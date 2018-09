Hoy por Hoy (28/09/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 entonces siempre

Voz 1727 00:06 son las diez las nueve en Canarias una acampada vecinal trata de impedir a esta hora el desahucio de una mujer viuda en el centro de Madrid quién puede ser desalojada porque su edificio va a dedicarse al alquiler de pisos turísticos Naciones Unidas ha pedido que se frene este desalojo y en los últimos minutos estaba negociando qué hacer en esa calle continúa nuestra compañera Elena Jiménez buenos días

Voz 1694 00:38 buenos días y siguen negociando a pocos metros de la casa de PP en la oficina de una inmobiliaria está la comisión judicial con la propiedad del edificio un fondo de inversión que se llama por el individuo

Voz 3 00:47 junto a esa oficina Pepi esperando con cara seria

Voz 1694 00:49 nerviosa junto a tres trabajadores también del Samur Social también se ha presentado por aquí en la zona la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre por si la comisión judicial necesitará confirmar que el Ayuntamiento de Madrid no tiene vivienda ahora mismo para Pepi que por lo tanto como ha dicho Naciones Unidas ese desahucio no debería producirse pero seguimos esperando

Voz 1645 02:05 se está investigando el hallazgo del cadáver de una mujer en Gador en la provincia de Almería el cuerpo ha sido localizado por los trabajadores de un vertedero de esa misma localidad de esta misma mañana hemos hablado La Ser además con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con Juan Luis Ibarra que considera que debe mejorarse la coordinación entre quienes luchan contra la violencia machista para que la protección de las mujeres que la necesiten sea realmente efectiva

Voz 1216 02:28 sino que hoy tenemos Simon funcionamos de que debemos debemos actuar es decir la denegación de la América de protección donó volverla a repetir no solamente es un problema de delincuencial sino que además es un problema de coordinación en la red estas de coordinación de los poderes públicos pide colaboración de la sociedad a Ferrer erradicarlo

Voz 1434 03:04 Leganés porque el de PP en Lavapiés no es el único desalojo previsto esta mañana en la región Sara de veintiocho años y con dos niños pequeños va a ser desalojada del piso en el que vive desde hace cuatro años una vivienda del antiguo IVIMA que ella alquiló a una persona que le engañó diciéndole que era la dueña SER Madrid Sur David Sañudo

Voz 1646 03:21 sí justo para esta hora está previsto ese desahucio a la Policía Nacional ha tomado ya el portal del número cinco de la calle Bélgica hay vecinos concentrados fuera también junto a la vivienda a las puertas de la casa dentro Sara con su niño de un año que encima ha pasado la noche malito con fiebre si les echan se quedan sin nada

Voz 6 03:40 pues el descansillo del portal porque no tengo otro otra otros recursos donde ir y madres solteras que yo lo comido niños

Voz 7 03:48 por eso es lo que tengo es que el otro hijo con ocho

Voz 1646 03:50 años está a esta hora en el colegio desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca critica precisamente eso que con menores de por medio la jueza no haya suspendido el desahucio cuando no hay una solución habitacional

Voz 1434 04:01 Podemos pide por escrito la Comunidad de Madrid que declare nulos los contratos para la construcción de la M cuarenta y cinco

Voz 8 04:07 ha ido vuelva a todo lo que sea pagado de más a las quince

Voz 1434 04:09 lesión Arias como les venimos contando hoy en la ser la formación sospecha que el reequilibrio económico que permitió a las constructoras embolsarse mil millones más de lo previsto Ike fue autorizado por el entonces presidente Gallardón era ilegal porque no se fiscal hizo el proyecto Albert Oliver diputado de Podemos

Voz 9 04:26 estamos hablando de una modificación de más de mil millones de euros parece lógico que con estas cantidades no hubiese sido un ningún trámite por pequeño que esté fuera en este caso además es un trámite esencial por lo que la Comunidad de Madrid lleva dieciséis años

Voz 1434 04:40 pagando de manera completamente irregular los conductores súbete TC finalmente han suspendido la manifestación que iban a realizar esta mañana en el centro de Madrid a la espera de conocer los detalles del proyecto de ley para regular el sector que el Consejo de Ministros va a aprobar este

Voz 8 04:54 Ernest diecinueve grados ahora mismo en el centro de Madrid

hace pocas horas en la sede de Naciones Unidas habló nuestro presidente de Gobierno provocando en el ámbito internacional el mismo estruendo que provoca un trapo mojado al caerse al suelo de la cocina ya saben que los frentes de su Ejecutivo son muchos muchísimos pretendería el presidente tener un gobierno independiente pero el gran problema de Sánchez Isabel fichado a autónomos y eso es así gente que factura que presenta el IVA cada tres meses en fin eso el de ahora eh el presidente anterior Mariano Rajoy ayer tuvo comida comida con algunos compañeros que acabó la sobremesa a la hora de cenar haciendo que las cuatro horas de comida de la ministra Villarejo parezca un almuerzo alemán rápido en cualquier caso irremediablemente oyes veintiocho de septiembre es viernes sí pero yo tengo un cumpleaños infantil tengo que ir a un cumpleaños infantil entre lo incierto del futuro que me aguarda a mí y al resto de los padres que a las cinco de la tarde poco antes del ocaso y sin fuerte viento de Levante me dirijo a ustedes no volveremos todos sólo algunos podrán contar los horrores que allí viviremos niños corriendo saludados derramando en su frente la paciencia de sus padres contenida vasos de zumo por el suelo perrito caliente hamburguesa elegir gritos lamentos alguna caída conversaciones vacías con otros padres sin apenas conocerlo el viernes por la tarde amigos yo tengo un cumpleaños infantil desde aquí la solidaridad y admiración a la entrega de esos padres y madres desconocidos ustedes son los que salvaguarda en el futuro de este país el futuro que pasa por los niños y niñas que con un poco de suerte pagarán nuestras pensiones pensiones vestida sin camas elásticas que lanzan al vacío a unos sobre otros como Pedro Duque en el espacio una curiosidad eres autónomo IVAs el espacio puede pasar los gastos de desplazamiento

Voz 12 07:29 amigos amigas

acuerden metal y como eh porque es viernes sí pero yo tengo un cumpleaños infantil ya ven que no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposibles viernes con eso basta hemos llegado al fin de semana no todos pueden decir lo mismo recuerden que con un poco de dinero en el bolsillo un poco de comida en la nevera y un techo bajo el que dormir formamos parte de ocho por ciento más rico de este planeta eso es así amigo sientan se Libros Libres y horizontales para disfrutar de los próximos dos días son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dices viernes Viernes veintiocho de septiembre ya saben queremos pretendemos escucharles a ustedes también también interpretando este traviesa Maydoff venimos que nos mandan sus versiones personalísima de este tema escuche la versión que nos mandó esta semana Carlos Gascón

Voz 13 10:00 es como si los Rodríguez estuvieron en el bar de de los Rolling Stones el camarero fuese Robert Smith

Voz 2 10:18 más

Voz 1995 10:22 la

Voz 2 10:23 eh

Voz 5 10:31 día ve vino me encanta el piano aunque esto ahí

Voz 1995 10:36 pero ahora sí gran versión señor Gascón mandan ustedes Carlos Gastón más versiones Town Carles buenos días

Voz 5 10:45 eh el de la canción me encanta el piano Juan Quito de esta es viernes tú no tienes cumplen es que Dacia no es una vida vacía yo soy yo no sé que estoy perdiendo para visitar a una amiga nuestra estoy

Voz 1995 11:06 bueno el próximo viernes Tom es un aviso una advertencia llamamientos una advertencia no hagas planes el próximo viernes don porque el próximo viernes vamos a estar en Lanzarote vamos a hacer esto hoy por hoy en directo desde el auditorio de Los Hamptons el agua que es un sitio es espectacular y estuve hace muchos años

Voz 5 11:22 los espectacular vamos a celebrar los veinticinco años litigar aniversario

Voz 1995 11:27 de la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera por parte de la Unesco les esperamos a todos ustedes a partir de la mañana

Voz 5 11:34 nueve El Lanzarote a ver si con el lío

Voz 1995 11:37 Se van a presentar ustedes a la diez allí nosotros en las once aquí van a las nueve en Lanzarote a las diez

Voz 5 11:45 la península de agua bambas a tripartito los esta nunca no

Voz 1995 11:50 no vas a triunfar y Rosa no sé si es Rosa Márquez está Rosa Varqués buenos días

Voz 8 11:55 hola qué tal prepararnos para empezar a saludar tiros anticipó que en cuanto pronuncia algunos nombres que tengo por aquí apuntados van a provocar tsunamis de gástricos así que vamos a ver qué tal han de Geo gastronomía a ver si os hablo de ternas coz de Aragón del melocotón de Calanda o de la trenza de Almodóvar sabréis que estoy nombrando algunos los productos más reconocidos de Aragón son manjares que ahora puedes conocer disfrutar con toda su calidad en Hipercor y el supermercado el corteinglés habían reunido Patil los reyes del sabor aragonés una gran muestra en la que también se pueden degustar sus dulces y quesos más tradicionales el auténtico Jamón de Teruel o los mejores vinos de Somontano Campo de Borja o Cariñena son productos de Aragón el reino del sabor Pío estéis aquí en Hipercor en el supermercado el cuartel a qué se nos ha hecho la boca Agua Ulun desde luego bueno pues lo dejamos aquí porque es que me está esperando hay un plato de jamón de Teruel con un buen monta los

Voz 5 12:59 algunas así que venga bayana cuenta Arias

Voz 5 13:30 allí tú vas a Penín Caiwza

Voz 1264 15:54 pues a partir de hoy cada viernes sobre esta ahora hablaremos de la carne de vacuno de sus beneficios para la salud de lo que mueve en nuestra economía de muchas cosas más todas ellas muy interesantes no te las pierdas

Voz 1995 16:45 segundo porque el aviso tenemos una buena noticia que que contarles o al menos no una mala noticia que era una casi anunciada situación seremos venido contando desde primera hora vamos de nuevo a la calle argumentos ahí no está de nos espera nuestra compañera en el Jiménez hemos estado pendiente de un desahucio

Voz 5 17:03 al que la ONU incluso la ONU había

Voz 1995 17:06 tratado de impedir Elena qué está pasando ahora mismo

Voz 7 17:09 hola qué tal muy buenos días pues lo que está pasando aquí es que se está celebrando que el desahucio de Pepi se ha parado parado de manera indefinida hasta que una solución habitacional así es como con esos términos habla de la resolución hacen las medidas hasta que no tengo una casa para que la Administración no les proporcionan la casa no podrá ser desahuciada como pretendía la propiedad de este edificio que está aquí en la algún bossa número once que es una de las calles digamos más conocidas del barrio de Lavapiés bueno pues la propiedad aprendí lisos quería hoy es llevara a efecto ese desahucio pero la jueza de Primera Instancia del Juzgado número treinta y finalmente bueno pues ha escuchado es la resolución de Naciones Unidas ha parado el desahucio de manera indefinida con lo cual Petit podrá mantenerse en su casa ahora mismo decía que lo primero todo hacer es empezar abrir las cajas que ya tenía empaquetadas ante la posibilidad de que hoy pudieran echarla de su casa es la tercera vez que se enfrentaba a un desahucio pero acaba de subir las escaleras del portal número once para subir a su piso el cuarto en el que vive muy llamar a sus hijas que decía que todavía no le podía haber con todas sus hijas la buena noticia y abrir esas cajas porque al final el desahucio de Dc5 se ha llevado a cabo como decimos se ha paralizado la paralizado la jueza de manera indefinida

Voz 1995 18:24 pues ese es una buena noticia desgraciadamente no es el único desahucio que que se iba en este caso a producir hoy seguramente hay muchos más pero este al menos sea detenido indefinidamente hay notó cuenta Elena Jiménez desde esa acallar como esa once por si han pilla la noticia un poco tarde Pepi mujer a la que hace referencia Elena es una mujer viuda y con dos hijas a la que iban a echar de su casa en un fondo de inversión ha comprado el edificio quiere poner pisos turísticos porque casi no hay pisos turísticos en las grandes ciudades y que poner más bueno pues Pepi no sé si porque así es el venido contando desde hace algunos días con mucha intensidad en las últimas horas bueno pues Pepi hoy al menos va a poder dormir en su casa e India es un asunto que llevamos ya tiempo contándoles Elena extraordinario trabajo muchísimas gracias por todo

Voz 7 19:11 ordenada muchísimas gracias a vosotros y efectivamente decían aquí los agentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que hay muchos más desahucios también aquí en Madrid de esto dicen que la semana que viene está previsto otro en el barrio de Orcasitas diferían que la gente pues como se ha movilizado en torno a la vivienda de y pues lo haga la semana que viene en torno a la vivienda de otra mujer que a desahuciada norte quizás

Voz 1995 19:35 estaremos pendientes Elena Jiménez muchísimas gracias es una buena noticia o al menos es una mala noticia que se frena de manera indefinida va a poder seguir esa mujer en su casa una mujer viuda no va a haber un piso más turístico porque lo que hay que hacer poner muchos pisos turísticos de convertir España en un gran piso turístico llegará a todo el mundo a la calle para que vengan estas ostra de echamos la gente venga a los turistas que eso es lo que nos gusta a nosotros que pisos turísticos en fin diez y veinte minutos una hora menos en Canarias seguimos con el paso habitual más tenemos una gran estrella esperando cuando es más que probable que ya hemos pasado el ecuador de la vida las gracia a las raíces de cada uno Nos invita a colocar los pies en el suelo recordar quiénes somos entendernos a nosotros mismos de paso en algunos casos a ganar

Voz 24 20:20 León de Oro

Voz 1995 20:23 es lo que ha hecho Alfonso Cuarón en su última película

Voz 24 20:26 Roma

Voz 1995 20:27 pero no es el único premio con el que cuenta Cuarón además de de dos premios Oscar un premio Globo de Oro forma parte del trío de mexicanos más influyentes del mundo junto a Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu tiene una película mala subió al espacio como Pedro Duque mira junto a Sandra Bullock y George Clooney en Gravity ha dirigido la película más autora de la saga de Harry Potter que quedan no lo de que lo hice los fans

Voz 5 20:57 ya han visto la han visto a Sirius Black

Voz 1995 21:01 el quien se atrevió a adaptar a Dickens a los tiempos actuales con sus grandes esperanzas

Voz 5 21:14 así que me pareció el invierno pasado treinta mil

Voz 1995 21:18 o al borde de la extinción al ser humano con una grandísima película Hijos de los hombres

Voz 25 21:23 hoy el mundo está consternado por la muerte de Diego Ricardo la persona más joven del planeta el más joven de la tierra tenía dieciocho años y cuatro meses

Voz 1995 21:32 hola es su último trabajo una firme candidata a ser la película del año y podría ser la primera película de ficción producida por una plata forma digital que consigue un Oscar y además en nuestro idioma en español desde luego está el camino triunfó en el Festival de Venecia llora se encuentra en San Sebastián presentando ese canto de amor en blanco y negro a la mujer que le cuidó cuando era pequeña así que allí nos acercamos en San Sebastián está María Guerra María muy buenos días

Voz 26 21:59 hola qué tal muy buenos días la María es es un decir Señor

Voz 1995 22:03 Alfonso Cuarón encantado de poder saludarle hola hola mucho gusto un placer saludarle Vicen todo el mundo además lo dice de una forma muy muy explícita que eche usted la película del año la mayor parte de los mortales aspiramos a hacer el pollo asado el año o el aparcamiento cuando ya al llegar a casa el año esto es lo que aspiramos nosotros cómo se siente al hacer la película del año

Voz 1046 22:27 de quiero expirará el pollo bueno yo no sé si te agradezco el comentario pero en realidad hay muchas películas este año que tendrías que ver las toda realmente para para

Voz 1995 22:42 para aseverar esto pero muchas gracias igual usted usted tiene superpoderes acabó un director de cine guste es lo más parecido a un superhéroe que conocemos usted es capaz de viajar por el espacio lo hizo con Gravity chico en Roma vieja usted el tiempo concretamente dijo usted

Voz 27 22:58 eh a su infancia sí eh

Voz 1046 23:02 el proceso justamente de la película fue eso el la herramienta fue la memoria y fue recuperar escenas del pasado pero además rodando las en los lugares donde sucedieron o recreando al milímetro eso

Voz 1995 23:18 sí es cierto que el equipo no conocía el guión hasta que iba a grabar bueno de hecho en realidad el equipo nunca conoció el guión excepto un puñado

Voz 1046 23:28 antes al que el Yad entrada el rodaje como el el diseño de senador de producción director de arte que el edil guión pero ya muy entrado el rodaje en realidad nadie nadie tuvo jamás los actores nunca tuvieron el el libre rodó la película en una continuidad cronológica absoluta entonces todo mundo iba aprendiendo las circunstancias día a día así como la vida

Voz 1995 23:54 a qué interesante no recuerdo el nombre el músico Tom que decía aquello cuanto más me limito más mil Libero cierre ese tipo de limitaciones sentir esa forma de trabajar con el equipo que provoca otro tipo de resultado lógicamente

Voz 1046 24:07 bueno ese es el misterio de las limitaciones las inversiones muchas veces crean nuevas libertades muchas veces también abre nuevos caminos y nuevas vertientes las limitaciones no son muchas veces más que PI

Voz 26 24:19 en puertas nuevas también María Roma

Voz 1995 24:23 es por muchos motivos una yo insisto la película el señor cuál es lo que quiere la película de del año intentaremos verlas todas Pero Roma es muy especial por muchos motivos

Voz 3 24:33 bueno Roma es un monumento es que es una película impresionante porque es una película sentimental es el el fresco de una familia burguesa en el México de los años setenta en que hubo un todo visto desde los ojos de con protagonista es una una criada indígena esto es la acompaña como esta vida familiar va va acompañando la durante durante un tiempo en el que

Voz 4 25:00 tú ves el amor las clases

Voz 3 25:03 sociales el mismo que el racismo y son cosas que ves ir de una manera muy emocionante yo lo que él quería preguntar Alfonso Cuarón es como B

Voz 4 25:14 ahora que ha cambiado Méjico de todo cerrado

Voz 3 25:16 CIS Bose clasismo que pasa como cómo está este México de hoy lo triste es

Voz 1046 25:23 el proceso de esta película y descubren que no haya cambiado pero también

Voz 27 25:28 eh darte cuenta que

Voz 1046 25:30 eso no es una cuestión mexicana eso es una cuestión qué centro del mundo yo vivo en Europa me confrontado con las mismas circunstancias en México quizá con gente autóctona digamos gente como esta empleada doméstica que es de origen de de origen indígena en México pero lo mismo sucede aquí con con las poblaciones inmigrantes entras en realidad uno Nos que México no haya cambiado sino creo que el mundo no cambiado de hecho creo que toda esta temática se ha agudizado

Voz 1995 26:05 no tenemos aquí el pinche sueco Atom

Voz 1046 26:08 Javier

Voz 1995 26:10 que es un gran amante de su país es muy difícil no caer a México sin yo creo que es imposible no querer a México no es que son la cultura Tánger

Voz 28 26:17 de ir Amit Méjico y también que a veces no se veía yo eso es un país que formada de fijas se ha sido un país escuela para mi pregunta sueco maestro pero a México había muchas cosas que aprender ustedes es curioso ambos decidimos en el exilio como es el exilio el utilizando exilio un poco a lo ligero porque el SUC compadre Guillermo lectores dice cada mañana con el respeto estoy consiente que no está en mi país como se tu mexicano fuera de su país trabajando

Voz 1046 26:48 el fenómeno que que que al que se refiere Guillermo de los siente cualquier cualquiera cualquier emigrante hay una parte donde cree un han una vida nueva con nuevos lazos con la gratitud muy grande hacia los lugares y los modos espacios que lo reciben pero hay otra parte que es una parte muy incompleta hay una parte de casi una soledad que se comparte muchas veces con otros inmigrantes migrantes

Voz 27 27:18 eh eh eh está

Voz 1046 27:21 pero oye una vez más yo no creo que sea una una cuestión sólo de ser Mexicano creo que es cero cero antes de ser humano

Voz 1995 27:29 hace diecisiete años que cuero no no utilizaba el castellano el idioma español como vehículo denota Iker lleva la pregunta es es decir como ébola sino porque el idioma su será vivo afirmó el el Espanyol de hoy en día no es igual no utilizamos ni las mismas expresiones ni siquiera les ordenadas

Voz 28 27:51 los amigos suecos serían de mí que dicen tú habla su sueco setentero claves esconde fue del país claro

Voz 1995 27:56 eh

Voz 1046 27:57 y cuando fui a rodar Y tu mamá también Diego Luna de García Bernal se burlaban todo el tiempo de mi español a mis mis expresiones mis expresiones coloquiales pero o de antaño y creo que ahora eso se ha agudizado todavía más sí sí eso me pasa muy parecido pero lo bueno lo bueno es que ahora las cosas así las cosas que yo digo ya son Vintage cientos son bien

Voz 29 28:25 el Tesoro Patras esta Vuelta pero se han vuelto a ponerse de moda

Voz 4 28:30 tenemos que dejarlo aquí porque te un batallón de de de que con compañeros de Netflix que noto una presión casi asesina pero yo ya sí

Voz 29 28:39 Nos lo estamos no como no vaya cuajando

Voz 4 28:42 la vida para precisamente hablar del tema anestesia lo que acabo lo que empezó siendo un disgusto porque bueno se ha quedado sin su Palma de Oro de Cannes que ahora ya todos sabemos que la hubiera ganado pero su película se ha convertido en la película que que va a hacer que también pues las películas de Netflix también se vayan estrenar no sea encima es porque su película va ir al cine a los Oscar

Voz 1046 29:05 me lo mira la verdad creo que el festival de Cannes se sabía en una en una situación muy incómoda en un conflicto entre dos modelos económicos

Voz 31 29:15 de ahí ahí

Voz 1046 29:18 que él no ha venido a Cannes que es un festival que yo creo y tengo mucha mucha gratitud

Voz 32 29:26 de alguna manera no no limitó la vida de esta película que el la

Voz 1046 29:32 es lo que tiene que dar muy claro es que estas discusiones discusiones que que existen ahora no tiene nada que ver con el cine tiene que ver con modelos económicos yo espero que estos modelos económicos lleguen muy pronto a un acuerdo

Voz 32 29:47 que buen un una

Voz 1046 29:52 una cordialidad entre estos dos modelos solo

Voz 1995 29:54 ayudaron sin interesante corcel el alguien pone un poco de sentido esta cuestión nos dejen y como no queremos que riñón amarilla porque no queremos mucho María Guerra señor coronel la mujer que no

Voz 4 30:06 es casi Muerte esto es muerte no sabe uno qué

Voz 1264 30:08 es esto parecer arisca pero luego

Voz 1995 30:11 buena persona créame señor fueron enhorabuena pues todo eh no está hecho usted pasar tantos buenos momentos nos ha hecho vivir

Voz 8 30:18 viajar trasladarnos eh

Voz 1995 30:21 básicamente es como un dealer de drogas consigue viajes el sitio sitio eso es lo que es usted señor Guardans gratis además bueno que haga Dell'Atte quizás no pero que gracias por todo señor Cuarón un abrazo muy grande gracias y le dejamos que siga trabajando

Voz 8 30:36 un saludo

Voz 1995 30:39 no

Voz 33 30:42 Garrido cadena

Voz 8 30:43 Esther Esteban

Voz 1995 35:59 diez y treinta y seis minutos una hora menos en Canarias me me están llegando montón de mensajes de gente solidarizarse con los colegios de Infantil no me sorprende me alegra mucho mal de muchos ya saben es viernes y eso significa que se acerca a este momento

Voz 40 36:16 en breves minutos llegará el proceso

Voz 5 36:18 letona con el mundo

Voz 1995 36:22 cree usted que es capaz de dejarle en evidencia cree que su inteligencia está a prueba de las maldades matemáticas del profesor letona nueve cero dos catorce sesenta sesenta ayúdenos a resolver un enigma matemático uno varios han a riesgo de que el profesor esto es así le ridiculizó porque lo ha además lo hace nada mal lavada y Le gusta hasta poner a la gente comenzó notan nueve cero dos catorce sesenta sesenta si se atreve llámennos y coja turno aunque si yo fuera usted no lo hay dije que contrasentido nueve cero dos catorce sesenta sesenta No Nos ya no nos llama

Voz 5 37:08 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 37:12 eh vamos a volver a San Sebastián María lleva la semana fíjate eh apunta Ryan Gosling Dani evito Alfonso Cuarón esto está siendo un festival de cine de al Tour

Voz 5 37:24 nacido una estrella y se llama sabíamos María Guerra Bono

Voz 4 37:30 hola qué tal bueno esta estrella esta estrella enana como me llama en mi ser mis hijas quienes han pasado ya los cincuenta osea que pero muchas gracias por esta presentación así litro así de pasea ha dicho para luego hablar de Bradley Cooper

Voz 1995 37:45 eh no se ha enfadado Cuarón con lo de nuestro traficante Sáenz quiere decir de emociones un traficante de drogas emocionales no se enfada no

Voz 4 37:53 no no le ha encantado porque estás entrevistas son al por mayor o sea es una situación de de de que nos estábamos literalmente echando entonces evidentemente el agradece que la gente salga del carril entonces cuando cuando terminó me dijo pero que me han llamado

Voz 8 38:12 pues si es que esto

Voz 4 38:14 eso es así pero pero no no sean porque en realidad lo mejor que se le puede decir a un director no o sea que hasta hombre y y no sé no has estado prudente

Voz 1995 38:25 no correr tiene dos Oscar Globo de Oro tiene todos los premios que se puede tener en su profesión ha hecho alguna

Voz 29 38:30 eso no lo haría todo eso no lo tiene todo lo que pueda

Voz 1995 38:35 de ganarse en esta profesión en su profesión lo ha conseguido bueno esta semana que ya acaba quedan muy pocos días de festival con qué nos quedamos María

Voz 8 38:43 bueno que da mañana el gran el gran

Voz 4 38:46 ya que es la la clausura Ia lo que pasa es que la la sección oficial está teniendo serios competidores estamos es echando a Bradley Cooper que hoy va a presentar aquí ha nacido una estrella con Lady Gaga no viene Lady Gaga viene sólo él pero suficiente para animar en la alfombra roja del Kursaal esta noche y mañana Chris Hemsworth que el cierre con una película de clausura osea que ha sido un festival muy completo en el sentido de que ha tenido mucho muchísimas estrellas que muchas de ellas desde esta sección se llama perlas que también puede ser un poco peligroso porque te puede sacar tu propia sección oficial no que es como chupar todo de los de los de fuera ir y mañana Alexander Payne que es el presidente del jurado tendrá que ver pese a quién les hilera se le da

Voz 1995 39:33 premio que es una cosa pues que está ahí pues complicada como siempre bueno tú tienes ya tú tú coso tu porra tu quiniela no sé cómo se dice es bueno

Voz 4 39:46 eh sí sí la quiniela la quiniela yo creo que uno siempre mira al director yo creo que ha habido películas bastante interesantes en este festival y una joven que creo que puede gustar a Payne y al resto del jurado Ike también es muy muy de festival que es como la historia de descubrir ese llama rojo es del director argentino Benjamín Stat con Darío Grandinetti y Alfredo Castro que son cómodo gigantes de la interpretación latinoamericana está ambientada es un thriller rarísimo oscuro en Argentina en el año setenta y tantos sea antes de la dictadura Yeste rojo es una especie de unas situación de persecución de impunidad que nos decía el director que en efecto retrataba una época ir pero luego también es la y la historia no vamos a escucharle pero algunos efecto adverso

Voz 41 40:35 en el contexto el bagaje como para hacer esa lectura hay otros seguirán por el lado de del coliseo que es un poco la propuesta que que que la película ofrece pero claramente no a películas sobre la la cumplido intenta hacer una películas a la complicidad civil en la Argentina durante esa época

Voz 8 40:54 cosa que puede ser como una isla mínima

Voz 4 40:56 eh pero más eh más retorcida luego también ayer se presentó entre dos aguas que es la última película de Isaki Lacuesta que es como a su voy Hood es una película en la que él retoman los mismos personajes de La leyenda del tiempo que eran dos niños gitanos de la Bahía de Cádiz e Ito y su hermano Israel y cómo les ha ido la vida no pues uno ha salido de la cárcel el otro es de panadero es un cocinero en la Armada aquí y la verdad es que es un es larga nos han dicho que Alexander Payne no les gustaba películas largas pero podría ser su segunda Concha de Oro también ese interesante y original quién te encantará de Carlos vermut el director de aquí también en el año en dos mil catorce y es una mezcla de película de terror con la canción está de de Mocedades sea una mezcla rarísima que él explicaba así

Voz 1995 41:48 encantaría hacer una película de terror

Voz 41 41:51 a barajar una el cine de una historia sobre cine fue una prueba de fantasmas una suplantación de identidades a una posesión de una mujer que posea otra otra vez los detalles eh aparte en esas quedadas lo que hacemos es escuchar música muchas veces y me acuerdo de mi casa pusimos sé quién cantará de Mocedades y le dije es que yo tengo que hacer una película con este título me da igual la película no es ayuda ni siquiera estábamos una cosa tiene que ver con la otra le decía Enrique que vengan de hacer una película sobre la película de terror no es que estábamos hablando de una película

Voz 4 42:20 bueno yo no sé si ya sabía que siga gustar

Voz 1995 42:24 el pero tampoco osea que puso la canción pero el título pero que una película de miedo

Voz 4 42:29 pues es que en realidad Najwa Nimri iba yo era que es como una diva hay una una fan que se ceban pizza mutuamente y acaban siendo como la misma personas película muy siniestra que ha horrorizado ya ha creado osea aquí hay bandos no que separarles porque son muy apasiona

Voz 1995 42:46 pero a horrorizado parabienes el como una película sentido bueno de la palabra

Voz 4 42:51 ahí hay gente que la detesta y hay gente que la adora pero esto es lo que a mí me parece Marat

Voz 5 42:56 yo soy de exactamente una canción de Mocedades una peli de miedo eh pero de miedo miedo eh ya sabía yo que no volverá más Marías como del ahí es una canción de bailar de light frente impera la claro

Voz 42 43:33 Ashura del Festival de Cine de San Sebastián a las siete y media de la mañana y a las cuatro de la Marjal gripes Bernabéu siete inmediato me lo pierdo nunca me levanto a esos esas relaciones de distancia no funciona mucho tiempo El vuelo de consejos sabor depender Jos que dice lo venezolanos el nuevo ella pronto María adiós

Voz 1995 49:16 nos quedamos con distinguida Sinfonía esta palabra sequedad distinguidas informadora internacionales en el corazón de las capitales donde nacen las noticias

Voz 52 49:24 las Miami la capital del mundo hispanohablante Marcela Sarmiento muy buenos días buenos días como estar siempre un placer ir en España camino de Ibiza concretamente la londinense de adopción

Voz 1995 49:38 como Sigmund Freud como Carlos Marx y como tantos millonarios rusos los oligarcas en Marrakech muy buenas ella está si estás al mismo sentada en el avión

Voz 12 49:58 la megafonía como música de fondo

Voz 7 50:03 nosotros vierte evidente

Voz 1995 50:05 es viernes y manos de otro día de la semana te digo que siempre siendo viernes vamos a sentir un poco menos de envidia hay una una controversia una polémica que tiene que ver con esto qué ocurría en una serie de televisión

Voz 5 50:21 Carlos de Cort ni traerlo a casa que lo que se queda allí

Voz 1995 50:26 noveno episodio de la segunda temporada de The Crown de ello

Voz 5 50:30 Junta ignoran de reconocer a un niño infeliz lo ve por lo que me ha contado

Voz 1995 50:36 ten sobre la escolarización del príncipe Carlos tal sin Gordon Brown una escuela de Escocia donde el heredero parecerlo pasó matan pues ha salido la reina ni más ni menos a decir que eso no fue así que ellos nunca han tratado a su hijo de esa manera eso no correcto Emma

Voz 7 50:55 en el apartado un año en vez de estas series que fueron el hay desde hace más de un año pero a mí yo no entiendo porque es narra un momento mejor horroroso en el que ella a llevarle a Eton que es donde van todas las élites insistió tiene que niños muy exquisitos el marido que a ello a ese internado que considera metal si eso se a picar al mundo aristocrático el fue ahí quiere que su hijo que es sensible

Voz 1216 51:26 vaya a ir día a día en la como

Voz 7 51:28 sufre sin cómo sufre que todo está perdido Si la reina pues considera que esto ha sido una

Voz 4 51:38 ya

Voz 7 51:39 sobre todo lo que ha sido un retrato que no es de lo que ocurrió pero no ha dado más explicaciones Jorge aquí lo dejamos lo que pasa es que todos los británicos ámbitos hecho hace un año entonces ha vuelto a destapar la memoria de todo este episodio que ya había olvidado

Voz 1995 51:55 claro es que han tardado mucho menos hace una seria sobre sobre tu vida Emma y tardas

Voz 1646 51:59 un año en verla no

Voz 1995 52:01 parece que sea un tiempo razonable Marcela en EEUU el gran tema de la semana es lleva nombres nombre propio Brett Cannavaro que ayer la la declaración de la mujer que afirma UNED más qué hace en el ochenta y dos hace ya más de treinta años de puesto atribuyen al juez a Tribunal Supremo del del Partido Republicano trató de de abusar de ella la declaración es tremenda Marcela

Voz 3 52:26 la declaraciones tremendas realmente es la tragedia americana ayer hacía muchísimo tiempo Estados Unidos no vivía una jornada tan difícil todo el mundo pegado a las pantallas de la televisión a las ondas de la radio escuchando en la audiencia pública que hizo esta mujer una doctora de la Universidad de Stanford la señora ir por supuesto en la tarde durante toda la tarde la audiencia pública de Brett Kavanaugh como bien lo decías el protagonista de todo este escándalo y que hoy a las nueve y treinta de la mañana sabremos Se supone si lo confirma no no a la Corte Suprema de Justicia fue un día muy ex osea que nos dejó a todos como muy exhaustos muy cansados de tanta información sobre todo todos fuimos jueces y hemos sido jueces morales y políticos desde el día de ayer

Voz 1995 53:17 tres Blasey Ford dio ayer una un discurso una declaración muy emotiva muy precisa tenía quince años cuando tuvieron lugar los hechos

Voz 8 53:27 me manoseo intentó quitarme la ropa pero le costó porque estaba muy abrió hoy además tu llevaba el bañador debajo de la ropa creí que iba a violar ne intente pedir socorro a gritos Brent me tapó la boca con la mano para impedir que gritara esto es lo que más miedo me dio lo que tuvo un impacto más duradero sobre mi vida me costaba respirar y piensa que Brett iba matarme accidentalmente

Voz 1995 53:50 dio una razón porque muchas voces Marcel hablan de tantos años esperando a contar esto se porque a lo hace ahora porque no no denunció

Voz 3 53:58 esto es una injusticia es una injusticia preguntarle a ella como víctima la razón

Voz 8 54:03 es que la mantuvieron en silencio ya menos

Voz 3 54:06 en un comunicado en el que dijo lo siguiente las víctimas de abusos violación tenemos que tener la libertad el derecho de contarlas

Voz 1995 54:14 cosas cuando ICO manos parezca no vamos a escuchar vamos a escuchar Marcela lo que decía ayer en esa comparecencia sobre ese asunto

Voz 8 54:22 estoy aquí hoy no porque quiera estar estoy aterrorizada estoy aquí porque creo que es mi deber como ciudadana contarles lo que me ocurrió cuando Brett y yo estaba

Voz 5 54:30 hemos en el instituto

Voz 29 54:33 es muy muy emotivo lloró

Voz 1995 54:37 varios momentos

Voz 53 54:39 yo lo tendré tranquilidad

Voz 7 54:42 ingieren irá incluirá mientras que el candidato me ve estuvo casi demostrando que no tienen ninguna autocontrol emocional y a mis otros me pareció bastante moralmente inaceptable es que utilizara la anécdota esa de que es hija de España decidió que repara por la doctora Ford a mí eso me pareció

Voz 1995 55:01 la aceptables pero que la gente