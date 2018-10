Hoy por Hoy (01/10/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

qué tal muy buenos días es lunes es uno de octubre y hoy ni en el Gobierno de España ni en la presidencia de la Generalitat están los dirigentes que hace un año lideraron una jornada gravísima hay delicada ni el puse que se empeñó en un referéndum ilegal ni el Rajoy que autorizó unas cargas policiales a ciudadanos indefensos no están ellos pero queda su herencia de fractura e inoperancia y los independentistas llegan además a este aniversario fracturados

Voz 1275 00:52 por otras cargas policiales la de

Voz 1727 00:55 Mossos este sábado contra independentistas radicales la CUP pide la dimisión del conseller de Interior y el conseller les pregunta si ampara la violencia Torra no menciona este episodio en su declaración institucional llena de la retórica habitual aunque en TV tres no va a ofrecer video con sede book este es ya ha dicho que no cesará al conseller Book aunque promete investigar las cargas y Ciudadanos el líder de la oposición cree que la violencia de este sábado es la prueba de la ruptura en Cataluña Lorena

Voz 1161 01:24 a Roldán están intentando expulsar

Voz 3 01:26 espacio público a todos aquellos que no piensan como ellos yo creo que ya nadie puede negar que existe ruptura en Cataluña

Voz 1727 01:33 habrá que ver cómo afecta la distancia entre el guber Emily la Cuba a las votaciones en el Parlament la primera mañana cuando se vota qué hacer con los seis diputados suspendidos por el Supremo la CUP tiene cuatro escaños que son clave para la mayoría y también en el Congreso de los Diputados sus socios aprietan al Gobierno central el PNV en el día del partido dice que su paciencia saga sacaba

Voz 4 01:57 Bernard es hacer cosas es cumplir compromisos es asumir con valentía los problema y eso pedimos para con Euskadi que cumpla ya porque el pie

Voz 1727 02:10 y Pablo Iglesias dicen las laSexta que Sánchez debe comparecer por la venta de armas a Arabia Saudí

Voz 5 02:16 creo que en esto el Gobierno ha dado mala imagen que ha dado una imagen incoherencia estoy diciendo públicamente que el presidente debería comparecer a petición propia y creo que lo estoy haciendo un favor al decir esto mejor comparece estos se lo estoy diciendo en público mejor comparecer a petición propia a que te lo tengamos que exigir aparte

Voz 1727 02:31 desde las nueve le preguntaremos por todo esto a Isabel Celaá la ministra de Educación y portavoz del Gobierno que estará aquí en Hoy por hoy la noticia de la noche que desbloquea uno de los líos que montó Trump al llegar a la presidencia Canada se ha sumado al nuevo tratado comercial que va a sustituir al NAFTA el nuevo texto se llamará Estados Unidos México Canadá ir regirá la relación comercial entre los tres estados que Trump amenazaba con dinamitar según el primer ministro canadiense según Justin Trudeau el de hoy es un buen día para su país y el Gobierno mexicano habla también de una buena noche en Macedonia han fracasado por la baja participación el referéndum sobre el cambio de nombre del país ha ganado el sí pero sólo ha votado el treinta y seis por ciento del censo cuando la Constitución exige un mínimo del cincuenta pero el primer ministro

Voz 2 03:26 Israel Brodsky paz

Voz 1727 03:29 dice que seguir adelante para convertir al país

Voz 1315 03:32 en la república de Macedonia del Norte el nombre acordado con Grecia para desbloquear la adhesión a la Unión Europa

Voz 1727 03:38 vea quién Indonesia nadie sabe con exactitud hasta dónde puede llegar la cifra de víctimas del tsunami de momento van ochocientos treinta y dos años con Pinto pero los rescatadores cuentan que todavía oyen voces bajo los restos de los edificios de vuelta Estados Unidos hoy empieza el cuarto juicio a Pablo Ibar

Voz 6 03:59 Isabel libres la primera visita tiene a la tumba de quiénes complejo que se murió por ahí no es así pero bueno entonces ha me daba miedo nada verdad eso eso hay tú se la vio en el pasado

Voz 1727 04:13 es su padre en declaraciones a la serie bar lleva preso más de media vida por un triple asesinato que siempre ha dicho que no cometió hace dieciocho años lo condenaron a muerte pero la Corte Suprema de Florida anuló esa sentencia y ordenó que se repitiera el juicio ya que en España cientos de personas han despedido a la golfista Celia Barquín entre aplausos han recibido el féretro a las puertas de la iglesia de Torrelavega en Cantabria allí se ha celebrado el funeral de esta joven de veintidós años asesinada en un campo de golf de Iowa ya antes del deporte el regreso del youtuber español más famoso

Voz 7 04:55 en lo que te estáis aquí estamos de nuevo gracia tiempo crediticias es palabra

Voz 1727 05:02 el rubios que llevaba cuatro meses fuera de Youtube por problemas de ansiedad ahora ha vuelto a su cuenta donde acumula más de treinta y un millones de suscriptores sólo quería avisados de que Tito rubios

Voz 2 05:14 vuelto así que nada

Voz 1727 05:17 también ha vuelto después del fin de semana deporte hola

Voz 1161 05:20 no no fui frenesí después de un fin de semana redondo para el deporte español con tres victorias y un bronce campeona del mundo Ana Carrasco en el Mundial de Superbikes de motociclismo primera mujer que lo consigue en la historia también campeón del mundo de ciclismo en ruta de Alejandro Valverde treinta y ocho años es segundo más veterano en toda la historia actuaciones destacadas de los españoles Jon Rahm debutante en la Ryder Cup de Sergio García ayer el jugador que más puntos ha conseguido ya en la historia de la compra

Voz 1727 05:40 dicción en la victoria de Europa sobre Estados Unidos Hebron

Voz 1161 05:43 eh para España en el Mundial femenino de baloncesto al imponerse sesenta y siete sesenta ahora debe

Voz 1727 05:46 en octubre empieza Consol Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:53 buenos días sólo esperamos algunos chubascos en Baleares incluso algunas tormentas intensas en cualquier momento del día también en Andalucía en las provincias más orientales incluso en Murcia tormentas durante la tarde pero como decías sol en todo el país con temperaturas que sí que bajaran un poco pero durante la tarde seguirá haciendo calor ahora ambiente fresco que atención al viento fuerte del norte especialmente en Baleares en la mitad este de Cataluña incierto en todo el valle del Ebro

son las siete y seis la A6 y seis en Canarias

Voz 2 07:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 07:22 bueno pues hola se dice de las seis y siete en Canarias y cómo habían anunciado los autodenominados Comités de Defensa de la República los CDR en Cataluña han empezado movilizaciones en este uno de octubre desde hace unos minutos tienen cortado el AVE entre Barcelona Girona Frederic Vincent

Voz 0706 07:40 sí unas cuatrocientas personas han cortado la vía del AVE desde hace algo más de media hora han entrado estas cuatrocientas personas en la estación ir a partir de aquí

Voz 1645 07:48 nos han colocado en medio de las vías e incluso amparado uno

Voz 0706 07:51 los trenes Renfe confirma que el servicio está cortado como decías desde aproximadamente las siete menos cuarto hilos Comín los llamados Comités en defensa la República ya habían anunciado esta mañana a primera hora diversas acciones sorpresa las habían llamado así así que esto ese marcaje en esta

Voz 1727 08:06 en esta anuncio gracias Freddy ID de ellos de los CR CDR se habla también en el ámbito político cómica en como ocupantes explique si se usan cambió bastante ese bajo el conseller de Mikel Cook en RAC1 pidiéndole a la CUP que aclare si al criticar a los Mossos están avalando la violencia de los manifestantes radicales de este sábado la actuación de los Mossos es la última grieta de un independentismo que llegó empatado al día del referéndum pero que se ha ido dividiendo hasta el punto de tener el Parlament cerrado porque Yunus Per Cataluña hay Esquerra han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre los diputados suspendidos por el Supremo estos CDR estos auto de Eto'o denominados Comités en defensa de la república han llamado traidores al president y al conseller de Interior por las cargas de los Mossos secuelas de aquel otoño caliente sobre el que reflexiona esta mañana Argelia Queralt

Voz 13 09:07 el último año en Cataluña hemos vivido en constante articulación del derecho y todo al amparo de un supuesto mandato popular derivado del uno de octubre de dos mil diecisiete sin embargo ningún parámetro democrático permite afirmar que hace un año se generar a tal mandato es cierto que se produjo una gran movilización de una parte de la ciudadanía pero no fue una consulta en referéndum fue eso sí la penúltima manifestación de la unilateralidad a la que esa lanzaron las instituciones catalanas arrastrando hemos a todos detrás desde entonces sólo hemos conseguido enervar a la cúpula del poder judicial imputaciones delictivas forzadas prisiones preventivas exageradas políticos huidos una comunidad paralizada y una sociedad partida en dos los que creen en la unilateralidad y los que no y lo peor es que la política sigue sin hace

Voz 14 09:59 la función la posesión de la derecha

Voz 13 10:02 Madrid sigue empecinada en aplicar la coerción bien Cataluña tenemos un Govern y un Parlament incapaces de romper con una hoja de ruta que hace aguas por todas partes seguro que Ítaca no era esto

las siete diez las seis y diez en Canarias

Voz 17 10:25 es decir subirnos al tren de la noticia Renfe casi

Voz 1727 10:28 otro mil viajeros han utilizado el nuevo servicio Alvia

Voz 1727 12:12 es ya un sonido familiar y hoy vamos a volver a escucharlo es para exigir al Gobierno que fije por ley el acuerdo que alcanzó la semana pasada el Pacto de Toledo de vincular las pensiones al IPC es la principal exigencia de las manifestaciones que están convocadas para hoy y que convocan esta vez los sindicatos además de las organizaciones de jubilados hoy que conocemos los elevadísimos datos de pobreza energética de la Asociación de Ciencias Ambientales que asegura que diecinueve millones de personas en España están en esa situación es una cifra muy alta diecinueve millones de personas pero por la nueva metodología que tiene en cuenta factores que antes no se tenían en cuenta como por ejemplo el retraso en el pago del recibo Pablo Morán

Voz 1667 12:56 los resultados de este estudio amplían nuestra visión sobre la pobreza energética que no sólo afecta a aquellos a los que les cortan la luz o el gas esta asociación llega a esta cifra de los diecinueve millones después de ocho años de estudio aplicando las variables que señala la Unión Europea no sólo los ingresos y gastos de una familia sino otros aspectos como por ejemplo el estado de las viviendas variables que sacan a la luz la llamada pobreza energética escondida José Luis López es el director de la Asociación de Ciencias Ambientales

Voz 21 13:25 se nos quedaba fuera siempre la gente que estaba haciendo un gran esfuerzo por no consumir practicamente nada porque porque no salían en los indicadores de relacionados con el gasto la gente que ya enciendo una vela a la gente que que que directamente si puede no cocina la gente que reduce hasta las duchas agua caliente sea que bien la situación

Voz 1667 13:47 muy muy muy precaria estos datos forman parte ya del Observatorio Europeo de la pobreza energética

Voz 1727 13:54 son las siete trece las seis y trece en Canarias a Luxemburgo va hoy el ministro de Economía italiano para presentar un proyecto de presupuestos que no gusta nada en las instituciones comunitarias porque como querían el Cinco Estrellas y la Liga el documento eleva el déficit hasta el dos con cuatro por ciento y esos son ocho décimas por encima de lo que marca Bruselas corresponsal comunitaria Griselda Pastor el ministro italiano de Economía Giovanni trial espera hoy un día complicado porque tendrá que explicar en Luxemburgo a sus colegas el contenido de un presupuesto cuyo anuncio ha generado ya un primer intercambio de avisos graves entre la Comisión y el Gobierno italiano Bruselas espera justamente el apoyo del resto de gobiernos para si hiciera falta rechazar las cuentas italianas un instrumento nunca utilizado contra el que el populista Matteo Salvini se ha pronunciado ya amenazando con mantener su rumbo lo que podría convertir este pulso en una inesperada prueba para el euro prueba con riesgo porque Italia que es país fundador país grande tiene una deuda que supera el ciento treinta siento en Reino Unido los conservadores afrontan afrontan ya su congreso anual profundamente divididos por el Brexit con los euroescépticos presionando para la dimisión de Theresa May ella se aferra a su plan de divorcio como única forma de evitar un Brexit abrupto corresponsal Begoña Arce

Voz 13 15:19 el Brexit está haciendo perder la cabeza a los conservadores británicos ayer en la conferencia que celebran en Birmingham el ministro de Exteriores Jeremy Hunt comparó a la Unión Europea con la Unión Soviética Il acusó de querer castigar a uno de sus miembros por marcharse mucho eh si la Unión Europea cambia hay de ser un club pasa a ser una cárcel el deseo de salir no va a disminuir va a aumentar y no vamos a ser el único prisionero que quiera escapar el comentario no ayuda precisamente a buscar una salida negociada con Bruselas hasta al menos semana viene de momento leal a Theresa May lo que ya es mucho decir en el ambiente de acoso y derribo a la primera ministra de este Congreso el primer día de la conferencia estuvo marcado por profundas divisiones y una gran tensión Boris Johnson no sólo criticó el plan de Chequers también acusó a la primera ministra de no creer en el Brexit en el otro extremo la jefa de los conservadores en Escocia Ruth Davidson declaró que si hubiera un segundo referéndum ella votaría por la permanencia

Voz 22 16:31 pienso que que bien y centrar todos mis seguros a la mutua hito porque no los trajes piensas

Voz 2 16:36 el coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precios

Voz 1727 16:42 sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco

Voz 2 16:44 cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones enjuto a punto es sabes dónde estudiante

Voz 11 16:52 hasta el oficial en astronomía y astrofísica la Universidad Internacional de Valencia te ofrece programas de vanguardia con clases on line en directo y un asesor personal durante todo el curso llama al novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscribe la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre serán International de Valencia ahora en la sabes

Voz 1275 18:58 les preguntamos hoy por la subida de la tarifa del gas Antonio de Sevilla

Voz 14 19:01 de mi caso utilizamos gas iba con la luz antes tu su vida podríamos decir parafraseando a Antonio Machado españolito que viene al mundo los recibos de Louis jazz han del arte el corazón

Voz 1275 19:15 sí sobre Cataluña cómo ve la situación un año después del referéndum ilegal del uno de octubre dos visiones contrapuestas de Marga y las dos de Barcelona

Voz 25 19:24 pues creo que un poquito mejor afortunadamente para que se relaje todo creo que debemos contribuir todos los ciudadanos los primeros los políticos intentando no lanzar mensajes que enfrente

Voz 26 19:34 la situación no tiene solución porque porque hay un conjunto de partidos ha ido como de otros a los que les interesa el lío y la confrontación

Voz 27 19:45 Cruz de Vitoria padece que iba a ser mejor te tengo desgraciadamente yo creo que sigue siendo igual que veo sobre todo que es por culpa de los independentistas catalanes que a un beso

Voz 15 20:01 juez

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 28 20:11 por Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:15 qué tal buenos días poco a poco va llegando el otoño los termómetros estrenamos mes de octubre en Madrid con bajada de las temperaturas en otra sobre todo hasta ahora por las mañana dieciséis grados ahora mismo en la Gran Vía a mediodía como mucho tendremos veintisiete a dos noticia que esta mañana les adelanta la SER y por fin hablamos bien de un máster la Complutense va a ser la primera Universidad de España que ponga en marcha un máster oficial en estudios LGTB Cup blues lo acaba de aprobar en Consejo de Gobierno si todo marcha según lo previsto se empezará a impartir el curso que viene aseada

Voz 1315 20:46 la Complutense es pionera en ninguna universidad de España ni pública ni privada existen unos estudios de posgrado especializados en LGTB y es un máster oficial que tendrá validez en todo el territorio del Estado e interdisciplinar participan nueve facultades de la Complutense todas del área de Ciencias Sociales hizo Humanidades según el delegado del rector para la diversidad del máster tiene ante sí todo un mercado laboral en auge Esteban Sánchez Moreno

Voz 29 21:09 qué salidas profesionales primeros son realmente amplias fíjate que en este máster participan nueve facultades de la Universidad Complutense lo que quiere decidir qué al menos en nueve disciplinas hay interés por este tipo de estudios del mercado de trabajo está demandando profesionales de distintas disciplinas con un lado por otro que están especializados en estudios

Voz 1315 21:35 según Sánchez Moreno empresas como Inditex Adidas Altadis Renault Telefónica participan ya en un proyecto de investigación en la Complutense con fondos europeos con la idea de poner en marcha oficinas

Voz 1727 21:46 recursos específicos en gestión LGTB

Voz 1315 21:48 en sus respectivas compañías

Voz 2 21:55 es la cara de la educación la cara B también

Voz 1275 21:57 lo venimos contando en la Serra de las familias de niños con necesidades educativas especiales que denuncian que no inclusión en las aulas madrileñas titulares como

Voz 9 22:05 ella Sarmiento

Voz 26 22:07 padres y madres de alumnos con necesidades educativas especiales denuncian la falta de medios de profesores de apoyo aseguran que varios colegios comparten un mismo profesor y que esto dificulta la integración real de sus hijos en las aulas

Voz 1275 22:18 bebé de cuatro meses se recupera en el Hospital doce de Octubre tras haber sufrido un atropello junto a su madre y su hermano de diez años en un paso de peatones de Leganés ocurría el sábado y el conductor se entrega se entregaba más tarde la policía dio positivo en el cole cocaína

Voz 26 22:30 el diputado regional Alejandro Sánchez encabezará la lista de candidatos de cuál Asamblea de Madrid para las próximas elecciones autonómicas eco Madrid confirma así la confluencia con Podemos e Izquierda Unida después del Congreso que han celebrado este fin de semana en la Casa de Vacas

Voz 1275 22:43 y en deportes el Getafe visita a Vigo para enfrentarse esta noche al Celta el Real Madrid es colíder con el Barça el Atlético cuarto el Getafe décimo segundo Rayo en Leganés están en puestos de descenso mientras el Madrid está ya en Moscú para disputar la segunda jornada de la Champions

Voz 1275 23:56 a la y veinticuatro minutos de la mañana vamos a echar a otro vistazo a las carreteras deje de Teresa Serrano hola de nuevo

Voz 25 24:01 de nuevo pues más congestiones ahora ya casi en hora punta del lunes en el tráfico madrileño a todas las arterias habituales de entrada a la capital ya con gestionadas y también en la M cuarenta destacamos dos grandes tramos desde la zona de Vallecas hasta Hortaleza en sentido un hoy también desde Ciudad de la Imagen hasta Montecarmelo pasados los túneles del Pardo también en sentido norte sentido A uno

Voz 1275 24:21 y como despierta esta mañana el tráfico en la capital pantallas Charo Alcázar bienvenida buenos días

Voz 1727 24:26 muy buenos días gracias Laura bueno pues arranca con mucho

Voz 31 24:29 tiene más fuerza la mañana del lunes en todo el movimiento sureste de la M30 el que comprende el Nudo Sur y el puente de Ventas en sentido norte cebo animando la parte oeste entre San Pol de Mar entre el Vicente Calderón instan Pol de Mar también en ese sentido en sentido norte y las entradas del sur la A42 desde Plaza Elíptica Santa María de la Cabeza

Voz 1 25:38 yo vivo el audio

Voz 1275 26:48 metro estrena nuevas máquinas de venta rápida en las estaciones de suburbano sólo para billetes sencillos para la Tarjeta Multi de momento se estrenan en tres estaciones pero el objetivo es que poco a poco se vayan extendiendo por toda la red son parte de un proyecto piloto con el que Metro quiere agilizar la compra de billetes Aurora Santos

Voz 0159 27:05 los usuarios podrán adquirir billetes sencillos de diez viajes y la Tarjeta Multi sin embargo no podrán comprar títulos turísticos ni recargar su abono de treinta días Otra característica es el color las máquinas de venta rápida son rojas y blancas su objetivo principal es facilitar la compra de billetes a los que no utilicen el Metro de manera habitual una tarea que a veces es más complicada de lo deseado

Voz 26 27:26 parece que tiene que estudiar un máster en física cuántica para poder sacar un billete os recargarlos desde Irak Jon Rahm estamos intentando comprar billetes sencillos Nobel el bono de diez o cargar implicados Patras momento cargar veinticuatro euros en el suelo

Voz 0159 27:49 que hoy llegan a los centros de Pacífico Conde de Casal y Atocha Renfe si el proyecto funciona se extenderán a otras estaciones de la red

Voz 1275 27:56 en la Audiencia Provincial de Madrid se celebra hoy el juicio por el asesinato de una mujer en Rivas ocurrido en dos mil dieciséis el acusado pareja de la víctima tenía una orden de alejamiento por malos tratos Alfonso Ojea

Voz 0089 28:06 la fiscalía solicita veintiséis años de prisión para el acusado por los delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco por quebrantamiento de medida de alejamiento del agresor de diecinueve años de edad acabó presuntamente con la vida de su ex pareja el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis siete puñaladas recibió la mujer de que

Voz 1645 28:25 cuarenta años frente a la superioridad física de

Voz 0089 28:27 el agresor muy corpulento violento que esgrimía un cuchillo de quince centímetros de longitud ella no pudo escapar ni pedir ayuda se encontraba en su propio domicilio el acusado ya tenía una orden de alejamiento que fijaba doscientos metros como distancia mínima entre agresor y víctima una orden dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arganda del Rey que le investigaba en esos momentos por ser el presunto responsable de un delito de malos tratos

Voz 1275 28:52 un hombre de sesenta y nueve años ha resultado herido de gravedad en un incendio registrado esta noche en su domicilio en la calle Jesús y María del barrio Lavapiés en la capital ha ocurrido pasadas las doce de la noche en el bajo de un edificio de cuatro plantas dos policías nacionales han conseguido revertir la parada cardio respiratoria en la que se encontraba y la Comunidad de Madrid apuesta por la reintroducción de especies animales en la sierra de Guadarrama desde hace varios meses están introduciendo en el Parque Nacional al cartero la rana Patti larga el desmán ibérico y la perdiz roja todas especies en peligro de extinción Luis del Olmo es director general de Medio Ambiente

Voz 35 29:26 se trata de cuatro actuaciones que tienen en cuenta cuatro especies eh singulares de nuestra geografía e Guadarrama niña e indiferente ese estatus poblacionales o en diferentes categorías de protección no pero que todas ellas en ese entorno pues se encuentra en situación de peligro unas más que otras obviamente

Voz 1275 29:47 llevamos a las siete y media con dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 2 30:03 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 30:09 comienza el lunes uno de octubre cambiamos de mes y hoy lo que se nos anuncia es la subida del precio del gas natural para los consumidores con tarifa regulada que son la mayoría subirá un ocho con cuatro por ciento y se suma a la subida del butano de hace unos días pero comienza también con noticia en Cataluña en este primer aniversario del referéndum ilegal de las cargas policiales los CDR los activistas más radicales del mundo independentista están cortando ahora mismo la vía del AVE entre Barcelona Girona Radio Girona Jordi al día

Voz 1606 30:44 algo voz bon día buenos días unas cuatrocientas personas convocadas por los Comités de Defensa de la República han cortado desde hace unos cincuenta minutos las vías del tren en la estación del AVE de Girona como decís la convocatoria de los CDR era a las seis de la mañana antigua plaza Constitución ahora uno d'Octubre para hacer lo que llamaron una actuación sorpresa que ha sido consistido en ir hasta la estación del AVE los concentrados han ido hasta la estación y han roto una puerta para acceder a las vías del tren

Voz 1727 31:14 así que ya lo saben cortada la vía del tren del AVE entre Barcelona Girona en este momento y atención a la noticia que hoy cuenta el país para intentar evitar en lo posible los fallos del sistema en violencia machista Isabel Villar

Voz 1315 31:28 el Ministerio de Interior prepara una nueva herramienta policial que detecte el riesgo de asesinato de las víctimas de malos tratos es un cambio en los formularios policiales que ultima el equipo de Grande Marlaska porque hasta ahora se pensaba en los asesinatos de mujeres como el último punto en una escalada de violencia pero han detectado que el crimen no siempre va acompañado de esa escalada o del maltrato

Voz 1727 31:47 el crónico Alfonso Armada qué tal buenos días

Voz 18 31:49 buenos días noticias en la prensa y también el eh

Voz 1727 31:52 inevitable recordatorio del uno de octubre porque es

Voz 18 31:55 inevitable verdad sí dos verídicos de Madrid y uno de Barcelona coinciden en valorar el choque del domingo en las calles de la capital catalana como algo grave El País para el país la fractura con ACUP agrava la debilidad de todos

Voz 1727 32:08 para para el mundo el independentismo

Voz 18 32:10 baja por la actuación de los Mossos la misma idea que esgrime la vanguardia en su portada el independentismo afronta dividido la aniversario del uno luego novia de comentarios en el País Xavier Vidal Folch y en el mundo el economista Félix Ovejero Lucas Vidal folk habla de heroicidad y estafa a cuenta del uno de que sea desdibujado la revuelta de las sonrisas Ovejero profesor de ética y Economía de la Universidad de Barcelona lamenta que el Gobierno central vuelva a sacar el comodín sobre la búsqueda de soluciones políticas al conflicto catalán comprando así la mercancía secesionista cuando el problemas reales el Nacional

Voz 1727 32:44 mismo pero hay además una coincidencia más reveladoras si cabe

Voz 36 32:50 sí sí

Voz 18 32:59 sí la del filósofo Bernat de Hereu y el escritor Jordi Amat el Confidencial presenta Bernat de Déu como el filósofo que está dinamitando el proceso desde dentro esto ya no da más de sí ver teme que su discurso Cal en el votante catalán medio de Déu dice que España es un Estado con profundos déficits democráticos pero según todos los barómetros internacionales perfectamente democrático lo que hace más difícil la independencia de deuda está cansado del proceso dice sentirse engañado esa misma sensación de engaño a la percibe la escritor Jordi Amat lo escribe en El País una de las eminencias grises del proceso sabía de lo que hablaba al definir lo hace años como una fértil mentira yo me sentiría sino reconociese que durante los días del torbellino Mela trague pero recomendaría sobre todo el gran artículo que el historiador Gonzalo Pontón publicó el sábado sobre el asunto catalán en vano

Voz 1727 33:47 Delia hay cólera en Marruecos porque lo cuenta La Vanguardia

Voz 18 33:50 por la muerte de la joven tiroteada por la Marina Real marroquí Hayat del casen murió cuando intentaba alcanzar España a bordo de una lancha Francisco Perejil público el fin de semana en el país un retrato desde su casa de Tetuán vamos a estar siempre en esta situación le decía su madre la casa de Hayat está en medio a medio construir sin capa de cemento ni Cal el sueño de mi hija desde que era pequeña es ir a España hay ayudarnos revela su madre Hayat que abandonó sus estudios de Derecho dejó escrito en Facebook la tinta de la esperanza sea secado que el destino escriba lo que quiera

Voz 1727 34:22 una reacción contra el racismo que viene desde

Voz 18 34:25 qué manía lo cuentan a Garbajosa en el país parroquias de toda Alemania acogen a migrantes Álvaro de la expulsión desafiando la política de asilo del Estado la xenofobia se topa con la Iglesia habría que rescatar la reseña que el Frankfurter Allgemeine Zeitung hace de una conferencia del presidente alemán el socialdemócrata Frank W Steinmeier intervino en el Congreso de los historiadores alemanes en Frankfurt Isère referido a los lamentables ataques que está sufriendo la democracia liberal advierte contra la nueva fascinación que suscitan los hombres fuertes se pregunta dónde acaban los métodos de sacralización del pueblo en esa línea el Financial Times reseñaba ayer el último libro del economista político y sociólogo William Davies Estados nerviosos

Voz 1727 35:07 buenos los sentimientos o la emoción Se están a poder

Voz 18 35:09 cuando del mundo el título de la reseña lo dice todo la era de la sinrazón

Voz 1727 35:14 hay además un preocupante la era de la sinrazón ya veo que el fin de semana te ha sido muy fértil en cuanto a la lectura de periódicos de papel

Voz 38 35:27 no

Voz 1727 35:31 a destacar la entrevista que Elena Cué le hace a uno de los

Voz 18 35:34 artistas más relevantes del mundo el alemán Anselm Kiefer en ABC además de asegurar que las ruinas no son un final sino un comienzo dice cuando era pequeño el Holocausto no existía nadie habló de eso en los años sesenta sentí que había algo escondido La Vanguardia da cuenta de las cuatro modelos prescriptores escritoras de nuevos modos de vida las eh Heladas influenciado horas asesinadas recientemente en Irak David Gistau le dedicaba a la contra del domingo en el mundo atara Fares una bloguera de veintidós años que recibió tres tiros en la calle para muchos esta cristiana se había convertido en propagandista de un modo de vida inaceptable para el integrismo en el país Vargas Llosa se despachó ayer contra José Luis Rodríguez Zapatero a cuenta de Venezuela para el autor de Conversación en la Catedral Zapatero distorsionan los hechos muestra una ceguera ideológica cuando sostiene que el éxodo venezolano es producto de las restricciones económicas impuestas por EEUU y ojo a esto una Expo

Voz 1727 36:26 socialista en Anestesia Reanimación que dice que la muerte no existe

Voz 18 36:37 entrevistada por Inma Sanchis en la contra La Vanguardia Luján Comas habla de operaciones de cirugía cardiaca bajo hipotermia profunda en las que participo casos en los que la aorta Se rompe en la zona que irrita al cerebro para que el cirujano pudiera coser tenían que parar la circulación sanguínea el corazón la respiración aparentemente eso era la muerte pero a través del calentamiento oxígeno y Pharma los vuelve la vida eso le hizo preguntarse dónde estaba la conciencia cuando el cerebro no recibe oxígeno

Voz 1727 37:05 él es la respuesta que la conciencia no es un punto

Voz 18 37:08 acto de nuestro cerebro sino que utiliza nuestro cerebro dedicó mucho tiempo a estudiar las experiencias cercanas a la muerte dice que sienten diéramos que no existe la muerte no tendría más miedo viviríamos de otra manera

Voz 39 37:22 señales de humo

Voz 2 37:25 en su armada

Voz 7 37:32 palabras más grande no

Voz 1727 37:37 no culpa de ese es el veredicto que espera oír de Pablo Ibar cuando acabe el juicio que empieza hoy en Estados Unidos lo condenaron a pena de muerte por un triple asesinato del que él siempre se ha declarado inocente y que lo ha mantenido en la cárcel media vida pero la justicia anuló la condena y ordenó repetir el juicio que empieza hoy Radio San Sebastián hay que Bernal egun on

Voz 1694 37:58 egun on tras múltiples retrasos y aplazamientos por fin hoy Pablo Ibar comienza a ver la luz al final del túnel un túnel muy largo veinticuatro años lleva el preso de origen guipuzcoano en prisión dieciséis de ellos los pasó en el corredor de la muerte por un crimen del que siempre ha mantenido su inocencia Cándido Ibar es su padre

Voz 6 38:14 han pasado años a veces sin casi sin esperanzas de que algún día podemos tener una oportunidad pero bueno al final ha llegado oí lo pasado pasado está sabía libre la primera visita tiene que tiene ese complejo que murió por ahí no eso sí pero bueno Sevilla Héctor se la vio en España

Voz 1694 38:32 hoy arranca el proceso con la elección del jurado que puede prolongarse varias semanas y es que de una buena elección puede depender el futuro de Pablo para conocer el veredicto habrá que esperar todavía algunos

Voz 1727 38:41 así en Cataluña está a punto de empezar otro juicio el de los padres de Nadia acusados de estafar más de un millón de euros en donativos que debían servir en teoría para salvar la vida de la niña la Fiscalía pide seis años de cárcel para ambos Radio Barcelona

Voz 40 38:56 qué día llega a juicio con gran expectación mediática la Audiencia ha habilitado una sala especial para ello llega casi dos años después de destaparse la supuesta estafa de los padres de Nadia en diciembre del dos mil dieciséis uno de los motivos de la demora en la celebración de la vista han sido los continuos cambios de abogados del padre de la niña Fernando Blanco hasta cuatro abogados durante este tiempo mientras que el abogado de la madre intentará llegar a un pacto con Fiscalía por el cual se declararía cómplice en lugar de coautora de la estafa continuada para evitar entrar en prisión prisión preventiva que sí que está Fernando Blanco están acusados de estafar más de un millón de euros en donaciones de particulares y empresas aún eso te acción creada para supuestamente ayudar a su hija Nadya que ahora tiene trece años y que padece una enfermedad rara

Voz 1727 39:36 más de mil doscientos expertos mundiales en robótica están juntos desde hoy en Madrid

Voz 41 39:42 de la robot un robot

Voz 2 39:44 cualquier daño a un ser humano

Voz 1727 39:46 no es para hablar de las leyes de de Alar robótica no todavía pero sí habrá humanoides y es que el lema no puede ser más claro e inquietante hacia una sociedad robótica Radio Madrid Virginia Sarmiento que es una periodista de carne y hueso de momento te bueno Díaz desde hoy hasta el viernes el evento reunirá Madrid al noventa por ciento de los gurús mundiales de este tipo de tecnología e investigadores de más de sesenta países entre los ponentes

Voz 42 40:13 sacan figuras como más Rider consejero delegado de la empresa Boston Dynamics conocida por sus perros robot o Elena García armada investigadora del CSIC que desarrolló el primer ex su esqueleto para niños con enfermedades neurodegenerativas veremos también robots que aprenden como niños interpretando reproduciendo los procesos o ejemplares que manejan cosas como si fueran una mano tres mil quinientas personas han confirmado asistencia esta cita que bate récord de asistencia y también el de artículos científicos presentados un total de dos mil setecientos

Voz 43 42:07 hoy por hoy

Voz 44 42:10 bueno

siete y cuarenta y dos seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 2 42:16 que inicie el deporte hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 29 42:27 lo que tiene cara al futuro

Voz 2 42:29 muy importante es un balance con sabor ahora verdad

Voz 7 42:32 que ha costado muchísimo oí miran al final

Voz 1161 42:34 ACS ha conseguido tequios paz por algún español

Voz 45 42:37 algún pan español por severa

Voz 1727 42:39 Ana Carrasco Alba Torrens Alejandro Valverde Jon Rahm protagonistas todos ellos de uno de los días dorados el deporte español Sampe

Voz 1161 42:48 tres victorias y un bronce de campeona del mundo Ana Carrasco en el Mundial de Superbikes motociclismo primera mujer que lo consigue en la historia en una parrilla plagada de hombres con sólo dos mujeres su triunfo lleva una dedicatoria especial

Voz 1727 42:58 el título al Villalón

Voz 46 43:00 toda su familia han porque era muy bueno amigo hoy es el día que lo perdimos me promedio que mi primer título sería para él

Voz 1161 43:06 campeón del mundo de ciclismo profesional en carretera Alejandro Valverde dos platas y cuatro bronces ahora oro a sus treinta y ocho años en la de Innsbruck ha agradecido al equipo

Voz 1727 43:13 el equipo ha estado de diez la verdad quiero felicitar del primero al último para ir sin pinganillos la verdad que es todo mucho más difícil que habían momentos que no teníamos ni idea cómo iban la carrera pero teniendo tanta plena tanta confianza en todos ellos que me dedicaba a rodar en el pelotón pero no mucho

Voz 1161 43:31 más actuaciones destacadas de los golfistas españoles en la victoria de Europa sobre Estados Unidos diecisiete puntos y medio a diez y medio en la Ryder Cup desde ayer Sergio García es el que más puntos ha sumado superando al mítico Nick Faldo y Victoria de Jon Rahm sobre su ídolo Tiger Woods al que no quería ni mirar para no perder la concentración

Voz 45 43:45 la verdad es que uno de los trucos que ha hecho que voy a ante todo el día era no mirar Hinault que es ayudarnos a era como que estaba jugando encontraron americano cualquiera está no

Voz 1161 43:54 y bronce en baloncesto en el Mundial femenino España sesenta y siete de Bélgica sesenta terceras en el podio aunque para Alba Torrens sabe más

Voz 47 44:01 para nosotros sabe a oro porque hemos tenido muchas dificultades durante toda la concentración con lesiones con altibajos si en las dos derrotas han sido duras pero bueno si alguien algo tiene este equipo es que nos caemos y lo lo lo echamos todo siempre hasta el final

Voz 1161 44:16 esta medalla consecutiva en un gran campeonato oro en el Europeo dos mil trece plata mundial dos mil catorce bronce europeo dos mil quince plata en los Juegos dos mil dieciséis oro en el Europeo dos mil diecisiete y ahora bronce en el Mundial dos mil dieciocho el título fue para la estadounidenses se imponían a Australia setenta y tres a cincuenta y seis del fútbol ayer al Huesca uno Girona uno Villarreal cero Valladolid uno Levante dos Alavés uno Leganés cero hará séptima jornada le queda el Celta Getafe que se disputa esta noche a las nueve sólo sólo pierde entre remueven en el Celta por lesión arbitra el colegiado balear cuadra Fernández Barça ir al Madrid son líderes Sevilla y Atlético completan puesto Champions Betis y Alavés están en Europa League en descensos para el Rayo con un partido menos Huesca Inge GI Leganés en segunda terminada al jornada siete era en ascenso está el Málaga Granada promoción para Las Palmas Alcorcón Deportivo Albacete descenso para Extremadura Elche Nástic y Córdoba y mañana vuelve la Champions el Valencia visitará Old Trafford y el Real Madrid visita Rusia a Javier Herráez buenos días

Voz 48 45:08 hola qué tal muy buenos días jazz desde Moscú donde anoche aterrizaba el Real Madrid vuelve la Champions sin Gareth Bale que se quedó en la capital de España hoy sabremos el alcance de la lesión de futbolista galés tiene sobrecargado el adductor de su pierna derecha tampoco ha viajado Sergio Ramos descanso para el capitán del Real Madrid y recordemos que hay dos futbolistas que están en el dique seco uno convaleciente después de la operación de apendicitis Isco Alarcón y otro tocado en el gemelo derecho el brasileño Marcelo a las cinco y cuarto rueda de prensa de Lopetegui el técnico del Real Madrid y a las seis entrenamiento en el estadio Nick y donde se va a jugar el CSKA de Moscú Real Madrid

Voz 1161 45:43 también mañana el Valencia visita al Trafford para medirse al Manchester United en la ACB la falta de la aplazado Breogán Joventut la primera jornada nos deja Baskonia primer líder victorias también de Barça Real Madrid Unicaja Fuenlabrada Obradoiro Manresa y Andorra

Voz 2 47:53 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:08 diariodehoyporhoy del uno de octubre del año dos mil dieciocho escribe Óscar pasaría ha formado un grupo de refugiados decía de Euskadi con los que sale a correr todas las semanas

Voz 29 48:19 ella moscas yo soy ese trabajo de cocinera en una residencia y nadie hace ocho años empecé a correr ya estamos aquí en Euskadi hacer ricos deportivos que ya es hermana dijo que no porque es algo que no corresponden a pulmón a causa ya siempre se igual no todas las manos entonces con la vuelta Euskalerria fue pues todas las multas de Euskadi recado dábamos fondos como vimos que funciona bastante bien pues al año siguiente seis y Moss Khalifa Bilbao bajé hasta Tarifa en quince días hasta Bilbao y luego al año siguiente cantábamos se

Voz 45 48:54 bueno pues como acusado hace

Voz 29 48:56 es una hora funcionó muy bien la verdad es que funciona bastante bien

Voz 45 49:00 estamos también al año siguiente los diecisiete