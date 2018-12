Hoy por Hoy (30/11/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once a las diez en Canarias todos las noticias que han ocurrido hasta el momento las tiene Antonio Martín Antonio buenos días

Voz 1645 00:10 buenos días don y Manuela Carmena ha confirmado esta mañana en Hoy por hoy que aún no ha mantenido ninguna reunión previa para preparar el dispositivo por la celebración en Madrid el nueve de diciembre de la final de la Copa Libertadores que va a enfrentar a Boca Juniors Sea River Plate la alcaldesa de Madrid llaman todo caso a la calma y asegura que la ciudad está prepara

Voz 1410 00:26 queremos una elasticidad hay un yo diría una capacidad de respuesta inmediata y no me preocupa en cuanto sea necesario ahí estaremos Madrid es una ciudad muy segura y que además sabemos a dónde está la seguridad yo creo que sabemos sabemos la seguridad nos sentimos orgullosos de de pensar que se elige a esta ciudad por ser segura y por ser una ciudad tan acogedora

Voz 1645 00:47 los trabajadores de Correos están haciendo huelga durante el día de hoy hay sesenta mil empleados llamados a secundar este paro denuncian entre otras cosas que llevan ocho años con el sueldo congelado amplía Toñi Fernández

Voz 0202 00:58 casi una década de sueldo congelado que reducido su poder de compra hasta en un catorce por ciento según los sindicatos los trabajadores de Correos han calificado de irrisoria la última propuesta que han recibido para evitar esta jornada de huelga la segunda después de los paros del Black Friday que puede complicar los envíos de cara a la Navidad sobre todo porque los paros si no hay un acuerdo que lo evite se van a repetir los días veintiuno y veintiséis de diciembre ya en plenas fiestas las primeras valoraciones sindicales aunque son regionales cifran en un noventa por ciento el seguimos

Voz 1645 01:27 en el último día de la campaña electoral en Andalucía antes de las elecciones del domingo esta mañana la candidata del PSOE a la reelección Susana Díaz ha asegurado en la SER que se siente respaldada por Pedro Sánchez porque yo tengo la sensación que me enfrento Juan Casado y a Rivera porque a su candidato

Voz 2 01:41 lo veía poco lo tapaba mucho

Voz 1645 01:45 mal autonomía era mínima Zidane que lo menciona echado de menos más apoyo de Sánchez en absoluto yo estoy supera agradecida del esfuerzo el trabajo del compromiso que estación que está haciendo Pedro con Andalucía en una situación aritmética difícil en el Parlamento más cosas las amenazas de grupos de extrema derecha han llevado un recinto de Valencia a suspender dos espectáculos que había cerrado allí este fin de semana la revista Mongolia Valencia Ana Durán

Voz 0131 02:09 el recinto en el que se iban a llevar a cabo estas actuaciones de Mongolia la Rambla ETA toma la decisión después de mantener contactos con la Policía Local y el Ayuntamiento de Valencia por esas amenazas por parte de la ultraderecha sufridas desde las redes sociales en los últimos días también las directas que han recibido los trabajadores del centro aseguran que celebran que celebrar el espectáculo sería un riesgo inasumible aunque hacen también un llamamiento a que se adopten las medidas necesarias para evitar que los espacios culturales tengan que cancelar su programación por este tipo de coacciones porque el Estado de Derecho afirman es el responsable de garantizar el ejercicio de las libertades

Voz 1645 02:43 sí del Exterior los veinticuatro marinos ucranianos apresados por Rusia el domingo en el mar Negro han sido trasladados a Moscú según han confirmado las autoridades rusas en respuesta Ucrania ha prohibido la entrada en su territorio a los hombres nacidos en Rusia que tengan entre dieciséis y sesenta años once y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:05 primeros datos oficiales sobre el funcionamiento de Madrid Central los da la EMT según la empresa el tiempo que sus autobuses están tardando en recorrer la zona afectada por las restricciones sea reducido

Voz 1491 03:16 a la mitad Sara Selva han valorado la primera franja horaria de la mañana de hoy de siete a nueve comparada con la misma del viernes pasado el veintitrés de noviembre por ahora todos los datos han mejorado dentro de Madrid Central como decías los tiempos de los trayectos es decir desde que un viajero se sube al autobús hasta que se baja en su parada se ha reducido en un cincuenta por ciento eso dentro pero también se reducen fuera en el perímetro en un treinta y cinco por ciento Se reducen los tiempos y aumenta por lo tanto la velocidad de las líneas de la EMT hasta en un veinticinco por ciento así que la primera impresión del Ayuntamiento es

Voz 3 03:45 bueno en la calle la percepción iniciales que es están

Voz 1434 03:47 notando que la gente lo está llevando bien sin problemas en la Glorieta de Embajadores Elena Jiménez buenos días

Voz 0133 03:53 buenos días calles vacías y menos ruido en el centro de la ciudad principalmente dentro del área restringida ven taxi súbete veces repartidores y ciclistas a los que van a pie les preguntamos

Voz 4 04:03 pues vengo andando desde la zona de de ventas ir por estrenarlo también el pase muy ahorrador

Voz 3 04:11 le tebeo que bajo una mascarilla si no yo no voy a correr ahora iba la contaminación que en Madrid ello no la quiero para mí

Voz 5 04:17 carbones yo sigo viendo un problema esto no está bien

Voz 6 04:19 ha organizados me parece bastante bien

Voz 4 04:22 bueno hay que acostumbrarse a dejar el coche fuera

Voz 0133 04:25 dos líneas rojas van marcando el área de Madrid Central además de carteles publicitarios del Ayuntamiento como el de un corazón al que le han salido árboles con la leyenda lo que das a Madrid te lo devuelve

Voz 1434 04:34 Madrid Central ha comenzado a funcionar hoy en fase de información está abierta a cambios lo decía esta mañana en Hoy por hoy la alcaldesa Carmena

Voz 1410 04:40 pero es una página abierta porque yo estoy segura que en este proceso que empieza hoy pues va a haber novedades y nosotros tenemos que ser muy receptivos a la ciudadanía y verlo si hay que corregir pues lo que es decir lo que hay que mejorar

Voz 1434 04:53 tenemos siete grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 8 05:28 él sabía que éramos nos temas en pisos nadie fuéramos a lo mejor es invisible que iban por los pasillos con el carro y que nadie si no son dormida

Voz 1995 05:36 de las que las que limpian las que con con de conoce a esas limpiadores de habitaciones de hoteles ya quiénes ya tuvimos la oportunidad de escuchar en este programa hace unos meses

Voz 1434 05:45 contra reloj te llaman de recesión sube la gobernanta que pasan por fin físico insoportable el colchón de una cama puede llegar a pesar cuarenta kilos cada vez que pueden metemos

Voz 1995 05:56 por unas condiciones económicas irrisorias

Voz 1434 05:59 tres clientes que están pagando doscientos o trescientos euros por pasar una noche aquí

Voz 3 06:38 hola buenos días ya trabajando

Voz 1995 06:40 otro tipo de nuestros documentales poniendo encima de la mesa la lucha social le de por ejemplo los trabajadores se dejó a cola de su famoso ERE que esta semana vuelve a ser noticia parece que que la empresa y los sindicatos se van a poner de acuerdo Georgina cuando poner el foco en la esquela

Voz 3 06:55 pues mira hace un par de años cuando apenas eran conocidos al río todo el mundo las conoce leí una noticia de las que Luis me llamó la atención que unas mujeres invisibles estuvieran organizándose me puse en contacto con ellas paso a paso en estos dos años siguiendo un poco su su camino su lucha en distintas ciudades españolas

Voz 1995 07:15 es la base es decir entonces tenor me negocio del turismo lo que supone además para el producto interior bruto de este país depende en damos la primera línea de batallas la suya la pierdan

Voz 3 07:27 de hecho ellas lo dicen digamos y son la la la base troncal tú vas a un hotel puede que no tenga restaurante o puede que no tenga bar pero la habitación tiene que estar limpia que es la base fundamental del turismo ellas dicen somos la cara oculta del turismo por Sin Nosotras evidentemente los hoteles los apartamentos turísticos no existirían

Voz 1995 07:51 habla en las que Ellis de del punto de inflexión la reforma laboral del año dos mil dos

Voz 9 07:55 se a partir del año dos mil doce despidieron hace Antillas Se completas del departamento de que esto es a través de los seres después Espadas diez catorce años trabajando en los hoteles y pasamos a estar este analizadas y subcontratados con empresas que hemos abaratado salario que tenía un contrato a tiempo parcial que no tenía tantos derechos

Voz 1995 08:14 cuando hablamos de precariedad yo creo yo Sina que que que el suyo es el tristemente mejor ejemplo

Voz 3 08:21 sí evidentemente hay muchísimos más electores que en esos momentos desgraciadamente vive en la precariedad aquí irá el continuo trabajo temporal pero ella sí yo yo me gustaba visibilizar pero yo creo que representan el trabajo precario feminización y además si desde esa fecha lo que pasó es que muchas como cuenta esta Kelly muchas fueron despedidas que vueltas a contratar en peores condiciones además se ha aumentado la sobrecarga de trabajo eso que conlleva luego que tengan también bajas por enfermedad que en un momento determinado a legales algunas puedan ser despedidas

Voz 6 08:59 círculo vicioso A que ahí no

Voz 1995 09:02 eh son muchos problemas lo que pasa es que parece que esta solución llegaron a reunirse no se corre si recordarán llegaron a reunirse con Mariano Rajoy ha encontrado

Voz 5 09:11 efectivos Nos han escuchado estamos bastante satisfechas

Voz 1995 09:15 pero parece Georgina como que es una bola a una patada a seguir no es un problema que está ahí de repente el presidente en su día Rajoy las atiende pensando que bueno que ello va a cambiar algo pero eso no cambia absolutamente nada

Voz 3 09:26 bueno la imagen está muy bien pero en realidad no lo importante es que luego hay soluciones soluciones muy importante es un problema muy complejo evidentemente hay uno puede pero

Voz 1995 09:39 ellos Dina es complejo o no tanto decir si la base de este país económica están los servicios y el turismo es nuestra principal motor económico el turismo depende del trabajo de unas mujeres que están siendo explotadas que no es tan difícil bueno pues demos mejores condiciones intentamos que otro además otras condiciones sino ese ven afectadas de de de lesiones de de de problemas que que que que les conlleva su propio puesto de trabajo que Trabajo les provoca lesiones cuando dejan de trabajar Se van a la calle sin ningún tipo de indemnización

Voz 3 10:10 de hecho ella es lo que reclaman es lo que él llama la ley que el que básicamente no es tan complicado es que las camareras de piso que son importantes en los hoteles que se formen parte de la plantilla de los hoteles y que se controle por Inspección de Trabajo la sobrecarga que tienen n esa sol eso sobre las dicen además nosotros somos troncales entendemos por ejemplo que en un momento determinado un hotelero por un evento por una momento punta del turismo pues pueda contratar temporalmente a unas trabajadoras lo que sería trabajo temporal pero que eso no sea la base estructural de de de este negocio ese es el ese es el problema

Voz 1995 10:47 la que lo eh bueno hoy se estrena en el hotel explotación la esquela hay muchas opciones si la vida está llena por primera espero por favor el hecho de ser conscientes de este tipo de problemas ya nos da una ventaja ya es un motor de acción así que gracias a Georgina primero gracias por este por este trabajo que te ha llevado muchos años y a partir de ahí pedir esa ustedes que que lo compartan que lo vean que seamos conscientes de que gente nuestro entorno invisible no puede ser no puede serían aumento se estrena hoy en Barcelona

Voz 3 11:16 los tienes polí lleguen en los tienes avenida de Sevilla y luego esperamos que vaya circulando porque no se están pidiendo la peli

Voz 1995 11:22 lo has pida lo el pues ya está usted está donde sea impidan la película para poder verla Georgina muchísimas gracias

Voz 3 11:29 gracias a vosotros lo mismo

Voz 1995 11:31 que y a todos aquellos que en fin no están en las mejores condiciones laborales

Voz 17 12:21 Maribor Nations

Voz 7 12:25 allí

Voz 18 12:28 sigue temblando el Ibex ha Penín Haika

Voz 19 12:40 pero el otro vídeo de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 1 12:44 sí

Voz 10 12:52 todo Marcos que apenas ser punto com

Voz 5 12:59 señor caretas me Jaume Mata Hari o además de libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 20 13:11 con Nacho Ares todo lo que quiso saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 21 13:21 el creer en un archivo no siempre es sinónimo de nostalgia ni te papeles viejos tampoco significa adentrarse un espacio oscuro y polvoriento

Voz 1434 13:31 entre tiempos a través de la fonética de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco línea pasará algo vosotros música aquí hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre tiempos con historia sabemos que es muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con su selección con pondremos nuestro Cate

Voz 1804 13:53 en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entretiempo con Ana Martínez Concejo Cadena Ser

Voz 24 14:13 imagino

Voz 5 17:31 son las ocho las siete en Canarias momento de entornos era sólo cuestión de abrimos mesa de tertulia sin venidos alza

Voz 7 17:39 todos los grandes partidos de la temporada estos Carlos del Deportivo íbamos con déjame que te contra uno

Voz 34 17:57 santuario de aquí porque no sólo tenemos oyentes adultos madurez hay un oyente de dos meses y medio

Voz 1804 18:03 número uno en información número uno en deportes número uno en entretenimiento

Voz 7 18:10 celebraremos e I

Voz 27 18:12 uno los número uno de la Cadena Ser

Voz 6 18:22 un Toni Garrido podría llegar

Voz 1995 18:25 patinete a toda mecha por la acera por supuesto de la Gran Vía pero él prefiere hacerlo en helicóptero que contamina más cada vez que desaparece un Winnie the Pooh uno es culpa del presidente chino es que él ha llamado a la policía es la persona que les dijo Alfred y Amaya justo antes de que rompieran que es amor tendía al infinito dicen que una vez escribió la carta a los Reyes Magos pero sólo para decirles que les odiaba incluso más que Papa Noel agárrense agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 36 18:55 eh

Voz 7 18:57 de todo

Voz 10 19:03 yo no aplaudan mal carácter si bien arriba

Voz 1995 19:11 profesor retorna director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días

Voz 19 19:16 los buenos días en el centésimo trigésimo cuarto día

Voz 18 19:22 todo vaya a ver quién sabe hoy

Voz 1995 19:25 hoy treinta de noviembre viernes no ya se me llevaba repitan hoy la media es hoy

Voz 19 19:35 en ordinal no en Cardinal pero usted que lo digan lo que gana usted

Voz 1995 19:41 aquí que esté que sea capaz de venga a eso es a alguien de aquí

Voz 19 19:45 se mueve el uno uno

Voz 1995 19:51 vamos a ver cómo te llamas Laura Laura también lo sabe lo Laura centésimo cuarto

Voz 6 20:00 habrá heladas fuera de seguridad

Voz 1995 20:07 bueno uno de ustedes ya les ya les de ustedes va a ser el valiente que de manera voluntaria bueno entre comillas guardaría pero antes dijo usted una un piensa mucho como le gusta a usted además la semana pasada que es muy interesante lo colgamos en las redes y lo lo lanzamos al aire hace una semana en Teruel que estábamos ahí muy aguda

Voz 6 20:27 sí señor sin usted Itzik jamón el uno que no me han traído nada nada nada nada pero prefiero no hablar de ello mejor siga valorando

Voz 19 20:38 además la semana anterior es muy curioso porque le anunciado

Voz 10 20:43 no no daba lugar a una respuesta clara

Voz 1995 20:47 voy a leer muy bien a día de hoy una madres veintiún años mayor que su hijo dentro de seis años el niños era cinco veces menor que su madre

Voz 19 20:58 dónde está el padre es curioso bueno pues lo único que tenemos que hacer es la estupidez de un sistema de dos ecuaciones dos incógnitas la más de sin pero uno de los diga usted lo que ya sabemos bueno eso no tiene idea quiere digo que me plantee las ecuación no sabe hacerlo pero bueno dejémoslo en lo cual no da para elijo la edad de menos nueve meses en dónde puede estar el padre nueve meses antes de hacer el niño

Voz 18 21:31 era una cosa que no tienen video

Voz 6 21:35 es que de verdad para a las raras y no sabe y es que no sabe haber alguno que lo diga dónde está el padre hombre nueve meses antes está muy cerca de alijo engendrar y eso es muy cerca muy cerca muy cerca de la vale vale pues si murió este problema no se hubiese sido chino con eso curioso

Voz 1995 21:56 meses bueno vamos a colocar las ecuaciones para que lo no no haya sospecha de duda pero el padre estábamos dice

Voz 19 22:01 muy muy muy muy muy bien alguien

Voz 1995 22:04 que ustedes se ofrecen como voluntarios para someterse

Voz 6 22:07 pero las voy a lenguas Laura no equivale al desaliento e os vamos a ver

Voz 1995 22:17 Aula intentemos lo vamos entonces con el primero pero vamos ambientar esto con el primero de los problemas

Voz 19 22:26 bien

Voz 10 22:27 con esta música ya las tres días consecutivos sin utilizar ni martes jueves y sábado

Voz 1995 22:39 tres días con sectores días de la semana

Voz 0137 22:41 antiguos cultivos sobre lo que es hija madre puede no se puede mire yo estas cosas yo lo cojo yo no lo ante un problema para que no se pueda me planteo solución tienes respuesta ya estoy hasta las narices

Voz 6 22:58 Laura que ven de muy lejos para adaptarla

Voz 10 23:01 los la elaborada por favor no

Voz 0137 23:03 no los bosques al profesor sabes pondría cayó sí tiene respuesta a lo que pasa es que usted no lo sabe Laura problema a ver alguno alguien sabe la respuesta

Voz 6 23:14 fíjate cómo te llamas Alicia ayer hoy y mañana Ole un aplauso para limpia

Voz 1995 23:23 nombra tres días consecutivos no utilizar las palabras martes jueves sábado

Voz 19 23:27 ya Alicia dice ayer hoy y mañana bien y evitó más les damos el diploma de color

Voz 6 23:34 señor es sacado muchas gracias sí sí pues bueno hay apellidos en estos momentos el profesor detenido Laura ya

Voz 0137 23:43 que más me gusta la escuela de pensamiento

Voz 5 23:46 te acredita que Laura me han recibido la calificación de incompetente perfecto matemático

Voz 6 23:56 mi papel es bueno la firma es auténtico es el premio de

Voz 1995 24:01 de consolación bien Baleares vamos a ver

Voz 19 24:04 algo verdaderamente interesante que lo dejaba Nocilla tiempo y sin una tiempo difiere vamos a hacer es algo que en la matemática requiere fijarse en las cosas y luego meditar por qué son las cosas hay hay una cosa que hacemos todos los días hombres y mujeres títulos hemos fijado a que no vamos a ver señor Garrido

Voz 0137 24:28 si no sé hasta donde los botones de su camisa camisas precioso verdad pero en qué lado están el derecho o izquierdo

Voz 1995 24:36 en mi casa está en el lado los botones en

Voz 0137 24:38 eso yo lo Helen Izquierdo eso es perfecto bueno Nos hombre siempre llevan los botones en el derecho en el cielo y además el ojal el ojal es vertical gracias a usted es decir esa palabra es vertical sí lo has vertical porque gracioso siga usted enojados bética en cambio en en un abrigo Rojales horizontal es verdad las mujeres porque lo llevan bien

Voz 1995 25:06 la fíjese llevo una chaqueta

Voz 0137 25:08 que me queda muy bien por cierto es locales vertical hizo hoy me encanta no vertical y tiene una explicación en la camisa vamos a ver porque es la mujer lo llevan al otro lado y los hombres iban a esto me ocurre lo mismo con las cremalleras la cremallera están siempre de Dovizioso para la mujer aunque ahora estamos en Irún y sexo me ocurre como en la peluquería que tomando voy hay cuarenta señor soy el único Caballero entonces digo me me pueden no empapelar ahora no no me lo vive es algo con lo vayan a ponemos esos eso con espero que tengo yo me vaya

Voz 1995 25:49 te que alguien sabe porque los botones están a un lado y

Voz 0137 25:53 no lo sabe nadie es verdad que lo hacemos todos los Dios se porque ha perdido el sueño durante muchos muchos años pensando en esta enigmas sin resolver menos mal que que estamos Sergio pero es la respuesta debajo de esto

Voz 6 26:07 bien

Voz 0137 26:08 esto proviene de hace muchísimos años cuando el hombre llevaba la espada llevaba la espada al lado izquierdo entonces a sacar la espada le convenía que SUV que que su prenda no enganchada en las para porque no llegaba lo lo mataba entonces por eso lo lleva esa madera que no le engancha así sacar la espada claro vale pero bueno entiendo queda el bien entonces porque éramos con la lleva al revés porque la mujer no iba con la espada y la mujer lo que tenían que hacer es dar de mamar resulta que es lo más cómodo para desaprovechar se puede da de mamar pues fíjate tú no parece mentira que que que si las mujeres tienen novio el novio alguna vez la verdad bueno

Voz 1995 26:56 sí señor letona no entremos y no entremos en ese pero vamos a dejaron piensa mucho para la semana que viene que esté ese es por lo menos curioso distribuye voy a leer yo vale señor letona distribuye los números del uno al nueve en tres grupos de tres cifras cada uno de modo que los números de cada grupo asumen lo mismo por cierto sabes cuánto van a sumar ahora que lo sabes busca esos tres grupos tres de tres grupos de tres cifras en uno al nueve de modo que los números de cada grupo sumen lo hemos tenido en cuenta que se vuelva a repetir los números de patán hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com mantenemos ahí la la respuesta y el otro día señor detonantes de un poco a Shi sí sí sí por cierto por tanto porque no me gustan los números no

Voz 37 27:43 hemos hecho un trabajo de de de de negros con con los Vic dos números de la Lotería de Joyce silla porcinos ya vamos a ver esos números puede esos números verdad

Voz 10 27:56 no no no

Voz 37 27:59 dan sostén pésimo actor señor que bien

Voz 39 28:12 son una le pueden

Voz 0477 28:18 eh

Voz 39 28:20 pues ya o no

Voz 40 28:24 sí

Voz 39 28:26 tan no va bien

Voz 0809 28:30 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 33:33 patrocinan Cartagena Puerto de Culturas

Voz 1995 34:15 queridos amigos hoy para mí es un día especial

Voz 7 34:23 no todos los vídeos hace tienen la suerte de que personalidades ilustres León Renau uno con José

Voz 1995 34:30 un año y cuatro meses se ni cuatro meses más de veinte bolos Robin Food nuestro amigo David de Jorge por fin se persona en estos estos días un aplauso

Voz 1 34:43 hay cólico no

Voz 7 34:49 he venido a ver no estoy aquí estoy de gira a donde el grupo los Rolling Stones danés sentado si tiene una

Voz 6 34:55 ver si estamos en Córdoba

Voz 0477 34:57 hasta hoy tocamos en Aranda de Duero estamos aquí encantado de verdad que estoy flipado estar en este estudio que parece el estudio de la CNN americana es un poco interés y Star Trek Toni Garrido Tom pero qué es esto sí parece la casa de Batman

Voz 1995 35:10 luego lógico obtiene Pontón

Voz 0477 35:13 los os conté guapísima anda números relojes

Voz 7 35:15 parece la casa con relojes relojes como digitales yo porque otra vez

Voz 6 35:22 no no no

Voz 0477 35:26 asientos ya estaban en este plató hoy estaban otros pero en la en la la Casa de la palabra está tecnológica no ahora estoy encantado porque hay público que es algo que me encanta el Equipo Técnico maravilloso me ofreció un café de cafetera extraordinario cruasán de mantequilla me hago a las ocho de la mañana a todo maravilloso estoy

Voz 6 35:43 cuando te da besos los invitados

Voz 0477 35:52 que qué te han traído pues bueno he traído una caja de galletas para empezar porque el otro día he visto que había hecho una especie de humillación pública al puede cuestionar como actor pero jamás como Cots óbito eso no no es eso que así de claro a mí cuestiona pero pero claro hijo Echanove como buen vizcaino medio vizcaíno que es ya sabéis que el gran Genaro que era uno de los grandes cocineros de este país que murió hace mucho es siempre alardeaba de que en su salsa vizcaína nunca faltaba una galleta maría que esperemos que te vas a poner vamos a poner

Voz 1995 36:25 todo el mundo situación pero hay gente no estaba sus cosas no saldrá es que vino Juan Echanove que está haciendo una obra de teatro empezó ayer eco Ricardo Gómez el niño ha acabado la SER y bueno pues ese mismo día estrenaban en Madrid un habrá pues empezamos habló precisamente de dirigir Juan tú a la salsa de tomate leones un apuntó Pita de de pimiento verde que fuera cosa que tú me dijiste a mí yo no es que desconfíe del para este hombre que sabes hombre claro eso le pongo un poquito de viento ver y una galleta bueno usted fue el momento la salsa más o menos ligar salsas tomate ya los ochenta Ricardo colorista

Voz 6 37:00 a una galleta María Fontaneda pero no doradas las buena normales no

Voz 5 37:05 es es como aquí de todos ellos es harina

Voz 10 37:10 a partir de ahí pero bueno pues besa tampoco la tiene

Voz 0477 37:15 Ana María por supuesto igual que otras guardadas se puede meter en unos plazos que normalmente se esconden y uno no se da cuenta pero que le dan ese toque ese toque de las salsas a los guisos a los esto hay cosas como por ejemplo un chispazo de miento añade mucho rato de mira una salsa Un poquito ácida que tenga pimiento Chori cero que tenga alguna verdura hacia le añades justo accionan un toquecito de Emilia darle además de darle brío le da un sabor como moro como morisco maravilloso y hay otros guardadas pongo por ejemplo añadir anchoa en salazón al oso fritos que es una cosa que hacen muchos italianos y cuando no lo si tengo hacen pitos o hacen capón natas sino su frutos de verdura añaden anchoas en salazón añade Parras incluso alguno añade sardina en lata el aceite de la lata todo eso al final pues no dejan de ser una especie como de pastillas lo veo naturales con los hace un sofrito pasa a lo sea para una pasta para un pisto por ejemplo ahora que va a llegar a primavera en Nueva York Chow sí sí anchoa en salazón o lata o ALCA Parras todo eso lo aplasta es bien con la cuchara de palo dejas que se deshagan el aceite con la cebolla con el ajo y eso es una especie como de pastillas de caldo natural Iker la súper sabroso ya que tema apuntadas otras guardadas porque por ejemplo los andaluces me querrán asesinar pero él

Voz 6 38:24 qué vas a te del luego la llamarla

Voz 0477 38:26 señoras ese despacho pues amén al gazpacho me encanta meter mayonesa pepinillos no se hacen a Pacho de cerezas de papaya Aida remolacha de guardadas de esta es bueno pues prevén ustedes hacer un gazpacho con un poquito de matones añadiendo un poco de mayonesa y un poco de Pinilla en vinagre hilera un punto fabuloso así

Voz 1995 38:42 claro claro lo qué necesidad tienes tu ahora decía

Voz 0477 38:45 buenos abiertos teléfonos abierto teléfonos de alegría

Voz 6 38:48 el teléfono que espero creencia tú tienes ahora que decirle a gente que lleva miles de años ABC de aquel pero bueno moto en Andalucía desde que yo

Voz 1995 38:58 para los de básicamente desde que Colón se trajo el tomate alguien dijo Olga apaches

Voz 0477 39:02 hoy en Málaga en Málaga ya Jo haya Who blancos calientes que se ligan con con mayonesa porque es el gazpacho frío o incluso al salmorejo cordobés te vamos a añadió un poquito de mayonesa ya sé que el amor sea no obstante los ingredientes ortodoxos del salmorejo o de gazpacho pero coño que he estado en tiempos modernos no a ser el siglo iconoclasta a ver por ejemplo otra cosa

Voz 1995 39:23 imaginando a Juan Echanove en su casa dos

Voz 6 39:26 es es es esa

Voz 0477 39:30 a mí me suele decir tú eres el echa más echa más echa más cuando los dos hacemos un gasto increíble de elementos lo que añadimos de todas las cazuela con otra guarra que me encanta

Voz 1995 39:39 tú eres el echa más de mil que esto lo coge y lo cogido

Voz 0477 39:41 libro de M F K Fischer que es la gran escritora norte

Voz 6 39:44 gastronomía gravilla yo leí que ella

Voz 0477 39:47 en un restante en Boston una un lado comió una crema de pescado de bogavante decía que habían trituró el aguacate en esa en esa cremallera que yo he hecho la prueba de hacer una Cremades debe de estaba una sopa de pescado y en caliente no a

Voz 1995 40:00 llega con un aguacate muy cremoso tritura así

Voz 0477 40:02 eso te lo comes es una cosa maravillosas es una guarra infecta sí sí sí el aguacate no deja de ser uno de grasa vegetal al final emulsión Ale de abrió la crema te lo comes y entonces tienes esa sensación de que detrás hay algo misterioso algo emocionante algo que perturba empiezo algo oscuro dices que lobby Juan Echanove seis y seis que estoy pero lo que más me preocupa es que gente aquí

Voz 1995 40:22 el público

Voz 6 40:23 a sintiendo con la leona de digo os habéis traído público increíbles hay público hay que hay increíble está vibrando la Gran Vía madrileña bueno una cosa que me encanta añadir aceitunas al arroz a mí me decía que seguida de si hay gente que ya señora usted no sé si aceitunas con hueso te conoce usted es la madre de David de Jorge lo que les da la razón señora mayor porque claro por qué por qué Le gusta si usted más eh claro claro hay gente mayor que añade cómo se llama

Voz 1995 41:04 Merche Merche ya que ahora vamos a comer

Voz 6 41:08 a ver somos todos ustedes bueno donde comen tres cuatro Sabino mejor mañana mañana que ganado bueno tengan el arroz viene bien mañana ya sí sí sí señora muy bien

Voz 0477 41:22 bueno otra guardada maravillosa posible inauguradas maravillosa

Voz 6 41:25 le encanta el Michiko

Voz 0477 41:27 estará escuchando a un beso grande

Voz 6 41:30 de que vi mucho ánimo Eli vamos ya he oye lo que tiene que aguantar es si le dijo te acompañan el sentimiento le dio el pésame y mujer digo pero estoy bandido bueno Barreda Bono Eli hace

Voz 0477 41:45 muchas veces a la que es una suma que como hemos mucho en el norte que es una sopa de patata hay pues bueno pues antes de servir la Le añade un de salsa de soja que dice bueno pues esto de qué va por buen padre que te la comes ir sabes hoja lógicamente te dan dan poder que no lógicamente sin vasco le digo que se está moviendo en la cual el SAE de me llevarían a Sabin Etxea o a Ajuria Enea me tiraría del segundo piso pero es algo maravilloso los navarros atención asiente cobren ya es la sopa Cana que es una especie como en natillas maravillosa que ligan con grasa de capón que es súper sabrosa la grasa que se acumula en el culo exactamente el capón que se deshace y que lo añaden es un postre que comer en Navidades que tiene pues ese sabor como como de como de los ancestros como un rollo como sabes cómo done grasa de sopa cana y luego una cosa que a mí me encanta guisar con Cuba libre o con muy bien

Voz 6 42:35 pero es así

Voz 0477 42:40 su apoyo a calimocho costillas en ocho costillas que me de mojar combina Managua con pastillas Gomà en plan con aburrido bueno pues coges por ejemplo un pollo una costilla los Sofres haces tu rollo y cuando vas a mojar para guisar haces un calimocho o la corteza de limón con los hielos con la Coca Cola con el rock con el vino tal y todo sólo añades en en el guiso lo estufas y curiosamente el vino reduce la cola reduce la cáscara de limón deja

Voz 6 43:06 luego te lo comes ya lo ha querido echar el el combinado queridos amigos

Voz 0477 43:12 estrenado hace dos o tres combinados dos banal otro otro

Voz 6 43:16 si bebes no pero me imagino por tres uno en ahí dos por tanto no esté escuchando ahí no te vaya

Voz 1995 43:23 cecina de Navidad veinte este la familia

Voz 6 43:27 el cubata y Antonio Garrido como el punto de mira

Voz 0477 43:31 a la luz como Goethe Gertrude y todos

Voz 1995 43:34 sea con con todo date cuenta que en el combinado está la pena

Voz 0477 43:36 decepción de lo que se moja para hacer un eso hay agua en los hielos ahí aromáticos están Limón está el alcohol está el refresco osea está has el azúcar está todo condensado lo añades guías e ilusiones en colores un bulbo cola que nuestro amigo no de verdad de verdad

Voz 1995 43:55 lo que más borradas

Voz 0477 43:57 como muy aristocrática saber que estamos en invierno que tenemos la reina del Bosque la Marlene Dietrich Del Bosque que es la becada no hay cosa más fabulosa que como una década avisada o basada y comerse el control con todo el un té de las cacas de las tripas que es algo maravilloso muy de invierno a la becada como todo el mundo sabe tiene un intestino maravilloso muy sabroso que acumula todos los las deposiciones como diría el doctor matemático o las placas como dirija yo todo eso bien asado con una tostada con una salsa es algo alud Finance si la de Del Bosque Celestin suena muy apetecibles eso es como de un poco guarra porque están humedales come gusanos pero cuando la ves volar es una cosa como a como Blanca Suárez como Marlene Dietrich es una cosas muy elegante tiene ser muy claro blanca bueno hay más guardas maravillosas la sangre en nos encanta la sangre a quién no le gusta la morcilla de Burgos parodias que levante la mano al que no le gusta la morcilla besos levantan gusta a todo el mundo lo amortigua la sangre tan presente pues en esos guisos de jabalí de liebre tan rica para llegar las salsas mis de Paloma o de d'Ebre o de ciervo es aconsejable utilizar esa llegada con vinagre para en el tú momento añadió que esa salsa engorde que coja una especie como de aspecto poderoso sea brillante es muy muy sabrosa y la verdad que la sangre yo creo que en la cocina cristiana de Occidente como gran Álvaro Cunqueiro pues está súper presenta a pesar de que los tiempos que vivimos sean tiempos

Voz 1995 45:20 plastificado esperanzado

Voz 0477 45:23 está cansada en la oscuridad no tomes terminando como diciendo egipcio está perturbado Tom

Voz 6 45:29 no no soy yo soy una Liga todo quiero decir que era de la Liga de la Habana de la Liga

Voz 0477 45:36 la sangre de la morcilla sí quiero decirte que no listo

Voz 6 45:40 a este hombre esta corte nueve cero dos

Voz 1995 45:46 dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a aprovechar que está aquí

Voz 6 45:50 en el gran David de Jorge para hablar de guerras gastronómicas porque hay por ejemplo de la mayonesa

Voz 1995 45:59 porque ahora mensaje lo bueno pero también lo mandan a mí no más podido decir que no que no que así David de Jorge pero da igual ya entonces vamos hablar de guerras culín

Voz 6 46:07 varios de cosas que supuestamente no debería ahora

Voz 0477 46:09 el ejemplo sería una guerra culinaria algo que hace Miguel el Sevilla de los Mojinos Escozíos que añadir morcilla Leszek tartar eso sería como destrozar un icono

Voz 6 46:17 el a quien le va a suponer morcilla zanjada teléfono al oído diez se llaman a añade

Voz 1995 46:24 cero dos catorce que forma parte de los Mojinos Escozíos tampoco ya Miguel viene bien a nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos para participar en esas guerras culinarias

Voz 1995 52:21 once y cincuenta y dos minutos una hora menos en Canarias que si tortilla con cebolla que sin cebolla que sin excluir Colacao que sí que sí al arroz no hay que ponerle chorizo en fin hablamos de guerras gastronómica

Voz 7 52:40 atacar

Voz 6 52:41 a concursante un señor o un señor de Bilbao

Voz 0477 52:45 la sociedad que me ha confesado que nos del Athletic en la Real