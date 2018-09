Hoy por Hoy (28/09/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1645 00:07 Antonio Martín muy buenos días buenos días Toni acaba de paralizarse de modo indefinido el desahucio de una mujer en el centro de Madrid que había sido amenazada con el desalojo porque su edificio se iba a dedicar al alquiler de pisos turísticos Naciones Unidas había llegado a pedir que se frenar a este desahucio la calle orgullosa de la capital está Elena Jiménez buenos días

Voz 1434 00:25 buenos días la juez ha aceptado la resolución de Naciones Unidas IP lo ha anunciado así

Voz 2 00:29 el lote está suspendido sin fecha

Voz 1434 00:39 los vecinos que sobre todo desde anoche han custodiado su casa en Lavapiés para evitar el desahucio lo han celebrado ahora han empezado a quitar todos esos carteles que había por el barrio que llamaban a defender la casa de Breivik estarán esta vivienda hasta que la administración le proporcione otra hace un rato esta mujer de sesenta y cinco años ha subido a su piso para contarle las buenas noticias a sus dos hijas desembalsar lo que había metido ya en cajas

Voz 1645 01:02 decías Elena el Partido Popular ha registrado una proposición de ley para recuperar un artículo del código penal que castiga con cárcel la convocatoria unilateral de referendos y que fue derogado por el ex presidente Zapatero informa María Jesús bueno

Voz 1461 01:13 si los populares la registraron el miércoles en el Congreso es algo que lleva anunciando casado desde que se convirtió en presidente del PP y ahora con el aniversario del uno de octubre a la vuelta de la esquina han decidido dar el paso reclamando que se vuelve a castigar con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación aquella autoridad que convoque procesos o consultas populares el PP denuncian que esto lo quito Zapatero en dos mil cuatro en respuesta al plan Ibarretxe y creen que se debería aplicar de nuevo como medida preventiva para que no vuelva a ocurrir nada en Cataluña

Voz 1645 01:42 hoy por ciento el ex presidente catalán Carles Puigdemont reconoce en una entrevista en Bélgica que las instituciones europeas no apoyan el independentismo del exterior el presidente de Filipinas ha reconocido por primera vez que durante la campaña que inició hace un par de años contra el tráfico de drogas en su país ha llegado a dar el visto bueno a ejecuciones extrajudiciales amplía a Carlos Cala

Voz 0325 02:02 Amnistía Internacional y la oposición piden que se investigue aunque una portavoz de la Presidencia ha señalado que esos comentarios en los que Duterte admite que su único pecado sólo las ejecuciones extrajudiciales eran una broma y no deben tomarse literalmente pero estas palabras pueden ser utilizadas por la Corte Internacional de Justicia que estudia dos denuncias presentadas contra el presidente filipino desde que se inició hace dos años la campaña contra las drogas en Filipinas casi cinco mil sospechosos han sido asesinados según datos oficiales aunque las ONG elevan esa cifra a quince mil en esas redadas policiales no sólo participan agentes sino también grupos vecinales

Voz 1645 02:34 armados israelí canceló hoy sesenta y cuatro vuelos que tienen origen o destino en España por la huelga de tripulantes de cabina que esa convocado para este viernes otros noventa y cuatro han sido cancelados en Europa ya que secundan los paros no sólo los trabajadores en España sino también en Portugal en Italia

Voz 1995 02:50 en Holanda o en Bélgica en nuestro país

Voz 1645 02:52 los aeropuertos más afectados son los de Valencia y el de Alicante once tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:03 la oposición en Tres Cantos pide al Ayuntamiento que no obstaculice el traslado de menores no acompañados al Palacio Valdés aunque todos los partidos coinciden en que Comunidad y Ayuntamiento de la capital les están obviando en sus negociaciones SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 3 03:17 el pleno municipal ha lamentado que el Ayuntamiento de la Cava

Voz 1684 03:19 tal y la Comunidad de Madrid hayan pasado de nuevo de Tres Cantos acusan a ambas administraciones de ignorar la autonomía municipal y de no informar de este nuevo proyecto Araceli Gómez portavoz de Ciudadanos Verónica Gómez concejal socialista pasa

Voz 4 03:32 por encima el Gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular con toros caballos junto con el gobierno del Ayuntamiento de Madrid nosotros también menos defender

Voz 5 03:41 hemos nosotros lo que queremos es que ese centro sí puede tener unos unos social mejor pero no vale todo no sabemos nada queremos

Voz 1684 03:50 información hubo críticas también para el gobierno municipal del Partido Popular en Tres Cantos cantemos les acusa de no apoyar la acogida de inmigrantes por razones ideal

Voz 1434 03:58 has a partir del lunes Metro va a poner en marcha un proyecto de venta rápida de billetes para facilitar la compra

Voz 1684 04:04 a los usuarios no habituales Enrique García las nuevas máquinas expendedoras para comenzar a funcionar el lunes en las estaciones de Pacífico Conde de Casal y Atocha Renfe serán de color blanco y rojo a diferencia del resto que son blancas y azules además estarán señalizadas mediante un cartel para facilitar su localización en ella se va a poder comprar billetes sencillos de diez viajes y la Tarjeta Multi pero no los abonos de treinta días ni los títulos turísticos esta iniciativa se suma a otras para favorecer la venta rápida de billetes como las máquinas billetera este carga rápida instaladas desde hace tiempo en Barajas

Voz 1434 04:34 si hoy se celebra en Madrid la Noche Europea de los investigadores con más de trescientos científicos y decenas de instituciones que quieren acercar su trabajo con cientos de actividades como por ejemplo un taller de escritura egipcia o acampar en un museo tenemos diecinueve grados ahora mismo en el centro de Madrid hoy esperamos mucho sol duras que van a ir subiendo hasta los treinta grados

Voz 1645 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:20 con Toni Garrido no sé si lo notan ustedes ese sostuvo el esto desde sus casas Luis uno no lo aprecian igual que aquí pero huele a azufre y esa es la señal de que ya está llegando en el vuelo de su helicóptero del mal una vez le tocó la lotería Navidad no aceptó el premio porque su número no era primo dicen que pasó por el quirófano para quitarse los músculos faciales y no sonreír nunca agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 6 05:47 sin

Voz 7 05:52 el pero

Voz 1995 05:53 letona los rusos letones director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días hasta que llegaban los vive ahora ya no bueno yo creo que siendo vean es de estaríamos todos contentos estábamos estábamos no veo atrae usted hoy además Hetaira hoy dos diplomas que acreditan el conocimiento las matemática o la incompetencia perfecta dice la escuela de pensamiento bereber Guzmán acredita que fulano que sea fuerte sí ha merecido la calificación de conocedor destacado en matemáticas vale era vote por mí reafirme Consello luego tengo otro atraído otro que dice la escuela pensamiento deba de huida que sí ha merecido calificación de incompetente perfecta

Voz 0660 06:41 en matemáticas claro estoy quiere yo lo

Voz 1995 06:44 toma incompetente FERE

Voz 0660 06:47 pero tenemos que pero no sabemos que analizar

Voz 8 06:49 lo muy bien no observa que me quedas

Voz 1995 06:52 nueve cero dos catorce sesenta sesenta eh señor letona dígame yo le pediría vamos enseguida dar a los oyentes

Voz 8 07:03 yo le pediría hoy es viernes si afloja un poco hombre no es a mi manera de ser yo soy como soy y se me aguanta o no

Voz 1995 07:14 no hay sitio deje donde me echan nos lo lógico lógico entiendo vamos a saludar a él está en Madrid Will porque Will pero no tienes porque era útil cuelga eres tú dirías soy feliz en esta semana conocíamos elegir en España salvo el cero coma ocho por ciento de la de la población que se considera muy infeliz extra agentes feliz muy feliz e infeliz tú no quieres estar en ese porcentaje Wit la Vega gracias por llamar hasta luego

Voz 8 08:00 el hombre pero vamos vamos a empatar no sabía ya he malos suponga se quince coge el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua empieza en la sigue buscando eh hacia adelante hasta que encuentra el primer número cuál es el primer número que encuentra usted buscando

Voz 0660 08:24 da en adelante en el Real

Voz 8 08:27 diccionario de la lengua española vino ayer

Voz 1995 08:29 director a una pregunta buenísimos que sé es una pregunta buenísimo del cual estamos hablando

Voz 3 08:35 números el primer número que aparece en el diccionario el cuatro e4 vamos a poner que en cinco es un aceite un ahí irse antes gel cuatro cosa que si usted lo dice a John Bayern caído nada diga otra que que también que va mal venga venga sí sí no pueden en fin de semana ahora claro pero la remontada

Voz 1995 09:09 a ver

Voz 3 09:10 pues el muro Lope el dos mil lo digo porque antes encontraríamos el cero no no yo no digo que sea espero eh voy no el el que más conmocionó por los otros

Voz 9 09:27 que sea más sobre otros eh

Voz 3 09:30 pues que porque lo ha dicho que nace y con la T Mes siempre hago cuente dígalo usted no le iba a decir yo pero usted cuál es la solución es la siguiente si decimos va balones menores que el millón el número que encontramos el primero es el catorce se catorce pero si admitimos el millón en adelante el primero que encontramos es

Voz 10 09:54 millón con b billón

Voz 1995 09:57 es el Bribón accionario Will

Voz 10 10:00 nada que a dos

Voz 1995 10:02 has te has acercado eh vale pero éste era un enigma un poco jugando para romper el hielo y si éstos para no

Voz 8 10:12 es la que ahora ahora viene voy ahora se luego negaba a oír en eso usted español lo desde pues que bueno lo de Witt suena a suelo americano pero bueno vamos a arreglarlo

Voz 3 10:27 qué tendrá que ver de dónde lo que a la gente si por él porque esto es un refrán castellano que al ser un refrán castellano lo lógico es que conozcan bien la gente que ha nacido en este país y lo algunos de fuera y él era eso con Dios vamos a ver los Olivos tienen mochuelo eh en España va marino Los Olivos y el macho elaborase éste va a ser una frase cada uno iba bien cada mochuelo a un olivo obra un mochuelo cada dos vuelos a cada olivo Isora un olivo cuantos mucho y los y olivos hay

Voz 1995 11:13 te lo voy a repetir vale Will no lo aciertas facilitamos pero para bueno para nosotros sí señor de cita a nosotros a quién narices llaman pues yo yo matemáticas porque estamos no red de acuerdo a e Bay cada mochuelo a un olivo hoy sobra un mochuelo cada dos modelos a cada olivo y sobró un olivo cuantos mucho y olivos hay mochuelo yo te puedo decir que tuve de alguno las colgado ya el mismo nombre macho les queda libro

Voz 3 11:54 ah no porque vamos a ver si cada mochuelo va a un olivo y sobra un mochuelo no puede haber el mismo número de los que de olivos señores estarán dando incompetente afecta pero luego luego cada dos modelos mano a un olivo y sobra un olivo siempre ha ido los demás

Voz 1995 12:15 con un poquito de tu parte dijo

Voz 3 12:18 hombre donó ocho los demás vamos a ver vamos a ver vamos a hacer es darle un poco de esto no lo hago nunca eh a yo estoy un poco vamos a suponer que hay

Voz 1995 12:29 es que me estoy poniendo de parte el señor retornará agüita

Voz 3 12:31 que hay tres Olivia te ya te veo que hay tres salimos y cuatro mochuelo a ver si encaja cada mochuelo a un olivo y somos muchos los sí señor como Tres Olivos y cuatro mochileros cada mochuelo olivo y sobra para que da dos vuelos a un olivo pues irían dos al primero dos segundos en acabaron como todos los me queda un olivo si también cuadra cada dos mucho de los un olivo sobre por el por lo tanto las respuesta es Tres Olivos y cuatro muchos de los que Fatah hasta que no se Weill porque

Voz 1995 13:05 yo tengo muy bien apunta al ponía

Voz 3 13:07 no se decía yo

Voz 8 13:10 pero Will e inventado vale quieres que ponga te vamos a mandar un

Voz 1995 13:17 diploma que acredita como en con esto es que el señor letona te acredita como incompetente aspectos matemática los apellidos de lo vamos a a micrófono cerrado verdad carrera no es una torno precioso ahí la entradilla de casa en la entrada de casa en el en el recibidor padres señor afirma

Voz 8 13:44 no tiene usted señor no señor no tiene usted permiso para eso no hay que tener

Voz 3 13:49 ahí amarrar matemáticas gracias gracias por llamarnos un verdadero placer señor retorna muchísimas

Voz 1995 13:54 decías hasta la semana que viene ya no tenemos nada más pero en ese tiempo el con nulo hasta la semana que viene

Voz 0137 17:17 el muchas historias de algunas todavía no se adscrito al final como es el caso del deporte decíamos en nuestro país la Federación Española de Deportes para Ciegos celebra sus veinticinco años

Voz 9 17:28 tiene un comienzo

Voz 0137 17:29 a mí desde luego que no fue nada fácil nació en mil novecientos noventa y tres engloban las diferentes modalidades deportivas que practican las personas con discapacidad visual como ajedrez atletismo esquí alpino cinco fútbol sala gol ball judo montaña natación tiro con carabina cuenta con más de mil quinientos deportistas federados y a lo largo de su historia los deportistas ciegos han conseguido un total de doscientos setenta y nueve medallas en Juegos Paralímpicos

Voz 1995 17:57 J un tremendo éxito a todos los niveles de organización de público

Voz 0137 18:01 de resultados en una gala en la que se han celebrado estos veinticinco años de historia se ha rendido homenaje a todas las personas y entidades que lo han hecho posible como la judoca Marta Arce el ex atleta Mariano Ruiz o el técnico José Luis Vaquero la Federación Española de Deportes para Ciegos celebra este cuarto de siglo de existencia arcadas

Voz 13 18:19 nuevas metas

Voz 1995 19:07 es una persona llega a ser una artista por la calidad de la obra que crea pero también también por la personalidad que desprende cuando se presenta ante los demás José descubren un extraño el comportamiento la forma de actuar de alguien puede generar sensaciones y enigmas en de espectador similares lo que sentirían cuando observan un cuadro por ejemplo seguro que a muchos de ustedes en colegios decían vaya artista estás hecha y aún no tenían no tenían obra pero apuntaba maneras pues algo así es lo que sucede le sucede a Jorge Ilegal cuando llega algún lugar con creo lo conozcan la gente piensa vaya artista estás hecha

Voz 22 19:48 no le gusta

Voz 6 19:50 ahora eh

Voz 9 19:55 no cambio de canal hablamos con un genio y figura Jorge Ilegal rebelión la voz te has quedado bueno que tú eres estar esto de no dormir es

Voz 1995 20:25 desde unos realmente perjudicial eso de señoras y no le guste mi careto cambie de canal es uno de los momentos míticos de la transmisión de este país

Voz 9 20:33 sí pues bueno esa época sólo había dos canales uno y La dos estábamos en el problema

Voz 1995 20:37 que las llegadas todo el año

Voz 9 20:39 si la madre de un amigo mío estado viendo la televisión ese momento llegaba con con la merienda ahí dice Javier que chavales si no les gusta mi careto cambio de canal este caso era la madre de Jorge Explosion de de otro compañero

Voz 1995 20:57 donde Jorge estos recuerda de aquellos tiempos

Voz 9 21:00 decía David Bowie

Voz 1995 21:02 el ínclito extraordinario artista que de la década de los setenta recordaba muy poco de la década no dio un año concreto no de un mejor de la década de los setenta recordaba muy poco en tu caso como como Inma como ves aquello se en aquella época

Voz 9 21:17 bueno buenos momentos según poco borrosos por sobre el uso recreativo del alcohol en exceso a medirse el mundo un poco como lo muy fugaz pero me acuerdo de que te casi todo cuerdo de casi todo

Voz 13 21:32 sí

Voz 9 21:33 me acuerdo que no paraba de patinar en mis compañeros de grupo en ilegales igual estábamos siguiendo una línea claramente autodestructiva pero recreando no sería estamos pasándolo muy bien

Voz 1995 21:44 que hay un documental extraordinario Mi vida entre las hormigas que habla muy bien de de aquellos trampa eh hay mucho de leyenda tonadilla rechazo de Pelé a sobre movida su de situaciones de todo lo que se cuenta porque claro eso llega de una forma a otra cuanto real cuantos mentalidad algunas follaje

Voz 9 22:04 hay hay cosas que están claramente modificadas o magnificar una época en que empezaron a decir que yo era el demonio que se corrió la voz porque no sólo porque le contesté con estilo latinización te a una estudiante del español en el siglo dieciséis diecisiete ya empezaron a decir que era luego hablé con unos técnicos en francés entonces decía que era el diablo que hablaba idiomas

Voz 1995 22:28 el Anticristo la cosa continuo porque salir

Voz 9 22:30 por ahí les llevaron bueno una pelea al final para la pelea recabar de pasta de todos los tipos que estaban para ir a tomar copas y todo se hicieron amigos les lleva un bar que al día siguiente no existía entonces empezó empezó la leyenda de que era el diablo esto es firmemente mentira diablo ahora que vuela un poquito azufre de vez en cuando

Voz 1995 22:53 el letón a esas nivel es decir ayer todos los estudios del Teletón

Voz 9 22:58 se sigan siendo para mí algo indescifrable Jorge oyendo ese tipo me parece un poco más simpática es curioso eh

Voz 1995 23:06 Kindle es lo más antipático conseguimos que sea todo lo contrario que Jorge ilegales de las primeras pero más que apareció en la televisión dando consejos nutricionales

Voz 6 23:16 usted recomienda una dieta especial para mantener estoy suaves para el cerebro son muy buenas las sardinas delata con café

Voz 1995 23:26 tú serías de la tele dice diciendo que para el cerebro son nuevos

Voz 9 23:33 muy buenas me gusta estar repetirle la alta con café es cierto porque el café excitante Jacobo tengo una voz eso excitante pero voy a voy a UGT aguarda el agua me sienta peor hacen

Voz 1995 23:47 que aquí para eso Barça

Voz 9 23:49 los ahora bebe mucho menos veo son menos ahora nombre ahora medio güisqui doble ahora exactamente ahora apruebo bueno vamos a pueblo

Voz 1995 23:57 el día que no te abre ves

Voz 9 24:00 tú dabas consejos ese tipo porque quería escribir pero es cierto que el fósforo contenido las sardinas delata está muy disuelto por por el proceso de la ratificación o lo que sea

Voz 1995 24:09 eh

Voz 9 24:10 con el café funcionan muy bien no sé qué qué coño de sustancias y hacia ahí pero pero funcionan como dopante mano siempre ese uno sí

Voz 1995 24:17 lo que hace no sé si te da la la sardina uno con el café era como soy yo me preocuparía me pero me preocupa bien poco Jorge si te da la razón el sueco yo me preocuparía un poco con lo que estás haciendo con tu vida bueno los ilegales van a estar de gira el veintitrés y veinticuatro de enero siempre van a estar en Gijón el uno de diciembre en Madrid el catorce en Barcelona y el quince de diciembre en Valencia por el momento después continuarán hablamos con Jorge ilegales

Voz 23 25:22 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 21 30:19 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 30:26 los rebeldes inconformistas provocadores ilegales tienen un nuevo disco luchas te matan vas a tumbando disco como FIMA dos discos con cariño

Voz 9 30:53 bueno no son Noval no va mucho conmigo pues pongo de tu amigo Jorge Ilegal ha pagado cosas como de un guitarrista ruidoso guitarrista ilegal o o cosas

Voz 1995 31:08 mucho peor Honduras ha puesto el teléfono Nokia alta ideas alguna vez has pensado siendo mírame a los ojos Jorge Martínez y alguna vez en algún momento algún día bajo alguna circunstancia has pensado en retirarse no no pienso en retirarme

Voz 9 31:30 pienso morir algún día pero de todo el tiempo eh diga todavía no había tenemos mezzo morirme y bueno a veces durante el camino me voy despidiendo de las cosas porque son muy claro cuando al nacer con traemos la obligación de morir eh bueno voy despidiendo de me cosas pero no dejó marcas al camino porque no voy a regresar a eso sí dejar de hacer ruidos con la guitarra es poco probable me prohibió mismo tocar la guitarra muchas veces por qué bueno al aire Pollença

Voz 1995 32:00 la dieta musical de una muy

Voz 9 32:03 la coalición ir muy tentadora colección de guitarras pero entiendo que los hay algo maligno los instrumentos por ejemplo las Fender estado Caster quieren que toques de una determinada manera y sin si tocas mucho tiempo con esa guitarra acabas adquiriendo un un vicio que muchos llevan virtuosismo y que al final te traiciona lo que estás haciendo es tocar lo que la ergonomía de la guitarra te reclama excavados tocando lo que quiere el instrumento Irene por eso evito un poco así etarras

Voz 1995 32:32 muy bien es una especie de impedir felicidad infidelidad perdón no hay felicidad infidelidad guitarrero cuánto dinero has invertido guitarras

Voz 9 32:42 bueno prefiero es todo pero sí muchísimo más que otra cosa

Voz 1995 32:49 que que es la que necesita

Voz 9 32:51 para oído para el disco y tal verdad me da lo mismo la cantidad no voy a conseguir Vigo y luego le hago cada cosa

Voz 1995 33:00 cuántas guitarras destrozando vida algunas

Voz 9 33:03 destrozado una vez compró la remesa de veintitantas y no sobrevivió ninguna veintitantas decían que era una un nuevo modelo que iba a ir muy bien y tal pero eran realmente malignas llegó como eh esto en que empezaron los mástiles empezaban a torcerse pero se sino a torcerse lateralmente y no podía resistirlo acabe rompiendo gastadas ya los había pagado llegó por lo menos me voy a vengar

Voz 1995 33:28 mira Se oye que si eso es terapia lo mismo en fintas a raro otra parte Tom cien pulida una cosa que no le no cojo creo que me lo jugando bien estuvo comentase que tú con soldaditos que recrean batallas famosos de la historia

Voz 34 33:43 siga siéndolo ida segunda pregunta Phil Collins tiene una obsesión con la batalla de El Álamo Egipto y tiene la colección sobre el libro sobre la Segunda Guerra Mundial más grandes de Europa qué pasa con los rockeros de los soldaditos que la guerra es una constante muy humana mucho antes que fuésemos humanos ya existía el combate desde las primeras bacterias tú cuando cuando acabas un poco es jardín y te llega ese

Voz 9 34:09 evocador olor a tierra mojada lo que estás oliendo es un combate químico una guerra química entre bacterias de tu hermana Nalda digamos pero yo casi lo soldaditos de plomo los considerado más como un flashback a una a la infancia pero sobre todo también una impasibles una obra de estanques son porque son un escultor españolas de la serios cuarenta son esculturas fantásticas muchos los soldaditos de plomo de Holger Edith son artísticamente son o por mencionar sueco como autor

Voz 1995 34:44 es él no yo tengo una cierta edad para esos no

Voz 9 34:47 son realmente bellas a esas figuras pero sobre todo los caballos esa visión impresionista que tiene de ellos a mí me parecen incluso comparables a los caballos de Degas me gusta mucho como esculturas son obras de arte también hay obras de arte que las que se ve motivos bélicos o religiosos realmente son muy buenas

Voz 13 35:10 incluso

Voz 9 35:10 ahora con los religiosos más todavía más es más difícil probablemente por lo irreal porque nadie ha visto nunca un ángel yo no he visto a nadie volar todavía volar en pedazos se

Voz 1995 35:22 Jorge el disco se llama rebelión lleva seis de los ochenta incitando a la rebelión de una de una forma u otra crees que algún día lo era

Voz 9 35:32 pues yo creo que en estos momentos la rebelión es necesaria no sólo necesaria sino imprescindible vivimos un momento histórico sobre todo en este país en que después de la gran estafa en fin disfrazada de crisis vemos que desde la época en que empezaron ilegales el primer disco en el ochenta y dos a la actualidad por el momento lleno de esperanzas había desaparecido la censura se tendía hacia una sanidad universal que luego se consiguió pero la educación pública crecía como debería ser en fin nada de los derechos laborales eran amplios y todo esto a día de hoy dos mil dieciocho se ha restringido sino no reveló vamos es que somos unos castrati es necesaria la rebelión es cines transitables

Voz 1995 36:20 de hecho si no hay muchas todo menos porque yo era que los ochenta todo ese movimiento social lo acompañaba a los músicos los directores de cine hay un movimiento artístico que representaba refleja movimiento de eso de dichos centros vamos atrás cogemos las pelis tus canciones en los libros seguro que vemos que hay una constatación de un movimiento no salvo tu disco fantástico rebelión pero no echas un poco en falta que esa rebelión a la que tú llamas en tu disco a esta rebelión se sume más gente

Voz 9 36:49 quería ser general son una una rebelión general salvo los que estén en el bajo claro todos estos nuevos millonarios a los que no les conviene ningún tipo de rebelión pero lo que sí veo en mis compañeros es que ese muchos son muy políticamente correcto si eso restringe ampliamente las libertades de todo un pueblo y lo que es también veo quiénes son combativos generalmente lo hacen lanzando es con Barajas por la boca y eso hace que se pierda credibilidad en en en la trinchera hay muy pocos

Voz 1995 37:20 mira fíjate que procede de mundos muy distintos pero ayer donde tú estás sentado seiscientos Darío Villanueva es el director de la RAE dijo una cosa te lo voy a leer porque tiene tela que tú Jorge Martínez ilegal y el director de la RAE digáis lo mismo dijo aquí lenguaje políticamente correcto es la peor de las censuras por difusa y poderosa ese ese lenguaje esa forma política de actos Oper que es lo mismo que estar diciendo tú así que tú y el director de la bueno tú como director de la RAE no se

Voz 9 37:52 bueno algún día lo seré pero es que no tengo tiempo ahora más a lo mejor lo de con la promoción y los conciertos

Voz 1995 37:58 pero es verdad son tiempos de corrección

Voz 9 38:01 a ti se te veo Rivilla eso representa lo opuesto

Voz 1995 38:03 pero que tú eres es cierto

Voz 9 38:05 porque es el pulso de la calle es otro yo en la calle no sé todos los poderes públicos el estado en fe en los medios de comunicación deberían reflejar con más crudeza con mayor fidelidad lo que pasa en las calles y oído frases en las calles como como esta fíjate tú qué frase pero no lo gritaban a pesar del amordazar a pesar de todo no lo gritaban diez ni veinte ni cien personas eran miles de personas empezaron a gritar cuando mis hijos pasen hambre los tuyos harán sangre no sea fíjate como está la cosa realmente en la calle grita cosas muy distintas a lo que hacen los artistas los artistas los medios de comunicación en la cosa es tan cruda

Voz 1995 38:52 yo siempre que veo a cama estoy la matraca tomate Duke el primer disco que me compré mi vida fue el doble ilegal te lo contaba trescientas veces

Voz 9 39:00 el un hombre de obra ilegal

Voz 1995 39:02 el doble de doble disco en directo de los ilegales y uno de los lectores de Elvis Presley el mismo día con lo cual para mí

Voz 35 39:20 de este esperase

Voz 1995 39:22 tiene un momento para televisivos

Voz 9 39:25 tras la cena para la noche es que lo buenos Poveda poderlo de ponerse en distintas posturas bueno bueno posturas con con una cerveza en la mano o un vino también que quizá está mejor y hay canciones que son mucho más reflexivo así que que bueno pueden sintonizar con otro tipo de pozos tras escuchar tales pero lo eh

Voz 1995 39:46 ya lo dejamos lo de las posturas físicas y mentales dejamos ahí

Voz 16 39:55 ostras

Voz 35 39:59 eso sí habrá sido lanzar asestó cuestión

Voz 1995 40:02 Dios o la mentira de que refractaria que viene encima donó no parece que ya han evolucionado para bien TR uno de los conciertos porque este hombre en en directo es un es un gran espectáculo de veintitrés y veinticuatro en Gijón de noviembre en Gijón su tierra de diciembre en Madrid el catorce en Barcelona y el y el quince en Valencia imagino que estudia hace las cosas con el único

Voz 9 40:24 tres está mi rodando de seguir girando a seguir en la carretera bueno me encanta el clima sonoro que creamos esa especie de nubes solo oralmente probablemente tóxica tengo la la voz también bueno pero de aquí al veintiocho de noviembre y arreglamos la yo creo que mañana estaré porque ayer llegó un momento en el que casi no podía ni hablar ni nada pero pero bueno bueno

Voz 1995 40:52 Jorge Jorge Martínez de los ilegales tienen nuevo disco suena muy buena noticia empieza una gira estas todavía no noticia mejor sabes que te queremos Lissavetzky ha mostrado un beso muy grandes

Voz 16 41:02 Cámara porque de pronto

Voz 36 41:06 sí

Voz 16 41:19 cada beca puestas donde el portento

Voz 1995 46:56 pero hoy Toni Garrido Beat dejó Horse David porque es una persona muy afortunada cocina como Los Angeles es un gran comunicador está en Sevilla han eso ya bastaría que además con la cosa de tener como Roberto Carlos un millón de amigos David está con una de nuestras personas favoritas así es eso es así David de Jorge buenos días que es amigo de una de nuestras personas favoritas de este país

Voz 0477 47:28 durante quepa la menor duda estamos con el hora oculto

Voz 6 47:31 el Alinghi seguirá en José María Gil

Voz 1995 47:34 de sonante Index buenos días

Voz 0660 47:37 qué tal Tony me alegro mucho de saludar todos me place

Voz 1995 47:40 el saludarte conocimos gracias a David pero dijo vais a Sevilla por favor hace unos meses por favor tenían que conocer José María decíamos nosotros hombre tampoco tenía que conocer a José pero hombre que habrá gente en Sevilla allí conocimos a José María tenía razón es que el tipo más brillante de esa ciudad que esto que contaron más Bt José María su nombre que tiene diga eso porque aquí hay mucha gente brillante ese de tan tiene José María un eslogan que a mí me encanta como fuera de casa no se come en ningún sitio verdad afirmativo de gravísimo la última vez has comido cenado desayunado merendar lo que sean casa nada exclusivamente dormí exclusivamente a mi hace como señala otra vez no hay absolutamente nada de comer pero como puede ser David que no quiso

Voz 0477 48:32 nueve coma en casa no es increíble el tiene una tiene un hábito cerámica que no ha nunca que incluso una vez como ya saben los oyentes dijo que no funcionaba porque se quería calentar las manos Llera porque la tenían enchufar indico fenómeno y luego tiene la nevera llena de Pervez de Huelva de pescado y nada más no hay leche no hay harina no hay nada no hay nada no hay tazas

Voz 1995 48:54 may escuchadas esto es así recuérdanos José María desde hace cuántos años

Voz 0660 48:58 fue XXXVI y aunque una novia que tuve antes de los treinta y seis me dijo que los factores dice que son cuarenta o quizás ya lo sepa mejor que yo pero vamos vamos a ver si que sean treinta años pero lo que tú diste anti a mí lo que me asombra es cómo se puede comer todos los días en casa tú me ha dicho me hay gente que se pregunta cómo se puede comer todo el día en la calle Chusta tirado en una ciudad como Sevilla porque hay en la calle tanto sitio bueno ok que se facilísimo lo que una verdadera cruz aquellos de padre mío con la le todos los días la misma

Voz 1995 49:30 mhm Grammys marcar Sasec Amid así es que tiene

Voz 0477 49:37 la zona además encima mirando igual a mismo cuadro siempre o de espaldas a la Ventana luego esto no

Voz 0660 49:42 tan tremendo que te dicen hoy hay pollo con arroz iré pocha melocotones no me amargan la vida con lo bonito que es la sorpresa y donde yo hoy en Sevilla que huele a hecho animo y aquí

Voz 1995 49:55 hay unas fotos que acreditan que Ayesa encaste a pasear a a David de Jorge donde lo lleva este

Voz 0477 50:01 fotografías no sea seguido Villarejo quizás el comisario

Voz 1995 50:04 quita grabados grabaciones de Villarejo no te dejan volver a casa ayer que coincidió

Voz 0660 50:11 una cosa muy curiosa que es que nosotros en la pandilla que somos de familia cada vez que compramos una moto nueva pues tenemos la costumbre de invitar al resto de la familia haya llegado a una tramitan ensaladilla acostumbre jazz así quizás quince veinte años la tenemos entonces uno de mi sobrino que en mi Rivero que ha heredado Davy pues resulta que ayer estrenaba una vez rehabilita y entonces la tradicional ensaladilla que sólo forofos Kyril de va de marisco

Voz 0477 50:40 Emilio además furtivamente nos gusta mucho menos

Voz 0660 50:42 convocó mi sobrino fue no dieciséis personas a Thomàs la tripita ensaladilla en hijo Emilio entonces dio la casualidad de que la viva de mi por sorpresa apareció propuesto él en una vez que yo tengo profirió hay un otra vez par parecía estaba allí prácticamente todo mi familia lo lo sobrino y allí lo tomamos la exquisita ensaladilla de Mariscal aislante habían tomado traen en Paco España que un bar que hay hay por San Jacinto que también tiene una ensaladilla de primera conoce acredita también en el Observatorio de la ensaladilla rusa de Sevilla

Voz 0477 51:14 es que no me extraña que no me extraña es que este hombre coma siempre fuera de casa porque es que este Sevilla está llena de jamón de revuelto de esos doloroso de Montaditos de boyantes

Voz 1995 51:22 pero cuando el frío evitas mundial que tú

Voz 0660 51:25 a a la calle y los Vara diciendo entre aquí entra aquí

Voz 1995 51:27 claro que tampoco así ahora no volver un día pero en este día Norman en cuántos bares en tres que habitualmente cada día empiezas temprano aquí hay la costumbre ellos me compré creemos que ayer

Voz 0477 51:43 confesó que que Devon amigo a las diez y me ha la mañana yo que quiere tomar

Voz 0660 51:47 tiene un café a de hacha y esto tempranito tomó un vermú aquí hay grandes pero en buen Sevilla porque hay mucho de qué bueno yo os contexto entrará en quinto veinte veinte veinte veinte vale empiezo con el tapeo el Tapia ya luego me centro en concreto habitualmente empiezan los aquí ahora Iker pueda a media tarde ya gano como madre guiado más por que ya por la noche los apetito ya no voy a Picasso yo estoy muy tranquilo pero para que ese talante para dar

Voz 1995 52:17 veinte bares como vais a cenar Aznar hubiera gastronomía es verdad que asociamos mucho Sevilla el tapeo entrar seguir deberes pero el cocido andaluz es una cosa maravillosa que no si tiene mucho que ver con lo que más allá de Despeñaperros interpretamos como cocido

Voz 0477 52:33 bueno cocido el cocido coaccionando luz eso es un plato maravilloso glorioso y es verdad que al final se distinguen pues esas habichuelas eso que les suelen añadir nada además de Ardanza de es común a todos los cocidos a la patata la zanahoria y luego a las carnes de ternera maravillosas no hay luego ese puntito crearán con ayer estas cosas pero la verdad que nos recomendarle comerse un cocido hoy en Sevilla voz de estábamos a veintinueve grados haga diez de la mañana y quizás hoy

Voz 0660 52:54 sean día más no José María de jamón déficit otro día amplios

Voz 1995 52:58 en el cogió hay que decir ciertamente

Voz 0660 53:00 lo hacen bien las amas de casa es difícil encontrar en la calle de tapa encontrar un cocido como los que hacen las amas de casa de hecho mermar dedicarme cual yo voy a su casa a media mañana ahora pues lo único extraño le cinco ello faltaban en la de come cocido yo entraba Maricarmen tiene el cocido a las doce y media de la mañana decía el único que está autorizado a comer con la cuchara de madera y pegarse un viaje Ardanza que a las doce y media Lera ajado centímetro la olla grande que tenía nueve y salir de casa y nada digo que tu hermana

Voz 1995 53:34 bueno aquí todo lo hace muy bien hasta luego

Voz 0477 53:37 lo grandioso del cocidos la pringao claro sea que es el motivo del cocido que es esa pringar que se mete entre Mollet es maravilloso mira que hay un atascada en la arena en Sevilla que llama la bodega San José que hace yo creo que el pringado más glorioso del mundo mundial y luego hace una tortilla que es la tortilla de patata sevillano al mejor la mejor la mejor madre

Voz 1995 53:53 es decir tortilla de patata sevillana qué diferencia hay con la nuestra pueda escaso

Voz 0477 53:56 ah de tortilla de patata como han Maza Cote como ancha aquí les gusta el tema ladrillo pero luego misteriosamente como la patata en alguna ocasión hemos dicho que es muy generosa la meterse en la boca is fundentes esta jugosa esta sabrosa porque es que el la tortilla patatas versátil en el sur las tortillas de patatas o los adoquines de la plaza de la Maestranza de Sevilla pero luego la meterse en la boca y está sabrosa sabrosa muy a la atrocidad batuta sevillana han dicho de todo ese mamporros ponen de mayonesa porque al final cubren yo creo que el defecto de que muchas veces las secan con esa costumbre tan andaluza que es maravillosa que la de colocar en el centro de la mesa antes de empezar a comer una Salceda de Mahón mayonesa

Voz 1995 54:32 o sea que yo creo que es algo maravilloso

Voz 0477 54:34 curiosamente esas Torcida es un poquito red secas que son jugos secas les va muy bien un peluche con a lo Luis Presley de una buenas

Voz 1995 54:41 San Luis y lo de la fritura que comentabas antes yo porque cuando en casa voy ahí hacer algo de pescado sea vamos con la Marina de la misma forma Galindo aceite libre queda un churro pegajoso ahí voy por ahí digo pero no puede ser más crujiente esto clara

Voz 0477 54:55 eh aquí bordan la fritura la fritura bordan la elección de la harina gravemente suele ser harina de garbanzo luego lógicamente guardan la elección del pescaíto menudo que hay aquí que no lo hay en otras partes de España y luego esa costumbre que tienen las grandes ferias andaluzas que es la de cambiar la aceite pues prácticamente de todos los servicios que es algo grande fíjate hace poco recuerdo que estuve con José María en los diamantes en Granada que haciendo una gran fritura la clave era que todos los días vaciaban ha salido ahora renovaban aceite y lógicamente traían el pescado fresco todas las mañanas y tenían esa costumbre de llevar muchísimos años haciendo pescado frito y que bueno es el pescado frito

Voz 1 55:28 a ver si tengo que esas Ortí guías esas hace días a y eso