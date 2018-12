Hoy por Hoy (29/11/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:06 médicos profesores y estudiantes de todas las etapas de la educación y funcionarios de la Generalitat hacen huelga hoy en Cataluña iban a confluir en una manifestación a mediodía en Barcelona en el sector educativo se suman hoy a los a las protestas de los universitarios los profesores alumnos de primaria y de secundaria a nuestra compañera Soledad Domínguez cincuenta mismo en el instituto Moisès Broggi de la Ciudad Condal no podemos todavía contactar con ella sí que hemos tenido en Hoy por hoy a la candidata de Adelante Andalucía que ha descartado un gobierno de coalición con Susana Díaz si la actual presidenta repite en el cargo Teresa Rodríguez considera que hay que tener una mentalidad abierta a la hora de plantearse pactos poselectorales pero en todo caso rechaza la posibilidad de situarse junto al PSOE si los socialistas no logran mayoría suficiente para gobernar

Voz 4 00:50 en solitario

Voz 5 00:51 sí con claridad nosotros no podemos ser apuntalado la continuidad en una tierra que tiene la alta cifra de riesgo de pobreza y de exclusión de desempleo y Juanjo baja inversión en educación en sanidad

Voz 4 01:04 por habitante en graves problemas

Voz 5 01:07 la generación democrática hemos venido a cambiar la situación de Andalucía y en Andalucía el régimen sí

Voz 1645 01:13 de sus anima ahora sí que podemos conectar con nuestra compañera Soledad Domínguez que como les contábamos está en un instituto de Barcelona en esa huelga que hoy hacen profesores y estudiantes de todas las partes del sistema educativo cuál es la imagen que hay en ese instituto Soledad buenos días

Voz 6 01:27 buenos días institutos el seguimiento de la es bastante mayoritario es muy pocos alumnos al llegar hemos visto un pequeño grupo que estaba haciendo un partidillo de fútbol en el patio y otros tiene que decir que los menos que estaban haciendo trabajo en la biblioteca de todas formas la imagen de este centro no tenemos todavía claros iba a ser la más habitual puntos de Cataluña una cierta evolución en las convocatorias una parte de los sindicatos Comisiones y UGT han ha aplazado está o hornada de protesta hasta el próximo doce de diciembre en todo caso los motivos son compartidos ID que acabe con las consecuencias de los recortes que se incremente la plantilla de profesores y también los medios para poder atender a unos alumnos cada vez martillazos

Voz 1645 02:12 hoy se han conocido los datos del último EGM del año dos mil dieciocho La Ser incrementa su audiencia y se mantiene como líder de la radio en España con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes diarios amplía Laura

Voz 1276 02:23 pues hoy por hoy es el programa más escuchado de la radio hablada aumenta su audiencia hasta los dos millones setecientos sesenta mil oyentes La Ventana lidera a los programas de la tarde con ochocientos seis mil Hora Veinticinco también sube con más de un millón de oyentes cada noche del fin de semana A vivir que son dos días es líder indiscutible con casi dos millones de oyentes el sábado un millón quinientos diecinueve mil Elda domingo El Larguero mejora sus cifras anteriores con ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes cada noche y Carrusel deportivo incrementa su audiencia el sábado hasta llegar al millón quinientos noventa y ocho mil oyentes y el domingo alcanza el millón seiscientos veintisiete mil los cuarenta también suman audiencia Se sitúan como la segunda radio más escuchada en España con dos millones novecientos veinticinco mil seguidores

Voz 1645 03:04 diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 2 03:11 cadena SER Madrid

Voz 0821 03:13 el Gobierno regional ha dado un paso más para que los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid puedan vivir en un complejo educativo situado en el barrio de Las Tablas Montecarmelo en la capital educación ácido ya a varios de los edificios de ese complejo a la Consejería de políticas sociales Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:29 ha habido un cambio en la adscripción en la titularidad de estos edificios entre ambas consejerías que ha sido firmada hoy autorizado por Hacienda será ahora el departamento de Dolores Moreno el que decida qué uso les va a dar a esta hora políticas sociales ni confirma ni desmiente que puedan utilizarse como lugar de residencia de los menores extranjeros no acompañados que ahora mismo están en el centro de primera acogida de Hortaleza sobresaturadas una de las opciones que se barajaron dicen la comunidad educativa mira con recelo a esa posibilidad las familias de los alumnos de instituto ubicado en ese complejo han pedido a la Fiscalía que prohiba cualquier traslado de estos buenas

Voz 0821 04:01 tercer día de huelga indefinida de los trabajadores de la limpieza de la comunidad más de setenta mil empleados que limpian en los centros de salud y hospitales en el transporte público y en el aeropuerto de Barajas denuncian que la patronal les quiere congelar el sueldo a pesar de que su situación es ya muy precaria con trabajos por horas y salarios muy bajos Pedro Garijo de Comisiones Obreras nosotros entendemos estos trabajadores

Voz 7 04:24 tienen derecho a una vida digna esas subí nada una esté lo único que estamos pidiendo es el ANC lo que han firmado la CEOE y los sindicatos que es quien ello quiere para cuatro años para cuatro años darnos un cinco con cuatro

Voz 4 04:38 el Madrid tendrá tres nuevos aparcamientos disuasorios

Voz 0821 04:41 el año que viene lo anuncia el Ayuntamiento un día antes de que entre en vigor Madrid Central de los doce aparcamientos disuasorios que el gobierno municipal anunció en dos mil dieciséis sólo sea construido uno el que está en la zona del Wanda Metropolitano el estadio del Atlético de Madrid seis grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1645 05:01 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 8 05:06 en ese

Voz 2 05:08 servicios informativos

Voz 1995 05:18 en la Cadena Ser

Voz 10 05:21 hoy por hoy con Toni

Voz 11 05:22 arguidos

Voz 2 05:26 buenos días

Voz 1995 05:27 es jueves veintinueve de noviembre parece ser que la libertad de expresión es como Winnie the Pooh hay que esconder la cuando llegan las visitas hoy esta introducción en la gran bola del EGM esta vez hemos subido de audiencia más de cien mil oyentes a primera hora más de noventa mil la segunda eso parece Tom que es una buena manera de la mano no es una buena noticia

Voz 0201 05:54 sin esta arma que llevan a mano

Voz 1 06:00 Tom no quiero compartir mi éxito con nadie

Voz 1995 06:04 que lo siento

Voz 12 06:08 es la peor que peor muere hoy espero si no es la nadería de me duele

Voz 1995 06:16 con menos motivo la gente sale a festejar gracias queridos impacientes oyentes y enhorabuena a los compañeros Larga vida a la Cadena Ser están extraordinaria esta cadena la que es capaz de sobrevivir nos amigos esto es la radio lo demás os ruido os silencia

Voz 2 06:34 muy

Voz 14 06:42 la eh

Voz 15 06:46 ah sí

Voz 16 06:54 mi gira

Voz 8 06:55 ya

Voz 16 07:04 eh

Voz 14 07:12 tú

Voz 1995 07:18 diez y siete minutos una hora menos en Canarias este viernes por cierto vamos a hacer jornada de puertas abiertas como diría Leire Pajín recuerdan ustedes a Leire Pajín

Voz 17 07:29 les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta

Voz 1995 07:35 ese acontecimiento histórico es que David de Jorge el gran Robin Food va a salir de su cocina por una parte eso ya en sí mismos no pero para salir no pregunta es para que va a salir David de Jorge de eh David de Jorge va a subir de va a salir de su cocina para estar en este estudio indicó hoy amigos vengan Se mañana a la radio podrán verle tocar lea bueno diría ahí lo que surja eh hacerse fotos con él comerse lo que traga porque algo algo tiene que traer nuestro David de Jorge por el contrario también podrán conocer al profesor letón sino todo va a ser alegría vanaglorió sueco que aquí estoy yo porque con el sufrimiento luego las recompensas agradece un poco más si quieren venir a vernos este viernes a partir de las diez de la mañana buenos Mail con sus datos a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto con el gran David de Jorge como ya anunciara Leire Pajín se convierte en un acontecimiento mundial podrán ver a Rosa Márquez buenos días

Voz 18 08:35 qué tal aquí estamos de nuevo con esas noticias que interesan a los grandes pero sobre todo los peques y es que para ello se acercan los días más esperados Papá Noel y los Reyes están ya a la vuelta de la esquina y los niños están ojeando el catálogo de juguetes del Corte Inglés es tiempo de Menlo pitos porque con él pueden soñar y también ir pensando lo que van a pedir como por ejemplo bueno pues hay muchos si están pensando en muñecos el rompe Ralph Inter activo coger sus rabietas y suelta gruñidos cuando se enfada habrá que tener mucho cuidado para que no se nos et Is siguiendo con muñecos entrañables también bien pueden elegir el bebé llorón que lloras y le quitarse el chupete y ojo con lágrimas reales e la ilusión aumenta llega la Navidad cada día está más cerca y lo que más ilusión les hace a ellos hijos está en el catálogo de juguetes de El Corte Inglés te lo también Cavalleria hasta mañana adiós

Voz 19 09:39 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 11 09:54 contamos con el mejor portero con otro portero el empate a uno

Voz 8 10:01 una pareja de centrales Rafa Alkorta Pablo Alfaro el mediocentro la mezcla perfecta de potencia africana el frío pucelano Zarandona Gredos un inglés English italiano en el centro del campo que Latok el haga habló la seriedad Willy por Reed los extremos clase velocidad y calidad Álvaro Benito y Javier Subirats dengue si tenemos al delantero argentino del Valentín Alsina bruta Talking lleva un arquero ICO una el balón de gol Luis Suárez que despiertos Pace entre enero el líder programas

Voz 20 10:52 herido oyente dígame la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir de todas las emisoras la mejores la cadena sin duda verdad

Voz 21 11:03 la diferencia abismal es abismal además mala más alguna cosa que no la faena y luego la segunda mejor está a años luz verdad que si se si es verdad sí ha la verdad que que digo yo creo que hay que creo que ya hablaríamos necesitamos tanto que parece que estamos seguro

Voz 22 11:30 Fuentes la si así lo que pasa

Voz 0277 11:42 sabes que esa chaqueta está pasadizo y más de moda pues sabes lo que sí se lleva ahora mi seguro de Línea Directa un seguro increíble a un precio aún más increíble cómo se te queda

Voz 11 11:51 madre mía si es que llega hasta aquí pero todo tus los a bien Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado

Voz 1995 12:01 este era once cero dos Un dos tres cero once

Voz 23 12:04 consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 1 12:09 no acabamos de empezar la mudanza

Voz 24 12:11 de espalda rabiosa Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios a Lille Radio salir de laboratorios viñas las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 0277 12:20 el señor Gil destino Milosevic no

Voz 25 12:23 tengo que elegir al ganador del bote de la Primitiva tiros señor sí ya sé que el bote de estas semanas una cantidad enorme de millones de euros lo que yo quiero decirle que sí más lo estoy visualizando quieres que te elija aquí

Voz 0277 12:35 como ganador en memoria de Jesús ya puedes ir al piso que gracias señor

Voz 17 12:41 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera que esta semana botes de sesenta y dos millones de euros de la primitiva por un euro más no te la juegues Chacón John K

Voz 1995 12:49 en general óptica tenemos un plan para cada

Voz 26 12:51 llegada cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol lentillas esta Navidad estreno capas Itu tilde como miras General Óptica tu mirada esto

Voz 0683 13:10 muy bien Páramo buenos días hola qué tal buenos días lo que digo todos los días que pasa reclamamos nos callamos te han cobrado de más en tu factura del gas agua electricidad han cancelado tu vuelo no te han avisado problemas con tu compañía de teléfono No te calles reclama con OCU como consumidor tienes derecho a reclamar apunta el teléfono claro novecientos novecientos siete quinientos seis oculte ayuda novecientos novecientos siete quinientos seis

Voz 2 13:39 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 13:48 vamos a empezar con una pregunta de las fáciles si yo digo comida de niños ustedes en qué piensan

Voz 27 13:55 tú

Voz 1995 13:58 pues con tomate chicha

Voz 27 14:01 Singers de pollo Touré plancha miserable de cuando estén triste la triste que vamos a empezar a continuación cuando

Voz 1995 14:11 esta entrevista termine ya verán que sus ideas ve lo que comen los niños habrán crecido y ensanchar como un niño cero seis años el perecen Till que tendrán sede sobre la comida de los niños va cambiar se habrá roto en pedazos como los plazos de zanahoria kiwi aguacate que propone a los ves de nueve meses el revolucionario el Juan Llor Juan Bienvenida de Hastings es duda creo que te has propuesto es sobre todo un cambio de menú a la hora de cocinar de opciones antes nos vas recetas sino que propones básicamente un cambio en nuestra mente

Voz 28 14:44 m la forma de entender la eliminación de los niños en realmente es lo que hasta ahora tenemos costumbre de hacer que las costumbres evolucionan y tenemos que te vean tendencias nuevas pues eso es lo que pretende

Voz 1995 14:54 los Juan como otros grandes cocineros están intentando que desde el principio sepamos comer bien hay un tipo que se llama Jamie Oliver que solamente el cocinero más conocido notable a Gordon Ramsay en el Reino Unido da este lo han visto es yo lo veía con mi padre y es un poco Barrett es no cocina es me gasto cocinada Garrett es muy seguro es el que tuvo la polémica con la paella chorizo se pues este hombre estuvo buen hombre trató de hacer un prevé un proyecto un programa para enseñar a cocinar a los niños uno de esos programas los Figueras Nuggets Chicken Nuggets pusieran un poco el objetivo el quería contar a los días que creyeron agarrada comestible en tres les explicaba los niños primero que eran los los narcos

Voz 29 15:38 yo os voy a contar una pequeña historia sobre cómo puedes usar las partes sonando desde el pollo para hacer comida agua observar

Voz 1995 15:45 a aportar la carcasa entró cero los niños están muertos de asco

Voz 29 15:52 mete todos los trozos sobrantes de carne y hueso piel esperanzas horribles de las partes horribles y los meten en una máquina enorme que esa máximo para quitar

Voz 1995 16:02 tiene una batidora en esos momentos acoge todo lo que la carcasa bajo la Espadas todo lo que es obra del pollo no cometen esa batidora les pregunta después a los niños lo que han visto todo el proceso muertos de asco que ha visto cómo lo ha transformado todo de los Nuggets lo lo transformó una pasta Rosa ahorro si lo Frye y le pregunta esta los niños

Voz 29 16:27 damas y caballeros su propia tortuguitas sólo hay que echar la sartén estupendo a ver quién se comería esto después de lo que habéis visto los pinchos después de asistir al proceso

Voz 1995 16:44 el resultado ha sido combinadas con entusiasmo esta esto ha sido algo bueno yo yo no me lo comería mis la esperado el general los niños SIVE algo atractivo aunque el proceso

Voz 28 16:59 Ellos ven el resultado al final

Voz 1995 17:00 el proceso tienes que explicárselo muy bien para que ellos vean entiendan que realmente que te estás comiendo pero aunque les ven resultados finales gracias es agradable a la vista es posible que eso ha comprado pues bueno de hecho también ha intentado probablemente recibieron ustedes en su Whatsapp sí son padres del si tienen el grupo que se llama padres del cole lo recibieron Seur que en primavera de dos mil diecisiete Juani zumbido hizo completamente viral iba sobre el aceite de palma

Voz 30 17:24 vamos a hablar sobre la grasa de palma aceite de palma admite como les dé la gana llamarlo iba a ser un vídeo en el que contarlo de forma muy rápida porqué Nos bueno consumirlo cuáles son las principales marcas que lo bastante qué productos lo llevan

Voz 1995 17:39 ella por porque la vuelta de cambió la vida realmente

Voz 28 17:42 no sé si no lo dice que ninguna pretensión era realmente yo hice en fin como buen padrino no pretendía hacer nada es más fuego de los vídeos que menos me preparé

Voz 1995 17:50 pues pues mira a partir de ahora es incorrecto bueno Juan es un gran cocinero trabaja en un comedor escolar tu trajes se cada colegio Monte Sorín en Velenje vale como esto trabajo de viario cómo se relacionan los chavales contigo

Voz 28 18:06 el realmente yo yo entro nada es seis medias y otras medidas tienen con ella trabajando y cocinando todos los días para ellos en la relación lo que intentamos es de alguna manera que la relación niño cocina esté muy muy activa siempre siempre este de todos los días hay una relación directa desde que lo que plantamos con ellos en el huerto puedan recogerlo y traerlo a la cocina y nosotros incorporaron el menú hasta damos clases de cocina con los niños hasta los culés doy clases de educación alimentaria que un niño de dieciocho meses trae de su casa caqui Isidro extrae lloros los preparo para su aula para almorzar sea tiene que haber siempre una relación muy directa cocina niño entonces te ahí siempre conseguimos que haya una muy buena relación de alimento

Voz 1995 18:47 en el comedor donde comen pues casi todo lo mío de España no es ese sitio donde vamos a las doce Si yo con un ruido insoportable Gerona Almería sino que forma parte es un aula más un sitio más H vas a ir a las que tendrá que hacer de forma aquí

Voz 28 19:02 claro claro solamente nosotros de la comida tiene que ser un momento más de de la educación del niño porque es momento más del día que pasa en la escuela y no un mero trámite como se está haciendo hasta ahora sino vamos a disfrutar desmembrado a todos nos gusta disfrutar comiendo iba a marcar su futuro tanto con la educación académica y claro camino a navieros gusta comer corriendo con ruidos y estresado tranquilamente

Voz 1995 19:23 ojo a las recetas pagará vine al Paco para tortuguitas de patata y brócoli cortitas de aguacate garbanzos o Unió Kiss de bonito me voy a yo te puede por supuesta eh guacamole de guisantes deberá cocina

Voz 28 19:41 es eso sí sí sí muchas otras cosas de la gente cuando unos cuando los velos menú solo vemos lo que ven lo que hacemos no dentro no son conscientes que puedan comer

Voz 1995 19:50 ese remolacha los es así porque no dais postre porque no hay yogur en tu en tu

Voz 28 19:57 hemos Foster de los adultos actualmente el el postre que no es que nos aporta en la dieta al final la fruta la frutal hemos incluir en momentos del día donde sería mucho más interesante que es en la merienda en el almuerzo que es donde realmente el niño sale con tiene un momento del día en el que no está ni la acción en el desayuno donde se comen al final bocadillos bollería la fruta tendría que estar ahí tienen el postre Poveda fruta genial pero si no

Voz 1995 20:20 para que empastre es trabajó de Juan que es extraordinario pero pienso esos padres justo el niño llega a casa Ilya hace el padre la madre la cena dice no yo quiero guisantes Juana aquello como la mole de guisantes es que es guacamole es un estilo como el guacamole pero lleva

Voz 28 20:40 donde también aportamos hay una legumbre

Voz 1995 20:43 aquí valga el típico niño dice no yo es que no como brócoli porque ningún niño en el mundo qué hacer

Voz 28 20:51 Depende Si el niño por ejemplo una de las maneras de que consigamos que un niño como algo tienes que enseñarle primero tú a que tú estás comiendo salen puede ser que el adulto por ejemplo en el comedor escolar esté de pie sin comer brócoli yo suelo como sino tú tienes él tiene que verte con viéndolo Si Se las enseñan previamente que es un brócoli todas las enseñas contado que te como es lo han podido tocar oler desde bien pequeñitos tomó el mismo

Voz 1995 21:15 esta también es mucho más fácil vale desde cuando lleva muchos años y ahora entonces ya has visto a niños que empezaron contigo y están trabajando con Ferran Adrià seguro de ello llegaremos a ver cómo ha sido evolución en estos ocho años cómo han evolucionado los gritan

Voz 28 21:30 dos son los chavales desde las familias es increíble desde el primer año que entrar los primeros niños cuando abrimos la escuela que tenían dieciocho meses hasta veinte niños de nueve años ya en el proceso evolutivo que ves tanto en en el la familia de los cambios que hay en alimentación en las casas hasta el niño como recibe ahora a los alimentos cuando vas a un colegio realmente te das cuenta que los toros que asesorados que las ensaladas como eso no sirve para nada yo yo yo no gano para ensaladas en el de no ganó que de no no tenemos costes para cubrir tanta de verdad

Voz 1995 22:01 por les convenía al club para los mismos ustedes

Voz 28 22:04 me en ensalada sin brócoli This is antes y que ello cocine mejor que otros cocineros sino porque desde bien pequeñitos les hemos educado para comer así

Voz 1995 22:13 libro cloración con Malisse Melissa Gómez sistema ascendiente Si bocados chulo editora está muy bien pero estas yo he visto mucho libros de historia como el de las estanterías de las librerías es dañino de padres hoy alimentación el de está lleno eso otro libro de esto Juan otra otro es completamente diferente a lo que te directo

Voz 28 22:35 a asegurar que en la extendería de un cualquier librería de donde se encuentre busque un libro también Crumb de alimentación inventariar o de Vélez Vueling nuevas encontró bien de nuestros Finder es decir todos los libros de bebida Higuaín sin desprestigiar lo que hay en el mercado ni a los plenos profesionales escrito tienen se tienen este tienen a ser un libro donde no dan importancia Cassià recetas donde se da mucha importancia a la parte nutricional ya hay mucho te estoy en blanco y negro este libro en cambio es muy frustrado muy fresco muy fácil de entender muchas receta esa es la diferencia

Voz 1995 23:06 tiene sentido que yo llevo a mis hijos a tu colegio después esto es una herramienta fantástica para seguir trabajando con él en casa pero claro yo le digo yo pongo yo a los míos mini hamburguesas de garbanzo ya ven a Juan las hamburguesas pegan en el techo de la cocina pero huelen yo creo que es un trabajo de fondo saque que entiendo que lo que sí es empezar hoy y mañana un poquito pasado poquito porque de primeras dadas no parece fácil no pero Liberes enfocadas a la veo desde las seis meses está ligada a las seis meses ya tú ves te las herramientas para que tuya cree

Voz 28 23:39 qué concepto esa relación niño alimentación

Voz 1995 23:42 pues eso está hecho el libro para que Barriola inmensas ligas vamos a hacer drama era insisto que contiene un canal en Youtube muy interesante donde por ejemplo propone pues parece que es una revolución propone cosas como ésta

Voz 30 23:56 tengo de toda una tostada con tomate aceite pleno desayunar puede tomarse uno Un podéis puede tomarse a arroz con huevo unas judías en lugar puede asegurarlo

Voz 1995 24:12 que no es mencionado cereal galletas haga helenas no parecen ahí incluso dice es que un niño puede no desayuna si yo prefiero que no desayuna

Voz 28 24:23 suena así de drástico a qué desayunan en un vaso de leche

Voz 1995 24:25 por aquel pedía chocolatada a me pregunta que es mejor no desayunar que pura esa es la gran cantidades que esto queda muy bien en la radio pero lo que yo mañana le pongo el aguacate igual que acabamos jugando al tenis con la pérdida de maldito rallado eso seguro les gusta pongan porque él porque sí venga hacemos cemento también vida mira como soy de toda la mañana bueno española dinero trabaja en un comedor escolar y a partir de ahí todo lo que nos cuenta tiene otra dimensión portero podría venir aquí juegan a contarnos cómo seguro que mucha gente legítimamente a contarnos lo que hay que hacer pero como éste se enfrenta a todos los días a las fieras cuántos son ochenta noventa cien la de mostos en total doscientos veinte doscientos como se pinta todos los días a doscientas veinte fieras pues si se lo comen pues algo está haciendo bien este hombre el Ibex llama sin dientes y abocados si en en Youtube canal que tiene pues van a encontrar ideas completamente distintas a las que estamos acostumbrados a oír puestas en practica no solamente teorías como tú bien dices en blanco y negro sobre lo que tiene que hacer Kamal agentes el niño que necesita pues ya veremos lo que necesita y eso me parece que haces muy bien en el trabajo vamos a confiar en que lo que dices es es cierto si ahora cuando los garbanzos estén ahí en el techo te llamo también

Voz 28 25:50 sí yo yo confío en que si sigue unas pautas y no te funciona antes me llama así va a estar a ello

Voz 1995 25:55 mandamos no está grande limpio Juan Llorca cocinero sin dientes y hoy su canales interesante verdad muchísimas gracias un placer que va el placer es mío gusto seguimos gracias

Voz 2 26:11 Alice muy bien

Voz 11 27:32 puro y con Toni Garrido

Voz 23 27:35 cuando crees que la última moda que con línea directa tienes un gran segura un gran precio es que eres muy antigua llegas muy tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 31 27:50 sí

Voz 32 27:56 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 8 28:10 sabes lo que ha pasado las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar SER Deportivos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 33 28:36 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada punto com propicien y Tous broma rollo muy buenas Andreu Berthold sois vosotros

Voz 8 28:49 venga cambiamos de tema y los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de lleva ya un programa en el que puede pasar de todo Cadena SER

Voz 11 29:05 hay una radio siempre relojes con las zapatillas de correr puestas pensando en mariposa en tinieblas

Voz 34 29:11 vamos a trabajar en las cuestas vamos a dejar el no es incómodo ya no porque hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues al mundo de las tinieblas

Voz 1 29:21 Verónica Gómez Cadena Ser punto COM Ràdio que tú programas

Voz 35 29:31 usted como es hoy una mujer pasional vivir la vida he gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien toda que ya a lo mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal maravilloso

Voz 4 29:44 estupendo

Voz 8 29:46 a en Palma para oyentes que sepa lo

Voz 21 29:50 hoy no ya de verdad soy la hostia Amber tampoco se para sí

Voz 1995 30:00 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a hablar

Voz 11 30:04 nuevas calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos termo creemos en el confort térmico desde la como el reggaeton bailado eso ya no te lo va a quitar nadie frío sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que ganes más más información MG punto es que dura poco que no ha dado tiempo pues ahora ampliamos los Black Keys de Opel siete días más visita tu concesionario Opel y ahorra hasta seis mil euros en toda la gama hasta el treinta de noviembre recuerda hasta el treinta de noviembre una oportunidad así merece una semana más consulta condiciones punto es

Voz 1 30:51 viajero te reto que pases por estas tierras como au pair emocionar transformar porque eso es lo que hace un legado no se visita se siente se vive se aprende Región de Murcia legado vivo

Voz 36 31:11 Europa vi cruceros di escapadas nacionales di Caribe nieve del Islas de siembre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil

Voz 37 31:23 porque con Viajes El Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios in que

Voz 38 31:35 ideas a la hora de viajar Diz siempre di Viajes el Corte Inglés

Voz 39 31:41 cariño tenemos que cambiar de alarma

Voz 11 31:43 eso vengo de casa de hará y se acaba de instalar la de

Voz 39 31:46 Securitas Direct paga lo mismo que nosotros pero su alarma es mejor que la nuestra

Voz 11 31:49 si cambiamos además me da mucha más confianza de Securitas Direct sí la tiene todo el mundo en el barrio será por algo

Voz 40 31:56 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 32:07 ahora en Carrefour tiene su tres por dos en más de cinco mil productos con todos los casos de cuñas nación te sale Grates Carrefour mejor

Voz 34 32:18 aprovecha el súper juegue en las centrales de Jaume de El Corte Inglés

Voz 41 32:23 contra un treinta por ciento de descuento adicional en una gran selección de marcas

Voz 8 32:27 ahora ahora es el momento de hacer tus mejores compras

Voz 41 32:30 súper jueves en los centros de oportunidades y hable del Corte Inglés de espera

Voz 42 32:37 tu carnicero está de buen humor y te hace un treinta por ciento de descuento nosotros entren Verdi punto ese disfruta de un treinta por ciento de descuento en tu seguro de hogar Bertie el seguro más que perecen

Voz 1995 32:53 con Toni Garrido diez y treinta y dos minutos de la mañana una hora menos en Canarias es la hora de los genios dos sabios los que nos conviene seguir muy de cerca porque si han demostrado algo es que saben llegar muy lejos bueno aquello de quieres hacer un viaje quieres que sea largo que te acompañado quiere usted desconozco pero suena bien yo también yo también lo desconozco sino tampoco pero me acuerdo Tony Segarra muy buenos días Moreras días cubre la frase aquella si quieres que sea interesante venga dale malva

Voz 0201 33:24 de pájaro en mano

Voz 1995 33:26 pues se presenta como genio se Dd6 también un poco a la altura la presentación de Madrid y buenos días ya ya lo cuenta yo siquiera llega rápido a ver si quiere llegar lejos ve acompañado por eso les digo yo bueno a día pues no hable de genio sala de genio genio y que no lo vimos genio de plurales el problema se nota nuestra mano ya no digo nada este cocinero que había antes se parece poco a Gonzalo hablando tenía un aire y físicamente también es voy a proponer que hablemos del seísmo término genere di que no es una cosa personal es un término el término fealdad estética fue acuñado nada menos que mil ochocientos cincuenta y tres con el filósofo alemán Cal Ros en Cannes en distintos ensayos se mostró interesado la reflexión sobre las diferencias y límites de lo feo en contraposición a lo bello enseguida aterrizamos el tema les explicamos que qué es eso feo que nos rodea que están feo lo que narra cómo llegará contra mí

Voz 43 34:22 no exactamente Toni tú es que estamos en una época especialmente Face Time

Voz 1995 34:28 no no me parece me parece que había

Voz 0201 34:30 porque las peores los setenta el pantalón de campana por ejemplo se eh no no me parece especialmente en en publicidad por ejemplo si hubo una en los noventa Si hubo una época que además llamamos porque más que a un intento de retratar la realidad en toda su crudeza porque era la policía nunca hecho eso nunca acceso pero no ahora precisamente yo creo que hay por lo menos en lo mío o lo que yo tengo alrededor más de una cierta sensación de de idealizar la realidad de alguna manera no hacerlo

Voz 17 35:00 discrepo venga en para mí la manera más fácil explica del feísmo es desde el Hola y el Cuore es decir la Elola representa los valores de la belleza idealización esa boda todo guapísima

Voz 1995 35:13 pero me contaron que las casas de Lola no se suya saca a la gente que el ahí las alquila la mansión de los aquí en Hoy bailar

Voz 4 35:19 el Gobierno

Voz 1995 35:22 de la gran idea bueno pero espera es muy difícil acabar

Voz 17 35:29 entonces el Hola representa la belleza en un mundo como el que vivimos ahora yo creo tiempos especialmente convulsos de confusión la gente dice mira yagé de belleza y entonces aparece el cuore que básicamente es un culo con sus estrías y una cara mal tal y unas ojeras la gente enfatizamos con ese feísmo por qué yo creo que la gracia el feísmo es que te hace sentir guapo o barra te hace sentir bien es como Telecinco yo creo que la gente ve Telecinco porque hace sentir superior amoral entonces como vimos en tiempos convulsos yo creo que no estamos

Voz 1995 35:57 la paga es una buena gente pase porque siente que moralmente superior a la gente que sale

Voz 17 36:05 yo lo que creo es que cuando es una época buena socialmente y no hay confusión no sé que tú persigue es el ideal es el canal Arte creo que cuando tienes la situación que tenemos de es que no quiero entra en densidades pero vamos de desigualdad de de de de precariedad FTC lo que te faltaba llegar a tu casa tumbar de que tenía una clase de arte tuvo este de cinco dice pues yo no estoy tan mal

Voz 0201 36:24 la la pregunta era ahora hay no no no eso no es de ahora

Voz 1995 36:29 bueno afecta ahora también no sé si os va aparecer Festa si no se nos acaba

Voz 17 36:36 no creo que lo youtubers son un gran ejemplo el feísmo por contra una vez más a Segarra lo youtuber son un fenómeno de alga

Voz 1995 36:45 eso sí es verdad sea gente fea he dicho en una

Voz 17 36:49 en Gaza que es

Voz 1995 36:50 pero en cambio eran eh

Voz 0201 36:53 como de va de cómo de bonito y también de ahora

Voz 1995 36:56 yo de un empate va perdiendo vamos a decirlo pero el gran fenómeno es el que sale de las redes es verdad que bueno hay una parte las redes que aparte que justo es todo lo contrario que busca esa estética de gente se cortándose las puntas el pelo en una en un fondo de mar hay ejemplos no solamente F

Voz 1 37:17 sino kits por ejemplo este suelo cuenta atrás

Voz 44 37:20 no los

Voz 2 37:28 la cinta

Voz 1995 37:31 también está musical

Voz 0277 37:41 con muebles estuco con Francisco Rivera

Voz 2 37:45 Enterría

Voz 1995 37:49 has hecho un anuncio tratando de reflejar esa fealdad social

Voz 0201 37:54 a ver nosotros tuvimos una un gran debate de años con cuando bajamos para Ikea e intentamos mostrar la realidad de los hogares españoles no hay recuerdo que incluso en en la campaña lanzamiento del bienvenido a la república independiente e dejamos que la gente se filmó a sí misma en su casa se repartimos cámaras entre hogares españoles cuidadosamente seleccionados ir recuerdo que la reflexión final fue que generaría muy fría

Voz 1995 38:22 sí efectivamente la muy real vídeos

Voz 0201 38:25 a por ellos mismos y luego la gente cuando cuando el spot los spots las cámaras investigan y se hacen Focus Group para la gente nos decía me está todo muy bien el campaña que uno podía ser un poco más bonito todo y tuvimos que que tuvimos que trabajaron una cosa que nosotros llevábamos la realidad idealizada no que no sabíamos muy bien en qué punto había que ya hayan qué punto no tratábamos de que fuese real pero en realidad no lo era no no dirigida por lo menos la gente busca cierta idealización

Voz 1645 38:52 Vellés es importante Trueba simulación prácticamente todo el mundo ha sido la búsqueda de la belleza puede ser en CD pueden ser Exterior una viguesa alternativa pero esta búsqueda marca

Voz 45 39:03 dado el ser humano es de ese siempre no se dice ser humano sí sí

Voz 1995 39:08 nada de lo feo o identificarse o no

Voz 45 39:10 no sé si es es un buen camino

Voz 1995 39:13 tiempos pero encuentra en contraposición a eso que que cuentas Toni lo lo bello en algunos casos es sinónimo de aburrido de perfección de la fealdad los errores bueno hay hay matices en ese sentido

Voz 1645 39:31 incompleto no pero también tiene su belleza la imperfección también puede ser

Voz 3 39:36 veía no de pelo horror en lo negativo

Voz 0201 39:38 la tristeza de la diversión está construido fundamentalmente sobre el lado negativo de la vida no rehén en ese sentido la Policía

Voz 1995 39:44 lo único mecanismo digamos de

Voz 0201 39:47 mostrar la de la felicidad del mundo al al lado el Bright Side of Life que Dean La vida de Brian no es la publicidad

Voz 1995 39:54 al final no hemos repetido frase muchas veces en este programa pero como estamos en vista permanente campaña electoral en unos días en Andalucía hay pocos pocas semanas en pocos meses empiezan las autonómicas las europeas las el Ayuntamiento muchas veces hemos repetido que el mundo de la política no sé quiénes haberse pero que el mundo de la política que es el mundo del espectáculo para gente fea estigma que lo deseen es verdad que yo no sé ahora que hemos mejorado un poco los estándares con pero es verdad cada vez más guapos planteáramos campañas bellas de políticos en sitios idílicos quizás su credibilidad bajaría con lo cual punto para el país

Voz 0201 40:35 con Tony bueno apuntó yo creo que estamos hablando sobre todo la realidad es que el feísmo eh de sea todo lo que estamos dieron tiene que ver con retratar lo que nos envuelve de una manera que hay sea más próxima que sea más que te puedes identificar más no yo creo que lo que intentan es eso sobre todo ahí si no lo hicieran quedarían distantes aparecerían alejado de la de lo que la gente entiende como su vida no

Voz 46 40:57 no

Voz 1995 40:58 ya osea que si que yo tenga un Jaguar que haya apareció en mi garaje es mejor que me Benin lunes Re5 mejor sí sí sí se desde el PP se idealizar me gusta mucho ese término vamos a idealizar la realidad es fácil de echa otra gente dice vamos a mentir pero no no vamos a mentir de esa idealizar a buscar el punto de equilibrio decía momento hay empate no

Voz 17 41:24 de la búsqueda de la belleza de lo feo es verdad que el punto de equilibrio es la la realidad mejorada yo creo que ambos al otro si es verdad que hay un pero yo creo que la belleza

Voz 1995 41:38 parece parece está afloja eh

Voz 17 41:40 pero vaya estas meses no se vuela a medir esto no se puede escalar un poco solos la yo sólo quiero decir una cosa desde que improviso la gente el oyente lo ha notado

Voz 1995 41:48 sí claro cambiar el tema pero va a peor vale vamos a escuchar un anuncio hace algunos años y que siendo un producto a través de la icónica Claudia Schiffer

Voz 47 41:59 esa sí la mantendría así mucho tiempo estoy seguro segurísimo con plenitud Couture la impactante que aporta mi piel una

Voz 1995 42:07 es de la marca da sí sí en el que aparecen mujeres normales el vaya reivindicando que ya son tan reales como la vida

Voz 48 42:15 de verano muestran a las mismas mujeres muestran cuerpos perfectos como si fuera lo más normal todas hace sentir a las mujeres que su cuerpo no está bien todo los comerciales deberán menos está

Voz 10 42:27 recuperemos el verano recuperemos la belleza real

Voz 1995 42:31 la nueva corriente Toni daría la razón a Gonzalo porque la idealización del sueño ya no venden tanto en tu gremio el sí

Voz 0201 42:38 es un caso es exacto de lo que estábamos haciendo porque es verdad que hablan del Villarreal y es verdad que no son modelos

Voz 30 42:44 los top models

Voz 1995 42:46 pero tampoco son la realidad no hay una hay una una realidad Nairo si aquel día se maquillada yo es que sabe lo que creo creo que al final todo

Voz 17 42:57 lo tiene que ver con

Voz 1995 42:59 con estos tiempos se acaba pero

Voz 17 43:01 en el otro día lo escuchábamos y leemos inicial a mucho de cómo eh empezamos a ver una distorsión muy grande entre lo que proyectamos y lo que sentimos esta época que nos ha tocado vivir de proyección constante el instará Facebook vale

Voz 28 43:14 te digo lo que hace es intentar idealizar nuestro

Voz 17 43:16 no yo no trasladar ese concepto de belleza no solemos trasladar ni lo normal ni lo feo Nina sino trasladar la belleza y eso empieza a sanear Uranga muy serio entre lo que proyectamos esa imagen ideal que buscamos lo que sentimos dentro y eso está haciendo una generación de tarados esto es poco le falta profundidad argumento lo podría explicar mejor pero lo psicólogo ya dicen que empezamos a de una generación de gente lo está pasando muy mal por esa distorsión que hay pues yo creo que va a crecer la necesidad anormalidad decirse al final tú lo que te sientes es que está sometido a los dictámenes de la percepción de la belleza demostrar tu mejor le va a llegar un momento que dice mira chico no me pongas a Claudia Schiffer porque estás ahogando sea yo creo que la belleza cada vez va a estar va distanciar más de las personas es verdad que entre eso y la cruda realidad está ese gran concepto que inventó S C P F con a la cabeza de realidad mejorada que es una forma de mentir

Voz 0201 44:08 la ley de Arizona Tier hay acuerdo pero yo creo que el que la distancia que nos separa de Claudia Schiffer es tal que no provoca angustia en cambio la distancia frente a una realidad embellecida

Voz 17 44:19 igual si en los pueblos por eso yo buscar libro por eso creo que el tema está en la realidad cruda y dura que es lo que dicte bien

Voz 1995 44:26 pero cuál es la realidad también esa es otra pregunta hoy está ahora la realidad pero yo venía a hablar de publicidad realidad y es que si yo fuese publicista hoy estaba buscando un contrato con Winnie the Pooh Chacón los dueños de imagen de Winnie the Pooh capacidad para hacer una campaña global por la libertad del mundo pero otras ayer Ibiza peli otro día a niños tú hay mucha gente que utiliza la imagen de de pub ridiculizar pues se parece físicamente dice

Voz 43 44:59 a Xi Jinping que es echarle y el primer ministro chino Cai

Voz 1995 45:03 estuvo el de la tácitamente el del atasco en la tal como lo conocen ya los ciudadanos de Madrid el del atasco carreta pues si la policía parece ser que pidió en la Puerta del Sol Winnie the Pooh que no que serían los seis rozará porque podía parece una ofensa para nuestro querido amigo Chang hay que tomar ese suyo fuese publicista hoy Toni estaba pidiendo los derechos para hacer una gran campaña basado en la libertad del ser humano con la imagen de unidad si yo fuese

Voz 0201 45:34 Adán en la Liga

Voz 1995 45:37 ya teníamos algo común un abrazo grande el bello idealizado realidad sacra Larrea Mejorada del feísmo de Gonzalo Madrid también hasta la semana que viene un abrazo

Voz 28 45:52 claro

Voz 49 45:57 Toni Garrido

Voz 1645 46:00 si piensas que eres buen conductor pero que han subido el precio de tu seguro de coche sí

Voz 50 46:05 dando coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 19 46:27 Bonet con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 8 46:47 los obras todo tipo de Pas que favorito los obras todo de tus deportistas favoritos tienes que sintonizar seguir deportivo qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerse al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 51 47:15 tormenta cincuenta impresoras simétricas de mil novecientos treinta y siete empleados la interferencia entre dos tiempos me aparecía también

Voz 2 47:24 horas antes de morir

Voz 1 47:28 durante la tormenta dirigida por Oriol Paulo protagonizada por Adriana Ugarte este jueves desde la ventana con Carles Francino en la SER

Voz 1645 47:43 tenemos a los comentaristas está por ahí

Voz 29 47:45 todo Narváez Kiko Ratón Álvaro bonito qué tal buenas noches hola a Gustavo López cómo estás Santi Cañizares muy buenas los especialistas en lo suyo saludamos en el Larguero a Antoni Daimiel hola Antoni qué tal hola muy buenas qué tal buenas no Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa

Voz 17 48:01 hola Pedro qué tal por supuesto vosotros los

Voz 29 48:04 los oyentes hola Paco hola buenas noches

Voz 52 48:06 hola muy buenas noches Lorenzo buenas noches

Voz 29 48:09 qué tal estábamos comprendí que creo que estamos todos no qué tal Manu

Voz 1995 48:12 me de ETA Manuela no eche mano

Voz 29 48:14 muy buena Manolo buenas noches mano buenas tardes en buena

Voz 4 48:17 esta cuesta porque no sé dónde vivo grabado esto sí que estemos todos para discutir

Voz 8 48:30 ver El Larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 1 48:40 ese cuando escuchan usted la Cadena Ser

Voz 53 48:44 Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo de ocho añicos no había hecho la comunión Gabilondo

Voz 4 48:56 ya ya decía que yo les hablo de ella

Voz 47 49:00 muy buena empieza hoy por hoy soy niña aquí

Voz 1 49:04 de acuerdo como todo aquello

Voz 4 49:10 gracias por escucharnos Gabilondo era pequeñito y Rubio

Voz 1 49:21 cuenta con la SER

Voz 11 49:31 Nuestros deportistas son por eso en Iberdrola les propusimos un trato vosotras estáis haciendo historia

Voz 8 49:43 un líder mundial en energías renovables impulsando la igualdad a través del deporte

Voz 0277 49:47 Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 11 49:53 desde la conga el reggaeton has bailado todo eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupa texto lo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que ganes más más información en ING punto es

Voz 36 50:11 de Europa vi cruceros vi escapadas nacionales de Caribe did nieve del Islas de diciembre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil

Voz 37 50:24 porque con Viajes el Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios in

Voz 38 50:36 ideas a la hora de viajar dice siempre dice Viajes el Corte Inglés

Voz 24 50:42 a tener un imprevisto en las cuentas de mi empresa a que me avisen para solución

Voz 34 50:45 Carlos hay una gran diferencia BBVA con BBVA recibes alertas y todos los bancos de impresa en un mismo sitio para controlar mejor los imprevistos porque cuanto más mejor decida si descubre más el dedo noto con BBVA

Voz 42 51:00 creando oportunidades eres un buen conductor demuestra lo descargando tela Berti Driver supera el reto y consigue un cuarenta por ciento de descuento en tu seguro de coche informa ten Berti punto es

Voz 4 51:13 son las ocho las siete en Canarias es el momento de entrenarnos era sólo cuestión de tiempo abrimos mesa de tertulia sin venidos

Voz 29 51:21 habló de los grandes partidos de la temporada estos Carrusel deportivo íbamos con déjame que te

Voz 54 51:25 Fuentes una cosa que me planteo esta semana uno a uno

Voz 1 51:29 los número uno Cadena SER líder

Voz 19 51:32 de la radio española según el último Estudio General de Medios con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes

Voz 11 51:41 porque no sólo tenemos oyentes adultos hay un oyente de dos meses y medio número uno en formación número uno Deportes número uno en entretenimiento bueno lo celebraremos e I

Voz 1 51:54 uno los número uno Cadena SER

Voz 34 52:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 52:06 si la semana se les está yendo en otras cosas no se preocupen tenemos a la persona encargada de ponerles día pero como vienen taxi el tráfico está posible en esta ciudad hemos contratado a un gran cómico no sabe de lo que habla pero da risa

Voz 16 52:25 JJ Vaquero buenos días buenos días mucho mucho

Voz 4 52:29 están hablando de lo bello y lo feo mi matrimonio viene dado cosas lo oye cero El hormiguero colaboradores contra colaboradoras fíjate qué guapas

Voz 0201 52:38 sí sí irá Rubio sigue trabajando pero que sí

Voz 1995 52:44 Companys es una persona guapa escucha

Voz 4 52:47 la chica china es Piedrahita en guapa buena vengo muy Basauri vengo apesadumbrado dio porque claro es que mala suerte está grabando un corto yo soy muy mala o muy mala pues como esta mañana hay alguna toma buenísima bueno estaban graban nuestros mala suerte pero espera hemos llamado Villarejo yo tampoco

Voz 1995 53:09 empezamos con la actualidad de la semana que es de Vaquero no de pana Magnus Carlsen gana el Mundial más igualado de la Historia