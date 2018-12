Hoy por Hoy (30/11/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1995 00:07 José Antonio Marcos buenos días qué tal buenos días

Voz 1018 00:10 si hoy son todavía los médicos catalanes que trabajan para la sanidad concertada los que mantienen las protestas contra las políticas del Gobierno Torra nuevas movilizaciones la fundamental a esta hora en Tarrasa en Barcelona que en línea con sus compañeros de la pública piden más medios para una atención suficiente a los pacientes los famosos doce minutos como mínimo Sergi López

Voz 2 00:34 atención Sergi López buenas que tenemos algún problema en esta primera comunicación

Voz 1018 00:40 damos un instante osa cercanos en directo otro punto si tenemos más suerte porque eh ahora mismo también las protestas laborales se trasladan a otro servicio público hablamos de los trabajadores de Correos que están convocados con las centrales son unas sesenta mil personas lo fundamental y piden que se reviertan los recortes salariales que se pusieron en marcha al comienzo de la crisis lo hacen ante la sede del Ministerio de Hacienda que es el departamento del que depende dónde está Miguel Crespo

Voz 3 01:04 sí aquí frente al Ministerio de Hacienda a unos metros de la céntrica Puerta del Sol ya se intercala el sonido de las obras de la calle con los silbatos de los manifestantes ahora alrededor de unas doscientas personas ya protestan porque consideran irrisoria la oferta del Gobierno correos proponía una subida salarial de hasta el ocho por ciento hasta dos mil veinte pero supeditado a la evolución del PIB y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria para los sindicatos medidas insuficientes que no compensan la supresión de quince mil empleos fijos dicen el recorte salarial denomina mileuristas y el aumento de la precariedad laboral con más temporalidad contratos a tiempo parcial la de hoy es la primera de las tres jornadas de huelga a la que están convocados los casi sesenta mil trabajadores de Correos según los sindicatos el seguimiento durante el turno de noche ya ha sido del setenta por ciento y avisan volverán a parar para la campaña de Navidad de los días veintiuno y veintiséis de diciembre sino se llega a un acuerdo

Voz 1018 01:49 gracias Miguel de nuevos a comunicación con Tarrasa hablábamos de la movilización la protesta de los médicos de la sanidad concertada de Cataluña que piden más medios los famosos doce minutos como mínimo por paciente hoy tenemos más suerte Sergi López

Voz 1895 02:02 si los médicos de la concertada van camino de la plaza del Ayuntamiento de Tarrasa han salido en dos columnas a las once de la mañana desde diferentes centros de asistencia primaria para confluir en la protesta central quieren las mismas condiciones asistenciales y también salariales que consiguieron ayer los médicos de la sanidad pública recordemos que aquí en Tarrasa están dos de los principales centros sanitarios concertados de Cataluña a la Mutua de Terrassa y el Consorcio Sanitario de Tarrasa en este caso el acuerdo lo tendrían que firmar con la patronal privada Hinault con la Generalitat

Voz 1995 02:36 CCOO y UGT ya han firmado con

Voz 1895 02:39 esta patronal pero mechas de Cataluña que organiza esta movilización de hoy no está de acuerdo con el pacto

Voz 1018 02:48 hora doce dos minutos la ciudad de Madrid está hoy en el foco de las miradas de nuestro país y de buena parte de Europa porque se suma a las grandes capitales que restringen el centro urbano al traje al tráfico privado primeras horas del proyecto Madrid Central que es la gran apuesta política pero alcaldesa Manuela Carmena contra la contaminación y que está transcurriendo con absoluta normalidad en uno de los puntos vamos a decir fronterizos de ese proyecto en la Glorieta de Atocha está Elena Jiménez hola Elena

Voz 1509 03:12 hola qué tal buenos días menos tráfico menos ruido y más rápido el transporte en autobús público en la zona de restricción de vehículos llamada Madrid Central algo más a estas cada esa zona fronteriza donde me encuentro ahora mismo y estas son las percepciones de la gente en la calle

Voz 1 03:26 provengo andando por estrenarlo también el pasé muy agradable me parece que demasiado grandes alcaldesas nada

Voz 5 03:35 pequeñito estupenda es que yo soy yo pero el coche si cuanto menos seamos mejor estupendo pero es un poquito en el centro de la que Sylvie porque yo trabajo con la bicicleta

Voz 1509 03:50 los avisos para los coches líneas rojas delimitando la frontera para todo el mundo banderolas en las farolas en las que pone por ejemplo vive en Madrid respira Madrid

Voz 0809 04:14 las estudiantes habían denunciado que este catedrático Ramón López Martín han que en la actualidad se encuentra de año sabático les había dicho frases como que fresca Eivasa anoche como me ponen esos gritos o no hace falta que te en Rois en el examen Llanos podemos ensayar después en mi despacho la rectora de la Universitat de Valencia y Mestre apunta que estas expresiones machistas no tienen cabida en la universidad Ike habrá tolerancia cero según expresión

Voz 0809 04:49 la vicerrectora de igualdad de acuerdo con las alumnas presenta esta denuncia interna para que se cree una comisión que en el próximo mes y medio decidirá si se toman medidas

Voz 1018 04:58 no olvidamos que termina la campaña electoral Andalucía de cara a las elecciones del domingo último sacó de campaña y último capítulo de las entrevistas políticas aquí en Hoy por hoy Susana Díaz la candidata socialista pide a sus rivales juego

Voz 0325 05:35 todavía con Carlos Cala Isabel Quintana empieza la cumbre del G20 en Argentina pendientes de si Trump se reúne con el presidente chino después de haber anulado su encuentro con Putin por la crisis de Ucrania al avión de Merkel ha sufrido una avería llegará a la cumbre con retraso lo que trastoca algunos esos encuentros previos un local de Valencia suspende las actuaciones

Voz 0824 05:51 llamadas por la revista Mongolia tras recibir amenazas de grupos de extrema derecha el recinto considera que mantener las hubiera supuesto un riesgo inasumible y piden que se adopten medidas en el futuro para garantizar las libertades el Consejo de Ministros

Voz 0325 06:03 el proyecto de ley de reforma de la Constitución para eliminar el aforamiento de diputados senadores y miembros del Gobierno en delitos cometidos fuera del ejercicio de su cargo

Voz 0824 06:11 llegan otros veintiséis inmigrantes a la costa murciana a bordo de dos pateras entre ellos un bebé un niño y una mujer embarazada se suman a las otras cincuenta personas localizadas en las últimas horas entre ellas tres mujeres y otro nueve

Voz 1018 06:22 pues todo esto es algo de lo que tenemos por ahora gracias

Voz 1995 06:37 Toni Garrido bueno aquí seguimos a las doce y siete minutos una hora menos en Canarias imaginaban que esto ha venido mucha gente vernos quiero hacerle una pregunta imaginaban que esto era así que llegaba Marcos apareció en siete de informativos va imagina en unos segundos vamos a escuchar esas sedes tenemos mucho mucha curiosidad en conocer sus impresiones de este día ha pasado con nosotros esta mañana pero

Voz 1895 07:01 es viernes estamos felices

Voz 1995 07:04 queremos dejarnos llevar vamos a hacerlo con el fantástico regalo que ayer nos hizo a todos Alejandro Sanz Alejandro le pasa lo que a la radio si los oyentes que sin ustedes no tiene nada no tengo mi

Voz 8 07:18 yo no tengo niños un plan secreto que es muy difícil que en no

Voz 9 07:31 no no no el hombre que se mira yo no tengo la piel

Voz 11 08:23 tengo aquí

Voz 1995 08:42 adelanto de su nuevo disco Jandro Sanz no tengo nada

Voz 9 08:47 dormir con digo ver estarme abrazando no creo

Voz 1995 08:59 cuando bueno como les decía este viernes contamos con público en el estudio no hay ya hemos sumado una etiqueta en la red hoy por oyentes hemos lanzado esta etiqueta hoy por oyentes porque la radio como todos los trimestres nos recuerda el EGM desde ayer Alejandro Saenz no tiene nada sin ustedes esto es como un libro cerrado como

Voz 1 09:19 en cine vacío con un disco al que no le has quitado el podio soplas Tito

Voz 1995 09:24 así que por favor Space que utilicen ese gasto para mostrarse para mostrarlos quienes no se les vamos a ser ustedes no les parece mal vamos a subir fotos ustedes también que nos pongamos cara triplicó la desilusión quebró Gamón nosotros que no seamos los únicos decisión que también tengan ustedes la oportunidad de que otro es hoy por hoy entes pedimos que nos manden foto si ustedes queremos ver cómo son queremos dejar de imaginar al oyente de la Cadena SER es evidente ideal no sabemos si existe Iber accidentes reales a los que cada mañana se conectan con nosotros desde dónde lo pueden hacer cuando les dé la gana pueden hacerlo el fin de semana hasta que la etiqueta va Saray y como han venido ustedes habernos déjenme que les pregunte imaginaban que esto iba a ser así no no como pensaba que era un estudio de radio imaginaba más pequeña más pequeña entonces lo contrario que la gente cuando entró en el Congreso los diputados dice yo pensaba que era más gran pues la radio provoca el efecto contrario al sueco se lo imaginaba así no no tan guapo verdad está está bastante más guapo de lo que suena por de lo que es claro es quién mucho que yo he escuchado y esto ya lo contó una vez yo escuchaba a alguien a una señora decirle al sueco en la radio pareces más gordo el récord de lo que yo he escuchado que he escuchado muchas cosas ese he escuchado muchas radio este comentario ahora es más corto y cuando por ejemplo llegan los informativos y se miren montón de gente y cambian papeles estuviera desaparecido es muy interesante muy interesante es como una película Oír parece que no pero esto es no sé si está muy coordinado parece que no pero exactamente si se si alguien quiere hacer algún comentario bueno sobre el comentario que quieren hacer quiero hacer algún comentario sobre lo que han visto a mí me gusta mucho conocía de Instagram usted no sé que Boris ahora sí cuántos años tiene usted si se puede contar cuarenta hay treinta ahí pero es culpa sí lo hice treinta y ocho treinta y ocho sigue por Instagram que bien sea usted una Follow followers de la Cadena SER no aclaró querellándose nota

Voz 12 11:45 me tengo una en donde vivo ahora y otra en mi pueblo que es Ortuella en ideal siempre está fijo desde hace desde

Voz 13 11:59 bueno no va a cambiar a partir del verano digo después de conocer no no global

Voz 1995 12:03 voy a ver si vuelve a pueblo no quita

Voz 13 12:06 bueno espero que lo hayan pasado bien yo

Voz 1995 12:08 agradezco profundamente vamos a intentar hacer este ejercicio que está muy bien a sí me encanta venir a la radio sí que ustedes los que no se escuchan por ahí por favor recuerden hoy por oyentes mandarnos sus fotos sus imágenes donde están cómo es su radio lo que consideren que puede ser relevante para darnos una pista quiénes son ustedes hoy oyentes a través de las redes sociales y a todos ustedes ahora si me permiten les aplaudo yo a ustedes por venir

Voz 14 12:32 la hacer gracias seguimos

Voz 16 13:00 sí

Voz 1 13:03 eh

Voz 22 14:21 hola me llamo Ricardo sede me nada además en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén en Madrid eso no se pronuncia bien el no

Voz 23 14:31 hombre de mi pueblo quede mal Mann era uno más de la gente esa burla mucho de mí pero en el Carrusel deportivo he encontrado esos amigos que en vez de nada menos eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director Danny rápido

Voz 24 14:49 el añadido no

Voz 1995 17:52 usaremos las preguntas que nos deja el día la ministra de Hacienda presenta un décimo de lotería que homenajea a la Constitución porque tener una casa un empleo es también una lotería esta noche cuando finalmente contribuya a la campaña electoral Andalucía desaparecerá el presunto profundo acento andaluz de Inés Arrimadas hora aquí Madrid Central por dónde transitarán los extremistas esta ciudad que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar colección bolsos bolsas de cinco mil euros no se convierte en miembro de esa casa irreal si el Congreso de los Diputados asegura en un informe que las cajas de ahorros no estaban politizadas porque tantos políticos acabaron imputados en la cárcel por sugestión de esas cajas los incidentes del River Boca la subió al G20 que es más estresante ser policía en Buenos Aires o traducir una rueda de prensa de Maradona lo que es más sorprendente que la final de la Copa Libertadores de América se juegue en Europa o que la acoja el Santiago Bernabéu no estaban los aseos el estadio siempre en obras hilos radicales de Bob estas buenas vistas final ahí los radicales de Boca y River que lleguen a Madrid sin entradas acabarán viendo el partido en las barras del bar comiendo

Voz 1 19:08 esto fue lo bueno vale vale

