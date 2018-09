Hoy por Hoy (26/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:23 bueno a esta hora comienza en el Congreso la sesión de control al Gobierno sin el presidente que está en Nueva York con todas las miradas puestas sobre la ministra Delgado Cámara baja más Ruiz buenos días

Voz 1441 00:34 si la ministra está apurando su llegada al hemiciclo donde ella vemos a la vicepresidenta y a otros miembros del Gabinete pero todavía no ha Dolores Delgado sin duda todo los focos estarán sobre ella tras esas nuevas grabaciones en las que se le escucha decir que vio a varios magistrados y fiscales del Supremo en un bar con menores en un viaje a Cartagena de Indias estas la tensa reprobación de anoche en el Senado afronta otra sesión dura Eden Salazar ha hecho que vaya a ser la ministra con más preguntas hoy en la sesión de control cinco además de dos interpelaciones entre ellas otra del PP para promover su futura reprobación también aquí en el Congreso

Voz 2 01:06 que allí en Nueva York que va a pasar hoy Aimar en la Asamblea General de la ONU

Voz 0027 01:10 hoy van a seguir desfilando por allí los líderes Sánchez intervendrá mañana ante el pleno esta noche el ministro de Exteriores chino ha instado a Washington a dejar de lado la mentalidad propia de la Guerra Fría en relación a la guerra comercial porque advierte no beneficiará a ninguno de los dos países les estamos contando esta mañana en la SER que en la Universidad de Valencia ha retirado tres más tres sobre pseudo terapias máster es que por ejemplo potenciada en el consumo de vitamina C para curar el cáncer o proponían agua a presión por Elano para eliminar patologías intestinales Jerónimo Fernández es el coordinador del Observatorio de la Organización Médica Colegial contra las terapias

Voz 3 01:44 no hemos califican a lo observa pero su duración ancianas como una autoterapia más sana una falsa apariencia utilizada muchas veces con un alto componente sectario un muchas situaciones y por lo tanto no creo que esto no no tiene pase no tiene por qué el formar parte de ningún marco académico universitario científico en casa

Voz 0027 02:05 un juez ha decidido procesar a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruíz Huerta por un delito de calumnias contra la policía por haber dicho hace cuatro años que muchos de los detenidos a los que defendía como abogado eran Ter tu eran torturados en los calabozos

Voz 2 02:18 es una acusación que yo recibo de todos no me traería un porcentaje pero rozaría el noventa por ciento de los clientes que yo asisto como letrada

Voz 0027 02:27 las asociaciones policiales le denunciaran el caso ya se archivó en una ocasión pero ahora otro juez retoma el caso procesa Ruíz Huerta

Voz 1727 02:47 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 4 02:51 dime capítulo de hoy Aimar la UEFA Moncloa punto com publica nuevas grabaciones en las que en todo este legado en esa comunidad dos mil nueve cuenta en un tono muy distendido que durante un viaje a Colombia ella vio a varios jueces y fiscales españoles con chicas menores de edad

Voz 5 03:07 que me había reunido con alguien que después no había reunido que después me había citado que dispondrá así en fin yo por Villarejo este letrado jamás he tenido relación con ella pues CNI Villarejo policía que tenido esos tres encuentros contara lo que contaras el día red el me conozca saben que no se a él vuelo que pare trocitos de audio pues todos pegados remedio cita Casañas y dando no una comida con ella no dijo que no tiene nada de sentido

Voz 6 03:52 Eros su belleza pero esa es otra historia

Voz 7 04:01 cada día que pasa vemos que la mentira se hace más grande

Voz 5 04:18 todavía menestra tiene usted que dimitir por mentir intentar acabar con la corrupción tiene un precio

Voz 0376 04:35 no es parte de ese precio

Voz 9 04:45 que alguien que se reúne de manera Fable con un personas que de las cloacas del interior en nuestro país debe alejarse de la vida

Voz 10 04:53 la política del Gobierno mantiene y tiene confianza plena en la ministra de Justicia perfectamente se va a mantener una magnífica ministra hay una gran personas palabra al año en dañan los hechos dañan los corruptos

con Pepa Bueno

Voz 5 05:12 con Teodoro León Gross sois alegre y Cristina Monge en

Voz 1727 05:15 esta mañana en la que tenemos tanto sobresalto que es imposible saber si la foto fija del CIS se ajusta a la realidad no sólo por la cocina que también iremos a eso sino porque la encuesta encuesta de intención de voto que conocimos ayer hizo su trabajo de campo antes de la dimisión de la ministra Montón antes de la polémica de la tesis de Pedro Sánchez eso sí los datos el PP llevan ya el sello de Pablo Casado primera impresión del cisne ayer de esa foto que nos deja on

Voz 1926 05:44 bueno sin comentar la metodología y sin entrar en la cocina de yo estoy de acuerdo en que se trata de una foto superada no es decir apenas había comenzado el cero siempre negro que está siendo para el Gobierno no con con la cantidad de episodios que en las dos últimas semanas sean producidos de modo que diría que es una foto si es una foto fija es una foto fija del pasado o de un tiempo pasado en mi opinión sí lo que pasa es que se pasado cada vez va

Voz 11 06:07 más rápido entonces las fotos son más difíciles de sacar no cuando uno va muy rápido la foto no sale yo creo que lo que les está pasando ahora más que nunca hay que recordar eso de que las encuestas son tendencias más que números exactos respecto a la cocina famosa que se cree luego entramos como no cuando quieras vamos vale pero yo diría que efectivamente hay datos e diferencias entre lo que se plantea de intención de voto no lo que se plantea de voto directo es decir lo que la gente dice directamente que vota a un partido que luego se estima la estimación hay dejar déjame decirlo

Voz 1727 06:35 los oyentes que en el caso del PSOE es llamativo si es menor de edad subida en estimación de voto es decir el en el en en la información que se procesa en intención directa cae cinco

Voz 11 06:45 ver si efectivamente es muy llamativo y luego además cuando se cruza con los datos de simpatía o de recuerdo de voto tampoco acaba de cuadrar porque hay veces que eso puede pasar pero luego con la simpatía y el recuerdo de voto Se puede entender esa estimación pero esta vez es realmente en yo no sé muy bien cuál ha sido por lo tanto no me iba a decir pero es llamativo aunque otras formas

Voz 12 07:03 Emiliano la transalpina si el CIS proporcionan algún momento las matrices y los datos en bruto a los partidos por lo menos que cualquiera puede ver si esa estimación es también propone otras con otras fórmulas justo ese es el tema

Voz 11 07:16 hay dos cosas diferentes una que son los el famoso el micro datos es decir digamos en bruto no lo hubiese donde las encuestas en bruto que eso se cuelga pero se juega mucho después se cuelga tres cuatro semanas después y luego por otro lado estarían lo que es la cocina la cocina para que todo el mundo unos entiendas la tarjeta sea cuál es cuál es la cantidad de ingredientes que tú hechas en el de la olla

Voz 2 07:36 la verdad para finalmente hacer esas estimación

Voz 11 07:39 en yo creo que sería un ejercicio democráticamente muy positivo va a sonar muy ingenuo pero creo que sería democráticamente muy positivo en la transparencia que lo las fuerzas opone las líneas básicas de esa cocinas republicana en el mes pasado o hace dos meses el mes pasado ya se daban unas explicaciones un poco genéricas que no eran exactamente la cocina pero bueno de alguna forma se daban algún tipo de explicación no pues sería la de transparencia para evitar también ese diretes sería yo creo que algo muy sano y muy positivo en cualquier caso más allá de datos concretos que insisto aquí hay que ver tendencias no no no podemos ver datos concretos yo creo que hay dos titula claros por parte sobre todo

Voz 1727 08:17 la derecha es que ni hay efecto Casado de moda

Voz 11 08:20 o volúmenes por lo que estamos viendo ni hay competencia virtuosa la derecha recurriendo a la expresión de Íñigo Errejón es decir esto que está haciendo el PP y Ciudadanos de pelear a ver es más que a ver quién está más a la derecha parece que no les está haciendo ampliar su su campo de voto no por lo tanto yo me quedaría con esa idea básica como idea clave sin entrar a valorar los números concretos que efectivamente

Voz 1727 08:41 dudas la incertidumbre política es de tal calibre que entramos a la cocina el resultado a lo que puede pasar lo que vamos a quedarnos en la cocina porque yo creo que tenía mucho

Voz 2 08:52 pues hasta ya vamos a ver cómo le está yendo la derecha como la izquierda la suma de la izquierda Unida de la verdad la verdad que alguien ha bromeado él

Voz 1926 09:03 el título de Master Chef en el ha sido muy afortunado porque realmente es alta cocina nunca había vivido algo parecido siendo Tezanos achique del partido esto coloca más bajo sospecha non bajo sospecha de que no Septiembre Negro para Sánchez donde cuando necesita más una bombona de oxígeno aparezca esta bombona de oxígeno buscó pico pero muy poco creíble no porque es un auténtico misterio lo que plantea el CIS es decir un partido que retrocede en intención de voto lo acabas de decir menos cinco punto que pierde fidelidad entre sus votantes pasa del setenta y siete sesenta y tantos por ciento que ve reducida reducidas las transferencias que recibe de otros partidos como un partido que menos intención menos fidelidad y menos transferencias avanza en estimación de votos es verdaderamente delirante si quitamos todo a este cambio metodológico y los cambios metodológicos deben explicarse muy bien no se pueden introducir en una serie histórica tan fiable tan prestigiosa como debe ser la del CIS veintidós años de sería histórica no se puede cambiar sin dar una explicación muy clara pero desde luego este cambio metodológico en el que la simpatía ya no sea una variable como el recuerdo que haya que considerar sino que la simpatías se conviertan opción directa de voto esto es bastante insostenible ya digo el PP gana cinco puntos en intención de voto pero pero pero no no sube el PSOE pierde cinco puntos en intención de voto pero aumenta si tomamos el resto de sondeos que se están publicando estos días el promedio en general se mantiene bastantes decir PSOE en cabeza unos veintiséis veintiséis por ciento aproximadamente veintitrés el PP veintiuno ciudadanos diecisiete dieciocho diecinueve Podemos es decir yo creo que las posiciones están claras pero si hay algo verdaderamente sorprendente y en esto conecto con lo que decía Cristina verdaderamente sorprendente es que en general en todos esos sondeos lo que existe bastante establece es que el voto de derechas el voto de izquierdas no se mueve sustancialmente es decir puede haber transferencias dentro de la derecha entre PP y Ciudadanos y quizás Box pueda haber transferencias la izquierda entre Podemos el PSOE pero que haya cambios de izquierda a la derecha esto en ningún sondeos está apreciando y sin embargo según el CIS el cuarenta y seis por ciento de la derecha se convierte en cuarenta y seis por ciento de la izquierda hay dos cosas

Voz 13 11:06 veo bien es Luis queda intervenido Luis no digo unos aquí a mi me parece que en intentar desacredita

Voz 12 11:12 a al al CIS por la por las estimaciones y por las fórmulas de vestimenta y luego vamos a tener por ejemplo de de de de cuña This motero te lo digo te lo digo así honestamente vamos es decir por qué no esperaba menos tiempo vamos a tenerlas las matrices para poder hacer las extracciones se va a poder Se va a poder discutir si él manipulando me manipula por por otras vías manipula con la formulación de las preguntas con el catálogo de respuestas que que ofrece sobre todo con las preguntas que no hace por ejemplo no preguntar sobre la monarquía decir estas son estas las vías manipular con las con las estimaciones cosa aquello ayer hablaba con con Carolina Bescansa que la personal a llamar me fío en estos en estos asuntos le pregunté me dijo mira yo no veo nada excesivamente raro porque es verdad que a la gente que que no que no muestra su su intención de voto Se la red coloca en torno a otras variables con la simpatía como no sé qué como recuerdo como tal y ya salía bueno pues a lo mejor una mínima desviación pero pero pero pero lento de de lo científicamente dentro lo científicamente razonable no yo creo que esto es un intento más de desacreditar absolutamente a todas la las instituciones cuando en realidad lo que compramos ayer son cosas que yo creo que merecen ser celebradas merece ser celebradas que se retome la noble costumbre de hacer un barómetro todos los meses yo creo que estos algo de de salud de salud democrática que que dejó de hacerlo el PP hace hace ocho años se recuperan los formularios flexibles que esto es una cosa absolutamente decisiva formularios en los que los los técnicos de te pueden meter preguntas como la que han metido abre sobre la Constitución es decir que los españoles podamos mensualmente tomar el pulso tomar el pulso al país yo creo que aquí hay elementos como como muy a celebrar en términos de en términos de salud democrática y es verdad que en el escenario de volatilidad extrema en el que en el que nos movemos la volatilidad extrema que ya se veía en el barómetro de julio pero la volatilidad es total es lo que lo que indican todas estas encuestas es en realidad que puede ocurrir cualquier cosa y que las cosas cambian a una velocidad a una velocidad de vértigo sin embargo ya digo yo creo que salen elementos como mucho más relevantes que los de la estimación es verdad que es el titular cómo más más lustroso más luminoso más llamativo pero que al mismo tiempo aparecen corrientes de fondo que yo creo que son las que deberíamos

Voz 1727 13:38 la última cosas sobre la capacidad que tenemos de devorar novedades porque el hecho de que el espacio de la derecha se lo disputen dos o tres partidos es una novedad absoluta nuestra democracia es absoluta que esta democracia muy determinante para el futuro es verdad que las transferencias de votos parece que serán dentro de cada bloque aquellos que habían desaparecido la izquierda la derecha habían desaparecido os acordáis todavía hay quien lo sostiene en dos bloques le llamemos como lo llamemos pero que vayan a competir por el mismo espacio tres partidos es una novedad es enorme de gran trascendencia y además que obliga a la izquierda también a modificar su estrategia me juicio no

Voz 11 14:19 sí es una novedad importante que ya se venía viendo pues en los últimos tiempos en este último ciclo no yo creo que hay cosas que efectivamente cambian por un lado que la derecha empieza a competir en grupos diferentes partidos diferentes por otro lado que la izquierda ya no hay la relación que había en el antiguo PSOE con Izquierda Unida sino que Podemos es una cosa diferente y también desde un punto de vista cuantitativo al menos de momento

Voz 12 14:42 así en el PSOE es una cosa es es una cosa diferente

Voz 11 14:45 efectivamente en juego también debe nacionalismos el distinto pero hay dos cosas que Yorgos a las fundamentales primero que ese bloque izquierda derecha aquello siempre ha sido muy crítica con esa idea de que había desaparecido no pero ese bloque efectivamente ser ratifica dentro hay cambios pero los bloques

Voz 4 15:00 allí segunda cuestión que parece fundamental

Voz 11 15:02 al los temas generacionales es decir sigue manteniéndose con una distancia in

Voz 1727 15:08 son una ruptura yo diría entre aquellos partidos que son referencia

Voz 11 15:11 de las generaciones más jóvenes de aquellos que son referencia de los adultos eso es algo que venimos viendo las encuestas también de dos tres cuatro años a esta parte y eso es fundamental fundamental en todo no para que los partidos diseñan sus estrategias para que podamos hacer previsiones de por dónde pueden ir los tiros es para mí yo creo que leer los dos grandes titulares en cuanto al fondo más allá de las cocinas efectivamente serían esos en la que el bloque izquierda derecha se reafirma como eje ella además con peleas dentro de ellos con combates dentro pero los dos firmes el degeneración generacional que es fundamental

Voz 12 15:41 es decisivo absoluta absolutamente sí

Voz 1926 15:44 yo coincide también con Cristina me parece que este es un punto Un punto fundamental no pero pero en todo caso sí que me gustaría llamar la atención que los análisis que han hecho pues nació Varela o Kiko Llaneras en el país no coinciden tanto en el fin de la luna de miel del PSOE como efectivamente la la anomalía metodológica que esto presenta otra cosa es que ahora por decreto no podamos criticar al phishing convertirnos a sospechosos por lo visto nuestra referencia debe ser Carolina Bescansa que como todo el mundo sabe es una socióloga independientes sin intereses partidistas ninguno no pero pero yo creo que sí es importante que al CIS igual que la televisión pública donde ayer Rosa María Mateo por cierto dio una lección estupenda que yo celebro mucho pero que si tenemos que pedir a a organismos como el CIS quede muy que que sean o que se ganen credibilidad y la credibilidad de luego no se gana haciendo la cocina que han hecho sin explicarla claramente y contundentemente antes de su publicación ahora volvemos a la cocina de la cocina en los ojos

Voz 1727 16:40 es al Congreso porque está ahí viva todavía la sesión de control al Gobierno responde esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo porque el presidente sigue en Nueva York yp preguntaba la portavoz del PP Dolors Montserrat ha sacado el tema el tema delegado y el abuso parlamentario la portavoz del PP

Voz 14 17:01 es una vergüenza que después de cien días lleven tres dimisiones dos despachada y una en camino sea vicepresidenta es una vergüenza que usted siendo la ministra de Igualdad haya querido mancillar el pacto de Estado una lucha contra la violencia de género con una enmienda mordaza para silenciar esta cámara

Voz 0376 17:18 quiero decirle entramos quiere usted que cumplamos la misma regla del día veintiuno de mayo de dos mil trece cuando una ley relativa a rehabilitación regeneración y renovación urbana fue enmendada con algo que no tenía absolutamente nada que verdes

Voz 2 17:36 Seguridad Aérea

Voz 0376 17:38 presidiendo el diputado Posada con toda mi estima contestó ni el artículo treinta y uno del Reglamento ni ningún otro precepto atribuyen a la Mesa de la Cámara la competencia de revisar la decisión adoptada de la comisión refleja la calificación para las utiliza para nosotros se llama seguridad jurídica

Voz 1727 18:04 bueno me imagino que tenéis muchas ganas de comentar en un día como el de hoy vamos vamos vamos a hacer una pausa en un día como el de hoy utilizar el contenido de la ley de de violencia de género el contenido no la refriega partidaria por el procedimiento sino el contenido en un día como el de hoy con cuatro de víctimas mortales en fin ley de violencia de género es lo hace habitualmente el Partido Popular le ha mancillado el Gobierno la ley de violencia de género el contenido de la ley es una cosa al trámite parlamentario es otra bien distinta no voy diecinueve ocho y diecinueve en Canarias

Voz 16 20:05 a mí es una propuesta que tratan de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos

Voz 17 20:16 mayo hablar no tengo ciento Unai nos teníamos que ir a hablar con los bueyes y coger patatas

Voz 18 20:26 en el cuarenta y nueve osea que es niña de la posguerra total en casa diálogo

Voz 2 20:31 Justo en esta casa éramos dos personas

Voz 1995 20:34 viviendo gracias por lo que han compartido ya con nosotros seis nueve nueve treinta once XXII memorizado

Voz 4 20:41 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser para mí un faro es una inspiración absoluta de las soledad yo describiría un faro como una luz que no es un pañuelo de luz que despide al sol que se ha ido la luz para los navegantes para orientarles que hay un peligro inminente soy Mara Torres y descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas en las que dan cinco días en punto de peligro dónde vas a caer seguro el Faro

Voz 17 21:20 con Mara Torres Cadena Ser

Voz 19 21:29 lo quiere escuchar a la carga en una cierta muy amparado bien contra eh

Voz 2 21:44 cómo lo va a apretar entre los miles que tiene gancho esto que acabamos de grabar me me Farruquito yo mil millones de descargas

Voz 1995 22:00 Ana sabes que ayer estuve en Phone House y resulta que puedes contratar la luz justo ahora que está por las

Voz 4 22:05 sabes en Phone House sí sí John

Voz 1995 22:07 calvicie pensado pues en Phone House me gestionaron Mi contratos de la luz me asesoraron sin coste ni compromiso de media fíjate la gente ahorra con ellos ciento veinte euros al año vamos creo contraté Hinault tuve que hacer nada Oye pues tendrá que ir a Hong House a mirarla pues si vete a cualquiera de sus quinientas tiendas que te lo gestionan estupenda al acabar el programa Boya a Hawks

Voz 1727 22:33 y con Luis Alegre Cristina Monge y Teodoro León Gross pendientes de la sesión de control al Gobierno donde hemos escuchado a la portavoz del PP a la señora Montserrat y a la ministra a la vicepresidenta del Gobierno la señora Calvo enganchadas en en el procedimiento con el que el Gobierno ha intentado

Voz 2 22:52 la vía rápida aprobar los presupuestos sí

Voz 1727 22:54 en saltarse el veto del Senado y a propósito de ese atajo legal que el Gobierno busco la portavoz del PP sacaba la ley de violencia de género han intentado ustedes mancillar Cristina decía la ley de violencia de género el pacto alcanzado por todos los partidos porque es la ley a la que el el Gobierno le presentó la enmienda para tratar a su vez de obviar al veto

Voz 11 23:18 me parece que estamos en un ejercicio de demagogia vamos de muy mal gusto no solamente porque hoy estemos lamentando una vez más la el asesinato de cuatro mujeres sino porque se podrá discutir mucho acerca de si la forma en que se ha metido esa tramitación es la más adecuada o no pero yo creo que el debate está en si se ha aprobado nuestro sistema empezaba a debatir los presupuestos sólo logró que tuviera mucho que ver la ley de violencia de género por mucho que eso estuviera dentro de una proposición que tenía que ver con esa ley de violencia de género estamos hablando en el procedimiento que puede ser discutible y ahí se puede discutir pero creo que tiene poco que ver con el contenido de de salir de violencia insisto además hoy insisto es otra cosa más además hace ya más de un año que ese pacto de Estado contra la violencia de género se aprobó fue el verano pasado no este pasado el nivel anterior y no hay manera de que llega a materializarse porque precisamente porque no hay presupuestos porque no ha habido voluntad política del anterior Gobierno como para ponerlo en marcha con mayor diligencia por muchísimas cosas entonces que en estos momentos además nos tengamos que escuchar de mano de una vez

Voz 1727 24:22 fue ministro del anterior Gobierno tengamos que

Voz 11 24:24 darnos es dos extra de esa igualdad efectivamente pues me parece un ejercicio de demagogia en fin cuando menos indígenas

Voz 12 24:31 en una yo diría que algo sí que tiene que ver porque claro o a la posibilidad de que efectivamente ese destinan fondos a la lucha contra la violencia de género depende de que se aprueben estos presupuestos

Voz 11 24:42 sí sí pero no firmar leyes no sé qué no

Voz 12 24:44 las dota presupuestariamente de tal forma que quedan en papel mojado Tarfaya depende de estos presupuestos el que efectivamente se consiga una ley sino una ley dotada presupuestariamente de un modo de un modo suficiente lo que está ocurriendo ahora es una cosa verdaderas

Voz 13 25:00 ante insólita es que la Mesa del Congo

Voz 12 25:02 por eso hurta decisiones al pleno

Voz 2 25:05 debates Urtain toso debates no se el debate

Voz 12 25:09 estarán PA impide que proposiciones de ley pasen al pleno pero pero pero por el amor

Voz 21 25:14 pues yo sea quizás quiénes la mesa para

Voz 12 25:16 dotarle al pleno una decisión no sólo por cierto un unas un si me permites Pepa una una pequeña cuña que me acaba de comentar que me acaba de comentar Cristina

Voz 1727 25:25 sí claro que el artículo ciento ocho

Voz 12 25:27 la Constitución respecto al anterior pero no quería dejar de decirlo el artículo ciento ocho de la Constitución establece que el Gobierno responder subsidiariamente ante el Congreso de los Diputados esta nuestra Constitución nos guste más o menos Innova al emponzoñar lo todo detrás de una misma palabra

Voz 1926 25:42 me alegro que te haya vuelto a constitucionalista del régimen del set

Voz 1727 25:47 en todo caso en todo eso

Voz 1926 25:49 estoy de acuerdo con Luis fíjate yo creo que

Voz 2 25:52 pues no nueve

Voz 1727 25:55 veintiséis ocho y veintiséis en Canarias Teo Luis están de acuerdo en que

Voz 22 26:01 que la mesa que la mesa hurta el debate Gemma yo le daría yo le daría media vuelta de tuerca más sidrería no sólo hurta el debate sino que además se negó a que ese recado

Voz 1926 26:10 para la opinión de los letrados de la Cámara esto nos recuerda lo que ocurrió en el Parlament catalán en alguna medida porque ese dictamen hubiera sido muy pertinente que Ana Pastor decida

Voz 1727 26:19 que no que no tiene ningún sentido a mí me parece

Voz 1926 26:21 lo arbitrario lo justificó con un tecnicismo sostenible dicho sea de paso pero un tecnicismo que que políticamente no resolvía una cuestión que está bajo sospecha porque como decía Cristina estamos ante una evidente ejercicio de demagogia no solo y que estamos conmocionados todos los casos de violencia de ayer es un cinismo ventajista que se viene produciendo desde hace unas semanas es decir lo ha utilizado ciudadanos y lo ha utilizado el Partido Popular

Voz 13 26:43 idea de que de que Mansilla la la ley de violencia de género no me parece me parece en fin no

Voz 1926 26:50 con un abuso argumental para tapar lo que es un debate de otro tipo por cierto debate que es interesante que es si el procedimiento si el atajo tiene o no tiene sentido

Voz 1727 26:59 y además en un día efectivamente en el que se debe dirigir las miradas no solo al hemiciclo a uno de los poderes del Estado que es el Ejecutivo ni siquiera al Legislativo que pasa como el judicial es decir lo ocurrido en las últimas horas el riesgo cero no existe lo sabemos no se puede hacer demagogia con eso claro que no pero de lo pasado de lo ocurrido en las últimas horas Se puede interpelar perfectamente al Consejo General del Poder Judicial también en asociaciones judiciales tan activas en defensa de los jueces que dictan sentencias insólitas en ocasiones como la de la manada o que toman decisiones sobre la libertad condicional de los protagonistas de la manada ni siquiera investigar que me conste no sé estoy desfasada ahora mismo no y veintiocho veintiocho Canarias que me coste me han dicho que vayan abrieron

Voz 11 27:48 la investigación sobre cómo un juzgado

Voz 1727 27:51 de violencia de género deniega una protección a unas menores solicitada por su madre nadie puede adivinar el final naturalmente que esa jueza si hubiera visto indicios muy muy muy graves hubiera protegido a esas niñas eso por supuesto pero qué está fallando en la cadena que está fallando en la cadena para que la madre pida protección en el mes de febrero y las niñas estén muertas asesinadas por su padre a día de hoy Luis

Voz 12 28:20 mira no lo sé pero sólo pueden ser una de estas tres cosas eh o falta sensibilidad formación conocimiento por parte de quienes tienen que aplicar esta esta justicia o la legislación no es no es la apropiada o faltan recursos para llevarla a cabo en el sentido de no se pueden dar suficientes órdenes de protección de alejamiento no supo no se pueden seguir es decir alguna esas tres cosas y las tres tienen solución es decir tanto si fuera un problema de falta de sentido y conocimiento por parte de los jueces y juezas tanto si fuera un problema de legislación es un problema de de recursos que hay un problema recursos grave quiero decir las las pulseras que verifiquen y vigilan las órdenes de alejamiento están un anticuadas no funcionan dan fallos todo el rato si es decir pero alguno de estos tres problemas es los tres tiene solución salvarlo

Voz 11 29:12 fíjate Luis yo creo que probablemente sea una mezcla de esos tres quizá de alguna cosa más de una cuestión de fondo que a mí me aterra pensar la idea es que cuando una mujer denuncia cuando una mujer dice que tiene miedo cuando una mujer pide protección no siempre sede cree no siempre se cree por parte de las autoridades que tienen que tomar medidas no siempre es el Recre por parte de su entorno social sigue habiendo muchas familias sigue habiendo muchos amigos que dicen pero chica te has pensado bien estas augura sabes lo que vas a hacer de verdad tu crees que lo que estás contando es decir sigue habiendo todavía un poso yo creo que de desconfianza cuando una mujer denuncia o va a pedir auxilio una situación de este estilo entonces todo eso que estás diciendo que yo estoy de acuerdo con lo que planteas con este telón de fondo el resultado es aterrador

Voz 12 29:53 es aterrador es el que tenemos todos los días

Voz 1895 29:55 pues claro

Voz 1926 29:56 tizón Bono se de yo comparto que sea soportable y creo que en general los diagnósticos están bastante bien apuntados no me gusta mucho la frase tuya Pepa en el artículo de hoy se me permite es la de que matar a los hijos es un acto de violencia vicaría para acabar con digamos para golpear donde más duele a la madre lo que ocurre también es cierto que cuando se les está diciendo que es urgente que se valore el riesgo que corren los hijos de las mujeres maltratadas yo creo que que quizás está de enfocando la cuestión porque porque no es que no hubiera valoración si la hubo y además la hubo en un juzgado especializado el Juzgado de Violencia de Género número uno de Castellón que descartó la protección de la mujer y los hijos no tanto de la mujer como del fiscal consideró que no había una situación objetiva de riesgo y esto me lleva me lleva una consideración ya digo que no no discute en absoluto vuestros puntos de vista anteriores las valoraciones fallan hay aquí había valoración y las valoraciones pueden fallar no se puede pensar en que hay un Cid en cien de de consideración siempre a favor porque en ese caso no sería una valoración sería un criterio sencillamente no y uno incluso si se hubiera producido la aceptación de lo que pedía el fiscal que era una un alejamiento de doscientos cincuenta metros de verdad creemos que se hubiera salvado desgraciadamente este caso yo creo que efectivamente Pepa tú decías el riesgo cero no existe y esto es muy duro de aceptar pero en este caso sí había una había fue

Voz 1727 31:20 eso no cabe duda fue claro sabes cuántas en los tres últimos años en los tres últimos años de las órdenes de protección dictadas por jueces de las que sí se ha dictado del total sólo el cero coma setenta y cuatro por ciento llevaba un informe del forense que es el que debe evaluar el riesgo Ésas han sido dictadas por jueces en fin a ojo podemos decir porque el técnico que tiene que evaluar que tiene que evaluar el nivel de riesgo de esos menores de sus madres no está no es tan dotados colgados hay comunidades que han montado comenta Lucía perfectamente ese sistema están dotados la mayoría de los juzgados de Violencia de Género de esa figura y otras comunidades como la de Madrid donde es inexistente es que al final el riesgo cero no existe y ahí tenemos que llegar cuando hemos hecho todo lo necesario antes de asumir que el riesgo cero no existe no

Voz 11 32:17 pero el riesgo cero no existe pero hay que acotar luego estamos hablando de ese cero setenta y cuatro con informe de forense pero tampoco ni siquiera ese el setenta y cuatro que yo sepa hay un hay personal especializado en violencia de género o o persona especializado en violencia contra los menores por lo tanto podemos seguir todavía profundizando muchísimo más IVA yo ayer cuando escuchaba la noticia aterrada me venía a la a la cabeza una idea si esa decisión hubiese hubiera dado en el ámbito político hubiera formado parte no de algún representante político estaríamos inmediatamente pidiendo dimisiones obviamente los procesos judiciales tiene otros procedimientos tienen otros caminos pero algún tipo de investigación ya algún tipo de responsabilidad tendrá que darse a la sociedad porque esto no puede pasar y que nos quedemos diciendo bueno qué mala suerte no entonces Gonzalo no existe por supuesto que no existe Peres Quique a contarlo lo máximo posible

Voz 1727 33:06 si hay que llegar al máximo posible son las nueve y XXXIII las ocho y treinta y tres en Canarias

Voz 2 37:51 una mañana que tiene un pie en la Carrera de San Jerónimo dentro en el hemiciclo y otro en la calle vamos a hablar enseguida de uves de califa

Voz 38 37:58 seis pero primero Omar Ruiz ha sido fuerte

Voz 1727 38:02 el encontronazo me cuentas entre la vicepresidenta y el portavoz de

Voz 1441 38:06 danos sigue de Ciudadanos ha seguido en este caso Pepa una estrategia muy similar a la del PP tirar por elevación y emplazar al Gobierno a convocar elecciones ya dando por liquidado su recorrido político y también su credibilidad su Gobierno fraude le ha espetado Villegas en la tribuna la vicepresidenta pues ha respondido diciendo que van a seguir porque se trata de un Gobierno legítimo añadiendo que lo que la derecha no soporta es que esté adoptando semanas semana medidas para revertir los recortes y la corrupción del PP al que ha recordado ciudadanos sostuvo en el Gobierno les escuchamos

Voz 39 38:39 ustedes han dinamitado con toda su credibilidad engañando reiteradamente a los españoles al señor Sánchez engañó a los españoles diciéndole que su moción era para convocar elecciones y ahora esa trinchera la hice en Nueva York que va a aguantar en La Moncloa hasta dos mil veinte su Gobierno es un fraude señora vicepresidenta el señor Sánchez es un fraude no alarguen más esta agonía no alarguen más este defraude seguro que ustedes poder aguantar atrincherados en la Moncloa seguro que el señor Sánchez pueda aguantar atrincherado en la Moncloa he subido el helicóptero en el avión oficial pero los españoles no les aguanta ni un día más en y robos silenciosos

Voz 0376 39:21 que son El cuarto grupo en la Cámara tenían previsto muy rápidamente pintar España de naranja y ahora la banda pitar en es la contribución aduce elevase a la estabilidad de este país y a la respuesta que los

Voz 4 39:34 españoles esperan la ahí fuera

Voz 0376 39:36 con los problemas que han ido acumulando con siete años de crisis y de recortes este Gobierno va a seguir trabajando cada semana hasta que el presidente del Gobierno como todos con su competencia constitucional considere lo que dijo el primer día trescientos cincuenta estaño debate de una moción de censura gobernar España normalizarlas

Voz 1441 40:04 ah y se quedaba sin tiempo la vicepresidenta pero el mensaje quedaba claro de Villegas no le ha reprochado en la tribuna específicamente el caso de la ministra de Justicia a Dolores Delgado tampoco lo ha hecho Podemos que tenía una pregunta con la vicepresidenta en relación con los aforamientos y ha reprochado la tibieza del del PSOE no ser más ambicioso y sobre todo acabar con la inviolabilidad e del Rey pero Pepa si os parece podemos e incorporar un testimonio que se ha producido hace apenas unos uno segundo oído nuestro compañero Adrián Prado en los en los pasillos de Carles Campuzano el PDeCAT que me parece eh que es interesante y hablaba así sobre el futuro ahora de la ministra de Justicia

Voz 40 40:46 si la ministra dimite por Villarejo diría muy poco de este sistema democrático o pero la ministra de pensar si conocidas sus declaraciones públicas están condicionadas ejercer sus funciones en el Ministerio de Justicia a ella y al presidente Santos le corresponde tomar esa decisión

Voz 4 41:02 los grupos ayer también habla Av

Voz 1441 41:04 claro también de esta de esta cuestión ayer ya había distintas distintas posturas eh Joan Baldoví Compromís ayer decía que sería indecente que que una ministra del Gobierno de España tuviera que caer por unos comentarios totalmente inapropiados admitía pero en una esfera privada ir grabada Poor el dilema personal ese es el dilema el de llevan hay que

Voz 1727 41:24 ya el debate en la repugnancia que provoca el chantaje de Villarejo y el contenido que va inquiere Chendo de San sobremesa del

Voz 1441 41:33 porque a Pepa por cierto Pepa disculpas que te moleste acaba de entrar la ministra de Justicia sin hacer declaraciones en este momento en el hemiciclo os decíamos antes que no la habíamos visto es verdad que sí

Voz 2 41:43 aquello era el a ella tiene claro su

Voz 1441 41:45 preguntas pues calculamos que pueden ir quizá pasadas las diez de las diez de la mañana porque son justo en las cinco últimas preguntas de la sesión de control sabéis que el tiempo va tasado hay que multiplicar probablemente ya después del del boletín de las diez ese es el motivo por el que no la hemos visto

Voz 4 42:01 a primera hora acaba de entrar rauda y veloz por los pasillos sin hacer ninguna declaración bar buena mañana hasta luego

Voz 2 42:15 decía decía Theo que había sido duro el encontronazo entre Carmen Calvo Villegas pero afortunadamente esto no el señor Villegas impide el griterío o no pero en un tono muy calmado bueno sí dime que mantener en menos de media hora a las diez de la mañana comienza el día gratis dvd en Madrid Barcelona Sevilla y Málaga para no confundir vamos a aclarar que en realidad lo que ofrecen es un servicio gratis por usuario es el último movimiento en realidad la guerra abierta que mantienen estas plataformas y el sector del taxi en Barcelona en la capital condal hay una unidad móvil de la Cadena Ser con Sergi López a bordo bon día

Voz 1895 43:01 hola con día Pepa este verano seis kilos

Voz 1727 43:04 los taxistas cortaron la Gran Via de Barcelona con su protesta vimos esas fotos esas imágenes espectaculares lo contamos aquí en la SER eres hoy verán cómo su competencia no cobrará por viajar otra manera de protestar no

Voz 1895 43:18 pues la verdad es que sí que van a ver cómo su competencia hoy no va a cobrar ese primer viaje que hagan los usuarios de ahí pero no parecen muy preocupados por lo que hemos podido ver los taxistas por esta decisión dicen que por fin va a haber una regulación del Gobierno que va ser pasado mañana en la en la reunión del Consejo de Ministros que en esa reunión se va a poner a cada uno en su sitio y consideran la decisión de hoy de abrir una medida a la desesperada vamos a escucharlos otra otra manera más

Voz 41 43:48 eh de querer eh

Voz 0685 43:51 para la opinión pública de entender de los malos somos no son

Voz 41 43:53 pero no de que ellos actuarán bien y qué tal no porque es una

Voz 42 43:56 la estrategia más de ellos respecto al decreto ley que quiere sacar el el Gobierno yo creo que es una medida un poco a la desesperada ya

Voz 1895 44:06 esto es lo que dicen los taxistas entre los usuarios la mayoría de las personas con las que hemos podido hablar ni siquiera sabían que Oyu verídica Vijay ofrecían sus servicios gratuitos en el primer viaje sobre iban a aprovechar la ocasión de bajarse la aplicación tener este viaje gratis podríamos decir que es un poco como dice la expresión popular

Voz 12 44:25 hay de todo como en botica les escuchamos

Voz 43 44:27 no no sería abandonar Nancy no puede ser cosas alternativas eso sea una vez me interesa coger el taxi otra vez lo que me convenga más que sea más sutil más rápido

Voz 5 44:37 bueno es una forma de de vuelo de de darse a conocer vale entonces pues me parece no lo descarto en apuntarme Coco J

Voz 1895 44:51 bueno pues ya ves que hay un poquito de todo con esta medida de hoy o no un auto que es la patronal que agrupa las plataformas como Uber o Khalifa ahí pretende dar un nuevo salto de usuarios cómo obtuvo recordemos durante la huelga la que comentabas que para la huelga de taxistas de este pasado verano gracias un abrazo

Voz 1727 45:09 luego según los últimos datos de Fomento del Ministerio con fecha del tres de septiembre en España hay ahora mismo sesenta y cinco mil doscientos veintitrés taxis diez mil novecientas cuarenta y seis licencias de vehículos de transporte con conductor es decir los WC ambos colectivos mantienen ese pulso un pulso que este viernes pretende resolver el Consejo de Ministros Eladio Meizoso buenos días

Voz 2 45:32 hola buenos días si nada cambia el Gobierno

Voz 1727 45:35 que todo el taxi está ahora que podemos adelantar sobre el contenido de ese decreto

Voz 0527 45:39 bueno en el decreto viene a abrir la puerta a que las CCAA asuman todas las competencias para la regulación del sector de los sube TC en sus territorios respectivos pero no indican fuentes conocedoras del borrador preparado por el Ministerio de Fomento que éste si se confirma incluye una disposición importante en aquellas comunidades encías en asumir esta competencia a regular la actividad de los sube TC estos vehículos sólo podrían dedicar al transporte Inter comunitario quedaría en suspenso momentáneamente hasta que hubiese esa regulación autonómica los servicios dentro de la comunidad es decir podrían realizar servicios entre distintas comunidades pero no los que comiencen y terminen dentro de sus comunidades efectivas por ejemplo si la Comunidad de Madrid renunciase esa competencia lo sube TC no podrían realizar servicios urbanos dentro de la ciudad de Madrid ha habido más borradores Éste es uno de ellos nos indican fuentes que ese es el contenido a ver si se confirma dentro de media hora empiezan reuniones precisamente para conocer ese borrador en el Congreso de los Diputados con las patronales del taxi

Voz 1727 46:40 Jordi Fernández portavoz de Uber en España buenos días

Voz 21 46:43 hola buenos días cómo valoran ustedes y con

Voz 1727 46:45 debido el decreto con lo que sabemos de momento pues la verdad

Voz 21 46:49 es que se hace muy difícil de valorar el decreto sobre todo porque no lo hemos visto hay muy poca visibilidad sobre ese decreto incluso las comunidades autónomas han manifestado públicamente que no han visto el contenido del decreto estamos a dos días de la aprobación con lo cual es muy difícil hacer una valoración si acaso igual el sector del taxi que parece que sí tiene más visibilidad nos puede dar más información sobre el contenido del decreto

Voz 1727 47:13 además de la medida simbólica de hoy de de hacer un servicio gratis por usuario Se han anunciado movilizaciones mañana y pasado frente al Ministerio de Fomento ustedes están detrás de este tipo de movilizaciones las apoyan

Voz 2 47:28 no no nuestra manera de reivindicar a el derecho a trabajar de

Voz 21 47:33 los más de quince mil conductores de la UDC de los más de seis millones de personas que no usan todos los días en España es lo que hacemos hoy acción que comentabas en la que hay viajes gratis de diez a diez en las ciudades donde operamos donde lo que pretendemos es poner de relieve y dar voz a un a un olvidado de todo este conflicto no que es todos esos conductores que tienen licencias tal legales como las licencias de taxi pero que sin embargo ven comprometido su su derecho a trabajar la protesta de mañana la a la que hace referencia está convocada por los sindicatos por el Sindicato Libre de transportes y apoyado por la UGT pero no está participada por