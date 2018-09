Hoy por Hoy (26/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canal

Voz 4 00:09 Partido Popular y Ciudadanos presionan al Gobierno en la sesión de control y han pedido que convoque elecciones cuanto antes la vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido la continuidad del Ejecutivo así como su legitimidad después de que tanto Dolors Montserrat como José Manuel Villegas hayan ha argumentado que el Gobierno son fraude y que no tiene vergüenza

Voz 5 00:28 hoy son el gobierno de la vergüenza y es una vergüenza que después de cien días ya tres dimisiones dos despachada y una encamina rectifiquen y convoquen elecciones ya

Voz 6 00:40 su gobierno es un fraude no alarguen más esta agonía seguro que ustedes pueden aguantar atrincherados en La Moncloa pero los españoles no les aguanta ni un día más

Voz 7 00:50 este Gobierno va a seguir pues este Gobierno legal y legítimo de este país no para una sola semana te sacar medidas sociales de restitución de derecho

Voz 8 01:06 es es estupenda pero de hechos ninguno en unos minutos llegan las preguntas para la ministra de

Voz 9 01:12 justicia en esta sesión de control

Voz 8 01:15 Antonio Martín buenos días buenos días Pepa se elevan a Pérez

Voz 0055 01:17 contar por el uno de octubre también por la exhumación de los restos de Franco aunque la atención está puesta las referencias que pueda haber a las grabaciones de su comida con el ex comisario Villarejo antes los portavoces del PDeCAT de Coalición Canaria han defendido que Delgado no dimita por este asunto son Carles Campuzano ya Ana Oramas

Voz 1995 01:32 si la ministra dimite por Villarejo diría muy poco

Voz 10 01:35 este sistema democrático pero la ministra de pensar si conocidas sus declaraciones públicas están condiciones ejercer sus funciones en el Ministerio de Justicia

Voz 4 01:44 yo creo que el fondo del asunto de la grabación es motivo de dimisión creo que la ministra sin embargo a este donado francamente mal el tema

más cosas los cinco jueces del Tribunal Supremo que deben tomar una decisión sobre las presuntas irregularidades en el máster de Pablo Casado comienza en la deliberar hoy sobre ese mismo caso los magistrados deben pronunciarse en concreto sobre la posibilidad de que el presidente del Partido Popular sea imputado informa Alberto Pozas son los cuatro magistrados y la magistrada de lo Penal que tienen que decidir sobre el futuro de Pablo Casado Manuel Marchena Pablo Llarena Francisco Monterde Miguel Colmenero hija Anna Ferrer empiezan a liberar este miércoles aunque eso no significa que tengan que terminar hoy ni que tampoco conozcamos hoy el resultado de la reunión su decisión sobre la mesa tienen dos opiniones opuestas sobre máster del presidente del Partido Popular la Fiscalía que rechaza investigar al no ver delito la jueza que investiga el resto del caso que entiende que cometió delitos de prevaricación y cohecho impropio por formar parte de un grupo de alumnos VIP de la Universidad Rey Juan Carlos y sumamos que el Aquarius uno de los barcos que dice rescates de inmigrantes en el Mediterráneo va a permanecer en el puerto de Marsella a la espera de que un país le conceda una bandera bajo la que poder navegar después de que Panamá le haya retirado su pabellón la ONG ha asegurado que ha contactado con todos los países europeos para que alguno le de ese apoyo

Voz 3 03:02 SER Madrid la Federación

Voz 1434 03:05 Nacional de Asociaciones de Vecinos registra esta ahora en el Ayuntamiento de Madrid sus alegaciones al Plan que está preparando el Consistorio para controlar los pisos turísticos en la capital Elena Jiménez buenos días buenos días y entre esas esas alegaciones por ejemplo que se extienda a toda la ciudad el plan que prepara el Ayuntamiento para las viviendas turísticas y es que no sólo el centro tiene este tipo de hospedaje dicen estas entidades vecinales que San Blas concentra la mitad de la oferta de vivienda turística que hay en la ciudad de Madrid también reclaman más inspecciones que se considere vivienda turística desde el primer día de actividad y no a los noventa como propone el Ayuntamiento que se declare el centro como zona turística saturada que haya un Plan de Ordenación del turismo y que se sancione a las plataformas de estos polémicos hospedaje sino colaboran dando datos

Voz 4 03:47 gracias Elena el Canal de Isabel Segunda tendrá que

Voz 1434 03:49 el iniciará una de las principales investigadas en el caso Lezo Se lo hemos adelantado esta mañana en la SER tras ser imputada María Fernanda Richmond fue despedida en octubre de dos mil diecisiete sin indemnización pero antes había sido apartada de sus responsabilidades por pérdida de confianza la justicia asegura ahora que se trató de un despido disciplinario encubierto y ordena que se le paguen ochenta y cuatro mil euros la oposición

Voz 1591 04:12 sospecha de la forma de actuar del canal Eduardo Gutiérrez de Podemos la sentencia pone de manifiesto según el juez que la acuerdo del Consejo de Administración brindó a esta señora con despido debido a un acuerdo paradójico así lo califica por lo tanto podemos estar ante una concertación deliberada por parte de los actuales gestores para impedir el despido de la señora Richmond

Voz 4 04:36 el nuevo suceso violento en la capital ha ocurrido esta madrugada en Villaverde un chico de veintiuno años ha resultado herido muy grave tras recibir cinco puñaladas en el momento

Voz 1995 04:45 el suceso estaba acompañado por un H

Voz 4 04:47 a la policía está ya investigando las causas tenemos diecinueve grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas no van a alcanzar los treinta grados

Voz 1995 05:23 muy buenos días Miércoles veintiséis de septiembre de lluvias en el sur de la península pero la mayoría del país el otoño va a ser como lo de la honradez algo que llevas por dentro pero que resulta completamente imperceptible para los demás en cualquier caso veintiséis de septiembre de miércoles en lugar de un país donde es necesario resina autorizar como estamos de la radio recinto Nizar una vez más la moral para ajustarla a las modas de estos tiempos te levantas por la mañana sin saber si el Gobierno será mismo O'Shea podrás pagar el recibo de la luz pues fíjense la magnitud del atraco que supone el coste de la electricidad en este país que el interruptor según especialistas hay que empezar a llamarlo gatillo lo lo llamaron Naciones Unidas por aquello de darle un aire tranquilizador al ejercicio internacional de hipocresía en su sede ayer coincidieron los líderes del mundo déjenme escuchar una vez más el momento en el que todo el mundo incluido el mismo se ríe de Donald Trump en su cara

Voz 2 06:21 en menos de dos años mi administración ha conseguido casi más que ninguna otra administración en la historia de nuestro país es cierto lució porque te vas a reír no esperaba esta reacción pero está bien

Voz 1995 06:37 al ser que no sabemos si Pedro Sánchez también serio es difícil afirmar que está al frente de la administración más solidaria de la historia sin reírse de la misma manera que es difícil analizar su legado sin llorar en fin amigos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena SER no Emilio más la presentación que tenemos mucha planchas

Voz 1995 07:48 el pero cuenta el día a día de las lenguas europeas en unos segundos llega a un políglota alguien que habla correctamente cinco idiomas y maneja otros tres a nivel usuario invitó a explicarlo de la pausa embarazada arrancarle mientras Rosa Márquez muy buenos días

Voz 19 10:55 porque eso entrevistando porque recordáis cuando rodar el recordaba ese momento si a mí me ilusiona

Voz 1995 12:47 bueno hoy con Toni Garrido diez y doce minutos una hora menos en Canarias hoy veintiséis de septiembre es el Día Europeo

Voz 17 12:55 de las lenguas

Voz 1995 12:59 de las lenguas en la Unión Europea hay veinticuatro lenguas oficiales día alrededor de sesenta lenguas regionales o minoritarias pero el continente ni continente sea la más de doscientas porque en Europa no solamente viven europeos para sumarnos al homenaje a las lenguas queremos hablar con alguien que ha hecho de hablar muchos idiomas y su forma de vida sumo

Voz 24 13:22 Gabriel Cabrera

Voz 17 13:24 de Money money buenos días como en él es un poco hecha un flan es la lengua que más me atravesó era intento de alemán mallorquín la Bicing bueno hombre web como Nam estos Mallorca ahí te pillo tantas lenguas no hablarás dame mormón habéis Tapial no bueno no espera espera pero como capellán fíjate qué nivelazo tenemos en inglés

Voz 25 14:05 a Owen que de Picos Josep Fèlix una óptima Anse made by o útil para lamentar el padres está su por eh Jordi pocos Adolfo

Voz 1995 14:18 president Sánchez tienen English

Voz 26 14:21 en

Voz 11 14:23 creo que por ahora está siendo de lo mejor que hemos feliz

Voz 17 14:26 claro es que partiendo partiendo de la nada que jamás hemos encontrado la soltar las cotas más altas de la miseria un recuerdo lo de Presidente de la República deja Platero bueno ver espera vamos a explicar quiénes de adicciones todo esto no se Gabriel es traductor intérprete de cinco idiomas

Voz 1995 14:44 que maneja a la perfección hice defiende a nivel usuario en otros tres trabaja la plataforma dual y es la encargada de atender las necesidades lingüísticas del Servicio de Emergencias uno uno dos porque a veces muchas veces cuando alguien llama al uno uno dos no es aquí no sabe cómo expresarse no sabe contar su emergencia impreso llaman a a Gabilia otros muchos coordina informa a ciento ochenta y seis intérpretes de decenas de lenguas damas atiende emergencias en español en inglés en francés en portugués tiene eslovaco lo contaba bien no el CEM bien vale además tú hablas con gente que está en muchos momentos en una situación desesperada con lo cual

Voz 17 15:24 muy importante dominar bien la lengua para entender de muy bien qué es lo que es que es lo que necesita

Voz 27 15:29 sí hay una gran dosis de de la propia lengua Sade Conde Conde el conocimiento lingüístico dramática Italia una gran dosis de empatía porque siempre que tienes alguien arquero del teléfono normalmente están

Voz 17 15:41 ha dado o heredó el algo así que

Voz 1995 15:44 o las dos cosas claras dos cosas hay gente que está enfadado el dolor en si quiere usted seguir las peripecias fuera más lo hace todos los días de de Gabriel a través de Twitter es muy interesante pongan la etiqueta Interpretación Telefónica ya les digo yo que se red ponías hace pocos días por ejemplo alguien que llamaba al servicio no sé en qué idioma decía me acabo de tragar accidentalmente una prótesis de tres dientes con una alambre

Voz 17 16:09 y preguntaba que lleva te preguntaba anida yo creo que fue en francés claramente y preguntaba el francés

Voz 1995 16:16 eh

Voz 17 16:16 debo ir al médico o pudo hacer la excursión que propone el hotel

Voz 27 16:22 a ver son son muy rocambolescas muchas veces las llamadas que recibimos durante los turnos de urgencias y bueno

Voz 1995 16:29 ahí absolutamente de toda mujer árabe que estoy leyendo esta frágil feliz día hay una hombres llamando a mi puerta te señora nuestra llamado esté pidiendo una ambulancia sí pero pues esto en qué idioma era

Voz 17 16:44 ya en el SVA desde el rigor del ya los y las cuales económicamente

Voz 27 16:50 anécdotas de altura unos setenta

Voz 17 16:52 tres PSOE no es asunto suyo

Voz 1995 16:56 descarado que quiere estar gesto pues bueno de los idiomas que manejan dicho cinco cuáles son los que manejan a la perfección

Voz 27 17:05 a ver yo me considero bilingüe que es como la palabra que no los traductores en portugués español porque para mí portugués con mi segunda lengua ambiguo en la frontera

Voz 1995 17:15 hilos

Voz 17 17:15 mi lengua especialidades realmente ese inglés francés y luego ya metí el eslovaco o por vía han cariñosa hablas eslovaco si ya hay fue el amor lo hablas por amor haya sí empezó bueno yo me fui de Erasmus bueno esto Basquiat ya está no me cuenta Málaga cuando dices

Voz 1995 17:36 me fui de Erasmus diablo eslovaco

Voz 17 17:40 el amor es la mejor manera de edad

Voz 1995 17:42 decía a que se qué diferencia hay Si es que la ahí Nos preguntaban esta mañana entre sobaco el esloveno

Voz 27 17:48 a nivel idioma bastante esto no tiene casi nada que ver bien no dejan de salimos eslavas y tal pero lo gracioso con Eslovenia no es el idioma suena parte hay mucha gente confunde no es el propio país el problema en qué edad que la gente enormemente confunda eslovaca con Eslovenia y que yo recuerdo pasando pues los años que viví allí recibido

Voz 17 18:09 cartas a hacia los vivía masca el Bistrita eh

Voz 27 18:14 con el las señas a Eslovenia Eslovenia a Bratislava Eslovenia te llegaban las cartas porque aquella época era los miércoles cuando quedaban los correos de ambos países en la frontera pariente Caracas será alcanzar

Voz 17 18:28 esto es que ven los dos carteros quedaban daban el afrontará a cambiarse la tuya la toma la de lo venga venga tuya es dirige es un fallo muy como va entonces aparte de hablar español inglés francés portugués y eslovaco por lo concerniente también temas dejas eh vamos a decirlo así en árabe verdad si en el asesino quien rusa Si estudie

Voz 27 18:50 las tres lenguas más el ruso que el resto también para afinidad con indefinida con las lenguas eslavas y luego chino y árabe fue un intento de de intentar incluir también esas lenguas pero ya ya dentro del mundo profesional y a trabajando era complicado entonces bueno pues y nivel para bajar a comprar el pan yo también por problemas que tuve con mi profesora de chino que dijo deben ir a clase y luego nos enteramos en la cárcel pero bueno son cosas

Voz 1995 19:15 el problema lo tuvo ella

Voz 27 19:18 no pero era sobre todo por aprender en interés personal en ver cómo narices se manejaban Ésa es como como

Voz 1995 19:24 Don perdona de porque aquí los que chapurrea vamos malamente el español cómo se organiza tu cabeza para hablar ocho idiomas español inglés francés portugués no acabar hablando Leandro todo y mezclando los temas como te organiza es mentalmente a ver cuándo ya

Voz 27 19:42 en este mundo no no mezcla esas lenguas eso sí si estás en una lengua que no te pregunten en otra es decir yo sí estoy en cabina operación simultánea en la en francés o en inglés no me preguntes nada otra lengua no va a salir está bloqueado estas en esa lengua es no no mezclas Navas

Voz 1995 20:01 hemos preguntado tú tienes certificó claro tú dices que hablar ruso Yoigo claro tú esto tienes un certificado bueno hay que ponerlo al Sáenz

Voz 27 20:09 yo sí yo tengo un certificado donde lo estudié en Bratislava que además tuve que nos metió pero que dejé ruso era porque me lo merezca y si lo estaba mezclando con el estómago y dijimos vamos a aprender una lengua pero no obstante a ver cuando estás en el mundo de las tengo hay compañeros actores internos filólogos esto lo saben bien afiladas apellido lenguas por comparación una nueva lengua que añades la comparas con otras que ya conoces bien a las forma esta forma gramatical se parecer francés está horas lengua entonces mucho más fácil aprendieron una lengua con ya maneja otra

Voz 1995 20:43 de la historia los nuevos claro como decíamos antes en Europa no solamente se habla a los eh francés español portugués próximas europeos serán muchos otros idiomas tú estás precisamente en una en una plataforma al recibir este tipo de llamada de emergencia donde alguien necesita algo y está o cuando Loro enfadado con menos contabas estas Alaya perfecta para observar los puntos de crecimiento de seguidos por ejemplo en el País Vasco en España empieza a ver muchos nepalíes y mongoles verdad si brutal e hay focos de el idioma Triviño que es de Eritrea en Galicia también en País Vasco es un algunos refugiados por cierto que que se agrupan por países de Málaga y en Valencia comunidades donde se habla la han Jarkko que se había en España Se habla mucho tu y que es un idioma es el tema de de Senegal tú estás en esa atalaya observando los los focos y los flujos

Voz 27 21:35 a ver en cuanto depende por ende vengan las llamadas el Servicio uno uno dos hospitales fue también también prestamos servicio a la cero dieciséis mujer maltratada dio bueno pues a todo lo que se avisó al ciudadano pues vas viendo las Comunidad están formando Simi sin pero no me llegan llamadas de mongol de la comunidades de pueblos del País Vasco puesto de son personas que viven hay que ya residen Si me están ya en otra vez de Cruz Roja pues entonces son Nook este refugiado de no sean asentado pero están récord acogidos bien pero vas viendo cómo se configura el país ir a mí por ejemplo el

Voz 15 22:07 Gemma georgiano

Voz 27 22:10 comenzó como algo residual necesitando un único intérprete para dar servicio a todos Pescara mismo tenemos cinco para dar servicio sólo a Cruz Roja porque la llegada de refugiados georgianos está siendo muy grande

Voz 1995 22:22 a super interesante ir perdona la la tontería Messi es una pregunta tonta me lo dices como sabéis en el idioma en el que os hablan cuando alguien llama hablando pues no se niña Quique el que coge el teléfono que es el uno uno dos

Voz 17 22:37 sí quiero deriva la llamada para sabe que no esté estable

Voz 1995 22:39 entre los es porque es una insisto la llamada de emergencia de alguien en una situación muy apurada como como detecta hice el idioma

Voz 27 22:46 pues está evolucionado el principio porque realmente no nos llaman a nosotros como tal es una plataforma entonces el operador con una llamada de alguien otro idioma llama la plataforma entre el código del idioma y asaltar el intérprete otro esto automático entonces al principio de los tiempos esto era ante la duda es que inglés y los de ingresos comíamos de todo bien pero luego ellas fueron identificando afinando el oído da también que casi todos los que vienen a a tu país au con tú vas a otro al menos te preocupas en averiguar cómo se dice tu idioma en ese país el que vas es muy normal que llamen al teléfono escoja los operadores teléfono escucha a Alemania

Voz 17 23:26 sólo es así

Voz 27 23:28 el cómico me resulta luego también cuando son refugiados como nos llaman directamente de Cruz Roja o de Cáritas o de

Voz 1995 23:35 vaya dentro a elevar entiendo

Voz 27 23:37 gente que que están con ellos cara a cara

Voz 1995 23:40 una una cosa yo te hace muchos años tú sueco lo más o menos algo lo algo de Texas Gabriel esquivo muchos años contó eh pero ya hace muchos años yo realmente no se habla sueco osea a mí mismo

Voz 17 23:56 no

Voz 1995 23:56 pero yo nunca he comprobado que se vio debido a hablar así que que a veces en los idiomas perdóname cabe más que sueco parece una afección en la garganta sí claro no ya tiene tener lo que habrá que que Garrido está hablando de finales eh

Voz 17 24:12 citó la sueco no yo hablo sueco si ya verás como no están aquí para que hay bases para va quedan el misterio y la imagen a son Gabriel aparte los idiomas estamos hablando esto pero los acentos también deberían complicado tu vida bastante porque un escocés por ejemplo comparado con uno de Estados Unidos es muy diferente hizo Power todos idiomas aún sin fin de asientos que puede complica la tradición y entenderá

Voz 27 24:36 claro bueno vamos al maravilloso mundo del inglés inglés un subsahariano de ahí o el Broken English de los chinos indios

Voz 1995 24:46 eso del yo alguna vez ha hablado con alguien de Islandia por ejemplo en inglés como los dos hablamos muy mal se entiende perfectamente yo

Voz 17 24:55 es fácil entender alguien inglés si hablan en su idioma ha nacido

Voz 1995 24:59 sí

Voz 17 25:00 pues ahí ahí voy a discrepar en el

Voz 27 25:02 los servicios de emergencias pero

Voz 17 25:05 tres a discrepar tú surge que Pinto no ha tenido con nosotros que no tengo ni idea

Voz 27 25:12 cuando alguien habla rematadamente mal le duele algo hoy está gritando

Voz 28 25:16 todo tiene que expresar donde les duele auque

Voz 27 25:19 pasado con el que se ha desmayado no es cosa muchos problemas a veces ahí extranjeros que llamar uno dos no saben que pueden hablar en su lengua empieza a hablar inglés

Voz 17 25:29 en inglés

Voz 27 25:31 es es todo eso es lo que ocurre es a han blogs

Voz 17 25:34 la a la hora de ahí de eso saca me algo a ver si dicen que ya sabe aquí en aquella frase Secrero muy a punto solo

Voz 1995 25:47 por favor si tienen el Twitter al la meta la etiqueta interpretación Telefónica de una región Jo dijo en qué idioma Mi novio se ha perdido el operario describe su físico por favor es muy guapo

Voz 17 26:04 ahí hay una

Voz 1995 26:06 una esta idea hay que leer entre líneas dice Tiemblo estoy que no me aguanto ha hecho algo fuera de lo habitual y contesta el sujeto no consume cocaína si Gijón hallazgo algunos claves de como sacian

Voz 17 26:22 bueno hoy celebrar con Gabriel Cabrera políglota cuantas veces te han hecho existe de lo de Police idiota Justo en bastantes ni la haré en qué sueñas también es la Tigresa o es pues y será aquí en Hoy por hoy no preguntamos estas obviedades inquirió más discuta esos otra ostras es verdad es que

Voz 1995 26:44 lo que lleva dijo desde tu tu que abierto en qué idioma discute

Voz 17 26:50 yo noveno tú yo yo jura en arameo pero de

Voz 27 26:54 ejemplo a mi hija que tiene cuatro años que mi casa sale portugués cuando habla pues estoy en español pretende está cabreada suelten Porto

Voz 1995 27:01 es ese tres insulta muy bien el castellano portugués murió Sultan te digo yo recibido aún y no me he enterado todavía si pagaba guarda del eso no va bastante bien bueno Gabriel Cabrera políglota intérprete en el servicio uno dos uno uno dos hace un trabajo fantástico forma además a traductores es el Rey de la logística idiomática gracias por atendernos por celebrar este Día de las hembras con nosotros un abrazo

Voz 11 27:27 un fuerte abrazo a todos los abrazo

Voz 3 27:55 y no

Voz 29 28:08 de miedo

Voz 1995 33:27 treinta y tres minutos una hora menos en Canarias es el momento de de irnos al Congreso de los Diputados Inma Carretero Miguel

Voz 2 33:32 hola buenos días Toni está compareciendo

Voz 1995 33:35 la ministra Delgado

Voz 2 33:36 sí tiene cinco preguntas en la sesión de

Voz 4 33:38 control del pleno del Congreso ya ha respondido a la primeras el hacía el portavoz del Partido Popular Rafael Hernando era tenía que ver la pregunta sobre si va a dar instrucciones a la Fiscalía para cambiar el posicionamiento sobre el uno de octubre pero lógicamente ha salido a reducir la situación política en la que se encuentra la ministra le ha acusado de mentir le ha dicho que la opinión pública ya la ha condenado y que se tiene que ir del Gobierno la ministra lo que ha hecho Toni es ignorar todo esto y responder responderá al al tema que le preguntaba acusando de hecho al Partido Popular de de ser eh en la época en la que estaba en el Gobierno quién daba instrucciones un tiempo negro a jueces y fiscales como decimos tiene una larga mañana de respuestas aquí en el pleno del Congreso la ministra Dolores Delgado está ahora responder a las preguntas orales luego hay dos Sintes apelaciones también relacionadas con con su cartera escuchamos en directo en este momento la la sesión

Voz 2 34:31 nueva plaza de fiscal

Voz 5 34:34 el tema que nos preocupa nos ha preocupado otros temas como el

Voz 4 34:39 eh es Eduardo Santos Itoiz del portavoz de En Comú Podem marea el está preguntando por nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial

Voz 1995 34:50 pues ese es el sonido en directo en el Congreso de los Diputados cualquier novedad Inma sobre todo en relación con asuntos de los últimos va

Voz 4 34:59 todo en el tema

Voz 1995 35:00 cualquier novedad Inma Carretero línea permanentemente a veces el sonido el Congreso de los Diputados y nosotros seguimos aquí el estudio central de la Cadena SER y hay que decirlo muchas veces cuantas veces sea necesario la seudo terapias matan es una de las razones por las que invitamos todos los miércoles todos los miércoles desde hace ya un año largo a nuestras estéticos hoy es singular excepcionalmente tenemos a uno solo de los escépticos Le hemos dado libre a al otro también es bueno a veces nuestros y los estéticos en vacaciones creen estas se va a esta semana Mejía te mandaré vas a misa y el descanso de mi escepticismo voy a empezar a creer estos quince discos Miguel Mulet es profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia es autor de varios bestseller Comer sin miedo transgénico sin miedo los productos naturales vaya timo muy buenos días hola muy buenos días es de Bruselas Navas estas en camino Valencia porque vienes

Voz 17 35:58 vengo de Bruselas y me vine aquí luego tengo que dar una charla con Congreso que en Madrid se aprovecha un día central los políticos

Voz 1995 36:05 en Bruselas buena tú vas las cuentas

Voz 9 36:08 así Lugo hace lo que les da la gana duró por lo menos te desahoga

Voz 1995 36:10 es un poco como aquí si un dogma que aquí como en Bruselas se van in ese desahogarse con los políticos encontrar algún camino realmente aquella que nos haga ver una una luz al final del túnel

Voz 19 36:23 Bush ojalá pero el tema del que iba a hablar que era el tema de Biotecnología en agricultura en Europa de momento con el marco legal que te

Voz 2 36:32 hemos está complicado en los que más están sufriendo somos agricultores

Voz 1995 36:35 vaya pues tengo bueno tema ojalá pudiera ser optimista un abrazo a todos a todos ellos vamos a empezar hablando de tu casa porque hoy en día como hoy la Universidad de Valencia ha confirmado a la Cadena Ser que retirará tres de los siete másteres y diplomas que la Asociación para proteger al enfermo de terapia pseudo científicas pidió retirar en julio tenían asignaturas de riesgo como vitamina C para curar el cáncer insolación de ozono por vía rectal o hidroterapia de Colón que pueden ser divertidas pero no eficiente bueno primera gran de casa son mis vecinos

Voz 17 37:09 yo no me llevo bien con

Voz 9 37:11 a ellos les tengo cariño y ellos me antigua casa

Voz 1591 37:14 a partir de ahí a ver a mí me pasa

Voz 9 37:16 es un poco vergonzoso que una universidad que se supone que es donde se imparte el conocimiento de unas terapias que no tiene ninguna evidencia científica es decir pero terapia del colon haber a ti te puede gustar que te metan por el culo puedo ser muy agradable pero no cuando te dicen que eso te va a curar alguna enfermedad porque no lo hace de hecho tienen riesgos que beneficios que eso sede en el ámbito universitario el problema que estamos viendo es que son cursos de extensión es decir en muchos casos ni siquiera son masters oficiales el problema es que hubiera una persona Se da un curso de estos donde no exigen nada se lo pone el título en la puerta de su casa ya abre una consulta parece que sea una persona que esa licenciado por una universidad cuando realmente ha hecho un cursillo para el que no exigían nada que de la validez de un curso que hacer una casa de Cultura cursos perdón que cuestan novecientos ochenta y tres novecientos ochenta y ahora entendemos por qué es ofertan

Voz 1995 38:13 llevan títulos como medicina regenerativa atiende crecimiento o Máster en recuperación funcional de la actividad física y deporte o Máster en la cultura que mira Bimbo este estudio también aquí en la Juan Carlos I que parece que por mucho que que que aparezcan algunas muchas voces son algunas voces muy acreditadas advirtiendo como por ejemplo en Jerónimo Fernández coordinador del Observatorio contra seudo Ciencias de la Organización Médica Colegial al que vamos a escuchar parece que aunque parezcan muchas muchas voces e Iris como setas no que parecen voces y casos al mismo tiempo

Voz 9 38:49 pues sí porque hay muchos intereses cruzados por suerte del Observatorio Médico Colegial Últimamente ha puesto las pilas pero habría que decir que hace hay muchos colegios médicos que están amparando estas prácticas y que tienen secciones oficiales de estas prácticas que curiosas de los colegios médicos aquí pecan un poco de corporativismo porque aprueban estas prácticas si las imparten médicos cuando llegué decir que mucha gente que las esta impartiendo Messi quedas médico pero haber un médico que imparta acupuntura no va a ser mejor acupuntura porque la acupuntura hasta ahora de los sus efectos haya mostrado bastante pocos beneficios

Voz 1995 39:22 bueno vamos a escuchar a Jerónimo declaraciones nuestra compañera Laura Marcos haciendo una observación muy importante

Voz 39 39:28 creemos que las memorizar cada curso cada máster ver quién está detrás es muy importante no solamente el que prestan el sello o el salón con la entidad así no los organizadores y los sponsors de la mayoría de las pensiones son multinacionales se muy particulares que estamos juntos aunque sea la verdadera afianza

Voz 1995 39:48 esto es lo que decía el coordinador del Observatorio controlará seudo ciencia si más allá de estas noticias de esas palabras esta semana he leído apareció una noticia lo leíamos el diario El País diario hacía a público el caso de Rosa Morillo hizo un caso muy significativo Mulet tenía cuarenta y tres años era economista una mujer formada diagnostiquen le diagnosticaron un cáncer de mama su familia le aconsejó ponerse en manos de médicos de Ales pero ya tomó otro camino murió devorada por la enfermedad era una persona formada en grave riesgo sanitario que decidió seguir otro camino distinto al que le han que le aconsejaban a partir de ese caso cientos de científicos en una carta abierta a la ministra de Sanidad Luisa Carcedo para reclamar que se intensifique la lucha contra estas prácticas hasta ahora el documento tiene ya más de mil firmas han promovido la carta asociaciones como la Asociación para proteger el informe de es decidir científicas

Voz 17 40:41 me voy a ahorrar las siglas que esa asociación nace de un caso real que pasó en Valencia

Voz 1995 40:45 sí

Voz 17 40:46 de un chaval de veintitrés años con una leucemia que falleció por ponerlos en manos de un curandero de terapia molecular

Voz 1995 40:53 el Grupo Español de Pacientes con Cáncer la Sociedad para el avance del pensamiento crítico el ciclo escéptico la red de prevención sectaria y el abuso debilidad y falta ciencia se han sumado también a esa a esa firma más de mil esta ahora el presidente forma Ciencias Carlos Alonso y nos escucha desde Alicante Carlos muy buenos días

Voz 26 41:10 hola buenos días usted farmacéutico sí sí farmacia

Voz 1995 41:14 el cambia joyas a vale usted está en la primera línea de batalla a su establecimiento acudieran muchas personas pidiendo directamente pseudo ciencia

Voz 26 41:22 pues cada vez menos afortunadamente pero desde luego eso son tenemos la farmacia libre de de ese tipo de IVA

Voz 1995 41:29 llama le terapias pero ni siquiera eso sí o sí porque es verdad que es bastante confusa hay muchas farmacias que venden todo tipo de productos se parece más a un mercadillo que que a una farmacia en su caso no es así

Voz 26 41:40 no no en nuestro caso no la farmacia la ver a lo que hacemos es e intentar que todos los medicamentos que dispense hemos tengan la suficiente seguridad el el la eficacia siempre velando por el el mejor tratamiento para el paciente sea suficiente

Voz 1995 41:58 lo que se refiere

Voz 26 42:00 sí bueno todos los medicamentos tienen efectos secundarios unos más otros menos pero hay que dispensar los con la seguridad necesaria no simplemente hacemos caso de de lo que diga con las órdenes sin revisamos intentamos revisar e cada caso particular del paciente en estos efectos secundarios en lo que a muchos de los a favor de la de la homeopatía los los que están a favor de ella porque dicen que que la homeopatía no tiene efectos secundarios obviamente no lo tienen es secundario Niper Mario pero bueno nosotros lo que hacemos es e intentando que sean lo más seguras posibles

Voz 1995 42:34 vale veranear eficacia es desde luego pero usted esto

Voz 26 42:38 pero usted

Voz 1995 42:39 esto le cuesta hacer usted deja de ganar dinero para hacerlo

Voz 26 42:43 sí así si es así pero nosotros velamos siempre por la el la salud del paciente

Voz 9 42:49 en perdamos de enero una pregunta se factura tanto en homeopatía o yo tengo la impresión de que va de bajada ya bueno

Voz 26 42:57 eh están rondando por ahí números que nadie sabe dónde han salido a eso de las veinte mil farmacias que desmenuzan homeopatía diez mil médicos de cincuenta por ciento de los pacientes que han mostrado homeopatía en el último mes realmente el el volumen de facturación de la homeopatía y el resto de productos es residual residuales todos los sacamos de algunos informes de los almacenes de distribución pero este este poquito dinero que se gana eh eso hace muchísimo daño a a lo que es la imagen de la farmacia por ejemplo la homeopatía que es agua y azúcar no deja de ser un medicamento que muchísimas veces está prescrito por un médico médico entre comillas dispensado una farmacia legal con SUR

Voz 1995 43:39 almacén dedicado al frente y entonces claro

Voz 26 43:42 se deja un poquito de lado el resto de medicamentos que sí que sí que funciona por dedicar

Voz 9 44:04 la homeopatía tampoco la regalan y también hay grandes siempre

Voz 1995 44:06 sangrientas las empresas de pero bueno como siempre parece que es el argumento vamos a dejarlo ahí lo aparcamos Secretaría de que se sometieran esos productos a los mismos controles e que tienen los productos la la medicina de verdad a eso te refieres por seguridad

Voz 26 44:21 claro sí sí a todos los medicamentos que se dispensan en la farmacia bueno que todos los medicamentos tienen que tener un número de registro para conseguir ese número de registro que lo da la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la M eh tienen que pasar una serie de pruebas una serie de controles de seguridad eficacia etcétera Se sabe el número de lotes no lo saben los puestos en el mercado hay un control los las farmacéuticas pagan unas tasas correspondientes qué ocurre con los medicamentos homeopáticos bueno se colaron en la legislación como un medicamento especial que lo único que tiene que demostrar es que no hace daño está seguridad para ello le exigen unas dilución es enorme

Voz 17 45:00 el día que dice es que no va a servir para nada

Voz 26 45:03 pues al agua lo tanto diluye lo tanto para que realmente por lo menos no haga daño pero el problema que tenemos es que estos medicamentos sí que están considerados medicamentos pero no han pasado ningún control más no hay ni un solo medicamento o producto homeopático que tenga el número de registro que es obligatorio pagar medicamentos entonces se pueden considerar ilegales ilegal Suu prescripción un médico e ilegal

Voz 9 45:29 su dispensación y de hecho tenemos el problema que no sabemos cuántos hay comercializados que hay cifras diferentes por cada por cada fuente

Voz 1995 45:37 si usted no lo vende Carlos pero cuánto cuesta un bote de de de homeopatía

Voz 26 45:41 pues un súbito desgranó los puede estar eh rondando los ocho siete ocho euros pero es si realmente hacemos una extrapolación estamos vendiendo azúcar a dos mil quinientos euros el kilo más o menos

Voz 9 45:57 y luego está el los las pastillas y los bañistas que creo que son quince dieciséis euros si bueno luego las especialidades homeopática es porque hay productos contra el cáncer te pueden salir por setenta ochenta euros

Voz 1995 46:08 claro al final hablamos de dinero

Voz 26 46:10 desde luego que sí que luego además una prescripción de un médico entre comillas Homeópatas son seis siete ocho cubitos diferentes entonces tratamiento no es barato y cuando la crítica es a las farmacéuticas que ganan mucho dinero con los medicamentos no hay que olvidar que las que los que fabrican los los productos homeopáticos también son multinacionales que ganan mucho

