Hoy por Hoy (28/09/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 3 00:05 no

Voz 1727 00:24 muy buenos días frente a países fortaleza solidaridad y cooperación frente al discurso xenófobo que impregna la política de Donald Trump y sus aliados Pedro Sánchez ha debutado así en Naciones Unidas

Voz 1722 00:38 este tiempo no requiere de mensajes nacionalistas o de mensajes excluyentes es el momento de forjar un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad no sólo de escuchar al otro que por supuesto es importante sino de entender el porqué de su

Voz 1727 00:53 en razones ha explicado también que acogió al Aquarius por imperativo moral y ha pedido responsabilidad a los países para atajar el drama de los refugiados sin mencionar el conflicto catalán Sánchez ha reivindicado la calidad democrática de España

Voz 1722 01:08 España es una democracia plena bien posicionada en todos los índices globales que miden la calidad democrática de nuestras instituciones y que ha hecho de la defensa del compromiso con el multilateralismo una de sus señas de identidad

Voz 1727 01:21 hoy es viernes viernes ya veintiocho de septiembre y la justicia investiga la relación del ex comisario ya dejo con el portal Moncloa punto com que viene publicando las grabaciones de la sobremesa privada entre Villarejo y la actual ministra Delgado hace nueve años la SER avanzado ya vínculos entre el excomisario y Alejandro Suárez Ocaña el administrador de la empresa que edita Saud a ambos les une un socio común un empresario que está hace tres años administraba una sociedad junto a la mujer de Villarejo Éste es uno de los frentes que tiene abierto el Gobierno el otro lleva el nombre del responsable de Ciencia de Pedro Duque las cuentas de la sociedad patrimonial con las que compró sus dos viviendas no registran el auto alquiler que él mismo asegura haber pagado

Voz 4 02:07 sí que sí que hacemos el auto alquiler lo que pasa que claro si somos nosotros mismos tiene una formalidad diferente no hay que tener un contra otro registrar nada por el estilo

Voz 1727 02:18 PP y Ciudadanos han pedido ya la comparecencia del ministro en el Congreso si ayer les decíamos a esta hora que a veces la política llega a pactos como el de las pensiones por ejemplo la reforma de la Constitución sigue lejos del radar de los acuerdos el PP insiste en que no quiere abrir un melón un melón que el Gobierno

Voz 5 02:37 considera deseable la Constitución puede recibir un impulso de ética política que los ciudadanos están esperando porque se supone que hacer nuestro papel ahora mismo no hay urgencias o temas esenciales

Voz 2 02:48 que motiven la apertura en Canal de la Carta Magna y por tanto nosotros optamos por desarrollarla

Voz 1722 02:54 Cospedal se pueden mejorar si yo soy un reformista siempre que me pregunta el se puede reformar la pregunta

Voz 2 02:59 la podemos mejorar sin consenso

Voz 1722 03:02 no lo que no puede ser es que estos hagan un cuartito

Voz 2 03:04 lo escrito entre los partidos políticos nunca más va a haber una reforma constitucional sin que la gente participe y vote sí

Voz 1727 03:11 la vicepresidenta Calvo el presidente del PP Pablo Casado el líder de Ciudadanos Albert Rivera y el diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral en el encuentro organizado en Cádiz por la sede del país en el cuarenta aniversario del texto del setenta y ocho y después de los taxistas

Voz 6 03:29 ah

Voz 1727 03:32 llegó la manifestación de los conductores de coches con licencia AVT fe protestan porque hoy el Consejo de Ministros aprueba el decreto que como querían los taxistas va a transferir a las comunidades autónomas la gestión de este tipo de licencias que utilizan los coches de Uber y Cádiz Fay y ojo a esto Francia se plantea cobrar a los camioneros extranjeros que pasen por su territorio dice el primer ministro Edouard Philippe

Voz 0055 03:56 que te aquel coso Si me dejas

Voz 1727 03:58 que necesitan dinero para pagar el mantenimiento de las carreteras y en Estados Unidos

Voz 5 04:03 dos en La la

Voz 1727 04:07 acción y tensión en el relato en el Senado de la primera mujer que denunció abusos sexuales del juez Kavanaugh ocurrió dijo ella cuando estaban en el instituto Kavanaugh lo ha negado todo Donald Trump lo que le a él y no la quiere a ella en un tuit ha dicho que el testimonio del juez es poderoso y honesto del testimonio de la mujer ni una palabra en el Mundial femenino de baloncesto el pabellón de Tenerife sep prepara para el España Canadá de los cuartos de final el partido de esta noche Sampe

Voz 1161 04:41 buscando desde las nueve unas semifinales del campeonato que se antojan muy complicadas ante una de las favoritas del torneo la de ganada varias jugadoras de la NBA femenina tienen en sus filas y aún no conocen la derrota en este Mundial ante se disputarán los otros partidos de cuartos a las doce y media Estados Unidos Nigeria a las tres China a las seis y media Bélgica Francia y partidos también de la primera jornada en la ACB que comenzaba ayer con el Barça noventa y ocho Gran Canaria setenta y ocho hoy a Andorra UCAM Murcia a las siete y cuarto Unicaja Valencia desde las nueve y media

Voz 5 05:09 cómo vamos a tener este fin de semana Jordi Carbó

Voz 1727 05:12 buenos días buenos días tanto Olivia

Voz 0055 05:14 Inés como durante todo el fin de semana el sol es lo que veremos más en el conjunto del país algunas nubes pero poco activas son esperamos por ejemplo tormentas esta tarde en el interior de Galicia Asturias o en la provincia de Zamora y León el fin de semana durante las tardes algunas tormentas en los Pirineos y quizá lo más destacado va a ser el contraste térmico es decir noches y mañanas un poco frías au frescas en Acosta durante las tardes el calor

Voz 1727 05:37 se va a ir a más son las siete y cinco en las seis cinco en Canarias

Voz 8 05:44 volver al trabajo un viernes bien volver a trabajar con viernes en tu nuevo vehículo comercial Renault desde ocho mil ochocientos euros

Voz 2 05:52 el Rey que pende la reina si aprovecha el momento pro blues de Renault

Voz 9 06:00 oferte ERC Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 10 06:04 gracias por estar ahí por exigirnos más en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo

Voz 11 06:13 vendrán más de nuevo con más energía

Voz 10 06:16 que nunca como una nueva energética más flexible más ágil Master ahora Gas Natural Fenosa es

Voz 12 06:24 sí

Voz 2 06:26 en la Cadena Ser

Voz 1727 06:35 qué puede llevar a elecciones anticipadas a Pedro Sánchez que no es la asunción de responsabilidades que han hecho sus ministros con un listón ético inédito hasta ahora el presidente del Gobierno en una entrevista en inglés ayer en Nueva York aclaraba que si los independentistas optan por el conflicto si los apoyos parlamentarios son imposibles

Voz 13 06:57 esta es conflicto centrarán en Davis

Voz 1727 07:02 sobre su gobierno Se acabó fue en un foro organizada en un foro organizado por la agencia Reuters donde el presidente habló de los apoyos parlamentarios que necesita precisamente hoy en la Mesa del Congreso el PSOE va a hacer un último intento para sortear el veto del Senado a la senda del déficit poder aprobar ese presupuesto Isabel Díaz

Voz 14 07:23 si los socialistas han pedido una reunión extraordinaria de la Mesa en la que solicitarán que se tramite de forma urgente la reforma en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar cuanto antes el poder de veto que tiene el Senado y por tanto el PP sobre el límite de déficit un límite que el Gobierno prevé ampliar en seis mil millones pero los populares ya han dicho que se opondrán junto Ciudadanos ya bloquearon una vez la reforma urgente de esta ley así que hoy se prevé otro choque entre estos grupos la izquierda parlamentaria y el Gobierno Gobierno que trata de retomar la iniciativa después de una semana marcada por las grabaciones de la sobremesa entre la ministra Delgado Yeles comisario Villarejo

Voz 1727 07:57 y sobre esas grabaciones la mirada de Claudi Pérez que habla esta mañana de bazofia políticamente vacía

Voz 16 08:09 es que los mixtas y los taxistas tenemos algo en común a veces somos un despliegue de indignación moral con el taxímetro en marcha yo tengo penas un minuto con ese taxímetro funcionando así que les comprar en la historia de pasión la Gran Recesión viajando a Estados Unidos para contar en un periódico la caída de Lehman Brothers a Islandia para explicar cómo esta pequeña islas emite un agujero negro que a Bruselas para armar la trama de una crisis que dejó una gestión insuperable veinte medio cree Nueva York Reykjavik en Bruselas he visto una combinación de miedo de indignación desconfianza Cabrero en la gente que acabó traduciéndose en el auge del populismo el síntoma más claro de que la vieja democracia liberal se cae a pedazos en todo el mundo pues bien aquí ha prometido oleada de taxista columnista periodista indignado en ninguno de esos sitios he visto la combinación de suciedad atribuir de que esa como la últimamente en la política española donde partidos y medios de comunicación son capaces de dar credibilidad de cobertura a un ex comisario corrupto que trata de chantajear al Estado con bazofia políticamente vacía o donde el centro derecha español es incapaz de apoyar un presupuesto que sí apoya el centro derecha europeo llevo tres meses en Madrid en la trinchera mientras el cinismo político puede dentro de columnista neófito pero ya puestos les contaré que hay un libro maravilloso de Roberto Bolaño Nocturno de Chile que Bolaño hizo titular en realidad tormenta de mierda al paso que vamos quedará claro que Bolaño está pensando en la política española al elegir el título autonómico

Voz 1727 09:35 ya se empieza a notar el cambio de criterio en la Fiscalía sobre la facilidad con la que canciones y tuits han acabado en España enfrentadas apenas por un delito de enaltecimiento del terrorismo fuentes del Ministerio Público aseguran a la SER que no van a recurrir las tres últimas sentencias de la Audiencia Nacional que rebajaban las penas a cantantes y tuiteros Alberto Pozas

Voz 0055 09:57 en los últimos meses la Sala de Apelaciones ha dictado sentencias que marcan el camino a estos delitos siguen condenando por injurias a la Corona por enaltecimiento del terrorismo pero con menos años de cárcel primer caso el rapero Pablo Jassé

Voz 2 10:09 Crawford está tirando

Voz 0055 10:11 de dos años a nueve meses de cárcel segundo caso los raperos de la insurgencia de los revolución de dos años y un día de prisión a seis meses y por último un joven que pasó de la absolución a los tres meses de cárcel por decir soy del Grapo puta España la Fiscalía ha decidido no recurrir estas tres nuevas condenas mucho más bajas de las que había pedido en un primer momento son recursos excepcionales nos cuentan aunque sí podrá pedir que el Supremo las confirme en su última memoria la Fiscalía apostaba por buscar alternativas a la cárcel en casos como estos de enaltecimiento del terrorismo o injurias a la Corona gracias Alberto son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 17 10:47 lo que el

Voz 18 10:49 qué sucede subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe invertirá el próximo año más de cuarenta millones de euros en la mejora de las estaciones de Cercanías que gestiona un cuarenta por ciento más que en dos mil dieciocho en total en dos mil diecinueve la compañía destinará seiscientos cincuenta millones de euros a mejorar la comodidad y la experiencia del cliente en el viaje entre tanto en alta velocidad como en los servicios públicos de media distancia y cercanías

Voz 1084 11:14 Renfe Ministerio de Fomento gobiernos de España

Voz 5 11:20 en esta casa cambiar muchas cosas que le habéis hecho nosotros nada se va a abrir

Voz 2 11:26 ahora en tu casa pueden cambiar muchas cosas a mejor porque te regalamos el veintiuno por ciento de sus compras pintura herramientas calefacción jardín

Voz 5 11:34 en todos los productos con estoque entienda aún veinte

Voz 2 11:37 el uno por ciento de regalo para nuevas compras sólo hasta

Voz 10 11:39 de fin de semana en los BRIC

Voz 19 11:42 con la Cope de Cotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un cuarenta por ciento en carburantes respecto a un gasolina sólo este mes desde diez mil quinientos euros y con setecientos euros en carburante Repsol Auto Gas de regalo financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem ese aún consulta condiciones de la oferta de la promoción en no punto Es descubre lo en la red de concesionarios Opel

Voz 20 12:02 para ser autónomo no hay que ser trabajador hay que ser muy trabajado muy de muchas cosas a la vez por eso en un ofrecemos seguros muy seguros para autónomos muy autónomos por fin tiene su seguro de salud médica sólo para autónomos dieciséis euros con noventa sin carencias y eso es muy buen precio lo quieres pues entre soy muy autónomo punto com descubre las condiciones recuerda soy muy autónomo punto com

Voz 21 12:23 Potter Euro Millón ellos cuénteme detalles de la isla

Voz 9 12:28 veinte mil metros cuadrados

Voz 22 12:31 cristalinas

Voz 9 12:32 vale un arrecife de coral inmenso con peces payaso genial muerto para varias embarcaciones y pista de aterrizaje

Voz 23 12:41 pues muy bien en el águila para regalo mil chica va flipado porque los temas

Voz 9 12:46 hoy veintiocho de septiembre

Voz 24 12:48 te de ciento cincuenta y un millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 25 12:55 cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 13:00 bueno desde esta medida anoche los tripulantes de cabina de Ryanair están otra vez en muy legal han convocado en seis países europeos entre ellos el nuestro entre ellos España para exigir a la compañía que les aplique la ley del país donde trabajan y no la de Irlanda que es donde está la sede de esta empresa Eladio Meizoso cuál va ser el impacto del paro

Voz 0527 13:21 buenos días Ryanair no ha concretado los datos uno de los sindicatos convocantes uso ha dicho que se han cancelado ciento cincuenta y ocho vuelos en Europa de ellos sesenta y dos en España y dos tercios de ellos en Valencia Palma y Alicante están convocados los pilotos y tripulantes

Voz 1084 13:36 de la aerolínea en Alemania Italia Holanda Iberia

Voz 0527 13:38 Zika y sólo los tripulantes de cabina España Portugal son algo más de mil ochocientos trabajadores en nuestro país quieren que Ryanair les contrate con la normativa laboral de los países en que trabajan y no con la irlandesa como sucede ahora que no haya diferencias entre los contratos realizados directamente por Ryanair o a través de alguna agencia

Voz 1727 13:57 estos son los motivos de la huelga pero qué va a pasar Eladio con los pasajeros afecta

Voz 0527 14:00 dos Ryanair les ofrece dos opciones un vuelo alternativo o la devolución del precio del billete pero no la indemnización de doscientos cincuenta a seiscientos euros más los gastos que establece la normativa esgrime que la huelga es una circunstancia extraordinaria pero esto la Administración lo niega los afectados pueden tardar años en cobrar hasta que

Voz 1084 14:19 es resuelvan los tribunales nos dice Facua

Voz 0527 14:21 se clama a la Administración sanciones disuasorias a la aerolínea para que no se resiste en el futuro

Voz 2 14:27 a ver este tipo de indemnizaciones

Voz 18 14:32 y un día después de saber que la Audiencia Nacional

Voz 1727 14:34 tal ha ordenado reabrir la pieza de la Gürtel contra Francisco Camps

Voz 9 14:39 ha sido el hombre más investigado analizado

Voz 26 14:41 yo eh perseguido bajo lupa bajo microscopio atómico

Voz 1727 14:47 un día después estrena una película que habla implícitamente de la Gürtel porque no la nombra en ningún momento pero todo el que vaya a haber el Reino sabrá quién es quién sin mucha dificultad Ésta es la película de estreno que destaca esta semana Pepa Blanes José Manuel Romero resume las novedades de la

Voz 5 15:05 han pasado casi diez años desde que el caso Gürtel se destapó en este tiempo ha habido de todo hasta una moción de censura el cine español retrata ahora todo ese caso Bárcenas ocaso caso Gürtel

Voz 1463 15:15 sin nombrarlo en el Reino un thriller de Rodrigo solo gocen con Antonio de la Torre en el papel de corrupto perseguido por su partido aunque no sean obra al Partido Popular y hasta hay una presidenta con acento andaluz para intentar decir que la corrupción afecta a todos lo cierto es que todo lo que ocurre en la película es perfectamente ubicado en la calle Génova no hay nada más que quedarse a los agradecimientos se arrepiente dejamos el Reino hoy nos vamos a la interesante película belga Google de Lucas tonto es la historia de una chica de quince años nacida en el cuerpo de un niño que sueña con convertirse en bailarín furgoneta

Voz 2 15:54 límites de lo que se precipitó salió que los efectos son

Voz 1463 15:58 y terminamos con dos recomendaciones que indagan en la religión por un lado el reverendo un thriller de Schröder con zanjó y Amanda Seyfried por otro el documental de Bin Wenders lo ha rodado sobre el Papa Francisco pagado

Voz 5 16:09 con el Vaticano y que pasa por encima el tema de los abusos sexuales y ahora sí la televisión José Manuel Romero

Voz 1084 16:16 hola Pepa ya está disponible una de las grandes ha pues

Voz 27 16:19 estas de Netflix para este otoño un experimento farmacéutico para curar la depresión los trastornos mentales

Voz 28 16:25 investigar es la pasiva diagnostico localiza sus traumas más profundos y los han de salir al asumir la Bastilla ve lícita eso demostrará sus motos pianos pastillas eh con Rachel ni esto es lo

Voz 1084 16:41 tres pastillas para intentar entender el yo la soledad los traumas en un ambiente retro futurista Cary fue haga director de la primera temporada de True detective está detrás de maníaco una miniserie excéntrica es surrealista que transita por mundos oníricos habla de Don Quijote y se pregunta qué es ser normal hoy en día

Voz 10 16:58 si bien los anuncios dijiste canción patrón más que yo sepa no hay ningún plano patrón en el universo sólo hay

Voz 1084 17:05 Emma Stone brilla en su primer papel protagonista en televisión Junta Jonah Hill adoptar múltiples personalidades en un viaje terapéutico mitad Marcia nada mitad comedia negra que juega a confundir al público

Voz 2 17:26 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido noventa y un mil quinientos cincuenta y dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veintinueve hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 10 18:04 gracias por estar ahí por exigirnos más en Gas Natural Fenosa pagamos

Voz 11 18:13 empezamos de nuevo con más energía que nunca

Voz 10 18:16 como una nueva energética más flexible más ágil más cercana ahora Gas Natural Fenosa es natural

Voz 12 18:23 sí productos de baja calidad invitaciones para qué

Voz 2 18:27 Dolina bajo teja soluciona las goteras y humedades

Voz 12 18:29 este dejamos para siempre

Voz 8 18:32 R UDYCO del mercado ha con sistema innovador de doble capa de resina hizo la AP de seguridad la solución definitiva a las goteras humedades con treinta años de garantía

Voz 29 18:40 cultivos días para llevártelo todo al cero por ciento con la tarjeta gratuita media mar club Kart llevártelo todo a partir de

Voz 21 18:47 doscientos noventa mil euros al cero por ciento ya está treinta meses cubre sólo hasta el treinta de septiembre en tu tienda Media Markt punto es límite hay ciento financiación de que toman con sus fans

Voz 1727 19:02 dice Marga que esta ha sido la semana de la vergüenza por la noticia del matrimonio que después de ser desahuciados

Voz 5 19:09 bien plantado especialmente la noticia de la Vergüenza vergüenza la que deben haber estado pasando esta pareja de señores mayores de Asturias y la vergüenza que tendríamos que tener nosotros como sociedad derecho de que esto llegue a pasar

Voz 1727 19:25 Camps que decía ayer estar dispuesto a ser candidato a la alcaldía de Valencia se fija Antonio

Voz 30 19:29 eh estoy estupefacto escuchando el señor Francisco Canes como buen valenciano yo en los de su partido estoy estupefacto porque dice que nunca ha ocurrido nada no les pueden es decir de nada porque nunca ha pasado nada

Voz 20 19:45 y de Carlet pide muchas vecinas por muchas leyes choca sin no incidimos en la educación de la gente no para sacarnos esta lacra todos estos asesinatos machistas buen fin

Voz 1727 20:01 semana a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 31 20:10 en Hoy por Hoy Madrid Laura Botía

Voz 1275 20:14 qué tal buenos días y muchos cambios hoy en la previsión del tiempo temperaturas suaves habrá por la mañana a medio día llegaremos otra vez a los treinta grados la policía ha cortado ya está ahora el acceso a la calle donde esta mañana en el número once desahuciar APP una viuda con dos hijas mayores de edad de una pensión de trescientos euros a la que echan de su casa de toda la vida porque el edificio en el que vive lo van a convertir en pisos turísticos decenas de personas han pasado a las puertas de la casa de Pepi la noche en Lavapiés está Elena Jiménez Elena buenos días

Voz 0152 20:43 hola buenos días y la Policía Nacional ha acordonado ya esta calle de argumentos a pese a que el desahucio de pepino está previsto hasta las nueve y media de la mañana muchos vecinos y vecinas como escucháis han pasado la noche frente al número once en tiendas de campaña para evitar que cuando venga la comisión de judicial se lleva a cabo el desalojo están frente al portal en las escaleras hasta el qué cuarto piso en el que vive PP esperan que el juzgado atiendan la resolución que ayer emitió Naciones Unidas diciendo que a esta mujer no se le puede echar de sus casas y la Administración no le da otra vivienda Pepi es vecina de Lavapiés desde hace más de veinte años un fondo de inversión provendrá visos compró el edificio y ahora le piden alquiler de casi dos mil euros que ya no puede pagar con sus trescientos euros de pensión

Voz 1275 21:30 sonido hasta ahora en la calle Lavapiés y ya hay fecha para la primera gran reunión para relanzar la Operación Campamento la alcaldesa Carmena se reunirá el diez de octubre con la ministra de Defensa Margarita Robles para perfilar el proyecto pronunciado aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo que avanza además algunos detalles de cuáles son los planes del equipo de Carmena al menos la mitad de las once mil viviendas planeadas serán de protección y el desarrollo final tendrá poco que ver con el que se presentó hace doce años

Voz 5 21:57 hay una zona de

Voz 32 21:59 eh valor medioambiental que que está en estos terrenos no con e incluso pues zonas juicio Eras donde hay diversidad de especies etc que debemos proteger y que el anterior proyecto se llevaba por delante y también desde el punto de vista de la movilidad debemos aprovechar para resolver ese corredor verde que conecte el municipio la Getafe Alcorcón con la ciudad de Madrid conectando con la Casa de Campo y que deben pasar por estos tarde

Voz 1275 22:25 no Operación Campamento que como ha ocurrido con la antigua operación Chamartín no ha contado con el apoyo de todo el equipo de Carmena ha habido voces como la de Carlos Sánchez Mato antiguo concejal de Hacienda que ha llegado a acusar a los suyos de echarse en manos de la derecha política y económica con este tipo de planteamientos Calvo le ha respondido así por mi parte

Voz 32 22:42 siguen siendo compañeros él se siente como usted me siento cómodo en cuanto a que pertenecemos nuestras reflexiones y con estos comportamientos o sea yo creo que hay reflexiones y comportamientos como aquella de Granados te acuerdas no Si buscar venganza acabados fosas que uno debería reservarse para el ámbito de lo privado porque creo que no procede que quedan feas que son yo diría que anti estéticas y que debe evitarse sobre todo por el ruido que generan

Voz 1275 23:12 pierdes veintiocho de septiembre más noticias en titulares con la selva

Voz 0427 23:15 aplazada la segunda jornada de huelga de los conductores DVD cese manifestaron ayer y le iban a hacer hoy pero al final han pospuesto las movilizaciones hasta que el Gobierno apruebe el decreto para regular el sector temen que la nueva normativa les haga desaparecer de las ciudades

Voz 1275 23:27 en concentraciones encierros y huelgas en todos los campus cientos de estudiantes de la red Juan Carlos pedían ayer la dimisión del rector quieren que sea una investigación externa de la Universidad una limpieza completa de la institución la regeneración de los órganos de gobierno

Voz 0427 23:39 detenido en Barcelona en Santa Coloma de Gramanet el presunto autor de la agresión que dejó en coma a un chico de Usera estarán en busca y captura desde el veinticuatro de agosto cuando apuñaló a otro joven por una discusión sobre quién ocupaba un campo de fútbol municipal

Voz 1275 23:50 el distrito y Madrid será la sede de la fase final de la Copa Davis los dos próximos años Comunidad Ayuntamiento de Ifema van a invertir diez millones de euros en cada edición un evento con el que quieren convertir Madrid en un referente para el tren

Voz 2 24:02 el mundial

Voz 1275 24:10 vamos a las carreteras de Alfonso Martínez hola de nuevo

Voz 33 24:13 hola qué tal a esta hora ya ha aumentado la circulación y tenemos tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital por la dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A3 en Santa Eugenia Rivas Vaciamadrid la A cuatro en Valdemoro Pinto San Cristóbal de los Ángeles ya acceso a la M treinta la cuarenta y dos en Fuenlabrada Parla vuelos la A5 en Campamento las seis en Majadahonda y El Plantío y la M seiscientos siete en Colmenar Viejo a este hay que sumarle las retenciones habituales en la ronda de circunvalación M cuarenta y M

Voz 1275 24:40 encuadra en la capital hay un accidente en las once y está cortado el túnel de Sor Ángela de la Cruz en sentido Paseo de la Castellana el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0055 24:49 buenos días hoy viernes también durante el fin de semana tendremos una típica situación de temperaturas de otoño es decir marcado contraste térmico ahora mismo mejor coger una chaqueta incluso un jersey en pueblos de montaña hace fresco durante la tarde hará un poco de calor máxima hoy cercana a los treinta grados en la mayor parte de la comunidad en un día que será soleado sólo algunas nubes que darán un tono blanquecino cielo y el fin de semana más de lo mismo incluso temperaturas máximas un poco más altas

Voz 34 25:17 en mil novecientos noventa revolucionó las Cuatro estaciones de Vivaldi vuelve el aclamado director Fabio Biondi al frente de su orquesta Europa Galante con su mítica interpretación de esta obra el domingo siete de octubre Auditorio Nacional de Música entradas de quince a cuarenta euros en entradas Inaem punto es Universo Barroco Centro Nacional de Difusión Musical gobierna de España

Voz 35 25:39 desde este viernes celebra los quince años de por placas de gas más turnos seis funciones hueco por sólo doscientos quince euros rico Alepo siempre contigo

Voz 36 25:52 buenos días vecino

Voz 37 25:54 me apetece un café cuando viejas en caravanas autocaravanas el mundo entero se convierte en tu hogar y conoces a vecinos y increíbles Bin al Salón Internacional del Carabanchel del doce al veintiuno de octubre en el recinto Gran Vía de Fira Barcelona salud datos nuevos vecinos

Voz 9 26:12 para trabajar necesitas una cita

Voz 5 26:14 lo lo aprende en The Green Monkey

Voz 8 26:16 el idioma que tú quieras con profesores nativos y para todas las edades cien por cien de aprobados en exámenes

Voz 5 26:22 su oficiales y para jóvenes y niños cursos de programación de juegos y robótica encuentra tu centro más cercano ende in Monkey punto es aseguramos tu futuro y el de tus hijos

Voz 25 26:34 un movimiento sostenible movimiento social en continua evolución de movimiento de impermeabilidad hiperconectividad híper velocidad puede un movimiento representar todo lo que eres realmente somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida

Voz 38 26:51 la Comunidad de Madrid puedes ponerle un precio a tu casa e intentar vender o puedes ponerle el precio adecuado vender bien descubran plan de venta personalizado para vender tu casa al precio adecuado en Solbes apuntó es visite a tus obviedades más cercana vía la inmobiliaria tratar como

Voz 39 27:12 tienes ganas de cambios en tu hogar él aprovecha el Oktoberfest de Bauhaus caos con descuentos de hasta cincuenta por ciento en calefacción decoración bricolaje mucho más sólo del veintiocho de septiembre al once de octubre más variedad de productos al mejor precio sólo en baja la casa más grande de hogar taller

Voz 2 27:29 el Haarde

Voz 9 27:31 con la jefa concesionarios que tiene las mejores ofertas de kilómetro cero con la ese mes en el que tienes que ir a comprarlas septiembre con la modelos de Mercedes Benz ya puedes correr porque sólo quedan veinticinco unidades con la modelo de Mercedes Benz que está en oferta

Voz 2 27:51 informa del grupo y otra punto com sólo hasta fin de mes no te olvides sólo hasta el treinta de septiembre el grupo contigo desde mil novecientos sesenta y nueve

Voz 40 28:01 el gran paso para el hombre y un gran momento para la humanidad mejor que los montajes de algunas cosas de y claro cono

Voz 20 28:09 las mejores ofertas para tus grandes momentazo ahorra majas como la banana por sólo cero coma setenta y nueve euros kilo ahorra más lo bueno empieza aquí

Voz 2 28:21 un juzgado de Madrid

Voz 1275 28:23 contradice al Supremo en una sentencia sobre la venta de viviendas del Ivima a un fondo buitre el fallo rechaza anular esa operación la venta de casi tres mil pisos de protección porque los inquilinos no han acreditado que les haya afectado de forma negativa Alfonso Ojea

Voz 0089 28:38 sentencia contradictoria hay que no ha tenido en cuenta el criterio del Tribunal Supremo en este asunto de la venta de viviendas sociales a fondos de inversión el Juzgado de lo Contencioso número diez de Madrid rechaza anular la venta de tres mil viviendas de este tipo alegando que los inquilinos que han ido a los tribunales no han acreditado de manera fehaciente cómo les ha afectado negativamente esta venta es justo lo contrario de lo que el alto tribunal ha señalado hace ya varios meses los sin

Voz 1275 29:02 cilindros están completamente legitimados

Voz 0089 29:04 para acudir a la justicia son en definitiva las víctimas de unas operaciones de venta que han machacado

Voz 1275 29:10 sus derechos como arrendatarios según el juzgado de locos

Voz 0089 29:12 venció son número diez la Comunidad no afectó a los derechos de los inquilinos porque esa venta a fondos de inversión no ha supuesto un cambio en las condiciones del alquiler

Voz 1275 29:24 a las siete y media hoy y mañana llega actúa el festival busca talentos que organiza esta casa Radio Madrid que este año estaremos en la Puerta del Sol con música y muchas actuaciones en directo desde Sol como aperitivo desde el escenario de actúa vamos hacer la radio esta mañana Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo a partir de las doce y veinte en directo desde la Puerta del Sol allí les esperamos dieciocho grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1727 30:00 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 25 30:05 con Pepa Bueno

Voz 1727 30:09 comienza el viernes veintiocho de septiembre con el presidente Sánchez estrenándose en la Asamblea General de Naciones Unidas los problemas globales sólo encontrarán solución

Voz 1722 30:17 a través de la cooperación entre Estados hagamos posible que la década por llegar represente la victorias del consenso y la derrota de quienes sólo pretenden escuchar el eco de su propiedad

Voz 1727 30:28 el eco de la American First de Donald Trump o del Italia para los el día Nos que propone Salvini con el presidente en Estados Unidos aquí hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el decreto por el que se traspasa las CCAA la competencia para gestionar las licencias sube TC las que usan los coches dvd dio Joy cuenta cinco días el diario económico que el Gobierno está a punto de llevar al Consejo de Ministros el bono de Calais

Voz 5 30:53 facción dice el diario que sea por decreto ley y que va a servir para activar un cheque una ayuda directa dirigida a las personas más vulnerables en las zonas más fría

Voz 1727 31:04 has de España Alfonso Armada buenos días

Voz 32 31:06 hola buenos días pero el rastro del Gobierno deja otro humo Alfonso después de una semana de ruido y de furia a juzgar

Voz 18 31:12 por titulares como este que les sirvió al mundo para abrir su edición de hoy podría ser el Gobierno acorralado amenaza ahora con organizar a la prensa la vicepresidenta Carmen Calvo afirma que hay que regular la libertad de expresión y el derecho a la información mientras el presidente que siguen Nueva York denuncia al juego de las noticias falsas el país apuesta por unas declaraciones que ir presidente Sánchez hizo antes de tomar la palabra en la uno si se prioriza el conflicto en Cataluña iremos a elecciones en el mismo diario Jorge Martínez Reverte cuenta como en la batalla de los puentes su último libro del historiador británico Antony Beevor destroza la fama de incompetente general Montgomery y lo compara con Puigdemont parece un hombre tan capaz coman Montgomery de realizar al tiempo dos tareas importantes hacer méritos con guiños patrióticos para ser adorado por una gran facción de sus conciudadanos mientras les conduce al desastre el ministro de Ciencia e Innovación el astronauta Pedro Duque ocupa parte del espacio exterior y su caso se suma al de otros miembros desde el gabinete bajo sospecha o cuestionados como la de Justicia Dolores Delgado lo glosa Pedro García cuarto tango en ABC la relación entre el ser y el deber ser sigue marcando el debate político en nuestro país sin ir más lejos ayer Pedro Duque tuve que comparecer ante los medios para justificar la existencia de una sociedad patrimonial que posee dos chales trasera acusa a donde recurrir a este artificio para pagar menos impuestos duque no fue capaz de demostrar que su conducta el ser se ajusta al deber ser que estableció Pedro Sánchez cuando afirmó que jamás toleraría que un ministro suyo tuviera sociedades para obtener un beneficio fiscal Rubén Amón lo ve así en el país el Camino de perfección que ya hizo descarrilar a los ministros de Cultura Sanidad sea transformado en el Gólgota de Delgado complica incluso la situación

Voz 1727 32:58 pero es preciso no dejar de pensar Alfonso sobre los crímenes de la violencia machista en esta semana negra cinco asesinatos

Voz 18 33:06 los destapan los fallos de la Justicia ante la violencia de género es como lo resume el país en soportada en el Bloc el descodificador escribe Javier Pérez de Albéniz no tengo una solución para estas matanzas mujeres asesinadas y mal trazadas cada día no la tengo sólo quiero recordar que la violencia machista es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestra sociedad me gustaría que la noticia abriese el de los principales informativos de televisión sustituyendo a las filtraciones de Villarejo me gustaría que fuese portada de los grandes diarios nacionales cada mañana en detrimento de la mediocridad

Voz 1727 33:39 ya en Estados Unidos el Michu está ya en la Corte Suprema

Voz 18 33:44 hoy el Senado de Estados Unidos debe votar para renovar la vacante en el Tribunal Supremo después de que Christian Blasi Ford declarara con la voz entrecortada que recordaba la agresión sexual al cien por cien grité creí que me iba a violar temía por su vida en libertad M Si el Washington Post pero también la prensa española dedican amplias crónicas al caso supuestamente ocurrió cuando ella y el candidato de trampa al Supremo estudiaban en el mismo instituto el verano de mil novecientos ochenta y dos cuando Cristian place for tenía quince años dijo que era su deber cívico testificar Brett Kavanaugh por su parte se defendió diciendo que todas las acusaciones lanzadas contra él eran mentira el abuso sexual es terrible es ilegal al término de la sesión del Senado Trump volvió a tuitear es juez Kavanaugh ha mostrado América exactamente por qué lo nómina

Voz 41 34:32 la ameba primera traería era that caoba bar maña

Voz 18 34:40 mi primera librería era de caoba roja Vigo puertas vidrieras de vidrios ahumados ribetes de laca blancos un metro de alto por uno metros cincuenta de ancho tres estantes de veinte rompimos la hucha de barro y toda una tarde de enero para ir a comprarla pronto a casa fueron llegando Alberca mi William tener Virgina Woolf Víctor Català el poema pertenece eh Antonia Vicenç Antonio Vicenç le dedica la Marea uno de los capítulos de su serie poesía para cansados lo cuenta si Laura casi eso os acordáis de Chen For Sugar Man aquel documental sobre un músico casi desconocido en su ciudad que era sin embargo sin saberlo un auténtico fenómeno de masas en un país lejano son fascinantes las historias así creo que se dan con cierta frecuencia en el mundo del arte creo que la de Antonia Vicenç es una si esto fuera una película empezaría con la imagen de una mujer de setenta y tantos años voz apacible sonrisa humilde pasando la tarde bajo una buganvillas en un pueblo en una isla del sur luego es habríamos que cuando se refieren a ella los críticos

Voz 13 35:44 él se pierden

Voz 1727 35:47 cuando llegó José de maravilla

Voz 18 35:51 qué maravilla tener poesía Poesía para cansada según en un viernes al que llegamos cansados nosotros también que perdemos los papeles para terminar Alfonso me decías que tiene es un buen ejemplo de crónica de largo aliento a ver oir linchar en City Castán algo el reportaje que publica uno de los grandes periódicos digitales en español de toda América el salvadoreño El Faro

Voz 1275 36:22 el reportero Roberto Valencia esta crónica

Voz 18 36:24 las reconstruye el asesinato de un niño llamado Hafez al salón sin un chinón ocurrido el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete en el cantón Pacho del municipio de chicas tengo en Guatemala tenía doce años lo asesinaron pandilleros de la Mara dieciocho La Crónica narra también las convulsiones que aquella muerte provocó en el cantón el asesinato del niño lo vengar On a su manera con linchamientos brutales primero con gasolina al fuego después todo eso se relata en esta larga crónica hay sedes tripa en este primer párrafo por la convicción de que lo importante del relato no es su sangriento desenlace sino a sus pliegues y recovecos lo verdaderamente importante son los porqués

Voz 42 37:03 porque

Voz 43 37:12 señales de humo

Voz 2 37:14 Alfonso Armada

Voz 1727 37:19 y dos historias más en el año dos mil veintiuno todo el arco mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa estará conectado por tren este es al menos el compromiso que ha adquirido el ministro de Fomento José Luis Ábalos ante el millar de empresarios que le han reclamado que agilice el Corredor Mediterráneo Radio Barcelona Frederic Vincent

Voz 0055 37:39 jornada en Barcelona organizada por la Asociación Catalana de empresario Asociación Valenciana de Empresarios queríamos de precisamente para pedir esto que se active ya al corredor tanto patronales como los gobiernos por ejemplo de Cataluña de Valencia ven clave esta infraestructura para el transporte de mercaderías o de pasajeros

Voz 2 37:54 yo como valenciano no puedo entender que me cueste llegar tanto a Barcelona de por el sistema ferroviario incomprensible o que tenga quiera Alicante en tanto tiempo

Voz 0055 38:04 todo eso nos da otra España es lo que decía el ministro Ábalos no estuvo en la jornada el president Torra si el conseller de territorio catalán que aplaudió el compromiso pero pidió más concreción

Voz 1727 38:12 ir de Cataluña Andalucía porque la Junta tiene que readmitir a dos profesores condenados por abuso sexual a menores una sentencia del Supremo impide al Gobierno despojarle de su condición de funcionarios pero la Junta ha dicho por una parte que va a acatar ese dictamen pero por otro que esos profesores no volverán a trabajar con estudiantes Radio Sevilla Javier Márquez

Voz 0055 38:35 los dos profesores de colegios en la provincia de Cádiz tienen condenas en firme uno aceptó una pena de dos años y el otro fue condenado a siete por abusar sexualmente de varios niños hijos de amigos suyos el Supremo no discute la condena por abusos pero sí quita la razón a la Junta en su decisión de quitarle la condición de funcionarios y les obliga a readmitir los la Consejería de Educación dice que acatará la sentencia pero aclara que estos funcionarios podrán pedir destino en alguno de los puestos de la Administración

Voz 1084 38:59 sí pero no permitirá que estén en contacto con menores

Voz 9 39:04 esto es lo que escuches cuando tienes una gotera en casa y esto es lo que escuches cuando pregunta si tu según envía un fontanero qué mejor confiere un experto de El Corte Inglés seguros este mes con está un veinticinco por ciento de descuento en tu segurísimo de hogar El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 29 39:26 la vimos días para llevártelo todo al cero por ciento con la tarjeta gratuita me llamar club Kart debate lo todo a partir

Voz 21 39:32 doscientos noventa mil euros al cero por ciento ya Style treinta meses cubre sólo hasta el treinta de septiembre en tu tienda Media Markt punto es de que toman con su pena

Voz 5 39:41 el recibo de la luz sube cerca de un once por ciento

Voz 44 39:44 su disco más cara de la crecida no para de subir

Voz 20 39:47 mientras todos te dan malas noticias en House tenemos una buena ahora también gestionamos tu contrato de la luz verde a una de nuestras tiendas City asesorando sin compromiso nuestros clientes ahorran ciento veinte euros de media al año buscadores del ahorro hilazón House

Voz 0812 40:02 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario prueba uno social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 21 40:22 el hotel cuénteme detalles de la isla

Voz 9 40:27 veinte mil metros cuadrados y aguas cristalinas vale una cifra de coral inmenso con peces payaso genial muerto para varias embarcaciones y pista de aterrizaje muy bien me pone la isla para regalo

Voz 23 40:42 mi chica va flipado porque

Voz 9 40:44 lo tengo hoy veintiocho de septiembre

Voz 24 40:47 bote de ciento cincuenta y un millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 2 40:52 oye dijo no viene la las no puede me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva Kemal

Voz 8 41:00 tenía la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 45 41:06 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on en Securitas Direct punto es

Voz 2 41:17 la bienvenida invite Unami Viña al bar y reserva prometo no ponerme celosos un placer cotidiano disfrutar con moderación

Voz 46 41:27 al hoy en tu tienda día disfruta del Día sin IVA en compras superiores a treinta euros con precios como para celebrar incluso que te encontraste a tu vecino acordase su nombre día calidad y precio están muy cerca

Voz 25 41:38 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 41:43 las siete y cuarenta y dos minutos de la mañana a las seis y cuarenta

Voz 18 41:46 dos en Canarias dimitiendo

Voz 2 41:48 deporte en Hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 32 41:56 imaginas que Madrid va a interesar Patti es impensable a mí siempre saber verdad saber si sería muy difícil tiempo siempre oscura tres uno ni mire coño

Voz 1727 42:05 de lo que decía así de gráficamente Saúl anoche en El Larguero no cambiaría Sampe el Atlético por el Real Madrid

Voz 1161 42:12 luego viajó bastante claro llevan sin perder en Liga en el Bernabéu cinco temporadas les han ganado los blancos la pasada Supercopa de Europa y en los últimos días se han colocado a dos puntos parece que los de Simeone van a más y los de Lopetegui a menos están muy igualados una victoria atlética mañana además en el Bernabéu les colocaría líderes con un punto sobre Barça Madrid de los que cada vez están convencidas aún más cerca no considera que estén todavía sol

Voz 1084 42:32 mira los componen con Madrid Barça el censo horas de Madrid comprando con el letón Madrid exigimos como tal ser no podemos compararnos con el con el Madrid Barça aún

Voz 1161 42:40 escuchábamos que no cambiaría Atlético por el Real Madrid pero tampoco lo ha hecho por el Barça hay opciones ha tenido

Voz 1084 42:44 el Barça llamó a mí no me llamó personalmente hubo un año que estuvo cerca de de hablar conmigo y tal pero no no habló conmigo maneras nunca escucha ofertas el año que llegamos a la final de Milán el año antes del Europeo el año pasado justamente antes de que me llevasen ofertas que me llegaron justo me me ofrecieron un contrato y como como quería estar aquí muchos años pues al final vale acepto aunque reconoce que

Voz 1161 43:07 el Wanda es de los mejores estadios del mundo pero

Voz 32 43:10 a ver si alguien te sientes ofendido porque todo lo que he vivido Vicente Calderón por ejemplo como Suiza Fernando una vez en el último partido del derbi en Champions que ganamos dos uno min minan eso que vivimos ahí para mí

Voz 2 43:22 el repunte vida conmigo no creo que viva nada igual aunque gane título

Voz 18 43:28 antes del derbi de mañana porque esta jornada siete

Voz 1161 43:30 iniciada esta noche un partido el que se disputa desde las nueve en Vallecas Rayo Vallecano Espanyol los de Michel nos han llevado todavía ningún punto estadio dos derrotas y un partido aplazado y el técnico espera que ya se puedan mostrar ante los suyos ansiedad necesidad llámalo como quieras lo que necesitamos es darle una alegría a nuestra gente en el ambiente Vallecas vuelva a ser el que el que todos necesitamos y eso pasa porque nosotros les demos ese ese primer impulso para que estemos todos sólo lo verde ante un Español que ha comenzado muy bien metido en puestos europeos se lo pierde David López por lesión y Rubi quiere seguir manteniendo la racha

Voz 16 43:59 a pasar arriba yo tengo esa ilusión desde luego pero para una carrera de fondo estos equipos a los inicios de Liga cuando se jamás puntos pro cuando ya necesitan las victorias y así es más difícil coger les ahora para todo lo demás yo estoy muy ilusionado

Voz 1161 44:13 arbitrará en Vallecas el colegiado castellano manchego Alberola Rojas Jennifer también la séptima jornada en Segunda División con un partido adelantado también desde las nueve Albacete Zaragoza en baloncesto la selección española disputa hoy los cuartos de final del Mundial femenino desde las nueve de la noche España Canadá a las doce y media a Estados Unidos Nigeria las tres Australia China y a las seis y media Bélgica Francia y también dos partidos de la primera jornada en la ACB comenzaba ayer con el Barça noventa y ocho Gran Canaria setenta y ocho Andorra UCAM Murcia desde las siete y cuarto y Unicaja Valencia desde las nueve y media en Fórmula uno Gran Premio de Rusia tenemos entrenamientos libres desde las diez de la mañana en gol se inicia una nueva edición de la Ryder Cup Pensamiento de Europa contra Estados Unidos dominan los norteamericanos en el histórico va a debutar Jon Rahm en la competición

Voz 2 44:53 Bush cal y tan no más que si dando ahora comer reeditando

Voz 21 44:59 con lo vives por trescientos veintidós euros al mes

Voz 2 45:02 tan con seguro mantenimiento

Voz 21 45:04 tú en tu cuota y cada tres años lo cambio

Voz 2 45:08 si conduces luego última oferta fue el espacio me renting

Voz 21 45:10 consulta condiciones en que en cuanto ésta

Voz 2 45:17 por qué te gusta ahorrar en Hipercor y supermercado el Inglés te ofrecemos ofertas como estás

Voz 5 45:22 billetes primera de año ojo a diez euros con noventa el kilo

Voz 2 45:25 y además todo un cincuenta por ciento de descuento en una gran selección de productos

Voz 5 45:29 como el atún claro Albo pacte tres latas el segundo pack sale por la mitad dos euros con noventa

Voz 21 45:35 cinco Hipercor y supermercado el corteinglés alimenta tu vida y si oye papá yo tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma una alarma porque

Voz 1727 45:47 con la alarma si alguien intenta meterse la alarmas altas

Voz 8 45:49 Securitas Direct avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 45 45:53 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege purgar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 10 46:04 vuestra ilusión por eso la ONCE le invita a escuchar la serie usted agendas de servicios útiles

Voz 2 46:22 buenos días existen plataformas online que ofrecen guías su incluso actividades turísticas de todo tipo pero no todas ofrecen las mismas garantías al consumidor por ejemplo algunas no informan de quién es el proveedor de la actividad hasta que se contrata y otras no dejan claro cuál es su política en caso de cancelación si quiere ir sobre seguro quizás le interese el estudio que ha elaborado la organización de consumidores usuarios han comparado seis plataformas para aclarar los puntos fuertes y los puntos débiles de cada una de ellas lo encontrará en ocu punto org

Voz 10 46:56 información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 13 47:04 tengo que salir desciende encendían minutas

Voz 2 47:09 en Sinead así

Voz 0812 47:11 pero o café instantáneo en dos minutos cojo un taxi que son otros cinco

Voz 5 47:16 me quedo con otros diez mil doscientos números

Voz 2 47:21 sobrero justos en el que por sólo un euro puedes ganar hasta un

Voz 10 47:31 los números todo

Voz 2 47:48 la Cadena SER Pepa Bueno

Voz 1727 48:02 diariodehoyporhoy del veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho escribe Fernando Fernández en su edificios habilitado desde hace unos pocos meses un apartamento turístico