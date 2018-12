Hoy por Hoy (29/11/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno qué tal muy buenos días después de seis años en los que la vida política pública catalana ha girado únicamente en torno al proceso independentista a Torra le ha estallado la calle por los recortes sociales que empezó a aplicar Artur Mas en el año dos mil once y que no sean revertido a ti también te afecta gritaban los bomberos concentrados ayer en Barcelona ante el Parlament y hoy el jueves hay huelga en toda la educación de primaria a la universidad y sigue para la sanidad en atención primaria también para unas horas los funcionarios de la Generalitat para acudir a una manifestación del sector público por ejemplo Cataluña es la única comunidad en la que no sea devuelto a los funcionarios las pagas extra del año trece y el año catorce ánimos caldeados silencio del presiden Quim Torra al abren insólitas del portavoz de Junts per Catalunya diciendo que estas reivindicaciones son migajas que lo que hay que hacer es resolver la independencia y una reflexión la del director de la edición catalana del país Lluís Bassets que ayer presentaba su nuevo libro en Madrid titulado La rebelión interina

Voz 1295 01:32 en Cataluña hay una necesidad de gobierno acuciante y se gobierna la solución es que la gente dedique el diez por ciento las quimeras y el noventa por ciento ha gobernado a volver otra vez a gestionar la realidad ya y hacer que las cosas funcionen es puedo

Voz 1727 01:50 a veces veintinueve de noviembre y a cuatro días de las elecciones el candidato popular en Andalucía ha tenido que salir a desmentir a un implicado en la Gürtel que es el exalcalde popular de Boadilla del Monte para quien el fiscal pide cuarenta años de cárcel ese hombre en dificultades procesales ha declarado al juez que en el año dos mil cinco siendo Moreno responsable de Política Municipal del PP le contó que Bárcenas le estaba sonando para adjudicar contratos públicos a una empresa

Voz 4 02:17 entre veinte eso es falso es rotundamente falso Éstas son las típicas cosas de campaña que suelen salir en campaña electoral y siempre curiosamente salen cuando quedan boquilla para cerrar la campaña aragonés fue evidentemente falso y por eso le le voy a presentar una querella criminal por falso

Voz 1727 02:33 Simoni y de los tribunales también Cristina Cifuentes está ya formalmente procesada por presuntamente ordenar falsificar las actas de su máster en cambio la misma juez archivado porque no hay indicios de delito la investigación contra Carmen Montón que dimitió como ministra por copiar parte de su te FM anoche estuvo en Hora veinticinco

Voz 5 02:52 no hay delito de plagio pero sí tengo que reconocer que no es el trabajo que más satisfecha esto y a lo largo de mi vida hay partes que no han estado bien referenciadas otras que no están bien en la bibliografía otras que están mal citadas

Voz 1727 03:07 el Gobierno ha frenado a última hora aprobar por la vía de urgencia por decreto la ley para la transición energética la ley del cambio climático algunos ministerios habían opuesto a esa tramitación acelerada de una ley que cambia profundamente la economía española y dos datos el primero en España pagamos menos impuestos que en la mayoría de los países europeos siete puntos menos de media que en la zona euro seis menos que en toda la Unión Europea y el segundo según el INE más de la mitad de las españolas con más de cuarenta y cinco años que no han tenido hijos hubieran querido tenerlos pero no los han tenido por problemas laborales de conciliación

Voz 6 03:43 problemas que se retrasa la maternidad y por eso baja Juan viejos tener al final infinito hay un Gate maternidad y de paternidad de más de un niño por por personal

Voz 1727 03:53 es Nuria Chinchilla profesora de la Universidad de Navarra y en los deportes con el Barça y el Atlético clasificados en la Liga de Campeones hoy pueden conseguirlo el Betis el Sevilla y el Villarreal en la Europa League Sampe

Voz 1161 04:08 los tres disputan la quinta jornada de grupos en la segunda competición europea el Betis recibirá desde las siete menos cinco Olympiacos griego una victoria dispondría en la primera ronda eliminatoria los otros dos partidos a las nueve de la noche el Sevilla visitará al Standard de Lieja el empate le clasifica y el Villarreal juega con que en Escocia con el Rangers estarían en la siguiente fase con una victoria Easy también gana al Spartak en Champions el Barça pasa como primero helvético clasificado ya busca la primera plaza en la última jugada

Voz 0978 04:31 en este tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días buenos días es lluvia ya ahora mismo en Galicia y Asturias durante la tarde se extenderá al resto del Cantábrico también de oeste esté a todas las provincias de Castilla y León Extremadura cuando llegue la noche esta lluvia alcanzará la Comunidad de Madrid de madrugada seguir extendiendo y hacia el Mediterráneo mientras tanto en el Mediterráneo en la península seguir haciendo sol con temperaturas sin grandes cambios sólo va a aumentar la sensación de frío allí donde las nubes cubren el cielo dejen lluvia

Voz 1727 06:09 quedan cuatro días para que los andaluces vayan a las urnas Susana Díaz insiste en que se enfrenta a una triple alianza por la derecha de PP Ciudadanos y Vox para desalojar la de San Telmo y Teresa Rodríguez la candidata de Adelante Andalucía que esta mañana estará aquí en Hoy por hoy critica esa estrategia Radio Sevilla buenos días buenos días Pepa todos no partidos hablan de estrategia Susana Díaz advierte de una derecha rabiosa replicaba Casado diciendo que ya no quiere el voto de la extrema derecha Teresa Rodríguez le lanzaba una pregunta a la candidata socialista y Albert Rivera Se refería a socialistas y populares para decir que pedirán su apoyo para que haya gobierno en Andalucía

Voz 1432 06:46 yo no echaría encantada de recibir los votos de la extrema derecha y esta tierra tiene memoria los votantes socialistas tienen derecho en Andalucía a saber si Susana Díaz va a volver a entregarle el Gobierno andaluz ala derecha neoliberal más conservadora en lo económico ellos bueno legar

Voz 8 07:06 que no pueden apoyar a ciudadanos ellos cuando ya les hemos apoyo a nosotros no ahora nos toca a nosotros

Voz 1727 07:12 el candidato del PP Juan Manuel Moreno respondió en una entrevista a La Ventana Andalucía a las palabras del ex alcalde de Boadilla del Monte en la Audiencia Nacional anunciando una querella

Voz 8 07:21 evidentemente falso y por eso le luego ya presentó una querella criminal por falso testimonio

Voz 1727 07:26 por delante nos quedan dos días de campaña electoral

Voz 3 07:31 en las elecciones andaluzas

Voz 1727 07:38 en Cataluña la tormenta política tiene hoy argumentos laborales por las huelgas convocadas en el sector público por estas palabras del portavoz de Junts per Cataluña minimizando las reivindicaciones de los trabajadores

Voz 1645 07:51 ex Genesis a veces veo que nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales que sí ochenta y cinco días de lista de espera que éstos deberían ser ochenta y dos Nos estamos peleando por las migajas tenemos que ir a la solución real del problema y la solución real del problema delante de un Estado que no hace nada por el país pues es plantear que necesitamos votar y decidir nuestra su deuda exhibió nuestro futuro

Voz 1727 08:20 el otoño caliente catalán la mirada esta mañana de Javier González Ferrari

Voz 0881 08:23 el Gobierno catalán está recibiendo en estos días un baño de realidad la realidad de una sociedad que está harta de seguir pagando la factura de una crisis económica que el resto de España está dejando atrás gracias a políticas que pueden o al menos lo intentan resarcir a quienes han llevado el peso de los ajustes de los recortes en los diez años largos que han pasado desde aquel estallido del sistema financiero en gran parte del mundo Torres compañeros de El viaje a ninguna parte del independentismo están tan ocupados en sus carísimas ensoñaciones que se han olvidado de escuchar las demandas de sectores que atienden los servicios básicos de los ciudadanos en Cataluña médicos bomberos estudiantes seguramente muy pronto otros colectivos que dependen del dinero público dinero público que desde los tiempos de Artur Mas se ha dedicado a regar el soberanismo político y todas sus terminales sociales han terminado por estallar de indignación y aquí no parece que valga de bálsamo la cortina de humo de las esteladas y la República que nunca existió y mucho menos las palabras del vicepresidente de la Generalitat asegurando que no parará en una huelga con promesas que no pueden cumplir lo que sí han parado es la Administración con la gran mentira de una independencia imposibles

Voz 1727 09:43 bachillerato flexible Ésta es la propuesta del Ministerio de Educación para bajar el número de repetidores de estos cursos la idea es que los alumnos que suspendan más de dos asignaturas en primero no tengan que repetir el curso completo sólo las que no han aprobado hoy el resultado Isabel Villar buen los días buenos días es un bachillerato de tres cursos

Voz 0378 10:02 sí para no dejar a nadie atrás según ha dicho la ministra Isabel Celaá en el Congreso con su propuesta los alumnos cursarán primero de Bachillerato con normalidad y aquellos que suspendan más de dos asignaturas volverían hacerlas en segundo junto a otras materias en las que decidan matricularse para adelantar parte del último curso esto según unos requisitos que faltan por fijar

Voz 8 10:20 el equipo docente es el que decide

Voz 15 10:23 se hace en ámbito universitario se hace en todos los sitios vas preferible perfectamente vamos salvará el sujeto no salvará a la persona no

Voz 0378 10:32 es una propuesta que la ministra Cela incluye en su proyecto para reformar la Ley Wert y que según sus cálculos apenas afectará al uno por ciento al uno por ciento del alumnado de Bachillerato

Voz 1727 10:40 el Ministerio de Defensa ha destituido a un general del Ejército de Tierra porque en un grupo de Whatsapp con otros militares escribió comentarios ofensivos a varios altos cargos del propio departamento lo publica hoy El País Carolina Gómez bueno sí

Voz 0393 10:53 buenos días Se trata del director de Gabinete Técnico del jefe del Estado Mayor de la Defensa de su hombre de confianza y amigo personal de hecho su destitución la pedido él no se publica el contenido exacto de esos mensajes pero fuentes militares aseguran al país que se refirió en términos insultantes a la directora general de reclutamiento militar poco respetuosos al subsecretario de Defensa lo hizo en un grupo de Whatsapp en el que participaban decenas de militares de su misma promoción el departamento que dirige Margarita Robles considera que esos comentarios son incompatibles con un cargo de confianza como el que ostenta y que aunque se trataba de un foro privado la gran cantidad de militares que leyeron eso le da relevancia pública pese a todo no lo envían a su casa le han nombrado asesor de un adjunto al jefe del Estado Mayor

Voz 16 11:37 sí

Voz 3 14:00 en la Cadena Ser

Voz 1727 14:06 a las siete y catorce ahora las seis y catorce en Canarias el príncipe heredero de Arabia Saudí el controvertido Bin Salman está ya en Argentina ha sido el primero en llegar para participar en la cumbre del G20 que empieza mañana la suya es una presencia bastante incómoda por el crimen reciente del periodista Khashoggi aunque no es este el motivo por el que lo ha denunciado Human Rights Watch sino por los crímenes de guerra en Yemen la ONG exige a la Fiscalía Argentina que actúe contra él Aida buenos días buenos días y la justicia argentina ya intenta esclarecer el estatus diplomático de Bin Salman y asegurarse de que el príncipe no tiene otra investigación en curso algo indispensable para poder actuar mientras esté en Argentina en base a la jurisdicción universal José Miguel Vivanco de Human Right Watch en en la CNN

Voz 22 14:50 el Gobierno argentino puede de acuerdo a la convención de sesenta y nueve retirar unilateralmente cualquier tipo inmunidad a Mohamed Viza Alam mientras se encuentra en Argentina si no lo hace es porque está protegiendo a este personaje

Voz 1727 15:03 el tiempo corre en contra de los tribunales argentinos para investigar a Bin Salman la cumbre del G20 se celebrará el viernes y el sábado tu país tu futuro ahora este es el lema de esta campaña

Voz 8 15:13 la única Jaén es una campaña con la que Alemania anima empuja al

Voz 1727 15:19 los solicitantes de ha sido devuelto a su país

Voz 8 15:22 la idea es darles mil euros extra

Voz 1727 15:25 para vivienda además de los mil doscientos que recibían hasta ahora el Ministerio del Interior lo está anunciando hasta en siete idiomas y las ONGs ya han puesto el grito en el cielo por una campaña que tachan de xenófoba también son las ON ejes las que han empezado a destapar que Estados Unidos esta separando otra vez a familias de migrantes en la frontera con México y eso a pesar de que lo tiene prohibido un juez corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 15:49 buenos días asociaciones en defensa de los migrantes tienen contabilizados diecisiete nuevos casos de niños

Voz 12 15:55 años de entre dos y diecisiete años

Voz 1510 15:57 separados de sus padres en la frontera a pesar de la resolución de un juez federal que prohibió la política de tolerancia cero bajo esta practica la administración Trump separó a más de dos mil quinientos menores a principios del verano pasado unos ciento veinte niños siguen sin ser recalificados porque sus padres no han sido hallada

Voz 1727 16:14 cortados o están en alguna prisión estado ni

Voz 1510 16:17 piense el Departamento de Justicia justifica las nuevas separaciones con el argumento de que los padres tienen algún tipo de antecedentes penales y confirman que las separaciones una posibilidad en determinadas circunstancias para garantizar el bienestar y la seguridad del menor los abogados de los migrantes temen que estén volviendo a separar familias sin llamarlo tolerancia cero para sortear la decisión judicial ya que las autoridades no han especificado cuáles son los presuntos delitos de los que acusan a los padres ni qué evidencias tienen de que los hayan cometido

Voz 1727 16:46 son ahora las siete diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 25 18:53 es una mujer ha muerto atropellada por un patinete eléctrico así que preguntamos por estos nuevos sistemas de

Voz 1275 18:58 calidad allí donde viven Rafael Marbella aquí Marbella ciudad sin ley el peatón como en la película Solo ante el peligro gracias Rafael Lola

Voz 1727 19:07 en Palma de Mallorca Las

Voz 26 19:09 aletas van por la acera a sus anchas y creo que debería limitarse también en temas de los carriles bici enmarcar los mucho palaciegos

Voz 8 19:17 bienvenida buenos días buenos días hoy en Atocha un pueblito dálmata quería decir sobre las bicicletas

Voz 27 19:24 el lema no no solamente es de las bicicletas en la educación de la gente vive en un pueblo pequeño y nos han hecho un carril bici hace poco ahí la gente va por el carril bici las bicis pasando muy bueno es un problema de educación

Voz 25 19:39 muchos oyentes coinciden en Cataluña terminamos nueva jornada de protestas

Voz 28 19:43 buenos días María José de Barcelona después de escuchar a muchos opinadores sobre esta lamentable realidad que estamos viviendo voy a hacer caso a Pepa ir voy a dejar un poema muy corto de la gran poeta uruguaya Idea Vilariño que representa lo que sentimos muchos de los ciudadanos y ciudadanas de este país en relación a la actitud de los políticos como un disco rayado que gira gira gira empecinado inmundo yo olvidada qué regalo María José negra

son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:21 Tri Laura Gutiérrez qué tal buenos días seis grados a esta hora de la mañana tenemos en la Gran Vía más frío Madrid y sobre todo como estos días más sol que no es sólo avanza la Cadena SER la Comunidad de Madrid ha dado un paso más para permitir que los menores extranjeros no acompañados del centro de Hortaleza puedan ser trasladados al complejo educativo donde se encuentra el Instituto San Fernando en el barrio de Las Tablas Montecarmelo la decisión no está tomada un pero como temía la Comunidad educar te iba a las familias de ese centro educación

Voz 1727 20:52 ha cedido varios de esos edificios al aconsejó

Voz 1275 20:54 área de políticas sociales que es quién decide finalmente sobre estos menores Virginia Sarmiento buenos días bueno

Voz 0138 21:00 los días se trata de un edificio propiedad de la Comunidad de Madrid que hasta ahora estaba adscrito a la Consejería de Educación porque podía destinarse a usos educativos pero a petición de la Consejería de políticas sociales se ha hecho un cambio de adscripción a este departamento ya que el centro incluye una residencia una adscripción que ha sido firmada ya autorizada por la Consejería de Hacienda ahora será el departamento de Lola Moreno quién decida si será allí donde se traslade a los menores extranjeros no acompañados de Hortaleza tras el rechazo de Tres Cantos de Somosierra aquí la Comunidad se encuentra con el no de las familias del instituto ubicado en ese mismo complejo padres y madres han presentado un escrito ante la Fiscalía en el que piden que se paralice cualquier decisión política en este sentido creen que sus hijos quedarían desprotegidos expuestos a un grave peligro tía situaciones que ya se han venido denunciando por parte de los educadores de Hortaleza robos agresiones físicas drogas su presencia

Voz 1275 21:47 hacia nadie quiera los menores extranjeros no acompañados cerca paso en Tres Cantos pasó en Somosierra a la comunidad educativa pide un plan integral que dé seguridad a estos chavales pero también al resto de menores al presidente de la comunidad Ángel Garrido elevó ayer el tono con este asunto

Voz 29 22:02 yo no voy a dar ningún dato donde vamos a llamar a estos niños que lo lo voy a repetir comprendida son niños que están solos y que tenemos que ayudarles porque de hecho han ido a muchos otros ayuntamientos y municipios no ha habido ni un solo problema ningún incidente también ha abierto una cosa si esto sigue así y me va a dar igual alcaldes del PP del PSOE asociaciones particulares Si alguien vuelve a enseñar a estos niños indicando dónde están elevaría la fiscalidad tienes un escrito poniendo en su conocimiento

Voz 1275 22:28 es jueves es veintinueve de noviembre más noticias en titulares

Voz 0138 22:31 la justicia ha paralizado el desahucio de Sarah a la madre de dos niños de uno y ocho años en Leganés la ONU había pedido un aplazamiento en dos ocasiones y finalmente un juzgado de la localidad le da hasta final de junio para encontrar otra vivir

Voz 1275 22:42 la de los trabajadores de limpieza de la Comunidad de Madrid son más de setenta mil empleados y denuncian que la patronal les ha congelado el salario sin tener en cuenta que su situación ya es precaria el ochenta por ciento son mujeres que trabajan por hora también anuncian

Voz 0138 22:53 belga los maquinistas de Metro a partir del diez de diciembre protestan contra la gestión de la miento en el suburbano las aglomeraciones y la falta de maquinistas los paros se prolongarán hasta marzo

Voz 1275 23:01 en acuerdo acabó ayer la reunión sobre los horarios de atención primaria de los centros de salud de la región la Consejería y los sindicatos errónea el próximo martes los sindicatos creen que limitar la atención a pacientes a las seis y media de la tarde los una medida para la conciliación se acabó la visita del presidente de la República China Madrid así que suponemos que hoy el tráfico más tranquilo en la capital batalla para alcanzar buenos días

Voz 30 23:29 buenos días sí Laura y además con una buena noticia ya está abierto el carril del túnel de Sinesio Delgado en sentido Villa a mil eso sí irrumpe con fuerza la hora punta en la M30 en todas las subido hacia el norte por el sureste también en las entradas en Santa María de la Cabeza el Paseo de las Delicias en conexión con Atocha en Conde de Casal y por último en la A6

Voz 1275 23:50 en las carreteras de la región como se circula esta mañana pantallas perdón Integral de Tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 39 29:09 bueno lo primero que nos hemos acordado todos los aplausos que dio toda la bancada del Partido Popular todo el Gobierno a Cristina Cifuentes cuando vino aquí a la sombra de Madrid a mentir sabiendo todos que estaba mintiendo porque las había publicado que el acto era falsa hay que recordar que Ciudadanos decidió mantener al mismo Gobierno que estaba mintiendo que mintió

Voz 40 29:27 a todos los madrileños en sede parlamentaria que tomó el pelo a todos los universitarios de la Comunidad de Madrid por eso tiene una razón todavía más si cabe que ayer una comisión de investigación en la en la Asamblea de Madrid cinco

Voz 1275 29:41 grados tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la SER

Voz 13 30:02 siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 comienza el jueves veintinueve de noviembre y cuando despertó todavía estaba ahí pero no el dinosaurio del cuento de Monterroso lo que seguía ahí era el descontento social con el que empezó todo

Voz 41 30:29 eh

Voz 1727 30:29 en una inesperada vuelta de tuerca a la Generalitat de Cataluña la Generalitat secesionista le han estallado los recortes que arrastra esa comunidad desde hace casi siete años recortes que no han revertido y que hoy llevan a la huelga a la educación y la sanidad los funcionarios autonómicos Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa

Voz 0378 30:50 así arranca el editorial del mundo a veces nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales que sí ochenta y cinco días de lista de espera que sí tendrían que ser ochenta y dos las impresentables palabras de Eduard Pujol portavoz parlamentario del Partido de Puigdemont y Torra a cuenta de la huelga de médicos de Atención Primaria reflejan según El Mundo el ninguneo que el independentismo ha sometido a los problemas reales de los ciudadanos de Cataluña para el Nacional punto cat es la octava noticia del día titula diciendo que el Departamento de Salud de la Generalitat promete noventa y siete millones para atender las demandas de los médicos para La Vanguardia si es la principal noticia con foto en portada en su billete de la segunda página subdirector Màrius Carol recuerda la frase de Woody Allen

Voz 1275 31:29 odio la realidad pero es el único sitio donde se

Voz 0378 31:31 comer un buen filete en Cataluña la gobernabilidad parece estar atada de pies y manos el disgusto de muchos catalanes se ha hecho evidente en la calle nos entiende que el Govern sea contrario aprobar los presupuestos en Madrid cuando suponen una mejora de los ingresos en El Periódico Rafael Jorba titula nuestros chalecos amarillos señala esta semana en Cataluña ha emergido también una pulsión social inesperada el relato mágico de la república catalana la agenda simbólica de los presidentes Puigdemont y Torra se ha topado con la realidad cotidiana

Voz 1727 32:00 Bien El Mundo también un exhaustivo ensayo de dos páginas sobre los delitos de rebelión y secesión

Voz 0378 32:05 si el jurista Enrique Bernat explica por qué está bien fundamentado juzgar por un delito de rebelión a los a los dirigentes independentistas como sostiene el auto del juez Llarena tras calificar de lunática la apelación a un inexistente derecho a decidir subraya que en Europa los movimientos independentistas se caracterizan porque persiguen siempre la segregación de regiones ricas Diem Bernat catedrático de Derecho Penal en la Complutense termina así en la crisis catalana sólo ha estado en su estado su sitio tres instituciones la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la Fiscalía General del Estado abre para el antes a mí que llevo la República mi ADN se me hubiera dicho alguien hace cuarenta o treinta años o tan solo dos lo que iba a escribir a continuación no me lo abrió no me lo hubiera creído la actual Monarquía

Voz 1727 32:49 la visita del presidente chino Xi Jinping a Madrid deja mucha solemnidad grandes imágenes algunos contratos visiones contrapuestas

Voz 0378 32:57 sí mientras el país destaca que España China acuerdan luchar contra el proteccionismo y el unilateralismo detrás realiza con las grandes posibilidades de que las relaciones entre Madrid y Pekín crezcan y ABC titula en portada que China y España relanza en su particular ruta de la seda con acuerdos con decenas de empresas españolas para eldiario punto es los poderes del Estado se entregan al dictador Xi Jinping en la búsqueda de nuevos negocios con China pero en El País José María Irujo

Voz 1727 33:22 Joaquín Gil escriben que empresas

Voz 0378 33:25 chinas pagaron doscientos millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela sobre todo para la construcción de infraestructuras energéticas

Voz 1727 33:32 ayer el país adelantó que el patinete eléctrico se había cobrado su primera víctima en un atropello y esa noticia está en todos los diarios

Voz 0378 33:39 si una mujer de ochenta años murió el pasado mes de agosto en una calle de Esplugues de Llobregat Barcelona donde fue arrollada por dos jóvenes que circulaban en un patinete eléctrico a treinta kilómetros por hora y vuelven las foto

Voz 1727 33:50 los de Cristina Cifuentes a la prensa nacional Sifuentes

Voz 0378 33:52 en el banquillo por dirigir la falsa coartada del Masters desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se escribe Pedro Águeda en eldiario punto es la jueza propone juzgar al ex presidenta por dar las instrucciones que derivaron en la falsificación del acta del trabajo de

Voz 1727 34:07 Diez de las elecciones en Andalucía de la campaña electoral a punto de terminar mañana te han gustado te han llamado la atención dos titulares

Voz 0378 34:13 los dos en el país el mismo es incompatible con el socialismo dice Teresa Rodríguez candidata de Adelante Andalucía a presidir la Junta en la página siguiente veinte Andalucía Inés deja Cataluña Arrimadas prueba su tirón electoral con un importante papel en la campaña de la comunidad donde nació

Voz 1727 34:29 ya a propósito de ese lugar donde se come un buen filete a propósito de la realidad hoy todo el mundo recoge en fin ese análisis del Banco de Inglaterra de que el Brexit puede ser una catástrofe económica para para Reino Unido el económico

Voz 0378 34:44 publica una portada en la que un tren con las siglas UK Reino Unido se despeña un editorial titulado La verdad acerca de un Brexit sin acuerdo es hora de reventar el último mito la idea de que si todo falla el Reino Unido puede prosperar fuera de la Unión Europea aunque lo haga a las bravas para el semanario liberal sería la más peligrosa de las fantasías del Brexit la realidad es que uno acuerdo sería un malísimo acuerdo renegar de los cincuenta mil millones de sus obligaciones con la Unión tendría un efecto devastador para la credibilidad internacional de Londres y la violenta dislocación de los compromisos legales entre británicos y europeos podría afectar a la vida diaria de los británicos como no se ha visto desde la guerra

Voz 1727 35:21 ya hay otro editorial de The Economist que que dice es que hay que tener en cuenta si ese Tití

Voz 0378 35:26 hola No ver el Mal dice que pocos asesinatos han sido han sido tan horrendos también grabados como el de Jamal Khashoggi al repetir la absurda excusa saudí de que Khashoggi era un enemigo del Estado Trump ha dado licencia autócratas en todo el mundo para eliminar periodistas disidentes le ha dado más credibilidad a un dictador que a la CIA que cree que Bin Laden mil Salman está detrás del crimen pero incluso en el plano geopolítico Tram yerra está ayudando a Irán a ganar más influencia en León

Voz 1727 35:55 un novelista que no escribió teatro pero que lo amaba

Voz 7 35:59 no no dónde es te

Voz 0378 36:15 en su sección el hombre que fue jueves en El País Marcos Ordóñez recuerda que el gran James Alter tenía una sensibilidad finísima para la escena quizá donde más se advierte es en la deslumbrante años luz cuando Vieri el arquitecto protagonista de la novela va a haber el maestro constructor de Ibsen la obra se convierte en un espejo helado una acusación que le deja al descubierto Willy recibe el texto como un niño que entre otras una puerta una voz que no tenía intención de oir y siente que la gente le miraba como si hubiera lanzado

Voz 8 36:45 en Hungría voluntario si cierto así no sucede cuando nos golpea la barca la verdad teatral

Voz 42 36:54 señales de humo Alfonso Armada

Voz 1727 37:00 las Alfonso estudiantes de veintiséis universidades públicas españolas empiezan hoy a votar en referendos simbólicos convocados por ellos mismos sobre monarquía o república abre fuego hoy en esta iniciativa la Universidad Autónoma de Madrid Adela Molina habrá urnas en los vestíbulos de las facultades entre las diez de la mañana las ocho de la tarde en las papeletas dos preguntas estás a favor de abolir la monarquía como forma de Estado instaurar una república en caso afirmativo estas a favor de la apertura de un proceso constituyente para decidir qué tipo de República habrá que marcar sí o no será una votación simbólica ya que no hay control ni garantías los organizadores reconocen que no tienen ni censo pero aún así animan al que era acercarse a votar los estudiantes defienden que se trata de un primer paso y que aspiran a decidirlo todo Lucia Nistal es una de las organizadoras

Voz 0545 37:51 planteamos en las dame una pregunta el Autónoma de nuestra papeleta y también

Voz 8 37:54 las universidades es necesario que se abran procesos constituyentes libres y soberanos

Voz 0545 38:00 donde podamos discutirlo decidirlo todo sin ningún tipo de trabas sin ningún acuerdo de despacho y sabemos que para conseguirlo los referendos que estamos planteando son un primer paso

Voz 1727 38:12 el el autónoma es el primero de los XXVI referendo sobre la monarquía previstos en las universidades públicas españolas

Voz 3 41:16 en la Cadena SER hoy

son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana a seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 1727 41:41 tres equipos españoles pueden clasificarse hoy para la ronda eliminatoria de la Europa

Voz 1275 41:46 Malik Sampe en la quinta jornada de esta segunda competición europea inicia el día el Betis en el

Voz 1161 41:52 Villamarín desde las siete menos cinco recibe al Olympiacos griego novedades Santi Ortega

Voz 1870 41:55 el Betis con una victoria lo tendría asegurado con un empate dependería de ese mismo en la última jornada jugando frente al equipo más débil el doodle ancho hoy frente al Olympiacos si consigue ganar estará clasificado mientras que los griegos necesitan de forma obligatoria el triunfo para llegar con opciones a la última jornada la que se enfrentarán el Milán el equipo de Quique Setién con todos los jugadores disponibles a partir de las siete menos cinco en el estadio Benito Villamarín Betis Olympiacos

Voz 1161 42:19 los otros dos partidos se juegan a las nueve de la noche los dos españoles lo harán como visitantes el Sevilla en Bélgica Manolo Aguilar buenos días

Voz 0660 42:25 hola buenos días el Sevilla tiene la posibilidad de conseguir la clasificación esta noche simplemente con un empate frente al Standard de Lieja de todas formas empate o gane necesita vencer en la última jornada para conseguir el primer puesto del grupo se esperan varios cambios habitualmente los hace Machín en esta competición aunque no quiere perder intensidad competitiva por ejemplo Beille va a repetir en el once inicial en el encuentro siempre mirando de reojo que el próximo domingo visita a la vez

Voz 1275 42:54 en Vitoria el Sevilla tiene la difícil misión de mantener el liderato de la categoría el Villarreal lo hará él

Voz 1161 43:00 en Escocia Xavi Isidro buenos días

Voz 0648 43:02 días el Villarreal se medirá esta tarde al Rangers en Glasgow con el objetivo de certificar el pase a la siguiente ronda con una victoria ante un rival que también depende de sí mismo para estar en la siguiente ronda para ello tratará de dar continuidad a la imagen mostrada ante el Betis con las bajas de Bruno y Javi Fuego ambos todavía en periodo de recuperación pero con Trigueros y Mario ya recuperados Calleja ha dejado fuera por decisión técnica Miguelón Víctor Ruiz Miguel la June Italia

Voz 1161 43:26 además espera un gran ambiente de fútbol en Ibrox Park en la que será la primera de las dos finales que le restan al submarino para estar en dieciseisavos eh la Champions completó ayer la jornada cinco el Barça ya está en octavos como campeón de grupo tras vencer al uno dos al PSV cerraron la fase de grupos en casa recibiendo un Tottenham que con su vitorearon en Londres a sobre el Inter de Milán se jugará también ser segundo tercero con los italianos llegan empatados a siete puntos el Inter recibe era el PSV que ya no pueden optar a la Europa League clasificado también el Atlético venció dos cero al Mónaco en la última jornada los de Simeone visitarán al Brujas serán primeros logrando el mismo resultado que consigan el Dortmund en su visita al Principado ante un Mónaco que ya no opta ni la Europa League que la va a disputar precisamente el Brujas además en el reto todo el Oporto ya es primero de grupo en el grupo D tras vencer anoche tres uno al Schalke que pasa como segundo sólo queda por decidir en este grupo la plaza de Europa League entre Galatasaray y Lokomotiv los turcos están un punto por delante reciben al Oporto y los rusos visitarán Alemania y en el grupo C todo por decidir a dos Liverpool uno y Nápoles tres Estrella Roja uno líder el Nápoles nueve puntos parecían Jermaine ocho Liverpool seis Estrella Roja cuatro en la última jornada Estrella Roja Paris Saint Germain y Liverpool Nápoles el Liverpool se clasificaría ganando en el triple empate se quedan fuera los galos la selección española femenina ha disputará contra la selección de México la final del Mundial femenino sub diecisiete el próximo sábado desde las once de la noche

Voz 1727 44:44 no

Voz 8 44:44 queridísimo visteis hay algo que te inquieta

Voz 1727 47:56 diariodehoyporhoy del veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho escribe Gabriel ramas tenía un buen trabajo en el extranjero pero decidió volver a España emprender

Voz 9 48:06 Nos llamo abren son un jamón por la Politécnica de Madrid después de una experiencia de prácticamente cuatro años extranjero trabajando para una multinacional decidí dejarlo para lanzarme en un bonito proyecto de Economía hacer haga suyo uno de los cofundadores de Ernesto Vinci que traducido al castellano significa encantada de comer en You nuestros usuarios pueden adquirir a precios más reducidos la comida que los comercios alrededor no han conseguido vender a lo largo del día los establecimientos consiguen entre valorizar comida que de otro modo acabaría en la basura los usuarios adquieren comida en perfecto estado a precios más reducidos Si bueno entre todos logramos luchar contra el desperdició alimentos que tiene consecuencias nefastas en el medioambiente proponemos pues es pasar del buen provecho al buena aprovechó con mi historia quería animar a la gente a emprender en el sector de la economía circular además de generar riqueza la economía circular es buena Iggy totalmente necesaria para el medio ambiente si queremos que el día de mañana haya una economía es la fuerza tendrá que ser circular