Hoy por Hoy (28/09/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 las

Voz 2 00:22 pero bueno la Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una mujer en un vertedero en el municipio de Gádor Almería el cuerpo lo han hecho

Voz 3 00:32 tras los trabajadores SER Almería Javier Romero buenos días

Voz 4 00:35 sí qué tal verbo buenos días así es un trabajador de esta planta de este municipio con residuos de cuarenta y ocho municipios de la provincia fue el que descubrió este cuerpo durante los trabajos de descarga de residuos la mañana de ayer y encendió todas las alarmas hasta la zona se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Gador e inmediatamente expertos de Criminalística de la Comandancia de Almería no descendido la data aproximada de la muerte de testigos consultados por la SER afirman que lo eran restos esqueléticos sí que eran perfectamente reconocibles los rasgos femeninos al juzgado tres Almería ha decretado secreto de sumario

Voz 3 01:01 veremos ante el que estamos en este caso que nos acaban de contar desde Almería y en media hora se reúne el Consejo de Ministros sin el presidente Sánchez que viaja hoy a California tras estrenarse Aimar en la Asamblea General de la ONU y precisamente

Voz 0027 01:14 la ONU el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha exigido que se paralice un desahucio previsto para dentro de unos minutos en Madrid frente a esa casa Elena Jiménez buenos días

Voz 5 01:24 buenos días la policía se ha retirado del entorno del portal de Pepi así que ahora todos los vecinos están concentrados fuera del número once de la calle hermosa de Lavapiés la juez acuerden el desahucio ya tienen esa resolución de Naciones Unidas en su mesa pero hay que esperar para ver si la acepta o no BP ha podido desde el balcón que la gente no se vaya hasta que venga la comisión judicial y así lo están haciendo sus vecinos

Voz 0027 01:47 ha impuesto la sanción mínima al militar español que disparó un misil por error en Estonia el expediente interno reconoce que el piloto cometió una negligencia pero les rebajan el castigo al apreciar atenuantes Ana corbata un buenos días

Voz 0127 01:58 buenos días la investigación asegura que fue un error humano y le resta importancia porque considera que el comandante se despistó y olvido aplicar las medidas de seguridad necesarias por eso el castigo es como máximo de una semana de multa o catorce días de arresto

Voz 0027 02:11 Marruecos intenta evitar las protestas y acelera el funeral de la chica que murió en una patera camino de España por los tiros de la Marina marroquí

Voz 6 02:20 nada no hay que vamos a ha dicho

Voz 0027 02:23 idea al Rey que interceda para que los militares que dispararon a la patera y mataron a su hija paguen por ello aquí en España acerca de Toledo la Guardia Civil ha encontrado doscientos cincuenta mil euros literalmente esparcidos por la A cuatro los billetes estaban tirados en el arcén ser Toledo Juan Vicente Muñoz

Voz 1238 02:40 un ciudadano que pasaba por la zona en el término municipal de Tembleque avisaba a la Guardia Civil al parecer el propietario del dinero lo había abandonado al ver un control de carretera estos agentes llevaron los billetes a un banco para contarlos el resultado doscientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa euros de curso legal un billete de cien euros defectuoso y otro de cincuenta falso todo ha quedado depositado en las dependencias de la Guardia Civil

Voz 1727 03:13 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 7 03:16 en el capítulo los buenos días a todos los sabes

Voz 0888 03:18 qué les fastidia bastante hablar de cosas personales en público pero en este caso pues vamos a hacer una excepción pues la historia es que nos compramos la casa en la fuimos sabes que estás me parece que por el notario alguien nos recomendó constituir una sociedad nos pareció punta de moral

Voz 8 03:33 ah oye tenía ciertas ventajas

Voz 0888 03:39 empieza a ser un poco complicado porque hace ya muchos años en la verdad quemadas de Ci no sé qué voy a decir no tengo nada más que decir necesariamente un buen día hizo esta mañana ha dado un susto corriente un perro con lo cual claros en ya que también es cierto que pensamos un poco sin pensar

Voz 8 03:53 lo que son

Voz 0888 03:59 pero te quiere que yo le tengo una prueba de que yo me alquiló en mí mismo del inmueble de la playa o algo

Voz 7 04:03 pero hay una declaración de Pedro Sánchez que es muy claras yo tengo mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar esta persona al día siguiente estaría fuera ejecutó

Voz 0888 04:21 pues sí ha hablado con el presidente esa ni explicación y el me ha dicho que bueno que me da todo su apoyo

Voz 8 04:35 fin de la situación Mato

Voz 9 05:00 con Pepa Bueno eh

Voz 0888 05:18 para seguidos el capítulo de hoy pero Tamim corresponden a este

Voz 10 05:28 solicitó la tutela de la justicia Aizoon la tuvo creo que no podemos ver en ello un fracaso de los jueces sino muy singularmente mención fracasó la justicia con mayúsculas

Voz 1727 05:43 corresponde este viernes el sonido del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco diciéndole que le ha fallado la justicia de la sociedad

Voz 11 05:51 a una de las cinco personas que han perdido la vida asesinar

Voz 1727 05:56 las en esta semana negra realmente de violencia machista tres mujeres dos niñas asesinadas y lo peor es saber que habían pedido auxilio a la Justicia la madre de Castellón de forma muy explícita con amenazas de muerte muy concretas del parricida que finalmente acabó con la vida de las pequeñas hemos escuchado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha salido enseguida a decir hemos fallado vamos a escuchar ahora al presidente de la Audiencia Provincial de Castellón José Manuel Marco que ha defendido a la jueza que tomó la decisión de denegar el alejamiento que la madre había pedido dice que los jueces no son máquinas expendedoras de órdenes de alejamiento

Voz 12 06:40 ver que es así de crudo máquinas expendedoras de protección

Voz 10 06:44 lo de autoprotección o dejamos

Voz 12 06:47 qué qué profesionales decidan asumiendo responsabilidades y riesgos de equivocación creo que nadie tienes una bolita mágica

Voz 1727 06:57 nadie tiene una bolita mágica Pablo

Voz 1671 06:59 eh tiene hasta cierto punto razones decide hay que reconocer que esta es una situación es un elemento muy complicado no fijaos que cuando ocurren este tipo de cosas en las tertulias los recurrente suele ser hablar de tres cuestiones no suele ser hablar de la necesidad de más educación en la sociedad y en él está en el estamento judicial suele ser hablar de los medios creer vamos a los tribunales y suele ser hablar de cambios lejía nativos no pero yo creo que muchas veces soslaya que aquí tenemos un dilema de fondo que hacen muy complicado el gestionar esta situación es que aquí hay dos bienes que están en lucha de un lado sabemos que existe una discriminación estructural hacia las mujeres en la sociedad por lo tanto que hay un colectivo que es la mitad de la población la cual tiene una situación de vulnerabilidad evidente a casos de violencia discriminación etc etc pero del otro lado nuestro derecho en nuestro derecho es un derecho digamos la si positivo es decir nosotros regula las cosas las codificados damos una serie de garantías por las cuales no se actúa en consecuencia restringiendo derechos y no existe una carga de la prueba por parte de quien está acusando o quién se expone a ese riesgo no fijaos que esos dos principios están en lucha continuamente aquí es decir nuestro derecho la conformación última de nuestro derecho hacen

Voz 1727 08:11 muy complicado que nosotros podamos regular

Voz 1671 08:13 y ajustar bien esas situaciones de discriminación estructural en las cuales hay que cambiar la carga de la prueba es decir fijaos aquí lo que estamos diciendo es que la vulnerable siempre va a ser ella no va a ser el y por lo tanto hay que darle un plus de legitimidad a las denuncias que ella establece pero nuestro sistema judicial y nuestro derecho no está diseñado para eso yo creo que aquí es donde viene el roce no edificados que siempre llegamos al mismo punto de intersección un sistema judicial que quiere ser garantista y al mismo tiempo el hecho de que si no somos suficientemente bien militantes vigilantes con estos casos de discriminación estructural para continuar las muertes y aquí hay que buscar un compromiso

Voz 1727 08:47 hombre pero no pedimos magia la justicia verdad hicimos aplicación del Derecho y protección protección de quién denuncia Isabel si no iba iba a decir que la justicia no sólo tiene que querer ser garantistas no que debe serlo

Voz 13 08:59 las garantías que que tiene el sistema judicial español pueden como en este caso unos como a otros muchos casos con lo ocurrido pues a lo mejor llevar a una situación de injusticia pero las garantías son las que son irá a cualquier tiene que querer ser garantista y lo siento mucho cambiar el peso de la carga me parece que es un poquito peligroso e invertir invertir el el el el quién tiene hay que demostrar que las denuncias hay primero que dejarlas ir hay que ser ágiles hay que mejorar el sistema hay que evitar fallos sobre todo insisto Conde tragedias como las que hemos vivido esta semana son verdaderas tragedias son dramas y obviamente invita a la reflexión pero la Justicia tiene que tener sus procedimientos tiene que tener sus garantías Hinault pongamos

Voz 1727 09:38 creo que no hay que ahora a poner en tela

Voz 13 09:41 el juicio valga la redundancia el funcionamiento de toda la justicia

Voz 14 09:44 no no yo no lo entendido así lo lo que es lo que planteaba Pablo I sí que coincido en una en una parte importante sí que creo que hay que tener en cuenta las características concretas de la violencia machista no se trata de poner menos garantías en el procesamiento de

Voz 13 10:00 este tipo de delitos pero fíjate en encuentro Oscar

Voz 14 10:02 turística el otro día escribió un artículo a mi juicio es muy interesante Milagros Pérez Oliva en el país donde hacía hincapié en esto porque en estos últimos casos de esta semana que estamos viviendo se habría reaccionado igual desde la maquinaria judicial teniendo un asesoramiento muy directo de expertos au expertas en violencia machista en el comportamiento de un maltratador de su capacidad para simular lo que es sólo que no es ideal miedo o la impotencia o todos los obstáculos que se encuentra una mujer a la hora de actuar contra ese maltratador y de denunciarlo tengo mis dudas sobre todo por los hechos por las cifras por los crímenes que seguimos viendo hoy veintiocho de septiembre se cumple un año exacto de el pacto de Estado en el Congreso contra la violencia de género un año el balance de este año primero hubo unos meses en los que fue papel mojado el Gobierno anterior no invirtió un solo euro en este asunto y además trasladó todas las comunidades autónomas y ayuntamientos el nuevo Gobierno ha empezado a invertir inmediatamente en los compromisos que se habían adquirido un pacto contra la violencia de género quiénes están directamente en el asunto y las expertas y las asociaciones feministas que están luchando con datos sobre los pasos que conviene dar urgentemente sobre esto pues creo que es empiezan a hacer cosas que van en la línea de esto que estamos comentando de que hace falta una formación en género en la justicia yo yo creo que entiendo perfectamente al presidente del Tribunal Superior vasco cuando dice no es un fallo de una persona

Voz 7 11:34 sino que el sistema por decirlo así estos cambios en el Senado pero hay cosas muy concretas

Voz 1727 11:39 a Jesús y hay comunidades de los venimos repitiendo todas las semanas también en la verdad es que provoca cierta fatiga histórica que con cinco asesinadas esta semana a ella que recordar que hay comunidades autónomas que todavía no han puesto en marcha las unidades forenses que tenían que haber puesto en marcha en en función del pacto de violencia de género pero que además recomendaban ya en el caso de los menores en la Ley integral que tiene que tiene diez años

Voz 7 12:07 exacto claro

Voz 1727 12:09 que tiene una bolita mágica por supuesto nadie tiene una bolita mágica hay fallos estructurales hay fallos estructurales no se crea las mujeres no se crea las mujeres pero además hay cosas muy concretas muy muy concretas que depende de las administraciones central autonómica del CGPJ luego esa a ese mantra que también se repite de que el derecho a topamos con el derecho bueno el derecho forma parte de un pacto de la sociedad igual hay que estudiar si hace aguas por algún sitio no claro pero sí deja desprotegida más de la mitad de la población en situaciones determinadas activamente pero precisa

Voz 1671 12:47 también tres por eso el debate es tan complejo es decir que tenemos aquí que buscar un equilibrio en el que tenemos que avanzar más en la protección de esa discriminación estructural que existe y es verdad y esto también es un hecho que desde que comenzó la crisis llegó el nuevo Gobierno el año dos mil once muchas de estas estructuras no se han puesto en curso porque considero que esto es un hecho en un elemento superfluo es decir las todas las políticas de género yo porque fijados por incluso irme antes no vamos se remodela el gobierno de Zapatero lo primero que hace cuando comienza la crisis quizá quitar el Ministerio de Igualdad no aunque es que es algo como simbólico pero que a entender que para una parte de la sociedad las problemáticas de género las problemáticas de las mujeres son algo de lo cual podemos discutir en nuestro tiempo libre porque la cosa va bien cuando estamos hablando de un de un elemento fundamental que es que hemos atlántica debida sumadas definir y estamos hablando además de menores de por medio de los cuales se lleva alertando muchísimo tiempo porque yo recuerdo haber hablado de estas cuestiones con ONG's ya hace diez años a propósito de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ellos cuando hay condicionamientos de de violencia machista de por medio y esto es lo que requiere es tomarse en serio esto más allá del pacto hay que tomarse en serio hacer las inversiones y las reformas legislativas que insisto son complejas y ninguno creo que aquí tengamos el a las habilidades no pararía discernir bien por dónde tienen que ir pero si la sociedad insiste en que es inaceptable continúa con estas tasas de violencia machista

Voz 1727 14:09 Navas confirmadas a fecha a día de hoy en lo que llevamos de año cuarenta y ocho el año pasado casi mil desde que hay registros que estaríamos haciendo diciendo que estaríamos dispuestos a voltear en esta sociedad si esas cifras de asesinados fueran de un colectivo las mujeres no somos un colectivo como como está claro sumó muchas y muy diversas fuera

Voz 11 14:30 de un colectivo que murió

Voz 1727 14:32 era asesinado por serlo pertenecer a ese porque estaríamos dispuestos a revisar los fundamentos del Derecho contemporáneo no hemos propuesto es hacer lo que hiciera falta hacer

Voz 13 14:44 no Pepa de acuerdo con con dices las mujeres no somos un colectivo me gusta envió es un tema que cada vez que lo escucho yo mujer cuando Irán puede somos un colectivo les somos muy diversas distintas entre nosotros lo que nos une es una condición que somos mujeres pero no todas las mujer en España estamos con la misma vulnerabilidad en y todas necesitan la mismo tipo protección yo creo que hay que separar un poquito y dejar claro que en que las mujeres en España somos diversas somos distintas tenemos diferentes necesidades y lo que somos es ciudadanos libres iguales ante la ley que lamentamos es que se garanticen los derechos de la misma manera que al resto de los españoles es toda mi constantemente cuando oigo hablar de las mujeres como colectivo reconozco que me salto porque creo que no somos un colectivo que la mitad de la población española lo he visto una producción distinta que la otra mitad pero hay uniendo y no tuve el drama que es que constantemente ocurran desgracias como las que están ocurriendo en muchos casos está pudiendo ver que a lo mejor se podían haber evitado y en casos concretos como el de esta semana la verdaderamente clama al cielo yo me gustaría poner el foco en una cosa que está haciendo y coincido con Pablo en que no somos expertos juristas y que por supuesto esto es un debate muy complejo pero que los jueces toman decisiones con las herramientas que el derecho es marca que tal vez el debate que llevarlo a un a una fase previa pero no ahora pongamos en la diana a todos los jueces como responsables de estas situaciones y ahí es donde yo quiero romper una lanza por la Justicia española sabiendo que cometen equivocaciones que hay fallos y hay que mejorarla pero no podemos cargar cargar la responsabilidad en los jueces

Voz 7 16:10 pero a ver qué proyectos propósito a propósito de libres

Voz 1727 16:12 cuál es porque este es un debate que ya salió a propósito de la manada no efectivamente las mujeres no somos un colectivo somos muy diferentes aspiraciones realidades muy distintas pero nos pasan cosas por el hecho de ser mujeres el derecho pero el hecho de ser mujeres os pasan cosas las mismas cosas seamos como seamos cada una de nosotras el Derecho contemporáneo los códigos y las leyes de Enjuiciamiento Criminal los códigos penales están redactados sin tener en cuenta que efectivamente ciudadanas libres iguales hacen uso del espacio público de esa autonomía de su libertad como dicen las leyes que debemos hacerlo esto es relativamente reciente que se producen se están produciendo situaciones de colisión que probablemente nos obliga a replantearnos si el Derecho contemporáneo tiene en cuenta esa realidad

Voz 14 17:03 claro además es que el derecho en democracia proviene del legislativo es decir que si surgen problemas osea sumen problemas que están sin solucionar en las sociedades del tiempo que sea que esto es desde tiempos ancestrales como todos sabemos pues habrá que abordarlo desde el legislativo también y por eso creo que aquí no yo yo yo al menos no estoy contemplando esto como un ataque a uno de los poderes del Estado sino como una autocrítica a la sociedad de la que vivimos aunque es fuera reiterativo insistir en esto constantemente yo quiero insistir en el asunto la educación porque cuando se observan los datos las encuestas los estudios sobre la adolescencia por ejemplo las dosis de machismo que se instalan ahora mismo en edades entre los doce y los dieciocho años es para preocuparse y mucho por lo tanto significa que no estamos abordando el problema para conseguir que además de la cuestión de práctica judicial haya la mentalización y social para abordar estoy en ese sentido yo con todo el respeto a quien se considere colectivo o no como mujer o como hombre yo sí creo a las situaciones de vulnerabilidad por el simple hecho de ser mujer como si fuera por el hecho de ser niño que por cierto hay hay también un unos intereses y y una debilidad colectiva en los hijos de víctimas de violencia de género como lo hemos visto esta misma semana no sea abordado todavía por ejemplo incorporarlos como víctimas directas de la violencia machista a los niños a los hijos e hijas de de pareja sólo se cine digamos a lo que es la pareja bueno pues yo creo que es casi como una obligación humana y social el sentirse bueno pues implicado emplazado y afecta afectada no una situación de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer creo que es un tema de todos y todas no

Voz 13 18:51 yo yo yo insisto en esto claramente estamos en desacuerdo eh yo creo que las mujeres en España no nacemos víctimas y no hay que trasladar esa idea las niñas que nacemos víctimas hay que proteger a todos los ciudadanos que se encuentra situación de vulnerabilidad sean hombres o mujeres sinceramente

Voz 7 19:07 es una para hacer un hacer nace con más posibilidades de ser víctima de violencia que no nacidos encima tiene más

Voz 13 19:16 firmante de un manifiesto podéis leer y seguramente dará para un debate de lo más entretenido para una tertulia que se llama así no nacemos víctimas y yo sinceramente creo que hay que proteger los derechos de los ciudadanos españoles sean hombres mujeres sea vulnerable protegerla todavía más pero no como colectivo uno claro en la idea de que las mujeres somos víctimas porque éramos

Voz 14 19:36 saben que se puede entender esa tesis que defiendes se puede entender como que hay una especie de responsabilidad de algún tipo en la mujer que terminas

Voz 13 19:46 todo lo contrario a lo que hay que trasladar es la idea errónea de que la mujer por ser mujer va a estar más expuesta por lo tanto tiene que estar Nazaire

Voz 1727 19:53 te asesinadas el año pasado

Voz 13 19:55 el drama anguilas el el drama es el que hemos dicho que nadie en España está queriendo que este drama y esto es un drama horroroso que hay que frenar el tema de los menores no puedo estar más de acuerdo sea enteramente pero lo que digo es que yo reconozco que me

Voz 7 20:11 Mr pues no sabemos que no dejarse claro hablando seguimos hablando seguimos en Occidente en Canarias hola qué tal muy buenos días quieres estrenar

Voz 15 20:23 frena hermosura sigue cutis de otoño verso el luminoso hasta el catorce de octubre llega secretos de belleza a El Corte Ingles con más novedades que nunca la primera es que por la compra de dos más productos podrá obtener un descuento directo de hasta quince por ciento en todas las marcas de alta perfumería y cosmética marcas como Mc Nares Clarín com Giorgio Armani además disfrutaremos de un veinte por ciento de descuento directo en miles de presos los depara Farmacia de las mejores marcas esperma Reme Skaar goal colas Yemen recuerda hasta el catorce de octubre hasta un quince por ciento de descuento directo en todas las marcas de alta perfumería y cosmética y un veinte por ciento dire en miles de productos de farmacia ese año ya tienes descuentos en el Corte Inglés descubre los estrena todas las novedades Bahamas es todo pero luego felices

Voz 17 21:32 hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales Bale arroba hoy

Voz 18 21:37 hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 19 21:42 a mí es una propuesta que tratan de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos

Voz 20 21:53 modo Eldar no Vegas tengo ciento unánime y con los bueyes y coger patatas

Voz 21 22:03 yo nací en el cuarenta y nueve osea que se cierra total que en casa diálogo

Voz 1727 22:08 en esta casa éramos doce

Voz 7 22:10 por las viviendo gracias por lo que han compara

Voz 10 22:12 yo ya con nosotros seis V30 once veintidós memorizar

Voz 17 22:17 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni

Voz 7 22:20 carrito síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 8 22:28 los obras tocó de tu equipo de Pascua favorito los obras todo de tus deportistas favoritos tienes que sintonizar seguir deportivo

Voz 17 22:37 qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la Ser

Voz 7 22:41 para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde

Voz 8 22:47 una hora menos en Canarias

Voz 7 22:53 los oyentes de la SER son alegres cercanos optimista sensibles curiosos tolerantes a Fable radiantes inteligentes informados

Voz 22 23:01 soy como momento comentó así que pase tampoco es cuestión de pelotear no nica manera tácita

Voz 7 23:06 no pero es bonito no decirles a ustedes cosas bonitas pero

Voz 22 23:09 no nosotros les vamos a buscar igual el caduco peloteo de lo de lo normal

Voz 10 23:14 cadena SER nuestros oyentes son gente

Voz 22 23:17 normal hombre un poco de mimos tampoco estaría mal

Voz 10 23:21 en nuestros oyentes son gente normal

Voz 22 23:24 pero ahí está el punto ahí

Voz 7 23:37 mira estoy feliz ayer estuve en Fun House resulta que puedes contratar la luz justo ahora fíjate que está por las nubes en Hong Hao como te lo digo ni idea no tenían idea mira en Fun House mes gestionaron muy contratos de la luz me asesoraron sin coste ni compromiso de media la gente ahorra con ellos ciento veinte euros al año vamos que lo contraté y no tuve que hacer nada Oye pues voy a tener que ir a Fun House a mirarlo si vete a cualquiera de sus quinientas tiendas que te lo gestionan encantador

Voz 13 24:02 eso te prometo que en cuanto acabe el programa me voy a FON House

Voz 1727 24:14 a las nueve y veinticuatro minutos de la mañana ocho Veinticuatro

Voz 1 24:17 en canarias con Pablo Simón Isabel Benjumea ahí

Voz 0980 24:19 Jesús Maraña que estaba diciendo alucina justo cuando recoge cortado a propósito

Voz 2 24:27 lo de de la violencia machista recuerdo

Voz 1727 24:30 recuerdo recuerdo los datos en porque son los acosos que nos ayudan a poner en su justa medida que hay XXXVIII mujeres asesinadas en lo que llevamos de año que el año pasado fueron cincuenta y una que se acercan al millar de este que hay registros mujeres asesinadas por el hecho de serlo de toda clase de toda condición y en cualquier circunstancia hay que esta semana cinco víctimas mortales deja la violencia de género que habían pedido auxilio la justicia habían denunciado no encontraron es auxilios y Jesús por poner los datos para que nos ayuden a entender de qué estamos hablando

Voz 14 25:10 el debate que había surgido por el que yo es es expresaban vi alucinación no es que yo sí pienso clarísimamente que nacer mujer tiene un un un plus de de debilidad ante la posibilidad de sufrir violencia de género o violencia machista me parece que para eso hay evidencias acumuladas de de de todo tipo que analicemos no y además esto conecta con lo que ha apuntado el asunto de la educación y mi preocupación por las siguientes generaciones porque si este tema no lo abordamos desde ese punto de vista creo que bueno pues se pueden abordar

Voz 0980 25:43 si es necesario y urgente hacerlo todas las cuestiones

Voz 14 25:46 que comentábamos judiciales legislativas etcétera de formación etc pero el problema va subsistir va a persistir porque si no partimos de la base de que en la sociedad sigue habiendo un desequilibrio sigue habiendo una desigualdad entre hombre y mujer verse yo no entro en calificar de colectivos a quién no se quiera porque sentir miembro del colectivo y eso lo respeto pero la cuestión es que es así es que la realidad es así Migueli por lo tanto creo que negarla me parece que es negar la evidencia del de de lo que estamos viviendo es sufrir

Voz 1727 26:17 no no vamos avanzando que quiero hablar de la reforma de Constitución sólo las mujeres que debería ser verdad no no se nace mujer se hace hace esa construcción cultural que nos pone en situación claramente de desigualdad con con respecto a a los hombres desigualdad de la construcción cultural social económica de poder no que es que es el debate eterno hay que tendremos que volver seguramente pero ayer estuvimos en en en Cádiz en el Oratorio de San Felipe Neri en el lugar donde se promulgó la Constitución de mil ochocientos doce La Pepa la tengo una conversación muy interesante con la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo con Pablo Casado con Rafa Mayoral y con Albert Rivera sobre lo que esa Constitución ha representado en la historia de este país en la historia reciente de este país y sobre todo mirando al futuro hay que tocarla hay que reformarla

Voz 0980 27:07 Jordi Fábrega hola hola buenos días Jordi estuvo allí muy atento a lo que iban diciendo unos y otros si estábamos en como decías en el lugar del que salió a la constitución de mil ochocientos doce y por lo visto ayer quedó claro que ese mismo lugar no va a salir el consenso que se necesita a día de hoy para reformar la Carta Magna

Voz 23 27:25 que puede recibir un impulso de ética política que los ciudadanos están esperando y es verdad que no debemos de tener miedo entre otras razones porque se supone que ser nuestro papel

Voz 0980 27:35 palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo la más proclive a esta reforma constitucional de los intervinientes hablabas del temor al que aludió constantemente el líder del Partido Popular Pablo Casado abrir en canal la Constitución

Voz 24 27:47 la única fuerza que tiene la potestad de desbloquearon el Partido Popular según el reparto de mayoría absoluta en el Senado de mayoría muy cualificada con cincuenta estaciones no

Voz 7 27:59 o no porque España no está para bromas titular además encontramos de Rivera de

Voz 0980 28:04 Ciudadanos gran reforma sin consenso no pero sí

Voz 24 28:09 somos capaces de encontrar tres cuatro cinco materias en las que de manera consensuada le podemos decir a los españoles en esto cuarenta años después nos hemos puesto de acuerdo para que sean efectivos los derechos sociales para que no sean papel mojado la primera gran revolución de la Constitución es cumplirla

Voz 0980 28:25 más escéptico Rafa Mayoral de Podemos advirtiendo que la reforma no puede hacerse de espaldas a los ciudadanos

Voz 25 28:31 lo que no puede ser es que estos hagan Un cuartito en lo escrito entre los partidos políticos porque una de las grandes deficiencias que tiene precisamente el texto constitucional es que no articula mecanismos de participación directa

Voz 0980 28:41 así que parece difícil que se pongan de acuerdo para el corto plazo sobre esa reforma de la Constitución la impresión que D

Voz 1727 28:48 qué sacamos todos los que estábamos allí que se podía ir hablando hablando hablando y cuando al final despedimos concretar Pablo Pablo Simón digo ahora Pablo Casado dijo no no es el momento de abrir este melón

Voz 1671 29:01 yo fijaos que hasta emplea la palabra desbloquear no el único que podría desbloquear una reforma en el sentido de que bueno nosotros no queremos impulsarlas sino si caso tenemos que participar de ella de manera de manera activa ahí si uno miraba por ejemplo en los datos del CIS el barómetro que sale publicado el otro día pues aproximadamente setenta por ciento los españoles quién en la reforma de la Constitución es verdad que solo venta por ciento esto es muy curioso no sólo un treinta por ciento dice que está insatisfecha con la Constitución pero al mismo tiempo todo el mundo reconoce con normalidad que si tiene que afrontar reformas aquí el problema es efectivamente delimitar ese perímetro entre los diferentes partidos sobre cuáles son los elementos que nos interesa tocar dentro de la al propio barómetro del CIS por ejemplo los interrogaba sobre cuáles eran las cuestiones que interesan a la gente y fijaos el modelo territorial era de las que menos es decir el punto por el que se arranca en la reforma constitucional con esta mesa que está convocada en el Congreso que pende de la con

Voz 7 29:51 de la de la Comisión Constitucional para

Voz 1671 29:54 la reforma del modelo territorial justamente hemos

Voz 7 29:56 dejado a discutir por lo que más aleja los parte

Voz 1671 29:59 todos que es justamente donde el consenso es más complicado hay otros elementos que sin embargo sí creo podrían ser a más asumibles por parte de todos yo ya sé que soy un pesado con esto pero yo no del artículo noventa y nueve el que regula la investidura yo todavía no entiendo por qué no estamos abordando esa reforma pero ya va de porque cuando tengamos las próximas elecciones vamos a empezar repetir repetir y a repetir ya hay elementos que yo creo que sí se pueden buscar como como compromiso que los ciudadanos si tú les preguntas ellos sobre todo quieren meter derechos sociales dentro de la dentro de la Constitución podríamos cuestionar en qué medida esto luego es eficaz o no porque al final los derechos sociales lo que requieren es políticas públicas detrás que lo importante no es el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución

Voz 7 30:42 lo que necesita es una un buen desarrollo de políticas

Voz 1671 30:44 y la pena es que efectivamente la situación ahora mismo es de tal fragmentación y de tal la polarización entre los partidos que yo creo que este es un melón del cual vamos a discutir que puede que intentemos abrir pero que va a ser muy difícil cerrar

Voz 1727 30:55 sí yo estoy lo que pone de manifiesto

Voz 13 30:58 esto tanto amaba pasada estábamos hablando del debate entre concejales siguen Aznar eh tono y las formas y lo comparamos son totalmente distintos el tono del debate entre González ahondar buscaban un entendimiento de trasladar una una idea de lealtad hacia la constitución de reivindicar la transición bueno González tal vez más abierto a la reforma Aznar es menos proclive a que se de ese proceso de reforma hora pero el tono si lo comparamos con lo que tuvisteis ayer Pepa es muy muy muy distinto yo creo que se pone de manifiesto que con esta situación de los de división entre los partidos de reparto de diputados en el Congreso es muy muy complicado que se lleva a cabo un proceso de reforma constitucional ahora mismo en España yo creo que no no se dan las condiciones óptimas dicho lo yo quiero incidir también en en la idea que también repetí que también soy machacona como con el tema del artículo noventa que es que aquí se pueda hablar directamente de reforma constitucional pero no olvidemos de reivindicar la importancia de que la Constitución actual que es la que hay que hay que cumplirla y que no se puede pretender no cumplir la Constitución es decir no la cumple entonces lo quiere cambiarla no hay que cumplir la y cumplir la sentencia el tribunal constitucional hay que velar por el cumplimiento de la Carta Magna

Voz 1727 32:06 pero fíjate fíjate perdonan sus claro es que los dos presidentes que debatieron la semana pasada ya están fuera de la aceleración tan anoche los debatió entes están en juego político cada uno defendiendo su territorio no un poco y aun así el tono yo insisto el tono futuro de mucha conversación y muy relajado pero llegados al momento de tener que tomar posiciones sobre lo abrimos sonoro abrimos el melón en realidad fue el Partido Popular el único que dijo no todos los demás era aún en fin partidarios como dices de ir a una reforma de calado a una reforma de cuatro cinco puntos pero claramente sin el Partido Popular esas se va a poder hacer Jesús

Voz 26 32:44 sí sí es verdad

Voz 14 32:46 las diferencias de edad entre tres de los intervinientes entre Mayoral Casado son mínimas no son nacidos en los años setenta casado incluso en el ochenta y uno no Rivera no habían nacido cuando se votó la Constitución Mayor al tenía cuatro años y Carmen Calvo sí tenía edad para votar la Constitución lo digo porque es curioso a efectos generacionales que los más jóvenes hicieran la máxima reivindicación de los valores de la Transición y bueno pues todos con distinta no más maduros eh dijeran bueno que si hay que reivindicar lo cada uno en en vano en el caso de Mayoral yo creo que su crítica fue rotunda a la transición y puso el acento en las sombras Carmen Calvo lo defiende a la manera de bien se hizo todo aquello a lo mejor toca abrir efectivamente una reforma profunda que fue un poco el mensaje de Felipe González también la disposición Felipe González el otro el anterior debate bueno es lo que me parece que no sirve es la excusa de no se dan las condiciones yo quiero insistir en eso porque la condición principal que no será cuál es que estamos ante una fragmentación parlamentaria bueno la vía a priori también en aquellos tiempos incluso más luego esa fragmentación parlamentaria que me corrija Pablo no tiene pinta de que vaya a es no por lo tanto si de verdad pensamos que la reforma constitucional ya sabemos que no va a solucionar el paro no va solucionar problemas muy concreto de distinto tipo pero sí que es una herramienta clave para abrir unas expectativas que desde luego creo que gran parte de la ciudadanía en cualquier encuesta en fin de clara y especialmente la generación de los dieciocho a los cuarenta y cuatro años en el último sondeo es CIS decía queremos una reforma profunda entonces yo creo que hay que tener claro pero pistola un matiz más estabais en Cádiz Pepa se lo digo a Isabel la Constitución

Voz 7 34:39 a esas horas

Voz 14 34:41 noción de mil ochocientos doce de Cádiz no contemplaba la mujer siquiera como ciudadana no existía

Voz 7 34:47 las no hace tanto en términos históricos creo que necesitemos un avance maravilloso caliente llaman pero no no vienen de tan lejos la necesidad de seguir avanzando

Voz 1671 34:58 las muy breves no primero que es verdad que que se hizo la Transición en un contexto de fragmentación de polarización más grande pero no olvidemos una cosa había un objetivo compartido que es vamos arrancan sistema democrático homologable con el resto de Europa íbamos a tirar para adelante ahora esto es más difícil porque cada cual quiere empujar en direcciones contrarias y se abre el melón de la Constitución podemos hablar de la forma el Estado es legítimo si sea ese melón a ver quién quiera reconocer el derecho de autodeterminación de de regiones sí de territorios en España esto también es legítimo por lo tanto lo las las direcciones en las que se quiere empujar ahora son muy distintas y todo

Voz 0980 35:30 es difícil dice Pablo en el setenta y siete

Voz 1727 35:32 miradas para atrás toque quedarte ahí ni un segundo sólo podías mirar para adelante sólo podías mirar para

Voz 1671 35:38 claro la la el elemento generacional porque muchos vivieron la guerra en Hoy dijeron nunca más vamos a dar un paso adelante en la vida tratando arrancaron sistema nuevo no pero fijaos ahora vosotros vais al Consell al informe del Consejo de Estado Sobrequés reformas hacer en la constitución del año dos mil seis esta hasta naíf es decir hablaba de la sucesión de la Corona en género femenino incluirlas en nombre de las comunidades autónoma

Voz 7 36:00 con tanta de cuánto ha cambiado el cuento cómo cambió también la comida

Voz 1671 36:03 cómo se está empujando ahora la la voracidad de

Voz 1727 36:06 tiempo que vivimos nueve y treinta y seis ocho y treinta y seis en Canarias

Voz 27 36:12 Juan más comprado muchos detergentes por van doscientos veinte y aún quedan cajas en el coche

Voz 28 36:17 con la operación descuentos de Cajasur compras de otra manera porque tienes más de diez mil productos con descuentos de hasta un ochenta por ciento de diciembre hundió por ciento garantizado para canjear en próximas compras en tiendas Carrefour Carrefour Coto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 7 36:32 en Betty repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar Ikeda en hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com estudiar un máster oficial en intervención interdisciplinar en violencia de género la Universidad Internacional de Valencia te ofrece en exclusiva a este programa de vanguardia con gases salen en directo

Voz 29 37:01 el personal durante todo el coso llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis se inscribe de la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre

Voz 9 37:09 girar Internacional de Valencia ahora los sabes

Voz 7 37:13 y es que la vida media de los neumáticos es de treinta y cinco mil kilómetros

Voz 27 37:17 en un auto te lo ponemos fácil tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 7 37:23 para tu comodidad abrimos hasta las veintidós horas y las veinticuatro horas en auto punto es por auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español en Egipto

Voz 1727 37:33 sabemos quiere dar siempre está bien

Voz 9 37:35 dar tu compañía energética Si plantearte qué puedes elegirla la vida está llena de herencias es el momento de llenarla de decisiones las tuyas elige de disfruta de tu primer mes de consumo de luz gratis llamando al novecientos nueve dos uno cero veinte NT imagen

Voz 7 37:52 a de la luz sube cerca de un once por crecida no para distraer excluyente

Voz 30 37:58 todos te dan malas noticias en Phone House tenemos una buena ahora también gestionamos tu contrato de la luz vena una de nuestras tiendas City asesorando sin compromiso nuestros clientes ahorran ciento veinte euros de media al año

Voz 7 38:09 yo buscadores del ahorro va ir a Punjab

Voz 30 38:12 sabes

Voz 7 38:13 ah sí oye papaya tengo la solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa vivir instalarnos una alarma una alarma porque con la alarma

Voz 31 38:21 si alguien intenta meterse la alarma asalta Securitas

Voz 0980 38:23 directa avisa a la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 29 38:27 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege provocar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 32 38:38 por qué no dejar de alquilar hipoteca variable Openbank sin comisiones sólo con tu nómina euríbor más cero ochenta y nueve Tina anual no busques más condiciones en Openbank punto es el banco del futuro hoy

Voz 7 38:50 tipo fijo primer año noche nueve variable uno tengo una semana de vacaciones pero si me caso el día veinte me sale en otras dos semanas sillas son tres pilló cuatro días del puente más un fin de semana un par de días de mudanza

Voz 6 39:07 juegas bien tus números puedes ganar mucho como su proceder

Voz 33 39:23 gracias por estar ahí impone exigirnos más en Gas Natural Fenosa pagamos todo

Voz 34 39:32 empezamos de nuevo con más energía que nunca

Voz 9 39:35 como un de mueva energética más flexible más ágil más cercana ahora Gas Natural Fenosa es natural sí

Voz 7 39:46 cuénteme detalles de la isla

Voz 35 39:48 veinte mil metros cuadrados y aguas cristalinas vale un arrecife de coral inmenso con peces payaso genial muerto para varias embarcaciones pistas desde risas me pone la isla para regalo mi chica va flipado porque los tengo

Voz 27 40:07 hoy veintiocho de septiembre bote de ciento cincuenta y un millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 36 40:16 bien por ser

Voz 7 40:23 con Pepa Bueno venimos de reformar la Constitución nada menos y tocamos la piel ciudadana

Voz 1727 40:30 en este momento con dos asuntos uno que está ocurriendo ahora mismo en el centro de Madrid en la calle argumentos el número once vive Pepi una viuda de sesenta y cinco años con dos hijas vive en un bloque donde el precio del alquiler ha llegado a dispararse un trescientos por cien su caso el de Pepi ha llegado a Naciones Unidas que ha reclamado que se paralice el desahucio hasta que la administración no garantice un lugar para vivir a esa familia enfrente de esa casa continúa nuestra compañera Elena Jiménez qué está pasando buenos días

Voz 5 40:59 hola qué tal muy buenos días pues ahora mismo están en plena negociación la abogada de Pepi Pepi que ha tenido que bajar de su casa decía la abogada que estaba muy nerviosa y que no podía bajar a recibir a la comisión judicial pero la comisión judicial pedía que bajase ella para poder hablar con ella en persona y ahora mismo están negociando esa comisión judicial con Pepi con su abogada si finalmente este desahucio se paraliza como pedía ayer por la tarde Naciones Unidas que pedía que no se de desahuciar se a esta mujer hasta que la administración le garantizase

Voz 13 41:30 una vivienda una solución habitacional ahora mismo

Voz 5 41:32 o están en plena negociación y en unos minutos pues esperamos a ver si finalmente el Juzgado de Primera Instancia número XXXIII acata esa resolución de Naciones Unidas paraliza el desahucio de Pepi en esa calle en pleno barrio de Lavapiés

Voz 1727 41:44 volvemos contigo en cuanto haya novedad hasta ahora

Voz 5 41:46 muy bien gracias chao

Voz 37 41:50 si el si

Voz 1727 41:51 segundo asunto en el que nos detenemos esta mañana es fácil de comprobar con abrir los ojos en nuestras ciudades vemos que han proliferado las casas de apuesta en muchos barrios hoy El País por cierto lleva una información que cuenta que diez casas de apuestas se concentran en un radio de doscientos cincuenta metros en el distrito con renta per capita más baja de Madrid en Vallecas se han doblado además el número de casinos que además de esa realidad que podemos comprobar cada uno de nosotros en nuestros barrios están los juegos online hay muchos profesionales expertos muy preocupados con el juego online y cómo afecta a los jóvenes lo denuncia la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados bayeta Díaz muy buenos días muy buenos días es psicóloga coordinadora del equipo técnico de esa Asociación para la Prevención de ayuda al ludópata ha pasado algo en España en los últimos años se ha disparado el número de jugadores en casas de apuesta en juegos online pues de gran

Voz 38 42:56 exactamente sí de vamos viendo unos años además recientemente hicimos un estilo

Voz 1727 43:01 yo de ver cuántos casos queríamos

Voz 38 43:03 cada de cada tipo de juego lo que hemos visto es que principalmente hace diez años el setenta por ciento de los usuarios que venían venían por máquinas tragaperras ahora son sólo el dieciocho por ciento entre el cuarenta ahí eso hablamos del dos mil diecisiete el cuarenta por ciento viene solamente de apuestas deportivas y estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo qué ha empezado a desarrollar problemas con las apuestas deportivas o con la ruleta y esto está directamente relacionado con los salones de juego que no solamente son apuestas sino también otro tipo de máquinas máquinas de tipo B que ofrecen Pérez Premier mayores engancha más la ruleta electrónica que también estamos viendo que hay alrededor de un treinta por ciento de los casos también están viniendo de de ruleta electrónica

Voz 1727 43:45 vamos a escuchar el testimonio de un hombre que lleva ocho meses en tratamiento nos ha puesto sólo dos condiciones que vamos a respetar lógicamente que no digamos su nombre y que distorsión hemos su voz ha hablado con el Marisol Rojas

Voz 1508 43:58 cuando uno sale de trabajar busca el camino más corto o un paseo agradable pero él tiene que esquivar casas de apuestas

Voz 39 44:04 el trabajo pues a una calle hay dos tomó una ruta distinta para no pasar para ir al tengo claro dijo usó doble vivo pues igual que hay puedo ir con una calle que es donde no hay casas de apuestas

Voz 1508 44:17 mejor tampoco lleva dinero encima esto es lo que en su billetera

Voz 39 44:21 pues gol el trabajo de la Seguridad Social el de conducir

Voz 1508 44:27 pero incluso dormimos nadamos tiene treinta y cuatro años lleva ocho meses sin jugar la ludopatía se llevó por delante sus planes de boda sus ahorros

Voz 39 44:35 Paul es decir que el juego que me he dejado cerca de setenta ochenta mil euros al día de hoy tengo una deuda asumible que son entre veinte treinta mil que un préstamo y algo debo a mis padres

Voz 1508 44:48 os espera pagar en dos años como mucho tres su disciplina pasa por llenar el tiempo que antes dedicaba estar sentado en el sofá jugando con el móvil

Voz 39 44:57 el estar totalmente aisladas y no hablar con nadie ha de repente tener ganar de hablar con todo el mundo que ya no necesitas está las oculta algunas mentiras todos los días es una enfermedad porque estaría no estoy cálculo Felguera silenciosa puedes hacer un destrozo terribles a tus alrededor y a ti mismo que no se den cuenta hasta que sea ya lo tengamos atrás

Voz 38 45:18 su vida era el juego sabe que tiene que empezar

Voz 1508 45:21 cero pero de momento sólo piensa en el día a día de su rehabilitación

Voz 1727 45:26 Vita Díaz psicóloga te voy a pedir que me ayudes a acotar el perfil del jugador porque en en tres años supongo que puede haber cambiado muchas cosas desde que tenemos datos que son que es del año dos mil quince cuál es el perfil hoy del jugador

Voz 38 45:41 pues el perfil de jugador hoy principalmente es de apuestas deportivas a veces no viene solos que puede ser apostar deportivas ruleta póquer online juegan indistintamente presencial online de hecho van alternando ha subido el nivel socio económico han ido ha subido el nivel educativo

Voz 1727 45:57 las más jóvenes no queda mucho

Voz 38 46:00 Ximo más jóvenes estamos ahora desbordados dieciocho diecinueve veinte estas personas no empezó a jugar hace un mes probablemente

Voz 1727 46:06 llevan un año o más jugando compró

Voz 38 46:09 lemas con lo cual estamos hablando de chavales menores de edad que están accediendo de alguna manera a al juego de azar que como todo el mundo sabe está prohibido antes de los dieciocho años

Voz 1727 46:19 la adicción al juego sigue siendo una cosa de hombres

Voz 38 46:22 pues desgraciadamente no es que es la adicción al juego sea una cosa de hombres lo cierto es que sabemos que hay muchísimas mujeres que tienen problemas con el juego pero

Voz 0980 46:30 por la razón que bares

Voz 38 46:32 zonas no acuden a consulta yo llevo catorce años trabajando en la asociación y el ratio hombre mujer han sido pues ochenta por ciento diez por ciento mujeres y esto no cambian catorce años entonces algo estamos haciendo mal si las mujeres no acuden a consulta de hecho una de los de los temas que se van a tratar en el congreso este fin de semana bases de qué manera podemos atraer a estas mujeres que sabemos que tienen problemas que suelen ser problemas mucho más dramáticos con intento de suicidio que pierden sus casas que encima se sienten solas que además no busca en apoyo a la familia con lo cual estamos intentando a ver por qué estas mujeres que sabemos que tienen problemas no están acudiendo a las asociaciones au a terapia o lo que sea

Voz 1727 47:11 el Congreso es el Congreso Nacional que empieza hoy y se desarrolla durante el fin de semana en Cáceres sobre esta nueva realidad multiplicada que nos cuenta Maite vamos a sumar a la mesa la voz del director general de Ordenación del Juego de Hong Espinosa muy buenos días buenos días está en una unidad móvil de la cadena SER con la asistencia técnica de Julio Hernández las casas de apuestas que vemos en la calle son competencia de las comunidades autónomas pero la regulación del juego online es de la administración central del Estado se va a aprobar próximamente un decreto para afinar la prevención de la ludopatía del juego online y cómo lo van a hacer que proponen

Voz 7 47:52 pues efectivamente es una de las líneas en las que estamos trabajando llevamos un tiempo trabajo

Voz 0980 47:58 cuando en relación con con esa iniciativa lo que comprende es un conjunto de normas y de reglas para disciplinar

Voz 38 48:06 eh yo esperemos que que que