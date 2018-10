Hoy por Hoy (01/10/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:14 en la Cadena SER

Voz 1727 00:24 activistas independentistas radicales mantienen cortadas hasta ahora la línea del AVE en la estación de Girona no circulan trenes ni en dirección a Francia ni en dirección a la capital condal también está cortado al menos un carril de la AP siete a la altura de Vandellós en la provincia la de Tarragona y el cruce entre el paseo de Gràcia en la Gran Vía en el centro de la capital todo forma parte de las protestas convocadas en este uno de octubre

Voz 0027 00:47 se cumple hoy un año de aquella votación en homenaje el gobierno catalán está reunido ahora mismo en un pueblo de Girona en el que tenía que haber votado el año pasado Puigdemont ahí está Ana Díaz

Voz 3 00:57 bon día el Gobierno en pleno está sentado ya en la segunda fila de una una especie de auditores que se ha montado justo aquí en la Plaza Primero de Octubre frente al pabellón deportivo que la Guardia Civil asaltó a las nueve y tres minutos de hace justo un año para llevarse las urnas hay centenares de vecinos que están arropando al Gubern han llegado también a acompañados el president Quim Torra del presidente al Parlamento Roger Torrent ambos están conversando animadamente esperando que los vecinos empiecen ya

Voz 1727 01:23 este acto organizado por el Gobierno también por

Voz 3 01:25 el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis está previsto que a las nueve y tres minutos los trabucaires hagan unas salvas en honor precisamente a este asalto de la Guardia Civil en este centro de votación hace

Voz 4 01:36 Justo un año precisamente en este pabellón hoy

Voz 3 01:39 se puede votar de forma simbólica hasta las cinco y media de esta tarde aquí hubo setenta y cinco heridos según el Sistema de Emergencias Médicas y hay cuarenta denuncias en los juzgados por este caso por estos asaltos

Voz 0027 01:53 hoy comienza un nuevo juicio al español Pablo Ibar en Estados Unidos y que pasó una década en el corredor de la muerte condenado por el asesinato de tres personas a pesar de que hay varios testigos que confirman que Ibar estaba durmiendo en casa de su novia la noche en la que pasó todo el proceso estuvo plagado de irregularidades policiales testigos correlatos débiles grandes fallos en la defensa de Ibar que tuvo por abogados durante los primeros años a un hombre enfermo que terminó confesando que no había hecho su trabajo en condiciones en febrero de este año el Tribunal Supremo de Florida canceló aquella condena a muerte y ahora empieza un nuevo juicio en la SER hemos hablado

Voz 1027 02:24 con el padre de Pablo Ibar Cándido Varas

Voz 0027 02:28 todos

Voz 5 02:29 es la primera visita tiene a la tuvo que tienes complejo que murió por eso sí pero bueno entonces me daba darme nada que era verdad eso hay idea esto se la vio castañas

Voz 0027 02:44 la Corte Internacional de Justicia va a poner fin hoy a un conflicto diplomático que dura ya más de un siglo la salida al mar de Bolivia no la tiene desde la Guerra del Pacífico de ciento treinta y nueve años querrán la que Bolivia perdió ante Chile cuatrocientos kilómetros de costa hoy el Tribunal de La Haya decide si obliga a Chile a negociar con Bolivia para que este país Bolivia tenga salida al Pacífico

Voz 1727 03:16 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 1 03:19 en el capítulo de hoy por Torra por favor Fonda orden hemos sufrido dos golpes de Estado en el ochenta y uno Tejero en el dos mil diecisiete Putxet cool no oprime Fecsa también lo maté bien en de un acto suba bien sea vimos

Voz 6 03:59 en los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del Botía

Voz 1 04:08 pudieran este brutal acoso al Gobierno que yo soy ante esta casquería Gobierno que hace agua en descomposición la oposición no sabe asumir que ha perdido el poder boicotear eso no lo hacen inmaduro es imposible competir con la disparatada vida política española presidente con ochenta y cuatro diputados no puede descartar nada ya hoy por hoy con Pepa Bueno Isabel Celaá muy buenos días buenos días

Voz 1727 05:15 la portavoz del Gobierno ministra de Educación el Gobierno se siente acorralado como dice la canción

Voz 0378 05:20 a correr no lo que siente es un frontal acoso que no es político sino más bien personal ojalá tuviéramos oposición política no parece la alternativa política no aparece por ningún lado y en su lugar aparece un ataque frontal persona a persona si Villarejo

Voz 1727 05:39 haciendo un chantaje al Estado es porque tiene material para intentarlo nos chantajea quien puede

Voz 0378 05:44 bueno está en manos de los tribunales no creo que está en la en la Audiencia Nacional esperemos resultados ustedes son

Voz 1727 05:51 gobierno recién llegado es verdad pero llama la atención el silencio de quienes ampararon y hasta con decoraron un señor que presumió de utilizar prostitutas para conseguir pruebas y que lo soltaba alegremente en una sobremesa ante un juez y una fiscal el a el Gobierno el de provoca escándalo esto

Voz 0378 06:08 sin duda es un comisario es un comisario de policía que ha estado amparado por los distintos gobiernos durante más de veinte años no vamos a esperar a los tribunales gobiernos socialistas también han hablado vamos a superar a los tribunales no hemos hablado de esto en ningún Consejo de Ministros

Voz 1727 06:24 pero es relevante políticamente para los ciudadanos saber cómo funcionaban las cloacas eso es de fondo lo que están estas conversaciones aunque sean privadas no

Voz 0378 06:31 el saber siempre es interesante vamos a esperar a saber ministra el Gobierno se plantea en serio regular la libertad de España

Voz 1727 06:38 son el derecho a la información porque en general cuando los gobiernos se plantean regular la es para limitarla

Voz 0378 06:43 bueno yo creo que hace falta hacer una reflexión conjunta juntamente con los medios de comunicación para deslindar la verdad de la post verdad estamos sufriendo mucha moda extranjera casi desde Estados Unidos de Fake News ahora de Deep Fake que realmente es estorba muchísimo lo que es la verdad periodística que debe ser una verdad basada en datos y contrastada y bueno hacer una reflexión con los medios de comunicación es importante la libertad de prensa es fundamental para sostener una democracia

Voz 1727 07:15 el porque no confían en que los medios hagan esa esa propia reflexión

Voz 0378 07:19 seguramente sí pero hay que empezar

Voz 1727 07:21 tiene que ver con la publicación de estas noticias el que el Gobierno plantea ahora la reflexión

Voz 0378 07:25 no no tiene nada que ver lo que tiene que ver es que efectivamente a través de Digital les estamos sufriendo una ola de frío niños importante por tanto yo creo que la vicepresidenta es esa es sólo que destilan las palabras de la vicepresidenta que ahí estaba en un foro en un foro de reflexión no foro lamentar yo creo que era procedente iniciar ese tema iniciar esa reflexión nadie pretende coartar la libertad de prensa

Voz 1727 07:52 profe diciendo hemos hablado en el Consejo de Ministros de cómo ha llegado el señor Villarejo hasta la situación de poder que él cree que está porque eso es lo que él quiere por lo menos no chantajea quién puede Hicham Agea así se dejan chantajear los otros evidentemente pero si me llamaba la atención el que no hubieran hablado con gobiernos socialistas precedentes que también con decoraron y apoyaron a este señor

Voz 0378 08:12 seguramente lo habrá hecho el presidente Si la eh si le ha parecido oportuno y de momento estamos a lo que tenemos en este en este momento procesal es decir que las grabaciones han entrado en la Audiencia Nacional y están siendo objeto de investigación nada más les puedo decir al respecto

Voz 1727 08:31 ah y con el resto de los partidos con con el PP conciudadanos ha sido posible un diálogo político normal sobre este asunto sobre el peligro de que un individuo pueda chantajear de esta curiosa al lado de intentarlo quiero decir

Voz 0378 08:43 que yo sepa no porque a los hechos me remito es decir cuando las grabaciones de Villarejo en relación a la ministra Delgado se hacen públicas la recepción que hace el Partido Popular en la Cámara nada menos que del Senado es una recepción de boicot a la ministra de petición de dimisión de no dejarle hablar cuando la ministra realidad y va a responder a preguntas a esto me refiero a estos calificó ello acoso boicot persecución no comparable en democracia

Voz 1727 09:16 la ministra antes de que usted llegará seguramente estaba en el camino se había dicho en esta mesa que la ministra de Justicia en fin no se ha encontrado nada ilegal en esa conversación pero que políticamente está acabada amortizadas se ha dicho en esta mesa lo comparte

Voz 0378 09:30 no en absoluto en absoluto yo creo que vamos a ver estamos en un momento en el que supuestamente el término supuestamente entrecomillado por supuesto ha desaparecido y yo me encuentro cada semana con preguntas que son ya de entrada condenatorias cual si fueran sentencias de tribunales esto obviamente arrolla también la libertad de expresión y arrollado toda la presunción de inocencia no podemos consentir yo creo que el periodismo es el principal interesado en que en utilizar noticias contrastadas esto ha desaparecido y hay una especie de investigación sobre la vida personal de cada uno de los miembros del Gabinete no esto no es política tampoco dentro de la ética pública debiera incorporarse también el que ciertos usos y costumbres más propios de otras épocas y de otras circunstancias no debieran entrar dentro de también de esa ética pública que a estar el hecho de que las fuerzas políticas no debieran utilizar determinados mensajes au determinadas informaciones que son el vuelo que vienen del chantaje que vienen

Voz 1727 10:44 lugares oscuros por terminal con este capítulo administra por aclarar al Gobierno no le parece relevante políticamente nada de lo que esas grabaciones exhibe de proxy Vida de proximidad o de confianza de un individuo que cuenta el lo que cuenta y que está pendiente de de de una investigación en la Audiencia Nacional no hay nada que les resulte relevante políticamente al margen de la vida personal eh

Voz 0378 11:11 los ciudadanos lo que se ha publicado son conversaciones que son referentes efectivamente a un miembro del Gobierno pero que se produjeron en el ámbito de una conversación privada hace nueve años no sabemos que además han sido manipuladas son no por eso la investigación pertinente vamos a esperar este el otro socio el otro

Voz 1727 11:28 el socio en realidad del Gobierno del gran socio parlamentario en este caso Pablo Iglesias estuvo anoche en las esta ministra y le decía esto Ana Pastor

Voz 7 11:38 creo que en esto el Gobierno ha dado mala imagen que ha dado una imagen incoherencia estoy diciendo públicamente que el presidente debería comparecer a petición propia y creo que lo estoy haciendo un favor al decir esto mejor compareció se lo estoy diciendo en público mejor comparecer a petición propia a que te lo tengamos que exigir

Voz 1727 11:53 se refiere a la venta de armas a Arabia Saudí usted cree que va a comparecer el presidente que debería

Voz 0378 11:59 el Gobierno sea el invitado exclusivamente a hacer una entrega de armas es fruto de un contrato que tenía con Arabia Saudí en la anterior firmado en dos mil quince ya se ha explicado el presidente lo explicó en una entrevista de tuvo eh abierta y bueno pues según Gobierno tiene que elegir elegir es renunciar y elegir es priorizar se cumplieron los compromisos internacionales con Areva souvenir los compromisos comerciales

Voz 1727 12:27 no cree que deba comparecer para explicar su novio hasta explica

Voz 0378 12:30 ya

Voz 1727 12:30 hoy es uno de octubre entre la herencia complicada de este Gobierno está Catalunya sin ninguna duda un año después del referéndum ilegal y de las cargas policiales querría saber la opinión del Gobierno sobre los dos asuntos de aquel referéndum ilegal del que según el presidente de mano mandato del pueblo catalán

Voz 0378 12:48 en absoluto en absoluto puede emanar un mandato del pueblo catalán de un acto que fue ilegal tal como la justicia dijo no tuvo ninguna consecuencia jurídica el día uno de octubre fue es un día de triste memoria no hay nada que celebrar acerca del uno de octubre es un día de triste memoria además para la política española en su conjunto Cataluña incluida su día de triste memoria para el Gobierno de Rajoy que luego no acertó en ninguna de sus previsiones en relación a las urnas en relación a los colegios abiertos que no acertó en el tratamiento tratando para las votaciones con una intervención policial que produjo efectivamente que proyectó imágenes muy penosas muchas de ellas falsas pero muy penosas en el ámbito internacional y que dañaron gravemente la reputación española pero desde luego no fue un buen día ni un día para celebrar en absoluto para todo el imaginario independentista que se dio de bruces como no podía ser de otra manera con el principio de realidad porque solo no hay un principio de legalidad no sólo hay implícito en la realidad hay un principio de realidad toda esta farsa en la que estaba fundamental en dos el independentismo afirmando que después del día uno o habría una declaración una proclamación de la República Independiente de Cataluña fue falso como se vio solo días después y de una manera vergonzante aquellos se produjo todo el imaginario independentista se fue al suelo yo creo que sectores inteligentes sectores razonables de la sociedad catalana sí lo comprende lo pero lo peor lo peor es que ese día se visibilizando como nunca la fractura de la sociedad catalana y esto es lo peor que puede tener una sociedad porque una sociedad fracturada no tiene futuro no tiene futuro de progreso lo decías Tallin con cuando decía que una casa construida contra sí misma no puede permanecer en pie bueno pues esto es lo que pasa y por eso nosotros estamos trabajando

Voz 1727 14:51 ahí antes de ir al ahí ya lo que está haciendo este Gobierno fueron un error las cargas policiales que autorizó el Gobierno Rajoy

Voz 0378 14:59 actos desde nuestro punto de vista lo fueron y así lo dijimos en la sería es decir no hay forma de parar algo que es como las votaciones que ya estaban en curso o gente esperando pero esto texto no eres responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajaron en proporción la mente proporcionalmente con excepción de algunos casos muy aislados que están siendo investigados esta mañana señora

Voz 1727 15:25 la lo estamos contando ahí cortes de vías de tren cortes de carretera y cortes de calles principales en la capital de Cataluña en en Barcelona es un episodio para el Gobierno el Gobierno teme un endurecimiento de la posición de los independentistas radicales

Voz 0378 15:41 desde luego lo que ocurre el sábado no puede volver a ocurrir es que el Gobierno de la Generalitat tiene la obligación de mantener el orden público en las calles tiene la obligación de que todas las personas puedan manifestarse en libertad tanto las que salen a la calle por sería independentistas como las que no son independentistas manifestarse en libertad porque eso es lo que corresponde a una sociedad democrática libre culta como Cataluña en esto lo tiene que garantizar el Gauguin y esto es lo que nosotros le estamos pidiendo a Torra que desarme la retórica que retire la moción que se atenga a los hechos porque hay se está produciendo en contraste interés

Voz 0199 16:24 Lite es decir hoy estamos mejor

Voz 0378 16:27 te hace un año estamos mejor que hace un año porque este Gobierno ha abierto pasillo político ha abierto una interlocución con las autoridades catalanas y esa interlocución con las autoridades catalanas están dando resultados están dando sea abierto a la comisión bilateral los representantes de la Generalitat acuden a los foros multilaterales es decir conferencias sectoriales Consejo de Política Económica de fiscal sea no todos los grupos de trabajos están llegando a acuerdos en grupos de trabajo es decir que por una parte está yendo la praxis la práctica política lo que se está abriendo paso por otro lado sin embargo atendemos a retóricas a veces a veces extraordinariamente románticas del presidente de la Generalitat halcones

Voz 8 17:14 esa retórica independentista

Voz 1727 17:16 esta por un lado con el PNV apretando lo escuchamos ayer en el día del partido el Gobierno confía todavía en aprobar un presupuesto para el año que viene

Voz 0378 17:24 es si el Gobierno tiene confianza y determinación y mucha convicción es bueno e los que conocemos al Partido Nacionalista Vasco mucho sabemos que los días de la verdaderos Diego abonarse prestan específicamente a esa herramienta el victimismo pues que también es retorcido utilizó Ortuzar sin duda eh este Gobierno está trabajando con todas las comunidades autónomas y desde luego las treinta y siete transferencias que invoca el Partido Nacionalista Vasco bueno el Gobierno de Euskadi desde luego no se sustancian en cuatro meses renuncia al Gobierno

Voz 1727 17:59 su propia senda del déficit renuncia definitivamente

Voz 0378 18:03 estamos buscando todos los pasillos todos los caminos posibles para conseguirla que si no se consigue utilizaremos la senda del déficit que venía usando se pero es una pena porque entonces perderemos seis mil millones de relajación en términos del déficit que irían a políticas sociales ya comunidades autónomas a las comunidades autónomas y por lo menos dos mil quinientos millones a la Seguridad Social es caro tenemos a los

Voz 1727 18:29 a jubilados a los pensionistas hoy convocados de nuevo a la calle uno de ellos nos decía esta mañana el presidente de Sanchis ha dijo asumo la recomendado on de el del Pacto de Toledo asumió la recomendación de ligar el incremento de las pensiones a lo que suba el coste de la vida al IPC pero ellos dicen queremos verlo y hasta que no lo veamos vamos a seguir en la calle hice equivocará el Gobierno si cree que no a casa esto es una revolución social

Voz 0378 18:55 bueno la democracia el procedimiento no la democracias procedimiento y efectivamente el Pacto de Toledo lo que sí consiguió el otro día en el Pacto de Toledo es muy significativo tremendamente significativo y de fondo porque efectivamente todas las fuerzas políticas a veces se abstuvo pero todas las fue las políticas llegaron a decir bueno vamos a conectar las pensiones con el IPC pero se sabe que efectivamente todavía faltan algún otro algunos otros procedimientos que sustanciar tales como el de la mesa de diálogo paso a paso

Voz 1727 19:29 luego le pregunta si ha tenido ganas de volverse

Voz 0378 19:31 a casa este Gobierno de alto

Voz 1727 19:34 Page con el que están dando además el curso político y tenemos que hablar de educación y se incorporan a la mesa José Antonio Zarzalejos Antón Losada hilo la García hará son las nueve y veinte las ocho y veinte en Canarias

Voz 6 19:51 hola qué tal muy buenos días buenos días name is Up is it para los que os acabáis de estrenar o estáis apuntó de hacerlo esto os interesa sí porque muy pronto lo único que para vuestro pensamiento serán los biberones los cochecitos los patios España al ex cremitas en fin un carrusel de productos para vuestros bebés que encontraréis a la Feria del bebé de El Corte Inglés y tienen de todo de todas las marcas con un quince por ciento de regalo en poder y cultura carrocería Textil hogar debe para vuestras próximas compras yp para no privarles de nada podéis financiarlo todo absolutamente todo hasta en diez meses con unas condiciones inmejorables preguntar en vuestro centro comercial asegura que os van a interesar y además han programado charlas con especialistas con información sobre lo último en seguridad alimentación

Voz 0378 20:43 dados especiales lactancia ecografías

Voz 6 20:46 probé muchas cosas que giran todas alrededor de lo que más importa vuestros hijos nos de la perdáis hasta el veintiuno de octubre Feria del bebé en El Corte Inglés

Voz 1 20:58 luego además áreas hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 1995 21:20 mi hija es una propuesta que trata de recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer y por eso les pedimos a nuestros oyentes que grabas en esos

Voz 10 21:31 mayores Valdano Vega tengo ciento un año nos teníamos que ir a dar con los bueyes y coger patatas

Voz 11 21:40 sí era cine cuarenta y nueve osea que es la niña de la posguerra total que en casa

Voz 6 21:45 Justo en esta casa éramos doce

Voz 11 21:47 personas viviendo por lo que no

Voz 1 21:50 compartido ya con nosotros seis nueve nueve treinta once XXII Moris

Voz 12 21:54 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 6 21:58 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 14 22:07 un faro para mí es el lugar en el que me voy a reencontrar con los oyentes de la SER

Voz 15 22:12 es un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que es

Voz 14 22:18 seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1 22:25 el Faro Mara Torres

Voz 0027 22:27 les siguen los también en redes en nuestra aplicación móvil

Voz 1 22:30 el queramos esta noche la una y media en la SER sin coche

Voz 16 22:57 claro está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar ven me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 1 23:11 con Pepa Bueno

Voz 1727 23:15 nueve y veintitrés minutos de la mañana ocho veintitrés está en el estudio de radio Madrid la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Educación José Antonio Zarzalejos cuando quieras

Voz 1027 23:24 gracias ministra una pregunta que nos hacemos muchos en los medios de comunicación no le faltan al este Gobierno mecanismos de coordinación para evitar contradicciones decisiones en falso y le pongo dos ejemplos el tema de Arabia Saudita por ejemplo que que el presidente dio la sensación de que la ministra de Defensa no lo había compartido en el Consejo de ministros su decisión o un paso que parece en falso como es la reforma pretendía reformar el artículo setenta de ciento dos de la Constitución no faltan mecanismos de coordinación para que estas contradicciones estas decisiones en falso no se produzcan

Voz 0378 24:02 yo creo que la coordina es perfectible eh siempre es perfectible y hemos de darnos cuenta de que efectivamente este es un este es un gabinete eh con personas muy curtidas muy potentes que saben mucho de lo que gestionan y efectivamente bueno pues a veces sí se producen o un disfunciones entre lo que es la primera toma de contacto con un determinado asunto y el resultado final que claro como es cierto entre los medios tenemos unos medios de comunicación muy exquisitos pues a veces amplifican la primera toma de contacto con el tema is it is se alejan del resultado final en la lupa de los medios de comunicación es muy importante a este respecto a la temperatura cada minuto venía

Voz 1727 24:52 esta es buen camino está todo el día hablando del mensajero

Voz 0378 24:55 no no pero el mensaje pero lo tenemos al lado estar junto a otros y además gracias al mensajero podemos proyectar lo que hacemos estos siempre

Voz 6 25:06 lo he valorado muchísimo incluso por bloque ocurrió eso lo que ocurre

Voz 17 25:09 eh eh eh el mensajero mira en todos los momentos eh eh del preparado cuando el momento

Voz 0378 25:18 es el inicial el inicial a veces se aleja del resultado final en determinados momentos esto es lo que ha ocurrido es decir una primera consideración una primera reflexión sobre un tema que se ha alejado ciertamente el resultado final Antón Losada Badal

Voz 0199 25:36 dos días yo sin ánimo de ser exquisito con varios días sin

Voz 18 25:40 pues sí me puedo aclarar una algo que no he entendido muy bien en sus respuestas no cuando le preguntan por

Voz 0199 25:46 Villarejo y lo que representa Villarejo dice que esperemos a que hable la justicia pero cuando son el PP océanos los que utilizan las grabaciones de Villarejo les hace a que utilicen material que suministra a alguien que está haciendo un chantaje tienen que quedamos está haciendo chantaje o hay que esperar acaba de la justicia yo creo que las dos cosas

Voz 0378 26:05 esas son las dos cosas nosotros estamos esperando ya que este asunto ha entrado en la Audiencia Nacional según mis informaciones estamos esperando a que la justicia diga lo que proceda pero nos hemos encontrado con que hay quienes están utilizándolo antes de los resultados judiciales sea que las dos cosas nosotros hace vamos a quienes utilizan esto como munición política

Voz 0199 26:33 si hay que esperar a cambio de la justicia mientras mientras el justo

Voz 1727 26:36 ya no hablo por hablar de una opinión

Voz 0199 26:38 a a utilizar ese material no

Voz 0378 26:40 bueno porque a nosotros nos parece que no

Voz 0199 26:43 los nos pide que esperemos a que hable la justicia al mismo tiempo y la habla de que hay un chantaje en

Voz 0378 26:49 no no vamos a ver si el presidente de gobierno y es Pedro Sánchez mañana será otro presidente de Gobierno

Voz 0199 26:54 seguramente el cuidado del Estado el cuidado

Voz 0378 26:57 desde el Estado requiere no utilizar munición que pensamos munición política entendido eh que entendemos que no es que no procede eh de fuentes limpias estos lo que no

Voz 1727 27:10 no está haciendo el Gobierno si están haciendo otras

Voz 0378 27:12 por estas políticas

Voz 1727 27:14 pero ministra independientemente de que la fuente este no sea limpia el Gobierno valora que un comisario L cuente aún juez una fiscal que ha creado una red de extorsión como algo grave

Voz 0378 27:26 por eso fue una conversación que todavía no está claro qué ocurre hace nueve años que desconocemos sus términos el Gobierno lo desconoce

Voz 1727 27:36 Lola Lola García desde Radio Barcelona

Voz 8 27:39 buenos días ministra yo quería preguntarle

Voz 19 27:42 como usted sabe que para para aprobar el Presupuesto necesita no sólo al PNV y a Podemos sino también a los Independent estas ellos han perdido algún gesto que no tiene por qué ser un cambio de calificación de de la Fiscalía en el juicio sino por ejemplo pues que la Abogacía del Estado se retire como acusación en el caso de ese de alcaldes otras independentistas que están en causas judiciales o que la Fiscalía porque el fin de la prisión preventiva como han hecho por cierto de algunos ministros de su Gobierno hay alguna posibilidad de que se produzca algún gesto de ese tipo para allanar la aprobación del presupuesto también me gustaría saber qué hubiera hecho este Gobierno día uno de octubre hace un año

Voz 0378 28:21 seguramente este Gobierno para empezar por lo último no habría llegado a ese uno de octubre de dos mil diecisiete porque habría el puesta en medios políticos mucho antes hemos de decir que efectivas ya llevábamos mucho tiempo diciendo que el Gobierno de Rajoy no hacía política al que todo lo fiaba a la justicia y la nave viva la nave iba iba Cataluña iba iba por sus cauces desde el año dos mil doce de manera potente ya se dejaba por tanto no habríamos llegado a ese punto no lo habríamos hecho en relación al presupuesto el el Gobierno es estamos en un Estado social y democrático de Derecho ir desde luego respetamos la separación de poderes la Fiscalía es independiente el Poder Judicial es independiente y creo que debemos buscar caminos políticos los estamos integrada bodas Florence estado todos los intentamos explorar todos eh antes de fin para que cada cosa vaya a sus cauces ya sabemos que la sentencia del juicio del proceso tendrán un impacto político pero ciertamente nosotros a nosotros nos corresponde trabajar con nuestros propios medios que son políticos

Voz 1727 29:36 ministras esperaba este ambiente político en mil conmigo

Voz 0378 29:39 sobre el curso en el que está envolviendo el trabajo de

Voz 1727 29:42 el Gobierno que tiene solución cien días pues sinceramente no

Voz 0378 29:45 sinceramente no porque este Gobierno se pusiera junto todo lo que viene haciendo en estos cien días desde luego daría para un proyecto político de mucha importancia y sin embargo pues estamos teniendo un ruido pero también una ciudadanía que es lo suficientemente yo creo cauta inteligente como para deslindar al ruido íberos los hechos a juzgar por el respaldo que estamos teniendo

Voz 1727 30:09 qué espera el Gobierno del PSOE una reacción de de la oposición o de parte de la oposición no es nueva la reacción del Partido Popular cuando pierde el poder desgraciadamente una parte de ese partido que tiene millones de votantes y que por lo tanto eh que tienen en su seno gente que actuaría seguramente otra manera pero hemos visto al PP reaccionar de forma muy parecida cuando pierde del poder Nos esperaban que su mentalizar políticamente cualquier gesto fallo descoordinación de un Gobierno montado en ocho días

Voz 0378 30:40 es bueno ciertamente lo hemos visto a lo largo de la historia a ciertos sectores de la derecha al Partido Popular en concreto porque yo no quiero aquí a meter en el mismo saco a toda la derecha porque ellos recibido muchos mensajes de de la derecha estos días y es centro para denunciar me el acoso que está recibiendo el Gobierno cuéntenos eso sí si eso es así el Partido Popular no quiere enterarse de que ha perdido el poder ataca y ataca con todo lo que tiene y bueno esperable a medias pero eso no nos iba a parar de hacer lo que nosotros pensábamos que tenía vamos que hacer en nuestra acción de gobierno empezó diciendo que era un gobierno ilegítimo efectivamente como usted dice por haberse montado en cuatro días es un Gobierno elegido democrática y constitucionalmente

Voz 1727 31:41 vamos a es de educación estar algún día vendrá como ministra de Educación en esta ocasión la portavocía pensaba mucho en en qué plazos se plantea el Gobierno recuperar alcanzar al menos el cinco por ciento o de inversión del PIB en educación que es el mínimo esperable en un en un en un en un Estado como El español

Voz 0378 32:04 pues en el estamos en el cuatro por tanto entenderemos necesidad de utilizar para ello dos años o tres años estos dos ejercicios au Teresa ejercicios y estamos ahora muy ocupados en lo que significan la modificación de la Lomce y la modificación de la Lomce no sólo fue un proyecto que retiró recursos económicos de la educación se también fue un proyecto ideológico que afecto a los más vulnerables en el sistema educativo español en eso estamos eso supone también incorporar más recursos para ello los seis mil millones de euros más también

Voz 1727 32:42 no es que probablemente no vengan sino los aprueba una nueva senda de déficit que le parece que en un país donde hay casi un treinta por ciento de interinos se hayan quedado desiertas dos mil plazas de profesor de Secundaria

Voz 0378 32:54 me parece complicado me parece mal que estamos echando una ojeada importante con las CCAA al respecto que había no para cuatro años el proyecto estaba hombre a cuatro años hay lo que pidieron tanto sindicatos como algunas otras fuerzas políticas era que el primer la primera prueba no fuera eh eliminatoria eh vamos a ver si esto es lo que ha tenido incidencia osea sido otros factores los que han tenido el resultado

Voz 1727 33:28 la ministra algo que publica hoy el diario punto es dice que Andalucía va a enviar en el próximo mes a su Ministerio de Educación una lista con todos los profesores de religión que están cobrando del Gobierno por dar clases de religión que en realidad no imparten horas que fueron desapareciendo de los planes de estudio pero que el Ministerio le sigue pagando sabe de cuántos casos podemos estar hablando con puede ser es que exista un control de esta cosa tan concreto

Voz 0378 33:54 esto existe control existe control es una de las cosas que miramos hace algunos días ya con algún igual hace un mes eh el Ministerio contrata según los datos que les da la Junta no paga sino hay un profesor que dice la Junta que está dando Religión por tanto eh sí todavía la Junta mantiene esa decisión esa esa información tendremos que contrastarla otra vez con la Junta pero le puedo garantizar esto es lo que a mí me comunica el mis servicios que el el Ministerio de Educación no pago a quién y no imparte la clase de Religión Isabel Celaá esto ha sido una rueda de prensa los viernes se ha sido en la prensa de los viernes gracias por haber venido La Ser suerte en la tarea ministra muchísimas gracias son placer saludo a toda la audiencia

Voz 21 34:55 tienen la enigmática Mona Lisa Duke poco más allá tienen a Marte ya Alfredo a los que por contratar un seguro de hogar con Santa Lucía les han regalado dos billetes de avión para escoger entre más de veinte despidos

Voz 22 35:08 consulta los destinos y las bases de la promoción válida hasta el treinta de noviembre en Santa Lucía punto de cualquiera de nuestras exigencias

Voz 23 35:15 en Pi cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 24 35:26 más por depósito afirmación válida para PP Ultimate diesel con tecnología

Voz 1022 35:30 el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos

Voz 24 35:33 factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 25 35:36 si piensas que eres buen conductor pero que han subido el precio de tu seguro de coche siga escuchando

Voz 4 35:42 en coche moto hogar vida

Voz 25 35:45 hacia la mutua con cualquiera de estos seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es

Voz 26 35:59 en un auto bajamos los precios en neumáticos piezas afiches y baterías

Voz 27 36:03 el auto bajamos los precios en todo lo que necesita tu coche neumáticos piezas aceites y baterías y recuerda e ignoran como precios bajos todo el año

Voz 26 36:12 más información en auto punto es no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 23 36:18 te imaginas Sirte del crucero y alojar T en un camarote con vistas a una cala de iconos o contemplar un bello paisaje en Santorini o quizás prefiera esperar las góndolas del Gran Canal de Venecia o vivir un espectacular atardecer en el cargo si quieres disfrutar de este mundo de fantasía ya está aquí crucero fantástico de viaje el Corte Inglés navega por los siete mares en auténticas ciudades flotantes con todas las comodidades rumbo a los destinos más bellos del mundo de la mano de Viajes el Corte Inglés y con las mejores navieras disfrutar de ventajas increíbles hasta un setenta por ciento de ahorro si el precio baja te lo igualan pago en tres meses no es fantástico pues si crees en la fantasía no esperes más y adelanta ya tu reserva para dos mil diecinueve desde los sesenta euros conseguidas hasta un diez por ciento del importe del crucero en una tarjetas regalo de El Corte Inglés consulta condiciones crucero fantástico de Viajes el Corte Inglés tu destino comienza a bordo

Voz 28 37:21 Banco Sabadell presenta futuros con Rafa Nadal número

Voz 6 37:24 el uno del temas yo creo que el futuro es muy difícil

Voz 4 37:27 Roberto Menéndez número mil seiscientos veinte yo soy de disfrutar el momento tantas

Voz 15 37:32 tantas formas de ahorrar a partir de treinta euros al mes más en futuros punto Banco Sabadell punto com Sabadell estar donde estés

Voz 29 37:41 de de leer los mensajes de tu móvil estás cansado de no ver bien gente siga el míster los progresivos de General Óptica ahora cines todos los cristales al cincuenta por ciento de RIM renuncie con tus cristales progresivos a mitad de precio general Óptica tu mirada

Voz 25 37:56 estuve es ese momento en el que ves que otra vez que han vuelto a cobrar de más y tuvo otra vez a reclamar ellos otra dice escurrir el bulto

Voz 0027 38:03 pues nada otra vez ese ese es un momento legalizadas

Voz 1 38:08 liebre desde diez euros al mes

Voz 25 38:10 siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 4 38:17 con la cielo oye vienen ahora los de Securitas directa instalarnos la alarma de sabía que había llamado ya como dijimos que es la casa nueva tendríamos alarma pues cuanto antes Nos la instalen mejor justo esta mañana de camino al trabajo les he escuchado en la radio y ella mal

Voz 30 38:30 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía que responden segundos llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 25 38:42 este mes llevan del Ford Kuga por diecisiete mil novecientos cincuenta euros con unas líneas que inspiran armonía poco un mundo de nuevas sensaciones que elevan la con

Voz 31 38:51 si algo es bueno no necesita adornos Ford Kuga con un motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros nueva gama crossover y sus de Four financiando con FC van condiciones afortunado este fin de mes

Voz 6 39:04 convertir Driver puedes demostrar que eres un buen conductor descarga telar alcanza los noventa puntos y consiga un cuarenta por ciento de descuento en tu seguro de coche informa Thiem Berti punto es

Voz 1727 39:18 eh

Voz 0137 39:21 déjame adivinar tienes que hacer la compra hoy aprovecha la Operación descuento de Carrefour y consigue hasta el ochenta por ciento de descuento coge una tarjeta al entrar busca los productos de la promo que hay más de diez mil y cuando llegues a la caja descubrirá el descuento que te ha tocado mínimo un diez por ciento máximo un ochenta por ciento con la Operación descuento de Carrefour a comprar de otra manera

Voz 6 39:41 Carrefour todos merecemos la mejor Hoy por hoy

Voz 1727 39:48 son las diez menos veinte nueve menos veinte en Canarias Lola García Antón Losada José Antonio Zarzalejos el Gobierno está dolido no esta impresión sí sí que las saca Mozart

Voz 1027 39:58 sí está dolido pero hay una cosa que la historia muy reciente y acredita que hay que medir también las palabras en dos mil el quince este tipo viejo o como dice Antón de Villarejo al que yo llamaría sin ningún rebozo un auténtico canalla y bueno dio a conocer las conversaciones con Ignacio González en el caso ático que porfió alto Le le cortaron su carrera política sin perjuicio de Luo otros descubrimientos presuntamente delictivos hay es notorio porque ahí está en la hemeroteca que el presidente del Gobierno el hoy presidente del Gobierno Pedro Sánchez pidió pero al presidente Rajoy que le inmediatamente y eso era consecuencia de una conversación robada grabada por

Voz 32 40:55 eh Villarejo concretamente

Voz 1027 40:57 en un establecimiento hostelero muy cercano a la Casa de Correos quiero decir con esto que

Voz 28 41:05 hemos hablado poco de la T

Voz 1027 41:08 llegamos re actividad de gobierno ante los medios de comunicación ante sus preguntas ante sus indagaciones bueno hay que tener un poco más de aguante respecto de los medios de comunicación respecto de la

Voz 28 41:19 la posición porque lo que hoy ya

Voz 1027 41:22 que la oposición podemos también verlo reflejada en épocas anteriores tanto

Voz 0199 41:27 es una diferencia sustancial del caso de Ignacio González se reunió con Villarejo para pedirle cosas concretas para pedir su inmenso información de su intermediación

Voz 28 41:38 entonces yo mi caso en el caso de las grabaciones que está

Voz 0199 41:40 Nos conociendo es una reunión social yo no voy a justificar ni el contenido ni las grabaciones pero me parece que sean comparables a esos dos casos sí estoy de acuerdo en que hay que tener un poco más aguante que no es papel del Gobierno ningún representante público decidir lo que es verdad lo que no es verdad y lo que tiene que publicar la prensa y lo que no tiene que publicar la prensa son todo caso lo corresponderá a los electos pese a los editores porque sino claros que estamos empezando a invertir los papeles sensación de que está dolido pero hombre yo creo que hay que tener además de un poco más aguante un poco más de perspectiva es decir yo creo que toda esta escandalera todo este ruido tienen un enorme impacto mediático más según como sexto de donde se escandaliza el que quiere y siempre a alguien deseando escandalizarse pero el impacto político real que esto pueda tener sobre el votante eso que llamamos los politólogos el votante medio y los apoyos electorales que podrán obtener el PSOE para mí

Voz 1727 42:44 es cuanto menos discutible hay quien dice incluso Antón tu que eres politólogo que puede en fin movilizar el voto de la izquierda

Voz 0199 42:50 bueno es que esta es una de las esa esa puede ser una los consecuencias y a mí que es un desgaste mucho más es como estos golpes que a veces te das en el coche que parecía

Voz 18 43:02 muchísimo me parece un botón tremendo llegan basalto

Voz 0199 43:05 les disgusta di Ximo llegar

Voz 18 43:08 llega al mecánico la edad como un macizo por detrás

Voz 0199 43:11 desaparece de golpe es decir son mucho más espectaculares que que que que efectivos es decir el impacto es mucho más mediático desde mi punto de vista que que que políticos

Voz 1727 43:23 sin embargo no será fácil de explicar para para PP y Ciudadanos el tema del presupuesto de todo lo demás bueno estaban estaba en la agenda no que iban a utilizar cualquier cosa que volara para desgastar al Gobierno como hace la oposición siempre por otra parte no es ninguna novedad el tema de presupuesto con esos seis mil millones de euros adicionales que iban a ir básicamente a comunidades autónomas ya seguridad social de cuya hucha bate va a haber que sacar dinero otra vez en diciembre para pagar la extra de las pensiones suma tener un difícil relato pero eso en el año electoral a la verdad

Voz 1027 43:56 porque no solamente iban a ir eso que es cierto que se había obtenido una más holgada senda de déficit me parece que era de cinco décimas es que además también los supuestos tenían previsto un incremento fiscal también importante es decir que no solamente es que no haya esa holgura del déficit es que la oposición estado oponiendo además de cuestiones de forma respecto de del veto del Senado cuestiones de fondo es decir de que no se incrementen las cargas impositivas hoy por ejemplo hay una interesante entrevista en el diario El Mundo al presidente del BBVA que es muy claro por otra parte que advierte

Voz 28 44:44 ojo con el gasto ojo con los impuestos porque nosotros lo vamos estamos

Voz 1027 44:49 tiendo a una a una zona de enfriamiento de nuestra economía es decir yo creo que hay factores que tienen que ver con una oposición filibuster o sí que tiene un da dosis de obstruccionismo como todas pero también cuestiones de fondo que tienen que ver con el modelo económico y fiscal de la oposición

Voz 0199 45:09 hombre yo creo que ahí precisamente eso es uno de los errores que está cometiendo este Gobierno que no es imputable ni a la prensa negras Fake News unida a las dice que es que el el el debate presupuestario que debería estar girando en torno a políticas política en qué nos vamos a gastar el dinero sino los vamos a gastar vamos au o no vamos a tener esos cinco mil millones o seis mil millones más vamos hizo o no a tocar este impuesto el otro por errores estratégicos del Gobierno se ha convertido en un debate sobre el reglamento sobre la Constitución ir la concedido a la oposición algo que no debe hacerse nunca que es la posibilidad de pasearse por todas las televisiones y tertulias de España diciendo que no Si yo en el fondo como pongo a que se cambie el techo de gasto lo cómo pongo es una trampa hayan fraude constitucional clausus el debate donde el Gobierno lo tiene poco que perder la oposición tiene mucho que ganar debería hacer un esfuerzo intentaría en llevar el debate donde apuntaba muy bien Pepa que es no oiga no vamos a dejar al aparte el reglamento vamos a hablar de política si vamos a hablar de política

Voz 1727 46:16 es que ese relato es imposible eh el relato de podíamos disponer de este dinero para comunidades y seguridad social y mil millones para el presupuesto general también no

Voz 0378 46:26 y esto nos sale adelante

Voz 1727 46:30 es un relato en un año electoral autonómico muy complicado sobre todo hay presidentes del PP de comunidades autónomas presidentes no miembros de gobiernos autonómicos de

Voz 6 46:41 de autonomías gobernadas por el PP en privado te dicen

Voz 1727 46:43 es que esto a ver cómo lo contamos aquí a ver si

Voz 0199 46:46 si no sale adelante el único argumento pero el que no sale adelante es que la oposición quiere elecciones

Voz 19 46:52 pero ahora caído en ese debate reglamentario también por la falta de mayoría claro es que la la debilidad original es esa falta de mayoría que le impide pues tramitar el presupuesto de una manera más cómoda

Voz 0199 47:04 Nuestro voy también ha contribuido el el intentar saltar ese algo que yo creo que no tiene ninguna justificación jurídica utilizando dos vías simultáneas a la vez

Voz 28 47:12 en ese es el problema dos días debido a un error imputaron al Gobierno

Voz 1027 47:17 tras el vi el bus Ellis de la cuestión

Voz 1727 47:20 oye Pablo Casado que cómo lo ves después de que finalmente no lo investiguen no lo imputen por el caso máster

Voz 1027 47:27 bueno yo creo que todavía tiene que señalar las líneas estratégicas de su liderazgo no esta semana me parece que va a hacer un pretende hacer un discurso importante en materia económica y fiscal creo que es uno de estos días en un foro periodístico

Voz 1727 47:44 el que el tribunal diga que hay sospechas de trato de favor

Voz 1027 47:47 una vez que no hay pruebas para Boston

Voz 1727 47:50 votarlo ni indicios de delito comento

Voz 1027 47:52 que lo comentamos aquí no no no eso puede tener consecuencias tienen tiene que tener consecuencias de orden administrativo podría ser perfectamente la apertura de un expediente administrativo que concluyese con la retirada del título del máster políticamente pero pero penalmente creo que ni para casado ni para las alumnas que están imputadas en el jugador de la Plaza de Castilla esto es relevante es relevante desde el punto de vista del ilícito administrativo por lo tanto habría que hacer un expediente administrativo para retirarles el título no necesariamente esto tiene relevancia penal

Voz 19 48:29 largo imaginemos imaginemos que que Pablo Casado suministro de este Gobierno por ejemplo osea eramos una traslación porque antes cuando comentábamos lo

Voz 8 48:38 de la vara de medir de la moralidad de de los público parece al patíbulo Mora efectivamente entonces ante ese señalamiento por parte de de

Voz 0199 48:51 de la Justicia del Tribunal Supremo lo que es eso

Voz 19 48:53 bueno que debería hacer porque claro este señor puede ser el presidente del Gobierno en las próximas elecciones

Voz 0199 48:58 claro eso es salvando las distancias me recuerdan un poco el reproche penal que en su día incluyó las sentencias sobre la Gurtel

Voz 1027 49:07 este es uno sea pura no Antón bueno

Voz 4 49:09 pues bolladura que soluciona con también queda el partido traca de los suyos en si ahí lo más importante que la que Delgado tú crees yo creo que sí ha balbucea más que la de hombre

Voz 0199 49:22 en el caso de Delgado no hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo diciendo que ha recibido un trato de favor

Voz 1027 49:28 qué puede haber recibido un al no

Voz 0199 49:30 qué es más que suficientes de que ha recibido un trato de favor

Voz 28 49:33 esto me parece a mí me parece ver recuadro extintos empezó muy graves

Voz 18 49:36 son momentos y al principio no leemos mucho no no le dimos

Voz 0199 49:41 no la importancia las menciones que había la financiación ilegal del Partido Popular en la sentencia sobre la Gurtel y mira cómo acabo la como

Voz 28 49:48 bueno eso no le dimos Le todo es unas enormes importantes importancia incluso a los Orbiter cual es decir a las todos los GAL no no hablo del presidente del Gobierno desde el minuto uno cuando

Voz 1027 49:59 el el as en la sentencia dice que el testimonio fue poco verosímil maestro minuto uno

Voz 0199 50:05 más a mi favor Pablo Casado también ha intentado convencernos de que esto refuerza porque el Tribunal Supremo digamos ha puesto las cosas en su sitio ha demostrado que él era una víctima no el Tribunal Supremo no ha dicho nada de eso

Voz 28 50:18 no ahora lo que ha estado a recibirle de importancia

Voz 0199 50:21 este pronunciamiento pero es un pronunciamiento que tiene importancia y que es un desgaste y que va a tener un coste político le guste no porque hay algo que yo creo que no acabamos de entender muy bien la política española efectivamente ha pasado a otra pantalla ahora los errores se

Voz 28 50:37 pagan como los de la ministra delegados los errores se pagan como lo la ministra Delgado Antón igual casado por una cosa y la ministra Delgado por otra pero se pagan pero no son abolladuras porque estoy de acuerdo contigo por eso es que estáis de acuerdo sí sí sí

Voz 0199 50:54 yo creo que no me ha entendido que cuando yo me refería abolladuras me refería el impacto que eso tienen el votante no a la gravedad del hecho en sí lo único son consecuencias completamente diferente

Voz 1727 51:05 bueno yo no sé si estáis de acuerdo en el fondo en la forma el caso es que Pablo Casado está ahí pidiéndole responsabilidades a todos los demás políticas no penales y judiciales que ya sabemos que por ahí no hay nada que hacer

Voz 33 51:20 a su izquierda pueden ustedes admirar el Coliseo romano y a su derecha a José María y Laura a los que por contratar un seguro de espesos con Santa Lucía les han regalado dos billetes de avión para escoger entre más de veinte

Voz 1 51:33 consulta los destinos y las bases de la promesa

Voz 22 51:35 hasta el treinta de noviembre en Santa Lucía punto Es un cualquiera de nuestros agencias

Voz 23 51:41 sabe están de estudiar tú Máster Oficial en Ingeniería Biomédica la Universidad Internacional de Valencia te ofrece en exclusiva este programa de vanguardia con clases online en directo y un asesor personal durante

Voz 12 51:51 todo el coso Jamal novecientos cuarenta y nueve cuarenta y cinco ochenta y seis e inscribe a la apertura de expedientes gratis hasta el cinco de octubre Universidad Internacional de Valencia ahora los sabes

Voz 1 52:08 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Bale arroba Hoy por hoy bien facebook Hoy por hoy

Voz 1995 52:19 se lo hemos contado en directo Campeones era la película que represente a nuestro país en los Oscar Javier Gutiérrez muy buenos días Javier Fesser muy buenas estoy pensando en el equipo en los actores las familias cómo tienen que estar ahora mismo

Voz 1022 52:33 la mitad de yo ya la T Cuatro aquí

Voz 16 52:36 cada uno para que enhorabuena amigos

Voz 1995 52:38 the Face enhorabuena por todo lo que hacéis y por todo lo que representa no podemos estar más alegres y felices

Voz 1022 52:43 los gracias Toni tejieron montó te lo hizo alguna vez amigos en Pekín que bonito coger cariño periodista es una cosa rompiendo barreras

Voz 1 52:51 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen síguenos también el punto es cadenas