Hoy por Hoy (30/11/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0131 00:07 la alcaldesa de Madrid confirma que hay menos tráfico en la capital desde la entrada en vigor la pasada medianoche de Madrid Central el proyecto por el que se restringe el acceso a buena parte del centro de la ciudad Carmena no aclarado en Hoy por hoy sí tiene un plan alternativo si la justicia admite los recursos del PP contra este proyecto aunque asume que tendrá que acatar cualquier resolución judicial

para el PP que todo va muy bien no estamos mirando constantemente las imágenes y parece que todo va fluyendo como se esperaba no hay una disminución de tráfico parece que todo va bien los que han optado por acudir a los tribunales para que los tribunales nos digan cómo se han aplicado las normas todas las que son de obligado cumplimiento con estamos siempre dispuestos a hacer lo que lo que no digan cumplirlo respetuosamente si así fuera

Voz 0131 00:56 Susana Díaz pide al resto de formaciones políticas que no centre sus esfuerzos en impedir que ella gobierna Andalucía Antonio Martín buenos días

buenos días Pepa hoy termina la campaña antes de las elecciones

Voz 1645 01:06 Domingo Díaz ha estado también en Hoy por hoy hace unos minutos ha lamentado que Partido Popular Ciudadanos habrá la puerta aceptar los votos de Vox para impedir que ya repita en el cargo argumenta también que una victoria del PSOE el domingo serviría ha dicho de dique de contención frente a la derecha y la extrema derecha

Voz 3 01:31 quién Europa tiene por ejemplo el PP ciudadano Merkel lo Macron estuvieran negociando con la extrema derecha en Alemania o que en Francia naturalizaba ni blanquear han a Le Pen en cambio aquí han dicho en Andalucía sin ningún pudor que yo estaría encantado de recibir los votos de esa extrema derecha

Voz 1645 01:50 hoy con el vicepresidente catalán Pere Aragones acaba de pasar también por los micrófonos de la SER en este caso en Cataluña después de que Carmen Calvo haya pedido a los independentistas apoyo para los Presupuestos Generales asegurándoles que van a ser beneficiosos también por esa comunidad aragonés insiste en el no y argumenta dice que no se ha hecho una oferta concreta para Cataluña

Voz 0931 02:08 claro que no es un Chantal ya lo que no vamos a aceptar un chantaje las cantidades que hemos sabido para Cataluña las hemos sabido por los medios porque nadie del Gobierno no ha explicado esta propuesta prosperó que han defecto Chacal después lo que tienen que hacer es levantar la prohibición de devolver la paga la Ley de Presupuestos vigente que nos prohíbe hacer esta devolución que nosotros no podemos devolver pero sí se levanta esta prohibición legal ese cheque

Voz 1645 02:31 ido a puntos más un total de veintiséis inmigrantes entre los que se encuentran una mujer embarazada un bebé y dos niños han llegado esta madrugada las costas de Cartagena en Murcia en dos pateras se suman a las cincuenta personas que fueron atendidas ayer tras llegar a bordo de otras cuatro embarcaciones también a Costas a costas de Murcia y a pocas horas de que comience la cumbre del G20 en Buenos Aires la bolsa española inicia sesión en rojo pierde tres décimas ahora mismo está por debajo de los nueve mil cien puntos tendencia que comparten también los principales parqués europeos diez y tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 0131 03:06 normalidad en las primeras horas de funcionamiento de Madrid Central lo decía la alcaldesa Carmena aquí en Hoy por hoy según los datos que a esta hora maneja el Ayuntamiento se ha registrado una disminución del tráfico privado en la zona afectada sin que esté habiendo problemas por ejemplo los padres que han querido han podido llevar en coche a sus hijos al cole en el Santa Isabel La Asunción uno donde las familias se mostraron en contra de Madrid Central está Virginia Sarmiento Virginia buenos días buenos días

Voz 1275 03:32 como cualquier otro viernes según nos cuentan los padres y madres ha sido la entrada a este centro paralelo a la calle Atocha han venido a llevar a los niños andando en bici en transporte público sin alteraciones en las esperas según nos cuentan en sus coches recordamos que llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para entrar y salir sin restricciones los días lectivos eso sí casi todos coinciden en que han encontrado menos tráficos como Sonia que es una de las madres

Voz 1860 03:54 la experiencia para venir al colegio ha sido buena

Voz 4 03:56 Ana porque hay menos tráfico pero yo sigo viendo un problema esto no está bien organizado sí que he visto policía eh pero a mí no me han pedido nada todavía llevamos un papel

Voz 1275 04:09 la policía estaba regulando el tráfico en los pasos de cebra como todos los días incluso antes de que se pusiera en marcha a Madrid Central el temor de las familias en coche era el tráfico que podían encontrar tras dejar a los niños de camino a sus trabajos por las circunvalación

Voz 0131 04:21 la alcaldesa Carmena que aquí en la Ser se ha referido también a la final de la Copa Libertadores que se va a disputar en

Voz 1860 04:25 en el Bernabéu el nueve de diciembre partido de alto riesgo entre el Boca el río

Voz 0131 04:30 porque ya se ha tenido que suspender dos veces en su país Carmena da por garantizada la seguridad

Voz 1410 04:35 Madrid es una ciudad muy segura no hay más que volver un poco la vista tras recordar unos años grandes acontecimientos es que hemos tenido desde el mercado mundial ha estado otros muchos no sabemos quizás la seguridad nos sentimos orgullosos de de pensar que se elige a esta ciudad por ser segura y ser una ciudad tan acogedora

Voz 10 08:46 nada nada

Voz 1995 08:47 es muy bien matrícula y ahora atentos que una parte rápida de las amén yo esto no lo he escuchado nunca que niños en atentos esto merece

Voz 7 09:07 yo esto

hola qué tal

ha ver siempre han sido unas palabras bueno antes mimo

Voz 15 13:13 ha ver siempre han sido unas palabras bueno antes mimo

antes muchísima suerte el el viernes ya de verdad

Voz 7 13:21 antes muchísima suerte el el viernes ya de verdad

el resto lo ponen medios Iker bonitas es la radio

mira un beso muy Graduate La Ventana caza

arder el lunes a viernes en la SER

gran parte de tu vida te lo has pasado frenan sí claro

Voz 1995 15:48 bueno perdóname casi lo más importante que has hecho ha tenido la

Voz 23 15:51 sí sí lo es que si pisa Orellana sobre hielo que es más difícil

Voz 1995 15:55 aquí que es muy importante saber cuándo para cosa cuando frenar para ti ha sido un punto fundamental en tu carrera en la que te prometió además vivir una vida maravillosa estupenda dejando productos y aquí tengo que frenar pero yo creo que no sólo yo sino hay que ser inteligente

Voz 24 16:10 con tu propia vida is saber cuándo cambiar cuando mover tu vida

Voz 1995 16:17 a otros aspectos y sobre todo moverte a otros proyectos que es lo importante no estandarte o no intentar hacer más de lo que puedes hacer sino siempre el saber cuándo ir a lo siguiente adiós tiene tan sólo veintisiete años pero acumule el currículum deportivo de una leyenda ha sido seis veces campeón de Europa dos veces campeón del mundo y medalla de bronce

Voz 8 16:41 el brote que tenía ganada la otra pero bueno

Voz 1995 16:43 medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos de invierno y hace dos días el miércoles no cuál es el miércoles a de mensajes en redes sociales diciendo que en tu caso cuelgas las cuchillas técnicamente que es lo que vas a dejar que lo que haces

Voz 24 17:01 me hacen una competición más el Campeonato de Europa a finales de enero después de este campeonato dejaré la competición pero no dejaré de patinar yo tengo mis espectáculos tengo mis exhibiciones en España alrededor del mundo dejar de patinar no dejaré patinar siempre bien ligado con el deporte y siempre vivir con el patinaje artístico pero sí que dejará de competir

Voz 1995 17:25 dicho nosotros ya habíamos cerrado contigo la entrevista pues que toros de miércoles porque vamos a revolucionó que es un espectáculo fabuloso si tienen la oportunidad vayan a ver a los niños sino también para los niños pero vayan a verlo lo que hace Javier y amigos suyos Javier pues es maravilloso pero nosotros debemos llamado parece para hablar de eso de lo espectacular de repente el miércoles ese tenemos Javier lo deja como lo mismo viene Klaus dijo ya pero no jamás va a seguir al nuevo al campeonato que se celebra mis en que este mes de de enero dos mil diecinueve va a ser un año muy muy muy emotivo para ti después cuelgas las botas con las cuchillas Ortiz después vas a seguir haciéndolo pero no de de de forma competitiva correcto tanto el cuánto tiempo llevas en la competición pues desde que empecé a patinar en los seis años en en el alto nivel llegaré alrededor de once once años

Voz 24 18:21 en la alta competición hecho diez campeonatos del mundo a nivel sénior que es la mayor categoría en el patinaje

Voz 1995 18:29 diez mundiales que mundiales diez

Voz 24 18:32 se europeos ahora mismo pues se espera contar pero diez once europeos entonces aunque parezca que he sido un patinador que aparecido hace tres cuatro años

Voz 1995 18:43 como años yo realmente una

Voz 24 18:45 trayectoria deportiva hace muchos años y el estar tanto tiempo en la alta categoría yo creo que también cansa mucho mentalmente físicamente

Voz 1995 18:57 normal claro aparte esas qué pasa que nosotros debemos del cada seis meses entonces X y que poco trabaja este chico una vez cada te habrán llegado muchos Whatsapp de tu rivales preámbulos europeos estarán tus compañeros pero a mí rivales estarán felices llevan seis años sin como es un rosco ahora dicho muy muy buena decisión Javier Ole nos alegramos partido no exagero mucho

Voz 24 19:23 no la verdad es que en este deporte

Voz 1995 19:27 las las personas con las que yo compito

Voz 24 19:30 son realmente amigos míos muchos de ellos

Voz 1995 19:33 son realmente amigos míos os paséis todo el año viajando dormimos sitios

Voz 24 19:37 las competiciones casi una familia es decir

Voz 1995 19:39 desde las motos decía que él hubiese llamó al Continental Circus adhesión porque era común circo ambulante que iba llegando a una ciudad pero claro la gente viajaba Henin centrarse personas viajando todo el año cuentas edite pasan pocos

Voz 24 19:53 prácticamente Si hacemos a lo mejor seis siete ocho competiciones de esas competiciones no en todas estamos todos juntos pero dos o tres competiciones al año sí que estamos todos reunidos absolutamente todos entonces es un mundo también muy pequeño hay pocas variaciones de patinadores entonces prácticamente cada vez que nosotros viajamos vemos a personas ya patinadores que vemos durante todo el años una familia somos una familia pequeña

Voz 1995 20:23 esto te van a acompañar en los espectáculos muchos de ellos correcto reunir en diciembre que es a lo que venías Murcia en Gran Canaria hay en Madrid lo hizo al principio tienes veintisiete años hemos visto cómo el deporte en el fruto además que es que lo domina todo sabes que se iba a celebrar aquí la Libertadores y taxistas llevo llevan meses con y Madrid Central es el tema del día y lo tuyo a partir de ahora en el fútbol ante su futbolista con veintisiete años y era un abuelo y ahora las carreras se alargan hasta los cuarenta los porteros Buffon Casillas están ya en esa frontera a los cuarenta en lo tuyo el desgaste físico físico y emocional que también debe ser importante a los Veintisiete es uno de los motivos que te llevan a tomar esa decisión

Voz 24 21:06 los mira de patinaje ha pasado completamente lo opuesto antiguamente aguantaban los patinadores más tiempo en el al en alto nivel compitiendo en la categoría senior ahora los patinadores lo dejan mucho antes yo he visto patinadores ser campeones del mundo y campeones olímpicos dejarlo con veinticuatro años antiguamente se puede aguantar hasta los treinta y XXXV patinaje ha evolucionado tanto hay elementos tan difíciles que prácticamente sólo una persona con un cuerpo joven y fresca los puede realizar

Voz 1995 21:47 no sé porque cuando dices eso de cuerpo joven y fresco miras al sueco porque fresca y joven fresco pero soy joven París esto no para

Voz 0936 21:58 cuál es una cosa que es interesante tiene deja de mucho mérito porque España diariamente no es un país donde digo a no hay mucho en hielo de la naturaleza para para nada para aprender FRA adicionalmente gente de patinaje bien los países nórdicos donde el frío del invierno y que los lagos el mar quedaba congelado

Voz 1995 22:17 vivas en Vancouver Toronto Toronto llano ya me he vuelto otra vez

Voz 25 22:22 Madrid sea así pero ha sido eso sí pero ha sido el cambio de de de calor de España al frío de Toronto Canadá y madera

Voz 26 22:32 mar congelado o la o congelada en una vez

Voz 1995 22:35 en

Voz 0936 22:37 no para comparar nada mente agradar naturales

Voz 25 22:43 pero yo creo que está en una de las cosas que quiero realizar ahora que antes

Voz 1995 22:47 ya no tienes encima la losa la competición seguro que puedes dedicatorias bueno no no sabemos qué ocurrirá a Minsk del dentro de unas semanas en el último campeonato europeo pero vamos un poco atrás en el del año dos mil trece sería hiciste historia te conviertes en el primer español en la historia en ganar un Campeonato de Europa en patinaje

Voz 2 23:06 todos estoy aquí hispanos que Javier Fernández un campeón de Europa

Voz 23 23:19 el a sus antiguos dos mil catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho

Voz 1995 23:23 ocho y claro con la perspectiva que da el tiempo resulta curioso escuchar lo que decía la gran Paloma del Río en esa narración justo antes de que recogiera su medalla

Voz 23 23:32 el momento histórico habrá patinaje final de un gran camino Paloma vamos a ver estáis según han tiene la forma si entrena como está haciendo

Voz 1995 23:43 es el principio de una gran leyenda el fondo ha sido leyenda que has notado que desde que tú irrumpían en ese deporte en España no hemos empezado a tener en cuenta el patinaje hasta que tú no llegaste pues eso era una cosa va a otros pero ahora deporte que que practican muchas menos

Voz 24 24:00 en muchos menos de los que sería ideal necesitamos infraestructura necesitamos pistas de hielo en diferentes zonas en diferentes comunidades de de toda España es un poco triste no el el pensar que a una persona de algún sitio de España en era hacer patinaje sobre hielo y no pueda porque no tenga una pista de hielo entonces eso es un trabajo que nosotros también queremos reforzar y queremos apoyar para que cuantas más pistas de hielo más patinadores y más posibilidades de tener un patinador

Voz 1995 24:35 con buen nivel

Voz 24 24:38 por supuesto tener un campeón

Voz 1995 24:40 pues ojalá los planes de futuro dejar Toronto que eso ya es una buena idea en sí mismo MT beneficia tu ciudad empezar a trabajar en en esos espectáculos pero creo que con veintisiete años ya lo has hecho todos a partir de ahora hay que replantearse empiezas una nueva vida detrás rutina

Voz 11 24:59 así vas a poder se hacer muchas cosas que externos podido hacer sí

Voz 24 25:03 nosotros es cierto que desde hace mucho tiempo llevamos como hemos hablado con revolution empezamos en diciembre de dos mil dieciséis pero es un proyecto que nosotros queremos seguir en la queremos queremos evolucionar queremos que sea más grande queremos incluso tener la posibilidad de ir

Voz 1995 25:20 a zonas de Europa o incluso otras partes del mundo

Voz 24 25:24 ya no sólo en España por supuesto seguir en España ir a otras ciudades pero llano quitando quitando las exhibiciones el revolution AIS nosotros también damos clases a niños en campamentos de verano y viajamos hacemos campamentos de verano alrededor del mundo tenemos muchas cosas en mente que queremos hacer pero que muchas o los entrenamientos y las competiciones Nos frenan un poco esas ideas que nosotros también queremos seguir evolucionando

Voz 1995 25:53 por aclara difícil ver a Javier fuera el emprendedor el el sexo a tus unas sencillas a decir la palabra que ya olvidó sexta campeón pero esto muy claro si hexacampeón igual

Voz 0936 26:10 como tú lo dices esas ignoto va a corregir no te va a corregir Isidro Sanchis estos espectáculos que que tú hagas es una tradición en en otros países de Europa por ejemplo a mí me acuerdo lo más extraño que ha vivido ha anunciado no no ha logrado lo era en libros de selva sobre hielo muy difícil pero ahí tienes una días sí sí Luis empieza necesita una infusión de creatividad mira que los clásicos de la literatura siempre se queda para Tito

Voz 1995 26:39 hemos visto disfrazado de todos a ir sobre todo hay una cosa allí a que no quiero ser yo pero es que tú disfrutas mucho patinando siete nota

Voz 24 26:50 me gusta me gusta mucho la parte que más me gusta dentro del patinaje es reinterpretación la interpretación de ese personaje de de esa figura el intentar convertirme en esa persona a mí me dicen vamos a hacer Charlie Chaplin pues yo intento ser durante un año intentar que cada vez Kepa tiene a mi programa ser algo parecido porque nunca llegará a ser Charlie Chaplin está clarísimo pero ser algo muy parecido a lo que es Charlie Chaplin

Voz 1995 27:14 curioso que tú tú yo nos dedicamos a mismo tú haces tu programa ya tenemos algo en común bueno e insisto no quiero ser cenizo pero cuando llegue ese día en Minsk el año que viene el último día cuando cuelgue es esas botas por última vez cuando déjese de patinar ese último día en quién va a pensar porque ahí bueno tendrá un torrente de emociones pero seguro que hay una persona a la que vas a pensar de una manera muy desgraciado es que son tantas no puedo

Voz 24 27:44 es decir sólo nombre empezando por su puesto por por supuestísimo con mi familia con mis padres y mi hermana tu padre se hayan aguantado han aumentado muchísimo muchísimo IMI han aguantado muchísimo también

Voz 1995 27:59 sé que que el niño que patina sobre sobre hielo no al fútbol sí estaba con el que tiene que ser el padrinazgo con tantas hierba hay pistas y campos de fútbol no la playa algo en la playa Voleibol que tiene que ser patinó tiene que ser patinaje

Voz 24 28:17 y luego yo creo que todas las personas que me han apoyado en mi trayectoria deportiva empezando también con mi entrenador ahora mismo que es yo creo que el que me ha brindado el ser el patinador que soy yo ahora mismo

Voz 1995 28:31 pues patinador no sé pero buena persona es un rato y un y un tipo listo y muy interesante Javier toda la suerte del mundo empezando por ese ese año dos mil diecinueve donde seguiremos viéndote patinar suerte ese último día suerte con con revolution es que estás en al Murcia en Gran Canaria y en Madrid este este próximo mes de diciembre y suerte con todo lo que hagas bien da igual lo que hagan que hablas una charcutería de Bay bien Javier gel de ahí viene la vida sobre hielo patinar las Chafarinas ordenando esto

Voz 0936 29:03 cuando tu manejando los cuchillos

Voz 1995 29:05 ahora Onassis ONA ha hecho hacer cosas eh Javier

Voz 23 29:09 muchísimas gracias gracias gracias a los mucha suerte

Voz 2 29:33 le

Voz 14 29:41 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 32:57 llega el momento de estartapeando con Chevy dorado hola saludo

Voz 1136 33:01 nos hablamos hoy de una plataforma que ofrece una selección de apps educativas que han pasado el filtro de profesionales y expertos pensadas para que los escolares puedan reforzar su conocimiento o aprender mientras se divierten también si es posible se llama aprender con dos pes

Voz 33 33:16 aprender eso es Marketplace de aplicaciones educativas que es lo que buscan es ayudar a todos los niños que están en periodo de formación a complementar toda la educación formal que están padeciendo en los colegios

Voz 1136 33:28 lo cuenta Miguel Recha director de este Marketplace diseñado por la empresa y géneris para la editorial SM con una oferta pensada en niños padres y profesores en áreas de conocimiento variadas

Voz 33 33:39 desde cómo mejorar todas hacía cómo mejorar la gramática y el cálculo agilidad vamos musica incluso compraventas que sea más lúdicos no cubrir todo el espectro para que cualquier profesor puede haber ahí una ayuda a sus clases

Voz 1136 33:50 Recha destaca como uno de los valores fuerza del proyecto la seguridad

Voz 33 33:54 igual que antes nos quejamos de lo que pesaban las mochilas a remacha queja de yo no sé qué estaba haciendo mis hijos con el Ipad buena que lo que deseamos es ver toda la traza de donde ha estado navegando tu hijo y sobre todo como está impactando en su educación para que tengan la tranquilidad

Voz 1136 34:07 aprender punto SEM ha sido reconocida recientemente como uno de los mejores productos de vanguardia en el salón de tecnología para la enseñanza celebrada en Madrid

Voz 33 34:15 a nosotros nos llega pues de orgullo el realmente ver que los clientes con los que trabajamos y hemos trabajado pues muy de cerca creando esta plataforma que realmente se reconoce que supone un impulso para un modelo de negocio de futuro

Voz 1995 34:59 acabamos de olas con con Javier Fernández anunció el miércoles que se retira después del próximo campeonato ya hemos hablado de su espectáculo pero bueno aquí contar algo importante en ese espectáculo lo Javier va a donar un euro por entrada vendida para financiar proyectos de investigación de cáncer infantil a través de la Fundación Cris Contra el Cáncer si quieres que se llama Jo hexacampeón es que es muy buena persona un euro de cada entrada va a ir a que bueno investigar en la lucha contra el cáncer infantil diez y treinta y cinco minutos una hora menos en Canarias llega el momento de aplaudir a rabiar a María Guerra

Voz 2 35:38 María

Voz 1860 35:41 ha venido a verme me emociona

Voz 1995 35:45 avergonzar de esta manera María Guerra es algo que no

Voz 1860 35:48 yo es que soy así se corra sino roja es que la radio no es para ver a la gente las radios para escucharla luego te dicen que poco vales

Voz 1995 36:00 frase que dice Si el locutor te enamora no vayas a la emisora Exacto Se confirma verdad la idea

Voz 1860 36:10 me lo dijo una chica de Bilbao que vino a entregar un currículum y me dijo hija que poco vales yo hombre pero

Voz 1995 36:16 pretendía conseguir un trabajo

Voz 1860 36:19 hubiera recursos humanos pero Praga vender presionada

Voz 1995 36:23 bueno hoy vamos a hablar de lo interesante porque la famosa frase sobre gustos no hay nada escrito bueno pues esto no es verdad ahora ya sí hay algo escrito investigadores de la Universidad de turbina en publicado el primer estudio científico de que determina cuáles son las películas actores directores más influyentes han analizado cuarenta y siete mil películas más menos la colección de DVD que tienen y han sacado conclusiones interesantes María

Voz 1860 36:49 pero yo estoy en contra de los influencer osea que está inscrito en general este es un estudio que que como que Le quita toda la magia al cine porque es un un estudio si son cuarenta y siete mil películas el cine empieza en el siglo XX pues lógicamente el siglo XX gana por goleada que es un poco lo que nos viene a decir no entonces es un estudio que dice que vivimos en en en blanco y negro en otro siglo I como sea Paul ficción es como si fuera lo que ha pasado ayer entonces en este en una

Voz 1995 37:24 ha desacreditado el estudio del que vamos a hablar

Voz 1860 37:27 comenzamos a esta nación cultural anglosajona y pensamiento Angelista llevarán

Voz 1995 37:35 sí pero ya verán que van a estar acuerdo por ejemplo la película más referenciada de la historia

Voz 1860 37:40 que es donde yo vivo quiero volver a mi casa voy andando a la Ciudad Esmeralda maravilloso no veo yo estoy de acuerdo claro que sí mil novecientos XXXIX Judy Garland que final tuvo Judy Garland por la mañana le daban afectas por la noche pastillas para dormir en los estudios quiero es decir no era en general la política estudios de exprimir a la gente a yo no estoy para que me ya

Voz 1995 38:05 sino para destrozar el estudio

Voz 1860 38:07 era evidente alegré es una película que que que además tus era maravilloso porque es el a poner a un niño de hoy que está todo el día viendo cosas diferentes Illes sigue atrapando sea que realmente es un viaje a la fantasía

Voz 1995 38:20 según ese estudio la segunda película más importante de la que más hemos hablado la historias esta

Voz 1860 38:30 hombre aparte que es verdad que fue un más cercana está en color mi personaje favorito es Yoda que evidentemente es este Buda pop contento

Voz 11 38:40 la tuve está contenta tú estar miedo

Voz 1860 38:43 Liga ha ido a estas cosas que para la radio está muy bien porque Isaías Lafuente se pasaría toda la vida haciendo programas

Voz 1995 38:51 tiene ascenderá

Voz 1860 38:51 sí la verdad es que ha dado muchísima pasta hizo muy fue a mi compañera Pepa Blanes diría que es una película anticapitalista bravata dada pero la realidad es que ha conectado con generaciones y generaciones oleada yo creo que es del sí que es la más siempre

Voz 1995 39:07 y a parte de la misma manera conectada la misma de Sonera tercera Psicosis cincuenta actores

Voz 1860 39:13 me he perdido en el guión

Voz 1995 39:15 vale que es donde estamos

Voz 1860 39:17 Hitchcock es músico es el primero

Voz 1995 39:20 tú dices Kiko CIC Isona estamos

Voz 1860 39:23 claro Bergman esta banda sonora Hitchcock esta película es maravillosa porque Hitchcock en los años cincuenta era considerado un como una especie de Deng del que hacía churros no películas populares no hasta que llegaron los chicos de la nouvelle vague pues claro lógicamente dijeron no no que es muy importante entonces mil novecientos sesenta y uno Hitchcock que está harto de hacer películas en color y dice voy a pagarme

Voz 1419 39:49 una película en blanco y negro y no quería tener

Voz 1860 39:51 banda sonora entonces en esta película está dijeron hombre no tienes que meter las cuchilladas es la primera vez que se oye tirar de una cadena en la protagoniza

Voz 1995 40:00 está muere a los es que sería tirar una sí

Voz 1860 40:02 eso era una cosa que fue es súper revolucionaria hizo luego bueno la protagonista nada muere al principio

Voz 1995 40:10 los análisis que se han hecho sobre él la primera vez bueno bueno fue su poder revolucionario se hoy al váter

Voz 1860 40:17 bueno vamos a ver Hitchcock estaba hasta la coronilla para empezar que no le daban unos Carnival atrás que Ike además todo estaba dentro de los cánones de Hollywood dentro estaba fue una película absolutamente transgresora el diablo estaba metido en casa en fin había roto todos eh todos y todas las costuras una película en blanco y negro cuando lo que se lleva ahora el color y la verdad es que a mí sí que me parece una obra maestra también interesa que está por encima de Spielberg

Voz 1995 40:43 sí por delante además el tercero no te vas a creer quienes usen Brian de Palma bueno

Voz 1860 40:49 de Palma a mí me ha sorprendido porque Brian de Palma para que veamos hasta qué punto este este estudio está focalizado en los en el siglo XX es que bueno es cierto que fue el autor de Carrie de los intocables de Scarface en entonces bueno me parece que como todos lo académico y pues pues es académico el hombre trabaja ha trabajado muchísimo la mitad de su obra buena otra cuando es mala indicó

Voz 0936 41:16 exactamente una película males claro pero

Voz 1860 41:19 lo que pasa ahora a Brian de Palma que sigue en activo dice que está Cabrera disimuló con las series de televisión porque ya el director no pinta nada ahora es todo el guionista también a mi me parece que eso es interesante en este cambio del siglo XX al siglo XXI John

Voz 1995 41:34 en cuanto a actores según ese estudio de la Universidad de Turín los más influyentes

Voz 1860 41:43 kleenex

Voz 1995 41:44 bueno viniendo

Voz 1860 41:46 con estos tres osea que venía para acá por el pasillo de la SER y una compañera me dijo cuenta Matxín anulada bueno ha dicho cosas peores que yo no quiero repetir en antena entonces bueno pues es verdad que no

Voz 1995 41:59 hay actrices en esa lista sí hay una actriz

Voz 1860 42:02 Luiz Maxwell que interpretó a Money Penny en las películas del principio de James Bond Doctor No quiero decir que este es estos señores de Turín a está muy bien que la Academia haga este estos análisis lo que pasa es que las conclusiones son por favor que avance la historia Iván bueno haya

Voz 0131 42:22 otras miradas otras miradas que no sean anglosajonas que no sean blanca

Voz 1860 42:25 las porque salvo Samuel L Jackson todos son dos son blancos por supuesto todos hablan en inglés y las mujeres aparecen como los gorriones osea

Voz 1995 42:35 poco a que hay que querer a María Guerra

Voz 1860 42:40 yo no lo sé si es que tengo mal carácter lo siento muchísimo haber venido que vengáis hoy in

Voz 1995 42:45 destrozar el tema de

Voz 1860 42:47 algo poco y encima esto

Voz 1995 42:50 esta esto lleno de público María es que hay que quererla

Voz 1860 42:53 yo no yo gustoso allí antes de la Cadena Ser que es hora así como del Atleti no

Voz 1995 43:01 no lo sé no lo sé pero es que es que que crece varias que

Voz 1860 43:04 bueno vamos a dejarlo aquí porque Castilla metíamos para que me vaya digamos otro aplauso por favor

Voz 7 43:12 María Guerra muchísimas gracias como siempre diez y cuarenta y tres

Voz 1995 43:16 otras una hora menos en Canarias escuchan hoy

Voz 1995 49:00 una de las formas en las que celebramos que sea viernes en Hoy por hoy es compartiendo la información elevada a miles de pie sobre el nivel del mar en mitad del Atlántico con dos de las periodistas mejor informadas en Occidente en la costa este de Estados Unidos desde la capital del mundo hispano de América Marcela Sarmiento muy buenos días

Voz 1419 49:20 hola qué tal y como es felicidad

Voz 1995 49:23 ha encantado de saludarte feliz día que empieza ahora en Miami donde son las cinco de la mañana casi las seis de la mañana cómo cómo se ha tomado ya la la noticia de que Madrid vaya a acoger la Copa Libertadores de boca ahí de River

Voz 1419 49:38 pues todo el mundo bastante triste porque acuérdese que una posibilidad muy seria de que Miami fuera el escenario pero ya todo el mundo tendrá que viajar a nuestro nivel Madrid creo que que a Madrid todo el mundo quiere ir así que bueno que les vaya muy bien a todos por allá es que disfrutan del partido

Voz 1995 49:58 sí es verdad que en Argentina este traslado se toma como una derrota ahí debe debe interpretarse así eterno no ser capaces de organizar la final de ese campeonato no la demasiado bien de ese país bueno también tenemos que saludar a Emma Roig habitualmente en Londres triller va a preguntar me está Emma muy buenos días

Voz 1410 50:18 muy buenos días cómo estáis

Voz 1995 50:20 en el cuarto subiendo las escaleras al avión rango Alario en su hija

Voz 19 50:25 qué tal

Voz 1995 50:27 lo sabemos y lo que estás haciendo es una especie de constante huida del Brexit es que esta semana además ha habido momento álgido en relación con con España

Voz 1410 50:39 absolutamente estoy huyendo del Brexit porque se está poniendo el país muy deprimente es un poco distinto del Brexit es como cuando un comensal pide algo en el menú ya restos le dicen no lo pides que no te va a gustar cuando llega IB que efectivamente es horrible pretende que está delicioso para salvar el honor porque ahora toda la gente que era Brexit no se atreva de que esto les va a conducir a un precipicio de desastre total y no marcan y ha advertido que puede que sea la peor situación económica desde desde la Gran Depresión desde la Segunda Guerra Mundial incógnita la gente está como paralizada por este miedo la realidad es que es de entre la gente que ha muerto en los dos años pasar dado desde desde que se celebró el referendo a la gente que ha llegado a la mayoría de edad si hoy se celebrara el referéndum ganarían los que se tienen que dar en Europa por centenares de miles de votos la pena es que debe de este reparto nadie se atreve a convocar un referéndum porque porque les da les dan miedo no ser democráticos pero la otra opción es tan terrible también que se han metido en unas prefiere K Callejón cerrado y ahora mismo hay mucha incertidumbre hay mucha gente yéndose de Londres dicen que los precios van a caer hasta un treinta por ciento en en valores inmobiliario los a sus muchos trabajadores se han marchado mucho más amasar los servicios sanitarios están comprometidos porque muchos trabajadores son extranjeros así es que la situación no es no es nada agradable es el mejor el mejor salir del Brexit

Voz 1995 52:17 a ustedes además mayoritariamente gente joven que es lo que nos además votó crimen es la opción de desgracias que veremos veremos cómo ha acabado eso pero donde va aparecer el tema aseguró es la reunión del G20 curiosamente Buenos Aires y han sido capaces de organizar esa reunión del G20 empieza hoy con la presencia beige sin PIN conocido en España como si el de los atascos porque llegó esto se quedó y el de Winnie the Pooh que hubo que quitar la sabes que hay un señor que hace de Winnie the Pooh la Puerta del Sol de Madrid es una anécdota policía lo dijo mejor que te retires un poquito que viene que viene el chino que utilicen esa figura para risa del bueno avivan a estar todos pero hay un asunto Marcela trampa cancelado su reunión con Vladimir Putin de cara a la galería por esa crisis de Rusia con Ucrania mientras que lo cierto es que su abogado el que fuera su abogado y en fin y hablaba de una verdadera intención de conseguir un rascacielos de interferencia rusas durante su campaña algo que trata de definía algo a alguien a quien definía Donald Tsang de esa manera

Voz 0936 53:20 huy es una persona débil lo que intenta reducir su condena así que miento sobre un proyecto que todo el mundo conocía fui marino otra

Voz 1995 53:28 el caso Marcela es que Donald Trump habla así de alguien que fue su abogado uno de sus más estrechos colaboradores durante doce años

Voz 1419 53:35 durante doce años y una persona que incluso mintió por él mintió en varias oportunidades por él durante el verano tuvo que aceptar que se habían violado las tarifas durante la candidatura de Donaldson llano no tiene más nada que hacer porque ya está muy acorralado Tony y la verdad es que Michael Cohen claro que está tratando de salvar su pellejo como dice un vulgarmente pero no no tiene más nada que hacer porque tiene que hablar sobre la verdad y muchos de los detractores del presidente dicen que ya por fin alguien se está viendo a decir algo en contra el presidente algo que se supone traería muchas consecuencias para el mandatario