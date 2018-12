Hoy por Hoy (29/11/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días el Gobierno ha tropezado en las Sitti más horas con una prueba palpable de la dificultad de gobernar por decreto ley de la dificultad de llevar a la práctica proyectos muy complejos sin una mayoría parlamentaria que permita su tramitación ordinaria el Ejecutivo iba a llevar a Consejo de Ministros la ley del cambio climático la de la transición energética hacia una economía verde pero lo amparado por desacuerdos dentro del propio Gobierno ministerios como el de Agricultura y Economía se han opuesto tajantemente a tramitar por la vía de urgencia un proyecto que cambia de cabo a rabo la economía española aunque sea en un plazo tan amplio como de aquí al año dos mil cincuenta esa es la fecha prevista para reducir las emisiones de CO2 como mínimo al noventa por ciento en la SER tuvimos acceso al borrador de la ley pero ya les digo que finalmente se aplaza y sólo se van a aprobar por decreto ley medidas urgentes se frena pero se intentó pregunta para empezar el jueves en estas prisas indican que el Gobierno quiere tener pronto una cuenta de resultados frutos que ofrecer a los votantes ante un posible adelanto electoral

Pepa Bueno

Voz 1727 01:32 pero es veintinueve de noviembre y el otoño caliente catalán no es independentista sino laboral médicos profesores funcionarios de la Generalitat van a coincidir hoy en Barcelona en una única manifestación contra los recortes hoy hay huelga en la sanidad y también en la educación primaria secundaria y universitaria en el Instituto Poeta Maragall de Barcelona al que un día normal estarían empezando a llegar los chavales a esta hora hoy que ves Aitor Álvarez un día

Voz 3 01:59 bon día Pepa pues lo que veo es que en este instituto todavía no ha llegado ni un alumno y los profesores que van entrando pocos nos dicen que una parte importante de la plantilla hará hoy huelga piden revertir los recortes de Artur Mas piden siete mil doscientos profesores más bajar la ratio de alumnos a veintidós alumnos en Primaria hay veintisiete en Secundaria y eliminar el decreto de plantillas que da autonomía a los directores de centros públicos para elegir ellos mismos los directores piden que eso se haga como siempre ha hecho

Voz 1727 02:27 eso público Cataluña es la única comunidad que no ha devuelto a sus funcionarios la extra de los años dos mil trece y dos mil catorce por ejemplo pero se ha sorprendido este rebote de la protesta social ha sorprendido todavía más el menosprecio de las dificultades de los trabajadores por parte del puerto la voz del partido de pulmón Eduard Pujol

Voz 1645 02:47 los Mets crisis torería a veces veo que los distraemos con cuestiones que no son las esenciales que sí ochenta y cinco días de lista de espera que estoy deberían ser ochenta y dos Nos estamos peleando por las migajas tenemos que ir a la solución real del problema y la solución real del problema delante de un Estado que no hace nada por el país pues es plantear que necesitamos votar decidir nuestro sobre euros y dudoso honor

Voz 1727 03:08 a las ocho y media estarán hoy por hoy el nuevo presidente de la patronal CEOE Antonio Aramendi vamos a preguntar entre otras cosas por este cálculo que hace Comisiones Obreras eh

Voz 4 03:17 si se eliminaran las horas extras en general que las no pagadas en particular en España se generarían unos ciento setenta mil puestos de trabajo a jornada completa mucho más de los que se destruiría el según dicen por la subida del Salario Mínimo Interprofesional no

Voz 1727 03:32 yo hoy vamos a conocer las conclusiones de la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis financiera Aimar Bretos el informe

Voz 0027 03:39 censura la actuación del Banco de España según Europa Press y además niega que el control político de las cajas de ahorros fuera la causa de que la crisis tuviera mayor impacto en ellas que en los bancos

Voz 1727 03:47 la Universidad Autónoma de Madrid será hoy la primera en votar en la consulta que han convocado los estudiantes sobre monarquía o república una votación

Voz 0027 03:55 casi en censo real pero se han sumado ya veinticinco universidades más

Voz 1727 03:59 la Comisión Europea controlará la inversión extranjera en los medios de comunicación

Voz 0027 04:03 según el país Bruselas emitirá informes sobre esas inversiones que considera sensibles aunque la última palabra la tendrá que adapta

Voz 1727 04:09 yo creo Ania pide que intervenga la OTAN en su pulso con Rusia Dior fue Pacho

Voz 0027 04:14 que están en una entrevista Poroshenko ha pedido a la alianza que envíen buques de guerra al mar de Azov en el que Rusia apresó tres buques ucranianos la semana pasada

Voz 1727 04:22 Venezuela detiene a un cura español cuando estaba abusando de una niña de doce años en su coche

Voz 0027 04:26 llevaba tres años forzando a la niña y las autoridades locales alertan de su pasado aquí en España

Voz 5 04:32 ya habían señales claras cuando fue trasladado a Venezuela de de paño una iglesia que estaba lleguen llevará en Granada

Voz 1727 04:40 esto después de que hayamos conocido que ya hay una primera víctima mortal por un atropello de patinete en España una mujer de noventa y dos años hoy recorremos las calles de varias ciudades para saber cómo están afrontando en cada ayuntamiento este nuevo fenómeno vial en Madrid Rafa Muñiz buenos días

Voz 6 04:58 buenos días Pepa pues estoy recorriendo montera una calle peatonal del centro de Madrid llame cruzado hasta ahora con cinco patinetes eléctricos que están apoyados en farolas o incluso en medio de la calle patinetes como estos que algunos madrileños utilizan cada día para moverse por la ciudad sólo pueden circular por la carretera junto a coches y bicicletas según la nueva ordenanza municipal que prohíbe aparcar los en aceras que midan menos de

Voz 1275 05:22 tres metros de ancho o circular por ellas

Voz 6 05:24 por más Pepa que no siempre se cumplen

Voz 1727 05:31 la selección española de baloncesto puede clasificarse hoy para el próximo Mundial Sampe

Voz 1275 05:37 disputa esta tarde la novena jornada de la fase de clasificación a las cinco de la tarde en Ankara

Voz 1706 05:40 aquí a España segundo contra primero la victoria española junto

Voz 1275 05:43 con una derrota de Ucrania en su cancha con Eslovenia nos clasifica sino podrían meterse ya en el Mundial el próximo domingo en Tenerife si España vence a Ucrania

Voz 0978 05:52 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días lluvia en Galicia y Asturias durante la tarde en el Cantábrico Castilla y León Extremadura la próxima noche en la Comunidad de Madrid en el resto tendremos que esperar a mañana viernes con temperaturas parecidas a las de ella

y hoy tenemos EGM tenemos las notas de la Radio y la SER cierra dos mil dieciocho con el liderazgo absoluto de la radio española sube su audiencia y alcanza los cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes de lunes a viernes la SER es líder en informativos deportes entretenimiento y humor ya que todos sus programas ocupan las primeras posiciones de lunes a domingo sin excepción la radio musical Los cuarenta Principales y Cadena Dial ocupan las dos primeras posiciones

Voz 1276 06:41 en la radio hablada el programa más escuchado es hoy por Hoy dirigido por Pepa Bueno y Toni Garrido que incrementa su audiencia y se sitúa en dos millones setecientos sesenta mil oyentes diarios eso son setecientos mil oyentes más que el segundo La Ventana de Carles Francino lidera los programas de la tarde con ochocientos seis mil oyentes de lunes a viernes en la radio nocturna Hora Veinticinco con Ángels Barceló también mejora sus datos anteriores y lidera esta franja horaria con más de un millón de oyentes de lunes a viernes quién el fin de semana A vivir que son dos días de Javier del Pino es líder indiscutible tanto el sábado con casi dos millones como el domingo con un millón quinientos dieciocho

Voz 1727 07:19 de mil oyentes ya saben ustedes que el deporte la radio es un punto y aparte aunque una vez más los datos son testarudo en la SER

Voz 1276 07:28 número uno en deportes si El Larguero de Manu Carreño mejora sus datos anteriores para alcanzar una audiencia de ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes cada noche que Carrusel Deportivo también exlíder tanto el sábado como el domingo a pesar de que su competidor Tiempo de Juego de la COPE suma cinco horas más de programación que Carrusel durante el fin de semana el programa que dirige Dani Garrido mejora sus datos el sábado hasta situarse en un millón quinientos noventa y ocho mil oyentes que son trescientos mil oyentes más que tiempo de juego y el domingo Carrusel alcanza la cifra de un millón seiscientos veintisiete mil oyentes ciento treinta y tres mil más que el programa de la copió me

Voz 1727 08:03 lo uno en deportes en información en entretenimiento y también Laura Marcos entre las radios musicales

Voz 1276 08:08 los cuarenta que mejora sus datos anteriores asciende a dos millones novecientos veinticinco mil oyentes diarios y es a su vez la segunda radio más escuchada del del panorama radiofónico por delante de la Cope Cadena Dial también mejora el EGM anterior y alcanza la cifra de dos millones doscientos veinticuatro mil oyentes diarios con lo que se consolida como la segunda radio musicales

Voz 1727 08:29 España gracias Laura la tercera oleada del EGM correspondiente a dos mil dieciocho registra un ligero incremento de la radio hablada y un descenso mínimo de la radio musical en la radio hablada suben la SER y la COPE descienden Onda Cero y Radio Nacional mientras en la radio musical destaca el ascenso de los cuarenta Dial en a cien Rock FM como siempre muchas gracias seguimos trabajando

Voz 1727 12:21 intento de decreto ley pero antes sobre el fondo del asunto hay un dato muy llamativo porque al leer el borrador de la ley descubrimos que el Ministerio de Teresa Ribera ha quitado la fecha límite de dos mil cuarenta para vender coches diésel y gasolina en el anterior borrador Carolina sí que aparecía ese tope ahora ya no

Voz 0393 12:40 no el borrador de la ley fijaba el año dos mil cuarenta para prohibir la venta de coches contaminantes pero ahora el artículo dieciséis de ese borrador de decreto ley al que hemos tenido acceso y que han manejado distintos departamentos del Gobierno no habla de esa fecha el año dos mil cuarenta desaparece si se mantiene que se adoptarán medidas para alcanzar en dos mil cincuenta un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 de todas maneras fuentes del Ministerio de transición ecológica aseguran a la SER que en lo que se apruebe al final se incluirá la fecha

Voz 1727 13:09 en cualquier caso el Gobierno meta en el congelador este decreto ley que ha provocado división entre los ministerios como interpretamos políticamente todo esto Inma las prisas primero el frenazo después

Voz 0806 13:20 el frenazo tiene que ver con el absoluto desacuerdo de ministerios como economía o agricultura tampoco Hacienda lo veía con buenos ojos que han defendido que no se puede tramitar de forma tan acelerada por decreto ley Un proyecto que supone una profunda transformación de la economía porque su objetivo es reducir las emisiones como mínimo al noventa por ciento en dos mil cincuenta la cadena a ser tuvo ayer acceso a un borrador de ese decreto que hizo saltar las alarmas en algunos departamentos del Gobierno y Kiefer y que finalmente se ha parado fuentes de La Moncloa nos explican que han quedado en elaborar un decreto más limitado con lo realmente urgente iré Jarque esta ambiciosa ley a muchos años vista se tramite de forma ordinaria en el Gobierno Pepa hay quién atribuye estas prisas a que Pedro Sánchez quería llegar el lunes a la cumbre de cambio climático de Polonia con los deberes hechos y otras fuentes hablan de que claramente se están acelerando los proyectos de cara a un posible adelanto electoral que hay ministerios como el de Teresa Ribera que no quieren que su gran apuesta se quede en el cajón

Voz 1727 14:19 Inma gracias hasta luego

Voz 0806 14:22 en encanta

Voz 1727 14:24 Viñals guber afronta hoy una nueva jornada de protesta social que va cristalizar en una manifestación conjunta de médicos personal sanitario en general profesores estudiantes y funcionarios autonómicos

Voz 14 14:37 es una eclosión del descontento lo que se está viviendo en esta comunidad indignación de distintos colectivos laborales porque la Generalitat sigue

Voz 1727 14:45 sin revertir los recortes de los últimos siete años por ejemplo es la única comunidad lo hemos dicho en la portada ha devuelto a sus trabajadores a sus funcionarios y empleados públicos las pagas que se quitaron en lo peor de la crisis y el presidente Torra guarda silencio y el portavoz de Junts per Cataluña indigna a todos diciendo que no se distraigan con en las listas de espera en los hospitales que lo importante es la independencia Joan Bofill Bon día

Voz 0931 15:10 bon día cada día que pasa es un colectivo más que depende de la Generalitat que convoca paros y manifestaciones el lunes empezaron los médicos hoy es su cuarto día de paros pese a que la Generalitat dice que el acuerdo está más cerca ayer protestaron en el Parlament cantando una versión que se ha hecho viral en la que piden poder atender a sus pacientes despacito donde coincidieron con los bomberos que también están cansados de pedir mejoras laborales y esta fue la imagen del día médicos y bomberos enfrentándose con los Mossos cuando intentaban entrar en la cámara catalana no de los bomberos acabó detenido y mientras en las universidades estudiantes pasaron la noche en algunos campos como la Pompeu que tuvo que cerrar por seguridad hoy se repite la imagen aulas vacías también al autónomo a la Universidad de Barcelona o en Tarragona los sindicatos mayoritarios de funcionarios por su lado han convocado huelga para el día doce pero asociaciones minoritarias

Voz 15 16:01 han decidido sumarse a esta protesta de hoy

Voz 0931 16:03 con un paro de dos horas para ir a la manifestación masiva de Esther

Voz 1727 16:07 adiós gracias Joan yen Andalucía quedan tres días para las elecciones autonómicas

Voz 2 16:14 elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 1727 16:31 con todos los partidos inmersos ya en el debate sobre los pactos inevitables que PSE-EE van a plantear a partir del próximo lunes a las nueve viene a Hoy por hoy la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta viene Teresa Rodríguez Diego Suárez buenos días

Voz 0502 16:47 buenos días Pepa lo hace tras acusar ahora a Susana Díaz de estar fraguando otra vez un pacto con Ciudadanos votante socialista

Voz 11 16:55 tienen derecho en Andalucía Susana Díaz va a volver a entregar el Gobierno andaluz a la derecha neoliberal

Voz 0502 17:05 más conservadora en palabras de Rodríguez que contrastan con el aviso de Susana Díaz que tras una campaña de perfil bajo llama ahora a la movilización ante la triple alianza de de derechas Vox incluido que a su juicio amenaza con una involución en Andalucía

Voz 16 17:19 yo no echaría encantada de recibirlo potros de la extrema derecha y ETA tierra tiene

Voz 0502 17:23 memoria PP y Ciudadanos ya no niegan que se van a servir de los votos de Vox y suman mayoría Si bien el candidato naranja Juan Marín situaba ayer a Vox a tus preguntas Pepa y Adelante Andalucía en la misma radicalidad

Voz 0027 17:34 siento la misma preocupación en este caso por la verdad que por la extrema derecha así ponemos a ella podemos podemos jabón pues claro que me preocupa

Voz 0502 17:42 al candidato popular Juan Manuel Moreno le ha surgido un obstáculo en la recta final después de que en sede judicial el ex alcalde de Boadilla le haya implicado

Voz 0027 17:49 en los sobornos de Bárcenas evidentemente falso y por eso de vale voy presentó una querella criminal por falso testimonio

Voz 0502 17:55 cuando faltan horas para que acabe la campaña electoral la patronal andaluza reitera la necesidad de evitar el bloqueo político que sigue sobrevolando Andalucía un abrazo

Voz 2 18:10 elecciones andaluzas

Voz 1727 18:14 y miren ustedes ha tenido que llegar Manuel Jabois ha el programa para que alguien hable por fin de Winnie the Pooh Jabois buenos días

Voz 1389 18:21 qué tal buenos días otro muro que se derrumbó

Voz 1727 18:24 lo que se derrumba para quien no sepa a lo que nos referimos les ponemos en situación ayer estaba en Madrid el presidente de China el que al parecer le escuece mucho que lo comparen con ese sita amarillo de dibujos animados porque allí en China se utiliza como símbolo de critica critica a sus políticas en parte por el supuesto parecido facial entre Winnie the Pooh Easyjet Jinping sí el hombre que habitualmente está disfrazado de este oso la Puerta del Sol de Madrid dice que la policía le pidió ayer que ese fuera que ese fuera para no molestar al presidente chino la Policía dice que no que lo único que hicieron fue identificarlo en fin Jabois que te surge este episodio

Voz 1389 19:02 bueno si no le gustan los osos Ricky niños al presidente chino lo que hay que hacer es llevarle a tomar una copa a Chueca para quitarle los complejos a lo mejor se lleva ideas para su país K que que falta hacen no dicho esto Winnie the Pooh nos habla de la enorme capacidad de destrucción que tiene el humor y además de una forma muy muy esclarecedora en la SER y no transmite mensajes terrarios en sus deliciosas tramas no llama la subversión a los chinos simplemente ese protagonista se parece al presidente Xi Jinping remonta todo este quilombo qué quiere decir esto cuanto más poder tienes cuanto más inaccesible eres cuantas más gilipollez es te molestan más tonterías te hacen daño es decir al humor tiene que hacerle falta muchísimo para ofender en democracia sin embargo al humor no le hace falta casi nada para ofender en una dictadura así que aprendamos esta enorme elección política que nos ha dado el Winnie the Pooh de sol hasta mayo

Voz 1727 19:53 Ana un beso un beso estaban además de para ser muy popular al Winnie the Pooh de sol la visita de la delegación china ha sido muy provechosa para la gran empresa española Telefónica Abengoa Técnicas Reunidas Indra Puerto de Algeciras Seat han firmado acuerdos industriales que implicarán la entrada de muchas de estas empresas allí en China son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:20 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con cinco grados a esta hora en la Gran Vía más sol más frío hoy en Madrid sin cambios en la previsión del tiempo la justicia frenado in extremis el desahucio de Saray de sus dos hijos de uno y ocho años esta mañana les iban a echar de casa en Leganés la ONU había pedido hasta en dos ocasiones un aplazamiento y finalmente un juzgado de esta localidad ha dado más tiempo hasta Familia hasta finales de junio para que pueden encontrar otra vivienda

Voz 17 20:50 estoy pasando un infierno de verdad sea culmine no a nadie que no duermo pensando Gerardo mujer soluciones en qué pasa

Voz 1275 20:56 la noticia Sara antes de conocer esta decisión hasta última hora había intentado negociar con la Comunidad de Madrid para poder quedarse en su casa ha tenido más suerte que una pareja de Móstoles con dos hijos también menores de cinco años y de tres meses que finalmente fueron desahuciados ayer del piso vacío de Lima que habían ocupado desde el Ayuntamiento de esta localidad les han dado una solución temporal alojamiento durante un mes en un hostal desde las diez de la mañana los alumnos y los trabajadores de la Autónoma están convocados a un referéndum sobre la monarquía se va a hacer en otras veinticinco universidades públicas de todo el país pero empieza hoy aquí en la autónomas una consulta simbólica Adela Molina se podrá

Voz 0011 21:38 votar entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde en urnas instaladas en los vestíbulos de las facultades en las papeletas habrá que marcar sí o no a estas dos preguntas estas a favor de abolir la monarquía como forma de Estado instaurar una república en caso afirmativo estas a favor de la apertura de un proceso constituyente para decidir qué tipo de República los organizadores reconocen que será una votación simbólica ya que no hay control ni garantías ni siquiera censo pero animan a todo el mundo a participar defienden que se trata de un primer paso

Voz 1727 22:06 oye está más ambicioso Lucía Nistal es una de las organizadoras

Voz 16 22:09 no planteamos una pregunta en la Autónoma de nuestra papeleta y también en otras universidades es necesario que se abran procesos constituyentes libres y soberanos donde podamos discutirlo decidirlo todo sin ningún tipo de traba sin ningún acuerdo de despacho sabemos que para conseguirlo los referendos que estamos planteando son un primer paso

Voz 1727 22:31 los estudiantes de la Complutense la Politécnica la Carlos III y la Rey Juan Carlos también tienen previsto organizar con

Voz 0011 22:36 multa sobre la monarquía entre diciembre y enero

Voz 1727 22:40 noticias en titulares con Virginia Sarmiento Madrid tendrá tres nuevos aparcamientos disuasorios el año que viene en Pitis Fuente de la Mora hay Canillejas son tres de los doce que el Ayuntamiento anunció en dos mil dieciséis Se destinarán cinco millones para habilitar mil plazas para coches y motos que se suman a las cuatro mil disponen

Voz 1275 22:54 la Comunidad de Madrid ha dado un paso más para ubicar a los menores extranjeros no acompañados de Hortaleza la Consejería de Educación ha cedido a políticas sociales varios edificios de un complejo educativo en las tablas junto al Instituto

Voz 1727 23:03 con Fernando tercera jornada de la huelga de los trabajadores de limpieza de la Comunidad de Madrid son más de setenta mil empleados del transporte público en los hospitales o los centros de salud y denuncian que la patronal está congelado el salario irá pecas

Voz 1275 23:14 son para el móvil más Madrid planificará rutas y opciones que ofrezcan al usuario opciones de desplazamiento baratas y sostenibles es parte del plan del ayuntamiento para que obtenemos por el transporte público

Voz 19 23:26 en Hoy por hoy

Voz 1275 23:32 el Atlético de Madrid buscará en la última jornada de la Champions ser campeón de su grupo Sampe buenos días buenos días ayer ya se clasificó para los octavos con su victoria dos cero sobre el Mónaco marcaban Koke Griezmann los de Simeone son líderes por el empate del Dortmund en casa a cero con el Brujas para terminar primero Atlético le vale

Voz 1706 23:47 en su visita al Brujas que seguirá en la Europa League conseguir el mismo resultado que obtenga el Dortmund en su visita al Principado ante un Mónaco que ya está elimina

Voz 1275 23:54 lo de Europa y en la Euroliga décima jornada al Real Madrid primero recibe desde las nueve de la noche al CSKA de Moscú tercero los rusos llegan con la intención de recuperar el liderato que tienen los de Laso en un triple empate con Fenerbahce los tres con sólo una derrota los turcos visitan mañana al Barça

Voz 2 30:04 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias Caixabank

Voz 1706 30:15 patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 hoy vamos a conocer las conclusiones de la comisión de investigación que durante meses ha analizado la crisis bancaria el rescate financiero en España eso en el Congreso y en el Senado Aimar

Voz 0027 30:29 el ex presidente Andalucía José Antonio Griñán está convocado en esa ronda de comparecencias que el PP ha hecho coincidir con la campaña andaluza en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que han organizado en la Cámara Alta como respuesta a la que investiga en el Congreso las finanzas del Partido Popular

Voz 1727 30:43 hoy nueva jornada de movilizaciones contra los recortes en Cataluña con huelga en la sanidad la educación en un centro de salud en el centro de salud Santa Clara en Girona está aclara Pamies bon día

Voz 32 30:55 Bondy a la sala de espera de este centro de Atención Primaria del centro de Girona hasta absolutamente vacía abierto a las ocho y tan sólo han entrado unas cinco personas hasta ahora para preguntar principalmente si su visita ha quedado anulada osea reprogramado hay unas veinte personas que esperan para hacerse análisis de sangre que son los únicos que dan movimiento a este centro de salud en la fachada del edificio hay un cartel donde pone recortar la sanidad mata en mayúsculas dentro carteles donde pone atención primaria Dinei respetado este centro en días normales entre y sale gente constantemente hoy cuarto día de huelga continua siendo un desierto

Voz 1727 31:27 en Italia el Parlamento aprobado esta noche la ley que recorta la derechos de migrantes y solicitantes de asilo Roma Joan Solés

Voz 0946 31:34 algunos comentaristas han calificado de pura sangres al Viana esta ley de seguridad porque su promotor es Albini ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno purasangre porque suprime el permiso de residencia para los inmigrantes hace muy difícil que accedan al asilo facilita su repatriación exprés en casa

Voz 33 31:52 entre los decretos aprobó con aplausos de la Liga y los cinco estrellas con Salvini proclamando que era un día histórico y con los parlamentarios de la oposición y de la izquierda a gritos de vergüenza ello encima de tensión creciente a medida que pasan las semanas donde los honorables ya lo hacen ni caso a la presidencia de las Cámaras

Voz 11 32:17 con insultos acusaciones de la AFA dentro del hemiciclo

Voz 28 32:22 sí minas con actitudes existe gigantes como la venta de la Cámara Laura a mí para después ha calificado de muñecas

Voz 0027 32:42 después de que haya trascendido el primer atropello mortal por parte de uno de los patinetes que han proliferado en toda España ocurrido en Barcelona en agosto pero se ha conocido ahora seguimos recorriendo esta mañana en Hoy por hoy las ciudades que afrontan el dilema de cómo regular este nuevo fenómeno vial por ejemplo en Valencia Toni Jiménez donde estás bon día

Voz 34 33:00 con día de estoy ahora mismo en pleno centro de la ciudad en el anillo ciclista ya es habitual la imagen de bicis patinetes circulando camino del trabajo o incluso el colegio hoy más abrigados porque hace frío también veo aunque no es normal la más de una persona encima del patinete generalmente un niño y un adulto y claro eso hay que ordenarlo lo prohibirá una nueva ordenanza de movilidad que todavía no está en vigor pero de la que sabemos que obligará a los patinetes a circular por el carril bici a una velocidad máxima de veinte kilómetros por hora quince es el carril está en la acera treinta un ciclo calles o zonas residenciales en ningún caso por las aceras se obliga a llevar luces y timbre pero no casco tenemos que dejarlos en los aparca bicis de hecho algunos funcionarios ya han pedido aquí en Valencia espacios para ello en los edificios públicos te digo esto Aymar porque a finales de verano una empresa de alquiler de patinetes eléctricos de alquiler se instaló en la ciudad sin permiso y aquello acabó como el rosario de la aurora con la policía ha requisado patinetes y la compañía sancionada con

Voz 19 33:52 treinta y tres mil euros

Voz 1 33:57 dedicada a los me lo pido a los viajes largos y al que siempre va dormido a la generación X los selfies los Stories dedicado a todas las familias que tienen Family con fama hasta treinta que una financiación que necesitas para un coche informa que en Caixabank punto es Caixabank

Voz 1727 34:21 y a esta hora la opina León de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa Bueno

Voz 1706 34:25 a todos la próxima vez que nos encontremos en este espacio el lunes que viene conoceremos ya los resultados de las elecciones andaluzas estaremos viendo cómo se reparte méritos y cómo se sacuden deméritos las parejas contendientes digo parejas porque así se han librado la campaña con cada candidato andaluz acompañado por su sombra nacional apoyo o mosca cojonera según se mire un buen resultado el PSOE lo capitaliza haría sobre todo Susana Díaz pero también indirectamente Pedro Sánchez la culpa de un mal resultado sin embargo Santos haría casi entera la presidenta el presidente al desmarque podría aparecer como un perjudicado hoy no

Voz 1727 35:00 gente en el Pepe el fracaso sería

Voz 1706 35:02 cosa de Moreno Bonilla pues Pablo Casado no lo eligió pero los méritos de un éxito eventual se los apuntaría casado por lograrlo a pesar del candidato no obstante será inevitable considerar el resultado del PP un test al nuevo liderazgo modelo aznarista tras el gran despliegue de Casado durante toda la campaña en Ciudadanos todo cuanto aproveche lo cobrará Rivera mientras que dada la distancia evidente pero difícil de calcular entre Podemos y Adelante Andalucía es imposible precisar qué parte del botín caería en las arcas de Pablo Iglesias Bosch dejará lo que recaude en el campamento andaluz y proseguirá su cruzada contra los infieles por otras tierras lo seguro es que este mismo lunes con los datos andaluces comenzaremos el cábalas sobre las próximas citas electorales y los iremos con la música a otra parte dejando Andalucía con sus problemas sin mayor novedad sin mayor novedad así porque seguido con atención las propuestas de los que aspiran a poner punto final a la hegemonía socialista veo vaguedades brindis al sol contra el paro lacerante el PP garantiza dice garantiza seiscientos mil puestos de trabajo no dice por qué no setecientos mil ciudadanos promete impulsar las políticas activas de empleo que es poco más que una historia y acabar con los subsidios agrícolas esa vergüenza abominable raíz del partidismo andaluz

Voz 1727 36:16 silencio absoluto en fin Nos vemos el lunes

Voz 1727 37:57 a las ocho y treinta y ocho minutos de la mañana siete y treinta y ocho en Canarias mañana de jueves en Hoy por hoy con Esther Palomera muy buenos días buenos días Pepa Henri Giuliana buenos días

Voz 1706 38:06 muy buenos días ya esta mañana en Gijón

Voz 1727 38:09 esto Caiwza eran muy buenos días Ernesto solución y recibimos en este programa Antonio Aramendi que acaban de elegirlo presidente de la CEOE de los empresarios españoles buenos días y enhorabuena

Voz 15 38:20 muy buenos días muchísimas gracias qué tal la experiencia

Voz 1727 38:23 bueno pues al poco tiempo

Voz 15 38:25 frenó y bueno pues básicamente lo exterior lo exterior ha dominado la agenda porque exactamente quince horas después de ser nombrado presidente monte un avión para irme a Cuba con todos los empresarios españoles volví segundo me vuelto pues pues hemos estado con todo los empresarios chinos con el presidente chino que se acaba de ir hoy se decir que realmente bueno con agenda exterior es la palabra rezando

Voz 1727 38:56 de la agenda exterior por cierto se me ocurre escuchándole cómo vio al presidente del Gobierno porque pasaron muchas horas juntos

Voz 15 39:02 voy yo el avión en el viaje a Cuba pues yo le veo muy bien además creo y lo digo porque lo he dicho desde el primer día que que los empresarios hemos nos hemos quedado muy satisfechos también del apoyo institucional porque claro era la primera vez en muchos años que iba en presidente del Gobierno a Cuba pero es que nosotros llevamos más treinta es decir era la primera vez que había un encuentro empresarial también con la clase política pero sin embargo nosotros ese era era exactamente el vigésimo tercero sea veintitrés años que ya hacíamos encuentros de hecho nosotros en Cuba tenemos la asociación una cosa curiosa tenemos la asociación de empresarios españoles en Cuba que hay más de doscientos la por ejemplo el turismo noventa por ciento de la de la de las camas hoteleras son españolas es decir que tenemos osea es que estamos en en mil cosas ahora sí está abriendo parece del régimen ya hay muchas oportunidades de infraestructuras de recuperación ferroviarias yo creo que España debe estar no

Voz 1727 40:01 no se ponen nerviosos ustedes los empresarios cuando después del deshielo inaugurado por Barack Obama veíamos a aterrizar en la isla a François Hollande los españoles los políticos españoles no acaban de ir

Voz 15 40:13 bueno efectivamente ahí estábamos

Voz 38 40:16 que es cierto Francia aprobó

Voz 15 40:19 yo la oportunidad que es triste cuando España es el primer país inversor en la en la isla no hay más yo creo que hay otro tema que es importante además cuando bajas a calle además es que en Cuba signos quiere que yo creo que es otro tema importante lo que es que es muy bueno no y sobre todo que yo creo que deberíamos de estar cuando empiece esa recuperación no sólo económica sino democrática

Voz 1727 40:45 por cerrar el capítulo Cuba me aseguran que usted le dijo al presidente allí la isla que siempre tendría la lealtad de la patronal

Voz 15 40:53 sí sí haber yo lo digo con mucha claridad de lo he dicho desde el primer día nosotros vamos a trabajar con independencia y cuando digo con independencia de la nuestra con independencia en el sentido de decir las cosas que opinamos no siente en que hemos venía a sumar no restar por lo tanto eh aunque aunque tengamos que decir cosas que bueno usted pero siempre con lealtad institucional clarísimamente y con sentido de Estado yo creo que que aunque igual es clamar en el desierto no yo creo que los temas de política exterior de vibrantes en unos temas comunes y de ese unos temas de política de Estado a mí no me parece bien ni nos parece bien es que se haga política local con estos temas que además no estamos jugando las cosas de comer es decir porque al final el pueblo ya no nosotros también lo somos lo que estamos es el día a día las empresas tienen que salía al exterior hemos salido al exterior el gran milagro españoles que hemos pasado de cincuenta mil a ciento cincuenta mil las empresas que están Inter realizadas que exporta entre lo que nosotros necesitamos es que todas todas las instituciones nos apoyan porque al fin y al cabo esa

Voz 39 42:00 la realidad de la vida y la realidad de la economía no

Voz 1727 42:03 vamos con la agenda concreta hemos contado en la SER que el Gobierno no tenía preparado un decreto ley o estaba trabajando para llevar a Consejo de Ministros un decreto ley con la ley de Cambio Climático la Ley de Transición Energética se ha parado en el último minuto preso llegará tarde más au tarde menos eso llegará los empresarios españoles están preparados para la transición economía verde

Voz 15 42:25 a ver yo creo que los empresarios estamos siempre preparados a lo que tenga que venir y no sólo eso sino que las empresas y además son conscientes de que hay que seguir trabajando la innovación e el I más D más i en el sentido de de ir avanzando en todas las tecnologías no nosotros lo que yo he hecho en mi discurso inaugural hable claramente que queremos ser pro activos con los meses no con con los objetivos de sostenibilidad lo que sí planteamos ya eso está claro es que los objetivos hay tres que son las personas que es el medio ambiente y hay un tercero que era suscribiría económica es decir que todo esto funciona cuando cuando económicamente es viable lo que planteamos en esto es que se tenga presente a las a las empresas que se tenga presente a los empresarios tienen sentido de ver cómo se iban adecuando estos objetivos por qué pues porque la tecnología va avanzando lo que todos sabemos que hay que ir a una economía verde no sabemos y no que todos la queremos pero que tenemos que ir avanzando también cuando la tecnología va adaptándose es decir por ejemplo hablamos del coche eléctrico no todos sabemos que en las ciudades va a acabar funcionando el coche eléctrico pero no se puede decir que ya está es decir todavía estamos evolucionando también las baterías tienen que evolucionar mucho más para ver cómo va a ser la Ricar es decir yo creo que que lo único que nosotros pedimos es simplemente oiga no se hagan de golpe cosas sino simplemente graduó hemos trabajemos juntos para ver cómo implementar

Voz 1727 43:51 los plazos que maneja tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea que son dos mil cuarenta dos mil cincuenta que le parecen bueno

Voz 15 43:58 nosotros insisto lo que estamos planteando es una cosas son objetivos y otra cosa es ver cómo llegamos como llegamos a ello es decir lo que nos parece bien lo digo porque también por encima de la mesa con los parece bien por ejemplo pues que se diga no es que mañana la gasolina hay el IS vamos a él se puede hablar de el CO2 debiera ser pero no condenamos a esta tecnología es decir yo creo que eso es lo que lo que tenemos que graduar tenemos que ir valorando como como como se iba llegando porque además que nadie dude que nadie dude que las empresas

Voz 39 44:28 a van van a va

Voz 15 44:31 donde tienen que estar de hecho hace pocos días por ejemplo vino el presidente de Renault hizo una una un planteamiento no de invertir en Valladolid más de quinientos millones de euros precisamente en ver cómo se iba trabajando en los motores no entonces yo creo que ese eso es lo que hay que pensar en ese día a día que es el que nos tiene que llevar al futuro no

Voz 1727 44:52 se ponen usted al frente de una organización que es capital para el diálogo social junto a los sindicatos y el Gobierno cosas muy concretas los trabajadores españoles dicen lo dicen muchos organismos internacionales han perdido poder adquisitivo ha devaluado el salario sean recortados los otro tipo de beneficios sociales cuando le tocan la recuperación a los trabajadores señor Aramendi

Voz 15 45:13 bueno yo creo que yo creo que habría que que diferenciar había que ver varias varios espacios diferentes es decir nosotros y concretamente en CEOE en las organizaciones empresariales estamos en el diálogo social el diálogo social y la negociación colectiva cinco mil mesas abiertas en España entre trabajadores ella empresarios que es en general la gente que está afiliada a nuestra a nuestras organizaciones y a la gente que está en la negociación colectiva los que están en esa en esa banda no están no están por decirlo en estas expresiones que dicen los los organismos de hecho hace muy pocos meses hace un par de meses hemos firmado el Acuerdo Nacional de Convenios donde donde donde incluso hemos hablado de de los mil euros por catorce en el dos mil veinte es decir nosotros estamos en esa banda también trabajando en ese efe todo el trabajo digno no que yo creo que todos tenemos que ver pero sí es cierto nosotros lo vemos también y por eso estamos valorando ese está negociando y hablando sobre el artículo cuarenta y dos si es cierto que que cierta cierta gente ha ha utilizado ese artículo con externalizaciones de tal manera de tal manera que ahí es donde se puede encontrar ese trabajo precario en el cual nosotros no compartimos

Voz 1727 46:31 puede encontrar mucho por la experiencia que nos hacen llegar los oyentes por lo que cada uno tiene su entorno señor

Voz 15 46:37 a es jóvenes cuántos pares

Voz 1727 46:40 a mí ya están madres de familia están con contratos que apenas permiten llegar a final de mes no se lo inventan no

Voz 15 46:45 yo luego también creo que hay que mirar porque también cuando hablamos de esos contratos de geográficamente dentro de España la diferencia qué es vivir en Madrid o vivir en otras zonas es decir que a veces que eso es así

Voz 1727 46:58 un el objeto o un dato concreto perdóneme Comisiones Obreras dice que las horas extra en España equivalen a ciento setenta mil empleos a jornada completa horas extra que muchas veces no se pagan

Voz 15 47:10 bueno una cosa es que haya horas extras y otra cosa es que no se paguen eh es decir por tanto si no sepa yo no puedo estar de acuerdo ahora que haya horas extras tiene sentido es decir tiene sentido porque porque eh que una persona en un momento dado tenga que hacer algún trabajo extra que que eso es lo que es una hora extra no significa que tú tengas que que decir pues ocho horas una persona porque es que yo creo que las cosas no se entiende como las digo otra cosa es que alguien le exigen unas horas las bien lo cual nosotros tampoco podemos compartir o qué

Voz 1727 47:42 las Strasse mascar en puestos de trabajo no