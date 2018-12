Hoy por Hoy (29/11/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 medio día a las once en Canarias

Voz 1 00:04 hoy por hoy

Voz 2 00:05 la doce

Voz 1995 00:07 viene con un montón de Félix Sergio han pasado muchas cosas esta mañana José Antonio Marcos buenos días y es que no vamos a pasar de tiempo ya de la selva supone mucho

Voz 1018 00:14 sí yo para decirme que miro el reloj bueno vamos con los serio médicos profesores funcionarios estudiantes universitarios de educación primaria secundaria se movilizan de nuevo en Cataluña para exigir al Gobierno que preside Quim Torra que revierta los recortes sociales económicos se puso en marcha en el año dos mil once el gobierno de Artur Mas grupos de estudiantes cortaron a primera hora de la Diagonal a la altura del paseo de Gràcia en pleno centro de Barcelona y a partir de esta ahora está previsto que empiecen a confluir en la plaza de la Universidad los diferentes sectores movilizados a partir precisamente de los relacionados con el ámbito educativo Soledad Domínguez

Voz 3 00:45 si siguen llegando columnas de estudiantes y de profesores a esta plaza Universitat donde ya sabemos que con retraso va a partir la manifestación unitaria de estos diferentes sectores educativos que protestan para exigir que los próximos presupuestos de la Generalitat reviertan los recortes acumulados estos años los estudiantes universitarios quieren una rebaja del treinta por ciento La tasas los profesores de las universidades que se regularice y mejore la situación de los falsos asociados los docentes de la escuela pública que se incremente la plantilla y que ser reduzca su jornada lectiva para poder dedicar más tiempo fuera de las aulas a los profesores la marcha como decíamos confluirán sede se desarrollará en las próximas horas y concluirá frente al Parlament de Cataluña

Voz 1018 01:29 bueno pues tenemos otro punto de comunicación en directo frente al Instituto Catalán de la Salud donde están concentrados centenares de médicos que también serán trasladando hacia la plaza de la Universidad Susana Ruiz

Voz 4 01:39 hola así pues ya han comenzado a desfilar Ethan incorporándose a la columna de estudiantes que ha pasado justo por delante nuestro sean aplaudido ambos colectivos y los médicos comienzan a dispersarse comenzó a abandonar esta concentración que lleva ya una hora para incorporarse a la otra manifestación respecto al tema de huelga lo que están pidiendo el secretario general del sindicato esa a Cataluña ha explicado que desde primera hora de esta mañana se han retomado las negociaciones para mirar de llegar a un punto de encuentro que permita aligerar la carga asistencial de los médicos Uche desde el secretario general ha dicho que Salud ha ofrecido una propuesta que es un mínimo suficiente para comenzar esta propuesta consistía no encerrar un número de visitas concreto tal como quería el sindicato ya lo que se negaba el Instituto Catalán de la Salud lo han ajustar el número de pacientes a cada médico en función de la carga que está soportando actualmente este es el punto que están negociando hoy el que podría permitir desencallar el conflicto

Voz 1018 02:34 no gracias a Susana la vicepresidenta el Gobierno Carmen Calvo apela a la lealtad mutua de las diferentes administraciones para solucionar los problemas de los ciudadanos como los que estamos conociendo en Cataluña y de alguna manera apela precisamente a los independentistas para que permitan sacar adelante los presupuestos del próximo

Voz 5 02:50 hemos de ser leales pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña nosotros estamos en esa posición porque lo que importa es la política de lo que importa para cualquier Gobierno y en este caso a los ciudadanos siempre que acusarlos sea los problemas se que darles respuesta así el biliar no España está en esa disposición estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña

Voz 1018 03:14 hora doce y tres minutos tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de noventa años apoyada por un patinete eléctrico en Esplugas de Llobregat en Barcelona Dirección General de Tráfico trabaja en una normativa para prohibir que circule ese tipo de medios de locomoción por las aceras de las ciudades y en cualquier caso que no puedan superar los veinticinco kilómetros por hora marino herido

Voz 0460 03:33 velocidad máxima de veinticinco kilómetros por hora

Voz 0259 03:36 hay pro bici prohibición como decías de circular por las aceras Ésta es la regulación que está preparando la DGT para los patinetes la norma se va a tramitar como un Real Decreto que no estará aprobado hasta el próximo año según fuentes de la DGT el decreto está todavía en fase de borrador las mismas fuentes señalan que se ha establecido ese límite de veinticinco kilómetros por hora porque el tope del que se está hablando en toda Europa además los patinetes serán clasificados en el Reglamento como vehículos de propulsión eléctrica esta calificación permitirá circular con ellos sin permiso aunque estaban sometidos a controles de alcohol y drogas estas una regulación básica para toda España que podrán que podrán décimos ampliar los ayuntamientos en sus ordenanzas municipales

Voz 1018 04:18 los al Parlamento vasco porque PNV y Bildu han llegado a un acuerdo al que parece que podrá sumarse su eh Podemos para que se incluya el derecho a decidir en la Constitución que consideran que fue una imposición para el País Vasco y que los ciudadanos también pueda pronunciarse sobre la forma de Estado David Iurreta

Voz 0803 04:32 ese acuerdo entre nacionalistas que parcialmente apoya Podemos y que apuesta por reformar la constitución para que recoja el derecho de autodeterminación y reconozcan la plurinacionalidad en una España republicana lo hace después de denunciar el déficit de legitimación la base antidemocrática de la Carta Magna Joseba Egibar

Voz 6 04:50 decimos desde la imposición y la pertenencia desde la obligación suponía hay supone construir el Estado español desde una base antidemocrática

Voz 0803 05:01 en contra populares y socialistas esos estos últimos que gobiernan con Urkullu han acusado al PNV de querer una voladura controlada de la Constitución con el derecho a decidir

Voz 1018 05:10 en la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Filosofía están votando precisamente los alumnos que participan en la consulta organizada por la algunas plataforma de estudiantes sobre la forma de Estado una iniciativa que si descendiendo a un total de veintiséis universidades que tiene carácter simbólico parece que hay bastante participación Adela Molina

Voz 7 05:27 sí en sólo dos horas en esta mesa en la Facultad de Filosofía y Letras han votado casi trescientas personas de los cuatro mil alumnos que tiene la facultad aquí a esta hora hay cola Beatriz Arabia y Elvira acaban de depositar su papeleta en la urna que está ya a rebosar

Voz 8 05:39 he visto de no hacen un referéndum a nivel del Estado oficial me parece muy buena idea yo quería participar para que se puede escuchamos está oficialmente a favor o en contra de las fotos a votó cualquier presión no monarquía ahorro muy buena idea que se quiera tener en cuenta la la voz de los estudiantes que al fin y al cabo somos la la nueva General

Voz 7 06:02 no hay mesas con voluntarios en todas las facultades y se podrá votar hasta las ocho de la tarde no hay censo pero se está controlando la participación y a quiénes votan se les pone una marca en la mano

Voz 1018 06:11 y tenemos además desde primera hora los datos de la última oleada del Estudio General de Medios que potencia el liderazgo absoluto de la Cadena SER con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes

Voz 0325 06:20 lo día Carlos Cala Laser incrementa su liderazgo en todos los programas todos los días y a todas horas sube la audiencia de hoy por hoy en el programa más escuchado de la radio con dos millones setecientos sesenta mil seguidores diarios de Hora veinticinco con más de un millón Hora catorce exlíder a mediodía con cerca de medio millón de oyentes y La Ventana por la tarde con más de ochocientos mil La Ser también manda en Deportes El Larguero sube su audiencia hasta los ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes diarios y Carrusel deportivo sigue destacando en primera posición tanto el sábado como el domingo situados en el entorno del millón seiscientos mil oyentes en el fin de semana A vivir que son dos días es el más escuchado con un millón novecientos veintinueve mil seguidores los sábados y más de millón y medio los domingos en la radio musical Los cuarenta y Cadena Dial incrementan su audiencia hizo las dos cadenas musicales más escuchadas Anatoli te sientes bien

Voz 1995 07:04 que te que te lo he dicho si sabía yo que que el tiempo tienes que iban

Voz 9 07:08 dar un abrazo luego te escuchamos

Voz 1 07:12 hoy por hoy hora doce

Voz 10 07:17 en la Cadena Ser

Voz 2 07:20 el turno hoy

Voz 1995 07:21 Antoni Garrido doce siete minutos una hora menos a una hora menos en Canarias de la actualidad no me digan que hemos elegido está noticia para culminar no acabar culminar el pero a mí no quiero transmitir responsabilidad con esto la invitó ayer el cómico David Suárez comprendió la relevancia del feminismo en treinta segundos ya verás que historia

Voz 11 07:47 qué tal David Suárez hizo un experimento para buenísimo muy bueno que se llama Yu no te pierdas nada

Voz 1995 07:54 lo mejor hombre nuestros vecinos amigos en Los cuarenta Principales resulta que existe una obligación para

Voz 0460 08:01 a cambiar tu tus fotos de sexo sin amor sí incluso depués poner de viejo como de viejo como de niño y como de todos más de volver al pasado al juez al Juventud hoy decidiste convertirse en Claudio tijeras aplicaciones y dicen que sí que había publicado ya esa foto que había tenido un feed back ya un poco extraño ya bichos a muchos amigos de Ostrava pues tiene una voltereta de repente entonces si te digo Nos gusta yo pero esto no es You ya ya ya

Voz 1995 08:32 para manejar bienes Claudia como como Claudia esta foto te te haces pasa a subirla a redes de amistad eh bueno

Voz 9 08:42 a Tinder concretamente Finder se mida a mí

Voz 1995 08:45 está muy bueno y lo que surja en poco no se conoce entienden pero es ahí donde pones Izquierda bien no se derecha laico o no la marcha Si bueno Machi es cuando cuando hay dos coincidencias todas las gusta la persona cuando vale vale eso en España Se llama marchan Brown sabes que es cuando eh es es correcto llamar de vale entonces tuve las fotos entiende que te encuentras

Voz 9 09:10 no ello en treinta segundos aquello fue no se deben Benita segundos si si os a mi experiencia en Tinder es de tú pasas por cincuenta perfiles a los que has dado laico no unos cien pongamos en el caso hablando de la perspectiva más David claro yo no sé no lo he constatado con más amigos no sé cómo va a los demás como Le pero supongo que será parecido te tienes que tirar un buen rato hasta que alguien te da algún tipo de feedback utilizas esa aplicación

Voz 1995 09:38 sobre esta foto como Claudia ahí en

Voz 9 09:40 un exagero entrena segundos de hecho estaba creo que configurando la lo que es el perfil es decir sólo tenía la foto puesta estaba como los detalles de pues eso gustos intereses ya tenía pretendiendo de repente

Voz 1995 09:54 en tu perfil pusiste navío

Voz 0460 09:58 con topicazos no adopta a tiempo completo

Voz 1995 10:01 luchadora a ratos así de de fines como Claudia encuentras a gente bueno pues que no no duda en definirse por ejemplo independentista

Voz 9 10:11 efectivamente sí hubo bastantes casos pero yo creo que el más sonado fue este era un chico que yo lo que vi es realmente él no en la vio lo que tenía es de Barcelona viviendo en Madrid que dije pues vamos a ver este chico yo qué sé vamos a ver sus buscando aquí y que basta con The básicamente Le pregunto independentista pro independencia del vista me dijo que era pro independencia con como digamos muy orgulloso de ello y tal nada le dije le sugerí que hombre que dio como Claudia siempre había querido tenía la fantasía de bueno acostarme con un chico que fuese anti independentista de Mas respondió eso de repente lo su contestación automática es perdón porque había y le dije me gusta acostarme con un chico que considerase que Qatar que Cataluña y bueno de eso no hay duda Cataluña es posible que estoy completamente el contra

Voz 0460 11:05 vuestra conversaciones presidir que acabará con digo Franco efectivamente sí saber dependerá votante de Vox de de la noche seguimos has conseguido Claudia no tuvo eh sí sí sí Claudia consiguió que alguien que se definía plenamente en la que sea en una postura nunca mejor dicho ideológica y acabará a caballo con voz sí sí sí

Voz 9 11:25 eso es es el acto como The Fall

Voz 1995 11:29 esa ideología es esta

Voz 9 11:31 pues las redes es muy divertido

Voz 1995 11:34 después también tenemos unos llamativos comentario sobre porque la foto que tú pones que es ese como Claudia básica antes tu cara su rostro no hay nada más eh sí de hecho

Voz 12 11:44 tuve que borraron Photoshop ponía bajo faisán claramente la digamos la marca de agua de la aplicación la tuve que borrar pero

Voz 1995 11:50 pero sí pero aún así recibes mensajes como madre mía qué tetas sic en ningún no hay ninguna foto

Voz 9 11:55 de de de cuerpo entero mete te veo aquí en camiseta y no sé de dónde viene comentado realmente eran dos fotos la de la cara y una de espaldas que cogí de imágenes de una chica de espaldas mirando al mar y ya está

Voz 1995 12:09 la hay bien luego pues románticos no gente muy romántica con frases como Si te pillo no te suelto efectivamente se bueno elabore es lo que tiene después esta experiencia hay alguna se te quedas con una un bello un aprendizaje

Voz 9 12:25 quiero decir ha sido mi mi momento más feminista porque hombre que no quiero aquí del mayor feminista el mundo porque todos somos machistas y demás pero pero sí que mes me sirvió para comprender más de cerca que que eso deberá que es horrible que estamos

Voz 12 12:39 Bush más asustan mucho mucho sabía que estaba mal mucho

Voz 0460 12:44 no sé si decir David habido Claudia Suárez gracias gracias a este siempre

Voz 1995 12:50 en esa idea tuya de hacernos ver la realidad desde otra perspectiva es muy interesante muy divertida inútil preocupante David muchísimas gracias

Voz 2 13:02 Toni Garrido negras con huesos huesos rellenan anillas Hojiblanca tales pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo

Voz 13 13:16 esta Navidad Donna adicto unas españolas de las no extra siempre profesional de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural Junta de Andalucía

Voz 2 13:32 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 15 13:47 hola me llamo Ricardo sede mal nada mal en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Bell andar Mena Benalmádena eso no sé pronunciar bien el no

Voz 16 13:57 pre de mi pueblo quede éramos más eso la gente esa burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de nada eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director

Voz 17 14:14 por Dani recibido María Garrido no corrí no

Voz 9 14:19 no

Voz 2 14:22 a través de semana Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 18 14:28 señora Margaret hacerle Jaume Mata Hari o además de libertad también quiere quitarme el nombre Mataharis significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 10 14:40 con Nacho Arés todo lo que quiso saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 19 14:49 herido oyente de la radio es maravillosa verdad maravillosa es decir todas las emisoras hasta mejore que la cadena sin duda verdad

Voz 20 15:00 una diferencia abismal abismal mala alguna cosa que propone la faena y luego la segunda mejor si está a años luz verdad que sí sí sí verdad sí ha de hora de verdad que digo yo

Voz 14 15:16 que que creo que necesitamos tanto que más estemos

Voz 20 15:20 sí seguro yo

Voz 21 15:25 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 2 15:34 si dices que con línea directa tienes un gran segura a un gran precio hasta una tribu del Amazonas Teguise llega hasta hoy su idioma aclara Víctor dos lo sabe

Voz 22 15:41 directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos

Voz 2 15:46 Esther once consulta condiciones en línea directa apuntó

Voz 0460 15:50 en el Corte Inglés ya está todo preparado para que elija estos regalos de Navidad

Voz 2 15:54 aprovecha las ofertas y ventajas de nuestras tecnoprecios porque hasta el doce de diciembre tienes el juego y made veinte light por sólo trescientos cuarenta y nueve euros con noventa y de regalo el altavoz inteligente Google Mini tecnología para regalar en El Corte Inglés donde destino de pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa hacerlo en un minuto

Voz 10 16:13 hay una gran diferencia es BBVA One vive con BBVA tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor de quedes descubre más en vez de agua junto con BVA creando oportunidades

Voz 2 16:32 afortunadamente hay cursos nunca

Voz 23 16:38 eh

Voz 24 16:42 vamos quinientos años haciendo el mejor tu mundo Jijona la cuna del turrón

Voz 2 16:50 cariño tenemos que ponernos una alarma ya existe ya lo hablamos pero primero vamos a terminar de mudarnos no ha pasado algo pues quién robado la vecina de enfrente y no tenía van en serio nos podamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo

Voz 25 17:03 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 26 17:16 y ahora quería explicar una cosa sobre Media Mark pero no sé por qué no Iñigo que es imposible contar una sola cosa sobre Media Mark os lo tildó que explicar todo todo si si todo porque eso es exactamente lo que ellos te ofrecen todo esto para comprar por ejemplo todas las opciones para que tuvo el hijas en medio punto es sin moverte del sillón que trabajan en sólo dos horas Bossi prefiere este lo dejan listo entienda y lo recoges en sólo treinta minutos andando o en coche con el servicio Estopa go y es más de ir a la tienda pues tal el casa la más cercana dice lo necesitas su personal especializado te asesor qué te ayuda en todo desde luego opción pues espera que eso no es todo déjame que te hable el nuevo Service Point de Media Mark vas a alucinar allí te solucionan lo que sea te sustituye en la pantalla de tu móvil te configuran tu Tablet te cambian el disco duro de tu portátil por uno que va hasta cinco veces más rápido y lo mejor de todo es que este servicio es para todos aunque no lo hayas comprado allí lo llevas ellos te lo arreglan que me dices pues tiene razón Íñigo que solo Media Mark tú

Voz 10 18:15 en la Cadena SER Hoy por hoy