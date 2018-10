Hoy por Hoy (01/10/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:25 qué tal está muy buenos días es uno de octubre primer aniversario del momento más delicado en España desde el 23F hoy hace un año amanecía hemos en Barcelona estaba convocado un referéndum ilegal hubo urnas hubo papeletas pero ninguno adoro internacional pudo decir que aquello fuera un referéndum porque no existió ninguna garantía democrática pero hubo también unas cargas policiales sobre ciudadanos indefensos que certificaron definitivamente el fracaso del Gobierno Rajoy hoy un año después es el independentismo el que afronta dividido el aniversario por las cargas de los Mossos de este sábado contra manifestantes radicales la CUP ha pedido la dimisión del conseller de Interior Bush unos veinticuatro horas poca dimitir no es mi que el book dice que no dimite pregunta la compra

Voz 0980 01:17 siempre han cambia la estrategia ha avalado la vigor en seis meses

Voz 1727 01:20 si ahora avala la violencia la fractura entre los anticapitalistas y el Guber ha estallado en el peor momento porque mañana se vota en el Parlament si se acata o no la suspensión de los diputados presos fugados que ha ordenado el Tribunal Supremo y esto es algo indispensable para conservar la mayoría independentista en la Cámara catalana y el president Torra vuelve a reivindicar lo que llama el mandato del uno de octubre van bruto

Voz 2 01:47 Iván Raña probará tantas y tan todos

Voz 1727 01:52 David su que esto victoria y reúne a su gobierno hoy en el colegio de Ter Girona donde el año pasado iba a votar Puigdemont y el Gobierno central pues el Gobierno central a través del nuevo ministro del Interior de Grande-Marlaska insiste en que los caminos de la política de la justicia no deben cruzar

Voz 3 02:11 una cuestión es el ámbito judicial y la relevancia judicial en su caso de otras es el ámbito político cada uno tiene su ámbito de actuación su ámbito de aplicación lo que debe quedar claro es que tienen que ir por caminos distintos paralelos nunca cruzarse

Voz 1727 02:29 pero este uno de octubre tiene aroma reivindicativo también en otro frente muy activo en toda España de los jubilados que hoy vuelven a manifestarse

Voz 4 02:38 la lucha continúa

Voz 5 02:39 vamos a seguir porque gobierne quien gobierne la expresión

Voz 4 02:44 dónde se defiende que aquellos

Voz 6 02:46 partidos que no entiendan que el movimiento pensionista es una revolución social nueva eh es que no lo entienda con los

Voz 1727 02:54 esta vez por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:59 buenos días hoy es el Día Internacional de las personas mayores y los pensionistas van a recordarle al Gobierno que seguirán en la calle hasta que se vincule de manera efectiva las pensiones al IPC

Voz 1727 03:07 lo que aprobó el otro día el Pacto de Toledo fue una recomendación al Gobierno que atentos al bolsillo que el gas natural sube a partir de hoy un ocho y medio por ciento de media

Voz 0027 03:17 es la mayor subida de todo dos mil dieciocho que se une en la recta final del año a la subida del precio de la luz que es hoy un dieciséis por ciento más cara que hace un año

Voz 1727 03:26 pies noticia de la noche Canadá ha llegado a un acuerdo por fin con Estados Unidos y se va a incorporar al nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte

Voz 0027 03:33 lo publica el Washington Post ganadas asuma finalmente al acuerdo que Trump había firmado con México el Mesias

Voz 1727 03:39 ir de Estados Unidos precisamente otra afirmación para la mofa de Donald Trump en un mitin el presidente

Voz 0027 03:49 Estados Unidos ha dicho que Kim en un y él se enamoraron Kim describía él cartas preciosas en fin volviendo a la política real en Ray

Voz 1727 03:58 no Unido Theresa May accidente in

Voz 0978 04:01 bueno hay de fue

Voz 1727 04:04 afronta los envites de los euroescépticos en el congreso del Partido Conservador que empezó ayer en Birmingham la primera ministra intenta que los tories avalen su Brexit suave no sabemos adónde conduce este empeño porque su plan es un plan rechazado por Bruselas y en Indonesia los muertos por el tsunami están cerca del millar

Voz 0027 04:28 el último balance oficial este ochocientos XXXII fallecidos pero los servicios de emergencias aseguran que la cifra va a aumentar porque la zona afectada es mucho mayor de lo que se creía en un principio

Voz 1727 04:42 este domingo nos deja una de las mejores páginas del deporte español de los últimos años Juan Antonio San Pedro buenos días

Voz 1161 04:49 buenos días Pepa con la historia la histórica victoria de Ana Carrasco en el campeonato del mundo de Superbikes primera vez que una mujer un Mundial de motor en una parrilla en la que todos los competidores serán nombres menos dos campeón del mundo Alejandro Valverde con sus treinta y ocho años en Innsbruck en los Mundiales de ciclismo en ruta el segundo campeón más veterano de la Historia en golfo Europas hacia con la Ryder Cup protagonismo de Jon Rahm victoria sobre Tiger Woods y Sergio García que ya es el jugador que más puntos ha sumado en la historia de la competición bronce en el Mundial de baloncesto femenino España sesenta y siete Bélgica sesenta sexta medalla consecutiva para la selección en un gran campeonato

Voz 1727 05:21 un detalles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:24 buenos días cambio de mes que no va a suponer ningún cambio significativo en la situación meteorológica sólo hoy prácticamente durante toda la semana incluso hasta mediados de mes no se espera el paso de ninguna borrasca que puede dejar lluvia de manera más o menos general generosa así pues se tiempo soleado ahora ambiente fresco durante la tarde calor en el centro y sur de la península descenso de temperaturas más notable en el resto del país sobre todo en el Cantábrico con restos de nubes y alguna llovizna también momentos de sol sólo esperamos chubascos intensos también tormentas en Baleares más aislados en puntos de montaña de la Andalucía más oriental así

Voz 0027 05:59 como el interior de Murcia viento fuerte del

Voz 0978 06:01 norte en los puntos habituales cierzo en el valle del Ebro

Voz 1727 06:21 dice Rafa Muñiz que esta mañana vamos a trasladar la rueda de prensa del Consejo de Ministros de los viernes en Moncloa aquí a los estudios de la Cadena SER y es que a partir de las nueve las ocho en Canarias entrevistamos a la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo Isabel Celaá Rafa buenos días buenos días Pepa con la ministra vamos

Voz 1772 06:40 hablar de la situación del Gobierno de los partidos de la oposición aquellos que según Cela están ejerciendo un brutal ataque contra los miembros del Ejecutivo

Voz 10 06:48 el Gobierno es un equipo de granito perfectamente engrasado

Voz 1772 06:53 oye engrasadas tienen que estar las alianzas del Gobierno si quiere sacar adelante los Presupuestos Generales compartirá diagnóstico de la situación política española la ministra con el portavoz del PNV

Voz 11 07:03 que es imposible competir en chistes con la disparatada vida política española es imposible competir me que le pongan la famosa vaca de quite a dar calimocho en lugar de leche es imposible competir con esto es no es de chiste

Voz 1772 07:23 va a casi calimocho a parte esta mañana también vamos a hablar de Cataluña con Juan José López Burniol hoy en la tertulia Mariola Urrea José Antonio Zarzalejos ya Antón Losada a don Antonio Garrido a partir de las diez las nueve en Canarias estará Pepe Navarro con el analice leer analizaremos una cifra el sesenta por ciento de los asesinatos en Estados Unidos no quedan resueltos también hablaremos de cine hubiera todo continuará haciendo

Voz 10 07:49 que al que ha matado Sato casi mejor un todo todo menos Maribel Verdú y Gracia

Voz 1772 07:57 la Querejeta Nos presentarán su última película ola de crímenes is que supongo que ya habrán escuchado este incómodo sonido al despertarse se les ha hecho corto el fin de semana les gustaría saber cómo podemos alargarlo nuestra mente bueno la respuesta la traen Dani Mateo e Iñaki Urrutia

Voz 10 08:19 de momento es lunes

Voz 1727 08:21 el uno de octubre y hoy preguntamos cómo ve en Cataluña un año después del referéndum ilegal y de las cargas policiales como ven la relación entre los dos gobiernos mejor peor igual

Voz 1772 08:32 sus opiniones al nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y notas de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 08:39 lo hemos contado en la portada Rafa que la tarifa del gas sube hoy más de un ocho por

Voz 1772 08:43 le sumado a la subida de la luz estarán encareciendo estos últimos meses del año y ustedes utilizan gas en casa en la cocina en la caldera les afecta esta subida Nos lo pueden contar en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en el whatsapp el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro Sesé

Voz 1727 09:01 son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias hay más

Voz 0027 09:04 sí empieza hoy por hoy con el dúo de Sánchez en la técnica Elena INE ocho Jordi Fábrega en la producción

Voz 0027 11:44 el independentismo catalán llega sumido en profundas turbulencias al primer aniversario del uno de octubre el actuación este sábado de los Mossos cargaron contra un grupo de radicales a los CDR que intentaban dinamitar una manifestación de policías esa actuación de los Mossos ha provocado una fractura entre el Govern Quim Torra sus socios parlamentarios de la CUP Radio Barcelona Frederic Vincent bon día buenos días la CUP exige la dimisión del conseller de Interior este contesta que no Seba y además te dice que lo que hicieron los Mossos fue salvar la buena imagen dice del independentismo

Voz 0706 12:12 además de la CUP pidiendo la dimisión del conseller hubo críticas también de algunos miembros de Esquerra pero el titular de Interior mantiene que no hubo cargas policiales y que con excepción de algún caso puntual que se compromete a investigar el operativo consigue dice

Voz 0027 12:23 se consiguió evitar males mayores aquí

Voz 0706 12:26 incluso preguntaba a la CUP sí es en cambio las tres

Voz 0980 12:28 sí sí avalan la violencia llevaban a optaban cambiando kurdo

Voz 0706 12:32 avalan la violencia aussie avalan el hecho de que algunos manifestantes asaltaran el cordón policial para increpar asistentes de la otra manifestación eran declaraciones Racó que la CUP respondía responsabilizando al Gobierno de permitir una movilización que dicen hacía apología de la violencia mientras reproches al Godard también de Ciudadanos

Voz 0534 12:48 estamos muy preocupados porque están intentando ex

Voz 1727 12:51 a pesar del espacio público a todos aquellos

Voz 0534 12:53 que no piensan como ellos a Lorena Roldán de ciudad

Voz 0706 12:56 danos el Síndic de Greuges al Defensor del Pueblo catalán pedirá explicaciones por el dispositivo del sábado más allá de Cataluña el Gobierno de Pedro Sánchez intentará desde hoy recuperar la energía

Voz 0027 13:05 lleva política que le robó la semana pasada la filtración de las grabaciones de Villarejo pero los socios parlamentarios del Gobierno aprietan a Sánchez cada uno en su propia dirección lo ha hecho el PNV este domingo Andoni Ortuzar

Voz 11 13:16 luego Bernard es hacer cosas es cumplir compromisos es asumir con valentía los problema eso pedimos para Euskadi que cumpla ya porque el día

Voz 0027 13:30 también podemos aprieta al Gobierno a su manera Pablo Iglesias partido de que pedirá que comparezca Pedro Sánchez en el Congreso para explicar el paso atrás que dio el Gobierno respecto a la cancelación del contrato de venta de armas a Arabia Saudí para usar en la guerra de Yemen y además Iglesias insistió anoche en La Sexta en que los ministros Delgado el duque tienen que salir del Gobierno Mariela Rubio buenos días

Voz 1727 13:52 buenos días Iglesias seguía pidiendo la dimisión de del

Voz 1450 13:54 doy de Duque pero no la exigirá como condición decía para apoyar los presupuestos

Voz 17 13:59 no los vamos a poner en riesgo por dos ministros creo que los ciudadanos cuando tengan que votar sabrán quién ha sido coherente Si yo me entero de que alguien de mi partido ha estado reunido con Villarejo va fuera

Voz 1450 14:10 apretar pero no ahogar en definitiva así respondía preguntado por si considera que Sánchez debería comparecer para explicar las exportaciones de armamento español Arabia Saudí

Voz 0978 14:20 debería comparecer aunque que creo que lo estoy haciendo un favor al decir con mejor comparecer a petición propia a que te lo tengamos que exigir

Voz 1727 14:27 el tono en verdad duro lo reservaba Iglesias para los

Voz 1450 14:30 actores críticos de su propio partido como Carolina Bescansa que ayer anunciaba que valora presentarse para dirigir Podemos en Galicia

Voz 17 14:37 llama la atención que alguien que lleva más de veinte años viviendo en Madrid que hace unos meses se supo que quería estar en la Asamblea de Madrid quiera dirigir Podemos Galicia creo que es lo que se está preguntando mucha gente

Voz 1450 14:47 también tenía Iglesias palabras duras para Íñigo Errejón del que decía las discusiones que mantuvimos en el seno de la dirección rompieron el partido

Voz 1772 14:56 el debate que tuvimos fue apoyar un Gobierno de Rivera presidido por Sánchez

Voz 1450 15:00 no rompió insistía Iglesias en que Podemos no abandona su apuesta por un impuesto a la banca pero insistía también en que en las negociaciones con el PSOE no hay líneas rojas

Voz 0027 15:14 seis y cuarto de la mañana al cinco y cuarto en Canarias los pensionistas están llamados hoy a manifestarse en decenas de ciudades españolas a pesar del acuerdo al que llegaron la semana pasada todos los partidos políticos para recomendar al Gobierno que vuelva revalorizar cada año las pensiones teniendo en cuenta el IPC lo que suben los precios advierten los sindicatos de que ese acuerdo no deja de ser una cosa etéreas sin aplicación inmediata y por eso convocan hoy las marchas de pensionistas Carolina Gómez buenos días

Voz 0127 15:40 buenos días los partidos se han comprometido a que las pensiones suban según lo haga el IPC según el coste de la vida pero la decisión final está en manos del Gobierno y del Parlamento que tendría que ratificar lo por eso los pensionistas quieren seguir presionando a entonan Anatoli o Díez ex secretario general de las federaciones de pensionistas jubilados de UGT

Voz 18 15:56 creo que son muchas dudas las que ahí para que en este momento los sindicatos por lo menos no sigamos manteniendo pues el nuestras reivindicaciones que las declaraciones del Gobierno son un tanto contradictorias coronó la ministra está diciendo de que te asegura por otro lado el secretario de Estado te está diciendo que es muy difícil bueno pues no se lo haremos saber cuál es la relación

Voz 0127 16:17 UGT y Comisiones han convocado manifestaciones en medio centenar de ciudades españolas coincidiendo con la efeméride este uno de octubre del Día Internacional de las Personas Mayores aunque también va a haber Mannesmann más manifestaciones esta semana en ciudades como Zaragoza y Gijón las movilizaciones están convocadas para el martes y para el miércoles

Voz 1 16:35 en la Cadena Ser

Voz 0027 16:43 hoy comienza en Estados Unidos un nuevo juicio al español Pablo Ibar que llegó a pasar más de una década en el corredor de la muerte condenado por el asesinato de tres personas en mil novecientos noventa y cuatro a pesar de que hay distintos testigos que confirman que Ibar esto va durmiendo en casa de su novia la noche en la que pasó todo aquella condena a muerte fue fruto de un proceso plagado de irregularidades policiales testigos con relatos inconsistentes If fallos profundos en la defensa de Ibar que tuvo por abogado durante los primeros años a un hombre enfermo que terminó confesando que no había hecho su trabajo en condiciones en febrero de este año el Tribunal Supremo de Florida canceló a aquella condena a muerte y ahora empieza un nuevo juicio para Pablo Ibar la última oportunidad que tiene de defender su inocencia para no pasar el resto de su vida en en una cárcel en la SER hemos hablado con la familia de Pablo Ibar que no pierde la esperanza Sergio Soto

Voz 0706 17:32 entre tres y seis meses habrá que esperar para tener un veredicto pero esta primera fase la selección del jurado es ya fundamental en las próximas semanas la justicia estadounidense elegirá a los hombres y mujeres que decidirán si Pablo Ibar logro obtener en el cuarto juicio la libertad que siempre ha reclamado Cándido Ibar es su padre

Voz 19 17:49 es de que España vive la primera visita tiene a la tuvo que tiene ese complejo que murió por eso sí pero bueno entonces se no la dejaron de darme nada quiere era verdad eso sí idea ictus la castaña

Voz 0706 18:07 Familia ya abogado se muestran esta vez más esperanzados en buena medida porque las adicciones del primer abogado de Pablo condicionaron los procesos anteriores porque el Supremo de Florida ha admitido que las pruebas contra Eibar son escasas Joe Nascimento del nuevo equipo de defensa

Voz 1413 18:21 el examen los optimistas con que Pablo finalmente tendrá un juicio justo después de todos estos años uno justo porque el jurado irá la verdad de una vez por todas Civera que Pablo no es culpable

Voz 0706 18:34 Iber tiene hoy cuarenta y seis años y es padre cuando entró en prisión tenía veintidós en Indonesia

Voz 0027 18:41 no

Voz 0706 18:43 son más y las tareas de rescate a la

Voz 0027 18:45 es esperar a que se están llevando a cabo tras el terremoto y el tsunami que arrasaron el viernes gran parte de la isla de Célebes de un número de muertos confirmados ya de ochocientos XXXII aunque en las próximas horas se va a anunciar un nuevo parte todo apunta que esa cifra va a aumentar Se teme que a medida que que los sector rescate entren en las zonas que todavía están incomunicadas el número de víctimas aumente mucho

Voz 0137 19:08 buenos días y las autoridades del país creen que la cifra final será de miles de muertos la catástrofe ha dejado a su paso el caos en la isla de Célebes en Pal huido en gala las zonas más castigadas los hospitales están colapsados faltan provisiones y maquinaria pesada para levantar escombros en el hotel de PAL UL los equipos de rescate trabajan contrarreloj para intentar sacar a las cincuenta personas que se estima que se han quedado atrapadas debajo de los escombros los voluntarios aseguran

Voz 20 19:33 hora acotó

Voz 0978 19:34 todo en Pinto que todavía se escuchan

Voz 0137 19:37 voces pidiendo ayuda debajo de los escombros los aeropuertos trabajan con pistas de aterrizaje inutilizadas la electricidad no funcionan gran parte de la isla en muchas carreteras están cortadas mientras gran parte de los dieciséis mil desplazados pasa las noches en estructuras de bambú lejos del agua por miedo a las réplicas

Voz 0027 19:51 Macedonia ha celebrado este domingo un referéndum para él decidir si cambian el nombre al país de Antigua República de Macedonia a Macedonia del Norte ese cambio busca solucionar un conflicto histórico que mantienen con Grecia en Grecia país que tiene una región que se llama Macedo eh sí Macedonia país acepta ese cambio las puertas de la Unión Europea quedarían abiertas para él porque Atenas dejaría de bloquear su entrada en el referéndum ha votado poquísimas gente pero ha ganado el sí y el primer ministro dice que va va a llevar adelante el cambio de nombre Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 20:24 buenos días era el cambio de nombre del país formaba parte de un acuerdo negociado durante muchos años con Grecia y sólo quedaba pendiente que las dos partes lo ratificara en referéndum en Macedonia se votaba este domingo pero solo ha ido a las urnas el treinta y seis por ciento de los que tenían derecho a hacerlo una participación bajísima que está por debajo del mínimo del cincuenta por ciento que ese considera necesario para que la consulta fuera válida aún así el primer ministro de El País se agarra a otro dato el noventa por ciento de los que han votado están de acuerdo en que el país pase a llamarse República de Macedonia del Norte ya anuncia que seguirá adelante con el cambio de nombre

Voz 2 21:03 muy próximo a Paz dama que Doña

Voz 0980 21:06 Eneko pucherazo pese a los clanes de el primer ministro el Gobierno tendrá difícil aprobar ese cambio de nombre del país porque necesita el apoyo de dos terceras partes de los diputados y la oposición ya ha dicho que no lo respaldará

Voz 0027 21:19 termina el plazo que se dio el Gobierno de Israel para demoler la aldea beduina de Hannah Lamas el lugar se ha convertido en un símbolo de resistencia ante la ocupación israelí en julio los residentes impidieron que las excavadoras israelíes murieran sus casas pero eso puede cambiar en las próximas horas Victoria Moreno

Voz 0137 21:36 Israel da de plazo hasta hoy uno de octubre para que los habitantes de El Ahmar destruyan sus casas y se marchen a otro sitio el Tribunal Supremo tomo esta decisión hace unas semanas alegando que las viviendas de esta pequeña aldea en su mayoría Chozas y tiendas construidas con hojalata nunca tuvieron permiso de construcción pero los doscientos vecinos de la comunidad se mantienen firmes dicen que innovan moverse de sus casas y que tendrán que echarles por la fuerza la justicia israelí alega una segunda razón para demore el asentamiento dice que representa un grave peligro para los habitantes por su cercanía con la autopista una carretera que Israel ha construido como parte del proyecto para conectar Jerusalen con la colonia judía de Maale Adumim y en este sentido ya en el Ahmar no es la única comunidad que corre peligro otras diecisiete aldeas beduina están en riesgo de demolición ocho países europeos entre ellos España han pedido a Israel que no destruya la aldea ya han mostrado su preocupación por la colonización judía en

Voz 0027 22:26 si la Corte Internacional de Justicia va a poner fin hoy a un conflicto diplomático que dura ya más de un siglo la salida al mar de Bolivia o mejor dicho la no salida al mar porque no tiene desde la Guerra del Pacífico hace ciento treinta y nueve años una guerra en la que Bolivia perdió ante Chile cuatrocientos kilómetros de costa hoy el Tribunal de La Haya ella decide si obliga a Chile a negociar con Bolivia para que este país Bolivia tenga salida al Pacífico Ana corbata días buenos días es una decisión importante porque

Voz 0127 22:55 inapelable pero si la Corte falla a favor de Bolivia Chile sólo está obligado a negociar esa salida al mar no está obligado a alcanzar un acuerdo Sebastián Piñera es el presidente

Voz 1885 23:04 Leno Chile es un país que quiere tener las mejores relaciones con sus países vecinos inmerso siempre nos hemos esforzado en tener abiertos los caminos del diálogo del entendimiento pero también tienes un país que cumple y hace cumplir los tratados que fin

Voz 0127 23:19 las relaciones diplomáticas entre los dos países están rotas desde hace cuarenta años así que esta decisión tensa aún más la cuerda Álvaro García Linera vicepresidente de Bolivia

Voz 1772 23:28 está claro que están muy agresivos han perdido el norte diplomático pisadas ante la inminencia de una derrota catastrófica de la diplomacia chilena

Voz 0127 23:40 el Gobierno chileno base de la decisión desde la Casa de la Moneda el boliviano desde

Voz 1727 23:43 allá

Voz 0027 23:50 las imágenes de esta exposición tienen contenido sexual explícito es el letrero que se estos días en el edificio Tabacalera en Madrid que acaba de inaugurar la mayor retrospectiva del artista Juan Hidalgo fallecido el pasado mes Cabrero

Voz 1727 24:03 aquel García

Voz 0127 24:07 las piezas históricas como veintidós variaciones en torno al pene hola serie hombre mujer y mano dos hombres y dos mujeres a los que una mano les toca el cuello el pecho y la cadera los genitales más allá de simple provocador Juan Hidalgo fundador del legendario grupo buscaba cuestionar el arte lo explica el comisario de la muestra es Fernando Castro

Voz 22 24:26 se les llama artistas conceptuales son críticos de El híper conceptual y no decir en realidad es es una crítica de las pretenciosa edades del arte decide el arte que pretende estar montado siempre encima un pedestal y es más un intento de volver a a la base dadaísta en surrealismo cuando Bretón decía aquel ante la magia de lo cotidiano

Voz 0127 24:47 su anarquismo su homosexualidad su manera de entender el arte no le permitieron encajar en su tiempo Premio Nacional Hidalgo murió sin el Velázquez conocido como el artista raro ayudó en su propia retrospectiva cuenta Castro que se enfrentó al final sabiendo que éste no sería su último acto

Voz 0027 25:21 seis y veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias

Voz 10 25:26 los deportes

Voz 23 25:30 en Hoy por hoy lleno

Voz 0027 25:32 deportes el fútbol queda en un segundo plano hoy eclipsado por uno de los mejores domingos del deporte español Sampe buenos días

Voz 1161 25:39 buenos días Aimar cuatro eventos que nos hicieron estar ayer pegados a la radio por ejemplo con la victoria de Alejandro Valverde en Innsbruck primero en campeonatos del mundo paralelo sus treinta y ocho años así lo la rama Íñigo Marquínez en Carrusel

Voz 11 25:50 a él las bandas reclaman pero por fin oro

Voz 1161 26:02 después de dos platas y cuatro bronces en esta edición de se sentía favorito aunque en los últimos metros todo podía pasar Valverde en el Alargue

Voz 0072 26:08 no no era consciente de que lo podía conseguir también que lo podía perder pero que no podía conseguir mira te hemos estado ahí luchando hasta último momento y y mira al final aquí estamos con el mayor sus felicitaciones al equipo equipo ha estado de diez la verdad quieren felicitar de primer al último para ir sin pinganillos la verdad es que es todo mucho más difícil que habían momentos que no teníamos ni idea cómo iban la carrera pero tenía tanta plena tanta confianza en todos ellos que me dedicaba a rodar en el pelotón pero no mucho más

Voz 1161 26:41 también les felicitaron sus rivales Sagan Inaxio pinta

Voz 0072 26:44 estaba muy contento de que haya sido Llor su relevo de campeón del mundo que si no era del todo bien que pues se ha felicitado allí directamente cuando hemos terminado

Voz 1161 26:55 campeona del mundo en Superbikes Ana Carrasco en una parrilla en la que todos los pilotos eran nombres menos dos ella se convirtió en la primera mujer que vence en un Mundial de Motociclismo

Voz 24 27:02 estoy de pomposa lo conseguir imagino que se ha mirado mucho lo que ha solicitado y tiene algo que me había pasado nunca he tenido que llegar al futuro es muy importante

Voz 1727 27:12 me se acordaba de alguien especial

Voz 25 27:15 el título a Luis Salom y a toda su familia porque era muy bueno amigo y el día que lo perdimos me

Voz 0027 27:20 en el mitin el quince

Voz 1161 27:22 Victoria también de Europa sobre Estados Unidos en el Ryder Cup diecisiete con cinco a diez con cinco con actuaciones destacadas de los españoles Jon Rahm que echa de imponía a Tiger Woods en un punto decisivo en el Larguero exultante

Voz 4 27:32 vamos que el día más especial deportivas más feliz no canal Mi primer torneo fue muy especial pero esto es diferente de verdad el momento más especial de carrera deportiva sin ninguna duda

Voz 1161 27:41 además Sergio García se convierte con veinticinco con cinco puntos en el jugador que más puntos ha conseguido en la historia de la competición superando el histórico Nick Faldo hoy el italiano Molinari es el primero en lograr un pleno ganando todos los partidos en una edición el último capítulo en baloncesto bronce de la selección en el Mundial femenino España sesenta y siete sesenta terceras en el podio aunque para Alba Torrens sabe más

Voz 26 28:00 para nosotros sabe a oro porque hemos tenido muchas dificultades durante toda concentración con lesiones con altibajos si en las dos derrotas han sido duras pero bueno si alguien o algo tiene este equipo es que no lo echamos todo siempre hasta el final

Voz 1161 28:15 sexta medalla consecutiva en un gran campeonato oro en el Europeo dos mil trece plata mundial dos mil catorce el bronce europeo dos mil quince plata en juegos dos mil dieciséis oro en el Europeo dos mil diecisiete y ahora bronce en el Mundial dos mil dieciocho el título fue para las norteamericanas imponen Australia setenta y tres cincuenta y seis en cuanto al fútbol a la séptima jornada le queda el Celta Getafe Se jugaba esta noche a las nueve sólo se pierde

Voz 0072 28:34 pierde por lesión arbitrariedades

Voz 1161 28:37 creado balear cuadra Fernández en ACB a falta de la aplazado pero GAM Joventut la primera jornada nos deja Baskonia como primer líder victorias también de Barça Real Madrid Unicaja Fuenlabrada Obradoiro manresana Andorra en Fórmula uno finalmente el tiene casi sentenciado el Mundial vence venció en Rusia saca cincuenta puntos a Vettel

Voz 0027 28:56 repostage te lleva más lejos

Voz 2 28:57 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 0027 30:47 las autoridades confirmaron ochocientos treinta y dos muertos en la catástrofe pero creen que el balance final de fallecidos puede ser de miles el país intenta ahora rescatar a supervivientes debajo de cosas en España hoy el gas natural sube más de un ocho por ciento para los consumidores que tengan la tarifa regulada que son la mayoría el gobierno dice que este incremento es por la subida del coste de la materia prima Illa depreciación del euro frente al dólar un aumento que se suma a la subida del precio de la luz que ha cerrado septiembre un dieciséis por ciento más cara que el año pasado el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 4 31:19 has a esta hora en Madrid con aumento de lunes se distinga más intenso allá por las entradas más madrugadoras a dos Torrejón a cuatro Pinto Valdemoro cuarenta y dos en Parla y también en la M cuarenta en la zona de Vicálvaro sentido norte además varias averías complican hasta ahora el tráfico en Guipúzcoa en Zumaia en la AP ocho sentido Irun en Vizcaya en Derio en la nacional seiscientos treinta y siete en sentido Galdakao y precaución en Valencia por dos accidentes en Sagunto en la AP siete sentido sur más al pasar en la V veintiuno en la capital en sentido no

Voz 0027 31:49 en octubre empieza con sol en casi toda España posibilidad de lluvias en el Cantábrico y también en el Mediterráneo sobre todo en Baleares

Voz 1727 34:22 a las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias abrimos la Mesa de España hoy en Catalunya ha muerto Macià Alavedra un hombre clave en los gobiernos de Jordi Pujol Alavedra que acabó siendo condenado por el caso Pretoria por el cobro de comisiones ilegales ha muerto a los ochenta y cuatro años Frederic Vinçent bon día

Voz 0706 34:40 hola buenos días Alavedra falleció la noche del sábado al domingo fue uno de los fundadores de Cataluña que se fusionó después con Convergència contribuyó a redactar el Estatut de setenta y nueve fue conseller de Gobernación Industria Economía y uno de los negociadores del pacto del Majestic con José María Aznar

Voz 2 34:55 creo que en la comisión fue del cuatro por ciento que en este tipo de casos yo creo que es una comisión

Voz 0706 35:01 habitual aunque como decías Alavedra en los últimos tiempos fue titular porque con lo condenaron a casi dos años de cárcel por el caso Pretoria de corrupción urbanística fue después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que admitió como escuchábamos el cobro de comisiones

Voz 1727 35:14 quién Castilla y León los médicos interinos de Atención Primaria vuelven hoy a la huelga para pedir estabilidad en sus puestos de trabajo la Junta ha roto el compromiso que hizo que desconvocar los paros en el mes de agosto y ahora dice que garantizar esa estabilidad es ilegal Eva Marín buenos días

Voz 0534 35:33 hola buenos días paros que se van a repetir cada lunes convocados por el Sindicato de Médicos sin Ical el consejero de Sanidad Antonio Sáez asegura que en este asunto junta hay grupos Parlament Darius van de la mano y recuerda además que los convocantes se han quedado solos ya que ningún otro sindicato comparte sus demandas todos coinciden en que es ilegal la propuesta de si Meca al a quién realizan como contraoferta incrementar el reconocimiento de los servicios prestados

Voz 33 35:58 trabajar en unas condiciones de un concurso oposición que sean razonables que reconozcan su servicios prestados eso les hemos ofrecido un cuarenta por ciento de la puntuación final corresponde a los servicios contestado cuanto el más servicios con mejor puntuación y eso es los que estamos trabajando

Voz 0534 36:14 Meca el pide que estos médicos interinos sobre todo del medio rural afiance cinco curso posición la plaza que ocupan en algunos casos desde hace veinte años sino llegaban los acuerdos la idea es prolongar la huelga hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas

Voz 1727 36:31 y volvemos a Cataluña la Generalitat quiere blindarse contra la peste porcina y anuncia que a partir de hoy en las granjas catalanas solo podrán entrar lechones de otros países que tengan la máxima puntuación en normativa de biodiversidad Freddy

Voz 0706 36:47 ayer se reunieron la consellera y el ministro de Agricultura hay de este encuentro salió el compromiso del Gobierno de pedir a la Comisión Europea que prohiba la entrada de jabalíes de granja en España actualmente ya está prohibida la importación de jabalíes salvajes

Voz 2 36:58 estas la situación estamos trabajando de forma coordinada yo no quiero sino subrayar ambos falta que está buena coordinación con el sector con los afectados y también con las comunidades autónomas

Voz 0706 37:11 nada ministro de Agricultura que pedía esta coordinación para evitar que la peste porcina africana entra en España Lois países afectados actualmente son básicamente del Este pero también ha habido casos en Bélgica

Voz 1727 37:20 la luego Frederic hasta luego y seguimos hablando de animales aunque ahora en Andalucía allí una mujer ha sido condenada a tres meses de cárcel por dejar morir de hambre a su perro el pobre animal sólo podía comer del cadáver de los restos de otro perro muerto Elena Carazo buenos días buenos días Pepa así pues la condenada tenía este perro un pequeño Your Side terrier

Voz 0534 37:41 prácticamente abandonado en su propia vivienda en Roquetas de Mar no lo alimentaba hasta el punto de que el animal acabó comiéndose los restos de otro perro fallecido que también estaba en la vivienda se encontraba muy débil apenas podía moverse y estaba deshidratado cuando una empresa de recogida de animales se hizo cargo del aunque murió apenas cuarenta y ocho horas después de ser rescatado por estos hechos que se remontan al ocho de marzo de dos mil trece la mujer ha sido condenada a tres meses de prisión por maltrato animal además de estar inhabilitada para cualquier profesión que estáis relacionada con animales y su tenencia aunque se les suspende la condena por un periodo de dos años si no vuelve a delinquir

Voz 34 38:20 Nos dice

Voz 1727 38:21 ya que adelanta ahora mismo la Cadena Ser la Complutense la Universidad Complutense va a ser la primera en España que ofrezca un máster oficial en estudios LGTB Laura Gutiérrez buenos días buenos días ya lo ha aprobado el Consejo de Gobierno y la idea es que esté disponible el curso que viene

Voz 1450 38:35 esa es la idea que el máster deben partir en dos mil diecinueve dos mil veinte un posgrado en el que la Complutense es pionera en ninguna universidad de España ni pública y privada existen unos estudios especializados en el eje de vehículos es un máster oficial que tendrá validez en todo el territorio del Estado hoy según el delegado del rector de la Complutense para la diversidad tiene ante sí todo un mercado laboral en auge Esteban Sánchez

Voz 35 38:56 no salidas profesionales primeros son realmente amplias el mercado de trabajo está demandando profesionales de distintas disciplinas por un lado y por otro que estén especializados en estudios el set

Voz 1450 39:10 según la Complutense empresas como Inditex Adidas Altadis Renault Telefónica participan ya en un proyecto de investigación en la universidad con la idea de poner en marcha oficinas sus recursos específicos

Voz 1727 39:19 es gestión LGTB en sus compañías y terminamos en una ciudad que se ha llenado de poesía y de música el festival Cosmopoética de Córdoba recibe hoy a Eduardo Mendoza y al vocalista de señor Chinarro Antonio Luque que estamos escuchando María José Martínez buenos días fuera vía ZEPA el festival durará hasta el seis de octubre si este año

Voz 36 39:56 en Italia hay a la pasión Cosmopoética ha convertido mucho más que una cita con la poesía también con la literatura con mayúsculas con la creación con la música señor Chinarro va a desgranar esta tarde su lírica sus composiciones en un acto público en la Casa Góngora las cinco después cita con la narrativa en diálogo con Eduardo Mendoza queda relegada de sus pasiones pero también de su última obra el rey recibe Cosmopoética está llenando de actividades la ciudad en un mes que se está convirtiendo en verdadero Messi era cultura en Córdoba entre ellas una central la voz de los poetas con recitales repletos de público por la que pasarán hasta el sábado Franco

Voz 1727 40:28 Sony Angle dones Toré Miriam Reyes Pilar do o Joan Margarit a disfrutar María José un beso un beso

Voz 37 40:37 me veintiun uno en muchos serán me fui con una sin duda

Voz 1727 40:50 abrimos la Mesa del Mundo en desvela al sur de Alemania porque allí

Voz 10 40:56 gracias moco

Voz 1727 40:59 tiempo que haya para cruzar la calle con el semáforo en verde ya no va a ser un agobio para nadie del ayuntamiento de la ciudad se ha propuesto que las personas mayores o las que tengan problemas para caminar deprisa puedan pasar con calma de una acera o otra así que quienes lo deseen pueden solicitar un chip que les va a permitir ampliar el tiempo que él semáforo está en verde Ana Button

Voz 0127 41:22 esa ciudad alemana los semáforos de peatones Duran en verde diez segundos así que con este chip el tiempo ampliar seis segundos más para que las personas que lo utilicen tengan de margen margen de cruzar de un lado a otro

Voz 1727 41:34 seguridad bastará con que pulsa en el botón al acerca

Voz 0127 41:36 pese al pasó para adquirirlo los usuarios van a tener que depositar una fianza de diez euros en el Ayuntamiento va a estar en pruebas un año aunque de momento son pocas las personas que lo están utilizando el consistorio espera que esta herramienta pueda beneficiar a unas cuatrocientas personas con movilidad reducida

Voz 1727 41:57 y cerramos la Mesa del Mundo en la India allí el Tribunal Supremo se ha convertido en estas últimas semanas en el motor del cambio para hacer avanzar a una sociedad muy conservadora el tribunal ha tumbado leyes discriminatorias que estaban vigentes hasta ahora leyes como la que prohibía las mujeres entrar con la regla en un templo hindú o la que establecía como ilegales las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo Víctor Martín

Voz 31 42:24 el Tribunal Supremo de la India está siendo la institución que dirige al país hacia un nuevo escenario menos reaccionario menos discriminatorio para ello está quitándose el peso de leyes arcaicas con el objetivo de impulsar a la sociedad a realizar un cambio de mentalidad el último paso ha sido acabar con una tradición que prohibía a las mujeres con la menstruación entrar en un templo del sur del país porque según decían los sacerdotes hindúes el periodo es símbolo de impureza los jueces del Supremo han sentenciado que el patriarcado no puede triunfar sobre la fe un día antes los mismos magistrados derogada en un artículo del código penal que castigaba con hasta cinco años de cárcel casos de adulterio en los que el marido no hubiese dado su consentimiento es hora de decir que el marido no es el dueño de su esposa afirmó Di PAC Mirza el presidente del tribunal

Voz 2 43:11 has hecho es son Hall

Voz 31 43:15 el propio Mir afirmaba recientemente en una entrevista que la Constitución india esos valores son la guía para mejorar las actitudes de la población y que ésta debería seguir una sola religión la religión de la Constitución hace menos de un mes los jueces del Supremo despenalizar o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo una cuenta pendiente histórica porque según el juez Chandra chut negar a la comunidad LGBT su derecho a su orientación sexual era negar su ciudadanía violar su privacidad hay que enmarcar todas estas declaraciones dentro de una sociedad profundamente conservadora

Voz 1450 43:48 como la India ahora

Voz 8 43:50 a falta que las sentencias del Supremo

Voz 31 43:52 traduzcan en cambios en la calle

Voz 41 45:57 o el de humo

Voz 6 46:06 ni nada que celebrar dice esta mañana José María buenos días Pepa que vimos el aniversario del que nada hay que hacerlo por más que alguien se empeñe

Voz 0980 46:16 a la convocatoria de un referéndum ilegal siguió aquella actuación incomprensible tuve fuerzas de seguridad mal dirigidas desde el ámbito político ti pero organizados por su mantos profesionales desastre tras desastre una jornada la del uno de octubre de dos mil diecisiete para borrar cualquier calendario democrático hay quién dice que no ha pasado nada en este año hay que estar ciego sordo y mudo para defender tal cosa la verdad presos huidos presidente vicepresidenta de un Gobierno y un partido expulsados a la basura por la ciudadanía llegó otro Gobierno Moncloa titubeante y con muchos problemas claro pero que abierto vías de entendimiento han pasado muchas cosas nos engañe conviene además que pensemos un poco en que motivó la desafección ciudadana hacia el Partido Popular la corrupción y el caso Gürtel sin duda pero también la inacción terrible patética ética de un Gobierno que nunca supo qué hacer con Cataluña cómo enfrentarse a los desafíos de los independentistas el hartazgo con su inutilidad fue manifiesto ir los cuatro diputados que el PP en las elecciones catalanas de diciembre lo decía

Voz 12 47:28 tan a las claras nombres queremos

Voz 0980 47:31 no no sirven de nada clamaban esos resultados hoy un año después estamos obligados a revivir espantados

Voz 12 47:41 aquella catástrofe del ojo izquierdo

Voz 1727 47:52 esta mañana les estamos preguntando sobre la situación en Cataluña un año después del referéndum ilegal de las cargas policiales si lo ven mejor peor igual que hace un año y la mayoría de los oyentes Rafa dicen que peor como

Voz 1772 48:06 Joaquín del Puerto de Santamaría buenos días

Voz 42 48:09 los días de Cataluña puede está enquistado Gobierno de ahora aparece ETA intentando dar algún paso para hacer un acercamiento pero Ciudadanos y el PP no paran de poner palos en las ruedas parece ser que sobre todo ciudadano que está deseando que que de alguna desgracia allí

Voz 2 48:27 para llegan un poco más la saca de votos Manuel de Aranjuez también de mala cosa

Voz 0072 48:31 pues creo que Catalunya yo creo que estamos igual o peor que el año pasado porque creo que Sancho o los independentistas haber hecho fuerte y creo que hasta que no lo consiguió ante una manera o de otra yo creo que Palace

Voz 1727 48:48 aunque los hay un poco más

Voz 1772 48:49 optimistas Rosa de Madrid

Voz 43 48:51 hoy un año después veo la situación en Cataluña un poco mejor que hace un año pero un poco tampoco que Atenas se nota mucho peor de lo que abrió una buscaría verla

Voz 44 49:04 nos vamos Alicante Nico me da bastante pena da bastante pena con Paul lo tan amable como el catalán se deje llevar pour por ese círculo político que no olvidemos es la derecha catalana sea entendamos que esa gente busca lo que busca está llevando al pueblo hacia una situación límite que a ellos no les va a afectar porque esos poetas corrientes están bien bien guardadas en otros países y no son precisamente

Voz 1772 49:37 aquí también les estamos preguntando por la subida del ocho por ciento el al en la en el gas les afecta Montse de Barcelona