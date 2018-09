Hoy por Hoy (27/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:04 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:08 Antonio Marcos muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:11 la Guardia Civil investiga las circunstancias del asesinato de una mujer de cuarenta y cuatro años en la localidad malagueña de Torrox delgada haber fue localizado de madrugada en una vivienda con heridas de arma blanca no se descarta que pueda tratarse de nuevo crimen machista ya que existían órdenes de alejamiento contra su actual pareja y una anterior ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 1933 00:29 continúa la búsqueda del presunto asesino de Manuel a la mujer de cuarenta y cuatro años que ha sido encontrada muerta esta madrugada en su casa de la localidad malagueña de Torrox los principales sospechosos del crimen son su anterior pareja su actual pareja sobre ambos pesan órdenes de alejamiento María Gámez

Voz 2 00:44 cada del Gobierno en Málaga en todo caso como digo sólo primeros indicio una muerte violenta y por lo tanto bueno eso ya en Silos horroriza el hecho de que tuviera esta mujer unos antecedentes como víctima de violencia en el sentido que había recibido maltrato detener de alejamiento puede desde luego no no siempre

Voz 1933 01:05 su expareja un vecino del municipio de Vélez Málaga que tenía prohibido acercarse a la mujer hasta febrero del año dos mil veinte La víctima madre de dos niños de tres y dieciséis años ha sido encontrada en el interior de su vivienda con indicios de haber sido apuñalada violentamente

Voz 1018 01:20 de confirmarse que estamos ante un nuevo asesinato machista sería la quinta víctima mortal y cuarenta y ocho horas con lo que la cifra acumulada

Voz 3 01:26 de este año se elevaría a XXXVIII

Voz 1018 01:29 la ministra de Hacienda María Jesús Montero asegura que la sociedad esto mental que creó en dos mil cinco Pedro Duque para inscribir un chalé que compró junto a su mujer en Jávea Alicante es legal o no en función de cómo se haya usado son declaraciones televisadas

Voz 4 01:41 nada vamos a ver hay figuras que son legales que son figuras que no es tan pensada para eludir impuestos pero figura que se utilizan algunas veces para eludir impuesto importante en lo que Consistorial fraude es si se utiliza esta figura con el simple hecho de tapar renta para que me entienda importantes lazos ciudadano no tiene una actividad real en este caso concreto habrá que ver si efectivamente la sociedad se crea solamente para no declarar la renta Ozzie tiene una actividad como sociedad incorporada

Voz 1018 02:10 el digital Okdiario señala hoy que el ministro y su esposa compraron la vivienda el cuatro de febrero de dos mil cinco de forma simultánea a la creación de una sociedad que se llama Copenhague gestores de inmuebles Sociedad Limitada se anuncia como una se anuncia para las próximas horas una comparecencia personal del ministro en la sede de su departamento donde fuentes oficiales señalan que no se ha cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad y fuentes de Moncloa apuntan que no existe ningún caso extraño entorno a este asunto aunque desde el punto de vista político el debate ya

Voz 5 02:41 esta servido por ejemplo el PP a través de Toro Teodoro García

Voz 1018 02:44 pone el foco directamente en Pedro Sánchez Pablo Iglesias quiere que el presidente aplica este caso la filosofía que expuso precisamente hace tiempo que en los micrófonos de la SER y Albert Rivera vuelve con el tema de la tesis

Voz 6 02:55 a usted se vería inmediatamente

Voz 3 02:58 a España de Londres al otro lado del Atlántico

Voz 5 03:00 dar explicaciones sobre un Gobierno que seguirán otros cualquiera

Voz 7 03:03 formación de este tabloide que coger con pinzas pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la Cadena Ser del nueve de febrero de dos mil quince que es muy clara si tengo en mi dirección a un responsable político que cree una sociedad interpuesta para pagar lamenta de impuestos esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecuta

Voz 8 03:18 Iván Fin de la cita se sitúa el listón aquí entras por la puerta trasera Moncloa el problema es ese que todos tus ministros que tengan cualquier asunto en este caso fiscal lo de cualquier tipo con tu tesis se tienen que ir

Voz 1018 03:34 hora doce y tres minutos la imagen de esta ahora se sitúa en el Paseo de la Castellana de Madrid trabajadores de vehículos de transporte con conductor los WC se movilizan para protestar ante el Ministerio de Fomento ante la previsible aprobación mañana del real decreto que permitirá transferir la gestión de las licencias a las comunidades autónomas algo que puede perjudicar según sus cálculos a las sesenta mil personas que de forma

Voz 9 03:54 a directa o indirecta trabajan en el sector Virginia Sarmiento

Voz 10 03:58 con unos cuarenta vehículos negros encabezan esta manifestación eh convocada a las once de la mañana pero ha habido un lío de convocatoria en principio tenían que comenzar en Emilio Castelar en la glorieta de la Castellana hayan comenzado en Cuzco unos dicen que porque la Delegación de Gobierno anuló ayer a última hora la autorización es el lío de convocatoria se suma a que la policía ha estado haciendo controles de alcoholemia a esos cuarenta conductores que encabezan la manifestación y por eso el retraso de la convocatoria UGT apoya esta concentración esta movilización ningún otro sindicato lo hace convoca la plataforma de autónomos sube TC tenemos familia queremos trabajar es uno de los lemas que ahora

Voz 1018 04:35 estamos a escuchar también en directo vamos a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid al campus de Vicálvaro en el que se pone en marcha una movilización de estudiantes para exigir la dimisión de los responsables académicos tras los sucesivos escándalos de algunos másteres como los de Cristina Cifuentes Pablo Casado o Carmen Montón se sienten perjudicados por el daño que causan a la credibilidad de sus estudios en la Jiménez

Voz 11 04:55 en media hora en el patio central de este campus juntó una escultura de Cervantes tapizado con fotos foto copiados con esas caras las de Carmen Montón Pablo Casado Cristina Cifuentes y la frase fuera la mafia de la Universidad Rey Juan Carlos los estudiantes van a protestar impedir la dimisión del rector por los casos de los másteres por aquí muchas clases vacías o con pocos alumnos la mayor parte Erasmus como estas dos estudiantes que han llegado hace dos semanas y esto es lo que habían escuchado de esta universidad

Voz 2 05:19 la político detenía máster falsificado aquí es lo que a menos gente afuera que nos preguntan dónde están estudiando de Simon donde y siempre Payne seguidas ven como la correlación hoy si inquietante la situación pero no nosotros no podemos hacer nada respecto ya estamos fuera cada

Voz 11 05:37 mientras el una pizarra alguien ha dejado escrito en tiza estudiantes en pie defendiendo la universidad pública

Voz 0325 05:42 sí todavía con Carlos Cala Isabel Quintana ante el Tribunal Superior de Cataluña asegura que las comunidades de vecinos pueden prohibir los estatutos la creación de pisos turísticos y cuenta con el quórum legal sin embargo también sentencia que no se puede anular la continuidad de los que ya están funcionando

Voz 1473 05:55 en una penitenciaría reunirá a condenados por delitos de odio con víctimas de estos delitos al igual que se hizo con presos de ETA Se trata de un programa de reinserción que se impartirá en siete prisiones con un centenar de reclusos en la primera fase

Voz 5 06:07 por primera vez Trump no descarta retirar el apoyo

Voz 0325 06:09 a su candidato al Supremo acusado por tres mujeres de supuestos abusos sexuales Kavanaugh se enfrenta hoy al examen del Senado al que una de sus víctimas ha enviado una carta en la que dice que ese recuerdo la perseguido toda la dicen las principales parques europeos en rojo salvo Londres el IBEX35 se deja en torno a siete décimas y cotiza por debajo de los nueve mil quinientos puntos la prima de riesgo sube hasta los ciento tres puntos básicos Madrid será la sede de la próxima Copa Davis el año que viene además se completa hoy la jornada de Liga en Primera con los partidos Alavés Getafe Valladolid Levante Girona Betis y comienza hoy la Liga ACB de baloncesto con el partido Barcelona Herbalife Gran Canaria

Voz 1018 06:41 esto esto es algo de lo que tenemos por ahora que Luis Cerveró

Voz 3 06:43 en el Madrid hay que decirlo como estamos la noticia recrean el rato de fútbol el Barça también claro estamos encontrando resquicios estás acordado una cosa de la otra triste pero vamos a llevarnos bien José Antonio Barco y un poquito de cara al pero estamos en el rato de las noticias se sabrá que contarlas todas con las de hoy

Voz 1 07:11 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 07:22 hoy veintisiete de ese veintisiete ya de veintisiete de septiembre cumple años la muleta principal de la vida contemporánea el lugar donde todo el mundo acude resolver sus dudas a buscar su destino a entender lo que pasa a saber de dónde venimos ya donde vamos hoy cumple veinte años

Voz 12 07:40 Google no

Voz 13 07:44 el lo que en las pantallas Miño tobillo este viene mi enemigo Google y eso que

Voz 14 07:53 es ser muy útil infundir utilizados para chorradas pero

Voz 1995 07:55 podría ser multiplicaba Cruz muy buenos días buenos días Toni Klose lo que más hemos buscado los habitantes de este planeta

Voz 3 08:03 en los últimos veinte años en Cuba es muy triste

Voz 5 08:06 miedo como que con mucha diferencia la palabra más buscada en la estrella de Google es Facebook

Voz 3 08:14 la segunda

Voz 1995 08:16 que hemos empezaste prometiendo que los niños tanto lo niño no mayor él

Voz 3 08:21 lo más buscado en Google Spain y la segunda YouTube y la tercera Google moderna es un bucle infinito

Voz 1995 08:29 a Google acudimos para resolver nuestras dudas y pero cuál es la pregunta que más suele hacia Google

Voz 5 08:35 que había modernas un bucle infinito la pregunta que más le hacemos a Google es cuáles ni IP Internet Protocol la segunda que hora es el reloj se inventó hace cuatrocientos años pero esa convertido en otro de los muchos objetos a los que huela sustituido estamos Google no ha sustituido a la corbata pero sí ha sustituido al padre que te enseño ya va cómo anudar la causa de atrae como anudar una corbata es la cuarta pregunta que más le hemos hecho a Google en todas

Voz 1995 09:01 pero las búsquedas cambian cada año hace veinte años los temas que nos preocupaban afortunadamente no es que hayamos sido mejor pero afortunadamente quedan superan distintos año a año que son más busca

Voz 5 09:11 mira en dos mil uno cuando huele estaba en pañales cuando un aún usaba Times New Roman que cuando lo ves te acuerdas eh los nombres más buscados en Google fueron Nostradamus CNN World Trade Center Harry Potter y ántrax a que toda una época a la Cadena Ser conocidos pero lo que más me ha sorprendido es el grupo de música más buscado en dos mil uno Juan lo que yo no sé qué dice esto sobre el estado de música en dos mil uno el dos mil dos la cosa cambia el hombre más buscado es Eminem y la mujer más buscada es Shakira era el año de este tema pero en dos mil dos también hay algo muy español que se cuela entre las cosas más buscadas en Google en todo el mundo en el puesto catorce de búsquedas en el Mundial esto y entre las noticias más visitadas en el mundo en dos mil dos otra noticia muy española hay mucho española

Voz 15 10:10 y con tiempo duro de levante estar fuertes nevadas el estribillo

Voz 3 10:14 con la invasión de Perejil al alba y con fuerte viento de levante que momentazo dos mil tres

Voz 5 10:22 lo más buscado es

Voz 2 10:25 ceguera Armilla dedicarme a Letizia a estaban excluidas bueno con las responsabilidades obligaciones que que conlleva y con el apoyo de los de Ariño de los

Voz 5 10:35 déjame terminar y que fue histórico ese año también

Voz 1995 10:38 la frase todavía todavía es vigencia de hoy total todavía eh como Letizia Ortiz puede decir déjame terminar y en cualquier momento tiene razón si la lenteja de La niña déjame termina

Voz 5 10:49 bueno ese año de dos mil tres aparece también el que es uno de los FAC fracasos de Google Brown era un buscador específico para compras que sólo duró hasta dos mil siete Si lo recuerda la verdad que el sector en la banda de Brick y pronto

Voz 3 11:02 ya no no hay muchos fracase es la historia de Google no

Voz 5 11:05 S de frugal y las vuelve clases y poco más

Voz 3 11:08 si las Google Glass las es fracasaron totalmente

Voz 5 11:10 el buscador eso no nos lo recuerda el día que cumple veinte años y ya han sacado una exhaustiva nota de prensa que pueden ver los oyentes en Twitter en la que cuentan sus triunfos como una suma constante de cifras tan inimaginables como ese uno seguido de cien ceros que es el cine

Voz 3 11:26 en alto el también matemático Google

Voz 5 11:29 uno de esos datos que no caben en la cabeza un dato que sólo caben Google es lo relativo a You Tube Google compró Youtube en dos mil seis por ciento sesenta y cinco mil millones de euros la plataforma tiene mil novecientos millones de usuarios al mes suben más de cuatrocientas horas de vídeo al minuto

Voz 1995 11:44 así es de esos datos que siete que te estalla la cabeza así cada minuto hay otras cuatrocientas horas de entretenimiento entretenimiento bicho en peyorativos

Voz 5 11:54 King todavía hay gente que piensa que es fácil triunfar en youtube en fin también digo Rosa sabéis cuál es el vídeo más visto en la historia de Tube que es la

Voz 3 12:02 idioma el el coreano es legal aunque no es de coreana no es el de gas no es es este

Voz 15 12:10 sí esto es el vídeo más visto de la historia debería alucinado al final os cuento lo más buscado

Voz 3 12:19 por ya mañana para que veáis ahí en dos mil cinco dos mil seis Paris Hilton máis mayas Ladies yo tenía dos mil siete el iPhone dos mil ocho en España Bibiana Aído miembra miembras de dos mil nueve

Voz 5 12:38 en dos mil nueve la cantante Bebe la plataforma Tuenti la serie Perdidos

Voz 3 12:42 los dos mil diez el Mundial de fútbol que desgrana mil once Operación Triunfo las elecciones de dos mil

Voz 5 12:50 once las recetas Dukan y Ortega Cano Ortega GAM fue la añora

Voz 3 12:56 del año dos mil doce y dos mil doce Twitter

Voz 5 12:59 bankia y Pokemon

Voz 16 13:02 ya puedo hacerlo

Voz 5 13:04 bueno dos mil trece en dos mil trece como pagar whatsapp y affaire Fofó muchas yo os juro que lo vio en este momento lo que son unas muñecas por lo visto lo he tenido que preguntar por ejemplo las mujeres muy bueno la verdad que me preguntan la redacción en dos mil catorce Cristiano Ronaldo Conchita Burt

Voz 3 13:22 las estéticas Carey dos mil quince como ser feliz

Voz 5 13:26 demostrando que la felicidad no está en Google a pesar de la alegría de su vídeo corporativo celebrando los veinte años que se cumplen hoy Giuly

Voz 3 13:40 a Mata Hari quitaran veinte años

Voz 16 13:48 eh el tema yo tan tenía yo

Voz 5 13:51 no

Voz 3 13:57 muchísimas gracias a vosotros mutis están hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:31 ya antes de acabar no sabemos las preguntas que los deja día y Pablo Casado se reunió al menos una vez con el comisario Villarejo que momento de esta mañana Pablo Casado se pedirá

Voz 3 18:41 sin y su dimisión es la

Voz 1995 18:44 la equiparación de la subida de las pensiones con el IPC la batalla del abuelo con el final más feliz si Toledo es procesado por insultar adiós mientras los casi los cánticos machistas de la Legión no son constitutivos de delito será que la justicia además de ciega que está un poco sorda cuando el arzobispo de Toledo asegura que la pederastia es cosa de toda la sociedad pretende realmente que todos comulgan con ruedas de molino candidaturas comprar ropa online hay alguien que trabaje más en el Congreso de los Diputados que el Ipad de Celia Villalobos como hemos conocido y hemos hablado del asunto hoy el abusivo el uso abusivo de los dispositivos merman la inteligencia hasta qué punto deberemos tener en cuenta esto a partir de ahora cuando escuchemos una opinión de Celia Villalobos

Voz 3 19:30 Nos volveremos mañana

Voz 28 19:32 CIR de las lo digo así muy serio pues lo que a partir de las seis de la mañana en Hoy por hoy con Pepa Bueno partir tout has cometido Services el cachondeo la gente bien