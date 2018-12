Hoy por Hoy (29/11/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 la patronal española apuesta por convertir la jubilación obligatoria una vez que se alcance la edad legal del retiro lo acaba de decir aquí en Hoy por hoy el nuevo presidente de la patronal Antonio

Voz 1590 00:34 Méndez cuando tienes ese margen ya cubierto de la jubilación

Voz 4 00:38 eh la empresa pueda decir ya que Junta

pero insisto es es un abuso que se está haciendo pero en general suele ser de puestos eh voy a decirlo muy bien retribuidos y nosotros pensamos que que eso facilitaría muchísimo de que la gente de que la gente joven bueno vea vaya haciendo estos puestos porque además yo creo que está muy Pepa es lo merece es jueves es veintinueve de noviembre

Voz 0027 01:04 Primaria Secundaria se suman a los universitarios que están en huelga desde ayer los profesores pero también los médicos y el resto de funcionarios de la Generalitat están convocados hoy a una manifestación contra los recortes será al mediodía en Barcelona a esta hora notas

Voz 0568 01:16 estamos al campos Catalunya de la Universidad Rovira i Virgili

Voz 0027 01:19 en Tarragona como empieza allí la mañana Joel Reche bon día

Voz 5 01:22 buenos días pues de momento se respira bastante tranquilidad poco movimiento en el campus a pesar eso sí que en estos momentos agentes de los Mossos d'Esquadra se encuentra hablando con un grupo de alumnos que alrededor de las siete y media de la mañana han accedido al campus con la cara tapada para cerrar con cadenas los accesos situados en el primer piso del edificio intentando evitar que se pueda dar clases al menos durante las primeras horas de la mañana a las doce del mediodía se prevé la manifestación principal aquí en Tarragona en la que aparte de alumnos más de ocho mil profesores y profesoras de toda la provincia están llamados a participar

Voz 0027 01:50 si la Universidad Autónoma de Madrid será hoy la primera en votar en la consulta que han convocado los estudiantes sobre monarquía o república es una votación simbólica sin censo real pero se ha sumado ya veinticinco universidad

Voz 3 02:01 es más de toda España el tribunal

Voz 0027 02:03 Honduras que juzga el asesinato de Berta Cáceres va a dictar hoy sentencia la activista medioambiental Moore murió violentamente hace dos años y medio tras una campaña para tratar de impedir la construcción de una presa en su país Carolina

Voz 0393 02:14 hoy se van a conocer esa sentencia contra las ocho personas que están acusadas del asesinato del activista aunque la familia asegura que en el banquillo sólo se sientan los eslabones más bajos del crimen y no quién dio la orden denuncian además

Voz 1727 02:25 su exclusión del proceso judicial algo que ya denunciado

Voz 0393 02:28 también Naciones Unidas Cáceres fue asesinada en su casa de la esperanza en marzo de dos mil dieciséis tras pasar años recibiendo amenazas de muerte

en el último EGM del dos mil dieciocho que son las notas de la radio española Laser incrementa su audiencia y cierra el año como líder absoluto de la radio española con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes

Voz 1276 03:00 Laura Marcos este programa hoy por hoy es el más escuchado de toda la radio hablada aumenta su audiencia hasta llegar a los dos millones setecientos sesenta mil oyentes diarios La Ventana de Carles Francino lidera a los programas de la tarde con ochocientos seis mil oyentes y el Hora Veinticinco de Ángels Barceló también mejora sus datos anteriores con más de un millón de oyentes cada noche el fin de semana A vivir que son dos días es líder indiscutible con casi dos millones de oyentes el sábado y un millón quinientos diecinueve mil el domingo la SER sigue siendo número uno en Deportes El Larguero mejora sus cifras previas con ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes cada noche y Carrusel Deportivo mantiene el liderazgo del fin de semana a pesar de que su competidor Tiempo de Juego de la COPE suma cinco horas más de programación la audiencia de Dani Garrido el sábado mejora hasta llegar al millón quinientos noventa y ocho mil oyentes el domingo alcanza el millón seiscientos veintisiete mil en cuanto a las musicales los cuarenta suma oyentes se sitúa como la segunda radio más escuchada en España con dos millones novecientos veinticinco mil seguidores

son las nueve y cuatro las ocho y cuatro en Canarias

Voz 3 04:00 aquí quién insulta Andalucía es quién roba a los andaluces en el capítulo de hoy hoy hemos sabido que el albondiguillas había informado a Bonilla de que Bárcenas estaba en proceso de corrupción evidentemente eso es falso

Voz 2 04:13 Adelante Andalucía va a ser una barrera infranqueable frente a la hacer

Voz 3 04:17 echamos sentí que de contención de Jericho

Voz 2 04:20 cosa que no puede decir Susana Díaz que la vio la puerta de la derecha en Madrid Sevilla

Voz 3 04:25 que lo que no me podía imaginar que iba a tener que enfrentarme a un tridente de derecha y de ultraderecha sana eso es una irresponsabilidad Susana dócilmente Annan iba para derecha que se las prometía muy felices

Voz 2 04:41 pero lo queremos parecernos a ello los andares en nadie subordina tiempo no caigo que viven que anotará todos lodo pata de contención yo no tengo

Voz 3 05:08 una mujer muy honesta muy auténtica hoy el día de hoy la igualdad hasta el fin de su concepto entienda que los andaluces piden igualdad y no quieren privilegios para los nacionalistas lo que representa nuestro partido la igualdad

Voz 2 05:32 ellos les dan igual las mujeres reales porque viven de la igualdad no viven por la igualdad está muy claro Susana Díaz máxima audiencia Prime Time

Voz 1727 06:10 son las nueve y seis las noches en Canarias y de un momento a otro esperamos a Teresa Rodríguez a la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía ha habido en los accesos a a Sevilla esta mañana parece un accidente y está provocando un colapso de tráfico que retrasó unos segundos el comienzo unos minutos lo el comienzo de esta entrevista con Esther Palomera con Henry Julian y con Ernesto de cabecera que no hemos escuchado todavía que está en SER Gijón esta mañana para el análisis de la

Voz 0246 06:38 pienso que el nombramiento de uno de los primeros nombramientos Aramendi viene de Gijón

Voz 1727 06:42 fíjate fíjate fíjate dejado a hablar de cosas como estáis viendo la campaña para ponernos en suerte esa entrevista con con Teresa Rodríguez Esther cómo estás viendo este tramo final de la campaña con

Voz 0591 06:54 en ese tridente del que habla Susana Díaz bueno yo creo que que Teresa Rodríguez ha hecho una campaña que ha ido de menos a más y ha logrado situarse en un espacio que hasta ahora ocupaba permanentemente Susana Díaz y con su personalidad con su forma de hacer política no es el terreno de del andalucismo emocional esta bandera yo creo que está disputándose la de forma muy muy eficaz con con el Partido Socialista tú su candidata a los que están siendo muy de cerca a los compañeros que están las caravanas electorales lo que sostiene ni coinciden todos ellos es que los los actos de Adelante Andalucía son los que más están despertando el entusiasmo de la gente esto quiere decir que va a conquistar esa segunda posición a la que aspiraba Unidos Podemos desde aquí desde desde Madrid por Adelante Andalucía no lo sé es que según los datos que conocemos de las últimas encuestas podría haber un están en un triple empate no las la PP Ciudadanos y Adelante Andalucía pero lo que está claro es que va a ser decisivo a la hora de de formar gobierno si es que Susana Díez quiere volver a formar gobierno que no sabemos si es que está más por el la repetición de las elecciones que podría ser también

Voz 1727 08:09 Teresa Rodríguez buenos días qué tal como está

Voz 1480 08:15 pues bien después de un carrerón pero vine corriendo no porque me encanta hablar contigo si ha habido

Voz 1727 08:20 atascos en los accesos a Sevilla esta mañana me he sorprendido escucharle en esta campaña pedir a los políticos andaluces que se comporten como nórdicos capaces de pactar políticas no al margen del rifirrafe diario es posible pactar a derecha e izquierda por ejemplo medidas para combatir el paro y la precariedad en Andalucía

Voz 1480 08:38 ya yo creo que no hay más remedio Pepa entramos en un un nuevo paradigma tanto en España como en Andalucía incluso mucho ayuntamiento donde la realidad política va a ser mucho más Cipolatti entonces creo que frente a los discursos de es bueno generar cierto miedo a la inestabilidad de los Gobierno me parece que se puede abrir un nuevo ciclo en el que las políticas tendrán todo el protagonismo y la gente tenga mucho que ganar o sea cuando no hay certeza lobo bien no pues tienen más necesidad de hablar con el resto de grupo por tanto tienen más necesidad de convencer al conjunto de la sociedad sobre las medidas que van a aplicar la política más dura las hemos sufrió de gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular que no me han quitado derecho a un ritmo acelerado lo que casi no éramos capaces de reaccionar yo recuerdo aquellos consejos de ministros bien hechas bienes que nos quitaban de derecho laboral de derechos sociales incluso libertades pública que había costado décadas conseguir

Voz 1727 09:37 lo de la carrera es literal eh porque le oigo la respiración de estarse es que además el Hacienda

Voz 1480 09:45 el chófer te está esperando Pepa Bueno es de la taquilla

Voz 0568 09:50 bueno podría recuperar la la la respiración eh le hago una pregunta larga lo quiero ir

Voz 1727 09:56 el tema de pactos ni al tema de de cómo está repartido el panorama ideológico en Andalucía sin pasar pasando por alto este tema en el que estábamos el paro porque Andalucía sigue a la cabeza del paro en España y no sólo eso sino eh con empleos muy precarios como ocurre en el resto de España no que explica a su juicio esta singularidad el que Andalucía siga encabezando el ranking del desempleo en nuestro país

Voz 1480 10:21 una situación más vulnerable con carácter previo es decir nosotros tenemos una economía fuertemente dependiente de factores externos no llegamos a hacer el proceso de desarrollo endógeno que se ha dado en otras latitudes de nuestro país de Europa y el hecho de que cuando llegó la crisis pues se lo han visto todas las vergüenza no se ha visto que teníamos una fuerte dependencia de dependencia de la inversión extranjera que no pocos caso ha decidió de localizarse hice ha dicho también que teníamos una fuerte denuncia puede las subvenciones repartidas con mala gestión por parte de un Gobierno que recibió cien mil millones de euros de fondos estructurales europeo para volver ahora al vagón de cola de la Unión Europea hemos pasado de ser una región de prioridad dos hacer una región de prioridad uno la Unión Europea en los últimos cinco años y eso de lo que habla de la mala gestión que hemos hecho de los fondos estructurales que deberían haber servido precisamente para alcanzar ese desarrollo endógeno en nuestra tierra que pusiera en contacto productores e industria consumo que mejorará la renta para activar la economía real que apostara por la economía social que sacará el máximo partido de nuestras potencialidades más alta en agricultura ecológica en energía renovable en apuesta por la movilidad sostenible no hemos hecho ese trabajo no lo hemos hecho esta tarea hemos selló redes clientelares a lo largo de año y eso tiene que ver con la corrupción que ha caracterizado la gestión pública de esta tierra y que cuando se han acabado lo fondo pues no dicho no hemos hecho la lactancia

Voz 1727 12:04 hasta que los andaluces voten este domingo no hay nada decidido eso está claro pero el signo de los tiempos al margen ya de las encuestas habla de fragmentación la ausencia de mayorías amplias a un solo partido decía usted eso puede ser una oportunidad no sólo un problema pero para gobernar hay que tener mayorías lo está comprobando bien el el el Gobierno Sánchez en La Moncloa y ustedes dicen no tardemos con Susana Díaz ni un gobierno de coalición ni un pacto de legislatura

Voz 1480 12:33 en el Gobierno actual en España se está debatiendo un acuerdo de Presupuestos que nosotros entendemos que insólito en la medida en que recupera derecho es decir que la situación que actualmente tiene el Gobierno de Pedro Sánchez Si el resultado de esa cierta debilidad de su Gobierno es que aumente el salario mínimo interprofesional a novecientos euros que mejoremos la ayuda a la dependencia que mejoremos las pensiones no contributivas las pensiones con el IPC pues era un uno a un buen resultado quiero decir hemos estado perdiendo derecho durante diez años recuperar derecho es una prioridad estaba ser también la prioridad de de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz desde el Gobierno evidentemente o desde el Parlamento pero hay que recuperar derechos porque encima a la siguiente generación se va a acostumbrar a vivir sin ello y entonces va a ser muy difícil recuperar los niveles de gasto social de dos mil diez recupera el condiciones laborales e insisto anteriores a la crisis al menos no como objetivo de mínimos y ahí yo creo que es el ejemplo es España puede aprobar estos presupuestos podría ser una avanzadilla de lo que toca hacer ahora

Voz 1727 13:40 están en la ley de los Presupuestos veremos a ver si si consigue Sánchez sacarlos adelante usted usted ha dicho que Susana Díaz es el principal escollo para la estabilidad de un Gobierno que significa eso en concreto

Voz 1480 13:51 bueno eso es la certificación de una situación en la que la señora día hago Brno dos legislatura en cinco años es decir que ahora no puede lamentarse de la inestabilidad de su Gobierno futuro que ella sobreentiende cuando ha roto dos legislatura Ignacio capaz de terminar ni una sola entera es simplemente porque entendían la prima en el primer caso que debía parar a puedo a Podemos presumió de haber convocaba ya les aquellas elecciones para para para poder y ahora puede eh porque entiende que es cuando les va a venir menos aunque yo creo que la campaña le está diciendo lo contrario

Voz 1727 14:29 bueno aclarar llevamos toda la semana tratando de hablar con todos los candidatos y hacernos una idea de cómo va a ser la gobernabilidad de de Andalucía a partir del lunes insisto ustedes descartan un gobierno de coalición con claridad nosotros no podemos ser

Voz 1480 14:44 apuntala la continuidad en una tierra que tiene la alta cifra de riesgo de pobreza y de exclusión de desempleo y bajo baja inversión en educación en sanidad por habitante graves problemas de Género Acción Democrática hemos venido a cambiar a esta situación de Andalucía y en Andalucía el régimen Susan M

Voz 1727 15:05 por qué cree que las encuestas todas registran la posible entrada de la extrema derecha en el Parlamento andaluz

Voz 1480 15:11 bueno pues me parece que estamos cometiendo el error en la fase final de la campaña y de darle entrada ya en los discursos público de darle entrada en absolutamente todos los titulares desde el debate de Radio Televisión Española la que la presidenta decidió de forma irresponsable meterlos en el Parlamento sobre entender que van a tener representación yo recuerdo Pepa la elecciones de dos mil quince que Susana Díaz dio la consigna a todos los portavoces del PSOE de no decir ni siquiera podemos como verbo eh eh presente indicativo la primera persona del plural que lo dijeran Podemos que digan Se puede encuestas nos daban quince diputados como mínimo ahora de repente no sé por qué algún asesor le habrá dicho a Susana día que hay que disputarse el voto de la derecha por la vía de general el miedo a esa entrada de Vox que no está certificada que yo creo que no que no debe ocurrir somos una tierra resistente históricamente a la derecha a la extrema

Voz 1727 16:10 pero independientemente de de las estrategias políticas en fin yo creo que merece un análisis el hecho de que todas las encuestas prácticamente todas registren bueno un incremento de votos la extrema derecha e en en en Andalucía hombre que quiere decirnos esto que nos está diciendo no habla de la fe

Voz 1480 16:29 tentación del voto de la derecha fundamentalmente es decir no al voto nuevo fotos fragmentado de la derecha que está en fase de descomposición de las derecha e insisto sería cuestión de hablarlo después de las elecciones porque yo confío y creo que no van a entrar

Voz 1727 16:47 Adelante Andalucía tiene vida más allá del día del día tres mantendrá esta confluencia como sujeto político autónomo de Podemos

Voz 1480 16:55 sí sí autónomo de Podemos referente de Podemos en Andalucía hay referentes de Izquierda Unida en Andalucía y con además a otro elemento ingredientes que con nosotros son esenciales como son lo las organizaciones andalucista de las personas que con carácter individual San vinculado a nuestra iniciativa y definitivamente si Adelante Andalucía ha venido para quedarse ha venido para dar la batalla de las elecciones municipales y ha venido también para construir un nuevo sujeto político andaluz que sean ahora a más gente que no necesariamente forman parte de las organizaciones que hoy por hoy conformamos este proyecto de unidad nadie

Voz 1727 17:34 carta unas elecciones generales en el mes de marzo en toda España o en mayo o en cualquier caso a lo largo del año que viene quizás en otoño Mary descarta es usted aspiraría a tener un

Voz 0591 17:44 el grupo parlamentario propio en el Congreso un grupo andaluz

Voz 1480 17:48 nosotros lo hemos defendió de forma clara esa posición anteriormente precisamente por la situación en la que se encuentra Andalucía necesitamos tener mucha más presencia en el Congreso de los Diputados va a ser el debate que ha bramó cuando se articulen bueno cuando cuando ocurra lo que tenga que ocurrir que no hay no hay claridad todavía ni certezas sobre sobre lo que plantea Pepa nosotros defenderemos una voz propia de Andalucía en el Congreso

Voz 1727 18:17 qué está pasando en el conjunto de España en el Gobierno en el entendimiento en fin frágil pero entendimiento entre el PSOE y Podemos que no puede ocurrir en Andalucía cuál es la diferencia

Voz 1480 18:29 yo creo que aquí en Andalucía si miramos lo que ha pasado en estos tres años hemos sido capaces de llegar a acuerdos que creo que han sido muy positivos para la para la ciudadanía la Ley de Servicios Sociales evitando cualquier me dio la posibilidad de privatizar la gestión de los servicios sociales la ley de memoria histórica hay democrática la Ley de discapacidad garantizando derecho nuevo a los niños y niñas en situación de discapacidad la ley contra la LGTB y fobia un acuerdo para un nuevo sistema de financiación autonómica que le hasta tierra lo que le corresponde ni más ni menos sino lo que les corresponde en un nuevo sistema de financiación autonómica decíamos tenía una enorme capacidad de llegar a acuerdos concretos para mejorar las condiciones de vida de de los Andalucía andaluz el decreto de las treinta y cinco horas para los empleados y empleadas pública en a nivel estatal creo que ese acuerdo de presupuesto de El paradigma después de escasos meses de de la moción de censura de lo que nos toca hacer ahora que insisto es recuperar a corto plazo la mayor cantidad de derechos posible antes de que no ha clima temo a la precariedad y a los bajos salarios y yo creo que esa es la línea tanto en Andalucía como como a nivel estatal

Voz 1727 19:39 Teresa Rodríguez veo que ha recuperado la la respiración a lo largo de la conversación después de la carrera como como va el embarazo como esa criatura va a salir pidiendo una papeleta para votar me imagino porque claro cincuenta viendo una papeleta para botaba pidiendo una madre de una vida más tranquila se encuentra bien no si me encuentro muy bien bueno pues mucha suerte muchas gracias son las nueve y veinte ocho y veinte en Canarias

Voz 1727 26:04 lo ocho y veintiséis en Canarias con Henry Julian Ernesto carece de Esther Palomera por fin vamos a analizar este día tan intenso tan intenso que no deja de proporcionarnos noticia porque me decías Palomera que quién estaba contando el confiesa que dicen que Pablo Iglesias que había decidido congelar su plan de cogerse la baja por maternidad en enero ante el inminente adelanto electoral es verdad

Voz 0591 26:28 Pablo Iglesias lleva probablemente fue el primero que esbozó un hipotético escenario de de adelanto electoral para el primer trimestre de

Voz 1727 26:38 el próximo dos mil diecinueve sigue en ese

Voz 0591 26:41 en ese escenario no se está moviendo más allá de los balones que está despejando el Gobierno Ernesto

Voz 1727 26:46 podemos interpretado en esa misma dirección la prisa que parece que tenía el Gobierno por sacar adelante la Ley de Transición Energética hay que finalmente los ministerios de Economía Agricultura incluso Hacienda han dicho no se puede aprobar por la vía de urgencia un una ley que modifica de manera tan sustancial tan profunda la economía española

Voz 0587 27:06 es posible hay varios indicios que se podrían a la hora de contabilizar los elementos a favor de una digamos que los indicios la huellas a a seguir a favor de una convocatoria electoral anticipada que se pueden computar incluso diría yo por ejemplo la decisión del presidente de Gobierno de momento de mantener a Pepe Borrell como ministro de Asuntos Exteriores a pesar de la sanción muy grave de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por uso de información privilegiada en España no hay muchas muchas sanciones por uso de información privilegiada por parte de la Comisión Nacional del Mercado Valores por el contrario por lo tanto hay actitudes del Gobierno que dice hay que aguantar hay que aguantar a los efectos de no pasan mucho tiempo aquí vamos a ver yo creo que el resultado de las elecciones del domingo será decisivo en el análisis de Pedro Sánchez

Voz 1727 27:59 Enric Giuliano

Voz 0568 28:01 sí creo que hay que esperar al domingo a ver exactamente qué es lo que ocurre cuáles son las las los resultados de las tendencias de fondo que que indican estas elecciones que se han convertido en las elecciones que se vive en varias cosas la primera de ellas la más clara la evidente el objeto de la de la de las mismas dirimir quiénes la fuerza política más votada por lo tanto la que tendrá posibilidades de gobernar la Junta de Andalucía Si logra sabían César adecuadas pero sea a comer una prueba sobre el liderazgo en la derecha española se ha convertido también en un test sobre si ese partido extrema derecha logra entrar en el Parlamento de Andalucía si logra entrar al Parlamento de Andalucía creo que será un mensaje indicativo de que Vox puede entrar en prácticamente todos los parlamentos autonómicos no es un dato menor teniendo en cuenta que habrá elecciones trece comunidades autónomas en el mes de mayo y en última instancia también es una nueva prueba de la relación de fuerzas entre el Partido Socialista Podemos como puede determina eh

Voz 1727 29:12 la luz de las prisas sonó del presidente del Gobierno para hacer una convocatoria general

Voz 0591 29:18 bueno yo creo que en Moncloa se ha analizado muy minuciosamente en las tripas del último CIS en las que se llegó a la conclusión de que el presidente del Gobierno estaba en valoración en intención de voto también tres puntos por encima de lo que está Susana Díaz en Andalucía bien este es un dato que con el que se ha trabajado mucho en las en las últimas semanas ahora bien yo creo que el resultado la disputa el resultado de la disputa en la que está metido a la derecha española va a tener mucho que ver con esa decisión no es lo mismo que Ciudadanos pase al Partido Popular en Andalucía a que no consiga un resultado francamente sí Toxo como le auguran todas las encuestas vuelva a pinchar en en las urnas no yo creo que este es otro factor que se va a tener en cuenta la fragmentación de la derecha sin duda es la mayor fragmentación mayor beneficio para el Partido Socialista es verdad que todo indica o está viendo demasiadas señales que indican que el Gobierno podría anticipar esas elecciones ahora este presidente del Gobierno cuando lo ha sido ya antes de serlo si es especialista en algo es en aguantar resistir mientras ha resistido ha ganado esto está en su currículum político desde que desde que llegó a la escena nacional por lo tanto yo tampoco me atrevería a hacer mucho pronóstico más allá de lo que todos escuchamos a los distintos líderes políticos y las señales que van que van emitiendo lo que está absolutamente claro es que el Gobierno concretamente el presidente y así nos lo han transmitido está decidido implementar una agenda política antes de esta convocatoria electoral quiero decir salario mínimo pensiones exhumación de los restos de Franco si es que en algún momento se puede exhumar los restos de Franco que esto está es prioritario en la agenda en la agenda del Gobierno y luego una segunda cuestión y es que él no está decidí no está dispuesto a someter la convocatoria anticipada de elecciones a una subasta pública en la que todo el mundo opine tomará la decisión cuando tenga que tomar como por otro apartamento todos los presidentes de gobiernos

Voz 1727 31:28 eh antes y dentro del propio Gobierno se se se escucha han en privado no los escenarios más variados desde el de aquí a marzo no marido como sean cuanto en cuanto pasen las elecciones andaluzas es súper domingo parece que lo tiene mucho éxito no no porque eso crea dificultades a los presidentes autonómicos

Voz 0591 31:48 pero si ya ex alcaldes Pepa

Voz 1727 31:50 sí a los alcaldes no

Voz 0568 31:53 bueno esta esas son cosas que se dicen y que se vamos a ver porque Andalucía también dará un patrón sobre esto no vamos a ver resultados yo lo estás aleccionar al para mí son una caja con algunos misterios dentro que quizás los veremos el domingo por la noche uno de ellos por esta idea que tenía el PSOE en Andalucía Susana Díaz una idea puse Oliana no que es como elecciones solos eh que no nos moleste la política general porque aquí vamos a hablar de nuestras cosas bueno han querido hacer las opciones de bajo perfil aquí han visto cómo todo el nerviosismo de la política española que es muy alto en estos momentos ha entrado en tropel en Andalucía

Voz 1727 32:36 de hecho en la campaña de Susana Díaz ha tenido un punto de inflexión estas

Voz 0568 32:40 claramente porque porque es que el dibujo que ellos habían hecho

Voz 13 32:44 eh nos yo no obedece a la realidad porque la realidad es una realidad

Voz 0568 32:49 bastante tensión de fondo de un país que debe clarificar que debe decidir exactamente cuál es la dirección que toma después de la moción de censura por lo tanto en estos momentos imaginar escenarios de elecciones locales y regionales o autonómicas como queramos llamar en las que alcaldes y presidentes logran crear su propia burbujitas que no pasa nada me parece

Voz 1727 33:11 a ver a ver un esto

Voz 0587 33:15 no yo quería poner en valor tu entrevista Teresa Rodríguez si me permites porque estamos hablando de Andalucía ella es una en fin es un protagonista importante la entrevista empieza con la frase donde ya dice que el después de la moción de censura a la propuesta el acuerdo de Presupuestos entre Unidos Podemos y en el Gobierno y el Partido Socialista pues debería ser la avanzadilla dice ella en el sentido de que debería progresar y aprobarse la entrevista termina diciendo que el acuerdo ese de presupuestos es un paradigma y que debería tener influencia a nivel estatal entonces esto no coloca en una situación que yo me parece obvio que estamos en campaña electoral y que Teresa Rodríguez diga que el régimen sus organismos pero si efectivamente los presupuestos son avanzadilla si el que lo el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos si el partido socialista son una avanzadilla Easy debe ser el paradigma aquí estamos hablando de una en fin de una interpretación de los de los hechos según la versión de Teresa Rodríguez que reproducción fielmente que nos abre un escenario donde no sería posible descartar la posibilidad de reeditar un pacto entre Unidos Podemos sí si Pedro Sánchez a nivel nacional a nivel de Andalucía no lo veo a partir de las palabras de ella que luego electoralmente el régimen que impere en su dice ella en Andalucía es el mismo pero claro pero lo que ella ha dicho en relación al usted presupuestarios a los acuerdos en

Voz 1727 34:50 dijo los acuerdos

Voz 0587 34:51 concretos que han hecho en Andalucía para mejorar la situación de los ciudadanos andaluces pues a mi me me parece muy interesante subrayar esto

Voz 1727 34:59 sí es este difícil en esta campaña electoral arrancarle a los candidatos y en fin con pistas sobre los pactos que inevitablemente van a producirse a partir del día dos porque es que no hay ningún escenario aquí sí que no que contemple una mayoría que permita gobernar en solitario a alguien salvo que sea un gobierno en una minoría tan tan difícil como la que ha vivido Susana Díaz en en la legislatura que acaba hay que necesitó de un acuerdo de legislatura conciudadanos núm esa es un poco infantil esto de no sabemos con quién vamos a pactar bueno pues tienen que pactar Ali y la estabilidad de los gobiernos has está demostrando aquí en el Congreso de los Diputados que depende tiene una mayoría parlamentaria pero una vez terminado cuando cuando hablábamos el Gobierno de Pedro Sánchez que estamos yendo y viniendo todo el rato esta mañana no había terminado Enric Juliana el el dibujo de los escenarios que se contemplan en el Gobierno uno elecciones en marzo otros súper domingo que ponen nervioso a presidentes autonómicos y alcaldes pese a que tú dices no pueden pretender hacer una campaña en una burbuja porque España está como está y las terminales nerviosas salen de aquí de la Carrera San Jerónimo llegan a cualquier sitio y luego está la otra que enlaza con lo que decía Esther la de aguantar la tramitación del presupuesto a lo largo prácticamente toda la primavera de manera que permita ir llegar al verano convocar en octubre esa es la que alimenta el mito del Pedro Sánchez resistente no ahora mismo están las tres sobre la mesa Esther Hesse abstenerse de cualquiera que esté aventuré

Voz 0591 36:30 y a apostar por una de forma decidida se equivocará conociendo a este presidente del Gobierno que por otra parte la divierte muchísimo todas las especulaciones que hacemos nosotros al respecto sobre cuándo va a convocar o cuando no va a convocar lo de la burbuja de los alcaldes y los presidentes autonómicos yo yo no creo que sólo que que sea sólo cuestión de que quieran hacer su campo

Voz 1727 36:49 hay una burbuja es que quieren permanecer él no

Voz 0591 36:52 a gobiernos Enric quiere decir es que es coto de responder eso es no él él él voto vamos a poner un ejemplo clarísimo Vigo Abel Caballero Abel Caballero en unas elecciones generales es quinta en el Partido Socialista es quinta fuerza política en unas elecciones generales en en unas elecciones municipales es primera fuerza política tiene quince de los veinticinco concejales de la Corporación el poner cinco urnas según la tesis que defienden tanto los alcaldes como los presidentes autonómicos despista un poco al votante de turno por lo tanto se pone en riesgo innecesariamente una mayoría absoluta pésima que tienen determinados regidores bueno yo no sé si esto es así o no porque los los los parámetros con los que analizábamos la política antes han cambiado por completo y no sé si permanecen es probable que no pero este es el temor que tenían así se lo han trasladado a quiénes en La Moncloa tenía en esta posición y lo cierto y verdad es que el súper domingo a terminó por por caerse como opción es real de de convocatoria anticipada

Voz 0568 37:53 no vamos a ver que yo no creo que nadie esté caído en estos momentos en nada está decidido porque todo

Voz 0587 37:59 muy bien estamos en seguida

Voz 0568 38:02 no vamos a ver el domingo que ocurre cuál eso sí el resulta te estos diciendo no el domingo igual el domingo lo que añade añades todavía mayor confusión toda situación en la que estamos ahora yo no excluiría nada es verdad lo que decías tú Esther es verdad hay alcaldes y presidentes de autonomías hay alguien no me complique la vida porque ello lo cual pues cojo votos de centro incluso a derechas hoy un alcalde indiscutible de Vigo por lo tanto a mí no me interesa una campa

Voz 1727 38:34 el año más polarizada también

Voz 0568 38:36 puede haber otro candidato socialista en otra ciudad que está en la oposición y de cola quiero que haya voltaje político porque esto mira bien vamos a verlo y yo creo que es una cuestión paso a paso también añadirían sí ya sé que añade más incertidumbre pero la idea de que los presupuestos ya no son posibles veamos también puntos suspensivos veamos que igual también ahí puede pasar algo

Voz 1727 39:07 la cosa alguna sorpresa y luego está la variable catalana que hasta hace poco decíamos es determinante y apenas hablamos de ella

Voz 0568 39:13 sea que están pasando cosas a Cataluña

Voz 1727 39:16 enseguida

Voz 26 44:44 eh

Voz 1727 44:46 ya a las diez menos cuarto nueve menos cuarto en Canarias jornada de movilizaciones de nuevo en Cataluña con huelga en el sector sanitario en la atención primaria con huelga en la educación de primaria a la universidad y en un centro Atención Primaria precisamente esta Aitor Álvarez en el Eixample de Barcelona Aitor hola de nuevo hola Pepa que tal como están las cosas ahí esta mañana pues ahora mismo en Astre Casanova antes

Voz 27 45:13 el Centro de Atención Primaria que está al lado del Hospital Clínico de Barcelona las salas de espera siguen vacías la mayoría de médicos de cabecera no han venido hoy a trabajar por cuarto día consecutivo y los pacientes ya han aprendido la lección si su médico no está el personal del ambulatorio les indica que su visita queda anulada por el momento por lo que hemos podido ver Pepa no se quejan se resignan himnos dicen pues que entienden las reivindicaciones de los médicos y que saben que si los médicos acaban consiguiendo sus objetivos por ejemplo esos reclamados doce minutos por visita los beneficios acabarán siendo también para ellos evidentemente y entonces pues se marchan aceptan saben saben que ya llevan cuatro días de quejas que no están cobrando su sueldo y por lo tanto no estamos viviendo pues a las típicas quejas broncas hacia el personal sanitario sino que sencillamente lo dicen los recogen hice bando

Voz 1727 46:06 pues eh gracias Aitor volvemos contigo en cuanto haya novedad muy buenos días gracias Pepa hasta luego claro los los pacientes comprenden lo que pasa es que cuatro días de huelga en la atención primaria pieza clase E días es un conflicto que tiene envergadura y al que se suma la educación ir desde luego es significativo el silencio del del president Quim Torra cómo o calificar estas palabras de de Eduard Pujol cuando dice pero pero oiga qué más da una lista de espera que otra

Voz 1645 46:35 camaradas Metz Génesis estrella a veces veo que los distraemos con cuestiones que no son las esenciales que sí ochenta y cinco días de listado espera que estos deberían ser ochenta y dos Nos estamos peleando por las migajas tenemos que ir a la solución real del problema y la solución real del problema delante de un Estado que no hace nada por el país pues es plantear que necesitamos votar y decidir nuestro su deuda sido nuestro fútbol

Voz 1727 46:55 Enric Giuliana hasta dónde puede llegar esta este rebotes de protesta social que parecía que está

Voz 0568 47:00 a lo primero es decir una cosa sobre un señor Pujol Edward que es un buen profesional de la radio pero que como político me parece que tiene deficiencias manifiestas es decir en medio de una situación como la que se está viviendo estos días de reclamaciones sociales de reclamaciones de los de los funcionarios de los empleados públicos salir diciendo que eso no importa Aitán denota falta de talento político y yo creo que hay

Voz 1727 47:31 esos que hay que señalarlo cuando hay que señalaba

Voz 0568 47:36 porque la falta de talento político no tanto la ubicación en una posición un otra sino la falta de talento político yo creo que hoy es una de las características dominantes en en Cataluña me temo que no sólo que no sólo en Cataluña que está pasando en Cataluña pues que el portero siempre llama dos veces

Voz 1727 47:57 el Bruselas

Voz 0568 47:59 es recordémoslo nace entre dos mil diez y dos mil doce el momento agudo de la crisis económica en un momento en que después de que el Gobierno en aquel momento de Convergencia i Unió decidiese asumir de manera muy yo creo muy clara hay bastante sincera pienso en términos ideológicos la política de austeridad de Angela Merkel incluso con mayor determinación que el Gobierno de Mariano Rajoy en los primeros meses se dio cuenta que la respuesta social

Voz 1727 48:32 en Cataluña en Barcelona

Voz 0568 48:35 mucho mayor de la que habían calculado que las encuestas empezaban a flojear y que las manifestaciones cada vez eran más numerosas Barcelona la ciudad de Barcelona y en conjunto Cataluña desde el punto de vista de la de la de la de los movimientos sociales de la tensión social de la movilización social nunca ha sido un escenario menor que pasó es a partir de ahí pues alguien decidió pues que había que ponerse al frente de la reclamación independentista en la medida que ésta podía reabsorber las contradicciones las tensiones sociales que ocurre pues el portero siempre llama dos veces la atención social existe las contradicciones sociales existen en Cataluña pero existe en Andalucía en Madrid Asturias de todas partes toda Europa porque vivimos al tiempo que vivimos Barcelona Mario propicio históricamente para la tensión social ya está reaparece pasando por encima de todas las retóricas

Voz 1727 49:30 se han instalado estos años Ernesto migajas dice Pujol que son estas reivindicaciones

Voz 0587 49:35 bueno esto no es un problema de talento no talento Jan

Voz 0568 49:37 quien también frívola también Ernesto provienen también

Voz 0587 49:42 estoy un poco lejos ciento sino me puedo quiero decir el discurso nacionalista de degradado degradado notablemente y Eduard Pujol pues dice efectivamente se refiere de esta manera Cruz reivindicaciones que están sacando a la gente a la calle el el mestizaje es volver a casa este no es el problema Éste no es el problema estos son migajas digo que sea degradado porque en diciembre del dos mil catorce hay una persona que en fin tiene una cierta envergadura política obtuvo una cierta envergadura política en aquel momento se llama Santi Vila consejero de Territorio entonces lo planteó de una manera más elegante lo planteo de una manera directa él decía si este país no hubiera hecho un relato en clave nacionalista con ha resistido unos ajustes de más de seis mil millones de euros esto se pregunta Santi Vila en un Fórum de Europa que se hace en Barcelona en diciembre del dos mil catorce si los recuerdos y entonces claro tú entiendes es decir evidentemente Hunting Bilardo dice que el el discurso nacionalista y todo el plan de hacer una orientación hacia el derecho a decidir digamos es explica solamente

Voz 13 51:00 ahora ahora al al al a la sociedad catalana

Voz 0587 51:03 de una serie de reivindicaciones en relación a los recortes y no no es el único pero es el elemento esencial y esto ahora Eduard Pujol lo dice una manera cruda porque toda la realidad política española va haciéndose más cruda no es un problema por lo tanto de decirlo de una manera o decirlo de otra estamos en una situación donde la política y la necesidades sociales están al rojo vivo decir a piel digamos es un es una es una situación dramática en todos los aspectos entonces pues evidentemente San Pujol hace una exhortación no salgamos a la calle por esto esto son miga

Voz 1727 51:43 si hay que salir por lo que nosotros decimos que tenemos que salir

Voz 0591 51:47 a ver yo yo me sumo a a la reflexión de Enric porque sí que creo que hay un problema de talento en la política no solamente en la política catalana de talento y de otras muchas cualidades que antes se veían en la vida pública que hoy no se ven con tanta frecuencia dicho esto yo creo que en Catalunya empieza a pasar que cada vez es más visible que la pista por la que transita la política no tiene nada que ver con la vida cotidiana de la gente y con los sectores profesionales y sociales que han decidido que es el momento de decir cuál es su situación es reivindicar cuáles cuáles son sus sus inquietudes en la calle y y yo creo que en Cataluña hace hace mucho tiempo que no se gobierna que los últimos gobiernos de la Generalitat han estado más obsesionados con la defensa de una causa que ha resultado fallida que es la República y la independencia y que por tanto se han olvidado de los problemas de la gente hasta ahora no había una respuesta social a eso porque todo el debate público estaba contaminado por la causa independentista bueno ahora la gente Ades ha decidido salir a la calle por primera vez a los ciudadanos no les sirven las respuestas que les están dando la Generalitat por qué porque no puede decir la Generalitat que es un problema de financiación y que la culpa la tiene el Estado sin embargo negar el apoyo a unos presupuestos que pueden ser beneficiosos para atender esas necesidades profesionales y sociales que hay en la en el

Voz 1727 53:16 con cosas muy concretas como la devolución de las extras de el el trece y el catorce que en otras comunidades si se ha devuelto en fuimos agradezco esta mañana de de correr correr correr llena de entrevistas en Hoy por hoy son las nueve y cincuenta y tres ocho y cincuenta y tres en Canarias