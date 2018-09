Hoy por Hoy (28/09/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias qué tal está muy buenos días es viernes y viernes y ahí la semana termina con un el primer discurso de Pedro Sánchez en la Asamblea General de la ONU con un mensaje claro contra los nacionalismos que se encierran en sí mismos y a sus países y lo decía Enclave Internacional

Voz 1722 00:42 diferente a la imagen de países fortalezas de narrativas excluyentes y xenófobas el Gobierno de España hay nuestro país reivindica las ideas de solidaridad de humanidad y de respeto

Voz 1727 00:53 aquí en clave española este tiempo no requiere

Voz 1722 00:56 de mensajes nacionalistas o de mensajes excluyentes es el momento de forjar un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad no sólo de escuchar al otro sino de entender el por qué de sus razones horas

Voz 1727 01:08 antes el presidente había introducido por primera vez un matiz en su confianza habitual en acabar la legislatura dijo Sánchez que si los independentistas catalanes priorizan el conflicto sobre la cooperación habrá que ir a elecciones anticipadas y sobre Cataluña Manuel Valls está ya en plena campaña ya anoche estuvo aquí en La Ser en Hora Veinticinco Piojo porque se arroga ya la representación exclusiva del constitucionalismo hielo europeísmo en la batalla

Voz 2 01:40 por Barcelona Si yo fracaso que es lo que representa no fracaso personal pero de una cierta idea no sólo del constitucionalismo pero de euro

Voz 3 01:50 frente a diferentes populismos

así amanece el veintiocho de septiembre un día que amanece con la justicia investigando ya las vinculaciones entre el ex comisario Villarejo la web Moncloa a punto com donde se van publicando por capítulos ya lo sabe la sobremesa del año dos mil nueve entre el ex comisario y la actual ministra de Justicia Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:12 buenos días será ser viene describiendo algunos de esos vínculos las propietarias de Moncloa punto com son socios de empresarios relacionados con los negocios del ex comisario tienen los detalles en Cadena Ser punto com fuentes judiciales aseguran que el objetivo de Villarejo es lograr su absolución y puesta en libertad chantajeando al estar

Voz 0027 02:52 dice haber pagado la empresa sólo declaró ingresos entre dos mil once dos mil catorce Se había creado en dos

Voz 1727 02:57 cinco y esta noche se ha confirmado la mujer asesinada en Málaga también es una víctima mortal de violencia machista

Voz 0027 03:04 a la matado presuntamente su actual pareja él está ya detenido dos hombres distintos tenían una orden de alejamiento de esta mujer por amenazas y coacciones es la quinta víctima de la violencia de género en lo que iba

Voz 1727 03:14 esta semana la justicia muy cuestionada esta semana por del negar protección a las tres mujeres y a las dos niñas asesinadas el CGPJ guarda silencio pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha pedido perdón por el asesinato de la joven senegalesa degollada en Bilbao se llamaba Maverick

Voz 5 03:34 en la tutela de la justicia española obtuvo creo que no podemos ver en ello un fracaso de los jueces sino muy singularmente un fracaso de la justicia con mayúsculas

Voz 1727 03:48 en el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi hablamos en directo aquí en Hoy por Hoy a partir de las ocho

Voz 1727 04:01 Donald Trump continúa confiando en su candidato al Supremo a pesar de este testimonio el testimonio de una de las tres mujeres que lo acusan de abusos sexuales

Voz 0027 04:09 se llama Kristin Ford ha relatado cómo intentó violarla en una fiesta universitaria en los años ochenta ambos víctima y acusado comparecieron ayer en el Senado y ambos mantuvieron sus versiones dicen al cien por cien

Voz 1727 04:21 ya está en marcha aquí en España la huelga de los trabajadores de Ryanair

Voz 0027 04:24 ha obligado a cancelar por lo menos sesenta y cuatro vuelos en España otros cinco países europeos se han unido los paras

Voz 1727 04:29 ya anoche la Cadena SER y el país organizaron aquí en Cádiz donde hacemos hoy el programa un debate sobre la vigencia y la reforma de la Constitución con pesos pesados de la política española Jordi Fábrega buenos días

Voz 1161 04:42 buenos días Un debate que terminó con un rotundo no de al líder del PP Pablo Casado a la posibilidad de reformar la Constitución

Voz 2 04:48 por qué España no está para bromas ni para debates este

Voz 1722 04:50 el ex sobre vamos a ver si nos ocultamos en la cortina de la Rambla

Voz 1161 04:54 casado aludió al miedo a que se abra en canal la Constitución ante la apuesta reformista de la vicepresidenta Carmen Cal

Voz 3 05:00 yo la Constitución puede recibir un impulso de ética política que los ciudadanos están esperando

Voz 1161 05:05 Albert Rivera de C's no ve viable ahora una gran reforma pero

Voz 0027 05:09 hay cuatro tres cinco puntos que yo hablaría

Voz 1722 05:12 la actualización incluso para no frustrar temas y se pueden actualizar busquemos eso

Voz 1100 05:16 Rafa Mayoral de Podemos pidió a hablar de todo

Voz 1161 05:19 tener en cuenta a la gente lo que no puede ser es

Voz 1722 05:21 estos hagan cuartito lo escrito entre los partidos políticos

Voz 1161 05:24 esta vez el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz de donde salió la constitución de mil ochocientos doce parece no haber

Voz 1727 05:29 puesto de acuerdo a nuestros políticos y en los deportes Real Madrid y Atlético llegan al derbi de mañana separados por sólo dos puntos Juan Antonio Sampedro buenos días

Voz 1161 05:43 buenos días Pepa se ha reducido la distancia en la última jornada tras hábita victoria rojiblanca sobre el Huesca y la derrota de los blancos en Sevilla pese a que se han igualado mucho en los últimos años Saúl todavía no ve al Atlético a la altura de los dos grandes anoche en El Larguero

Voz 6 05:54 todos los comparen con Madrid Barça incienso de sobre las de Madrid comprando con el Atleti de Madrid exigirnos como tal debe ser realista no podemos comprar no fueron con el Madrid Barça aún

Voz 1161 06:02 pero antes esta séptima jornada en primeras estrena esta noche con el Rayo Vallecano Espanyol a las nueve también se inicia la misma hora la séptima en Segunda con el Albacete Zaragoza

Voz 1 06:12 detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días en la recta final de la semana se presenta con tiempo soleado y un marcado contraste térmico

Voz 0027 06:20 es decir la diferencia entre las temperaturas mínimas iras máximas ahora ambiente fresco e incluso frío en gran parte del interior y pueblos de montaña una chaqueta o incluso de más pero con eso que lucirá durante toda la jornada las temperaturas subirán rápidamente en la mayor parte del país máximas de veinticinco treinta grados superando los treinta en el Guadalquivir el Tajo Guadiana también el Ebro bajarán respecto ayer en el Cantábrico y como decíamos mucho sol pero durante la tarde algunas tormentas en las provincias de Zamora al norte de Zamora León también en Asturias

Voz 1290 06:55 de repente un buen día incluso esta mañana dado un susto corriendo un perro con lo cual los días

Voz 1 07:09 desde sabiamente no

Voz 1727 07:13 no es necesariamente tampoco una buena semana semana de ruido y de furia la que llevamos tenemos de días libres no por el ruido y la furia la fuente toma el relevo Lucía Taboada bueno

Voz 1322 07:24 los días buenos días Pepa tengan calidad como decías de sustituta dañina fuente que estará fuera porque lo operan el menisco como a los grandes futbolistas bueno pues éstas sino también una semana malísima negra en cuanto a violencia machista como acabáis de contar en portada a partir de las ocho vamos a hablar con el presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra

Voz 5 07:42 toca reflexionar nos toca comprometernos en la mejora de la tutela

Voz 1322 07:47 y también vamos a reflexionar hoy sobre otro tema que preocupa el juego De6 aborda en Cáceres el crecimiento de las apuestas en los jóvenes hablaremos con José Antonio García director general de Ordenación del juego con Díaz psicóloga de la Asociación para la Prevención y Ayuda al ludópata

Voz 1727 08:05 menos mal que es viernes Lucia hay que nos queda el cine

Voz 1322 08:07 sí además Toni Garrido entrevista hoy a uno de los más grandes al director Alfonso Cuarón

Voz 1 08:12 su nombre fue el campo X Alfonso Cuarón que viene de Benet

Voz 1322 08:18 hacia donde ha ganado el premio por su nueva película Roma Roma que es la colonia de Ciudad de México el El Mundo Today esta semana que Pedro Sánchez va a crear un Ministerio de dimisiones sobre las peticiones de dimisiones ambas sobre cloacas Presupuestos pensiones o violencia machista

Voz 8 08:43 que nadie es nuestro Touriño sólo necesitamos que nos escucha

Voz 2 08:46 sí las crean

Voz 8 08:49 dejan nuestra cruda y dura verdad sobre cuál

Voz 1322 08:51 el tema de esta semana pueden reflexionar como hacía Julia barra libre nuestro Whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

ya hay mucha tela que cortar esta semana son las seis y nueve cinco y nueve en Canarias

la técnica en Hoy por hoy esta mañana seis manos a las de Elena Sánchez Nacho Sánchez y Roberto Mahan Icon Ana corbata y Jordi Fábrega en la producción empieza aquí este último Hoy por Hoy de la semana

Voz 0027 10:44 Pedro Sánchez ha centrado sus mensajes esta noche ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas en criticar los nacionalismos a nivel internacional sin referencias directas pero sí muchas implícitas a la política de Trump también a los nacionalismos o independentismo dentro de los países enviada especial a Nueva York Marta del Vado buenos días

Voz 13 11:03 buenos días Pedro Sánchez ha reivindicado en la Asamblea General el multilateralismo y la cooperación para afrontar los desafíos actuales

Voz 1722 11:10 qué tiempo no requiere de mensajes nacionalistas o de mensajes excluyentes es el momento de forjar un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad no sólo de escuchar al otro sino de entender el qué de sus razones que necesitamos liderazgos capaces de construir consensos

Voz 2 11:28 ahora acuerdos y encontrar soluciones aprovechar

Voz 1722 11:30 dando sinergia ha presentado como político

Voz 13 11:33 com feminista aboga por desarrollar una hoja de ruta global para erradicar todas las discriminaciones que sufren la mujer ha subrayado además el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático y la erradicación de la pobreza España se sumará al Pacto Mundial de la migración que se va a adoptar el próximo diciembre

Voz 1722 11:50 cuando la migración señoras y señores es segura ordenada irregular es posible beneficiarse de esos aspectos positivos frente a la imagen de países fortalezas de narrativas excluyentes y xenófobas el Gobierno de España hay en nuestro país reivindica las ideas de solidaridad de humo

Voz 13 12:08 respeto el presidente ha pedido que con el Brexit se establezca una relación entre la Unión Europea es Gibraltar que pase inevitablemente por España ya ha defendido una solución justa para el Sáhara Occidental que prevea la libre determinación del pueblo saharaui

Voz 0027 12:23 desde Nueva York Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con suministro Pedro Duque según este el presidente de la confirmado su apoyo a pesar de que se haya confirmado que duque y su mujer tienen sus casas a nombre de una sociedad que no tiene trabajadores no tiene otra actividad

Voz 1290 12:37 es completamente legal esto y siempre al corriente todas las obligaciones fiscales innovado dónde en este caso puede interponer ningún ninguna cuestión de ética

Voz 0027 12:48 una de las claves de las explicaciones que ha dado el ministro consiste en que según su testimonio el y su mujer si pagaban de sus renta personal un alquiler por el uso de las casas se lo pagaban a su propia sociedad sea que al fin y al cabo el dinero revertirá en ellos pero legalmente es algo que tienen que hacer por una cuestión también fiscal pero en las cuentas de la sociedad no figuran esos ingresos por ese auto alquiler que Duque dice

Voz 1450 13:13 haber pagado Adela Molina el auto alquileres

Voz 0011 13:16 a una vivienda a través de una sociedad es legal si se hace a precio de mercado y se declara la sociedad de Pedro Duque sin embargo no ha tenido ingresos en los últimos tres ejercicios desde dos mil catorce a dos mil diecisiete varios expertos consultados por la SER explican que es posible que al pagarse asimismo Pedro Duque declarar esos ingresos directamente a través el impuesto de patrimonio pero esa explicación no cuadra con otra cosa que ha dicho el minuto

Voz 1290 13:37 cada mes sólo dos meses porque pasamos dinero partícula la sociedad puesto en concepto de que estamos utilizando la casa en la sociedad pues bueno

Voz 0011 13:45 si eso fuera así si hubiera ingresos periódicos lo habitual dicen los expertos es que esos ingresos aparezcan en las cuentas no hay nada como decimos desde dos mil catorce

Voz 0027 13:53 controversia sobre esta sociedad el ministro Duque apartado algo los focos de su compañera de Consejo de Ministros Dolores Delgado que cierra su semana más delicada dentro por el Gobierno por el contenido de las grabaciones de Villarejo que ha ido difundiendo la página web Moncloa punto com más la Audiencia Nacional ha hallado indicios de que si hay una relación directa entre esa página y el propio Villarejo en la SER les venimos contando algunos de los vínculos que demuestran que la web es un instrumento al servicio del propio ex comisario Villarejo Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 14:23 buenos días tras Moncloa punto com Esta la editora mercados y estilos de vida SL una sociedad que tiene como administrador a Alejandro Suárez Sánchez Ocaña es de Estado vincula dado con el ex comisario Villarejo a través de un empresario con el que ambos han hecho negocios tanto el dueño de Moncloa punto com como el ex comisario han estado asociados en distintos proyectos con el empresario Antonio días Berrocal Sánchez Ocaña de Moncloa a punto com fundó junto a Antonio podías una empresa llamada hostelera Baroja dieciocho a finales de los noventa que según el Registro Mercantil ha seguido activa todos estos años por su parte Villarejo y Antonio Cotillas firmaron juntos en dos mil once Un contrato de compraventa de acciones por la que el ex comisario adquiría la empresa de gestión de parkings de este empresario de hecho esta sociedad que en dos mil once administraba así que se llama auto con Bernard SL

Voz 2 15:13 esta hoy dirigida por el hijo del ex comisario

Voz 1450 15:15 antes lo estuvo por la propia esposa de Villarejo desde Moncloa a punto com subdirector Joaquín Vidal ha asegurado a la SER que Villarejo no tiene vinculación con la web y que no tiene ninguna participación en el accionariado

Voz 0027 15:30 anoche estuvo la Cadena ser el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls que de momento sólo cuenta con el apoyo de Ciudadanos pero que se afana en defender que es un candidato independiente de hecho aseguró en Hora Veinticinco que se habría dado igual aunque el partido naranja no lo hubiera dado su respaldo no aclaró Valls y quién está financiando su campaña

Voz 1450 15:48 es decir que su fracaso sería el fracaso

Voz 0027 15:51 de todos los constitucionalistas Frederic Vincent bon día

Voz 1290 15:54 dónde se dirigió al PSE y al PP para pedirles que sí

Voz 0027 15:56 sumen a su proyecto queréis que repite la alcaldesa Ada Colau queréis que mañana Barcelona sea la capital de una hipótesis Figar república catalana sino cómo lo hacemos

Voz 1290 16:09 en el ex viceministro francés habló de radicalización del discurso público responsabilizó de esta radicalización a todos Gobierno oposición y aseguró esto cuando se le preguntó quién paga su campaña

Voz 0027 16:19 pues hay una asociación la gente puede ayudar a esa asociación y vamos a hacer muy transparentes y muy claros antes de que sepa con los partidos que van a apoyar mi candidatura pero será en primavera lo que no es el candidato de Albert Rivera todavía sobre Cataluña en la plataforma independentista Asamblea Nacional Catalana ANC preparan una web con un listado de empresas para consumidores republicanos esto es literal lo público y La Vanguardia van a incluir los nombres de empresas pro independentistas para según dicen favorecer a aquellos negocios alejados de las decisiones políticas que perjudican a Catalunya en definitiva casi un censo de negocios conseller independentista seis y diecisiete de la mañana cinco y diecisiete en Canarias la familia de la joven marroquí estudiante de Derecho que murió esta semana por los tiros de la Marina de su propio país que disparó contra la patera en la que esta chica intentaba llegar a España la familia de la joven pide al Rey de Marruecos que se involucre y que castigue a los autores de esa muerte corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 14 17:24 se llamaba haya paradójicamente vida en árabe tenía diecinueve años y estudiante de Derecho su familia humilde de un barrio popular de Tetuán la sustenta la madre obrera de una fábrica de pescado se subió a la patera para llegar a Europa donde vive su tía y ayudar económicamente en casa lo explicaba la madre en el Canal Sur TV

Voz 3 17:41 bajo un modo optó y medio

Voz 7 17:44 Pobre Angel asesinando Honoré Bosnia porque el suyo era iras y Maño para trabajar allí y sacar venerado Lamont el bebop siguen juicio

Voz 14 17:53 las autoridades locales aceleraron el entierro para calmar el dolor de la familia y evitar las protestas en el funeral todos coincidieron en destacar la amoralidad hay bondad de la joven hay tres heridos dos de Tetuán y uno de Alhucemas de veinticinco años que está en estado grave en el hospital de Rabat el resto de los inmigrantes todos marroquíes están detenidos en el cuartel de la Gendarmería ERE toman al igual que los dos españoles que tripulada en la embarcación

Voz 0027 18:16 la policía ha detenido en Málaga a un falso curandero que se hacía pasar por experto en tratamientos contra la fertilidad contra la infertilidad se hacía pasar por eso por por falso experto para abusar de sus pacientes este este falso curandero está reclamado por Finlandia de hecho por haber cometido más de veinte abusos sexuales a mujeres ser Málaga Ana Vázquez buenos días

Voz 13 18:37 hola buenos días se trata de un ciudadano armenio de cincuenta y ocho años que ha sido detenido en una urbanización de Málaga tras ser localizado a través de la plataforma europea de búsqueda de fugitivos simulaba ser guía espiritual de una dependencia psicológica en las mujeres tan alta que les impedía oponerse a sus comportamientos sexuales está reclamado por Finlandia pero los delitos han sido cometidos en varios países

Voz 0027 19:01 en Estados Unidos Donald Trump ha asegurado esta madrugada que seguirá apoyando a su candidato el Supremo el juez Kavanaugh a pesar del turismo testimonio que se escuchó ayer en el Senado un testimonio de una mujer víctima de las supuestas violaciones de Cabana que han denunciado ya tres personas el juez también habló ante los legisladores lo negó todo presentándose asimismo con una víctima Washington Carlos Pérez

Voz 1290 19:22 pues se contuvo veinte horas pero apenas acabada la sesión el presidente Donald Trump sentenció el juez Kavanaugh mostró América exactamente porque lo mine su discurso ha sido poderoso honesto y fascinante ayer llovía Washington y que alaban las emociones con la mañana Kristin Ford se reafirmaba One Hundred al cien por cien en su denuncia IU emocionada recordaba según ella lo que sucedió a principios de los ochenta

Voz 15 19:46 EPO Uríos que intente gritar para pedir ayuda cuando lo hice me tapó la boca con una mano para impedir el militar eso es lo que más me aterrorizó y lo que más impacto ha tenido en mi vida me costaba respirar pensé que me mataría accidentalmente los republicanos del Comité Judicial del Senado cayeron delegaron su interrogatorio en una fiscal

Voz 1290 20:07 especializada en abusos sexuales buscó sin éxito aparente las contradicciones de Ford por la tarde un furioso Kavanaugh aterrizaba calificaba lo que se estaba viviendo de desgracia nacional ir disparaba contra los demócratas no me dejará intimidar retirando de este proceso lo habéis intentado duramente lo habéis dado todo nadie puede poner en cuestión vuestro esfuerzo pero vuestro esfuerzo bien coordinado bien financiado para destruir mi buen nombre destruir a mi familia no me va a echar los Demócratas insistieron todo en una investigación del FBI a la que Kavanaugh eludió comprometerse en todo momento su futuro queda ahora en manos de un Senado cuyo enfrentamiento es el reflejo de todo un país

Voz 0027 20:53 el Colegio de Abogados de Estados Unidos acaba de pedirle a la comisión judicial que tenga la votación sobre Cabana hasta que el FBI termina su investigación sobre si es cierta esa denuncia de de violaciones que pesa sobre el juez Kavanaugh el candidato de Trump al sobre

Voz 16 21:11 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 21:17 el Consejo de Informativos de Televisión Española denuncia que los profesionales de la tele pública están sufriendo una campaña de acoso por parte de quienes hasta hace nada eran sus jefes una campaña de desprestigio estamos hablando de altos cargos que fueron destituidos por la nueva dirección que se dedican ahora a difundir rumores oscuros sobre el trabajo actual de los Servicios Informativos Ana corbata aún buenos días

Voz 1322 21:38 buenos días en un comunicado el órgano de representación de

Voz 0127 21:40 los periodistas pone como ejemplo de esos bulos que los informativos no emitieron los abucheos de un grupo de personas al presidente Sánchez en Doñana o que los desayunos no emite no metieron las grabaciones de la ministra Dolores Delgado el Consejo lo califica como una reacción inapropiada y fuera de lugar y emplaza a comprobar los informes que hace cada trimestre para ver si se han cumplido los principios deontológicos establece

Voz 0027 22:02 el Tribunal Supremo ha tenido que mediar entre le Illa once porque llevaban años a la gresca sobre quién era el dueño o quién podía utilizar el concepto un sueldo para toda la vida el Supremo ha sentenciado que Nestlé a pesar de que empezó a utilizar en su publicidad este reclamo comercial no es la dueña del concepto un sueldo para toda la vida así que la ONCE también lo va a poder seguir usando como gancho ese sueldo vitalicio minero a Marcos buenos días

Voz 17 22:28 buenos días de la decisión del Supremo ha sido clara la OCE podrá seguir usando

Voz 2 22:32 nuevos rascas sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 17 22:35 esta frase sus anuncios porque según el alto tribunal el concepto no viola la Ley de marcas como denunciaba la multinacional puede ser usado por ambas compañías Nestlé alegó que la Fundación sea apropiada de su reputación al usar ese eslogan muy semejante al suyo en el sueldo para toda la vida descarta ahora fallo judicial asegura que a pesar de su incuestionable parecido no cree que la onces aproveche de la reputación de la multinacional porque es imposible con consumidor confunda a las compañías ya que una promociona un juego mientras que la otra se dedica a productos de alimentación

Voz 1322 24:50 en Madrid

Voz 2 24:51 Paco León y su mujer la dramaturga Ana R Costa han creado una historia ácida y chusca que sin venta la vida del servicio doméstico de la diva americana que pasó unos años en Madrid disfrutando ella de los tablaos y el whisky ignorando la vida mísera de quién es la rodeaban rodada en blanco y negro es el primer trabajo en común de esta pareja

Voz 6 25:12 yo creo que hemos sobrevivido estamos juntos no queremos pero

Voz 7 25:17 Nos vemos la cosa está mejor en el resultado que en el proceso

Voz 2 25:20 Emma cuesta hay Paco León protagonizan esta serie que ayer eclipsó completamente la competición usted inglés bueno me defiendo en que urge lo Kitchen unió petaca sesenta

Voz 1 25:37 en Hoy por hoy

Voz 0027 25:40 Real Madrid Atlético llega en Igualada los al derbi no hay claro favorito Sampe

Voz 1161 25:44 parece un tópico pero es una realidad es el Atlético gana mañana en el Bernabeu saldrá líder y los precedentes más recientes les avalan puesto que llevan sin conocer la derrota liguera en feudo blanco cinco años al de mañana llegan solo separado como decías eh por dos puntos a favor de los blancos distancia que se ha reducido en la última jornada como se ha reducido la diferencia entre ambos los de Simeone han ganado este verano a la Supercopa de Europa al Real Madrid aparte de esos cinco años que hayan sin perder en Liga pero Saúl que anoche estuvo en el Larguero cree que todavía no están a la altura de Madrid

Voz 6 26:09 a los comparen con Madrid y Barça nosotros Atlético Madrid comprando con Atleti Madrid exigiendo como tal no podemos compararnos con con el Madrid Barça aún

Voz 1161 26:17 un el Madrid en el que de nuevo se van a enfrentar en sin Cristiano Ronaldo

Voz 6 26:21 el Madrid sigue siendo sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo es verdad que Cristiano es un jugador único es muy muy complicado la final siempre decisivo Cristiano pero hemos de sigue siendo un club pero les exaltar el sábado dice no está Cristiano bueno

Voz 2 26:36 mejor José mejor sobre el Wanda aunque es una maravilla perdón

Voz 6 26:41 me Si en ese sentido ofendido porque de lo que he vivido a Vicente Calderón por ejemplo como dije a Fernando una vez el último partido del derbi en Champions que ganamos dos uno y los eliminan eso que vivimos ahí para mí se va a quedar es recibida conmigo no creo que viva nada igual aunque gane títulos

Voz 1161 26:59 eso será mañana porque esta jornada siete Se inicia esta noche con un partido en el que se disputa de las novedad en Vallecas Rayo Vallecano Espanyol los de Michel nos han llevado todavía ningún punto en su estadio dos derrotas y un partido aplazado el técnico espera que ya se puedan mostrar ante

Voz 19 27:10 suyos ansiedad necesidad e llámalo como quieras lo que necesitamos es darle una alegría a nuestra gente en que el ambiente Vallecas vuelva a ser el que el que todos necesitamos y eso pasa porque nosotros les demos ese ese primer impulso

Voz 1161 27:22 sólo se lo pierde Elustondo ante un Español que ha comenzado muy bien metido en puestos europeos se lo perderá David López por lesión va a arbitrar en Vallecas el colegiado castellano manchego Alberola Rojas también inicia la séptima jornada en Segunda División con un partido adelantado a las nueve también Albacete Zaragoza en baloncesto la selección española disputa hoy los cuartos de final del Mundial femenino desde las nueve de la noche España Canadá hay también dos partidos de la primera jornada de la ACB ayer comenzó con el Barça noventa y ocho Gran Canaria setenta y ocho y Andorra UCAM Murcia a las siete y cuarto y Unicaja Valencia a las nueve y media

Voz 1727 30:13 traspasará a cada comunidad autónoma la responsabilidad de regular los los vehículos de transporte con conductor que hay en su territorio fomento insiste en que un servicio de proximidad como éste tiene que estar regulado por administraciones más cercanas una medida que en las últimas horas ha sacado a esos conductores a la calle

Voz 16 30:37 dice que no han visto el borrado

Voz 1727 30:39 por del decreto y piden a Pedro Sánchez que garanticen los quince mil puestos de trabajo que según el sector están en juego

Voz 0027 30:45 mientras tanto el Gobierno de Sánchez intenta apagar sus incendios internos después de la polémica por la sociedad a través de la que el ministro Pedro Duque tiene inscrita la propiedad de sus dos casas mañana Se van a publicar en el BOE los bienes de todos los altos cargos del Gobierno Himma Carretero buenos días

Voz 0806 31:00 buenos días la decisión también los plazos estaba cerrada antes de que saltara la información sobre la vivienda del ministro Pedro Duque pero lo cierto es que en medio del ruido constante sobre los miembros del Ejecutivo se van a publicar mañana en el Boletín Oficial del Estado cientos de declaraciones de bienes en torno a mil quinientas para poder hacerlo el Consejo de Ministros aprueba hoy un real decreto que habilita al Gobierno cumple así con una ley que aprobó Mariano Rajoy pero que nunca desarrollo como desde dos mil catorce no se publican ahora se van a conocer todas las declaraciones que están pendientes también las del gobierno del Partido Popular la medida afecta a todos los altos cargos desde los ministros a los directores generales cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa dio un plazo de tres meses para presentar la documentación venció ayer porque no todos tomaron posesión árabe y a partir de mañana es cuando esta información

Voz 1 31:49 va a estar disponibles

Voz 0027 31:52 días publica nuevos datos sobre el bono calefacción para los consumidores más vulnerables las personas que ya en el bono social eléctrico y que además vivan en las zonas más frías de España podrán solicitar ayudas directas para pagar la factura de la calefacción el agua caliente o la cocina la medida entrará en vigor en octubre el tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 22 32:13 buenos días hasta ahora en madres encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz la IV a la altura de Valdemoro Pinto

Voz 2 32:21 de San Cristóbal de los Ángeles en la cuarenta y dos

Voz 22 32:23 a la altura de Parla densidad circulatoria además en la M cuarenta en Coslada hacia la A dos en Lleida la C doce está cortada al tráfico en Maynard Keynes por deslizamiento y por último precaución

Voz 2 32:34 Lugo en la ocho a su paso por Mondoñedo

Voz 22 32:37 dos de los cielos prácticamente despejados hoy

Voz 0027 32:39 en buena parte de España nubes bajas y posibilidad de lluvias en Galicia Asturias El Norte de Castilla y León y el mar de Alborán pocos cambios en los termómetros

Voz 1727 33:46 son las seis y treinta y cuatro minutos de la mañana a las cinco y treinta y cuatro en Canarias hoy abrimos la Mesa de España en Toledo

Voz 24 33:52 aunque esta noche en la candidatura aquello encabezó en la candidatura que ha ganado las primarias y que presidirá al Partido Popular de Castilla La Mancha a partir del próximo siete

Voz 1 34:01 Julio Francisco núm igual escuchan

Voz 1727 34:05 hace sólo unas horas el futuro presidente del PP en Castilla La Mancha el alcalde de Almansa y ahora sucesor de Cospedal ha ganado las primarias de su partido con un sesenta y cuatro por ciento de los votos Juan Vicente Muñoz buenos días

Voz 1238 34:18 buenos días Núñez ha ganado en cuatro de las cinco provincias de Castilla La Mancha sólo ha perdido y por la mínima en Toledo la tierra de su contrincante Carlos Velázquez se marca un reto inmediato a ganar las elecciones autonómicas del próximo año

Voz 24 34:29 a fortalecer el Partido Popular de Castilla La Mancha y haciéndolo para el único objetivo que mueve al Partido Popular de Castilla La Mancha que es ganar las próximas elecciones autonómicas del próximo mes de mayo a Emiliano García Page

Voz 1238 34:41 ah ya podemos Francisco Núñez tienen treinta y seis años y es licenciado en zonas

Voz 1727 34:46 las políticas los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid están en pie de guerra hartos del desprestigio que provocan los casos casado montón o Cifuentes Laura Gutiérrez buenos Lola buenos días protestas que han incluido encierros en dos de los campus de la Universidad

Voz 1275 35:02 si la huelga se ha notado en todos los campus si ha habido concentraciones asentadas en Móstoles en el Rectorado también en Fuenlabrada y en Vicálvaro cientos de estudiantes de la Rey Juan Carlos han pedido la dimisión del rector y han defendido

Voz 2 35:12 el prestigio de sus títulos con Carter

Voz 1275 35:15 es con fotos de Montón Casa de Cifuentes ni Pau

Voz 24 35:17 ni tres ni corruptos la V R J T es nuestra y punto la educación no se ve en este defiende cafés más más cero uno cincuenta

Voz 1322 35:24 porque consideramos que nos están valorando los Masters como debería ser eh hay algunos políticos que tienen Masters a precio muy bajo en vez de estudiar lo pagan y lo entiendo

Voz 1275 35:36 las es tranquilas con muchas sillas vacías los estudiantes piden una investigación externa de la Universidad una limpieza completa de la institución y la regeneración de sus órganos de gobierno

Voz 1 35:49 la policía ha detenido a uno de

Voz 1322 35:51 los fugitivos más buscados de Europa llevaba huido

Voz 1727 35:54 más de doce años condenado por abusar

Voz 1322 35:57 de la hija de su pareja lo han detenido en Salamanca

Voz 1727 36:00 Eva Marín buenos días hola buenos días la abolido

Voz 1322 36:02 Nacional localizado hoy detenía a Esteban Vacas García salmantino de cuarenta y siete años que fue condenado en dos mil en dos mil seis a catorce años de prisión por la Audiencia Provincial de Salamanca por violar a la hija de su pareja abusos que cometía aprovechando su superioridad y el uso de la fuerza además de amenazar a la menor matar a su madre su hermana si contaba a alguien lo sucedido el ya detenido se escondía en la casa de su madre donde había condicionado un habitáculo bajo la encimera de la cocina para ocultarse ante la llegada del

Voz 13 36:31 los agentes en dos mil dieciséis la policías

Voz 1322 36:33 solicitó la colaboración ciudadana difundiendo la fotografía del detenido a través de Twitter con resultados positivos para la investigación al situarle en la zona de Castilla y León tres numerosas gestiones finalmente fue localizado en la ciudad de Salamanca donde vivía en la vivienda familiar donde además había criado saliendo del inmueble en contadas ocasiones siempre a altas horas de la madrugada

Voz 1727 36:55 y el líder de la orden de los Miguelín manos en Vigo acusado de cometer veintiún delitos la mayoría de índole sexual se declara inocente la Fiscalía pide sesenta y seis años de prisión para este curandero que se presentaba como líder espiritual y que lleva en prisión preventiva desde el dos mil catorce María Dios Bos Días

Voz 25 37:16 dos días Pepa tras negarse a responder a las preguntas del fiscal y la acusación particular el líder Miguel Rosendo ha contestado durante más de dos horas a todos las cuestiones planteadas por su abogado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra allí ha negado todos los delitos incluidos los de abusos sexuales respecto al delito de asociación ilícita Rosendo ha asegurado que lo obligaron a ser presidente de la Orden y mandato de San Miguel Arcángel para lograr la autorización eclesiástico

Voz 26 37:44 el hierro de que demasiado obediencia que dice todo por amor pero nunca me insulto o pegarle

Voz 2 37:53 once y Ángel o tocarle

Voz 25 37:56 una declaración que no ha convencido al fiscal ni a la acusación particular que consideran que interpretó

Voz 1727 38:00 el terminamos el recorrido por España en Sevilla el Parlamento andaluz ha firmado una declaración institucional en contra del cierre del Correo de Andalucía que es el periódico decano de la ciudad Javier Márquez buenos días

Voz 0694 38:14 buenos días Pepa todos los grupos políticos han respaldado esa declaración institucional en apoyo a la plantilla de trabajadores del corro Andalucía ante el ERE presentado por la dirección para veintiocho de sus veintinueve empleados de esta forma el Parlamento insta a la empresa a la autoridad laboral a buscar una solución que permita la continuidad de la actividad y del empleo Juan Pablo Durán presidente de

Voz 27 38:33 esto insta a la empresa y a la autoridad laboral a recabar los mayores esfuerzo en la búsqueda de una solución que conjugue de forma satisfactoria la necesaria viabilidad empresarial y financiera con el mantenimiento del empleo

Voz 0694 38:49 la declaración institucional finalizó con un aplauso de los parlamentarios a los trabajadores que estaban presentes en el Salón de Plenos un abrazo

Voz 1727 38:56 como buen fin de semana Javier igualmente

Voz 1727 39:26 las pensiones se ha subido la edad de jubilación

Voz 1 39:29 hasta casi la esperanza de vida Ana corbata

Voz 0127 39:31 en la reforma aprobada por el Congreso eleva la edad de jubilación de cincuenta y cinco a sesenta años para las mujeres de sesenta a sesenta y cinco para los hombres una edad que para nosotros es un mal porque aquí en España la esperanza de vida es de media de ochenta y tres años pero en Rusia la esperanza de vida de los hombres es de sólo sesenta y siete de setenta y siete para las mujeres ante las protestas que ha habido por la medida Putin ha propuesto reducir los años de cotización que se exigen para cobrar la pensión cuarenta y dos los hombres XXXVII las mujeres pero según las encuestas hechas en el país más del ochenta por ciento de los rusos rechaza la decisión que se acaba de aprobar porque dicen que no van a vivir el tiempo suficiente para poder disfrutar de los subsidios

Voz 1727 40:20 está a un rapero que en una de sus canciones llama a matar bebés blancos ya colgará sus padres el videoclip ha levantado una ola de indignación en Francia Victoria Moreno coge

Voz 13 40:31 a los blancos es el título del videoclip de la polémica empieza con disparos y con esta frase huye para salvar tu vida para salvar tu color de piel dos hombres negros disparan a uno blanco Yeste cae malherido uno de los matones en la ficción es el autor del tema el rapero Nick con gran acusada ahora por este vídeo de un delito de incitación al odio racial dentro de las guarderías mató a redes blancos atrapados rápido y colgar a sus padres dice con Grad el escándalo que ha levantado el tema en Francia es mayúsculo las acciones se han producido en cadena Marie Le Pen dice que el vídeo es una llamada al asesinato que no puede quedar impune el ministro del Interior francés Gerard Colom

Voz 1 41:11 tras su fusil yo ha condenado duramente porque no representa dice los valores de los franceses el rapero detrás

Voz 13 41:19 de ahí cuatro años defiende que sólo se trata de una crítica social de una inversión de papeles para hacer reflexionar al público y niega ser racista

Voz 29 41:26 supongo que ocupa como yo asista

Voz 13 41:29 la investigación llega a juicio el cantante se enfrenta a una condena que puede llegar a los cinco años de cárcel y a una multa de hasta cuarenta y cinco mil euros

Voz 1 41:44 cerramos la Mesa del Mundo en Inglaterra con la reina Isabel muy

Voz 1727 41:48 enfadada por una escena de una serie que recrea su vida en esa escena se ve cómo su marido trata con dureza al príncipe Carlos siendo un niño por no soportar la presión cuando comienza a ir al colegio dice la Reina que el príncipe Felipe nunca le habló así al al trono Aida daba

Voz 1322 42:09 la serie The Crown es ya mundialmente conocida tanto que la propia Reina admitidos era una fan acérrima o al menos hasta que ha visto el capítulo IX de la segunda temporada que se centra en la llegada al colegio de su hijo Carlos de Gales algo que provoca una discusión en su matrimonio

Voz 1 42:21 he tomado las decisiones aclara Carlos de cortos ni traerlo a casa Vicki acaba de decirme que es muy

Voz 1322 42:30 en la ficción de Netflix se ve a una reina preocupada

Voz 1 42:32 por su hijo Carlos está aún lo maltratan desde el momento en que se despierta está va a dormir

Voz 1322 42:38 porque su padre se empeña en que el niño permanezca en el mismo colegio al que fue él a pesar de la dureza con la que lo tratan sus compañeros

Voz 3 42:48 es todo es la gama o la su sitio las obras está eso siguió otro cubo

Voz 1322 42:53 Carlos de Gales se ve superado por la situación y su padre frustrado porque su hijo no responde a sus expectativas acaba gritándole durante un viaje en avión

Voz 1 43:00 tienes que ser fuerte encontrar ese texto

Voz 1322 43:07 si estas cenas la que ha enfadado a la reina consciente de que millones de seguidores creen que el drama es una fiel representación de su historia asegura que ni ella ni su marido trataron nunca su hijo con tanta dureza

Voz 1 43:25 cómo

Voz 32 45:00 el y el eh

Voz 33 45:07 a todo

Voz 1 45:10 basta con que sean rigurosos dice esta mañana José Mari buenos días Pepa hace bien Pedro Sánchez dirigido por las

Voz 1100 45:19 poner en primer plano de la actividad política la situación en Cataluña considera el presidente un enfrentamiento descarnado obras Generalitat con el Gobierno central a rombos del independentismo debería la crisis institucional hasta una brigada convoca elecciones mientras la mugre de los corruptos ya sean policías encarcelados políticos compinche eso periodistas es un decir hermanados con los delincuentes se extiende se asienta en un tsunami imparable que así va a continuar mientras gobierne la izquierda tenemos además mala suerte en este país con la televisión pública hasta ayer en las garras de la derecha rampante y ahora me van a permitir ustedes que exprese mi opinión con unos informativos que al grito de somos más progres que nadie asusta en los telediarios ejerciendo como altavoz de la basura pero usted urbe no tiene que demostrar posición política alguna basta ahí esa es su obligación con los espectadores con ejercer el periodismo riguroso y contrastado alejado del bochornoso espectáculo actual ya sea de la pretendido Izquierdo a la derecha desacomplejada el telediario del miércoles pincho el audio de Villarejo alguien comprobó si estaba manipulado a nadie de la redacción y centenares de periodistas en esa casa analizó si era verdad que el ministro Pedro Duque

Voz 0027 46:44 Se había ahorrado impuestos

Voz 1100 46:47 seriedad hagan el favor

Voz 2 46:50 lo único

Voz 34 46:52 es Repe

Voz 35 46:59 una administrar el partido que el de la ley de matrimonio igualitario de despreciando o tratar despectivamente de condición sexual de un compañero el partido que recurrió esta ley ahora es escandaliza entonces ese confirma la política es hipocresía digo lo que quiero lo que me conviene en cada momento que vayan cayendo las mentes débiles

Voz 1 47:24 esta semana ha sido el mundo al revés decía Antonio de Santiago gracias Antonio Lucía Taboada qué opinan de la semana de alto

Voz 1322 47:31 voltaje que hemos subido el resto de los oyentes pues sigue en boca de muchos Dolores Delgado

Voz 1290 47:35 buenos días y me da mucha vergüenza

Voz 36 47:38 tener una ministra como Dolores cerrado yo que soy jurista que no debió para nada representado en ella no solamente el asunto de que Marlaska seamos o no y que sea un apelativo cariñoso

Voz 37 47:52 es que además es

Voz 36 47:54 que pisotear un intento de un Gobierno feminista los derechos de la mujer diciendo mírame un tío porque yo con las tías no y eso de verdad es que es una detrás de otra

Voz 1322 48:06 era Javier de Madrid para José Antonio la protagonista de la semana es otra muy

Voz 38 48:11 dice el PP que el Gobierno de Pedro Sánchez se cae a pedazos ya que todo el mundo está dimitir al menos este Gobierno tiene la decencia de dividir cuando hace las cosas mal el otro orden de cosas me quedo con la comparecencia de Rosa María Mateo en el Senado

Voz 1322 48:26 puso coincide raza de Granada

Voz 29 48:30 para cerrar la semana quizá lo mejor sea reconocer es la autoridad de dos personas costó María Mateo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una por demostrar autoridad ante los políticos piloto por reconocer con humildad que algo falla la justicia

Voz 1 48:49 Pilar nos trae una reflexión por encima de nombres propios Nos están asesinando sabéis no solamente nosotros están asesinando también a nuestras hijas y mientras que esto se solucione no se convierta en una cuestión realmente de Estado