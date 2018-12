Hoy por Hoy (30/11/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias buenos días es viernes viernes sí pero quién lo diría porque no nos falta de nada termina esta noche la campaña andaluza hay acuerdo en Cataluña la huelga sanitaria la Copa Libertadores la final de alto riesgo River Boca suspendida dos veces por seguridad en Buenos Aires Se viene a España al Santiago Bernabéu Bernabéu será el nueve de diciembre en pleno puente de la Constitución con Madrid a rebosar y en El Larguero esta noche el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol que se llama Alejandro Domínguez explicaba el por qué de una decisión en la que han intervenido los gobiernos de los dos países

Voz 1398 00:45 en Madrid encontramos de que la neutralidad esté garantizada con la conectividad que tiende el aeropuerto de Barajas en Latinoamérica de una ciudad que está entre las diez más segura del mundo por todo lo que significa ir a Madrid

Voz 1727 00:59 ahora toca planificar la seguridad en Madrid una capital que estrena hoy un plan de salud pública que restringe el tráfico en una con una amplia del centro un plan con el que se pone en cabeza de las ciudades europeas que combaten la contaminación que enferma y Mata se acuerdan ustedes de cuando formábamos en clase en las consultas médicas en los bares cuando se lo contamos ahora nuestros hijos nos miran como si habláramos de un tiempo remoto y no la ley la ley antitabaco es del año dos mil seis hace sólo doce años NYSE arruinaron los bares ni se deshicieron los grupos de amigos que quedaban al café y al pitillo todos los cambios generan mucha resistencia pero los que tienen que ver con la salud pública tienen la virtud de ser irreversibles nadie imagina hoy dar marcha atrás a esa ley antitabaco porque sencillamente las siguientes generaciones no lo permitiría a las nueve hablamos con Manuela Carmena

Voz 2 01:57 Pepa Bueno

Voz 1 02:07 en la Cadena Ser

Voz 3 02:40 lo ideal desde

Voz 1727 02:41 viajar a Argentina se dedica a insultar a su antiguo abogado Aimar

Voz 0027 02:45 a Michael Cohen que ha reconocido que mintió en el Congreso sobre los negocios de Trump en Rusia dice que lo hizo por lealtad Trimble ha respondido diciendo que Cohen es una persona débil

Voz 1727 02:52 en España el Consejo de Ministros tramita hoy forma exprés de la Constitución para limitar los fue ahora miento Sánchez quiere reunirse la semana que viene con

Voz 0027 03:00 los distintos partidos para negociarlo del aforamiento si se mantendría para los hechos cometidos en el ejercicio del

Voz 1727 03:05 hoy hay convocada huelga en Correos sesenta mil trabajadores están llamados a parar

Voz 0027 03:10 piden recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos ocho años entre un nueve y un catorce por ciento dicen

Voz 1727 03:15 la Audiencia de Madrid juzga hoy al youtuber Dallas Review por abusar supuestamente de una niña de trece

Voz 0027 03:21 se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel es uno de los youtubers más conocidos en España con ocho millones y medio de seguidores

Voz 1727 03:31 y qué tiempo vamos a tener hoy el fin de semana Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 03:36 días en general muchas nubes durante las mañanas tanto la de hoy viernes como durante el fin de semana más sol durante las tardes con temperaturas que ahora mismo invitan abrigarse la tarde también será más fría incluso que la de ayer y durante la tarde sólo esperamos chubascos en el Cantábrico débiles el fin de semana mañana es el día que podremos disfrutar de más horas de sol pero todavía con chubascos en el Cantábrico y también Galicia a partir del domingo las temperaturas durante la tarde empezarán a

Voz 1727 04:03 son las ocho y cuatro las siete y cuatro en Canarias

Voz 4 04:07 eh

Voz 1389 06:56 son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 07:04 todos de los grandes partidos de la temporada estos Carrusel deportivo y vamos con déjame que te cuente una cosa que no de esta semana

Voz 2 07:45 elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 1727 08:01 los partidos andaluces tienen todavía diez y seis horas para convencer a los indecisos o para estimular el voto la campaña termina esta noche a las doce Diego Suárez vamos a ponerle por último día el termómetro a esta campaña buenos días

Voz 0502 08:15 buenos días Pepa a los líderes nacionales vuelven a desembarcar hoy en Andalucía para el cierre de campaña Pablo Casado y Albert Rivera en Sevilla Pablo Iglesias en Málaga último esprint para pedir el voto en una campaña marcada por la incertidumbre no por quién gane porque todos tienen claro que será el PSOE sino por los posibles pactos que podrían derivar en bloqueo como el que ya sufrió Susana Díaz durante ochenta días en las

Voz 1450 08:34 hemos selecciones que de una frontera que parece tal irresponsabilidad que contemplo sí que le digan a los andaluces ante de que voten que desprecian su voto pediría estamos convirtiendo en normal lo que es anormal

Voz 0502 08:45 PP y Ciudadanos que siguen pugnando por el voto conservador no apoyarán a Díaz ya han mostrado su disposición de gobernar juntos sumando incluso los votos de Vox que puede entrar en el Parlamento andaluz pero a día de hoy no suman mayoría suficiente y Adelante Andalucía la confluencia de Podemos e Izquierda Unida que se postula como alternativa socialista de izquierdas no entrará en el gobierno Teresa Rodríguez lo confirmaba ayer contigo Pepa se limitaba sólo apoyos puntuales así están las cosas con España mirando lo que pase en Andalucía y con la incógnita de

Voz 1389 09:12 qué hará ese veinte por ciento de andaluces y aún no

Voz 0502 09:14 B o no dice a quién va a votar a las ocho

Voz 1727 09:17 media hablamos con Susana Díaz todos los candidatos insisten en que su objetivo es que este domingo se supere el sesenta y dos por ciento de participación del año dos mil quince pero ni siquiera tienen claro unos y otros a quién beneficiaría ese hipotético aumento de los votos emitidos Diego gracias

Voz 0502 09:32 un abrazo Pepa

Voz 1727 09:39 en lo que sí hay consenso es en que el resultado autonómico de este domingo tendrá consecuencias nacionales desde un posible adelanto electoral hasta una sacudida de liderazgos nos lo van a contar Inma Carretero María Jesús Güemes Mariela Rubio y Óscar García y empezamos por el nexo Moncloa Ferraz Inma

Voz 0806 09:58 en el PSOE hay una impresión generalizada es que la lectura de los resultados del domingo va a pesar mucho en la decisión de Pedro Sánchez sobre el adelanto de las generales La Moncloa insiste en que hay presidente tiene proyecto para muchos meses pero en los ministerios por lo que pueda pasar trabajan a marchas forzadas para sacar adelante sus prioridades en la última semana ha sido cuando Pedro Sánchez y el equipo de Ferraz se ha implicado más en la campaña andaluza para dar un empujón a la movilización aunque el presidente no estará en el cierre sí que habrá regresado a Madrid ya para este primer recuento electoral desde que llegó a La Moncloa en el PP están muy

Voz 1461 10:31 pendientes de la fragmentación de la derecha no descartan sumar y gobernar con Ciudadanos y Vox pero les preocupa la entrada del partido de Santiago Abascal porque según sus encuestas éste podría obtener hasta seis escaños así que Casado se juega su liderazgo y por eso trata de recuperar a los votantes desencantados con su formación pidiéndoles que vuelvan a casa algo que repetirá esta noche el cierre de campaña con su candidato Juan Manuel Moreno a quien se le ha visto poco teniendo en cuenta que el líder popular no ha salido de Andalucía con una agenda al ritmo de ocho actos diarios es que esta caravana ha sido un poco el ensayo de lo que serán para las generales

Voz 1450 11:04 en Podemos esperan que el resultado permita la marca morada reforzarse

Voz 1727 11:08 como músculo que obliga al PSOE incluso al

Voz 1450 11:10 joe de Susana Díaz señalan a girar a la izquierda Iglesias que siempre recelo de nacimiento de Adelante Andalucía ha terminado asumiendo la autonomía política de Teresa Rodríguez y su plataforma en la que al final el líder de Podemos terminará por apoyarse para lanzarse al nuevo ciclo electoral en este contexto Iglesias ha mantenido una presencia más que discreta en la campaña tres actos de los cuales el último será hoy el de cierren mal

Voz 1921 11:34 pero tampoco seguirá la jornada electoral

Voz 1450 11:36 Andalucía sino en Madrid en Ciudadanos son muy

Voz 1645 11:39 conscientes de que lo que pase en Andalucía va a ser el trampolín para lo que les pueda suceder en el conjunto del país Alves Rivera de hecho lleva completamente volcado haciendo campaña en esta recta final y esta tarde estará en el acto de cierre en Sevilla un Rivera que acude para apoyar al candidato pero que en ocasiones ha hecho su propia campaña con promesas por si llega a la presidencia del Gobierno la cúpula al completo del partido con Ribera Villegas y Arrimadas a la cabeza se desplaza el domingo a Sevilla para vivir la noche electoral como si de unas elecciones generales

Voz 1450 12:05 se tratara eh con intensidad idéntica lo viviremos aquí en la SER con un programa especial que emitiremos desde Sevilla a partir de las ocho y media de la tarde del domingo

Voz 2 12:20 Elecciones elecciones andaluzas

Voz 1727 12:26 les estoy hablando ahora mismo desde la terraza de la Ser eh a sólo veinte metros de la mesa con micrófonos en la que hacemos habitualmente el programa en esta octava planta del edificio de la SER en la Gran Vía de Madrid tenemos una terraza preciosa desde la que se ve todo el cielo de la capital ya está ahora ya amanecido se empieza a percibir lo que aquí llamamos los la boina de la contaminación una tapa gris en el horizonte que no es más que el veneno que respiran cada día varios millones de españoles para combatirlo ha entrado en vigor esta madrugada a las doce el plan anticontaminación llamado Madrid Central y a mi lado en la terraza Javier Casal buenos días qué tal buenos días en qué consiste Javier exactamente Madrid Central

Voz 0502 13:09 pues mira Se trata de un perímetro que aprovecha todo el centro de Madrid nosotros estamos ahora mismo dentro de ese perímetro en la Gran Vía dentro de esta zona que el que venga a Madrid desde fuera va a encontrar perfectamente delimitada por unas líneas rojas en el asfalto doble línea roja unas grandes señales de Madrid Central hay muchas excepciones nos llevaría mucho tiempo contar cada parte claridad pero a grosso modo pueden entrar en esta zona residentes transporte público taxis autobuses coches no contaminantes vehículos autorizados por los vecinos o repartidores la clave de la medida está en evitar el tráfico de paso es decir una persona que venga el puente a Madrid puede atravesar la zona siempre que sea para dejar el coche en un párking no puede utilizar esta zona para cruzar Madrid el objetivo más optimista del Ayuntamiento ahora mismo es reducir el tráfico entorno a un treinta cuarenta y por un treinta cuarenta por ciento de Pepa de momento esta medida está en vigor a título informativo y aunque el periodo para empezar a sancionar no tiene fecha Se calcula que en un par de meses y con todos los ajustes ya hechos aquellos conductores que no cumplan serán ya sanciona

Voz 1727 14:10 bajamos desde El cielo de esta terraza al asfalto Elena Jiménez donde estas hola de nuevo

Voz 0806 14:17 hola de nuevo calle de San Bernardo junto al Ministerio de Justicia cerca de Gran Vía ahora hay algo más de tráfico pero siguen viéndose sobre todo taxis UGT FES repartidores muchos ciudadanos que han optado por la bici alguna con mascarilla para evitar la contaminación pero también algún coche de residente con un único pasajero y cosas que hacen por la mañana por la mañana quiénes van temprano por Madrid Central pues mira hace un momento un ciclo lista aparcaba la puerta de la cafetería para desayunar y un repartidor en Mato en motos ahí iba con los churros a otro lado porque no encontraba abierto el local de su destinatario

Voz 1727 14:50 gracias Elena Casal para dentro que hace frío

Voz 1921 14:52 Luis bastante pero hasta ahora

Voz 1727 14:54 Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días estas en Pontevedra hay no puedes verlo pero yo desde aquí desde esta terraza sí sí afinó mucho mucho mucho la vista veo al fondo el Santiago Bernabéu la zona por lo menos que lo circunda anoche se confirmó que River y Boca jugarán hay la final de la Libertadores partido de altísimo riesgo que los argentinos han tenido que sacar de su propio país intentará imagino ir a ver esa final

Voz 1389 15:20 bueno antes que nada yo puedo ver el Bernabeus de cualquier parte de España arriba y tenemos los madridistas sí intentaré ir a verla me parecería una falta de respeto no intentarlo otra falta de respeto conseguirlo como marcar un penalti injusto no teniendo a tantos argentinos que lo tiene que ver con la que damos

Voz 1727 15:36 segundo porque nos va a contar Ana Button buenos días qué tal buenos días los preparativos de seguridad que se están poniendo en marcha en Madrid ya nos ha dicho Carlos Cué hace unos minutos desde Buenos Aires porque está allí para la cumbre del G20 es un país que conoce bien porque fue corresponsal que los hinchas de un equipo de otro están buscando buscando billetes para venirse a España

Voz 0127 15:57 pues sí ahora mismo el más barato cuesta ochocientos euros ida y vuelta la Delegación del bueno en Madrid estudia desplegar a cuatro o cinco mil policías es el doble de lo que suele haber en una gran final de fútbol en la capital buena parte de esos agentes van a estar en las fronteras de Francia y Portugal y también en los aeropuertos Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol estuvo anoche en El Larguero

Voz 14 16:19 si hay alguien que ha demostrado durante años no únicamente en cuestión no se no a diario qué tal

Voz 1727 16:24 bueno para ellos son las fuerzas de seguridad del Estado

Voz 0127 16:27 el día del partido las aficiones van a estar separadas en el estadio aunque muchos seguidores como Cristian no van a poder venir

Voz 15 16:33 es un papelón que la final que determina quién es el campeón de América se juega en Europa y todo por culpa de las barras y la gente común que quiere el club no va a terminar siendo la cancha no pues le dice a Madrid

Voz 1727 16:44 no tiene que ser un buen día hoy para el amor propio argentino reconocerse incapaz de organizar una final así en su país Jabois

Voz 1389 16:52 bueno ayer el el director técnico del equipo huracán de la Argentina en una rueda de prensa se preguntaba qué sería lo siguiente que se deberían de Argentina seis llegarían también el tango da date cuenta que llevarte de allí el Boca River es como si el Vaticano cediese a España la basílica de San Pedro porque no puede gestionar y reconoce su frustración estamos hablando casi de un monumento de un patrimonio nacional en un país en el que el fútbol es la la religión yo creo que de todos los fracasos de un país no poder poner a jugar a veintidós chavales es uno de los es uno de los más humillantes también es una injusticia que un país entero tenga que pagar por los pecados de sus por los pecados de sus criminales imagino el impacto imagino un choque en el que estar ahora mismo el país argentino fíjate qué curiosidad hace hace dos meses me me encargo Quilmes que esa es la marca de cerveza de allá en la alocución de un anuncio de un Boca River que se jugó que se jugó la Liga yo decía en esa promoción que los españoles podíamos plagiar des las canciones de la grada los argentinos podíamos robarles a sus mejores jugadores podíamos imitar la pasión que tenían pero lo que nunca podríamos hacer lo que nunca podríamos hacer es traernos el partido pido ya puede decidir el partido ya bueno pues frase cita la convertido otra vez en anuncio porque porque sirvió a modo de profecía muy injusta insisto

Voz 1727 18:15 ya aquí será y aquí me dejas en la terraza viendo las mucha envidia a lo lejos el Bernabéu viendo la boina de Madrid que es donde hay que mirar para hablar de Madrid Central un abrazo Jabois

Voz 1389 18:28 eso hasta el lunes

Voz 1727 18:36 seguimos hablando de Argentina Pedro Sánchez no va a presidir el Consejo de Ministros que empieza en poco más de una hora y en el que se va a aprobar el anteproyecto de ley para limitar los aforamientos el presidente está allí está en Buenos Aires empieza a la cumbre del G20 que va a ser intensa enviada especial de la SER Nieves Goicoechea

Voz 1468 18:54 buenos días es una cumbre marcada por la tensión comercial entre Estados Unidos y China la lucha contra el cambio climático y unas políticas de empleo de mejor calidad que respeten la igualdad de género entre otros asuntos de esta cumbre el presidente francés Macron insistirá en que hay que llegar a acuerdos concretos en este tipo de reuniones Trump que ha cancelado su encuentro con Putin por la crisis niña se reunirá el sábado con el primer ministro chino en un lugar aún no confirmado el presidente americano ha dicho textualmente estamos muy cerca de llegar a algún acuerdo con China creo que China quiere llegar a un trato hay una foto incómoda para los líderes del G20 el príncipe saudí forma parte de este club participarán esa foto oficial en medio de la investigación por la muerte del periodista saudí en Turquía presuntamente por orden de Mohamed bin Salman es la primera cumbre para Pedro Sánchez que defenderá en este foro políticas a favor de la igualdad de género de la calidad laboral y el comercio múltiples

Voz 1727 19:46 era gracias Nieves son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 2 19:54 Madrid Laura Gutiérrez ocho grados

Voz 1275 19:58 los en la Gran Vía qué tal buenos días Madrid Central ya está

Voz 2 20:01 marcha es un momento muy importante para la ciudad es un momento

Voz 17 20:05 que calificó de histórico

Voz 2 20:09 porque es una medida que pone la salud de la ciudadanía en el centro un día

Voz 1275 20:14 histórico para Madrid como lo califica Inés Sabanés como lo califica el Ayuntamiento de Manuela Carmena con la que vamos a hablar a partir de las nueve de la mañana en Hoy por hoy primeras horas de vida del proyecto más ambicioso de los últimos años para luchar contra la contaminación en Madrid y los taxistas que se conoce en la ciudad al dedillo lo están notando

Voz 18 20:32 yo creo que yo creo que hay poner centros ahora mismo estamos aquí en la calle Atocha ahí no hay ni un coche o sea que la gente no se están metiendo pro por donde no puede también los repartidores y los vecinos

Voz 16 20:43 no me cambia nada no

Voz 19 20:45 está bien me parece muy bien lo que no

Voz 20 20:47 el hecho porque claro es que hay muchos coches en Madrid y lógicamente pues

Voz 1727 20:53 jo debe tener con con el centro incluso

Voz 21 20:55 es un compromiso medioambiental que apoyo totalmente está impuesto por la Unión Europea y como ciudadano pues deberíamos tener un Matri ya mucho más libres de contaminación Ny mucho más viable

Voz 1275 21:13 el centro de Madrid se cierra al tráfico privado se lo estamos contando minuto a minuto esta mañana ya a esta hora la actividad es máxima a las puertas de los colegios que están dentro de esta nueva área de bajas emisiones familias que se levantaron contra Madrid Central pero que han conseguido finalmente poder entrar con el coche

Voz 1727 21:28 forma puntual en uno de esos centros esta virtual

Voz 1275 21:31 ya Sarmiento buenos días qué tal buenos días

Voz 1973 21:33 ahora mismo tranquilidad en esta calle sí que como decías hace unos minutos la actividad máxima porque a las ocho de la mañana entraban los alumnos de Secundaria en este colegio Santa Isabel La Asunción tienen un acuerdo estos padres y madres para entrar y salir de siete de la mañana a ocho de la tarde en los días lectivos con total tranquilidad algunos nos decían que sí han notado menos tráfico a la entrada pero que temían ahora el tráfico que les quedará alrededor del perímetro para llegar a sus trabajos Juan Manuel es uno de estos padres estará su empresa

Voz 2 21:59 yo he venido desde dónde

Voz 22 22:03 desde desde

Voz 23 22:06 delicias como ha sido el trayecto bueno había muchos coches había muchos coches sí parecen se que bueno ha podido seco o la nueva normativa que empezaba

Voz 1727 22:15 en este centro dado el acceso

Voz 1973 22:17 suma a las obras de la calle paralela a la calle Atocha que están generando ya de por sí retenciones

Voz 1275 22:22 dejar el coche en casa para moverse por el centro de Madrid es la máxima con la que desde hoy empieza a funcionar esta ciudad un proyecto

Voz 1450 22:28 es que ha vuelto a recibir el espaldarazo en las últimas

Voz 1275 22:30 horas y una voz más que autorizada la alcaldesa de París Anne Hidalgo

Voz 16 22:39 bueno

Voz 1275 22:40 suponemos escuchar al mismo el sonido de la alcaldesa de Madrid como decimos en las últimas horas han felicitado de no

Voz 1450 22:45 o a Manuela Carmena por esta decisión acá

Voz 1275 22:47 buenas tardes da contar minuto a minuto el estreno de Madrid Central estaremos en la calle estaremos en la Gran Vía hablaremos con los protagonistas de esta jornada histórica en la capita hay más noticias que las repasamos en titulares con Rafa

Voz 1645 22:59 a las tres de la tarde arranca la huelga de los médicos residentes del Hospital doce de Octubre que piden más supervisión para realizar su trabajo en Urgencias aseguran que en el turno de noche hay sólo dos facultativos para veinte en tareas

Voz 1275 23:11 muerden Coca Cola para poner fin al conflicto laboral que dura ya cuatro años en la fábrica de Fuenlabrada el texto rubricado por el noventa y cinco por ciento de la plantilla contempla la apertura de un centro logístico en la capital y el cierre de la planta en el sur de la región

Voz 1645 23:22 David Marjaliza otra vez ante el juez el empresario de cabecera de la Púnica declara como testigo esta mañana ante el juez De la Mata que investiga la caja B del Partido Popular

Voz 1727 23:30 es un joven de diecinueve años ha resultado herido grave tras

Voz 1275 23:33 a recibir dos puñaladas anoche en el distrito de Fuencarral El Pardo en la capital la policía

Voz 1727 23:37 investiga los hechos de momento no hay detenidos

Voz 17 23:44 en Hoy por hoy

Voz 2 23:46 Madrid organizar en seis meses las dos finales

Voz 1275 23:49 más importantes en las competiciones por equipos la de la Champions en breve la de la Copa Libertadores Sampe buenos días buenos

Voz 1161 23:55 días esta última como dices el nueve de diciembre y tras el acuerdo al que llegaron ayer FIFA Conmebol y Federación Española ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en Buenos Aires el presidente de la Conmebol y Florentino Pérez iniciaron esta posibilidad con una conversación hace unos días habla Alejandro Domínguez

Voz 1398 24:08 mi conversación con Florentino fue la pregunta un amigo y esta idea que tenía yo era ya había o no inmediatamente después la respuesta fue no solamente vial en el Bernabéu a disposición a costo cero

Voz 1161 24:21 ya el próximo uno de junio tendremos también en Madrid la final de la Champions en el Metropolitano

Voz 24 24:26 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:35 por otro vistazo a las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 25 24:38 buenos días pues pese a ser viernes Laura Laura apuntaba mejorando poco a poco sobretodo por los accesos del sur pero estamos inmersos en la M cuarenta y en la M cincuenta con los tramos habituales muy con gestionados en esa era hora punta eso sin precaución por los bancos de niebla intensos en la M40 zona de Vicálvaro A tres Santa Eugenia Rivas y también la cuatro en Valdemoro aumenten la distancia seguridad

Voz 1322 24:59 el vistazo a la capital pantallas son Alcázar qué tal hola buenos días Laura bueno muy difícil tránsito a esta hora de la mañana por la entrada de la retenciones desde Cardenal Cisneros también por la N once y la salida por la Avenida de América hacia la A2 es más en el centro de la ciudad también tenemos que hablar de tráfico muy intenso en el entorno de la Glorieta de Atocha en el eje Prado Recoletos en sentido norte Jean Sagasta Génova plaza de Colón

Voz 1275 25:23 desde esta mañana en el estreno de Madrid Central la Cadena SER les da contar cada día como despierta el cielo de Madrid como está la calidad del aire que respiramos hoy admisible en casi toda la capital salvo en el noroeste donde

Voz 36 29:17 no porque piensas por eso porque los negocios el piensa llega Yoigo doce con lo mejor para los profesionales la fibra con la red más rápida inmóvil con gigas infinitos informa en el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 1275 29:32 enseguida llegamos a las ocho y media de la mañana a partir de las nueve recuerden en Hoy por hoy hablamos con la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena el estreno de Madrid Central la Cadena SER ha preparado una programación especial este viernes que vamos a hacer desde la Gran Vía estaremos en los puntos más importantes y esta tarde vamos a hablar en La Ventana de Madrid o el director general de Tráfico Pere Navarro a partir de las siete y veinte siete grados tenemos en el centro de la capital

Voz 1 30:03 en la Cadena Ser

Voz 37 30:07 por hoy

Voz 1727 30:09 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias Caixa Bank patrocina este espacio Noruega acusa a la empresa pública española Navantia de entregarle un barco defectuoso las autoridades de ese país investigan el hundimiento de una fragata fabricada aquí en España

Voz 0027 30:28 se hundió tras chocar contra un petrolero teóricamente estaba diseñada con departamentos estancos para evitar que pasará eso que se hundiera pero no funcionó la bodega enteras inundó la fragata terminó en el fondo de un fiordo la comisión que investiga el caso teme que otras cuatro fragatas que España vendió a ese país también estén afectadas por el mismo fallo

Voz 1727 30:44 sesenta mil trabajadores de Correos en todo el país en toda España están llamados hoy a la huelga

Voz 1130 30:49 los sindicatos consideran irrisoria la última oferta salarial de la empresa después de ocho años con los sueldos congelados dicen Miguel Crespo si correos proponía una subida salarial de hasta el ocho por ciento hasta dos mil veinte pero supeditado a la evolución del PIB y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria empresa pública ofrecía además la convocatoria de casi siete mil nuevos puestos de trabajo nuevas ofertas de promover en interna para los sindicatos medidas insuficientes que no compensan la supresión de quince mil empleos fijos dicen que han visto cómo aumentaba la precariedad laboral con un treinta y cinco por ciento de contratos temporales y un veintidós por ciento de empleos a tiempo parcial y el recorte salarial de nóminas mileuristas La de hoy es la primera de las tres jornadas de huelga a la que están convocados los casi sesenta mil trabajadores de Correos sino hay acuerdo para entonces volverán a parar los días veintiuno y veintiséis de diciembre y la protesta que se ha desactivado en las últimas horas es la de los médicos de las Ana

Voz 0931 31:37 has pública catalana después de cuatro días de huelga el sindicato que la impulsó llegó anoche a un acuerdo con el Govern que han pactado llamó Finlandia acuerdan bon día contratar a doscientos cincuenta médicos de Familia cincuenta más de los que proponía el Govern y establecen doce minutos mínimos para atender a cada paciente acuerdo llegado con los médicos de los centros de atención primaria que dependen de la Generalitat los públicos pero sigue la huelga entre los diez mil médicos de la concertada que a la práctica en el mismo Service que los otros pero dependen de empresas mixtas ir representan la mayoría de los hospitales catalanes

Voz 2 35:43 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 35:47 a las ocho y treinta y seis las siete y treinta y seis en Canarias a mi lado en Radio Madrid Isabel Benjumea directora de la red Floridablanca buenos días qué tal Pepa buenos días en Logroño Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional de la Universidad de La Rioja buenos días qué tal Pepa buenos días yo en Radio Galicia Antón Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago Cobos días líder por cierto gracias por cierto a Antón Pontevedra fue pionera en sacar los coches del centro de las ciudades con el mismo

Voz 0199 36:17 todo iba a ir con las mismas protestas con manifestaciones y bloqueando la autopista pancartas y hoy si vas a Pontevedra y le preguntas a la gente no encontrar a nadie que te diga que echa de menos aquellos tiempos todo te dirá que vive en las ciudades más bonitas y más graves del mundo para vivir

Voz 1727 36:36 la complejidad que tiene Madrid es el tamaño y el volumen de tráfico que entre que sale pero bueno eso hablaremos a partir de las nueve de la mañana con la alcaldesa con Manuela Carmena porque este viernes este viernes termina la campaña electoral andaluza Susana Díaz muy buenos días buenos días preso dentro de la Junta de Andalucía candidata a la reelección por el PSOE qué tal está como lleva el final de esta campaña que la estamos viendo una campaña muy intensa

Voz 1921 37:01 sí la verdad que he dicho mucho kilómetro incluso la caravana de periodistas que va conmigo dice que me colando de horas cero pasándolo bien y la voz contenta la voz cada pero he aguantado la campaña ya ya ya ya que sabe que normalmente cuando llegó aquí a tu entrevista estoy al límite de la garganta

Voz 1727 37:21 le he preguntado todas las semanas a todos los candidatos el frío la voz como llegan ustedes bueno ya queda muy poquito para cerrar campaña preguntado por el empleo y el paro a todos sus rivales en estas elecciones pero usted es candidata a la reelección que les ofrece de nuevo a los parados y a los empleados en precario en Andalucía

Voz 1921 37:39 pues seguir la senda de crecimiento económico de bajada del desempleo que ha sido de quinientos sesenta y cinco mil andaluza en menos en el desempleo de directo y al frente de la presidencia al Gobierno Eagles próxima legislatura vamos a bajar otro nueve punto pero hay un segundo tema que junto con la cifra en sí hay que combatir que la precariedad a los sindicatos y a la patronal lectura y pidiendo ese compromiso firmó un acuerdo para dar calidad en el empleo para restablecer los derecho que la crisis se perdieron en el ámbito público vamos a obligar a todo el que contrate con la Junta de Andalucía que tiene que cumplir con los convenios colectivo con los salario con la jornada ETI pensando en las cuidadoras profesionales de la dependencia monitora escolar es monitora de atención en los comedores monitores que están en la jaula de atención especial con otro niño todo el que contrate con la Junta Andalucía va a cumplir los convenios porque queremos que haya calidad dentro y fuera de la militar

Voz 1727 38:32 les sorprendió la huelga de médicos de esta semana entiende sus quejas

Voz 1921 38:36 no me sorprendió verá le explicó el porqué

Voz 1727 38:39 nosotros retomo llevando a cabo

Voz 1921 38:41 la renovación profunda de la atención primaria de la mano de los profesionales con los colectivos tanto de enfermería de médico y médica de familia todos los que permiten en los mil quinientos centros de salud en Andalucía atender a la población se han reforzado con mil trescientos seis profesional más en este año la atención primaria tan renovando todo lo equipo para que mucha prueba diagnóstica no tengan que pasar a través de él especialistas pueden hacer ahí directamente y se va a notar mucho en la lista de espera y además en la hospitalaria de urgencia de la atención primaria también están haciendo un esfuerzo colectivo que que bueno que no sobre todo el Sindicato Médico en Huelva que no se siente representado en Málaga los sitios donde a más se han quejado pero yo creo que que deben de conocer la letra pequeña de lo que sus compañeros y compañeras están diseñando cola con Elsa porque va a suponer un antes de que se va a empezar a notar ya en este último trimestre pero también el primero del dos mil diecinueve

Voz 1727 39:38 la sanidad es la joya de la corona en España pero también en Andalucía el SAS el Servicio Andaluz de Salud es o ha sido un sistema de salud muy poderoso muy eficaz pero últimamente ahora el Sindicato Médico en otras ocasiones eh otros colectivos hay problemas de financiación para sostenerlo tal y como lo hemos conocido

Voz 1921 39:57 uno de cada tres euros del presupuesto de Andalucía balas anida imagínese prácticamente en Madrid en mil millones van a la sanidad y ahora mismo el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud el más alto de toda la autonomía del propio SAS Si es suficiente no nunca es suficiente mil en la crisis se anota o Pepa siempre en todos sitios y un tu casa mañana entra la mitad del sueldo tú no vive igual cuando la tasa de reposición de Rajoy que no permitía cubrir todas las plazas y eso se notó normal que la gente lo lo reivindicara nosotros hemos hecho un esfuerzo que ya alcanza una cifra de profesionales en el Sistema Andaluz de Salud superior antes de la crisis canario top Pita Le cuando mi compañero como Ximo le estaba costando la vida recupera lo que privatizó el PP en Valencia aquí se han abierto hospitales yo he abierto hospitales en esta legislatura

Voz 17 40:45 la línea Lebrija ronda

Voz 1921 40:48 Guadalhorce centros de salud en distintas provincias de Andalucía que se han abierto hice han incorporado como decía profesionales hice amplió la cartera de servicio por ejemplo los parches de las niño con diabetes tipo uno los parches flash que permiten no pinchar Salon que cuestan doscientos euros al mes y eso se han instalado para todos los niños con esa diabetes tipo uno en Andalucía en la próxima legislatura lo vamos a lo mayor de dieciocho años pero usted me dice si es sostenible hace falta un sistema de financiación justo y adecuado que garantice que en el futuro la el sistema público de salud de nuestro país no corre peligro

Voz 1727 41:22 ayer contábamos que Cataluña a la comunidad la única comunidad española que no había devuelto a los funcionarios públicos las pagas extra de el trece y el catorce que se levantaron en lo peor de la crisis y no han llamado muchos maestros presidenta hemos emitido la voz de uno de ellos pero nos han llamado muchos maestros que Nos dicen ojo que en Andalucía tampoco nos lo han devuelto

Voz 1921 41:45 la corzo en la concertada un complemento estamos hablando de que aquella paga del dos mil doce Se devolvió a todos los funcionarios públicos en Andalucía pero la intervención y la concertada la educación concertada tenían una discrepancia sobre un complemento que tiene la pública que iguala la paga con la retribución salarial de la concertada reclamaban que esa ese complemento que es una parte de la paga que él lo que iguala también tenían derecho pero la intervención decía que no estamos en un pleito sobre esa parte del complemento sólo y exclusivamente en la educación contra

Voz 1727 42:20 cosa que la réplica en la publicación y en todo

Voz 1921 42:22 lo funcionario de la Junta de Andalucía todo un funcionario de la Junta Andalucía lo cobraron concretamente no sé si fue el mes de febrero marzo del presente año la segunda parte la primera pagó el año anterior la segunda parte lo que quedaba se liquidó íntegramente en febrero marzo de este año

Voz 1727 42:38 en la encuesta preelectoral del CIS el veintiséis por ciento sobre Andalucía el veintiséis por ciento contestó que votar al PSOE y sin embargo sólo un once por ciento considera que la gestión socialista en esta última legislatura la Junta ha sido buena o muy buena

Voz 1921 42:53 que da que pensar este dato pone yo lo que percibo en lo que me dice la gente en la calle que ha sido una legislatura mucho mejor de lo que en un principio se podía Mainar porque yo llegue en plena crisis la cresta de la crisis y hoy Andalucía también por casi cinco años uno lo niega nadie les decía antes que quinientos sesenta y cinco mil desempleados menos pero como no sólo recupera derecho quemó empleó derecho que aquí por ejemplo la matrícula universitaria al que aprueban cuesta siete euros lo que hay en Madrid en mil doscientos mil quinientos estudiar Magisterio medicina o minería es que aquí como decía antes se amplía la cartera de servicio de la sanidad hice están extendiendo la beca el comedor el transporte lo niño tenemos gratuidad de los libros de texto y ahora vamos ampliarla a los tres seis años que estaban fuera del sistema es decir hemos pasado de una crisis durísima a un cambio de ciclo económico donde se empiezan a recuperar derecho y se amplía nuevos derecho y eso me un cambio sustancial para miles de familias que lo han pasado muy mal esto año atrás

Voz 1727 43:52 todo el mundo pronuncia una palabra en la campaña y le quiero preguntar a la protagonista Susana Díaz que es el mismo

Voz 1921 44:01 yo creo que alguna muy bien que un alta estima que elevan a categoría política Pepa en mi partido todos somos socialista orgulloso de un partido con ciento treinta y nueve años de historia que nos ha tenido que cambia de nombre y que siempre ha defendido la igualdad la libertad la justicia social y la solidaridad y mire aquí no en el PSOE no está no hay esta limitan y leninista Nitro que eso nombre elevaba a categoría política y bueno yo creo que me sobrevalora cuando hoy de ese tipo de cosas

Voz 1727 44:31 ningún candidato ha querido aventurar pactos para el día después a la espera de que los andaluces voten este domingo eso va de suyo en una campaña electoral pero ayer Teresa Rodríguez fue muy clara aquí en Hoy por hoy que no quieren un Gobierno de coalición el entendimiento que hemos visto entre PSOE y Podemos entendimiento en el gobierno de coalición pero entendimiento a nivel nacional no va a ser posible en Andalucía

Voz 1921 44:52 mire yo quiero un gobierno en solitario un gobierno socialista que siga ampliando derecho llegar recuperando derecho creando empleo y creando riqueza atribuyéndole cuando algunos reivindican ahora el socialismo que eso de de Gil la tontería de las de sus animo es decir eso es para poder reivindicar el socialismo porque saben que el socialismo la política útil de Izquierda responsable que le cambia la vida a la persona y como claro venir ahora a reivindicar la transición de Felipe Alfonso reivindicarlo derechos alcanzaba gobierno socialista en España reivindicar incluso la subida a novecientos euros del salario que el Gobierno a la de Pedro Sánchez va a poner en marcha eso hay que hacerlo alguna manera como lo hacen creyendo reivindicar el socialismo e intentando distinguir y mire yo quiero un gobierno socialista progresista que siga recuperando eso derecho para ello pide una confianza mayoritaria el domingo ya se puede tendré mantendré la capacidad del diálogo para el día siguiente llamar a toda la fuerza que estén en el respeto a la Constitución a la convivencia hay al Estado Tutto de autonomía en Andalucía para pedirles que no bloquee la institución que no frenen el desarrollo de esta tierra que no nos bloqueen y que no nos hagan retroceder sólo pedir pero aquí Le pido la confianza con quién quiero ligar mi mi responsabilidad y a quién quiero de ver a los andaluces a través de la Junta

Voz 1727 46:12 el próximo domingo ochenta días no esperó para ser investida en la ocasión anterior ese escenario esta ahí recuerda el de bloqueo