy en día muchos no conocen a sus vecinos

Voz 8 07:57 ante en contacto bueno es totalmente gratis si se trata de intercambiar consejos no con tus vecinos según el fundador de la App en Irak dolía el noventa por ciento de los barrios en Estados Unidos ya están en éxito que el noventa por ciento pero no es la única aplicación que existen muchas más en Gran Canaria surgió una que se llama Mi plaza desde Alemania llega otra que se llama tienes sal la gente la gusta pues para pedir que los recomienden un buen fontanero para contar que se han abierto que han abierto donde se come bien para buscar canguro esas cosas que normalmente se le piden a los vecinos

Voz 1995 08:34 teoría en la práctica apuesta que se usa más para quejarse de ruidos de Caca

Voz 8 08:39 Momo conocéis la mente humana es tanto es así que lo bonito de la razón por la que queremos hablar de esto es que en door ha generado una cuenta de Twitter que tiene más seguidores que la propia cuenta seguidor se llama Best Of next door lo mejor de Next Door capturas de pantalla de las cosas que pone la gente sostiene

Voz 1995 08:57 las acciones de gente criticando a sus vecinos que

Voz 0824 09:00 sí es el tema

Voz 8 09:02 pues allá os cuento cosas de este texto es una especie de museo online de pacíficos parados introducen cada rareza con mientras en Colorado mientras en Arizona vamos a ver organizan patrullas de vigilancia nocturna foros de cotilleo de disputa ideológica lo que toda la vida ha sido una portería pero online

Voz 1995 09:25 pero que darnos Vera una vecina

Voz 8 09:27 mañana esta mañana a mi marido se ha encontrado un periquito muerto en el jardín si se ha perdido el periquito no lo busques más no

Voz 12 09:33 va a volver pero es decirlo no estuviera un árbol existe pero

Voz 8 09:42 otro señor se apunta a la Ready proclama me llama Robert y llevo viviendo en el barrio desde mil novecientos noventa y la primera respuesta que recibes una vez conocía un Robert que era imbécil seguro que tú también lo eres

Voz 12 09:54 bienvenido bienvenido al barrio vecino os hay más ejemplos dice

Voz 8 09:57 para la señora del Nissan blanco que el viernes por la noche arrojó cuatro bolsas de basura grandes y varias pequeñas en los cubos de nuestra comunidad hemos revisado su basura y encontrado varias facturas hemos registrado sus datos personales y podemos costear los on line para que todos los vean disfruta de las jornadas que tiene por delante recuperando su identidad esto le pasará a cualquiera que arroje basura ilegalmente en nuestra Comunidad

Voz 1995 10:18 jolines muy en serio pero son cosas que la gente siga revelando sus datos rotundamente porque están dando mucha información

Voz 8 10:26 desde luego más ejemplos mientras en Boston un vecino pregunta a todos los que recibieron la llamada el sábado pasado de que no saliéramos de nuestra casa porque estaba viendo un atraco en la farmacia podemos al soldado no mientras tanto en un barrio llamado Round Rock pues hay espacio para la ironía uno dice me encantaría poner en poner un cartel en mi jardín a favor de y senador Cruz alguien sabe dónde encargarlos contestan sí hombre pide sólo a Jim Crow que él tiene Jim Crow es sinónimo de racista blanco el otro no coge la directa pregunta dónde vive el señor creo el edil en la calle segregación que no te has visto del navegador no pero este es mi preferido estoy de que ver con la Wii Fit que demuestra que next door lo definen como un Twitter para bien José posiblemente uno posea la lista de redes wifi que hay en su barrio en las que le llegan a su casa no todas tienen hombres normales en plan Doble V en la noventa y dos familias ni hay una que se llama pincha en esta mamá las madres del barrio por favor cambia la mi madre está muy confundida y mucha madre con problemas informáticos una pide ayuda porque su impresora no para de imprimir porno y le preocupa sobre todo porque para echar sal en la herida esto gasta muchísima tintas y otra monta un mercadillo con toda la ropa de su ya ex marido con el cartel como él no pudo evitar quitarse los pantalones ahora son tuyos nuestro amor

Voz 13 11:54 su padre pantalones mas tantas está el de toda la ropa y todo lo que toca

Voz 0824 11:59 su ex marido desde el sofá escudo tocó el lema de la aplicación de este club empieza a cuenta de los vecinos hablan entre ellos

Voz 1995 12:12 pero a la relación de lo bueno empieza ahí

Voz 8 12:15 lo mejor empieza cuando los vecinos juega de Internet para que todo

Voz 1995 12:19 pero bueno son aplicaciones dado nuestro modelo de vida en el que íbamos pues una aplicación que conecta a los vecinos en teoría para bien a que nos presten como siempre pero ya sabéis que el ser humano pues muchísimas gracias minutos una hora menos en Canarias

Voz 1995 17:10 y antes de despedirnos no sabemos algunas preguntas dónde creen que habrá más tensión cuando los políticos conozcan los datos del CIS pudo en el grupo interno de ministros de Whatsapp Facebook afirma perder un millón de euros en España es normal que una compañía que afirma ganar quince mil millones de dólares en el mundo en nuestro país la renta les salga a devolver la subida del uno coma cinco por ciento de la dotación a la Casa Real es un buen ejemplo de una familia real en España la ONU fija en el año dos mil treinta la fecha en la que de esa desaparecerán los Knicks los jóvenes que ni estudian ni trabajan será porque para entonces seguirán sin trabajar ni estudiar pero ya no será jóvenes la temporalidad del impuesto a la banca que propone Podemos para recuperar el dinero del rescate es la mejor forma que tiene podemos de rescatar se electoralmente sección de pagar a un padre la pensión de su hija después de tres años sin aprobar el Bachillerato no deberían eximir Nos de políticos incapaces de aprobar en el CIS datos que conoceremos en unos minutos

Voz 4 18:15 el llano no hago más preguntas nos va el monto de dejar de preguntar tanto si bordillos hago una dos pero para qué más

Voz 1995 18:24 preguntando a cosas dejó en la viene gente a esta mesa y venga a preguntas venga llaman en Qatar es más mañana no voy a preguntar volvemos a las seis de la mañana sí pero no no haremos residentes