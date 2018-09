Hoy por Hoy (26/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:12 las cuando las mujeres decimos yo siete creo no es un eslogan ni una frase vacía responde a una realidad muy concreta dificultad de que esta sociedad entienda el riesgo que corren ellas y sus hijos en muchas situaciones para las dos mujeres y las dos niñas asesinadas ayer cualquier reflexión que hagamos hoy llega tarde para las que hoy no reciban la protección que pidan o tengan que entregar a sus hijos a un padre maltratador sólo sirven medidas concretas bienvenida sea las condolencias las condenas en los minutos venció pero hay que hablar de dónde están y cómo se forman quiénes tienen que evaluar el riesgo de una mujer que se decide a denunciar de quién calibra que hay que protegerla aunque ella retire la denuncia de con qué criterio se entregan unos niños aún denunciado por maltrato muchas de estas medidas están recogidas en el Pacto contra la violencia de género su implementación dependen unos casos del Gobierno central en otros de las CCAA y muchas del Consejo General del Poder Judicial por cierto donde están las asociaciones judiciales tan nativas en otros asuntos ni el Consejo ni las asociaciones han dicho nada sobre la protección que la madre de Castellón pidió para ella y para sus hijas y no consiguió la van a investigar hay que preguntar por esto por lo concreto a los responsables y cuando las medidas que pueden salvar una vida se hayan tomado todas entonces sí entonces nos cuando Lemos todos porque es verdad que el riesgo cero no existe pero de momento este miércoles bien con cuatro vidas menos las de dos mujeres y dos niñas todas habían denunciado o pedido ayuda la desigualdad sigue matando

Voz 1727 02:22 veintiséis de septiembre el Gobierno Sánchez ya tiene a su primera ministra reprobada por el Senado Dolores Delgado apoyada esta madrugada por el presidente en Nueva York en un corrillo con periodos

Voz 3 02:33 estas distinta a las constituyente

Voz 4 02:38 en el acto público intervenga el presidente insistió

Voz 1727 02:41 en que no va a convocar elecciones antes del dos mil veinte pero sobre la serie en capítulos de la sobremesa de la ministra en el dos mil nueve con Villarejo hoy toca un chascarrillo delicado Aimar

Voz 0027 02:52 si en una grabación a la grabación que publica Moncloa punto com la hoy ministra entonces fiscal relata que todo sucedió durante un viaje a Cartagena de Indias que no especifica el año

Voz 5 03:01 el Zika cosió la y no duda en de del mujer

Voz 0027 03:08 asegura que la magistrada entraron en un bar

Voz 5 03:13 el grupo de préstamos de siete años viéndole

Voz 0027 03:19 lo que vieron a miembros del Supremo y de la Fiscalía a España

Voz 6 03:22 la con chicas menores de edad dice que cuando

Voz 0027 03:25 esos magistrados y fiscales se dieron cuenta de que les habían visto con con las chicas se levantaron a toda pastilla dice muy nerviosos empezaron a justificarse

Voz 5 03:32 en las explicaciones vale han venido

Voz 0027 03:39 según Delgado les llegaron a decir que eran camareras del hotel que les habían dado pena y que por eso estaban allí con ellas

Voz 2 03:45 Gobierno central Generalitat desbloqueo

Voz 1727 03:47 a mil quinientos millones de euros de sentencias su acuerdos no ejecutados en años de incomunicación Madrid Barcelona

Voz 0027 03:56 Hacienda insiste en que no son concesiones nuevas sino de dinero ya pactado en el pasado lo desvinculan de cualquier intento por contentar a los independentistas para que éstos apoyan los Presupuestos

Voz 1727 04:04 el deshielo padece producir ya hechos tangibles hoy la Generalitat vuelva a la negociación con todas las comunidades autónomas es un cambio importante porque desde hace unos años habían dejado de asistir a este tipo de reuniones con el resto de comunidades esquí en Barcelona

Voz 1727 04:34 las municipales Pedro Sánchez viajará a Cuba en los próximos meses y será el primer presidente español que visite la isla para una cumbre bilateral desde el ochenta y seis lo pacto finalmente ayer con el presidente cubano con Díaz Cano

Voz 4 04:46 en Méjico escena vergonzosa machista protagonizada esta madrugada por el presidente electo López Obrador

Voz 0027 04:53 una periodista le estaba haciendo una pregunta

Voz 4 04:56 el informe

Voz 8 04:58 próximo hayan por los partidos

Voz 0027 05:01 indagar de contestarle en Le ha dado un beso en la mejilla la periodistas ha dado media vuelta ella ha contado después lo que sentido

Voz 9 05:09 no me pasa el porque yo no sé si no está uno por diversión se estamos trabajando

Voz 10 05:52 pues son jugadoras acostumbradas a ganar jugadoras muy competitivas si están tocadas malo sería que la suya

Voz 6 05:57 cada superan a Senegal se medirán en cuartos

son las ocho y siete las siete y siete en Canarias

suele habilita a tu hija

Voz 4 10:44 suele habilita a tu hija

Voz 22 10:46 son consumen WISE

Voz 1727 10:49 el presidente había insistido en público contiene un gobierno fuerte y que que Bones el Gobierno pretende llegar al dos mil veinte sin convocar elecciones Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:59 qué tal buenos días Mariela Rubio buenos días

Voz 1727 11:05 bueno luego saludamos a Mariela Sánchez se ha propuesto Inma mantener a Delgado en el gobierno por potente que sea la embestida que reciba incluso aunque el principal socio parlamentario que es Podemos haya pedido ya su dimisión

Voz 0806 11:20 así es la decisión de Pedro Sánchez es resistir proteger a la ministra para proteger al gobierno así que por ahora la estrategia pasa por denunciar una cacería hay un intento de chantaje desde las cloacas del Estado y la derecha Ése fue el argumento que Ferraz desplegó ayer y que iba claramente dirigido a movilizar a los suyos en defensa del Gobierno socialista a partir de ahí se fueron produciendo ayer las adhesiones muestras de apoyo a Dolores Delgado por parte de miembros del Ejecutivo el respaldo más importante además de de las palabras de Pedro Sánchez fuera de micrófonos fue el de la vicepresidenta Carmen Calvo en Hora Veinticinco ministra

Voz 1727 11:55 esto aseguran supuesto va a seguir siendo ministra

Voz 23 11:57 el únicamente estamos hablando de una reunión unas conversaciones que podrían parecer evidentemente lo que a cada cual le parezca en el ámbito de su vida que nada de su condición de ministra de años Quer

Voz 0806 12:12 así que hay cierre de filas en el Gobierno del PSOE por mucho que haya dirigentes que sigan cruzando los dedos y que no entienden Pepa por la ministra de Justicia no confesó desde el principio que en el pasado había compartido mesa y mantel con el ex comisario Villarejo

Voz 1727 12:26 no sabemos si no afecta a su posición como fiscal lo que hoy estamos contando no el el decir que vio a otros fiscales y jueces con menores y convertir eso en un chascarrillo no sé veremos por qué Podemos ha dado el paso de pedir que dimita Delgado ayer por la mañana insistían en que iban a esperar a escuchar sus explicaciones parlamentarias pero sólo unas horas después Iglesias pedía su cabeza aunque no han concretado qué harán si Sánchez la mantiene Mariela estás ahí

Voz 1450 12:55 sí ahora estoy podemos si va sintiéndose cada vez más incómodo en el traje de socio aparentemente tibio del Gobierno ante la dimensión que adquirió el caso ante la inminencia de la reprobación de delegado de las explicaciones que pedía ayer al mediodía en el Congreso la portavoz del partido nueve Larra

Voz 1389 13:09 es pasaba sólo una hora después a afirmar que Delgado debe abandonar la vida política

Voz 0027 13:14 todo lo que representa el mundo Villares suciedad es basura y cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública que debe ser noble creo que estoy haciendo cristalino estoy diciendo que alguien que se reúne de manera Fable con personas que de la basura TB alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de Tip tejos como Villarejo

Voz 1450 13:43 todavía no he tenido tiempo de comunicarle esta posición a Pedro Sánchez porque está fuera de España de viaje oficial de Iglesias al que escuchábamos evitar calculadamente utilizar la palabra dimisión algo que permite el líder de Podemos reservarse una última vuelta de tuerca en su presión sobre Sánchez esto es la exigencia de dimisión inmediata que si planteo al final en el caso de la hoy ex ministra Carmen Montón

Voz 4 14:05 Mariela Inma gracias hasta luego hasta luego

Voz 1727 14:11 bueno hay algo que tienen en común los cuatro crímenes machistas de ayer en todos los casos la mujer había alertado de su situación bien presentando una denuncia contra el maltratador o bien acudiendo al Instituto de la Mujer todas pidieron auxilio pero o no los recibieron o no pues suficientes el caso más flagrante de el hombre que asesinó a sus dos hijas pequeñas en Castellón después de que un juzgado de Violencia de Género denegara la orden de protección que había pedido la madre para ella y para las niñas se la denegaron con el argumento de que las pequeñas no corría un riesgo real Mario el aludido buenos días buenos días Pepa Veinticuatro horas después de conocer el asesinato de las dos niñas de Castellón el observatorio

Voz 0259 14:54 contra la violencia de género del poder judicial sigue guardando silencio no sabemos si va a investigar la cadena de fallos tan tampoco el juzgado especializado en violencia de Castellón ha explicado porqué denegó esa orden de alejamiento que pidió Itziar para ella y para las pequeñas negra hay Martina de seis tres años por qué no vio el riesgo ni por qué el padre verdugo tenía régimen de visitas cuando la madre había mostrado su disconformidad con esta medida ni qué explicación alguna por parte de interés por sobre la errónea valoración policial de riesgo bajo para esta psicóloga madrileña y sus hijas tampoco la Policía Municipal de Bilbao ha explicado que pasó con la denuncia que presentó por malos tratos la joven senegalesa Margaret de veinticinco años degollada por su pareja en presencia de sus dos hijas dos niñas también muy pequeñas y nadie explica qué tipo de ayuda recibió Nuria antes de ser asesinada después de contar al Instituto de la Mujer de Andalucía que se enfrentaba a

Voz 1727 15:48 no dio opción muy conflictivo Mariola la Ley integral contra la violencia de género del año dos mil cuatro no recogía a los menores como víctimas directas de la violencia machista esto es el camión el año dos mil quince con el pacto de Estado al que llegaron todos los partidos el año pasado se reforzó la protección de los niños pero se está haciendo

Voz 0259 16:08 bueno esa reforma de la ley así lo establece los hijos deben recibir la misma protección asistencia y ayuda a que las madres pero en el caso de Castellón falló estrepitosamente la valoración del riesgo que corrían a Madrid sus niñas la fiscalía y las expertas llevan años pidiendo al Gobierno que implante en todas las provincias las unidades de

Voz 0806 16:26 Valoración Forense Integral formada por medio

Voz 0259 16:29 con psicólogos y trabajadores sociales para que pues para que el juez tenga un informe más preciso sobre la peligrosidad del agresor pueda tomar así medidas de protección adecuadas la población policial está claro que se está quedando corta también se reclama que los jueces suspendan las visitas y retiren las custodias a padres maltratadores porque sólo se hace ahora mismo en el tres y en el cinco por ciento de los casos en el tres y el cinco por ciento de las denuncias que se presentan en el Congreso ha empezado a reformas en la Ley del Poder Judicial para mejorar la formación y especialización de los jueces y fiscales en violencia de género

Voz 1727 17:03 otra de las carencias por las que por cierto no

Voz 0259 17:06 condenó no la ONU es una medida también incluida en el pacto de Estado veintisiete menores Pepa han sido asesinados

Voz 1727 17:12 en los últimos años gracias Mariela Manuel Jabois cómo estás qué tal Pepa cómo estás buenos el consenso creciente sobre la necesidad de hacer cordones sanitarios sociales frente a los acosadores a ti te han llamado la atención estas palabras de la actriz Judy Dench ayer en San Sebastián

Voz 13 17:32 el ex jugador acaban en la nada

Voz 1727 17:38 fue de Franco que defendió como un buen amigo al actor Kevin Spacey sobre el que pesan veinte acusaciones de acoso sexual

Voz 1389 17:46 veinte ni más ni menos dice también que Kevin Spacey la ayudado a ella mucho en su vida sobre todo cuando se murió su marido dice algo también muy importante que no va a aprobar nunca lo que hizo Spacey pero que no por eso le va a dar de lado bueno en las cárceles hay regímenes de visitas y los peores criminales reciben visitas de gente que abomina de sus delitos y que por eso no han dejado de sentir afecto por ellos poco o mucho a mi me gustaría que Kevin Spacey pagase por sus delitos no que sea casi sabes que creo que esas declaraciones de Judy Dench que me han parado por cierto radicalmente libres las puede hacer porque tiene ochenta y cuatro años porque luego tienes a gente que empieza por ejemplo el actor que está triunfando solamente no que cuando ocurrió todo lo de Woody Allen anunció muy solemnemente que nunca más volvería a trabajar con él yo siempre tengo la impresión cuando ocurren estas cosas de que no importa tanto el posible abuso de Woody Allen que por cierto había sido investigado y no probado pero de todos modos bueno es una palabra contra otra está ahí como la carrera de de de los actores que hacen ese cordón uno señalando a un acusado lo que hacen muchos es señalarse el dorsal a ellos mismos como los futbolines

Voz 1727 18:52 Jabois hasta mañana un beso un beso grande hecho hablábamos hace un minuto de la respuesta fallida de las instituciones a las últimas víctimas de la violencia de género pues bien hoy conocemos más datos más detalles de otro fallo clamoroso ante una situación de desamparo hablamos de la pareja de ancianos que pasó a dos noches a la intemperie en Oviedo porque el juzgado ordenó su desahucio sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad Ángel Fabián buenos días

Voz 6 19:17 buenos días Pepa la Plataforma de Afectados por el

Voz 1727 19:20 el asegura que esta pareja acude un hace hace unas semanas a a al juzgado para explicar su caso su situación y pedir que separara el desahucio de su vivienda pero que les despacharon diciéndoles que tanto el juez como la abogada estaban de vacaciones in nadie volvió a contactar con ellos hasta que los pusieron de patitas en la calle

Voz 0174 19:39 eso es lo que les contaron en la ventanilla en el mostrador hombre T de setenta y cuatro años con toda esa edad llegó allí con la orden de desahucio en la mano les dicen los funcionarios le dicen que el juez está de vacaciones que la abogada de su casero también y a mayor abundamiento pues que no tiene abogado de oficio que no consta ese en esas dependencias que se ha opuesto al procedimiento el resultado que casi un mes más tarde pues acabaron Él y su esposa durmiendo al raso en un parque

Voz 1727 20:07 novio Wendy Angel buen día Pepa son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:20 qué tal buenos días veinte grados hasta ahora en el centro de la capital hoy bajan ligeramente las temperaturas nos vamos a quedar por debajo de la barrera de los treinta Hoy toca volver al lodo en el Palacio de Cibeles

Voz 1727 20:31 la única buena noticia sólo quedan ocho meses para labradores sólo quedan ocho meses para que los madrileños vayamos a las urnas de verdad digamos a Manuela Carmena que ni es ejemplar para ser alcaldesa que sugestión lo único que ha hecho ha sido hacer cuatro años perdidos para la ciudad de Madrid entendemos además alcaldesa

Voz 24 20:48 Ahora Madrid no ha tenido un proyecto claro de ciudad sin hoja de ruta consensuada es muy difícil con no aparezcan muchas diferencias que hemos visto en este pleno

Voz 1727 20:58 sí mire le dirían que hoy viven peor que hace tres años le decían que su experimento ha sido un rotundo fracaso

Voz 1275 21:06 los reproches que haya se llevaba Carmena de PP PSOE y Ciudadanos en el último debate sobre el estado de la ciudad donde la oposición le afeó que no hablara por ejemplo de limpieza y que no se haya cuidado de controlar a los suyos los concejales de Ahora Madrid algunos ayer ni siquiera se sumaron los aplausos a Carmena en sus intervenciones la tensión interna va in crescendo a medida que la alcaldesa tiene más claras sus intenciones de futuro

Voz 1410 21:27 hay que saber rectificar hay que saber cambiar con humildad como desea si no estaba en mi ánimo en absoluto presentarme pero la realidad mis compañeros me ha hecho pensar que a lo mejor debería continuar un proyecto que todavía tiene mucho por hacer y lo voy a intentar

Voz 1275 21:44 hoy y pleno ordinario de septiembre en el Ayuntamiento de Madrid allí Ahora Madrid va llevar su propuesta para que el Gobierno central le permita congelar el precio de los alquileres frenar la escalada hasta que exista una ley nacional que regule el arrendamiento siguen hoy los trabajos para demoler el poblado chabolista de El Gallinero las familias que allí vivían han pasado su primera noche en viviendas sociales en pisos tutelados donde han sido realojados sin embargo según denuncian los voluntarios que han estado años colaborando en el gallinero

Voz 1727 22:12 no todas las situaciones se han resuelto aún

Voz 1275 22:15 varios niños todavía esta mañana van a tener que recorrer casi una hora en transporte público Perera sus colegios porque todavía no están escolarizados en los centros que están más cerca de sus nuevas casas los voluntarios crítica en además el paseo que el Ayuntamiento y la Comunidad se dieron ayer por este poblado rodeados de cámaras sin respetar dicen la privacidad de las familias en el último adiós a sus casas ese paseo se dieron Marta Higueras teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid Rosalía Gonzalo consejera de Vivienda

Voz 1161 22:42 por fin llegó el gran día de que el gran día de los dedos

Voz 0806 22:46 los humanos por fin llegó el gran día de

Voz 1161 22:48 la dignidad de las personas esto no

Voz 26 22:51 podía durar ni un día más por tanto hoy es un día de celebración un día de celebración el que oigamos ese ruido del del del derribo de de las chabolas

Voz 1275 23:02 más noticias de este miércoles en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 27 23:05 lo está contando la hacer la justicia ha condenado al Canal de Isabel Segunda indemnizar con ochenta y cuatro mil euros a María Fernanda Richmond su ex directora de negocios imputada en el caso Lezo por considerar que su despido fue improcedente la Comunidad haya recurrido la sentencia Lorena

Voz 1275 23:18 en Huerta portavoz de Podemos en la Asamblea será procesada por declarar en dos mil catorce en televisión que la policía torturaba a los detenidos a los que defendía el caso se archivó en su momento pero nunca se ha tenido en cuenta su condición de aforada

Voz 27 23:28 las urgencias del Ramón y Cajal vuelven a estar colapsadas lo denuncia el sindicato Mats la Gerencia del Hospital mantiene cerradas ciento cuarenta y cuatro camas desde verano mientras en urgencias esperan a ser ingresadas decenas de personas

Voz 1275 23:39 la Comunidad ha aprobado el calendario laboral de dos mil diecinueve que contempla como festivos el uno y el dos de mayo Omega puente entre el seis y nueve de diciembre total habrá doce festivos a los que hay que sumar

Voz 3 23:48 otros dos que fijará el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1161 24:03 Sampe buenos días buenos días en el tres cero del Atlético al Huesca por el tercer gol el de Koke anulado por el asistente concedido luego por el bar lesión de Jiménez aunque Simeone es optimista

Voz 14 24:11 Jiménez bueno bueno ahora mañana pero conociéndolo tengo muchas sensaciones positivas de que va a estar para el sábado

Voz 1161 24:18 en el empate a dos del Rayo en Anoeta porque el primer gol del Rayo viene precedido por una falta no señalada hoy sigue en marcha esta sexta jornada al Leganés recibe al Barça desde las ocho Pellegrino pide a los suyos que muerdan

Voz 28 24:28 ahora te reservaría ente para tratar de agredir

Voz 6 24:31 el futbolísticamente al rival

Voz 1161 24:33 son bajas y manos Kiernan que él Muñoz hubo va a arbitrar el colegiado navarro Undiano Mallenco las diez Sevilla Real Madrid la a la baja de Carvajal se une la de Isco operado de apendicitis Lopetegui

Voz 29 24:43 pues segundo siguiente lo que pensamos es en las soluciones

Voz 1275 24:46 el jugador por cuanto antes

Voz 29 24:48 para volver al estado de forma es cierto que estaba muy

en la Cadena Ser

Voz 0027 30:41 en una nueva grabación que ha publicado esta mañana Moncloa punto com de esa comida en dos mil nueve con el ex comisario Villarejo se oye cómo divulgado cuenta

Voz 5 30:49 tienes que vamos mamá la vida

Voz 0027 30:54 el a Cartagena de llevan días se encontró en un bar con miembros del Tribunal Supremo español y de la Fiscalía General del Estado con chicas menores de edad

Voz 40 31:04 no lo haré de tila porque tengo pesqueros con era obvio de que bastaría esos nosotros hacerlo Casiano

Voz 0027 31:12 cantaron a toda pastilla cuando nos vieron empezaron con el agobio de quienes habían visto ir empezaron a poner excusas como que las chicas eran camareras del hotel que les habían dado pena

Voz 4 31:52 buenos días a todos el barómetro del CIS en su cara confirmaba que el PSOE sigue en cabeza y seguramente crecido por ese dato el presidente insistía en que piensa continuar hasta dos mil veinte y anunciaba que sostenía en su cargo a la ministra de Justicia pero esa vía de agua ha quedado abierta sobre todo después de que el socio Pablo Iglesias haya pedido suceso que se van a disparar muchos torpedos sobre ese boquete pero el CIS estrenaba cara B yo quería llamar atención sobre esto porque preguntaba sobre un tema muy importante la conveniencia o no de reformar la Constitución asunto del que medios políticos no paramos de hablar del que el público en general no había dicho una palabra la respuesta ciudadana resultado muy elocuente es un porcentaje altísimo más del setenta por ciento quiere la reforma ingiere que sea además de calado pero atención porque entre las prioridades no aparece nada relacionado con la estructura del Estado único en el Título VIII que seguro que importa pero no de manera preferente seguir la revisión de la Carta Magna así pero para mejorar la sanidad la educación la transparencia y el control de la acción política y la protección de los derechos sociales es la enésima invitación a rastrear el balón una vez más se hace evidente que los políticos y los periodistas tenemos que corregir nuestro rumbo de navegación para no perder

Voz 22 33:06 el norte verdadero

Voz 1389 33:19 buenos días Pepa con Luis Alegre profesor de Fillon

Voz 1727 33:22 Sofía de la Universidad Complutense en Radio Madrid buenos días Luis

Voz 6 33:25 buenos días Pepa ya tu lado Cristina Monge

Voz 1727 33:27 politóloga directora de conversaciones de Code Si profe profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza Cristina buenos días qué tal Pepa muy buenos días vamos con el capítulo de hoy el capítulo de hoy tiene estrena una ministra del Gobierno reprobada es verdad que por el Senado donde tiene mayoría absoluta al Partido Popular la cohabitación de mayorías en la que se desarrolla esta legislatura puede proyectar hacia el futuro nuevas situaciones como ésta Theo que esa mayoría del PP vaya reprochándole ministros a Pedro Sánchez como Los diez negritos

Voz 1389 34:02 sí es relativamente probable que veamos reprobaciones como por cierto se vieron en la primera parte de la legislatura con Rajoy todavía en La Moncloa cuando fueron recusados y ayer lo recordaba la ministra sin ir más lejos el ministro de Justicia Rafael Catalá o el fiscal general no hay por tanto eso además cuestiona la autoridad moral en alguna medida del PP para darle un relieve a esta reprobación más allá del que políticamente mediáticamente tenga estamos en un juego de trincheras entre las cámaras entre la Cámara Baja y la Cámara alta entre el Congreso y el Senado estamos evidentemente en cierto filibusterismo parlamentario como hemos visto en los últimos días así que me parece que la reprobación tienes tienes toda la razón la reprobación de Dolores Delgado seguramente no será la última pero también veremos si Dolores Delgado puede resistir

Voz 6 34:47 sí claro de todas formas Teo la reprobación del Senado no es lo mismo que una reprobación de del Congreso por una cuestión elemental en nuestro ordenamiento jurídico es el Congreso el que otorga la confianza al Gobierno es decir es el Congreso el que nombra el Gobierno de tal forma que perder la confianza del Congreso es perder la confianza del órgano que te dota de legitimidad esto no es así respecto respecto al Senado crecido como no sé una reprobación de la Asamblea de Madrid a un concejal del Ayuntamiento bueno puede tener un efecto simbólico relevante lo que sea pero es que no es la cámara de cuya legitimidad dependes hombre estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo Luis pero

Voz 1389 35:24 no es lo mismo que que la cámara del concejal quiero decir las cortes en las Cortes e incluye ha cerrado e el sistema

Voz 6 35:32 cameral no no no no para la elección del Gobierno no digo lo digo para

Voz 1389 35:35 la elección del Gobierno bueno pero que forma parte de las Cortes

Voz 6 35:38 vale que creado el Gobierno emana enteramente del Congreso de los Diputados innoble Alianza llega el Congreso que el Congreso te retire la confianza es que te retire la confianza al órgano de cuya legitimidad depende

Voz 1727 35:49 en coalición aburrido es un ocurrido todavía no ha ocurrido desde una pérdida de momento Cristina es un capítulo de hoy con esos comentarios de la de la ministra asegurando en un viaje a Cartagena de Indias que vio a varios magistrados y fiscales con menores de edad muchas carrillos de sobremesa así es el tono de toda la conversación pero este detalle de una fiscal lo era entonces daña más su imagen que todo lo publicado hasta ahora

Voz 0806 36:12 incluso más que la repoblación más clara reprobación porque fijaros una cosa más allá de que el Congreso o el Senado tengan mayor o menor legitimidad para reprobar o no

Voz 1727 36:21 realmente a la ciudadanía le llega esa idea

Voz 0806 36:24 de que una reprobación es algo muy negativo es decir eso hace mella en la opinión pública yo creo que hace más daño efectivamente este tipo de chascarrillos este tipo de filtraciones este tipo de comentarios de la misma manera no que los que escuchábamos ayer llamándole maricón el juez Marlaska hace más daño de cara a la opinión pública aunque desde un punto de vista de legitimidad democrática en el Congreso obviamente da reprografía reprobaciones lo que tiene ese peso pero yo creo que efectivamente es lo que genera mayor mayor ruido y además es que no es mitin de dinámica yo creo que peligrosísima de en primer lugar de que llega un momento en que ya no sabes que se puede hablar con quién sea yo creo que que ahora mismo hagan conversaciones de hace diez años está diciendo de un carácter privado por mucho que fueran con personajes muy pues bueno pues muy representativos en aquel momento de lo que era el poder de ese sucio y oscuro del Estado no os metáis en un nivel de debate muy agrio y muy sucio quiénes son el Gobierno

Voz 1727 37:17 lo dice Teo que estamos ante un evidente chantaje el de Villarejo y que es insostenible y darle de comer al chantajista pero también es cierto que conforme avanzan los días el contenido de de esa conversación de sobremesa privada hace nueve años va poniendo en una situación más difícil la ministra

Voz 1389 37:35 sí yo creo que son dos planos distintos no yo comparto completamente el titular que hoy que hoy plantea el país no de que Villarejo redobla el chantaje al Estado esto es muy evidente y se están filtrando a esas conversaciones por otra parte sin ninguna clase de control no sabemos si manipulada sonó a través de un medio de comunicación poco con nacido sin saber realmente quién está detrás sin que irá digamos con qué intereses yo yo ya lo dije aquí el día de las grabaciones de Cifuentes no siempre me resulta muy incómodo desde el punto de vista de la deontología periodística todo esto de publicar conversaciones privadas manipuladas por alguien que la filtra con un determinado interés no digo es un debate periodísticamente

Voz 1727 38:11 las salas indica por capítulos la es decir

Voz 1389 38:13 esto esto es evidente no pero por otra parte coincido con con Cristina es decir más allá de de la autoridad moral y de y de quién es el Senado si es el Congreso porque en definitiva la confianza el Congreso será al presidente la confianza de los ministros semana del presidente no de la Cámara directamente pero más allá de esto lo que sí es evidente es que la notaria mayor del reino ha sido reprobada por mentir y es evidente que ha mentido y esto genera un serio problema político en primer lugar porque si fijado el estándar en Baksi

Voz 1727 38:42 por mentir en qué caso

Voz 4 38:44 hombre no es por es claro la Renedo Barrio de Llarena

Voz 6 38:50 sí pero digo que estamos eh

Voz 1389 38:52 ante un serio problema político esa ministra reprobada estamos viendo que ha mentido ha metidos en relación con Villarejo que sí estuvo en esas comidas en un tono desenfadado en el que llamó maricón efectivamente corto Illa colectivos LGTB y ella le han pedido también que que se trate lo hizo además Villarejo Villarejo está bajo sospecha de recabar su apoyo en beneficio del empresario Ángel Pérez Maura ya lo sabéis para bueno la de avaro para frustrar su extradición a Guatemala es un asunto muy Tour vivamos es un asunto muy feo yo por cierto coincidido con Paulino decías en que esa relación con Villarejo probablemente la invalida para continuar en el Gobierno

Voz 0806 39:32 pero te esa relación con Villarejo yo creo que en ese momento en todas las personas que se movían en torno a esos subterfugios a esos núcleos de poder del Estado tenían contacto con Villarejo creo que era Lucía Mandela quedó comentaba ayer a que nuestros micrófonos de decir bueno y quién no se reunía con Villarejo y quién no hablará pone

Voz 6 39:50 sí que yo creo que ahí hay hay varias cosas que por un lado lo ve a llamar Ari con una conversación privada en dos mil nueve no sé qué tal bueno esto puede ser esto puede ser feo tampoco unos olvide que en dos mil nueve el Partido Popular se estaba manifestando y estaba reclamaron Tribunal Constitucional adaptando en matrimonio el matrimonio igualitario esto es una cosa un comentario pues más o menos desafortunado en una conversación una conversación privada respecto al asunto Villarejo había parece extremadamente grave extinga Esther de este nivel marque la agenda política del del país desde luego eh estas cloacas son son son repugnantes son son son nauseabunda sin sin lugar a dudas pero pues es normal que los jueces fiscales de la Audiencia Nacional te ganando un hilo de comunicación con ellos otra cosa sería yo esto sí que sería extremadamente grave que se probase que forma parte de todo este juego de dossieres chantajes del que participan muchos político y muchos periodistas por ciento si se demostrase que forma parte de este entramado de dossieres y chantajes si no si saldrá porque el los mentideros es habrá más de lo que de lo que yo puedo saber ahora pero de momento lo que ha salido nada permite nada permite sospechar que efectivamente forme parte de este de este entramado

Voz 0806 40:58 allí ya hablaríamos de otra cosa eran de otra cosa distinta yo creo que en estos momentos es lo que tenemos que diferenciar ya yo sí que creo que hay que ser que hay que salir

Voz 1727 41:06 exigentes es por un lado lo que las filtraciones dice

Voz 0806 41:09 ven que por cierto son filtraciones que están bajo sospecha hay dudas incluso de que pueda de estar manipuladas de una web que no parece que tenga demasiada fiabilidad no o por lo menos no tiene una detrás de gravedad

Voz 1727 41:20 el diecisiete de septiembre efectivamente la bien

Voz 6 41:22 por cierto el hermano de la ex jefa de gabinete de Albert Rivera efectivamente estos Germán

Voz 1727 41:27 si tú eres tú que es todo muy muy

Voz 0806 41:29 cosas eso yo otra cosa después es decir una vez que eso sale yo quiero que ahí la ministra no ha sido especialmente hábil tampoco en gestionar la crisis es primero negando que conociera Villarejo no ha estado nunca con él después diciendo que las de declaración mentido claro a eso voy samba refiere una cosa es es lo que esas lo que esas filtraciones los que se está contando que nos mete yo creo en lo remita lo más sucio lo más turbio y lo más asqueroso del poder por de decirlas declaradamente y otra cosa después cómo se ha gestionado la crisis entonces yo tengo la sensación de que es una reacción en pues bueno es humana por supuesto no pero es como a priori no a negar las evidencias no como hacen los niños cuando la música de algo de capítulos que distingue la lista

Voz 6 42:09 a la orden de ahí estamos ahí ahí ese sainete de comunicación verdaderamente

Voz 1727 42:14 donde la comunicación ha sido desastrosa

Voz 6 42:17 pánico en su mano pero las instituciones no se lo pueden permitir la instrucción no entran en pánico lo que pasa que lo que llamó

Voz 1389 42:21 gestión de la comunicación en mentir insisto mintió sobre la relación con Villarejo hice ya es un dato muy significativo no nos olvidemos por ejemplo de que cuando se hizo dimitir al ministro Soria en en la anterior legislatura una de las cosas que decía es bona independientemente de que se analice el caso lo que ya es evidente es que ha mentido y el ministro no puede mentir y eso le invalida para continuar en el cargo y recuerdo es objetivo que a mentir a la ministra yo creo que además hay un problema tiene un problema político el Gobierno serio entre otras cosas porque fijó el estándar de las emisión en el rasero moral lo fijó con máxima fijaros que Maxine Huerta no era un defraudador sin un tipo multado por una demanda que había presentado el mismo no de luego con Montón el estándar ya fue bajando es decir ya ya costó más el ministro el presidente perdón trató de sostenerla sólo al final Jacko con aquel plagio escandaloso ella misma dio se sintió incapaz de continuar bueno estamos en otra vuelta de tuerca el problema para para el Gobierno y Alabama hablaremos supongo del CIS a lo largo de esta tertulia en el problema para el Gobierno es que el estandar sigue cayendo

Voz 1727 43:22 sí pero no pero en medio del ruido no no perdamos de vista los hechos es decir cuál es el estándar en el caso de Maxine muerta había un hecho en el caso de Carmen Montón hubo un hecho cuáles son los hechos aquí

Voz 4 43:36 los hechos aquí cuáles son los hechos

Voz 1727 43:38 sí de lo que hoy estamos contando es probablemente lo que más me llama la atención es decir que tú puedas ver una situación de explotación sexual e con menores y no tomar ninguna medida y lamentarlo con muchas Carrillo porque lo

Voz 4 43:54 si os hasta ahora hechos cuáles eran los sectores Cameron Si lo que ha comentado hoy lo hubiese visto

Voz 6 44:00 son unos términos Gil habilitan para presentar una deuda

Voz 4 44:02 anuncia no lo hubiera hecho añicos siguen habría aparecido extremadamente grave es verdad que por lo que que por lo que se deduce de

Voz 6 44:10 de las conversaciones tampoco es que tampoco es que vieran nada con nivel de prueba suficiente como para ir a un juzgado y presentar una una denuncia no

Voz 0806 44:18 no hay nombres y apellidos en ningún momento en las

Voz 6 44:22 bueno pues eso supone que ya sí reconocía esos nombres y apellidos pero bueno que de repente les de nerviosos el levantan ponen excusas y no sé qué tal cual yo no sé si eso son indicios ambos soy jurista pero en unos Nixon indicios con los con

Voz 1389 44:33 pues ya presión mueren en que eso no hubiera

Voz 6 44:36 no hubiera denunciado esto creo que sí sería grave

Voz 1389 44:38 pues Luis estoy estoy de acuerdo pero pero yo creo que hay un cierto cinismo colectivo no ayer tuitear revelar decida a mi a mi lo que más me gusta del tema Delgado Villarejo es que Casado se cree estos audios y pide la dimisión de ella pero los de Corina que señalaban fraude fiscal del Rey emérito no viva el Rey completar únicamente es decir el problema es que tenemos siempre nuestra ética partidista

Voz 20 45:00 a mano no es decir hay una valoración de más

Voz 1389 45:02 todo distinta para aquellos asuntos que afectan al partido rival ya nuestro propio partido yo creo que debemos de intentar desde luego los observadores ser mantener muy bien la coherencia y mantener perdonan segundo y mantener un criterio estable yo insisto yo creo no no creo ser sospechoso de de seguir sus con mucho menos yo creo que Pablo Iglesias tiene razón que Pepa nos preguntaba por los hechos y los hechos son que ha mentido que estuvo allí en el tono en el que estuvo que acudía con Baltasar Garzón que era el auténtico invitado que declaraba allí la justicia en este país es una puta mierda todo lo que está pasando son esos ve en fin que sale personaje que sale muy tocado Iker vía de de fondo había un asunto profundamente delicado y es Villarejo recabando apoyo al empresario Ángel para frustró su extradición a Guatemala todo eso forma parte del entramado de los hechos de la mentira sí pero eso forma parte de los hechos yo creo yo creo porque decirle antes tener relación con Villarejo no te puedo hacer dimitir porque todo el mundo tenía relación con Villarejo no tener relación con Villarejo es tener

Voz 4 46:02 esa relación con Villarejo pero pero cuál es esa