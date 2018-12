Hoy por Hoy (03/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la mañana las seis

Voz 1727 00:02 es en Canarias

Voz 1275 00:25 muy buenos días desde Sevilla algún llamamiento a todas la fuerza política que decimos que somos constitucionalista que lo demostremos parando la extrema derecha en Andalucía yo al menos lo voy a intentar rusa Nadia

Voz 1727 00:39 hace así anoche al resto de fuerzas políticas que impidan la llave de la gobernabilidad Andalucía la tenga la extrema derecha de Vox es que esta es la situación tras el batacazo histórico del PSOE liderado por Díaz los socialistas son la fuerza más votada en las elecciones de ayer pero se hunden y tienen casi imposible retener el poder en esta comunidad que han gobernado ininterrumpidamente durante treinta es años el granero socialista se vacía obtuvo un veintiocho por ciento de los votos y sólo treinta y tres de ciento nueve escaños una Susana Díaz seria muy seria comparecía pasadas las once de la noche reconociendo el mal resultado pero sin hacer ninguna autocrítica hoy han común dado Ejecutiva Regional la otra noticia de las elecciones es efectivamente que las derechas suman mayoría absoluta incluyendo a la extrema que entra por la puerta grande en el Parlamento andaluz Vox un partido que aboga por la supresión de las autonomías consigue doce escaños en un Parlamento autonómico su candidato Francisco Serrano habla de la reconquista

Voz 2 01:49 la ostente da Lucía por el cambio porque ya estaba bien de entrar en bucle nosotros somos lo que vamos a propiciar el cambio la mejoría la reconquista

Voz 1727 02:01 el Partido Popular conserva la segunda plaza pero ha perdido trescientos mil votos y siete escaños pero anoche no hicieron ni mención a esa caída sino que anunciaron que intentarán la investidura

Voz 3 02:13 me voy a poner a trabajar primero para hablar con todos y cada uno de los grupos con un objetivo de alcanzar una mayoría alternativa al Partido Socialista por tanto yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente

Voz 1727 02:26 y también lo intentará ciudadanos que crece espectacularmente más que doblando sus escaños de nueve a veintiuno

Voz 4 02:34 el cambio que sólo puede liderar un partido que crece un partido en el que los andaluces

Voz 5 02:39 han creído han depositado su ilusión estuvo esperando

Voz 1275 02:42 ni Moreno Bonilla animar y nombrar

Voz 1727 02:44 con directamente a Vox aunque tampoco lo descartaron y eso que los socios europeos de Ciudadanos ya le están advirtiendo de que el éxito de la extrema derecha debería preocupar a todos Vox consigue dos escaños y sólo cinco más diecisiete obtiene Adelante Andalucía la coalición de izquierdas ha conseguido tres menos tres diputados menos de los que Podemos e Izquierda Unida lograron por separado hace tres años tampoco hizo autocrítica Teresa Rodríguez

Voz 6 03:12 la gente de Adelante Andalucía va a estar a disposición de hacerles frente a la extrema derecha porque la extrema derecha en un enfrentamiento los

Voz 1727 03:22 el timo contra los penúltimo

Voz 6 03:25 amo a hacerles el favor poderosos de este país de esta tierra

Voz 1727 03:28 hoy toca el análisis de todos los ingredientes que componen este cóctel explosivo y cuánto ha pesado en ese cóctel la reacción a la crisis catalana el Parlamento andaluz Se constituye el veintisiete de diciembre y quedan días intensos de negociaciones complicadas por delante es lunes tres de diciembre y en Francia Macron quiere sentar a negociar a su Gobierno a la oposición ya los chalecos amarillos tras la espiral de violencia del fin de semana que deja cuatrocientos doce detenidos la fiscalía anuncia que va a pedir hasta siete años de cárcel para algunos arrestados en Malta este era el momento en el que los doce inmigrantes del pesquero Nuestra Madre Loreto subían al barco maltés que los ha llevado a la Costa del país después de diez días en el mar dice el ministro del interior de Malta que después enviará a estas doce personas Aspa sí faltan seis días para que boca y River juegue en el Bernabéu la final de la Copa Libertadores y Pedro Sánchez ha mandado este mensaje a los argentinos en una entrevista en la CNN vamos aquí

Voz 7 04:45 me parece que lo más importante de todo este debate es que los protagonistas tienen que ser uno el deporte el fútbol dos los futbolistas y en tercer lugar el gran pueblo argentino

Voz 1727 04:56 esto sobre fútbol sobre baloncesto Sampe España sí estará en el Mundial de China dos mil veinte

Voz 1161 05:01 con su victoria de ayer sobre Ucrania en Tenerife setenta y dos sesenta y ocho es líder de su grupo tras la derrota de Turquía Montenegro aunque también se clasifican los turcos el seleccionador Sergio Scariolo que no ha podido contar con los NBA ni con los de Euroliga se mostraba agradecido en El Larguero con los jugadores que han disputado estas Ventanas

Voz 8 05:15 general jugador restando marcar al equipo competido de Nationale importante era asegurar la clasificación

Voz 9 05:22 entonces yo fuera un logro muy importante porque este grupo de jugadores por Europa junto a España Turquía se clasificaría también

Voz 1161 05:28 en Lituania Francia República Checa Grecia y Alemania

Voz 1727 05:32 y qué tiempo va a hacer hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 1450 05:36 buenos días de momento lo más destacado los bancos de niebla nubes bajas que ahora afectan a poblaciones cercanas a los ríos Tajo también al Duero pueden ser persistentes con ambiente frío alcanza en la Comunidad de Madrid pueden dejar como mucho algunas lloviznas durante la tarde se pueden romper un poco nubes más activas en Galicia con chubascos sobre todo durante la tarde más dispersos en el Cantábrico y en el resto del país sol y temperaturas al alza máximas alrededor de los veinte grados en el Mediterráneo de los Veinticinco en Canarias son las seis las seis y seis en Canarias

Voz 1727 06:06 las

Voz 10 06:09 no

Voz 11 06:11 imagina que el veintidós de diciembre te toca el Gordo de Navidad imagina que al día siguiente vuelve a ser XXII y que vuelve a tocar esto llamé vivir descubre la historia de la lotería de Navidad en XXII otra vez punto es veintidós de diciembre Sorteo de Navidad

Voz 12 06:38 el mayor premio es compartir de pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa hacerlo en un minuto

Voz 5 06:44 hay una gran diferencia esperé hubieran One vive con BBVA tienes todas las

Voz 13 06:49 Fuentes de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor decides descubre más en vez de agua punto com BBVA creando oportunidades

Voz 5 07:02 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 07:06 Pedro Sánchez está hoy en Polonia en la Cumbre del Clima allí esperamos sus primeras palabras en plena conmoción socialista por la debacle en Andalucía a nadie esperaba este resultado Inma Carretero buenos días todo

Voz 0806 07:19 PSOE se tambaleó ayer porque Andalucía siempre ha sido la roca del partido y ni en Ferraz ni en el resto de federaciones contemplaban perder el Gobierno andaluz anoche el secretario de Organización José Luis Ábalos no quiso darlo todo por perdido como fuerza más

Voz 15 07:32 estado en Andalucía tenemos la responsabilidad de liderar ese proceso para no permitir que sea la ultraderecha la que esté marcando la agenda política o el rumbo en Andalucía

Voz 0806 07:42 todo está abierto eso aseguran fuentes de una dirección federal no creada también cuando se le pregunta sobre si Susana Díaz debe dar un paso atrás piensan que antes de llegar a ese escenario que no descartaron hay que hacer un largo proceso de negociación fuentes de la ejecutiva federal aseguran que la campaña electoral a medio gas no apunta

Voz 1450 08:00 ganado que ha desmovilizado a sus votantes pero

Voz 0806 08:03 hay quien apunta también a que el ascenso de Ciudadanos y de Vox hay que leerlo en clave nacional el debate sobre la fecha de las generales volverá a estar servida la noche

Voz 1727 08:13 por barrios porque también cae el Partido Popular pero cualquiera lo diría porque se ven en condiciones de gobernar Andalucía como la fuerza más votada de la derecha resisten en segunda posición un relevo histórico que Casado se colgó como medalla María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 08:28 las buenos días los populares han perdido siete escaños pero a basta felices casado dice que Juan Manuel Moreno liderará el cambio que se presentará a la investidura que si él no es el presidente de la Junta no los a nadie que son ellos quienes tienen ahora la llave de San Telmo además el líder del PP aprovecha para hacer una lectura en clave nacional así por un lado pide al presidente del Gobierno que

Voz 0027 08:49 convoque ya elecciones generales desde aquí decimos

Voz 16 08:51 esta es la primera piedra que supone para Pedro Sánchez un fracaso histórico hemos visto cómo apenas cinco meses después de una moción de censura los andaluces es decir el veinte por ciento de los españoles le ha dicho un no rotundo a Pedro Sánchez

Voz 1461 09:05 pero recuerda que él salió elegido por primarias dando por hecho que con este resultado su liderazgo Se verá reforzado

Voz 16 09:11 considero que ese proyecto político ha sido ratificado en estas elecciones el Partido Popular ha vuelto ya ha vuelto a representar a un centro derecha sin complejos que aspira a liderar con mayoría absoluta muy pronto este país

Voz 1461 09:23 yo ya se ha convocado para mediodía Comité Ejecutivo Nacional además casado tiene almorzó con los barones toca una celebración en la que pedirá a los suyos que no se preocupen por Vox porque el PP a partir de ahora va a ir a por todas bueno pues sí exacto

Voz 1727 09:35 te lo mismo dicen en Ciudadanos sólo que en su caso exhiben su enorme crecimiento argumento según Rivera para gobernar Óscar García

Voz 1645 09:44 qué tal buenos días la dirección nacional de ciudadanos celebra como si de una victoria electoral se tratara los veintiún diputados obtenidos es el partido que más crece destacaba anoche Albert Rivera por eso anunció que propondrá a Juan Marín para ser investido presidente de la Junta Rivera mira a PSOE PP para recibir los apoyos en primer término

Voz 0040 10:02 nosotros apoyamos al señor Rajoy aunque no queríamos apoyarles porque este país necesita un gobierno nosotros apoyamos en su día a Susana Díaz lo Cristina Cifuentes porque necesitaban gobiernos me pueden decir cuál es el motivo por el que el cual el Partido Popular y el Partido So Disa no pueden apoyar y permitir que gobierne Ciudadanos no hay ningún motivo vamos a gobernar

Voz 1645 10:21 nada dijo de Vox en su intervención que es otra opción de pacto en el que Ciudadanos puede entrar de ello se hablará esta mañana en la ejecutiva permanente que se celebra a mediodía aquí en Sevilla

Voz 1727 10:31 tiene sí hablan con preocupación del ascenso de la ultraderecha son los socios europeos de Ciudadanos

Voz 0393 10:36 Marina Gómez el líder de los liberales en el Parlamento Europeo ha felicitado a ciudadanos a través de Twitter por los resultados pero Gay Festo ha advertido también contra la extrema derecha asegura literalmente que su éxito debería preocuparnos a todos nos enfrentamos dice a una batalla por el alma de Europa en las elecciones europeas

Voz 0806 10:53 Ello la ultraderecha que dijo en ocho aquí Rafa Muñiz

Voz 1727 10:56 buenos días buenos días el candidato de Vox bueno andaluz

Voz 1772 10:58 sí a Francisco Serrano ha presumido de tener la llave para formar gobierno

Voz 2 11:02 el voto útil ha sido que es el que va a permitir ese cambio el que va a hacer posible a acabar con el régimen socialista en Andalucía de acuerdo

Voz 1772 11:12 los Serrano habla de reconquista y su líder nacional Santiago Abascal ha hecho un discurso centrado en los próximos comicios por eso nosotros

Voz 17 11:20 no pedimos papeletas verdes

Voz 16 11:22 Pedimos papeletas rojigualdas

Voz 1772 11:25 qué era lo verdaderamente esencial Marín Le Pen ha calificado esta noche a Vox de movimiento joven y dinámico el partido que ha conseguido doce escaños en Andalucía defiende en su programa electoral expulsar a los inmigrantes sin papeles eliminar la ley de violencia de género o abolir las comunidades

Voz 1727 11:40 autónomas a pesar de que se han presentado unos comicios regionales en resumen algo feo de veras

Voz 5 11:51 esa es la mía

Voz 1727 11:51 dada esta mañana de Claudi penes pudo estrenar encima

Voz 19 11:54 dos sombrío recorre la superficie de Occidente bajo el nombre de populismo los ultras avanzan sobre la piel de la democracia minando su legitimidad extiende el apenas frenos trámico sonaron entran en esa categoría pero es que la extrema derecha gobierna también Italia Austria y varios países del Este es la segunda fuerza política en Francia España que presumía de ser uno de los pocos países que habían evitado la marea ultra entró ayer de una vez por todas en Europa pero para Val de paso se cargo otro mantra presumimos de ser una de las sociedades que mejor tolerar la inmigración pero ayer irrumpir en el Parlamento andaluz un partido que habla de invasión migratoria el Castañar de Susana Díaz es formidable la subida de Ciudadanos es imponente presencia del PP es destacable pero la irrupción de Vox abre una nueva etapa política cargada de incertidumbre es una ideología entra de esa manera en un Parlamento significa que ha logrado capturar algo de la realidad social Toxo ha logrado capturar una mezcla de miedo desencanto desengaño desafección que tremendo disgusto anoche en la política española encendido de un interruptor alcanzó un momento decisivo camión resorte importante elijan ustedes la metáfora pero es la metáfora de algo feo de veras

Voz 1727 13:07 en Vox han centrado también el análisis poselectoral Unidos Podemos como ya pasó en las elecciones generales del año dieciséis la coalición de Podemos e Izquierda Unida Adelante Andalucía arrestado en lugar de sumar lo ha reconocido el propio Pablo Iglesias Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 13:24 es nuestro resultados han estado por debajo de las expectativas decía Iglesias que en cuanto a posibles causas remitía un análisis que dice debe nacer en Adelante Andalucía el líder de Podemos comenzaba con estas palabras su alocución anoche alerta antifascista y culpaba al PP y a Ciudadanos de haber dado hay día Vox al tiempo que hacía corresponsable a la candidata socialista Susana Díaz Iglesias llamaba a todos los partidos de la moción de censura a esforzarse por aprobar los presupuestos ya que insinuaba la alternativa son elecciones generales en las que ya nadie puede

Voz 20 13:56 estar un gobierno de la derecha con Vox lo que nos estamos jugando es algo que va más allá de los presupuestos generales y que va más allá de la legislatura pues estamos jugando la dirección de Estado en España si esa dirección de Estado puede estar en manos de la extrema derecha Ésa es la responsabilidad de Estado que nosotros exigimos al conjunto de fuerzas políticas que sumamos para hacer la moción de censura así

Voz 1450 14:19 así la primera prueba de la confluencia Izquierda Unida Podemos a nivel autonómico y revés también para Rodríguez en su reivindicación de autonomía e independencia tras haberse enfrentado Iglesias por la confección de Adelante Andalucía la marca de Rodríguez no ha pasado el examen

Voz 1727 14:34 son las siete y cuarto las seis y cuarto en Canarias

Voz 21 14:37 eh

Voz 22 14:39 esos doce subirnos al tren de la noticia Renfe Renfe Mercancías inician nuevo tráfico intermodal entre Barcelona y Lyon el tren de contenedores va a realizar trayectos semanales de ida y vuelta por la vía de alta velocidad y el túnel del Pertús la iniciativa se enmarca dentro de la política comercial de la compañía que tiene como objetivo aumentar la competitividad y sanear la sociedad Renfe Mercancías

Voz 23 15:02 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 5 15:08 chicos todo reservado salimos temprano cargamos los esquíes alquilamos una cabaña a pie de

Voz 23 15:12 sí en Fort sabemos que cuando fallan tus neumáticos tus planes también puede eso hasta el quince de diciembre Si vienes a la red for te llevas dos neumáticos Michelin paga sólo uno por la increíble sensación de de preocuparse detalles y condiciones punto es

Voz 19 15:28 porque sabemos que eres muy de salmón en Navidad

Voz 24 15:31 es muy de disfrutarlo en los más apetitosos canapés en Hipercor y en el supermercado el corteinglés de ofrecemos un setenta por ciento en la segunda unidad en una gran variedad de formatos de salmón ahumado la balinesa puedes combinar con giros de Navidad muy de Hipercor del supermercado el corteinglés

Voz 1880 15:49 gracias a la Constitución Española hemos podido crecer como sociedad hemos podido vivir en libertad hemos podido soñar y cumplir nuestros sueños celebremos estos cuarenta años de Constitución a lo grande este ocho de diciembre sorteo especial por el cuarenta aniversario de la Constitución con ochenta y cuatro millones de euros en premios de lotería nacional

Voz 11 16:10 trabajar de buscar donde los demás no encontraron nada nada de esto tendría sentido si sólo hiciéramos vino Ribera del Duero del origen de una gran idea

Voz 25 16:20 su luna langostino que mantiene su bigote completo es un langostino de calidad superior sin bigote un langostino no es un Rodolfo elige Rodolfo usted Pescanova elige bigote

Voz 26 16:30 vi Europa cruceros di escapadas nacionales di Caribe de nieve del Islas Dick siembre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil

Voz 25 16:43 porque con Viajes el Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios in

Voz 5 16:55 libres a la hora de viajar ir siempre di Viajes El Corte Inglés

Voz 27 17:02 en un auto tenemos las mejores soluciones para tu coche para todas las estaciones del año

Voz 28 17:06 compre y Monte Athos neumáticos Michelin auto te llevará hasta sesenta euros en carburante con precios bajos todo el año

Voz 27 17:14 más info punto es menor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 25 17:25 en un programa en directo entre Sevilla y Madrid es muy importante tenerlo todo controlado en una empresa ocurre lo mismo tienes que tener controlados todos estos bancos para poder tomar decisiones con rapidez por eso con el nuevo servicio de agregación BBVA y tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para poder controlarlas de un vistazo y además al tener toda la información Junta podrás desde tener una visión global de tu tesorería hasta reaccionar antes aún imprevisto porque está claro que cuanto

Voz 1450 17:52 sabes mejor decides descubre más

Voz 25 17:54 BVA a punto com

Voz 29 18:01 sobre las elecciones andaluzas y desde Honduras bienvenido buenas soy Santiago creo que todas las personas que tenemos conciencia social defendemos la igualdad respetamos ahora en minorías deberíamos estar realmente preocupados por la irrupción de la esquina

Voz 5 18:14 la derecha gracias Santiago Pedro Madrid

Voz 30 18:16 creo que la regeneración del PSOE

Voz 23 18:19 la luz empieza por la dimisión

Voz 30 18:22 de subsana al día no hay más Se acabó

Voz 5 18:25 Alberto Alcalá el quedan a volver a dirigir el de justo al obrero todo lo que tenemos Ana Cartagena

Voz 31 18:32 estoy Lada directamente y realmente me da miedo me da miedo lo siento muchísimo lo siente coches a Andalucía pero es que le da mucho para el resto de España

Voz 0027 18:42 Cristian Barcelona hace una advertencia a partir

Voz 0213 18:45 los que sí quieren único y que se quería que tienen el futuro de España las manos como puede ser Podemos

Voz 5 18:50 Adelante Andalucía también al partido socio

Voz 0213 18:53 la lista la gente está en cansado de corrupción estamos cansados de que en Cataluña con tantas promesas sigamos igual Mercedes Granada

Voz 32 19:00 me preocupa mucho como supongo que mucha gente que haya entrado al Parlamento andaluz porqué ocurrido pues no lo sé pero ayer cuando son de de alguno de Ando ella gente gritando a España en la sede de empecé a pensar que quizás el tema catalán tendrá mucho más peso del que yo creía se ha sido uno de los factores hay mucha gente que tendría que empezar pensar según había que mirar tanto el ombligo propio un poquito más alguien colectivo

Voz 5 19:26 Antonio Murcia cuando lo derechos e infracción a la Izquierda debe unirse pero Kelly para te digo que no soy una u perdón Amparo Alicante

Voz 33 19:34 a una frase de Alejandro Dumas que a mi me gustan mucho que dice no hace falta conocer el peligro para tener miedo de hecho los peligros desconocidos son los que inspiran más temor

Voz 5 19:44 suelo Sevilla Andalucía la de Lorca

Voz 34 19:47 la de la Alhambra y la mezquita de Córdoba lado el intercambio con América la de la gramática de Antonio de Nebrija esa misma Andalucía ha agotado a Vox y doce escaños estoy completamente

Voz 1727 20:00 Lada un abrazo Consuelo gracias muchas veces

Voz 1275 20:04 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1727 20:06 las

Voz 1275 20:13 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con seis grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía bajar un poco más los termómetros en Madrid sobre todo lo vamos a notar en las mínimas las máximas además se quedaran este lunes el entorno de los diez grados en la mayor parte de la región cielos nubosos brumas matinales un error de la administración en la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación en Madrid puede acabar con la impugnación de todo el proceso es lo que temen desde Comisiones Obreras denuncian que la Comunidad de Madrid no ha cumplido con los plazos de presentación de la convocatoria se ha saltado la ley el sindicato ha presentado ya un recurso en contra Vigilia Sarmiento buenos días

Voz 35 20:50 los días la primera convocatoria se publicó el ocho de octubre pero sólo en el Boletín Oficial de la Comunidad a pesar de que la ley obliga a que salga a la vez en el BOE ha pasado más de un mes para que sea así la segunda convocatoria se hizo

Voz 1727 21:01 quince de noviembre así que hubo un primer plazo para los as

Voz 35 21:03 antes que ya expiró y ahora se ha abierto un segundo la comunidad dice que guardará la instancia a los de primera convocatoria pero Comisiones obreras creen que deben echará de nuevo porque sólo es legal la segunda vía advierten puede haber consecuencias muy graves si la Administración no revierte el proceso a María Eugenia Alcántara es inspectora de Educación y representante de Comisiones

Voz 36 21:22 que la la razón de las consecuencias devastadoras es que las personas que llegas senda supera ese procedimiento podría Andrea anulada la convocatoria con lo cual eh serían desahuciada de supuesto además estas oposiciones son especialmente duras porque ya es obliga que el funcionario docente las personas sacrifican su vida personal y laboral

Voz 35 21:44 son las oposiciones más duras de la educación madrileña y suponen años de preparación para quienes quieren sacar la plaza se convocan cada cuatro años

Voz 1275 21:52 es lunes tres de diciembre menos tráfico y más transporte público es el Prim balance del primer fin de semana de Madrid Central que hoy encara su primer lunes laborable lo contamos en titulares según el ayuntamiento la reducción del tráfico ha supuesto hasta un cincuenta y un por ciento de coches menos en la Gran Vía y se ha potenciado el uso

Voz 35 22:08 también del transporte público entre un uno y un cuatro coma tres por ciento aseguran que la circulación también ha sido fluida en la M treinta a pesar del incremento debe y cuarto

Voz 1275 22:15 a día de huelga de los médicos residentes del Hospital Doce Octubre la protesta comenzó el viernes para anunciar la inseguridad que les provoca la falta de supervisión en su trabajo nueve de cada diez Mir

Voz 1727 22:24 la han secundado el Ayuntamiento de Madrid instalará

Voz 1275 22:26 la placa en honor al 15M en Sol lo hará sin él

Voz 35 22:29 visto bueno de patrimonio ya que no han solicitado la autorización pertinente siendo la fachada un Bien de Interés Cultural se colocará mañana martes a las siete de la tarde

Voz 1275 22:36 es el croata del Real Madrid Luka Modric terminará hoy con diez años de dominio de Messi de Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro la gala comienza a las nueve menos cuarto en París yo tiene XXIII vamos a ver cómo despierta esta mañana el tráfico en la capital pantallas Inmaculada banderas buenos días

Voz 37 22:56 muy buenas días va despertando hablar apunta en los accesos del sur sobre todo en la de la carretera de Toledo en el interior de la ciudad hay bastante vacío es la M30 la que acapara la máxima atención por intensidad porque sacaba de producir un accidente en la incorporación de la carretera de Valencia A M30 sentido norte sentido ven

Voz 1727 23:14 las vamos también a las carreteras DGTE María

Voz 1275 23:17 pero hola de nuevo hola buenos días pues

Voz 6 23:19 complicaciones en las entradas a Madrid ahora mismo sobre todo en la A tres en la zona arribados también en la A cuatro en Valdemoro y la A42 en la zona de parodia en la M cuarenta o tráfico muy congestionado sobre todo en el tramo de Vallecas también en la zona de Pozuelo todo hacia la zona norte

Voz 23 23:33 este es un vino de la Denominación de Origen La Mancha recuerda hoy lunes tres de diciembre en el Círculo de Bellas Artes veinticuatro grandes bodegas de la Denominación de Origen La Mancha presenten sus vidas día caso a los profesionales y amantes del vídeo de once a veintiuna horas Círculo de Bellas Artes de Madrid entrada por Marqués de Casa Riera

Voz 22 23:55 esa furgoneta que mira que no tendrá calles por las que pasa que hoy Valle dice la más estricta pues sí sé dónde está tu coche aparcado que que

Voz 38 24:05 ahora tu seguro de coche con colitas auto desde ciento ochenta euros informa Take calcula tu precio incógnitas auto punto com o en el novecientos ochenta y uno ochenta y uno cero dos colitas auto del mediador EOI

Voz 39 24:15 cuando miro hacia atrás me veo mayor apenas

Voz 12 24:18 corrió a unos pocos kilómetros pero año tras

Voz 39 24:21 año me volví más rápido año tras año no llega más lejos y me sentía más útil más eficiente más moderno si ahora que cumplió cien años me siento más vivo que nunca cien años más joven Metro de Madrid

Voz 12 24:35 comunidad de Madrid bueno y ahora damos paso a la luz o la luz o la luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa la única tarifa plana ilimitada de luz de verla toda la energía que necesitas si despilfarrar o la luz se compromete a que pague siempre lo mismo Amaya al novecientos sesenta y siete cero siete cero siete o forma o la luz tocó

Voz 14 25:01 en calcetines y chanclas juntó no van mucho pero un Dacia GLP con etiqueta de Koke circulen los días de restricciones que con descuento y un buen precio eso junto eso sí va bien juntos

Voz 12 25:12 camada hacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde siete mil setecientos cincuenta euros Lennon Súmate al movimiento inteligente oferta reciba Grupo Renault

Voz 40 25:23 estos bidones cuando vaya al aeropuerto parca remitirme a los parqués oficial ha visto cinco euros al tío a Juanjo un reserva Joe Roth eh Kim punto com

Voz 5 25:33 tu viaje por la vía rápida

Voz 25 25:35 aproveche este diciembre y viaje en tren desde Madrid a muchos destinos con tus noches en hotel de tres o cuatro estrellas por poco más de mis fruto de un viaje exprés con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés tu próxima parada es un viaje consulta condiciones

Voz 5 25:53 descubre el musical del que todos nos habla un viaje emocionante de Inglaterra Persia para cumplir el sueño el Apolo de Madrid entonces ya a la venta en el médico musical punto com

Voz 41 26:15 lo que dices cariño que Dios pongo por testigo que esta Navidad no los va a faltar marisco porque en la sirena bogavante crudo a cinco noventa y cinco noventa y nueve La caja de quinientos gramos Gideon una Navidad de Cine con la sirena

Voz 22 26:28 si tu negocios una flota de ambulancias no le pones este sonido a la sirena

Voz 42 26:35 no porque piensas por eso porque los negocios de piensa llega yo icono doce con lo mejor para los profesionales la fibra con la red más rápida inmovilizó gigas infinitos informa te en el diecisiete cero cero pienso luego Yoigo

Voz 22 26:48 yo digo es marcar tendencia necesitas ir montado en un flamante GLP de Mercedes

Voz 43 26:55 ahora lo podrás estrenar con unas condiciones irrepetibles Mercedes Benz PLC doscientos veinte de cuatro Matic por doscientos noventa y cinco euros al mes Icon los dos primeros mantenimientos incluidas sólo veinte unidades disponibles menos el tuyo consulta condiciones en motor mecha chocante

Voz 22 27:11 escenario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 8 27:15 las buenas ofertas porque con su percatarse esto Assumpta Escarp por catorce de los demás con catorce súper ofertas en sólo diez días como el maletín de jamón de cebo ibérico por sólo sesenta y nueve euros con dos garrafas de dos litros de aceite de oliva virgen extra depende de regalo sólo hasta el ocho de diciembre ahorrar más

Voz 5 27:38 siete

Voz 1275 27:39 sí veintisiete el Ayuntamiento de Alcorcón da un paso más en contra de la decisión del equipo de Carmena de instalar semáforos en la entrada a Madrid por la cinco el Gobierno que dirige David Pérez ha anunciado que va a solicitar la instalación de medidores de contaminación en el límite de la carretera de Extremadura con la capital para verificar si con la reconversión de este tramo de autovía en una calle aumenta el nivel de polución el Ayuntamiento de Alcorcón está convencido de que habrá más atascos por tanto más contaminación ser marido este Belén Campos

Voz 0806 28:05 desde el consistorio Alcorcón Hero avanzan que en el caso en que se compruebe ese efecto directo sobre la polución de la zona estudiarán presentar una querella contra el Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena contra esta medida dicen arbitraria y unilateral el proyecto del Ayuntamiento de la capital pasa por instalar en el paseo de Extremadura cuatro semáforos para frenar el tráfico de entrada en Madrid un plan que contempla además convertir el tramo de la A cinco entre Batán y Cuatro Vientos en una carretera de poblado con aceras pasos de cebra carril para bicicletas ir a dar también el Partido Popular de Móstoles ha iniciado una recogida de firmas a la que han denominado Carmena no te quiere en Madrid para pedir la paralización de las semaforito acción de la cinco Madrid Central

Voz 1275 28:45 Se armó el belén o al menos el PP lo quiere armar en la Puerta de Alcalá un año más el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid anima a los vecinos a colocar belenes en este punto como vienen haciendo desde hace tres años cuando el Gobierno de Carmena

Voz 1 28:57 decidió prescindir del tradicional que había hasta ahora

Voz 44 29:00 Manuela Carmena tan atenta siempre a celebrar el Año Nuevo chino o el Ramadán lo cual nos parece perfectamente respetable sin embargo esta tradición cristiana como es colocar el belén la suprimió de la Puerta Alcalá por eso el Partido Popular de Salamanca y con el apoyo al grupo municipal popular del Ayuntamiento de Madrid invitamos a todos los madrileños como desde hace tres años a que sigan viniendo a la puerta Alcalá ya que sigan aquí colocando sus lemas

Voz 1275 29:22 el arte contemporáneo marca este año las puertas abiertas en el Parlamento desde esta mañana los ciudadanos pueden visitar el Congreso y el Senado en víspera de la celebración el seis de diciembre del Día de la Constitución que celebra cuarenta años esta vez el recorrido por ambas cámaras va a estar marcado por la muestra El poder del arte una exposición de cuarenta dos obras en diversos formatos cuadros fotografías o esculturas que han sido cedidas por el Museo Reina Sofía para reflejar cuarenta años de arte española llegamos a las siete y media con siete grados en Gran Vía sigue hoy por hoy en la Ser

Voz 5 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 comienza el lunes tres de diciembre comienza con aromas de nuevo ciclo político de Andalucía y en España el PSOE el partido fetiche de la comunidad más poblada de nuestro país tiene muy difícil conservar el poder tras el resultado en las elecciones de ayer caída histórica de los socialistas subida histórica de la derecha suma de todas las derechas incluida la extrema que por primera vez se quedan por encima de los cincuenta y cinco escaños que marcan aquí la mayoría absoluta eso sí tienen que ponerse de acuerdo entre ellas y de momento tanto el PP como ciudadanos decían anoche que intentaran la investidura y tienen que clarificar si están dispuestos a gobernar con el apoyo de Vox que con sus doce diputados consiguió un resultado muy por encima de todas las expectativas previas hace una semana le preguntábamos aquí en este programa en Hoy por hoy al candidato popular a Moreno Bonilla si el PP teje día una alianza con vos

Voz 45 31:08 ideario real su programa Real lo tienen oculto porque no hay manera de de

Voz 1727 31:13 aún así eso no descarta pactar con ellos si se les hace falta

Voz 45 31:18 bueno es que eso yo ahora mismo no ni me lo planteo esa pregunta para poder hacer usted a partir del día tres

Voz 1727 31:23 bueno pues hoy es ya día tres tres de diciembre comienza el tiempo de las negociaciones veremos Aimar Bretos buenos días prácticamente todos los periódicos bien en sus editoriales o en las reflexiones de su columnistas encuentran esta mañana una conexión entre lo que ha ocurrido en Andalucía y el octubre independentista catalán

Voz 0027 31:43 si el editorial del país lo plantea a las claras una duda si Vox se nutre sólo de los votos del nacionalismo más extremo movilizado por la crisis catalana O'Shea ha sido capaz de morder en otros electorados sensibles también al desafío del representaría dice el país el síntoma más radical de la crisis catalana en el sistema de partidos sobre la deriva catalana Ignacio Varela en el confidencial la principal conclusión de esta votación es que la política española está infectada hasta el tuétano por el problema de Cataluña una infección que seguirá superando contaminara todas las elecciones que se celebren mientras la herida sigue abierta Andalucía ha sido el aperitivo pero nada ni nadie escapara a su efecto tóxico

Voz 1727 32:22 hay mucha reflexión también en toda la prensa sobre la inesperada profundidad de la irrupción de Vox

Voz 5 32:27 dice el editorial de El País que lo peor que puede

Voz 0027 32:30 dio a ocurrir a partir de ahora es que su éxito el de Vox haga pensar a otros partidos que deben seguir su camino esto representaría la mayor debacle del terremoto andaluz hice el país en el mundo cuenta David Gistau que hasta última hora en Vox hubo debate interno sobre si era adecuado o no presentarse a las elecciones andaluza es la falta de estructura hacía temer un fracaso que pudiera arruinar la inercia dinámicas querida a partir de Vistalegre dieron el paso en resultados ha visto están convencidos de que su éxito se debe a la ausencia de retórica al hecho de que las cosas sean claras desacomplejada todo colinda con el patriotismo de pica en Flandes se hace extraño extraño ver a personas que en términos sociológicos siempre representaron la estabilidad el centroderecha institucional enrolado ahora en una aventura insurgente con la que desafían una noción de la opresión cultural

Voz 1727 33:16 como titula la prensa de aquí Aimar la prensa andaluza

Voz 0027 33:19 un ciclo agotado así titula el diario de Sevilla la llamada que hace en portada soy editorial dentro explica que el PSOE acaba esta larga andadura en el poder con evidentes síntomas de agotamiento y ahora tendrá que abrir un periodo de serie profunda reflexión Alberto Grimaldi se centra en en el perfil de día de Susana Díaz prevé es Grimaldi que la todavía presidenta tendrá que entrenarse como líder de la oposición lejos de oropeles y recursos quedan la presidencia con todos sus adversarios fuera y dentro del PSOE afilando las lanzas políticas Susana Díaz tiene que reflexionar dice Grimaldi sobre cuál es su futuro tiene que comprobar si la mutación que ha sufrido su trayectoria de ganador a perdedora el reversible o no o si tiene que dejar paso a otro liderazgo tras perder la joya de la corona

Voz 1727 34:03 el socialismo y sobre la muy probable salida del peso de la Junta de Andalucía

Voz 0027 34:08 Lourdes Lucio apunta en el diario punto es Si el pacto de las derechas prospera la salida de peso del Gobierno andaluz va a provocar un cambio espectacular en la principal empresa de la comunidad que es la Junta de Andalucía miles de personas ligadas al PSOE y que no tienen una plaza en su poder tendrán que cambiar de trabajo dice Lucio será el mayor ERE que se haya visto nunca en

Voz 1727 34:28 la música en toda la prensa internacional también en Estados Unidos destacan que por primera vez desde la muerte de Franco un partido de extrema derecha entra en un Parlamento Danny De la Fuente es el titular de The Times The Gardian lema

Voz 0027 34:42 cuando el Frankfurter Allgemeine para este diario alemán las elecciones andaluzas marcan el inicio de un ciclo en España que el PSOE pierda su bastión es una prueba de fuego para el Gobierno de Pedro Sánchez aunque no está claro qué partidos podrán formar un futuro gobierno para este diario conservador la responsabilidad sería de Susana Díaz acusada concluye de haber realizado una campaña Uni dimensionar centrada únicamente en ella en su persona también para el Wall Street Journal este era un referéndum para la izquierda española en el que los votantes tenían que mostrar si están o no de acuerdo con el nuevo rumbo de Pedro Sánchez en el New York Times Rafael escribe que es un duro golpe para Sánchez que podría verse obligado a adelantar las elecciones a principio del año que viene raya el fallo de las encuestas para The Gardian el éxito de Vox está en la inmigración y el independentismo catalán todos los ojos en este nuevo e intenso ciclo electoral en España puestos ahora en Vox para la BBC es un partido nacionalista que como Donald Trump podría resumir su mensaje en volvamos a hacer España grande de nuevo Le Mond insiste la debacle del PSOE en Andalucía es un desaire para Sánchez que gobierna desde hace sólo se meses en España con una minoría de ochenta y cuatro escaños destacado también en Le Figaro que se hace eco del tuit de Marine Le Pen alegrando sede los resultados de Vox y añade el PSOE ha dirigido a Andalucía solo o en coalición desde mil novecientos ochenta y dos pero no ha logrado reducir el desempleo y se ha visto afectado por un gran escándalo de corrupción que salpica a dos ex presidentes de la Junta Il Corriere titula los socialistas colapsan la derecha abuela con Vox definen al partido de Abascal como un movimiento antieuropeo y nacionalista al estilo de Salvini Orbán o Le Pen lo que le faltaba al panorama político ibérico hace sólo diez años España era admirada en Italia por su bipartidismo que garantizaba la gobernabilidad hoy el Reino con la misma ley electoral se encuentran he vivido en cinco formaciones que van desde la extrema izquierda de Podemos hasta la extrema derecha de Vox de su protagonista Santiago Abascal nieto de un franquista Leo en Il Corriere hijo de un pues franquistas sociólogo dedicado toda su vida la vida política su éxito ha madurado en Almería donde las nuevas tecnologías del cultivo han empobrecido los agricultores una provincia también con el mayor número de inmigrantes y concluye Andalucía giro a la derecha ahora le toca a España termino con el República Pepa sorpresa en España no había nada a la derecha del PP desde Blas Piñar hoy está Santiago Abascal

Voz 1727 36:55 en en Ourense tenemos Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa yo aunque ustedes no lo crean yo tampoco hay vida más allá de este resultado electoral por lo menos eso me dices tú Alfonso que hay más cosas en el territorio de la realidad si por ejemplo desde Francia Macron pide auxilio así

Voz 1 37:13 titula La Vanguardia tras otro fin de semana de violencia en París y en otras ciudades francesas impresionan las fotos que se publican en los de los destrozos en tonos fue de triunfo y de otros lugares La Vanguardia dice que los chalecos amarillos ofrecen diálogo desde la cólera constructiva el Gobierno descarta de momento decretar el estado de emergencia cuatrocientos doce detenidos y un muerto que eleva a tres las víctimas mortales desde que empezaron las revueltas por la subida de los impuestos para los carburantes y de la peripecia de los inmigrantes rescata

Voz 1727 37:42 dados por un pesquero español

Voz 1 37:44 tras su negativa a llevar de vuelta a Libia como sugería el Gobierno de Pedro Sánchez el Nuestra Señora de Loreto van a Marta Marta entregó ayer a los once náufragos que quedaba en el que había recibido indicaciones del Ejecutivo español de que La Valeta permitía la entrega cuenta el país todos serán reubicados en España una vez que hayan recibido asistencia médica no pero me gustaría remontar mal reportaje Donatella Junquera en El País sobre esos pescadores lo titulaba la familia que no sabe mirar hacia otro lado y que habla de un pesquero de los dura que han rescatado a casi un centenar de inmigrantes en el mar en doce años empezaba así se tiraron al agua desesperados huyendo de una patrulla Libia no podíamos dejarlos allí era nuestra obligación rescatarlos yo no dejó a nadie ahogarse delante de mí explica el país Pascual Durá patrón del Nuestra Madre Loreto a través de satélite del barco era a las ocho de la tarde del veintidós de noviembre cuando el marinero veintinueve años encontró ante la dramática escena llamó a su jefe José que también es su padre y hace doce años afrontó la misma situación a bordo de otros Pasquale se decidieron que lo mejor era no mover el barco hasta rescatar a los náufragos

Voz 1450 39:09 que la hélice podía devorar los dura

Voz 1 39:11 jo subió a doce inmigrantes a bordo tajantes tantos como miembros tiene su tripulación en dos mil seis fueron cincuenta y uno en dos mil siete en otro rescate penséis más casi un centenar de inmigrantes

Voz 1727 39:24 imposible mantener qué lastima esta conexión con Ourense que teníamos con Alfonso Armada contándonos la aventura de esa familia de la familia que no sabe mirar hacia otro lado

Voz 47 39:43 has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga Has matado a tu mejor amiga has matado a tu mejor amiga matanza tu mejor amiga espantado tu mejor amiga has matado a tu mejor amigo

Voz 11 40:01 si te molesta escuchar esto durante veinte segundos imagínate escucharlo toda tu vida en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 5 40:15 el Inter Drive

Voz 23 40:16 vamos a medias contigo con nuestro fifty fifty equipa tuvo que yo como siempre has querido pagando sólo la mitad de las opciones descubre más ofertas para vehículos seminuevos y posventa empellón punto es

Voz 22 40:33 cariño esta tarde viene un técnico de Securitas directa instalarnos la la

Voz 12 40:36 arma no sabía que había llamado si ahora que nos moda

Voz 22 40:39 hemos a chalé con tantas puertas y ventanas me quedo unas tranquilas instalamos la mejor alarma que hay además es la que tienen todos los vecinos

Voz 48 40:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo gana llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula una en en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 49 40:59 TEA con más de cien centros médicos el más avanzado Software de Prevención en Riesgos Laborales te soluciona la prevención ante ha

Voz 50 41:11 porque sabemos que eres muy de celebrar Ki de corderito asado en Navidad en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos la pierna de cordero lechal o de cabrito con un setenta por ciento en la segunda unidad por sólo tres con cincuenta y nueve euros

Voz 24 41:23 muy de Navidad muy de Hipercor del supermercado de El Corte Inglés

Voz 51 41:30 buscador del ahorro regalarle domingo invisible de la empresa una bolsa de cacahuetes no es ahorrar hombre pobre Bermúdez ahorrar en Navidades venir a Phone House y tener financiación gratis en todas tus compras hasta el siete de enero buscadores del ahorro venida fijaos financiación ofrecida por Cofidis de cero por ciento para compras de más de doscientos euros consulta condiciones

Voz 52 41:55 hola qué tal buenos días venga aquí este puente muchos van a aprovechar para hacerse una escapada y olvidarse de todo del trabajo las preocupaciones pero eso sí yo que vosotros no me olvidaba de una cosa comprar un décimo de lotería de Navidad porque como volvéis hito que el Gordo allí os vais a acordar toda la vida así que vayas donde vayas este puente no vuelva sin tu décimo de lotería de Navidad

Voz 53 42:19 hoy por hoy

Voz 5 42:22 con Pepa Bueno

Voz 1727 42:24 las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 1 42:27 hasta

Voz 5 42:28 Volkswagen Yell deporte hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 1727 42:41 si la semana empiezan deportes muy marcada por las selecciones de baloncesto fútbol balonmano Sampe

Voz 1161 42:47 baloncesto porque ayer se confirmaba la clasificación para el Mundial de dos mil veinte victorias sobre Ucrania setenta y dos sesenta y ocho en Tenerife una victoria agónica los visitantes pudieron ganar con un triple fallado en los últimos instantes cuando iban uno abajo Scariolo decidió que no hubiera falta lo explicaba en El Larguero

Voz 8 43:00 a falta de suicidio bueno ningún momento hemos contemplado reaccionaremos defendió muy bien la última jugada hemos dejado justo tirar a las que queríamos no ese triple y hemos conseguido coger el rebote con Nacho Llovet asegurar con los tiros libres así que que muy bien

Voz 1161 43:17 España es líder ocho victorias dos derrotas y sin poder contar con los jugadores NBA Euroliga agradecía Scariolo la entrega de los que han aportado en estas Ventanas

Voz 8 43:24 en general los jugadores cara al equipo competido ya sea lo importante era según el acceso psíquica que y esto es un logro muy importante porque este grupo de jugadores

Voz 1161 43:34 algo que no lo es asegura estar sin embargo en el Mundial porque para cuando llegue el momento todos tendrán las mismas opciones de acude

Voz 1727 43:40 pero queda muchísimo tiempo muchísimas cosas

Voz 8 43:42 no hay hundió un mérito aquí ha querido de cara al Mundial de mérito por no estar actividad diferentes partes de todo de ser voy a mí no se repite de hacer favores me pide de esta conseguir una medalla

Voz 1161 43:58 por Europa junto a España Turquía ya han pasado también Lituania Francia República Checa Grecia y Alemania en fútbol por partida doble porque la absoluta ya conoce el camino que tendrá que recorrer para estar en la Eurocopa dos mil veinte empezará en casa contra Noruega el veintitrés de marzo terminará el dieciocho de noviembre ante Rumanía también en casa en este grupo están Suecia Islas Feroe y Malta además noruegos rumanos se libró la opción de enfrentarnos a Alemania aunque Luis Enrique no le importa

Voz 54 44:20 pues no la verdad es que si nos hubiera tocado y hubiera estado bien estaríamos todos de puntillas preparados y no no hubiéramos lo estábamos sólo no lo digo como farol lo digo porque así lo sino

Voz 1161 44:30 si la sub diecisiete femenina que el sábado se proclamaba campeona del mundo de la categoría en el campeonato disputado en Uruguay dos uno sobre México hoy será homenajeada en la Ciudad Deportiva de Las Rozas sede de la Federación desde la una de la tarde además amistoso de la masculina sub quince desde las seis ante Irlanda del Norte en balonmano a las nueve de la noche la selección femenina se mide a Holanda en segunda jornada del Europeo de Francia tras ganar a Croacia en la primera jornada amistoso en fútbol sala a las ocho y media España Serbia también partido del Mundial masculino de hockey hierba a las doce y media de la mañana a España en Francia en cuanto al fútbol en Primera esta tarde se completa la jornada catorce con el Levante Athletic desde las nueve de la noche en el Ciutat de València baja por lesión Sam mudo Qurei Pedro López en los locales lesionados también en los leonés Mikel Rico el Balenziaga arbitrará el en este campo el colegiado aragonés Jaime Latre ayer de ayer domingo Barça dos Villarreal cero Girona uno Atlético Madrid uno Betis uno Real Sociedad cero Alavés uno Sevilla uno en la tabla lidera el Barça con Sevilla Atlético y Alavés en las plazas Champions Real Madrid español en la Europa League el descenso es para Athletic con ese partido menos Rayo Vallecano Huesca en Segunda A Alcorcón líder y deportivo están en puestos de ascenso directo Granada Albacete Málaga y Mallorca en promoción el descenso es para Zaragoza Reus Córdoba Nástic y estatal de desde las nueve menos cuarto gala del Balón de Oro el gran favorito para ganarlo ya sólo adelantó hace varias semanas Manu Requena El Larguero es Luka Modric

Voz 12 45:45 queridísimo Pitis hay algo que te inquieta te atormenta que va nuevo pueblo sólo me preocupa dónde iré debía

Voz 0027 45:51 G entonces para llaman para saber qué Cruises tener cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con By renting ofertas Volkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 5 46:11 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis y usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 46:29 buenos días el Ministerio de Sanidad acaba de lanzar un curso gratuito online para padres familiares y cuidadores de niños entre cero y tres años toca los aspectos que más suelen preocupar en esta etapa el desarrollo alimentación que el sueño el juego y el apego si quiere apuntarse sepa que sólo necesita una conexión a Internet y tiempo libre basta con dedicarle ocho horas puede acceder al curso en la web familias en positivo punto org

Voz 5 46:55 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 12 47:02 si ante Djokovic Al Capone a once capón tan grandes no tengo pero te puede llevar dos o no puede ser todo izquierda ahora mismo capón para compartir capón pueda once no pude follar familias de novia importante misión

Voz 1161 47:19 el euro vuelve el olvidado de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros

Voz 5 47:25 no capón para once cupo de la

Voz 1161 47:27 once muchos premios Mursi

Voz 5 47:30 el partido

Voz 53 47:37 de toda esta no

Voz 5 47:48 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:03 diariodehoyporhoy del tres de diciembre del año dos mil dieciocho describe Lander Iruretagoyena es profesor de euskera