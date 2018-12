Hoy por Hoy (29/11/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 las once las diez en Canarias

Voz 0295 00:07 Antonio Martín con un resumen de noticias buenos días

Voz 0228 00:09 buenos días Toni los médicos vuelven a la calle a esta hora en Cataluña cuarto día de huelga en el que se van a concentrar frente a distintas delegaciones del Servicio Catalán de Salud siguen mientras tanto también las negociaciones que se mantienen en calladas en cuanto a la limitación del número

Voz 1 00:22 de pacientes en una de esas concentraciones en pleno

Voz 0228 00:24 dentro de Barcelona se encuentra Susana Ruiz adelante

Voz 1315 00:27 para esta cuarta jornada el sindicato mecha esta Cataluña ha convocado concentraciones frente a todas las gerencias territoriales del Instituto Catalán de la Salud estos son nueve concentraciones osea que hoy la protesta ha atomizado los tres días que llevamos a cuesta de movilizaciones y negociaciones comienzan a notarse se nota en cosas como por ejemplo un detalle que es que hoy media hora antes de la hora de la concentración no había absolutamente nadie frente a la sede territorial de Barcelona el lunes a esa misma hora ya eran cientos los concentrados hay que seguir pendientes también de las negociaciones que aunque no aseguran ambas partes que están muy bien encarrilada todavía no han llegado al punto de poder cerrar un acuerdo

Voz 1645 01:04 también protestan a ahora en la calle los estudiantes sin una hora ellos los médicos y funcionarios de la Generalitat van a coincidir en una manifestación en la ciudad Condal más cosas el ex presidente andaluz José Antonio Griñán comparece en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos en el Senado la que impulsa al Partido Popular Griñán ha vinculado que le hayan pedido comparecer con que está en marcha la campaña de las elecciones andaluzas vamos a la Cámara Alta informa Inma Carretero si el

Voz 0806 01:27 el veinte arrancado su brevísima intervención subrayando el hecho de que el Partido Popular que ejerce de acusación en el caso de los ERE haya querido llamarle a comparecer a tres días de las elecciones en Andalucía y ahí se ha quedado José Antonio Griñán para no perjudicar ha dicho su derecho a la legítima defensa

Voz 1017 01:42 no voy a declarar no voy a aclarar en las actuales circunstancias porque como digo insisto debe preservar de mi derecho de defensa la garantía de la presunción de inocencia y esta sacado determinado estoy terminando es la única intervención que voy a hacer en esta comisión ya está aquí mis palabras no quiere ninguna más

Voz 0806 02:05 al ex presidente de la Junta de Andalucía han acompañado a su llegada al Senado el portavoz socialista Ander Gil y el senador andaluz Francisco Menacho en esta comisión de investigación

Voz 1645 02:13 sólo participa el Partido Popular el ministro de Exteriores insiste en que no va a dimitir por la multa que el impuesto la Comisión del Mercado de Valores por la venta de acciones de Abengoa con supuesta información privilegiada Josep Borrell niega que tuviera dicha información

Voz 2 02:25 si yo no he presentado recurso a que soy ministra sí ha renunciado recurrir con mi condición de ministro no tendría mucha lógica que primero no recurriera porque soy ministro elevó dimitiera del ministro que te parece

Voz 1645 02:40 láser incrementa su audiencia se mantiene como líder de la radio en España con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes diarios según el último EGM hoy por hoy es el programa más escuchado de la radio hablada aumenta su audiencia hasta los dos millones setecientos sesenta mil La Ventana lidera la tarde con ochocientos seis mil y Hora Veinticinco sube y tiene más de un millón cada noche A vivir que son dos días es también líder saudí Domingo en el deporte tanto el larguero como Carrusel deportivo incrementan su número de oyentes llegamos así a las once y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 0295 03:10 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:13 la Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha desarticulado una trama que distribuía en toda España paletas de cerdo ibérico falsas cambiaban los precintos y mezclaban lotes ilegales con lotes legales La operación comenzó en Alcobendas SER Madrid Norte David Guerrero buenos días buenos días Chris

Voz 1645 03:28 en ese momento en Alcobendas inmovilizaron cuarenta y dos paletas de ibérico falsificadas pero era la punta del iceberg de una organización con distribuidores puntos de venta secaderos y mataderos en Madrid Zaragoza Salamanca Toledo Badajoz Cáceres Navarra Barcelona ya Vila en la operación denominada China han sido detenidas seis personas y se han intervenido finalmente cuatro mil doscientas XXXIII paletas algunas de ellas ya dispuestas a la venta en superficies comerciales la organización desmantelada falsificaba los números que aparecen en los precintos por los de paletas ibéricas que ya habían sido vendidas en campañas anteriores la Guardia Civil calcula que se podrían haber vendido hasta catorce mil piezas de forma irregular César Román

Voz 1434 04:04 han el Rey del Cacho va a declarar hoy a petición propia ante la juez de instrucción Román ingresó en prisión en la prisión de Soto del Real el pasado día veinte tras ser detenido acusado de matar a su ex novia Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:15 buenos días la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número XXXII aquí en Plaza de Castilla va a interrogar al Rey del que achacó a partir de las dos de esta tarde César Román que permanece internado en la prisión de Soto del Real comparece ante la justicia a petición propia a esa hora del interrogatorio ya se debería conocer si una de sus letradas defensoras la abogada Teresa bueyes ha decidido definitivamente abandonar la defensa de este individuo

Voz 3 04:42 así la organización de Automovilistas Europeos Asociados

Voz 1 04:45 es pide también a la justicia la suspensión cautelar y urgente de Madrid Central consideran que la restricción no puede basarse en los distintivos de la DGT que no son obligatorios hasta el próximo veintitrés de abril ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1645 05:02 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com

Voz 0295 05:06 cadena SER servicios informativos

Voz 5 05:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 6 05:44 hasta aquí todo esto

Voz 3 05:57 muy buenos días buenos días Cuqui va a cerrar este este mes de diciembre que Commission los hijos con dos conciertos museos seis y siete en la sala La Riviera en Madrid pero ya está todo vendido ya no hay entra de forma que esta entrevista a nivel promocional no tiene mucho sentido lo que empezamos a hacer ahora que les Vega negó hoy no yo te proponga hablar sea ya no hay entradas ya ya está todo vendido podemos hablar de lo que quiera saber ahora tenemos libertad para dedicarnos de menos presión de lo que tiene que es lo más bonito hay dos palabra más bonito en inglés que sólo ha sido contar Rafael muy allen decía que las palabras más hermosas del mundo

Voz 0429 06:42 tan Sven ninguno

Voz 3 06:48 así que prefiere que si es benigno te acuerdas y la primera vez porque una banda unos amigos de los amigos contó Ellos siempre recordarán el primer sitio donde vino en el cartel de no hay entradas todo vendido dice que todos los artistas recuerdan el sitio de momento recuerda que viste carteles y la verdad es que el P

Voz 0429 07:10 primero no debía ser no no no me acuerdo no me acuerdo en girada el saca la lengua de Los Ronaldos no no sé

Voz 3 07:19 bueno bueno bueno habla viéndote mientras que no tenía bueno podemos es que la vida está como para poder usar de la libertad de expresión pero Sagarduy quitado el el muñeco porque vino ayer el presidente chino podemos hablar

Voz 0429 07:36 coña los no no no

Voz 3 07:39 sabes es que ayer estuvo el presidente chino de visita oficial a España no salía bueno veo que tenemos veo que esta entrevista viven en otro mundo

Voz 0429 07:49 esta senda senda actual

Voz 3 07:53 muy resumido vino ayer de visita oficial que no con los Reyes en el Palacio Real presidente chino provocando un atasco impresionante eso sino lo sabes te lo has ahorrado fantástico y la Policía Municipal sugirió a la persona que hace de Winnie the Pooh aporta el sol que es un personaje que utilizan como caricatura para reírse el presidente chino y ha habido mucha fricción con Winnie the Pooh porque se parecen físicamente dice un policía sugirió al señor que hace de Winnie the Pooh en la Puerta del Sol que ese día no estuviera legal de verdad que es un tema no no vamos a hablar de esto hace treinta años desde que conocimos a Coque Malla al frente de Ronaldos pero hace mucho que dejó por méritos propios de ser el ex cantante de una banda mítica para adquirir una dimensión artística meritoria en solitario

Voz 6 08:44 eh

Voz 3 08:48 lo que es el autor de una canción de pop perfecta como esta

Voz 6 08:58 eh

Voz 3 09:03 entre otras muchas cosas es muy difícil catalogar pero yo creo que eres un buen manejen arena ver ahora la explicaciones porque te has convertido segura de si no te has convertido en eso que todo el mundo quisiera ser la envidia es muy mala es verdad has tenido el éxito en una época de tu vida joven que te permitió viajar divertir de acercarte tú es rozar con los dedos la popularidad la fama la justa eso después ha iniciado una carrera que te lleva a ser un tipo maduro reflexivo

Voz 1995 09:39 la obra con una obra espectacular

Voz 3 09:42 con canciones maravillosas como ésta es que tuviera te ha permitido a estar en muchos sitios

Voz 0429 09:46 sí sí sí sí es es verdad sí me siento bastante afortunado la verdad porque es verdad que me supe que como liberar bloquea quizás mucha gente vio como como una a una etapa de fracaso yo creo que que fue más bien una etapa de liberación en de la responsabilidad de una fama muy grande ganada con Los Ronaldos la oportunidad de vivir la vida así de abajo y aprender un montón de cosas no que fue cuando me separé de Los Ronaldos y hasta es aquel ahora los gigantes que la cosa empezó a adelantar otra vez no esos años pues fueron estupendos también y ahora esto que que bueno que es un éxito muy gustoso la verdad que es un éxito muy por eso es un éxito apabullante desbordante que no te deja salir a la calle pero los teatros y las salas están llenas Si el prestigio oí sí la verdad es que este este está parte del éxito está siendo muy muy cómoda en gustos

Voz 3 10:51 que viene el prestigio

Voz 0429 10:53 sí sí sí vio es como es como hoy no tienes que dar tantas explicaciones no es al escenario en la gente Yagüe sobretodo a mí lo que más me la da obsesiona de todo lo que conlleva el éxito es los conciertos el momento que me subo al escenario porque el éxito genera una energía cuando te subes al escenario que que es increíble

Voz 3 11:19 ha dicho incluso que nunca busqué mis discos las mejores ocasiones Mis canciones buscarlas escenarios tanto los Buckley son no no mejora lograda expresarse nunca plana y recuerda ese momento en que todo eso empieza a ser una responsable también en tu en tu carrera en esos dos conciertos que basar para los que ya no hay entradas en Madrid con los que divinas el año en qué momento empieza a ser muy responsable ya no de bueno esto es una cosa que yo toco con una banda hago así con la guitarra suena ahí me ponen Cacharro delante y se amplifica el sonido sino dices bueno hay gente a la que le iluminó la vida hay gente a la que con mis canciones Le acompaña explicaron

Voz 0429 12:01 no no sé si ha llegado ese momento hay de tomar consciencia de eso no sé si llegará creo que es más yo lo lo vivo

Voz 1 12:13 yo creo que lo vivo como como

Voz 0429 12:15 se vive en la realidad que es de una manera más ligera y más como seguido en los conciertos de que es un intercambio o te subes al escenario el público es ahí abajo tules las cosas a ellos y ellos te dan cosas aquí en los dos tenemos responsabilidades no hombre creo que el público también tiene una responsabilidad cuando va a un concierto tiene un papel que jugar que si no lo juega el el el la ceremonia no funciona no y por eso yo cuando escribo en redes evitar joder muchas gracias habéis estado increíbles lo digo de verdad que hay públicos que entienden su papel

Voz 3 12:52 alguna vez ha dicho hoy habéis estado aflojó nada

Voz 0429 12:55 no llegó a ese punto porque es una falta de educación

Voz 3 12:57 David pero eso está muy bien yo lo entiendo la crítica negativa te ha gustado a la el plato de garbanzos Manolo nada si para rebasan pasan sita clínica

Voz 0429 13:08 no yo no digo habéis estado habéis estado fatal pero si tú comparas mis post y tal se nota donde donde yo hay un entusiasmo porque el público a esta increíble donde bueno pues hay un agradecimiento por haber asistido al concierto

Voz 3 13:23 vamos a buscar algo de lo que hablar con Coque Malla porque ya las entradas del concierto están medidas vamos a hacer una pausa para encontrar algo con con este gran hombre y enseguida volvemos

Voz 7 13:35 no

Voz 8 13:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 9 13:53 mientras usted trabaja sus ahorros se pasan el día tirados en el sofá

Voz 10 13:58 va siendo hora de que sus ahorros se independiza así sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio va siendo hora de que invierten en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña sin ataduras sin intereses contrapuestos y consumismo equipo de expertos invierta con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 1781 14:27 con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 5 14:40 formación están absurdo pensar que en esta época pasar desapercibida porque lo lances en el momento más álgido un partido observación esta es la época de la resistencia civil de quién se planta además con con los mejores modos los mejores forma pero sin dar un paso atrás en nazis

Voz 11 14:58 en enero sida días estoy un poco el método Mendoza

Voz 5 15:01 el de hoy que me gusta lo regalo a alguien Montserrat Domínguez se toma el café todos los juicios con Carlos Francino en La Ventana

Voz 10 15:13 de Nasser a nadie sabe nadar humor cultura lo bueno del campo es la vida la luz los ciclos de la naturaleza bueno sobretodo por con Suez

Voz 1 15:27 el título ya alteró está diciendo no problemas tuyo este sábado a la una de la tarde

Voz 0295 15:33 de Berto Romero y Andreu Buenafuente nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo cualquiera lo que

Voz 3 15:42 tenemos

Voz 12 15:48 es una es una película protagonizada por Robert De Niro fumas más Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar

Voz 13 16:01 lo que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 14 16:06 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web o la app de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 15 16:20 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 16 16:29 todo rápido pide un deseo pues Dida Sri Lanka deseo concedido mi BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP gana miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos Unibet punto com sopla las velas

Voz 1781 16:51 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es

Voz 17 17:14 ha llegado la sal sus mítines descuentos de hasta doscientos treinta euros la Plus por sólo ciento ochenta y esta y muchas ofertas más del veintiséis de noviembre el dos de diciembre su punto es

Voz 13 17:35 a nuestros son

Voz 1781 17:38 gira por eso Iberdrola trato vosotras estáis haciendo historia

Voz 18 17:46 iba a un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte

Voz 13 17:52 Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 9 17:56 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 13 18:01 se centró toda tu atención orientó Skilling y luz cómo desaparecen

Voz 9 18:07 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapte con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 1434 18:17 crees que por no ser Humala no sé que con línea directa tiene el mejor

Voz 19 18:20 seguro al mejor precio llegas más tarde que el videoclub

Voz 0295 18:23 todos los AVE línea directa siempre las aspecto

Voz 20 18:25 es coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 21 18:35 llegados a este estará con nosotros buenos días buenos días Tony me estaba quedando con esa canción de Coque Malla no puedo vivir sin ti y me estaba acordando de todos esos momentos que podrías vivir sin ellos perfectamente ese momento en el que otra vez te cobran de más en una factura o cuando reclama sí reclaman no te hacen ni caso o cuando tus vecinos se desentienden de una gotera esos momentos en los que sientes el poder de contar con un abogado son los momentos legal y de manual ya que con legalizadas tú y los tuyos tenías consultas ilimitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar y por un precio que te puedes permitir desde diez euros al mes ya lo sabes Llama gratis al novecientos cien seis seis tres novecientos cien seis seis tres o entra en legalizadas punto com hoy

Voz 3 19:26 sí diecinueve minutos de la mañana una hora menos en Canarias seguimos con Coque Malla

Voz 6 19:44 eh

Voz 3 19:49 tuvieron que no lo que me ha preguntado nadie hace unos años el sueco yo trabajamos en esta emisora y día Dios intuíamos que aquellos acababa que nadie acaba de decirnos no iría ante la idea de que nos iban a echar pero no íbamos a poder despedirnos yo me quiere salir cómo empezaba ese texto me escucha cinco y seis minutos una hora menos en Canarias ahora voy a ser sincero los yo cogí el principio de la explicación de hoy en los van a echar de aquí pero gracias a todos es tu canción sin arte

Voz 0429 20:30 da o no no me encantaba empezar

Voz 3 20:33 me parece que la mejor forma empezar una canción es mintiendo a la gente diciendo

Voz 22 20:39 ahora voy a hacer

Voz 3 20:42 antes no lo fui me parecía la manera genial de empezar a lo cogí que te importa si lo cojo seis años después de lo puedo coger porque porque me parece una forma maravillosa empezar una canción que ahora voy a ser sincero este es un tema

Voz 0429 21:00 sí mola mucho mola mucho yo creo Ésta es una de las canciones claves y además yo creo que es una de las canciones que le dio

Voz 1 21:06 a la vuelta empezó a dar la vuelta

Voz 0429 21:09 a la a la tortilla no está ahí Berlín que fueron me acuerdo la primera web que hice que estrenamos avisando de que venía un disco nuevo y tal que era la hora de los gigantes y colgamos a guitarra y voz nada más las maquetas de Berlín hasta el final entonces yo berlina hasta el final son dos canciones que da absolutamente todo técnicas para lo que luego vino no porque porque empezó va a llamar al público que ha ido creciendo y que ahora es el público que agotó la Riviera no

Voz 3 21:53 la digo que vaya sin duda uno de las en las demostraciones gente que pose que puede desde que debes asumir riesgos y hacer las cosas paso pasa ahí eso sale bien y ofrece grandes resultados dos mil dieciocho ha sido un año o un año muy intenso para Koke el pasado mes de febrero publicó un disco en directo irrepetible con el que ha recorrido teatros de todo el país y que ahora está a punto de despedir con esos dos grandes conciertos para los que no hay entradas

Voz 6 22:15 Madrid sala Riviera

Voz 3 22:23 y que cuando acabe la gira que el día siguiente no el día ocho el lo siento estas un poco agorero pero el ocho por la valla buenas noches

Voz 0429 22:33 supongo que resaca descomunal en todos los sentidos emocional física hay etílica porque no hay luego hombre voy a estar unos días disfrutando del descanso me he propuesto me planeado todo por primera vez en mi vida me han planeado todo para estar por lo menos quince o veinte días sin hacer absolutamente nada sano tener la más mínimo en cargo recadito nada nada que hacer

Voz 3 23:05 como obligación cero uno el carné

Voz 0429 23:08 por lo menos veinte días porque han sido tres años bueno han sido más han sido como diez años de trabajo salvase pero estos tres últimos años han sido muy muy bestias de no parar no parar no no parar la cabeza sobre todo no tener siempre algo ahí tensión y poco estrés a veces necesito necesito quince veinte día de descanso y luego bueno pues llegan las Navidades tal y cuando pase ya es que cada vez aguantó pues empezar ella con el disco nuevo tranquilamente a trabajar con Tony Brunet que es el guitarrista de irrepetible del último hombre en la tierra ahí con el que volverá a producir el siguiente disco luego llegaremos al estudio oí incorporada os señor tés a la producción nada hay en noviembre saldremos entrar

Voz 3 24:02 pues no no ha estado un año sin tocar

Voz 0429 24:04 se va a ser duros que tú tienes muchos a mí

Voz 3 24:07 o hace que

Voz 0295 24:10 buscamos un hueco donde en este disco como como a todos los los discos grabados en directo

Voz 3 24:17 este es un instrumento más pum pum como manejar porque cuando estás hablando un disco en directo tú eres consciente de que la reacción del público también va va sonar y funciona con síntomas dentro de absolutamente propuesta cómo cómo manejarse el público para el disco en directo pues eso

Voz 0429 24:35 en este caso fue increíble porque sea el público hizo lo que hay que hacer hizo lo que necesitamos fue una clase

Voz 3 24:42 secta

Voz 0429 24:44 por ejemplo el momento hay un momento brutal que la gente no se da cuenta de lo importante que fueron ellos mismos no que es el en el dueto con Iván Ferreiro no cuando yo digo cuando a mitad de la canción lo presento la gente empieza a aplaudir y no deja de aplaudir durante toda la parte instrumental que soltaros genera una energía en toda esa parte brutal Si a mitad de la parte instrumental Si hubieran caído los aplausos eso hubiera como la energía hubiera bajado no hubiera

Voz 3 25:18 esta manera pero vamos a escuchar esta es la canción ganan Iván Ferreiro

Voz 23 25:26 no

Voz 5 25:30 vamos vamos a escuchar

Voz 23 25:45 sí

Voz 6 25:48 no no

Voz 3 26:34 detalló que viene y David tienes si Picasso se mejor estar un tipo brillante tiene unas licitadas maravillosa seguimos escucha en el momento

Voz 5 27:24 English sigue produciendo ahí hay pruebas de que no es trucado porque en el vídeo gente está de pie bueno queda bien Iván Ferreiro donde lo pongas Santi Balmes

Voz 22 27:57 y a pesar de todo Dani Martín

Voz 3 28:07 debe ser muy especial Neil

Voz 5 28:09 Ana

Voz 6 28:13 bueno

Voz 3 28:15 yo la vida de de diván Comedy que va más allá de lo musicales y que incluye en tu evolución deriva en común

Voz 5 28:27 pues brutal brutales como un torpedo en la zona zona de flotación eh

Voz 0429 28:36 yo creo que todo eso todas a todas a ese romanticismo esa épica esa cosa como de de banda sonora que tiene la música de de Hunt deriva en Comedy pero esta ida de hace mucho tiempo no lo que pasa es que al escuchar a Diva en Comedy por primera vez conecta con mogollón de cosas que a mí me gustan el cine Frank Sinatra los musicales etc y lo canalizó todo en en sus canciones no yo creo que es el que me dada la como la la pista para atreverse hacer un disco de estas características no un disco donde incluirlo sinfónico incluir las cuerdas y los instrumentos sinfónicos de una manera rigurosa no qué es lo que hicimos en el último mes la tierra

Voz 3 29:28 para que nuestros oyentes entiendan lo que los artistas tenemos un ejemplo esta esta canción la señal de Coque Malla esta es la canción Avs enfrente iba en Kobe me gusta más la tuya eh me gusta mucho más Coque Malla lleva treinta años en la música pero como dice el sueco también vamos yo tensa de cómo es el pacto con el diablo que ha hecho firmar porque es más joven y con más vida que la vez conocimos hace ya muchos años pero no solo físicamente verá musicalmente centrado atlética Méndez dígame si está vamos como para la maratón eh tú que has vendido todas las entradas eh

Voz 1995 30:29 vaya que algún amigo Valle lo grave es lo no sé cómo pero participen en la forma

Voz 3 30:33 en la celebración de un artista que se convierte por fin es necesario en este país se llama Coque Malla muchísima suerte envió otros mucha mucha don Rafael Merino

Voz 22 30:48 no

Voz 3 30:50 nada

Voz 22 30:53 Pere

Voz 8 31:01 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1322 31:05 vivaz significa inteligente por eso vivaces el seguro de salud que es de solo catorce con noventa euros al mes sincopado te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas IT permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre ha llegado viva el seguro de salud inteligente desde sólo catorce coma noventa euros al mes sin copago vivaz nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco a cuarenta y cinco nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco consulta condiciones en vivaz punto com

Voz 1280 31:32 su seguro suscrito por Línea Directa Aseguradora SA

Voz 25 31:37 eh

Voz 1781 31:44 conecta con hoy por hoy a través de Facebook pelícanos tu comentario tu opinión o cuéntanos lo que quiera ser

Voz 27 32:20 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá como usar habitado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 28 32:37 no

Voz 29 32:40 años Marcelo una veinticinco

Voz 1995 32:43 en la Cadena Ser

Voz 30 32:52 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí

Voz 11 32:56 cuántos Solís estáis todos a una estamos qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 13 33:24 sí

Voz 1781 33:28 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 32 33:45 de pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa

Voz 0295 33:49 hacerlo en un minuto y una gran diferencia

Voz 5 33:51 sí es vive hubiera agua en Vigo convenio

Voz 1280 33:54 tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor de pieles descubre más en BBVA punto com BBVA creando oportunidades el El Corte Inglés ya está todo preparado para que elija estos regalos de Navidad

Voz 0295 34:10 aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios porque hasta el dieciséis de diciembre tienes cien euros de descuento en portátiles y ordenadores todo en uno HP a partir de setecientos noventa y nueve euros cofinanciado que hace meses y tres meses de seguro gratis tecnología para regalar en El Corte Inglés donde sino cariño tenemos que ponernos una alarma ya ya lo hablamos pero primero vamos a terminar de mudarnos no ha pasado algo pues quién robado la vecina de enfrente y no tenía serio nos podamos a este barrio que en teoría es mejor sigue habiendo robos

Voz 33 34:40 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Joe calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1781 34:55 afortunadamente hay cursos nunca

Voz 36 35:05 vamos quinientos años

Voz 0295 35:07 haciendo el mejor tu mundo

Voz 36 35:10 Jijona la cuna del turrón

Voz 29 35:13 nuestras deportistas son pura energía ya ante cualquier desafío en vestida se crecen por eso Iberdrola les propusimos trato vosotras está haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno

Voz 18 35:32 guardo Iberdrola un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 13 35:44 señor Gil destino

Voz 37 35:47 tengo que elegir al ganador del bote de la Primitiva tiró señor sí ya sé que el bote de esta semana una cantidad enorme de millones de euros lo que yo quiero decirles mis hijas más lo estoy visualizando quieres que te elija aquí

Voz 13 35:59 como ganador ya puedes ir al gracias señor

Voz 3 36:05 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera

Voz 38 36:07 la semana botes de sesenta y dos millones de euros de la primitiva por un euro más no te la juegues la con Joker

Voz 1 36:14 son las ocho las siete en Canarias momento de entornos Perasso

Voz 0295 36:19 era cuestión de tiempo abrimos mesa de tertulias y bienvenidos al

Voz 38 36:22 a uno de los grandes partidos de la temporada estos Carrusel deportivo hoy vamos con déjame que te cuenten acusación estas amonal uno

Voz 13 36:30 los número uno Cadena SER

Voz 0295 36:34 por de la radio española según el último Estudio General de Medios con cuatro millones ciento XXXIX mil oyentes

Voz 1781 36:42 porque no sólo tenemos oyentes adultos hay un oyente de dos meses y medio número uno en formación número uno y número uno en entretenimiento bueno lo celebraremos e I

Voz 13 36:55 uno los número uno Cadena SER

Voz 5 37:02 hoy por hoy

Voz 8 37:04 Toni Garrido

Voz 1995 37:05 si eres de los que piensa que seguirían un matriarcado porque su madre le obligaba a bajar a por el pan los domingos si cree que el lema correcto del feminismo es nosotras partimos nosotros decidimos no te vayas lejos sube el volumen de la radio llegue a la sección de igualdad semanal

Voz 1 37:25 buenos días estoy levantó presidenta de las chicas la fiesta de Bihar más radical de la Cadena Ser hola buenos días el espacio donde siempre es ocho de marzo de la Cadena SER yo estoy

Voz 1434 37:35 contenta por algunas cosas y preocupada por otras como cualquier habitante de dos mil dieciocho no nos invade el pesimismo el pesimismo reaccionario hay que luchar contra esto pero no lo puedo evitar me preocupa la vaca esa a la que le decían que votan al PP todo me preocupa esa me preocupa también que parece que cuanto más te avanzan las actitudes y el movimiento feminista más de radicalizan algunos señores escucha por ejemplo a nuestro Bertín en declaraciones recientes

Voz 12 38:01 ahora le pregunto son mujer por curiosidad se sabe cocinar dicen que los machista

Voz 1 38:05 pero yo suele machito pero vamos a ver si esto no es que este mucho ver

Voz 1434 38:11 mira hay muchos hombres que estáis ahí por la igualdad y mucho

Voz 1 38:14 hay mucho que hacer hombre siempre les estuviste

Voz 1434 38:17 hay hombres que apoyan de verdad lo que dice

Voz 1 38:20 sí pero tenemos que hacer un camino me gusta mucho dinamismo

Voz 1995 38:23 asumí yo seré machista pero tú imbécil ya sí

Voz 1 38:29 las círculo no es así no

Voz 1434 38:33 que luego hay otros que dicen apoyan de verdad la mujer y otros que dices apoyan de verdad Si está poniendo hay una chapa pero es un poquito postureo por ejemplo Albert Rivera ha dicho eso

Voz 11 38:41 porque la gente honrada los hombres tenemos que luchar juntos contra las mujeres

Voz 1434 38:46 a ver vamos a ver qué dice sí es cierto

Voz 3 38:48 ahora como le pasa como a Aznar la gente enfadada dice un montón de cosas que realmente piensas

Voz 1434 38:53 claro es que dices es un lapsus pero le queda demasiado natural daría un buen jefe chungo del cuento de la criada Albert Rivera bueno pero a ver también quiero ir a lo bonito a lo positivo en el sabe

Voz 3 39:05 buenas noticias buenas no si chica da fuerza es pues

Voz 1434 39:07 Theresa nosotras que estoy contenta por varios hechos han absuelto a las activistas de Femen a las que pedían dos años de cárcel por ofensas religiosas os acordáis y los que más hablando la semana pasada absueltas hay una campaña preciosa que esta hora por las calles que se llama voces en igualdad donde veréis carteles que dice Siri llama no sé quién Alexa ame la cena ah e Irene comprar un billete te diré por qué las asistentes virtuales tienen voz de mujer son mujeres porque las asistentes virtual son mujeres son tienen voz

Voz 1995 39:36 tienen voz de mujer porque la máquina

Voz 1434 39:38 por denota una mentalidad de que las que estará al servicio de los demás también de voz femenina me ha gustado esta campaña o la gran demostración de fuerza que hemos vuelto a hacer en el veinticinco en el Día Internacional contra la Violencia de Género que es como estamos ahí seguimos ahí no

Voz 1995 39:54 no está para bueno han pasado muchas cosas durante esta semana en relación al mundo que habitamos con las chicas por ejemplo esta semana se ha hablado de la muerte falleció Bertolucci Si a comienzos de la semana muchos nosotros los primeros recordamos algunas de las grandes obras que dejó el director italiano ir recordamos una de las escenas más icónica más icónicas de la historia del cine que ella de la mantequilla en Último tango en París la polémica surge cuando bueno nos hacen recordar que esa escena encierra una violación un abuso

Voz 1434 40:26 bueno que destrozó a Maria Schneider

Voz 1995 40:29 por esto entonces cara es decir qué hacemos cómo miramos con qué ojos miramos a esa película con ojos espectador que siente una película o toda la información que ahora conocemos de también actuar en nuestro criterio hemos invitado a Pilar Aguilar Carrasco que es ensayista crítica definición para salir de dudas que va a ser difícil y tampoco que has Pilar que está están toda la responsabilidad muy bien

Voz 3 40:54 hola muy buenos días además has escrito un artículo sobre sobre este tema esta semana

Voz 1 41:03 bueno bueno Pilar cómo como vino la película habrá

Voz 32 41:06 pues sé que hay varios niveles en los que se puede mirar la película por una parte está la película en sí no te olvidas de todo bueno analizan lo que pasa allí la película me parece bastante machista en sí pero vamos yo escribí también un artículo sobre el tema de la película sobre lo que pasó en la realidad tampoco podemos olvidar lo que pasó de verdad decir vamos a ver si tú en una película ves a alguien que se cae por un balcón pues bueno dice ficción si de verdad se cae pues esto ya es otra cuestión

Voz 1434 41:40 sí sí lo empuja empuja a alguien

Voz 32 41:43 es un delito entonces claro no se pueden olvidar esos diferentes plano no

Voz 3 41:48 y en este caso vamos que no es que lo

Voz 32 41:50 Juan María Schneider que Bertolucci también dijo que efectivamente está cena la vía han pensado ello el día de ante entra he librando decidieron no decirle nada Maria Schneider sino para que provocarles un lágrima de mujer pero bueno que manipulación salvaje esa

Voz 1434 42:06 a mí Pilar he leído los dos artículos el segundo me gusta que dices se puede considerar una película rompedora en su contexto social y en ese tiempo pero mantener ese argumento hoy violar a una mujer por desgracia no es nada rompedor nada rompedor

Voz 1995 42:23 ya pero yo he vuelva a Cerdeña brota porque

Voz 32 42:27 dime dime eso es cierto

Voz 1995 42:29 confusión y créeme que trato de conocer y de documentar mi mantener una actitud como miro las cosas porque me cuesta mucho necesitar de todo el nuevo contexto distinto al al contexto original para entenderlo para apreciar o para valor reconozco mi incapacidad me cuesta Pilar

Voz 32 42:48 bueno verá es que yo creo que la obra que se han hecho todas las obras anteriores pues incluso el Quijote cualquier obra tienes que considerar también la época en que se hizo por lo tanto poner eso en perspectiva ahora lo que no es de recibo es que tampoco tengamos una mirada crítica sobre ese asunto igual que podemos decir bueno

Voz 1434 43:12 el lenguaje pues hay ciertas cosas

Voz 32 43:14 acciones que ya no se usan no pasa nada porque estamos hablando del siglo XVI pero en el contenido tenemos que tener también una visión crítica es decir todo el mundo sabe que Griffith hace nacimiento de una nación y que es una película genial que en su época cambió muchísimas muchísimo datos del lenguaje cinematográfico pero todo el mundo sabe también que es una película muy anti racismo muy racista

Voz 1995 43:41 entonces bueno pero te pongo otro ejemplo que vamos ha sido un momento del feminismo porque a lo mejor eso nos ayuda a entender cuando recuerdo a gran escena en Apocalypse Now que va hasta arriba de puesto de todo lo que pilló el hombre por ahí por Asia se básicamente lo llevaba él dentro se Si yo miro ese ese gran monólogo donde que bueno locura de porque habrá gente que bueno si aprecias eso lo que estás es defendiendo el uso de las drogas

Voz 1434 44:08 el drogarse que

Voz 1995 44:11 pero pero no siga con la analogía decir busquemos lo digo porque más allá de la feminista hay una mirada sobre arte en general y es lo que te estás hablando ahora no tiene que ver solamente con ese asunto sino con nuevos nuestro nuevo contexto que tiene desafortunadamente muchas que solamente la feminista yo decía uno coma proxy como me aproximo a ese tipo de cosas

Voz 32 44:27 sí yo defiendo de todas maneras la mirada crítica sobre lo que en cine cuenta eso siempre nos tenemos que tragar no cualquier cosa sin tener una posición crítica respecto a todo a como se hace la película que lenguaje empleado ya que no está contando pero de todas maneras yo es que creo que ahora mismo el problema es que cuando se habla concretamente del papel de la mujer ahí nos ponemos muy exquisito teman osea de exquisitos de decir eso no se habla tiene que hablar

Voz 1995 44:57 es una hay tiene se cuente

Voz 32 44:59 lo que se cuente si es que hay otra cuestión de unas os puedo olvidar y es la mirada que el cine construye sobre lo que está contando es que a ver tu en el cine dice un asesinato puede ser muy divertido en el cine un asesinato te puede causar mucho placer en el cine Un ser detectable te puede parecer la mar de interesante es decir hay no es el mundo eso como te lo están contando

Voz 1995 45:25 pero Pilar yo mira de lo que dicen aparte que que que hemos conseguido muchas cosas de las de las que no cuenta pero sobre todo en la parte como últimamente se está poniendo en tela de juicio la libertad de creación debemos empezar a distinguir poner cada cosa en su propio porque sino unos van a aprovechar que el Pisuerga pasa por qué ahora

Voz 1434 45:43 está pidiendo prohibir ni revisara revisar si con mirada crítica pero no prohibir

Voz 1995 45:48 somos adultos y conscientes de lo que estamos viendo pero que se mete en el mismo saco yo al fin a la libertad de creación que un creador se acerque con la mirada que considere que cuestione lo que sé es necesario para que esta sociedad evolucione este quiere

Voz 32 46:02 lo que pasa es que te vuelve a insistir la vara de medir eh que es lo que yo observo la vara de medir distinta es decir situaran mismo haces una película donde por ejemplo muestra a los judíos yendo al matadero propiamente es decir a las cámaras de gas muestras con un jolgorio infinito o la muestras como que qué chulo son estos que los llevan los judíos Éstos son una mierda ella que está muy bien que vayan las cámaras de guerra pues haber ahí no sé si ni siquiera si habría posibilidad de prohibirlo porque no creo ni que se rodara

Voz 1995 46:36 no sé si es decir

Voz 32 46:38 tenemos una manga y una tolerancia o ahora mismo una película claramente racista

Voz 1434 46:44 a estar siempre imaginamos que no es que sea un violador que no es que sea un terrorista que está detrás

Voz 1 46:50 claro pero vamos a tener que llamar otro día porque esto es muy intenso y muchísimas cosas solo para rematar y esto no es no es más relevante en absoluto Pelat una malísima película sinceramente si es posible que puede estar entre los mejores

Voz 32 47:11 luego hay barrios plano efectivamente también está el de la calidad que es muy discutible yo tampoco delirio con Bertolucci con ninguna de sus películas pero bueno eso sería otro tema

Voz 3 47:20 Pilar psicoterapias ahora el melón de la crítica ya

Voz 1 47:22 la puramente

Voz 1995 47:25 Pilar Aguilar Carrasco ensayista crítico de cine

Voz 1 47:27 Mista muchísimas gracias por atendernos

Voz 1434 47:30 no hay quiero que venga cada semana necesito hablar mucho un tema que voy a poner que este algo mejor sí que hay que

Voz 1781 47:37 el no ya veces que puede la diferencias con esta feria montaba guardia

Voz 8 47:49 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1322 47:54 Bilbao significa inteligente por eso los hospitales visitas son vivaz Exeo Si los HM Hospitales el segura de salud con los mejores hospitales de sólo catorce con noventa euros al mes sincopado tenía que llamarse Viva llega viva porcino en seguro de salud inteligente Viva nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco nueve cero dos cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco consulta condiciones en viva junto

Voz 1280 48:20 con un seguro suscrito por Línea Directa Aseguradora SA

Voz 27 48:24 despertado ducha atasco trabajo Street delante de nuestra no salgo de la oficina multa

Voz 9 48:32 hacer una cena en la serie paran en despertador dormir rápido ha llegado el momento de parar un poco

Voz 27 48:37 y qué mejor sitio para parar que no disfruta del puente de diciembre con Viajes El Corte Inglés en Paradores del cinco al nueve de diciembre dos noches por ochenta euros por consulta nuestras ofertas para Navidad y Fin de Año consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés

Voz 1781 48:55 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es conecta con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Capello casero

Voz 39 49:30 Nieto momento pisos cincuenta y tres horas simétricas de mil novecientos treinta y siete empleados la interferencia entre dos tiempos me aparecía su televisor antiguo hola antes de morir intentaba salvarla durante la tormenta dirigida por Oriol Paulo protagonizada por Adriana Ugarte

Voz 29 49:53 este jueves desde la ventana con Carles Francino en la SER

Voz 0295 49:59 Larguero palos superior horizontal de la portería del

Voz 5 50:02 volvió otros deportes

Voz 9 50:04 pues sabemos que el larguero es mucho más

Voz 5 50:08 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 40 50:16 empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 3 50:22 buenas noches bienvenidos a esperar

Voz 40 50:24 con Manu Carreño

Voz 0295 50:26 síguenos también el nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capella ser

Voz 9 50:35 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 1280 50:39 un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 22 50:50 el Faro con Mara Torres

Voz 1 50:52 Nos encontramos esta noche a partir de la una y media

Voz 22 50:55 ya en la SER

Voz 30 50:58 oyente de la SER escucha es

Voz 5 51:01 a esta acción ratio difuso hora J de emisiones Radio Barcelona

Voz 41 51:09 con esta voz empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil la cosa que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona salió a la primera advirtió pero igual

Voz 42 51:21 hombre a esta acción Rayo dispuso hora

Voz 3 51:25 mira

Voz 42 51:26 uno ha visto de misiones J toda la estación eh J así ratio dispuso hora eh a uno Barcelona La estación J e I sí pero J Radio pero da igual a en los inicios de la radio y lo hago pero no lo hizo una primera dio a Bono

Voz 5 51:49 sí

Voz 11 51:50 cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos gustar T uno uno

Voz 5 51:57 las emisiones

Voz 15 52:09 cuenta con Laser pase lo que pase

Voz 0295 52:19 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar la sed de usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 52:30 buenos días para dormir bien hace falta un buen colchón pero también una buena almohada por eso saber elegir bien es importante porque respiramos mejor han tendremos la columna recta y aliviar hemos las presiones en las cervicales y en la mandíbula y que tenemos que tener en cuenta los fisioterapeutas aconsejan utilizar una que tenga una altura de entre diez y quince centímetros cuatro menos en el caso de las mujeres siempre que podamos hay que evitar el látex o las plumas porque son materiales que pueden producir alergia

Voz 0295 52:59 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 13 53:05 señor fontanero usted un capón un golpe en la cabeza así con el lo digo pero padres no a capón a once entonces es un todo gordo a como Chicken claro la ONCE para once Kapono

Voz 43 53:23 el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE muchos premios muchos repartidos

Voz 5 53:37 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1 53:40 con Toni Garrido de todo

Voz 1995 53:42 lo lo que les hemos contado esta mañana de todo lo que van a escuchar hoy en la radio la siguiente historia va a hacer que vuelvan a querer el ser humano vamos a saludar a un ingeniero que ya ingeniero David Blanco y David buenos días hola buenos días David es un nombre que la adversidad en no le pudo contrario la adversidad le llevó a encontrar una solución para sus propios problemas cuento habían tenéis hoy David tu hija Marina padece epilepsia y el problema que tiene es que la la medicina no no hace buen efecto el problema además es que puede sufrir un ataque en cualquier momento guerra si acaso que tenemos vale tú has diseña un sistema que avisa de cuándo va a llegar ese ataque principalmente es un dispositivo que lo que hace

Voz 1078 54:36 es avisar a la persona o a sus cuidadores

Voz 1995 54:38 de que puede sufrir un ataque de epilepsia es el riesgo de de

Voz 1078 54:42 crisis de Irak esa crisis llega con

Voz 1995 54:45 a uno no le

Voz 1078 54:46 no podemos controlar la crisis porque la crisis sin si no se puede controlar pero lo que sí que hacemos es poner a esta persona han seguridad claro

Voz 1995 54:52 exacto eso me refiero de manera que evitamos pues

Voz 1078 54:55 que tenga caídas que tenga golpes accidentes principalmente que no sufran tanto

Voz 1995 55:00 porque el problema de la epilepsia todo aquel que que padece en su o en su entorno cercano o ha visto la enfermera sabe que el problema es que te puede ocurrir en cualquier momento en cualquier situación en muchos los problemas vienen vienen derivados de caídas de golpes de de todo

Voz 1078 55:18 lo que conlleva la epilepsia se en si la palabra epilepsia ya quiere decir ataque por sorpresa lo que implica es que no hay un ex sin previo aviso no hay un aviso previo de la crisis ni de cuándo va a pasar algunas personas pueden tener un aura que se dan cuenta pero la mayoría de personas no lo tienen y como dice

Voz 1995 55:34 el como diseñas unos unos auriculares verdad sí está basado en un auricular y lo que hacer

Voz 1078 55:39 los es capturar la la bueno la energía eléctrica del cerebro la actividad eléctrica y esta actividad lo que hacemos es digitalizar lo pasa unos algoritmos de inteligencia artificial mediante procesos matemáticos conseguimos este riesgo

Voz 1995 55:55 eso que cuentas hay así como maravillosa dan cuenta de una forma muy sencilla entiendo que es un proceso muy complejo que has desarrollado compañero

Voz 1078 56:04 claro si los dos equipos la empresa con dos amigos ahora son socios y bueno esto fue nos empezamos a reunir en dos mil doce la empresa la hicimos en dos mil catorce y en dos mil dieciséis ya empezamos a dedicarnos a tiempo completo hasta empresa

Voz 1995 56:20 cómo ha cambiado la vida de Marina de tu hija

Voz 1078 56:22 bueno realmente los dispositivos los hemos tenido a principios de este año estamos haciendo pruebas hemos hecho ya algunas pruebas estábamos haciendo pruebas también con la con la PP que tiene que funcionar en el teléfono estamos desarrollando todo esto para puede salían mercado lo antes posible que sea a principios del año que viene

Voz 1995 56:40 imagino que iba que despertaba mucha atención en

Voz 3 56:43 sí oratorios

Voz 1995 56:46 grandes compañías que están muy interesadas en saber y conocer bien qué es lo que hacéis

Voz 1078 56:49 es bueno sobre todo en asociaciones de pacientes siguen todas las Federación de española de epilepsia por ejemplo y también en situaciones exteriores se en Alemania en Reino Unido en Estados Unidos también porque sería un dispositivo que lo que les puede ayudar muchísimo estas personas pueden mejorar mucho la calidad de vida de estas personas que sufren epilepsia

Voz 1995 57:09 Nos radicalmente no no siempre con miedo en cualquier situación de porque no sabes qué es lo que va a ocurrir si te va si vas a tener o no de ese dará que trabajado perdona no dime dime dime no que lo principal es evitar

Voz 1078 57:24 accidentes si las lesiones pueden sobre estas personas pero también vamos a incidir en el tema de que bueno que van a tener Barrera a rebajar su nivel de estrés van a tener menos y menos Estado de Ana será por culpa de las crisis proclives al final son los que más sufren son los que están viviendo cada día sabiendo que puede tener una crisis en cualquier momento sea estando en casa en la calle estando en el colegio o en el trabajo no muchas veces pasas todas las sobre todo a los niños a las personas que hemos visto nosotros que nunca saben cuándo va a pasar la crisis y esto genera ansiedad claro

Voz 1995 57:59 pues mira va a ayudar mucho a tu hija hay como padre de de nobleza pero vas a ayudar a tanta tanta gente David dejen de que ahora mismo que nos está escuchando está ya pensando cómo puedo hacerme con ese invento si si hay alguien que está interesado en acudir a vosotros cómo lo hace