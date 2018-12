Hoy por Hoy (29/11/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 qué tal está muy buenos días este jueves veintinueve de noviembre empieza con el frenazo del Gobierno a la aprobación por la vía de urgencia de la ley del cambio climático frenazo en toda regla que da ser tuvo acceso al decreto ley que pretendía llevar a Consejo de Ministros y la difusión de esos detalles puso en alerta al resto de ministerios algunos como agricultura o economía consideran que no se puede tramitar así un proyecto que va a cambiar nuestra vida económica de una forma muy sensible no sabemos cuántas llamadas cruzadas y de qué calibre hubo lo que sí sabemos es que no irá a Consejo de Ministros de forma inminente en PRISA muchas prisas quizá porque huele anticipo electoral el caso es que en la SER pudimos leer el borrador se apruebe cuando se apruebe y que en él hay detalles interesantes uno por lo menos en un primer momento la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera anunció su intención de prohibir la venta de vehículos contaminantes a partir del año dos mil cuarenta en línea con

Voz 0978 01:22 Europa dijo así que no iba a suponer un impacto

Voz 1727 01:25 añadido para la industria casi el sesenta y tres

Voz 3 01:27 cinco por cien de los coches que se exportan desde España van dirigidos a mercados donde las obligaciones las limitaciones temporales para su circulación son anteriores a dos mil cuarenta

Voz 1727 01:40 pero en el borrador esta fecha dos mil cuarenta ha desaparecido y resulta que en Cataluña al bajar la marea del pluses el problema seguía ahí en forma de descontento social hoy hay convocada huelga en toda la educación de primaria a la universidad continúa la del sector sanitario de Atención Primaria y se suman a los paros los funcionarios de la Generalitat Aimar Bretos buenos días buenos días Pepa han convocado

Voz 0027 02:09 prestación unitaria en Barcelona ayer ya hubo protestas frente al Parlament en un ambiente de tensión

Voz 1727 02:18 irritación laboral e irritación política mucha por estas palabras del portavoz de Junts per Cataluña que menosprecia las reivindicaciones porque lo importante según él es la independencia

Voz 4 02:29 que creían han puesto que no son cosas axial espere casi dos años las momias en de él

Voz 1727 02:38 distraerse con las listas de espera en la sanidad que eso son migajas que lo importante es el derecho a decidir pero niega amiga se hace una barra de pan esas son las cuentas al menos que echa Comisiones Obreras que pide poner freno a las horas extra a las pagados ya las no pagadas

Voz 0027 02:54 hay sordos Secretario General si se eliminaran las horas extras en general las no pagadas en particular en España se generarían unos ciento setenta mil puestos de trabajo a jornada completa mucho más de los que se destruiría el según dicen por la subida del salario mínimo interprofesional

Voz 1727 03:10 aquí la presión fiscal en España que sigue lejos de la media de los países del euro

Voz 0027 03:14 en dos mil diecisiete se situó en el treinta y cuatro con cinco por ciento del PIB según Eurostat son casi siete puntos menos que la media de nuestros socios de moneda

Voz 1727 03:22 España y China defienden el libre comercio frente al proteccionismo de Trump

Voz 0027 03:26 anoche en una gala una cena de gala en el Palacio Real el Rey y el presidente chino Hu apostaron por estrechar lazos en lugar de por el aislacionismo

Voz 5 03:33 la más cálida bienvenida a España de la reina mía y del Gobierno y de las autoridades y del conjunto del pueblo español Joaquín la ahi da si ya

Voz 1727 03:49 en el discurso con guiño en chino incluido este hombre

Voz 6 03:54 el baño

Voz 1727 03:56 luego el turco onubenses será el nuevo consejero delegado del BBVA hasta ahora era el máximo responsable de la filial en Estados Unidos del banco español y además

Voz 0027 04:06 además vamos a recorrer esta mañana en Hoy por hoy bares ciudades que se enfrentan al reto de los nuevos sistemas de movilidad con el patinete eléctrico en las últimas horas ha trascendido el primer atropello mortal con este tipo de vehículos ocurrió en Esplugas de Llobregat en Barcelona en verano pero se ha conocido ahora una mujer anciana murió atropellada por un patinete en el que viajaban dos personas

Voz 1727 04:29 en la Liga de Campeones el Barça se clasifica para octavos como campeón de grupo Juan Antonio San Pedro buenos

Voz 1161 04:34 buenos días Pepa con su victoria uno dos sobre el PSOE pero los goles de Messi Piqué en la última jornada no se jugarán nada han tinto tengan que peleará por conseguir la segunda plaza con el Inter que recibirá a los holandeses clasificado también al Atlético hora es primero dos cero al Mónaco en la última jornada visitará al Brujas le vale conseguir el mismo resultado que haga el Dortmund en Mónaco para terminar líder y clasificados también Oporto como primer Schalke segundo en el grupo de NBC todo por decidir en la última jornada con Nápoles PSV Liverpool Estrella Roja

Voz 0978 05:01 hecho

Voz 1727 05:02 calles del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:04 las la lluvia que ahora mismo afecta a gran parte de Galicia se extenderá a partir de mediodía por el Cantábrico en forma de chubascos también muchas pausas lluvia más intensa en Castilla y León se irá extendiendo por todas las provincias de oeste a este también en Extremadura durante la tarde cuando llegue la noche estas lluvias alcanzarán la Comunidad de Madrid el sol seguirá luciendo en el Mediterráneo y el sur de la península también en Canarias con temperaturas sin grandes cambios pero aumentará la sensación de frío donde las nueve sean más abundantes y acabe lloviendo

Voz 7 05:42 más

Voz 1727 05:55 penúltimo día hoy de campaña electoral en Andalucía hay esta mañana a partir de las nueve entrevistamos a la candidata a la Junta por Adelante Andalucía Teresa Rodríguez la la fuente buenos días

Voz 0456 06:05 hola Pepa buenos días lo vamos hacer en tiempo de tertulia hoy con Esther Palomera con Ernesto y con Enric Giuliana media hora antes a partir de las

Voz 0027 06:13 si media de las siete y media en Canarias vamos a recibir en eso

Voz 0456 06:16 el estudio al nuevo presidente de la CEOE Antonio Gala Mendi en otra jornada de protestas sociales en Cataluña buenos días a todos con este Coque Malla que dice que estamos todos jodidos en este recién publicado I'm gone maya tiene concierto este fin de semana en Valladolid y otros dos la semana que viene en Madrid con todas las entradas vendidas hoy nos visita para hablar de este larguísimo y maravilloso viaje que está a punto de terminar según ha escrito en las últimas horas en su página web

Voz 8 06:55 a las once una hora antes en Canarias

Voz 0456 07:01 y a las diez Toni Garrido y todos nosotros vamos a desayunar sin dientes y abocados con Juan Llorca chef de profesión y apasionado de la nutrición de la alimentación infantil asesora a colegios y a familias para revolucionar la alimentación de los niños hoy desayunamos

Voz 9 07:18 Triduo y el sirvió eso desayuno diario típico español que es el trafico leche concursar porque es que y mermelada o la típica ya es para niños con leche con cacao Guinness fue galletas más allá de eso mucho más allá chavismo estrechamente pues aseguró que hay muchísimos más desayuno

Voz 1727 07:41 y eso es hoy les invitamos a sumarse a ese recorrido que vamos a hacer en este programa por varias ciudades que se enfrentan al reto de moverse al reto de los nuevos sistemas de movilidad

Voz 0456 07:53 bicicletas y sobre todo patinetes eléctricos cuál es la situación en su ciudad en su municipio conoce la legislación Se cumple van por los carriles van por las aceras usan ustedes este tipo de transporte se respeta a los peatones los conductores de vehículos respetan a los patinetes movilidad al nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y al whatsapp mantener un audio al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 08:16 como cada mañana en estos días de campaña pueden reflexionar sobre el asunto político que más les guste que más le indigna que más le llame la atención

Voz 0456 08:24 también buscamos voces en Cataluña y en otras comunidades de los sectores sociales que se están manifestando estos días para que no sigan trasladando sus reivindicaciones nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta whatsapp seis tres ocho XXXI XXXIV treinta y cuatro sesenta y

Voz 1727 08:40 quiere mandarle una canción un poema para aliviar la presión también seis y nueve cinco y luego cada días Aimar

Voz 0027 08:46 empieza hoy por hoy con Jordi Fábrega en la producción y con Elena Sánchez y Nacho Sánchez en la técnica

Voz 10 08:56 cariño tenemos que ponernos una alarma ya ya lo hablamos y lo primero vamos a terminar de mudarnos no ha pasado algo pues quién robado la vecina de enfrente y no tenía valor serio nos podemos a este barrio que en teoría es mejor sigue habiendo robo

Voz 11 09:09 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 09:21 te ayudo con las compras María tranquila ya tengo amigas de verdad sí me han dado diez euros de regalo para el Corte Inglés punto esa al hacer la revisión

Voz 1727 09:30 un oficial y un coche de sustitución

Voz 12 09:32 este gratis para seguir con mis compras

Voz 8 09:35 te pide tu sites punto es ahorra hasta un treinta

Voz 12 09:38 revisión respecto al taller oficial

Voz 1772 09:41 vas rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido mi BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP llegar a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Miret punto com sopla las velas

Voz 0456 10:01 Luis Peris saques estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar nuevas calderas temor consumen hasta un treinta por ciento menos terminar creemos en el confort térmico

Voz 2 10:11 San Diego Costa quicio eh la cortina Zam vais vosotros sabéis por aire María Dueñas Teodoro León Gross Mortier Juan Cruz María Kodama a llanta para vosotros encontraréis poco

Voz 12 10:23 Ellos y muchos más yo estén preparados para invadir la antigua Cartagonova y la Ser presenta la nueva edición de foros ciudades sitiada las guerras del siglo XXI en Cartagena del catorce al dieciséis de diciembre

Voz 13 10:36 es una reflexión sobre los nuevos derechos colectivos como la paz y el desarrollo de los pueblos y la preservación de la naturaleza el planeta adquiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno incluido asistencia al Congreso y visita los centros turísticos de la Tri milenaria ciudad de Cartagena teatro romano Muralla Púnica refugios de guerra paseo en barco entre otros actos reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona en más que foros punto es IP en a vivir un fin de semana histórico más info en Cadena Ser punto com

Voz 12 11:07 el patrocinan Cartagena Puerto de Culturas y Ayuntamiento de Cartagena colaboran Renfe ir Repsol

Voz 14 11:14 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 10 11:22 sí pues la cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 11 11:29 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 11:41 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:50 les estamos contando en la SER que el Gobierno central ha parado a última hora el decreto ley de medidas contra el cambio climático que estaba preparando el Ministerio de Transición Energética eran conjunto de reformas que el Ejecutivo se planteó aprueba por decreto ley que es una fórmula exprés que a ya plaza todos los trámites parlamentarios finalmente no va a ser así el malestar en varios ministerios ha obligado a suspenderlo pero en la SER hemos tenido acceso al borrador de lo que iba a ser ese decreto ley hay un cambio muy importante Carolina Gómez buenos días

Voz 1727 12:19 buenos días Ministerio de Teresa Ribera llano fin

Voz 0027 12:21 has el dos mil cuarenta como tope para vender coches de gasolina o diésel en el anterior borrador Sí Se marcaba ese límite pero en este último borrador ha desaparecido lo de dos mil cuarenta

Voz 0393 12:31 sí la novedad de ese borrador de decreto ley al que ha tenido acceso la seres que se queda sin fecha la medida más polémica que se había anunciado la prohibición de la matriculación y venta de coches y furgonetas que emitan CO2 el borrador de la ley fijaba el año dos mil cuarenta para esa prohibición pero ahora el artículo dieciséis de ese borrador de decreto dice que la fecha se determinará en el marco del II Plan de Energía y Clima hay una profunda división en el Gobierno a cuenta de la ley de cambio climático distintas fuentes confirman a la SER que la pretensión de Teresa Ribera era tramitarla por decreto ley con caracter de urgencia pero que se ha encontrado con el rechazo frontal de ministerios como Economía Agricultura o Hacienda porque creen que no se puede hacer una tramitación acelerada de un proyecto que supone hacer una transición profunda de la economía en todo caso Moncloa confirma que ese decreto ley no va a ir a Consejo de Ministros al menos de momento que el Ministerio de Teresa Ribera trabaja en hipótesis distinta

Voz 0027 13:20 ah gracias Carolina en Cataluña médicos profesores funcionarios de la Generalitat van a coincidir hoy en las calles de Barcelona en una única manifestación que se prevé multitudinaria una manifestación contra los recortes que los sucesivos gobiernos independentistas han ido aplicando y que Quim Torra no ha revertido en el año que lleva casi ya en el Govern Torras se mantuvo ayer en silencio

Voz 0931 13:38 al que el portavoz de Cataluña que un día antes

Voz 0027 13:40 les había dicho a los médicos que lo de protestar por las listas de espera es distraerse en cuestiones que no son esenciales que lo esencial es votar la independencia Joan Bofill Radio Barcelona bon día

Voz 0931 13:51 un día sea Eduard Pujol les dijo que no estamos peleando por las migas de pan los médicos empiezan hoy su cuarto día de paros los profesores y estudiantes universitarios su segundo día hay hoy empiezan los profesores de Primaria

Voz 0027 14:01 en Dalia también parte de los funcionarios

Voz 0931 14:03 la Generalitat los sindicatos minoritarios convocan los mayoritarios lo hacen para el día doce todos este mediodía protestara en una gran manifestación para pedir que se reviertan los recortes de una vez por todas en la sanidad después de un nuevo intento durante toda la tarde de ayer y también de esta noche para acabar con la huelga la Generalitat no ha llegado a un acuerdo pero dice que este está más cercano posiciones están más cerca

Voz 12 14:26 hoy en por ejemplo ayer hoy mismo

Voz 15 14:30 de Josep Maria Simón del Instituto Catalán de la Salud

Voz 0931 14:32 aunque hay acuerdo con los médicos de los ambulatorios seguirá la huelga de los trabajadores de hospitales concertados que representan la mayoría de los hospitales de la sanidad pública catalana ayer los facultativos trasladaron su protesta en el partido

Voz 2 14:48 donde coincidieron con los bomberos

Voz 0931 14:52 que aunque no están de paros coincidieron a las puertas de la Cámara para pedir mejoras laborales hubo enfrentamientos con los Mossos cuanto e intentaron entrar en el Parlament y mientras tanto en las universidades desde primera hora hubo barricadas algunos estudiantes pasaron la noche por ejemplo en la Pompeu que cerró sus puertas por seguridad en la Autònoma hubo muchas clases vacías y se espera que esta imagen ser

Voz 0027 15:16 Pita hoy gracias Joan hoy penúltimo día de campaña electoral en Andalucía

Voz 2 15:22 elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 0027 15:38 con todo el debate de ideas y propuestas eclipsado ya completamente por las previsiones y reproches de quién va a pactar con quien a partir del lunes esta mañana viene hoy por hoy Teresa Rodríguez la candidata a la presidencia por Adelante Andalucía en las últimas horas ha planteado que los políticos andaluces tienen que ser dice más nórdicos en referencia a los países en los que es más habitual llegar a acuerdos entre distintas fuerzas Elena Carazo Radio Sevilla buenos días

Voz 0534 16:01 buenos días Aimar pues Teresa Rodríguez ayer planteaba en Jerez una pregunta Susana Díaz votantes socialista tienen derecho en Andalucía Susana Díaz va a volver a entregar el Gobierno andaluz

Voz 12 16:16 a la derecha neoliberal

Voz 0534 16:18 adora económico la candidata socialista replicaba a Pablo Casado diciendo que no quiere el voto de la extrema

Voz 1727 16:25 derecha echaría encantado de recibir los votos de la extrema derecha y ETA tierra tiene

Voz 0534 16:30 memoria el candidato del PP Juan Manuel Moreno anunciaba en una entrevista en La Ventana Andalucía que presentará querella contra el alcalde de Boadilla del Monte

Voz 8 16:38 evidentemente falso hoy por eso Goya presentó una querella criminal por falso testimonio

Voz 0534 16:43 y Albert Rivera junto a Juan Marín aseguraba que si tienen un escaño más plantearía pedir el apoyo a otros partidos

Voz 2 16:50 ellos van alegar que no pueden apoyar a ciudadanos ellos cuando ya les hemos apoya nosotros no ahora nos tocan

Voz 0534 16:56 lo hacían referencia al PP y al PSOE quedan apenas cuarenta y ocho horas para que termine la campaña electoral

Voz 2 17:08 elecciones andaluzas

Voz 0027 17:12 la jueza que investiga los supuestos masters fraudulentos de la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado dos decisiones de calado en las últimas horas por un lado ha decidido procesar al ex presidenta de Madrid Cristina Cifuentes no por el máster en sí sino por haber ordenado supuestamente la falsificación del acta de su trabajo fin de máster para poder salir el primer día públicamente con que eso estuviera su coartada ahora Cifuentes se enfrenta a una posible pena de tres a seis años de cárcel por contra la jueza ha archivado la investigación a la ex ministra Carmen Montón ella sigue manteniendo que se había páginas de su trabajo fin de máster idénticas a artículos de Wikipedia o del resto de Internet no fue por plagio sino porque las referencias mal hay daba buenos días

Voz 0137 17:51 buenos días aunque su trabajo fin de máster contiene diecinueve páginas con párrafos copiados literalmente de otros autores la magistrada no ve delito de plagio la ex ministra anoche en Hora Veinticinco dijo que aunque no quiso usurpar la voluntad intelectual de nadie tampoco es el trabajo del que se siente más a ti

Voz 0385 18:04 fecha no hay delito de plagio pero sí tengo que reconocer que no es el trabajo que más satisfecha estoy a lo largo de mi vida hay partes que no han estado bien referenciadas otras que no es también en la bibliografía otras que están mal citadas

Voz 0137 18:19 se dice que es muy pronto para plantearse volver a la primera línea política pero que nunca se ha ido y que no tiene pensado dejarlo tanto en el caso de montón como en el de Cifuentes todavía cabe

Voz 0027 18:27 cursa son las seis y dieciocho de la mañana las cinco y dieciocho en Canarias Salvamento Marítimo ha trasladado al puerto de Motril en las últimas horas los cadáveres de tres personas ahogadas cuando intentaban llegar a España en patera sus cuerpos estaban ya en estado de descomposición así que se cree que corresponderá a un naufragio de hace ya días sólo ayer quinientas personas fueron rescatadas en el Estrecho y trasladadas hasta la Península y en otra ruta la del Mediterráneo central frente a las costas de Libia sigue a la espera el pesquero alicantino que la semana pasada rescató a doce inmigrantes los víveres abortos empiezan a agotar el Gobierno español sigue sin tomar la decisión de que pongan rumbo a España con el capitán del barco hablamos anoche en Hora veinticinco Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 19:09 los días Pascual Durá ha relatado la incertidumbre que viven los migrantes que todavía no saben en qué puerto van a desembarcar España sigue negociando con Malta Italia y Libia un país este último del que no quieren ni oír hablar los náufragos

Voz 18 19:22 temor que tienen es brutal no dicen aseguran que prefieren morir antes de antes que volver a

Voz 1772 19:29 el patrón del barco todavía no sabe qué rumbo tomar a partir de ahora porque ningún país ha ofrecido de momento a acoger a esos diez adultos y diez niños

Voz 18 19:37 la ley dice que que tienen que Bojan un puerto seguro no simplemente yo estoy esperando a recibir instrucciones por por no tener problemas más grandes de la cuenta no pero pero desde arriba de donde Italia Malta España no ser pero no está cumpliendo la ley

Voz 1772 19:52 les quedan víveres y combustibles para los próximos cinco seis días aunque el capitán del barco ya ordenado racionar las comidas

Voz 0027 19:59 en Alemania el gobierno de Merkel ha puesto en marcha una polémica campaña para fomentar que los solicitantes de asilo desistan vayan a su país básicamente consiste en darles dinero si se van se comprometen a no volver corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 20:12 hasta el treinta y uno de diciembre de este año el Ministerio ofrece mil euros por persona para sufragar los gastos de vivienda en el país de origen que se suman a los mil doscientos euros al asesoramiento gratuito que recibían hasta ahora quienes optaban por comenzar de nuevo en su país de origen a cambio los beneficiarios se compromete a no volver a solicitar asilo en alemán tenía la razón de ello es la disminución del número de retornados mientras que el año pasado lo hicieron veintinueve mil refugiados a finales de octubre de dos mil dieciocho sólo había catorce mil cien dispuestos a regresar con el objeto de dar mayor difusión a la campaña se han colocado grandes carteles en siete idiomas en las estaciones de metro de las principales ciudades alemanas muchos de los cuales han sido boicoteado con botes de pintura es que la campaña no ha gustado a las ONG alemanas de Abona parte de la población pues la consideran cínica y xenófoba

Voz 0027 21:03 la Comisión Europea va a reforzar los controles de quién invierte dinero en el capital de los medios de comunicación del continente esto poste empresas van a pasar a considerarse estratégicos insensibles ante posibles inversiones de países que puedan tener sus propios intereses geopolíticos y a los que les puede interesar tener aquí en Europa sus herramientas de difusión la Comisión elaborará informes concretos sobre cada operación aunque finalmente serán los países quienes tomen la decisión pero el de los medios de comunicación no va a ser el único sector al que Bruselas le va a reforzar la protección Pascual Donate buenos días buenos días en la lista también se incluyen las empresas de almacenamiento de datos y las tecnológicas que se encargan de los procesos electorales se les dará la misma protección que a sectores estratégicos tradicionales como defensa energía e infraestructuras el reglamento para controlar las inversiones extranjeras en Europa al que ha tenido acceso Diario El País permite que un gobierno avise a la Comisión se cree que una operación en otro Estado miembro puede afectarle la última palabra en cualquier caso la tendrá siempre el país en el que se realiza la inversión con esta medida la Comisión responde a la demanda de Alemania y Francia que recelan de la expansión del capital China en Europa y a la de los países del Este preocupados por la falta de pluralismo ante el avance de medios de comunicación estatales rusos en su territorio el Banco de Inglaterra advierte de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea va a empequeñecer la economía británica si Osiris se haga el Brexit por acuerdo o determinación a las bravas en ese caso el Brexit sin acuerdo casi un diez por ciento de la economía británica se esfuma haría en una recesión sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial corresponsal en Londres Begoña Arce el bleu

Voz 0273 22:32 citara a todos los británicos más pobres bajo el acuerdo de Theresa May con la salida sin acuerdo o con cualquier otra modalidad de Brexit es la conclusión del estudio presentado a mediodía de ayer por el Departamento del Tesoro Horas más tarde era el Banco de Inglaterra quién advertía que un Brexit sin acuerdo provocaría una profunda recesión el análisis el presentado por el gobernador marcarme advierte que el crecimiento de la economía británica puede caer un ocho por ciento en el primer trimestre del dos mil diecinueve la libra esterlina perder un veinticinco por ciento de su valor con respecto al dólar y al euro la inflación dispararse al seis coma cinco por ciento el desempleo pasar del cuatro por ciento actual al siete coma cinco por ciento el precio de la vivienda bajaría un treinta por ciento nuestro trabajo dijo Carmen no es pensar en lo mejor que puede ocurrir sino ponernos en lo peor

Voz 1727 23:22 por

Voz 0027 23:23 todavía en Reino Unido una polémica sentencia reconoce un violador encarcelado el derecho a conocer al niño nacido de su agresión la víctima de este escándalo la mujer pide cambios urgentes en una ley que dice les pone en riesgo a ella y a su hijo Andrea Villoria buenos días

Voz 0978 23:39 la madre del niño violada cuando tenía catorce años ha salido del anonimato ya iniciado a través de Twitter una campaña para cambiar esta imagen

Voz 0127 23:48 el al Gobierno que los violadores no puedan acceder a los niños concebidos a raíz de una violación y asegura que ardid Hussain condenado por delitos sexuales contra veintitrés niños de luz es un peligro para ella y para el resto de menores el Times añade que este violador no presentó ninguna solicitud sino que fueron los asistentes sociales quienes le propusieron ver al hijo desde el Gobierno británico han dicho que abordarán de forma urgente los errores del caso

Voz 7 24:13 el poste

Voz 16 24:16 en Hoy por hoy

Voz 2 24:18 el Barça disputará los octavos de la Champions como

Voz 0027 24:21 peón de grupo el Atlético también clasificados ante buenos días

Voz 1161 24:24 buenos días y malos de Valverde han hecho los deberes fue una jornada dependiendo por disputarse son primeros de grupo con la victoria de anoche uno dos en Eindhoven en un partido en el que los holandeses les dieron demasiadas ocasiones Valverde

Voz 0588 24:33 hemos perdido un par de balones en nuestra salida de juego en la que ellos han ido alimentando anímicamente de de eso no también alguna pérdida de saque de puerta porque luego en el juego nosotros se veía que cuando pasamos de me campo otras veríamos peligro quizá ha sido demasiado abierto el partido para poder nosotros hubiésemos querido

Voz 1161 24:49 goles de Messi de Piqué el argentino también se lamentaba de esa fragilidad defendiendo

Voz 1727 24:53 durante todo el primer tiempo perdemos muchos pilotos

Voz 1293 24:56 no sé muchas pérdidas muchas contra regalamos después falta porque era puerta ahí también tuvieron su pensión en ese aspecto de de juego después con con el dos cero eso tuvieron un poco la pelota dentro con gente muy alta que siempre es complicado

Voz 1161 25:12 el Barça cerrará la fase de grupos en casa recibiendo un Tottenham que con su victoria uno cero en Londres sobre el Inter de Milán se jugara a ser segundo tercero con los italianos llegan empatados siete puntos y el Inter recibirá al PSV que ya no puede optar a la Europa League y el Atlético están octavos tras vencer dos cero en el Metropolitano al Mónaco exlíder porque dos el Dortmund no pasaba del empate a cero con el Brujas en la última jornada los de Simeone visitan precisamente al Brujas serán primeros logrando el mismo resultado que consiga los alemanes en su visita al Principado ante un Mónaco que ya no opta ni a la Europa League que disputará precisamente el Brujas volvía a Madrid Falcao que fallaba un penalti is emocionaba

Voz 19 25:45 muy lindo el recibimiento al público el cariño en siempre te estoy muy agradecido muy contento creo que más allá de los títulos goles y demás la gente de Riquelme agresiva con un esfuerzo con compromisos me identifico con los valores de este creo realmente que el Atlético siempre trazar mi corazón y una vez que termine mi contrato en el Mónaco no sé que vaya pasar al Atlético sábado lleva mi corazón

Voz 1161 26:04 en el resto de grupos el Oporto ya es primero del del tras vencer anoche tres uno al Schalke que pasa como segundo sólo queda por decidir en este la plaza de la Europa League entre Galatasaray Lokomotiv los turcos están un punto por delante y recibirán al Oporto los rusos visitan Alemania y en el grupo C todo por decidir anoche dos Liverpool uno y Nápoles tres Estrella arrojó uno líder el Nápoles nueve puntos ocho Liberpul seis a Estrella Roja cuatro en la última jornada Estrella Roja Paris san Germain Liverpool Nápoles el Liverpool se clasificarán ganando en un triple empate se quedan fuera los galos y hoy quinta jornada la Europa League a las siete menos cinco el Betis Olympiacos la victoria les clasifica para la primera eliminatoria los otros dos partidos desde las nueve de la noche y fuera de casa el Sevilla ha visitado al Standard de Lieja les vale un punto para estará en la siguiente ronda y el Villarreal visita al Rangers en Escocia necesita ganar para afrontar condiciones la última jornada en un grupo muy igualado y en casa en el partido de ida de la Copa del Rey aplazado Athletic cuatro Huesca cero

Voz 20 26:59 BBK con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 2 27:04 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 0456 27:15 empezamos por el Valle de los Caídos analiza el peligro desde las críticas de tipo visto que es lo que haces tú al piano

Voz 21 27:24 Sangüesa dice Ponte muchas crema ya que dicen que hay que ponerles el Cara al sol un desconocido dice una antena de wifi muy buena para todos

Voz 2 27:31 la sierra ya hemos encontrado el sentido que vayan iba wifi

Voz 21 27:37 bueno Alfonso dice muy bonito impresionante en el restaurante el menú del domingo trece euros súper rico y generoso se nota gallegos en la cocina

Voz 2 27:48 coro y con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es cadenas

Voz 22 27:54 una ley Boney Shen picores

Voz 0978 27:58 oye

Voz 7 28:01 sigue temblando Zimmer tienen Caiwza

Voz 23 28:13 pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último desarme

Voz 2 28:18 luego viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 23 28:26 Antonio Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 8 28:34 todo por la radio elefante yo presidente USA abra catador de esa de la Infanta Sofía

Voz 24 28:42 bueno eso hago escolares se puede hacer

Voz 0027 28:45 no cabe en el ABANCA digo eso Paradis

Voz 25 28:48 constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana con bueno no que no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 2 28:58 nosotros somos la ventana con las Francino Cadena SER

Voz 26 29:06 en la excepción a la carta de la app de la Ser puedes elegir el

Voz 12 29:09 audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de de

Voz 26 29:11 ah bueno o La Ventana de tu comunidad todas las eh

Voz 2 29:16 lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 27 29:28 lo quiere escuchar a la calle para escuchar a la calle

Voz 0978 29:43 está plomo lo va a apretar entre los hernia legal

Voz 0027 29:47 todo esto que acabamos de grabar me me barrunta

Voz 0978 29:49 mil millones de descargas

Voz 1 29:53 cuenta con la SER

Voz 0027 29:56 lo que pase

Voz 2 30:01 a las seis y media las cinco y media en Canarias hoy por hoy

Voz 1727 30:11 el presidente de Ucrania le ha pedido a la OTAN que envíe buques de guerra al mar de Azov el mar en el que Rusia apresó tres barcos ucranianos el domingo pasado Aimar

Voz 0027 30:19 en una entrevista con el diario alemán Bild Petró Poroshenko advierte hoy de que Rusia quiere anexionar Ucrania y de que los socios de la Alianza tienen que estar

Voz 8 30:26 Carlos por lo que pueda pasar Rice Patxi esto

Voz 0027 30:33 Poroshenko en que Putin quiere invadir el mar de Azov desde Moscú

Voz 20 30:37 Sprint tuyo de brillos

Voz 0027 30:39 el presidente ruso Putin acusa al líder de Ucrania de organizar una provocación naval para ganar popularidad de cara a las elecciones en España nueva jornada de protestas en Cataluña hasta ese momento en el que los bomberos intentaban entrar ayer en el Parlament los Mossos los repelieron dato a ellos como a los médicos de atención primaria que estaban allí protestando y que hoy continúan de huelga por cuarto día consecutivo segunda jornada de protestas también entre los profesores de universidad a los que hoy están llamados a sumarse los de primaria y los de secundaria y el CESIF ha condenado ha convocado a todos los trabajadores del sector público catalán a una manifestación conjunta en Barcelona anoche se celebró en Madrid una Celan cena de gala en honor al presidente de China con más de cien invitados al más alto nivel fue el broche a la visita oficial de Xi Jinping a España que ha servido para firmar una veintena de acuerdos institucionales y comerciales

Voz 11 31:33 es es el mejor reflejo el fortalecimiento de los vínculos y un excelente una excelente oportunidad para estrechar los lazos comerciales y de inversión entre España y China

Voz 0027 31:43 tiempo adverso hoy en el norte de España con fuertes lluvias y rachas de viento en Galicia en el área cantábrica el oeste de Navarra y Aragón cómo se circula a esta hora Teresa Serrano buenos días

Voz 0534 31:51 buenos días en Madrid encontramos a las primeras retenciones las van madrugadoras especialmente los accesos de la M cuarenta en la zona de Vallecas sentido norte en Barcelona pendientes de un accidente en la A dos que está cortando un carril en Sant Joan Despí sentido entrada a la ciudad condal además a esta hora precaución por la niebla en la provincia de León por los fuertes rachas de viento en Lugo

Voz 20 32:14 el mundo se mueve todos queremos ciudades más limpias más humanas y como hay creemos que el movimiento se demuestra cambiando las motel bélica coche por un nuevo Hyundai más limpio lleva al cielo con un descuento irrepetible hubo ABC Camby con las muy seis leyenda sale durante este mes

Voz 1772 32:34 aún no has visto la película del momento

Voz 2 32:39 no te pierdas el pero bueno que está arrestando y todo el voto de una leyenda Rapsodia nadie nos va a escuchar en la radio fines

Voz 12 32:49 desde ese momento en el que cancelando vuelos sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumitos pero

Voz 2 32:56 acción nada es ese es un momento legalizadas como una catedral desde diez euros al mes siguiente

Voz 1882 33:03 el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites Llama gratis al novecientos tiene seis seis tres

Voz 14 33:10 cariño tenemos que ponernos una alarma ya

Voz 10 33:12 que si ya lo hablamos era lo primero vamos a terminar de mudarnos no ha pasado algo pues quién robado la vecina de enfrente y no tenía van en serio nos podamos a este barrio que en teoría es mejor sigue habiendo robos

Voz 11 33:22 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece imaginas un festival de música en el que actuaran en una todos pida Turner Bruce Springsteen Mecano el último de la fila que parece imposible en la vida real posible en la radio

Voz 2 33:54 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web o la app de los cuarenta y los cuarenta clase en Hoy por hoy

Voz 23 34:12 de España

Voz 1727 34:21 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias hoy comenzamos en Tenerife porque allí Un asesino considerado potencialmente peligroso se ha fugado de la cárcel Héctor palmero buenos días

Voz 0978 34:33 qué tal Pepa buenos días no ha vuelto después de un permiso

Voz 1727 34:35 lo penitenciario este hombre que cumple condena por matar a un soldado en un pub en la isla en el año dos mil siete sí

Voz 0978 34:41 efectivamente el recurso el recluso no se presentó en el centro penitenciario Tenerife II tras disfrutar de un permiso se trata de un hombre condenado a diecisiete años de prisión por la gravedad del delito y porque se sospecha que no está tomando tratamiento médico a pesar de tener antecedentes esquizofrénicos ser considera lo que decías tú un preso potencialmente peligroso la fuga se produjo el pasado veintiuno de noviembre cuando el recluso no se presentó al recuento tras un permiso ordinario según sospecha la policía aunque el preso se encuentre en paradero desconocido todo hace indicar que continúa escondido aquí en la isla de tener

Voz 1727 35:12 y en Teruel David Marqueta buenos días

Voz 15 35:15 estos días investigan una avioneta que se estrelló

Voz 1727 35:17 la semana pasada no hay rastro de la tripulación tiene matrícula falsa Hinault disponía David de un plan de vuelo autoría

Voz 15 35:24 dado un extraño suceso ocurrido hace una semana en el aeropuerto de Teruel se siguen analizando los restos de la avioneta que hace que apareció calcinada y sin ocupantes en su interior en una antigua pista de aterrizaje de la Guerra Civil el subdelegado del Gobierno en Teruel José Ramón morro considera que es evidente que se utilizaba para realizar alguna labor ilícita pero lo que es matrícula

Voz 28 35:43 la pintada o grafía da es falsas por tanto

Voz 0027 35:47 está claro que algo bueno no estaba haciendo

Voz 28 35:49 a quién o quiénes conducían a qué

Voz 15 35:52 el modelo de avioneta utilizada tenía una autonomía de vuelo de más de mil doscientos kilómetros y podía llevar un peso de cuatrocientos cincuenta que

Voz 1727 35:59 los volvemos a Canarias porque un hombre de ochenta y un años ha desaparecido después de caer al mar desde un crucero que viajaba Héctor a La Palma

Voz 0978 36:08 si los hechos tuvieron lugar la noche del pasado martes ni en el crucero Aida Cara que cubría el trayecto entre Cabo Verde y el puerto de Santa Cruz de La Palma desaparecía tras ese triste acontecimiento sucedido a doscientos cincuenta millas de

Voz 12 36:19 la costa de Canarias hasta el lugar se encontraron

Voz 0978 36:21 en contraste el crucero que durante horas estuvo recorriendo la zona llegaron incluso los equipos de búsqueda procedente de Tenerife para comenzar esas labores de rastreo que por el momento no han dado resultados a su llegada a la isla los agentes de la Policía acudieron para interrogar a la mujer del turista desaparecido que afirmó que su marido no tenía ningún problema familia ni tampoco de salud

Voz 1727 36:44 ojo a las frases que supuestamente un profesor valenciano les dice a sus alumnas normal que estornude es anoche IVAs muy fresca como me pone tu voz o no hace falta que te Royes en el examen ya podemos enrollarnos después en fin que los alumnos han protestado por esta manera de dirigirse a las alumnas en una concentración gana Talens bon día bon día

Voz 0141 37:07 en la denuncia se publicaba en redes sociales después de que el profesor que está de año sabático acudiera esta semana a la facultad donde se celebraban unas jornadas sobre feminismo como protesta por su presencia los alumnos y las alumnas se concentraban han empapelado las paredes con mensajes de fuera el machismo de las aulas y basta ya la universidad ha querido aclarar que los hechos ocurrieron el curso pasado y ante la queja presentada por las estudiantes en el buzón de quejas el asunto se resolvió advertí advirtiendo al profesor de su comportamiento y quitándole en las horas de docencia abrazó habla con otro ti

Voz 23 37:43 sí sí

Voz 1727 37:45 hoy terminamos en Galicia nueve ayuntamientos gallegos se han unido para pedir que el Camino de Santiago sea oficial en una de las Rías Baixas en la ría de Muros y Noia Jaime López Bos Días

Voz 0846 37:58 dos días está documentado que esta ruta era la que realizaban muchos peregrinos ingleses que llegaban por mar a Galicia desembarcaban en los puertos de Noia Muros soportó dos son desde ahí iniciaban su camino hasta la tumba del Apóstol pasando por los ayuntamientos de útiles Royce Shame Brión Noia hasta llegar a Santiago estos nueve ayuntamientos han unido para reclamar el reconocía viento oficial de esta ruta de peregrinación y con ello acogerse a los beneficios que reporta estar en el club de los Secretos en el club de los caminos oficiales sobre todo promoción turística y cultural inversiones en infraestructuras señalización lo primero de todo es delimitar exactamente la ruta Patrimonio de la Xunta quién tienen la última palabra en todo caso que nadie se desanimen que todo el mundo viva donde viva se echa el camino porque empiece donde empiece su

Voz 29 38:42 Cavendish anti Agus y acaban el Obradoiro será un camino de Santiago y que así sea Xaime un beso beso son las seis y treinta y nueve cinco y treinta y nueve en Canarias

Voz 30 38:54 uno

Voz 0390 38:55 sí

Voz 30 38:56 su me voy con una antes

Voz 0534 38:59 no

Voz 1727 39:05 comenzamos la Mesa del Mundo en Francia el Gobierno de macro mantiene la subida del precio de los carburantes aunque dice que la suspendería temporalmente si se dispara el precio del petróleo con este matiz y con la promesa de más ayudas para la transición energética el presidente pretende calmar las protestas de los chalecos amarillos París Carmen Vela

Voz 0390 39:29 habrá más ayudas pero el Gobierno francés mantiene la subida de los impuestos a los carburantes para el primero de enero tal y como fue aprobada por el Parlamento en la legislatura del socialista François Hollande el primer ministro da Philippe lo confirma

Voz 0978 39:41 no está previa

Voz 0390 39:44 esto que los impuestos de los carburantes aumenta en cada primero de enero el Gobierno mantiene ese objetivo pero si introducirá un mecanismo de modulación trimestral para poder reducir las tasas se a lo largo del año se produce un aumento de los precios del petróleo Filippo ha ofrecido reunirse con las

Voz 12 40:00 esta voces de los llamados chalecos amarillos

Voz 0390 40:02 para concertar con ellos ayudas para la transición energética tal y como ofreció Makoun sólo que otros grupos de chalecos amarillos no reconocen a estos autoproclamados mediadores ya avisan que seguirán las protestas al ser un movimiento tan heterogéneo a las reivindicaciones son diversas es un problema enorme para el Gobierno en el fondo todos quieren más poder adquisitivo unos mediante el aumento del salario mínimo que en Francia es ya de mil quinientos euros brutos mensuales todos quieren más subvenciones otros más políticos desean que Makoun rey introduzca el impuesto sobre la fortuna que eliminó al llegar al poder

Voz 1727 40:41 en Venezuela han detenido a un cura español por abusar presuntamente de una niña de doce años la policía investiga si hay más víctimas y dice que el cura fue trasladado por su congregación allí a Venezuela después de varias denuncias en España por actitudes pederastas Rafa Muñoz

Voz 1772 40:57 el cura se llama Eva Merino tiene treinta y cinco años y lleva tres abusando sexualmente de la menor

Voz 31 41:02 por este violador delincuente se llevaba a la niña y la devolvía en su casa once doce de la noche de este hacia visita constante a la caza de habitación de la niña

Voz 1772 41:19 la policía la detenido cuando violaba a la menor en el interior de su coche y la policía está investigando además se ha abusado de más menores Lisandro Cabello ex secretario de Gobernación de Zulia al norte de Venezuela

Voz 31 41:31 es clara cuando fue trasladado a Venezuela de de paño una iglesia que estaba Lejeune en Granada en Granada

Voz 1772 41:40 la iglesia la expulsado ya ha pedido perdón a la víctima a su familia

Voz 32 41:43 manifestamos nuestra más firme y contundente condena a esta acción lasciva Ia toda forma de abuso sexual no puede él ejercer el ministerio

Voz 1772 41:56 la orden de Agustinos Recoletos a la que pertenecía este cura Pérez de pederasta tiene presencia en veinte países entre ellos España

Voz 1727 42:10 hoy terminamos en Portugal un año después de los incendios que arrasaron el centro del país esa región sufre una plaga de ratas y es que el incendio rompió la cadena natural han multiplicado la población de ratas porque en el fuego murieron un número importante de sus depredadores informa desde Lisboa Aitor Hernández

Voz 15 42:31 los incendios que calcinaron miles de hectáreas de bosques también decoraron gran parte de los animales forestales que antes controlaban las poblaciones de los roedores en el interior del país sino sin la amenaza que suponían depredadores naturales como águilas víboras quizá ahorros las ratas sean

Voz 12 42:46 multiplicado a un ritmo asombroso Illano duda

Voz 15 42:49 sin invadir las calles y casas de las aldeas de la región las autoridades sanitarias señalan que de momento las ratas no suponen un riesgo para la salud pública pero los municipios del interior han aumentado los presupuestos que destinan al control de plagas para evitar que la situación actual se convierta en un problema mayor

Voz 1772 43:12 rápido pide un deseo pues iba a Sri Lanka deseo concedido celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos muy BP irán a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Miret punto com sopla las velas

Voz 2 43:32 para poder disfrutar de tu coche lo más importante es tener los siempre a punto ahora

Voz 33 43:37 si te ves tu coche la detalle desteje a de revisamos gratis veinte puntos de seguridad más de mil profesionales a su servicio localiza tu taller de la red DGA más cercano en talleres CG a punto com Inc disfruta del viaje

Voz 1882 43:51 piensa que Bini centrar todos mis seguros a la mutua hito piensan

Voz 34 43:56 el coche moto hogar vida veinte en la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones ese a punto es

Voz 35 44:11 Verdes negras con huesos huesos rellenas tan camillas Hojiblanca es mortales en pastas pizzas guisos San Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo todo el mundo esta Navidad aceitunas españolas has no extras ímpetu profesional de la Consejería de Agricultura

Voz 12 44:29 Tàpies Kate Desarrollo Rural Junta de Andalucía

Voz 36 44:33 todo nasal sus blogs mítines

Voz 12 44:37 pues ya está doscientos treinta euros

Voz 36 44:40 su Galaxy J seis Plus por sólo ochenta y esta y muchas ofertas más del veintiséis de noviembre al dos de diciembre

Voz 37 44:49 su i Phone House punto es

Voz 14 44:52 cariño tenemos que cambiar de alarma y eso vengo de casa de ahí se acaba de instalar la de Securitas Direct Pájaro mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 10 45:00 sí pues la cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio

Voz 1275 45:06 era protege lo que más importa

Voz 11 45:09 la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento Tessio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 45:23 eh

Voz 38 45:24 cierta Hoy por hoy

Voz 23 45:35 sí

Voz 39 45:38 o ellos osó electoral

Voz 1727 45:40 todo dice esta mañana José María

Voz 39 45:43 los Pepa

Voz 1100 45:44 lo tenemos aquí las elecciones andaluzas y los candidatos apura sus últimos momentos de mítines desea reuniones de amigos que siempre acaban con vítores a su líder el resultado cuatro frescas a sus contrincantes que a su vez ha hecho lo propio con los suyos Susana Díaz ha culminado su campaña socialista de una pieza Teresa Rodríguez la de una roja rugir Sima a tiempo completo Vox lo ha jugado a nada pobrecitos que nada tienen para ofrecernos su mochila ni en su cabeza pero Pablo Casado y Albert Rivera han jugado algo raro no se entiende muy bien que ambos pim pollos les haya atacado un fuerte hasta que ya de Torres circo lis ta molesta de tanto mirar a su extrema derecha hay sólo dos hipótesis posibles este atemorizado no sabe cuál de ellas les da más miedo o ellos mismos en su misma suena así de fachas y hasta ahora han querido jugar en hacernos creer que era muy centristas o es que están convencidos de que su electorado está todavía más a la derecha rozando los límites del fascismo y no les causa ningún empacho a subir esa bazofia ultraderechista que nutren las propuestas debo váyanse pues aros extremos hasta parecerse a Le Pen y mirar líderes europeos lo dijo Aznar su gran timonel fuera complejos

Voz 1727 47:11 enseguida nos metemos de lleno con la movilidad en las ciudades con las bicis los patinetes eléctricos pero antes Dani antes nos vamos a Catalunya donde

Voz 0456 47:20 espera otra jornada de movilizaciones buenos

Voz 40 47:23 a santo tienes desde Barcelona Señor Quim Torra y compañía todos esos millones que están gastando en tema de embajadas de la Generalitat de Cataluña no sé dónde para mantener a sus amigos deberían invertirlos en medicina más médicos en más bomberos en que las tasas de los universitarios fuera más baratas lo único que les importa son ustedes los independentistas molde continúe si habrá donde vamos a acabar todos los catalanes y desde Madrid Pedro

Voz 41 47:56 hola buenos días a todos me alegra profundamente la reacción que se ha producido de la sociedad catalana hay particularmente su clase trabajadora que tras dos años de contenido la respiración esperando soluciones políticas se han dado cuenta de lo que ha mermado realmente ha sido su calidad económica es su calidad de vida y todavía hay algún político que antepone la independencia

Voz 0456 48:15 listas de esperas en dos mitades al asunto también amparada esta semana los médicos en Andalucía en un debate a en la SER ayer el socialista Mario Jiménez decía

Voz 12 48:24 por eso no hay no hay médico en la calle percutió claro porque me parece muy discutible dijo

Voz 8 48:31 en la calle porque los Köhler masivo aprovechan los momento electoral de moda hacer más que nadie

Voz 0456 48:36 corresponde responde indignada dice Carmen