Hoy por Hoy (01/10/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días es uno de octubre hace un año estábamos en Barcelona y España se enfrentaba a la crisis política más grave que habíamos vivido muchas décadas un año después algunas cosas siguen estando claras el uno de octubre pasado no hubo referéndum en Cataluña no hubo censo no garantías se voto en urnas con papeletas confiadas a voluntarios ni los observadores internacionales contratados por la Generalitat pudieron certificar que aquello fuera un referéndum no existe por tanto ningún mandato derivado de aquel resultado que ignoró además a la mitad de los catalanes pero el uno de octubre fue tan bien un error histórico del Gobierno de España así lo dijimos aquel día porque no hubo referéndum pero sí sí hubo urnas papeletas y votaciones tras haber empeñado casi su palabra y todos los medios habidos y por haber en que no lo sabría aunque el error verdadero fueron las cargas policiales contra ciudades Nos que hacían cola ante colegios un error en sí mismo no se golpea a personas indefensas un error porque esa herida durará mucho tiempo en una parte importante de Cataluña y un error porque dañó como ninguna otra cosa la imagen de España en el mundo entero un año después no podemos aspirar a soluciones mágicas ni vidas queda el juicio y quedan unos dirigentes catalanes perdidos en el laberinto de sus propias contradicciones pero queda también la esperanza de vida de que funcione esa senda que se ha iniciado con el nuevo Gobierno Sánchez intentar restaurar la confianza institucional en comisiones bilaterales y multilaterales en las que se habla de cosas muy concretas que afectan a la vida cotidiana de los catalanes exigir que el Parlament funcione para que se escuche a todos los ciudadanos bajar la inflamación bajar los discursos irreales y no caer en las provocaciones en ninguna provocación

Voz 1727 02:24 de momento cientos de personas mantienen cortada ahora mismo la línea del AVE entre Girona y Barcelona y lo hacen desde hace una hora son los CDR los grupos radicales independentistas que se han plantado en las vías en Girona para bloquear los trenes y ahí está Paula Bruce bon día

Voz 2 02:41 buenos días unas cuatrocientas personas cortan las vías desde hace una hora y media los manifestantes han entrado aquí después de pasar la línea de seguridad de Mossos y de vigilantes que ahora sí

Voz 1727 02:51 sí impiden la entrada de más gente

Voz 2 02:54 esta estación la acción es idéntica a la del ocho de noviembre pasado cuando centenares de personas cortaron las mismas vías durante más de doce horas

Voz 1727 03:02 gracias Paula hay ahora mismo sabemos también que los CDR están cortando la AP siete en Tarragona y calles de Barcelona Canadá se ha sumado esta madrugada el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México que es una versión nueva del Tratado que regía desde el año noventa y cuatro pero ahora más favorable Aimar a los intereses de Donald Trump

Voz 0027 03:24 ante la negociación Trump les ha llamado de todo a sus socios y les ha acusado de perjudicar los intereses comerciales Estados Unidos consiguió convencer primero a Peña Nieto de que firmara el nuevo pacto de hecho era fundamental para ellos que Trudeau aceptara entrar en el acuerdo ya porque así la firma mexicana la va a poner Peña Nieto antes de que López

Voz 1727 03:40 borrador desde el grotesco universo tras sus palabras de hace sólo unas horas sobre King John

Voz 0027 03:49 se ha dicho en un mitin que se enamoraron y que el líder norcoreano le escribía a él y cartas preciosas y de la vida real de la muerte Indonesia teme que los muerto

Voz 1727 03:59 dos por el terremoto y el tsunami sean más de mil porque todo

Voz 0027 04:02 sí a los equipos de rescate no han podido siquiera contactar con varias zonas de la isla arrasada la cifra confirmada de víctimas este ochocientas XXXII si el Gobierno del país acaba de pedir ayuda internacional para los supervivientes

Voz 1727 04:17 en España el Gobierno intenta recuperar esta semana la iniciativa tras la filtración de las grabaciones

Voz 0027 04:23 pero los socios parlamentarios del Ejecutivo empiezan a apretarle en todas direcciones lo hace el PNV Andoni Ortuzar

Voz 3 04:30 Aznar es cosa es cumplir

Voz 0027 04:33 somos

Voz 3 04:35 que cumpla ya porque el día

Voz 0027 04:38 a diez días y también aplica presión aunque suave podemos FIDE por ejemplo que Sánchez comparezca en el Congreso para que explique la rectificación del Gobierno sobre el contrato de venta de bombas a Arabia Saudí para la guerra de Yemen lo dijo anoche Pablo Iglesias en La Sexta

Voz 4 04:54 el Gobierno ha dado mala imagen que ha dado una imagen incoherencia estoy diciendo públicamente que el presidente debería comparecer a excepción pro que creo que lo estoy haciendo un favor al decir esto mejor comparecerá a petición propia a que te lo tengamos que exigir

Voz 1727 05:07 atención cinéfilos vuelve la fiesta decir tres días con las entradas a dos noventa y dos sabes

Voz 1027 05:14 los menores de catorce años y los mayores de sesenta

Caixa Bank patrocinó a este espacio

Voz 5 05:22 seiscientos mil espectadores y esta próxima noche se enciende aquí en la SER

Voz 1727 05:27 claro

Voz 5 05:32 un faro para mí es el lugar en el que me voy a reencontrar con los oyentes

Voz 6 05:37 la ser un espacio para compartir lo que sabemos

Voz 0027 05:40 lo que vivimos lo que pensamos

Voz 6 05:43 todo lo que seamos capaces de imaginar

Voz 5 05:46 y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1727 05:49 para Torres vuelve a la SER hoy cuando termine el larguero de una y media a cuatro un lujo madrugadas de radio que completan su renovación total con la vida moderna de buenas a primeras el Real Madrid ya está en Moscú donde mañana abrirá junto al Valencia la segunda jornada de la Liga de Campeones Samper

Voz 1161 06:12 ante el CSKA en el estadio luz Nicky sin cuatro de los titulares que se han quedado en Madrid Sergio Ramos por descanso en los lesionados Marcelo Isco y Bale el galés va a conocer hoy el estado de su lesión del sábado pasado en el derbi y el Valencia visita Old Trafford para medirse a un Manchester United ya ha empezado bastante mal la temporada en casa a la séptima jornada de Liga en Primera quedan partidos por disputarse va a ser hoy desde las nueve de la noche celta Getafe baja en remueven los vigueses arbitrará en Balaídos el colegiado balear cuadra Fernández

Voz 0978 06:38 cambiamos de mes pero no cambia el mapa del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días de manera significativa van a pasar muchas jornadas sin que cambie de hecho empezamos es un ves que la mayor parte del país especialmente en la vertiente mediterránea es el mes más lluvioso del año es importante que aparezca en las lluvias como decimos como mínimo hasta el día quince no se espera que llegue ninguna borrasca sí pequeños cambios como el que ahora mismo hace que las nubes sean abundantes en el Cantábrico alguna llovizna pero seguirán rompiendo Massot durante la tarde este cambio también está acentuando el viento Tramuntana al norte de Baleares en Cataluña el cierzo ganará protagonismo en el cerebro cuidado en carretera rachas de más de ochenta kilómetros por hora en el resto del país veremos algunas nubes pero seguirá haciendo sol menos calor que ayer por la tarde y atención a última hora porque el descenso de temperaturas será pronunciado en todo el país

Voz 1727 07:25 son las ocho y siete las siete y siete en Canarias

Voz 1727 10:04 bueno son las ocho y diez las siete y diez en Canarias lo primero es ir a Cataluña para saber qué está pasando en calles carreteras y vías del tren por la acción de los activistas radicales Frederic Vincent en cómo están las cosas

Voz 0706 10:18 pues ahora mismo la principal movilización de los llamados Comités en defensa por la República sigue siendo este corte de las vías del AVE entre Figueres y Barcelona que está cortada desde hace casi más de dos horas desde las seis y media unas cuatrocientas personas han metido literalmente encima de las días Renfe mantiene que se desvía los pasajeros de los trenes regionales de cortes también en carreteras uno de los más destacados en la AP siete en L'Hospitalet de l'Infant en Tarragona y después en el centro de Barcelona hay varias movilizaciones centenares de personas cortan por ejemplo la Via Laietana o la calle Aragón con movilizaciones con concentraciones delante entre otros sitios de la patronal Fomento

Voz 1727 10:53 y es que el progresivo aterrizaje en la realidad que ha vivido la política catalana en los últimos meses hace que hoy los independentistas llegan al primer aniversario hablando mucho II República pero gestionando la autonomía sin nada tangible que celebrar más allá del recuerdo de la nefasta gestión que hizo el Gobierno Rajoy de aquella jornada gestión que supuso un regalo para Puigdemont y los suyos en forma de relato el de la represión a porrazos pero a las porras este fin de semana las han sacado los Mossos contra el sector más radical del independentismo los llamados ceder de CDR es que tienen ahora mismo Cataluña como acaba de contarnos Freddy y eso ha terminado de enfrentar al guber con sus socios parlamentarios de la CUP hasta dónde puede llegar ese enfrentamiento en un lo sabemos lo que sí sabemos es que llevando al máximo su política de simbolismo constante hoy Freddy Torra selló la reunión del guber al pueblo de pulmón en el que debía haber votado el año pasado

Voz 0706 11:50 si el Goddard se reúne esta mañana en Sant Julià de ranas centuria de Ramis donde a primera hora ya hará un primer acto institucional para con

Voz 1775 11:56 demorar el primer aniversario de del uno de

Voz 0706 11:59 de hecho ayer ya hizo un primer acto vamos

Voz 14 12:01 puta Iván huelga pero

Voz 0027 12:04 para un acto en el que al presidente

Voz 0706 12:06 habrá dijo que votamos y ganamos hace un año pero que ahora volvemos a necesitar el apoyo de todos como decías las últimas horas la CUP ha pedido la dimisión del conseller de Interior que también ha sido criticado por algunos miembros de Esquerra por la actuación de los Mossos el sábado el titular de Interior mantiene que no hubo cargas policiales y que con excepción de algún caso puntual que se compromete a investigar el operativo consiguió evitar males mayores este fin de semana en Barcelona y que incluso preguntaba

Voz 1344 12:29 sin San cambia las aprecio y si avalan la violencia llevaban a optar cambiando kurdo

Voz 0706 12:33 Paci avalan la violencia o si avalan el hecho que algunos manifestantes se saltaron el cordón policial para increpar asistentes a la otra manifestación la manifestación de policías y guardias civiles eran declaraciones del conseller Bakú que la CUP respondía responsabilizando al permitir DC una movilización que hacía apología de la violencia los reproches también llegaban desde la oposición

Voz 1280 12:52 estamos muy preocupados porque están intentando expulsar del espacio público a todos aquellos que no piensan como ellos

Voz 0706 12:58 es Lorena Roldán de ciudadanos doscientas de Greuges Defensor del Pueblo pedirá explicaciones por el dispositivo

Voz 1727 13:03 los daba gracias Freddy Juan José López Burniol buen día buenos días hola buenos días Pepa qué alcance tiene este episodio esa pregunta del conseller de Interior que pide a la CUP que aclare si ahora avala la violencia

Voz 1344 13:16 vamos a ver si estamos en una etapa en el fondo de mantenimiento de la misma posición que estaba el uno de octubre sean unos no nos dejemos engañar o Si tú me dije seis como estamos mejor o peor yo creo que lo más serio que te podría decir espacio parodiar el típico Yi decir ni mejor ni peor sino todo lo contrario es cierto que sus imposible superar el desatino del uno de octubre del año pasado desatino por ambas partes por una parte un referéndum ilegal enmarcado en una vía unilateral y que desembocó en una independencia de ocho segundos pero por la otra parte sobre la base de la ilusión sistemática el problema catalán como problema político que es lo que es hizo judicialización se utilizó la violencia de una forma despedida desmedida y sobre todo mal ejecutada tu antes lo has dicho los daños irreparables no son porque irreparable no es nada pero de pasará mucho tiempo en Cataluña para que se pueda olvidar la imagen exterior de España pues pues bueno qué quieres que te diga entonces tú me dices en estos momentos efectivamente hay un enfrentamiento entre la cúpula del Gobierno pero yo creo que durante bastante tiempo y esto es lo más serio que puedo decir desde mi punto de vista

Voz 15 14:27 el problema va a quedar Jeroni

Voz 1344 14:29 todo va a quedar unificado porque porque para negociar y entrar en un apaño es necesario que ambas partes tengan claro lo que la otra no puede ceder

Voz 1727 14:38 ya esto no existe

Voz 1344 14:41 por tanto qué quieres que te diga yo creo que todas estas cuestiones que si ahora la CUP se enfrenta al Gobierno etcétera son anécdotas dentro de una situación de bonificación del problema que a corto plazo ojalá me equivoque no tienes

Voz 1727 14:55 qué quieres que te diga Pepa es es clarividente Juanjo gracias un abrazo compañero adiós un abrazo

Voz 1 15:03 hoy por hoy Pepa Bueno

Voz 1727 15:06 de preguntaremos por Cataluña claro a la ministra portavoz del Gobierno ministra también de Educación Isabel Celaá que va a estar aquí aquí a partir de las nueve de la mañana Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días intentaré hablar de políticas además de hablar de los políticos de la vida privada de los políticos es fácil en estos tiempos que te tiene preocupados

Voz 1389 15:27 me tiene preocupado fíjate que sea su abultado patrimonio no estoy no sólo lo he visto sino que también está dando actualizar por si hay alguna novedad en esto

Voz 1344 15:35 hace fónico de los diputados yo creo que la practicas en la

Voz 1389 15:38 ya se sabe que baja el nivel cuando el orgullo de algo o el reproche se dirige hacia hacia lo que somos eso hacia lo que tenemos no tanto hacia lo que hacemos como cargos públicos últimamente los políticos españoles es verdad que no paran de hablar de ellos mismos de sus estudios de sus casas de sus amigos de cómo se comportan ellos en privado de con quién cenan o con quién se meten en esas cenas yo creo que es muy importante saber quién es una persona importante también saber de qué presume para saber si miente o no esos relevante desde luego políticamente y eso lo estamos haciendo bien pero lo adecuado Si este debate se prolonga es que se empiecen a sentar en el Parlamento aquellos a los que podemos hacer dimitir por sus gestiones se sienten en el plató de Sálvame Deluxe aquellos a los que tenemos es la silla por Susper

Voz 1727 16:20 ah pues hay el patíbulo moral Jabois esta mañana un beso adiós son ahora las ocho diecisiete las siete y diecisiete en Canarias la Unión Europea tiene ahora mismo una vía de agua muy seria hablamos en esta ocasión del presupuesto italiano que también es una vía seria hablamos de dos países del Este donde sus gobiernos están aprobando leyes que directamente vulneran los valores de la Unión a la que hace bien poco se han incorporado son Hungría Polonia y en Polonia en concreto la reforma judicial que ha puesto en marcha el Gobierno amenaza con llevarse por delante la separación de poderes exigible en cualquier democracia Rafa Panadero buenos días qué tal buenos días entonces entrevistado Rafael la presidenta del Tribunal Supremo de Polonia que es casi un símbolo de resistencia que cosas porque representa a los jueces que el Gobierno polaco quiere quitarse de en medio en una gran purga disfrazada de jubilaciones forzosas

Voz 1775 17:18 que es donde nos recibe en su despacho del Supremo en Varsovia y nada más empezar deja claro que si estamos ahí es porque ella sigue siendo su presidenta y lo quiere seguir siendo hasta dos mil veinte como dice la Constitución y en contra de una reforma que entre otras cosas ha hecho que el nombramiento de jueces dependa mucho de la actual ministro de Justicia que sea convencer convertido también en fiscal general

Voz 16 17:39 en toda vez va a producirse un efecto paralizante esa dependencia tendrá consecuencias muy juez se lo pensará mucho antes de dictar una sentencia contraria al Gobierno por miedo a que le paseamos eh

Voz 1775 17:52 el Tribunal de Justicia europea está revisando esta reforma ella quiere creer que su Gobierno va a acatar la sentencia cuando llegue aunque considera que la Unión ha reaccionado tarde sí que admite que lo que haga Bruselas puede ser de gran ayuda

Voz 1027 18:03 en un momento muy delicado para su país

Voz 16 18:06 conlleva una pero tarde o temprano sin duda Polonia superará a estas fobias y volver a ser un país abierto amante de la libertad como ha sido siempre pero el futuro próximo va a ser difícil porque temo que los organismos que existen para proteger la libertad de los polacos y las polacas resulten destruidos

Voz 1775 18:24 es dos advierte también Pepa de la división que el discurso populista el actual Gobierno está creando en la social

Voz 1727 18:29 y cuál es la versión del Gobierno controlado por el ultra ultra conservador Kaczynski Bono

Voz 1775 18:33 pues el Gobierno insiste en que tienen mayoría absoluta y esto esta reforma era una promesa electoral dicen que en otros países ya se está haciendo algo parecido y añaden que en Europa no que Europa no puede opinar sobre esto con lo que no confirman si cumplirán lo que diga en su momento el Tribunal de Luxemburgo Céline ex viceministro de Patrimonio

Voz 0027 18:51 el Kamen buena o hay que esperar la resolución del Tribunal pero la Comisión Europea se está excediendo en sus competencias nosotros estamos haciendo las reformas que los polacos votaron hace tres años y no hay nada que permita la Unión intervenir en un tema interno de Justicia nacional

Voz 1775 19:10 bueno para completar la foto más allá del gobierno de los jueces afectados analistas independientes también muestran sus dudas ya Sokolov es jurista experto de un Zintan conservador el club ya hielos que nos dice que cree que si hacía falta una reforma pero no

Voz 15 19:24 ya está

Voz 0027 19:25 fue para mí como ciudadano es casi una tragedia que el Gobierno esté llevando esta reforma de forma equivocada sin centrarse en las cosas importantes centrándose en cambio en aspectos personales y además nos han creado un conflicto con la Unión Europea que era del todo innecesario y que ciertamente estás perdiendo los días

Voz 1775 19:45 Sokolov escribe cada vez más difícil que el Gobierno dé un paso

Voz 0027 19:48 tras diga lo que diga Europa y añade que otros gobiernos

Voz 1775 19:50 los intentaban también controlará a los jueces pero los anteriores lo hacían más sutilmente como en un tablero de ajedrez el de ahora lo hace

Voz 1727 19:56 con un ring de boxeo cuando levantemos la cabeza de nuestras cuitas grandes y pequeñas nos tropezamos con este gran debate una democracia que se vota pero en una democracia liberal donde los poderes están peligrosamente juntos Rafa gracias buenos días son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:18 Laura Gutiérrez que era el buenos días con dieciséis grados ahora mismo en el centro de Madrid empieza a octubre con temperaturas más bajas se nota sobre todo ahora por la mañana a mediodía como mucho llegaremos a los veintisiete grados las familias de niños con necesidades educativas especiales denuncian la falta de medios profesionales de apoyo en los colegios institutos de la Comunidad de Madrid se lo está contando la ser madres y padres coinciden en que esa falta de apoyos hacen inviable una integración real de sus hijos en las obras

Voz 1727 20:46 no han firmado entonces Cinecittà

Voz 15 20:52 es

Voz 4 20:55 no les en el Moll

Voz 10 20:58 adecuada a las a las manos gastados J pero cuando cuando el apoyo cuando sólo apoyo nunca

Voz 1275 21:09 la Comunidad de Madrid asegura que hacen grandes esfuerzos aunque reconocen siempre se puede hacer más Juan José Nieto es el director general de de infantil primaria secundaria de la consejería

Voz 17 21:19 en la Comunidad de Madrid del ochenta y tres por ciento de los alumnos con necesidades educativas especiales también en centros ordinarios con apoyos eso es incluso

Voz 0027 21:27 según la Consejería este curso ser incorporados

Voz 1275 21:29 entre hay tres nuevas aulas para alumnos con autismo en la comunión además al director general de Infantil Primaria Secundaria le hemos preguntado también en la SER si la Consejería de Educación sabe ya la cifra exacta de menores inmigrantes que han llegado a las aulas madrileñas en septiembre la Comunidad de Madrid dijo hace justo una semana que se estaban masificado algunos centros por la llegada masiva de estos menores aunque esa cifra aún no se ha puesto sobre la mesa insistimos una semana después

Voz 17 21:56 sí supongo que sí yo no tengo los datos que sobre no las tiene todavía pero yo los tengo mucha gente ya es una realidad pero bueno al fin de la era de tantos baja

Voz 1 30:03 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 22 30:14 Caixa Bank patrocinó a este espacio

Voz 1727 30:22 otra voz que se intuye de fondo entre frases es la de Justin Trudeau el primer ministro de Canadá diciendo que hoy es un día grande para su país celebraba así con la boca pequeña entre frases la incorporación de Canadá el tratado de libre comercio con Estados Unidos y México pero no hay que ya funcionaba desde el año mil novecientos noventa y cuatro sino a una versión nueva diseñada bajo los criterios de Donald Trump

Voz 0027 30:47 que desde que llegó a la Casa Blanca había insistido en que quería un nuevo pacto que protegiera más los intereses Estados Unidos finalmente Canadá traga para no quedarse fuera él sí justo a tiempo para que por la parte mexicana el pacto lo firmen Enrique Peña Nieto antes de que tome posesión el presidente electo López Obrador ilesos

Voz 1727 31:03 vamos a contar ahora dos noticias que juntas suponen un latigazo en la economía doméstica de muchos millones de españoles empezamos por el gas que va a pegar hoy un subidón del ocho con cuatro por ciento con respecto al año pasado Isabel Villar

Voz 2 31:16 ya que el trimestre pasado ya se había encarecido un tres con seis por ciento la tarifa que sufre este incremento es la de último recurso la que tiene contratada la mayor parte de usual

Voz 1727 31:24 Ellos en su casa así que para una familia de cuatro

Voz 2 31:26 personas esta subida puede implicar que la factura anual sea cincuenta euros más cara y la factura

Voz 1727 31:31 también se encarece es la de la luz Carolina Gómez

Voz 2 31:34 el recibo de septiembre que llegará dentro de unos días a nuestros buzones va a ser de media un cuatro por ciento más caro que el de agosto la electricidad no para de encarecerse desde mayo y a pesar de que todos los partidos llegaron a un acuerdo

Voz 1727 31:45 pero la semana pasada para recomendarle al Gobierno que vuelva a revalorizar sistemáticamente las pensiones según el IPC hoy los pensionistas van a volver a manifestarse en decenas de ciudades españolas que aquellos partidos que no entiendo que el movimiento pensionista es una revolución social

Voz 26 32:03 al nueva eh es que no lo entienda norma encontrarán

Voz 1727 32:06 durante ya más lo mismo que la pasado al PP

Voz 26 32:08 si el PSOE no lo entienden le va a pasar lo mismo

Voz 1727 32:21 la opinión de Iñaki Gabilondo buenos

Voz 0027 32:24 las Pepa buenos días a todos en la mañana del uno de octubre hoy hace un año era evidente para todos independentistas incluidos que el referéndum convocado por el soberanismo sin censor sin junta electoral ni apoderados prohibido por el Constitucional no podía tener la menor validez por si faltara algo la comisión de verificación de Venecia lo ha dejado muy claro unos días antes de todas formas daba lo mismo porque el referéndum ilegal había quedado desactivado por completo o eso al menos llevaban una semana pregonando con gran trompetero día Rajoy Soraya lo sabía desarbolado todo papeletas urnas y colegios sin embargo a la hora de la verdad dos millones de catalanes encontraron con más de cuatro mil quinientas mesas perfectas de surtidos de urnas y de papeletas siempre he creído que parte de la absurda desmesura policial de aquel día se debió al sentimiento de humillación de ridículo colas lamentables fotos de la jornada pues de Mohn decidió por su cuenta dar por legalizado el referéndum ilegal ese consideró legitimado para continuar su enloquecido camino hacia la proclamación unilateral de la independencia con ellas construyó la campaña publicitaria internacional que aún continúa la llamada operación Copérnico montada para evitar el referéndum había costado ochenta y siete millones de euros no dimitió nadie

Voz 1727 33:45 pues a las ocho y treinta y cuatro siete y treinta y cuatro en Canarias mañana de lunes en Hoy por hoy con José Antonio Zarzalejos buenos días

Voz 1027 33:52 buenos días jeta con Antón Losada en Radio Galí

Voz 1727 33:54 se ha bos días os días y esperamos que de un minuto a otro también con Lola García que va camino de Radio Barcelona pero tenemos Cataluña en esa situación un poco complicada que nos contaba a nuestro compañero Federic Vincent a las ocho de la mañana con cortes de calles en la capital en Barcelona cortes de la autovía AP siete en Tarragona y cortes la vía de tren de Girona entre Girona y Barcelona de de la vía del AVE que no está saliendo en este momento son acciones de los activistas radicales de los CDR santón que han provocado la grieta con la que llega el independentismo a este aniversario

Voz 0199 34:33 bueno una dieta eh que ha aflorado un poco más y de la que hemos visto más síntomas pero que lleva ahí desde el principio no que se convirtió en una grieta estratégica una vez aplicado al centro cincuenta y cinco no creo que seguimos asistiendo a esa contradicción que no acaba de resolverse porque todo el mundo tiene puesto el retrovisor en las perspectivas electorales en las elecciones municipales y un hipotético adelanto electoral sea mal sean en en en Barcelona y ese ese conflicto entre los que creen que hay que mantener la estrategia de conflicto porque eso es lo único que puede obligar al Gobierno España negociar y los que creen que hay que volver a las instituciones y desde ahí a iniciar respete relación institucional en búsqueda de más autogobierno independencia el objetivo que se quiera es eso es lo que aflora constantemente y que no acaba de resolver y que este yo creo que han pasado dos cosas muy interesantes una a las las lamentables imágenes de incidentes el en las calles de Barcelona positivo yo creo con la noticia de Corea Junqueras aspira a ser candidato a las elecciones europeas de Esquerra República

Voz 15 35:44 ah sí

Voz 0199 35:45 porque yo creo en los vuelve a meter en el tablero en jugador clave para contrarrestar sobre todo el efecto el tirón la posición que tiene puso en fuera de serlo

Voz 1727 35:56 Zarzalejos Cataluña un año después los episodios este fin de semana

Voz 1027 36:02 bueno además de los apuntes que que ya Antona acaba de perfilar yo creo que hay que dos dos perspectivas no la perspectiva independentista el uno de octubre como una pica del proceso pero que implica una frustración porque se está hablando de la necesidad lo otro referendo o hay referencias a los referéndum de que Escocia es manifiestamente insuficiente la legitimidad incluso la contundencia política de aquel referéndum ilegal idea desde el punto de vista del Gobierno oí del Estado puso un gran fracaso que se desvelaría en tres errores gravísimos en primer lugar el político porque el referéndum dio muestra evidente de que lo que no se le había ido de las manos el proceso soberanista y que tenía Carlos lo cortado con mucha mayor anticipación evitando la judicialización penal con el ciento cincuenta y cinco en septiembre y no en octubre en segundo lugar un problema

Voz 1389 37:12 por

Voz 1027 37:12 un fracaso operativo de el del CNI y de los servicios de Información de la Guardia Civil de la Policía Nacional porque lo que no se iba a celebrar si se celebró mal pero se celebro y tercer un error estratégico cuando a las ocho de la mañana se dijo que había censo universal y que por lo tanto no se reunió ni una sola de las garantías posibles para que un referéndum pudiese ser tomado como tal el Gobierno de ello declarar institucionalmente que abandonaba cualquier tipo de represión se daba por no efectuado válidamente semejante consulta hay en vez de eso cometió el terrible error que nos llenó además

Voz 15 37:54 de y yo creo que de ridícula la sensación de vergüenza

Voz 1027 38:00 una acción policial desproporcionada que entorno entre las doce y la una de la tarde se suspendió porque ya se veía que aquello era una barbaridad yo me pregunto lo que se preguntaba Iñaki Gabilondo nadie dimitió nadie dimitió yo creo que en este momento estamos en un momento de frustración por parte de los derechos dentistas de revisión por parte de la situación del Estado con una actores en Barcelona allí en Madrid diferentes a los ya hace un año con una ligerísima pero para mí ligerísima esperanza de que algo avance pero vamos ligerísima tan ligera casi imperceptible

Voz 1727 38:40 dimitir no dimitió nadie en el Gobierno Rajoy en ninguna circunstancia el lugar quiero decir no difieren algunos ministros cuando ya estaban en el precipicio no al borde pero en esta ocasión que se dio bueno pues esta circunstancia terrible y vergonzosa hay que nos está costando tan cara todavía era reputación internacional delantera la ha sido imposible incluso no dimitirá en su día sin escuchar una mínima autocrítica algo salió mal no o uno de Enric Millo el delegado del Gobierno fue el único que pidió perdón

Voz 1027 39:09 si algo dijo pero bueno en el periódico de Barcelona me parece que es yo ayer cuando hace una hace una entrevista que aquí que se permite afirmar que es que si no hubiese intervenido la policía hubiese sido peor no entendido no he entendido esa esa afirmación

Voz 0199 39:24 yo quiero yo soy un poco más optimista que José Antonio porque sinceramente yo creo que se están produciendo cambios tectónicos pasa que como todos los cambios tectónicos cuando los tienes delante eso a veces cuesta trabajo verlos es decir yo creo que en el en el nacionalismos está produciendo de orientación estratégica evidente es lenta es dolorosa es compleja das dos pasos adelante y da vuelven a dar un paso atrás pero es evidente que poco a poco se va extendiendo una percepción muy mayoritaria al menos entre las personas que tienen puestos de responsabilidad de que hay que volver a las instituciones y a hacer política desde allí y que la estrategia del conflicto ya no da más de sí y que sólo se justifican este momento por la situación de en este que en el caso concreto de debe de cara Puigdemont sus aspiraciones electorales hizo necesidad de mantener el conflicto para mantener la vigencia del yo Jones que se ha producido un cambio sustancial en el gobierno ahora mismo el Gobierno de España hay un Gobierno ya hay una mayoría no lo olvidemos que lo sustenta que apuesta claramente por el diálogo

Voz 0027 40:32 serán sabes por qué no soy tan

Voz 1027 40:35 tan optimista como tú porque queda todavía un hito que es fundamental que es la vista oral la sentencia de los presos de preventivos que fueron los líderes que impulsaron no solamente el seis y siete de septiembre au el referéndum el uno de octubre y que yo creo que ese es un hito que hay que superar para poder ver qué horizonte queda después no

Voz 1727 41:02 movimiento tectónicos que dice efectivamente es esta

Voz 1027 41:05 luciendo pueda cuajar pero habrá que esperar en qué queda el juicio

Voz 1727 41:09 pero dejadme saludara a Luis García que ya está en Radio Barcelona estás ahí no

Voz 15 41:12 estoy aquí hace días los tres bloques

Voz 1727 41:15 bloqueando dando algo así yo yo no pero

Voz 15 41:17 a mí me me estaban bloqueando cuéntanos hace de reformas

Voz 1727 41:21 era para la SER donde esta nueva vía

Voz 15 41:23 la concentración ahora me es muy cerca de aquí en paseo de Gràcia con Gran Vía ídolos últimos tramos y he salido antes sea porque claro no sabes nunca donde van a a colocar la manifestación no

Voz 1727 41:34 aquí bueno pues sabían poquito de de de tráfico enseguida te pregunto por tu balance de este año Lola pero primero información casi de servicio he Frederic Vincent vamos a repetir lo que sabemos de los cortes en vías públicas en Cataluña hasta ahora

Voz 0706 41:49 sabía cortes en las calles de Barcelona vía cortes en la Via Laietana en la calle Aragón pero todos estos sean levantado

Voz 1027 41:55 aquí el tráfico de está permitido pero como comentaba

Voz 0706 41:58 es ahora varios de estos manifestantes prácticamente todos han desplazado todos al cruce entre paseo de Graciela Gran Vía de Barcelona donde ahí es donde se está desarrollando la movilización a ahora mismo esto por un lado después tenemos la situación en el AVE desde primerísima hora desde las seis y media en que cuatrocientas personas han entrado han metido literalmente dentro de de las vías de tal manera que la veo ahora mismo no circula para abajo ni entre Girona y Barcelona mientes Girona para Francia también hay cortes en la autopista la AP siete a ella

Voz 1027 42:26 hay un carril cortado como mínimo a la altura de banda

Voz 0706 42:28 los de L'Hospitalet de l'Infant y los vehículos se desvían por Nacional trescientos cuál

Voz 1727 42:32 no hay intervención de los Mossos

Voz 0706 42:35 de momento que nos condenó

Voz 1727 42:36 gracias Fede luego volvemos contigo Lola García hay que darle importancia a la grieta que hemos visto este fin de semana entre la CUP y el resto de las fuerzas independentistas lo digo más que nada porque tienen que votar esta semana mañana mismo qué hacen con los diputados suspendidos por el juez Llarena los votos son todos muy necesarios porque tienen una mayoría muy precaria hay que darle más importancia o como decía Burniol anécdotas en un camino que va a ser muy

Voz 15 43:02 ergo bueno a ver tiene importancia en cuanto a lo que es la gobernabilidad de Cataluña seguramente no no es tan importante de cara

Voz 1344 43:10 a a la al problema de fondo no

Voz 15 43:13 es que sigue habiendo pues pues dos millones de personas muy movilizadas pero tiene importancia en cuanto al gobierno de Cataluña porque es la demostración de aquel anuncio que hizo la CUP de que ya no iba a sostener al Gobierno independentista salvo que siguiera por la vía unilateral o por la vía de la ESO la ciencia está empezando a vernos solamente se va haber ahí sino que se va a ver también en en un bueno sí vio el fin de semana con las cargas de los Mossos a algunos manifestantes va haber también en la en el tema de los presupuestos en Cataluña la CUP no va a apoyar los Presupuestos por tanto el el Esquerra Republicana hay y el PDeCAT van a tener que buscar apoyos y bueno pues comunes el PSC intentan que haya una abstención de comunes y PSC eso va a ser yo creo que practicamente imposible así que la legislatura así que se puede ver

Voz 0199 44:08 pero te crees que esto de la CUP pues un poco la puesta en escena conoce al malo de la última entrega al caballero oscuro teatral y edad y engaño de cara a unas elecciones municipales donde donde los sondeos no le dan mal donde la culpa era parte desde ese empuje electoral que perdió en las anteriores

Voz 15 44:29 sabes que hay algo pues no es que la cosa no funciona y yo creo que la CUP no sorprende a veces porque no funciona con los parámetros habituales en los que estamos acostumbrados a partir

Voz 0199 44:40 los tiempos han encontrado un partido asambleario sorprende

Voz 12 44:44 bueno Jamis uno

Voz 15 44:47 la CUP hace lo que dice la CUP es difícil que si no hay un compromiso por parte del guber de bueno pues de ir por la misma vía que eso fue hace un año di la tela para despedirse ya resuelto por la vía unilateral y por la vía de de desobedecer a al Estado ellos eso es clarísimo y algunas señales que se envían por parte de dirigentes independentistas como Yunquera o a veces por la ex consellera Ponseti este fin de semana también hacía declaraciones no con aquello el farol y en fin ese tipo de cosas o las cargas policiales de este fin de semana todo este tipo de cosas la CUP no se las va tan fácilmente se las tragó en la anterior legislatura pues porque veía la posibilidad de que finalmente pues pasara lo que pasó que se aprobaran leyes por la vía unilateral que que es incumpliera el estatud y la Constitución pero si eso no ocurre si no tienen un compromiso en ese sentido yo veo muy difícil que apoyen un presupuesto

