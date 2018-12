Hoy por Hoy (03/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:25 saludos qué tal muy buenos días les hablo desde Sevilla la capital de una comunidad que ha dado un vuelco político impresionante hacia adentro y un tsunami hacia fuera con olas que llegan a la sede centrales de los partidos en Madrid Andalucía sede de Chifa la suma de las tres derechas incluida la extrema supera la mayoría absoluta y el PSOE siendo la fuerza más votada sufre una debacle que la deja en su subsuelo histórico con la pérdida probable del poder en esta comunidad que ha gobernado desde hace treinta y seis años Éste es el cuadro general que deja en estado de shock a los socialistas en Andalucía en el resto de España y el plano de detalle refleja el regreso de la ultraderecha la vida parlamentaria española Fuerza Nueva con Blas Piñar ya tuvo un diputado en el Congreso en la primera legislatura de la democracia ahora Vox entra con fuerza con mucha fuerza en el Parlamento andaluz tendrá doce diputados y si no hay acuerdos transversales tendrá también la llave de San Telmo Susana Díaz pedía anoche al resto de fuerzas un cordón sanitario en torno a Vox para tratar de evitar

Voz 3 01:35 algún llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas que lo demostremos parando la extrema derecha en Andalucía dio al menos palabras de Di

Voz 1727 01:46 tras confirmarse los peores resultados del PSOE que ella lidera pierde cuatrocientos mil votos y cae hasta los treinta y tres escaños son sólo siete más que el Partido Popular que también confirma sus peores resultados en Andalucía pero que evita el sorpasso de los naranjas de Ciudadanos anoche Moreno Bonilla confirmaba que intentará ser investido presidente himno no cerraba la puerta a un acuerdo con la ultraderecha con todo lo fuerza política con todos los grupos

Voz 4 02:16 comentario que han salido de estas elecciones del dos de diciembre con un objetivo de alcanzar una mayoría alternativa al Partido Socialista y por tanto yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente

Voz 1727 02:29 también se presentará el candidato de Ciudadanos Juan Marín a pesar de que son tercera fuerza los de Rivera exhiben su impresionante subida pasan de nueve escaños a XXI exhiben esa su vida como su aval para gobernar

Voz 5 02:43 un cambio que sólo puede liderar un partido que crece compartido en el que los andaluces han creído han depositado su ilusión y esperanza

Voz 1727 02:52 el otro batacazo de la noche es el de Adelante Andalucía la coalición de Podemos e Izquierda Unida que cae hasta la cuarta posición y pierde casi trescientos mil votos con respecto a lo que lograron por separado hace tres años su candidata Teresa Rodríguez llamaba combatir el discurso extremista

Voz 1490 03:10 ante cada palabra de racimo ante cada palabra de machismo ante cada palabra de Trump fobia ante cada palabra de homofobia no van a tener

Voz 1727 03:21 velan una noche electoral en la que el discurso más triunfalista fue del que quedó quinto Vox que se sabe indispensable si se impone un giro a la derecha en la Junta

Voz 6 03:32 la obstétrica Andalucía por el cambio porque ya estaba bien de entrar en bucle nosotros somos los que vamos a propiciar el cambio la mejoría la reconquista claro

las vamos de Valencia a Canarias Agustín Padrón buenos días

Voz 0027 04:22 buenos días Sánchez pidió una investigación internacional sobre el asesinato del periodista Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul lo ha dicho en una entrevista con la CNN grabada en el marco del G20 donde coincidió con el príncipe saudí

Voz 7 04:33 nación con el asesinato de un periodista casó y nosotros lo que hemos dicho tanto en el seno de la Unión Europea como también en nuestra relaciones bilaterales con Arabia Saudí es que ese tiene que esclarecer qué es lo que ha sucedido es más esa investigación si pudiera contar con el amparo internacional para garantizar su credibilidad desde luego creo que ayudaremos

Voz 0027 04:55 además Malta asegura que los doce inmigrantes que iban en el pesquero español y que finalmente sí han desembarcado en uno de sus puertos vendrán a España

Voz 8 05:05 este era el momento eran transferidos el pesquero aún guarda bosques

Voz 0027 05:09 en Francia Emmanuel Macron intentará negociar con los llamados chalecos amarillos manifestantes que protestan entre otras cosas por la subida de los carburantes y el fin de semana deja cuatrocientos doce detenidos

Voz 9 05:19 ciento XXXIII heridos en los disturbios

Voz 1727 05:27 en los deportes el Barça vuelve a ser líder tras el empate del Sevilla en Vitoria Juan Antonio Sampedro buenos

Voz 1161 05:33 buenos días Pepa a uno con el Alavés y gracias porque el del empate deben ya del llegaba en los últimos diez minutos para igualar el conseguido por Johnny en la primera parte Barça veintiocho Sevilla Veintisiete Atlético Veinticinco graves veinticuatro ocupan las plazas de Champions Real Madrid veintitrés español XXI la Europa League el descenso es para Athletic con un partido menos Rayo Vallecano y Huesca esta jornada catorce se completará hoy con el Levante Athletic a las nueve de la noche

Voz 0027 05:54 hacia

Voz 1727 05:59 y nos queda el tiempo Jordi Carbó buenos días

buenos días mucha precaución ahora mismo en carreteras cercanas los ríos Tajo Duero bancos de niebla que muchos tramos son densos reducen la visibilidad también en nubes bajas en la Comunidad de Madrid pueden persistir gran parte de la jornada manteniendo el ambiente frío nubes activas sólo en Galicia con chubascos algunos intensos en el resto del país las nubes que se vean serán poco importantes iba a lucir mucho el sol con ambiente suave en el Cantábrico más de quince grados de máxima en el Mediterráneo en muchas poblaciones alrededor de los veinte de los Veinticinco en Canarias

Voz 12 06:42 eh

Voz 1727 07:29 mire la reconquista de la que habla Vox a esta otra reconquista la nueva reconquista de Granada un tema precioso que cantan el Grupo de Expertos Sol y Nieve tenemos por delante una mañana de análisis y de despertar a los políticos para que lo compartan el suyo con nosotros Danny De la Fuente buenos días

buenos días Pepa nos querían decir cómo pensar nos querían vestir a todos por igual nos echaron de allí nos tuvimos que largar canta este grupo granadino buenos días a todos entre las ocho y las diez de la mañana una hora antes en Canarias vamos a ir entrevistando a Juan Marín de Ciudadanos a Mario Jiménez del Partido Socialista Andrea Levy del PP Pablo Echenique de unidas Podemos en nuestra mesa de análisis Enric Juliana Antón Losada José Antonio Zarzalejos y Ángel Munárriz periodista sevillano

Voz 1727 09:23 y no hay hueco para otro asunto que no sea el resultado de las elecciones andaluzas

Voz 0456 09:28 ya tenemos a muchos empujando así que esperamos su titular un titular para que podamos escuchar a cuantos más mejor en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y nos puede mandar un audio al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 9 09:41 sí

Voz 13 09:50 son las seis y diez las cinco

Voz 1727 09:53 diez en Canarias más que estamos en Sevilla

Voz 13 09:55 tenemos un equipo técnico y de producción enorme en Madrid

Voz 9 11:45 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:53 los partidos andaluces empiezan a dar forma hoy al Penta partidismo en el que ha derivado en la política en esta comunidad tras la apabullante irrupción de Vox lo único evidente es que el PSOE perderá la Junta después de treinta y seis años y quién la ocupará aún es la gran incógnita está ahora es verdad que la derecha suma PP Ciudadanos Vox y de hecho el PP ha anunciado que intentará la investidura pero ciudadanos dice que alto hay que ellos también lo intentarán porque consideran que están legitimados porque ellos sí crecen y no como el PP de hecho en ciudadanos dan a entender que intentarán seducir a los socialistas para que les voten para no tener que tirar de de Vox Elena Carazo buenos días

Voz 0534 12:27 buenos días Aimar vamos Elena con los posibles escenarios que sabes

Voz 0027 12:30 desde hoy se abren al menos tres escenarios posibles

Voz 0534 12:32 la presidenta de la Junta Susana Díaz hacía ayer un llamamiento a todos los partidos para parar a Vox el PSOE como la fuerza más votada impulsará un bloque de los partidos constitucionalistas dictando a PP y Ciudadanos a decir si ligan el futuro del Gobierno de Andalucía los apoyos de la extrema derecha anunciando que desde hoy contactaron con todos ellos el PSOE con XXXIII escaño queda lejos de los cincuenta cinco que marcan la mayoría absoluta el candidato del Partido Popular Juan Manuel Moreno que se presentará a la investidura como presidente de la Junta reclamaba el apoyo de las fuerzas que quieren un cambio en Andalucía la segunda fuerza más votada necesitaría el apoyo de los veintiún diputados de Ciudadanos y los doce de Vox para sumar los cincuenta y nueve escaños sería cuatro por encima del ocio XXV que marcan la mayoría absoluta desde Ciudadanos la tercera fuerza en apoyos también reclamaban el liderazgo de ese nuevo Gobierno andaluz Juan Marín alegaba que ese cambio sólo puede liderarlo un partido que crece hoy será día de reuniones de la dirección direcciones de los distintos partidos por delante la fecha del veintisiete de diciembre cuando está previsto que se constituya el Parlamento andaluz

Voz 0027 13:32 el primer actor político sobre el que ponemos el foco en el PSOE partido que ha gobernado durante las últimas cuatro décadas esta comunidad Andalucía y que hoy empiezan cajas porque es muy probable que tengan que abandonar la Junta en los próximos meses hay una conmoción total dentro del socialismo el socialismo andaluz también a nivel federal Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 13:49 buenos días el PSOE de Andalucía es la primera federación del PSOE lo es por número de militantes y lo es porque es la única que lleva en el poder desde las primeras elecciones por ello y porque en ningún escenario de los manejados en la dirección socialista se contemplaba la pérdida del Gobierno andaluz los datos de noche supusieron un choque pese a que los números son los que son los socialistas dicen que quieren tomar la delantera en las negociaciones y Susana Díaz propone a abanderar un frente de los partidos constitucionalistas anti extrema derecha

Voz 3 14:17 asumir esa responsabilidad de llamar al resto de fuerzas política y que cada uno diga en este proceso que lo que quiere si quieren vincular sus votos a la extrema derecha o si en cambio quieren impedir que la extrema derecha entre con contundencia a ser la llave del Gobierno de Andalucía

Voz 0980 14:36 el PSOE constata que la campaña no ha movilizado a sus votantes aunque también creen que el ascenso de Ciudadanos y de Vox hay que leerlo en clave nacional no estrictamente andaluza

Voz 0027 14:46 en unas horas va a coger el AVE camino a Madrid para reunirse con Casado el hombre que habiendo perdido más parece haber ganado en estas elecciones es Juan Manuel Moreno Bonilla candidato del PP ha llevado partido a su peor resultado en tres décadas pero al mismo tiempo es el candidato del PP que más cerca de gobernar esta Andalucía con la derecha suma PP Ciudadanos Vox suman el PP es el partido más votado de los tres pero todo severa porque Ciudadanos dice que también quiere intentarlo

Voz 0980 15:11 Javier Alonso buenos días buenos días Aimar Moreno Bonilla va a hablar con todos sin excluir a nadie tampoco a la extrema derecha vamos establece

Voz 16 15:18 era un diálogo franco y sincero con todos los grupos para

Voz 0980 15:21 la precisamente PPS proclaman motor del cambio en Andalucía hay Génova hace una lectura muy positiva de una campaña en la que su líder nacional Pablo Casado ha apostado buena parte de su futuro político no hubo ni un atisbo de autocrítica en las valoraciones a pesar de que pierden siete diputados y más de trescientos mil votos

Voz 17 15:40 esta es la primera cita para que el Partido Popular regrese cuanto antes al Gobierno de España desde aquí decimos que estar la primera piedra que supone para Pedro Sánchez un fracaso histórico

Voz 0980 15:51 en Génova dicen que despegan a pesar de que en el último año han conseguido su peor resultado histórico en las dos comunidades más pobladas en Andalucía y en Cataluña sumando las dos no llegan ni al millón de votos a pesar de todo Moreno Bonilla que no le apoyó en las primarias puede darle a Casado su primer Gobierno regional Hinault cualquiera el que lleva treinta y seis años en manos

Voz 0027 16:10 socialista en los próximos días en las próximas semanas sabremos hasta qué punto es firme el plan Ciudadanos de ser él y no el PP quien presida ese gobierno alternativo al del PSOE de momento los de Rivera que en campaña dijeron que no les harían ascos a los votos de Vox ahora dan a entender que intentarán quizá convencer a los socialistas de que les voten para hacer a Juan Marín presidente sin tener que contar con la ultraderecha Carolina Gómez buenos días buenos días ciudadanas es el partido que más crece

Voz 0393 16:36 se pasa de los nueve escaños con los que apoye la investidura de Díaz a los veintiuno que ha conseguido en estas elecciones Juan Marín ya ha anunciado que presentará su candidatura a presidir la Junta son tercera fuerza política pero quieren liderar el cambio Rivera pide el apoyo del PP y del PSOE

Voz 0040 16:49 nosotros apoyamos al señor Rajoy aunque no queríamos apoyarles porque este país necesitaba un gobierno nosotros apoyamos en su día a Susana Díaz a Cristina Cifuentes porque necesitaban gobiernos me pueden decir cuál es el motivo por el que el cual el Partido Popular y el Partido sois han no pueden apoyar y permitir que gobierne Ciudadanos no hay ningún motivo

Voz 0027 17:06 a Doc sino lo ha mencionado en su intervención

Voz 0393 17:08 sería otra opción de pacto de ello se hablará esta mañana en la Junta en la ejecutiva perdón permanente que se celebra a mediodía en Sevilla

Voz 0027 17:16 pero ojo al aviso que le ha llegado a ciudadanos esta noche desde Europa desde su propio grupo en el Parlamento Europeo Carolina

Voz 0393 17:23 el éxito de la extrema derecha debería preocuparnos a todos nos enfrentamos a una batalla por el alma de Europa en las elecciones de mayo esto es lo que ha dicho en Twitter esta misma noche el líder de la Alianza de los Liberales Demócratas por Europa en el Parlamento Europeo Guy Verhofstadt

Voz 0027 17:38 por si acaso Ciudadanos decide finalmente pactar o aceptar los votos o entrar un grupo de pacto con con Vox que sepa que esto es lo que opinan en su grupo parlamentario lo ha dicho claramente este partido extrema derecha Vox ha conseguido que cuatrocientos mil andaluces le den su apoyo de hecho si se repitiese el mismo resultado de anoche en unas generales Vox obtendría sólo por Andalucía cinco escaños en el Congreso de los Diputados Juan Muñiz buenos días buenos días su líder en Andalucía a Francia

Voz 1772 18:09 disco Serrano ha asegurado que Vox es un partido de extrema necesidad Hinault de extrema derecha dice Serrano que ellos van a propiciar el cambio en Andalucía un cambio que ha calificado de reconquista

Voz 6 18:19 porque ya estaba bien de entrar en bucle nosotros somos lo que vamos a propiciar el cambio la mejoría la reconquista

Voz 1772 18:28 vox irrumpe en el Parlamento andaluz con doce diputados un resultado histórico según su líder nacional Santiago Abascal que ha hecho un discurso con la vista puesta en los próximos comicios por eso nosotros

Voz 18 18:39 no pedimos papeletas verdes pedimos papeletas rojigualdas

Voz 1772 18:44 qué era lo verdaderamente sentía Vox ha llegado para quedarse han repetido sus líderes en un abarrotado escenario en el que se han escuchado vivas a España oeste lema adiós sus Anita Adiós

Voz 0027 18:59 su partido al que felicitó anoche la ultraderechista francesa Marine Le Pen Rafa cuáles son los puntos más radicales del ideario de Vox recogidos en su propia página web

Voz 1772 19:08 partido apuesta por abolir las CCAA a P

Voz 0027 19:10 tarde que se han presentado unos comicios regionales

Voz 1772 19:13 ponen un Estado unitario con un solo Gobierno Hyun sólo Parlamento entre sus principales medidas destaca frenar lo que consideran es una invasión de inmigrantes en España quieren expulsar a todos los sin papeles y construir un muro en Ceuta y Melilla Vox apuesta además por eliminar la ley de violencia de género la ley del aborto o la de memoria histórica defienden además un plan esencial para proteger a los toros la ilegalización de los partidos políticos que estén en contra de lo que consideran la unidad nacional y la aplicación inmediata del artículo ciento cincuenta y cinco en Qatar

Voz 0027 19:44 ya frente al eje de la derecha está el de la izquierda muy magullado hemos escuchado ya el noqueó total que existe en el PSOE por unos resultados malísimos respecto a su histórico aquí en Andalucía pero es que en la coalición de Podemos e Izquierda Unida que se llama Adelante Andalucía no pescado ni uno no sólo de los casi medio millón de votos que han perdido los socialistas es más adelante analogía cae tres escaños Pablo Iglesias reconoce que esos resultados han estado por debajo de las expectativas pero preguntado por las razones remite a un análisis que se debe hacer dice en Adelante Andalucía Isabel Villar buenos días

Voz 19 20:17 buenos días Teresa Rodríguez armó esa coalición electoral con Izquierda Unida sin contar con la dirección nacional y esa dirección por boca de Pablo Iglesias insiste en que los análisis de la derrota se tienen que hacer en Andalucía lo que sí ha hecho Iglesias es alertar contra el auge de Vox acusa a PP y Ciudadanos de blanquear a la extrema derecha

Voz 20 20:33 toca movilizarse para defender las libertades para veces

Voz 0027 20:37 por la justicia social para defender la Fratto

Voz 20 20:39 verdad que en última instancia la democracia

Voz 19 20:42 también ha pedido al Gobierno que haga una lectura seria de los resultados en Andalucía ya el resto de los partidos que apoyaron la moción de censura les ha exigido responsabilidad

Voz 0027 20:50 lo que nos estamos jugando es algo que va más allá de los presupuestos generales y que va más allá de la legislatura pues estamos jugando la dirección de Estado en España

Voz 19 20:59 porque si hay elecciones generales según Iglesias nadie puede descartar ya un gobierno con la extrema derecha

Voz 0027 21:03 en España estos resultados de los que estamos hablando este escenario postelectoral incluida la irrupción brutal de Vox todo esto es fruto de un domingo electoral en el que se dio una abstención altísima Jordi

Voz 0980 21:14 sí dos millones seiscientos dos mil andaluces con derecho a voto han preferido no ejercerlo ha votado sólo el cincuenta y ocho con sesenta y cinco por ciento de los electores o dicho de otra forma el cuarenta y uno coma tres por ciento no ha participado en las elecciones respecto a las últimos comicios la participación ha bajado dos puntos las de ellas son las elecciones autonómicas en Andalucía con menos participación desde mil novecientos noventa

Voz 0027 21:38 qué análisis hace la prensa europea de lo que ha sucedido aquí en Andalucía en las últimas horas hasta el momento España era una excepción dentro de Europa junto a Portugal ir junto a Irlanda España era el único país que no tiene un partido de ultraderecha en las instituciones en las instituciones ahora eso ya no es así Ana corbata un buenos días

Voz 0534 21:56 buenos días de hecho el británico The Guardian y la BBC titulan así la extrema derecha obtiene representación por primera vez desde la muerte de Franco entra per la prima

Voz 3 22:03 es un Parlamento regional española da retorno de la demócrata a cuarenta

Voz 0534 22:08 derrota para el Partido Socialista dice el italiano República también para Pedro Sánchez en su primer examen electoral

Voz 0027 22:14 es lo menos Pedro Sánchez

Voz 0534 22:17 el americano el New York Times destaca que Vox podría sacar de la Junta los socialistas IU uno de los analistas del Washington Post dice que si Ciudadanos pacta con la ultraderecha irá en contra el discurso del liberalismo europeo

Voz 21 22:29 yo sí

Voz 0534 22:32 éramos España grande de nuevo of los medios franceses comparan a Vox contra por su eslogan por su intención de levantar un muro en las fronteras de Ceuta Melilla y la prensa alemana destaca lo inesperado que ha sido que Vox haya conseguido doce

Voz 0027 22:44 danos Ana gracias buenos días buenos días casi dos semanas después de que los rescataran los doce inmigrantes del pesquero español Nuestra Madre Loreto han conseguido pisar tierra llevaban desde el veintidós de noviembre a bordo desembarco esperando que algún país les permitirá desembarcar en lugar seguro finalmente ha sido Malta aunque las autoridades de ese país dicen ahora que no se van a poder crear allí esas personas que el destino final de los migrantes es España pero el Gobierno español de momento no lo confirman Andrea Villoria buenos días

Voz 1275 23:16 buenos días a trece millas de la costa una embarcación de las autoridades maltesas ha recogido a los once migrantes

Voz 16 23:24 ah vale pues ya dictó todo bien estaban contentos

Voz 0534 23:28 es el sonido de comunicación por radio con el Open Arms que aseguraba que todos se encontraban bien en las próximas horas van a recibir atención médica allí en Malta ya reunirse con uno de los migrantes que ya se encontraba en puerto después de que el viernes fuera evacuado en helicóptero por motivo

Voz 0027 23:41 los de salud en una nota de prensa el Gobierno ha asegurado

Voz 0534 23:44 lo que ha realizado gestiones para llevar al pesquero a puerto seguro aunque el ministro de interior de Malta aseguraba en Twitter que los migrantes no se quedarán su país sino que serán enviados a España el pesquero Nuestra Madre Loreto que ha rescatado casi un centenar de inmigrantes ha puesto rumbo a Italia para repostar y volver a faenar hasta finales de diciembre

Voz 9 30:03 son las seis y media cinco y media en Canarias en la Cadena Ser

Voz 0027 30:15 todos los partidos reúnen hoy a sus direcciones para analizar cómo queda cada uno tras el vuelco histórico aquí en Andalucía donde la derecha puede sumar puede gobernar después de treinta y seis años de hegemonía socialista aunque para ello PP y Ciudadanos tienen que pactar con la extrema derecha a no ser que consigan convencer a los socialistas de que les den desinteresadamente su apoyo sólo para que la extrema derecha no entre en la ecuación la incógnita es saber ahora quién encabeza este nuevo ciclo político porque tanto el candidato del PP como el de Ciudadanos anunció que se iban a presentar a la investidura

Voz 4 30:46 con un objetivo de alcanzar una mayoría alternativa al Partido Socialista y por tanto yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente

Voz 5 30:55 el cambio es todo lo puede liderar un partido que crece sólo desde el proyecto de centros de liderar este cambio desde un proyecto moderado sensato constitucionalista

Voz 0027 31:09 los veintiséis diputados del PP y los veintiuno de Ciudadanos no suman mayoría absoluta pero sí lo harían y de sobra además contando con Vox el partido de extrema derecha irrumpe por primera vez en un Parlamento autonómico y lo hace con doce escaños en los próximos días irá concretando en qué consiste el cordón sanitario anti Vox que ha ofrecido Susana Díaz

Voz 3 31:28 hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas que lo demostremos parando la extrema derecha en Andalucía yo al menos lo voy

Voz 0027 31:38 el de la Izquierda ha hundido en estas elecciones el PSOE ha obtenido su peor dato aquí en Andalucía XXXIII diputados medio millón de votos menos que hace cuatro años de Andalucía que engloba a Podemos Izquierda Unida lejos de pescar algo que se le caiga al PSOE ellos también ha salido derrotado se convierten en cuarta fuerza política pierden tres escaños ese quedan con diecisiete parlamentarios Teresa Rodríguez

Voz 1490 31:59 hacerle frente a la extrema derecha porque la extrema derecha en un enfrentamiento de los último contra lo penúltimo lo negamos el ese favor

Voz 0027 32:08 Madrazo esta tierra Pedro Sánchez ha seguido el recuento de este Madrid no ha comparecido lo hizo recién llegado de la cumbre del G20 en Argentina ahí allí en Buenos Aires en una entrevista con la CNN que se ha emitido esta madrugada el presidente abogó por rehacer cuanto antes el contrato social

Voz 7 32:23 en este contrato social se ha roto ha estallado cuál es el desafío que tiene la Unión Europea y la sociedad europea saber entender que ese nuevo contrato social en un mundo globalizado en el que estamos ya no se va a poder firmar a nivel estatal se tiene que firmar a nivel supranacional

Voz 0027 32:42 hoy esperamos lluvias en Galicia y el Cantábrico y bancos de niebla a esta hora en el centro de España temperaturas suaves en el Mediterráneo que pueden llegar hasta los veinte grados el tráfico Teresa Rodríguez buenos días

Voz 1428 32:53 venga pues en Madrid primeras retenciones en los accesos a dos Alcalá y Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto también en la cuarenta y dos en Parla en Barcelona circulación intensa en la AP siete en La Junquera sentido Francia precaución precisamente Aimar por las intensas nieblas en la provincia de Badajoz también en Lugo en Toledo Guadalajara en Zamora León

Voz 8 33:10 Theresa asustó que estamos tan metidos en la política andaluza que te llamado Teresa Rodríguez Teresa Serrano un abrazo

Voz 31 33:23 Diego Costa quicio padre de la cartera

Voz 0027 33:25 a vosotros Iraitz por aire

Voz 31 33:27 María Dueñas Teodoro León Gross por tierra

Voz 0027 34:56 casi con toda seguridad habrá pensado en un líder de la revolución mexicana pero hay otro Zapata éste sea propuesto revolucionar la música clásica Zapata es un tenor

Voz 36 35:07 de ópera que canta en el Teatro Real de Madrid en el Vicente

Voz 0027 35:10 valona por el Metropolitan Opera House

Voz 36 35:12 según mayor

Voz 16 35:13 la pata es un tenor

Voz 9 35:19 este lunes en Hoy por hoy José Manuel Zapata un tenor un coro en con Pepa Bueno y Toni Garrido siglo Estambul en con un punto Es Cadena Ser

Voz 0027 35:58 abrimos hoy es familia de España en Baleares Peterson el Goya respondía qué tal buenos días la plataforma Stop Desahucios quiere impedir que esta mañana la Policía desaloja una familia de quince personas que lleva un año ocupan un chalet al sur de Mallorca en la plataforma busca una alternativa para estas personas entre las que hay un menor de edad seis dependientes graves así es

Voz 1733 36:17 esta entidad pide la movilización ciudadana para evitar que estas personas acaben en la calle a las once de esta mañana está prevista la ejecución de los habitantes de la vivienda de esta localidad mallorquina de Llucmajor una casa abandonada en la que se instalaron ya hace un año los servicios sociales municipales y autonómicos tratan de buscar ahora una alternativa de alojamiento para esta familia aunque admiten que es complicado que puedan acabar viviendo todos juntos

Voz 0027 36:39 desde Stop Desahucios lamentan que se haya llegado hasta este punto y critican que ese desahucio a personas discapacitadas enfermos a niños eso en Mallorca en Valencia Ana Talens bon día

Voz 1727 36:49 la Policía ha detenido a dos personas que supuestamente

Voz 0027 36:51 tiraron de un coche en marcha a una mujer después de robarle mil cien euros

Voz 0141 36:55 pues si los detenidos en una mujer de treinta y nueve años y un hombre de cincuenta y uno están acusados de haber robado con violencia e intimidación mil cien euros a la mujer que les había alquilado una habitación en su casa en la localidad valenciana de Alaquàs según la policía la pareja que ya ha sido puesta a disposición judicial tiró a la mujer desde un coche en marcha por lo que tuvo que ser asistida en el Hospital Ana gracias de nada

Voz 0027 37:16 las vamos de Valencia a Canarias Agustín Padrón buenos días o hola porque la policía está investigando allí la muerte de una pareja de alemanes a los que han encontrado sin vida en su casa de Gran Canaria en Vecindario los primeros indicios apuntan Agustina que la mujer tenía una dependencia vital de su pareja

Voz 37 37:31 si las primeras hipótesis apuntan a que el hombre de sesenta y ocho años habría fallecido primero a los pies de la escalera por causas naturales en la cama estaba muerta la mujer de sesenta y cinco años supuestamente murió debido a la dependencia total de su marido al que debe al sufrir una enfermedad que le impedía moverse lo vecino fueron los que dieron la voz de alarma ya que el coche del matrimonio llevaba varios días mal aparcado a la puerta de la casa y también por el olor que se desprendía del interior del inmueble habrá que esperar a la autopsia para confirmar lo detalle de ambos fallecimiento

Voz 9 38:12 seis y treinta y ocho de la mañana cinco y treinta ya

Voz 0027 38:15 echen Canarias cerramos esta mesa de España en Barcelona

Voz 9 38:28 pequeños de Subirats ha denunciado que desde el viernes se está celebrando una macrofiesta una de las llamadas Rex en un polígono industrial abandonado unas artista que amenaza con terminar mañana martes son más de mil personas que están desde el viernes pueden seguir hasta mañana porque según los Mossos d'Esquadra al no haber denuncia del propietario de la nave Joan Bofill bon día bondad de Marte

Voz 0931 38:53 los Mossos que no pueden entrar no pueden activa exactos una nave que está en desuso que pese a que los Mossos están en la zona para velar que todo transcurra sin ningún incidente pues no pueden hacer nada porque no sea denunciado por parcela propiedad es un espacio alejado del centro urbano una antigua nave industrial en la que sólo se podrá intervenir si hay algún tipo de altercado los vecinos denuncian que los participantes ocupan la calzada las aceras del entorno que suponen una molestia para los clientes de un restaurante y unas cavas que están situados a poca distancia de hecho según Efe los participantes de la Rey impidieron que algunos clientes pudieron ir a esa zona una vecina asegura haber hablado

Voz 9 39:25 con ellos dicen que tienen intención de quedarse hasta allí en este polígono como decías hasta al menos mañana por la realidad

Voz 8 39:47 no les vamos a torturar más con estamos será cerramos la Mesa de España haremos la Mesa del Mundo

Voz 39 39:54 me nombraran Holanda en de puedan Hollande

Voz 0027 40:09 para salsas de investigación la Policía israelí ha concluido que el primer ministro Benjamin Netanyahu favoreció a una compañía de medios de comunicación de su país de Israel pagó millones supuestamente para que la empresa les diera en la práctica el control de su web informativa ese garantizada así un tratamiento muy amable Netanyahu lo niega todo la oposición pide su dimisión y la policía ha solicitado a la Fiscalía que le acuse por corrupción corresponsal en Jerusalen Beatrice con

Voz 1 40:34 los escándalos de corrupción que salpican a Netanyahu vuelven a ser portada de la prensa israelí la policía recomendó ayer que el jefe de Gobierno sea inculpado por fraude y aceptación de sobornos en uno de los tres grandes casos en los que está implicado según las investigaciones Netanyahu y su esposa Sara habrían intentado entre dos mil dos en dos mil diecisiete que un medio digital llamado iguala realizará una cobertura favorable al primer ministro a cambio de jugosos contratos para la empresa de telecomunicaciones de Sec ambas empresas iguala Yves SEC pertenecen al mismo empresario que también está siendo investigado Netanyahu aseguró anoche que él y su esposa esa sufren una caza de brujas y garantizó que las acusaciones son infundadas corresponde ahora al fiscal general la decisión de imputar o no al jefe de Gobierno en febrero la policía ya recomendó que Netanyahu fuera inculpado en otros dos asuntos de corrupción estos escándalos se suman a la crisis que atraviesa el Gobierno del primer ministro que estuvo a punto de disolverse hace dos semanas

Voz 0027 41:41 esto en Israel en Francia el presidente Macron ha reunido al gabinete nada más volver de la cumbre del G20 en Buenos Aires justo después de recorrer el centro de París convertido este fin de semana en una auténtica batalla campal por las protestas de los llamados chalecos amarillos el presidente dice que quiere abrir un diálogo con ellos para estudiar sus reivindicaciones corresponsal de la Ser en París Carmen Vela

Voz 0390 42:01 buenos días el presidente Macron no ha encontrado todavía una respuesta al grave estallido social que provocó enormes destrozos en París y otras provincias además de un largo centenar de heridos casi setecientos detenidos de ellos más de cuatrocientos en la capital el primer ministro Édouard Philippe va a reunir a la oposición y los chalecos amarillos para buscar una respuesta a las protestas algunos partidos como el socialista le han tendido la mano la derecha republicana que animó la revuelta mira para otro lado mientras la ultraderechista Le Pen y el insumiso Mélenchon piden sencillamente la disolución del Parlamento y la dimisión del presidente elegido hace un año y medio con más del sesenta y seis por ciento de los votos

Voz 1 42:39 tras claim Hugo una de las impulsoras del móvil

Voz 0390 42:41 tanto especialista en esoterismo animó ayer a los chalecos amarillos a organizarse se mostró dispuesta a negociar con el Gobierno

Voz 1727 42:49 claro estoy dispuesta es necesitamos respuestas

Voz 0390 42:52 gobierno y rápido acto seguido le espetó otra manifestante en la segunda cadena de Televisión

Voz 1 43:00 no

Voz 0390 43:00 bien si vais a título personal libre no no está representación este es el gran problema de Philippe Lima con encontrar interlocutores el viernes los dos que se presentaron fueron desautorizados por el resto uno de ellos confesó amenazas las reivindicaciones son muy difusas ya algunas contradictorias casi todos quieren menos impuestos más salario mínimo que ya es de mil quinientos euros brutos al mes y más servicios sociales

Voz 0027 46:05 consternado José María Izquierdo buenos

Voz 0660 46:07 las buenos días

Voz 1100 46:09 tener sorpresa porque era querer unos unos resultados que nadie absolutamente nadie esperaba todos los horrores se han producido encadena hasta conseguir este insólito reparto de escaños que nuestra era un cataclismo en Andalucía gobierne quien gobierne sea Montero las preguntas pero es lógico que todavía no lleguen las respuestas qué puedo hacer ahora Susana Díaz hace un año presunto aspirante a gobernar

Voz 1727 46:34 allí a los puertas duda sólo lo sólidos

Voz 1100 46:38 congregando negando Lucía alguien como Juan Manuel Moreno que ha perdido casi trescientos mil votos en cuatro años el resultado bochornoso de un perdedor nato aceptará el muy centrista Juan Marín exquisito demócrata vice juntarse en fin alianza con los xenófobos homófobos varios focos más DRAE Rido Abascal era insultantes de gozo esprín pollos casado Rivera porque van a pisar moqueta gracias a los votos de los aliados de Marine Le Pen esos valiosos caballeros de lanza en astillero y alarga antigua dispuestos a emprender la reconquista según sus propias palabras comenzando por Barrera inmigrantes y musulmanes así piensan regenerar lo modernizar este país sirviendo Arambarri accesorios de toda Europa pero mejores proponen un inocente pasatiempo digan ustedes qué porcentaje ha tenido al desarrollo enloquecido del proceso en este cataclismo es que acierte peluche con la estela no sean tímidos y hagan juego señores y lo judicial

Voz 43 47:40 no

Voz 0027 47:44 ustedes los oyentes qué opinan

Voz 0456 47:46 en y de la Fuente buenos días buenos días empezamos en Andalucía en Córdoba damos la bienvenida a Manuel que tras la victoria de Vox en elegido pregunta

Voz 44 47:54 son a los inmigrantes que que tenga sida se introducía obtenía un parlamentario todos incluido adicta empezaron a hablar de la campaña perecer te te Sánchez siendo la segunda fuerza parlamentaria PP y Ciudadanos pueden gobernar en Andalucía

Voz 0456 48:17 coincides Manuel en tu critican los medios con marca de Barcelona o Iker de Bilbao y en la lista más votada con Paco de Huelva entre otros en Huelva nos quedamos con Narciso

Voz 45 48:26 mira y bastante triste muy triste ni más ni menos veces parlamentario del partido que quiere acabar con la autonomía expulsar al inmigrante se CC y miran a la de un nuevo para mandar no sabiendo que el PP Ciudadanos con la poltrona son capaces de pactar con el mismísimo diablo

Voz 0027 48:45 más titulares Fernando Cádiz titular cuando lo veas cortar pon las could a remontar te dicen ahora partido que tanto hablaban de que gobernar es más votado en agotar los partidos Eric espera Coruña buenos días con la entrada de Vox

Voz 16 49:02 el Parlamento andaluz ahora ya no

Voz 0027 49:05 los parecernos un poco más Europa porque creo que éramos el único país que no tenían razón de extrema pues ya lo tiene María Encarnación Madrid

Voz 46 49:14 estoy triste como militante del PSOE pero tengo que decir que tenía esa intuición e desde que entró Podemos en el ámbito de Pedro Sánchez supe que iba a engullir a Pedro Sánchez

Voz 0027 49:27 terminamos en Andalucía con Ángeles de Sevilla bienvenida

Voz 47 49:31 hoy estoy muy triste porque qué plan mujeres vamos a perder mucho no importa si tiene que coordinar PP Ciudadanos pero por favor con todo lo que hemos luchado para que ahora venga la ultraderecha no lo borren todo hay mucha gente muy muy contenta con lo que la Lucía pieza verán lo que va a pasar en las generales buenos días buenas semana el que pueda

Voz 0027 49:59 a las siete de la saludo a Pepa Bueno desde aquí desde Radio Sevilla especial Hoy por Hoy de análisis mucho análisis tras el vuelco andaluz son las siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 1275 50:18 qué tal buenos días otra llena muy atentos a los bancos vendible las brumas matinales en Madrid espera que baje la nubosidad a medida que avanza la mañana que bajen también hoy los termómetros máximas quedó para pasar de diez grados en buena parte de la comunidad los médicos residentes del Hospital doce de Octubre encaran su cuarto día de huelga una protesta que comenzaron el pasado viernes para denunciar que la falta de supervisión de su trabajo provoca inseguridad en sus decisiones sanitarias y seguridad en el paciente y que han secundado nueve de cada diez Mir de este hospital trabajan con muchas carencias es lo que quieren solucionar aborda Santos

Voz 0159 50:55 decidieron ir a la huelga porque ellos mismos cuestionaban cuál sería la calidad de su propio servicio tienen dudas porque faltan médicos y eso es lo que están reclamando más supervisión para obtener una mejor formación y poder proporcionar un servicio adecuado a los pacientes para evitar situaciones como las que cuenta Mario harán Berry uno de los portavoces del comité de huelga

Voz 48 51:15 tenemos que tomar decisiones muy difíciles y muchas de ellas altas horas de la madrugada te acabas yendo a casa con mucha angustia con mucha preocupación nunca sabes si lo que has hecho lo adecuado tienes miedo a lo que le pueda pasar ese paciente en casa

Voz 0027 51:29 los días vas corriendo a ver

Voz 48 51:32 a saber si tenido algún otro problema derivado de lo que tú has hecho