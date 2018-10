Hoy por Hoy (01/10/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hoy por hoy hora doce José Antonio Marcos muy buenos días hola qué tal buenos días un año después de la consulta ilegal del uno de octubre el presidente de la Generalitat Quim Torra anima a los llamados Comités de Defensa de la República a seguir presionando gracia

Voz 3 00:22 los a los trabucaires a los castellers a los bailarines

Voz 1995 00:25 vosotros amigos de los CDR es apretar

Voz 3 00:28 hacéis bien apretando Torres

Voz 1018 00:30 el máximo representante del Estado en Cataluña animado de esa forma a los grupos más radicales del independentismo que desde primera han llevado a cabo varios cortes de tráfico en el centro de Barcelona la AP siete que ahora mismo sigue también cortada a la altura de Mollet del Vallés en Barcelona también las vías del AVE en la estación de Girona donde ya se ha restablecido el servicio han convocado una marcha que empieza en la confluencia de la Diagonal con el paseo de Gràcia donde está una unidad móvil de Radio Barcelona con Alfonso Rossi Monica Peinado hola Mónica

Voz 1600 00:57 qué tal buenos días pues todavía no ha comenzado esta manifestación aquí se concentran unas trescientas personas pero sin cortar el tráfico de momento no hemos visto ninguna gran pancarta pero sí muchas camisetas la mayoría de color negro donde podemos leer cosas como Ni olvidamos ni perdonamos democracia o libertad presos políticos el recorrido de esta manifestación es una incógnita de momento sólo sabemos que empiece aquí hice supone que lo hará en unos minutos

Voz 1018 01:25 hora doce dos minutos al ICO les contábamos hace unos instantes a la juez instructora del caso máster Carmen Rodríguez Medel ha archivado gran parte de la causa penal contra el ex presidente de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y otras diecinueve personas se mantiene únicamente el delito de falsedad documental pero ese caen los de prevaricación cohecho impropio línea con la decisión que tomó el pasado viernes el Tribunal Supremo con el máster de Pablo Casado Alfonso Ojea

Voz 0089 01:50 vamos a hacerlo el caso máster en efecto pasa a ser un asunto judicial sólo para el delito de falsedad documental la magistrada Carmen Rodríguez Medel ha archivado la parte de la investigación sobre los delitos de prevaricación y de cohecho impropio eso sí Cifuentes y los otros cuatro imputados grados incluyendo al director del Instituto de Derecho Público siguen investigados en esa pieza pero solamente por el delito de falsedad documental Caso aparte es la pieza relacionada con el máster de Pablo Casado la pieza hace que en realidad marca desde el pasado la pasada semana la actividad de este juzgado la magistrada Carmen Rodríguez Medel archiva la investigación sobre las tres compañeras de Pablo Casado en estos estudios de máster pasándose como no podía ser de otra manera en el auto del Supremo las tres imputadas dejan de serlo al aplicarles las razones del alto tribunal no hay delitos pero pudo haber trato de favor no perseguible criminal

Voz 1018 02:42 eh gracias Alfonso pensionista de toda España vuelven a salir a la calle para exigir garantías sobre la revalorización de sus ingresos en línea con el IPC el Índice de Precios al Consumo tras la recomendación del Pacto de Toledo de la semana pasada y una vez más Bilbao Se sitúa como punto de referencia en el jugador

Voz 4 02:57 sí cuatro columnas de gente confluyen a esta hora en pleno centro de Bilbao en una marcha multitudinaria que busca poner en valor de lucha de más de cuatro meses en la calle subrayar la lista de reivindicaciones todavía pendientes de ser escuchadas las plataformas de pensionistas de todo Euskadi exigen aquí el blindaje de las pensiones públicas de mil ochenta euros la mínima que añaden hoy una rotundo al médico ambientazo

Voz 1018 03:20 la manifestación también de pensionistas en el centro de Madrid camino del Congreso Miguel Crespo

Voz 5 03:25 pues a esa hora está previsto que comience esa manifestación de pensionistas desde aquí desde la Martí los alrededores han ido llegando sobretodo en el último cuarto de hora de personas con pancartas con las que reclaman una subida de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas ahora mismo habrá alrededor de unas doscientas personas aquí hasta aquí se han desplazado también algunos medios de comunicación también furgonetas de representación de los agentes sindicales y unos cinco furgones de policía por el momento el ambiente está tranquilo y en breves momentos arrancará esta marcha que finalizara en la puerta besos

Voz 2 03:54 o por poner otro ejemplo Sevilla plaza no Barataria Perales

Voz 6 03:58 tenistas toman de nuevo el centro de Sevilla para pedir pensiones públicas y lindas la manifestación está ahora mismo a punto de salir ya está colocada la cabecera partirá de Plaza Nueva donde nos encontramos junto al Ayuntamiento hasta las setas de la Encarnación convocada por la plataforma sevillana en defensa de las pensiones públicas que está repartiendo chalecos amarillos color que predomina en esta movilización está formada por diferentes movimientos sociales pensionistas sobre todo colectivo fascistas y también vinculados a la sanidad pública la manifestación como decimos está a punto de salir ahí varios cientos de personas aunque se espera que se sumen más a lo largo del recorrido por las calles del centro de sevillanas

Voz 1018 04:37 el arzobispo de Madrid Carlos Osoro anticipa que la Iglesia no pondrá obstáculos al posible traslado de los restos de Franco al aquí a la cripta de la catedral de la Almudena tal y como plantean sus nietos e una vez que se produzca la exhumación desde el Valle de los Caídos Osoro recuerda que la familia dispone de unas sepulturas del recinto y por tanto puede hacer uso de ella Adela Molina

Voz 0011 04:55 el cardenal Osoro afirma que la Iglesia no tienen nada que decir ante la decisión de la familia Franco de trasladar al dictador a la cripta de la catedral de la Almudena si es exhumado del Valle de los Caídos ni siquiera se pronuncia ante la pregunta de si teme que eso convierta la catedral en un centro de peregrinación dice que no es asunto suyo

Voz 2 05:09 pues eso que el Gobierno afabilidad

Voz 7 05:12 si no es una cuestión muestra como tiene muchísimas familias de todas las clases incongruente

Voz 2 05:22 los miedo

Voz 0011 05:26 el cardenal asegura que nadie ni el Ejecutivo ni la familia se ha puesto en contacto con él para comunicarle la posibilidad de ese traslado de Franco

Voz 2 05:33 tan todavía con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0325 05:35 el gas natural sube hoy un ocho coma cuatro por ciento para la mayoría de usuarios debido principalmente al incremento del coste de la materia prima casi un veintitrés por ciento en cuanto a la luz el recibo de septiembre será un dieciséis por ciento más caro el tercero más alto de la historia

Voz 0824 05:48 según Facua rescatadas cincuenta y seis personas a bordo de cinco pateras en aguas de Murcia que han sido trasladadas a puerto esta mañana anoche otros veinticinco inmigrantes entre ellos siete menores fueron interceptados en Ceuta cuando se disponían a cruzar el Estrecho en una embarcación

Voz 0325 06:01 presidenta del Supremo de Polonia en la SER asegura que siguen en el puesto a pesar de su cese como garantía de normalidad teme que los jueces no dicten sentencias contra el Gobierno por miedo dice que Europa ha reaccionado tarde al populismo que divida la socia

Voz 2 06:13 ya son ochocientos cuarenta y cuatro horas muertas por el suelo

Voz 0824 06:15 mide el viernes en la isla indonesia de Célebes aunque se teme que pueda haber aún cientos de víctimas bajo el barro ahora se trabaja en la coordinación de la ayuda y en recuperar la energía y las comunicaciones en los con

Voz 0325 06:24 las más afectadas Convención Anual de los conservadores británicos centrada hoy en la economía el ministro jamón admite el impacto que ha tenido el proceso del Brexit y critica el ex responsable de Exteriores Boris Johnson por su falta de concreción al atacar el plan de Teresa

Voz 2 06:36 Tony esto es algo de lo que tenemos por nosotros queremos vernos podemos al menos hoy por hoy doce

Voz 1995 06:50 tú hoy con Toni Garrido pues yo creo que vamos a seguir hablando de la percepción del tiempo de Carles Francino vive unos días muy buenas compañeras el lunes nos contabas que viese el unas cuevas en las vueltas

Voz 0313 07:05 no a las cuevas no es volteó no no no no no y tú estuviste en Londres sino contra escena de la semana pasada

Voz 1995 07:10 si el viento el que del mundo de boxeo era boxeo te gusta con setas me encanta fantástica pelea de anillos fue contrapoder maravilloso espectáculo Le pido hablemos en las cuevas yo tengo sensaciones ambivalentes con el boxeo Si bueno y noble arte de la defensa y se los ingleses noble arte de las gracias bueno pegar y que no te peguen persiga el arte consiste en pegar es el que no te ajedrez violento esas elabora eso hubiera bueno el quitar este fin de semana no

Voz 0313 07:39 Tarragona con una parte de mis hermanos a todos de golpe no les poder pero cuando voy pues veo a unos cuantos pero me he enterado una cosa muy curiosa de verdad me ha llamado muchísimo la atención eh vosotros sabéis existe una cosa que se llama post boda ni que me dicen que está de moda unos amigos que hace dos meses casaron a su hija me contaron que este fin de semana han tenido que ir a buscar el el vestido de novia la tintorería ciento y pico de euros por cierto de limpiarlo y es que la pareja que se casó hace dos meses ha quedado otra vez con bastantes amigos para hacerse fotos y tal y hacer una fiesta de pos boda yo dije os diga esto nuevo dice no no no esto está de moda por eso os pregunto vosotros sabéis algo de la post boda seguir celebrando los con ceremonia así claro pero dos meses después animen llamó la atención no entrar en más consideraciones

Voz 1995 08:32 y no entremos al consideraciones que cansancio negó otra vez a celebrarla

Voz 0313 08:37 sí además ya por lo visto el día de la boda se hicieron más bien pocas fotos y hacen otras en otro escenario es tal si no en fin no

Voz 1995 08:47 te lo explicaba muy bien Juan Luis Cano cuando sea dinero no habrá ahora para tontas en fin esta tarde vamos a poder escuchar en La Ventana

Voz 0313 08:56 el inicio de un programa para mí un faro es un punto de referencia

Voz 2 09:03 señal que te advierte de algo

Voz 0313 09:06 Mara Torres tu faro es Lucía y el sexo es la tele es el faro es había Formentera para desde el faro pienso en la película en ese faro concretamente película en fin

Voz 1995 09:20 todavía controvertida día seguir yo si tú recuerdas cuando sigue el primer programa Qué hiciste tu mierda y menos un programa de radio que hiciste tú lo recuerdas el primero que hice aymara debe estar pensando

Voz 8 09:32 un montón de años en Radio Tarragona

Voz 0313 09:37 leyendo resultados del fin de semana de deportes en Tercera División ese comité hubiera incursión ante el micrófono irán esos resultados creo que el Nàstic sería igual que el fin de semana anterior ocasión no cambia mucho a la historia que hubo leyendo resultados de deportes sí

Voz 1995 09:53 hoy Mara vuelve a la radio mejora de un amigo un amigo de tome dijo una vez

Voz 9 09:57 sí hace muchos años has visto París Texas si se dirigen hoy sí que suerte

Voz 1995 10:02 sí me gustaría no haberla visto para ya volver a sentir de nuevo la sensación de ver esa película vienen en ese sentido de pienso pienso pisando qué suerte

Voz 0313 10:12 la Ventana esta tarde hoy a las cuatro se hoy

Voz 1995 10:14 sí anticipando febrero aquí estamos haciendo el puente del puente

Voz 9 10:17 sí es es eh pero qué suerte vivir esa experiencia pues hoy ser el primer día goyesca experiencias maravillosas

Voz 0313 10:23 además tiene bueno ya lo contará ella no lo voy a contar yo pero tiene muy buenas ideas en la cabeza de cómo reformular lo que es un programa de noche con con presencia de los oyentes naturalmente pero con otra dinámica con otras claves contando historias compartiendo experiencias va a estar muy bien la verdad es que yo tengo muchas ganas de escuchar

Voz 1995 10:42 sí es verdad que me pilló un poco si buenos

Voz 0313 10:46 Durántez

Voz 1995 10:47 el after Agustín potro Levante Almería el after hour y escuchar el el verano

Voz 0313 10:52 con estamos rodeados de mujeres en en La Ventana bueno está Michael Robinson que no está en esa categoría como todo depende de su lado hace tiempo lo tiene lo tiene hace tiempo que teníamos ganas de meterle mano al al deporte femenino hoy vienen dos jugadoras de la de la selección española Celia Jiménez y y bueno pues saber cómo nos cuenta están están buscando profirió todas las jugadoras de fútbol española tener un un convenio también que las agrupa en que no lo tienen ahora algunas son profesionales poquitas Oltra semi profesionales otras amateurs otras están en categoría intermedia

Voz 1995 11:27 son como a ver cómo como su vida

Voz 0313 11:29 les son sus aspiraciones y un gran fin de semana

Voz 1995 11:32 le protegen y luego por la tarde estará hacia el escaso osea

Voz 0313 11:34 que tenemos una ventana femenina total

Voz 1995 11:37 muy bien pues a calor cuatro con Mara Torres abriendo inaugurando ese faro

Voz 0313 11:45 ahora mismo tengo una sensación de pesadez porque llevamos todo el día siguen analizando lo que ocurrió hace un año que que que fue muy grave es nuestra obliga la Junta ante Bono faltaría más claros la obligación pero es cierto escucharon presidente de Gobierno animar a la gente que está en la calle montando pollo es como saben los buenos tiempos de buenos tiempos entre Comunidad de la kale borroka viene el Gobierno vasco saliera es decir le chicos a la calle porque actualmente

Voz 1995 12:09 amor tener la tensión siempre no si lo que necesitamos es menos tensión y más importante error y horror en fin a las cuatro de la tarde escucharnos claro siempre nos de ondas esta tarde va con Carles Francino era bastante

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:38 y antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día primera cuestión él es la mejor manera que ustedes que es la mejor manera de reivindicar el referéndum del uno de octubre impedir a catalanes ir a otro lugar de Cataluña no acaso es esa la forma más gráfica de comprobar lo que representa el independentismo gente parada en sitios puestos a reivindicar territorio dado el número de horas que el español medio pasa ahí increíble éxito de todas sus propuestas no sería lo correcto cambiar el nombre de España por Mercadona será casualidad pero hoy el CDR el Compaq diez regrabado hable cumple treinta y seis años justo el mismo día que los CDR comités de centros de la República han cortado carreteras los primeros afirmaban ser irrompible es lo segundo se dedican a todos los contra sería oportuno titular estas siete primeras jornadas de Liga como de bar en peor se imaginen las paredes el Tribunal Supremo la imagen de Pablo Casado en la pared con fresco titulado Retrato de favor el triunfo de Valverde en el Mundial de Ciclismo a los treinta y ocho años no es la mejor manera de celebrar el Día de las personas mayores y hablando de gente mayor sesenta años cumple hoy la NASA en cinco años o lo que es lo mismo una reelección más de Donald Trump y también la jubilación Nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana y el próximo viernes estaremos en Lanzarote a partir de las nueve allí las diez en el hombre

Voz 2 19:03 pues los caballos el agua el próximo viernes nos vamos hasta mañana

Voz 21 19:54 cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno unidad