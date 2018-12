Hoy por Hoy (30/11/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

qué tal muy buenos días hoy termina la campaña electoral andaluza el domingo se vota la candidata socialista estará a las ocho y media aquí en Hoy por hoy no es otro estas elecciones vamos con nuestro acento no son la prima

Voz 4 00:35 era vuelta de ninguna elecciones generales pero sí es verdad que son el dique de contención de la derecha para que cuando las elecciones generales

Voz 3 00:43 que volvamos a ganar también en nuestro país

Voz 1727 00:45 Díaz ha sido la única que no ha estado acompañada en las últimas horas por el líder nacional de su partido porque Pedro Sánchez está en Buenos Aires y en sus mítines andaluces casado y Rivera han cargado contra él

Voz 5 00:57 que depende de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en el poder y eso es ser un presidente ilegítimo o defiende esa España que has jurado defender o lo que tienes que hacer es irte yo estoy

Voz 3 01:08 convenció que los andaluces le van a dar un revés

Voz 6 01:11 al Sanchís no iban a perder escaños y muchos en Andalucía y les van a dar lo que se merecen la espalda

Voz 1727 01:17 también Pablo Iglesias ha estado en Andalucía haya vinculado allí estas elecciones con los Presupuestos Generales que Andalucía

Voz 7 01:24 ya tiene la llave para que el presupuesto

Voz 6 01:27 no salgan adelante manda

Voz 7 01:28 cuando el mensaje de que aquí se quiere justicia social ídem

Voz 3 01:32 no gracias

Voz 7 01:33 la otra los derechos sociales y Madrid la capital

Voz 1727 01:35 España es hoy doble noticia porque finalmente se celebrará aquí la final de la Copa Libertadores River Boca Argentina renuncio organizarla por problemas de seguridad la noticia ha sido una bomba como explica así de gráficamente el entrenador Gustavo Alfaro

Voz 8 01:51 pero estamos destruyendo un no como es el River Boca estamos permitiendo que que Ribéry boca no lo podemos organizar en nuestro país cuando teníamos el orgullo decir que querríamos activos a juega la final los dos equipos más grandes del fútbol argentino nos estamos dejando robar el clásico

Voz 1727 02:07 ahora toca Sampe organizar la seguridad allí

Voz 1275 02:10 dispositivo que será equivalente al de una final de Champions un Madrid Barça liguero se disputará este domingo nueve de diciembre a las ocho y media de la tarde con presencia de las dos aficiones en el estadio Alejandro Domínguez precisen presidente de la Conmebol explicaba en El Larguero porque en Madrid

Voz 3 02:22 la estadística el Madrid no eran vamos

Voz 9 02:24 esta es la próxima ciudad más segura del mundo porque la gente sabe cómo comportarse

Voz 1275 02:30 en seis meses Madrid albergará las dos finales más importantes del mundo en competición de clubes la de Copa Libertadores el próximo uno de junio la de la Champions

Voz 1727 02:36 pero la capital de España es noticia también porque desde las doce de esta noche está en vigor Madrid Central la medida estrella de Manuela Carmena para reducir la contaminación que mata tres kilómetros alrededor de la Puerta del Sol por los que sólo pueden circular en el transporte público los residentes los coches con distintivo ecológico quiénes vayan a un parking público le hemos preguntado a la alcaldesa de París Anne Hidalgo que batalla también contra las emisiones contaminantes ya advierte de que los políticos que no tomen medidas como ésta pueden acabar en los tribunales

Voz 10 03:09 también se podrán consta nada es el Tribunal es porque sabemos que este a ese contaminado está matando a gente Si no actuamos pues es que somos cómplices de de lo que está pasando

Voz 1727 03:24 allí en el centro de Madrid está nuestra compañera Elena Jiménez cómo va todo buenos días

Voz 1509 03:29 buenos días con líneas rojas pintadas en el sólo se delimita la frontera que indica que se entra en las cuatrocientas setenta y dos hectáreas de Madrid Central zona de restricción al tráfico para combatir la contaminación y el ruido a esta hora en la entrada del barrio de Malasaña donde me encuentro se ven practicamente Taxi Sube tercer repartidores algún ciclista y un cartel publicitario de esta medida del Ayuntamiento de Madrid Seve Un corazón de cerámica al que le han crecido pequeños árboles y que dice lo que le das a Madrid te lo debo

Voz 1727 03:56 B es viernes sí treinta de noviembre y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la reforma constitucional exprés para eliminar los aforamientos de diputados senadores y miembros del Gobierno sólo en casos de delitos ajenos a su cargo aunque Pedro Sánchez no está aquí está en Buenos Aires en la cumbre del G20 y también está allí ya Donald Trump que antes de despegar decía esto

Voz 3 04:19 a su frase probablemente me veré con Putin y una vez en el aire anuncia

Voz 1727 04:26 esta vía Twitter que cancela esa reunión por la tensión con Ucrania Trump llega precedido por la denuncia de su antiguo abogado que confiesa ahora que mintió en el Congreso cuando testificó por la trama rusa Michael en asegura que trató de minimizar los incultos entre Trump y un proyecto de su empresa para construir un rascacielos en Moscú el presidente

Voz 11 04:48 es muy gris

Voz 3 04:51 es un mentiroso y un débil

Voz 1727 04:56 no vamos a tener este fin de semana Jordi Carbó buenos días

Voz 3 04:59 buenos días en general mucho sol ahora

Voz 0978 05:01 mismo tenemos algunos chubascos en el País Vasco también en Cataluña aquí desaparecerán persistirán en el Cantábrico también en Galicia en distintos momentos tanto de hoy como el sábado y el domingo pero en el resto del país muchas horas de sol hoy y mañana más frío a partir del domingo las temperaturas empezarán a

son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:32 después de cuatro días de protesta social en Cataluña salió por fin Quim Torra

Voz 1275 06:36 tres de cada cuatro euros Sanitat las destinadas no

Voz 1727 06:40 salió a decir que tres de cada cuatro euros públicos dedican allí a política social esta madrugada el Sindicato de Médicos ha desconvocado la huelga en Atención Primaria porque la Generalitat les garantiza un mínimo de doce minutos por paciente también les dice que van a incorporar a doscientos cincuenta nuevos médicos compromisos que no convencen ni a la CGT ni a la sanidad concertada que mantienen los paros protesta social que el Gobierno central aprovecha para presionar con los presupuestos Carmen Calvo

Voz 16 07:11 el Rey y el gobierno de Cataluña tiene que gestionar Cataluña que para eso gobiernan y para eso lo eligieron en Cataluña hemos de ser leales pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña nosotros estamos en esa posición a los ciudadanos siempre que escucharlos y a los problemas se que darles respuesta por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña

Voz 1727 07:32 la otra protesta esta de ámbito estatal la de los trabajadores de Correos que sigue adelante esa protesta lo sesenta mil empleados están llamados hoy a la huelga porque Javier Alonso buenos días

Voz 0858 07:42 buenos días Pepa los trabajadores denuncian que llevan ocho años de congelación salarial y que acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el nueve y el catorce por ciento consideran irrisorio Hadiza en la última oferta que les ha puesto sobre la mesa la dirección de Correos así que CCOO UGT CSIF Sindicato Libre llaman hoy a la huelga Inma tienen en la convocatoria de más paros para el XXI y para el índice

Voz 1727 08:02 yo hice UGT precisamente denuncia que la mala calidad del empleo en los servicios del cero dieciséis está afectando nada menos que la atención a las víctimas de la violencia de género es un servicio externalizado como el de las pulseras telemáticas a maltratadores y el sindicato pide que vuelvan a manos públicas

Voz 0259 08:20 si al origen la UGT exige al Gobierno que gestione directamente dos servicios emblemáticos de la lucha contra la violencia de género el teléfono cero dieciséis y el centro Cometa encargado de controlar los maltratadores con pulsera telemática ambos están externalizados en uniforme el sindicato denuncia que sus trabajadoras tienen empleos muy precarios bajos salarios y condiciones indignas Cristina Antoñanzas es vicesecretaria

Voz 17 08:45 la violencia de género no es un negocio la externalización a precarizar el empleo tanto en el cero dieciséis como los centros cometa esta forma de gestionar dificulta muchísimo que las mujeres que sufren violencia de género realmente puedan ejercer los derechos que atiendan reconocidos en nuestro país por ser víctimas de violencia

Voz 0259 09:06 la UGT lamenta además la falta de especialización en estos servicios y pide al Gobierno que controle los contratos con las empresas que no escatima recursos

Voz 1727 09:14 del Gobierno ha confirmado que Hacienda también va a devolver a los padres el IRPF que hayan pagado por sus permisos de paternidad en los últimos cuatro años

Voz 18 09:26 se le va a devolver como como hemos comentado durante estos

Voz 3 09:30 se atrevió estamos ya ultimando

Voz 18 09:33 la fórmula que ya la contaremos detalladamente

Voz 3 09:35 espero que la semana que viene podamos contra la ministra

Voz 1727 09:38 en de aclarando la duda que dejaba la sentencia del Supremo del mes de octubre que sólo se refería a los permisos de maternidad bueno pues ahora ese van a devolver todos los de maternidad los de paternidad falta por saber cómo y cuando todavía sobre impuestos Isabel Villar buenos días buenos días Hacienda ha empezado a exigir a las familias de la escuela concertada que devuelvan el dinero que éste han deducido por las cuotas que pagan a los colegios hasta ahora se consideraban donaciones pero la Agencia Tributaria entiende que ese dinero se paga a cambio de una contraprestación

Voz 1922 10:11 sí a cambio de los servicios de enseñanza que reciben los hijos la ley permite deducirse el setenta y cinco por ciento de los primeros ciento cincuenta euros que se donan a entidades sin ánimo de lucro el treinta por ciento a partir de ahí pero según el Registro de Economistas Asesores Fiscales esas cuotas a la concertada se pagan de forma mensual y periódica con un importe fijo terminan en cuanto los alumnos acaban los estudios en el colegio por tanto Hacienda no puede considerarlos como donaciones al centro y tampoco deducir su importe a la hora de pagar el IRPF son las siete

las siete

Voz 1727 13:10 son las siete y trece las seis y trece en Canarias has Noruega acusa a la empresa pública española Navantia de venderle un barco defectuosos concretamente una fragata que se hundió a mediados de mes después de chocar con un petrolero según la investigación Noruega el problema es que la fragata estaba mal diseñada Carolina Gómez buenos días

Voz 0133 13:30 buenos días este es el momento en el que la fragata informa del accidente había colisionado con un petrolero cerca de la costa cuando regresaba de unos ejercicios militares ocurrió el ocho de noviembre una semana después el barco se hundía a pesar de los esfuerzos por mantenerlo a flote Noruega encargó entonces una investigación y el informe han apunta a un fallo crítico en la construcción porque la fuga abierta al rasgarse el casco del barco acabó afectando a tres compartimentos que debían ser estancos creen además que otras cinco fragatas con sello español podrían tener el mismo problema Navantia dice que no hay fallos en la construcción que el problema es sobrevenido no de diseño

Voz 1727 14:11 en Reino Unido el debate está ahora mismo en el debate Theresa May el líder laborista Jeremy Corbijn han aceptado un cara a cara sobre el Brexit pero no se ponen de acuerdo ni en qué cadena hacerlo la cuenta atrás para que vote el Parlamento sigue en marcha sobre el Brexit sobre las mentiras que vendieron sus defensores la mirada esta mañana de Montse Domínguez bueno

Voz 3 14:36 los días el antropólogo y anarquista David cree ver es profesor en la London School of Economics acaba de publicar trabajos de mierda Un provocador ensayo en el que denuncia que la mitad de los empleos actuales podrían eliminarse sin que nadie anotase nada la culpa la tiene la burocratización de las organizaciones en una reciente entrevista en El País Semanal decía que sólo hay un colectivo que se salva de la quema son los abogados británicos Se van a necesitar muchísimos para volver a redactar todos los acuerdos comerciales internacionales cuando el divorcio de la Unión Europea sea una realidad y cuándo será eso no lo sabemos el Parlamento debe votar en once días y puede que lo apruebe o puede que no pero el Banco de Inglaterra ya reconoce que luso con acuerdo la economía de Londres va a sufrir mucho y si no hay acuerdo se puede volver a una situación peor a la de la gran crisis es decir el Brexit no va a hacer a los británicos es más ricos son más fuertes como les prometieron los partidarios del Brexit tendrán sus razones pero las han aliñado con demasiadas mentiras como Bien Nos dicen las abuelas estas tienen las patas cortas

Voz 1727 15:50 no se pierdan el momentazo que vivimos ayer en La Ventana Francino entrevistaba Miguel Ángel Revilla esta México invitado a la toma de posesión del próximo presidente como López Obrador es de origen cántabro Francino le pregunta Revilla exactamente su abuelo Revilla le pasa el teléfono

Voz 27 16:10 al mismísimo López Obrador así está sí claro hombre iba llamarle Presidente pero todavía no todavía no no bueno

Voz 28 16:22 no es residente en esto sí está aquí conmigo me Miguel Ángel que no dijo que tenía que se micro estamos desayunando acá estén Palenque en una quinta de la familia no han dado un saludo a Coppola español yo no voy a hablar contigo ya más Jarque

Voz 1727 16:48 Revilla siempre sorprendente poniéndole al nuevo presidente de México a Francine al teléfono son las siete diecisiete las seis y diecisiete en Canarias

Voz 29 17:03 soy Chimo Bayo Joy no estoy aquí para deciros es así está no estoy aquí para deciros que la música lector

Voz 1432 17:09 nica ya tiene treinta y siete años

Voz 32 18:33 es presidenta de comunidad autónoma procesada por falsedad documental un ministro al que le multan pero no dimiten con político catalán que antepone la independencia a la calidad de los servicios médicos y demás pero eso sí tenemos un partidazo el domingo que tenemos que disfrutar es decir sólo falta el NO para celebrarlo

Voz 3 18:51 celebrarlo iban hola buenos días

Voz 33 18:54 Pepa te llamo desde Moratalla desde el trabajo y bueno la verdad es que dentro de tan tan mala noticia que la Unesco nos dio una maravillosa noticia declaran los tambor de de Moratalla Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y bueno pues desde aquí hago una invitación tanto aquí como a los oyentes para que nos visite para que vean esta fiesta que son una auténtica maravilla enfríe estamos contentísimo porque somos una población muy pequeña hipnotiza noticias de este de este calibre la verdad es que no no alegran el fin de semana y ahí ya el año entero

Voz 1727 19:24 felicidades sativa felicidades a Moratalla hay hacemos acuse acuse de recibo Dani de esa invitación veremos

Voz 3 19:32 terminamos con la regulación del patinete eléctrico bienvenida Mariví de Madrid

Voz 1537 19:36 buenos días Pepa cuento en el Paseo Delicias los sólo tenemos patinetes cada mil bicis

Voz 1727 19:42 estás recibir

Voz 1537 19:44 en mi caso he visto un adulto nunca consolida encontrar la CEDA iba conquistado iba por la acera porque apartada consiguió quince con coche y ayuda cotilla pilla a ellos

Voz 3 19:58 pues gracias Mariví por esa crónica

Voz 1727 20:00 tan completa pronto por cierto tendrán prohibido ir por la acera Mariví un beso

muchas gracias a todos son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1727 20:08 Arias

Voz 1275 20:15 Laura Gutiérrez qué tal buenos días integradas tenemos a esta hora de la mañana en la Gran Vía cielos nubosos hoy con más sol esta tarde y con pocos cambios en las temperaturas siete horas lleva ya en marcha Madrid Central el proyecto estrella de Carmena esta legislatura el más ambicioso de los últimos años para luchar contra la contaminación en Madrid desde esta medianoche han comenzado las restricciones al tráfico privado en un área de casi quinientas hectáreas en el centro de la capital aunque de momento es todo simbólico sí multas por lo menos hasta marzo sin cámaras de vigilancia hasta

Voz 1727 20:47 enero los residentes van a poder entrar siempre

Voz 1275 20:50 el resto en función de lo que contaminen aunque hasta abril no será obligatorio llevar visible el distintivo ambiental que concede la DGT muchos van a tener que dejar fuera de la almendra central de Madrid el coche y moverse en transporte público Ésa es la idea así que vamos a buscar esta mañana la foto en uno de los aparcamientos disuasorios que tiene Madrid en Ciudad Universitaria Sara selva qué tal buenos días

Voz 1727 21:12 qué tal buenos días pues por aquí los espacios para aparcar

Voz 0268 21:14 en superficie están prácticamente completos está ya repletos de coches y ahora estamos en una de las entradas para entrar a la parte subterránea y hemos visto ya a unos quince coches entrar en los últimos diez minutos y aquí sobre todo hasta ahora Laura gente que va a trabajar al centro no quiere entrar con su coche hablando con un conductor que acababa de aparcar nos decía que sabía de Madrid Central pero que él normalmente prefería siempre aparcar aquí Luo coges el metro para llegar a su trabajo decía que en veinte minutos más o menos las plazas en superficie solían estar ya completas en mucha gente empezaba a usar el subterráneo ese es uno de los objetivos de Madrid Central que los madrileños dejen el coche en casa o en un aparcamiento disuasorio y continúan su viaje en transporte público de hecho el Ayuntamiento anunció ayer mismo que va a construir el año que viene tres nuevos aparcamientos disuasorios en la ciudad

Voz 1275 21:55 gracias Sara eso es lo que está pasando hasta hasta ahora fuera de Madrid Central vamos dentro como son esas primeras horas de vida Elena Jiménez buenos días

Voz 1509 22:03 buenos días pues es seguido en la línea roja de la calle Carranza que une la glorieta de Bilbao donde estaba con la glorieta de Ruiz Jiménez y ahí se ve el contraste de la circulación algo densa de la parte que queda ya fuera de la frontera de Madrid Central sigo viendo fundamentalmente en la zona restringida taxis UGT FES o vehículos de repartidores como este trabajador que esta mañana nos contaba lo que le parece la medida

Voz 34 22:26 me cambia nada no está bien me parece muy bien lo que lo hecho porque claro es que hay muchos coches en Madrid Si lógicamente pues toda vez de tener tanto en el centro incluso

Voz 1509 22:39 en este punto en el que me encuentro apuntando hacia la calle San Bernardo hacía abajo dos coma Grace de vigilancia que como dices todavía no están en funcionamiento

Voz 1275 22:48 programación especial hoy en la Cadena Ser por este este no estaremos en la Gran Vía durante toda la mañana las nueve vamos a hablar con Manuela Carmena en Hoy por hoy esta tarde con el director general de Tráfico Pere Navarro en La Ventana de Madrid una voz más que autorizada para valorar Madrid Central esta mañana es la de la alcaldesa de París Anne Hidalgo felicita a Carmena

Voz 10 23:08 que sea un cambio de modelo que también aporte una vida con más finalizar a todos es decir quitar coche cita contaminación pero no te quita cualidad de vida si tú puede también ser alternativa ahí es lo que estamos intentando de plantear en las grandes ciudades del mundo bueno Matarí de es una de las ciudades que está haciendo el camino

Voz 1275 23:38 no sólo es Madrid Central porque hoy Madrid también mira al Bernabéu titulares con Virginia

Voz 0268 23:42 la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se jugará en el Bernabéu el domingo nueve de diciembre coincidiendo con el puente de mayor ocupación turística en la preparación del dispositivo de seguridad ya está en marcha

Voz 1275 23:52 de acuerdo en Coca Cola para poner fin al conflicto laboral que dura ya cuatro años en la fábrica de Fuenlabrada el texto rubricado por el noventa y cinco por ciento de la plantilla contempla la apertura de un centro logístico en la capital ambas partes renuncian a seguir con las acciones legales emprendidas él

Voz 0268 24:04 hay del cachorro será procesado en un juzgado de violencia machista la jueza del caso ha decidido inhibirse en favor de los Juzgados de Violencia contra la Mujer tras considerarlo un delito de violencia de género

Voz 1275 24:20 vamos a ver cómo despierta esta mañana el tráfico en las calles de la capital y el M30 en esta mañana de estreno de Madrid Central pantallas Tour alcanzar buenos días

Voz 0133 24:28 buenos días Laura pues sí recordar que la mejor forma de visitar el centro de la ciudad a partir de hoy ya es en transporte público a esta hora la hora punta se ha instalado en la M30 en un largo recorrido que comprende ya Méndez Álvaro y la avenida de América en sentido norte también lo hace al otro lado entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses

Voz 1432 28:21 dice una novela basada en una inolvidable historia real durante la Segunda Guerra Mundial editorial Planeta

Voz 42 28:30 anda mira a caballo salir una hora más aquí es verdad y otro que cada vez hay más ahorra más

Voz 43 28:36 en un drama te acompañamos cada día con los mejores productos para que disfrutes de tu buenos momentos y ahora más que nunca porque ya estamos abiertos en la nueva tienda de la calle José Antonio Fernández Ordóñez cincuenta y uno en Valdebebas al ramas lo bueno empieza aquí

Voz 1275 28:50 siete y veintinueve a las tres de la tarde arranca la huelga indefinida de los médicos residentes del Hospital Doce Octubre protestan por la falta de supervisión cuando trabajan en urgencias en momentos dicen en los que hay dos facultativos médicos adjuntos veintiún Mir que son médicos en formación para atender a todas las urgencias Mario harán Berry residente en estos vital

Voz 44 29:09 ayer en La Ventana de Madrid trabajamos con miedo a cómo

Voz 45 29:12 el errores y desde muy pequeñitos por decirlo desde que somos residentes de primer año tenemos que tomar en muchas ocasiones decisiones para las que no nos sentimos realmente capacitados damos altas a pacientes con las que no podemos estar del todo convencidos eso no quita para que intentemos hacerlo lo mejor posible intento debemos esforzarnos todo lo que podamos para intentar no llevarnos estas preocupaciones a casa e intentar hacer lo mejor por el paciente pero es cierto que sí que creemos que supone un riesgo para la seguridad del país

Voz 1275 29:42 en unos minutos en Hoy por hoy vamos a hablar con un portavoz del comité de huelga de estos médicos residentes de uno de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid siete grados tenemos ahora mismo en la Gran Vía

son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el viernes treinta de noviembre cerramos semana cerramos mes con descenso de las temperaturas en el centro de España y con el centro de España Madrid convertida hoy en noticia múltiple porque será sede de la final de la Copa Libertadores Alfonso Armada buenos días

Voz 1275 30:28 buenos días Pepa enseguida vemos que dice la prensa argelina

Voz 1727 30:30 Ana porque bien en Madrid desde esta madrugada está en vigor la medida que pretende eliminar el veneno que respira vamos a diario desde esta madrugada en tres kilómetros alrededor de la Puerta del Sol sólo pueden circular residentes coches con etiqueta eco o los que vayan a un parking público en un parking disuasorio fuera de Madrid fuera de Madrid Central está nuestra compañera de Radio Madrid Sara selva porque la idea es que la gente deje ahí sus coches ese vaya en transporte público al centro lo están haciendo Sara buenos días

Voz 0268 31:04 qué tal buenos días pues sí eso parece ese es uno de los objetivos de Madrid Central hace unos minutos hablábamos con un conductor que acababa de aparcar y nos decía que él solía hacer eso que solía aparcar aquí fuera del centro y luego utilizar el metro para llegar a su trabajo esta zona hay muchos aparcamientos en superficie y también subterráneos ahora están ya prácticamente completos los de la zona de superficie no paran de entrar coches ahora parte subterránea nos contaba este chico que hasta ahora solía ser así que solía estar completo toda la parte superficial

Voz 1727 31:33 Madrid ciudad sin humos poco a poco Madrid Ciudad de paz para los argentinos cómo ve la prensa de allí Alfonso que el partido se celebre finalmente en el Bernabéu

Voz 44 31:44 pues el fracaso de nuestro fútbol se juzga nueve en el Bernabéu escribe en La Nación Alejandro González acompañó a varíe el Rusia Toja Medellín Sao Paulo Miami Mendoza Génova Asunción ya están Orleans se juega no se juega ahora si se juega la final de todos los tiempos pasa del escándalo al grotesco en un puñado de días envuelto en frases polémicas y desatinos propios de nuestro fútbol no es de extrañar que el G20 haya quedado desplazada a un segundo plano pese a que como titula la misma nación imprevisible altera la cumbre complica el rol de Macri como anfitrión para Clarín Macri espera cambiar la agenda pero el River Boca seco

Voz 1727 32:20 entonces veremos el papel de Macron también en esa cumbre y su enfrentamiento con el trampa ya aquí esta madrugada el Sindicato de Médicos de Cataluña ha desconvocado la huelga en Atención Primaria pero la presión social en la calle no cede

Voz 44 32:34 si la Vanguardia dice que los médicos pactan con el Govern dejan la huelga pero dentro titula estallido de malestar en su editorial dice que las protestas tiene su origen en la política de austeridad que en Cataluña se aplicó antes lleva años vigente pero que Torra mantiene un silencio inexplicable el diario Gara dice que la contratación de doscientos cincuenta médicos permite desconvocar la huelga en la Atención Primaria la Razón asegura que Cataluña es la comunidad autónoma que menos gasta de toda España en sanidad y educación en esa línea Info Libre cuantifica la reducción del gasto social entre dos mil diez y dos mil catorce bajo el mandato de Artur Mas el gasto sanitario se redujo un quince coma nueve por ciento y el educativo veintidós coma seis por ciento para el mundo Torras esconde ante el avance de la Cataluña real según El País el Gobierno vincula la protesta en Cataluña a la falta

Voz 1727 33:21 de presupuesto y hay dos informaciones relacionadas y complementarias sobre la hay en la exministra social

Voz 44 33:26 esta Carmen Montón sigue ambas en el diario punto es Mientras la primera dice que Carmen Montón busca el favor del PSOE para volver a la primera línea política en el partido aseguran que la lista de las europeas puede ser el acomodo para reintegrar a la exministra la vida política aunque nadie ha ofrecido nada a ella India ya ha pedido la segunda dice el máster de Carmen Montón sin delito penal según la justicia pero plagado de irregularidades la jueza del caso máster lo archivado no por ausencia de irregularidades que no han sido investigadas sino por la línea que marcó el Supremo cuando rechazó investigar al aforado Casado

Voz 1727 34:00 ahí volvemos a la escena internacional porque Donald Trump y Rusia son una fuente inagotable de noticias y además esto viene de lejos

Voz 44 34:07 mientras el New York Times cuenta que el presidente de Estados Unidos cancela su previsto encuentro con su homólogo ruso en el G20 ante el no resuelto litigio naval de Moscú con Ucrania Michael Deco en el ex abogado de Trump admite que mantuvo conversaciones para levantar una torre Trump en Moscú en plena campaña electoral que llevaría al controvertido inversor inmobiliario a la Casa Blanca con admitió que había mentido al Congreso sobre el asunto el Times señala que se trata de un bombazo para la Casa Blanca refuerza la figura del fiscal especial Robert Muller en su investigación sobre la trama rusa trampa pero es que además de Washington Post publica estaremos en Moscú la historia de los treinta años de búsqueda de Trump para expandir su marca a Rusia en dos mil dieciséis cumplió un esfuerzo de treinta años por parte del magnate famoso para hacer negocios allí su negativa a renunciar a esa ambición cuando estaba haciendo campaña por la Casa Blanca Tignes abrazo público la Putin cuya ayuda pues cosa abogado Michael Cohen para el proyecto Rusia es uno de los lugares más calientes del mundo para la inversión

Voz 1727 35:06 una inesperada visita de la policía algún gran banco alemán

Voz 44 35:09 lo cuenta también el Times la sede central del Deutsche Bahn fue asaltada ayer por una pléyade de policías enviados por la autoridad judicial para buscar evidencias de un masivo lavado de dinero de ciento de cientos de mí

Voz 1727 35:21 con una idea para la España vacía

Voz 44 35:24 lo cuenta en el país Óscar Gutiérrez desde Zvi en Suecia un experimento eco social en medio del Báltico aldeas innovadoras como la sueca su deben sirven de reclamo para que los jóvenes vuelvan a repoblar el campo con una comunidad de veinte personas en la que se organiza casi todo quién hace que en las en las eco aldea frente al veintitrés por ciento de España sólo el trece por ciento de los suecos viven en zonas rurales terminamos con

Voz 1727 35:47 en una apelación a volver a la filósofa francesa Simon Baker

Voz 47 36:01 si Pedro García

Voz 44 36:03 al haber Camí la elogió como uno de los mayores talentos del siglo XX y tenía razón

Voz 1727 36:09 la instauración del Reino de Dios en la tierra

Voz 44 36:12 por ello creía que la tarea más urgente de la política era acabar con la pobreza dignificar las condiciones de vida de los trabajadores para ella la justicia estaba por encima de la verdad o mejor dicho creía que sólo podía existir la verdad en un mundo que afirmase la justicia en el mundo de la verdad los populismos necesitamos volver a Simon Weil

Voz 1727 36:32 cuya coherencia llegó al extremo de dejar de comer como un sacrificio en tiempos de guerra ahí está para siempre

Voz 44 36:38 con Bale cuya luz sigue iluminando el camino

Voz 48 36:43 señales de humo Alfonso Armada

Voz 1727 36:48 pues a propósito a las siete y treinta y siete seis siete y siete en Canarias sobre la dignidad de los trabajadores hablamos ahora de unos profesionales que han estudiado mucho como locos estudiar estudiar estudiar horas muchos años con mucho sacrificio mucho esfuerzo que superan después una prueba durísima en teoría les abre la puerta a seguir aprendiendo pero ya trabajando algunos se quejan porque en realidad luego los explotan son los médicos residentes los MIR que hoy hoy comienzan una huelga indefinida en uno de los hospitales de mayor envergadura de España el doce de octubre huelga por la sobrecarga de trabajo y por la falta de supervisión que dicen que sufren Julia Moreno buenos días

Voz 49 37:33 hola buenos días Julia es una de las portavoces de

Voz 1727 37:36 el comité de huelga cuéntanos en qué consiste esa sobrecarga de trabajo y en qué consiste esa falta de supervisión de vuestro trabajo

Voz 49 37:44 bueno en él no urgencia de lo explicamos cubre durante las guardias que querían eludió elaborado a partir de las tres de la tarde tenemos un enorme día veinte veintiuno y veintidós residente trato a la urgencia que hay como unas seis zonas en total en estos dos últimos veintidós residentes estaban supervisados durante la tarde por seis juntos y a partir de las nueve y media únicamente quedan dos adjuntos para suprimir sabes que veintidós residente

Voz 1727 38:11 pero porque es un trabajo que hay que supervisar porque por esos son médicos residentes porque aprenden trabajando esto ha cambiado en los últimos años no Julián los recortes se notan

Voz 49 38:21 sí sí tiene mortal en en realidad la supervisión que se está marcada por una ley de dos mil ocho debe ser decreciente que marca cómo debe ser esa formación sirven me he adquirido unas capacidades de forma progresiva de forma que me reúno todo tu trabajo debe estar supeditado físicamente por un adjunto ya cuando vas a pasamos dos años si llegas a R4 esa supervisión casi no existe y es únicamente a demanda cuando tutores la duda base sea útil preguntas lo que ocurre en este es que tenemos un montón de BR pequeños llega reúno y Re2 que son residentes de primer año de segundo año que que no a los que deben superficiales todos adjuntos durante la noche y no dar abasto por mucho que lo intenten

Voz 1727 39:05 no se llega no se llega claro no tenéis en vuestra mano un expediente administrativo tenéis en vuestras manos a los pacientes no es ninguna broma claro

Voz 27 39:14 no hay riesgo para la seguridad a los pacientes

Voz 49 39:17 yo creo que sí que el riesgo para la unidad está ahí otra cosa es que claro entre nosotros como te sientes también seguro que vive en realidad lo que haces muchas veces es este un poco pide pruebas de más dejar atrás bytes más tiempo del que a lo mejor necesitarían porque la incertidumbre con la que te manejar en ocasiones a la que pueden que está capacitado a manejar

Voz 1727 39:44 pues a ver si alguien escucha esta prueba de responsabilidad que acaba este contarnos Júlia Julia Moreno mucha suerte y muchas gracias

Voz 49 39:49 gracias hasta luego gracias

es un momento entornos era sólo cuestión de tiempo abrimos mesa de tertulia sin venidos Alfaro

Voz 51 41:17 uno de los grandes partidos de la temporada estos

Voz 3 41:20 Carlos el Deportivo íbamos con déjame que te cuente un puesto que no

Voz 51 41:22 esta semana uno

Voz 42 41:24 a los número uno Cadena SER líder

con Pepa Bueno

las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias la Copa Libertadores de América se va a juzgar en España a noche saltaba la sorpresa River y Boca jugarán la final aplazada el próximo domingo nueve de diciembre a diez mil kilómetros de su escenario inicial lo harán aquí en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 6 42:20 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 27 42:39 hola qué tal Pepa como conmoción

Voz 1727 42:41 ha causado allí el hecho de que este partido esta final no pueda celebrarse en el país tenga que irse fuera tenga que venir a España

Voz 27 42:49 pues una conmoción importante porque queda muy duro para Argentina presidente Macri que además que está organizando una cumbre del G veinte la primera vez en la historia están aquí todos los dirigentes mundiales y que les digan que no pueden organizar el Boca River pues es bastante duro pero bueno de sabes que suele hacer argentinos son fundamentalmente pragmáticos después del golpe inicial al orgullo digamos de no poder organizarla aquí están todos buscando aviones a Madrid como locos el directo ya se está llenando el de Madrid junto estamos buscando aviones por Londres Lisboa por donde sea para podría a Madrid

Voz 1727 43:25 de la negociación entre los responsables de del fútbol aquí allí en los dos continentes hemos de suponer que ha habido un diálogo Gobierno Gobierno Carlos

Voz 27 43:35 sí bueno no no no quieren contar con detalle pero sí efectivamente yo creo que es evidente que todo esto no se puede hacer sin la aquiescencia de alguna manera los dos gobiernos no nos olvidemos que Macri no es un presidente cualquiera Macri llegó a la política antes era donde ante doce años fue presidente de Boca Juniors osea que sabe todo del mundo de fútbol y el mundo del fútbol es el que le ha dado el éxito es el que le ha hecho conocido en toda Argentina ha permitido que sea presidente yo creo que es un tanto para Sánchez que se ha apuntado de poder gestionarlo pero sobre todo es un golpe duro para Macri la imagen de no poder organizar un partido en casa ha sido un desastre lo que Argentina con esto

Voz 1727 44:13 el día nueve estás en Madrid no el presidente Sánchez no te lleva de viaje en ningún sitio vas a poder verlo

Voz 21 44:22 por el otro porque él está en Marrakech

Voz 27 44:25 el presidente Sánchez con una cumbre y a lo mejor hay que ir al nueve así que estoy estoy mirando la manera porque perderme un Boca River y me parece un atentado vaya vamos a ver cómo lo Cuadrado

Voz 1275 44:36 es que a Carlos cuele Doña mejore el ocho Carlos un abrazo que vaya bien

Voz 27 44:40 buenos días saludos a todos eh

Voz 22 44:45 la Adeva

Voz 1727 44:46 las del notición de la final de la Libertadores por donde pasa hoy

Voz 1275 44:50 deportes Sampe pues en casa con el inicio de esta noche de la jornada cuadros en primera división con ese Rayo Vallecano Eibar en los madrileños sólo ahí Javi Guerra por sanción más el San por lesión

Voz 44 45:00 en senador vincula los eibarreses los también les

Voz 1275 45:02 dos Pedro León Dimitrov age y Calavera Un partido que arbitrará el colegiado navarro Undiano Mallenco también la jornada dieciséis en Segunda con el Zaragoza Cádiz que lo dirigirá el colegiado asturiano Areces Franco ayer en la Europa League clasificado el Betis para la primera ronda eliminatoria la victoria del Milán pospone hasta la última jornada quién será primero en el grupo

Voz 2 45:20 al Betis que lidera un punto de ventaja está con un punta

Voz 1275 45:23 ventaja sobre los milanistas le bastaría conseguir el mismo resultado que los italianos para terminar líderes y visitarán al de que todavía no ha puntuado perdió uno cero el Sevilla con el Standard de Lieja tendrán que ganar en el Pizjuán en la última jornada al Krasnodar que es el líder del grupo el empate a cero del Villarreal con el Rangers en Escocia deja que los cuatro equipos del Grupo tengan opciones de clasificarse los amarillos recibirán a los rusos en la última jornada el empate les clasificaría en baloncesto Okur cuádruple enfrentamiento hispano turco entre ayer y hoy dos esta tarde completan la jornada diez en la Euroliga con el Efes Baskonia desde las seis y media que el Barça Fenerbahce a las nueve el Real Madrid perdió anoche el liderato de la Euroliga tras caer en casa ochenta y ocho noventa y tres con el CSKA de Moscú ganaba el Gran Canaria en Turquía al Darussafaka setenta y uno setenta y cinco y derrota de la selección española en Turquía setenta y uno sesenta y siete en la fase de clasificación para el Mundial de China dos mil dieciséis otra oportunidad el domingo recibe en Tenerife a Ucrania en el partido definitivo

en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:29 diariodehoyporhoy del treinta de noviembre del año dos mil dieciocho escribe Ángeles Jiménez es funcionaria de prisiones y es una profesión olvidada nos cuenta

Voz 37 48:40 sabia Ángeles en ataque en de prisiones llevó ya veinticuatro años trabajando hoy en Instituciones Penitenciarias Choir el área de interior es decir que estamos en contacto directo con las internas yo vivo en Alcalá de Henares donde es una población que engloba prácticamente tres lesiones la de Madrid uno que son ningún centro penitenciario de mujeres Madrid dos que es lo que normalmente conocéis como Meco eh confío en

Voz 27 49:05 dejen no está no en huelga uno es