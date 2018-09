Hoy por Hoy (26/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias Castellón enmudecido y las campanas repicando el crimen machista que ha acabado con la vida de dos niñas de tres y seis años las Matos su padre y después se suicidó a la madre le habían denegado dos veces una orden de alejamiento fue el primer caso de un martes negro en Bilbao

Voz 1275 00:50 a un hombre degolló a su mujer en presencia de sus

Voz 1727 00:52 dos hijas pequeñas también aquí había una denuncia por malos tratos en Granada otro hombre mató a su expareja de treinta y nueve años apuñaladas ella había pedido ayuda al Instituto Andaluz de la Mujer todo en menos de veinticuatro horas a las tres mujeres habían pedido ayuda como digo dos de ellas habían denunciado y una había acudido a los servicios sociales la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo anoche en Hora veinticinco

Voz 3 01:17 se aplicaron afrontar todo esto porque está el ambiente es una cultura estructural discriminatoria hay violenta contra las mujeres y por eso hace falta que sea Mon valientes le falta revisar también la patria potestad y la custodia son niños no pueden correr Eco con compadres que son maltratadores

Voz 1727 01:36 el pacto contra la violencia de género ya incluye evaluar también el riesgo que corren los menores de padres con denuncias de maltrato pero pero falta formación de policías y jueces y faltan forenses especializados hoy es miércoles veintiséis de septiembre Pedro Sánchez le ha dicho a los periodistas españoles en Nueva York que no hay crisis de Gobierno a la vista osea que no sale la ministra Delgado reprobada anoche en el Senado por la mayoría absoluta del PP Sánchez en público

Voz 5 02:10 hay fintas a lo mejor las el

Voz 6 02:16 la crítica en el éxito

Voz 1727 02:19 Sánchez aseguró que su Gobierno es fuerte y que aguantará hasta el año dos mil veinte la reprobación de la ministra Delgado había transcurrido en un clima muy bronco y muy crispado

Voz 7 02:30 mire yo no lo voy a preguntar qué concepto tiene usted de maricón

Voz 1934 02:33 lo que sí le puedo decir es que todas las asociaciones

Voz 7 02:35 de TBI le están pidiendo la dimisión

Voz 1934 02:38 a ya así tiene algo de dignidad dimita ya

Voz 1727 02:41 delgado no entró al trapo y recordó las injerencias populares en la justicia

Voz 1934 02:45 lo que no puede hacer bajo ningún concepto es intentar interferir en el Poder Judicial como ustedes han hecho clip padres han tenido PCR probado o Ewing y inspiró de Justicia fiscal general del Estado

Voz 8 03:00 a ustedes

Voz 1727 03:03 eso decía la ministra en los pasillos del Congreso también le pidió la dimisión Pablo Iglesias el Ejecutivo de momento habla de cacería política hay cierra filas entorno

Voz 9 03:12 la delegada

Voz 10 03:14 allí la reunión bilateral gobiernos central Gobierno

Voz 5 03:17 Alain ha desbloqueado mil quinientos millones de euros para Cataluña en asuntos sentenciados a su favor o que estaban dormidos porque los dos gobiernos Aimar Bretos buenos días

Voz 5 03:34 importan esto sí pero ahora

Voz 0027 03:37 tienes que no ha aclarado si el acuerdo facilitará su apoyo a los Presupuestos Generales Hacienda lo desvincula completamente de este debate la Generalitat envía hoy a Madrid a un técnico para participar en una comisión sobre financiación con el resto de autonomías después de años de uso

Voz 5 03:49 en confía en Marruecos la policía ha detenido a tres

Voz 1727 03:52 españoles por organizar la salida de pateras clandestinas hacia nuestro país

Voz 0027 03:56 dos de ellos tripulada en una embarcación con una veintena de inmigrantes a bordo la Marina marroquí ha disparado contra esa patera matando a una mujer de veintidós años otras tres personas están heridas

Voz 1727 04:06 y escuche en este momento ocurrido ayer en la Asamblea de la ONU el público echándose reír cuando Donald Trump decía que su administración había conseguido en dos años más que ninguna otra en la historia

Voz 5 04:18 es sí

Voz 11 04:30 mhm técnicamente era me esperaba esta reacción pero no pasa nada esto decía con sorna el presidente de Estados Unidos

Voz 1727 04:53 hoy el líder del Partido Jeremy Corbijn que era reacio a esa posibilidad dice ahora que respetará el voto popular y una cosa más aquí en España pública Vijay ofrecen hoy viajes gratis como protesta por el decreto pro taxi del Gobierno esa prueba Aimar este viernes en Consejo de Ministro

Voz 0027 05:09 lo que pretende limitar las licencias súbete EC en Madrid estos coches Haifa iban a tomar la Castellana o eso pretenden como hicieron los taxistas en verano y a la manifestación acuden los sindicatos

Voz 1727 05:23 en los deportes la selección española perdió ayer su primer partido en el Mundial de baloncesto femenino para Antonio San Pedro buenos días buenos días Pepa

Voz 1161 05:31 setenta y dos sesenta y tres con Bélgica y cada segunda de grupo evita así a las estadounidenses hasta una hipotética final pero tendrá que disputar ahora una ronda más la de octavos esta noche será desde las nueve ante la selección de Senegal el seleccionador Lucas Mondelo pese a que se evita a Estados Unidos se suma una ronda más a no fallar

Voz 12 05:46 ahora ya nos hemos quedado sin el comodín del público ahora ya tenemos que ganar socios y cada partido que juguemos

Voz 0456 05:52 si superan a Senegal Se me dirían en cuartos

Voz 1161 05:54 invicta Canadá y en unas posibles semifinales a la también invicta selección de Australia

Voz 1727 06:01 detalles del tiempo con Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:03 buenos días tiempo soleado pero también chubascos durante la mañana en el Mediterráneo algunos intensos en la Comunidad Valenciana sur de Mallorca y en las islas de Ibiza y Formentera lloviznas en el centro de la península pero como decíamos igualmente mucho sol viviendo durante la tarde en cualquier punto de montaña del centro y sur de la península se formarán tormentas que pueden descargar con mucha intensidad e ir acompañadas de fuertes rachas de viento y viento fuerte del norte en el

Voz 5 06:27 País Vasco y sobre todo del Levante en el medita

Voz 0978 06:29 año con olas que pueden superar en muchos puntos los dos metros de altura

Voz 13 06:34 es un tesoro tener varias lenguas castellano con lo cual es una grandísima enorme que podamos comprender no es todo se ha sido más y luego además tenemos la suerte otros de poder comunicarnos en otros idiomas que nos aportan mucha más resistencia muy bonito pueblo hacerlas lengua no

Voz 8 06:49 es fácil idéntico

Voz 14 06:52 la lengua conocer la permite acceder a los niveles de Cultura importantísimos como la literatura como las adicciones canciones populares es decir contribuyen enormemente a la formación del pensamiento tanto de adultos como de niños

Voz 16 07:19 hoy es veintiséis de septiembre es el Día Europeo de las Lenguas poco más se puede añadir al argumento central de conocer cuantas más mejor

Voz 1727 07:29 Danny De la Fuente buenos días buenos días Pepa nuestro políglota favorito Hani ver esta mañana nos vamos a sumar al homenaje al homenaje las lenguas acompañados de otro políglota

Voz 0456 07:39 uno de verdad Gabriel Cabrera que sabe casi una decena de lenguas es intérprete en el Servicio uno uno dos ICO informar también otros ciento ochenta y seis interpretes de decenas de lenguas vamos a hablar con él a partir de las diez de las nueve en Canarias después de haber despedido a nuestra mesa de análisis hoy con Cristina Monge Luis Alegre y Teodoro León Gross una hora después buscamos en la corrupción

Voz 1934 08:01 que a ustedes les va el tema este de la corrupción por delante

Voz 0456 08:05 Nos va Toni Garrido sigue de cerca todas las novedades que se están presentando en el Festival de San Sebastián y queremos hablarles hoy de una de las películas del año de las cloacas de la película

Voz 17 08:14 el Reino que el notario mayor del Reino de España que la notaria mayor del reino hayan pillado mintiendo de una forma tan descarada creemos que justifica sobradamente que no siga un minuto más como ministra

Voz 0456 08:25 la película habla de verdad la dirige Rodrigo Sorolla oyen la protagoniza Antonio de la Torre con los dos vamos a hablar antes de saludar a los Garzón sin a María y a Baltasar Garzón buenos días a todos nadie

Voz 18 08:48 cómo

Voz 1 08:51 el Kiel

Voz 5 08:53 nadie va a impedir tampoco que hoy escuchemos sus reflexiones sobre la tormenta política que rodea la ministra de Justicia Dolores Delgado dijo que la violencia machista deja cuatro víctimas mortales en veinticuatro horas

Voz 0456 09:07 así que habremos las líneas para que manden sus mensajes de condena sus reflexiones al nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y al whatsapp al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis y les vamos a preguntar también por homeopatía hoy que les vamos a contar

Voz 0027 09:20 en unos minutos que la Universidad de Valencia retira tres

Voz 0456 09:23 cursos sobre pseudo terapias médicas los consumidores reivindican su uso y su libre elección los médicos y científicos advertían por carta a Sanidad de que matan pueden debatir en el nueve uno cinco dos dos uno

Voz 11 09:35 estoy sesenta y seis tres ocho XXXI treinta

Voz 0027 09:38 cuatro sesenta y seis

Voz 8 09:40 sí

Voz 1727 09:41 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias Aimar

Voz 0027 09:44 ya al frente de la técnica están hoy Ángel Cabrera Elena Sánchez y Roberto Mahan de la producción Rafa Muñiz Jordi Fábrega

Voz 8 11:57 para mí un faro es una inspiración absoluta de la soledad yo describiría un faro como una luz que usarlo es un pañuelo de luz que despide al sol que se ha ido la luz para los navegantes para orientarles que que hay un peligro inminente soy Mara Torres si descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas a las quedan cinco días en punto de dónde vas a caer seguro el Faro

Voz 1125 12:26 con Mara Torres Cadena Ser

Voz 8 12:32 en la Cadena Ser

Voz 0027 12:40 en todos los crímenes machistas de las últimas veinticuatro horas cuatro en total en todos la mujer había pedido ayuda frente a su maltratador bien presentando denuncia bien acudiendo a los Servicios Sociales pero ni una cosa ni otra les valió para evitar que sus parejas sus dos ex parejas las terminaran matando a ellas o a sus hijos hay buenos días

Voz 1586 12:59 buenos días el primero ha sido un crimen doble en Castellón Nerea y Martina de tres y seis años han sido asesinadas presuntamente a manos de su padre las acuchilló mientras dormían y después se suicidó tirándose por la ventana de casa había dos denuncias por amenazas agresiones que se archivaron el juez denegó la orden de protección que pidió a la madre para para las niñas el Ayuntamiento de Castellón se ha concentrado contra la violencia hay en recuerdo de las pequeñas

Voz 5 13:22 y así reaccionan los vecinos la separación no fue muy buena lo tenía que haber llegado a ver yo no quiero que se quita la vida Él tampoco pero no le quitara

Voz 1586 13:33 en Bilbao ama Get de veinticinco años su pareja presuntamente la degollado en presencia de las dos hijas que tenían en común había presentado una denuncia por violencia de género en la Policía Local la Ertzaintza ya detenido a su presunto agresor la mujer era de Senegal están conmocionados por el crimen tanto sus familiares como sus amigos

Voz 8 13:50 ella creo

Voz 5 13:53 escualo Edano en ese mismo año en el que él sí fue en África casamos con ella lo va a atraer

Voz 11 14:00 las niñas la amor contenía cuatro años creo largo pequeñas tenebroso años creo dos años justo

Voz 1586 14:06 en Macarena en Granada han matado a Nuria de treinta y nueve años su marido llegó al hijo de ambos de diez años al colegio volvió a casa hay según la investigación la apuñaló sólo unas horas antes la víctima había recibido la sentencia del acuerdo de separación iniciado hace dos años decide divorciarse porque su marido la maltrataba sobre todo maltrato psicológico Nuria había acudido al Instituto de la Mujer para contar que estaba pasando por un divorcio muy conflictivo

Voz 11 14:29 y eso es lo que se escuchaba y Macarena Granada y la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en Hora Veinticinco ha condenado los crímenes y ha subrayado la importancia de que crean a las mujeres cuando denunciando

Voz 3 14:38 hace falta que haya un operador jurídico un juego una jueza el Ministerio Fiscal que tienen Rahman que ese peligro existe y sobre todo que es en que acepten lo que las mujeres Thyssen cuando van a demandar en necesario que es el asesino

Voz 0027 14:53 en este último a tuvo lugar en Maracena provincia de Granada en las últimas horas ha muerto una de las ocupantes de la patera contra la que disparó la Marina marroquí con fuego real la versión oficial dice que como la patera no atendía a sus órdenes de que parara se vieron obligados a disparar eso es lo que dicen los policías marroquís esperar a una patera repleta de gente una chica murió y otras tres personas están heridas corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 23 15:15 las autoridades locales aludieron en un comunicado que se vieron obligadas a disparar contra una lancha de goma rápida con veinte personas migrantes por no cumplir con las advertencias de la Marina Real la embarcación conducida por un español estaba sospechosamente en aguas marroquíes iba a migrantes ilegales a bordo de nacionalidad todos marroquí según datos ofrecidos por la policía al canal de televisión dos EM las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional en Castillejos donde la televisión marroquí indicó que entre ellos una mujer sucumbió a sus heridas en el hospital Se trata de una de ni de veintidós años otras dos víctimas también son de Tetuán y la cuarta de Alhucemas se encuentra en estado crítico con el brazo amputado ya ha sido trasladada a Rabat el piloto que salido intacto ya está arrestado este mismo martes otros tres españoles fueron detenidos también en Marruecos por operar en dos redes de inmigración clandestina de organizar la salida de pateras hacia España

Voz 0027 16:08 no es habitual la detenciones ciudadanos españoles vinculados supuestamente vinculados a estas mafias pero ayer Marruecos detuvo a tres

Voz 11 16:20 seis y dieciséis de la mañana cinco y dieciséis en Canarias a dice Pedro Sánchez

Voz 0027 16:27 la madrugada lo ha dicho en Nueva York que él tiene un gobierno fuerte con un apoyo parlamentario fuerte que piensa terminar la legislatura sin elecciones antes de dos mil veinte palabras de Sánchez en plenas turbulencias por la situación de su ministra de Justicia Dolores Delgado asediada ahora por los contactos que tuvo en su día con el ex comisario Villarejo de hecho después de ese foro en Nueva York Sánchez se ha reunido con los periodistas fuera de micrófono les ha dicho que no va a dejar caer a Delgado que no habrá cambios en el Gobierno y que a ver si ya no va a poder comer con nadie en este país en referencia a las comidas con Villarejo a las que asistió Delgado ha admitido Sánchez que la presión está haciendo fuerte de hecho ayer el principal socio parlamentario de del Gobierno del PSOE que es Podemos dio el paso de pedir la dimisión del delegado cuando horas antes había dicho el propio Podemos que esperaría a escuchar las explicaciones parlamentarias de la ministra Carolina Gómez buenas ideas

Voz 0011 17:16 buenos días por la mañana la ministra decía que las grabaciones estaban manipuladas trocitos de audio

Voz 1934 17:22 eh solapado pues todos pegado dinero

Voz 0011 17:25 va que esos encuentros con Villarejo hubieran interferido en su labor como fiscal Linares mi honorabilidad explicaciones que al líder de Podemos le parecieron insuficientes

Voz 8 17:33 alguien que se reúne de manera Fable con personas que de la basura de las cloacas de interior en nuestro país debe alejarse de la vida política

Voz 0011 17:41 la dimisión le levedad también la portavoz del PP

Voz 1586 17:44 Serrat la ministra que ha mentido a todos los españoles que cada minuto que pasa la mentira es más grande y por tanto su único camino es dimitir

Voz 0011 17:51 por la tarde el Senado votaba su reprobación con la mayoría absoluta del PP y los ministros la defendían en los pasillos

Voz 1727 17:57 totalmente se va a mantener una magnífica ministra hay una gran pero

Voz 11 18:01 el Gobierno mantiene tiene confianza plena en la ministra y el aludido Grande-Marlaska quitaba hierro al asunto

Voz 5 18:08 no hombre que no vuelvo a decir vuelvo a decir que lo importante no son las palabras sino los hechos

Voz 0011 18:13 dentro del Hemiciclo se dieron un abrazo afectuoso que han recogido los fotógrafos

Voz 0027 18:17 el Gobierno central se ha comprometido a pagar a Cataluña mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones de euros en los próximos cuatro años Hacienda insiste en que no son concesiones nuevas sino dinero ya pactado en el pasado que se debía incluso por sentencias judiciales y que estaba pendiente de ejecutar desvinculan en cualquier caso de de el debate sobre el apoyo de los independentistas a los pies supuestos generales del Estado que allí en Cataluña Manuel Valls el ex primer ministro francés ha presentado ya oficialmente su candidatura a la alcaldía de Barcelona se ha presentado como un hombre de izquierdas eso ha dicho aunque ha reconocido también que por ahora sólo ciudadanos le ha mostrado el apoyo a esta plataforma transversal con la que pretende concurrir a las elecciones municipales de mayo Frederic Vincent bon día

Voz 0706 18:57 buenos días Baixa comprometido a dimitir la semana que viene de todos sus cargos políticos en Francia para empezar esta nueva etapa

Voz 24 19:02 muy se al próximo alcalde de Barcelona Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona

Voz 0706 19:10 conferencia de Valls en el Centro de Cultura Contemporánea donde aseguró que Barcelona dijo está deteriorada con problemas de vivienda o inseguridad Iker necesita un liderazgo nuevo

Voz 24 19:19 Ciutat Strawberry sumida en una dinámica perdedora

Voz 0706 19:22 la ciudad está en una dinámica perdedora que tenemos que cambiar aseguró Valls que también se refirió al independentismo para decir que quiere convertir a Barcelona en la capital de un Estado imaginario Albert Rivera Inés Arrimadas ya han aplaudido la decisión del ex primer ministro francés

Voz 0027 19:36 la administradora única de Radio Televisión Española Rosa María Mateo ha protagonizado esta noche este martes una defensa encendida de la independencia de la radio y tele públicas frente a las ansias de control y manipulación de los partidos políticos se lo reprochó Rosa María Mateo a la cara a los diputados en las pero en la comisión de control del Congreso Rafa Muñoz buenos días buenos días han sido cuatro horas de comparecencia en las que Rosa María Mateo ha defendido la independencia del ente público

Voz 1435 20:01 creo en la independencia no toleró que nadie me dé órdenes no luto tolerado desde que tenía catorce años no soy pode emita no es el socialista no soy nada soy una ciudadana que tiene unas creencias determinadas hizo que todo una ciudadana que cree en la libertad de los seres humanos

Voz 0456 20:16 a los diputados este mensaje cuando estaban

Voz 1435 20:19 en casa veía la televisión les veía ustedes discutir en sede parlamentaria tengo que decirles que me ha avergonzado a un poco

Voz 0027 20:25 ya los del PP tengo que decirles seño

Voz 1435 20:28 días que dedazo puede el señor Sánchez al que sólo votaron ustedes para que fuera director de la Corporación Radiotelevisión Española

Voz 0027 20:36 Mateo ha sustituido a uno de cada seis cargos directivos ya ha reconocido que el área que más cambios ha sufrido ha sido la de los informativos

Voz 1435 20:42 yo creo que a todos ustedes perdóneme les importa muy poco la televisión pública sólo les importa cuando la pueden controlar

Voz 0027 20:49 rtve es un juguete con el que no puede manipular ha zanjado la administradora Un juez procesa a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruíz Huerta por haber acusado a la policía de torturar a los detenidos en los calabozos ella dijo eso hace cuatro años cuando ejercía de abogada ir ahora que ha recibido la denuncia de las asociaciones policiales y un juez la procesado por ello Alberto Pozas

Voz 0055 21:11 Lorena Ruíz Huerta portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid entonces abogada del turno de oficio dijo esto en dos mil catorce en La Sexta

Voz 25 21:18 es una acusación que yo recibo de todos no me atreveré a dar un porcentaje pero rozaría el noventa porción de los clientes que yo asisto como letrada

Voz 0055 21:27 afirmaba que sus defendidos denunciaban maltrato policial varios sindicatos policiales denunciaron a Ruíz Huerta cuatro años después la Audiencia de Madrid ha confirmado su procesamiento y el caso está las puertas de juicio ella alega estar protegida por la libertad de expresión y explica en sus recursos que en ningún caso dijo que todos los policías maltrata en a todos los arrestados otro juez ya decidió archivar el caso hace años sin que nadie por ahora haya planteado la posibilidad de que el caso deba llevarse en el Tribunal Superior por Sophos

Voz 0027 21:53 miento los eurodiputados podrán seguir gastando sus dietas sin que los periodistas puedan conocer a que decidan ese dinero el Tribunal General de la Unión Europea da la razón al Parlamento Europeo que se niega a informar de que hacen los eurodiputados con las cantidades que reciben por dietas diarias o por gastos de viaje Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 22:12 el gastar sin justificar para evitar difundir datos privados y personales Ésta es la posición del Tribunal de Luxemburgo tribunal europeo que ha zanjado a favor de la privacidad contra la demanda de acceso a la información que transparencia formulada por un grupo de periodistas internacionales que quería saber como gasta van los eurodiputados sus dietas los gastos de representación o el dinero para gestión de las oficinas estamos hablando de miles de euros cada mes casi tantos como el sueldo declarado de un eurodiputado siete mil euros aproximados en función de las dietas mensuales que recibe cada eurodiputado que de momento seguirán siendo Pacos porque el Tribunal Europeo de Luxemburgo como hace algunos años el Tribunal Constitucional

Voz 11 23:01 el alemán han decretado que no hay que detallar los ni en público ni en privado

Voz 0027 23:13 hace unos días la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción señalaba la nueva droga del siglo XXI el móvil un estudio e insistía en que uno de cada dos jóvenes es adicto al móvil está enganchado o les quita horas de sueño cómo remediar los buenos las familias de alumnos de la escuela pública advierten de que prohibirlo en los colegios como plantea el Gobierno siguiendo los pasos de Francia no es la solución la Molina la Confederación de Padres de la escuela pública

Voz 0011 23:37 marca distancias con la ministra de Educación Isabel Celaá que hace unas semanas se mostró dispuesta a estudiar prohibir los móviles en las escuelas como ha hecho recientemente Francia

Voz 1586 23:45 en CEAPA creen sin embargo que dar la espalda a las nuevas

Voz 0011 23:48 tecnologías no es la solución Letizia cardenales su presidenta

Voz 1934 23:51 los educar a nuestros hijos e hijas para que hagan un uso responsable de las nuevas tecnologías en este caso los teléfonos móviles nuestra solución iría encaminada a que sea el consejo escolar de cada centro el que de manera consensuada llega a un acuerdo para delimitar o permitir en algunos momentos lugares el uso del teléfono móvil

Voz 0011 24:11 algunos consejeros autonómicos como los de Cataluña y País Vasco también han apostado por esta solución que sea cada centro educativo el que decida dentro de su autonomía cómo cuándo y dónde se pueden usar los móviles

Voz 8 24:23 de postes

Voz 26 24:27 en Hoy por hoy la selección

Voz 0027 24:30 española de baloncesto perdió anoche con Bélgica su primer partido en el Mundial Sampe buenos días

Voz 1161 24:34 buenos días Aimar tenía que perder por ocho o más puntos para acabar segunda de grupo y lo hizo por nueve setenta y dos sesenta y tres primera derrota que tiene premio pero también castigo el premios evitar a Estados Unidos está una posible final ya que las elecciones en marcha por el otro lado del cuadro pero con la derrotada en vez de pasar directas a los cuartos y descansar hasta el viernes tendrán que disputar esta noche desde las nueve de la ronda de octavos ante la selección de Senegal ya no se puede perder es una auténtica final Lucas Mondelo en El Larguero

Voz 12 24:57 mañana jugamos una final sin casi descansó el escolta Senegal que equiparable y el equipo está tocado física ahí opcionalmente lógicamente entonces ahora estoy es historia hay que aprender de poderes intentar recuperar al equipo

Voz 1161 25:11 será una paliza física pero les preocupa más lo anímico

Voz 12 25:14 es más fácil recuperar un equipo físicamente que emocionalmente emocional porque el vamos a sumar mañana las portadas sí pues son jugadoras acostumbradas a ganar jugadoras muy competitivas si están tocadas sería la hubiera tocadas lo que pasa que ahora hablaremos una catarsis como era haremos lo mejor posible descansar para que el estrés baje

Voz 0027 25:35 el camino hasta la final tampoco es fácil Si superan

Voz 1161 25:37 a Senegal a esas en cuartos el rival sería la selección de Canadá invicta en el campeonato y ante las posibles semifinales ante la también invicta selección de Austria Alia a los otros partidos de octavos de hoy por nuestro lado el cuadro China Japón por el otro Francia Turquía y Nigeria Grecia en cuanto al fútbol ayer se iniciaron la jornada seis en primera división tres partidos protagonismo además para el bar por su presencia o ausencia victoria del Espanyol uno cero sobre el Eibar en una jugada protestada por los visitantes sobre el bar los dos técnicos Rubi y Mendilibar

Voz 6 26:01 la reduce muchísimo la polémica la cantidad de jugadas que va dejando atrás y que hace que no haya polémica es

Voz 1275 26:06 mucho mayor que si no estuviera Alvar para mí es un acierto total

Voz 6 26:09 desde el inicio pensado lo mismo lo cambio

Voz 11 26:11 me piden usados en principio los cuando hay que revisar cuando hay que revisar empate a dos en el Real Sociedad Rayo

Voz 1161 26:18 Trulli se queja de que no se consultas en el gol del empate del radio donde sufrió una falta previa en ese momento sabía lo que había sucedido osadía que que me ha desestabilizado de una días agradado fue mirando la jugada full la repetición no me ningún tipo de duda en ningún momento el quiere disputar la absoluta conmigo solamente los duques no desestabilizar muy respuesta así es un horror mio dos en campos

Voz 11 26:38 Victoria cómoda del Atlético sobre el Huesca tres cero el gol de

Voz 1161 26:41 lo que primero anulado por el por el asistente de finalmente fue concedido por el bar La nota negativa la lesión de Jiménez a cuatro días del derbi aunque Simeone es optimista Jiménez

Voz 5 26:50 bueno mañana pero conociéndolo muchas sensaciones positivas de que va a estar el sábado

Voz 1161 26:56 hoy cuatro partidos más dos de ellos a las ocho de la tarde en Butarque Leganés Barça bajas para peregrinos Imanol Arnaiz el Múñoz hubo sólo el sancionado la inglesa en el Barça Pellegrino quiere que los suyos muerdan deportivamente en el Barça se sigue hablando de premios nos recibidos Valverde

Voz 27 27:08 la tarde ser valiente para tratar de agredir

Voz 8 27:12 futbolísticamente

Voz 1125 27:14 pobres León premio que dice el mejor ahí está el mejor para nosotros pues bueno

Voz 1161 27:20 arbitral navarro Undiano Mallenco en San Mamés Athletic Villarreal Berizzo pierde a Susaeta por sanción no estarán Bruno Cáceres y Javi Fuego en el Villarreal arbitra Del Cerro Grande a los otros dos a las diez de la noche en el Pizjuán Sevilla Real Madrid bajas de Escudero mercado con Alonso y Amadou en los locales en el Real Madrid a la de Carvajal se sumó ayer la de Isco operado de apendicitis arbitrará el colegiado canario Hernández Hernández de la misma hora Valencia Celta Marcelino pierde Amina por lesión y sanción en el Celta es baja Buffalo arbitrará el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea toda la jornada en Carrusel desde las ocho menos cuarto

Voz 28 27:59 BBK con Hoy por hoy

Voz 31 28:19 H allí

Voz 10 28:29 a este Barça temen Raica

Voz 5 28:56 por la radio el elefante yo presidente USA

Voz 11 29:01 a Fabra catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 33 29:04 escolares hago escolares se puede hacer para no caben en la boca

Voz 1727 30:11 con una ministra recién reprobada dos dimisiones en cien días y ochenta y cinco diputados en el Congreso Pedro Sánchez ha dicho esta madrugada en Nueva York que tiene un gobierno fuerte asegura el presidente que no habrá crisis en su gabinete por la situación de Dolores Delgado enviada especial a Nueva York Marta del Vado buenos días

Voz 1435 30:29 las buenos días el presidente del Gobierno de dice estar tranquilo pese a las grabaciones filtradas de la ministra

Voz 1586 30:35 justicia en una conversación informal la noche

Voz 1435 30:38 periodistas en Nueva York Pedro Sánchez ha asegurado que no hay crisis de Gobierno está convencido de que el Ejecutivo superará este episodio en esta línea en una intervención en un reconocido cinta nos sus picos y Nou asegura que cuando ven algunos periódicos que tiene que convocar elecciones porque la acción política está sufriendo cree que quien sufre realmente es la posición porque él tiene la oportunidad de hacer reformas para mejorar la vida de la gente que aseguran un inglés perfecto que va a estar hasta dos mil veinte

Voz 5 31:08 las Antonio Sánchez

Voz 1435 31:11 ha restado importancia a las críticas de Pablo Iglesias argumentando que forma parte de otro partido ya ha asegurado que tiene un gobierno fuerte y un apoyo parlamentario también fuerte comparado con el Ejecutivo anterior que está permitiendo la aprobación de grandes reformas

Voz 1727 31:26 allí la violencia machista ha llevado cuatro vidas por delante en sólo veinticuatro horas dos mujeres y dos niñas que habían pedido ayuda yp para las que ya es Aimar demasiado tarde

Voz 0027 31:36 una juez especializada en violencia de género denegó la protección a las dos niñas asesinadas en Castellón por su padre según el auto no existía una situación objetiva de riesgo

Voz 1727 31:46 la mujer asesinada en Granada había pedido ayuda al Instituto Andaluz

Voz 0027 31:49 su exmarido la acuchillado hasta la muerte dejando huérfano de madre a su hijo de

Voz 11 31:53 doce años y también había presentado denuncia la joven de Bilbao su pareja la degolló delante de sus dos hijas pequeñas

Voz 8 32:01 en Estados Unidos

Voz 0027 32:05 qué ha hecho hijos había sido condenado por drogar y abusar sexualmente de una jugadora de baloncesto en su versión de Filadelfia en dos mil cuatro el cómico un depredador sexual violento según el juez se va a enfrentar a entre tres y diez años de cárcel y en México

Voz 35 32:17 señoras un mal trago la exclusiva de el informe

Voz 5 32:20 el próximo partido pero este es el momento en el que el peso

Voz 0027 32:25 siente electo López Obrador besa en la mejilla a una periodista que le había hecho una pregunta no le contesta pero acto seguido le besa

Voz 5 32:31 no hay tiempo como lo tiene

Voz 3 32:34 durante de ayuden va ha sido de poder yo voy trabajando

Voz 0027 32:41 sí se sintió ofendida habrá que respetar

Voz 11 32:44 es lo que ha dicho el responsable de comunicación de López Obrador el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 32:50 ya a esta hora en Madrid circulación en aumento más intensa ya de entrada por la A dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla en la M cuarenta en las zonas del sur Villaverde hacia la cuatro y Vallecas hacia la A2 en Barcelona la A dos está condicionada en Acre sola por la retirada de un vehículo siniestrado hacia la Ciudad Condal en Bilbao una avería complica la AP68 sentido Zaragoza en Zaragoza otro vehículo averiado está estrechando los carriles de la A dos en La Muela sentido Madrid

Voz 5 33:16 fuertes tormentas en el Mediterráneo sol en

Voz 0027 33:19 el resto de España con rachas de viento intensas en Euskadi

Voz 5 34:49 son las siete menos veinticinco

Voz 1727 34:51 con la A6 menos XXV en Canarias y comenzamos en Asturias con la historia que les venimos contando desde ayer de ese matrimonio que pasó dos días al intemperie en un parque después de ser desahuciados en Oviedo setenta y dos setenta y cuatro años tienen pues bien la Plataforma de Afectados por la Hipoteca dice que fueron en el mes de agosto al juzgado para ver cómo podían parar el proceso que les dijeron que el juez la letrada estaban de vacaciones Ángel Fabia muy buenos días

Voz 5 35:21 buenos días esa es la versión de la plataforma aseguran que el hombre se presentó en el juzgado ya con la orden de desahucio en la mano a ver cómo podía evitar esta situación el iré dijeron que no había nada que hacer el juez y la letrada estaban de vacaciones y que además no tenía abogado de oficio por lo que no había manera de parar el desahucio desde los servicios sociales de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Oviedo aseguran que el matrimonio nunca formuló ninguna solicitud de ayuda lo que concuerda con el sentimiento de vergüenza que les llevó a pasar esas dos noches al raso en un parque sin contárselo a nadie la consejera de Servicios Sociales Pilar Varela pone a su disposición unos recursos a los que asegura que no han acudido sí y pone el acento precisamente la necesidad de evitar que por vergüenza algunas personas no acudan a estas ayudas hay muchas personas que da vergüenza P una situación de telefonista de recurso que eso es lo que tenemos que evitar la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo Marisa ponga si conocía al matrimonio a quién aseguras e informó de las opciones a las que se podía coger sin que llegaran a hacerlo en ningún caso los septuagenarios están en la actualidad acogidos por unos

Voz 1727 36:26 Bosch Ángel gracias buenos días

Voz 5 36:29 la Pepa buenos días en Madrid la alcaldesa

Voz 1727 36:31 que reaparecido ya recuperada después de caerse en su casa pide al Gobierno central que congele el precio del alquiler hasta que exista una ley que los controles eso esos precios Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días esa petición se va a estudiar hoy en el pleno municipal

Voz 1275 36:46 Carmena quiere frenar de golpe la especulación con los alquileres y lo que van a pedir es que de forma transitoria hasta que no llegue esa nueva ley Kerr

Voz 1727 36:53 huele a fondo el asunto el ayuntamiento pueda

Voz 1275 36:55 congelar el precio de estos alquileres para que no se disparen alquileres que la propia alcaldesa de Madrid ha explicado están por las nubes muy por encima de lo que cuesta una hipoteca

Voz 37 37:04 tenemos quinientos ochenta y ocho euros de media de hipoteca tenemos una media de alfileres extraordinariamente alta porque estamos en más de setecientos euros de la media de alquiler

Voz 1275 37:15 son datos que desgranó Carmena es de la primera encuesta que hace en el Ayuntamiento de Madrid sobre más de un millón de viviendas de la capital hoy esa propuesta Ahora Madrid la lleva al

Voz 1727 37:25 Madrid seguimos contigo Laura para hablar de la muerte de un menor de un chico de diecisiete años que han muerto en un edificio en obras mientras practicaba para la práctica de riesgo que consiste en saltar obstáculos en la calle si esto consiste en Salt

Voz 1275 37:40 por por los tejados correr entre coches trepar por las paredes esto es lo que estaba haciendo este chaval diecisiete años al sábado por la noche en un edificio en obras en Madrid capital en la zona de Moncloa junto a unos amigos se precipitó desde un undécimo piso tras la caída los jóvenes que estaban con él huyeron del lugar de SAMUR sólo pudo certificar la muerte de este chaval hasta luego adiós

Voz 1727 38:00 en Teruel han encontrado un feto de veintiséis semanas en la depuradora de aguas que da servicio a la ciudad David Marqueta buenos días

Voz 0866 38:08 buenos días los trabajadores de la depuradora de aguas residuales de Teruel encontraron ayer el feto en uno de los tanques de la planta de aguas cuando realizaban labores de limpieza el feto se encontraba flotando agentes de la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación se han tomado muestras de ADN y será hoy cuando se practique la autopsia para conocer las causas de la muerte también se investiga quién puede ser la madre el hallazgo se produjo a primera hora de la mañana

Voz 1727 38:37 vamos ahora Andalucía la Fiscalía de Córdoba ha abierto diligencias contra el médico conocido como Spiderman por los insultos y amenazas vertidos en un vídeo contra el juez decano de Córdoba el médico lo acusa de prevaricar por a absolver a un policía de un supuesto delito de corrupción de menores María Eugenia Vílchez

Voz 0011 38:57 buenos días buenos días Pepa así la Fiscalía de Córdoba va a abrir iba a investigar si las amenazas y los insultos de Candel en este vídeo el juez decano de Córdoba son o no constitutivos de delito Miguel Ángel Pareja Valles

Voz 1125 39:08 voy a Port y te voy a denunciar por prevaricador voy machacar socialmente hablando

Voz 0011 39:16 lo amenaza con subir su foto a las redes sociales con desprestigiar su labor de juez por esta sentencia de Puente Genil el juez decano Miguel Ángel Pareja dice cuando tuve como opinión

Voz 5 39:25 tuvo en su día de de este vino

Voz 39 39:27 yo pues que como no podía ser menos eh libre un oficio al Ministerio Fiscal y lo

Voz 0011 39:33 por el propio juez remitió un oficio a la Fiscalía para que investigara ahora la fiscalía abre diligencias previas a la espera de lo que concluya esta investigación un abrazo María Eugenia a otro Patti así amanece el día a las

Voz 1727 39:45 seis y cuarenta y cinco y cuarenta en Canarias

Voz 1934 39:48 sí me como mucho

Voz 1727 40:02 el conocido como Ave del desierto ya es una realidad el rey de Arabia Saudí ha inaugurado la línea de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina en la

Voz 5 40:12 la construcción y explotación participan doce empresas españolas el valor del contrato más de siete mil millones de euros es el mayor que se ha conseguido hasta ahora para empresas de nuestro país en el extranjero Rafa Muñoz

Voz 0456 40:24 los primeros pasajeros del AVE a La Meca han sido principalmente jeques árabes que ya han recorrido los cuatrocientos cincuenta kilómetros de vía que separan Medina y La Meca el lugar más sagrado para el Islam

Voz 5 40:39 impreso

Voz 0456 40:40 sí español al rey saudí ha inaugurado la línea de alta velocidad que estará abierta a todo el público a partir de octubre pieza los trabajos de este faraónico proyecto han durado seis años ya han sufrido numerosos retrasos por las condiciones climatológicas la arena del desierto y el sofocante calor han obligado a las empresas españolas e instalar tecnología de última generación para hacer frente a esas condiciones las principales diferencias con nuestro AVE español es que el de la Meca sólo alcanza a doscientos kilómetros por hora y que sirven dátiles en vez de bocadillo

Voz 1934 41:16 me

Voz 8 41:19 cerramos la Mesa del Mundo en Francia

Voz 1727 41:21 hacia concretamente en el Museo d'Orsay en París donde está el cuadro el cuadro famoso El origen del mundo de Gustave Courbet un experto ha descubierto uno de los grandes misterios esta pintura quién es la modelo que posó para esta obra de arte ahí daba la

Voz 1586 41:38 obras de mil ochocientos sesenta y seis y ha permanecido oculta la mayor parte de su historia incluso ha llegado a censurar sin Facebook por lo controvertida que algunos encuentran la imagen en ellas se ve parte del cuerpo desnudo de una mujer que posa tumbada con las piernas abiertas pero en la que el autor no nos muestra su rostro y es precisamente esa incógnita su identidad lo que ha descubierto un experto francés llamado Klaus Chop mientras trabajaba con cartas que intercambió Alejandro Dumas con la escritora Chan sin querer descubrió que la susodicha es una antigua bailarina de la Ópera de París la mujer que posó para uno de los cuadros más provocadores de la historia se llamaba constantes que ni tenía treinta y cuatro años cuando se creó la obra ya había dejado de bailar era amante del diplomático turco calidad y que fue quién encargó la pintura en el París de cortesanas y pajarita es de finales del siglo XIX muchas bailarinas eran mantenidas por hombres poderosos el descubrimiento será publicado en un libro de que verá la luz el cuatro de octubre ciento cincuenta y dos años después de la creación del origen del mundo

Voz 43 44:25 amiga

Voz 8 44:51 todos de los nervios Fiz esta mañana José Mari

Voz 1100 44:55 buenos días Pepa hablaremos hoy de votos y diurnas ya andan los políticos muy nerviosos a la vista de los periodos preelectorales que se avecinan que hay cosas estas ahora se ponen histéricos meses antes no ya de que se celebren elecciones sino incluso antes de que se convoquen osea que viven en un permanente estado de susto agarrotado toda la política de vuelo alto por el electoralismo más ramplón de vuelo no ya bajo sino bajísimo por eso la encuesta del CIS tienen la importancia que tiene que al respetable sólo se toma en serio como responderlas cuando hay un llamamiento de verdad no de rumores a las urnas por delante el PSOE bueno se pelean PP y Ciudadanos por su mismo corralito pues claro no hay más que hubiera lo esprín pollos casado Rivera más gracia tiene lo de Manuel Valls que acostumbramos a fichar defensas y delanteros porque no vamos a hacer lo mismo con un político como el ex primer ministro francés tan apañado él tiene que soportar las derrotas sea teniendo unas cuantas sin que se remueva la raya de la camisas recién planchada me preguntan ustedes porque no hablo de la ministra Delgado les contexto este Ojo no está dispuesto

Voz 21 46:08 a seguir el juego a personajes canallas que hacen montajes canallas en medio

Voz 1100 46:12 los canallas no sé si queda claro

Voz 31 46:16 Izquierdo

Voz 1 46:19 el

Voz 5 46:23 hemos planteado muchas cuestiones esta mañana pero todos los oyentes hasta ahora inundan nuestros buzones con mensajes de

Voz 1727 46:31 de nada por la violencia machista que se ha llevado

Voz 5 46:34 cuatro vidas por delante en Veinticuatro horas tan eh

Voz 0456 46:36 empezamos en Andalucía con Consuelo

Voz 9 46:39 sociedad no puede acostumbrarse a que haya cinco víctimas por violencia de género entre ellas dos niñas asesinadas por su propio padre que además luego se suicida no podemos acostumbrar no en Granada hay cinco víctimas ya en lo que llevamos de año la sociedad tiene que actúa enfadarse hoy se tiene que notar en los medios de comunicación no puede ser una noticia más del telediario no podemos estar en reprobaciones en más tres en curso que no se enseñarles trabajo tenemos que poner los pies en la tierra

Voz 11 47:13 Eva Asturias nunca entenderé que siempre puede pasar por la cabeza una persona para creerse con la potestad

Voz 44 47:19 debe decidir quién vive o quién igual que decidan sobre su vida y si no quieren dividir que se entiendan herido pero llevarse por delante a la mujer hoy ex mujer o a hijos es que eso ya no tienen y calificativo

Voz 0456 47:33 muchos mensajes de mujeres pero sobre todo de hombres hay quien coincide con Eva buenos días

Voz 5 47:38 color de ojos a madre e hijas pues todos decirles que ha matado suicidarse esa suceden elefantes de las mujeres que no minuto en denunciar cualquier de la lesión de verdad vamos a rascar gracias a ti José

Voz 12 47:54 si es una salida sobre la la otra toman las mujeres las temperaturas inocente no tiene otra los más tienda de ponernos enfrente decir que son muchos no las muestras más los hombres defendemos la igualdad

Voz 5 48:12 dice defendemos esa convivencia

Voz 12 48:14 dura a veces pero lo que hay que seguir adelante con ella somos muchos de ellos son pocos y cobardes un abrazo

Voz 5 48:22 un abrazo Juan Antonio muy buenos días Raúl

Voz 1435 48:26 desde aquí desde Madrid

Voz 39 48:27 sí es mi autobús eh

Voz 1100 48:30 radio escuchando la actualidad quiero enviar un mensaje de condolencia

Voz 8 48:35 a la madre y a la familia