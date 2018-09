Hoy por Hoy (28/09/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:11 qué tal está muy buenos días el presidente del Gobierno ha defendido esta noche en su primer discurso en Naciones Unidas la marca España pero una marca España muy especial una marca que sitúa nuestro país lejos de la corriente autoritaria y xenófoba que recorre el mundo occidental

Voz 1722 00:27 España ha sufrido los embates de la crisis económica como pocos estados en la Europa occidental y pese a ello la inmensa mayoría de la sociedad española jamás ha dado la espalda al drama migratorio me siento orgulloso de una sociedad que no se ha dejado radicalizar al calor de un discurso xenófobo y basado en la cultura al miedo al diferentes

Voz 1727 00:49 si la Asamblea de Naciones Unidas sirve sobre todo de escaparate para intuir cómo se dividen las corrientes políticas del momento Sánchez coloca a España en las antípodas del discurso de Donald Trump de sus aliados el presidente ha defendido una España feminista dispuesta a combatir el cambio climático y que se sumará en diciembre al Pacto Mundial por una inmigración seguro irregular en este sentido en clave externa pero también Serna este tiempo no requiere de mensaje

Voz 1722 01:16 es nacionalistas o de mensajes excluyentes es el momento de forjar un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad no sólo de escuchar al otro sino de entender el por qué de sus razones

por cierto y en clave interna también por primera vez en las últimas semanas el presidente ha puesto en duda que pueda agotar la legislatura y ha colocado el balón en el tejado independentista catalán si apuestan por el conflicto no por la cooperación habrá que ir a elecciones el presidente en Estados Unidos lejos físicamente de la nueva semana negra de su Gobierno en Madrid el Gobierno sufre una ofensiva es evidente jaleada por la oposición y difundida por terminales mediáticas a las que a veces es difícil seguir la pista pero en la Cadena Ser les viene contando que los propietarios de la web que ha publicado las grabaciones de Villarejo son socios de empresarios vinculados a los negocios del ex comisario

Voz 0027 02:29 el Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional que investiga Villarejo confirma que existen indicios de que el ex comisario forma parte de la sociedad a través de su mujer y que pueda haber utilizado ese vínculo para filtrar los

Voz 1727 02:41 aunque el Gobierno sufre una ofensiva al margen del contenido de las denuncias tiene un problema evidente en la comunicación de estas crisis que tienen que ver con el nivel ético que se exige por contraste con el PP primero fueron los vaivenes de la ministra Delgado para defenderse de algo fácil a priori de la acción de una conversación privada del año dos mil nueve y ayer soltaron aún Pedro Duque convertido en ministro pero que parecía más astronauta que nunca tratando de explicar su sociedad patrimonio

Voz 1290 03:09 así pues la historia es cuando compramos la casa en la fuimos a registrar me parece que por notario alguien nos recomendó constituir una sociedad creo que no ha habido ningún ahorro real de

Voz 0027 03:22 en puestos en absoluto por tres la sociedad pero las explicaciones del ministro tienen un pero él dice que pagó un alquiler a su propia sociedad por el uso de sus casas algo que la ley marca que tiene que hacer y declarar pero en las cuentas de esa sociedad no hay ni rastro de ese supuesto

Voz 4 04:21 la oposición se pueden mejorar si yo soy un reformista que siempre que me pregunte el se puede reformar diré si la pregunta es la podemos mejorar sin consenso

Voz 1727 04:29 no ya siete meses de las elecciones municipales Manuel Valls se arroga ya la representación exclusiva del constitucionalismo y el europeísmo en la batalla por Barceló

Voz 5 04:39 fue anoche en Hora veinticinco Si yo fracaso que es lo que representa Lou fracaso personal pero de una cierta idea no sólo del constitucionalismo pero de Europa frente a diferentes populismos

y así sonaba la marcha de protesta en Madrid de los conductores con licencia

Voz 6 05:03 y así sonaba la marcha de protesta en Madrid de los conductores con licencia

está en Barajas Rafa Muñiz buenos días

Voz 1621 05:16 buenos días sesenta y cuatro vuelos cancelados en España en una huelga que afecta a seis países europeos aquí en Barajas hay pasajeros de Ryanair que ni siquiera sabían enterado

Voz 7 05:24 Macao entrará ahora mismo pero vamos como me tenga que tirar aquí en el aeropuerto de de las seis que llevo no sé a mí me da algo

Voz 1621 05:31 la aerolínea tendrá que compensar a los pasajeros a los que no avisó con al menos quince días de antelación

en deportes el Atlético de Madrid puede salir mañana el líder del Bernabéu

Voz 1161 06:14 Sampe algo impensable hace apenas dos jornadas en la que los de Simeone estaban a cinco puntos la derrota del Madrid en Sevilla unida a la victoria rojiblanca en la Supercopa ya que los atléticos lleven cinco años sin perder en Liga en el Bernabéu nos presenta mañana un derbi muy igualado

Voz 8 06:25 el aula anoche en El Larguero madre sigue siendo uno de los mejores equipos

Voz 1275 06:29 no es verdad que Cristiano es un jugador único

Voz 8 06:31 yo siempre decisivo cristiano sino está mejor

fin de semana Jordi Carbó buenos días

son las ocho y diez las siete y diez en Canarias Pedro Sánchez viaja hoy a California allí termina su periplo por Estados Unidos y Canadá desde América está siguiendo el presidente una de las semanas más turbulentas para su Gobierno el Ejecutivo se conjura para resistir la embestida que asegura estar sufriendo por los sectores más o menos identificables y que se concreta por ejemplo en la filtración de las grabaciones de Villarejo Mariela Rubio buenos días

Voz 0027 11:09 muy buenos días Pepa Miguel Ángel ya se puede confía

Voz 1727 11:11 Marc que la justicia ha encontrado ya indicios de la relación que existe entre Villa dejó la web que está difundiendo esos audios

Voz 1552 11:18 indicios que apuntan a que Villarejo forma parte de ese portal Moncloa punto com a través de su mujer y que puede haber utilizado este vínculo para filtrar los últimos audios conocidos que afectan a la ministra de Justicia destacan estas fuentes la coincidencia de la creación del portal la filtración de los audios que no se encuentran en el sumario y la salida de la cárcel del socio de Villarejo Rafael Redondo las fuentes jurídicas consultadas confirman que están investigando el caso y que estudian fórmulas de actuación ante la difusión de esas conversaciones que pueden concretarse en los próximos días

Voz 1727 11:48 y en las últimas olas Mariela esta redacción ha sacado a la luz datos muy concretos que confirman que Moncloa punto com es un instrumento al servicio de Villarejo

Voz 19 11:57 nueva cuanto com es una web que edita la sociedad mercados y estilos de vida SL que tiene como administrador a Alejandro Suárez Sánchez Ocaña el vínculo con

Voz 1275 12:05 el ex comisario Villarejo proviene de un empresario con el que

Voz 19 12:08 ambos han participado en distintos negocios Antonio podías Berrocal Sánchez Ocaña de Moncloa punto com fundó junto a Antonio es una empresa llamada hostelera Baroja dieciocho que según el Registro Mercantil se constituyó hace dos décadas ha seguido activa todos estos años al mismo tiempo en dos mil once Villarejo y Antonio días firmaban un contrato de compraventa de acciones por la que Villarejo adquiría la empresa de gestión de parkings de este empresario de hecho Pepa de esta sociedad que en dos mil once administraba días y que se llama autocar Bernard SL está hoy dirigida por el hijo del ex comisario y antes lo estuvo por la propia esposa de Villarejo

Voz 1727 12:43 Mariela Rubio Miguel Ángel Campos gracias a los dos hasta luego

Voz 1552 12:46 la sí

qué tal Pepa buenos días siguiendo me imagino minuto a minuto día a día este episodio

Voz 1389 12:54 siguiendo siguiendo además el Mallorca publicado esas conversaciones fíjate hoy abre la portada con nuevas revelaciones que las que las cuento no son no son broma un mando policial dice que las ucranianas están buenas más adelante Baltasar Garzón dice que le gusta trabajar con frío que él no pueden la calefacción en otro momento el juez cuenta que en México se comió nasal a Parras y tuvo gastroenteritis ya en los postres ese comenta que para tener sexo al parecer al parecer es importante el físico estas son las revelaciones que se producen hoy hemos pasado de medios que buscaban en las papeleras de los despachos a medios que está leyendo el futuro tratando de leerlo en los manteles fíjate desde la última cena creo que no conocíamos tantos detalles de una cita a la mesa también en la Última Cena había un traidor que lo terminó estropeando todo hice la última cena es famosa la dimisión que se produjo entonces aquí d

Voz 1727 13:45 por eso los está produciendo nada de eso

Voz 1389 13:48 un último apunte todo esto está ocurriendo en el restaurante Rianxo Rianxo como sabes es una ciudad un pueblo gallego de allí eran Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que dijo una frase que se puede aplicar también al periodismo estudiar Medicina por respeto a mi padre pero no la ejerce por respeto a la humano

descansa el fin de semana un beso muy probablemente la portavoz del Gobierno Isabel Celaá tendrá que contestar hoy si el presidente considera suficientes las explicaciones que ha dado su ministro de Ciencia y Universidad Pedro Duque sobre la sociedad a través de la que gestiona sus casas

Voz 1290 14:22 que sí que hacemos el auto alquiler lo que pasa es que claro si somos nosotros mismos tiene una formalidad diferente que tener un contra otro registrar nada por el estilo

Voz 1727 14:32 hay alguna zona gris en esas explicaciones en las cuentas de la sociedad no aparece por ningún lado el importe del alquiler que el propio ministro asegura haber pagado a su sociedad por el uso de las casas que es algo crucial para saber si todo se hizo dentro de

Voz 0011 14:46 la ley Adela Molina el auto alquiler de una vivienda a través de una sociedad es legal si se hace a precio de mercado y Se declara la sociedad de Pedro Duque sin embargo no ha tenido ingresos en los últimos tres ejercicios desde dos mil catorce a dos mil diecisiete varios expertos consultados por la SER explican que es posible que al pararse asimismo Pedro Duque declarar esos ingresos directamente a través del impuesto de patrimonio pero esa explicación no cuadra con otra cosa que ha dicho el ministro

Voz 1290 15:09 cada mes sólo dos meses porque pasamos un dinero particular la sociedad puesto en concepto de que estamos utilizando la casa en la sociedad pues bueno

Voz 0011 15:18 si eso fuera así si hubiera ingresos periódicos lo habitual dicen los expertos es que esos ingresos aparezcan en las cuentas y no hay nada como decimos desde dos mil catorce

Voz 1727 15:31 termina una semana fatídica para la lucha contra la violencia machista todas las mujeres asesinadas o a las que el maltratador ha querido dañar matando a sus hijas todas habían denunciado antes a sus agresores y en dos casos habían pedido órdenes de alejamiento que le

Voz 7 15:48 justicia Éste negó

Voz 1727 15:52 el Defensor del Pueblo está investigando ya el caso de Castellón donde la jueza di dijo no ver indicios de riesgo a pesar de que el agresor había amenazado explícitamente a la madre con matar a las niñas para hacerle daño a ella el macabro te voy a dar donde más duele voy a matar a lo que más quieres abrió el aludido buenos días buenos días Pepa Francisco Fernández Marugán va a investigar la cadena de fallos que acabaron en el asesinato de las dos niñas Nerea y Martina ha pedido toda la información del caso a la secretaria de Estado de Seguridad ya la Fiscalía General del Estado se erró en la valoración policial se archivaron las dos denuncias y la jueza denegó la orden de protección que Pitt dio Itziar para ella hay para sus hijas no dio crédito a esas terribles amenazas de muerte anoche en Hora veinticinco el defensor dijo que un maltratador no es un buen padre y que no puede tener régimen de visitas El defensor también ha abierto una investigación de oficio por el asesinato de la joven senegalesa Marinette en Bilbao también se desestimó la protección que solicito gracias Mario era Juan Luis Ibarra ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco muy buenos días según muy buenos uno es obvio que la justicia le ha fallado a las mujeres esta semana usted ha pedido perdón explícitamente pero no les sorprende el silencio del Consejo General del Poder Judicial

Voz 1216 17:11 bueno yo no sé lo que he transmitido a la familia misma Head que es la la mujer que fue asesinada tiene esta semana he transmitido el dolor como ciudadano y frustración y mi compromiso de mi frustración porque porque ha fracasado la tutela que lo de que más que solicito y creo que es que no es tanto por sólo tienen en su caso un fallo de los jueces comenzó como un fallo de la justicia con mayúsculas que creo que debemos una explicación a la sociedad

Voz 1727 17:45 por eso le preguntaba es demore Ibarra sino les sorprendía el silencio del Consejo General del Poder Judicial de las asociaciones de jueces tan activas en otros asuntos en un fallo tan clamoroso como el que se ha producido esta semana como el que hemos conocido esta semana no escuchamos a nadie más que usted en realidad

Voz 1216 18:04 yo soy el representante ordinario del poder judicial en el País Vasco ideas desde luego tuvo como tú fíjate merecemos responsable de mis acciones y trato de que la sociedad entienda que estamos ante un problema que no solamente es un problema de delincuencial sino que además es un problema de coordinación en las respuestas de coordinación de los poderes públicos pide de colaboración de la sociedad para para erradicarlo

Voz 1727 18:40 qué falla para que un juzgado especializado en violencia de género no le del auxilio que pide una mujer víctima de maltrato

Voz 1216 18:50 hay que tomar la decisión en un en un tiempo muy muy corto y tiene que tomar la decisión en este caso sin los datos los datos claves que es un informe policial Riesgo la evaluación puro gente forense sobre la situación de derecho pero la jueza en este caso sin tener esos datos tenía que tomar la decisión porque una persona detenida y por lo tanto tenía que tomar la decisión en el plazo pero inferior a la preservación del detenido ante el propio juego pero es verdad que esas decisiones no causa nunca ha estado en fin se pueden volver a reproducir cuando se tengan nuevos modos fatos no que en este caso el juicio se celebró en quince días es decir la respuesta judicial fue muy rápida en cuanto a la convocatoria del juicio y en el juicio volvió por por falta de pruebas suficientes y absolvió a la a la persona imputada que era la persona denunciada no ahí en ese momento hubieran levantado cualquier medida que se hubiera adoptado ante esta solución lo que no quita para que tanto las las autoridades como los las entidades sanitarias como las los particulares que podían y que que tuvieran conocimiento de que la situación no solamente no no no había decaído sino que sino que se incrementaba le podía

Voz 19 20:30 creo creo hay unos bebés

Voz 1216 20:33 hemos hemos actuado es decir la denegación de una medida de protección en este caso Duda la media de de orden de alejamiento no impide volverla a repetir a distancia de oficio por parte de la autoridad judicial o bien a distancia tanto del Ministerio Fiscal como de la de la policía como de cualquier persona que tenga conocimiento de esta situación

Voz 1727 20:59 Juan Luis Ibarra le agradezco que haya dado la cara que haya estado aquí en Hoy por hoy muy buenos días buenos días son las ocho y XXI las siete y veintiuno en Canarias

Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 21:18 qué tal buenos días el centro de Madrid despide a sus vecinos de toda la vida para dar paso a los turistas así suena esta mañana Lavapiés la calle como esa son los gritos la protesta de los vecinos con la que quieren parar hoy el desahucio de una mujer viuda con dos hijas mayores de edad a la que echan de su casa porque allí en su edificio van a poner en marcha pisos turísticos Naciones Unidas pedía anoche frenar este nuevo desalojo y la policía mantiene acordonada la calle desde primera hora Elena Jiménez buenos días

Voz 15 21:52 buenos días gritos para despertar al barrio y alerta

Voz 3 21:54 del posible desahucio de Pepi de sesenta y cinco años con una pensión de alrededor de trescientos euros acaba de llegar el concejal del Distrito Centro y de Hacienda Jorge García Castaño que nos dice que va a esperar hasta que llegue la comisión judicial prevista para las nueve y media de la mañana para decirles que ayer Naciones Unidas dijo que no se podía desahuciar a esta mujer si la Administración no le da una casa ante la presencia del concejal algunos vecinos le han gritado que el Ayuntamiento es este edificio ya he aquí otras seis ya que hay aquí otras seis familias que tienen en el horizonte futuros Desahucios por parte del fondo de inversión por individuos que compró el edificio de argumentos a número once de sin embargo a mí

Voz 1727 22:30 en rueda de prensa que está dando ahora mismo en directo

Voz 3 22:33 la abogada de Pepi está diciendo que la jueza del Juzgado de Primera Instancia número XXXIII ya tiene esa resolución de la ONU sobre su mesa pero que parece ser que la jueza no estaría dispuesta a parar el desahucio de Pepi que está previsto para las nueve y media de la mañana con lo cual la abogada está diciendo que estamos ahora mismo en una situación de extrema gravedad

Voz 1275 22:53 para saber si la estaremos pendientes gracias Elena de Lorca

Voz 15 22:56 finalmente a las nueve y media de la mañana hoy además

Voz 1275 22:58 estamos contando que un juzgado de Madrid ha dictado un fallo sobre la venta de viviendas del IVIMA a un fondo buitre que contradice la doctrina del Supremo estuvo jugado considera que no se puede anular esa venta que sí

Voz 19 23:09 en dos mil trece porque no ha quedado acreditado

Voz 1275 23:11 que haya afectado de forma negativa a los que fueron desalojados de esos pisos de protección y todo eso con la vista puesta en más viviendas en el nuevo proyecto para relanzar la Operación Campamento el concejal de Desarrollo Urbano los decía aquí ayer en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 1727 23:25 el próximo diez de octubre será la primera reunión

Voz 21 23:27 entre Carmena y la ministra de Defensa para comenzar a desbloquear esta operación

Voz 1275 23:34 el viernes con novedades sobre la polémica m cuarenta y cinco dólares consagra Selva

Voz 22 23:39 Podemos cree que el reequilibrio económico que permitió a las constructoras embolsarse mil millones más de lo previsto fue ilegal van a enviar hoy un escrito al Consejo de Gobierno de la Comunidad le piden que declaren nulos los contratos devuelvan todo lo que sepa

Voz 1275 23:50 el Gobierno aprueba hoy el decreto que da a las comunidades autónomas competencias para regular el sector de la súbete celos conductores de estos vehículos se manifestaron ayer a hacer también hoy pero al final han pospuesto las movilizaciones

Voz 15 24:00 el Ayuntamiento de Tres Cantos se niega a facilitar el traslado de

Voz 22 24:02 menores no acompañados al Palacio Valdés Madrid ha cedido a la Comunidad este edificio para aliviar la aliviar la saturación que se en el Centro Hortaleza pero el Consistorio andino insiste en que no tienen la licencia necesaria

Voz 6 24:18 en Hoy por hoy

Voz 1161 24:21 mañana el Atlético Saúl pasó anoche por el larguero Sampe buenos días derbi muy igualado los atléticos llevan sin perder en Liga en el Bernabéu cinco temporadas les han ganado a los blancos la pasada Supercopa de Europa en los últimos días se han colocado a dos puntos Saúl no cambia el Atlético por el Barça pero tampoco por el Madrid

Voz 7 24:36 sería muy difícil casi imposible mire coño

Voz 19 24:40 en lo deportivo se recupera Jiménez en el Atlético Carvajal

Voz 1161 24:43 al parece que también llegará a Lopetegui está pendiente de la evolución de Marcelo aunque la jornada siete de la estrena esta noche el Rayo Vallecano que recibe en Vallecas al Espanyol desde las nueve buscándolos de Michel su primera victoria de la temporada en casa

Voz 23 24:53 pero lo que necesitamos es darle una alegría a nuestra gente es la única opción de conseguir

Voz 1275 24:56 aquí un objetivo bonito hoy

Voz 19 24:59 en esta categoría miramos en casa hacer un gran partido

Voz 1161 25:02 se lo pierde Elustondo arbitrará en Vallecas el colegiado castellano manchego Alberola Rojas ayer se cerraba la sexta con el empate del Getafe uno con el Alavés en Vitoria

Mercedes Madrid

son ya las ocho y veintinueve

Voz 6 29:06 eh

Voz 1275 29:09 este viernes arranca en la Puerta del Sol la sexta edición de actúa que organiza esta casa a Radio Madrid que hoy por hoy Madrid con Marta González Novo estará allí desde las doce y veinte haciendo esta mañana el programa entre los grupos que van a pasar por ese escenario actúa el festival busca talentos están los que escuchamos club del río actúan esta tarde a las cinco me de allí les esperamos dieciocho grados ahora mismo a medias

Voz 7 30:03 cadena SER

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 30 30:21 el gol

yo no ha enviado la siga gay un apercibimiento que en la práctica es el último paso antes de intervenir la Sociedad de Autores el Ministerio de Cultura le exige que en tres meses se ajuste a la ley en cuestiones clave como las normas de reparto de los derechos de autor y a esta hora descontamos nuevos datos sobre el bono que prepara el Gobierno para garantizar que las familias vulnerables tengan calefacción en invierno según publica el diario económico Cinco Días el bono calefacción será una ayuda directa común cheque que se va a conceder a las familias vulnerables de las zonas más frías de España hay daba ABAO buenos días

Voz 1586 30:57 buenos días la temperatura de la región en la que viva a cada solicitante será uno de los parámetros que valorará el Gobierno para conceder esta ayuda los únicos que podrán pedirla son aquellos que también reciban el bono social eléctrico o que lo vayan a pedir ahora podrán utilizarla para pagar la calefacción el agua caliente o la cocina la cuantía que está por determinarse dirigirá las familias que se calientan utilizando gas butano fuel las medidas aprobadas se aprobará en el Consejo de Ministros de hoy o de la semana que viene según el periódico entrará en vigor en octubre

es viernes no se pierdan la columna de Almudena Grandes la cronología

Voz 0099 31:55 es un elemento esencial para la verosimilitud de un relato si Grande-Marlaska habló de su opción sexual en una entrevista publicada en dos mil seis es inverosímil que delgados en la revelara Villarejo en dos mil nueve ya hay más en dos mil nueve Villarejo no era ni más ni menos que un comisario de policía hay que una fiscal coincida con un policía es inevitable las dudas sobre el comisario votaran en octubre de dos mil catorce tras la detención del pequeño Nicolás y sólo en dos mil quince aparte de comer con Casado empezó a perfilarse como el despreciable corrupto que es puede acusarse a la fiscal Delgado de no haber advertido en dos mil nueve la auténtica condición del condecorado comisario que se sentó a su lado en una comida tratan poco es verosímil vincularla a las cloacas de Interior seis años antes de que es resistencia empezara a sospecharse el cruce de la cronología con la figura de Villarejo produce efectos fascinantes en julio sus grabaciones sobre el Rey emérito se calificaron como el agónico ataque al Estado de un chantajista en septiembre se considera una fuente lo bastante fiable como para que la ex ministra Montserrat que se rompía las manos aplaudiendo a Rajoy cuando le pedía Luiz que fuera fuerte exija a gritos la caída del Gobierno la curiosidad sobre una conversación privada grabada sin permiso por un delincuente no cesa pero ninguna señoría

Voz 19 33:11 preguntado que es Moncloa punto com ni quién lo paga otras tampoco han reparado en que el pensamiento crítico es ante todo pensamiento es decir analizar los elementos un relato en lugar de tragarse lo de sin masticar

terminamos semana hay que semana con Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días

Voz 1046 33:32 hola muy buenos días Isabel Benjumea cofundador

Voz 1727 33:35 ahora hay directora de la red Floridablanca buenos días Isabel

Voz 15 33:37 tal buenos días y Pablo Simón

Voz 1727 33:40 editor de político un hola Pablo hola buenos días la sospecha de que Moncloa punto com era el ventilador que utiliza el ex comisario Villarejo para salpicar a todos los que pueden hacer algo por ponerlo en libertad era inevitable de la sospecha los hechos hay un recorrido que el trabajo periodístico de la SER ha empezado a hacer y que la justicia confirma que investiga de momento en las últimas horas la SER viene contando que los propietarios de la web son socios de empresarios vinculados a los negocios de Villarejo una web activada el diecisiete de septiembre y que hoy sigue Jesús publicando los audios de aquella conversación

Voz 1046 34:19 sí aunque como explicó muy bien Manuel Jabois pues tampoco son para echarse a temblar no los los códigos de esta mañana que también creo que eso es es indicativo es algo que deberíamos pensar ahora que empezamos a escuchar hablar otra vez de supuestas necesidades de limitar la libertad de expresión de legislar contra las Fake News etcétera yo creo que lo más importante es que consigamos digo como colectividad como sociedad no escuchar cualquier tipo de información no opinión pero eso no quiere decir que haya que tragarse todo lo que escuchamos de inmediato no a esta velocidad en la que estamos instalados no hay que como tú has dicho pues no reposar las cosas analizarlas contrarrestarlas ahí entrar un poco más a fondo antes de formarse uno su propia opinión en este caso más allá de las vinculaciones que y los indicios de relación directa o indirecta entre el comisario Villarejo y los propietarios al propietario de esta web me da la impresión y por la información que que me va llegando que aquí hay ahora mismo más posibilidades y más cruces de intereses más complejos es decir cuando ya

Voz 1727 35:26 es un material tan inmenso que los propia

Voz 1046 35:29 investigadores hace dos días nos decían que no tenían siquiera constancia de si esta grabación de ese famoso almuerzo estaba entre el material incautado en manos de de la de los jueces investigadores porque es tal la cantidad de grabaciones que están analizando que no saben todavía esto no pero lo que quiero decir es que también pueden salir cosas además de una manera parcial otro firmada con otros intereses es decir aquí hay una batalla por supuesto que que está en las alcantarillas las cloacas del Estado pero hay intereses de guerras judiciales está Baltasar Garzón entre los afectados por esta historia sabemos que hay mucha gente que ha sido enemiga de Baltasar Garzón por muchas razones también una batalla política detrás en el mundo de la justicia y fuera de la justicia por lo tanto creo que hay que pero efectivamente viendo pistas viendo pruebas ir contrarrestando las he lo más importante que lleguemos a un punto en el que consigamos los suficientes controles filtros y exigencias para que no puedan funcionar cloacas en el Estado

Voz 1727 36:34 Isabel tu impresión cuando está a punto de terminar una semana de altísimo voltaje político bueno siguiendo un poco lo que estaba diciendo Jesús a mi me gustaría poner el foco lo hablamos la semana pasada

Voz 15 36:44 sí pero es importantísimo decir que en España no puede ser que conversaciones privadas tanto comidas eh que se graban como mensajes de texto como y mes como llamadas telefónicas se filtren con la facilidad con la que se está filtrando en España es una barbaridad que no esté nos protegiendo las comunicaciones de los ciudadanos en España ese filtren se las comunicaciones de personas que representen la ideología que sea una vez dicho esto lo que también me sorprende es cómo en función de quién sea la persona la cual se filtran sus comunicaciones las reacciones son unas u otras y creo que la gala de medir tiene que ser exactamente la misma para todos no se pueden filtrar conversaciones privadas ya sean de quién sea eso en primer lugar y creo que es una barbaridad que que no sé de verdad ese denuncie esto porque atenta contra la privacidad de todos los españoles y por otro lado yo lo que creo es que una vez que que ha salido las conversaciones en función de las valoraciones más que las conversaciones en sí mismas hay me gustaría poner el foco en la falta de coherencia de este Gobierno porque lo que ponemos es que un Gobierno que se define como feminista progresista que venía a regenerar y que venía a de alguna manera a luchar contra lo que todo lo que venían diciendo que hacía mal desde desde gobiernos anteriores pues ha resultado no serlo tanto no esa falta de coherencia para mí es lo que pone de manifiesto esas grabaciones cuando alguien un Gobierno que dice ser feminista prefiero un tribunal sólo de hombres cuando un gobierno que dice que es el adalid de la defensa de los del colegio vivo de personas de de homosexuales en España pues que dice con la naturalidad que que que pues que el juez Marlaska es maricón ese tipo de cosas lo que pone de manifiesto esa falta absoluta de coherencia de y para mí de este Gobierno o por ejemplo como está ocurriendo con lo comentaremos luego alrededor de todo el caso del ministro Duque Pablo

Voz 0027 38:29 o es que tú comentabas Pepa que estamos terminando la extremada de alto voltaje político yo con lo digo con total honestidad durante estas últimas tres semanas no soy capaz de seguir la conversación España es decir he perdido totalmente el hilo de lo que estamos hablando porque estamos a un nivel de espuma ahí de marejada sin hablar de ninguno de los temas de fondo que ya empieza a resultar creo yo preocupante porque hay buenas razones para criticar a este Gobierno por otras cuestiones de fondo que creo yo que tienen más entidad no pero pero dicho esto dos dos reflexiones otras cuestiones es evidente que el comisario Villarejo aquí está ejerciendo un caso claro de chantaje y por lo tanto que las conexiones entre la web y sus propios trece serán bastante evidente es que esto además está generando una suerte de sensación de inseguridad porque al final de lo que estamos hablando aquí es de un estable

Voz 19 39:13 disponen político mediático y empresarial

Voz 0027 39:16 han ido conexión con esta persona durante muchos años y esto genera también una cierta una cierta percepción de que bueno de que las personas que deberían estar criticando lo más fervientemente no lo hacen porque no saben si han sido grabadas o puede salir algo más porque claro tiene tenía Weitz enteros de conversaciones que pueden ser comprometedoras y luego la cuestión también que el creo que es una reflexión que deberían hacer los medios de comunicación y los que tenemos la suerte de tener una atalaya tenemos que hacerla también es esta recepción totalmente acrítica

Voz 1389 39:44 tanto que los tiempos como de las filtraciones

Voz 0027 39:46 es decir cuando estamos hablando de este tipo de elementos que se están dando a conocer obviamente quid pro de a quién beneficia esto evidentemente esa lo que le beneficia a él mismo y todos los medios en esta carrera por no quedarse atrás a la hora era el titular de buscar el

Voz 19 40:00 el elemento más jugoso más morboso

Voz 0027 40:02 están cotejando si a lo mejor las filtraciones han sido manipuladas en qué contexto han tenido lugar esto es decir hacer periodismo digámoslo yo creo que eso es una una cuestión que también tendría que dar dar pie reflexiona ha apuntado

Voz 1046 40:13 por ejemplo Almudena Grandes en su columna alguna cosa muy interesante no claro tú escuchas a esas grabaciones ha sido en en en el asunto de que no olvidemos que es una conversación privada hace nueve años cuando la protagonista en este caso Dolores Delgado no podía ni soñar que iba a ser ministra está en un ámbito privado hay cosas que se escuchan que al margen de que no sabemos si está toda la conversación seguida hay cambios de volúmenes puede haber cortes etcétera pero es verdad detalle por ejemplo que ya apuntaba es decir no tiene sentido que alguien digamos le informe al comisario supuestamente mejor informado de España desde hace años porque utilizaba técnicas de chantaje durante todo ese tiempo que vamos conociendo una a una y yo espero que el estar Penny haya responsabilidades por ellas no bueno no es posible que el comisario más informado pregunte quién es maricón cuando se habla de alguien en esa conversación cuando tres años antes en una entrevista por cierto con Rosa Montero en El País Semanal el salió del armario el el juez Marlaska contó precisamente soy además tuvo muchísimo impacto no

Voz 15 41:24 sí pero eso no encaja aquí te lo digo porque

Voz 1046 41:26 eso que has dicho eh de Isabel de que debemos desterrar en ese sentido toda conversación privada creo que además en caso yo yo creo que hay doctrina constitucional suficiente para ver que también depende muchísimo del interés público de esa conversación aquí ha habido casos en este país que sino hubiera sido por algunas investigaciones o filtraciones en su caso y bueno pues en el caso de audios pues de esta misma cadena de la Cadena Ser en casos de corrupción muy graves pues yo tengo mis dudas de que algunos casos llegaran al punto de penalización y de responsabiliza acción que han llegado sino hubiera sido por esa labor periodística por esas filtraciones que eso sí es responsabilidad de los medios y de los periodistas administrar las sin y violar la intimidad de Nadj poniendo por delante lo que es el interés al que nos debemos que es el de los ciudadanos

Voz 15 42:14 pero en ese sentido es Jesús Si yo creo que la mejor manera de garantizar los derechos humanos que las escuchas hagan con autorización judicial es decir porque la vara de medir mis sensaciones

Voz 1046 42:24 por eso las escuchas no las hace un periodista ha hecho el comisario o el uso eso

Voz 15 42:29 el uso de esas de esas escuchas yo creo que es un importante de verdad es muy difícil cuando un guión yo no soy periodista pero me figuro que si eres periodista es muy difícil cuando te llegan tus manos una grabación de estas características pues aplicar esa

Voz 1046 42:40 te puedo asegurar que los que nos hemos tenido que enfrentar a eso y tomar decisiones esto no claro claro pero que llamamos viendo muchas veces no es tan complicado saber que esto es lo que afecta a la intimidad y es puro morbo

Voz 15 42:55 vamos llevamos unos años si esto yo lo digo con humildad de modo usuario que consulta a los medios de comunicación llevamos años con que con bastante facilidad conversaciones privadas visto mensajes de texto emails llamadas telefónicas o conversaciones de sobremesa Se filtran troceada es de una manera a mi manera ver muchas veces interesada como estamos bien y creo que eso es una barbaridad y vuelve a poner el foco sobre eso simplemente añadir una una reflexión más efectivamente el contexto en que es las fechas unas que son la conversación será en el momento en aunque sea sin presupuesto que una Delgado no tiene ni idea de qué va a ser ministra pero era fiscal le parece muy normal que ese monto una agencia de modelos para extorsionar Se ríe de esa circunstancia a mí eso me parece que es muy grave yo creo que protegiendo como hay que proteger su derecho a la intimidad de la conversación tampoco podemos ahora decir que es que no no no estaba señora la fiscal en aquel momento es el representante de una institución más importantes líderes como esta

Voz 1046 43:48 a esa crítica el pero yo no creo que no conoce a nadie en mi entorno que no se arrepienta de una risa de haber reído un mal chiste de una gracieta que media hora después dices qué horror de persona está no eso creo que nos ha ocurrido a todos y con todo el con todo el entendimiento a esa critica digo lo importante sería si como fiscal hubiera interferido hubiera hecho un favor hubiera participado en ninguna de las historias que manejaba este gaste porque ahí lo que cuenta fundamentalmente es que está cometiendo delitos

Voz 15 44:18 el resultado quema de haber negado haber conocido tanto como tú lo llamas a este a este gángster porque el que el punto yo creo que en el le ha pasado ya el Gobierno en varias ocasiones que las primeras declaraciones de los ministros que se han visto en situaciones complicadas la primera reacción lo ha habido que rectificar vuelve a rectificar idea aclarando eso al notario mayor del reino que es la ministra de Justicia pues hombre genera un poquito de inseguridad

Voz 1727 44:39 este caso es de libro no porque era muy fácil defender es una conversación privada hace nueve años

Voz 15 44:44 E irá la comunicación lo hemos hecho

este caso es de libro no porque era muy fácil defender es una conversación privada hace nueve años

Voz 11 44:59 qué fue primero el hueco llenando porque nadie sonreír las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine algún dejamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta

