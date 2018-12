Hoy por Hoy (03/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 bueno euro para el resto de Europa mira con preocupación el auge de un nuevo partido ultra derechista que el continente a cinco meses de las elecciones europeas El líder del grupo liberal que pertenece Ciudadanos ya alertó anoche de que está en juego el alma de Europa del proyecto europeo que ambiente se respira en Bruselas el día después Griselda Pastor buenos días

Voz 0738 00:46 días preocupación mucha preocupación el mensaje de Verhofstadt situando a Andalucía en la agenda de la precampaña europea complica para el partido de Rivera las opciones de un pacto con bosque la irrupción por la ultraderecha de estos doce escaños andaluces no es tan sólo ya un tema regional y Ciudadanos primera fuerza dentro de la familia liberal tiene todos los focos puestos en lo que pueda decidir un problema porque además que las instituciones muy rápido si hacen las cuentas ya de que el resultado en Andalucía es indicado muy claro de que Vox tendrá también presencia en el Europarlamento tras las elecciones del próximo año

Voz 1727 01:21 gracias Griselda en Hoy por hoy estamos hablando Aimar esta mañana con representantes de los principales partidos

Voz 0027 01:27 el candidato de Ciudadanos Juan Marín descarta apoyar la investidura del PSOE en cualquier escenario lo ha confirmado rotundo hace unos minutos aquí en la Ser y lo que no descarta un acuerdo con Vox a pesar de las inclemencias que acabamos de escuchar que llegan desde su propio partido

Voz 3 01:40 en Europa lo que has dicho te vamos a votar no a la señora día y el Partido Socialista si eso es lo que vamos a cumplir

Voz 1727 01:46 le van a pedir y aceptar algún tipo de acuerdo con Vox

Voz 3 01:51 mire ya Pedro son decisiones que a día de hoy en este momento no tenemos tomada hablaremos dentro de un rato en la ejecutiva cuanto tengamos esa decisión no se pregunta que lo comunicara

Voz 4 02:03 y mientras tanto el PSOE andaluz reivindica su

Voz 0027 02:06 condición de partido más votado y apela a que PP y Ciudadanos facilite su investidura por responsabilidad dice Mario Jiménez para cumplir el lema que ambos partidos han defendido en otras ocasiones el que debe gobernar la lista más votada lo decía Jiménez

Voz 1497 02:18 el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz Mi partido ha ganado en siete de las ocho provincias el partido que ha ganado las elecciones una distancia concretamente con el partido de señor de más de diez puntos yo creo que plantear eso es una una manera de intentar desviar la atención cedería una responsabilidad histórica una mancha imborrable en esa formación política que frío Rivera terminará convirtiéndose en el en que en abre la paz

Voz 1022 02:44 Puerta a la ultraderecha en las instituciones

Voz 0027 02:46 en unos minutos vamos las valoraciones de Andrea Levy secretaria del Partido Popular de Pablo Echenique Secretario de Organización de Podemos y aun no hay reacción pública de Pedro Sánchez el presidente del Gobierno está viajando a Polonia donde va a participar en la Cumbre del Clima que empieza hoy allí sí que sea emitido esta madrugada una entrevista en la CNN grabada previamente en la que Sánchez se ha referido entre otras cosas a la celebración este domingo de la final de la Libertadores entre River y Boca en el Bernabéu vamos a cuidar su

Voz 5 03:13 al final me parece que lo más importante de todo este debate es que los protagonistas tienen que ser uno es deporte el fútbol dos los futbolistas y en tercer lugar

Voz 6 03:24 el gran pueblo argentino

Voz 1727 03:37 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 5 03:41 en el capítulo de hoy hoy estamos en una etapa nueva hoy hoy por hoy sí putada que suman para ese cambio mira tanto yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente del cambio que sólo puede liderar un partido que crece somos lo que vamos a propiciar el cambio

Voz 0564 04:09 para que todos muchísimos más españoles llegáis a tener voz

Voz 2 04:15 venga hacia Clare

Voz 6 04:17 estamos que no nos rendimos luchando

Voz 7 04:25 el primer diputado electo en el Parlamento andaluz

Voz 6 04:33 la reconquista

Voz 2 04:36 el agua

Voz 1860 04:40 por todas las ciudades y pueblos de Andalucía en cada barrio en cada centro de trabajo en cada pueblo en cada ciudad que muchos de los ciudadanos se han quedado en sus casas

Voz 5 04:50 no siempre es lo que querría

Voz 2 04:58 P

Voz 5 05:01 ya por la democracia frente al miedo no tenemos ningún miedo a la extrema derecha bueno se reían de nosotros pero nunca tiramos la toalla franquistas sin complejos sin complejos nosotros hemos sido muy honesto es un paño caliente que nosotros asumimos yo como candidata que a pesar de ganar hemos bajado Boeing siete puntos es que Vox es sólo un instrumento al servicio de España con Pepa Bueno

Voz 1727 05:45 mañana de lunes tratando de un poco más fino al análisis urgente toda vía del resultado electoral que además conocimos pasadas las diez de la noche con voces conocidas de todos ustedes Antón Losada José Antonio Zarzalejos Enric Juliana que esta mañana con Ángel Munárriz periodista de Info Libre ingredientes vengo preguntándome yo toda la mañana Ángel han influido en la eclosión con esta profundidad con esta importancia de Andalucía

Voz 1538 06:15 en primer lugar la validación de la extrema derecha nivel internacional votar este tipo de acciones ya no te convierte en una rareza en un friki porque gobierna en acciones muy importantes en segundo lugar el factor catalán en tercer lugar el protagonismo mediático no ya tanto de la formación sino de la agenda puesto encima de la mesa pero esto

Voz 0568 06:33 formación esencialmente a la inmigración hemos

Voz 1538 06:36 invertido en un gran problema nacional algo que no es un gran problema nacional ya están aquí ingieren sólo vienen con sus ideas y con su programa y su programa es radical es decir no es anecdótico yo no solamente son parte de la cancelación de la autonomía andaluza opción que buena defender desde el Parlamento autonómico andaluz ellos son partiera de la derogación de tres leyes tienen un programa muy cortito seis folios derogar la Ley de Memoria Democrática derogar la ley de violencia de género y derogar la ley de derechos eje yo creo que sí es complicado para la derecha autodenominada liberal apoyar cuestión eso apoyarse en un partido que defiende opciones tan contraria a los principios de igualdad y de apertura de derechos es decir yo creo que Vox una vez que dejemos de estar impresionado por su irrupción no vamos a empezar en personal por su progre

Voz 8 07:22 puede la derecha llevada el liberal como dice Ángel Munárriz apoyarse o incluso cómo gobernar con un partido de estas características Enrique hay derecho universal en España buena pregunta

Voz 0568 07:36 y en todo caso hay partidos que llevan es anunciado en su programa oí acabamos de crónica muy interesante de Bruselas no olvidemos que nuestro país forma parte de la Unión Europea es una pieza muy importante en estos momentos de la Unión Europea la Unión Europea se halla inmerso en una crisis de proyecto muy seria y el próximo mes de mayo va a haber elecciones europeas por lo tanto el comportamiento de los tu todas las fuerzas políticas hoy tiene una dimensión tan inscrita en las coordenadas europeas que se tendrá que valorar sobre el fenómeno o consiguió rápidamente los siete es evidente que la cuestión de Cataluña influido poderosamente la cuestión de Cataluña es decir los acontecimientos Cataluña ir la manera como se han explotado políticamente los acontecimientos de Cataluña se exprimido la naranja no sé si queda jugo todavía por exprimir pero en todo caso este es un factor importante pero no es el único hay aquí una cadena de reacciones importantes que en distintas direcciones que conectan con la radiación de fondo hoy de la política de racional es decir si el presidente de los Estados Unidos obedece al perfil de Vox cómo no vas a poder votar Vox en España es que es es así y atención a los sesgos habrá que analizar con mucho detalle los resultados electorales tanto desde el punto de vista sociológico de los demás barrios sea votado más a éste y al otro también el sesgo por ejemplo no Gene género vuelve la España Varón Dandy atenciones

Voz 1727 09:14 la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular buenos días muy buenos días y nada bueno cómo definiría usted el resultado el PP medianoche porque perder siete escaños es un buen resultado

Voz 9 09:26 yo hay que buena cuando se presenta a las elecciones siempre lo hace para ganar la confianza mayoritaria de los electores no he dicho esto nosotros en esta nueva etapa del Partido Popular que iniciamos son Pablo Casado nos marcamos como objetivo y trabajamos para ello intentar liderar la opción de centro derecha mayoritaria para los españoles dicho esto es cierto que en estos momentos lo que vemos y lo que menos que era de preocupar ciertamente es la fragmentación parlamentaria de diversidad de partidos políticos que por cierto importamos de Italia que puede llevarnos a tres gobernanza no en este sentido pues nosotros queremos liderar ese bloque de cambio ese bloque dentro del centro derecha presentar pues esa alternativa de gobierno a la izquierda ni a los cuarenta años el partido socialista en Andalucía

Voz 1727 10:19 ese es el análisis pero yo me preguntaba la valoración de su resultado que es el peor del PP en Andalucía en las últimas tres décadas

Voz 9 10:27 bueno yo es lo que yo le he dicho creo que cuando uno se presenta a las elecciones efectivamente las ves para conseguir mayor apoyo mayor confianza esa reflexión debe llevarnos a hacer mejores programas mejores equipos importados también todo nuestro cuerpo ideológico que vamos a seguir haciéndolo en los próximos días desde luego pues el la el objetivo principal siempre es alcanzar mayores cotas de confianza por parte de los ciudadanos sabiendo que el voto no es propiedad de ningún partido político que ahora hay una mayor competición y eso nos hace pues que esforzarnos más para ganar la confianza de los electores que eso es al final lo que nos presentamos

Voz 1727 11:07 Moreno Bonilla anunció anoche que presentaría la candidatura a ser presidente de la Junta de Andalucía ustedes negociarán con un partido que pide la derogación de la ley de derechos LGTB de la Memoria Histórica andaluza de la violencia de género

Voz 9 11:25 nosotros tenemos que vamos a presentar esa propuesta para presentarnos a la investidura con todas aquellas fuerzas política se quieran sumar para el cambio político en Andalucía en lo que vamos a hacer es presentar un programa de gobierno lo que vamos a hacer es presentar una serie de medidas a la investidura que marquen un cambio de ciclo un cambio político en Andalucía e invitamos a aquellas fuerzas políticas que quieran sumarse va a habitar sobre el papel a colaborar a negociar un documento de trabajo se sentía entonces no pedimos una eso nosotros esperamos sentarnos con un documento de trabajo tía tiran pregunta a él soy viuda danos como por cierto ha dicho en campaña va a seguir haciendo presidenta a Susana Díaz o va a propiciar un cambio político en Andalucía

Voz 1727 12:18 sí lo que yo le preguntaba si para conseguir ser investido está dispuesto a negociar con un partido como Vox que tiene doce diputados la derogación de las leyes de derechos LGTB de la Memoria Histórica andaluza

Voz 9 12:32 a ciencia ese no es competencia del Parlamento de la Asamblea andaluza pero yo lo que estoy diciendo es que no te vamos a pie

Voz 1727 12:39 las leyes andaluz que mira

Voz 9 12:41 lo que vamos a presentarnos una serie de medidas hay que ver si esta fuerza política sigo va a sentarse con nosotros para negociar esas medidas para Andalucía y para el Gobierno de la Junta de Andalucía los otros lo que estamos y lo que hemos dicho durante la campaña electoral que desde luego vamos a presentar una alternativa de gobierno y ahí queremos sumar con esas fuerzas políticas quisieran propiciar este cambio presentan a nuestro programa de gobierno nosotros no le tenemos miedo a la investidura nos vamos a presentar íbamos a presentar un programa de gobierno y ahí hay que ver qué fuerzas políticas quieran sumarse a él otra yo estuve en la mesa de negociación después del veintiséis J conciudadanos hizo complicado pero nos sentamos con un programa de gobierno sobre eso es lo que tienen que trabajar los pero los partidos políticos con luz y taquígrafos desde luego nosotros lo vamos haciendo con total claridad y transparencia pero presentando un programa de gobierno ya que hay que ver qué ofertas políticas que eran sumasen

Voz 1727 13:37 qué responsabilidad tiene el PP a su en el nacimiento y el auge del box

Voz 9 13:43 yo la responsabilidad es la que tenemos nosotros es la de ser y seguir siendo la fuerza mayoritaria dentro del centro derecha que lidere las distintas sensibilidades dentro del fuerte del centroderecha ese propósito de un objetivo que nos hemos marcado ya a partir de aquí tenemos que ser lo suficientemente atractivos en nuestras propuestas nuestras ideas nuestros equipos para que haya una confianza mayoritaria por parte de los españoles en nuestro proyecto político y que aquellos votantes que en estas elecciones anteriores hay acciones hayan podido abandonar el Partido Popular porque ya no confiaban en nosotros nos nosotros en dos mil once conseguimos once millones de votos estaba repasando el histórico en Andalucía hemos llegado a tener en esas elecciones un millón y medio de votos es cierto que hay otras formaciones políticas te pues pues bonos haber sido opción electoral de antiguos votantes del Partido Popular bueno él se es nuestra responsabilidad a traerlos a nuestro proyecto político porque crean y les son pensamos que es el mejor para su proyecto de vida para el de su comunidad autónoma o para el Gobierno

Voz 1662 15:00 a la nación

Voz 9 15:01 a partir de ahí esa es nuestra responsabilidad hacer mejor las cosas para conseguir pues confianza de de de los ciudadanos

Voz 1727 15:08 Ciudadanos el partido dice que no puede presidir la Junta Un partido que pierde tantos votos como ustedes y que ellos también va a intentar la investidura lo han dicho por activa y por pasiva porque son los únicos que crecen en la derecha ustedes descartan radicalmente apoyar un candidato que no sea Moreno Bonilla

Voz 9 15:23 había que un partido que gana las elecciones en Cataluña no se presentó la investidura Ara siendo terceros que se quiere presentar a la investidura nosotros a Ciudadanos en estas elecciones en las que por cierto nos vivieron diciendo que iban a que iba a haber el sorpasso que de hecho ellos venían a sustituir no iban a ganar a todos les sacamos cien mil votos Carles

Voz 1727 15:49 hemos perdido la conexión con Andrea Levy Andrea Levy a no sé si es que parecía parecía que habíamos perdido la la cumbre será sí adelante se se ha quedado en la parte de no no no lo estaba contándonos compartido que había ganado las elecciones en Cataluña

Voz 9 16:04 ya en Caracas donde no se permita a las elecciones ahora siendo terceros quieran presentarse dicho esto es nosotros en estas elecciones en las que Ciudadanos decía que deberían sustituir ni siquiera haber sorpasso les sacamos cien mil votos Hi5 diputados yo creo que lo razonable es que esa investidura la liebre Juanma Moreno dentro de lo que son las negociaciones insisto que es importantísimo y creo que debe hacerse además con toda la transparencia y con toda la claridad que sean necesarias pactar una hoja de pactar un una alternativa de gobierno en la que pues todos nos podamos sentir cómodos a yo creo que ahora viene un tiempo de negociaciones no van a ser sencilla pero que desde luego esa fragmentación parlamentaria a la que parece que España va a acostumbrarse no puede llevarnos a la de gobernanza política yo creo que lo que no podemos es sumir en el desgobierno a la Junta de Andalucía como ya vimos que sucedió en el Gobierno de España cuando era imposible formar gobierno y por eso las fuerzas políticas estamos llamadas a la responsabilidad de negociar cuanto esté en nuestras manos para que haya un programa de gobierno y una investidura

Voz 1727 17:16 Andrea Levy le agradezco que haya estado en la SER esta mañana buenos días

Voz 9 17:20 muy buenos días muchas gracias

Voz 0564 17:28 hola muy buenos días qué tal este año los regalos tecnológicos que sorprenden están en El Corte Inglés sensaciones ofertas para regalar esta Navidad móviles portátiles tablets televisores cámaras de fotos ordenadores por ejemplo hasta el dieciséis de diciembre cien euros de descuento en portátiles y ordenadores todo el mundo HP a partir de setecientos noventa y nueve euros hasta el día doce el Huawei mate veinte en light por sólo trescientos cuarenta y nueve con noventa tiene de regalo el altavoz inteligente Google Home Mini y tienes cafeteras del odio Kravitz para cápsulas Dolce Gusto desde sólo treinta y nueve euros además con los tecnoprecios de El Corte Inglés te llevas mucho más que un buen precio porque incluyen un montón de ventajas un acierto seguro como la nueva gira de Alejandro Sanz que vuelve a los escenarios en junio derrochando fuerza energía y emoción en junio actuará en Sevilla el día uno en Barcelona el día ocho en Madrid el quince en Elche el veintiuno de julio consiguen ya tus entradas para la nueva gira de Alejandro Sanz en los departamentos de venta de entradas de El Corte Inglés o en el Corte Inglés punto esta gesta la gira en un ratito volvemos a áreas

Voz 11 18:34 el día hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 12 18:46 si en algún momento de su vida le han formulado usted esta pregunta quiénes Zapata

Voz 4 18:51 sí con toda seguridad habrá pensado en un líder de la Revolución mexicana

Voz 12 18:55 pero hay otro Zapata éste sea propuesto revolucionar la música clásica Zapata es un tenor de ópera que canta en el Teatro Real de Madrid en el Liceo de Barcelona en el Metropolitan Opera House de Bugallo Zapata es un tenor

Voz 5 19:14 este lunes en Hoy por hoy José Manuel Zapata un tenor un coro y con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen Estambul en Hoy

Voz 13 19:26 cadena SER Nations remacha allí

Voz 14 19:34 sigue temblando el Ibex ha tienen Caiwza

Voz 10 19:47 vive de vivir la vida de la actualidad

Voz 1727 19:49 por último

Voz 5 19:51 no de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 0027 19:59 Cobos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 16 20:07 o

Voz 1538 20:08 sí yo lo bueno

Voz 17 20:11 de tener acento es que los oyentes prestan doble atención por lo que dices y cómo lo dices

Voz 18 20:17 con con Catalunya como suyo están muy bien decir que hoy que nuestro país independiente pero me interesan mucho es el como toque es visto como gente en el Reino Unido ha votado quiero ser pendiente de Europa pero come

Voz 19 20:31 Michael Robinson se toma el café todos los lunes con

Voz 5 20:34 Carles Francino en la vida

Voz 0564 20:42 es posible que CIC de Ignatius sea un baile de Fornas consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona último

Voz 10 20:55 los programas de lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 20 21:09 lo quiere para trabajar

Voz 1860 21:24 está plomo lo va a apretar entre los millennials que tiene gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta mil millones de descargas

Voz 21 21:39 dedican el

Voz 17 21:39 tierra cada minuto cada segundo cada pensamiento nada de esto tendría sentido si sólo hiciéramos vino Ribera del bueno el origen de una gran idea

Voz 22 21:57 bueno

Voz 5 22:30 Juan

Voz 2 22:39 no en

Voz 1727 22:51 bueno pues que se da el Gobierno de España de la legislatura porque una de las claves que en teoría tenía esta convocatoria Toral era si podía influir en el ánimo de Pedro Sánchez a la hora de de hacer algo que es una prerrogativa exclusiva suya disolver las Cortes y convocar elecciones sabiendo como sabíamos aparte del Gobierno que presiona en la dirección de convocar para el mes de marzo José Antonio Zarzalejos este resultado en fin es muy difícil muy difícil meterse en la cabeza el presidente del Gobierno pero por los datos que podemos analizar por lo que estamos viviendo este resultado electoral animará a Pedro Sánchez

Voz 6 23:31 aguantar o animarán

Voz 1727 23:34 todo lo contrario es decir bueno ahora juguemos a la reacción inmediata hay una un sector poderoso de la izquierda que puede sentirse asustado por esta irrupción de Podemos por este crecimiento de la derecha en general en Andalucía hizo puede hacer llevar votos hacia la orilla socialista

Voz 25 23:54 me inclino a pensar que no me inclino a pensar que es un momento que desaprovechó el presidente del Gobierno que probablemente era la vuelta de las vacaciones de verano para convocar elecciones sí dijo no vamos voy a voy a continuar en un momento determinado que probablemente es cuando empieza el curso político ya vio que ese momento adecuado había desaparecido no tenemos presupuestos las decisiones que se que se tomaron inicialmente no sean implementado que el tiempo empezaba a correr en contra quizás las selecciones de Andalucía lo que han demostrado es que efectivamente el calendario ya no le favorece mezquino pensar más que el presidente del Gobierno intentará hacer correcciones en las políticas que probablemente han incidido sobre resultado andaluz negativamente para el Partido Socialista tratar de corregirlas de alguna forma llegar en mejor posición a unas elecciones generales qué implica esto pues yo creo que esto implica la corrección insisto de derrumbo respecto de algunas de algunas políticas por ejemplo se puede es es sensato intentar los presupuestos en este momento con los partidos independentistas o no este es una de las grandes una de las grandes cuestiones o es mejor asumir la decisión de los independentistas de no apoyar la de no apoyar los ir prorrogar hasta finales de año en dos mil diecinueve los en los presupuestos de dos mil dieciocho esa por ejemplo puede ser una decisión importante y por otra parte hay que tener en cuenta que el presidente del Gobierno sí ha aceptado votos que no son liberales que no son constitucionalistas y por lo tanto a partir de la moción de censura la sal las líneas rojas saltan ya han empezado a asaltar para todos es decir y también para el Partido Socialista Partido Socialista recibió unos votos incoherentes con su constitucionalismo ahora o sea generalizado ese juego y entramos en un terreno de peligro general no solamente de unos sino

Voz 1538 26:22 pero luego hombres es un argumento que obviamente

Voz 1727 26:25 de Losada va a usar el PSOE en cuanto el PP se disponga negociar con Vox

Voz 1538 26:29 es que yo creo que es lo que Pedro Sánchez supongo que esperar a ver qué pasa y cómo van las negociaciones para formar gobierno en Andalucía para tomar una decisión con respecto a la convocatoria electoral no yo tengo que decir que estoy escuchando con asombro al tanto a Juan Marín como Andrea Levy del Partido Popular decíamos porque ellos hablan como si tú no había tuvieron el control de la agenda política de la derecha española y lo más importante que ha pasado en Andalucía este domingo es con lo han perdido

Voz 25 26:54 claro por el control de la agenda política la vez

Voz 1538 26:57 esta española en este momento lo tiene la derecha extrema con de la agenda el control de los temas el control de los tiempos y la llave para ver quién gobierna ese es el gran cambio que se ha producido como con el socialismo y que se va a recorrer seguramente tendrá un impacto indudable en la política española en las municipales autonómicas etc etc pero yo creo que el principal impacto ese sí Illa izquierda tiene que plantearse si va a contribuir a reforzar ese control de la agenda esa capacidad para fijar la agenda los temas de la derecha extrema convirtiendo la derecha extrema en el enemigo es que esto es el esos son los dos dilemas que la derecha convenciera abunda en este tema

Voz 1727 27:39 qué dices de qué que tiene que hacer la izquierda indicaciones

Voz 1538 27:41 se está exponiendo no no no no

Voz 1727 27:44 qué tareas yo me libro

Voz 1538 27:47 con lo cual lo más que una escopeta de feria no creo que la izquierda tiene que plantearse si la estrategia de salir por ejemplo ayer por la noche somos el dique de contención vamos a movilizarnos hombre perdón si hubiéramos si supera movilizado el voto izquierdo seguramente no estaríamos aquí vamos a estar enfrente si convertir a la derecha extrema en el enemigo a batir en el fantasma de agitar no acaba contribuyendo a reforzar todavía más su protagonismo su control de la agenda su control de los tiempos

Voz 1727 28:18 tiene que buenos días

Voz 1662 28:19 hola buenos días Pepa por por decir algo

Voz 1727 28:22 hablemos con el secretario de Organización de Podemos y le pregunto por esto que estaba planteando ahora mismo Antón Losada dice ojo con convertir a la extrema derecha en el cartel permanente de o en el cartel de las críticas diarias de manera que le den un protagonismo y una posibilidad de presentarse como víctimas en definitiva le ayuden a crecer aunque que la izquierda haga eso decía Antón Losada no sé qué opina

Voz 1662 28:49 estoy parcialmente de acuerdo es decir creo que hay que decir que te Vox se posan los perros de presa de cinco de la misma manera de la misma manera que mando aparece Podemos pues se puede económico sin venta cincuenta ciudadanos hay que saber que siempre desde la extrema derecha detrás de el fascismo están los multimillonarios y está está la banca eso lo vemos claramente pues el otro día por ejemplo cuando cuando se va a vergonzosa del Tribunal Supremo que paga ya lo que ya Diarra no haya familias españolas como como Bonds defendiendo a la banca en las televisiones de la derecha extrema en este sentido no es un fenómeno es un fenómeno nuevo digamos que es la variante española estaba ya ante franquista de de dos mil y pico que ocurre cuando cuanto es un partido de extrema derecha que dicen que defienden al pueblo pero totalmente defiende al uno por ciento que más que más dinero in que se sienta en los consejos de administración de de las grandes empresas

Voz 26 30:02 cuál es la luego lo que decía

Voz 1662 30:05 y a lo que decía 15M No te echan amigo no vienen en patera en Vigo bien que no impidió que evitan que vienen en patera pues son los que defienden haya enemigo que vivían en que vienen hace no en el saqueo hay que hay que ser muy bien pues el problema en nuestro país la agresión a la los populares la violación a la gente trabajadora en este país ha venido de los multimillonarios de la banca de ella y de lo que sea enriquecido en la política o defendiendo a estos grandes poderes en con las mujeres

Voz 1727 30:39 Pablo es Pablo Echenique que la clase trabajadora a la gente que les votaba ha dejado de hacerlo o les ha dejado de votar un poco a qué atribuye el desplome de la izquierda en estas elecciones porque ustedes no han recogido ni uno de los casi Midi medio millón de votos que ha perdido el PSOE es más ustedes también han tenido su sangría propia

Voz 1662 30:59 sin duda sin duda yo estaba contestando a la pregunta sobre sobre la extrema derecha pero es evidente que nosotros tenemos que hacer hacer autocrítica somos la única fuerza política que se presentaba en Andalucía que que trabajó para para echaba a Mariano Rajoy de La Moncloa porque ninguna novedad absoluta dar trabajo para para echar a Mariano Rajoy vamos prueba incluyendo a la señora Susana Díaz que somos lo hago nunca fuerza política en Andalucía de trabajó para pues para rodar en cada una

Voz 1727 31:30 en mil novecientos euros

Voz 1662 31:32 en nuestro país una subida histórica ya sabes lo que es eso a pesar de eso no hemos sido capaces de pues de de recoger el voto el voto desencantado con con Susana Díaz no hemos sido capaces de

Voz 9 31:45 el a las mujeres

Voz 1662 31:48 a la gente trabajadora en todos los barrios populares de de Andalucía para que para que votase creo que tenemos que ser autocríticos tenemos que hacer un análisis pues muy profundo a lo largo de a lo largo de estos días evitaba análisis en caliente y analizar por qué ha pasado esto creadores hemos cometido por qué tipo que ya digo con estos mimbres pues hemos sido capaces de aumentar estado mental nuestro voto no pues hoy distinguirlo de aspecto de de la suma no de Podemos Esquerda Unida en las últimas elecciones autonómicas creo que tenemos que ser autocríticos

Voz 1727 32:23 esa autocrítica esa reflexión incluye revisar ese modelo de Alianza la alianza Podemos Izquierda Unida ya las elecciones generales del dieciséis les ocurrió lo mismo se crearon grandes expectativas y al final perdieron votos

Voz 1662 32:38 bueno yo soy de la yo soy de la opinión y no no hace bien al espacio progresista yo soy de ella de piñón den que ves que cuando ellos son tan poderosos cuando los fallos pues tiene una letra a los poderes financieros globalizados controlan buena parte de la de la agenda mediática mediante la participación de la banca en los diferentes medios de comunicación yo eso no lo puede permitirse dejó de acudir a las agresiones dividido y atomizado yo creo que ya que ya llegan con con la fuerza germana creo que es un valor de hecho yo creo que de Ampuero el veintiséis J fue gustó dijo en nuestro país y desde luego ya me siento muy orgulloso de de haber participado de de de forjar acuerdos de que podemos haya tenido un papel central en esa en esa allí alza para mí desde luego es una es una estrategia a mantener yo creo que los errores que podamos haber cometido no tiene que ver en ningún caso con qué fuerzas verdaderamente progresistas estemos juntas creo que lo que se dio un error es que estemos separada pero en otra parte están vemos que hizo hacemos canalizar Deauville estuvieron dos con muchísimo cuidado

Voz 1727 33:56 Pablo Echenique le agradezco que haya estado esta mañana la SER muy buenos días

Voz 1662 34:00 hasta que como siempre Pepa

Voz 1727 34:01 hola buenos días son las nueve y treinta y cuatro ocho y treinta y cuatro en Canarias tenemos noticia porque las protestas de los chalecos amarillos en Francia están provocando colas kilométricas en los principales pasos fronterizos tanto en Irún como en en Cataluña Radio Irun Iker Ibáñez egun on hola en Cataluña Joan Bosch no día Bondi hola hola Pepa Iker cuéntanos cómo está la cosa en Euskadi si perdona que me adelantaba te quería decir que a esta hora las retenciones superan ya

Voz 1684 34:44 los diez kilómetros y es muy complicado saber cuanto más se puede enredar la situación en estos momentos según informa el Departamento vasco de Seguridad habría cuatro cabinas abiertas por lo tanto la frontera no está cerrada al paso de los vehículos pero los piquetes los llamados chalecos amarillos paralizan la circulación por momentos y eso hace que la situación se complique en toda la zona fronteriza todas las carreteras aledañas se colapsan alterando la normalidad el día a día de esta zona a las autoridades a este lado de la frontera dicen no poder hacer nada ante esta situación que se vive en Francia pero que afecta cómo ven a nuestro país estamos pendientes por lo tanto de cómo evolucione el asunto

Voz 1727 35:19 nació en Cataluña Joan cómo está la frontera

Voz 0931 35:22 pues concretamente en la yunquera hay ahora mismo once kilómetros en la autopista AP siete la misma situación el Nacional dos hay bloqueo y protestas en la parte francesa sí que es verdad que la la la frontera está abierta una situación que hace días que está durando ahí ayer por ejemplo las autoridades catalanas prohibieron el paso de camiones debido a las protestas esta restricción hoy ya no existe eso ha aumentado las colas porque hay muchísimos camioneros atascados en este punto también ha habido colas a lo largo de este fin de semana también del pasado incluso los comerciantes de la zona española de la frontera dicen que desde que empezaron sus ventas han caído un setenta por ciento básicamente porque sus clientes son franceses

Voz 1727 35:57 pues gracias yo gracias Iker Enric Juliana cuando los adoquines el levantan en París hay que echarse a temblar porque está levantado muchas direcciones

Voz 0568 36:07 sí sí el es que este fin de semana era eso

Voz 1538 36:12 es muy desconcertante puede haber una mala

Voz 0568 36:14 a mí el domingo mientras perdón el sábado mientras escribía vive una pregunta puede haber unas elecciones tranquilas en Andalucía mientras que país

Voz 1727 36:24 Joan Antón Losada desconcertante verdad este movimiento

Voz 1538 36:27 sí porque las reivindicaciones hay un poco de todo incluso muchas son contradictorias entre sí y sobre todo es la pesadilla de cualquier gobierno porque no hay interlocutor no hay con quién negociar es más bien contado en la Cadena Ser en los primeros tramos el informativo que algunos de los que sabían auto presentado o ofrecido como representantes del movimiento fueron inmediatamente desautorizados en directo prácticamente por los manifestantes no entonces es un movimiento extraordinariamente difuso que mezcla todo y que sobre todo no parece tener una dirección clara con la que un Gobierno pueda llegar a establecer algún tipo de negociación a mí sinceramente no me me resulta Un fuéramos sorprendente en un país que no olvidemos que hace prácticamente nada un poco apoyo a este presidente con un resultado Istok

Voz 1727 37:16 frente a la extrema derecha precisamente frente Marine Le Pen que ayer fue de las primeras en felicitar sólo con la encuesta a Vox en Andalucía que demuestra el caso de Macron una vez más la capacidad de fagocitar liderazgo que tiene este momento político

Voz 25 37:30 Cerezales no yo es verdad también es desconcertante pero hay opiniones bastante lúcidas al respecto no una interesante los íntimamente de Eusebio Val en en en la vanguardia pero ayer en El Correo de Bilbao Javier Elzo que es catedrático emérito de Sociología en la Universidad de Deusto hablaba de los chalecos amarillos como síntoma de otra la fractura social no es decir es gente dice que se desplaza en coche perdí el trabajo ya explotada subes la tasa de carburantes cuestión cuestionan la ecología de los entre comillas bobos burgueses bohemios es decir estaba haciendo un retrato yo creo que muy lúcido de lo que ocurría el fue su nombre conoce muy bien muy bien Francia que ha escrito sobre los movimientos revolucionarios franceses bueno él lo que dice es que hay hay hay una una fractura importante dentro de la cohesión de la sociedad francesa entre aquellos que viven cómodamente y aquellos que lo hacen de forma incómoda hay trabajosa y que se están buscando una serie de pretextos que para ellos son causas profundas para expresar un malestar a la forma francesa a los franceses viven muy cercano siempre a la revolución como forma de expresión de su descontento cosa que por ejemplo en España no ha ocurrido las revoluciones francesas las grandes y las pequeñas siempre han dado resultados muy interesantes idiota cosa que hay que advertir lo dice Elzo y lo dicen la gente que estudia estos fenómenos Francia tiene una capacidad de contagio sobre el conjunto de Europa realmente extra

Voz 1727 39:11 de todos modos yo creo que

Voz 1538 39:13 en profundidades sin compartiendo parte de los análisis la fuerza que mueva los chalecos amarillos la fuerza que mueve a Marine Le Pen se parecen bastante tiene que ver con una sociedad con una sociedad que tiene una economía muy protegida sobre intervenida está muy acostumbrada a vivir en el paraguas que le ha supuesto la Unión Europea para evitar competir en un mercado global que no quiere abandonar y perder es esta

Voz 1727 39:37 ni tiene que ver también con que está haciendo la izquierda eh me basta pero eso no pero los análisis que estamos escuchando esta mañana de todos a derecha izquierda

Voz 1538 39:47 son terrorífico vamos a pensar que han dormido poco

Voz 1727 39:49 eh algunos mal vamos a aprobar ya han dormido poco y algunos mal diez menos veinte nueve menos veinte en Canarias

Voz 28 40:01 bueno en general Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro y tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad escena gafas Itu tilde como miras General Óptica que esto

Voz 4 40:23 en auto tenemos las mejores soluciones para tu coche para todas las estaciones del año

Voz 29 40:28 compre y Monte Athos neumáticos Michelin tras claim auto te llevará hasta sesenta euros en carburante

Voz 4 40:33 con trece has estado

Voz 29 40:36 eh

Voz 4 40:36 más info punto es menor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 0542 40:41 cariño esta tarde viene un técnico de Securitas Direct instalarnos la alarma no sabía que había llamado si ahora que nos mudamos al chalé con tantas puertas y ventanas me quedo unas tranquilas instalamos la mejor alarma que hay además es la que tienen todos los vecinos

Voz 30 40:54 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1203 41:06 si en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en artes ocultas te recomendaría hemos proteger tu salud así

Voz 17 41:11 la centra toda tu atención quince y ahora como desaparecer

Voz 1203 41:18 por suerte somos expertos en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 11 41:27 Carolina Libia Gisela Joana Éstos son sus nombrarse nuestro reporte sus éxito el próximo diez de diciembre

Voz 4 41:36 diario As premia las deportistas más Arroyo

Voz 11 41:38 qué horas del dos mil dieciocho Angkor que el deporte tan bien tienen nombre de mujer Premios As del deporte dos mil dieciocho

Voz 4 41:47 con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado ir Renfe

Voz 31 41:51 aldea era a nada

Voz 4 42:04 nunca pudo estropear que tu mejor

Voz 32 42:06 esto repara la conservas de Naturhouse acudimos en menos de tres horas los trescientos sesenta y cinco días lleva te un diez por ciento de descuento el primer año novecientos tres tres tres cinco cinco cinco Naturhouse

Voz 4 42:19 Sergei llegas contratas de Europa League cruceros di escapadas nacionales di di nieve di Islas Dick

Voz 33 42:30 siempre este diciembre si quieres viajar no es más que decirlo así de fácil porque con Viajes El Corte Inglés los mejores destinos del mundo están al alcance de tu mano puentes Navidad Fin de Año fines de semana cualquier momento es bueno para escaparse unos días y lo que es mejor con unos precios increíbles a la hora de viajar dio siempre di Viajes El Corte Inglés

Voz 4 42:52 tener un imprevisto en las cuentas de mi empresa a que me avisen para solución

Voz 20 42:56 hay una gran diferencia es BBV

Voz 5 42:58 agua con BBVA recibes alerta

Voz 20 43:00 estoy todos los bancos de impresa en un mismo sitio para controlar mejor los imprevistos porque cuanto más mejor de tiras descubre más de agua Embid

Voz 4 43:10 lluvia creando oportunidades pues nada toda la rabia me la cabeza mira lo catálogo pateando vestía de sabes lo que me regaló mi amigo admisible una tarjeta

Voz 34 43:22 yo me lo como una tonta y él me viene con una tarjeta mira fabes la me entraron unas ganas de de de cogerle así por los mofletes achucharla entero resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan

Voz 35 43:37 dice Enric Álvarez un punto es

Voz 4 43:39 eso es lo que las es lo que reciben

Voz 10 43:47 hola de nuevo venga que ya está aquí el pues

Voz 36 43:49 gente y muchos van a aprovechar para hacer una escapada y olvidarse de todo del trabajo de las preocupaciones eso sí yo que vosotros no me olvidaba tuve una cosa comprar un décimo de lotería de Navidad porque os vayáis volvéis sin ese gordo que ha tocado allí pues imagínate te vas a acordar toda la vida así que vayas donde vayas este puente no vuelva sin tu décimo de lotería de Navidad

Voz 1727 44:27 yendo y viniendo en esta mañana del día después se queda con lo que nos van sugiriendo las entrevistas yo quería preguntaros Casado esta salvo verdad antes de nada eso no lo hemos comentado está salvó su liderazgo

Voz 1538 44:42 no yo creo que no yo creo que aquí pueden disfrazaron el discurso cambie lo que quieran pero la realidad es tozuda de los tres teóricos ganadores dos suben espectacularmente aunque el resultado ha empañado por el por la grandiosidad expectativas suben doce diputados cada uno y el y el Partido Popular baja afronta unas elecciones autonómicas y municipales donde el Partido Popular intentar revalidar gobiernos que ahora mismo tiene yo me imagino en este momento hay muchos dirigentes del Partido Popular que se están preguntando si lo que se ha construido en Andalucía enfrentados es un muro o es un puente Un puente que sirva para que muchos votantes descontentos con el discurso con la forma de gobernar con lo que sea pues se va a bobos es decir yo conociendo el Partido Popular si yo fuera Pablo Casado no estaría tranquilo la prueba de que no está nada tranquilo es que ayer por la noche dedicó buena parte de su de su intervención acto reafirmarse a decir que los resultados les daban la razón de que descartar cualquier tipo de de tal no que es aquello de excusas de uno Petita

Voz 25 45:48 yo estoy bien estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con con Antón en el sentido de que a largo y medio plazo bueno no no no no estás nuestra tan seguro como para no yo creo que ha salido ha salido de este envite un poco por carambola es una carambola ha perdido muchos votos ha perdido siete escaños es el peor resultado histórico

Voz 1538 46:15 no es el único que hablar

Voz 37 46:16 si se pierde lo que es el bloque claro que la derecha

Voz 25 46:21 es el que pierde pie de no ser porque doce ha ganado doce escaños ciudadanos más doce Vox en este momento el sueño del señor casado no quedaba absolutamente nada quiero decir por tanto que él ha aprovechado hábilmente la ocasión pero efectivamente a su derecha te has salido Vox con doce escaños a su izquierda por decirlo de alguna manera en una zona más templada le ha salido un ciudadanos también reforzado aunque no le ha pasado por lo tanto la situación del Partido Popular es extremadamente delicada aunque la apariencia de la lectura rápida de la sensación de que Casado ha salvado los muebles salvados los miles de momento pero tiene a izquierda y a derecha e están Hussain which eh está en un auténtico sandwich

Voz 1727 47:12 en alguna red yo creo que se ha acabado el tiempo en el que

Voz 1538 47:15 los partidos no están en situaciones extraordinariamente complicadas el PP lo está pero ha tenido muy entre comillas un buen muy mal resultado puede reivindicar que el partido más votado de la derecha tiene fundamento la reivindicación de que va a tener el poder en una comunidad que se resistía los muebles yo creo que sí lo han salvado yo creo que el problema lo tiene a medio largo plazo precisamente porque Pablo Casado ha abierto las ventanas por las que avanzó el discurso de lo no solamente se olvida la inmigración también la corrupción a mí me ha llamado mucho la atención que Juanma Moreno decida presentarse como candidato a la Junta Andalucía reivindicando la bandera de la lucha anticorrupción yo creo que era un marco muy poco conveniente para él porque realmente un dirigente Partido Popular hablando de corrupción

Voz 1727 48:00 cinco meses después de abandonar la Moncloa por la corrupción

Voz 1538 48:03 claro claro claro claro y no se nos olvide uno de los gritos

Voz 0568 48:06 y digo gritos de boxes acabó cuarenta años de robar fuera todos llena para mí la cuestión a partir de ahora si Vox el partido popular de ciudadanos pueden actuar como un consorcio consorcio no no digo la decisión de los consorcios admiten contradicciones tensiones sobre la base de de de de objetivos comunes hay una persona

Voz 1538 48:33 no tengo duda de que sólo va a suceder Enrique no yo plan

Voz 0568 48:36 integra cuestión y el hecho de plantearlo de plantearla creo que debía e indica alguna cosa no creo además que que hay una persona en la política española que tiene la capacidad para

Voz 25 48:47 coordinar ese consorcio y reglas

Voz 0568 48:50 las ideas de operatividad adecuadas para su funcionamiento que es José María Aznar que creo que es uno de los ganadores de esta jornada la

Voz 1727 48:59 prefiere permanentemente sin mencionarlo Pablo Casado cuando dice estoy aquí para verlo

Voz 25 49:03 de refundar unida toda la de

Voz 1727 49:06 echa española es verdad como decía Munárriz que nadie está en condiciones ideales porque es ver Ciudadanos ha tenido un resultado espectacular pero siempre se quedan puertas del objetivo final siempre se queda ahí cómo no tampoco ha sido el sorpasso estaba

Voz 1538 49:22 el PP tiene un buen mal resultado y Ciudadanos tiene un mal buen resultado Ciudadanos por su propia ubicación ideológica supongo que les cocer algo más la proximidad con Vox y no ha conseguido sobrepasar al partido que era una una pretensión de partida

Voz 1727 49:39 con este repaso rápido vamos terminando Ikeda todavía la autocrítica que tarde o temprano era el PSOE el PSOE no se puede permitir que le vaya mal en Andalucía no se lo puede permitir cuando baje este suflé cuando baje esta marea cuando baje la emoción de lo que está pasando sea cual sea el desenlace del Gobierno andaluz el PSOE tendrá que presa que pensar que el está pasando en Andalucía eso inaugura

Voz 25 50:06 en un tiempo político como tú diría

Voz 1727 50:10 pues lo normal ahora yeso de dificultades son las menos diez las nueve menos diez en Canarias

Voz 27 50:16 sí

Voz 38 50:22 has destrozado a una familia has destrozado una familia has destrozado a una familia has destrozado una familia has destrozado a una familia has destrozado una familia has extra trazada una familia has destrozado a una familia

Voz 39 50:40 si te morirse escuchar esto durante veinte segundos imagínate escucharlo toda tu vida en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 4 50:52 rápido pide un deseo pues ir a Sri Lanka deseo concedido BP celebra el veinte aniversario de su catálogo todo puede cumplirse repuesta treinta litros a más de carburantes PP Crea tu lista de deseos mi BP irán a miles de premios fantásticos viajes y el nuevo Ford Focus ahora BP te lleva aún más lejos visita lista de deseos miré P punto com sopla las velas un motero aparca en la puerta allá donde vaya mutua pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 40 51:18 le tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 11 51:38 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales Facebook Twitter arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 41 51:52 el fútbol más cómodo porque el día es una locura multa a Valencia con mil quinientos euros ciclismo si es al coronó el penúltimo día en Marsella te lo broma acabar actualidad permite estar pendientes de cualquier movimiento porque en cualquier instante puede saltar

Voz 27 52:06 los volveremos a tener un derbi en el

Voz 5 52:09 baloncesto madrileño se verá las caras el Real Madrid

Voz 27 52:12 deportivos Peer de las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado

Voz 0564 52:24 Manu Carreño presentando el larguero hasta las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo

Voz 10 52:33 a lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 42 52:45 seamos realistas

Voz 5 52:47 tu pareja puede abandonar tú invitas sin que te lo esperes siente con tus amigos de Facebook oyente que pueden dejar de seguir jefe puede echarte

Voz 4 53:03 trabajo Braulio hay que mejor todo en la vida es incierto todo está pendiente de un hilo pero tranquilo que nunca te abandonará

Voz 43 53:14 la Cadena SER no se veía venir se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas perdón

Voz 1538 53:23 a cadenas

Voz 42 53:25 siempre estaremos contigo habría que iban

Voz 43 53:28 de la cuidado desde que empecé a oír las

Voz 44 53:42 Securitas Direct en qué puedo ayudarle

Voz 45 53:44 buenas llamaba porque quería instalar una alarma ha sufrido algún robo no nosotros no

Voz 1727 53:48 han robado al vecina del chalet al lado y no tenía alarma

Voz 45 53:51 me asusta que les pueda pasar lo mismo

Voz 44 53:53 cómo voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le erigió hoy la alarma instalado

Voz 30 53:57 protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 54:09 imagina que el veintidós de diciembre que toca el Gordo de Navidad imagine que al día siguiente vuelve a ser XXII y que vuelve a tocar

Voz 6 54:21 claro

Voz 5 54:26 descubro

Voz 17 54:26 la historia de la lotería de Navidad en XXII otra vez punto es veintidós de diciembre el sorteo de Navidad

Voz 4 54:35 el mayor premio compartir

Voz 46 54:38 veintisiete Se crea la BBC nace la generación del veintisiete veintisiete es el exclusivo Pinazo de Bodegas Protos otros veinte

Voz 4 54:44 siete acertara chicos todo reservado salimos temprano cargamos los esquíes alquilamos una cabaña a pie de

Voz 47 54:52 sabemos que cuando fallan tus neumáticos tus planes también puede eso hasta el quince de diciembre si vienes a la Red Ford te llevas dos neumáticos Michelin paga sólo uno por la increíble sensación de de preocuparse detalles y condiciones a punto es

Voz 5 55:05 más de cincuenta y seis mil casos ganados noventa y nueve por ciento de sentencias favorables mil millones de euros recuperados para nuestros clientes no son razones suficientes signos reclama es cuánto gana

Voz 12 55:19 llama al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 48 55:28 en Hoy por Hoy Punto y perejil

Voz 1727 55:36 José Antonio Pérez buenos días

Voz 5 55:38 muy buenos días Pepa Bueno ganas tenía de escuchar desde el jueves como esta bien bien era oye mira tengo una duda quedó como profesional de la radio AVE igual me puede resolver no tiene que ver con las elecciones andaluzas Nekane dime dime mira

Voz 1022 55:52 si te suenan los mocos en la radio como a los oyentes que no lo estás haciendo con una bandera buena pregunta demo puede saberlo pero eso caro pero se compromete gravísima mente la dignidad de nuestro país mira yo no quiero ser alarmista pero creo que ha llegado el momento de prohibir la radio hombre otra

Voz 1727 56:06 la opción es no sonar se los mocos en antena

Voz 1022 56:09 claro me ves como se nota que eres una profesional los mocos así minimizan el riesgo de demanda muy

Voz 5 56:14 ha pensado Pepa una relación gracias gracias Ana empiezan color titulares venga dentro Careta

Voz 6 56:20 los titulares del futuro