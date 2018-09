Hoy por Hoy (26/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

José Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:11 esta en este mismo estudio donde hace unos minutos Baltasar Garzón ha denunciado la radical falsedad y la falta de contexto de las grabaciones están difundiendo a través de Moncloa punto com para desacreditar a la ministra de Justicia Dolores Delgado Garzón entonces magistrado de la Audiencia Nacional que asistió a esa comida en la que el comisario Villarejo realizó las grabaciones octubre de dos mil nueve defiende la honorabilidad de la ministra denuncia la difusión de frases cortadas sacadas de contexto que sólo buscan hundir a una persona

Voz 2 00:39 creo que forman parte de de una cama

Voz 3 00:41 España deleznable en contra de las ministra de Justicia

Voz 2 00:45 ya lo que me parece es que se solapan varias conversaciones que hay frases cortas gas módulo esto eh ojo vamos a ver vamos a ver yo no soy técnico pero desde luego ofrecen ciertas cierto tufo de que por ejemplo el texto escrito no tiene nada que ver en la mayoría de los casos con el texto de audio con los toros costea Ucia Dolores Delgado es una persona íntegra por encima de cualquier una cualquier adjetivo diga lo que diga haga lo que haga así una fiscal cada subida por este país y me parece deleznable lo que la haciendo lo digo aquí en directo en donde sea ya está bien

Voz 1018 01:33 la ministra Delgado ha vuelto a subir a la tribuna del Congreso para responder a una interpelación sobre la defensa del juez instructor del secesionismo para la sesión de control ha estado dominada previamente por las peticiones de dimisión que han planteado TPI ciudadanos Inma Carretero

Voz 0806 01:47 si en la sesión de control sólo Esquerra Republicana ha hecho referencia expresa a las grabaciones publicadas hoy le ha afeado la portavoz catalana que no denunciara a esas supuestas relaciones de jueces con menores podemos ser ignorado el tema en sus preguntas a la ministra pero no han perdido la oportunidad de pedir la dimisión el Partido Popular y Ciudadanos Rafael Hernando en la tribuna y Albert Rivera en los pasillos del Congreso

Voz 4 02:08 usted es una rémora para cualquier gobierno no es una víctima es culpa a la opinión pública ya le condenar yo les pido que no siga llenando de oprobio la democracia iba

Voz 0258 02:19 de esa estrella con las contradicciones las

Voz 5 02:21 tiras se han puesto contra las cuerdas y por tanto o es capaz de dar una explicación creíble decir la verdad a la Cámara por tendrá que dimitir

Voz 1457 02:29 la ministra no ha hecho ninguna referencia a la comida

Voz 0806 02:32 con Villarejo veremos si lo hace ahora en el debate sobre la defensa del juez Llarena por el que ayer ya fue reprobada en el sí

Voz 1457 02:37 la justo en los pasillos del Congreso líder de Podemos

Voz 1018 02:40 por Iglesias ha reiterado su idea de que no puede continuar en el Gobierno una ministra que mantuvo conversaciones en términos de complicidad con el comisario Villarejo es la segunda vez que lo dice entre ayer y hoy

Voz 6 02:49 creo que la dinámica de cloacas del Estado que afectaba a personajes como Villarejo relacionados con políticos de diferentes partidos con juristas de diferente opinión no vinculados a diferentes asociaciones hace mucho daño a la democracia española bueno insistimos en que lo que toca Villarejo mancha y que cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política majo

Voz 1018 03:16 el digital que está definiendo las grabaciones añade hoy una nueva entrega en la que se escucha Dolores Delgado decir durante en un viaje profesional a Cartagena de Indias que pudo ver a un grupo de magistrados y fiscales acompañados de chicas menores de edad que al verla entrar se pusieron muy nerviosos si dijeron que eran camareras de hotel les dieron pena y por eso estaban con

Voz 3 03:32 Jessica

Voz 7 03:35 entonces se queden sobre bien eso flauta amigo Gines

Voz 1018 03:51 hora doce tres minutos a las diez y media en Bilbao a las once en Valencia ya a esta hora en Granada se han convocado concentraciones de condena por los crímenes machistas ocurridos ayer en nuestro país cuatro víctimas mortales dos de ellas recordemos dos niñas dos hermanas de tres y seis años en Castellón después de que una juez delegase la protección que había pedido su madre Juanma Graner

Voz 9 04:09 la escena se ha repetido otra vez en Valencia caras largas son tres niños asesinados por casos confirmados de violencia de género en España dos son las niñas castallonenses de ayer tres y seis años Nerea y Martina dolor y rabia en el personal de la Delegación del Gobierno que ha podido concentrarse con permiso de la lluvia que ha esperado a que acabar el minuto de silencio para empezar a caer el pacto contra la violencia de género no es papel mojado ha dicho el delegado del Gobierno en la Comunitat pero necesita tiempo para su desarrollo

Voz 1018 04:37 a esto revelada frente al Ayuntamiento concentración de repulsa por el crimen de Maracena Rafa Troyano

Voz 10 04:43 acaba de terminar unos minutos de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Granada con todas las instituciones todos los representantes de la sociedad granadina también la plataforma

Voz 11 04:51 el ocho de marzo en el aire está por qué falló el sistema para que nadie ayudase a pesar

Voz 1018 04:57 de que lo pidió a Nuria que ayer murió asesinada la audiencia de Álava condenado a prisión permanente revisable la primera en el País Vasco a un hombre acusado de matar a una bebé de diecisiete meses a la que tiró por la ventana después de intentar acabar previamente con la vida de su madre servidores Abel Cobo

Voz 8 05:12 es la primera vez que se dicta esta pena de prisión permanente revisable en un tribunal vasco la condena recae sobre un profesor de música natural de Sevilla por el asesinato de una bebé de diecisiete meses en Vitoria la que lanzaba por una ventana la madrugada del veinticinco de enero de dos mil dieciséis el tribunal Alavés también ha impuesto al acusado una pena de siete años y medio de cárcel por intentar matar a la madre de la niña esta sentencia notificada hoy a las partes se ajusta al veredicto de culpabilidad dictado por unanimidad por el jurado popular en el juicio por este caso en el que el acusado reconoció haber lanzado a la niña Alicia por la ventana porque según dijo vio en ella La semilla del mal tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares que representan a los progenitores de la popular que ejercía la Asociación Clara Campoamor habían solicitado también para el acusado la prisión permanente revisable contra la que cabe interponer recurso

Voz 1018 06:02 que todavía tiene una cosa más la ONG Cáritas acaba de presentar su informe anual sobre vulnerabilidad en nuestro país denuncia que más de cuatro millones de personas

Voz 1276 06:08 las sufren exclusión severa Un cuarenta

Voz 1018 06:11 ETA por ciento más que hace una década Laura Marcos

Voz 1276 06:14 la desigualdad se enquista en nuestro país un total de ocho millones seiscientas mil personas padecen exclusión social en España es un millón más que hace tan sólo un año de ellas la mitad cuatro millones sufren exclusión severa como dices hoy son un cuarenta por ciento más que cuando estalló la crisis económica el avance de esta encuesta de la Fundación Foessa vinculada a Cáritas alerta también de que seis millones de personas tienen una integración social muy débil es decir que están al borde de la exclusión si empeora su situación económica

Voz 1018 06:42 gracias pues Tony esto es algo de lo que tenemos que los poco

Voz 3 06:45 no no en absoluto una mañana intensa luego

una mañana intensa

Antonio Garrido

Voz 3 07:13 Ocariz Itziar ahí

Voz 12 07:19 lo he un millón de veces

Voz 1995 07:21 sigue haciéndolo millennials mismo va a llegar en forma de película se titula tiempo después el fin de nuestros días quién está en el Festival de Cine de San Sebastián

Voz 0258 07:33 cien vastas en Auckland María Guerra

Voz 1995 07:40 ah vale sean y te hemos saludado ya está me quita es tiempo no persigue quiero por ejemplo escuchar este fantástico audio de la nueva película

Voz 0258 07:49 lo que José Luis Cuerda perdón decía tu pregunta es muy oportuna yo hago lo que puedo sale lo que sale hizo ve como se ve vosotros lo estáis haciendo bien

Voz 1995 08:05 es el maestro José Luis Cuerda ayer estuviste con él no es el

Voz 1457 08:07 a la fuese Luis Cuerda que veinte año veintinueve años después de Amanece que no es poco nos traslada a los amanecía estas nos da un regalo que es una película tiempo después ambientada en el año nueve mil ciento setenta y siete está no puedo decir mucho porque me han dicho que no se diga mucho pero bueno está ambientada en un edificio es un mundo apocalíptico por supuesto todo el mundo habla castellano manchego los supervivientes pues un edificio custodiado por Carlos Areces el guardia civil el generales Miguel Rellán ya hay un Rey que es Gabino Diego y esa respuesta tan Antana bueno pues están dan cuerda era cuando les decíamos que que le parecía España que cómo había evolucionado esto hay pues eso padece y vosotros que hacéis qué hacéis Bosso

Voz 0258 08:54 otros Toni yo

Voz 1995 08:57 estas si me preguntas esta mañana sabía muy bien qué hacemos

Voz 1457 09:02 España pues todos lo dio intento ser algo un acoso una algo pequeño

Voz 1995 09:07 hagamos nosotros lo que sino lo que no hemos hecho es aparecer en la película no como medio cine español y están todos los actores y actrices de este país

Voz 1457 09:14 bueno es es una película homenaje a un maestro cosa que es muy importante que en este país es vienen las los los halagos después Arturo Valls es el el productor el que se ha puesto a recoger pasta irán bien actores para salir en esta en esta película homenaje que por supuesto tiene toda la libertad Le han dado toda la libertad ha al maestro para hacerlo lo que le dé la gana para hacer esta interpretación de de su de este país como nos decía ayer

Voz 0258 09:44 levantar esto como pueda desde luego es una la sátira como la vaselina necesaria para que esto entre mejor bueno tampoco es

Voz 3 10:00 pero a veces Time

Voz 0258 10:03 es imposible pues él lo iba a tener

Voz 1457 10:06 en una entrevista en una rueda de prensa cualquier cosa sería con con cuerda y compañía ese es es tremendo o no de hecho hemos tenido cauto censurar una entrevista que hicimos por la tarde con Areces IARC Arturo porque vamos de Artur pero por ejemplo Areces contaba que él cuando le llamaron para hacer este gran papel de portero esa de Save de esa de ese edificio pues que estaba asustadizo

Voz 13 10:30 a mí cuando le dieron la oportunidad de trabajar ya que en la película por supuesto de dije que sí inmediatamente pero luego me dice lo entendiera porque José Luis tiene muy mala hostia me dijeron

Voz 0258 10:41 yo y mi hijo no gente por ahí

Voz 13 10:46 de repente cuidado porque como se te ve luego la verdad en rodaje me encontré un una persona entrañable bueno aparte hay hay una cosa muy buena de trabajar con José Luis es que salíamos siempre antes de la hora es una cosa que no sea comentado pero que nosotros agradecemos mucho así que para desquiciar de alguno de los actores de reparto que sea pero si es que solo hemos hecho una toma José Luis pero está muy graciosa no se puede repetir ya muy graciosa

Voz 1457 11:10 bueno pues ha sido uno de los temas más divertidos porque es verdad que la los directores de la vieja escuela como kleenex Bud izquierda es que solamente hacia una toma ni siquiera planos cortos lo cual cabreada muchísimo a actores no nos han dicho tienen no pero bueno en la película más visto a Joaquín Reyes a Roberto Álamo a Blanca Suárez a un montón de de actores ir es una película que se estrena el veintiocho de diciembre el día de los inocentes como puede acabar una reunión de con este equipo pues con este grito de

Voz 0258 11:41 para qué hacer hoy entre otras cosas presentar un momento antes de terminar podíamos celebrar todos juntos no

Voz 14 11:47 venga venga vamos a la taxidermia taxidermia taxidermia

Voz 1457 11:54 esta es la crónica de la película porque no pillamos ninguna bueno pero yo he hecho lo mejor que he podido de verdad ha hecho varias entrevistas prensa intentado preguntar me a todo tipo de humillaciones pero es que el surrealismo de cuerda es es así me gusta o la película María muchísimo ver es que yo soy yo no soy de del Madrid el día de ningún partido ni siquiera de un país yo soy amanecía hasta la yo Rusia me pasa por te estás jugando el criterio a favor de eso de su religión a con las que el criterio no es amanecía hasta saber bueno tampoco vamos a polemizar ahora María bueno hecho el amanecer mismo

Voz 1995 12:36 eso es evidente todos los fans de

Voz 1457 12:38 de de aquella mítica película entre

Voz 1995 12:41 los que me incluyo estamos esperando con ansias que llegue el veintiocho de diciembre eh rápidamente el festival aparte de la amanecía como todo

Voz 1457 12:50 que todo bien hoy es el día de Carlos vermut con su última película quién te cantará que es una historia como de vampirismo entre dos entre de una diva protagonizada por Najwa Nimri IES pues un mundo bellísimo horripilante es todo les muy barroco también es también tiene su secta Carlos Bermúdez en todo va ese

Voz 1995 13:12 las los hay mucha gente que se concentra

Voz 1457 13:15 ahora una una idea súper Hearst

Voz 1995 13:18 el super japoneses a celebrar el ver mutismo María Guerra nos encontramos si te parece si te vas a ver el próximo viernes de supone la clínica de la semana si te va bien insisto

Voz 1457 13:30 bueno le preguntaré acuerda así él me da cita es ahora pues no podrá ser no era como ahora dependemos de él todos los días a pasar dolor ya pasa algo en la vida eso adiós adiós

