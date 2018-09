Hoy por Hoy (26/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:25 cómo están muy buenos días si se fue a la cama noche con dudas sobre la duración de este Gobierno asediado por la oposición que ayer reprobó a la ministra de Justicia en el Senado sepa que al cinto

Voz 2 00:37 la amo con las antiguo Tuenti

Voz 1727 00:41 yo aquí me voy a quedar hasta el dos mil veinte Así de contundente respondía esta madrugada en Nueva York Pedro Sánchez en un foro público en el que ha intervenido el presidente insiste en que tiene un gobierno fuerte y en que su intención es agotar la legislatura sin micrófonos ha buscado a los periodistas españoles para apoyar a la ministra Delgado hablaba el presidente con lo conocido hasta ayer de esa sobremesa famosa ya de delegado con Villarejo hace nueve años sobremesa

Voz 1 01:10 cuyo contenido se va dosificando en capitulo

Voz 1727 01:13 los diarios y en el capítulo de hoy Aimar

Voz 0027 01:16 en el capítulo de hoy la web Moncloa punto com publica nuevas grabaciones en las que Dolores delegado en esa comida de dos mil nueve cuenta en un tono muy distendido que durante un viaje a Colombia ella vio a varios

Voz 1727 01:27 jueces y fiscales españoles con chicas

Voz 0027 01:30 menores de edad

Voz 3 01:32 en la misma mano la vida explica así la cuestión

Voz 0027 01:40 así que una vez en Cartagena de Indias ella hay una magistrada intentaron quedar con los miembros del Supremo y de la Fiscalía General que habían ido con ellas al viaje pero que ellos les dijeron que no entonces lazos mujeres solas se fueron a cenar después de la cena fueron a un bar a tomar algo

Voz 3 01:58 ponen al grupo de artistas la claridad siete años viendo salir de ella

Voz 0027 02:07 dice cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo y de la Fiscalía General con menores de edad se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron empezar

Voz 4 02:16 ah y con con los nervios

Voz 0027 02:19 han visto empezaron a poner excusas como que las chicas eran camareras del hotel que les habían dado pena

Voz 1727 02:24 qué es lo que publica esta mañana la web Moncloa punto com la sesión de su reprobación en el Senado fue muy bronca ayer el PP pidiéndole la cabeza

Voz 3 02:32 mire yo no lo voy a preguntas que concepto tiene usted de María

Voz 2 02:35 yo que sí le puedo decir es que todas estas sí tiene

Voz 3 02:37 el eje TBI le están pidiendo la dimisión

Voz 2 02:40 son hágalo ya sí tiene algo de dignidad dimita ya

Voz 1727 02:43 y en los pasillos el socio preferente pidiéndole la cabeza también

Voz 0861 02:47 que alguien que se reúne de manera Fable

Voz 5 02:49 con personas que de la basura de las cloacas de interior en nuestro país

Voz 6 02:55 alejarse de la vida política porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de ti pesos como Villarejo

Voz 1727 03:01 en la tribuna la ministra se defendió recordando al PP sus propios reprobó

Voz 2 03:06 lo que no puede hacer bajo ningún concepto es intentar interferir en el Poder Judicial como ustedes han hecho padre padres temida PCR propio ministro de Justicia Juan fiscal general del Estado

Voz 1 03:23 todo el Ejecutivo insiste en hablar de cacería política y en qué

Voz 1727 03:26 no se puede acceder al chantaje

es miércoles es XXVI de septiembre

Voz 1727 03:35 elevaba el tono de esta manera de la bronca política del barro del barrizal en el que estamos la violencia machista se cobraba cuatro vidas en veinticuatro horas

Voz 7 03:47 mi hija en la concentración en Castellón donde un hombre mató ayer a sus dos hijas de tres y seis años y después se suicidó una venganza

Voz 1727 03:55 hacia la madre de las niñas que había pedido sin conseguirlo protección para ella y para las pequeñas pero una jueza especializada en violencia de género lo desestimó también había denunciado la mujer asesinada en Bilbao a manos de su pareja la degolló delante de sus dos hijas pequeñas y en Maracena Granada otro hombre ha matado a su exnovia que también había acudido a listín el Andaluz de la Mujer dos mujeres muertas y una madre a la que han matado a sus hijas y las tres habían hecho lo que hay que hacer denunciar y pedir ayuda

Voz 0027 04:25 ya es oficial el próximo alcalde quiero ser el próximo alcalde

Voz 1727 04:34 es Manuel Valls que se presentará a la alcaldía de Barcelona como candidato independiente de una plataforma que apoya Ciudadanos aunque él se ha definido como un hombre de izquierdas y en el Congreso la administradora única de Radio Televisión Española Rosa María Mateo no se ha mordido la lengua al defender los cambios que ha hecho en la tele y en la radio públicas yo vengo aquí a decir la verdad y cuando digo

Voz 8 04:54 que soy independiente echó independientes señorías y nadie me va a dar órdenes ni ustedes ni ustedes ni ustedes ni nadie yo creo que a todos ustedes les importa muy poco la televisión pública sólo les importa cuando la pueden controlar

Voz 1727 05:06 en Suecia la ultraderecha y los conservadores han unido fuerzas para desalojar al primer ministro socialdemócrata que ganó las elecciones mañana el presidente del Parlamento empezará una ronda para elegir a otro candidato en Estados Unidos Olmos menos entonces son las risas de los líderes en la Asamblea General de la ONU cuando Donald Trump dice que su administración es la que más objetivos ha logrado en la historia del país menos risas provoca entre las familias españolas un debate muy importante la posibilidad de prohibir los móviles en los colegios hace una semana la ministra de Educación se mostró dispuesta a estudiarlo pero la confederación de padres de la escuela pública no lo comparte Letizia cardenal presidenta

Voz 9 05:52 hemos educan a nuestros hijos e hijas para que hagan un uso responsable de las nuevas tecnologías nuestra solución iría encaminada a que sea el consejo escolar de cada centro el que de manera consensuada llega a un acuerdo para delimitar o permitir en algunos momentos los lugares el uso del teléfono móvil

Voz 1727 06:13 y en los deportes el bar fue el protagonista en los seis partidos de Liga que se jugaron ayer Sampe

Voz 1161 06:19 por su presencia o ausencia en el Espanyol uno cero el gol local viene precedido de un córner que no era Rubí Le gusta Mendilíbar no

Voz 10 06:26 cantidad de jugadas que va dejando atrás y que hace que no haya polémica es mucho mayor que si no estuviera bar no va usados en principio no soy cuando hay que revisar cuando hay que revisar

Voz 1161 06:34 en el Real Sociedad dos Rayo dos el primer gol del Rayo hay falta al portero de la Real que no se revisó hoy en Atlético tres Huesca cero el tercer gol del Atlético anulado por el asistente concedido luego por el bar hoy cuatro partidos a las ocho Leganés Barça Athletic Villarreal a las diez Sevilla Real Madrid Valencia Celta

Voz 11 06:50 y el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0706 06:52 buenos días poco a poco las tormentas vuelven a ganar protagonismo esta mañana ya ahora mismo descargan en la Comunidad Valenciana sur de Baleares que otras zonas próximas de sudeste de la Península pueden descargar muchos litros en pocos minutos riesgo de aguaceros durante la tarde en puntos de montaña del centro y sur de la península nuevas tormentas pero en general lo va a hacer sólo en la mayor parte del país han subido un poco las mínimas las máximas van a ser parecidas a las de ayer calor pero un calor muy moderado

son las siete siete las seis y siete en Canarias

Voz 1727 08:08 en dos horas a las nueve comienza en el Congreso la sesión de control al Gobierno no estará Pedro Sánchez que sigue de gira americana la que sí estará es es su primera ministra reprobada Dolores Delgado que tiene que responder a preguntas de PP Unidos Podemos y Esquerra la saldrá seguro en alguna de esas preguntas como anoche en el Senado esas grabaciones de su comida hace nueve años con el ex comisario Villarejo donde además se escucha la ministra llamar maricón a su hoy compañero de gabinete Grande Marlaska

Voz 11 08:38 no nos afecte hemos siempre vuelvo a decir las palabras e volvamos a decir no dañan dañan los hechos dañan las conductas

Voz 1727 08:45 dañan la exactitud esto es lo que decía en el Senado el ministro del Interior después de abrazar a Delgado ante los fotógrafos una tormenta política que emana directamente de las cloacas del Estado sobre esas cloacas la mirada esta mañana de Xosé Hermida

Voz 16 09:06 sobre la inmundicia por debajo de las calles que pisamos en nuestras ciudades hay un submundo cedido un conglomerado de desperdicios sin ese vacío Madero nuestras Alameda es nunca estarían limpias los semáforos no funcionarían correctamente ir los buses nunca serían puntuales al Estado según dicen les sucede lo mismo para que puedan resplandecerá sus servicios parece que es necesario mantener unas placas esas placas del Estado que cuentan que manejaba a su antojo el ya célebre comisario José Manuel Villarejo lo peor de los sistemas de acumulación de residuos es cuando se vuelven obsoletos si hay que clausurar los y ahí tenemos el ejemplo de Villarejo fue durante muchos años un perfecto vertedero de inmundicias para diversos gobiernos hasta que el año pasado se clausuró el basurero Villarejo ingresó en la cárcel pero no resulta tan fácil hallar una cloaca ocurre a menudo que las filtraciones más pestilente se prolongan durante mucho tiempo

Voz 1727 10:10 en Cataluña la política de gestos y el deshielo se traduce ya en hechos concretos hoy la Generalitat acude a la reunión de financiación de todas las comunidades ya noche Gobierno central y catalán desbloquearon mil quinientos millones de euros para Cataluña que son el resultado de sentencias incumplidas o de acuerdos no ejecutados porque ambos Gobiernos no se reunían en comisión bilateral desde el dos mil diez El vicepresidente catalán Pere Aragonés reconoce que el acuerdo es importante

Voz 1 10:38 este índice que estarán atentos a cómo se ejecuta así que acuerdo tangible entre el Gobierno y la Generalitat acuerdo al que parecen haber llegado también Esquerra Jude

Voz 1727 10:49 Per Cataluña sobre los seis diputados suspendidos por el juez Llarena aún no sabemos los detalles Radio Barcelona Frederic Vincent bon día

Voz 0706 10:59 hola buenos días más allá de que los dos partidos compra

Voz 1727 11:01 me tengan que ninguno de los diputados pierdan el acta la oposición Freddy ya plantea dudas sobre su legalidad

Voz 0706 11:08 si decíamos que el Supremo suspendió cautelarmente a los diputados en prisión o en el extranjero esto en teoría les impediría el voto de hecho el mismo tribunal proponía que les que les sustituyeran temporalmente otros diputados o diputadas para que esto no alterará las mayorías esto para Cataluña siempre ha dicho que no y al final han pactado con Esquerra llevar este tema al pleno son los diputados y diputadas decidí los derechos de los diputados sólo los puede decidir el pleno decía el vicepresidente del Parlament Josep Costa en este pleno obviamente los independentistas tienen mayoría y por tanto podrían decidir obviar las suspensiones Ciudadanos advierte que lo va a intentar

Voz 4 11:43 acudir a la vía penal a la posible comisión

Voz 0706 11:47 el trasvase aunque incluso podría ir a la vía penal a la vía penal aseguraba José María

son las siete y doce las seis y doce en Canarias

Voz 0273 14:38 a mano alzada por arrolladora mayoría los militantes del Partido Laborista reunidos en Liverpool aprobaron ayer una moción a favor de un segundo referéndum del que no se excluiría además la opción de mantener a Reino Unido en la Unión Europea fueron los militantes jóvenes las actuales bases del laborismo los que impusieron la moción a la dirección del partido

Voz 1 15:00 ya Yeremi Corbijn que estaba en contra de la según

Voz 0273 15:02 la consulta mucho más aún de que haya la oportunidad de reversa del Brexit los laboristas han anunciado que votarán en contra prácticamente de cualquier acuerdo que logre Theresa May en Bruselas si es que llega a lograr alguno

Voz 11 15:16 no son más Kaufman Solà o es una claro

Voz 0273 15:22 debemos considerar todas las opciones si este Gobierno se hunde ose hunden las negociaciones decía Corbijn Theresa May respondió que Checker sigue siendo el plan adecuado y los laboristas votarían contra el interés nacional

Voz 1 15:35 se oponen a él en la Cámara de los Comunes

Voz 1727 15:40 hoy se inaugura temporada en el Centro Dramático Nacional y lo hace con una gran emoción política así se titula la obra de la compañía la fármaco que se inspira en la autobiografía de la escritora María Teresa León de la Generación del veintisiete a través de su mirada la obra recorre la guerra civil el exilio y también el sueño de Igualdad por el que luchó León Marta García

Voz 1513 16:05 serán bendita tanto España como que estoy cansada de no saber dónde morir me escribió al mismo tiempo que pedía una patria pequeña como un patio como una grieta en un muro muy sólido la patria para reemplazar a la que me arrancaron del alma de un solo tirón María Teresa León pasó XXXVIII años exiliada escribió poesía novelas biografías cuentos teatro fue periodista y guionista de cine televisión y fue dueña de un compromiso político que la llevó a vestirse con uniforme de miliciano recorrer al frente de la guerra dando mítines su haciendo obras de teatro en una gran emoción política la bailarina luz Arcas y el poeta habrá Grajera con su compañía la fármaco llevan a escena el sueño de María Teresa León de cambiar el mundo

Voz 2 16:49 ella pertenece a una generación que creyó que podía cambiar la historia de un país que estaba en sus manos hoy para nosotros

Voz 23 16:56 es que eso es una locura ingenua

Voz 2 17:00 ya sabemos que nuestro destino lo manejan otros

Voz 23 17:02 y que están muy lejos de de nuestra mano

Voz 1513 17:05 la fármaco parte de la autobiografía de María Teresa León Memoria de la melancolía y los enfrenta a la pérdida de memoria colectiva en la España de los últimos cuarenta años y a la de María Teresa León

Voz 1727 17:16 con el recuerdo pero aquejada

Voz 5 17:18 hace que luego lo ocurrido en este país no sea manera de digamos barrer un poco debajo de la alfombra y que era el mirar hacia otro lado y prescindir de las experiencias de las personas que de repente como ella pues se fueron al exiliarse salieron poco del carril

Voz 27 19:02 sobre la violencia machista gente puede después de estos sucesos terribles muchas mujeres el que tardan denunciar si vamos a seguir denunciando pero a veces te pregunta para que para qué sirve muchas veces Si dentro

Voz 1727 19:18 a instituciones sigue habiendo muchísimo menos

Voz 27 19:21 asimismo de todas maneras yo pienso que ese tiene que ser denunciando pero por favor pongan más medidas esto es alucinante lo que está pasando

Voz 2 19:29 Juan de Yecla coincide con Ana de A Coruña esa jueza que no le dio la protección a los niños que debía poco frente de ese padre en este momento lo que debería hacer primero es dimitir porque de jueza no tienen nada sobre la ministra de Justicia

Voz 28 19:42 días borde y a Juan de Pontevedra vengar Pedro ya pasa hasta en la trastienda la escaparate ya le achacaba la mano a la mitad de los líderes mundiales que ha tardado un par de pasos Superpuma ya

Voz 29 19:56 bolis que asombró con los es tener el poder convoca elecciones ya pero ya muchas gracias a todos

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 14 20:10 hoy por Hoy Madrid pero Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:14 qué tal buenos días con veinte grados ahora mismo en el centro de la capital empiezan a bajar los termómetros en principio hoy nos quedamos ya por debajo de la barrera de los treinta grados se lo cuente hasta ahora la Cadena Ser en Madrid la justicia condenado al Canal de Isabel Segunda a indemnizar con ochenta y cuatro mil euros a una del las principales imputadas en el caso Lezo María Fernanda Richmond exdirectora de negocios del canal ha conseguido que un juzgado acredite que su despido en octubre del dos mil diecisiete fue improcedente fue despedida unos meses después de que la operación Lezo llevaron a la detención entre otros del ex presidente madrileño Ignacio González información de Javier Bañuelos

Voz 0861 20:49 el juez cree que fue víctima de un despido disciplinario encubierto que no se justificó debidamente entre otras cosas porque no fue avisada con los tres meses de anterioridad que marca la ley pero hay más el juez tacha de paradójica la actuación del Consejo de Canal que en dos mil dieciséis

Voz 1275 21:06 orden de Cifuentes decidió cesar

Voz 0861 21:09 a María Fernanda Richmond como directora de negocios por pérdida de confianza aquella decisión según la sentencia a la que ha tenido acceso la SER blindó su impunidad ante un despido procedente con esa expresión el Juzgado de los Social número treinta y cuatro

Voz 1275 21:24 cree que Richmond fue apartada del año

Voz 0861 21:27 lección once meses antes de que le abriese un expediente interno para investigar su implicación en la trama Lezo Richmond que actualmente está imputada por seis delitos tiene ahora derecho a ser readmitida en el canal o a cobrar una indemnización ha optado por la segunda por tanto el canal tendrá que abonarle casi ochenta y cuatro mil euros contra esta sentencia cabe recurso y la Comunidad de Madrid ha confirmado a la SER que han dado ya

Voz 1275 21:51 sepas que hay más novedades judiciales que les estamos aportando esta mañana la portavoz de Podemos en la Asamblea Lorena Ruíz Huerta ha sido procesada pro juzgado por un delito de calumnias titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1513 22:02 el caso que fue archivado alude a sus declaraciones en un programa de televisión en dos mil catorce diciendo que muchos de los detenidos a los que atendía como abogada eran torturados por la policía

Voz 1727 22:11 ya lo que no había tenido en cuenta en el proceso es que Lorena Ruíz

Voz 1513 22:13 de esta forma el pleno ordinario en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 22:16 entre otros asuntos se votará la moratoria que Carmena quiere pedir al Gobierno central para evitar la subida de los alquileres también la eliminación de varios vestigios franquistas

Voz 1513 22:23 una de las compañeras de Pablo Casado imputada en el caso máster ha solicitado el sobreseimiento de la investigación lo hace tras conocer las conclusiones de la Fiscalía que apuesta por archivar la causa contra el líder del PP

Voz 1275 22:33 en los deportes la sexta jornada en Primera nuestra ayer el empate a dos del Rayo en Anoeta con la Real Sociedad y la cómoda victoria del Atlético de Madrid tres cero sobre el Huesca hoy Leganés Barça Sevilla Real Madrid siete XXIII miramos de nuevo las carreteras DGT María Herrero buenos días

Voz 30 22:54 buenos días pues ya encontramos saturación en todos los principales accesos a la capital por las seis desde Las Rozas a el Plantío también por las cinco en Móstoles Alcorcón y Campamento por la cuatro en Valdemoro Pinto imputar que también por la cuarenta y dos en Parla y Getafe y por poblados dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y ahora me cuarenta tráfico lento en el tramo entre Vallecas Vicálvaro hacia lados también en el barrio de La Fortuna hay Pozuelo en dirección a la carretera A Coruña en Mirasierra en dirección a la A uno

Voz 1275 23:18 qué tal el tráfico a esta hora de la mañana en la capital pantallas Margarita Pérez buenos días hola buenos días pues ya muy complicado en algunas zonas y comenzamos por ejemplo con la M30 los vehículos se reparten con muchos problemas desde el nudo sur tanto en sentido Nudo de Manoteras como en el sentido Puente de los Franceses esos recorridos por la M30 como decimos muy muy complicados también observamos una circulación muy difícil en algunos accesos céntricos en especial si tenemos que destacar la zona la entrada por la avenida del MIT del Mediterráneo tanto en la conexión con las plazas de Conde de Casal y merienda de Cavia como en el enlace con Doctor Esquerdo recordar que en Doctor Esquerdo hay obras que estrechan la calzada entre O'Donnell y la misma plaza de Manuel Becerra en ese sentido y también recordar que en la próxima hora se cortará el tráfico en la calle de Arturo Soria desde el cruce con Alcalá se cortará en sentido Pinar de Chamartín el tiempo Jordi Carbó cuéntanos buenos

Voz 0978 24:10 las nubes abundantes durante la mañana incluso algunas nieblas con mucho lloviznas ambiente fresco pero menos que ayer se irán rompiendo estas nubes más sol durante las horas centrales de la jornada con máximas cercanas a los veinte grados bajarán un par de grados respecto ayer durante la tarde alrededor de la Sierra de Gredos y también de Guadarrama tormentas que pueden descargar con intensidad en el resto de la comunidad algún chubasco mucho más aislado

Voz 1275 27:38 ciento veintitrés menores se encontraban anoche en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza que sólo tiene plaza para XXXII sigue el hacinamiento lo han podido comprobar de primera mano varias funcionarias del Defensor del Pueblo que se acercaron hasta allí desde esta oficina piden a la Comunidad de Madrid al Gobierno de Garrido que haga algo Jean Paul Asensio

Voz 37 27:57 desde el Defensor del Pueblo aseguran que llevan más de dos años reclamando mejoras para este centro en el comunicado dicen que la sobreocupación es frecuente constante que protege los derechos de los menores y que su estancia es excesiva a los principales causantes según la institución la saturación de los recursos y la falta de personal hace apenas unos meses en junio de este año pidieron a la con Geria de políticas sociales y familia información detallada del centro número nacionalidad de los menores alojados entradas y salidas de emergencia del centro acceso a la educación ratio de menores por educador y su conclusión fue clara necesitamos replantearnos la primera acogida de menores y pidieron al Gobierno regional crear nuevas plazas medidas y programas para esta primera fase de acogida prestando especial atención a la seguridad la higiene y el proyecto educativo

Voz 1275 28:40 el portavoz del PSOE en la Asamblea Ángel Gabilondo tiene previsto reunirse hoy con el Defensor del Pueblo tras denunciar la situación del centro de Hortaleza ante la Fiscalía la Comunidad anunciaba ayer que ofrecerán ciento veinte plazas más para estos menores no acompañados veinte de de ellas dicen esta misma semana además el Gobierno de Garrido ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que le ceda la residencia Palacio Valdés de Tres Cantos ese edificio que pertenece a la capital en el que Carmena trata de habilitar desde el pasado verano para acoger refugiados y que la Comunidad crítico entonces ahora Carmena dice que ella será ofrecido al Gobierno para dar salida a la sobreocupación de Hortaleza

Voz 38 29:13 mire ofrecí lo que le podía ofrecer le dije nosotros tenemos Tres Cantos lo vamos a utilizar para que ACNUR lleve mujeres y niños allí es importante pero es mucho más importante lo que le pasa a la Comunidad de Madrid

Voz 1275 29:25 las urgencias del Hospital Ramón y Cajal llevan una semana colapsadas lo denuncia el sindicato Max dice que la Gerencia del centro mantiene cerradas desde el verano ciento cuarenta y cuatro camas Javier Cordón Porta

Voz 1727 29:35 voz nos parece inadmisible

Voz 39 29:37 que haya personas en urgencias siempre ingreso donde hay dos servicios para veintitrés camas donde no hay separación entre las coma más que unos vio ambos donde no hay ventanas cuando derriba una planta más arriba

Voz 4 29:50 están cerradas

Voz 1275 29:53 veinte grados ahora mismo en el centro de Madrid

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 14 30:04 en Hoy por hoy

Voz 2 30:06 con Pepa Bueno señora todavía ministra tiene usted que dimitir por mentir lo ya así tiene algo de dignidad dimita ya el poder ejecutivo lo que no puede hacer señora Muñoz es intentar interferir en el Poder Judicial con ustedes han hecho sistemáticamente

Voz 1727 30:30 bronca y crispación anoche en el Senado que reprobó a la ministra Dolores Delgado

Voz 0861 30:35 sí ciento cuarenta y nueve no

Voz 5 30:37 los menciones siete por tanto queda probada la relación de algún parlamentario popular

Voz 1727 30:44 pero este miércoles veintiséis de septiembre comienza con la ministra en su despacho con medio Gobierno defendiendo en público

Voz 40 30:51 el Gobierno mantiene tiene confianza plena en la mano

Voz 5 30:54 esta la deja mañana mi comentario a propósito de que dije de forma expresa que era una magnífica ministra hay una gran persona

Voz 1727 31:01 hoy con el presidente Sánchez defendiéndole en un corrillo con periodistas en Nueva York sin micrófonos bueno pues hoy Nos volvemos a despertar con otro fascículo otro capítulo de esa conversación sobremesa entre deberá de Villarejo Aimar

Voz 0027 31:14 sin nuevas grabaciones que publica la web Moncloa punto com de esa comida en dos mil nueve grabaciones en las que se oye a la actual ministra de Justicia entonces fiscal Dolores Delgado contando

Voz 41 31:23 en el Racing veintiuno yo si además Colombia ella

Voz 0027 31:32 a varios jueces y fiscales españoles con chicas menores de edad se los encontró en un bar

Voz 3 31:36 con el grupo de

Voz 0027 31:42 nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos el Supremo y de la Fiscalía General con menores de edad se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron empezaron con los nervios técnicos habían visto y empezaron a poner excusas como que las chicas eran camareras que les habían dado pena

Voz 1727 31:56 pero en la prensa esta mañana Alfonso Armada buenos días hola buenos días en la prensa Alfonso manda por acumulación trágica la violencia machista Un hombre de

Voz 7 32:06 preciado por amenazas asesinó a sus dos hijas una mujer murió apuñalada en Granada y otra degollada en Bilbao en la jornada más letal del año cuenta el país que una juez denegó protección a las niñas asesinadas por su padre en Castellón

Voz 0861 32:18 el diario Ruth Bretón que en dos mil once

Voz 7 32:20 el asesinato de sus hijos Ruth y José a manos de su ex pareja declara la ley aún no tiene fondos y los políticos se fotografían con las víctimas

Voz 1727 32:28 que Arabia Saudí que vuelve hoy a intoxicar la política España

Voz 7 32:31 hola sí según el País España apoyó en secreto Arabia Saudí en la guerra de Yemen con la venta de armas según Miguel González el acuerdo para entregar las cuatrocientas bombas de precisión no responde a una operación comercial sino a una decisión política

Voz 1727 32:45 aunque las portadas en las lleva Manuel Valls

Voz 7 32:47 si el ex primer ministro francés hijo del pintor español Xavier Valls presentó ayer en un concurrido acto su candidatura a la alcaldía de Barcelona con una plataforma que incluirá a Ciudadanos el periódico lo cuenta así Valls se lanza por la alcaldía de Barcelona con un discurso conciliador se proclama de izquierdas y heredero del catalanismo en de su familia para Ignacio Camacho en ABC la candidatura de Valls es una apuesta estratégica queda al combate contra el nacionalismo una dimensión europea Ara les da casi toda su portada editorialista el peor error sería minusvalorar no

Voz 1727 33:20 vuelve Valle Inclán al patio político español al menos

Voz 7 33:23 para Raúl del Pozo que en su columna en en la contra del mundo dice como escribió Valle Inclán el cachondeo político es tan grande en la corte de los milagros que el Cristo de Medinaceli guiña un ojo y el aboca a doscientos metros del Palacio de San Jerónimo es decir del Congreso de los Diputados en portada El Mundo dice esto no aguanta veteranos del PSOE dicen que no hay cohesión ni rumbo es un caos Enric Juliana en La Vanguardia observa Sánchez triunfa en el CIS mientras sus ministros sea Sun en la parrilla ABC titula que el Gobierno está a la deriva a la ministra Delgado y atribuye la frase del día a Pablo Iglesias quién se reúne con las cloacas de Interior debe abandonar la vida pública creo que ha sido transparente terminó diciendo el líder de Podemos por si alguien no había captado que estaba poniendo a la ministra de Justicia fuera del Gobierno alerta noticia comenta en Twitter el observador político José Antonio Somontano es la mantis religiosa de Sánchez lo va devorando mientras está

Voz 1727 34:17 la ando con el acostumbrados como nos tiene hacernos llorar hoy es noticia que Donald Trump ha hecho reír a la Asamblea General de la ONU

Voz 7 34:26 así lo cuenta el diario británico The Gardien Donald Trump instó a otras naciones a rechazar la globalización y abrazar el patriotismo un discurso ante las Naciones Unidas en uno de los momentos más notables en la historia de la cumbre anual de las Naciones Unidas la Cámara estalló en una risa espontánea ante esta proclama de trampa en menos de dos años mi administración ha logrado más que casi cualquier otra en la historia de nuestro país por cierto muy rara por nítida brillante la foto difundida por la Casa Blanca que publica a doble página ABC con los matrimonios Tram Sánchez posando de pie parecen autómatas o figuras

Voz 1 35:00 será pero sobre todo la pareja estadounidense

Voz 7 35:02 todo sea dicho El vestuario es analizado a fondo por Inmaculada Cobo en el mundo dice que Begoña Gómez tapa Melania común del pozo de dos mil trescientos euros algunos Iron ironizan con el parecido entre su llamativo traje la bandera presidencial estadounidense que lucía a su lado

Voz 1727 35:18 y por último pero no lo menos importante hablamos de África

Voz 14 35:24 culpa a la que eso no

Voz 7 35:31 árido británico The Economist dice que el siglo XXI será africano a causa de las proyecciones demográficas en dos mil sesenta habrá más nacimientos en África que en toda Asia incluidas China e India de los más de dos mil millones que se sumarán a la población mundial a mediados de este siglo mil trescientos millones serán africanos y demasiados bebés hacen más arduos dejar atrás la pobreza en llamativo contraste con Asia un informe del Banco Mundial señala que el número de africanos en situación de extrema pobreza ha aumentado debido a las altísimas tasas de natalidad la de Nigeria es el doble que la de la India sin embargo donde los ultraderechistas y todos los que alzan la voz contra la inmigración ve un problema mixta ve una oportunidad hay una alternativa estratégica frente a la actual llegada de inmigrantes a la fortaleza Europa que no es más que un preludio en África así lo denomina el africano está Stephen Smith es decir la integración entre Africa y Europa de Val otro experto citado por la revista liberal cree que es el único camino realista la lógica de la historia es que el mercado euromediterráneo cruce el Sahara el desafío es reconocer esa realidad trabajar para que suponga un beneficio mutuo regulado los muros no van a funcionar

Voz 42 36:43 el entorno de Wii eh

Voz 11 36:51 Barrios africanos como hoy se ven en Barcelona Marsella a Bruselas y Londres serán la regla no la excepción la música y la comida africanas se harán mucho más predominantes mientras que Lagos Casablanca Nairobi Kinshasa podrían recibir su propia o la de políticos hombres de negocios y buscadores de fortuna europeo Nos guste o no Europa África es nuestro destino demográfico y cultural

Voz 7 37:16 mejor no sólo no ignorarlo sino trabajar para que se convierta en un éxito

Voz 43 37:22 señales de humo Alfonso Armada

Voz 1727 37:31 para humo el que venden algunas de las llamadas terapias alternativas la Universidad de Valencia ha cancelado tres másteres que incluían pseudo terapias potenciaran protege

Voz 7 37:41 lo el consumo de la vitamina hace para acuda

Voz 1727 37:43 el el cáncer

Voz 1276 37:44 Laura Marcos si la Universidad de Valencia responde a la presión de las asociaciones médicas y de pacientes confirma a la SER que pone fin a esos tres másteres que potenciaran el consumo de vitamina C por ejemplo para curar el cáncer que enseñaban una seudo técnica consistente en meter agua prisión por Elano para limpiar supuestamente el cuerpo de patologías testificales crónicas sin embargo la Comisión de estudios de posgrado aún está evaluando hoy no ha retirado otros cuatro cursos un máster tres certificados de terapia Ericsson Illana está catalogada por el Ministerio de Sanidad como una pseudo ciencia desde dos mil once que una variante de una pseudo terapia psicológica que tiene riesgos de captación según explica Jerónimo Fernández coordinador del Observatorio contra las terapias de la Organización Médica Colegial

Voz 44 38:31 tenemos codificado a un observatorio contra su duración sino como una ciencia utilizadas muchas veces con un alto componente sectario con muchas situaciones y por lo tanto no creo que esto no no tienen pase no tiene porque formar parte de ningún marco académico universitario científico que es

Voz 1276 38:51 la Universidad de Valencia asegura que estos cursos que todavía no se han eliminado no tienen patrocinadores externos

Voz 49 42:11 hoy por hoy

Voz 2 42:14 Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 5 42:28 Leo premio que dice Rajoy

Voz 0861 42:31 tal mejor para otros bueno no es algo que motive

Voz 1727 42:35 el Barça y Real Madrid Valverde y Lopetegui siguen hablando de los premios de ves a las puertas de una nueva jornada de Liga Sampe la que disputan esta noche sexta del campeonato

Voz 1161 42:45 los culés visitan Butarque novedades de los de Valverde Adriá Albets buenos días

Voz 0017 42:49 qué tal buenos días el Barça quiere recuperar sensaciones tras el empate frente al Girona ganando esta noche en Butarque no se esperan muchos cambios en el once de Valverde aunque sí que vuelvan jugadores importantes como Umtiti Sergi Roberto Rakitic Coutinho que descansaron en el último partido Valverde ha dejado

Voz 1275 43:05 de la convocatoria a Denis Suárez ya Rafita

Voz 0017 43:07 ya por decisión técnica además de a Samper ya a leña no está tampoco la Anglet que cumplirá sanción y vuelven Thomas Vermaelen y Malcom que ha recibido esta semana el alta médica en el

Voz 1161 43:17 en él muchos buenos para Pellegrino sin manos que él Muñoz Woo sólo Anglet en el Barça como decía a día el técnico quiere que los suyos muerdan deportivamente

Voz 50 43:24 hay que ser valiente para tratar de

Voz 0861 43:27 agredir futbolísticamente

Voz 1727 43:30 arbitrará el colegiado navarro Undiano Mallenco

Voz 1161 43:32 hoy en San Mamés Athletic Villarreal Berizzo pierde a Susaeta por sanción no estarán Bruno Cáceres Javi Fuego va a arbitrar el colegiado madrileño Del Cerro Grande estos dos horas ocho justo después los otros dos en el Pizjuán Sevilla el Real Madrid novedades de los de Lopetegui Javier Herráez buenos días hola qué tal muy buenos días a las diez base de ese partido entre Sevilla y Real Madrid un clásico sin Isco que ayer fue operado de apendicitis Rodolfo escurrió bien en veinte días volverá con sus compañeros Issing Dani Carvajal con un problema muscular

Voz 0017 43:57 Nuestro va a ocupar Odriozola el resto lo habitual con Courtois en portería con Nacho Ramos y Marcelo Casemiro Kroos Ceballos arriba Bale Benzema y Marco Asensio

Voz 1161 44:06 en el Sevilla baja en los locales de Escudero mercado con Alonso Amadou Machín sobre el nuevo Madrid

Voz 2 44:10 quizá el equipo no tenga tan claro que juega para que goles un determinado jugador

Voz 0027 44:15 sino que los tienen que repartir y eso

Voz 2 44:18 mucho más difícil controlar a un equipo tan

Voz 1161 44:20 bueno como en Madrid arbitrará el colegiado canario Hernández Hernández a la misma hora Valencia Celta Marcelino pierde Amina por lesión y aparejo por sanción en el Celta es baja Brufal el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea y toda la jornada en Carrusel desde las ocho menos veinte ayer tres partidos denominador común el bar victoria del Espanyol uno cero sobre el Eibar gol que llega precedido de un córner que no era cruce de opiniones a Ruby le gusta a Mendilibar

Voz 10 44:39 a la cantidad de jugadas que va dejando atrás Ica hace que no haya polémica es mucho mayor que si no estuviera Alvar no me ha gustado es en principio no soy cuando hay que revisar cuando hay que revisar eh

Voz 1161 44:48 polémica también al Real Sociedad dos Rayo dos el empate a uno del Rayo viene precedido por una falta Rolling no señalada Él lo tenía claro Sadiq que nadie ha desestabilizado de días

Voz 1 44:56 ha dado fue mirando la jugada por la repetición no murió ningún tipo de duda

Voz 1161 45:01 ya le digo Madrid tres Huesca cero Bar en el tercer gol del Atlético ha quedado anulado por el asistente concedido por el vídeo arbitraje se retiró lesionado Jiménez pero a cuatro días de derbi Simeone es optimista

Voz 4 45:11 Jiménez mañana pero conociendo

Voz 1727 48:16 diariodehoyporhoy del veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho escribe Rocío Carpio nos cuenta que el colegio de sus hijas casi duplica la capacidad permitida muchos alumnos dice estudian en aulas prefabricadas instaladas en el paño