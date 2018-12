Hoy por Hoy (30/11/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

No hay resultados

son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días no nos falta de nada a Madrid acogerá la final de la Copa Libertadores la competición de clubes de fútbol más importante de Sudamérica recala aquí en España tras los incidentes en Buenos Aires entre seguidores de River y Boca que obligaron a suspender el parto

Voz 1727 00:43 será finalmente el domingo nueve de diciembre a las ocho y media de la tarde en el Santiago Bernabéu en pleno puente de la Constitución probablemente la fecha del año en la que la capital de España recibe más visitas de turistas nacionales Alejandro Domínguez que es el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol ha explicado esta noche la decisión en el larguero

Voz 6 01:04 en Madrid y encontramos ve que la neutralidad esté garantizada con la conectividad que tiene el aeropuerto de Barajas por Latinoamérica portero en una ciudad que está entre las diez más segura del mundo por todo lo que significa ir a Madrid

Voz 1727 01:21 las dos finales de clubes más importantes del mundo la de la Champions en junio en el Wanda Metropolitano Illa de Libertadores la semana que viene en el Bernabéu Madrid será por unos días la capital de Argentina sí pero allí se quedan muchos aficionados que como Cristian no van a poder venir

Voz 1161 01:40 es un papelón que la final que determina quién es el campeón de América se juega en Europa parece que ahora el premio de Juan Santiago Bernabéu y todo por culpa de las barras y la gente común que quiere el club no va a terminar siendo en la cancha no ha pues de Madrid la paradoja

Voz 1727 01:53 Argentina es que hoy empieza allí en Buenos Aires otro reto inmenso para la seguridad la cumbre del G20 y Pedro Sánchez y Mauricio Macri van a poder hablar de este River Boca en persona porque el presidente del Gobierno español aterrizó anoche en Buenos Aires y allí finalmente no habrá reunión entre Putin y Trump la ha cancelado el presidente de Estados Unidos a raíz de la crisis Rusia Ucrania Aimar Bretos bonos

Voz 0027 02:19 Trump le ha acompañado hasta Buenos Aires la sombra de la trama rusa su antiguo abogado Michael Cohen ha reconocido que mintió ante el Congreso sobre los intereses económicos de las compañías de Trump en Rusia dice que lo hizo por lealtad pero treinte piso muy

Voz 3 02:33 acusa a su antiguo letrado de ser una persona débil cree que este trámite trata de evitar una condena judicial

Voz 1727 02:43 es viernes treinta de noviembre y la capital de España estrena hoy Madrid Central una zona a la que sólo podrán acceder los coches de residentes o los que vayan a un aparcamiento público o los que dispongan de una etiqueta ecológica

Voz 0027 02:57 en círculo irregular en torno a la Puerta del Sol de unos tres kilómetros de diámetro tanto Gallardón como Ana Botella ya planificaron en su día zonas parecidas ahora es el equipo de Manuela Carmena quién va a dar el paso para mejorar la calidad del aire en la capital de España

Voz 1727 03:09 con la alcaldesa de Madrid vamos a hablar en Hoy por hoy a partir de las nueve de la mañana y en Cataluña la Generalitat y el Sindicato de Médicos han llegado a un acuerdo para poner fin a la huelga después de cuatro días consecutivos de paro

Voz 0027 03:21 hay otro sindicato que mantiene la convocatoria según lo pactado anoche Se reducirá el ratio de pacientes por médicos y se incorporarán doscientos cincuenta nuevos profesionales

Voz 1727 03:30 y Yalta he al cuarto día de conflicto Illa con el acuerdo con el Sindicato de Médicos bajo el brazo ha hablado por fin Quim Torra no pública cuestión simbólicas no para de decir que no quiere la República por cuestiones simbólicas sino para mejorar la vida de la gente Icon referencias a Cataluña por parte de Pablo Casado la campaña andaluza encara sus últimas horas

Voz 0027 03:50 los partidos tienen hasta medianoche para pedir el voto y el líder del PP ha vuelto a colar el proceso en la campaña andaluza

Voz 0107 03:55 la Generalitat es un gobierno fallido es una autonomía desleal que lo que está haciendo es mal versan las competencias asumidas y sobre todo Bari cuando al utilizar sus fondos públicos Paral SES en vez de para responder las demandas de sus ciudadanos

Voz 1727 04:13 la socialista Susana Díaz estará en Hoy por hoy a partir de las ocho y media y en el Congreso los partidos reparten las culpas de la crisis entre el Banco de España y los directivos de las entidades

Voz 0027 04:24 es lo que dicen las conclusiones de la comisión de investigación sobre la crisis financiera conclusiones que piden reformar la supervisión y endurecer las sanciones Unidos Podemos se ha abstenido porque las considera poco ambiciosas y Ciudadanos ha votado en contra porque omiten dice la por la politización de las cajas

Voz 1727 04:37 hay algo más la Justicia hondureña condenado esta madrugada siete personas por el asesinato de Berta Cáceres a la activista medioambiental la mataron por oponerse a la construcción de la presa su madre Berta Flores dice que no están todos los que eso tienen que castigarse a nombrar

Voz 7 04:54 la del por mandaron que la asesina de dicho presentes lo deseen es el dato de mi hija porque no cumpliendo con el mandato vale

Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:18 buenos días muchas nubes durante la mañana poco activas algunas lluvias débiles y nieblas cerca de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir también del Duero durante la tarde más ratos de sol y temperaturas más bajas que ayer ambiente frío sólo algo suave en el sudeste de la Península y en Canarias el fin de semana nubes en el Cantábrico Galicia con lluvias débiles más sólo en el resto con nieblas durante las noches y hasta empezar las mañanas ambiente frío mañana temperaturas al alza el domingo

Voz 3 05:53 un plan secreto

Voz 5 06:24 Alejandro Sanz estrena hoy

Voz 1727 06:26 esta delicia este nuevo sencillo

Dario De la Fuente buenos días

Voz 0065 06:36 buenos días Pepa hay alguno Neymar del que me pedía

Voz 3 06:39 esta mañana cerrar la semana con lo nuevo de Alejandro

Voz 5 06:42 Nos encanta Alejandro Alejandro Sanz dice que no tiene nada nosotros sí un programa tan arraigado de

hoy nueve en Canarias la nueva canción Alejandro

Elena Sánchez Sánchez en la técnica Jordi Fábrega en la producción empieza este último Hoy por Hoy de la semana

Voz 0027 11:43 desde hoy la capital de España es un poco más libre de dióxido de nitrógeno y sus derivados esta madrugada ha entrado en vigor en Madrid Central que es un torniquete medioambiental para no seguir respirando veneno Se trata de una gran zona del centro de Madrid el meollo por el que se va a limitar la circulación de los coches y motos que no sean de residentes o que no sean evidentemente de transporte público el Ayuntamiento calcula que se van a reducir en setenta y seis mil los viajes en coche cada día por el centro de Madrid Aida Bao dónde estás buenos días

Voz 21 12:10 buenos días pues me encuentro en la plaza de Cibeles una de las fronteras entre la zona delimitada como Madrid Central y el resto de la ciudad aquí el Ayuntamiento ha colocado carteles que indican a los conductores que vemos pasar a esta hora que sólo pueden pasar vehículos autorizados y unas líneas rojas en el asfalto que avisan de que la calle Alcalá que ya se ve desde aquí está dentro de esas cuatrocientas setenta y dos hectáreas de zona de paso restringido a esta hora vemos entrar a a la zona de bajas emisiones taxis súbete heces y transportistas muy pocos particulares trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes que se encuentran aquí la parada autobuses de Alcalá nos dicen de hecho que muchos conductores amparado a lo largo de la noche para preguntarles por las restricciones porque no se ve ningún coche de la Policía Local un par de avisos más quienes quieran venir a Madrid a ver a un amigo o un familiar podrán hacerlo los residentes tienen veinte invitaciones al mes para entrar a esta zona de Madrid Central y ojo porque aunque entre en vigor hoy todavía no se va a multar las sanciones comenzarán a ponerse a finales de febrero serán de noventa euros

Voz 0027 13:00 gracias Aida en Madrid precisamente ese terminará jugando la tan aplazado al final de la Copa Libertadores entre Ribery boca Argentina ha tenido que desistir en celebrar su en su país este partido de altísimo riesgo finalmente se va a disputar en el Bernabéu el domingo nueve de diciembre en un puente de altísima ocupación en la capital la decisión la terminado tomando el Gobierno de España y las fuerzas de seguridad han empezado ya a preparar el dispositivo han acordado en buenos días

Voz 0127 13:23 buenos días dispositivo que está diseñando la Delegación del Gobierno en Madrid y que baraja desplegar a cuatro o cinco mil agentes de policía el doble de lo que suele haber en una gran final de fútbol en la capital Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol estuvo anoche en Lardero

Voz 22 13:37 obviamente donde hay tanta mucha gente siempre hay que tener cuidado pero si hay alguien que ha demostrado durante años no únicamente en cuestiones deportivas sino a diario que está preparado para ellos son las fuerzas de seguridad del Estado

Voz 0127 13:51 también pasó por la SER el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez que confía en que los aficionados que viajen hasta aquí no provoquen altercados especialmente porque el partido cae justo al final del puente de la Constitución que es el fin de semana del año que más turistas visitan madre

Voz 5 14:05 no no no

Voz 6 14:07 las décima ciudad más segura del mundo es porque la gente sabe cómo comportarse

Voz 0127 14:13 los aficionados argentinos empezarán a llegar a partir del próximo lunes a Madrid buena parte del del despliegue policial va a estar en las fronteras y en los aeropuertos de entrada al país el día del partido los aficionados estarán separados en el estadio

Voz 0027 14:25 del estadio Monumental al Santiago Bernabéu del verano de Buenos Aires al invierno ya en Madrid esta es la crónica del convulso traslado de una final histórica Rafa Márquez primero fue la fuerte lluvia la que obligó a retrasar la final

Voz 3 14:41 la semana más tarde fue la violencia en los alrededores del monumental

Voz 0931 14:48 cuando los hinchas del River lanzaron piedras el autobús que transportaba a los jugadores del Boca ha sido vivieron desde dentro los jugadores tres de ellos quedaron heridos por los cortes y otros sufrieron náuseas y vómitos porque se coló gas lacrimógeno por las ventanas rotas

Voz 3 15:07 la policía cargó pero no pudo contener a un grupo de radicales te están entrando todos

Voz 0931 15:13 entran los hinchas en el estadio e interrumpieron incluso una entrevista del presidente del River no es la primera vez que ocurre algo parecido

Voz 3 15:22 leo a tiene todos los ojos irritados el día en dos mil quince aficionados del Boca rociaron con

Voz 0027 15:27 la pimienta a varios jugadores del River

Voz 3 15:30 eso naranja bueno hay está confirmado gap

Voz 0931 15:33 un episodio que obligó también a suspender el y seis

Voz 0027 15:36 sí y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias en España último día hoy de campaña electoral en Andalucía

Voz 3 15:43 elecciones de dos mil dieciocho Cadena Ser se empieza a poner cara ya los candidatos deportivos que sea cabestro

Voz 0027 16:03 quedan dieciocho horas para poder seguir pidiendo el voto para azuzar a los indecisos que pueden decantar la suma de mayorías a partir de la noche del domingo tendremos programación especial aquí en la SER estaremos en Sevilla contando el recuento a partir de las ocho de la tarde Elena Carazo buenos días

Voz 1915 16:16 buenos días Aimar cuenta atrás para el cierre de la campaña Susana Díaz pedía anoche que Andalucía se convierta en un dique de contención contra la derecha yo pido el apoyo el próximo domingo porque Andalucía tiene que ser el dique de contención para que dé pueden España podamos seguir teniendo un gobierno socialista pero con una mayoría mucho más amplia SOE Adelante Andalucía hay ciudadanos pedían explicaciones al candidato del PP después de que el al el ex alcalde de Boadilla lo vinculara con la caja B del partido Izquierda Unida pedirá su comparecencia como testigo en la Audiencia Nacional respondía así

Voz 0065 16:46 Manuel Moreno como es burdo pues que cada cada acusación particular a lo que quiera sobre repercusión repetir

Voz 5 16:54 son en ninguno la candidata de Adelante Andalucía

Voz 1915 16:57 Teresa Rodríguez reiteraba que no pactará con Susana Díaz pero abre la puerta a acuerdo sobre políticas concretas así se lo decía a Pepa Bueno a nivel estatal creo que estamos

Voz 23 17:06 en el presupuesto de El paradigma después de escasos meses de de la moción de censura creo que están

Voz 5 17:12 la línea tanto en Andalucía como como a nivel estatal

Voz 1915 17:14 y Ciudadanos confía en subir un punto en el porcentaje de votos que les permita asegura Juan Mari

Voz 5 17:18 sin liderar el cambio de esta tierra como ha venido haciendo el Partido Socialista durante cuarenta años

Voz 1915 17:26 sólo nos quedan horas de campaña electoral

Voz 3 17:34 Elecciones Andalucía

Voz 0027 17:37 son sesenta mil los trabajadores de Correos en toda España que están llamados hoy a la huelga protestan por los ocho años que llevan con el salario congelado dicen y aseguran que eso les ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de entre el nueve y el catorce por ciento Ante eso tachan de irrisoria la última oferta que les ha hecho la empresa correos Miguel Miguel Crespo

Voz 24 17:55 sí correas proponía una subida salarial de hasta el ocho por ciento hasta dos mil veinte pero supeditado a la evolución del PIB y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria empresa pública ofrecía además la convocatoria de casi siete mil nuevos puestos de trabajo y nuevas ofertas de promoción interna para los sindicatos medidas insuficientes que no compensan la supresión de quince mil empleos fijos dicen que han visto cómo aumentaba la precariedad laboral con un treinta y cinco por ciento de contratos temporales y un veintidós por ciento de empleos a tiempo parcial y el recorte salarial de nóminas mileuristas La de hoy es la primera de las tres jornadas de huelga a la que están convocados los casi sesenta mil trabajadores de Correos sino hay acuerdo para entonces volverán a parar los días veintiuno y veintiséis de dice

Voz 0027 18:33 Enric quienes vuelven hoy al trabajo son los médicos de la sanidad pública catalana Joan Bofill sondea o la vanidad Aimar el sindicato que impulsó esa huelga que ha durado cuatro días terminó llegando anoche a un acuerdo con el Gobierno catalán que han pactado ya

Voz 0931 18:44 pues ha llegado a un acuerdo con los cinco mil médicos de los centros de atención primaria que dependen directamente del Instituto Catalán de la Salud de la Generalitat Se desconvoca la huelga porque el acuerdo es contratar doscientos cincuenta médicos de familia cincuenta más de los que proponía el Govern ISE establecen doce minutos mínimos para atender a cada paciente esto así garantiza aunque no se deja por escrito esta ratio de un máximo de entre veinticinco y treinta pacientes saber al día

Voz 5 19:07 otro la manera de unas Oprah Car

Voz 0931 19:09 hemos encontrado la forma que no haya una sobrecarga para los profesionales garantizando la atención a la gente decía Carolina Roser hasta Cataluña pero sigue la huelga entre los diez mil médicos de la concertada que a la práctica hacen el mismo servicio que los otros pero dependen de empresas mixtas y estos son la mayoría de los hospitales catalanes como el Clínic o el Parc Taulí de Sabadell allí la huelga descubra pactos que era falta a la tarde hay algo en este hospital ha provocado tal colapso que ha habido que es programar quirófanos porque no hay camas ahí hasta cincuenta personas esperando en planta y mientras tanto esta noche Quim Torra el president Quim Torra Rivillos

Voz 1275 19:42 Castells casa expresa ni que sala expresa todo Carré

Voz 0931 19:45 desde las reivindicaciones son totalmente legítimas aunque pro también avanza Parras logra única manera Pussy Pla es la hora de avanzar o resolver de la única manera posible este tema dice que es con una república independiente

Voz 0027 19:57 gracias Joan seis y veinte de la mañana cinco veinte en Canarias Noruega acusa a la empresa pública española Navantia de entregarle un barco defectuoso es lo que dice el informe preliminar que investiga el hundimiento de una fragata noruega fabricada aquí en España se hundió tras chocar contra un petrolero Se supone que estaba diseñada con departamentos estancos para evitar precisamente eso que se hundiera pero no funcionó la bodega enteras inundó la fragata terminó en el fondo de un filólogo Carolina Gómez buenos días

Voz 0127 20:22 buenos días la fragata Arga insta construida en los astilleros de Navantia en Ferrol

Voz 5 20:27 no me acuerdo

Voz 0127 20:29 colisionó con un petrolero a principios de mes cuando regresaba de unos ejercicios militares muy cerca de la costa noruega aquella colisión acabó con el barco hundido una semana después fracasando todos los intentos de la Armada por mantenerlo a flote las autoridades noruegas K encargaron entonces una investigación del accidente cuyas conclusiones preliminares acabamos de conocer

Voz 0027 20:48 plebe así Julio

Voz 8 20:50 pero

Voz 1727 20:51 los expertos apuntan a un fallo crítico de la fe

Voz 0127 20:54 Qatar relacionado con la estanqueidad aseguran que la fuga que se produjo al rasgarse el casco por la colisión afectó a tres compartimentos y fue lo que provocó el hundimiento Navantia que tiene Noruega un cliente muy importante asegura que el buque está construido de manera adecuada y que el problema es sobrevenido no de diseño

Voz 0027 21:13 el youtuber español da las Review se enfrenta hoy en la Audiencia Provincial de Madrid a un juicio por acoso sexual y abusos a una menor a una niña de trece años la Fiscalía pide para él cinco años de cárcel pero en You insiste en que nada es cierto el vídeo en el que da su versión acumula ya medio millón de

Voz 3 21:29 coaliciones en Youtube Javier Corbacho sí

Voz 0027 21:32 llaman Daniel José San Tomé Lemus aunque es conocido en Youtube cómoda la Review tiene veinticinco años y un canal en la red social con casi ocho millones y medio de seguidores

Voz 3 21:41 para este vídeo no

Voz 0027 21:44 no es la primera vez que se enfrenta acusaciones por parte de ex novia de seguidoras dos de sus fans ya le han acusado de acoso de sus exparejas de violencia de género una denuncia por maltrato está ya archivada la otra sigue en instrucción ahora la Fiscalía le acusa de ciberacoso sexual de abuso sexual a una menor con la que el youtuber supuestamente empezó a hablar cuando ella tenía trece años el Ministerio Público pide para él una pena de cinco años de cárcel además de once de inhabilitación para trabajar con menores nueve años alejamiento de la víctima ayer mismo Dallas colgaba en su canal un video

Voz 3 22:15 mañana tengo un juicio donde le piden cinco años de prisión no muy fuerte pero más fuerte Schwarzenegger

Voz 5 22:22 esto es un caso que yo ya había explicado es decir esto no es nada nuevo es lo que ya ocurrió en dos mil ocho en atacar a la prensa y asegura que confío en la justicia

Voz 13 22:31 dice es inocente eso sí lo hace entre brumas en broma

Voz 0027 22:37 en fin este fin de semana de de de elecciones en Andalucía la cartelera también mira a esa comunidad de allí llega el primer estreno que nos recomienda Pepa Blanes

Voz 1463 22:46 en plena campaña de las elecciones andaluzas secuela entre los estrenos de la semana la ganadora del pasado Festival de San Sebastián Entre dos aguas una película hiperrealista de Isaki Lacuesta que muestra la Andalucía más pobres Pobreza a la que apenas se mira ni siquiera en elecciones la bahía de San Fernando en Cádiz vista a través de dos hermanos sin ningún futuro el director ya retrató a los protagonistas hace doce años en

Voz 5 23:08 la película La leyenda del tiempo

Voz 25 23:11 me lo va muy de vacaciones

Voz 1463 23:17 hay más cine español mucho más comerciales durante la tormenta un thriller con historia de amor viajes en el tiempo que protagoniza Adriana Ugarte Chino Darín y que dirige Oriol Paulo

Voz 3 23:28 mujer

Voz 1463 23:29 del cine americano llega viudas nueva película del director Steve Mc Queen que ganó el Oscar por doce años de esclavitud aquí un grupo de mujeres planean un atraco para pagar las deudas

Voz 5 23:37 de sus difuntos maridos tenemos tres tipos para ser un equipo de terminamos con Televisión José Manuel Romero

Voz 11 23:44 hola Pepa en series proponemos dos comedias para un buen maratón de fin de semana llega Movistar la segunda temporada de vergüenza a la afición de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero un auténtico desafío para el espectador con esa

Voz 3 23:57 es la de humor incómodo y patetismo que te hace apartar la mirada We want the baby ir su prisa año mujer esto no puede ser este este niño tiene por lo menos diez años seis capítulos de media hora en los que Javier Gutiérrez y Malena Alterio se enfrentan al reto

Voz 11 24:14 Eto'o de ser padres Joanot personajes Koldo

Voz 3 24:17 los que sienten por primera vez que es la vergüenza ajena de Estados Unidos Michael darlas y Alan Arkin se ríen de soledad en el método comité esta sugiere y no quieres de un recuerden que te equivocas te equivocas por completo reconozco que me da miedo una muerte violenta el terrorismo dos tsunamis esas cosas pero la muerte natural morir de viejo ni hablar me lo tomo como un

Voz 11 24:44 xima gran Chuck Lorre creador de éxitos comerciales como Dos hombres y medio hoy The Big Bang Theory encuentran Netflix y en esta comedia entrañable una ventana para hablar de la enfermedad y la muerte de la vejez la amistad el arte un relato entrañable cautivador quizá una carta de despedida a dos actores salida

Voz 3 25:08 Sampe muy buenos días los deportes en Hoy por hoy

Voz 18 25:19 el traslado de la final de la Copa Libertadores a Madrid vamos analizar en detalle el resto de la actualidad del deporte

Voz 0027 25:24 pasa por la Europa League el Betis estará en la siguiente fase Sevilla y Villarreal tendrán que esperar a la última

Voz 1161 25:29 jornada los de Setién con su victoria en el Villamarín uno cero sobre Olympiacos con el gol de Canales se han mostrado como los más efectivos y el equipo a batir en el grupo está muy lejos el título pero canales sueña

Voz 0065 25:39 no hay que mirar eso nos sino el no tener miedo no ponerse límites el edil con todo a por ello con con la confianza que que hemos demostrado voy bueno ojalá se pueda

Voz 1161 25:50 la victoria también del Milán pospone hasta la última jornada quién será primero al Betis que lidera con un punto de ventaja sobre los milanistas le bastará con conseguir el mismo resultado que los italianos para terminar líderes visitan al duda Lance que todavía no ha puntuado luego el Sevilla perdió uno cero con el Standard de Lieja y el tropiezo lo obliga a ganar en el Pizjuán en la última jornada al Krasnodar el líder del grupo que además necesita todavía un punto para certificar su clasificación y ganando en la última jornada serán primeros del empate a cero del Villarreal en su visita al Rangers aprieta mucho el grupo junto a la derrota del Spartak de Moscú en casa los cuatro equipos tienen opciones de clasificarse los amarillos recibirán a los rusos en la última jornada el empate les clasificaría incluso hasta podría dejar los primeros hoy en casa se inicia la noche esta noche la jornada catorce

Voz 5 26:28 primera división con el Rayo Vallecano Eibar en los madrileños

Voz 1161 26:31 lo perderán Calcuta Javi Guerra por sanción más el sancionado vincula en los eibarreses los también lesionados Pedro León Dimitrov Ichi calavera Ia arbitrará el colegiado navarro Undiano Mallenco también en la jornada dieciséis en segunda Zaragoza Cádiz lo dirigirá el colegiado asturiano Areces Fran

Voz 1275 26:44 y en baloncesto que tenemos enfrentamiento

Voz 1161 26:47 lo de la décima jornada de la Euroliga Efes Baskonia Barça Fenerbahce

Voz 3 27:02 a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras empezamos por el Valle de los Caídos analiza el caído desde las típicas de Trip Advisor que es lo que haces tú

Voz 1727 30:12 el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez ha llegado esta noche a Argentina para participar en la cumbre del G20 una reunión precedida por importantísimas tensiones diplomáticas como el enfrentamiento en el mar de Azov entre Rusia y Ucrania Aimar

Voz 0027 30:26 precisamente por eso Donald Trump ha suspendido el encuentro que iba a mantener con Vladimir Putin porque el presidente ruso no ha devuelto a Ucrania los buques y marineros apresados el otro foco de tensiones la polémica presencia en ese foro del príncipe heredero de Arabia Saudí Macron trata de buscar una postura común de los países europeos por el asesinato de Khashoggi corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 30:45 buenos días las delegaciones europeas que acuden al G20 de Argentina podrían celebrar un encuentro antes de la cumbre para coordinar las relaciones con Arabia Saudí así lo ha declarado desde Buenos Aires el presidente Makoun quién aseguró ante los periodistas que no reunirá a encontrarse con el príncipe saudí Mohamed bin Salman aquí en la CIA considera el instigador del asesinato en Turquía del periodista saudí Jamal Khashoggi siempre sido claro en este asunto señaló el jefe del Estado francés que espera como el Gobierno español a una supuesta investigación internacional antes de dar cualquier paso crítico contra el Reino del Desierto Makoun llegó a considerar demagogo el embargo de armas decretado por Alemania pero en Francia ha recibido muchas críticas por no distanciarse lo suficiente de los intereses saudí

Voz 0027 31:29 aquí en la cumbre del G20 en Argentina Pedro Sánchez podrá hablar con el presidente del país Mauricio Macri sobre la decisión de traer a España la final de la Copa Libertadores el River Boca se jugará en Madrid en el Bernabéu un partido de alto riesgo que se disputará el próximo domingo nueve de diciembre Alejandro Domínguez ex presidente de la Conmebol

Voz 34 31:47 la elección de la administración es que este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu a las veinte y treinta

Voz 0027 31:59 hoy va a seguir lloviendo un poco en el centro también en el Mediterráneo pero al final del día a cielos despejados y sol en toda España DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1727 32:07 buenos días pues a esta hora encontramos a las primeras retenciones en Madrid en varios accesos a dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto también en la M cuarenta en Barcelona un vehículo averiado está ocupando un carril de la AP siete en Santa Margarida sentido Tarragona además a esta hora cuidado por la niebla en Ourense el León y el humo

Voz 8 32:29 son las ocho las siete

Voz 1727 32:31 Canarias momento entornos

Voz 1727 35:02 a las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias hoy abrimos la Mesa de España en Madrid quiero decir que es un momento muy importante para la ciudad es un momento

Voz 0065 35:12 lo que calificó de histórico

Voz 1727 35:17 la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital Inés Sabanés no dudaba en calificar así de histórico lo que está sucediendo hoy en Madrid desde este viernes treinta de noviembre está en vigor ya el proyecto estrella de Manuela Carmena Madrid Central para e impedir que accedan al centro de la capital los coches más contaminantes con el objetivo de reducir la contaminación Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:41 la buenos días pero lo que hoy empieza es la fascina

Voz 1727 35:44 nativa así que que no cunda el pánico porque de momento no habrá multa

Voz 1275 35:46 exactamente entró en vigor pero todavía en periodo de pruebas más bien como algo informativo y pedagógico con un control manual enero entra en marcha una fase de contra automático ya con cámaras pero luego habrá multas por lo menos hasta marzo se blinda al tráfico privado básicamente una zona de casi quinientas tareas en pleno centro de la capital una medida con la que el Ayuntamiento de Madrid espera reducir en un cuarenta por ciento la contaminación de la ciudad dentro quedan otras áreas como cortes son letras que ya tenían unas medidas muy similares los residentes van a poder entrar siempre el resto en función de lo que contamine los vehículos van a tener que llevar visibles a partir de abril las etiquetas medioambientales que concede la DGT para poder entrar en ese área secciones como en todo para los trabajadores con turno de noche para las familias que llevan a sus hijos al colegio dentro de Madrid Central vehículos de empresa suministros y en definitiva según el ayuntamiento todo lo que sea necesario para la vida de Madrid

Voz 1727 36:41 la vamos a ir contando a lo largo de la mañana en este programa y en Huelva han destituido a un alto cargo de la Junta de Andalucía tras ser detenido por acoso sexual Santiago González buenos días

Voz 3 36:53 buenos días era el director general de Urbanismo

Voz 0052 36:56 de Andalucía ya ha sido cesado de su cargo dado de baja como militante del PSOE tras ser detenido por presunto acoso hacia una mujer el pasado domingo Alejandro Márquez tenía una relación de amistad con la mujer afectada el Juzgado de Violencia de Género lo ha dejado en libertad con cargos impuesto una orden de alejamiento de la denunciante

Voz 1727 37:12 ya terminado el juicio por la muerte de Íñigo cava el aficionado del Athletic de Bilbao que falleció al recibir un pelotazo de goma han condenado a un ertzaina a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por homicidio imprudente entrará en prisión Isaac

Voz 0821 37:28 Belén qué tal Pepa uno ni será inhabilitado a los efectos porque está jubilado Éste es el condenado

Voz 40 37:34 enviar allí a todos a todas las furgonetas al parecer que casi disponga es una zona fue una actuación incorrecta

Voz 3 37:40 muy fina

Voz 0821 37:46 el oficial de mayor rango aquella noche que como relató en el juicio se quedó en la furgoneta y ordenó a sus agentes a hacer lo mismo calificó de excesiva la intervención aseguró que no estaban preparados y criticó las órdenes de sus superiores sin embargo la Audiencia de Vizcaya

Voz 1275 37:59 considera su omisión responsable de un delito de

Voz 0821 38:01 decidio señala que de no haberse producido su inacción absoluta se habría evitado el resultado a los dos suboficiales ya los tres agentes rasos nada el tribunal sí recoge por escrito en cualquier caso que la actuación policial fue inadecuada que vulneraron la normativa y que la descoordinación fue total esta tarde se han convocado concentraciones frente al Tribunal Superior la familia cacas se va a pronunciar a mediodía la sentencia puede ser recurrida ante el Supremo

Voz 5 38:42 vivimos en Madrid hemos presenciado su lucha incansable desde la

Voz 1727 38:46 año dos mil catorce el momento en el que Coca Cola anunció el cierre de la fábrica de Fuenlabrada cuatro años de pelea por el puesto de trabajo que han llevado también a los tribunales y que parece que están a punto de terminar porque ayer la empresa y Comisiones Obreras llegaron a un preacuerdo para poner fin al conflicto que incluye ese preacuerdo la apertura de un centro logístico en Madrid también Laura

Voz 1275 39:10 si llega la paz social el fin de un conflicto que ha permanecido cinco años abierto el preacuerdo alcanzado entre Coca Cola y los sindicatos que han rubricado llamas del cinco por ciento de los trabajadores contempla el cierre de la planta de Fuenlabrada como centro logístico que es lo que se ha convertido en todo este proceso se abre desde ahora un proceso de estudio de dos años para poner en marcha en la capital en Madrid un centro mixto con actividad industrial y logística sino sea finalmente los trabajadores que no se hayan prejubilado tendrán un plan social hasta los sesenta y tres años Juan Carlos asemejó Comisiones Obreras celebra el fin del conflicto

Voz 41 39:41 demostró que es una gran victoria que no tenemos que no está ganada a pulso cinco años de luchando junto con el apoyo social que mostra que hemos tenido y por lo tanto estamos satisfechos

Voz 1275 39:52 las dos partes renuncian a seguir adelante con las acciones judiciales que ahora mismo siguen en marcha gracias Laura en Cádiz una de las provincias con más paro de España se celebra estos días

Voz 1727 40:02 Innova azul un encuentro internacional sobre Economía y Conocimiento relacionado con los recursos marinos que de eso saben mucho allí Francisco José Román buenos días Pepa

Voz 42 40:13 conocías Se trata de un encuentro promovido por el el Campus de Excelencia de Estudios Marinos Andalucía que lidera la Universidad de Cádiz en el que están participando la mayor parte de los sectores con posibilidades de desarrollo como dices en el medio marino filmaron el océano hablamos de construcción naval de energía renovable de turismo de cruceros de pesca de cultura pero también por ejemplo de investigación oceanográfica o de arqueología submarina o de Gastro mía por citar algunos ejemplos aquí se están celebrando misas de divulgación sobre lo que están haciendo los expertos en cada una de estas materias yo mismo tiempo intercambios entre empresas de estos sectores que están presentando y posó prototipos y que ofrecen servicios y los demandantes de estos servicios mil doscientos participantes trescientas empresas ciento cincuenta expertos de todo el mundo en un gran encuentro que ha sido apoyado por la corona por el Estado por la celebrando hoy en el Palacio de Congresos de Cádiz con el objetivo último como dices de abrir puertas al conocimiento pero también a la economía aquí

Voz 1727 41:03 Davis ojalá Francisco José gracias buen día

Voz 42 41:06 buen día una radio

Voz 1727 41:10 espectacular robo esta noche en la tienda de Gucci en Barcelona en el centro de la ciudad en el paseo de Gràcia los cacos han empotrado un coche contra el escaparate y se han llevado todo lo que han podido sobre el terreno allí está nuestro compañero Aitor Álvarez día

Voz 0047 41:25 bon día Pepa pues si es una noticia que avanza a la Ser a esta hora alrededor de las cinco de la madrugada un todoterreno rojos empotrado en el escaparate de esta tienda de lujo situada en pleno paseo de Gracia de Barcelona los ladrones se han llevado bolsos y otros productos el local tiene dos escaparates con un portal en medio y los ladrones habrían intentado primero en en por el escaparate izquierdo pero pese a que han agrietado ese cristal no lo no lo han tirado al suelo sí que han conseguido en el escaparate derecho a hacerlo donde han dejado restos de la pintura roja del coche y el suelo lleno de cristales rotos hasta el lugar se han acercado los Mossos d'Esquadra la Guardia Urbana que están evaluando lo ocurrido a la policía autonómica tendrá ahora la tarea de dar con los ladrones

Voz 1727 42:08 un abrazo Aitor gracias

Voz 1727 42:30 son británica sobre el Brexit entre Theresa May el líder de la oposición Jeremy Corbijn se tambalea los dos aceptan debatir pero no se ponen de acuerdo en la cadena que debe retransmitir ese encuentro la BBC ya se ha ofrecido a cambiar su programación para hacerles hueco sitio en horario de máxima audiencia Londres Begoña Arce

Voz 0273 42:52 Theresa May aceptado participar en un debate en televisión sobre el Brexit el nueve de diciembre dos días antes de la votación en el Parlamento del acuerdo alcanzado con la Unión Europea el líder de la

Voz 1727 43:02 posición en laborista Jeremy Corbijn afectado limpio

Voz 0273 43:04 nación pero la cita está en el aire May prefiere que el debate sea en la BBC la cadena pública justo después de un programa equivalente a Mira quién baila con una audiencia de nueve millones Corbijn quiere que tenga lugar en la cadena privada a Haití hubo nichos la oferta de Haití vi es más adecuada con más audiencia hiel horario me parece bien

Voz 5 43:28 tremendo y por qué no interfiere con otro

Voz 0273 43:30 las cosas que quizás la gente prefiera ver por la noche más tarde el debate de Tibi tendría lugar antes del reality Soy una celebridad saquen media aquí que tiene diez millones de audio decía entre tanto un grupo en el que están integrados representantes de todos los partidos políticos británicos incluidos tres importantes conservadores está ultimando un posible calendario para un segundo referéndum y que tendría lugar a finales del próximo mes de mayo

Voz 3 44:02 usted en un atasco para ir a trabajar y sus ahorros aún siguen dormidos

Voz 8 46:08 inútiles deslenguado dice esta mañana José María

Voz 1100 46:13 hace mucho tiempo que este Ojo dejó de pensar en blanco y negro que los grises ni tanto gritan Garbo se pareja mejor edades desprovistas así que no todos los políticos sólo Norman Dhanga pero tampoco eso seres heroicos que sacrifican su vida hay por el bienestar de sus compatriotas de todo ayer el gremio como en el de los maestros los futbolistas y por supuesto los periodistas así que individualizar vemos entre saquemos dos distinguidos ejemplares de la tribu para ponerles nombre por lo menos un apellido Quim Torra el primero está bien eso de ser puede editar libros pero lo de gobernar es otra cosa hay que ocuparse un frasco de los dineros y por tanto de las basuras los quirófanos y otras cosas igual de vulgares qué boli tan grandes fantasías pero usted le pagan por lo otro Isidro oficio me parece feo a la calle que de esas tareas menores ya se ocupará algún ser terrenal de segundas Pablo Casado In continente Prim pollo Javier traspasó alguna que otra línea roja y conviene que alguien aunque tan menor como este Ojo lea Fela grosera del vergüenza desde la oposición responsable les suena de algo no se debe calificar a Pedro Sánchez de presidente ilegítimo esas son palabras mayores los del lenguado a la barra del bar local

Voz 5 47:49 abrimos la barra libre política de los viernes

Voz 1727 47:51 con multitud de asuntos sobre la mesa pero con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina paga la vuelta de la esquina que sobre este domingo y con un cacho de hito me atrevería decir propio de fin de semana

Voz 3 48:01 buenos días Pepa buenos días Dalí

Voz 49 48:04 Santiago de Villarreal provincia de Castellón País Valenciano discípulo de arcano y os diré dos cosas por la mañana cómo mola escuchar las noticias con Pepa me sobra el Partido Popular iba Gürtel no se pueden separar hay viene el gran Moreno Bonilla que de repente coge patina ya parece con los papeles de la albondiguillas parecía estar limpio pero en el Partido Popular eso no puede pasar viva Andalucía a gente que voz de libre o en fin de semana

Voz 1727 48:38 buen fin de semana Paradis Santiago gracias por esos

Voz 1275 48:41 versos decenas de andaluces queriendo

Voz 11 48:43 cenar sobre las selecciones les emplaza a hacerlo el lunes con los resultados sobre la mesa sobre el EGM es un clásico ya

Voz 50 48:49 hola buenos días y felicidades a todos nosotros poner Estudio General de Medios este trimestre hemos contestado algunas preguntas para nota PETA el dios de la decisiones judiciales y las Hipoteca qué hacer con el Valle de los Caídos en la ultraderecha que ganó en Brasil

Voz 5 49:03 los carriles rápidos en las autopistas la mili

Voz 50 49:05 laboral el Brexit como debe de ser el político ideal la retirada de las palabrotas del diario de sesiones el uso de nuestros datos sin autorización las delicatessen pastelera en toda España todo porque Pepa se fue a Huesca y todo yo con la voz placita de Lucía que sustituyó a Dani durante un tiempo a la maravillosa barra libre de los viene en fin lo dicho felicidades y buen día todo

Voz 5 49:30 un beso grande consuelo de Sevilla pero que recuento de preguntas tienes

Voz 11 49:35 terminamos en serio con una rectificación ayer dijimos que Cataluña era la única comunidad que no había devuelto las extras de dos mil trece y dos mil catorce no es así los han escrito varios profesores andaluces como Joan Josep

Voz 35 49:46 soy funcionario de Educación de la Junta de Andalucía les comunico que en Andalucía tampoco las han pagado por tanto por favor