Hoy por Hoy (03/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:08 qué tal buenos días desde Sevilla todo lo que podía complicarse todavía en España se complicó ayer en Andalucía los titulares ya los conoce en el PSOE se hundió en la comunidad donde ha gobernado treinta y seis años y pese a que los socialistas son la fuerza más votada la derecha suma por primera vez mayoría absoluta en él la Comunidad pero el precio altísimo de esa suma es que como en casi toda Europa la extrema derecha ha emergido entra con mucha fuerza en el Parlamento andaluz como reacción radical al pluses catalán pero también recolectando el efecto de otros miedos de otras incertidumbres de nuestro tiempo y el último titulares que la confluencia de Podemos e Izquierda Unida lejos de sumar resta solo no hubo dos ganadores netos Ciudadanos y Vox todos los demás pierden Porro más que al PP ya el importe gobernar Andalucía con lo que ellos llaman una coalición de perdedores el impacto de este vuelco histórico tardará en digerir si buena prueba de ello fueron los análisis de urgencia que anoche hicieron los protagonistas con poca o ninguna autocrítica en la izquierda ni de los grandes perdedores los muy noqueado socialistas ni tampoco de Adelante Andalucía y con mucho triunfalismo de Partido Popular y Ciudadanos que ahora sobretodo Albert Rivera se enfrenta al dilema de pasar a la historia por normalizar a un partido como Vox que propone la supresión de la España autonómica la derogación por ejemplo de la ley de violencia de género esto es lo que hay que nadie se llama engaño Pepa Bueno

es lunes tres de diciembre y aún no hemos escuchado el análisis de Pedro Sánchez sobre las elecciones andaluzas el desplome de su partido hoy el presidente del Gobierno viaja a Polonia para participar en la Cumbre del clima así que no podrá presidir la reunión de la Ejecutiva del PSOE

Voz 0027 02:18 mantiene el president de su agenda internacional que este fin de semana lo ha llevado a Buenos Aires por el G20 y una entrevista grabada allí con la CNN servía Sánchez para pedir una investigación sobre el asesinato del periodista saudí B es que es tiene que esclarecer qué es lo que ha sucedido es más esa investigación si pudiera contar con el amparo internacional para garantizar su credibilidad y desde luego creo que ayudaría

Voz 1727 06:46 a las ocho y siete las siete y siete en Canarias y a medida que pasan las horas entiende mejor la cara de poca fiesta que tenía anoche Moreno Bonilla cuando salió a celebrar que había una suma de derechas posible para sacar al PSOE de la Junta que él iba a intentar la investidura a esa hipotética alianza de tres le empiezan a surgir matices de ciudadanos dice que gobierno alternativo si mientras lo presidan ellos no piden apoyos sólo a su derecha también reclaman solidaridad al PSOE y hay destacados socialistas que en privado no descartan la idea por ahora con tal de aislar a Vox en definido Eva digo Suárez buenos días qué tal Pepa buenos días que la gobernabilidad andaluza es ahora mismo una ecuación de tercer grado sin un resultado claro lo único confirmado es que el PSOE tiene muy difícil retener el poder pierde el poder una frase que nadie ayer antes de las diez de la noche había pronunciado

Voz 0502 07:40 sí Pepa hundimiento del PSOE que logra una amarga victoria ha ganado en todas las provincias salvo Almería pero con más de un cuarenta y un por ciento de abstención la más alta en treinta años el voto de izquierdas se quedó en casa desmovilizado dejando vía libre al bloque de derechas mucho más activo donde irrumpe Vox y su candidato el juez Francisco Serrano con doce escaños que le otorga la llave del Palacio de San Telmo

Voz 1497 08:00 no

Voz 0660 08:01 la auténtica Andalucía por el cambio porque ya estaba bien de entrar en bucle nosotros somos lo que vamos a propiciar el cambio la mejoría la reconquista

Voz 0502 08:14 Susana Díaz paga al desgaste de cuatro décadas de gobierno socialista con todo Díaz no tira la toalla plantea ya un bloque constitucionalista para frenar a Vox

Voz 1275 08:22 hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalista que lo demostremos parando la extrema derecha en Andalucía yo al menos lo voy a intentar

Voz 0502 08:32 el escenario abierto donde PP y Ciudadanos se postulan ya para presidir la Junta el PP ha perdido siete escaños trescientos mil votos pero no la segunda plaza ya lanza sus credenciales sin nombrará Vox y ciudadanos que sí han multiplicado sus escaños aunque sin lograr el sorpasso que esperaba Se ve legitimado para gobernar Juan Manuel Moreno Juan Marín

Voz 10 08:49 con un objetivo de alcanzar una mayoría alternativa al partido

Voz 6 08:52 el socialista y por tanto yo voy a anunciar que voy

Voz 10 08:55 de presentarme a la investidura como presidente

Voz 11 08:58 cambio en sólo puede liderar un partido que crece sólo desde un proyecto de centros se puede liderar ese cambio desde un proyecto moderado sensato constitucionalista

Voz 0502 09:12 el otro batacazo político de la noche es el de Adelante Andalucía la confluencia de Podemos e Izquierda Unida se deja tres escaños trescientos mil votos su líder Teresa Rodríguez ya anuncia desde la oposición una guerra abierta a la ultraderecha de Vox

Voz 12 09:25 ante cada palabra de racismo ante cada palabra de machismo ante cada palabra de Tram fobia ante palabra de homofobia no van a tener velan

Voz 1497 09:37 ya ves Pepa el veintisiete de diciembre se va con

Voz 0502 09:39 para el Parlamento que Tapia al comienzo de la undécima legislatura andaluza en medio de un terremoto político para el PSOE y con un escenario de posibles pactos muy abierto hacia la Delia

Voz 1727 09:48 gracias Diego buenos días y hoy el presidente Pedro Sánchez viaja a Polonia la Cumbre del Clima dejando aquí en España Un partido noqueado han pasado de ser felices y comer perdices en La Moncloa a Andalucía después de treinta y seis años y todo esto con vos a tanto con brotar allí donde se convoquen elecciones Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:08 hola buenos días como condicionó el resultado andaluz

Voz 1727 10:10 los planes de Sánchez sobre la fecha de las generales

Voz 0806 10:13 en la Moncloa aseguran que un buen resultado en Andalucía no iba a condicionar la fecha y que tampoco va a hacerlo ahora esa es la posición oficial en Ferraz hay quién opina que todo puede ir a peor que Pedro Sánchez debería adelantar y aprovechar la movilización de la izquierda por el miedo a la ultraderecha quienes dicen esto atribuyen el resultado andaluz sobretodo al hartazgo de treinta y seis años de Segovia no ya a la campaña de baja intensidad eso dicen pero hay otras fuentes de la dirección preocupados porque no haya habido efectos Sánchez y que creen que la subida de Ciudadanos y la irrupción de Vox hay que leerlas en clave nacional porque han centrado su campaña en Cataluña en las alianzas de Pedro Sánchez tras la moción de censura por lo pronto anoche en el resto de las federaciones del PSOE cundía el pánico porque Andalucía siempre ha sido la referencia electoral La Roca del partido este es el fin de una era cerrar de todas formas intentaba no daba no darlo todo por perdido nos repetían que todo está abierto también

Voz 1727 11:09 un posible paso atrás de Susana Díaz

Voz 0806 11:12 no lo descartaron pero después de decían de un largo proceso de negocio

Voz 1727 11:16 ya veremos qué pasa gracias Inma hasta luego hasta luego en unos minutos va a estar en Hoy por hoy Juan Marín el líder de Ciudadanos en Andalucía según dijeron anoche candidato a la investidura para la presidencia de la Junta antes un primer análisis están conmigo aquí en Radio Sevilla Ángel Munárriz que es periodista de Info Libre buenos días bueno Enric Giuliana aquí en Andalucía buenos días buenos y director adjunto de La Vanguardia en Radio Coruña Antón Losada bos días y completamos esta mesa en Radio Madrid José Antonio Zarzalejos cómo estás o hola muy buenos días Pepa Ángel Munárriz que ha pasado aquí

Voz 6 11:50 lo lamento una palabra ojo ojo no es un cambio no es un vuelco en una subversión del la estructura de poder político en Andalucía que creo que se proyecta sobre todo a España la influye decisivamente y queda marcada por la erupción de la ultraderecha que puede determinar muchas cosas en el futuro es decir estamos hablando de que se van al suelo buena parte de las convenciones sobre comportamiento electoral andaluz que teníamos que yo el voto cautivo para empezar aquello de resistencia hacia la derecha para continuar es irónico su ansiada convergencia Andalucía con Europa no

Voz 1727 12:25 en el flanco que me lo esperábamos convertiremos

Voz 6 12:28 lo que entra por aquí la ultraderecha y una consideración más la primera vez que sometemos a las urnas al al personal después del trauma político de la crisis catalana es la primera vez que lo somete no fuera de Cataluña se ve que el factor y la incidencia que tiene

Voz 1497 12:43 esa corriente de nacionalismo reactivo

Voz 6 12:45 ha habido en España

Voz 13 12:46 es muy potente

Voz 1727 12:49 sí se ve José Antonio Zarzalejos cuánto pesan a tu juicio los ingredientes que por separado vamos comentando como causas de este tsunami político el desgaste de un partido con treinta y seis años en el poder la reacción que apuntaba Munárriz a la crisis catalana

Voz 1027 13:05 hombre yo creo que todo suma hacer reduccionismo para explicar un fenómeno político de estas características no sería muy solvente no sería muy riguroso pero puesto que la campaña en Catalunya aquellos que pueden salir vencedores de ella fundamentalmente Ciudadanos y Vox

Voz 1 13:28 la han planteado en términos

Voz 1027 13:30 los nacionales y haciendo énfasis sobre el manejo de la gestión o la gestión de la crisis en Catalunya da la sensación de que el grave problema territorial que se plantea con el proceso soberanista tiene mucho que ver con el resultado

Voz 1 13:52 luego efectivamente concurren otras causas con causas como emo

Voz 1027 13:56 de ser el el desgaste del Partido Socialista esos indudable después de sentirse diseños en el Gobierno factores que han determinado que en el conjunto de Europa haya también una emergencia de estos populismos de derecha extrema como puede ser la la inmigración si cogemos el mapa de de Andalucía veremos que allí donde hay digamos una inmigración Conrad

Voz 1 14:24 los más intensos pues los resultados

Voz 1027 14:27 de de Vox por ejemplo son mejores y una última

Voz 1 14:30 reflexión quién crea que

Voz 1027 14:32 vox solamente se alimenta de de votantes de la derecha seguramente se confunde Vox representa algo diferente a una derecha simplemente extrema es decir no es franquismo por entender Moss o no sólo Fran ex del franquismo

Voz 1 14:52 la bebé de las incertidumbres

Voz 1027 14:55 o sea hay que ir a otras bolsas ideológicamente que en su momento fueron de izquierda para entender que ya cuatrocientas mil personas que hayan votado esta opción teniendo en cuenta que la suma de PP más y Ciudadanos ha hecho un treinta y nueve por ciento cuando dos mil quince hizo un XXXVI esto qué quiere sí que Vox aparece más allá de en los lindes Eros de de los electores de la derecha

Voz 1727 15:23 Enric Juliana no lo vimos venir

Voz 0568 15:25 sí o no lo vimos con la envergadura que tenía que habría que ir precisando unos más que otros no eh el CIS no lo vio venir esto está claro y creo que es una reflexión sobre cómo está enfocando se están enfocando a las cosas desde el CIS es absoluta vete imprescindible otras encuestas lo vieron venir con menor intensidad de nuevo yo creo que se se pone de manifiesto pues que las campañas electorales ya no son lo que eran de que las tendencias a veces subterráneos no son del todo fáciles de detectar y que los apriorismos pues pesan bastante en los análisis creo que estamos ante un cambio estructural político que afecta a toda España que la división interna española es hoy más mayor que nunca Juan Marín presidente ciudad

Voz 1727 16:16 menos en Andalucía buenos días

Voz 1 16:18 muy buenos días como estamos de enhorabuena

Voz 1727 16:21 han más que doblado su resultado de hace tres años

Voz 14 16:25 sí muchísimas gracias sido un magnífico resultado y ahora hay que gestionar bien usted conocía

Voz 1 16:31 usted está decidido intentar una investidura aunque Moreno Bonilla la haya anunciado también sí

Voz 14 16:37 lograrla ciudadano es la fuerza que que crece realmente que ha hecho posible que ese cambio es Jávea adelante por lo tanto entendemos que estamos legitimados para poder presentar en este caso nuestra candidatura es verdad que todavía queda un tiempo acaba de pasar todos los genios mejora hay ahora posee inicia un periodo en el que habrá que formar y en este caso constituir el Parlamento de Andalucía hay la Mesa del Parlamento y poner en marcha todo el proceso eso será a partir del veintisiete de diciembre sino me fallan los cálculos que después tendremos no quince días aproximadamente para que el nuevo presidente presidente al Parlamento haga esa propuesta hay unos convocan los portavoces de haber realmente si es posible conseguir esos apoyos no

Voz 1727 17:27 entiendo que ustedes votarán no a la investidura del candidato del PP

Voz 14 17:32 el paro hemos dicho que vamos a votar no a la señora debía ya el Partido Socialista pienso lo que vamos a cumplir tal y como nos comprometimos y lógicamente también hemos dicho y se escucha mi decir que con el Partido Popular de llegaríamos acuerdo y de eso de esos el trato a partir de ahora hoy tenemos ejecutiva aquí en Sevilla dentro de aproximadamente dos tres horas todavía no se la hora porque bueno todo ha pasado vemos

Voz 1 17:59 porque es un día complicado pero pero entiendo por tanto que no

Voz 1727 18:02 no misma ácido entiendo que no

Voz 1 18:04 descarta votar una investidura de Moreno Bonilla no la descarta está ahora

Voz 14 18:08 ahora mismo sinceramente la como la reunión se va a producir el hablado de la mañana de hoy veremos qué decide la ejecutiva de habrá una rueda de prensa sobre una un y media aproximadamente también y todo eso lo valoraremos pero nuestro objetivo es presentar candidatura porque nosotros hemos apoyado tanto al Partido Socialista como del Partido Popular cuando no han tenido la mayoría suficiente hemos sacado adelante Gobierno ahora creemos que debemos la legitimidad para que sea el Partido Popular que apoye un candidato de Ciudadanos por lo que le he dicho que somos la única fuerza política del acuerdo que crece y además que lo hemos hecho yo creo que con una contundencia es muy importante el cambio era posible que algunos pensaban que no que no era posible que el Partido Socialista tenía que buscar apoyo en Podemos para echar a andar la legislatura pero bueno afortunadamente hoy hay una sensación de cambio importante en toda Andalucía que es pero que finalmente el Partido Popular Ciudadanos todo

Voz 1727 19:08 terminamos señor Marín el presidente el grupo libertad europeo al que pertenecen Ustedes Verhofstadt de anoche una advertencia muy explícita justo después te felicitarles apostilló que el éxito de la extrema derecha debería preocuparnos a todos porque es una batalla por el alma de Europa van a pedir y aceptar algún tipo de acuerdo con Vox

Voz 14 19:30 mire ya antes Don tres cero comentado anteriormente son decisiones que a día de hoy en este momento no tenemos tomada hablaremos dentro de un rato en la ejecutiva cuanto tengamos esa decisión no se preocupe usted que lo comunicaremos pero somos o partido político que hemos demostrado mucha gente Fateh partido moderado constitucionalista y esa el bagaje de la raíces y lo para hacer de cualquier futuro acuerdo oí ya veremos que dejábamos al Partido Socialista se lo piensa y también se decide apoyar un candidato de Ciudadanos

Voz 1 20:05 Juan Marín lo dicho enhorabuena y gracias buenos días muchísimo se vencía buenos días son las ocho y veinte siete

Voz 1727 35:28 y también en esta mañana de análisis con José Antonio Zarzalejos Enric Juliana Ángel Munárriz y Antón Losada que no te hemos escuchado tú primer análisis del resultado andaluz Phantom Bono precipitarse a sacar conclusiones

Voz 0199 35:41 no no es una buena idea extrapolar resultados autonómicas elecciones generales dicho esto yo sí tengo un par de cosas claras sobre lo que lo la noche anterior una una vez más se demuestra que la estrategia de los partidos de derecha de abrazar el discurso de la derecha extrema para mantener la fidelidad de sus votantes sólo acaba beneficiando a la derecha extrema y que en lugar de construir un muro parece que lo que construyen es un puente que hace que sus votantes se vayan más rápido y más lejos la izquierda debería darse cuenta de que agitar el fantasma del miedo a la derecha lo derecha extrema ya no funciona entonces las dos estrategias que hasta ahora han desarrollado para para la derecha extrema una vez más se han comprobado

Voz 0568 36:20 en Andalucía yo creo eso se lo puedo eh

Voz 0199 36:22 que no sirve así que hay que buscarlo

Voz 1727 36:25 Mario Jiménez muy buenos días buenos días Pepa hablamos con el portavoz del PSOE andaluz que atribuye que casi medio millón de andaluces les hayan dejado de votar

Voz 1497 36:35 bueno e entendemos que los andaluces se han pronunciado han hecho una valoración de nuestra idea al frente del Gobierno evidentemente han hecho una valoración que fundamentalmente les ha llevado a no comparecer ha ocurrido con toda la izquierda ha habido una caída del voto de la izquierda de de más de doce punto y evidentemente estamos ante un mal resultado que que no se puede esconder de ninguna manera no pero a nosotros eso lo aceptamos evidentemente como no puede ser de otra manera en buena lid como demócratas que somos pero como demócratas que somos también lo que nos preocupa fundamentalmente la irrupción que se ha producido de la ultraderecha la política española y que precisamente se haya producido a través del Parlamento de Andalucía iremos a es enseguida pero

Voz 1727 37:17 quiero detenerme en algo que es que es en fin de una envergadura enorme para la Comunidad Autónoma Andaluza para la política en España para el PSOE en particular el hecho histórico de que los socialistas estén en condiciones de perder el poder parece remota la posibilidad de retenerlo no la ven remota

Voz 1497 37:35 bueno nosotros creemos que hay un elemento fundamental que es el que tiene que movilizar la conciencia y la responsabilidad de los partidos políticos en Andalucía que tiene que ver en primer lugar bueno con una realidad objetiva y es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Andalucía es verdad que un mal resultado pero la hemos ganado eh yo he estado escuchando durante mucho tiempo tanto el Partido Popular como ciudadano que debe gobernar la lista más votada no sé dónde va a quedar la coherencia de esa planteamiento después yo creo que por encima de todo hay una responsabilidad ante una situación de excepcionalidad democrática que tiene que activar la respuesta de los partidos de la Constitución en España yo no no veo no con no contemplaría en un país como Francia o cómo Alemania que la derecha histórica o la nueva derecha en el caso de Francia a la UD F o Macron eh tuviera ningún tipo de contemporización con Le Pen yo quiero recordar que syrah fue presidente de la República francesa en un momento determinado porque los socialistas e hicimos un voto democrático y constitucionalista en aquel país y frente a las opciones de ese partido y en Alemania yo nadie se plantearía la posibilidad de pactar con la ultraderecha yo espero que las derechas en Andalucía y en España asuman su responsabilidad histórica no terminen demostrando que quizás la derecha de este país eh pues no ha tenido todo el proceso evolutivo democrático que ha tenido en otros países y que todos los claveles en el pasado

Voz 1727 39:01 se lo pregunto de otra manera dan por hecho que van a perder la Junta

Voz 1497 39:04 bueno nosotros tenemos la responsabilidad de de intentar conformar un gobierno porque hemos ganado las elecciones y creemos que además en los partidos de la oposición en Andalucía tienen la responsabilidad de impedir de levantar un cordón sanitario frente a la ultraderecha

Voz 1727 39:18 pese a Susana Díaz va a presentarse a la investidura

Voz 1497 39:20 Susana Díaz tiene la responsabilidad lo dijo en la en la campaña de que iba he dijo que iba a hablar con todos los partidos políticos y adquiere todavía mucho más importancia ese proceso para parar la ultraderecha

Voz 1727 39:35 es que decir que se presente a la investidura o no

Voz 1497 39:38 bueno evidentemente euros procesos de investidura eh concluyen después de un proceso de diálogo y la presidenta de la Junta de Andalucía va a iniciar ese proceso de diálogo por esa doble responsabilidad es la fuerza que hagan ganado que ha ganado con una distancia de ocho punto al segundo partido de más de diez puntos el tercer partido porque además en Andalucía objetivamente hay una realidad frente a la cual los demócrata no podemos permanecer impasibles no podemos cruzarnos de brazos y tenemos que hacer una alerta democrática que impida que la ultraderecha pueda decidir tomar decisiones en las instituciones españolas en este caso en la Junta de Andalucía

Voz 1727 40:14 Mario Jiménez el mal resultado se debe achacar al PSOE andaluz con la responsabilidad de todo el PSOE

Voz 1497 40:20 bueno yo creo que el más resultado tiene que ver con con muchas cosas evidentemente quién se presentaba era el el PSOE de Andalucía nosotros no ocultamos la realidad de un de un mal resultado nuevo sabido movilizar a la izquierda Cairo ese gusto de manera muy importante y por cierto las izquierdas tenemos que hacer una reflexión también sobre si el camino que me

Voz 0568 40:40 ha seguido hasta ahora de vetos

Voz 1497 40:44 eh como hemos estado escuchando durante toda la campaña tiene un efecto desmovilizador precisamente del voto de la izquierda que lo que ha ocurrido que es el otro gran factor que se ha producido en esta campaña una caída de más de doce puntos del voto de la izquierda e IU tendrá tiene otras razones yo creo que hay razones que tienen que ver eh con evidentemente con la con el trabajo que hemos podido hacer cuando los ciudadanos no te votan hay cosas que hay que mejorar evidentemente pero yo creo que también las elecciones andaluzas han respondido e también en esa parte de irrupción de la ultraderecha a una respuesta ultranacionalista o otro ultranacionalismo que se ha producido en otro lado es la primera vez que han votado que hemos votado fuera de de Cataluña yo creo que hay una una reacción por parte del electorado de derecha o de una capacidad movilizadora de la derecha de la ultraderecha frente a lo que ha ocurrido en Cataluña en todo este tiempo no

Voz 1727 41:42 gente lo que ha ocurrido en Cataluña o frente al intento de Pedro Sánchez entenderse con los independentistas

Voz 1497 41:48 bueno yo creo que el presidente del Gobierno ha cumplido con su responsabilidad de intentar eh recuperar la convivencia en la normalización democrática en España esa su responsabilidad precisamente es lo que ha ocurrido es una respuesta ultra posiciones ultras yo creo que España no no está precisamente necesitando de respuestas radicales Ny de repuesta ultra la única respuesta erradicar que yo creo que están esperando en estos momentos los demócratas en España es que consigamos parar a la ultraderecha llegue a eso nos vamos a poner preguntas

Voz 1727 42:16 el señor Marín hace unos minutos porque el grupo europeo al que pertenece les advierten ojo ojo con la extrema derecha que es muy peligrosa para España hay para toda Europa y me Dick Nos ha respondido bueno quizá el PSOE quizá el PSOE también se plantee evitar que nosotros gobernemos en fin con otras palabras pero esto ha venido a decir gobernemos con el apoyo de de Vox el PSOE se plantea

Voz 1 42:40 llegar a Zynga facilitar

Voz 1727 42:43 la presidencia cualquier otro partido con tal de que no tenga que apoyarse en Vox

Voz 1497 42:47 nosotros creemos que hay que hacer una interpretación un de los resultados electorales en mi partido ha ganado en siete de las ocho provincias el partido que ha ganado las elecciones una distancia concretamente con el partido del señor Marín de más de diez puntos eh yo creo que plantear eso es una una manera de intentar desviar la atención debe hoy debe huir el señor Rivera debe oír el señor Marín lo que ha dicho efectivamente el líder de la Alianza de liberales y demócratas Ander Parlamento Europeo porque eh cedería una responsabilidad histórica una mancha imborrable en esa formación política un partido que sea que teóricamente ha venido a España a cambiar las cosas que el señor Rivera terminará convirtiéndose en el en que en abre la puerta a la ultraderecha las instituciones que nuestro país

Voz 1727 43:35 nadie que lo hemos comentado hace unos minutos vio venir la envergadura de ese voto hacia la extrema derecha cuatrocientos mil andaluces han votado

Voz 1497 43:43 pues mire nosotros hemos estado alertando durante la campaña de la irrupción de ese partido tengo que decirle con toda honestidad que nadie ninguna encuesta ningún analista político ningún partido por el diálogo que con normalidad mantenemos con otros partido político había anticipado una un resultado de esas características en en ese partido aunque nosotros ya habíamos visto venir que efectivamente se estaba conformando una respuesta ante en fin en su partido se alimentan de los miedos de la gente fundamentalmente es alimentan también con de una manera reactiva a otros planteamientos ultras que se puedan producir en en la política que lamentablemente no han faltado ni lo uno ni lo otro nosotros hemos estado eh eh alertando sobre esa posibilidad llamando a la responsabilidad desde hace muchos días al Partido Popular y a ciudadanos que no blanquear a la posición de la ultraderecha que evidentemente en España es racista que xenófobo que machistas que no respeta la Constitución y los valores constitucionales y sin embargo en estado planteando es muy lamentable como los líderes nacionales del PP IVE ciudadano han estado viendo con naturalizado el hecho de que en nuestra democracia pueda parecer un partido de esas característica

Voz 1727 45:00 terminamos Mario Jiménez Susana Díaz ha planteado dimitir en las últimas horas

Voz 1497 45:04 Susana de una persona de una gran responsabilidad y entiende que tiene que responder con responsabilidad a lo a los resultados de ayer que marcan que el Partido Socialista es el partido que gana las elecciones con un resultado que no nos gusta evidentemente y sobre todo es una persona con unos profundos valores democráticos que entiende que ahora tiene una responsabilidad de preservación de la esencia de nuestra democracia y que hay que plantear una respuesta de los de los que defendemos la Constitución veremos a ver que la defiendan para evitar que la ultraderecha pueda imponer su política en las instituciones españolas empezando por la Junta de Andalucía

Voz 1727 45:42 esto que me está diciendo que pregunta quiere decir que se están planteando facilitar la investidura de un candidato de otro partido con tal de aislar a Vox

Voz 1497 45:51 no mire servicio con mucha claridad del Partido Socialista ha ganado las elecciones además una distancia enorme del resto de las fuerzas políticas por lo tanto el Partido Socialista que gobierne el Partido Socialista es la única manera de garantizar de poner un cordón sanitario para evitar que gobierne en Andalucía y abra la puerta a otros escenarios en España

Voz 1727 46:10 Mario Jiménez yo le agradezco que haya estado en la Cadena SER esta mañana poselectoral muy buenos días

Voz 0199 49:00 efectivamente es que yo creo que debemos considerado lo suficientemente hemos hablado mucho lo que ha pasado la derecha pero yo creo que el factor explicativo de lo que ha pasado ayer es la desmovilización de una parte lo importante de la izquierda no sólo del PSOE sino de Adelante Andalucía que no a una es la alianza con Izquierda Unida no sólo no ha sumado votos sino que la llevaba SER votos no yo insisto yo creo que debe debe reflexionar hasta qué punto debe dar por terminado el ciclo del voto el discurso del miedo como gran movilizador frente al lobo que viene desde la derecha una consideración y si partimos de la base de que Vox iba dividir el voto de la derecha algunos ya avisamos desde el minuto uno que efectivamente iba a dividir el voto a la derecha pero también iba a atraer más votantes a la derecha en el cómputo final ha sido el resultado la derecha se ha dividido en tres pero tiene mucho más pastel para dividir a la derecha

Voz 1727 49:59 David derecha Andalucía y amenaza con derechización a España si anoche a las nueve alguien hubiera puesto encima de la mesa la posibilidad de que el PSOE salga del poder en Andalucía Ángel Munárriz a las nueve de la noche hubiera cuestionado mucho todavía no porque esto es éste sí que es un cambio de una profundidad que iremos viendo si se materializa claro no existe materializa es un cambio que pida la vuelta a la Comunidad