Hoy por Hoy (28/09/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:05 hora doce

Voz 1995 00:07 José Antonio Marcos buenos días qué tal

Voz 1018 00:09 buenos días en una semana marcada por el asesinato de cinco mujeres en distintas acciones de violencia machista el Tribunal Supremo eleva de cinco a seis años la condena un maltratador que intentó acabar con la vida de su mujer al tener en cuenta el agravante de género es la primera vez que se produce esa circunstancia lo que abre un camino para instancias judiciales inferiores información de Alberto

Voz 0055 00:30 lo faciliten los jueces que han quedado probadas la dominación y el desprecio que ejercía sobre su amante y que eso debe aumentar su condena como un agravante de género según la sentencia redactada por Miguel Colmenero condenado y víctima mantenían una relación extramatrimonial en Segovia él era celoso posesivo y amenazante controló las comunicaciones el día de los hechos acuchilló intentó asfixiar a la mujer al grito de Si no eres mía no eres de nadie por primera vez el Supremo considera este control dominación de la versó sobre la víctima como un agravante ya aumenta su condena de cinco a seis años y medio de prisión

Voz 1018 00:58 gracias Pozas en Cataluña el presidente de allá ETA quitó responde a Pedro Sánchez por su advertencia de que habrá elecciones y sepelio prioriza del conflicto en Cataluña Torra intenta dar la vuelta al argumento y a través de su cuenta en Twitter manifiesta que quién prioriza el conflicto en lugar de la negociación del pacto es el gobierno del Estado precisamente en este momento está reunida en el Parlament la Comisión del Estatuto del Diputado en la que ellos Esquerra intentarán conseguir el apoyo de los comunes para sacar adelante su pacto sobre los parlamentarios procesados por rebelión para los cuales el Supremo pide la suspensión vamos a la Cámara Pablo Tallón

Voz 1673 01:31 a través de Twitter Torra vuelve a pedir al presidente Sánchez que negocie una solución como hizo Canadá con el que ve que acusa al Estado de priorizar el conflicto por el hecho de que el Gobierno rechaza el referéndum o por el hecho de que haya presos e investigados por el uno d'Octubre mientras como decías el Parlament ya debate la solución de Jones Cataluña ya Esquerra para los suspendidos entre los cuales Puigdemont y Junqueras una solución que pasa porque deleguen sus votos en compañeros de escaño aunque los independentistas le quieran dar un cierto aire de desacato sometiendo a votación si el Parlament avala o no estas suspensiones una votación básicamente simbólica porque a efectos prácticos los seis procesados seguirán sin cobrar su sueldo eso sí Ciutadans y el PP han advertido que el simple hecho de llevar a votación si se acata o no la decisión de un juez supone desobedecer

Voz 1018 02:17 hora doce minutos el Partido Popular realiza ya los primeros trabajos demoscópicos para buscar candidatos de cara a las municipales y autonómicas en Madrid el próximo año con los primeros nombres ya sobre la mesa María Jesús Güemes

Voz 1461 02:29 sí junto a los dos dirigentes actuales Garrido presidente de la comunidad y Almeida la oposición en el Ayuntamiento Se está preguntando también por la ex ministra Isabel García Tejerina por Javier Maroto ahora secretario de Organización del PP por Manuel Pizarro expresidente de Endesa eso nos cuentan desde el PP de Madrid donde no hace mucha gracia que se barajan estos nombres son tres personas mucho casado pero que ellos consideran paracaidistas que no han trabajado por la región y es que los populares madrileños están hartos de las injerencias de la dirección nacional de su partido dicen que además de las encuestas tienen que hoy como en las quinielas algunos no descartan a Cospedal o incluyen a Báñez por aquello de la reconciliación con los horarios total que están todos muy pendientes de la decisión de Casado quién ha dicho que para el treinta y uno de octubre todos los cabeza de lista estarán designados

Voz 1018 03:12 y en Valencia después de que anoche Francisco Camps auto postularse como posible candidato para la alcaldía de la ciudad suponía el mayor honor no podría decir que no fueron sus palabras fuentes del partido consultadas por la SER recuerdan que la decisión no depende precisamente del expresidente autonómico Ana Talens

Voz 0141 03:26 el PP deja claro que el candidato a la alcaldía de Valencia lo decidirán entre la dirección regional y la nacional no será Francisco Camps porque la Secretaria General Eva Ortiz lo deja claro es tiempo de otras personas aunque agradece lo que Camps ha hecho al frente de la Comunitat Valenciana

Voz 3 03:43 el presidente Camps expresidente Camps hizo grandes cosas con la Comunidad Valenciana pero ya es momento de otro tipo de personas proyectos y situaciones Pacheco con la ley en esta comodidades un deseo personal

Voz 0141 04:00 Ortiz afirma que los estatutos no contemplan que los militantes propongan a un candidato

Voz 1018 04:08 vamos a directo al Ministerio de Sanidad donde esto ahora se presenta más de doscientas mil firmas recogidas por distintos colectivos profesionales en toda España para denunciar la falta de pediatras en los centros de salud Laura Marcos

Voz 0809 04:19 si el modelo de asistencia infantil español está en grave peligro de extinción porque de los siete millones de niños que necesitan un pediatra en España casi dos millones no lo encuentran en su centro de salud en las zonas rurales de Baleares Castilla La Mancha y Madrid es donde más se acentúa este déficit y por eso la Asociación Española de Pediatría en atención primaria ha pedido ya una reunión con la ministra Carcedo si hasta hace sólo unos días alta comisionada por la infancia para que aumente las plazas MIR en esta especialidad ya que uno de cada cuatro pediatras se jubilará en los próximos años no hay reemplazo generacional también exigen a las puertas de este Ministerio de Sanidad que para frenar la sobrecarga de estos médicos se obligue a los residentes a rotar durante al menos medio año por los Centros de Salud calcula han estos profesionales que al año hacen falta unos trescientos pediatras extra en Atención Primaria

Voz 1018 05:06 y tenemos a la Agencia Tributaria desmantelado una trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Asturias y Galicia hay veinticuatro detenidos Radio Galicia SEM López

Voz 0846 05:14 situación cederá que ha permitido desmantelar esta red en la que están implicadas veinticuatro personas incluyendo los responsables ya los asesores de la organización y catorce sociedades desde Galicia y Asturias la red llegó a construir un entramado de sociedades off shore y testaferros con conexiones en Bahamas Luxemburgo y Macao y con la colaboración de empleados de entidades bancarias de Andorra Suiza y Portugal tras cuatro años de investigaciones Se han logrado trabar más de cuarenta inmuebles decenas de cuentas bancarias por un importe global de más de seis millones de euros vehículos de alta gama joyas y dinero en efectivo los cabecillas tiene en domicilios en Oviedo y en la localidad lucense de Quiroga

Voz 1018 05:49 y con Carlos Cala Isabel Quintana la huelga de Ryanair

Voz 0824 05:51 que afecta a seis países europeos transcurre sin incidentes importantes en nuestro país ya son ochenta y seis las cancelaciones en España según el sindicato USO la aerolínea asegura que el noventa por ciento de los vuelos operan con normalidad la economía española creció seis décimas en el segundo trimestre del año y se situó en el dos y medio por ciento interanual tres décimas menos que en el primer trimestre según los datos adelantados por el INE el menor consumo sea compensado con una mejora de la inversión el IPC se mantuvo en el dos coma dos por ciento interanual en septiembre por tercer mes consecutivo en ello ha influido una vez más la subida del precio de la electricidad que ha compensado la bajada de alimentos y bebidas no alcohólicas los principales parqués europeos en rojo el IBEX35 se deja en torno a un uno coma dos por ciento y arriesga los nueve mil cuatrocientos puntos los mercados caen arrastrados por la Bolsa de Milán que pierde más de un tres por ciento según los expertos por el desafío del Gobierno italiano Bruselas elevando su objetivo de Def

Voz 1018 06:39 Gil pues Tony esto es algo de lo que tenemos por ahora

Voz 1995 06:41 has Marcos buen fin de semana igualmente que siempre vas a empezar muy bien sí sí había habido mala eh David que estábamos hablando sabe que tengo un cumpleaños infantil esta tarde cuéntalo todo Somiedo somalíes hasta siete una hora menos en Canarias

Voz 2 07:00 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 07:09 con Toni Garrido en fin los compañeros hay millones de personas en este planeta pendientes de un estreno que se producirá dentro de muy pocas horas millones de personas en todo el planeta pero antes déjenme decirles que ayer se a un Grammy programa en MTV se llama envejece Tyson así

Voz 4 07:25 bienvenidos al primer G Z el magacín de MTV un programa con invitados

Voz 1995 07:33 leemos con nosotros a Maya pixeles calla lo dicho bien has dicho muy bien perfectamente que ese es con nosotros enhorabuena por el estreno

Voz 0159 07:41 muchísimas gracias fuera el mismo allá

Voz 1995 07:44 millones de personas en todo el planeta pendientes del FIFA diecinueve FIFA

Voz 0159 07:51 bueno así es millones de personas millones de niños millones de madres que ya por la redacción me han dicho que tienen que comprar esta tarde para diecinueve sí sí sí sí es el estreno de vamos la semana

Voz 1995 08:01 el año fíjense que solamente en lo que se venda las cifras son siempre muy muy delicadas porque bueno ya conoceremos en una semana solamente las cifras de venta pero solamente con la preventa que hay del juego ya superaría las cifras de la recaudación de todo el cine español de este año el año dos mil diecinueve que ha sido un año para el cine solamente esta noche la salida despejó superaría la recaudación de todo el cine español con lo que buena en las próximas horas a partir de las doce son son datos tremendo

Voz 0159 08:30 es alucinante tienen toda la cara en el fija diecinueve

Voz 1 08:37 grandes jugadores todos los grandes

Voz 0159 08:39 puesto de hecho ha venido con dos grandes polémicas pero declara haber tantos grandes jugadores la gente se pican poquito cuál es el jugador que está mejor representado ha habido una polémica no

Voz 1673 08:48 arme porque tanto Messi como Cristiano

Voz 0159 08:50 valorados con noventa y cuatro de media noventa y cuatro puntos de media como jugador y claro la gente ya está peleando por realmente Messi es mejor cristianos mejor hay mucho pique hay mucho

Voz 1995 09:00 es una polémica global que se tan pocas horas Éste es el anuncio que ha hecho Play Station

Voz 5 09:10 mi ánimo Andreotti

Voz 1995 09:13 Bin solamente en el anuncio aparece para que ustedes el el poderío Eva P Guardiola a ver si me hoy en Cristiano sale diva la que salen todos los grandes están metidos en el en en en ese anuncio sale para todas las plataformas con lo cual seguirnos está escuchando y teme que en este para las suyas en casi todas las

Voz 0159 09:34 en en todas PC X Box Juan que estoy son cuatro nadie se va a quedar sin jugar bueno cómo salir de lo anterior

Voz 1995 09:41 hemos datos de por ejemplo el FIFA dieciocho sabemos que hizo

Voz 0159 09:43 el fija dieciocho hizo unos datos increíbles de hecho vendió cinco coma nueve millones de copias físicas ya simplemente en la primera semana en España el año pasado cinco coma nueve millones físicas eso ya no cuenta la gente que es lo descargará directamente online en todo el mundo se han vendido veinticuatro millones de unidades

Voz 1995 10:00 ya en total doscientos sesenta millones de copias del mismo videojuego que sale porque estoy que cuantificar no al precio de setenta euros chadianos barato lo vas a bajar Tom tampoco los primeros comentarios de los usuarios antes que me mojo yo no que me vida jugado este tal vez es la hora de apuntar se preveía no quiere ser el único sus de Knorozov quiero que deberías aunque solamente sea por no sé pues saber de qué estamos hablando deberías bajarte otro día vamos a jugar te ves coger el mando no nos vas a ganar tú pero pero bueno para Baleares la expectación en torno al al fija tú conoces y los juegos hay algún otro juego que genere tanta expectación como el FIFA así como el FIFA diecinueve cada año dieciocho diecinueve

Voz 0159 10:46 es que el FIFA tiene un público muy específico que espera cada año esa entrega con con devoción este año grandes lanzamientos viene ahora dentro de poco el nuevo Assassin's Creed dos pero son como juegos más que tienen los fans de esas historias pero es que el FIFA a una a los fans del fútbol y a los fans de echarse a sus FIFA en casa es como una religión el FIFA con los amigos

Voz 1995 11:07 como eran cuando de repente Cristiano hace pocas semanas anuncia que cambia de equipo porque afecta directamente a el propio juego ya no va ir más de Madrid lo hace además no no no tendría ningún valor sino que rápidamente que cambiado de de la Juve como Santa rápidos hace apenas unas semanas que comienza liga apenas algunas semanas que conocemos ese fichaje que ya está todo en orden el juego

Voz 0159 11:26 ya está todo en orden cuando iba a ser la portada de FIFA diecinueve o sea que si si la gente es muy rápida Farage para adaptar de otros cambios no sé cómo han sido capaces de hacerlo

Voz 1995 11:33 claro no iba a ser la portada con el Madrid ya villano están en Madrid bueno hay que echar un poco de dos rayas negras ya ya te sale a todos los padres y madres abuelos que tengan que poner setenta para comprar el videojuego piensen lo en las horas y horas de tranquilidad que van a tener en casa por más que ayer contamos mayas estudio que demuestra que las pantallas de tienen el desarrollo económico auditivo de nuestro de Tijuana uno porque supo intergeneracional hay gente de doce años vigente de cuarenta Juan sí

Voz 0159 12:10 totalmente niños pequeños que prefieren el FIFA al fútbol los no tienen porque haber partidos lo que les gusta es el FIFA que te permite hacer esas jugadas tan locas repetirlas mil veces saber hacer tu una chilena saber hacer las súper jugadas realmente es intergeneracional totalmente

Voz 1995 12:25 deberíamos hacer una foto de la cara de toma de la misma manera las redes justamente en Viena enhorabuena por tu estreno encima

Voz 0159 12:35 nacida el diecinueve un acontecimiento global

Voz 1995 12:38 al aparece dentro de pocas horas sólo lo que esta noche se venda sólo lo de esta noche ya supone más que la recaudación define nuestro país durante el año dos mil dieciocho Maya Plisetskaya muchísimas gracias ser

Voz 6 12:56 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 12:59 a mi mujer que lleva unos días diciéndome que me apunte ella baile de salón Ivo pues que quieres que te diga que ya va siendo hora de poner en marcha esta nueva que adherida

Voz 8 13:08 cuando sales de los congresos el bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con Christina Rosenvinge Santiago Segura Ariel Rot y muchos más adquiere Tupac por ciento cincuenta euros y disfruta de dos coches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y a los lugares con vinos descubre el Monasterio de la Rábida alojamiento de Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento súbete a las carabelas que lo hicieron posible más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es colaboran Consejería de Turismo y Deporte la Junta de Andalucía Diputación de Huelva Puerto de Huelva

Voz 9 13:57 sí

Voz 10 14:04 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 11 14:23 vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quien gana con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega encallar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde estás

Voz 12 14:39 bien y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando sobre gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la rabia

Voz 13 14:49 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en Canarias sigue no

Voz 1 14:53 también en Hora Veinticinco punto es

Voz 13 14:56 cadena SER

Voz 10 14:58 hablaron Andreu y Berto desde abril Bustamante nadie sabe nada que tienen en común los cacahuetes las palomitas y las calabazas enfermas en los últimos audios del programa todas las respuestas descargas en nuestra aplicación

Voz 15 15:23 yo te llamo de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 16 15:30 en la Cadena Ser Cadena Ser muy bien por qué porque porque le pregunto que por qué no no no me me ha de dar una respuesta señora y yo tengo que rellenar la casilla

Voz 17 15:43 si no hay respuesta deriva aumente cuadriculada corazón tiene el corazón tiene razón es que eso no

Voz 18 15:49 bueno circula por qué te gusta el vamos

Voz 1995 15:56 cómo estamos

Voz 1 16:06 que en esta casa van a cambiar muchas cosas

Voz 1995 16:09 pero que habéis hecho nosotros nada

Voz 1 16:11 ya va por ahora en tu casa

Voz 19 16:13 en cambiar muchas cosas a mejor porque te regalamos el veintiuno por ciento de sus compras pintura herramientas calefacción jardín en todos los productos con esto que entienda un veintiuno por ciento de regalo para nuevas compras sólo hasta este fin de

Voz 6 16:26 mana en los explico oye

Voz 1995 16:29 viene la no puede me ha llamado esta mañana

Voz 20 16:31 me han dicho que lean en trató a robar en su casa nueva que tenía la mayoría de cosas encaja si les han robado todas lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos

Voz 21 16:42 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es

Voz 22 16:53 este viernes arranquen las ventas una Feria de Otoño histórica con la presencia de la máxima figura del toreo doble apuesta de Talavante que aliviará los toros de Victoriano del Río y Adolfo Martín y junto a él los triunfadores del dos mil dieciocho Un Protos centradas en las ventas punto com en las taquillas de la plaza

Voz 23 17:13 sí sí cuénteme detalles de la isla

Voz 24 17:16 veinte mil metros cuadrados y aguas cristalinas

Voz 23 17:20 vale una arrecifes de coral inmensos con peces payaso genial justo para varias embarcaciones pistas de aterrizaje pues muy bien me pone la isla para regalo

Voz 24 17:32 mi chica va flipado porque los tengo

Voz 25 17:35 hoy veintiocho de septiembre bote de ciento cincuenta y un millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 1 17:42 si estás pensando en menaje complementos ropa de cama baño piensa en Basic porque es la nueva línea de hogar que Hipercor ha creado para miles de productos donde el estilo la calidad y el buen precio marcan tendencia Basic todo lo que necesitas para equipar por menos de lo que imaginas si quieres darle un nuevo aire a tu casa piensa en Hipercor

Voz 18 18:03 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Carrillo

Voz 1995 18:09 yo antes de acabar no estaremos algunas preguntas que nos deja el día donde está reflejado en sus cuentas el alquiler que el ministro Pedro Duque dice haber pagado en la Luna la que está cayendo las soluciones limitar la libertad de exclusión tal y como sugiere la vicepresidenta Carmen Calvo es decir sería obligado a explicar cómo cocinó su última encuesta es como cuando Chicote apareció en Pesadilla en la cocina sospechando del cocinero porque donde varios testigos Viena al candidato del Supremo de Estados Unidos y el presidente Trump donde vea un acosador reiterado el presidente encuentra que es un personaje cautivador hablaría de la Interpol que el español más buscado de Europa más buscado de Europa haya padecido escondido debajo del fregadero de la casa de su madre

Voz 26 18:56 miraron ahí no se les ocurrió Interpol

Voz 1995 19:00 a la necesidad de mejorar la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos podría ser un buen lema

Voz 26 19:05 Universidad la Universidad Rey Juan Carlos lo cierto equivocado mucho no vuelve a pasar