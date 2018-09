Hoy por Hoy (27/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son ya las once las diez en Canarias

Voz 1657 00:07 Antonio Martínez buenos días están hilos conductores de vehículos de transporte con conductor de los súbete cese manifiestan a partir de esta ahora en el centro de Madrid para protestar por la posición del Gobierno que en su opinión es favorable al sector del taxi en el conflicto que sostienen desde hace meses en el Paseo de la Castellana está ya Virginia Sarmiento buenos días

Voz 1 00:24 buenos días convocados por la asociación de autónomos sube TC cientos de trabajadores se concentran ya en la glorieta en la Glorieta de Cuzco desde donde es parte esta manifestación que transcurrirá por la Castellana hasta el Ministerio de Fomento el mismo lugar donde en verano se movilizarán los taxistas se oponen al Real Decreto ley que saldrá adelante en el Consejo de Ministros de mañana las sube TC pide más diálogo antes de que se establezca la normativa según los datos oficiales del Ministerio de Fomento actualmente hay más de cinco mil licencias de DV TC frente a las quince mil quinientas de taxi una proporción de uno a tres lejos del uno a treinte que establece la lata

Voz 2 00:58 la normativa la manifestación que en el lugar

Voz 1 01:00 es la jornada de viajes gratis de ayer en numérica Adif ahí gracias

Voz 1645 01:04 Virginia Partido Popular Podemos y Ciudadanos piden explicaciones a Pedro Sánchez después de que hoy Okdiario ya publicado que el ministro Pedro Duque tiene un chalet en Jávea a nombre de una sociedad para no pagar algunos impuestos el Ministerio de Ciencia ha negado ya que haya cualquier ilegalidad en todo caso avisos del Popular Teodoro García Egea de Pablo Iglesias esta mañana en Hoy por hoy ida Albert Rivera en Telecinco

Voz 3 01:24 yo Sánchez debería dar explicaciones y siguen manteniendo el criterio que les llevó a pedir la dimisión de otros cuando esto ocurrió fuera de su partido o si por el contrario nos encontramos ante una nueva rectificación del señor Sánchez

Voz 4 01:36 en cualquier información de este tabloide que coger con pinzas pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la Cadena Ser del nueve de febrero de dos mil quince que es muy clara Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos esta persona al día siguiente estará fuera de mi Ejecutiva

Voz 5 01:52 si tú sitúa el listón aquí entran por la puerta trasera en Moncloa el problema es ese que todos tus ministros que tengan cualquier asunto en este caso fiscal lo de cualquier tipo con tu tesis se tienen que ir

Voz 1645 02:02 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala que los propietarios de pisos en esa comunidad puedan utilizarlos para el alquiler turístico la sentencia da la razón un propietario considera que ese tipo de usos no es una actividad molesta que en sí prohíba la ley Barcelona Sergi López

Voz 0043 02:16 la sentencia dice que a no ser que los estatutos de uno

Voz 1895 02:19 la comunidad de vecinos prohiban algún uso determinado los dueños de los pisos o locales pueden darles el destino que consideren pertinente la resolución añade que es válido un acuerdo que modifique los estatutos para incluir la prohibición del uso turístico si se adopta con el quórum que establece la ley pero sí en una comunidad se cambian los estatutos cuando un propietario ya está usando el piso como apartamento turístico no se le puede prohibir que los causando para este fin la sentencia dice que el uso turístico de una vivienda no es a priori una actividad molesta para los vecinos pero también entiende que si se producen perjuicios para la Comunidad se pueden emprender las acciones legales correspondientes

Voz 1645 02:57 once y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 6 03:02 cadena SER Madrid

Voz 2 03:05 se nota la huelga en el campus de Vicálvaro de la Rey Juan

Voz 1434 03:07 Carlos muchos menos alumnos de la habitual en esta jornada de protesta por el caso máster los estudiantes piden la dimisión del rector Elena Jiménez buenos días buenos días y esa petición de dimisión está escrita en una pancarta que cuelga en uno de los edificios de este campus aquí se ve muchas clases vacías algunos estudiantes que han tenido examen que están de Erasmus o como estas dos chicas que han que han venido quieren participar en la convocatoria que hay a las doce y media porque dicen que los casos de los másteres les hicieron pensar si venir o no a la Rey Juan Carlos

Voz 7 03:36 hemos de primer año y crearon a la hora de elegir Universidad fue estamos ahí en la duda de si venir aquí habaneros que Marketing públicas sólo está es que a mí eso me hizo replantear Messi venir a esta universidad son no

Voz 1434 03:48 y mientras en la pizarra del aula ciento cuatro alguien ha dejado escrito estudiantes en pie defendiendo la universidad pública en La Ventana de Madrid el rector Javier Ramos pidió ayer perdón a los estudiantes pero ya dijo que no va a dimitir podemos SAR en la Asamblea una proposición de ley para crear una Agencia de Movilidad que sustituye al Consorcio Regional de Transportes creado hace ya treinta y tres años la nueva agencia contaría con más competencias por ejemplo tendría voz y opinión cada vez que se desarrolle un nuevo proyecto urbanístico en la gestión de las carreteras Albert Oliver diputado de Podemos

Voz 8 04:19 desde hace años el Consorcio ido pareciéndose cada vez más una Consejería de gobierno en vez a una institución que como su propio nombre indica no es patrimonio exclusivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid sino de todos los madrileñas y madrileños si esta ley hubiese estado en vigor hace años jamás se habría podido llevar el metro ligero a Pozuelo con un coste de cuatro mil millones de euros y nula rentabilidad y actuaciones urbanísticas con hemos La Bella del BBVA no hubiesen tenido el impacto brutal en el tráfico aunque finalmente atendidos

Voz 1434 04:44 el violador del ascensor vuelve a sentarse hoy en el banquillo Pedro Luis Gallego está acusado de dos violaciones en la zona norte de Madrid el año pasado de dos intentos de violación veinte grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1645 04:59 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 6 05:06 servicios informativos

Voz 1995 05:19 Garrido Alberto chico de muy buenos días qué ilusión lo de ponerse los cascos buenos días buenos días tenemos que es un tema de actualidad tenemos que hablar de tu nuevo programa tenemos que había muchas cosas pero es importante que hoy hablemos de algo muy seria

Voz 9 05:35 hay que hablar del pin pan

Voz 10 05:38 trucos tú truco otro grupo el pin pan el tímpano truncó

Voz 1995 05:56 es una frase tan inmortal en este país como la tortilla de patatas que no se hizo viral puchero Ali cortó autor de esta versión musical

Voz 10 06:09 por cierto

Voz 1995 06:09 es algo más sofisticadas del Team

Voz 10 06:12 pan

Voz 6 06:15 truco

Voz 1995 06:20 ya movimiento este es un movimiento musical sea estaba el tecno fiel madre mía el truco otro

Voz 6 06:43 todo el grupo

Voz 1995 06:48 Querido Alberto amigo Chicote eres popular osea esto esta es una de las cosas más sorprendentes que te pueden llegar a pasar no porque además ni siquiera una cosa

Voz 10 06:57 que que digas tan habitualmente Nick Jada así como una de una actualidad una cosa que salió en un programa hace tres o cuatro años calculo más o menos de repente a alguien hice le voy a poner esto pintadas que hasta Mis MSM

Voz 1995 07:13 se mezclaban sabes muy divertido situado cuando la primera alguien es como si alguien lo coge lo convierte en una canción con un vídeo muy divertido porque luego está entre estos que sí

Voz 6 07:22 los brillos Montoro se porque mire hay cada uno que la yo poniendo cosas el una cosa el otro otros gay yo me divierto

Voz 1995 07:29 ese día que sí es verdad que tu carrera está llena de grandes éxitos en la cocina porque recordemos que tú lo que eres un gran cocinero después con la exposición de la televisión te conviertes un cocinero en un gran cocinero muy popular yo reivindico la primera parte su eres un gran gran cocinero conocemos hace mucho mucho tiempo pero cuando un día te te das cuenta su hijo es un icono copular igual que nuestra infancia había frases que decía alguien que estaría en el Un dos tres lo que apareciera televisión tú eres capaz de soltar una frase que eso se convierta en algo que incorporamos mira eso tenía que ha estado aquí antes el de la red director de ahí tenía que haber contado de enfrentado es posible pim pam pum se me ha olvidado olvidado fíjate hace una buena pero cómo cómo es ese día que te das cuenta que soy

Voz 0043 08:15 yo soy un icono popular en este caso pues indirectamente un día abro el Twitter quedando ahí pendiente de vez en cuando bueno cuando no habitualmente que os venía escuchando también en el coche y estamos hablando de esto de las pantallas y tal y es cierto adquirió tengo cuarenta y nueve años y me reconozco que estoy muy pendientes de la pantalla ya sea una osea otra a mí fíjate me pasa una cosa curiosa y es que eh determinó que cada pantalla que me acompaña es para una cosa que raramente veo un redes sociales en la pantalla del ordenador en el despacho en casa muy raramente por no decir nunca el estímulo el jueves y para eso uso el móvil y tal y también raro mente uso la Tabárez para eso estoy más acostumbrado a al al otro dispositivo pero sin embargo soy incapaz de ponerme a leer correos fue abrir documentos el móvil lo tengo que ver en un a

Voz 10 09:04 a no ser algo más grande me da la sensación como que en Concepción y recepción de lo que leo es más más clara o más bueno más intensa menos confusa el el su copa viaje cada uno tiene sus manías a la hora de asociarse

Voz 1995 09:19 Tom abre esta esta edil explica llega días le pregunto qué hace el AVE Yahoo si punto com bien yahoo punto com busca Google más Google ha ido que Vaughan empieza a Google Ebay hablamos nada que ver habrá que ver si sí claro desea pone Google en Google pone Yahoo y entonces ya luego ya ahí ya ella por ella de ahí pero por qué no vas a de Valladolid ascendía ya ya

Voz 0043 09:48 me queda o el los los señores de Google te lo agradecer un montón porque está dándoles un clic más aún cuando vas a estrenar el programa pues no sabemos fecha todavía yo creo que ya sea dentro de poco pero Stoner ya no tengo fecha una idea vale la semana

Voz 1995 10:02 qué Chicote esté en el problema lo vamos a hacer pero sería bueno adquirió el compromiso porque es verdad que debemos hablar al principio ignoraba de las pantallas y como atónita tonta los niños y los convierte en seres que parece que son muy listos en el fondo no saben nada y como ese hábito in interrumpe su desarrollo cognitivo sin estamos una semana sin sin tocar nada Nos comprometemos aquí la audiencia hay un servidora durante una semana no tocar de Twitter no tocar las pantallas simplemente pues lo que hacemos esto la vida coger un periódico de papel que impone anoche vez por ejemplo de pasa yo veo documentales muchos Chase porque creo que estoy ganando tiempo dignidad aprendo algo pero es mentira no aprendo mucho no no aprendo demasiado

Voz 0043 10:46 es diferente eran no lo sé yo yo creo que sí que sí dejase fíjate ya no solamente en la pantalla sino en si dejase solamente las redes sociales solamente decir no publicar ni una foto instarán ni hacer un tuit ni un retuvo dio una contestación en Twitter o algo así yo creo que me lo que me llamarían al restaurante para pregunta no yo por mi estado de salud ha ocurrido algo que les pasa a Alberto que no ha publicado nada en los últimos cinco días eh aquí no te ocurre que si ve que si de repente Ponte fíjate de un modo mucho más privado tul en vida su guasa va a un amigo no te contestan cinco días cinco días qué qué demonios en uno Leao en dos o eco hoy dos días o le ha pasado al vocerío au hueco está de vacaciones Dios sabe dónde en el Everest no lleva a hablar contigo ya cogiera conmigo y no me ha salido el doble check azul a ver si tal sellaba un bueno pues un un experimento cachondo del teléfono no puedes prescindir

Voz 1995 11:45 sí es posible

Voz 0043 11:46 claro eso va todo operado

Voz 1995 11:49 la gente ya te conocen nuevas pero habrá que una imagen iba a cambiar radicalmente con el programa que de que vamos a hablar a continuación te lo vas a comer es el nombre y es muy interesante porque es lo que propone básicamente es un desafío hacer vamos no solamente voy a ayudar a restaurantes a que salgan a flote sino vamos Ana

Voz 0043 12:03 empezar bien bien bien como la comida no rodea ahí ese el tema en buena parte era en fíjate eh a raíz de Pesadilla en la cocina hay bueno pues buena parte de El público de los espectadores que te dicen y por qué no vas a siempre la respuesta ha sido la misma bueno pues no puede allí porque allí no me han reclamado yo siempre que voy a un restaurante compensaría la cocina es porque el restaurante eh reclama una ayuda no pero claro en muchísimos sitios donde la gente decía pues por qué no va a salir colegio

Voz 10 12:36 de mí un chaval que no vas a la residencia

Voz 0043 12:39 ancianos de no sé qué por qué no vas al hospital que no claro hizo o no y nadie me ha llamado allí entonces bueno pues no tengo el motivo para ir bueno pues encontramos emotivos el motivo es que hay una serie de denuncias es que tienen que ver con las estafas y con con engaños que que que tienen tanto que ver con eso qué hacemos todos los días al menos tres veces que es la alimentación que que decidimos bueno pues hacer un un programa rebuscando donde no sabía llamado

Voz 1995 13:10 te lo vas a comer el nuevo proyecto de Alberto Chicote y suena así

Voz 6 13:15 Alberto Chicote como has visto como se ha visto en de lo vas a comer Extreme

Voz 11 13:29 pero lo vas a comer que son

Voz 1995 13:31 un título que sirve y da mucho juego en el segundo seguimos hablando con Alberto Chicote

Voz 12 13:37 hoy por hoy

Voz 0043 13:39 con Toni Garrido al que tienes

Voz 1645 13:41 atisban cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble pobrecito

Voz 6 13:46 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 13 13:57 sí

Voz 14 14:02 conectan con Hoy por hoy

Voz 6 14:04 a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 15 14:14 el Nations

Voz 0043 14:18 H I

Voz 16 14:30 que si vas a tener Caiwza vamos mal

Voz 10 14:33 pero catorce duro de vivir la vida de la actualidad al último

Voz 6 14:38 hoy viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 11 14:46 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 17 14:54 lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte enfático sólo tienes que sintonizar ser deporte abordándolos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día

Voz 6 15:07 actualidad deportiva deportivo a las tres de la tarde una hora menos en Canarias es una academia una cadena es una sucesión lineal de elementos enlazados entre sí según esa misma academia ser significa ah aquello que sirve para afirmar del sujeto lo que significa el atributo altos según la RAE la Cadena SER es la sucesión lineal de elementos enlazados para afirmar del sujeto lo que significa el atributo te das cuenta ni siquiera los que saben consigan definirnos

Voz 18 16:01 sí

Voz 19 16:06 sí oye papaya tengo la solución

Voz 20 16:08 a los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma una alarma porque

Voz 1645 16:13 con la alarma si alguien intenta meterse la alarma asalta Securitas Direct avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 21 16:19 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto eso

Voz 0465 16:31 tenemos hoy elegir al ganador del bote de la primitiva es señor bien hoy quiero a cómo se llamaba

Voz 1645 16:37 chico este tan simpático que siempre estaré finalista para los

Voz 0465 16:39 botes pero que todavía no ha ganado sí hombre moreno alto con el pelo medio largo el que es de un pueblo de Málaga Marbella como se llamaba Pedro de Mojácar pues entonces suprima Concha

Voz 22 16:53 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por solo un euro puedes ganar el pote de más de treinta y seis millones de euros de la primitiva no te la juegues echará

Voz 6 17:01 este es uno de los unidos por eso confió porque como mi pasión asentir escucha en Gales tenemos los mejores profesionales y la última tecnología para cuidar tu audición llamáis reserva tu revisión gratuita en el lobo

Voz 1645 17:15 cientos ochenta y tres cincuenta y siete cero siete Gades nos apasiona la vida nos apasiona escucharlo

Voz 20 17:21 esto es lo que escuches cuando tienes una gotera incansable y esto es lo que escuchas cuando pregunta si tu seguro envía un fontanero que lleva mejor confiere un experto de El Corte Inglés seguros este mes con está un veinticinco por ciento de descuento en tu segurísimo de hogar El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 23 17:42 en Hoy por hoy con Toni Garrido cadenas

Voz 1995 17:51 es perfeccionista peleón y una potencia entre los jóvenes y ante las cámaras podríamos decir que todo lo que toca se convierte en oro pero como el oro no se come la comparación no vale lo que sí es verdad es decir cuando hace tele

Voz 9 18:03 del haberes

Voz 24 18:06 está controlado a nivel sanitario el cien por cien de la Kun rojos que comemos en España quién se encargará de preparar toda esa comida son todos legales como incorrectamente nuestros mayores en la residencia comenzamos nuestra investigación

Voz 1995 18:21 te lo vas a comer de investigación y de denuncia porque hay mucho mucho mucho fraude ahí hay mucha tela que cortar Yves donde me parece

Voz 0043 18:30 si no se dejó no sé muy bien si quieren contra el término iba a decir iba a decir irritante pero va mucho más irritante no es indignante que haya gente que utilice eso que precisamente decíamos que tienes que hacer para mantenerte vivo que es la alimentación que lo utilice

Voz 25 18:46 la para cometer fraudes y engañar al personal pero una manera

Voz 0043 18:54 alucinante yo vamos a ver yo siempre que el comenta un amigo hace para este programa que estoy haciendo siempre digo vas a alucinar y me dice por qué me dices esto digo pues porque yo llevo metido en el en el tema de la alimentación treinta años y algo se alucinado así que tú no tienes ni idea pero vas a alucinar más todavía pero por ejemplo íbamos en la proa

Voz 1995 19:15 vamos a hablar del atún rojo cuenta la leyenda de aviones japoneses con granjas de crianza que capturan en mitad del Mediterráneo dicho un reportaje algunos años de sexo emires en Estados Unidos ponía luz aun sistema terrible que los animales serán capturados dejados en granjas que hasta que crecían en mitad del Mediterráneo es un añadimos la ilegalidad lo que de lo que creemos que es de un rojo ni tan siquiera se declara hoy en esto

Voz 0043 19:39 eso cuando hablamos de atún ilegal estamos hablando de de atún eso de que están fuera del cupo de lo que se permite pescar en el Mediterráneo en este caso como como de animales que llegan en unas condiciones que no son las escuadras como animales que te cuelan unos por otros inquietud piensas que estás llevando una cosa tu casa o al restaurante lo estás comiendo en un plato que será el punto final y luego resulta que no es lo que tú lo que tú piensas no lo es porque por cualquier cosa no lo es porque alguien está haciendo la caso Arreta por detrás

Voz 1995 20:10 es hora de un teniente soy un barco veinticuatro horas con la Guardia Civil

Voz 0043 20:13 en el caso de atún bueno e acompañamos a la Guardia Civil en el mayor reventón ellos lo llaman así que se ha hecho en contra de atún ilegal en Europa de toda la historia una operación que se realiza en creo recordar que veintiuno a veintidós provincias a la vez con cientos de de agentes es involucrados donde esto salió en la prensa por eso te lo puedo contar sin problema donde se incautaron en una sola noche en este país en una sola noche ochenta mil kilos de atún rojo legal ochenta mil kilos ochenta toneladas una auténtica barbaridad que estos animales pueden pesar veintitrés de ciento setenta a doscientos doscientos cincuenta kilos es marginal de la cantidad de animales que se pueden llegar a a captura cómo fue esa experiencia pues alucinante construidos en un cerco estudios comprobando digamos que vamos a enseñar todo tanto como se hace mal como cómo se hace bien no entonces bueno pues estuvimos en un acompañan

Voz 10 21:17 da unos sueños que tienen

Voz 0043 21:20 el sistema de producción de atún que sea más cerca ellos capturan no cazan capturan los animales vivos en el Mediterráneo justo después de de de para que pueda complementa el ciclo el ciclo lo recogen los traen muy despacito parca y en las costas de Tarragona pues los lo los tres miran de de criar de alimentar estará ahí en mitad del mar y luego pues les van los vas sacando lo que tú decías de japoneses que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención porque a los japoneses hice llevan el atún bueno se llevan lo que le vendemos eh

Voz 11 21:54 no IX ropa nada aclaró en Navia robar los túneles a a llevar

Voz 0043 21:59 ese los por la noche sabes pero sí es cierto que en el mercado de Tokio

Voz 10 22:03 con pues al tiene un precio

Voz 0043 22:06 bueno importantísimo oí que allí la valoración que tienen sobre el sobre producto pues es es mucho mayor curiosamente a ellos les gusta mucho el atún nuestro de

Voz 1995 22:15 son seis episodios ninguno quiere afecto personalmente explica

Voz 24 22:20 mujeres tome la gente que vive en urgencias todos los dos ideas que las momias tampoco llega para todos bajado entonces soluciones ofrecen robarnos postre harán un robo descarado los mayas

Voz 1995 22:33 esto ocurría en una residencia de incesto ese es

Voz 0043 22:37 que todos todos tenemos o algún familiar algún conocido que que vive en una residencia de mayores au sino todos tenemos en el horizonte que igual oye si llegamos si llegamos a lo mal a los noventa pues con un poco de suerte efectivamente digo Si llegamos en el mejor de los escenarios pues podemos terminar viviendo en en una residencia con con señores que son más o menos como nosotros no voy a utilizar ese término que decía mi padre que son quintos nuestros no está bueno

Voz 10 23:06 la cuando salía la liebre

Voz 0043 23:08 tintos gana bueno pues en contra

Voz 1995 23:11 había algún pueblo vestía una pintada psiquiatras dieciséis siete Quinta del cuarenta y siete

Voz 0043 23:17 entre y todavía alguna pintada como el de aquella gesta que que montaron el día antes de irse al sorteo de las mismas bueno pues eh pues descubrir a raíz de denuncias de particulares au de asociaciones descubrir que hay residencias donde donde algo tan sencillo como alimentarán las personas que viven ahí

Voz 10 23:36 así pues no está vamos a decir cuidado como se debe pues para mí es

Voz 0043 23:42 igualmente bien hay que decir que una señora mayor salga de la residencia a decirte esto que me da la allí es una vergüenza que de quieres que te diga a mí esas cosas me llegan sabes

Voz 1995 23:58 los hospitales la comida de hospital insisten en un hospital en sí mismo estar vamos ya no obstante como pacientes en bien como acompañante en sí mismo es incómodo desde luego ruido eso es muy difícil conciliar el sueño indebidamente Miguel sin nadie va de modo voluntario allí ese pero pero porque la comida de los hospitales lo siente de perdón que seguro que habrá hospitales maravillosos pero por término general porque es tan mala la comida de hospital

Voz 0043 24:29 bueno yo te cuento cuál ha sido mi experiencia evidentemente no he podido visitar todos los hospitales

Voz 1995 24:34 sí habrá unos maravillosa evitado algunos donde los

Voz 0043 24:36 donde los pacientes están contentos con lo que reciben así que pues miel sobre hojuelas porque además eso quiere decir que se puede hacer bien pero también he estado en otros hospitales donde fíjate que curioso no es que se quejen los pacientes son los acompañantes es que se queja el propio cuerpo médico el propio cuerpo médico se queja de que la comida que reciben los pacientes no es la la que a ellos les gustaría que tuviesen sus pacientes sobretodo por una cosa que te has dicho antes que es la recuperación y el cuerpo médico sobretodo que yo no lo sabía lo descubrió aquí en términos de cirugía todos dicen que la recuperación la cicatrización y todo esto es mucho más rápido si la alimentación es la adecuada para para excepción no In y el propio cuerpo médico en algunos hospitales que dirige hemos visitado se queja de que de que los pacientes no comen lo que ellos recordó

Voz 10 25:35 efectivamente esto

Voz 0043 25:38 pues bueno no sé hay mucha gente que me dice que que porque muchas veces me pongo un poco blando en cuando hago mi trabajo pero es que a mí cosas chico que me tienen que llegar bien no no no puedo evitar que eso que que que yo esté a la puerta de un hospital y una señora

Voz 25 25:53 desde la tercera planta me vea agarre la bata

Voz 0043 25:57 el bastón a ustedes Alberto Chicote sí pues te quiero contar joder hemos empezado tú lo estabas escuchando en el coche hemos empezado el programa hablando del tema de las pantallas

Voz 1995 26:10 dio serio riguroso que hemos conocido hoy afirma que las pantallas interrumpen dificultan el desarrollo cognitivo de los de los niños con Alvaro Bilbao un señor que sabe mucho de esto hecho porque simplemente es puro entretenimiento claro que esas pantallas ofrecen algo solventes estar entretenido y catedráticos pero nada pues yo creo que también es necesario

Voz 0043 26:32 es muy yo yo yo necesito desconectar también un rato de Demi día pero es que

Voz 1995 26:38 salgo de esa conversación y hablo contigo y me parece que en tu proyección en tu trayectoria Alberto has pasado de hacer entretenimiento maravilloso que hacer algo que va mucho más allá que lo que propone es fantástico todos los nuevas donde ha trabajado me encantan es divertidos maravillosas es un reto hoy pero lo que estás proponiendo encima de la mesa nunca mejor dicho ahora es un verdadero desafío es poner en cuestión cosas mucho más serias va mucho más allá del detenido

Voz 0043 27:02 vamos a ver a ver a mí cuando cuando me llega de la la propuesta de de hacer esto me me llega por parte de de Mario López director de La Sexta in es que me pareció una evolución apropiada y además necesaria Si llega un momento en el que tienes un un altavoz pues eh también hay que utilizarlo para algo que merezca que merezca mucha pelea y pienso seguir haciendo pesadilla y maravilloso es que sigo haciendo porque porque me divierte me lo paso bien además siempre he dicho que tengo me siento muy orgulloso de de de tenderle la mano a alguien y ofrecer unas herramientas que no tendría sino sino es porque nosotros en este caso todo lo que puede pesar ya la cocina vayamos allí eso por un lado pero no pero creo que llega un momento en que en que hay que utilizar la repercusión que uno pueda tener para intentar para intentar a echar una mano y levantar yo sé que esto va a suponer o me va a suponer algún problema evidentemente porque pues la gente de las residencias donde hemos descubierto lo que hemos descubierto no les hace pero bueno ya les han visto en la puerta B andaban Chicote de vete ya hay todo eso en no le va a hacer gracia a quién trafica con el atún ilegal no le va a hacer gracia a mucha gente pero creo que va a haber mucha más gente porque en este país digo gracias lo bueno somos más sabes que si quieren y espero que este caso no no no desde luego estoy convencido que vamos para somos muchos más otra cosa es que hagamos menos ruido pero somos esos entonces bueno pues pues vamos a hacer un poco de ruido

Voz 1995 28:38 eh antes de despedirte de gimnasio sala de unos es como antes

Voz 10 28:44 no todo el día no pero todos los días y si todos los días hace un ratito todos los días

Voz 1995 28:51 tras sentir en sellando a España de las sacas nada

Voz 0043 28:54 pues precisamente precisamente desde que empecé con han conocidos problemas de alimentación y tal dije esto ya se tiene que acabar pero vamos a hacerlo de un modo razonable y bueno y bajó el Consejo de de alguien que sabe de esto eh bueno pues poquito a poco poquito a poco pues me está pasando esto que si hace mucho que no voy a alguien dice pero dónde te has dejado la tramita de Chicote pues pues se ha quedado por ahí a la meta se ha ido quedando por el camino

Voz 1995 29:19 embedded y poquito a poco hay que decir a partir de ahora se dice hemos sido pim pam otro grupo ha ido perdiendo donde pues total pin pan truco truco advierto sabes que siempre es una alegría haber te divierte también hizo llegar además contrabajo y haciendo una forma al veto es uno de los mejores cocineros que hay en este país y luego hace algunos de los mejores programas de televisión que salen en ese país pero ese para mí va a ser siempre me he levantado esta mañana emocionado porque venía te lo juro eh te vamos a querer M levantamos y que ilusión me hace Alberto Chicote eh no se pierdan el estreno de su nuevo rama tropas a veces muchísima dentro de poco

Voz 6 30:17 no

Voz 26 30:41 Toni Garrido está a punto de escuchar una frase de primero de cuñado tú escuchas llama libio directa que te da el mejor seguro de coche ya un precio que no te lo crees si los sobre ello ya ahora vas a escuchar la respuesta que se merece llegas tan tarde

Voz 27 30:55 todos los AVE en línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el dinero

Voz 6 31:05 a punto com una compañía Bankinter da con hoy por hoy a través de Facebook becas los tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser Hoy por hoy

Voz 20 31:29 empezamos en Cataluña

Voz 11 31:32 primera que triunfaban cambio de gobierno el guionista loco del que yo me siento vivo el vista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 1645 31:41 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 6 31:45 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 28 31:59 para mí un faro es una señal ambigua ya se de alerta de Bell

Voz 22 32:04 libro de World de alejar

Voz 28 32:06 T de B describiría

Voz 10 32:09 el ojo que ven el Faro de mi vida soy yo soy Marat arrecia descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de las o el paro con Mara Torres que eran cuatro días Cadena Ser

Voz 29 32:34 ella no

Voz 30 32:34 ah bueno mire le ya hemos de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas eh

Voz 1995 32:39 qué emisora de radio escucha usted en la Cadena Ser muy bien por qué porque le pregunto que por qué

Voz 31 32:48 no no me me ha de dar una respuesta señora López yo tengo que rellenar la casilla

Voz 32 32:54 si no hay respuesta de digo aumente cuadriculada corazón tiene el corazón tiene razón es que

Voz 2 33:00 no hay

Voz 31 33:01 el la es porque te gusta no estamos

Voz 1645 33:17 mira aquí hay instrumentos pues mi hijo ha tenido que elegir la tuba todo el día con el aparataje arriba Ipad bajo Yoyes treinta euritos al mes que me estoy ahorrando dijimos

Voz 1995 33:25 así los progresos del bienestar

Voz 33 33:27 la vida de otra manera la SER presenta el Congreso

Voz 34 33:31 el bienestar y la música entre dos aguas

Voz 33 33:33 en Punta Umbría Huelva del veintiséis el veintiocho de octubre con rozar en estrella hay Soleá Morente Pedro Guerra Javier Ojeda muchos más adquiere Tupac por ciento cincuenta euros que disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría amar asistencia al Congreso y a los lugares con vinos descubren

Voz 10 33:52 herido de La Rábida alojamiento de Colón conoce

Voz 33 33:55 no se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es

Voz 35 34:05 colaboran Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Diputación de Huelva Puerto de Huelva Ozon sólo reloj

Voz 6 34:14 su historia presenta relojes de las

Voz 17 34:17 ha cambiar una colección inspirada en los modelos utilizados por ambos bandos durante la mayor contienda bélica primera entrega fascículo y primer reloj domingo treinta por once con noventa euros

Voz 6 34:29 hoy por hoy no el alcohol Toni Garrido

Voz 1995 34:34 sí así es Ésta es la sintonía de las chicas pero si les hombre esta sección también es para tanto

Voz 6 34:41 esto no lo escribo yo lo quiero dejar

Voz 1995 34:44 especialmente si eres y que llena el Whatsapp de amigos con fotos de mujeres desnudas sigue abierto una cuenta en Twitter para increpar cualquier comentario que comparta Barbie apunta O'Shea tienes pelos en las orejas pero te ofende muchísimo ver a una mujer con las axilas sin de Pilar

Voz 9 35:00 escuchar a Celia Montalbán es necesario

Voz 10 35:08 buenos días

Voz 2 35:09 hola buenos días colistas Pinto que desde las ex que que que me da fuerza memoria ahí a tope aquí estoy una semana más dispuesta a dar otro paso en la maravillosa senda del feminismo hacia un mundo mejor en el que para Halloween no sólo haya disfraces del cuento de la criada sexy todo sexy que que bien que la que quiere no del cuento de la criada sexy no no errores otros no entonces yo te eso cada uno que haga lo que quiera pero hombre que haya opciones esta semana hemos conocido grandes momentos protagonizados por mujeres poderosas que eso nos gusta cada una en lo suyo cada momento en un contexto distinto pero nos gusta voy a poner a prueba vosotros lo sé voy a poner a prueba a vuestros conocimientos de la actualidad yo digo una frase

Voz 10 35:51 es decir de quién es bailarín hizo quién la escrito

Voz 1995 35:55 vela declara hacia el número uno hojas

Voz 2 35:58 a todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú

Voz 1995 36:01 Timanfaya de toda la vida ya ya

Voz 36 36:05 para Amaia Montero el lío en Twitter

Voz 1995 36:09 hay unas declaraciones en la luz

Voz 10 36:12 bueno trabajamos en esto tomos así parado

Voz 2 36:14 luego ha dicho otra gravísima lo que hay que mirar llamado gorda el puntos pero puedo decir la entera dice una palabrotas

Voz 10 36:19 la

Voz 2 36:20 dice ni protagonismo líos que a mí me ha llamado gorda

Voz 1995 36:24 eh siguen de estamos al cabo de la calle garantiza el número

Voz 2 36:27 dos yo he hecho lo que me ha dado la gana ahora no soy nadie estoy tranquilita y a gustito

Voz 10 36:33 Candy Grace Villalón Estella

Voz 37 36:37 a Villalobos Tom que la pillaron otra vez en el Congreso

Voz 2 36:40 pero esta vez comprando ropita tú imagínate on line

Voz 1995 36:43 imagínate el hombre que está llevando el paquete de la ropa que compró ayer Celia Villalobos como no esté como tiene que dejar la nota

Voz 2 36:49 claro que ver que digo yo si a lo mejor todas hemos pecado Un poquito de son el

Voz 37 36:52 a tal pero la sonoridad no llega tan lejos

Voz 2 36:55 el siguiente yo me la última yo era muy feliz antes de venir a enfrentarme con ustedes

Voz 1995 37:01 yo creo que está requirió este poseen mucha persona yo creo que requiere escuchar el momento glorioso lo que hace Rosa María Mateo

Voz 34 37:09 yo vengo aquí a decir la verdad y cuando digo que soy independiente soy independiente señorías y nadie me va a dar órdenes ni ustedes ni ustedes ni ustedes nadie yo creo que a todos ustedes les importa muy poco la televisión pública sólo les importa cuando la pueden controlar

Voz 2 37:24 bueno dijo entre otras cosas lo de yo estaba muy tranquila Rosa María Mateo presidenta Dios a máxima líder la queremos también queremos cambio

Voz 1995 37:32 pero los he acertado todas las no Garrido esto diccionario porque no asusta cada semana saber algo más ese destinar inclusivo que sepas que vendió el director de la RAE

Voz 2 37:43 en qué pasa si pasa

Voz 1995 37:46 esto sección en tu momento pero le hemos hablado del tema cuarenta y seis académicos ocho mujeres encima

Voz 2 37:56 pero perdono cuál es el término que vamos aprende hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista definición sencillo el lenguaje que no hace discriminación por sexo esto es una reivindicación eterna del feminismo yo sé que en unos años parecerá impensable no usar la doble forma o términos neutrales será como lo de fumar en los ambulatorios que ahora no parece un disparate iremos como decíamos padres y madres que antiguas como podíamos hacer eso os voy a poner ejemplos para que el entendáis rápido una frase sexista pero el lenguaje no es sexista la población masculina es más inteligente que la femenina

Voz 1995 38:31 el pensamiento contenido sexista pero el lenguaje no es no lo es al revés al revés

Voz 2 38:37 Radio Televisión Española tiene que encontrar a un presidente para que Rosa María Mateo vuelva a ser feliz

Voz 1995 38:43 allí este titular de donde estaba liberado yo pero que me venga fenomenal para ir mostrando que te vale vale Diago finca de mía no digo si que te lo crees publicaba algún periódico nacional yo te digo que el lenguaje es correcto pero es sexista contrario pone el ejemplo vayáis perdona es todo lo demás desearle sino tampoco me dijo vale habría que decir pestilencia o presidenta

Voz 2 39:07 y hasta es tan sencillo como esto como no usar el lenguaje inclusivo cómo hacerlo sorprendentemente mal en un giro inesperado de una mente Random Paco Maruenda hace esto escuchar todo

Voz 24 39:20 es decir el de quedar embarazado no es una enfermedad rara cuando es una obligación embarazada perdona embarazado bueno no digas embarazado embarazada hablar Guardiola obrar que saque los jugadores que más grande grande perdón es decir el quedar embarazado embarazada Djokovic pues también tendrá que repartir saben innoble las parejas que es que solo puede ser más machista hija las parejas se quedan embarazadas no o no se queda a las mujeres oye yo me quedé embarazado con tres hijas se queda a las mujeres

Voz 1995 39:52 AD Marwa Chuman abril dando alguien debe machista no se puede ser más machista

Voz 37 39:58 la boca de Paco Maruenda del Estado se quiere quedar también con eso

Voz 1995 40:02 las cosas más polémicas de esta semana ha sido el vídeo promocional del Salón Erótico de Barcelona lo has visto lo he visto

Voz 37 40:07 lo que denuncia la falta de educación sexual dice que la educación sexual acaba siendo la que recibe la chavala a través del porno muy machista y vejatorio hacia las mujeres usamos sufran

Voz 36 40:16 siento el porno más chispa seguirá siendo la única que ha sobre educación sexual a tu hijo intuir

Voz 24 40:24 y mientras siga así seguiremos fabrican

Voz 16 40:26 los violadores emanada seguiremos acumulando minutos de silencio y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación

Voz 6 40:36 es colgó que murió hace muy potente es

Voz 37 40:39 muy potente mi opinión de denuncia algo que es cierto no hace una forma brutal explícita denuncia eso que el consumo el porno machista fomenta la cultura de la violación y es letal para la chavala que pueden llegar a consentido entender casos como

Voz 1995 40:53 de la manada el vídeo termina diciendo ahora en el porno mandamos nosotras y esto se debe a que la edición de este año está dirigida por mujeres una de ellas es la protagonista del vídeo Silvia Rubí

Voz 22 41:04 que el

Voz 1995 41:06 vídeo es potentísimo y en el dices e incómodas pero muchas veces cómo ha sido la respuesta al vídeo

Voz 38 41:14 bueno la verdad es que está siendo bastante positivo en general el como todos los vídeos de Bin Laden el festival siempre se busca un poco a la reacción de la gente no quiere darle un poquito ahí en las pues todos un poco e intentamos cambiar el mundo

Voz 37 41:32 Silvia yo aplaudo el vídeo pero sabes que desde el feminismo habido muchas críticas porque dicen que aprovecha hizo un discurso feminista para promocionar el Salón Erótico de Barcelona que no deja de ser una celebración de ese porno machista

Voz 38 41:46 bueno precisamente en en en edición pues bueno como contamos con todas las directoras que somos mujeres creo que esta edición va a ser bastante diferente de las anteriores hubiese podrá ver este movimiento más feminista

Voz 37 42:00 una industria tan machista como el porno que está hecha sobre todo por hombres consumida por hombres del dinero lo ponen nombres hay forma de reeducar los Silvia hay forma de cambiar esas desigualdades y ese trato vejatorio a las mujeres en la por

Voz 2 42:13 no García

Voz 38 42:15 yo creo que nada es imposible y si entre todos lo conseguimos pues mucho mejor no pero hay que poner un poquito de la parte de todo el mundo tampoco esto puede ser solo cosa del dentro del porno también necesita que la gente que lo consume sea responsable de lo que consumen

Voz 1995 42:33 pero lo que parece evidente es que es muy difícil que triunfe el amor cuando el modelo que utilizamos es el pornográfico

Voz 38 42:40 bueno discrepo un poco porque el amor está ahí siempre hornos simplemente es para desahogar te quizás o bueno para depende de para qué porque ahora mismo también existe un porno en el que tú puedes disfrutarlo como si fuera ir a ver una película básicamente

Voz 37 42:58 a mí lo que me perdona perdona Silvia Nardy Madrid me animan si no que lo que me parece una realidad pero un fracaso sociales que la educación sexual de la está avalada sea el por no sea ya es como no debería haber otras cosas pero claro yo recuerdo mis clases de educación sexual en el cole era una cosa aquí sobre todo te hablaban de lo malísimo que era de que te iba a quedar embarazada enfermedades me recordaban a esta escena de Chicas malas

Voz 34 43:22 nunca lo que me perdí la primera clase de higiene y salud

Voz 38 43:26 no no hizo la moral pues que para

Voz 1995 43:29 básicamente ésta era la que

Voz 2 43:31 tengo que te puede pasar alternativas además del porno para que lo es la los chavales que eduquen en la sexualidad

Voz 38 43:41 bueno yo creo que lo más y nadie lo lo principal sería el tener una relación con con esos padres no de tener la posibilidad de hablar con ellos uno con tus padres o con algún familiar yo por ejemplo tú voy a mi tía es que me que me preguntaba si sabía cosas sobre el sexo y teníamos conversaciones y me parece que nos falta un poquito de esto no lo que hay mucha distancia entre los padres y madres y los chavales

Voz 31 44:06 lo que crea que una hora antes

Voz 37 44:10 mucha vergüenza que escuche Contigo Dentro de Celia Blanco en la Cadena Ser que vea series como se lo hacen Net Flix no sé qué

Voz 1995 44:20 el objetivo era llamar la atención y poner un tema encima de la mesa objetivo conseguido veremos cómo cómo va el Festival Erótico de Barcelona Silvia Rubí muchísimas gracias por atendernos un placer tenemos que despedirnos Celia

Voz 37 44:33 si has echado de menos algo hoy en la sección y vamos a despedirnos como a mí

Voz 10 44:39 me gusta buenas noches seño eh que que otra cosa por Celia Montalbán gracias hasta la semana que viene de camino hacia la igualdad

Voz 39 44:58 voy y me sigue al pie

Voz 36 45:04 son informó hoy

Voz 40 45:06 con Toni Garrido si estás pensando en menaje complementos ropa de cama baño piensa en ex porque va a su ex es la nueva línea de hogar que Hipercor acres

Voz 2 45:15 pero para miles de productos del estilo las

Voz 40 45:17 calidad y el buen precio marcan tendencia base ex todo lo que necesitas para equipar tu hogar por menos de lo que imaginas si quieres darle un nuevo aire a tu casa piensa en Hipercor

Voz 14 45:35 conectan con Hoy por hoy

Voz 6 45:36 a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 10 45:46 radio elefante yo presidente USA

Voz 1995 45:50 va abra catador de esa pasarela

Voz 2 45:52 Santa Sofía escolares hago escolares otro

Voz 31 45:55 bueno se pueda no en la boca

Voz 41 45:58 yo digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana Honecker bueno no porque no puedo hablar el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 6 46:09 nosotros somos la ventana con Carles Francino Cadena Ser

Voz 34 46:16 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad todas las es centro smartphone lo que quieras tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 42 46:32 noche a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 6 46:36 tu opinión cuenta todo lo que opinar quiero conocerte opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete sesenta el número larguero para que manden tus opiniones que creo recordar que existe

Voz 1995 46:46 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el número

Voz 6 46:48 pero cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 20 46:53 Manu Carreño mandas tu nota de voz pizarra cerramos con tus opiniones que también en el Larguero punto es Cadena Ser

Voz 38 46:59 creadora de germen pero

Voz 6 47:05 hace un este jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en Oh My Lol con David Broncano texto eso es síguenos también en nuestra aplicación móvil Cadena Ser punto com

Voz 10 47:18 no de ser oyente de la SER escucha esto

Voz 36 47:24 a esta acción ratio dispuso hora J de emisiones Radio Barcelona

Voz 43 47:32 con esta doce empezó la Cadena Ser la hace ya muchos años pero no fue tan fácil la costra que quiere es decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera mitad pero b4

Voz 36 47:45 pese a esta acción ratio difusor hora mira J I has visto de misiones J ha visto todo a esta acción J sí ratio difusores uno Barcelona tres la estación J I Sí pero J Radio veces pero da igual en los inicios de la radio móvil pero no lo hizo en la primera ardió en Barcelona

Voz 10 48:13 cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos darte

Voz 36 48:18 el uno uno tras uno de emisiones Dior J J

Voz 18 48:34 sí

Voz 6 48:38 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la seis de usted agendas de servicios útiles

Voz 1508 48:50 buenos días está en una lista de morosos iba a cancelar la deuda asegura es sede que eliminan sus datos del fichero no se fíe de que lo vaya a hacer la empresa acreedora para eso es importante solicitar su baja al titular de registro de morosos adjuntando el DNI y la copia de pago en el caso de que no estuviera conforme con la deuda yo hubiera empezado una reclamación ya sea por lo judicial o administrativo la deuda no es firme y por tanto puede denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos porque le darán la razón

Voz 6 49:18 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 44 49:27 ahora tengo que salir de vez en diez minutos cínico así expedita

Voz 10 49:34 café instantáneo en dos mil uno

Voz 44 49:36 cojo un taxi que son otros cinco

Voz 10 49:38 me quedo en la cama otros diez minutos así juegas bien números

Voz 6 49:42 las ganar mucho el brazo de la ONCE el juego de apuestas en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un millón de euros y ahora

Voz 23 49:55 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 50:00 Toni Garrido claro si usted le pregunta qué es el heavy pues eh les sonará algo así

Voz 10 50:12 vivió sus porque quizá tengamos una idea equivocada en España

Voz 1995 50:16 sabemos que lo más heavy que hay lo más auténtico lo más fuerte y apasionado en realidad son así

Voz 45 50:24 de todo tipo

Voz 1995 50:28 flamenco como les vamos a demostrar a continuación es nuestro eh víctimas desgarro en el cachondeo tiene puesta en escena dramatismo y seguidores enloquecidos versiones populares y selectas exquisiteces escogidas para oídos muy entrenados en cuanto a Arenas al viento pues la verdad ajeno no hay color que vamos a contar vamos a firmar un contrato con el con el flamenco íbamos a leer bien la letra pequeña que te agarra por el instinto y no te suelta y esa letra la escribe Juan Valderrama Juan qué bien qué haces aquí

Voz 22 50:57 ya es para mi un honor reclame programa de la Historia de la radio

Voz 1995 51:01 Juanes es periodista y ex músico es hijo de gran Juanito Valderrama de la no menos Anne bueno aún más grande Dolores Abril pata negra de una gran tradición musical no puede haber nadie mejor para ayudarnos a ver y a oir los secretos del flamenco con esa letra pequeña esa cotidianidad porque estas socios flamenco con un conocimiento arcano de que si no eres entendido que no te vas entender es falso es completamente falso vamos a salir ese bucle Juan