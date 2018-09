Hoy por Hoy (26/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 a las once en las diez en Canarias

Voz 1762 00:07 el motivo muy buenos días buenos días Toni la tanda de preguntas a la ministra de Justicia la sesión de control en el Congreso ha comenzado con una acusación directa del diputado del PP Rafael Hernando ha a Delgado que su presencia en el Congreso en medio de la polémica por las grabaciones de su comida con el ex comisario Villarejo ensucia la labor de la Cámara mantenido no obstante el PP su pregunta sobre Cataluña pero él ha utilizado para acusar a Delgado de mentir constantemente vamos al Congreso informa Inma Carretero

Voz 0806 00:31 sí ha respondido ya Dolores Delgado a cinco preguntas de Partido Popular Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña sólo ha habido dos referencias a las grabaciones de la comida de la ministra con el ex comisario Villarejo Esquerra Republicana de Catalunya le ha afeado que no denunciara en su momento esa supuesta relación de jueces con menores a la que hace referencia en los audios publicados hoy por el portavoz del Partido Popular Rafael Hernando le ha pedido la dimisión a la ministra ella ha ignorado todos esos comentarios

Voz 1 00:56 el delegado mentir no esté justicia

Voz 2 01:00 por eso su presencia hoy no sólo es una vergüenza sino que además Manzanilla esta Cámara usted se ha convertido señora ministra en El paradigma de la mentira usted no dice la verdad ni cuando rectifica preguntar a este Godoy

Voz 3 01:16 a ordenar a la Fiscalía esto lo hacía el Partido Popular

Voz 4 01:21 lo hacía su Gobierno señor Hernando

Voz 0806 01:23 esta mañana a su llegada al Congreso la esperado en el patio la número dos del PSOE Adriana Lastra pero ahora en el hemiciclo Dolores Delgado está respondiendo sola en la bancada de

Voz 1762 01:31 gobierna el embajador de Bélgica en España dado explicaciones después de que el presidente del Parlamento flamenco de su país haya escrito una carta en la que acusa a España de no ser un país democrático por la gestión del proceso independentista dice el embajador que ese político no representa la opinión del Gobierno belga corresponsal Griselda Pastor

Voz 0055 02:35 que son frases potencialmente ofensivas sin ningún sentido crítico frases como Me cago en Dios y me sobra mierda para casarme la Virgen María frases que el actor Willy Toledo escribió en su Facebook en julio del año pasado y que dice el juez son una enumeración de exabruptos una vez procesado serán las partes Fiscalía hay acusación popular las que pidan que el caso se archive o llegue a juicio como es previsible acusado de un delito contra los sentimientos religiosos llegamos así

son C3 tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:00 cadena SER Madrid los vecinos de Usera han acudido al Pleno mensual del Ayuntamiento de Madrid con carteles para pedir la dimisión de la concejal presidenta de su distrito de Romy Arce protesta silenciosa mientras continúa el debate Sara selva buenos días

Voz 1510 03:15 qué tal buenos días sí han entrado sin hacer ruido y han colocado carteles en las cristaleras que pueden leerse desde el salón del Pleno también incluso un cartel luminoso en el que podemos leer Romy dimisión son de la asociación de vecinos de Usera leemos somos vecinos no fascistas en referencia a las últimas polémicas cabido con la concejal rumiar Zee en los plenos del distrito también hay miembros de la Escuela Municipal del remo con carteles como remo inclusión Carmena exclusión la Escuela Municipal de remo acusa a la alcaldesa Manuela Carmena de acabar con este deporte por abrir de nuevo la presa nueve del Manzanares para la naturalización del río el pleno de año

Voz 1434 03:44 pensamiento ha comenzado con un minuto de silencio por las dos niñas y las dos mujeres asesinadas ayer a las doce del mediodía se va a guardar otro minuto de silencio a las puertas de la Consejería de políticas sociales la portavoz hemos en la Asamblea Lorena Ruíz Huerta ha sido procesada por decir en dos mil catorce que la mayor parte de sus clientes como abogada denunciaba torturas policiales la procesión tribunal ordinario a pesar de que actualmente esa

Voz 0055 04:07 hora de Alberto Pozas en el programa Salvados de La Sexta explicó cómo sus defendidos denunciaban torturas en comisaría fue denunciada por varios sindicatos policiales la cosas rebotó hasta por tres juzgados diferentes y finalmente la Audiencia Provincial ha confirmado su procesamiento hace dos meses por calumnias en sus recursos ella defiende que en ningún caso dijo que todos los policías maltrataban a todos los detenidos a exponer lo que le transmite a sus clientes amparada por la libertad de expresión un juzgado y archivó el caso en dos mil catorce y por el momento ninguna de las partes ha planteado la posibilidad de que el Lorena Ruíz Huerta esté en realidad aforada ante el Tribunal Superior de

Voz 5 04:41 en este miércoles continúan los trabajos para de

Voz 1434 04:43 Möller el poblado chabolista de El Gallinero los voluntarios denuncian que no todas las situaciones han resuelto varios niños han tenido que recorrer casi una hora en transporte público esta mañana para llegar a sus antiguos colegas

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:20 que las redes tiene una parte muy negativa muy oscura yo espero veces encuentras cosas maravillosas por ejemplo un titular de un periódico que dice la mujer de Pedro Sánchez llevó un del pozo de dos mil trescientos euros hice pregunta Carmen lumbares y los trajes de ellos cuánto costara quién es el sastre de ellos que en fin todavía estamos muy lejos de eso que nos gustaría tanto alcanzar que se llama igualdad bueno volvemos a al tema decís a la preocupación por la felicidad que tienes demuestra no por la Casa Real porque esto no es un tema que en España no nos gusta así la felicidad volvemos a la calle un cero coma ocho por ciento de la población española se siente completamente infeliz cero con ocho el récord mundial que ser la centena felices de Palamós en todo pero hay lo que está muy muy feliz gente que se considera profundamente infeliz

Voz 7 06:18 pero claro hay un noventa y nueve dos

Voz 1995 06:22 bueno pues bueno va mal no va por días por ratos trató bien héroe John ya Arenas está la plaza de Callao que es un buen termómetro porque hay mucha gente de todo el país e incluso de sitios hay que nuestro país para medir el la temperatura de la felicidad

Voz 8 06:39 muy buenas ideas de nuevo compañeros están estamos felices así ahora a tu jardín particular tuvo yo bien yo me particular bien me he levantado a nivel felicidad de seis y medio ya voy por el ocho Xavi el estoy muy muy bien hay de todo un poco

Voz 1995 06:53 quizá habría que preguntarse entonces a qué hora se hace el CIS porque es verdad que mucha gente por la mañana

Voz 8 06:58 pero dependiendo un poquito a la hora que te pille a estómago vacío a lo mejor habiendo tomar una caña que Grajera te vienes arriba dependiendo un poquito claro

Voz 1995 07:04 vale en cualquier caso tú te has propuesto mejorar el CIS la muestra de Bill CIS sobre la felicidad

Voz 8 07:09 matizar un poquito porque a grandes rasgos el CIS está bien porque está bien porque ilustran poquito vamos son los españoles pero sí que me gustaría concretar un poquito y para eso tengo aquí a tu nombre Juan tengo aquí a Juan por hacerle una serie de preguntas para matizar un poquito de cuando queréis empiezo

Voz 1995 07:23 cuando empiece empieza por favor en Primera

Voz 8 07:26 importante para un hogar feliz Juan tarima o moqueta tú que pondrías moquetas siempre porque es más acogedora

Voz 5 07:33 una parte que es más acogedor hay más caliente por ejemplo cuando te dan un piso creo que te unas monedas que el de arriba siempre tira mucho y bien entonces con las marismas expulsaría Municio

Voz 1995 07:44 sí sí

Voz 8 07:46 vecinos importante no depende de ti de la felicidad de Davis un poquito del vecino que te ha tocado Juan si realmente muy bien

Voz 1995 07:53 allí Juan van a convertirse en grandes amigos vamos a ese niño y tú sigues

Voz 8 07:57 no te preocupes vale vale yo sigo preocupante que provocaba el arroz con bogavante como tú

Voz 1995 08:02 pues dejamos acaso este muestreo sobre la felicidad en vilo en directo de los españoles como bien sabe existan era ir que es muy bien sigue contestaría si y nosotros volvemos a la carga

Voz 1995 12:32 pero no sé si recuerda la intervención del delantero durante el debate de moción de censura a Mariano Rajoy hace ya algunos meses en ella Montero enumeró todos los casos de corrupción que estaba inmiscuido el Partido Popular

Voz 21 12:47 Purple única Lezo Acuamed nos Las Arenas auditorio Baltar Bárcenas biblioteca beatle con Bonsái Grugal caballos

Voz 1995 12:58 y Amadeus otro caso de nuestra realidad es una obra de teatro con planteamiento nudo desenfreno nuestra realidad es una gran película que ayer pudo verse en el Festival de Cine de San Sebastián se llama el Reino la película de Rodrigo en protagonizada por Antonio de la Torre que cuenta desde dentro cómo se gesta una trama de corrupción política es tan real que además eso sacarte alguna sonrisa ten como la que hace preguntarte sobre las cuatro fundamentales cuestiones de nuestro tiempo quiénes somos adónde vamos de dónde venimos y sobretodo qué hace usted en la cama con mi señora

Voz 22 13:35 la

Voz 1995 13:37 abrigos Antonio de la Torre muy buenos días por qué tal la cuarta no parece la película pero podría parecer esa cuarta esta cuarta

Voz 21 13:45 el Reino es la película del año esto lo vamos arreglar todo no podemos sería cargarse un país

Voz 23 13:53 muchos de incasables conforme se imputa a espanto amargó el porque estoy en política no es buena Trinca Arenal Luque eléctricas que esta caras así que te va la trincar

Voz 1 14:10 Rodrigo donde donde encontraste la inspiración

Voz 5 14:15 a años buceando y buscando que imaginación la encontraban ha encontrado en otros países

Voz 21 14:21 pues sí la verdad es que nada

Voz 1995 14:25 viendo las noticias ahora pero es complicado porque vivimos en una en una finca de Antonio celo va o no te he dicho sí sí sí sí sí sí ya quitarle Antonio yo he dicho buenas son Infante Antonio inmutó vivimos en una vimos en una ficción Dime Rodrigo que por fin después de todos estos años de investigación de Asunta que la afición es nuestra realidad

Voz 1986 14:46 eh bueno es lo que hemos intentado hemos intentado hacer una película lo más parecido a la a la realidad a de la realidad social y política que que lo rodean estos últimos años lamentablemente

Voz 1995 14:58 de con sus tintes de thriller

Voz 1986 15:00 para que la peli sea lo más entretenida posibilidad gente

Voz 1995 15:03 vaya el cine le encanta Antonio visito investigación de campo sí sí sí bueno es un gran periodista estamos esperando

Voz 5 15:13 hago películas y Antonio de la Torre

Voz 1995 15:16 se le pase esto de actuación

Voz 5 15:18 no algo tuyo y a ver si se pone a trabajar a los Tonys al doctor visto esta investigación de que he sido con no sabe es bueno yo cuando ruin me ofreció el pero esto fue una cosa muy muy bueno como es el muy especial muy porque me lo ofreció en San Sebastián Ruiz porque si Ruiz Rodrigo Rebolledo cuando estamos a Sebastián ofreció el guión de la película ahí bueno yo cuando sea me parece bueno sobre todo cuando leí la secuencia final dije yo esto tiene que montarse en una en el cine esto tiene que hacerse pareció como aparte del agradecimiento de las ganas de trabajar con el otra vez

Voz 7 15:55 todo sentí la llamada ciudadana

Voz 5 15:57 es una expresión así de entonces pero sí que le dije cuidado con hacer una peli de lotes eh tal porque digo creo que conozcamos sin película el mejor no pero por supuesto él me puso Carme creo que claro que sí te dije bueno vamos a tirar de contacto yo tengo mi vamos ente parece sentido vamos a intentar poco testar el guión que no vea no no tal sino qué les parece si bien a lo que no que si etcétera ahí empezamos a mover la película o el proyecto no se de alguna manera no con políticos en activo en activo en pasivo gente de la judicatura la gente que está procesada la clave

Voz 1995 16:38 la palabra clave es pocha

Voz 24 16:41 ahora voy a salir porque estaba un busto de cocina estábamos jugosas ahí el

Voz 1995 16:50 luchamos la voz del Bigotes que no quería que tú tienes mucha imaginación que hacer películas buenísima pero la realidad luego pero te llegaste y se entrevistaron con el bigotes

Voz 25 17:05 a Álvaro Pérez eh que

Voz 5 17:09 eh

Voz 7 17:11 en fin yo te puedo decir de él que primero

Voz 5 17:16 lo que me nace lo que me queda es agradecimiento porque es un señor que se quiso ver con nosotros que no quiso contar su relato cómo se sentía Amine hubo parte de la situación de que está viviendo me generaron empatía sí sí sí hombre tiene dos niño una familia hasta basa en el momento que nosotros limo era un hombre totalmente ya acorralado Él mismo lo decía yo ya estoy juzgado condenados a estaba ir

Voz 1995 17:42 en vuelo y no en fin

Voz 5 17:46 la tanto a él como al todos los que en unión con nosotros fueron muchos a mí lo que me queda es un agradecimiento en lo personal incluso hasta poder hablar una cierta lealtad por la manera en que abordaron los otros otra cosa es evidentemente que nadie interprete lo que la justicia dictamine en el caso Álvaro Pérez por ejemplo perdone terminó de la Gürtel de la trama de Ossa de la Gürtel fue absuelto luego para que no exista ahora cuál es su situación procesal que una pieza Valencia y una con pero sí pero pero en esta en concreto que condenó todos a él le absolvieron qué modifica

Voz 1995 18:17 sí de alguna manera esos encuentros con Rubalcaba siempre me decís alguno que no es como Iberdrola con Eduardo Madina con Cifuentes que no sabemos si ese estudio el guión que sería lo único que este estudio Cifuentes modificó de alguna manera tu forma de abordar el personaje a Manuel López Vidal al apellido compuesto que es el protagonista de Habana esta venta o tu forma de de de recibir te recibiremos modificó a escribir poco pero obviamente de la mía

Voz 1986 18:43 cada hacia los actores de cómo tenían que encarnaron lo que teníamos que poner todos allí a la hora de poner en vivo cada escena

Voz 5 18:51 pues estoy como ahora mismo en también a la hora de

Voz 1986 18:53 interpretar a sus personajes claro

Voz 5 18:55 sí sí sí es ella y una cosa que aprendí hace tiempo extra como una ABC para por lo menos me caso creo que un actor tú tienes que defender siempre tu personajes tomen Asenjo Cristina Rota hace muchos años sí siempre lo intentó poner en práctica sal sino haces una cosa maniquea hace una caricatura acceso en todo el mundo tiene una razón para hacer algo las cosas tienen una explicación no una justificación parece una terrorismo te una explicaciones y luego viene de hecho bueno hay también tema tan sensible tan y tan delicado como la violencia de género tú sabes que está los nuestro

Voz 25 19:24 de de de de de

Voz 5 19:28 hay una conclusión que es que el ochenta a noventa a no sé qué porcentaje de los maltratadores fueron maltratados hay hay las cosas tiene una razón por la biblioteca de la distinción de explicación tal volví justifican estipuló no justificación ninguna explicación si entonces tienes que acercarte a la mirada humanos aquí una cuestión que yo quiero evidentemente yo pienso que la mayoría de políticos que en este país hay miles de concejales que están en este momento el quizá alguno escuchándonos trabajando honradamente y tal pero tenemos el dúo

Voz 7 19:58 dos honor de ser un país que aquí hay un Gobierno porque con el partido que representa ha sido condenado por corrupción

Voz 5 20:03 yo lo que quiero terminar demasiado que son muchas y poco tiempo pero el oso lo político no salen como hongos esa Manuel López Vidal en el caso de la aflicción que plantamos en el Reino es uno de los nuestros esto es importante quiere decir que a mí yo creo que como sociedad tengo que hacer una reflexión de que todos estos casos que que decía Irene Montero así que eran e innumerables a esto sucede y porque tenemos una sociedad que de alguna manera lo tolera lo permite esto es explora la reflexión

Voz 1995 20:31 también Antonio Carlin cómico americano es decir que los políticos novia

Voz 5 20:35 desde marzo sí que bueno nuestros clara este estudio nuestras mismas Universidad de los nuestros como en nuestro mismo restaurante eso es gente que venga de encontrarlo

Voz 1995 20:44 aunque no nos guste porque si ese retrato y seguro que en esto vas a estar acuerdo Rodrigo que otra ajena nos gusta lo que lo que nos da el espejo cuando nos miramos en la política nos gusta que tuviéramos

Voz 5 20:56 un autoengaño metro que es un chip así como te un nuevo capítulo Black Mirror que nos dice qué diferencia hay entre quiénes nos creemos que somos y quiénes somos en realidad a ver quién aprueba te lo digo porque de quién te crees es que no no es que entre quién te crees que eres y quién rehén realidad eres hay un mundo

Voz 1995 21:13 son las once y veintiuno

Voz 5 21:15 a lo mejor no nos has dejado ya para el galardón engañarnos es para para todo el día

Voz 1995 21:20 pero tú tus películas por ejemplo Estocolmo les junto con no está esto y la otra la de que Dios nos perdone tampoco está pues no están no tiene ninguna película pero sí su Varias has dicho debuten el te juro que estaban por ahí lo tiene el auto engañó tres tú te creías que yo creía pero la realidad que mías yo creía que estaba en las películas pero no está bueno pero ahora sí están

Voz 1 21:49 Bar el estoque que basó la señora abrieron cuando requería probable que

Voz 1995 21:58 que es esta Aida que escuchábamos anteriormente describió unos pero sí montando Antón quieres dejar de tocar los botones de la vuelva a Kohl por Fossett sueco la culpa es que es que te puedes para que toca tocas realmente es la figura dice el sueco que hacen el genial para estas y otras situaciones también bueno en tu país tome la cosa política Nos queremos desde aquí que es un bálsamo en Suecia dos civilizados bueno acaban de echar la extrema derecha y la de la extrema extrema derecha acaba de echar al al presidente en todas partes cuecen habas

Voz 26 22:38 de luego que sí yo creo que vamos a sé que hay culto hemos hablado de cultura no de de de corrupción hay menos cultura de corrupción pero sin embargo cada país tiene su forma de hacer cosas más pero se sociales lo que me interesa es analizar el corrupto él nace o se hace somos todos potencialmente corruptos yo hice esa pregunta una

Voz 5 23:02 una presión político que está con casos pendiente de con condena firme de hecho había salido de estar entre en prisión

Voz 1995 23:08 pero no los puedes decir que no

Voz 5 23:11 preferiría que no encuentro otro digo luego de récord por respeto a cómo las circunstancias que me vi con él y le pregunte que algún día se acabará la corrupción o un poco esta pregunta en esta línea no que pasa que Kenia tras tú puedas decidir subjetivamente si Antonio a tío por ejemplo dotado tenga dice es el factor humano sea me vino me vino y me parece una respuesta sincera que estamos ahí en un encuentro privado y yo creo que él pensaba que de alguna manera o en su en su ideología

Voz 1995 23:40 que en base fundamental pero ya como te ve todo el autoengaño metralla alojado para estoy lo llevamos lo tengo yo creo en su manera de pensar habrá gente que piense que que está la reflexión cómo somos en realidad es de una vez hemos comentado Rodrigo que la la ficción nos propone esta realidad Antonio muy muy exagerada en ocasiones paródica en ocasiones una trama y es una buena manera de de de pensar quiénes somos ponente hay mucha más reflexión hay no sé si es por la distancia la mayor parte de ser y eso películas

Voz 5 24:12 lo de la corrupción de la política kilos gris de un político crece que la afición es un buen camino para conocernos a nosotros mismos totalmente Últimamente estamos reflexionando mucho sobre debido a estos encuentros con periodistas con promoción sobre el porqué

Voz 1986 24:25 hacemos esta película para que cómo nace y la verdad que llegar rápido a la conclusión de que uno se dedica a la ficción no cuenta historias en el fondo en el fondo en el fondo para conocerse a uno mismo para conocerse más a un abismo para conocer la sociedad el entorno donde donde vive nosotros Isabel Peña la guionista ello hemos Un viaje curioso a la hora de escribir de enfrentarnos a este estudio en esta película que nació desde la indignación total ciudadana de estos tíos

Voz 5 24:52 con perdón estos hijos de puta qué coño están haciendo ahí no somos sí sí claro claro

Voz 1986 24:59 y hay son totalmente distintos a nosotros el viaje que ACS es justo lo que estabas tú de Costa hablando de lo que hablaba Antonia de bueno ojo si estos tíos son así será porque no son tan distintos a nosotros ojo que yo en su lugar a quién me dice a mí que no podría llegar a hacer esto entonces esa ese ejercicio de honestidad yo creo que es totalmente necesario a la hora de enfrente

Voz 5 25:18 te a una película y luego es lo que hemos querido

Voz 1986 25:20 lo la película salga este viernes veintiocho y les estoy Pedro vayan haberla espero que descubran y coinciden con esta reflexión

Voz 1995 25:27 con quien no puede pasar Antonio como narcos como todas esas series sobre narcotráfico Fariña que acaban como dibujando una idea de un yo quería lo luchando me con una historia de amor además es vuestro caso digo pero no poder afición en ocasiones ser muy útil pero que creo

Voz 5 25:42 la elección respondiendo un poco un poco a eso y ahondando en la idea que decía él de hecho hay una secuencia ahí creo que no hace ningún spoiler sucede la película que vemos no estoy muy de acuerdo que vemos a una persona que

Voz 7 25:55 va a pagar caso no y que de repente se queda con el cambio

Voz 5 26:03 es la última semana Camps no nace tal rara traba no vemos que hay un vemos que hay uno no bueno hay una secuencia de verdad que pensar ya que todos son montada lo podemos hacer no

Voz 1995 26:14 qué pasa es que también hay un discurso Antonio quién nos dice que eh si el autónomo no mete las facturas del Carrefour en en la en la declaración y yo sonó desde su casa del trabajo esos defrauda haber hay una diferencia muy grande integrar obeso tiene llevase cuarenta millones porque te gusta mucho los Alpes suizos que decía Bárcenas que le gustaba mucho iraquí girar a Suiza porque le gustaba mucho la montaña de cuarenta años de creo que hay una gran diferencia entre es moralmente no solamente es la oportunidad que se dice esto depende la portería sin también de la capacidad y la moralidad que hay que adaptarla a los tiempos de eso no hay ninguna duda

Voz 5 26:48 bueno está claros a los delitos tienen una una calificación y no es mucho más grave que es así pero bueno a mí me parece interesante la reflexión del impulso de Robadors hasta los límites éticos de los límites éticos me parece interesante que la la película yo creo con estaba secuestrada que me tienen jardín contando la comodidad Ruipérez pero que sí que es verdad que te abre una opción a pensar tu ostrás que el problema no es autónomo haga eso que obviamente todos lo lo ahora lo lo podemos haber hecho alguna vez el problema es que cree que no lo está haciendo que no está haciendo mal que no lo está haciendo claro ese es el problema

Voz 1995 27:21 así se espera que habla de problema ético no prevaricó cuando el director tuve pierde el avión

Voz 5 27:30 el paso de haber momento me acabo de quedar el gol en la Copa

Voz 1995 27:36 no se sabe lo que ha pasado absorbe que la noche se vio fue larga una

Voz 1986 27:43 pues las los Marujita los propios desde ciudad yo tengo una como que hay alguien por ahí haciéndome la vida imposible quedando historias pero son ciertas de lo previsto

Voz 5 27:51 el avión no sé de qué me estáis hablando yo estaba Pepe

Voz 1986 27:53 yo el avión de vuelta creo que no gana no perdí no

Voz 5 27:57 pues entonces sí que no tenéis que cerebro todo lo que dicen las periodistas

Voz 1995 28:02 Crime que intentamos no hacerlo pero en ocasiones tratar el tema de los minutos en unos minutos si tenemos aquí a amarillo Baltasar Garzón todos los miércoles todos los miércoles y tenemos una sección con Baltasar Garzón y ahora si digo que ver cuando uno se levanta por ejemplo tú no crees que tenemos otro guión perfecto para una nueva película como un personaje como Villarejo de fondo cierto bueno hoy podíamos hacer una película totalmente totalmente vale no queda que está con esta nueva es que nos vamos al Congreso de los de los diputados en Novo y mal herederos muy buenos días qué tal buenos días que que ha dicho la ministra

Voz 0806 28:45 pues ha respondido a los temas que le han preguntado pero nada que ver con esas grabaciones de la comida con el ex comisario Villarejo son ha sacado el tema en en la sesión de control hasta ahora dos portavoces la de Esquerra Republicana de Catalunya Carolina Tere Chea el portavoz del Partido Popular Rafael Hernando ellos han hecho menciones a este asunto pero ella los declarado vamos a escuchar ambos portavoz si no no tenemos ese sonido pero lo que decía la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya le afea que en su día no denunciara la ministra de esa supuesta relación de jueces con menores a las que hace referencia en esa en esas grabaciones que sean publicado hoy el portavoz del Partido Popular Rafael Hernando le pedía la dimisión por ser una rémora ha dicho la ministra de de Justicia para para la democracia española ella ha ignorado todos estos comentarios sea dedicado a responder sobre los temas que le preguntaban sobre los nombramientos en el CGPJ sobre esas supuestas presiones fiscales que que ha negado sobre la situación en Cataluña no ha hecho ninguna referencia a su situación política pero tendrá que hacerlo en una media hora aproximadamente porque vuelve a subir a la tribuna para intervenir en un interpelación en la que le piden le plantean la dimisión por por otro tema por el mismo por el que ayer fue reprobada en el pleno del Senado pobre en la defensa del juez Llarena por el caso Llarena será en una media hora aproximadamente cuando la ministra vuelva la tribuna por ahora ella no se ha pronunciado sobre nada de lo conocido hoy

Voz 1995 30:17 pues es la última hora desde el Congreso de los Diputados muchísimas gracias Inma Carretero la ministra por el momento elude las preguntas sobre esa comida de de de cuatro horas Si por cierto Antonio estas también en la película cuerdas que te has quedado también para ver ahí en San Sebastián la película acuerdas has visto lo podía haber todavía todavía que Kiki expectativa alta si español mediara Evelyn el hombre con imagínate José Luis Cuerda tiempo después como una tesis segunda parte ahí de Amanece que no es poco la verdad que un es lo que se nace todavía no sabía nada

Voz 5 30:48 pero qué qué

Voz 1995 30:50 que tenga o no tu quitó media España tiene ganas de de ver esa película luego hablaremos con María Guerra que la esto pedir un pase nuestra compañera María Guerra sí pudo haberlo haylo buenos Nos contra sus impresiones Rodrigo e haces películas muy buenas desde que habéis llegado por éxitos entra Un corte no sé si soy vosotros Javi roto pero desde que habéis llegado vosotros no entra ningún corte debido de melamina has hecho para hablar más de nuestro eh Rivas es muy buenas películas gracias y eso es de agradecer que la última Que Dios nos perdone peliculón tremendo el Reino en base a la película del año Antonio qué te digo

Voz 5 31:24 que se estrena el veintiocho de septiembre el viernes es este viernes si es Antonio de la Torre sabes que siempre es un placer cuando se tema pasarlo de actuación no sé entre la radio me podemos vamos vamos a hablar miente a la radio que hay muchas cosas que venga venga pues mucho trabajo lo bueno estamos un café Pericles muy inestable ahora te haces toda mañana esa verdad tiene toda la estos toros de verdad E G de digerir de verdad suele pasar Manuel Martín Cuenca levantaba su madre todas las cosas un corto tal y luego escuchaba te vale vale pero cuando te van a hacer fijos lo definen la madre Manuel Martín Cuenca

Voz 1995 32:01 la torre Rodrigo ser ayer muchas gracias gracias a las otras ideas

Voz 1995 36:57 once y treinta y seis minutos una hora menos en Canarias como todos los miércoles todos centramos en conversación con María Icon Baltasar Garzón

Voz 39 37:06 y yo hoy

Voz 1995 37:09 especialmente os agradezco que estéis en ante estos micrófonos varía muy buenos días

Voz 28 37:13 buenos días o por de ellos

Voz 1 37:17 difícil día como hoy nosotros vamos

Voz 1995 37:19 seguirán tropas hoy afortunadamente el último año y cuánto tiempo llevamos llamaría un año y medio no tanto si hay en octubre siempre bueno pues un año pues eh llevamos alejado de la élite más eh de muchos asuntos hemos ido tomando el pulso muchas veces eh con la actualidad ir sobrado imposible imposible Baltasar hoy eludir la actualidad sobre todo lo que estamos conociendo sobre esas revelaciones en estos momentos la la ministra ha llegado esta en el en el Congreso esto es en los micrófonos de la Cadena Ser están a tu disposición por si quieres aclarar si quieres añadir si quieres corregir si quieres matizar

Voz 1 37:55 algo de lo que aquí se ha dicho ha en cualquier otro periodo

Voz 4 38:00 me gustaría que me preguntabas que intuyo que estás tratando de decirme algo sobre la cuestión de unas grabaciones que se han hecho públicas espurias de un medio que no ha facilitado todavía todos los audios creo que fue toman parte de una campaña deleznable en contra de la ministra de Justicia por cierto yo estaba en esa comida también hace nueve años con los máximos mandos policiales del momento Icomos muchas veces estado en muchas comidas cenas de madrugada cuando hemos ido a a desarticular grupos y comandos de terroristas se ha comido se ha bebido sean han dicho historias a mi me parece que una conversación sacada de contexto nueve años después se traiga la luz olvidando cuál es el inicio de toda esta campaña que ella parece que han basado no se doscientos días lo que hace una semana un medio de comunicación y después les siguieron más sacaron una noticia falsa de una supuesta intermediación en extracción falsa absolutamente falsa la Fiscalía sabe que es falsa la fiscal general del Estado sabe que es falsa todo Dios sabe que es falsa y han seguido toda la semana para después derivar irse a nueve años antes para contextualizar y atacar a una persona mira en política se puede atacar de muchas formas esto me recuerda

Voz 7 39:37 a mi libro de Lillian Hellman que sí

Voz 4 39:42 tiempo de Canarias que se refería a la época de Mc Carty en EEUU aquí cazando brujas si hay que acabar con el Gobierno hay que utilizar medios políticamente éticos ilícitos

Voz 1995 40:00 estas grabaciones tienen como fin acabar con el Gobierno quiénes trazos

Voz 4 40:04 tienen como fin honor tienen como fin tienen como fin en lo dar esto estoy Gran Hermano esto es el Gran Hermano todo el mundo ha entrado a debatir los contenidos de una conversación hace nueve años insisto que no tiene nada que ver con esto con un señor que por cierto tiene el principio de presunción de inocencia que en este país todo el mundo yo había olvidado eh que era comisario que era laureado que estaba al servicio del Gobierno de la época del siguiente gobierno de la época y que como cualquier ciudadano si ha hecho algo ilícito que responda ante la justicia pero lo que aquí estamos asistiendo no esa eso es aún despeja miento de todo lo que se refiera a personas que han tenido contacto con esta persona vamos a respetar el Estado de Derecho vamos a lo que está ocurriendo en este país qué está ocurriendo en este país quién conoce que por qué no hacemos el debate llevándonos a dos mil nueve Por qué hacemos dos mil nueve dos mil dieciocho quién ha establecido esa simetría para decir ahora utilizar políticamente unas conversaciones en forma grosera sino para para mentón noruego gestionado no no puede ser es tomar

Voz 7 41:18 otro infame es que no porque entre otras factores

Voz 4 41:21 pero vamos a hablar de esta nueva ya que estoy estamos hablando de esto porque estoy

Voz 7 41:25 X estoy asqueado de lo que estás haciendo

Voz 4 41:28 Dolores Delgado es una persona íntegra por encima de cualquier una cualquier adjetivo Acció diga lo que diga haga lo que haga así una fiscal que ha dado su vida por este país y me parece deleznable lo que le están haciendo lo digo aquí en directo en donde sea ya está bien Nos amanecer política de otra de otra forma habrá que va a salir y la siguiente que un líder del PP se reunió con Villarejo que un ministro de Interior hizo cosas sucias que un director de la Policía las hizo tándem con este cuando esto es el reality show por qué no se dedican doscientos policías a desentrañar esas grabaciones en dos meses decida la justicia vamos estar cinco años

Voz 7 42:11 ahí esperando a esto

Voz 1995 42:13 claro que en el cabreo podamos habían

Voz 4 42:16 estoy indignado es distinto Toni es distinto porque esto esto no es ética esto

Voz 1995 42:22 si el funcionamiento de la huelga

Voz 4 42:25 o bien el funciona en las dos aviones lista no tuvo diga sino tuberías yo lo que digo es que los jueces centrales de instrucción a los fiscales de la Audiencia Nacional y cualquiera que otros fiscal y profesional que haya investigado crimen normalizado ha tenido relación con los profesionales o por lo menos yo la He tenido con todos y cada uno de los mandos policiales me da igual que sean de derechas siquiera era una cuestión profesional y en esas en esa en en en ese devenir ha habido comida sabido cenas y encuentros que se habla distendida mente probablemente a la mejor porque yo lo he oído todavía los audios el contexto lo que me parece es que se solapan varias conversaciones que hay frases cortadas sí

Voz 7 43:11 esta esta singular esto vamos a ver vamos a ver Baltasar están manipuladas

Voz 4 43:18 yo no soy técnico pero desde luego ofrecen ciertas cierto tufo de que por ejemplo el texto escrito no tiene nada que ver en la mayoría de los casos con el texto de audio con los trozos de audio desde entonces canción de lo que no nos e interpretación nombres que hay cosas muy fuertes que se dicen hay una patada en los audios más más cuatro BNS

Voz 28 43:43 las muchas veces que se busca destruir una persona

Voz 4 43:45 ah pues están muy equivocados porque sabes que termino una persona cuando es fuerte en su dignidad y su compromiso con el servicio público no la van a tu parisina tumbara estaríamos muy degradados en este país

Voz 1995 44:02 María cómo están siendo la las últimas horas yo entiendo deberá que es necesario y oportuno hacer las preguntas todos los miércoles nos vemos aquí la actualidad atropelló a más una vez no es la primera vez que la actualidad estropea déjame solamente pregunta armería cómo están siendo para vosotros en las últimas horas hacemos una pausa y seguimos prueben mucho más de lo que hablar una vez

Voz 28 44:20 quería efectivamente quería decir algo porque para mí

Voz 4 44:23 sí

Voz 28 44:24 desde mi opinión personal es desde mi criterio personal y profesional como mujer porque encima en todo esto están poniendo un tufo machista en el cual parece que porque la ministra consulte con quién le de la gana no tiene siquiera su propio criterio yo sólo quiero decir por muchas declaraciones que está viendo en el que encima parece que ya no es lo suficientemente profesionales suficientemente coherente para decir las cosas para que el que quiera pensar ahora que yo hablo en voz y de otra persona pues que piense que no es así el caso es que estoy todos profundamente decepcionada con lo que está ocurriendo estamos entrando en una hipocresía tal yo hablo desde el lo que se está haciendo con las declaraciones supuestas declaraciones personales de esta mujer quien en esta vida no se ha dado cuenta hasta ahora de que en nuestro idioma nuestra aquí

Voz 4 45:13 primero pondría la mano en el fuego por todos

Voz 28 45:15 lo que he dicho en una comida privada esa es que estamos entrando en un tipo de periodismo de ataque político tan vil porque perdone señores resulta que sí que nuestro idioma tiene palabras homófobas palabras que son en que son machistas y lo que hay que hacer es detectarlas e intentar porque yo misma también las he utilizado entonces dejamos ya de entrar en un puritanismo absurdo que en el cual nos están metiendo no están metiendo desde hace tiempo para que para no hablar de las mujeres que se están muriendo para no hablar de los vientres de alquiler que mañana tenemos a eh una petición de más de doscientos cincuenta organizaciones para que el Gobierno exija una legislación a nivel eh global para no hablar de la corrupción de que es un ex presidente de este país estuvo el día que salió la noticia falsa negando absolutamente todos los casos de corrupción en su partido

Voz 1995 46:08 bueno vamos a ver da recuperados parece que recuperemos el paro

Voz 4 46:11 con unas palabras de Bertolt Brecht Vega que escribieron un artículo hace ya muchos años que siempre he dicho que puede ser el artículo que menos me han leído porque se publicó el once M opino estábamos para leer es artículos el artículo se llamaba y se llama el lenguaje sus trampas yo decía hay en su tratado cinco dificultades con que tropieza cuando se escribe la verdad de ver ver todo progreso ni con un nuevo idioma capaz de enfrentar vital mente la palabra y el hecho el hecho de la dignidad humana de forma que esta recuperara el lugar perdido por la degradación de los hombres es un comportamientos relaciones basadas en la mentira y la manipulación

Voz 21 46:57 ahora

