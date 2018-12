Hoy por Hoy (30/11/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:24 comenzamos con un terrible accidente laboral que acabamos de conocer un joven de veintiuno años ha muerto esta madrugada en la empresa de plásticos en la que trabajaba le ha atrapado una de las máquinas voladoras de las que se encargan de enrollaba los plásticos ha ocurrido en Alcalá la Real Radio Jaén José Gómez

Voz 1622 00:42 la tragedia tuvo lugar alrededor de las cuatro de esta madrugada en una empresa del polígono Llanos Majuelos el joven quedó atrapado en una máquina eliminado un compañero de la víctima fue el que llamó al servicio de Emergencias a pesar de la rapidez del servicio y del tremendo despliegue de emergencia así policial nada se pudo hacer por este hombre veintiún años han quedado activado el protocolo para este tipo de sucesos en el Centro de Prevención de Riesgos

Voz 0027 01:04 por ahí en Barcelona a una mujer de sesenta y cuatro años ha muerto en el incendio de una vivienda en la Zona Franca hay además otras dos personas heridas Joan Bofill última hora

Voz 0931 01:12 ha pasado las tres de esta madrugada según el ayuntamiento el fuerte humo generado por el fuego es el que ha provocado la muerte de esta persona otra más está herida ha sido trasladada al hospital sobre todo por las quemaduras la otra ha sido atendida in situ los servicios sociales han tenido que acoger a tres personas un

Voz 0027 01:27 de ellas menores de edad que era que estaban conviviendo con la víctima y los tres heridos la presidenta la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el partido socialista Susana Díaz pide el respeto de partidos que no bloqueen su investidura si gana las elecciones del domingo sobre la hipotética irrupción de la extrema derecha en el Parlamento andaluz Susana Díaz acusa a PP y a Ciudadanos de blanquear el discurso de Vox al coquetear con un posible apoyo de este partido para desalojar la del ejecuta

Voz 1505 01:53 no le han quitado los complejos

Voz 3 01:56 hoy la extrema derecha sale sin complejo a defender discurso xenófobo racista homófobo y que justifica la violencia hacia la mujer yo no me imagino Merkel lo Macron estuvieran negociando con la extrema derecha en Alemania o que en Francia naturalización y blanquear han a Le Pen en cambio aquí han dicho en Andalucía sin ningún pudor que yo estaría encantado de recibir los votos de esa extrema derecha

Voz 0027 02:21 ucrania acaba de anunciar que prohibirá la entrada al país de los ciudadanos rusos de entre dieciséis es sesenta años es un paso más en la escalada de tensión entre Moscú y Kiev en los últimos diez días Trump que tenía previsto reunirse con Putin en el marco del G20 de Buenos Aires ha anunciado que anula ese acuerdo bilateral la crisis entre ambos países de Europa oriental va a centrar parte de la atención en esas a reuniones del G20 que comienza hoy el mundo del fútbol en Argentina está lamentándose de no haber sido capaz de organizar una final histórica la final de la Copa Libertadores que finalmente vendrá a Madrid se va a jugar el domingo nueve de diciembre a las ocho y media de la tarde en el Santiago Bernabéu los cuerpos y fuerzas de seguridad preparan ya el dispositivo y hemos hablado con Verónica Brunet que es la corresponsal del diario vas del diario As allí en Argentina los argentinas están hablando de vergüenza nacional

Voz 4 03:07 para mí es una vergüenza desde el punto de vista de la incapacidad que has mostrado del Gobierno y los clubes los dos grandes clubes del fútbol argentino para ponerse de acuerdo y que esta final hace como estaba previsto con el segundo partido en el Monumental

un día especial lleno de entrevistas porque hay que ver la cantidad de cosas que pasan este viernes en España que están pasando en Madrid con Antón Losada con Isabel Benjumea con Mariola Urrea comentaremos la actualidad enseguida pero tenemos que saludar a la alcaldesa de Madrid Manuela Carme la alcaldesa buenos días

Voz 1410 06:09 buenos días a todos nosotros aquí

Voz 1727 06:12 tratando de contarle a al resto de España al resto de España porque viene mucha gente a Madrid en qué consiste Madrid Central antes de nada está en vigor desde las doce de la noche tiene noticias alcaldesa cómo cómo está funcionando si había algún problema

Voz 1410 06:28 pues sí la verdad es que para que todo va muy bien estamos mirando constantemente las imágenes sí igual que vosotros sí hablando con las personas responsables de esta primera puesta en marcha parece que todo va fluyendo como se esperaba no hay una disminución de tráfico de efectivamente de tráfico privado está lleno de muchos coches blancos de muchos Dátil luego estamos viendo que los colegios pues se está viendo la normalidad que esperábamos con unas autorizaciones los padres van a llevar a los hijos todos los colegios los que han decidido no hacerlo siguen y parece que todo va bien

Voz 1727 07:02 qué bien explique le Madrid Central a los españoles que vienen a pasar el puente que tienen que venir por trabajo ahora tenemos el de la Constitución a la vuelta de la esquina y Madrid se llena de españoles de todos los rincones explicó qué es esto aquí se van a enfrentar cuando lleguen alcaldesa

Voz 1410 07:18 bueno pues la verdad es que es algo que era necesario que sabemos que está en todas las capitales del mundo yo creo que muchos de los que vengan a visitar Madrid pues ya lo saben porque a mí me vamos me ha parecido me ha sorprendido cuando estuve la semana pasada hace dos semanas en Berlín allí mismo ya también lo sabía no esta decisión de Madrid porque yo creo que todas las todas las grandes ciudades europeas pues estamos muy al tanto no ya estaba también el alcalde de Londres allí contando con las medidas también que todos sabemos que hay de restricciones el problema es que hay una especie de tasa ya afortunadamente aquí no la vamos a tener se trata de una zona de crear un cinturón en el que más o menos se consolidan las zonas que ya estaban establecidas con anterioridad del delimitación de del tráfico privado no entonces en algunas zonas de bajas emisiones tal y como recomienda la Comisión Europea no y entonces pues eso hace que fundamentalmente el objetivo esencial es impedir el tráfico de cruce no es decir que las personas que vengan a que Madrid podrán ir aparcar en los aparcamientos de la ciudad lo que no se puede excusas la ciudad no es decir esa es la idea fundamental

Voz 1727 08:27 Javier Casal buenos días qué tal buenos días Pepa como esta hemos aquí alcaldesa al jefe de contenidos de la SER que sólo saben todo lo que me dicen que me decía ojo un dato muy importante si Madrid no cumple la exigencia comunitaria en materia de contaminación la multa no la paga Madrid La para toda España no

Voz 0867 08:45 si las multas vamos a ver esto se hace por un motivo al margen de cómo se haga si se hace bien si se hace mal que eso es discutible pero sobre todo se hace porque Madrid tiene que cumplir con Europa con las exigencias en materia medioambiental que nos exigen desde Bruselas y ahí o cumplimos Nos enfrentamos a una multa multimillonaria que ojo no paga Madrid P

Voz 1727 09:04 para toda España paga toda España y con el detalle que nos está escuchando mucha gente que dice quiero ir a ver qué hago yo estoy dando

Voz 0867 09:11 los sobretodo mensaje de tranquilidad citando la propia alcaldesa no Madrid sigue siendo la ciudad el abrazo y seguimos recibiendo incluso en el centro los que nos visitan no como central se limita el tráfico rodado de paso se busca un uso responsable del coche pero José puede venir a Madrid lo mejor siempre usar el transporte público pero se puede venir por ejemplo de dejar el coche en un aparcamiento aunque uno no sea residente si alguien tiene un familiar que vive dentro de este perímetro de Madrid Central también puede venir de autorizan y puede entrar entre el reparto entre haya naturalmente transporte público los transportes de los hoteles los coches ecológicos sean unos residentes e importante ahora un tiempo de prueba se va a informar en los accesos antes de multar y aunque no hay fecha Pepa Se espera que como febrero marzo aproximadamente comiencen las sanciones muy importante lo decía la alcaldesa hoy ha amanecido en Madrid se aprecia aparentemente por las fotos que me están mandando mis compañeros desde la calle que hay menos vehículos privados ahora mismo circulando por el centro en Madrid pero desde luego lo que es seguro y esto es noticia es que hoy no ha sido el fin del mundo como algunos

Voz 1727 10:11 bueno pues vamos con las dudas que deja Javier Casal alcaldesa cuando empiezan a multar

Voz 1410 10:16 bueno la idea es que no se multará yo creo antes de dos meses desde desde apuesta definitiva es decir que nunca antes de últimos de febrero primeros de marzo pero probablemente pues hasta que no esté todo digamos bien tensado no porque yo creo que primero yo quería transmitir algo que me parecía importante no que es una ocasión buenísima para vividos para venir a Madrid porque primero tenemos la Gran Vía preciosa yo sé que hay muchas personas que pensaban aprovechar este puente para venir a Madrid Illes va a apetecer todavía mucho más venid para hacerlo bonito que ha quedado en la Gran Vía pero además de hecho cuando no garantía carretas todos los alrededores no pero es que además es que se va de entrar en el centro de Madrid muchísimo mejor que nunca no haber esos atascos que en otras ocasiones en cuenta de la Constitución no ese ese mensaje cosa mismo importantes porque yo creo que hay muchos muchas personas que no son madrileños pero que vienen a Madrid y que van a mucha mucha ocasión de ver lo disfrutas no expuso nada una idea que que yo creo que es muy cortante no que es esto hoy empieza un proceso es un proceso que como nos decía no nos decía Javier claro va fundamentalmente a que a cumplir con la Comunidad Europea pero con la Comisión Europea pero no es cumplir por cumplir es que lo que está en juego la salud yo creo que la enorme ventaja es que Madrid es una ciudad que en el mundo está caracterizada por su longevidad por sus hecho futura digamos que permite el que los niños y los mayores pueden vivir mejor que en otras ciudades pues queremos que siga así todavía más y para eso hay que abordar el tema de la contaminación que sabemos que afecta muchísimo a la salud

Voz 1727 11:56 nos lo dicen todos los políticos

Voz 1410 11:58 cumplir cumplir lo que ordena a la Comisión Europea que hay que hacerlo sino porque la Comisión Europea está para garantizar la salubridad no la salubridad de las ciudades europeas la localidad de Europa

Voz 1727 12:09 no porque la contaminación enferma hay mata es que esto es algo que no tiene hemos todavía muy metido en la cabeza Aldesa tiene plan B por si alguno de los recursos que están planteados sale al adelante

Voz 1410 12:20 bueno nosotros ahí es lo que es estamos dispuestos es a cumplir siempre las resoluciones llegando es decir nosotros creemos que no es un buen camino el que cuando hay unas diferencias de criterios entre unas y otras visiones políticas acudir a los tribunales intentando es que sean los tribunales que tengan que pronunciarse no tanto respecto a las normas que han sido establecidas que nosotros por supuesto queremos que hablásemos y las hemos aplicado de la manera correcta no yo que muchas veces lo que está detrás diez años carencias políticas no queremos que las divergencias políticas deben tener el cauce del diálogo y el dato de del intercambio de ideas no pero en todo caso los que han optado por acudir a los tribunales para que los tribunales nos diga la cómo se han aplicado las normas todas las que son de obligado cumplimiento con estamos siempre dispuestos a hacer lo que lo que nos llegan de ha cumplido respetuosamente si así fuera

Voz 1727 13:16 porque cuesta tanto conseguir consenso político en temas de salud pública alcaldesa porque medidas parecidas menos ambiciosas probablemente pero muy parecidas las pusieron en marcha gobiernos municipales del PP con Gallardón con Botella lo intentó Botella lo intentó y al final lo dejó en un cajón

Voz 1410 13:32 bueno la verdad es que es una pena no el que a veces en impere más las etiquetas políticas no lo los objetivos puramente políticos y de partido que los objetivos del bienestar de la ciudadanía no yo creo que eso es una reflexión que debe hemos siempre tendente que lo importante es el fondo eso es lo que importa y que tenemos que buscar la manera de entendernos todos por eso yo por ejemplo pues pues yo estoy satisfecha porque a pesar de todos estos digamos desacuerdos pues se ha constituido por primera vez en la comisión mixta del Consorcio de Transportes está funcionando ir de verdad en muchas ocasiones creo que las de paz días son más aparentes así un poco él no se marcadas en esa forma de hacer política que yo creo que es lo que lo que no es bueno no pensar más en los objetivos de los partidos Si todo esto que no en el fondo de lo que se trata ahí en el bienestar de las ciudades y en última instancia de todos los ciudadanos

Voz 1727 14:31 más allá de los partidos políticos existe una plataforma de afectados con unas setenta y nueve entidades hablará con él

Voz 0867 14:36 ellos

Voz 1410 14:37 claro nosotros estamos dispuestos a hablar absolutamente con todo el mundo es más insisto la comisión de seguimiento que a partir de hoy está ya pues estamos deseando que nos hagan todo tipo de sugerencias en la página web hemos ya establecido toda una serie de respuestas a preguntas pero es una página abierta porque yo estoy segura que en este proceso que piensa hoy que hoy empieza o proceso por haber novedades

Voz 12 15:00 si nosotros tenemos que ser muy receptivos

Voz 1410 15:02 tenemos que ser además muy muy atentos a lo que no siga a la ciudadanía y verlo ya que corregir pues lo que corregir lo que hay que mejorar ya os digo es un proceso que no lo

Voz 1727 15:13 no entonces no sólo lo vamos a hacer con todo sí

Voz 1410 15:15 desde Locker trata muy cerca de la selección es una medida

Voz 1727 15:18 que en el comienzo siempre provoca más rechazo tiene riesgo alcaldesa ponerlo en marcha ahora porque luego se pudren luego se convierte en irreversible todo lo que se hace en beneficio de la salud pública pero tan cerquita de las selecciones ahora

Voz 1410 15:32 bueno yo creo que eso es un planteamiento como muy electoralista que a mí personalmente puesto no me interesa nada creo que lo que hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas desde el primer día que hoy no tan moderno hasta el último independientemente de que haya o no haya procesos electorales

Voz 1727 15:47 terminamos y nos ha caído la la Copa Libertadores la final Boca River le preocupa la seguridad porque va a coincidir con un fin de semana como decíamos de muchísima afluencia turística nacional a España además de la Internacional que siempre está ahí para coincidir con el puente de la Constitución

Voz 1410 16:05 bueno Madrid es una ciudad muy segura y que además sabemos garantizar la seguridad no hay más que volver un poco la vista atrás que coger y recordar estos últimos años grandes acontecimientos que hemos venido desde el llamado desde hasta otros muchos no yo creo que sabemos ha demostrado empezar la seguridad nos sentimos orgullosos de ver pensar que se elige a esta ciudad por ser segura y por ser una ciudad tan acogedora

Voz 1727 16:29 la han convocado ya alguna reunión están ya hablando

Voz 1410 16:33 no todavía no que yo sepa no pero me parece que tenemos una elasticidad ahí yo diría una capacidad de respuesta muy inmediata y no me preocupa en cuanto sea necesario Valle estaremos

Voz 1727 16:44 bueno nos podemos poner el título de ciudad de paz no la Ciudad de la Paz futbolística la tolerancia es de tranquilidad

Voz 1410 16:52 la seguridad es un augurio ternas la ciudad que tenemos

Voz 1727 16:55 Manuela Carmena gracias por atender a la SER suerte con este plan

Voz 1410 16:59 después muchísimas gracias y suerte para todos

Voz 1727 17:01 un abrazo

Voz 1410 17:02 un abrazo grande

Voz 1727 22:02 mañana de viernes en Hoy por hoy que viernes esa vengo diciendo toda toda la mañana con Antón Losada Mariola Urrea Isabel Benjumea que están allí calladitos escuchando entrevista tras entrevista con Javier Casal que le he pedido que se quede dos segundos porque quiero preguntaros por el plan de Madrid Central él se lo sabe todo por si teníais alguna duda pero empezamos por la valoración Isabel Madrid Central había que tomar medidas Europa lo pedía lo que es discutible es si ésta u otra

Voz 26 22:31 sí efectivamente Aquila la discusión la discusiones sobre si la decisión de de Manuela Carmena de limitar el acceso al centro de de Madrid es la medida que vas que va a funcionar mejor para reducir las emisiones para reducir por tanto la contaminación y mejorar la calidad de vida que es lo que ella tiene que busca con esta con esta medida yo sinceramente tengo mis dudas de que sólo esta medida sea la que lo vaya a que lo vaya a conseguir tengo mis dudas también he visto lo los resultados que hubo con una limitación del acceso de los coches que fue ella la que la primera que lo puso en marcha siguiendo unos protocolos que antes habían aprobado todo hay que decirlo pero la la la pregunta que me hago es si de verdad se redujo tanto la contaminación como se esperaba a mí yo siempre pongo el foco dos cosas que es unas emisiones que se hacen en los en los centros industriales Nos polos industriales todo el tema de las calderas en las casas la combustión y la contaminación que producen las ciudades es decir no son sólo los coches de los particulares los que producen la contaminación que tenemos en Madrid parece que son a los únicos a los que se está pidiendo el esfuerzo ya los que se está poniendo el el la limitación ir luego Veo veo fundamental el el no

Voz 1727 23:36 perder la perspectiva del impacto económico que alguno

Voz 26 23:39 dicen que puede tener sobre la zona ABS limitada el acceso entonces creo que estos meses que la alcaldesa está diciendo de prueba creo que habría que me vi muy bien si verdaderamente se reducen a uno esas emisiones ver qué otras medidas se pueden tomar que no sean sólo los conductores particulares los que tengan que pagar esas consecuencias y luego ver el impacto económico que a sólo unos meses de grandísimo en pro de grandísima visita Ike de expectación de ventas por parte de los comerciantes hoteles restaurantes yemas ver si tiene o no un impacto económico sobre la zona

Voz 0199 24:11 bueno con respecto tanto económicos que hay muchísima literatura disponible muchísimos estudios disponibles Si este proceso estos procesos siempre no sólo no tienen impacto negativo sino que acostumbran a tener en el corto plazo ya un impacto positivo mejora la actividad mejor al comercio mejoran las facturaciones mejor la afluencia de clientes mejora la afluencia de público esperemos que Madrid no será una excepción en este caso eh de acuerdo con lo que decía Isabel no es evidentemente la me no hay una medida mágica que solucione el problema de la contaminación ni de la calidad de vida hay que resolver el conflicto que se creciente entre el coche y la ciudad pero efectivamente hay hay tiene que formar parte de un programa integral de K cambio que afecte a nuestros usos a las costumbres a como climatizados nuestras casas al uso que hacemos determinados recursos públicos pero hay que empezar por algún sitio evidentemente yo creo que en este momento la principal amenaza es la contaminación que generan los auto móviles no yo creo que si algo se le puede reprochar a Madrid Centro es que a lo mejor se queda un poco corto la experiencia nos dice que este tipo de procesos es mejor hacerlo rápido y con contundencia porque siempre van a ser polémicos porque sobre todo es que afectan a nuestra vida diaria nos obliga por acá a cambiar hábitos y rutinas que llevamos practicando veinte treinta cuarenta o cincuenta años toda nuestra vida y evidentemente son casual

Voz 1727 25:33 en Javier cuánto es la cantidad de misiones que se calcula que se van a poder reducir con esta medida vamos a hablar

Voz 0867 25:39 por ejemplo de número de coches ellos el Ayuntamiento de Madrid estima que que se reduzca entre un treinta y un cuarenta por ciento quizás sea un porcentaje un tanto optimista pero si estuviéramos en torno un veinticinco por ciento de reducción del tráfico rodado en la zona central de Madrid creo que podría catalogarse ya de un verdadero éxito que cada diez coches que pasan atraviesan el centro de Madrid nos quitemos dos tres de encima no es ya sería un éxito bastante importante y una cosa Pepa sobre el tema de las cuestiones comerciales de los comercios han sido precisamente uno de los sectores no que más se han movilizado contra Madrid Central contra esta medida pero claro lo decía también Manuela Carmena la entrevista esto no es nuevo esto ya se ha implantado una restricción parecida en distintos barrios de Madrid Lavapiés Embajadores ha habido la PR de letras el barrio de letras para nada ahora mismo es un

Voz 1727 26:22 yo sin comercios sin vida comercial

Voz 0867 26:25 donde la vida de barría desaparecido hay otros problemas la turística acción el precio de vivienda pero las limitaciones al tráfico el problema de la contaminación no ha acabado para nada con la vida de oración

Voz 0199 26:33 al contrario es que hay muchísimos estudios comparados porque esto es ha hecho ya en muchas ciudades grandes pequeñas medianas y el resultado prácticamente desde el primer día es el contrario al que al que auguran los las personas que se opone con más contundencia en ese estimula la actividad comercial y económica

Voz 1505 26:52 María sí decíais que es un obligación que asumimos todo el país por su parte de la Unión Europea por tanto toda la legislación que viene de ahí esto no está en discusión nos compromete y nos obliga mostraba son mostraba cierta sorpresa por la idea de que si Madrid incumple eh los estándares de contaminación es España que asume la responsabilidad internacional pero esto es el resultado de que es España el único sujeto e internacional y por tanto por supuesto que sería el sujeto a sancionar lo que no no implica que el Estado no en las medidas ni las capacidad para repercutir llegado el caso la sanción en la administración responsable en última instancia del del del elemento que ha provocado el incumplimiento grave efectivamente pero a mí para mí Madrid Centro representa sobre todo especialmente en un impulsor del cambio un impulsor que facilita una transición que tenemos que hacer que en ocasiones es una transición mental que tenemos que hacer desde las lógicas que hemos implementado en nuestra vida en términos de movilidad las lógicas de percepción de Riesgos de la salud que tenemos por vivir en la ciudad las lógicas también que hemos aceptado de protagonismo que damos en la ciudad los coches que los coches no sólo son un objeto contaminante los coches en la ciudad son un estorbo auténtico en la cantidad de de la cantidad ya no hablamos de un elemento cualitativo sino en términos cuantitativos en Madrid de una manera particular

Voz 1727 28:31 qué ciudad en cualquier ciudad pero lo de Madrid

Voz 1505 28:33 resulta en el centro resulta una cosa el peatón se convierte en en en en algo era un estorbo Mariola se oye yo creo que Madrid Centro es una herramienta que se utiliza una más no es por sí sola suficiente pero es muy importante para a contribuir para ayudar a esas transición que tenemos que hacernos guste o no como todas las transiciones choca con comportamientos decía Antón muy asentados que han configurado en algunas ocasiones toda la vida de las personas que por supuesto van a encontrar resistencias creo también que estas iniciativas deben de hacerse con firmeza con cierta radicalidad porque es lo que permite un cambio de actitud pues más más rápida y estoy convencida que en unos años vamos bueno esto ocurre con las peatonalizaciones en las ciudades quinielas veinte

Voz 0199 29:29 hola muy buenos meses por supuesto pero ya igual

Voz 1505 29:33 sí sí pero en unos años Nos preguntaremos pero como aceptábamos

Voz 0199 29:36 eh

Voz 1505 29:37 la cantidad de coches en núcleos central de de de ciudades tan importantes como la de Katy capital de España en este caso no

Voz 26 29:45 pero yo vuelvo a poner el foco en en que verdaderamente no vamos yo cuando escucho a día de hoy el debate alrededor de Madrid Central de ahora no podemos hacer exclusivamente responsables a los coches particulares de la contaminación y no podemos hacer que sean los únicos perdón que asuman ahora mismo el coste de la reducción de la contaminación cuando hablas de estorbo a mí me estorban como madrileña enormemente los patinetes por las aceras y los hemos sacado ahora los veo por la calle y me Storm es decir estorbo cuando uno vive en una ciudad hay que convivir ya hay que hay que entenderse todos con los diferentes medios de transporte a mí personalmente me estorban en ese es inmensamente y lo dijo más me parecen un peligro cuando me quedo pero no no pero nos pongamos todos también es decir el sí en función de aquel estorba que no vamos a vetar el acceso que hay a que haya un un análisis profundo que es lo que yo le mando un Ayuntamiento serio como creo que es el de Madrid que haya un análisis serio de ver qué es lo que verdaderamente está generando la contaminación en Madrid cuando se le pide un esfuerzo a los madrileños nos piden los madrileños que hagamos un esfuerzo como está ocurriendo ahora nos está explicando lo más importantes no creo que sean los coches los únicos con generadores de contaminación y por lo tanto ahora mismo está pidiendo sólo los conductores particulares que sean los que paguen las consecuencias

Voz 1505 30:56 mira de la contaminación del día vamos a cambio de que sería un error pensar que Madrid pero es la herramienta para reducir exclusivamente la contaminación Madrid Centro es un impulsor del cambio pero del cambio y que uno de los efectos será reducir la contaminación pero seguramente no es el el que vaya a provocar con una perspectiva un poco de de cierto tiempo el efecto más y más significativo es que tenemos que cambiar la manera en la que configura Amos vivir en en en vivir en el centro de las ciudades y eso tendrá un impacto en la contaminación pero tendrá un impacto entre los ojos eso sí los objetos que convivimos en el centro de las

Voz 1727 31:38 el volumen de tráfico que soportan las ciudades tiene una repercusión divide sobre la salud hay otro

Voz 0199 31:45 la muy estudiados estrellado muy acreditado hay otros

Voz 1727 31:48 otras fuentes de contaminación hay muchas fuentes de contaminación pero ésta como cuando hablamos del reciclaje se acuerdan Llanos pueden dar grandes discursos y cada uno en su casa no recicla no hacemos nada

Voz 0867 31:59 esto es como lo de chocolate no a todo mundo le encanta el chocolate yo comer chocolate mañana tarde y noche todos los días de la semana

Voz 1727 37:53 hablamos ya de la campaña andaluza de la repercusión que puede tener eso en la política nacional en los liderazgos que están en juego en lo que voten este domingo los andaluces pero aquí charlando con Isabel Benjumea decíamos la ciudad espacio de convivencia la ciudad donde tenemos las oportunidades la ciudad donde también se manifestará solidaridad y me decía a propósito de solidaridad que hoy hay una recogida de de cosas no gracias Pepa El Aaiún

Voz 35 38:20 iniciativa que me gustaría compartir con la audiencia llama voluntariado exprés que lo que hace es en un solo día hoy día treinta de noviembre poner en marcha recaudación de fondos para dar kits de abrigo a toda la gente que vive en las ciudades en la calle y que no tiene y que ahora vienen frío ahora viene una época muy dura se les da un saco de dormir Se les dan por lo Polaris y les da aquellas cosas fundamentales para que puedan sobrevivir al frío que vienen en invierno voluntariado Express y todo el que quiera hay apoyar pues es hoy así que muchas gracias pero

Voz 1727 38:47 pues eso la ciudad lugar de las oportunidades en lugar de la dureza también extrema y el lugar donde hacer tantas cosas buenas campaña andaluza Antón Losada hemos tenido a Susana Díaz y quiero un gobierno en solitario lo quieren todos no quieren todos todos poca otra cosa es lo que los andaluces voten el domingo

Voz 0199 39:07 yo quiero que me tocó la lotería la tontería me tocó la lotería tantas veces como el señor de la noción está parece que no va a ser posible me llama la atención como la campaña ha ido derivando poco a poco hacia mensajes negativos y los mensajes negativos se han convertido en el eje de la campaña no el Partido Popular a los piden un voto contra el Sanchís mo lo cual no deja de ser curioso ahí Susana Díaz a la última semana centrado mucho su mensaje en en el aviso de que viene voy

Voz 36 39:36 sí para aunque me ha

Voz 6 39:38 hoy ha matizado no me ha parecido

Voz 1727 39:41 que se cargaba más hacia su izquierda no parecía que estaba cargando más hacia adelante Andalucía Teresa Rodríguez aunque sin mencionarlo expresamente porque me imagino que están intentando todos en fin atrapar votos

Voz 26 39:54 efectivamente pues yo creo que sí

Voz 0199 39:57 daña la que Teresa Rodríguez pues un poco las noticias que llegan es que está haciendo una muy buena campaña hay que las expectativas son son buenas no pero me ha llamado mucho la atención como sea como como el mensaje los mensajes de corte negativo unos mensajes preventivos los mensajes contra algo se han acabado adueñando por completo de de la campaña no lugar yo creo que dice mucho del ambiente político general en que los en que nos movemos a partir de ahí yo creo que eh la última semana de campaña ha puesto todavía más en valor este análisis que hacíamos de que la noche del domingo va a haber consecuencias si puede haber consecuencias verdaderamente telúrica dependiendo de los resultados para la política española especialmente yo creo en el en el en lo que podemos llamar helado a la derecha no cada vez es más relevante ver quién queda Eric delante de quién sea el sorpasso o no sobre todo entre todos han convertido qué efecto han conseguido que efectivamente la cuestión de si entraba o no es capital en este momento

Voz 1727 40:54 hasta hasta qué punto ha endurecido la campaña muestra el último mitin de Pablo Casado algo que que vuelve a hablar de gobierno ilegítimo es decir eso son nervios eso es extremar el discurso porque bueno pues tienen alguna encuesta que empieza a hablar de fugas porque hablar de gobiernos legítimos llegar muy lejos Isabel

Voz 26 41:15 sí creo que esta campaña ha tenido Anpe empezó ya en términos muy duros y que está terminando de una manera que en la que yo creo que todos los partidos están ya con unos acusaciones muy duras muy muy muy contundentes que yo no tengo tan claro que el electorado vaya a reaccionar positivamente frente a ellas a mí lo que sí me parece lo hemos hablado muchísimo efectivamente el centro derecha a esta campaña la he ido en términos nacionales Iggy y que en cambio el PSOE andaluz ha intentado centrar la campaña en Andalucía

Voz 37 41:43 pero lo que sí de escuchando a a la presidenta de de la Junta sí que me me ha dado la sensación

Voz 26 41:49 de que ella ve el peligro por la izquierda y que le ha preocupado debe tener la percepción de que el discurso de de Podemos Andalucía está está ganando enteros porque sí que he visto que ha habido ha habido un cambio y eso la sensación que yo tengo es que efectivamente puede que el principal adversario que pueda tener ella venga venga por la izquierda a mí sí me me me creo que está generando un juego de expectativas muy grandes sobre el sentido que puede tener que entre o sonó en que consigan un escaño los Vox o el famoso sorpasso entre Ciudadanos Partido Popular yo sinceramente que creo que son muy interesante y que hay que estar pendiente a mí también me parece muy interesante ver qué ocurre con la izquierda que ocurre con Podemos con el PSOE sinceramente cuando empezó la campaña el PSOE andaluz venía muy convencido de sus de su fortaleza en la campaña ha ido dando un protagonismo mucho más grande a Podemos yo creo que han hecho una campaña muy inteligente también vamos a ver qué ocurre

Voz 1727 42:42 durante Adelante Andalucía que es la marca con la que concurren Podemos e Izquierda Unida las elecciones Mariola

Voz 1505 42:48 dos cosas una vinculada con el Partido Popular y otra con el PSOE la del Partido Popular yo creo que Andalucía e las elecciones en Andalucía no está permitiendo conocer cómo es realmente Pablo Casado

Voz 3 42:57 todo

Voz 1505 42:58 sin afán de ofensa sino sólo a los efectos meramente descriptivos creo que es un líder que tiene muy poquitas cosas inteligentes en la cabeza por no decir ninguna además de que no tiene y lo está demostrando para no querer ofender no es descriptivo Isabel a escuchar

Voz 1727 43:14 esa esa intervención ayer en el mitin a la que yo me refería de Pablo Casado porque de

Voz 38 43:19 de de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en él

Voz 16 43:22 joder poder ser un presidente ilegítimo

Voz 38 43:25 o defiende esa España que has jurado defender jurando

Voz 16 43:28 constitución o lo que tienes que hacer es irte esta semana Aznar ha puesto al PSOE fuera del constitucionalismo también en una en una conferencia si Mariola perdona

Voz 1505 43:38 la otra cuestión que está muy vinculado con este cortes que es una persona es un líder político que no tiene límites en lo que es la discusión y el debate que debe ordenar la conversación pública por lo tanto es un elemento profundamente tóxico para lo que es la configuración de la cultura democrática de un país insistir en la ilegitimidad de un presidente en cualquier otro país serio lo expulsaría de la vida pública no puede participar en la vida pública alguien que cuestiona la legitimidad del presidente del Gobierno la legitimidad política de quién ocupa la presidencia del Gobierno

Voz 37 44:16 así dando al presidía al señor casado

Voz 26 44:19 no es de lo que supuestamente se supone que se en decir pasa hoy de que Pedro Sánchez no tiene legitimidad para estar porno tanto Pablo Casado hacia legitimidad para decir lo que está diciendo lo que estamos diciendo es que no puede decir

Voz 1505 44:32 no es más sencillo que permite acabaremos

Voz 26 44:35 en el mismo

Voz 1505 44:37 eres del Partido Popular Adele hecha del debate político no nadie está echando a nadie del debate público estoy hablando de los elementos que deben ordenar la calidad del debate público en España ya hay quién prefiere vivir en una ciénaga política yo lo único que estoy diciendo es que personalmente creo que esta no es la manera más edificante para construir una vida pública saneada

Voz 12 45:00 creo que comportamientos ya afirmaciones de

Voz 1505 45:02 el tipo no contribuyen a nada positivo contribuye a convertir el espacio el debate público en una ciénaga política yo no soy partidaria de eso y eso no significa renunciar a la dureza del debate político renunciar a la confrontación ideológica de no no estoy hablando de que nadie renuncie agendas políticas claramente contrapuestas estoy hablando de la calidad del debate público y de unos mínimos

Voz 0199 45:30 no

Voz 1505 45:30 de el mínimo el mínimo es no negar la legitimidad aquí estoy

Voz 1727 45:34 cuando el padrón que termina Isabel de la y a perdona las Telémaco bastión

Voz 1505 45:40 PSOE a mí no me queda ninguna duda de que el PSOE ganará las elecciones si tendrá capacidad para formar gobierno tengo más dudas

Voz 39 45:49 de quién esté en disposición de apoyar al Partido Socialista para que alcance e San Telmo no ponga como condición a la a la persona que hoy aspira a ocupar San Telmo que Susana Díez y creo que ese debate aparecerá sí

Voz 26 46:06 por rematar el argumento Isabel chino dos dos cosas me preocupa seriamente cuando en España se dice llevamos mucho tiempo que cualquier posición que venga de centro derecha poniendo los partidos de queráis dentro del centro derecha vosotros un debate muy largo se les deslegitima y enseguida se les quiere sacar de él el juego democrático se les acusa de estar fuera de las reglas del juego y a mí lo siento muchísimo no sé quién establece esos estándares de quién puede estar y quién no puede estar el señor casado puede tener los argumentos que tenga en los debe defender con mayor libertad como cualquier otro líder político últimamente no paro de escuchar esa intentona constante de sacarle del juego por decir cosas tan tan libres como oigo a otros muchos líderes de decir que el señor Sánchez vino a hizo la moción de censura dice en lo que iba a convocar elecciones y que iba a dar la palabra a los españoles y lo que está diciendo es que por lo tanto no ha cumplido su palabra que es lo que dijo que iba a hacer

Voz 0199 47:00 bueno los estándares de quién está o no está en el juego político los marcan los electores no entonces yo creo que lo interesante el domingo va a ser ver si esta estrategia de dureza hay de deslegitimación de del adversario y de colocar a Pedro Sánchez y al PSOE fuera del ámbito constitucional poco menos que rendidos a los taimado planes de los malvados nacionalistas bueno pues tiene el respaldo electoral que el Partido Popular espera obtener no yo sí fueron dirigente del Partido Popular que no lo soy dudo mucho que llega a serlo miraría hacia atrás y mire la historia y la historial en Si algo las señas de su historia el Partido Popular es que siempre que se ha ido hacia la derecha ha perdido elecciones siempre que sea moderado y ha ido hacia el centro y ha jugado con otras armas políticas ha ganado elecciones pero bueno a lo mejor este domingo cambia la tendencia es otra de las muchas cosas interesantes

Voz 1727 47:52 es que podremos ver está ahí el ejemplo de CSU que se me venía a la cabeza hablando con Susana Díaz como otro gran partido de referencia europeo que lleva pues igual igual cuarenta años también en el poder en Baviera como el PSOE en Andalucía si es que vuelve a ser el partido más votado como dicen las encuestas no el a la hace según le fue fatal le fue fatal comprarle el argumento Alternativa por Alemania de toda la derecha española

Voz 0199 48:18 sí siempre que la abre a la derecha extrema metes su discurso en tu agenda la derecha extrema atacaba ganando porque puede su oferta ilimitada es decir puede ir siempre mucho más lejos que tú en su xenofobia en su racismo en su discurso contra al contra la pluralidad sexual muchísimo más lejos que cualquier partido de hechos convencionales es increíble que después de esta década todavía no lo hayan aprendido no

Voz 26 48:43 no yo creo que eso también podemos extrapolar loa cuando uno se acerca posiciones de extrema izquierda y lo hemos dado también viendo en en Europa en España es decir en el momento en que los partidos que están más cerca de centralidad e intentan acercarse hacia las extremos pues tenga consecuencias malas electoralmente que el PSOE le pasó cuando quiso eh competir con Podemos por la izquierda y lo estamos viendo ahora

Voz 0199 49:06 eres más a esto que es a quién quieres más a papá vamos estábamos hablando de la extrema derecha

Voz 6 49:11 bueno pues bien hay quiera también puede como como fenómeno

Voz 0199 49:15 eh pero no no acabo de entender el argumento no Medicine y tú más vamos a entrar ahí

Voz 26 49:20 no es que parece que es que sólo la extrema derecha es mala es caen parece muy mal a la extrema izquierda también entonces también me gusta ponerlo encima de la mesa

Voz 1505 49:28 es igual de peligroso igual de populista