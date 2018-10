Hoy por Hoy (01/10/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son ya las once las diez en Canarias

Martín muy buenos días buenos días Toni el independentismo catalán ha llevado a cabo esta mañana y lo sigue haciendo en algunos puntos diversos bloqueos en calles carreteras y también en vías de tren con motivo del primer aniversario del referéndum ilegal del pasado uno de octubre el Gobierno catalán ha celebrada además de modo la ordinario su reunión semanal en Sant Julià de Ramis una de las localidades de Girona en las que las fuerzas de seguridad impidieron la votación del pasado año allí Quim Torra ha defendido la presión que ejercen quiénes están llevando a cabo estos bloqueos y cortes acaba de terminar su declaración institucional desde Sant Julià informan a día

Voz 0196 00:39 bon día declaración institucional en la que no ha hecho referencia a los CDR El president Quim Torra sí que ha dicho en un discurso de tres minutos que Cataluña vive en una situación de gravedad absoluta con la mayoría de los miembros que estaban en el Govern hace un año actualmente en prisión en el exilio ha pedido también su libertad el archivo de la causa inmediata y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el uno de octubre lo escuchamos

Voz 1995 01:01 que ver Reiter su Compromís amamantan democrático oprime ducto

Voz 0196 01:05 no soporto de gobierno decía actores reitera su compromiso con el mandato del uno de octubre y la defensa de los retrasa el hallados también dice Nos mantendremos por respeto a la voluntad de servicio y a la democracia y la libertad serán nuestras banderas su mensaje en el que también ha querido reiterar que más de dos millones de personas votaron ese día ese uno de octubre y que tiene importan también mucha relevancia aquellos que votaron en contra la democracia recibieron palos

Voz 0228 01:31 mientras tanto la portavoz del Gobierno ha recordado hoy en la Ser que del pasado uno de octubre no emanó ningún tipo de mandato legal Isabel Cela también ha subrayado que la gestión de todo cuando sucedió hace un año por parte del anterior Gobierno fue mejorable

Voz 2 01:42 en absoluto pueden emanar un mandato al pueblo catalán de un acto que fue ilegal es un día de triste memoria para el Gobierno de Rajoy que desde luego no acertó en ninguna de sus previsiones no acertó en el tratamiento tratando de parar de las votaciones con una intervención policial que proyectó imágenes muy penosas que dañaron gravemente la reputación española

Voz 0228 02:08 por lo demás los pensionistas van a manifestar hoy por toda España para seguir con sus reivindicaciones coincidiendo además con el Día de las personas mayores la mayor parte de esas movilizaciones han a mediodía aunque en algunas ciudades empiezan ya está ahora es el caso de Valencia allí está Toni Jiménez buenos días

Voz 3 02:21 sí qué tal buenos días decenas de pensionistas se concentran a esta hora con banderas y pancartas a las puertas de la Delegación del Gobierno en Valencia pero también están convocados a hacerlo en Castellón Alicante y Elche reivindican mejoras en la ley de dependencia a los servicios sociales las pensiones y la reducción del IVA en los servicios básicos como la luz el agua o el gas desde UGT aseguran que en la última reunión del Pacto de Toledo tan sólo se llegó a un principio de acuerdo para volver a vincular el incremento de las pensiones a las subidas del IPC que este compromiso no está cerrado a pesar de que a su juicio habría que apostar por la sostenibilidad del sistema

Voz 1915 03:03 de Las Rozas investiga una denuncia por agresión sexual de varios chicos a una niña de quince años el pasado sábado durante las fiestas del municipio Raquel Fernández entre las tres y media y las cuatro de la madrugada del domingo se produjo la supuesta agresión a la menor de quince años que en un momento determinado

Voz 4 03:18 dos Se despistó se quedó sola explican fuentes de la investigación que aparecieron entonces entre tres y cuatro chicos que se ofrecieron a ayudarla a encontrar a sus amigas la apartaron de la zona la robaron el móvil y supuestamente le hicieron una serie de tocamientos la Guardia Civil procedió entonces a activar el protocolo correspondiente trasladando la al hospital Puerta de Hierro donde fue reconocida por el médico forense

Voz 4 04:36 siete fallecía en el hospital el día uno de enero

Voz 5 04:40 una cosa más según datos del Instituto Nacional de Estadística las hipotecas sobre viviendas crecieron en la Comunidad de Madrid en el mes de julio un veintisiete con cinco por ciento respecto al mismo mes del año anterior tenemos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1995 05:22 es una buena pareja hacen un buen tándem las hemos visto juntas en Siete mesas de billar francés anillas Tiesto

Voz 5 05:30 qué culpa tengo yo de que tu padre fueron Capello

Voz 1995 05:32 Nos dirán qué mierda de trabajaba se encontrasen

Voz 5 05:35 el actor felices ciento cuarenta y cinco cuarenta años

Voz 1995 06:48 voy a ser feliz con el rodaje me voy a pasar retóricas otro tipo de criterio si es o no bueno pues ya niveló el guión ya me lo Leire

Voz 5 06:55 con el nombre me lo leo porque es lo que hace que me dice elige a ver cuál de los dos papeles de esos pasos

Voz 11 07:02 bueno que a veces

Voz 5 07:04 no pero el olés es obviamente sabes que casi casi el noventa y nueve coma nueve por ciento es que vas a decir que si presionado pasa con algún director

Voz 10 07:12 me han dicho que no

Voz 5 07:15 lectores Queridos y tal y que no pero con gracias de conoce un poco también tenemos un poco

Voz 10 07:20 mismo criterio en el gustaba lo mismo hoy os conocéis bien se se vale

Voz 1995 07:26 Nos viene bien para lo siento porque

Voz 1 07:28 no nos vamos a poner en duda vuestro conocimiento vamos a jugar si por ejemplo Nature eh

Voz 1995 07:35 la pregunta es para ambas con qué película ganas ganó y en el caso del Maribel Gracia en el caso gracias a su primer Goya

Voz 1 07:44 y en el caso de Grecia

Voz 1995 07:54 uno siento así sacar de Maribel Verdú en estos momentos se encuentra eh

Voz 10 07:58 no no nada amigas del viaje de la uva

Voz 1043 08:03 a que en el año dos mil dos noventa verdad

Voz 10 08:07 sí era un corto documental de cómo de sesenta minutos

Voz 12 08:11 es como cuando te dan muy muy largos y cortó muy largo de kilos nada

Voz 1995 08:14 noventa viaje a Maribel

Voz 1043 08:16 bueno somos amigas

Voz 1995 08:20 alegra hacía virus tres directores internacionales con los que ella

Voz 10 08:23 trabajó y bueno pues Francis Ford Coppola eh Cuarón

Voz 1 08:31 es más hay más

Voz 10 08:32 a nosotros no vamos a hablar con el gordo gordo

Voz 1995 08:39 el toreo de verdad quería ser Maribel ese gesto así no

Voz 10 08:45 a ver si es verdad que todo el mundo que

Voz 1995 08:48 bien la experincia que es Cuarón por cierto creo que he hecho la película del año a vuestra parte dio la de crímenes la segunda va a ser una rectos vale Maribel gracias directora de cine pero la universidad no curso audiovisuales que estudio gracia

Voz 10 09:03 que no es Bellas Artes en Historia Antigua Historia Geografía e Historia de la rama antigua bien bien pues hijo no

Voz 1995 09:13 ah vale cuantas películas gracia han hecho juntos Maribel Verdú hijos

Voz 10 09:17 que sea muy muchas pero no me mesa número de llaman tampoco está pasando o yo qué sé muchísimas debe EPO en fin así que no puedo ir acordando pero no el número pues no sé a lo mejor

Voz 5 09:30 profe no o cuatro árbitros no no no sé

Voz 1995 09:34 a nosotras nos salen siete el año de las luces amantes por EPO carreteras secundarias todo negro con Tiempo de tormenta vivido

Voz 5 09:41 premios carreteras secundarias no está no está

Voz 1995 09:44 pues muy bien muy bien te conoces gracia no sé pero atisbo de conocerlo

Voz 5 09:50 este viernes se extraen

Voz 8 09:53 la de Gonzalo Suárez

Voz 5 09:56 no si está nervioso yo no tengo con el nada lo tengo todo con Bárbara Carmelo

Voz 1995 10:01 sí sí sí lo mismo estamos ganando la amistad perdiendo valor y por último Maribel Gracia nunca quiso ser actriz pero cuenta con dos apariciones películas

Voz 1 10:16 las palabras de Max

Voz 10 10:21 que es muy difícil la secreta intención siete siete años de años pero eso sin sin embargo sí me acuerdo Emilio fracasamos amigos con Emilio y hemos hablado mucho de bueno vamos a pensar que

Voz 1995 10:32 que sí que lleváis en una larga trayectoria juntas y que dice que vais a por la quinta película

Voz 7 10:39 entre la primavera más

Voz 1995 10:42 sí vamos a hablar de ola de crímenes pedía Tonys planes para unos como bueno como profesionales una parte tiene muy positiva saber que ya tienes trabajo en primavera que ya tienes algo que hacer pero otra parte seis capaces de actuar con tanta previsión sabiendo que es septiembre estarás en una sala de montaje crees capaz de actuar contra

Voz 10 11:00 a ver no no suele suceder habitualmente lo que pasa es que estaba peli que que planeamos a rodar en marzo que es una película que ha costado mucho muchos años levanta y de pronto explosionado hace unos pocos meses se han juntado las piezas del puzzle económico básicamente que son las piedras complicadas y entonces bueno pues nos ponemos a rodar enseguida pero no es que sea un proyecto que hayamos pensaba hace dos minutos sino que es que viene de atrás vienen de muy atrás de largo

Voz 1995 11:28 va entonces déjame hacer la película la pregunta al revés claro tú planeado no

Voz 10 11:31 vincula hoy que a lo mejor dentro de cinco años

Voz 1995 11:35 puedes empezar a lo mejor nunca o no

Voz 10 11:38 esas fines desgracia alguna en el cajón tienes dos en este momento tengo dos ajeno que de momento no se pueden levantar que a mí me da mucha pena pero pero es que es así las situaciones la que es Hinault no siempre podemos hacer las películas que nos apetece o no siempre podemos hacer nuestros propios proyectos porque porque no sale ambas cifras no salen las cuentas no salen las cosas no no no no encontramos la financiación Blancanieves nueve años hasta que si se Blancanieves nubes ayude

Voz 5 12:08 a mí Pablo me contactó para para hablar de ellas siete años antes de que se hiciera yo ya llevaba dos pululando

Voz 11 12:15 tú imagínate siete años después os tres o cuatro con las actrices au actores igual o el equipo que quieras contar luego que

Voz 10 12:22 he oído pasar no a lo largo del tiempo se han podido pasar de todo ocho nueve años soñaba desde bueno que como los nuestros valores

Voz 5 12:29 madrastra que iba a ser una chica joven

Voz 1995 12:36 bueno he tenemos muchos de los que hablar pero sobre todo vamos a concentrarnos en ola de crímenes estén este fin de semana y vamos a seguir hablando con Maribel Verdú la novia de España y con Gracia Querejeta la directora de

Voz 6 12:50 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 4 18:32 qué tal buenos días efecto un auto de la juez Carmen Rodríguez es la jueza instructora del Juzgado número cincuenta lo de aquí es la que está investigando el caso máster Se veía venir Toni que el bueno pues el auto del Supremo de la pasada semana que son el al líder de los populares de cualquier situación penal en en esta situación está en este problema este asunto de los máster bueno pues se veía venir que se que se auto iba a tener sus consecuencias y así ha sido la juez ha emitido un auto en el que exonera también de todo tipo de problemas penales a las compañeras de máster de Pablo Casado por lo tanto esa pieza AC como se la denominaba dentro del caso máster queda definitivamente archivada

Voz 1995 19:14 aquí también hay una novedad importante que Obama otros Adra

Voz 4 19:17 estamos tornillos que es Cristina Cifuentes la pieza de Cristina Cifuentes bueno pues se ha producido también con el avance de la investigación una modificación de la situación penal en estos momentos la juez va a decidir única y exclusivamente investigar la expresidenta madrileña por falsedad documental y también quita el delito el presunto delito de prevaricación administrativa cohecho al resto de imputados en esa pieza principalmente el máximo responsable del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde por lo tanto dos novedades importantes la pieza hace las compañeras de Pablo Casado también quedan fuera de este procedimiento penal se archiva satisface en la piel a IB que corresponde a Cristina Cifuentes concretamente a la investigación sobre su famoso trabajo de fin de máster permanece bajo investigación el delito de falsedad documental que estaría por así decir centrado en ese documento que la propia presidenta esgrimió y que sería un documento

Voz 1043 20:17 que las primeras investigaciones parece que tiene falsedad

Voz 1995 20:21 pues esa es la última hora gracias Alfonso Ojea a vosotros hasta luego entorno el caso del máster la jueza archiva gran parte del caso pero mantiene imputada Cifuentes por el delito de falsedad documental esa es la la última hora la de crímenes que es casualidad pero ola de crímenes es una película que se estrena el próximo viernes y que suena así a todo el día diciendo

Voz 6 20:42 que al que han matado a tu padre es casi mejor

Voz 1 20:49 un menos por seguir con las similitudes es tan bien como lo de Cifuentes comedia negra

Voz 1995 20:56 si es comedia negra come a tiros por el momento hay uno hay una diferencia bueno Gracia Querejeta eh cuatro películas con Maribel Verdú insta ocasión además

Voz 4 21:08 y yo no estoy

Voz 11 21:08 yo no la verdad es que es la primera película que dirijo sin que sea mío y además incluso por qué no decirlo no pasa nada no en el de cualquiera que con las con poco muchísimo grafía esa dará cuenta de que de que es un tipo de película que yo no he practicado

Voz 10 21:27 anteriormente no es una

Voz 11 21:29 comedia aunque hecho comedias en en otros formatos en cortometraje por ejemplo pero este tipo de comedia negra tan alocada con personajes tan extremos no pertenece mucho a mí digamos a mi a mi universo fílmico no pero pero había que era tentador era una tentación en sumergirse a no con ese elenco de actores además pues más todavía hay veces que hay que coger el todo por los cuernos y animar si te dan esa oportunidad cogerla no

Voz 1995 21:55 no estamos acostumbrados Maribel a directores que escriben su cine que corrige en cada coma y que llevan hasta el extremo sus ideas pero este caso como comas no todas las diferencias entre la gracia guionista y director ahí la gracia directora

Voz 5 22:09 pues sabes que pasa que bueno gracias está siempre muy abierta a cambios a que los actores sabe que que bueno que que está vivo y que los actores pues ponemos ahí el alma y la carne en el asador siempre está abierta a cambios pero en este caso Marías verdad te ha dejado

Voz 11 22:25 yo he tenido una librería te he tenido también era un poco condición porque si un director en tienen un material que no puede hacer suyo de alguna manera entonces el trabajo se convierte en inviable en posible entonces ahí tengo que decir que Luis Marías ha sido muy generoso y hemos compartido mucho y hemos acabado incluso en momentos en que escribiendo algunas secuencia que haya que retocar no pero evidentemente a la historia el guión suyo

Voz 5 22:50 claro pero nos han dejado pues eso aportar cambiar yo sideral constantemente cosa así en este caso con gracia hemos jugado más que nunca si ella estaba enloquecida en el rodaje

Voz 2 23:01 muy bien y de repente comprobado muchas ideas y estaba como muy

Voz 5 23:05 por la labor y además de de dar ideas muy locas también y yo como con ella me tiro a la piscina venga vamos

Voz 11 23:11 es que de hecho tuvimos la conversación un bastante antes de empezar a rodar en la que yo le dije mira Maribel ni tú has hecho la aparecido nunca yo hecho nada similar pues jamás entonces o nos cogemos de la mano en los hubieramos de la verdad el mail usted vamos a hablar del pretil directamente por el precipicio o pero con todas las consecuencias o si no se nos vamos a digamos a auto limitar auto convencer de que es mejor ser un pudoroso que lanzarse en este caso creo que no va a resultar

Voz 1995 23:41 es una comedia de taconazo en tu caso de escote exhibición de Si bueno está bien

Voz 11 23:47 en fin hay que buscar nuevos caminos una comedia de personajes extremos es una comedia de personajes que no son habituales y sin embargo a pesar de que sean muy extremos sé que yo no tengo a mi alrededor desde luego mucha gente que se parezcan a la gesta feliz a nadie impulso pero ahora hasta ahora pero pero sin embargo yo creo que es una yo creo que se manejan sentimientos e sobre todo en el caso de la protagonista que interpreta Maribel que yo creo que pueden entender perfectamente cualquier espectador no

Voz 33 24:17 también es el humor negro nos es yo entiendo que es un fuga atrevido pero no le damos que incluso maestros como Hitchcock siempre había alguno de humor aunque también había muchísimo tensión tres tenéis la naturaleza humor negro

Voz 11 24:31 bueno yo hecho alguna alguna algún trabajo previo que tenía algo de socorro de Elías un cortometraje mil habito de Inti seis veintisiete minutos no

Voz 1995 24:40 salen cortó

Voz 12 24:41 a nosotros no

Voz 11 24:44 pues ese ese trabajo también es de humor negro totalmente pero no hay tiros se cuenta se habla de tiros pero no los hay nuevo

Voz 5 24:51 esta mucho el humor negro pues bueno

Voz 1995 24:53 el humor negro si el matrimonio a tu personaje no le gusta nada

Voz 17 24:58 esperando a mi marido que llega tarde

Voz 0228 25:04 me da la gana Fira mucho mejor que no que es mi marido estación esperase alargado con mi mejor amiga ha dejado a mí y a nuestros niños su chaval con

Voz 1995 25:15 los crímenes se perderá el próximo viernes y hay señales

Voz 5 25:21 bueno pues no es que estoy de acuerdo Navas de esto bueno déjalo susto esta secuencia ahí que verdad

Voz 1995 25:28 bueno pudiendo se pueden alardear de ello que pasen en secuencia

Voz 5 25:34 metralla buscaba me buscaba yo que normalmente nunca me Trabuco a que no había manera de decir que mi hijo es muy complicado que dijo es muy complicado y que jamás ha complicado mucho y no había manera pero bueno nos reíamos reían

Voz 1995 25:49 cuando pasa eso hace que

Voz 34 25:51 sobre todo a risa increíbles quitarle todo el hierro y estoy toda la importancia del mundo porque no hay nada peor para un actor entiendo yo que

Voz 11 26:00 que si de pronto me da igual se Trabuco se ponen nerviosos el olvida el texto tal que la presión

Voz 1995 26:06 que no escuchaba la palabra

Voz 5 26:08 pero sabes qué pasa además con Grecia como siempre trabaja con el mismo equipo técnico caro los conozco desde hace pues imagínate entonces somos una familia entonces saben perfectamente me conocen saben cómo soy yo cómo de repente falló en una de esas entre digo yo por favor es verdad que han fallado nunca falla

Voz 11 26:25 la todo el rato sería terrible no tiene claro por esa misma

Voz 5 26:28 en todas todos Boris de la risa pero lo pasa fatal pero la única es que me ha pasado

Voz 1995 26:32 Biden escala y hay que hacerlo además porque es importante que lo hagamos hace unas semanas con motivo del festival de fin de San Sebastián conocimos que la presencia de mujeres en nuestro cine no llega al veinticuatro por ciento que estamos la la con vosotras que sois básicamente en tu caso gracia la excepción en el caso de Maribel pues la gran excepción porque hay muy pocas actrices que sigan trabajando tanto de una manera tan intensa sólo hay un doce por ciento de mujeres directoras y digo que hay que hablar de esto porque es una realidad que nos rodea nos gusta más nos gusta menos necesidad de hoy que pesados con los datos de las cifras ir pues que volver a poner encima de la mesa una desigualdad flagrante en una industria más creativa que funde donde espera es decir puedes es la sectores son retrógrados antiguos pero el del cine el vuestro porque hay tanta tanta todavía tanta desigualdad Grecia

Voz 11 27:22 yo no me lo explico en los tiempos que corren todo debería ser más paritario no pero pero la verdad es que las cifras hablan y si están ahí es cierto que se supone que es una cuestión no sé actualmente de que pero que evidentemente tendrá que ir cambiando y variando con el paso del tiempo yo creo que va un poco lento en el asunto pero pero todas en general creemos au todos creemos que va lento pero pero tendrá que ir cambiando lógicamente

Voz 1995 27:49 el propio Lucas Maribel es tú eres la excepción de CSIC trabajando presentas película cada cada pocos meses Peres es una eres la gran excepción

Voz 5 27:58 efectivamente el el par entre los entre los actores es es bestial realmente somos muy pocas las privilegiadas que mi caso son treinta y tres años sin parar haciendo pelis y encima todavía con proyectos el año que viene muchos proyectos y así cada año pienso que es el último iguale cada año desde hace bastante pienso ya está ahora ya está ya no me van a llamar más pero efectivamente hay mucha gente con muchísimo talento que que no corren la misma suerte no pero pero en este caso es distinto soy actriz mujeres y yo lo que creo es que hay que hablar más de El Mundo técnico no

Voz 11 28:32 ese es el complicado es complicado el de sobre todo el de la dirección quizá fíjate hay más mujeres en producción si produciendo se yo creo que sí

Voz 5 28:41 totalmente dirigiendo porque no sé como parte

Voz 1995 28:44 los serbios los eléctricos tanto señores la producción

Voz 11 28:48 pues muy claro en tu cabeza de productoras yo creo que lo que pasa es que a lo mejor les cuesta más levantar sus proyectos no lo sé no lo sé porque tampoco he trabajado con muchas productoras las mujeres pero pero bueno las cosas que bueno todos

Voz 10 29:02 vemos que que el asunto cambie no es fácil de cambiar la verdad insistió Maribel treinta y tres años

Voz 1043 29:09 no va a ser la novia de sanciones la novia a la madre la hermana

Voz 1995 29:12 a España

Voz 5 29:14 vete con trece años y mañana compró cuarenta y ocho mañana cumplió entonces imagínate cómo lo vamos a celebrar tú como España tú queda la novia si se mantiene el Roma propone Ocón

Voz 1995 29:31 Jiménez es una comedia negra que nos va a hacer replantear los límites entre el bien y el mal toda la suerte del mundo a modo de excepción que confirma es una regla es que muchas mujeres con mucho talento de España es hacen muy buenas películas con muy buena gente a ver si conseguimos que ese sector al menos empieza a representar un poco mejor este país la mejor cara de este país será lo dejamos soy la responsables a partir de ahora de conseguirlo Maribel Verdú muchísimas gracias verdad que ves a placer como siempre hacía seguimos en Hoy por hoy

Voz 1995 34:54 no hay felicidad así en riesgo por eso vivimos todos los lunes como si no hubiera un martes abriendo un hueco para nuestros cuerpos especiales viajan a bordo del loco cacharro de la risa por la carretera comarcal del chascarrillo saca la cabeza por la ventanilla de las noticias con alegres perrillo es de la opinión saltándose los stocks de la corrección y la prudencia salvamos vamos ya a dos personas que decirte Enemy los mismos sentimientos que Manolo guardia urbano ternura risa y asombró por su rotunda falta de autoridad

Voz 1 35:26 los cuerpos especiales para presentaros sea me encaré Dani Mateo muy buenos días buenos días ya Curro tío bueno voy a furor estoy arriba muy High no

Voz 1995 35:43 Papa tanto a la vez que estamos creando una falsa promesa

Voz 1194 35:46 ha sido importante venderlo bonito

Voz 1995 35:48 claro todo pactado es así si lo vende bonito el agosto solamente de Íñigo Marquínez por cierto en Internet Íñigo marcó

Voz 1194 35:54 desde es que ayer hizo una receta de la trucha maravillosa no lo visteis en Carrusel deportivo me la puede ser la reciente si es fantástica coges una trucha si la abres a Brun la rellenas de jamón ibérico del bueno tiene que ser del bueno vale como la Free es en aceite de oliva bueno también en se sacan la trucha tira la trucha te come jamón está buenísima digo margine sibarita de la de es que tiene una mano para como es legal las truchas como se el jamón de trucha de lo estoy nosotros cocinar si yo sé mucho en ella yo voy mucho a casa Iñaki somos un equipo perfecto y cocinas cuál es tu especialmente te puedo decir que se me da muy bien los arroces cosa que todo el mundo les da mucho miedo a mí me dan bastante bien domina mucho el descongelarse congele punto com quela como nadie ningún preso Torrubia en la en la sirena le saludan por su nombre me llaman Ariel Le Le llamaban Sebastián bueno han pasado muchas cosas que entra Maribel Verdú y miedo lo primero que me he dicho cuantas cosas pasan todavía huele a Maribel Maribel Verdú que mañana celebra su cumpleaños por cierto

Voz 1043 37:08 si mañana no no lo celebra porque viene a You

Voz 1995 37:11 entonces volví a yo no te pierdas nada entonces no hay cole verdades

Voz 1043 37:14 pues porque compensa la ley lamenta sus copero de la

Voz 1995 37:17 es que han pasado estos días me gustaría hablar de algo serio e tienen que ver con el rubios que ya ha llegado a los treinta millones de suscriptores que es el gran fenómeno de las redes español que ese fue en mayo por ansiedad y estrés así lo explicaba

Voz 41 37:32 la Asia de intentar y los nervios de intentar ser como la mejor versión de Mi e hasta el cien por cien

Voz 1995 37:41 la vida ha vuelto rubricados anunció ayer en Twitter con una palabra que significa mucho para él y para sus seguidores que volvía la palabra es limonada dos punto cero en estos momentos no lo impide antes de empezar el programa lleva un millón de la ex y un millón doscientos mil retuvo una palabra limonada dos punto cero este es el sonido del primer vídeo tras el paréntesis

Voz 41 38:05 muy buenas que estáis aquí estamos de nuevo hacia tiempo crediticias

Voz 1995 38:12 palabras bien para su entrenador dándoles un montón de cosas nosotros lo de la ansiedad en los jóvenes es esa necesidad de hacerlo todo perfecto lo Weis empezó entorno

Voz 1194 38:23 para hacerlo perfecto para hacer cosas sí pero perfecta o que no piensa responder a esa pregunta planteada como vosotros la intensiva

Voz 1043 38:30 pese a la ansiedad en los hobbies los jóvenes jóvenes la veis pues yo no como joven no te voy a responder por quitar a observaran practicamente tiene a ver limonada y lo puedo responder es limonada

Voz 1995 38:44 la Mesa de mantener que si hoy que os diga

Voz 1043 38:47 Lol igual no es tiene extinguir avisando no indirecto se milenio por me sale milenio millennials sale a Milenio soy muy viejo como millennials un mil al otro Melendi y Lorite de los milenios el milenio

Voz 1194 39:02 no no vamos echando cabe la fecha más atrás porque empezamos a los que habían nació en el dos mil pero quiero día leí el ochenta y cuatro ya eres milenio concede a ellos

Voz 1995 39:12 millennials que llegaba al nuevo milenio no daba duro

Voz 1043 39:14 ya que las enfermedades raras pero que aquí no se lo tiene que decir que había que vosotros que ya llevaba siempre el grupo de jóvenes ya no estaría mal pasa que me contagió que viste esas camisas que yo no soy joven pero estás llevando al terreno personal inglés que metido

Voz 1194 39:29 con hemos como los chavales pues tú pollas

Voz 1043 39:33 pero esas de este chaval es con ella también entró avistó chavales así por la nadie se ganan premios científicos no quién tome ejemplos nombre vale digo notáis en vosotras ahora algún tipo de problema con con ansiedad

Voz 1995 39:48 el hecho de tener que cumplir unos objetivos que San Marcos

Voz 1043 39:51 a otro yo voy a tope tronco rostro bronco tronco es viejo no si Strong cojo lo sabía

Voz 1995 39:58 no puedo aceptar en dominios

Voz 1043 40:00 es que me vais hombre yo que si lo que sí es verdad es que se pasa hay una entidad implícita en este trabajo que es cuando te pones delante de un montón de gente pues como ahora no estás hablando y es consciente de que hay un montón de gente escuchándote eso ponen nerviosos administración restando en serio como juega o no en serio los como joven como joven te digo que no le tiembla el pulso los limonada callados pero tú imagínate ser el rubios Sleng Show de Truman porque es muy joven claro es Cienciano slots Jonas los todos los no te enteras de nada raro hay limonada no que digo imaginado ser el rubios eso es el Show de Truman hombre todo el rato expuesto todo el rato todo grabándose a todas horas sal no puede salir a la calle ya no es una fama como la

Voz 1995 40:48 pero hay una frustración lo comentábamos el pasado viernes sobre el desarrollo cognitivo y las pantallas muy relacionado

Voz 1194 40:53 va con los jóvenes

Voz 1995 40:55 varios muchos chavales niños y niñas se ponen su saber lo que hacen otros niños y niñas en Youtube te voy a hacer un juego pues juega tú entonces lo que hacen es empezar a ver mucha gente seguirá rubios esa manera provocando a su vez me extraña frustración estudios que qué difícil es todo

Voz 1194 41:13 supongo complicado no son son muy jóvenes para declarar

Voz 1995 41:16 pero eso provoca prestaciones

Voz 1194 41:18 eso también pasa con el porno está viendo tú pero tú no está

Voz 1043 41:20 bueno me entiende no nunca lo he intentado

Voz 1995 41:23 no sé si quiero entender de Adanero

Voz 1043 41:25 dos seguro que hay mucha gente de tu edad ya una edad pues pero que está intentando ser tu tienes hasta poniendo la obligación de Tom no les pasan por favor hola

Voz 1194 41:36 de momento la patata tira para atrás que no ahí vienen los camisas eh por eso claro

Voz 1995 41:43 bueno estás llevan hasta es hace notar no tampoco lo hace el vamos a cambiar el tema vamos a ver venga vamos a hablar de Donald Trump y Kim Jong Un río

Voz 42 41:54 estaba haciendo muy duro y él también andábamos con ese fin afloja y luego nos enamoramos no vale no en serio me escribió bellísimas cartas son cartas geniales que ahora dirán Donald Trump dice que se enamoraron que horrible que horrible

Voz 1995 42:09 puede llegar a ser poco presidencial

Voz 5 42:13 esto es lo que decía

Voz 1995 42:14 sobre su ex archienemigo ahora novio Kim Jong uno decían Will en West Virginia es el mismo hombre que el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en suprimir discos ante Naciones Unidas decía esto otro

Voz 42 42:27 si nada eres Estados Unidos tiene mucha fuerza ahí paciencia pero si fuerzan a defenderse asimismo a sus aliados quedará otra opción que destruir a Corea del Norte totalmente el hombre cohete está en misión suicida de sí mismo y de su régimen Estados Unidos está preparado tiene voluntad y capacidad de hacerlo Usero con fuerte

Voz 1043 42:49 apenas un año el hombre comete hablan de duerme en el hombre puede cambiar Sharon no llegue a los sentimientos

Voz 1995 42:56 veréis de que es Donald Trump yo creo que tiene una ruleta

Voz 1043 42:58 gigante en el Despacho Oval con frases cada día llega ya Rand Rat yo y te sale amigo íntimo de Kim Jong il y lo cuenta porque es que le da igual

Voz 1194 43:11 me parece bonito dos señores de dos países diferentes con idiomas diferentes razas diferentes culturas diferentes que ahora están enamorados pues oye yo como anuncio de Benetton lo ve cojonudo hay lo dejó

Voz 1043 43:20 claro y además te digo una cosa es imposible no querer aquí quintos un como es esos niños filipinos gordos que fuman saber lo niños gorditos que fumar youtube personalmente no pero en Youtube se hacen muchísima oyó cómo perdonar como veis cosas muy raras como millennials el tengo que citar estas fuentes niños filipinos gorditos que fuman no lo hacen bien hacen cosas malas pero es imposible no quererlo pues aquí le pasa igual tira bombas pero como no vas a querer aun así de con ese pelo Lake que la gente sigue la gente

Voz 1995 43:51 cuando se va haciendo mayor Dani

Voz 1043 43:53 lo que pasa con el exalcalde hombre caminó ahora está muy cambiado definitivamente cambiado mucho sido del último cambio

Voz 6 49:17 con Toni Garrido seguimos hablando

Voz 1995 49:20 Nuestros cuerpos especiales ya con otra

Voz 1043 49:26 qué suerte tienes

Voz 1995 49:27 te puedo una cosa tú sabes

Voz 1043 49:30 yo soy un gran seguidor de de este programa quizás la cosa está dando miedo la cosa más bonita no la más tierna es que sigas haciendo creer a tus oyentes que Rosa Márquez está aquí de El Corte Inglés a qué viene de aquí es muy bonita aquí saludos Rosa mundial a la segunda pregunta qué tal hoy y mañana mañana quiero que hagas una porque sacaba de ir hasta que voy a preguntar

Voz 1995 49:59 Rosa cómo está qué tal va la mañana mito preguntas

Voz 1043 50:02 quiero que describe cómo va vestida Rosa Márquez mañana lo hago

Voz 1995 50:05 once y cincuenta minutos una hora menos en Canarias qué tal nuestro fin de semana pues muy bien ya que Urrutia

Voz 1043 50:10 muy bien estado muy material en el pueblo comiendo bebiendo básicamente inicios hace ya que será a mí a mí siempre se me hace corto cortísimo siempre

Voz 1995 50:20 Dani el según el fin de semana seguro

Voz 1043 50:23 no hay fines de semana que digo venga ya

Voz 1995 50:25 ya ya estaría ya vale es que queremos saber de todo esto fíjate qué qué qué atrevimiento queremos hablar de la percepción del tiempo porque eso que dice Dani es verdad hay fines de semana si te hacen muy rápidas de de pasamos y otros que no no no termina que ganó el viernes yo estuve en un cumpleaños infantil sí

Voz 1043 50:46 este hombre se te hizo larguísima a los días o sea que yo no acabaron el sábado la siesta abrir y cerrar los ojos si se pasaron tres horas

Voz 1995 50:56 no vamos a verlo el catedrático de Psicobiología director del Instituto de Neurociencia la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona

Voz 1194 51:05 vamos yendo

Voz 47 51:06 a continuación mostrado muy buenos días hola muy buenos días

Voz 1995 51:09 esto de la percepción a qué se debe de la percepción del paso del tiempo