Hoy por Hoy (01/10/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:07 la portavoz del Gobierno recuerda a la Generalitat de Cataluña

Voz 0380 00:10 lo que debe velar por el orden público y garantizar que puedan manifestarse allí tanto los independentistas como los que no lo son mensaje de Cela en la sede en el primer aniversario de la votación ilegal del uno de octubre en el que algunos activistas están protestando en estaciones de tren o en carreteras

Voz 3 00:29 el día uno de octubre fue es un día de triste memoria no hay nada que celebrar eh el gobierno de la Generalitat tiene la obligación de mantener el orden público en las calles tiene la obligación de que todas las personas puedan manifestarse en libertad porque eso es lo que corresponde a una sociedad democrática libre

Voz 0228 00:49 multa como Cataluña y esto es lo

Voz 3 00:51 lo que nosotros le estamos pidiendo a Torra que desarme la retórica que retire la moción que se atenga a los

Voz 0228 00:58 hechos como decíamos se han producido cortes desde primera hora en distintos puntos de la comunidad Antonio Martín buenos días buenos días Pepa así por ejemplo en las vías del AVE en Girona esa protesta ya terminado pero siguen los bloqueos en carreteras de Barcelona Tarragona y también ha habido algunas concentraciones en la ciudad Condal vemos la situación a esta hora informa Frederic Vincent

Voz 0706 01:16 los manifestantes como decías ha levantado ya el corte del AVE en Girona esas restableció la circulación del tren también se ha restablecido el tráfico en las calles que se habían cortado en el centro de Barcelona como el paseo de Gràcia siguen cambio el corte en la AP siete en L'Hospitalet triunfan en Tarragona los coches aquí se desvían por la Nacional trescientos cuarenta los llamados Comités de Defensa de la República también han realizado una marcha lenta de vehículos en la hace veinticinco a la altura de Vigo

Voz 0228 01:37 al mismo tiempo el gobierno catalán está reunido a esta misma hora en Sant Julià de Ramis población de Girona en la que el pasado año iba a ir a votar Carles Puigdemont más allá de Cataluña la portavoz del Gobierno también ha reconocido en Hoy por hoy que el Ejecutivo hecho cosas distintas en algunos temas con respecto a lo que al principio habían dicho que iban a hacer admite por tanto que han variado de opinión en ocasiones pero culpa a los medios de comunicación de verle a eso demasiada importancia

Voz 3 01:59 y efectivamente bueno pues a veces se producen en dijo soluciones entre lo que es la primera toma de contacto con un determinado asunto el resultado final que claro como es ciertamente los medios tenemos unos medios de comunicación muy exquisitos pues a veces amplifican la primera toma de contacto con el tema se alejan del resultado final

Voz 0228 02:27 si sumamos dos apuntes más Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a cincuenta y seis personas que han llegado a bordo de cinco pateras a costas de Murcia todos esos inmigrantes están siendo trasladados ya al puerto de Cartagena y el Gobierno de Indonesia ha comenzado a coordinar esta mañana la ayuda internacional que está empezando a recibir tras el terremoto y el tsunami posterior en la isla de Célebes que ha dejado al menos ochocientos treinta y dos muertos una cifra que se teme que pueda aumentar en las próximas horas con todo las autoridades indonesias han reconocido que necesitan más equipamiento en las zonas afectadas diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 4 03:02 cadena SER Madrid metro confirma un nuevo hallazgo

Voz 0821 03:05 lo de amianto en sus instalaciones en este caso en trenes de la segunda serie de la unidad cinco mil en una pintura que se usa como aislante Virginia Sarmiento

Voz 5 03:13 pasada semana hablábamos de los trenes de la línea cinco esta semana se ha encontrado amianto en los coches de la línea seis tanto en cabina como en vagones de viajeros Alfonso Blanco ex delegado de Comisiones Obreras

Voz 6 03:22 el los cinco mil ese una feria que son trenes que circulan linense AIS pues ha dado positivo una serie de elementos que contienen amianto la pintura digamos una llevan con lo mejor es no sé si el hielo Feria de los trenes siguen el suelo

Voz 5 03:36 es un problema denuncian que se suma a la escasez de trenes de maquinistas ya la preocupación de los trabajadores por haber estado en contacto con el material durante el trabajo por el momento se suspenden las labores de mantenimiento de manera cautelar

Voz 0821 03:46 la Universidad Complutense va a ser la primera de España en poner en marcha un máster oficial en estudios LGTB y se lo venimos contando esta mañana aquí en la Ser lo acaba de aprobar el Consejo de Gobierno de la universidad y si todo va según lo previsto se empezará a impartir el curso que viene Esteban Sánchez Moreno es el delegado del rector para la diversidad

Voz 7 04:04 esa salidas profesionales primeros son realmente amplias fíjate que en este máster participan nueve facultades de la Universidad Complutense lo que quiere decir que al menos el nueve disciplinas hay interés por este tipo en el mercado de trabajo está demandando profesionales de distintas disciplinas por un lado y por otro que están especializados en estudios etcétera

Voz 0821 04:31 con un hombre de sesenta y nueve años ha resultado herido muy grave esta madrugada en un incendio en su casa en el barrio de Lavapiés y continúa ingresado en el hospital en estado grave el bebé de cuatro meses que este sábado fue atropellado junto a su madre y su hermano de diez años cuando cruzaban un paso de peatones en Leganés el conductor que en un primer momento se dio a la fuga se entregó después a la policía dio positivo en alcohol y drogas tenemos quince grados ahora

Voz 0228 05:00 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto

Voz 8 05:06 en ese servicios informativos

Voz 9 05:15 no

Voz 8 05:18 cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 05:25 se lo venimos contando toda la mañana

Voz 1995 05:27 hoy es uno de octubre saben que quiere de qué quiere decir eso pues que mañana será dos de octubre lunes comienza el mes arranca la semana allí el otoño sigue avanzando tímidamente por el momento el otoño se concentra entre las seis y las siete de la mañana que cuando hace un poquito de frío así que si quieren disfrutar de un buen cocido propio de esta época del año no tienen más que madrugar ese café con leche con su poquito de garbanzos chorizo y un circuito de naranja en fin el caso es que es lunes no comprenden lo que trato de les animo y fuerza la semana con el mes Icon la vida hablando de eso deben saber que hoy es el día de las personas mayores en España ahora son nueve coma cinco millones de personas mayores de sesenta y cinco años pero se espera que en el año dos mil sesenta y seis seamos catorce millones de españoles con más de sesenta y cinco años obsérvese el lado optimista de incluir Mello en esa estadística sí quiero estar aquí España es entonces un país muy mayor aunque nada nos garantice que seamos un país maduro tendremos entonces los mismos problemas ya conocen esa frase que afirma que sean mayores tener las respuestas sin que nadie te formule las preguntas hablando del paso del tiempo quién lo mismo no se come el turrones Theresa May la prensa británica está en una situación delicada por describir lo gráficamente la Unión Europea sería un circo de tres pistas donde el Reino Unido decidió pasar de ser el funambulista a convertirse en el fantástico hombre bala hace un tiempo un amigo sueco como Tom sueco hoy director de cine aseguraba con cierta razón que sólo hay una idea peor que entrar en la Unión Europea salir de la Unión Europea amigos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser

Voz 8 07:29 buenos días como otras

Voz 1995 07:32 bien tú qué tal advierte la fiesta infantil muy León queda sobrevenido fuimos pocos los supervivientes hace unos tres los muy bien alegre si me preguntas qué tal la fiesta infantil del viernes que llegue olvidados se quitó no ha tenido que lamentablemente no no no no ha sido estas haciendo concluida esa esa es la pregunta se encontraba cada quiénes y donante infantil yo conozco puedo TS chufas puedo hablar con ellos con siete años te pueden invitar y como lleva haciendo canario llegue ciento sueco lo gasolinera org cómo realmente se estoy Guillot sabes me siento en días un poco de toda España un poco piel de toro un poco para un poco para allá canario no no fuera el insular estos esos accesos bueno domino todavía mal este viernes recuerden que vamos a estar en Lanzarote para celebrar el veinticinco aniversario de la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera por la Unesco les esperamos a todos ustedes a partir de las diez de la mañana

Voz 8 08:34 nueve en Lanzarote iban abría a las nueve

Voz 1995 08:39 en el auditorio de agua entonces lo que es el agua no lamentablemente no pues te vas en el concretamente debas entrar el viernes que vamos a estar ahí son las diez y ocho minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 12 08:53 hola qué tal muy buenos días el nuevo a ver concentra céntrate Insa en tu cesta de la compra en la del día a día la yenes siempre con productos de calidad elige siempre los mejores productos frescos hay que hay que mirar el presupuesto bueno pues yo no sé tú pero yo lo tengo clarísimo tratándose de productos frescos de gran calidad con un surtido inigualable primeras marcas buenos precios elijo siempre Hipercor supermercado el corteinglés pero sobretodo ahora que además nos ofrecen una gran selección de productos de alimentar son perfumería y limpieza como un cincuenta por ciento de descuento en su segunda unidad por no hablar de la Oktoberfest donde los más cerveceros encontrara un veintiuno por ciento de descuento en todas sus cervezas levanta vuestras copas para hacer un brindis por el ahorro aprovecha el veintiuno por ciento en cervezas del Oktoberfest sólo en Hipercor supermercado El Corte Inglés alimenta tuviera la más que tengáis un muy feliz día mañana volvemos a áreas

Voz 14 10:05 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 15 10:09 los treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 16 10:20 una ley Boney cien picores los Nacha allí

Voz 17 10:26 no

Voz 18 10:36 es cinco a tener Caiwza Maiza

Voz 8 10:39 pero catorce pide de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 1995 10:43 M Balbás viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 19 10:52 Antonio Marcos síguenos nos también en Cadena Ser punto com

Voz 20 11:02 a las tres de la tarde en el mundo del deporte que sólo tienes que sintonizar SER Deportivos abordándolos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 21 11:27 Daniel Guzmán está dirigiendo ahora en el teatro perfectos desconocidos es posible que tenga otros proyectos como actor director el cine o el teatro no tenemos el dato pero es una persona activa seguro y aún así no ha puesto ningún reparo a estar este lunes en el todo por la radio de La Ventana con Carles Francino y toda la tropa que pregunta es adulto

Voz 22 11:51 es libre su decisión lo escucharemos en la SER

Voz 23 12:00 tú

Voz 24 12:06 los hermanos Díaz llegó a ser la sería más grande del barrio tal vez fue por la corriente de gana o por los malabares con fines lo que siempre han tenido claro es que la tranquilidad de tener soporte informático veinticuatro horas Vodafone One Profesional les ayudaría a crecer informa en el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 25 12:27 el ready para ser autónomo no hay que ser trabajador hay que ser muy trabajado muy de muchas cosas a la vez por eso en un ofrecemos seguros muy seguros para autónomos muy autónomos por fin tiene su seguro de salud médica sólo para autónomos dieciséis euros con noventa sin carencias y eso es muy buen precio lo quieres pues entre soy muy autónomo punto com descubre las condiciones recuerda soy muy autónoma punto com

Voz 8 12:49 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 12:56 como todos los lunes llega el momento entran en una en una cueva que empieza a tener el mismo rango que la veo Altamira eh es la cueva de Pepe Navarro ahí entramos con con bastante cuidado

Voz 20 13:06 con huy voy

Voz 1995 13:09 pero cómo cómo ha quedado esto ha puesto como que pasa moqueta en la cueva Pepe he Vestas ahí es donde se ve que la espera que una romper si es decir no le puesto moqueta pero mira mira de una vez estuve en tu estudio que tenéis en el suelo del estudio alfombras alfombras bueno pues es éste quien de paso ha expuesto fuera ha quedado precioso esa lámpara debía inscrito de que imagínatelo Chucho bueno y que hay que dar de los alrededores de que habrá gente que el echar de menos es que una de las lecturas más fundamentales de España empieza por dígase figura uno es un libro no digo de los libros más vendidos sea más leídos perder porque los no lo venden lo regalarles el catálogo de dijeron el ahí va año en España perdóname no hay baño en España que no tiene es su ligereza lo ayuda básicos hilo del perro enviárselo

Voz 26 14:12 es si ella además elegir su perro porque

Voz 1995 14:14 manejable es más si no nos más te instigó aguantado tú qué haces con el perro tú de marcas de perro fuego y que quiere dejar al perro que Eto que son amigos que claves como las no ve mucha gente todo eso de como la semana como llamado Dios nombren a los trajes hizo puede qué nombre le podemos poner no sé mi padre Chucho yo no tenía

Voz 26 14:41 yo cuando lo que dicho dicho divino de llamarse bicho podemos poner una cosa más

Voz 1995 14:47 sí se algo más bueno vamos sepamos prensa empatamos en qué tal esta qué tal esta semana la semana está muy bien va a hacer buen tiempo

Voz 27 14:55 eh aquí el paro que lo tienes ahí enfrente como ves hace ahí están ahí va a estar calmado y eso nos permitirá meditar que seguir

Voz 8 15:06 tanto que hay detrás del horizonte puede haber detrás del horizonte

Voz 1995 15:10 pues cuando te pones así me encanta ir no sé no sé qué quieres decir pero me encanta yo tampoco sé qué digo pero tras del horizon que

Voz 1728 15:18 que hay delitos ante quién se esconde detrás del horizonte nadie somos a la cabecita a veces

Voz 1995 15:23 sólo por allá y todo sea por ejemplo hoy es uno de octubre todo esto qué pasa tú en la cueva cada te llegan apenas eterna de toda la actualidad española vida de los ministros los okupas somos como somos los que vimos en la prueba no es tuya

Voz 1728 15:37 a nadie he tenido un con una cueva todos señor que vivido cualquier dimita ha sido siempre un okupa topar que no Batman bueno estoy montada otra manera de en una coba que yo yo aquí serios acuda por cierto me dais mucha envidia porque yo aspiro a tener una Cuba como los genios

Voz 1995 15:55 ha por favor cuál es decir pueda de nombre no sé si estamos a tiempo de invitarte hablo yo y con con el sino de los Jameos del Agua que vamos el viernes sólo soy el que tiene

Voz 1728 16:06 esta Cuevas ya vino lo podría arreglar ya podría poner incluso en los de la zona Pepe de la cueva no es que lo que dice el el de la cueva así no puedo si me traen comida me traen sí sí Joseph perseguibles

Voz 1995 16:20 los malos hicimos me llamen John John bueno que vive hoy queremos celebrar el internacional no por nada eh no quiero que ningún momento trescientas que esto tiene pero queremos celebrar contigo el día de las personas mayores una soy soy la persona adecuada es una celebración muy importante en este país

Voz 28 16:36 enseguida Illes me he dicho a decidir por name vida elegir dónde cómo y con quién quiere vivir

Voz 8 16:46 pero estoy mayor ser reconocida como

Voz 1995 16:52 la campaña que se lanza ya soy mayor lleva por título en el año dos mil sesenta y seis habrá catorce habremos estaremos en España se cientos mil sesenta y seis catorce millones de personas con más de de sesenta y cinco años este país va a ser un país muy mayor irremediablemente afortunadamente pero hay un tipo preocupantemente

Voz 1728 17:12 el problema es que yo creo que que esa experiencia acumulada utiliza como es debido como podría sacar su máxima ventaja uno de los grandes problemas que creo que el ser humano es que la historia no habla la historia no tiene voz para decirnos oye eh que ya lo hicimos sí ocurrió esto sin embargo el sur humano Sitting historia ahí esa historia se llama Aida se llama mayor el mayor podría orientar nuestro yo por ejemplo estoy viendo las actuaciones del Gobierno piedras de que son son aprendices oiga eso es un partido que ha estado veinte y pico años en el Gobierno algo debería ser por lo menos de organización sin embargo despreciando un poco la experiencia ya que no que el sitio nosotros somos siempre más innovadores queremos hacer lo que los demás lo hicieron como dijo Un mundo presidente que dijo sí que que este país no iba a conocer ni su madre o algo así

Voz 1995 18:02 Emma de Alfonso Guerra o si no me equivoco no me acuerdo siquiera había buscarle hay wifi la cueva eh no no no vas encontrando

Voz 1728 18:10 no no salta aquí fuera salte salte fuera te sale

Voz 1995 18:14 el que fuera sigue así podemos aquí todo

Voz 1728 18:16 estamos a ver si lo va a ver si tienes señal si soy ocurre no mucho

Voz 1995 18:21 esa acércate al barranco así quedarán

Voz 1728 18:24 no no mucho que los cadáveres que el sábado son gente que he intentado buscar wifi

Voz 10 18:28 al filo lo de España

Voz 1995 18:32 Alfonso Guerra sacan se lo dijo Alfonso de este país no lo va a reconocer ni la voy para el voy para entrar aquí sí que hace un poco de frío

Voz 1728 18:39 de

Voz 1995 18:40 si no llega el otoño en España pero en esta cueva así que entre la humedal no porque yo quiero lo el otoño es como más melancólico en es más por llamarle global como te has de inventar la palabra te suena bien verdad suena muy bien cabal el PAL Melancoli Iker lo de ser mayor yo desde tu experiencia tú has estado en todos los medios de comunicación en la radio o la tele has hecho y todo parecía la experiencia ser mayor su se justificaría sólo con la experiencia adquirida o tiene algún tipo de sí

Voz 1728 19:10 el Renfe descuento e el transporte público generalmente te da ciertas facilidades si te acercas más la gente este señor mayor siguen sin darme el asiento en el metro y demás soy yo el que lo cede

Voz 26 19:23 la ventaja es simplemente pues no sé no

Voz 1995 19:27 ah no está bien de aquel lo tengo ni idea

Voz 1728 19:32 eh yo ya he uno uno no tienen consciencia nunca de que el tiempo pasa de buen corazón buen día te das cuenta que tiene una edad tiene esa esa edad y punto pero tú te sientes con la misma energía las mismas ganas y la misma perspectiva de la vida a veces es pues bueno pues a mí me horrorizó el otro día cuando mi hija que tiene doce años ella le gusta mucho Ariana Grande Nice suena en la radio el Ariana Grande y pone a cantar cantada qué bonita esta canción me gusta mucho pero ya es muy vieja

Voz 1995 19:58 que este año es del año dieciséis perdió vale ya la percepción partido doce años

Voz 1728 20:04 para ella doce años es una eternidad no

Voz 1995 20:06 me acuerdo aquí en su técnico de sonido de la radio hicimos un montaje vio súper orgulloso alcalde parece indicar esto es muy dos mil dieciséis Si como dice si eso que acabas de hacer es muy dos mil dieciséis y hasta luego buenos buenos de las noticias que hemos destacado esta esta semana aparecía por cierto en el resumen que Tom lanza todos los días aquí qué pena que no te llega la cobras no de la mañana todos los días lanza su resumen de noticias el coge la prensa internacional y lanza la hace noticias océano llamó mucho la atención un dato el cuarenta por ciento de los asesinatos que tiene lugar en Estados Unidos era sin resolver casi la mitad de todos los crímenes que se cometen en Estados Unidos Pepe se quedan sin siempre Sober yo no me imaginadas afirma además no coincide con lo que nos muestran las heridas americanas donde ha llevado se exprimen al delincuente al minuto la verdad es cuando ves a esa esa estadísticas eh dice

Voz 1728 21:09 aquí algo no funcionan los engañar en las películas au no nos dan unos datos nosotros demasiado buenos otro claro este es un tipo de estadística que no es especulativo sino que real está basado en cantidades ciertas con lo cual no no puede aplicarse a esta estadística aquello famoso de las mentiras las pequeñas grandes estadísticas aquí son datos concretos sí y comprobados Il realmente es alarmante de cualquier forma en muchos lugares de Estados Unidos han podido paliar con métodos muy determinados eh esa es ese ese defecto no en Nueva York un una ciudad que está recuperando a marchas forzadas una cierta seguridad o por ejemplo lugares de en lugares como en en California o en Texas por ejemplo han bajado han bajado mucho en esos casos sin resolver creo que que en Texas sobre todo los Rangers ayudan mucho en eso cuando hay una situación determinada tienen una ayuda extra la policía no parece que la cantidad de personas dedicadas Iggy expertas dedicadas a a su DNI esos temas tiene mucho que ver con que si se resolviesen gran parte dos

Voz 0228 22:16 el la Guardia Civil de textos no

Voz 1728 22:18 o da con sombreros más bonitos

Voz 1995 22:21 sí vamos a hablar de de de de esta tasa el cuarenta por ciento de los crímenes queda sin resolver pero es dicho algo muy interesantes que claro la ficción en las películas ya nos muestra a todos como es una investigación como hay que hacerlo de manera ortodoxa donde que ponen el líquido azul S que eso es buenísimo para todo tú el líquido azul ese puedes utilizarlo la vitrocerámica descubrieron crimen en los baños en Suez es utilizar

Voz 1728 22:45 eso y el líquido azul que ponen

Voz 1995 22:47 el en el CSD y eso es eso es buenísimo pero tenemos que nosotros para hablar de de será para compararlo con con nuestra realidad la de este país tenemos a Ángel Galán es comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía en la reserva y presidente de Instituto de pro va investigación criminal Ángel muy buenas ideas de o sea que está usted la reserva es decir que usted ya no es de crianza sostén policía bueno yo estoy celebrando el Día mayores son Ángel qué le parece sensato el cuarenta por ciento de los crímenes en Estados Unidos queda sin resolver los datos siempre son

Voz 26 23:19 eso gatos no son realidades se las estadísticas unas estadísticas que tienen que ver poco con la realidad bueno

Voz 1728 23:26 cualquier más ricas es eso nuestra

Voz 26 23:29 este caso vamos a ver en España por ejemplo se habla de un cero siete actualmente de de casos de homicidios por mil habitantes de acuerdo a al año dos mil dieciocho sin embargo esa tasa es cuál es la de policía es la Guardia Civil es la de es la de homicidios vistos pero por qué

Voz 1995 23:52 pero cuando dice pero vamos a complicar las cosas pero vamos a volver es el especialista dice que el cero siete por mil eso es mucho es poco

Voz 26 23:58 no yo creo que en este momento estamos vean ustedes en cuenta que en el año dos mil tres aproximadamente había unos mil trescientos homicidios al año actualmente está alrededor de los trescientos hemos hemos mejorado muchísimo

Voz 1995 24:13 esta subían Teresa menos

Voz 8 24:15 el cuadro al día a uno más sobre las como mucho

Voz 1995 24:19 ya que es terrible pero las estadísticas en este caso la harían bien

Voz 26 24:23 eso eso tampoco tiene tampoco tiene nada que ver con con la seguridad así

Voz 8 24:28 eh

Voz 26 24:29 por lo menos yo eso creo es sensación de seguridad eso sí con una seguridad subjetiva porque el que ella tanto homicidio por ejemplo en Estados Unidos cuantos millones son cuantos estamos en unos y otros que las estadísticas son estadísticas a mí me preocupa en España por ejemplo oí dejando a un lado Estados Unidos que ahora hablaremos si tienen ustedes también de eso me preocupa por ejemplo que en esa estadísticas que se edad no figura en los homicidios en las desapariciones el propio Centro Nacional de Desaparecidos de España daba unas cifras de siete mil y pico en los últimos veinticinco treinta años sin aparecer cuando no aparecen estamos como nunca sobre el Dakar eh es decir son homicidios pero lo conocemos pero tenemos los coches

Voz 1995 25:15 pues bien esto una vez más influencia o quizá pues la la televisión en la ficción y las series si no hay cadáver no hay crimen

Voz 26 25:22 por eso le digo entonces quiere decir que si no tuviéramos ningún cadáver España no tendría ningún homicidio e de si ustedes cuenta de lo que están diciendo

Voz 1995 25:31 no no perdonas tanto ahora por pero no no estoy afirmando bueno enseguida vamos hacer una pequeña pausa habremos con Ángel Galán y con Pepe Navarro sobre la criminalidad en nuestro país

Voz 29 25:44 Toni Garrido Cadena SER

Voz 30 25:47 a mí me ustedes es el legendario zoco de Marraquech y me enteré de ustedes Paula ley Rubén a los que por contratar un seguro de vida con Santa Lucía les han regalado dos billetes de avión para escoger entre más de P de despedirnos

Voz 31 26:00 resulta los destinos y las bases de la promoción válida

Voz 1995 26:03 hasta el treinta de noviembre en Santa Lucía punto es

Voz 31 26:06 en cualquiera de nuestras agencias

Voz 32 26:08 sí

Voz 33 26:13 y te coloca a través del whatsapp

Voz 8 26:16 mándanos una nota de voz al seis XXXVIII

Voz 33 26:19 no XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 8 26:22 cuéntanos lo que quieras

Voz 34 26:26 la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir su sentimiento

Voz 4 26:30 dos horas José Miguel bueno la verdad es que con un montón de emociones en este momento no es bonito el País Vasco preciosa la simpatía este afecto hacia una persona que provoca encontrar agradables tu presencia esta mañana paseando por el pueblo agentes y lo estoy lo conozco a este lo conoces a a me vosotros suelen Stone si la suma de la empatía y la simpatía surge la complicidad como sonríen Rossi Dios entrevistando porque recordáis cuando Rodas recordamos ese momento si a mí me ilusiona son los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino

Voz 35 27:07 en la SER

Voz 36 27:15 un faro para mí es el lugar en el que me voy a reencontrar con lo siguiente

Voz 10 27:20 desde la sino un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que es

Voz 36 27:26 seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 8 27:33 el faro para todos

Voz 25 27:35 les siguen los también en redes y en nuestra aplicación

Voz 8 27:38 el queramos esta noche a la feria en la SER escucha la SER en tu móvil tablet y en tu ordenador

Voz 20 27:51 pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor recinto Niza low key tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio literal en España tira de mando Iliescu Chateau ratio preferida la Cadena Ser en tu TDT escuchará disfruta

Voz 8 28:19 son válidos

Voz 20 28:32 así que comamos

Voz 1 28:35 bueno es rico es bueno

Voz 8 28:39 usted en un atasco para Jean a bajar sus ahorros aún siguen dormidos

Voz 25 28:45 va siendo hora de que sus ahorros se independiza si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio va siendo hora de que invierten los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña sin ataduras sin intereses contrapuestos y consumismo equipo de expertos invierta con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 8 29:08 que es fantástica este crucero me voy a pasear por los molinos de conos antes dejan al ok yo te espero en una

Voz 1995 29:15 hay además nos pasamos

Voz 8 29:17 Venecia hecho fantástico de Viajes El Corte Inglés hasta un setenta por ciento de ahorro el precio baja pelo igual vamos reserva desde solo sesenta euros con pago en tres meses y hasta un diez por ciento en una tarjeta regalo de El Corte Inglés en niños gratis o con grandes descuentos crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés tu destino comienza con

Voz 1 29:37 multa condiciones en FP sabemos quiere dar siempre está bien como heredar tu compañía energética Si plantearte que puedes elegirla la vida

Voz 22 29:45 hasta ayer en adherencias es el momento de llenar la decisiones las tuyas elige de Pay disfruta de tu primer mes de consumo de luz gratis llamando al novecientos nueve dos uno cero veinte imagino

Voz 34 29:57 a tener si te cuesta leer los mensajes de tu móvil estás cansado de no ver bien sigan viste los progresivos de General Óptica

Voz 1 30:05 sí vistosos los cristales al cincuenta por ciento

Voz 34 30:08 entre RIM y con tus cristales progresivos a mitad de precio general tu mirada

Voz 0228 30:14 la canguro de descuento un treinta por ciento por qué

Voz 37 30:16 se han dormido pronto nosotros si entra en Verdi punto ese disfrutaré un treinta por ciento de descuento en tu seguro de hogar Bernd el seguro más que perecen

Voz 29 30:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 30:30 no me Adanero estoy cuarenta por ciento de los casos de homicidio se quedan siempre en Estados Unidos es un dato que nos ha llamado la atención sobre el que queremos seguir hablando con Pepe Navarro y Ángel Galán que es comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía en la reserva y presidente del Instituto de probatoria investigación criminal estamos muy acostumbrados comentamos hace unos segundos somos muy acostumbrados a que las series de investigación en las series de policías que salvo la del perro que es alemana la de aviso esta vez un dos temporales lo sabes pastor alemán Rex yo me quedé en Tintín más listo que los ratones coloraos que ACS perro bueno todas las series dicen que es todo lo contrario que se resuelve todo y además muy fácilmente series como como CSI donde el crimen siempre tiene su castigo

Voz 8 31:16 pero tenemos cantidad de móviles tiene una sola tés estaba en su cuarto hijo Carolina

Voz 1995 31:22 dieron la respuesta Esther hemos puesto la de gris el de la primera series como el mentalista

Voz 22 31:27 el caso fueron todos Lérida del cuchillo ninja no llegaría a dos centímetros no bastaría para matarle

Voz 1995 31:32 series como Sin rastro

Voz 8 31:35 es la primera vez que me dejas jugar el Papa

Voz 1995 31:39 en un mil euros sucede en muchas cosas convencidos de de Mentes criminales en en Castel elementales y límites buen fin ahí se decenas de este escrito aunque sea es que este es un poco más antiguo y no tienen líquido azul sabes Ángel usted alguna de estas series no no tiene curiosidad siguiera por saber

Voz 26 32:00 una de las series hace mucho no me acuerdo ni el nombre que tenía serie efectivamente cuando hablaba con guionistas con los que sigo hablando actualmente autores ellos me decían es que la realidad no tiene nada que ver con lo que con nosotros tenemos que escribir para dar emoción para que la gente les guste lógicamente cuando el profesor está en eso no entro les gusta es una cosa muy cruel está en la parte más oscura de la sociedad Woman

Voz 8 32:26 yo la novela negra tampoco

Voz 26 32:28 no me han dicho desde hace unos años ya que intente escribir alguna pero estoy seguro que no tendría la emoción que les dan porque yo me acercaría mucho a la realidad de la realidad no es emocionante

Voz 1728 32:42 como si si yo creo yo discrepo de usted y creo que la realidad es muy emocionante hay una serie de reportajes hechos en Estados Unidos no sé si en algún otro país sobre casos sin resolver y casos misteriosos que son apasionantes no lo escribió ningún guionista lo ha escrito el guionista que es la la vida entonces esa sorpresa es es terrible lo pero es saber que eso es cierto es como cuando hay una película que dicen basada en hechos reales parece que que lo que ahí se pueda desarrollar tiene más interés que si fuese una ficción real

Voz 26 33:14 dice usted señor Navarro lo que acabo de decir basado en hechos reales no quiere decir que sean hechos reales que decir que está basado pero ellos le dan una cesaron los pequeños giros para que tenga moción en en la realidad esos giros no existe no existe el amor no existe todas esas cosas que se cuentan eso no existes es mucho más cruel es no sé ustedes piensen por ejemplo en el caso intenten pensar por un momento en el caso en el caso de Javier porque sólo los dos casos mediáticos más cercanos hiciesen ustedes qué parte hay ahí emoción que hay de emoción cuando cuando Ana Julia se acerca a su hijastro estrangula o hay emoción cuando yo creo que no mucho

Voz 1728 33:59 cuando emoción suspense la la la duda y la sospecha

Voz 1995 34:04 despiertan interés irse lo lo sabe y bien a más sobre el crimen desde que el hombre es hombre imagino que esa atracción turística isla ademas de la de si seguirían como un hermano

Voz 8 34:15 un hermano out como Cain quería ver

Voz 1995 34:19 cuando ponemos una serie Nos No somos conscientes precisamente de lo que usted dice que van a deformar la realidad en búsqueda de de de esa emoción de la que habla Pepe pero en el fondo más allá de de cien datos correcto y lo probable o no de un crimen ese resuelva en Estados Unidos uno si tenemos la fortuna queremos e iguala a la creencia de vivir un sitio donde no es tan común no es tan habitual o esos grandes casos que usted menciona es lo excepcional no forma parte de la rutina

Voz 26 34:48 no efectivamente no tiene nada que ver la seguridad en Europa e con la soledad en Estados Unidos y mucho menos la española con Estados Unidos yo creo que Estados Unidos tiene un problema un problema que intentan resolver desde hace mucho tiempo y que no consiguen hacerlo que es el que puede generar más todo el mundo sin ningún control eso creo que es un problema hay un problema muy grave pero bueno cada sociedad se da sus propias normas de convivencia en Estados Unidos el que todo el mundo pueda terminar más es una de ellas

Voz 1995 35:19 que hoy recordemos que en uno de octubre hace un año tuvo lugar una masacre en Las Vegas el tiroteo desde los cincuenta y ocho muertos y ochocientos cincuenta y uno heridos esa facilidad al acceso de de las armas en España cuál es el tanto por ciento de de de crímenes que se queda sin resolver

Voz 26 35:38 pues mire usted en del año tuvo la cifra exacta pues es sacado del año mil novecientos noventa y cinco al dos mil mil novecientos noventa al dos mil quince Jesus Cuerpo Nacional de Policía nada más eh son cuatrocientos setenta y dos en toda España doscientos catorce Madrid que como ustedes ven no son muchos porque son veinticinco años habría unos diez casos sin resolver ahora eso añada el diez por ciento de casos no yo yo creo que en España actualmente estamos alrededor del veinte por ciento de casos eh como la mitad en estas fechas

Voz 1995 36:13 de Indias son fijen

Voz 26 36:15 bueno las últimas cifras que salen eso es lo que dicen en los últimos años

Voz 1728 36:19 pero de esos veinte casos no queda ni un veinte

Voz 1995 36:22 cientos de casos en Tepito de casos

Voz 1728 36:24 que no existe un rastro tiene que haber una un indicio a partir del cual ya se para todo o no sabe investigar o ya no hay

Voz 26 36:32 amamos nos separa es no separada investigadas no ese no separa normalmente no se para nunca ningún cuerpo de seguridad del Estado ninguno de los dos nacionales estatales y dos autonómicos solos tres autonómicos si tenemos en cuenta los forales de Navarra la realidad no yo creo que no cesa claro que hay hay muchos datos lo que pasa es que en unos casos es más complicado que en otros sino parece el mucho más complicado si aparece el cuerpo pero es dentro de de un sitio donde puede intervenir la la familia o a las personas que ve por ejemplo imagínense una pensión todos los rastros que puedan parecer que salen en todas las películas de Weiss

Voz 0228 37:12 las el ADN todo eso es

Voz 26 37:15 la persona que combine que puede salir allí porque es que está allí también con lo cual es mucho más complicado encontrar alguna prueba es muy complicado todos los más complicado sin ninguna duda sin ningún generado dudas sobre las desapariciones porque no hay cuerpo entonces primero no hay pruebas directas pueblos pueda ver y luego el sistema judicial español es garantista prácticamente necesitamos la foto con lo cual con indicios se queda en al al aire son casos que las familias están destruidas y sin embargo nuestras resuelto

Voz 1995 37:45 y Ángel cuando un caso se convierte muy mediático a mencionó este de algunos de los recientes más mediáticos eso imaginamos que dificulta todavía más

Voz 26 37:53 a la investigación y la resolución es eh vamos a ver el el es un problema es un problema es un problema gravísimo porque el sistema mediático lo que hace es presionar e impresionar parece que nada más presionan al público no lo que presión unos al público presión a las familias fondo impresionado los políticos y esos docentes las familias vuelve a presionar a los políticos los políticos se siente muy presionados a su vez presionan a los que están al a la organización que esté haciendo la investigación ese ustedes que no digo a los investigadores que lo está haciendo la Guardia Civil

Voz 1728 38:33 Guardia decir como estamento a las checas

Voz 26 38:36 y eso qué quiere decir eso quiere decir que desde ahí empiezan a bajar e como como si fuera un un dominó empiezan a caer las fichas hasta llegar al investigador el investigador de un de un caso de estos tan graves no solamente necesitaba una tranquilidad tremenda necesita mucha paciencia necesita necesita contrastar muchas cosas

Voz 1995 38:55 sino treinta cámaras en la puerta e exigiendo unas

Voz 26 38:57 ni políticos presionando entonces todas esas cosas crean muchos problemas en la investigación

Voz 1995 39:03 Ángel Galán comisario de Policía la reserva presidente de incierto diplomática investigación criminal yo lo único que aprendió que las heridas PP es cuando vas a un hotel la colcha que quitarla y mirar debajo la cabeza eso es lo que yo aprendo de la sede de de trenes amiguita la colcha porque ahí pone pone líquido azul es un festival de lo que haces en el campo yo sé recuerdo en eh en Sudamérica que lo suelen hacer para que no haya ninguna serpiente lo haya nada parecido cuando edad campo no porque debajo de la es muy desagradable abrir la cama tu claro Tutto deterioros urbe urbanita editores tienes el temor de los peligros que ocurren ahí Terol hubierais haber visto muchos CSI es lo que ver eso que tiene agigantó muchísimas gracias seguimos

Voz 18 39:44 por eso hoy ya no

Voz 39 39:58 los demás

Voz 8 40:00 sí

Voz 18 40:03 muy

Voz 8 40:26 será

Voz 18 40:32 no

Voz 40 40:46 no más allá pues hoy

Voz 4 41:00 hoy curso hoy con Toni Garrido cuando alguien te dice que puedes gestionar tu seguro desde tu móvil tu deberes decirle llegas tarde

Voz 1 41:09 dos los libio directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado el nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el me directa punto com

Voz 41 41:19 te imaginas Sirte de crucero y alojar te en un camarote con vistas a una cala de iconos o contemplar un bello paisaje en Santorini o quizás prefiera esperar las góndolas del Gran Canal de Venecia o vivir un espectacular atardecer en el Caribe si quieres disfrutar de este mundo de fantasía ya está aquí crucero fantástico debía ejes El Corte Inglés navega por los siete mares en auténticas ciudades flotantes con todas las comodidades rumbo a los destinos más bellos del mundo de la mano de Viajes el Corte Inglés y con las mejores navieras disfrutará de ventajas increíbles hasta un setenta por ciento de ahorro Si el precio baja te lo igualan y pago en tres meses no es fantástico pues si crees en la fantasía no esperes más y adelanta ya tu reserva para dos mil diecinueve desde los sesenta euros conseguir hasta un diez por ciento del importe del crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés consulta condiciones crucero fantástico de Viajes el Corte Inglés tu destino comienza a bordo

Voz 14 42:27 Bonet Gascón hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 15 42:32 la marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 8 42:44 sí

Voz 21 42:46 Daniel Guzmán está dirigiendo ahora en el teatro perfectos desconocidos es posible que tenga otros proyectos como actor director en cine o en teatro no tenemos el dato pero es una persona activa seguro y aún así no ha puesto ningún reparo a estar este lunes en el todo por la radio de La Ventana con Carles Francino y toda la tropa que pregunta es adulto

Voz 22 43:10 es libre su decisión lo escucharemos en la SER

Voz 23 43:18 y tú

Voz 1 43:22 contamos con el mejor portero con otro portero el empate a uno

Voz 20 43:27 saludos con sólo uno pareja de centrales Rafa Alkorta Pablo Alfaro Arnedo mediocentro la mezcla perfecta de potencia africana es bueno el frío pucelano visualizar Lizaran dormidos un inglés y un italiano en el centro del campo que la tocas no trabas el borrachera o La Ser que era un tipo Reese los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier Sobirà dengue en si tenemos a un delantero argentino del Valentín Alsina volcó un arquero y con el Balón de Luis Suárez que despierto su pase entre enero el líder de rama

Voz 17 44:16 nos CR

Voz 14 44:20 conecta con Hoy por hoy Miles Davis

Voz 15 44:23 la gran cuéntanos lo que quieras hoy por hoy Capella ser

Voz 8 44:32 pese cuando escucha usted la Cadena SER

Voz 42 44:36 el piloto era pequeñito pero era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo este diario de ocho allí como no había hecho una comunión Gabilondo

Voz 4 44:48 ya ya ya decía aquello de les hablo de añadieron

Voz 8 44:55 Iñaki

Voz 4 44:57 pues me acuerdo como si fuera lo mismo de todo aquello

Voz 8 45:02 gracias por escucharnos este siempre

Voz 43 45:10 sí

Voz 8 45:14 cuenta con la SER que pasa

Voz 22 45:31 oye vecino que es lo que te instalaron el otro día en el jardín son unos detectores de la alarma es por si alguien intenta entrar por ahí eso es Silvia secuela el jardín la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa lo alquilamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo

Voz 25 45:45 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma con detección anticipada para proteger tuvo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 37 45:57 eres un buen conductor demuestra lo descargando tendrá Berti Driver supera el reto y consigue un cuarenta por ciento de descuento en tu seguro de coche informa Thiem Berti punto

Voz 4 46:11 hoy con Toni Garrido fin de semana plagado

Voz 1995 46:15 de grandes éxitos para nuestros deportistas de eso la medalla de bronce en el Mundial Femenino celebrado en Tenerife han esperado título mundial de Alejandro Valverde en el Mundial de ciclismo celebrado en Austria

Voz 44 46:34 pero

Voz 1995 46:37 y ocho años titulo de nuestros golfistas en la Ryder Cup la Ryder de Sergio de Jon Rahm no que se mi primera Ryder que sea quién

Voz 45 46:45 Francia donde fue fallido año Masters en dos mil nueve

Voz 1995 46:48 en este histórica aquí me dicen de la gesta histórica de Ana Carrasco la primera mujer en ganar un Mundial de Motociclismo

Voz 46 46:55 estoy de lo podido Kouachi veintí que sea ha mejorado mucho los pilotos ha solicitado admitió que

Voz 1995 47:03 por semana el acróbata tienes ahí tele de sacará tuteo visto que tienes a la tele bien Si bueno dijera si alguien la está echando en falta pero te lo tienes que el pasado viéndolo a bombo

Voz 1728 47:15 yo lo disfrute sobre todo con Valverde Valverde es que además ya no sólo es el el el título sino toda la carga emocional que hay alrededor de Valverde y ocho años un tipo que lo ha dado todo por el deporte tenía todas las medallas había quedado siempre a la puerta y además será uno de nuestro pueblo era uno de nuestra tribu que estaba allí peleando como un héroe yo la verdad es que estábamos en casa poquito un saber sólo vamos la aquí perdonen la cueva

Voz 1995 47:41 nueva envite casi a cuantos tu casa fin llegar hasta los dueño y saltamos de alegría

Voz 1728 47:49 sobre todo nos alegramos por él por

Voz 1995 47:52 el problema es lo duro del pueblo eso es bonito bueno Antón Meana Jordi Martí son los periodistas deportivos que mejor conoce los entresijos del deporte concretamente de Madrid y el Barça Antón muy buena

Voz 0231 48:03 qué tal buenos días Toni Jordi muy buenos días

Voz 1995 48:05 los días y que fin de semana más más bueno para el deporte osea era para salir de la cueva como como de Parla firma sea el fútbol que es interesantísimo por mágico grandes que los arriba han decidido frenó un poco sus ambición que fin de semana más bueno para el deporte Antonio

Voz 0231 48:19 si yo que soy de los más críticos en la redacción de deportes con el polideportivo que soy de los más futboleros de la relación y que muchas veces me Fierro a otros deportes estoy con Pepe lo de ayer de Alejandro Valverde sobrepasa cualquier límite ganó su primera medalla en un Mundial en el año dos mil cinco aquí en Madrid un Mundial que ganó Tom Boonen ayer en su última bala posiblemente de ser maillot arco iris gana en el infierno de Innsbruck atacando en ese esprín desde muy le

Voz 1728 48:42 lejos pero lo bonito de es lo que dijo Valverde de pasar trece yo con la camiseta de campeón del mundo voy a retirarme te un año paseando por el mundo esos es maravilloso

Voz 0231 48:52 que como dijo Íñigo Marquínez a partir de ya lo puede lucir no tiene que esperar la próxima temporada que va a seguir corriendo pero en la siguiente carrera de este dos mil dieciocho ya puede lucir su arco iris y le dijo Peter Sagan tres veces campeón del mundo sino lo ganaba yo Alejandro quería que lo ganará tú

Voz 1995 49:07 que bueno Irujo

Voz 0228 49:09 se iba a decir tonito también el asunto de la eclosión de deporte femenino Llanos una eclosión sino que es una realidad del éxito del deporte femenino yo quiero hacer una mención especial para el bronce que a conseguir

Voz 1728 49:22 pero en el Mundial de Baloncesto

Voz 0228 49:25 las chicas creo que tiene mucho mérito acordados que hay una selección que es la norteamericana que está fuera de concurso le pasa un poco como Messi no ellos este oro de los americanos hay que darlo por Chile legajo poco menos oye perdona yo ahora te deja o la latía con toda tranquilidad de todos

Voz 1995 49:41 bueno le pasa un poco menos pero sigue siendo el mejor

Voz 0228 49:43 todo el mundo ciento haces la segunda cosa que quería decir y acabo es que Ana Carrasco además tuvo la grandeza de tener un gesto humano en su recuerdo emotivo

Voz 1995 49:52 Salom que sabéis que falleció este voto vamos a escuchar precisamente Georgina haces bien en señalar ese momento vamos a escuchar lo que decía después de ganar ese campeonato

Voz 1728 50:02 Carrasco sí título

Voz 47 50:05 a toda su familia han porque era muy bueno amigo y el día que lo perdimos me prometí a mí misma que mi primer título sería para él

Voz 1995 50:12 pues cumplió su gracias si en todo esto ayer cuando cuando ocurría ahí conseguía ese triunfo Amine llevaba unas palabras no quiero sembrar polémica pero me llevaba unas palabras que escuchamos hace no demasiado tiempo por parte de otro campeón de otro campeón mallorquín en este caso

Voz 48 50:29 las generales tienes menos fuerza fuerza física eso es una es un es un hecho es una realidad hay excepciones pero genéticamente es así pero en cuestión de resistencia fuerza los hombres tienen más fuerza

Voz 1995 50:44 estas dos decía hace no demasiado Lorenzo sobre las mujeres en el motociclismo imagino que algo como como ese triunfo Jordi Antón que tendría que hacer que Lorenzo piense de nuevo estas palabras

Voz 0228 50:57 porque es puñetera eh Laffón hotel cada carga el diablo y aquí Lorenzo ha quedado retratado rojo como un tomate

Voz 0231 51:05 si ayer el homenaje de todos sus compañeros hombres a Carrasco es un ejemplo de reconocimiento de que lo ha atendido muy difícil iba a ser la primera que lo logra leerá un un

Voz 1995 51:16 Clos todavía esta gesta bueno vamos a seguir escuchando voces del fin de semana a mi una Jordi Nova no por nada sino noté pero esto esto que dice Messi pero que tenemos una plantilla

Voz 49 51:27 mejor como para poder ser con gran gran equipo en un conjunto fuerte y no depender de de ninguno

Voz 0231 51:33 cómo fue

Voz 1995 51:34 de pareja dice no depender de mí es lo que hay que hablan

Voz 1728 51:38 la persona ya está cuál es exactamente

Voz 1995 51:41 Madrid sale mal hubo varias depende de mí

Voz 0228 51:44 sí sí es que él tiene toda la razón en lo que hace es lanzar un mensaje un mensaje muy contundente a sus compañeros les está diciendo a la mínima nos convierten que esto en español los nos hacen un gol por lo tanto el que dice hoy a mí dejadme arriba arriba llame apañar ello pero vosotros hacerme un equipo compacto y sólido atrás este es el mensaje de Messi siempre con su gran con con grandeza no porque además dijo una cosa que es muy importante han han dejado siempre con grandeza del también dijo dijo una cosa Antonio tú tienes que subrayar joven tu cuaderno de notas subraya di esto va para largo esto recién comenzó Hinault